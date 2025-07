10 szablonów CRM monday.com zapewniających powodzenie sprzedaży w 2025 r

Zarządzanie sprzedażą bez systemu przypomina próbę żonglowania potencjalnymi klientami, kontaktami i aktualizacjami transakcji z jedną ręką związaną za plecami. Jest to chaotyczne, nieuporządkowane, a co najgorsze — kosztowne.

W tym pomogą szablony CRM. To najszybszy sposób na rozpoczęcie zarządzania potencjalnymi klientami i procesem sprzedaży. Niezależnie od tego, czy śledzisz nowych potencjalnych klientów, czy też pielęgnujesz bieżące transakcje, odpowiedni szablon zapewni porządek i postępy we wszystkich działaniach.

Możesz skorzystać z szablonu CRM monday.com lub innych konfigurowalnych szablonów, które wykraczają poza podstawowe funkcje śledzenia. W tym przewodniku przedstawiono najlepsze z nich!

Czym charakteryzuje się dobry szablon CRM monday.com?

Wysokowydajny, wstępnie skonfigurowany szablon CRM zawiera nie tylko informacje kontaktowe — organizuje dane klientów, ustala priorytety sprzedaży i śledzi bieżące transakcje. Optymalizuje proces CRM bez konieczności stosowania skomplikowanego oprogramowania.

Jeśli rozważasz użycie szablonów CRM monday, sprawdź, czy umożliwiają one wykonanie następujących czynności:

Śledź potencjalnych klientów na każdym etapie : wyczyść kolumny lejka od pierwszego kontaktu do zamkniętych transakcji

Przechowuj odpowiednie dane w jednym miejscu : informacje kontaktowe i inne dane klientów, ostatnie punkty kontaktu, wartość transakcji i prawdopodobieństwo zawarcia kolejnych transakcji

Łatwa wizualizacja postępów : tablice, pulpity lub widoki Gantta zapewniają kompletny obraz bieżących transakcji w jednym miejscu

Dostosuj do swojego procesu : elastyczne sceny, etykiety i pola, które można dopasować do unikalnego przepływu sprzedaży w całej kampanii marketingowej

Automatyzacja powtarzalnych czynności : reguły dotyczące zadań następczych, zmian statusu lub alertów w celu optymalizacji zarządzania potencjalnymi klientami i oszczędności czasu

Integracja z Twoimi narzędziami: możliwość płynnej synchronizacji e-maili, kalendarzy i formularzy do rejestrowania potencjalnych klientów w ramach : możliwość płynnej synchronizacji e-maili, kalendarzy i formularzy do rejestrowania potencjalnych klientów w ramach platformy CRM

W skrócie? Najlepsze szablony CRM wykonują najtrudniejsze zadania, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na sprzedaży, a nie na porządkowaniu danych.

🧠 Ciekawostka: Zanim pojawiły się systemy CRM i cyfrowe pulpity, ustrukturyzowane strategie sprzedaży już cieszyły się popularnością dzięki Johnowi H. Pattersonowi, założycielowi National Cash Register Company. Już w 1900 roku Patterson szkolił swoich sprzedawców, wykorzystując scenariusze prezentacji, profilowanie klientów i formalne programy szkoleniowe. Był nawet pionierem w zakresie odgrywania ról i sprzedaży opartej na terytoriach, aby zwiększyć wydajność i spójność. Te wczesne innowacje położyły podwaliny pod nowoczesne podręczniki i procesy sprzedaży.

szablony CRM monday.com

Każdy z poniższych szablonów CRM monday.com został dostosowany do uproszczenia konkretnego elementu cyklu sprzedaży lub pracy z klientem, pomagając zespołowi skupić się na wynikach.

1. Szablon działań marketingowych

za pośrednictwem monday.com

Żonglujesz kampaniami, zgłoszeniami i terminami w wielu kanałach? Szablon Działania marketingowe pozwala uporządkować cały ekosystem marketingowy w jednym miejscu.

Idealnie nadają się do koordynowania pracy zespołów, śledzenia wyników i zapewnienia terminowej realizacji każdej kampanii oraz pełnej widoczności. Niezależnie od tego, czy wprowadzasz nowy produkt, czy zarządzasz cotygodniowymi publikacjami treści, ta tablica zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz.

