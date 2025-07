15 najlepszych alternatyw dla Quso.ai dla twórców treści w 2025 roku

Quso. ai doskonale nadaje się do przekształcania długich filmów w klipy gotowe do wirusowego rozpowszechniania oraz upraszcza planowanie mediów społecznościowych dzięki harmonogramowaniu i analizom opartym na sztucznej inteligencji.

Jeśli jednak zależy Ci na większej kontroli nad kreatywnością, zaawansowanych opcjach edycji lub możliwości dopracowania każdego szczegółu strategii mediów społecznościowych, może to wydawać się ograniczające. 😓

A kiedy próbujesz znaleźć lepsze narzędzie? Znajdujesz wiele platform, sprzeczne recenzje i brak prawdziwych odpowiedzi na pytanie, co najlepiej sprawdza się w przypadku twórców takich jak Ty. 😩

Właśnie dlatego stworzyliśmy ten przewodnik, zawierający starannie wyselekcjonowaną listę najlepszych alternatyw dla Quso. ai. Każda z nich została stworzona, aby pomóc Ci planować, edytować i zarządzać treścią jak profesjonalista.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Quso.ai?

Jeśli korzystasz z niego od jakiegoś czasu, prawdopodobnie odniesiesz się do kilku z poniższych punktów 👇

Brak zaawansowanych narzędzi do edycji: Nie można precyzyjnie dostosowywać przejść, dodawać animacji ani w pełni oznakować zasobów multimedialnych tak, jak robią to profesjonalni redaktorzy

Ograniczona liczba szablonów : oferuje tylko kilka podstawowych podpowiedzi, które nie sprawdzają się w przypadku treści niszowych lub długich form

Powolny i wadliwy interfejs użytkownika : Interfejs może się zawieszać lub zamrażać, zwłaszcza podczas pracy nad dłuższymi fragmentami lub wykonywania wielu zadań jednocześnie

Trudna personalizacja tonu : Nie można nauczyć narzędzia automatycznego tworzenia treści zgodnie z własnym głosem, przez co wszystko brzmi tak samo

Ograniczone opcje kontroli napisów w planie Free: Nie masz zbyt wielu możliwości stylizacji, zmiany położenia lub poprawiania napisów, chyba że wykupisz wyższy plan

Przycinanie AI może być nieprecyzyjne: Funkcja automatycznego cięcia czasami nieprawidłowo dzieli klipy, pomijając kluczowe momenty lub przejścia

📊 Czy wiesz, że? Globalny rynek generatorów wideo AI ma osiągnąć wartość 1,96 mld dolarów do 2030 r., rosnąc w tempie 19,9% CAGR od 2024 r.

Najlepsze alternatywy dla Quso. ai AI w skrócie

Potrzebujesz krótkiego przeglądu? Zapoznaj się z naszymi porównaniami, aby szybko ocenić każde narzędzie i znaleźć najlepsze dla swoich potrzeb.

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* (USD/użytkownik/miesiąc) ClickUp Asystent pisania AI, ClickUp Docs, szablony kalendarza Solopreneurzy, firmy i zespoły marketingowe każdej wielkości Dostępny plan Free; możliwość dostosowania dla przedsiębiorstw Vizard. ai AI clipping, synchronizacja tekstu, bezpośrednia publikacja Marketerzy, twórcy treści i menedżerowie mediów społecznościowych w małych i średnich przedsiębiorstwach Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD/miesiąc InVideo Klonowanie głosu, generator scenariuszy wideo AI, awatar AI Twórcy indywidualni, małe firmy i marketerzy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 35 USD/miesiąc Opus Clip Dynamiczne napisy, wstawianie materiałów B-Roll, AI jako drugi pilot YouTuberzy, nauczyciele i specjaliści ds. marketingu treści Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD/miesiąc Buffer Skrzynka odbiorcza zaangażowania, testy A/B, tagowanie postów Menedżerowie mediów społecznościowych, freelancerzy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 6 USD miesięcznie 2short. ai Animowane napisy, śledzenie mówców, ustawienia wstępne marki Indywidualni youtuberzy i twórcy treści Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 9,90 USD/miesiąc SocialPilot Harmonogram AI, edytor wideo, zaawansowane analizy i raporty Małe agencje, zespoły obsługujące klientów i specjaliści ds. marketingu dostępna jest 14-dniowa wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 23,34 USD miesięcznie Veed Automatyczne napisy, narzędzia AI do czyszczenia, zasoby stockowe Twórcy treści online i zespoły skupione na dostępności Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 5,82 USD miesięcznie Descript Klonowanie głosu, generator scenariuszy, współpraca zespołowa Podcasterzy oraz średnie i duże zespoły marketingowe Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 24 USD/miesiąc Hootsuite OwlyWriter AI, wbudowany edytor wideo, uprawnienia zespołowe Przedsiębiorstwa, duże zespoły społecznościowe i agencje marketingowe dostępna 30-dniowa wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 30,34 USD miesięcznie Sprout Social Redaktor wideo, AI do tworzenia postów, społecznościowy CRM Zespoły marketingowe Enterprise, twórcy skupieni na analityce i stratedzy mediów społecznościowych dostępna 30-dniowa wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 199 USD miesięcznie GetMunch Wykrywanie trendów, kadrowanie scen, optymalizacja SEO Marketerzy wideo, redaktorzy mediów społecznościowych i stratedzy treści w dużych agencjach i firmach Plany płatne zaczynają się od 49 USD miesięcznie Napisy AI Stylizuj napisy, automatycznie przycinaj, korzystaj z telepromptera Influencerzy i entuzjaści mediów społecznościowych Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie Repurpose. io Automatyczne ponowne wykorzystanie, automatyczna publikacja, widok kalendarza Marketerzy cyfrowi, zespoły skupione na automatyzacji i dystrybutorzy treści dostępna 14-dniowa wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 35 USD miesięcznie CapCut Inteligentne kadrowanie, ulepszanie dźwięku, szablony memów Twórcy krótkich treści i influencerzy mediów społecznościowych Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 7,99 USD miesięcznie

Najlepsze alternatywy dla Quso. ai

Przyjrzyjmy się bliżej, co oferuje każde z tych narzędzi.

