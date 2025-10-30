Sunsama vs. Todoist: który menedżer zadań najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy?

Wybór odpowiedniego menedżera zadań może zdecydować o sukcesie lub porażce Twojego codziennego cyklu pracy.

Jeśli nie możesz się zdecydować między Sunsama a Todoist, nie jesteś sam — oba narzędzia są popularne, ale służą różnym typom użytkowników i zaspokajają różne potrzeby.

W tym porównaniu przeanalizujemy kluczowe funkcje, ceny, zalety i wady oraz to, dla kogo każde z tych narzędzi jest najlepsze.

Jeśli żadne z tych narzędzi nie spełnia wszystkich Twoich wymagań, pokażemy Ci, dlaczego ClickUp może być kompleksowym rozwiązaniem, którego szukasz.

Sunsama vs. Todoist — najlepsza alternatywa w skrócie

Funkcja Sunsama Todoist Najlepsza alternatywa: ClickUp Data powstania zadań Ręczne wprowadzanie zadań z uporządkowanym planowaniem Wprowadzanie tekstu w języku naturalnym umożliwia szybkie dodawanie zadań. Inteligentne data powstania zadań za pomocą czatu, dokumentów, AI i szablonów Automatyzacja cyklu pracy Podstawowe cykle pracy i powtarzające się zadania Etykiety, filtry, podzadania i projekty Pełna personalizacja dzięki statusom, polom, zależnościom, tagom i szablonom Integracja z kalendarzem Dwukierunkowa synchronizacja z Google, Outlookiem i iCloud Widok kalendarza poprzez integracje Kalendarz oparty na AI z automatycznym planowaniem zadań i czasem skupienia Śledzenie czasu i timeboxing Wbudowane śledzenie czasu i ręczne ustalanie ram czasowych Brak natywnego śledzenia czasu Natywne śledzenie czasu, porównanie planów z rzeczywistymi wynikami oraz raportowanie dotyczące wydajności. Synchronizacja między platformami Aplikacje internetowe i komputerowe (dostępne z limitem na urządzeniach mobilnych) Pełna synchronizacja między urządzeniami, w tym urządzeniami do noszenia Synchronizacja między komputerem stacjonarnym, urządzeniami mobilnymi, rozszerzeniami przeglądarki i integracjami Współpraca zespołowa Udostępniane listy zadań i integracja ze Slackiem/e-mailem Udostępniane projekty z komentarzami i załącznikami Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki czatowi, dokumentom, celom i widokowi obciążenia pracą Funkcje AI Brak pomocy AI Brak pomocy /AI ClickUp Brain: inteligentne podsumowania, tworzenie zawartości, automatyczne planowanie, analizy automatyzacja Tylko procesy ręczne Podstawowe ustawienia powtarzających się zadań Pełna automatyzacja cyklu pracy dzięki wyzwalaczom i akcjom w różnych narzędziach Szablony Niedostępne Konfigurowalne szablony do różnych zastosowań Dziesiątki szablonów + szablon listy zadań do zrobienia w kalendarzu ClickUp *Ceny 20 USD/miesiąc 2 USD/miesiąc (wersja Pro), 8 USD/miesiąc (wersja Business) Free Forever Plan; niestandardowe możliwości dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw

Czym jest Sunsama?

za pośrednictwem Sunsama

Sunsama to cyfrowy planer dzienny zaprojektowany, aby pomóc profesjonalistom zarządzać zadaniami, planować dzień i równoważyć priorytety zawodowe i prywatne.

To narzędzie do zarządzania zadaniami łączy listę rzeczy do zrobienia, wydarzenia z kalendarza, e-mail i spotkania w jednym widoku. Jest idealne dla osób i zespołów, które potrzebują uporządkowanego harmonogramu, aby zachować wydajność bez chaosu związanego z korzystaniem z wielu aplikacji.

👀 Czy wiesz, że... Wielozadaniowość może obniżyć wydajność nawet o 40%.

Funkcje Sunsama

Oto, jak Sunsama ułatwia codzienne planowanie:

Funkcja nr 1: Planowanie codzienne

za pośrednictwem Sunsama

Sunsama nie tylko pomaga zarządzać codziennymi zadaniami, ale także prowadzi użytkownika przez ustrukturyzowany proces planowania dnia. Każdego ranka pojawia się podpowiedź o przejrzeniu wszystkich zadań, ustaleniu realistycznych celów i przypisaniu szacowanego czasu na każdy blok.