Usprawnij swoją pracę, korzystając z tego szablonu, aby:

Scentralizuj planowanie i realizację kampanii we wszystkich zespołach

Śledź produkcję kreatywną, cykle przeglądów i daty premiery

Skonfiguruj niestandardowe formularze dla wniosków marketingowych i przyjmowania zasobów

Wizualizuj postępy w ujęciu tygodniowym, miesięcznym lub kampanii

Zautomatyzuj zatwierdzanie, przypomnienia i aktualizacje statusu

🔑 Idealne dla: zespołów marketingowych zarządzających kampaniami o dużej skali i współpracą wielu zespołów.

2. Szablon CRM dla branży nieruchomości

za pośrednictwem monday.com

Zarządzanie wieloma ofertami, potencjalnymi klientami i prezentacjami może szybko stać się przytłaczające, jeśli nie masz systemu stworzonego z myślą o branży nieruchomości.

Szablon CRM dla branży nieruchomości został stworzony, aby pomóc agentom, pośrednikom i zespołom w organizacji wszystkich spraw, od ofert nieruchomości po komunikację z kupującymi. Upraszcza cykl sprzedaży, dzięki czemu możesz skupić się na zawieraniu transakcji, a nie na zarządzaniu arkuszami kalkulacyjnymi.

Wykorzystaj w pełni ten szablon, stosując go do:

Organizuj listy nieruchomości za pomocą niestandardowych pól dotyczących ceny, lokalizacji i statusu

Śledź postępy każdego potencjalnego klienta od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji

Planuj dni otwarte i przydzielaj agentom zadania związane z dalszymi działaniami

Wizualizuj przepływ transakcji według przedstawiciela, regionu lub etapu procesu sprzedaży

Zautomatyzuj komunikację z klientami i aktualizacje scen

🔑 Idealne dla: agentów nieruchomości i zespołów zarządzających wieloma nieruchomościami i potencjalnymi nabywcami.

3. Szablon projektów klientów

za pośrednictwem monday.com

Kiedy próbujesz pozyskać potencjalnych klientów w ramach wielu projektów, widoczność ma ogromne znaczenie. Szablon Projekty klientów pomaga organizować zadania, zarządzać osiami czasu i zapewnia wszystkim, od zespołów wewnętrznych po klientów zewnętrznych, dostęp do tych samych informacji.

Zostały one stworzone do obsługi rozliczanych godzin, udostępnianych plików i aktualizacji w czasie rzeczywistym bez utraty kontroli nad kluczowymi zadaniami.

Korzystaj z tego szablonu, aby:

Śledź postępy wszystkich projektów klientów w jednym miejscu

Rejestruj godziny rozliczeniowe i łącz je z zadaniami projektu

Współpracuj z klientami i zespołami wewnętrznymi, korzystając ze wspólnych plików i notatek

Przypisuj własność i terminy realizacji każdego zadania

Monitoruj stan projektów za pomocą widoków statusu, priorytetów i osi czasu

🔑 Idealne dla: agencji i dostawców usług realizujących jednocześnie wiele projektów dla klientów.

4. Szablon onboardingu klienta

za pośrednictwem monday.com

Pierwsze wrażenie jest ważne, zwłaszcza podczas witania nowego klienta. Szablon Wdrażanie klienta zapewnia uporządkowanie wszystkich zadań, kamieni milowych i komunikacji, aby zapewnić płynny przebieg procesu.

Łączą one zespoły ds. powodzenia klientów, wdrażania i sprzedaży, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

Ten szablon można wykorzystać do:

Twórz cykle pracy krok po kroku dla każdego klienta

Śledź czas poświęcony na poszczególne zadania i realizację kamieni milowych na wszystkich kontach

Ujednolicie pracę działów dzięki jasno przypisanym obowiązkom

Dokumentuj notatki, pliki i kluczowe aktualizacje na tablicy każdego klienta

Zautomatyzuj przekazywanie zadań i powiadomienia o statusie, aby zapewnić płynny postęp

🔑 Idealne dla: zespołów ds. powodzenia klientów i wdrażania, które standaryzują proces wdrażania nowych pracowników.

za pośrednictwem monday.com

Szablon Kontakty to podstawowy szablon CRM, który pomaga scentralizować informacje o potencjalnych klientach i klientach, dzięki czemu Twój zespół może łatwo wyszukiwać, filtrować i podejmować działania. Koniec z rozproszonymi arkuszami kalkulacyjnymi i zduplikowanymi wpisami — teraz masz przejrzyste, uporządkowane rekordy kontaktów, które wspierają każdy wysiłek w zakresie pozyskiwania klientów.