1. ClickUp (najlepszy do planowania treści i zarządzania cyklem pracy w ramach współpracy)

Planuj kampanie, zarządzaj zadaniami, edytuj briefy dotyczące treści i śledź osie czasu za pomocą ClickUp dla zespołów marketingowych

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, to kompleksowy obszar roboczy, który pomaga twórcom treści planować, pisać, edytować i publikować treści.

Dzięki ClickUp for Marketing możesz zarządzać wszystkim w jednym miejscu, od codziennych kalendarzy treści po globalne kampanie. To oparte na sztucznej inteligencji narzędzie z przyjaznym dla użytkownika interfejsem łączy Twój zespół, zasoby i cykle pracy, dzięki czemu nie musisz przełączać się między różnymi narzędziami.

Możesz zacząć od ClickUp Docs, aby tworzyć szkice opisów do mediów społecznościowych, szkice scenariuszy wideo oraz osadzać multimedia lub opinie bezpośrednio w treści.

Wizualnie nakreśl i uporządkuj scenariusze swoich filmów wideo za pomocą ClickUp Docs

Następnie dodaj ClickUp Brain, asystenta AI platformy, aby przyspieszyć proces twórczy. Może on przeglądać Twoje szkice, przepisywać słabe fragmenty, sugerować zmiany, a nawet generować nowe pomysły na treści, pomagając Ci dopracować filmy lub stworzyć krótkie, wirusowe haczyki.

Generuj natychmiastowe pomysły na krótkie, wirusowe wideo za pomocą ClickUp Brain

Następnie masz ClickUp Clips, które pozwalają nagrywać ekran, kamerę lub dźwięk bez opuszczania obszaru roboczego.

Te klipy można pobrać, dołączyć do zadań, udostępnić zespołowi lub przejrzeć później, a ponadto są one automatycznie transkrybowane przez ClickUp Brain, dzięki czemu można w ciągu kilku sekund wyciągać cytaty, zmieniać przeznaczenie treści lub tworzyć napisy.

Aby wszystko połączyć, kalendarz ClickUp oferuje wizualny planer typu „przeciągnij i upuść” do planowania postów, kampanii lub wyników. A jeśli zaczynasz od zera, możesz skorzystać z darmowych szablonów mediów społecznościowych, takich jak szablon produkcji wideo ClickUp, aby zaoszczędzić czas i zachować spójność.

Dzięki szablonowi harmonogramu publikacji w mediach społecznościowych ClickUp możesz mapować swoje codzienne, tygodniowe lub miesięczne posty na różnych platformach społecznościowych, dzięki czemu nigdy nie przegapisz okazji do nawiązania kontaktu z odbiorcami.

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj cotygodniowymi i jednorazowymi zadaniami w mediach społecznościowych dzięki szablonowi harmonogramu publikacji w mediach społecznościowych ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Tablice ClickUp: Wizualny obszar roboczy do tworzenia map pomysłów w czasie rzeczywistym; doskonały do tworzenia scenariuszy, planowania przepływu treści lub zapisywania punktów scenariusza

Pola niestandardowe ClickUp: Dostosuj zadania, dodając szczegóły, takie jak typ zawartości, platforma, status i terminy, co ułatwia organizowanie i śledzenie każdej treści w widoku listy lub tablicy

: wizualizuj postępy i terminy projektów, bądź na bieżąco dzięki automatycznym alertom i unikaj opóźnień w publikacji Pulpity nawigacyjne ClickUp: wizualizuj postępy i terminy projektów, bądź na bieżąco dzięki automatycznym alertom i unikaj opóźnień w publikacji

Limity ClickUp

Rozbudowane funkcje platformy i opcje dostosowywania mogą stanowić wyzwanie dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o ClickUp:

Mamy skomplikowany proces produkcji wideo, który angażuje wiele osób na różnych scenach produkcji, kilka rund przeglądów, a każdy unikalny produkt wymaga własnego terminu realizacji. Jestem w stanie usprawnić to wszystko dzięki automatyzacji dostępnej w ClickUp, dzięki czemu wszystko przebiega zgodnie z planem.

Mamy skomplikowany proces produkcji wideo, który angażuje wiele osób na różnych scenach produkcji, kilka rund przeglądów, a każdy unikalny produkt wymaga własnego terminu realizacji. Jestem w stanie usprawnić to wszystko dzięki automatyzacji dostępnej w ClickUp, dzięki czemu wszystko przebiega zgodnie z planem.

⚡ Archiwum szablonów: Planujesz wideo lub mapujesz przepływ treści? Te szablony scenariuszy pomogą Ci rozplanować elementy wizualne, uporządkować pomysły i zorganizować proces twórczy od samego początku

2. Vizard. ai (Najlepsze rozwiązanie do szybkiego przycinania długich filmów wideo za pomocą AI do krótkich filmów gotowych do publikacji w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Vizard.ai

Vizard. ai to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do edycji i wycinania wideo, które pomaga przekształcić długie filmy w krótkie klipy, które można udostępniać przy minimalnym wysiłku.

Model Spark AI wykrywa najbardziej angażujące fragmenty wideo (takie jak kluczowe cytaty lub ekscytujące momenty) i automatycznie tworzy krótkie klipy z napisami i formatowaniem zoptymalizowanym pod kątem platform takich jak TikTok, Instagram Reels i YouTube Shorts.

Oprócz przycinania, Vizard. ai oferuje również funkcje zamiany tekstu na wideo, które pozwalają generować angażujące filmy na podstawie scenariuszy, a także niestandardowy zestaw marek, który pozwala zachować spójność marki poprzez przechowywanie i stosowanie logo, czcionek i schematów kolorów we wszystkich filmach.