Dzięki temu nie przeciążysz swojego harmonogramu ani nie zaniżysz czasu potrzebnego na wykonanie zadania — jest to częsta pułapka znana jako błąd planowania. Dzięki możliwości integracji planowania zadań z przemyślanym, krok po kroku podejściem, Sunsama pomaga utrzymać zrównoważone obciążenie pracą, jednocześnie zapewniając stały postęp w realizacji celów.

Funkcja nr 2: Zaawansowana integracja z Kalendarzem Google

za pośrednictwem Sunsama

Integracja Sunsama z Kalendarzem Google sprawdza się dobrze w przypadku profesjonalistów, którzy polegają na kalendarzach w zarządzaniu swoim dniem. W przeciwieństwie do wielu innych narzędzi zwiększających wydajność, Sunsama oferuje dwukierunkową synchronizację, co oznacza, że każde zadanie zaplanowane w Sunsama pojawia się w kalendarzu i odwrotnie.

Eliminuje to kłopotliwe ręczne aktualizowanie wielu platform. Ponadto zapewnia wsparcie dla kalendarzy Outlook i iCloud, dzięki czemu jest to system zarządzania zadaniami, który dostosowuje się do Twojego cyklu pracy, niezależnie od tego, jakiej aplikacji kalendarza używasz.

Funkcja nr 3: Zarządzanie zadaniami

za pośrednictwem Sunsama

Wszyscy mamy zadania, które należy wykonywać regularnie, niezależnie od tego, czy jest to cotygodniowy raport, comiesięczne spotkanie zespołu, czy nawet coś tak prostego, jak wysyłanie e-maili z informacjami zwrotnymi. Sunsama pozwala ustawić powtarzające się zadania, dzięki czemu nie trzeba ich za każdym razem wprowadzać ręcznie.

Dodatkowo umożliwia importowanie zadań z innych narzędzi, takich jak Trello, Asana i ClickUp, dzięki czemu wszystkie zadania są uporządkowane w jednym miejscu. A co najlepsze? Zaimportowane zadania pozostają zsynchronizowane na wszystkich połączonych platformach, więc nie musisz martwić się o ich oddzielną aktualizację.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas blokowania czasu w Sunsama zawsze dodawaj 15-minutowy bufor między zadaniami. Pozwoli to uwzględnić nieoczekiwane opóźnienia i zapobiegnie zakłóceniom harmonogramu.

Funkcja nr 4: Śledzenie czasu i timeboxing

za pośrednictwem Sunsama

Sunsama wykracza poza proste aplikacje z listami rzeczy do zrobienia, oferując wbudowane funkcje śledzenia czasu i timeboxingu. Śledzenie czasu pozwala monitorować czas poświęcony na konkretne zadania i projekty, pomagając zidentyfikować wąskie gardła i poprawić wydajność.

Z kolei timeboxing pozwala zaplanować zadania bezpośrednio w kalendarzu, zapewniając, że każda czynność ma wyznaczony czas. Takie podejście jest szczególnie pomocne w zarządzaniu złożonymi projektami, ponieważ gwarantuje, że zadania o wysokim priorytecie nie zostaną pominięte.

📮 ClickUp Insight: 18% respondentów naszej ankiety chce wykorzystać AI do organizacji swojego życia poprzez kalendarze, zadania i przypomnienia. Kolejne 15% chce, aby AI zajmowała się rutynowymi zadaniami i pracą administracyjną. Aby to zrobić, sztuczna inteligencja musi umieć: rozumieć poziomy priorytetów dla każdego zadania w przepływie pracy, wykonywać niezbędne kroki, żeby tworzyć zadania lub je dostosowywać, oraz ustawiać automatyczne przepływy pracy. Większość narzędzi ma opracowane jedno lub dwa z tych kroków. Jednak ClickUp pomógł użytkownikom skonsolidować ponad 5 aplikacji za pomocą naszej platformy! Skorzystaj z planowania opartego na sztucznej inteligencji, dzięki któremu zadania i spotkania można łatwo przypisywać do wolnych terminów w kalendarzu na podstawie poziomów priorytetów. Możesz również skonfigurować niestandardowe reguły automatyzacji za pomocą ClickUp Brain, aby obsługiwać rutynowe zadania. Pożegnaj się z natłokiem pracy!