Zacznij korzystać z tego szablonu, aby:

Przechowuj kontakty z dostosowywalnymi polami dla branży, roli i regionu

Segmentuj kontakty według etapu cyklu życia, oceny potencjalnego klienta lub zaangażowania

Rejestruj i śledź wszystkie interakcje z klientami

Wyeliminuj zduplikowane wpisy, aby uzyskać bardziej przejrzyste dane

Automatycznie synchronizuj nowe wpisy za pomocą formularzy lub integracji CRM

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży, marketingu i wsparcia poszukujących zorganizowanego huba do zarządzania kontaktami.

6. Szablon materiałów wspierających sprzedaż

za pośrednictwem monday.com

Szukanie najnowszej prezentacji lub karty produktu nie powinno trwać dłużej niż sama rozmowa handlowa. Szablon Materiały wspierające sprzedaż działa jak żywa biblioteka zatwierdzonych materiałów dodatkowych, ułatwiając zespołowi znalezienie, zamówienie i dystrybucję odpowiednich materiałów we właściwym czasie.

Działania sprzedażowe i marketingowe są ze sobą skoordynowane, a przedstawiciele handlowi zawsze mają wszystko, czego potrzebują, aby z pewnością zamknąć transakcję.

Ten szablon można wykorzystać do:

Kategoryzuj zasoby marketingowe według produktu, regionu lub etapu sprzedaży

Śledź historię wersji i aktualizuj status każdego pliku

Skonfiguruj cykle pracy zatwierdzania tworzenia lub aktualizacji zasobów

Połącz zasoby bezpośrednio z ofertami lub kampaniami

Zapewnij spójność marki dzięki scentralizowanemu dostępowi

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży i marketingu współpracujących nad dostarczaniem zasobów i spójnością marki.

7. Szablon możliwości po wydarzeniu

za pośrednictwem monday.com

Wydarzenia generują energię, ale to działania następcze napędzają przychody. Jeśli chcesz pozyskać potencjalnych klientów, przypisać kolejne kroki i przenieść szanse do procesu sprzedaży, zanim staną się nieaktualne, wypróbuj szablon szans po wydarzeniu.

Niezależnie od tego, czy wracasz z targów, webinaru czy okrągłego stołu, dzięki nim każda rozmowa zamieni się w konkretne działanie.

Wykorzystaj potencjał ROI po wydarzeniu, korzystając z tego szablonu, aby:

Rejestruj potencjalnych klientów wydarzeń i śledź ich ruch w lejku sprzedażowym

Przypisuj zadania do wykonania i ustaw daty przypomnień

Oceniaj i priorytetyzuj potencjalnych klientów na podstawie zaangażowania lub potencjału

Dodawaj notatki, pliki i kontekst wydarzeń dla każdego potencjalnego klienta

Filtruj i segmentuj możliwości według przedstawiciela, wydarzenia lub regionu

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży i marketingu przekształcających szum wokół wydarzeń w ruch w lejku sprzedażowym.

8. Szablon formularza zamówienia

za pośrednictwem monday.com

Ręczne śledzenie zamówień staje się chaotyczne podczas zarządzania dużymi ilościami lub niestandardowymi zamówieniami? Szablon formularza zamówienia zapewnia przejrzystość procesów przyjmowania i realizacji zamówień, zapewniając zespołowi jedno źródło informacji do śledzenia zamówień, dokumentacji i zatwierdzania.

Przejmij kontrolę nad zamówieniami dzięki temu szablonowi, aby:

Zbieraj zamówienia na produkty lub usługi za pomocą konfigurowalnych formularzy

Śledź status zamówień, płatności i osie czasu wysyłki

Przydzielaj zadania i zatwierdzanie odpowiednim zespołom

Filtruj i organizuj zamówienia według klienta, regionu lub pilności

Załącz paragony, dokumentację lub notatki dotyczące zakupu do każdego zamówienia

🔑 Idealne dla: zespołów operacyjnych i sprzedażowych zarządzających przyjmowaniem zamówień, dostawami i dokumentacją.