Najlepsze funkcje Vizard.ai

Synchronizacja tekstu: Dostosuj napisy do wypowiadanych słów, aby zapewnić idealną synchronizację napisów i wygodę oglądania

Kalendarz społecznościowy: Planuj, harmonogramuj i publikuj treści na wielu platformach, aby zapewnić spójną obecność w Internecie

Bezpośrednia publikacja i udostępnianie: Pobieraj klipy lub publikuj je natychmiast na platformach społecznościowych z poziomu aplikacji lub udostępniaj za pomocą linku bez konieczności przełączania narzędzi

Ograniczenia Vizard.ai

Użytkownicy zgłaszali instancje, w których wyniki generowane przez AI, takie jak napisy lub segmenty wideo, nie spełniają oczekiwań

Ceny Vizard.ai

Free

Twórca: 29 USD/miesiąc

Business: 39 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Vizard. ai

G2: 4,7/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 260 recenzji)

Co mówią o Vizard.ai prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Vizard. ai:

Podoba mi się oprogramowanie Vizard, ponieważ bardzo łatwo można wygenerować wiele krótkich treści, po prostu przesyłając jeden długi film, co pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Dodatkowo dodaje napisy w moim ojczystym języku. Oszczędza mi to mnóstwo czasu. Jest całkowicie wart swojej ceny.

Podoba mi się oprogramowanie Vizard, ponieważ bardzo łatwo można wygenerować wiele krótkich treści, po prostu przesyłając jeden długi film, co pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Dodatkowo dodaje napisy w moim ojczystym języku. Oszczędza mi to mnóstwo czasu. Jest całkowicie wart swojej ceny.

📮 ClickUp Insight: 32% pracowników ma trudności z wygospodarowaniem czasu dla siebie, a tylko 14% blokuje go w kalendarzu. Jeśli nie jest zaplanowane, nie jest chronione! 📆 Kalendarz ClickUp pomaga rezerwować godziny osobiste, podobnie jak spotkania. Synchronizuj z kalendarzami zewnętrznymi, ustaw powtarzające się zadania, a także osobiste bloki czasu i przeciągaj i upuszczaj wydarzenia lub zadania, aby łatwo dostosować swój harmonogram. Zatrzymaj pracę w ostatniej chwili, zanim wkradnie się do Twojego wolnego czasu! 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

3. InVideo (najlepsze rozwiązanie do tworzenia wideo na podstawie szablonów z pomocą AI)

za pośrednictwem InVideo

InVideo to internetowe narzędzie do tworzenia wideo, które oferuje tysiące szablonów, obszerną bibliotekę multimediów oraz prosty edytor typu „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu można szybko przekształcić scenariusze lub pomysły w angażujące filmy.

Jego generator wideo AI pozwala opisać pomysł na wideo w formie tekstu i natychmiast uzyskać szkic wideo z rozplanowanymi scenami, klipami stockowymi i lektorem.

Możesz również skorzystać z funkcji magicznego pudełka, aby edytować wideo w czasie rzeczywistym za pomocą komend takich jak „zmień muzykę” lub „dodaj napisy”, a resztą zajmie się program w ciągu kilku sekund.

Najlepsze funkcje InVideo

Klonowanie głosu AI i automatyczne nagrywanie lektora: Generuj realistyczne nagrania lektorskie z różnymi akcentami lub klonuj własny głos do narracji

Generator skryptów AI: Twórz uporządkowane skrypty z atrakcyjnymi haczykami i wezwaniami do działania

Awatar AI: Stwórz cyfrowego awatara siebie, aby prezentować treści, dodając osobisty akcent do swoich filmów wideo

Ograniczenia InVideo

Podczas pracy z dłuższymi projektami wideo narzędzie może doświadczać opóźnień w działaniu lub wydłużenia czasu renderowania

Ceny InVideo

Free

Dodatkowo: 35 USD/miesiąc

Maksymalna cena: 60 USD/miesiąc

Generatywne: 120 USD/miesiąc

Zespół: 999 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje InVideo

G2: 4,5/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o InVideo prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o InVideo:

Niedawno postanowiłem zacząć tworzyć filmy, które będą się szybko rozprzestrzeniać w mediach społecznościowych. Dzięki Invideo wrzuciłem po prostu swój scenariusz, a program stworzył CAŁY film, łącznie z narracją, grafiką, muzyką, efektami dźwiękowymi, treścią AI i treściami stockowymi – i to wszystko było idealnie dopasowane!

Niedawno postanowiłem zacząć tworzyć filmy, które będą się szybko rozprzestrzeniać w mediach społecznościowych. Dzięki Invideo wrzuciłem po prostu swój scenariusz, a program stworzył CAŁY film, łącznie z narracją, grafiką, muzyką, efektami dźwiękowymi, treścią AI i treściami stockowymi – i to wszystko było idealnie dopasowane!

4. Opus Clip (najlepszy do przekształcania długich filmów w krótkie klipy, które staną się viralami)

za pośrednictwem Opus Clip

Opus Clip to kolejne narzędzie do edycji wideo oparte na sztucznej inteligencji, specjalizujące się w przekształcaniu długich filmów w popularne krótkie klipy. Wykorzystuje ono autorski model wykrywania haczyków (oparty na GPT-4) do wybierania momentów, które wywierają największy wpływ, zapewnienia kontekstu poprzez zmianę kolejności treści w razie potrzeby oraz tworzenia uporządkowanych klipów zaprojektowanych tak, aby przyciągały uwagę.

Zapewnia również „AI Viral Score” dla każdego wygenerowanego klipu – jest to zasadniczo prognoza prawdopodobieństwa, że klip osiągnie dobre wyniki, dzięki czemu można nadać priorytet publikacji najlepszych z nich.

Narzędzie oferuje również funkcje takie jak kuratorowanie AI w celu usuwania zbędnych elementów oraz wykrywanie twarzy, aby mówca był prawidłowo kadrowany w formacie pionowym.