9. Szablon zapytań klientów

za pośrednictwem monday.com

Kiedy zaczynają się piętrzyć zapytania klientów, porządek daje przewagę. Szablon Zapytania klientów zapewnia prosty sposób rejestrowania zapytań, przypisywania ich odpowiednim osobom i zapewniania każdemu klientowi szybkiej i pomocnej odpowiedzi.

Ten szablon można wykorzystać do:

Gromadź zapytania za pomocą wbudowanych formularzy lub integracji z pocztą e-mail

Przekazuj zgłoszenia do odpowiednich zespołów na podstawie typu lub pilności

Śledź postępy realizacji zgłoszeń za pomocą pól statusu, priorytetu i właściciela

Zautomatyzuj eskalacje i alerty dotyczące rozwiązań

Utrzymuj archiwum rozwiązywanych zapytań z możliwością wyszukiwania

🔑 Idealne dla: zespołów wsparcia i sukcesu zarządzających dużą liczbą zgłoszeń dotyczących usług lub funkcji.

10. Szablon zarządzania kontami firmy Compass

za pośrednictwem monday.com

Szablon Zarządzanie kontami według Compass pomaga zarządzać kontami o wysokiej wartości dzięki strukturze i stałemu rytmowi kontaktów. W jednym dostosowywalnym widoku możesz śledzić aktywność, monitorować stan i wzmacniać długotrwałe relacje.

Wzmocnij strategię obsługi klientów dzięki temu szablonowi, aby:

Rejestruj spotkania, opinie i kluczowe kontakty dla kont klientów

Śledź wskaźniki KPI klientów, odnowienia i wskaźniki ryzyka

Przypisuj wewnętrzne działania następcze do konkretnych właścicieli lub zespołów

Planuj kwartalne przeglądy, dodatkową sprzedaż i działania angażujące klientów

Segmentuj konta według wielkości, przychodów lub oceny kondycji

🔑 Idealne dla: menedżerów ds. obsługi klientów i zespołów ds. sukcesu klienta, którzy koncentrują się na utrzymaniu klientów i długoterminowym wzroście.

👀 Czy wiesz, że... Systemy CRM mogą przyspieszyć finalizację transakcji o 30%, zwiększyć liczbę potencjalnych klientów B2B o 34% i zwrot z inwestycji o 32%.

limity szablonów monday.com

Chociaż monday.com oferuje szeroki zakres narzędzi do zarządzania cyklem pracy CRM, nie jest pozbawiony wad, zwłaszcza dla zespołów sprzedaży o zmieniających się lub złożonych potrzebach. Oto kilka ograniczeń, o których należy pamiętać przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania i jego szablonów:

Ograniczona głębokość CRM: monday. com został stworzony przede wszystkim do zarządzania projektami, więc jego szablony CRM mogą wydawać się powierzchowne. Funkcje takie jak konfigurowalna ocena potencjalnych klientów, prognozowanie wieloetapowe lub zaawansowane śledzenie transakcji często wymagają obejścia lub integracji z rozwiązaniami innych firm

Ograniczenia automatyzacji w niższych planach: Wbudowane cykle pracy są pomocne, ale monday.com ogranicza liczbę automatyzacji, które można uruchomić — chyba że korzystasz z planu wyższego poziomu. Oznacza to, że cykle pracy oparte na szablonach mogą szybko osiągnąć limity

Fragmentaryczne raportowanie: Potrzebujesz szczegółowych raportów sprzedaży lub pulpitów nawigacyjnych dotyczących przychodów? Szablony CRM nie zawierają zaawansowanych funkcji raportowania, a ich dostosowanie może wymagać czasu, wysiłku lub zewnętrznych narzędzi

Problemy ze skalowaniem cyklu pracy przy dużej ilości danych: Wraz ze wzrostem ilości danych klientów tablice monday.com mogą stać się nieuporządkowane i trudniejsze w nawigacji. Szablony CRM nie zawsze są zoptymalizowane pod kątem cyklu pracy o dużej objętości i dużej ilości danych

Brak wbudowanych narzędzi do obsługi poczty e-mail: monday. com nie oferuje natywnego śledzenia wiadomości e-mail ani rejestrowania komunikacji w swoich szablonach CRM. Aby śledzić rozmowy z klientami i aktywność e-mailową, potrzebujesz zewnętrznych aplikacji lub oddzielnej platformy CRM