Najlepsze funkcje Opus Clip

Dynamiczne napisy z wyróżnionymi emoji: automatycznie dodawaj duże, stylizowane napisy do każdego klipu i wyróżniaj przyciągające uwagę słowa za pomocą emoji lub kolorowego tekstu

Generowanie AI B-Roll: Wstaw materiał B-Roll, aby uzupełnić główny klip i zachować dynamikę obrazu

AI Co-Pilot: Uzyskaj rekomendacje dotyczące optymalnych cięć, edycji i formatów dla różnych platform

Ograniczenia Opus Clip

Ograniczone zaawansowane opcje edycji, w tym minimalna kontrola nad przejściami, animacjami i precyzyjnymi dostosowaniami wizualnymi

Ceny Opus Clip

Free Forever

Pakiet startowy: 15 USD/miesiąc

Pro: 29 USD/miesiąc

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Opus Clip

G2: 4,6/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Opus Clip?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Opus Clip:

Korzystam z OpusClip jako użytkownik Pro od około dwóch miesięcy. To niesamowita oszczędność czasu! Zazwyczaj codziennie przesyłam 12-15 minut wideo i tworzę 10-15 klipów o długości od 30 sekund do dwóch minut (przy użyciu ustawień automatycznych), z których każdy jest oznaczony wybranymi przeze mnie kolorami i logo.

Korzystam z OpusClip jako użytkownik Pro od około dwóch miesięcy. To niesamowita oszczędność czasu! Zazwyczaj codziennie przesyłam 12-15 minut wideo i tworzę 10-15 klipów o długości od 30 sekund do dwóch minut (przy użyciu ustawień automatycznych), z których każdy jest oznaczony wybranymi przeze mnie kolorami i logo.

📈 Szybka statystyka: 93% marketerów twierdzi, że krótkie filmy wideo są sekretem pozyskiwania większej liczby klientów.

5. Buffer (najlepszy do prostego planowania publikacji w mediach społecznościowych i zarządzania kolejką)

za pośrednictwem Buffer

Buffer umożliwia twórcom treści i menedżerom mediów społecznościowych planowanie, harmonogramowanie i publikowanie postów na wielu platformach, w tym Facebooku, Instagramie, Twitterze i LinkedIn, z jednego prostego pulpitu.

Widok kalendarza oferuje wizualny sposób planowania treści z wyprzedzeniem. W przypadku Instagrama obsługuje również planowanie pierwszych komentarzy, co jest przydatne do umieszczania hashtagów oddzielnie w celu optymalizacji zasięgu.

Posiada również asystenta AI, który jest częścią rosnącej fali AI dla mediów społecznościowych, który pisze angażujące podpisy dostosowane do różnych platform mediów społecznościowych i pozwala użytkownikom dostosować ton, długość i styl do głosu ich marki.

Najlepsze funkcje Buffer

Skrzynka odbiorcza zaangażowania: zbieraj komentarze i wiadomości z różnych platform, aby móc odpowiadać bez przełączania zakładek

Testowanie A/B : Eksperymentuj z różnymi wariantami postów, aby określić, które z nich najlepiej trafiają do odbiorców

Etykietowanie treści: Organizuj pomysły według tematów, uporządkuj zaległości i uprość planowanie w jednym miejscu

Limity Buffer

Nie posiada zintegrowanych funkcji AI do edycji wideo, generowania scenariuszy lub automatycznego tworzenia napisów

Ceny Buffer

Free Forever

Podstawowy pakiet: 6 USD/miesiąc

Zespół: 12 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Buffer

G2: 4,3/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1500 recenzji)

Co o Buffer mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent Capterra powiedział o Buffer:

Korzystam z Buffer od wielu lat, ale regularnie od ponad 6 miesięcy. To była interesująca przygoda. Bardzo podoba mi się możliwość publikowania na trzech platformach: Instagram, Facebook i Twitter.

Korzystam z Buffer od wielu lat, ale regularnie od ponad 6 miesięcy. To była interesująca przygoda. Bardzo podoba mi się możliwość publikowania na trzech platformach: Instagram, Facebook i Twitter.

6. 2short. ai (Najlepsze rozwiązanie do automatycznego przycinania i dodawania napisów do krótkich filmów na dużą skalę)

za pośrednictwem 2short.ai

2short. ai to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do zmiany przeznaczenia, podobne do Vizard, które szybko zamienia długie filmy w krótkie fragmenty, które można udostępniać. Automatyzuje proces wyszukiwania najważniejszych momentów w treści i wycinania ich w gotowe do publikacji klipy wraz z podpisami.

Funkcja edycji tekstowej pozwala edytować wideo po prostu poprzez edycję transkrypcji. Wykorzystuje również śledzenie mówcy AI i wykrywanie twarzy, aby główny mówca był idealnie wyśrodkowany podczas przełączania z formatu poziomego na pionowy. Dzięki temu Twoje klipy wyglądają profesjonalnie i są prawidłowo kadrowane dla odbiorców korzystających przede wszystkim z urządzeń mobilnych.

najlepsze funkcje 2short.ai

Animowane napisy : Generuj dynamiczne, łatwe do odczytania napisy, które są dostosowane do tempa wideo

Automatyczne dodawanie przejść : automatycznie wstawiaj przejścia między scenami, aby poprawić przepływ i tworzyć profesjonalnej jakości wideo

Ustawienia wstępne i szablony marki: Skonfiguruj elementy swojej marki (logo, czcionki, kolory) i zastosuj je automatycznie do wszystkich swoich klipów

ograniczenia 2short.ai

AI czasami pomija kluczowe momenty wideo, co oznacza, że musisz wkroczyć do akcji i ręcznie dostosować klipy

ceny 2short.ai

Starter: Free

Lite: 9,90 USD/miesiąc

Pro: 19,90 USD/miesiąc

Premium: 49,90 USD/miesiąc

oceny i recenzje 2short.ai

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o 2short.ai prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o 2short. ai:

Błyskawicznie dzieli wideo na krótkie fragmenty, udostępniając wersje tekstowe każdego z nich, co pozwala szybciej zdecydować, który clip wybrać.

Błyskawicznie dzieli wideo na krótkie fragmenty, udostępniając wersje tekstowe każdego z nich, co pozwala szybciej zdecydować, który clip wybrać.

7. SocialPilot (najlepszy do planowania publikacji w wielu serwisach społecznościowych z możliwością współpracy zespołowej)

za pośrednictwem SocialPilot

SocialPilot to kompleksowa platforma do zarządzania mediami społecznościowymi, stworzona z myślą o planowaniu treści, współpracy zespołowej i śledzeniu wyników na dużą skalę. Obsługuje planowanie ponad 500 postów na wielu platformach, takich jak LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter), a nawet Google Moja Firma, a wszystko to z jednego pulpitu.

Wbudowany asystent AI pomaga generować pomysły na posty w mediach społecznościowych, podpisy i hashtagi dostosowane do tonu i formatu każdej platformy.

W przypadku zespołów możesz zapraszać współpracowników, przypisywać im role (np. administrator, współpracownik lub klient) oraz ustawiać cykle pracy związane z zatwierdzaniem, dzięki czemu zawartość jest sprawdzana przed opublikowaniem.

Najlepsze funkcje SocialPilot

i redaktor: Korzystaj z narzędzi AI, takich jak konwersja tekstu na wideo, konfigurowalne szablony, edycja metodą „przeciągnij i upuść”, nagrywanie lektora i funkcje brandingu Generator wideo AIi redaktor: Korzystaj z narzędzi AI, takich jak konwersja tekstu na wideo, konfigurowalne szablony, edycja metodą „przeciągnij i upuść”, nagrywanie lektora i funkcje brandingu

Zaawansowane analizy i raporty: Generuj analizy dotyczące zaangażowania, wzrostu liczby odbiorców, najpopularniejszych postów i planuj raporty w formacie PDF, które będą wysyłane do klientów

AI Scheduler: Uzyskaj rekomendacje dotyczące najlepszych czasów publikacji na podstawie aktywności odbiorców

Limity SocialPilot

Brak funkcji zbiorczego usuwania zaplanowanych postów, co wymaga od użytkowników usuwania każdego posta osobno

Ceny SocialPilot

14-dniowa wersja próbna

Standard: 23 USD/miesiąc (w przybliżeniu)

Premium: 70 USD/miesiąc (w przybliżeniu)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SocialPilot

G2: 4,5/5 (ponad 830 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 370 recenzji)

Co mówią o SocialPilot prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent Capterra powiedział o SocialPilot:

Doceniam to, że mogę dodać tak wiele kont bez konieczności wybierania najdroższego pakietu. Zarządzanie więcej niż 3 kontami na każdej platformie społecznościowej jest bardzo kosztowne przy użyciu innego oprogramowania.

Doceniam to, że mogę dodać tak wiele kont bez konieczności wybierania najdroższego pakietu. Zarządzanie więcej niż 3 kontami na każdej platformie społecznościowej jest bardzo kosztowne przy użyciu innego oprogramowania.

⚡ Archiwum szablonów: Potrzebujesz lepszego sposobu na uporządkowanie harmonogramu publikacji? Skorzystaj z tych szablonów mediów społecznościowych, aby konsekwentnie planować zawartość, usprawnić kampanie i zachować spójność na różnych platformach.

8. Veed. io (Najlepszy do szybkiej edycji wideo online z bogatymi funkcjami AI)

za pośrednictwem Veed

Veed. io to popularny redaktor wideo online, który oferuje bogaty zestaw narzędzi do edycji, od podstawowych cięć, przejść i filtrów po automatyczne generowanie napisów w kilkudziesięciu językach. Posiada nawet sekcję „AI Video” z narzędziami takimi jak generator scenariuszy, kreator tekstu na wideo oparty na GPT-3 oraz awatary AI do narracji wideo.

Platforma oferuje również szablony napisów w stylu memów, paski postępu, skoki montażowe w stylu TikTok itp., co pozwala szybko przekształcić surowy materiał filmowy w angażujące posty.

Dostępny jest również tryb telepromptera do nagrywania siebie podczas czytania scenariusza (dzięki czemu zachowujesz kontakt wzrokowy), który świetnie sprawdza się w przypadku filmów z rozmówcami i zapewnia dokładne napisy po zakończeniu nagrania.

Najlepsze funkcje Veed. io

Automatyczne napisy i tłumaczenie: transkrybuj mowę i dodawaj napisy do filmów w różnych stylach i językach

Narzędzia AI do automatycznej edycji: Usuń wypełniacze, takie jak „um”, zredukuj szumy tła i oczyść dźwięk jednym kliknięciem

Biblioteka treści: Uzyskaj dostęp do filmów, muzyki, naklejek, plików GIF i innych elementów, które możesz przeciągać i upuszczać bezpośrednio na oś czasu swojego wideo

Ograniczenia Veed. io

Podczas pracy z dużymi plikami wideo czasami występują problemy z wydajnością, co prowadzi do spowolnienia przetwarzania lub opóźnień

Ceny Veed. io

Free

Lite: 5,80 USD za redaktora miesięcznie (rozliczane rocznie)

Pro: 13,94 USD za redaktora miesięcznie (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Veed. io

G2: 4,6/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 3,3/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o Veed. io prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Veed. io:

Bardzo prosta edycja wideo – przygotuj filmy do publikacji w mediach społecznościowych, zmieniaj rozmiary, wycinaj fragmenty, dodawaj napisy, dodawaj podkład muzyczny, usuwaj cisze, dodawaj elementy marki, popraw ogólną użyteczność treści wideo

Bardzo prosta edycja wideo – przygotuj filmy do publikacji w mediach społecznościowych, zmieniaj rozmiary, wycinaj fragmenty, dodawaj napisy, dodawaj podkład muzyczny, usuwaj cisze, dodawaj elementy marki, popraw ogólną użyteczność treści wideo

🤯 Ciekawostka: Pierwszym filmem wideo, jaki kiedykolwiek został opublikowany w serwisie YouTube, był „Me at the zoo" współzałożyciela serwisu, Jaweda Karima. Film ten jest nadal dostępny!