Ograniczona sztuczna inteligencja w przypadku złożonych cykli pracy: Szablony CRM monday.com oferują podstawową automatyzację, ale sztuczna inteligencja nie jest wystarczająco zaawansowana, aby dostosować niestandardowe cykle sprzedaży lub unikalne procesy biznesowe

📮 ClickUp Insight: 32% pracowników uważa, że automatyzacja pozwoliłaby zaoszczędzić tylko kilka minut, ale 19% twierdzi, że mogłaby to być nawet 3–5 godzin tygodniowo. W rzeczywistości nawet najmniejsze oszczędności czasu sumują się w dłuższej perspektywie. Na przykład zaoszczędzenie zaledwie 5 minut dziennie na powtarzalnych zadaniach może skutkować odzyskaniem ponad 20 godzin w każdym kwartale, które można przeznaczyć na bardziej wartościową, strategiczną pracę. Dzięki ClickUp automatyzacja małych zadań, takich jak przypisywanie terminów lub oznaczanie członków zespołu, zajmuje mniej niż minutę. Masz wbudowane agenty AI do automatycznego tworzenia podsumowań i raportów, a niestandardowi agenci obsługują określone cykle pracy. Odzyskaj swój czas! 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security skróciła czas tworzenia raportów o co najmniej 50% dzięki konfigurowalnym narzędziom do raportowania ClickUp, dzięki czemu jej zespoły mogą poświęcić mniej czasu na formatowanie, a więcej na prognozowanie.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze niestandardowe systemy oprogramowania CRM

Alternatywne szablony monday.com

Dla zespołów, które oczekują czegoś więcej niż tylko tablic kontaktów i podstawowej automatyzacji, dostępna jest aplikacja ClickUp — aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy.

W porównaniu z monday.com, CRM ClickUp przypomina Friday.

Możesz stworzyć własny system CRM w ClickUp i korzystać z bezpłatnych szablonów, które łączą sprzedaż, obsługę i strategię.

Od śledzenia każdej transakcji w procesie sprzedaży po rejestrowanie rozmów z klientami, prowizji i raportów — wszystko to bez opuszczania pulpitu — szablony i pulpity ClickUp z konfigurowalnymi widżetami są stworzone dla szybko działających zespołów, które potrzebują elastyczności bez utraty precyzji.

Poznaj szablony CRM ClickUp, najlepszą alternatywę dla monday.com.

1. Zaawansowany szablon CRM ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z zaawansowanego szablonu CRM ClickUp, aby skonfigurować niestandardowe systemy oceny potencjalnych klientów i szybciej kwalifikować potencjalnych klientów

Stworzony z myślą o zespołach sprzedaży, które potrzebują precyzji i mocy, szablon ClickUp Advanced CRM zapewnia pełną kontrolę nad całym procesem sprzedaży.

Od pozyskania potencjalnego klienta do zamknięcia transakcji — każdy punkt kontaktu jest dokumentowany, przypisywany i automatyzowany. Dzięki niestandardowym pulpitom ClickUp i wieloetapowym cyklom pracy rozwiązanie to z łatwością obsługuje duże lub złożone cykle transakcji.

Ten szablon wizualny można wykorzystać do:

Twórz wieloetapowe procesy sprzedaży z niestandardowymi polami, takimi jak wartość transakcji, źródło lub priorytet

Przypisuj właścicieli i ustalaj terminy dla każdej okazji dzięki widokowi Moje zadania

Śledź postępy transakcji w widoku tablicy, listy lub tabeli

Zautomatyzuj działania następcze, przypomnienia i przekazywanie potencjalnych klientów dzięki automatyzacji ClickUp

Wizualizuj prognozy przychodów i wyniki przedstawicieli handlowych w czasie rzeczywistym

🔑 Idealne dla: kierowników sprzedaży i szybko rozwijających się zespołów zarządzających dużymi lub złożonymi procesami sprzedaży.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj etykiet szablonów lub kodów kolorów, aby wizualnie oddzielić etapy potencjalnych klientów, branże lub własność przedstawicieli handlowych. Zmniejsza to bałagan w zatłoczonych potokach i zapewnia natychmiastową przejrzystość bez konieczności ręcznego filtrowania. Zarówno w ClickUp, jak i monday.com reguły kolorów można zautomatyzować, aby były aktualizowane dynamicznie wraz ze zmianą statusu transakcji. Na przykład, gdy potencjalny klient zamienia się w szansę, kolor zadania zmienia się z żółtego na zielony. To najlepsza forma sprzedaży wizualnej — szybka identyfikacja bez dodatkowych kliknięć.