9. Descript (najlepszy do edycji wideo opartego na tekście i funkcji lektora AI)

za pośrednictwem Descript

Descript to narzędzie do edycji wideo i audio, które bardziej przypomina pracę w dokumencie niż w tradycyjnym edytorze. Umożliwia edycję treści poprzez prostą edycję transkrypcji. Po usunięciu słowa, pauzy lub zdania z tekstu, automatycznie aktualizuje oś czasu wideo lub audio, aby dopasować je do zmian.

Jego funkcje AI zajmują się najtrudniejszymi zadaniami: Descript może jednym kliknięciem usunąć wypełniacze, takie jak „um” lub „like”, generować napisy, a nawet oczyścić dźwięk, aby uzyskać większą klarowność.

Możesz również nagrywać ekran, dodawać elementy wizualne i pracować na wielu ścieżkach audio.

Najlepsze funkcje Descript

Klonowanie głosu z dubbingiem: sklonuj swój głos lub użyj gotowych głosów AI, aby stworzyć nową narrację, po prostu wpisując scenariusz

Generator skryptów AI: Generuj skrypty do podcastów, filmów i materiałów marketingowych za pomocą prostych podpowiedzi

Funkcje współpracy: Zapraszaj członków zespołu do edycji, komentowania i współpracy nad projektami w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Descript

Narzędzia organizacyjne platformy mogą nie być tak rozbudowane, co może utrudniać śledzenie i edycję wielu plików wideo lub audio jednocześnie

Ceny Descript

Free

Hobbysta: 24 USD za osobę miesięcznie

Twórca: 35 USD za osobę miesięcznie

Business: 65 USD miesięcznie od osoby

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Descript

G2 : 4,6/5 (ponad 770 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o Descript prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent Capterra powiedział o Descript:

Niezwykle przyjazny dla użytkownika. Od razu mogłem zacząć edytować pliki audio. To oprogramowanie jest bardzo łatwe w użyciu i naprawdę przyspiesza proces edycji.

Niezwykle przyjazny dla użytkownika. Od razu mogłem zacząć edytować pliki audio. To oprogramowanie jest bardzo łatwe w użyciu i naprawdę przyspiesza proces edycji.

10. Hootsuite (najlepsze rozwiązanie do zarządzania mediami społecznościowymi na skalę przedsiębiorstwa i planowania na dużą skalę)

za pośrednictwem Hootsuite

Hootsuite to narzędzie do zarządzania kampaniami w mediach społecznościowych klasy enterprise, które pozwala planować publikacje zbiorcze i zarządzać setkami profili na różnych platformach społecznościowych. Śledzi również aktywność w czasie rzeczywistym dzięki funkcji Streams, która pozwala monitorować wzmianki o marce, hashtagi, słowa kluczowe i posty konkurencji.

Oferuje również zaawansowane funkcje, takie jak monitorowanie mediów społecznościowych, cykle pracy zespołów (np. przypisywanie wiadomości od klientów do członków zespołu) oraz integrację z systemami CRM i narzędziami reklamowymi.

Analizy platformy są bardzo szczegółowe i obejmują konfigurowalne raportowanie, dzięki czemu można mierzyć skuteczność działań i udostępniać spostrzeżenia klientom lub kierownictwu.

Najlepsze funkcje Hootsuite

Wbudowany edytor wideo: Twórz i edytuj filmy, dodając ścieżki audio, tekst, obrazy, naklejki i filtry

OwlyWriter AI : Generuj podpisy i pomysły na posty, korzystając ze sprawdzonych formuł copywritingu, takich jak HOOK, AIDA i WIIFM

Współpraca zespołowa i zatwierdzanie: Uzyskaj wsparcie dla zespołów wieloosobowych dzięki zatwierdzaniu postów i ścieżkom audytu zapewniającym pełną odpowiedzialność

Limity Hootsuite

Użytkownicy zauważyli, że kalendarz może stać się wizualnie zagracony, zwłaszcza podczas zarządzania dużą liczbą zaplanowanych postów

Ceny Hootsuite

30-dniowa wersja próbna Free

Standard: 30 USD za użytkownika miesięcznie

Zaawansowane: 122 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Hootsuite

G2 : 4,2/5 (ponad 6200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 3800 recenzji)

Co mówią o Hootsuite prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Hootsuite:

Podoba mi się funkcja analityczna, która pozwala mi dogłębnie analizować dane analityczne moich kont społecznościowych. Dzięki temu mam szczegółowy wgląd w wyniki wszystkich moich profili społecznościowych w jednym miejscu. Funkcja ta umożliwia mi również słuchanie, co pozwala mi zrozumieć nastroje klientów.

Podoba mi się funkcja analityczna, która pozwala mi dogłębnie analizować dane analityczne moich kont społecznościowych. Dzięki temu mam szczegółowy wgląd w wyniki wszystkich moich profili społecznościowych w jednym miejscu. Funkcja ta umożliwia mi również słuchanie, co pozwala mi zrozumieć nastroje klientów.

11. Sprout Social (najlepsze rozwiązanie do dogłębnej analizy mediów społecznościowych, monitorowania i publikowania treści na dużą skalę)

za pośrednictwem Sprout Social

Sprout Social to narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi zorientowane na dane, stworzone dla zespołów, które dbają zarówno o strategię, jak i wyniki.

Funkcje publikowania pozwalają planować posty na różnych platformach, zarządzać kampaniami w wizualnym kalendarzu i automatycznie publikować w optymalnym czasie na podstawie trendów zaangażowania odbiorców.

Otrzymasz również potężne narzędzia do raportowania, które analizują zaangażowanie, wzrost liczby obserwujących, skuteczność hashtagów i aktywność konkurencji.

Wbudowana inteligentna skrzynka odbiorcza gromadzi wszystkie wiadomości i komentarze w jednym miejscu, a społecznościowy CRM pomaga profilować obserwujących, śledzić rozmowy i organizować działania za pomocą etykiet i dzienników historii.