2. Prosty szablon CRM ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skup się na tym, co najważniejsze, korzystając z minimalnej liczby pól niestandardowych i widoków zadań dzięki prostemu szablonowi CRM ClickUp

Szablon ClickUp Simple CRM oferuje przejrzysty, łatwy w użyciu system do śledzenia potencjalnych klientów i zarządzania działaniami następczymi. Pozbawiony zbędnych dodatków, zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby kontrolować proces sprzedaży — idealny dla freelancerów, jednoosobowych przedsiębiorców lub małych zespołów, które cenią sobie szybkość działania ponad złożoność.

Wykorzystaj w pełni ten szablon, stosując go do:

Rejestruj informacje o potencjalnych klientach, takie jak istotne dane kontaktowe, etap transakcji i status

Organizuj potencjalnych klientów według priorytetów, etapu procesu sprzedaży lub rodzaju usługi

Śledź kolejne kroki i przypisuj działania następcze wraz z terminami

Monitoruj postępy transakcji za pomocą widoku tablicy lub listy

Utrzymaj CRM w dobrej kondycji i skup się na najważniejszych zadaniach dzięki minimalnym ustawieniom

🔑 Idealne dla: Freelancerów, konsultantów i małych zespołów sprzedaży, którzy potrzebują łatwego w utrzymaniu systemu CRM.

3. Szablon śledzenia prowizji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź zatwierdzenia i postępy w wypłatach bez wysiłku, korzystając z szablonu śledzenia prowizji ClickUp

Ręczne obliczanie prowizji jest czasochłonne i podatne na błędy. Szablon śledzenia prowizji ClickUp rozwiązuje ten problem.

Zostały one stworzone do śledzenia zarobków poszczególnych przedstawicieli handlowych, transakcji lub linii produktów, a elastyczne formuły i pola odzwierciedlają unikalną strukturę wypłat. Dzięki widoczności każdego etapu procesu prowizyjnego zespoły finansowe i sprzedażowe są zawsze zsynchronizowane.

Ten szablon można wykorzystać do:

Rejestruj zamknięte transakcje i powiązaj je z rekordami prowizji

Skonfiguruj formuły dla płatności ryczałtowych, wielopoziomowych lub procentowych za pomocą pól formuł ClickUp

Śledź status płatności i punkty kontrolne zatwierdzania

Monitoruj zarobki według przedstawiciela, miesiąca lub produktu

Przechowuj wszystkie dane dotyczące prowizji w jednym miejscu, gotowe do audytu

🔑 Idealne dla: zespołów ds. operacji biznesowych i finansów, które potrzebują dokładnego, zautomatyzowanego śledzenia prowizji.

4. Szablon lejka sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualnie identyfikuj i eliminuj wąskie gardła dzięki szablonowi ClickUp Sales Pipeline Template z etapami typu „przeciągnij i upuść”

Twój proces sprzedaży powinien dawać Ci coś więcej niż tylko listę transakcji. Powinien dokładnie wskazywać, na czym należy się skupić w następnej kolejności.

Szablon ClickUp Sales Pipeline zapewnia dynamiczny, konfigurowalny widok procesu sprzedaży, który dostosowuje się do Twojego procesu sprzedaży, pomagając wizualizować postępy, identyfikować wąskie gardła i szybciej finalizować transakcje. Niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym sprzedawcą, czy zarządzasz całym zespołem, szablon ten zapewni przejrzystość cyklu pracy.

Ten szablon można wykorzystać do:

Twórz procesy oparte na scenach za pomocą widoków Kanban z funkcją przeciągania i upuszczania

Dodaj pola niestandardowe dotyczące wielkości transakcji, informacji kontaktowych i przewidywanej daty zamknięcia

Przypisuj przedstawicieli i twórz zadania połączone z konkretnymi możliwościami za pomocą zadań ClickUp

Filtruj transakcje według regionu, produktu lub przedstawiciela handlowego

Zautomatyzuj aktualizacje scen i planuj działania następcze za pomocą funkcji automatyzacji

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży poszukujących konfigurowalnego, wizualnego narzędzia do zarządzania potokiem sprzedaży i transakcjami.