Najlepsze funkcje Sprout Social

Wbudowany redaktor wideo w Compose: przycinaj, skracaj i stosuj szablony do filmów bezpośrednio podczas tworzenia postów

AI Assist do tworzenia postów: Generuj podpisy na podstawie najpopularniejszych postów lub niestandardowych tematów, korzystając z opcji „Ulepsz”, która pozwala dostosować ton i styl w celu zachowania spójności marki

Moduł monitorowania mediów społecznościowych: Śledź słowa kluczowe, trendy branżowe i wzmianki o marce na różnych platformach za pomocą zapytań logicznych

Limity Sprout Social

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z funkcjami etykietowania Sprout Social, szczególnie podczas zarządzania wieloma programami lub firmami partnerskimi

Ceny Sprout Social

30-dniowa wersja próbna Free

Standard: 249 USD za licencję miesięcznie

Profesjonalna: 399 USD za licencję miesięcznie

Zaawansowany: 499 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sprout Social

G2 : 4,4/5 (ponad 4100 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Sprout Social prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Sprout Social:

Sprout Social stał się nieodzowną częścią naszego zestawu narzędzi marketingowych. Funkcje raportowania są szczególnie przydatne — przejrzyste, konfigurowalne i łatwe do udostępniania interesariuszom.

Sprout Social stał się nieodzowną częścią naszego zestawu narzędzi marketingowych. Funkcje raportowania są szczególnie przydatne — przejrzyste, konfigurowalne i łatwe do udostępniania interesariuszom.

12. Munch (najlepsze rozwiązanie do przetwarzania długich filmów wideo na wiele klipów społecznościowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i analizą trendów)

za pośrednictwem Munch

Munch, narzędzie do zmiany przeznaczenia wideo oparte na sztucznej inteligencji, pomaga przekształcić długie treści w krótkie, efektowne klipy dostosowane do platform takich jak TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts i LinkedIn. Analizuje każdy film, aby zidentyfikować kluczowe momenty na podstawie potencjału zaangażowania, a następnie stosuje analizę marketingową w celu optymalizacji ich wydajności, a nawet pomaga zastosować elementy brandingowe, takie jak logo lub outro.

Jego AI oferuje wbudowaną optymalizację SEO poprzez analizę treści wideo i automatyczne generowanie odpowiednich słów kluczowych i podpisów. Otrzymasz również praktyczne informacje na temat wydajności i zalecenia dotyczące ciągłego udoskonalania strategii krótkich filmów wideo.

Najlepsze funkcje Munch

Podgląd bezpiecznych stref: Podgląd tego, jak Twój clip będzie wyglądał na różnych platformach, unikając nieestetycznych kadrowania lub ucięcia tekstu

Edycja oparta na trendach : Analizuj aktualne trendy społecznościowe i wybieraj segmenty, które mają największe szanse na popularność w sieci, na podstawie zachowań odbiorców

Wykrywanie scen i kadrowanie: Automatycznie wykrywaj zmiany scen i dostosowuj rozmiar klipów do formatów pionowego, kwadratowego lub poziomego

Ograniczenia Munch

Wielu użytkowników zauważyło, że AI czasami wybiera fragmenty wideo, które nie mają kontekstu lub nie są istotne

Ceny Munch

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Munch

G2 : 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Munch prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Munch:

Podoba mi się ogromna różnorodność wariantów, jakie munch tworzy na podstawie edytowanych przeze mnie filmów. Narzędzie Magic Posts jest również niesamowite, ponieważ zazwyczaj muszę tworzyć podpisy do wszystkich filmów, które robię, a to pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu!

Podoba mi się ogromna różnorodność wariantów, jakie munch tworzy na podstawie edytowanych przeze mnie filmów. Narzędzie Magic Posts jest również niesamowite, ponieważ zazwyczaj muszę tworzyć podpisy do wszystkich filmów, które robię, a to pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu!

13. CaptionsAI (najlepsze rozwiązanie do natychmiastowego tworzenia napisów AI i funkcji telepromptera)

za pośrednictwem Captions AI

Caption AI to mobilne studio edycji wideo AI, które specjalizuje się w automatycznym tworzeniu napisów z animowanymi stylami, takimi jak podświetlanie karaoke, maszyna do pisania i odbicie. Napisy są w pełni edytowalne, dzięki czemu można łatwo poprawić dowolne słowo lub dostosować styl.

Aplikacja posiada wbudowany teleprompter, który pomaga nagrywać filmy z pewnością siebie, zachowując kontakt wzrokowy. Po zakończeniu nagrywania Captions AI natychmiast transkrybuje mowę i dodaje do wideo stylizowane napisy (z dynamicznymi efektami, synchronizacją, a nawet emoji).

Możesz nawet stworzyć awatara AI, który będzie opowiadał Twoje filmy, jeśli nie chcesz występować przed kamerą.

Najlepsze funkcje Captions AI

Edycja i efekty AI: Usuń pauzy i wzmocnij dźwięk, aby uzyskać wyraźniejszy dźwięk za pomocą narzędzi dostępnych jednym kliknięciem

Automatyczny kursor do zmiany kadru: Poproś narzędzie o śledzenie Twojej twarzy i zmianę kadru szerokiego materiału filmowego 16:9 na format pionowy 9:16

Modne filtry i naklejki: Dodaj zabawne, kreatywne narzędzia, takie jak animowane filtry, naklejki i podkłady muzyczne, aby nadać swoim filmom charakteru

Ograniczenia Captions AI

Użytkownicy zgłaszali problemy z dostosowywaniem wyglądu napisów, takie jak dostosowywanie stylu, rozmiaru i koloru czcionki

Ceny Captions AI

Free

Pro: 9,99 USD/miesiąc

Maks.: 24,99 USD/miesiąc

Skala: 69,99 USD/miesiąc

Business: 399 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Captions AI

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Captions AI prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Captions AI:

Wykorzystując zaawansowaną technologię rozpoznawania mowy, strona szybko przekształca dźwięk w czytelny tekst, oszczędzając czas i wysiłek. Idealne rozwiązanie dla twórców treści, firm i profesjonalistów.