5. Szablon CRM dla sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj wyniki przedstawicieli handlowych w różnych etapach procesu sprzedaży w czasie rzeczywistym dzięki szablonowi CRM ClickUp Sales

Zarządzanie sprzedażą powinno przebiegać płynnie, bez konieczności przełączania się między narzędziami lub arkuszami kalkulacyjnymi. Szablon CRM ClickUp Sales zapewnia scentralizowany system do śledzenia potencjalnych klientów, monitorowania aktywności w procesie sprzedaży i dokumentowania każdej interakcji z klientem.

Ten szablon można wykorzystać do:

Śledź wszystkie potencjalne transakcje, konta i umowy w jednym uproszczonym widoku

Twórz zadania dotyczące działań następczych, prezentacji lub przeglądów umów

Rejestruj spotkania, e-maile i notatki bezpośrednio w każdym koncie

Wizualizuj postępy transakcji dzięki niestandardowym pulpitom i widżetom do raportowania

Odkrywaj informacje, śledź wskaźniki wydajności sprzedaży (takie jak wskaźnik pozyskiwania klientów, wartość w całym okresie współpracy i wskaźnik rezygnacji) oraz wspieraj podejmowanie decyzji opartych na danych dzięki ClickUp Brain

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży gotowych do zarządzania całą podróżą klienta w jednej, zunifikowanej przestrzeni.

6. Szablon raportu sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyróżnij trendy i postępy w przychodach za pomocą szablonu raportu sprzedaży ClickUp

Dane dotyczące sprzedaży są przydatne tylko wtedy, gdy można na ich podstawie podjąć odpowiednie działania. Zamień wskaźniki wydajności na wizualne informacje dzięki szablonowi raportu sprzedaży ClickUp. Od prognoz przychodów po śledzenie poszczególnych przedstawicieli handlowych — wszystko jest aktualizowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnej okazji.

Oto jak możesz wykorzystać ten szablon, aby usprawnić raportowanie:

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby wizualizować przychody, wskaźniki skuteczności i tempo zawierania transakcji

Śledź wskaźniki KPI dla poszczególnych przedstawicieli handlowych, zespołów lub kategorii produktów

Twórz szybkie raporty roczne, kwartalne i miesięczne dzięki dołączonym widokom

Filtruj raporty według regionu, przedziału czasowego lub etapu procesu sprzedaży

Ustalaj, śledź i monitoruj cele sprzedażowe za pomocą ClickUp Goals , zapewniając zespołowi skupienie i odpowiedzialność za realizację celów w oparciu o wyniki raportów

Zaproś członków zespołu lub gości do obszaru roboczego, aby współpracować w czasie rzeczywistym, przekazywać informacje zwrotne i dzielić się widocznością działań związanych z raportowaniem sprzedaży

🔑 Idealne dla: Liderów sprzedaży i zespołów operacyjnych, którzy potrzebują szybkich, opartych na danych informacji bez arkuszy kalkulacyjnych.

7. Szablon ClickUp do śledzenia sprzedaży

Pobierz darmowy szablon Monitoruj wszystkie działania sprzedażowe i rejestruj kontakty za pomocą szablonu ClickUp Sales Tracker

Kiedy codziennie zarządzasz wieloma potencjalnymi klientami, zadaniami i celami, utrzymanie porządku to połowa sukcesu. Szablon ClickUp Sales Tracker zapewnia Twojemu zespołowi skupiony obszar roboczy, w którym można rejestrować działania, monitorować aktywność i utrzymywać tempo pracy — bez pominięcia ani jednego kroku.

Ten szablon można wykorzystać do:

Rejestruj połączenia, e-maile, spotkania i zadania związane z kontaktami w jednym miejscu

Śledź postępy potencjalnych klientów i aktualizuj statusy w czasie rzeczywistym

Użyj kamieni milowych ClickUp , aby zaznaczyć najważniejsze osiągnięcia (np. osiągnięcie planu sprzedaży).

Filtruj działania według przedstawiciela, etapu transakcji lub daty

Śledź sprzedaż według produktów i miesięcy, korzystając z niestandardowych widoków

Zautomatyzuj działania następcze i powtarzające się czynności sprzedażowe (np. comiesięczne spotkania, aktualizacje raportów)

🔑 Idealne dla: Przedstawicieli handlowych i menedżerów, którzy potrzebują uporządkowanego, codziennego widoku wyników i aktywności w procesie sprzedaży.