Wykorzystując zaawansowaną technologię rozpoznawania mowy, strona szybko przekształca dźwięk w czytelny tekst, oszczędzając czas i wysiłek. Idealne rozwiązanie dla twórców treści, firm i profesjonalistów.

14. Repurpose. io (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji dystrybucji treści i ponownego wykorzystania na różnych platformach)

Repurpose. io to narzędzie do automatyzacji treści, które pobiera gotowe pliki wideo lub audio i automatycznie zmienia ich format oraz publikuje je na wielu platformach w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika niestandardowe cykle pracy.

Możesz na przykład ustawić regułę: „Za każdym razem, gdy przesyłam wideo do serwisu YouTube, przytnij 60-sekundowy fragment i opublikuj go w serwisach TikTok i Instagram Reels”. Repurpose. io zajmie się tym za kulisami.

Możesz dostosować wygląd ponownie wykorzystywanych treści za pomocą gotowych szablonów, które automatycznie konwertują wideo z formatu poziomego na pionowy, dodają dynamiczne napisy i nakładają logo lub elementy marki.

Narzędzie oferuje również wsparcie w zakresie przycinania dłuższych filmów na krótsze segmenty lub konwersji audio na animowane audiogramy.

Najlepsze funkcje Repurpose.io

Kalendarz treści: Uzyskaj widok z lotu ptaka na wszystkie zaplanowane treści i usprawnij strategię ponownego wykorzystania treści

Wyróżnianie najważniejszych fragmentów: Wykorzystaj sztuczną inteligencję do identyfikowania i wyodrębniania najbardziej interesujących fragmentów filmów lub podcastów

Automatyczne publikowanie: Natychmiastowe lub zaplanowane publikowanie treści na platformach takich jak YouTube, TikTok, Instagram, Facebook i LinkedIn

Ograniczenia Repurpose. io

Brak dostępu offline i dedykowanych funkcji mobilnych

Ceny Repurpose. io

Free

Pakiet startowy: 35 USD/miesiąc

Pro : 79 USD/miesiąc

Agencja: 179 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Repurpose. io

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Repurpose.io prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent Trustpilot napisał o Captions AI:

Zacząłem od prostego celu: rozwinąć mój kanał YouTube, jednocześnie wykorzystując zawartość na Instagramie, TikToku, Pinterest i innych platformach — bez dodatkowego wysiłku. Repurpose. io umożliwiło mi to dzięki automatyzacji całego cyklu pracy nad treścią.

Zacząłem od prostego celu: rozwinąć mój kanał YouTube, jednocześnie wykorzystując zawartość na Instagramie, TikToku, Pinterest i innych platformach — bez dodatkowego wysiłku. Repurpose. io umożliwiło mi to dzięki automatyzacji całego cyklu pracy nad treścią.

15. Capcut (Najlepszy do bezpłatnej, szybkiej edycji wideo z napisami i efektami)

za pośrednictwem CapCut

CapCut, stworzony przez twórców TikTok, to potężne darmowe narzędzie do edycji wideo. Posiada w pełni funkcjonalny edytor osi czasu, który pozwala przycinać klipy, dodawać muzykę, wstawiać tekst lub naklejki oraz stosować filmy filtry i przejścia.

Aplikacja zawiera zaawansowane narzędzia, takie jak Smart Crop, które automatycznie przekadrują poziome filmy wideo do formatu pionowego, utrzymując ostrość na obiekcie.

CapCut oferuje również stylizowane szablony, które pasują do popularnych formatów, dzięki czemu można szybko wstawić swoje klipy i uzyskać dopracowany, gotowy do rozpowszechniania wynik. Można również ulepszyć swoje filmy wideo za pomocą szerokiego zakresu licencjonowanych utworów muzycznych, efektów dźwiękowych i funkcji lektora, aby podnieść jakość wrażeń słuchowych.

Najlepsze funkcje Capcut

Automatyczne napisy: Automatycznie generuj napisy z dużą dokładnością i uzyskaj wiele stylów animowanych napisów

Narracja tekstowa: Wpisz scenariusz i wybierz jeden z wielu głosów AI, które go przeczytają; świetne rozwiązanie dla relacji i treści memowych

Wzmacniacz dźwięku i klonowanie głosu: Usuń szumy tła z nagrań i skorzystaj z funkcji klonowania głosu, dzięki czemu nie będziesz musiał nagrywać wszystkiego od nowa

Ograniczenia Capcut

Użytkownicy wspominali, że CapCut może doświadczać opóźnień lub spowolnienia podczas obsługi dużych lub złożonych projektów.

Ceny Capcut

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Capcut

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Capcut prawdziwi użytkownicy?

Jak udostępnił jeden z recenzentów Reddit:

Capcut ma kilka niewątpliwych zalet. Jego układy są lepsze do szybkiego tworzenia treści i są dostosowane do mediów społecznościowych.

Capcut ma kilka niewątpliwych zalet. Jego układy są lepsze do szybkiego tworzenia treści i są dostosowane do mediów społecznościowych.

ClickUp: podstawa inteligentniejszego tworzenia treści

Nie brakuje narzędzi, które pomagają zmieniać przeznaczenie filmów, dodawać napisy lub planować zawartość. Ale nadal potrzebujesz centralnego hubu do planowania, śledzenia i współpracy. Właśnie w tym zakresie ClickUp sprawdza się najlepiej.

Od tworzenia scenariuszy i edycji klipów po organizowanie całego kalendarza treści — ClickUp przechowuje wszystko w jednym miejscu. Ponadto wbudowana sztuczna inteligencja, funkcja nagrywania wideo i gotowe do użycia szablony przyspieszają cykl pracy.

Jeśli masz dość żonglowania narzędziami i chcesz uprościć proces twórczy, ClickUp to inteligentne miejsce, od którego warto zacząć. Zarejestruj się w ClickUp już teraz!