8. Szablon rozmów sprzedażowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu rozmów sprzedażowych ClickUp, aby osadzić skrypty i notatki z rozmów bezpośrednio w każdym zadaniu

Potrzebujesz usprawnionego sposobu przygotowywania, dokumentowania i śledzenia każdej rozmowy sprzedażowej? Szablon rozmów sprzedażowych ClickUp pozwala uporządkować działania, dzięki czemu nigdy nie przegapisz kluczowych informacji ani elementów do wykonania.

Ten szablon można wykorzystać do:

Planuj rozmowy i rejestruj kluczowe szczegóły, takie jak czas, kontakt i cel

Rejestruj notatki z rozmów, wyniki i opinie klientów w czasie rzeczywistym

Przydzielaj zadania do wykonania i terminy bezpośrednio po rozmowie

Kategoryzuj połączenia według typu klienta, produktu lub regionu

Skorzystaj z funkcji śledzenia czasu ClickUp , etykiet, ostrzeżeń o zależnościach i integracji z pocztą e-mail, aby usprawnić zarządzanie rozmowami sprzedażowymi i zapewnić terminowe działania następcze

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży obsługujących dużą liczbę połączeń od klientów i potrzebujących przejrzystej dokumentacji oraz możliwości śledzenia działań.

9. Szablon procesu sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz spójne, powtarzalne cykle pracy dzięki szablonowi procesu sprzedaży ClickUp

Spójność jest kluczem do skalowania każdego zespołu sprzedaży, a szablon procesu sprzedaży ClickUp zapewnia ramy, które to umożliwiają. Mapuje cały proces sprzedaży — od pozyskiwania potencjalnych klientów po zamknięcie transakcji — dzięki czemu każdy przedstawiciel wie, co ma do zrobienia, kiedy to zrobić i jak z pewnością siebie posuwać transakcje do przodu.

Wykorzystaj w pełni ten szablon, stosując go do:

Zdefiniuj każdy etap cyklu sprzedaży za pomocą jasnych zadań i właścicieli

Przydzielaj obowiązki i ustalaj terminy dla całego zespołu

Śledź przebieg transakcji i postępy dzięki aktualizacjom statusu w czasie rzeczywistym

Twórz i współpracuj nad podręcznikami sprzedaży, skryptami lub badaniami rynku dzięki dokumentom ClickUp

Zmniejsz ilość pracy ręcznej, automatyzując rutynowe czynności (np. zmiany statusu, powiadomienia)

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży, które chcą stworzyć powtarzalne procesy i zwiększyć wydajność na dużą skalę.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp umożliwia osadzanie wideo bezpośrednio w zadaniach CRM, co jest szczególnie przydatne podczas przekazywania złożonej historii klienta. Wyobraź sobie kierownika sprzedaży, który nagrywa krótkie podsumowanie i osadza je w umowie dla kontekstu. Dzięki temu wszyscy unikają czytania długich notatek lub tracenia czasu na rozmowy synchronizacyjne. To nie tylko sposób na zwiększenie wydajności — to komunikacja z empatią.

Dlaczego ClickUp to mądrzejszy wybór zapewniający powodzenie CRM

Wybór odpowiedniego szablonu CRM zależy od funkcjonalności, przepływu pracy oraz znalezienia najlepszego rozwiązania, które uzupełnia Twoją pracę i odciąża przedstawicieli handlowych.

monday. com i jego szablony mogą pomóc Ci w podstawowym śledzeniu potencjalnych klientów i automatyzacji zadań. Jednak ClickUp i jego szablony pozwalają zbudować własny ekosystem CRM, który decyduje o tym, czy działania następcze zostaną pominięte, czy też transakcje zostaną zamknięte.

Szablony CRM ClickUp oferują głęboką personalizację, zaawansowaną sztuczną inteligencję i skalowalność w przypadku złożonych procesów sprzedaży. Każdy szablon można dostosować do własnego cyklu pracy i wykorzystać na każdym etapie procesu CRM i sprzedaży — od gromadzenia danych klientów po prognozowanie przychodów — w jednym, ujednoliconym obszarze roboczym.

Zachowaj porządek i rozwijaj się bez limitów. Zacznij od Monday, ale zakończ z ClickUp!