Funkcja nr 5: Współpraca zespołowa

Integracje z aplikacjami takimi jak Slack, Microsoft Teams, Gmail i Outlook pozwalają przekształcać wiadomości e-mail i komunikaty w zadania do wykonania. Oznacza to mniej zapomnianych wiadomości e-mail i mniej czynników rozpraszających uwagę.

Ponadto funkcje współpracy zespołowej Sunsama ułatwiają udostępnianie zadań i koordynację pracy z kolegami. Niezależnie od tego, czy przydzielasz obowiązki, czy śledzisz zadania, Sunsama zapewnia uporządkowane podejście do utrzymania wszystkiego na właściwym torze.

Ceny Sunsama

Free: 14-dniowa wersja próbna

Roczna subskrypcja: 16 USD/miesiąc

Miesięczna subskrypcja: 20 USD/miesiąc

Czym jest Todoist?

za pośrednictwem Todoist

Todoist to aplikacja do zarządzania zadaniami, która pomaga użytkownikom w łatwym organizowaniu, ustalaniu priorytetów i zakończaniu zadań. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą zmagającym się z terminami, studentem śledzącym zadania, czy po prostu osobą próbującą nadążyć za codziennym życiem, Todoist zapewnia uporządkowany, a jednocześnie elastyczny sposób efektywnego zarządzania zadaniami.

Dzięki minimalistycznemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i zaawansowanej automatyzacji Todoist pomaga Ci zachować koncentrację, porządek i kontrolę, nawet gdy lista zadań do zrobienia staje się przytłaczająca. Ponadto dzięki synchronizacji między komputerem stacjonarnym, urządzeniami mobilnymi, a nawet urządzeniami do noszenia, Twoje zadania są zawsze w zasięgu ręki.

Funkcje Todoist

Oto, co wyróżnia Todoist:

Funkcja nr 1: Wprowadzanie tekstu w języku naturalnym

za pośrednictwem Todoist

Ręczne wpisywanie zadań może być żmudne, ale Todoist sprawia, że proces ten jest intuicyjny dzięki wprowadzaniu tekstu w języku naturalnym.

Zamiast klikać w menu, wystarczy wpisać „Prześlij raport w każdy Monday o godz. 10:00”, a aplikacja automatycznie zaplanuje to jako powtarzające się zadanie. Ta funkcja pozwala zaoszczędzić czas i sprawia, że dodawanie zadań jest tak proste, jak pisanie notatki.

Funkcja nr 2: Synchronizacja między platformami

za pośrednictwem Todoist

Menedżer zadań jest tak przydatny, jak jego dostępność, a Todoist wyróżnia się dostępnością na wielu platformach.

Aplikacja płynnie synchronizuje się z komputerami stacjonarnymi, telefonami komórkowymi, tabletami, smartwatchami, dodatkami do e-mail i rozszerzeniami przeglądarek, dzięki czemu użytkownicy mogą być na bieżąco niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Niezależnie od tego, czy dodajesz zadanie za pomocą aplikacji mobilnej, sprawdzasz zadania do wykonania na laptopie, czy używasz poleceń głosowych na smartwatchu, Todoist zapewnia aktualność wszystkich informacji w czasie rzeczywistym.

Funkcja nr 3: Planowanie i organizacja zadań

za pośrednictwem Todoist

Todoist oferuje narzędzia do planowania i organizacji, które pomogą Ci kontrolować swoje zadania.

Terminy i cykliczne przypomnienia zapewniają, że ważne zadania zawsze pozostają priorytetowe, a projekty, sekcje i podzadania pozwalają na szczegółową strukturę pracy.

Możesz kategoryzować zadania za pomocą etykiet i filtrów, co ułatwia wyszukiwanie zadań na podstawie pilności, priorytetu lub konkretnych kontekstów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj podzadania i hierarchię projektów Todoist, aby podzielić duże projekty na łatwiejsze do zarządzania kroki. Zapobiega to przytłoczeniu i ułatwia śledzenie postępów.

Funkcja nr 4: Współpraca zespołowa

za pośrednictwem Todoist

Todoist to nie tylko narzędzie zwiększające Twoją osobistą wydajność — zostało ono również zaprojektowane z myślą o współpracy zespołowej. Możesz tworzyć wspólne projekty, przypisywać zadania konkretnym członkom zespołu oraz dodawać komentarze i załączniki, aby uporządkować dyskusje w ramach zadań.

Dziennik aktywności zapewnia przejrzystość, umożliwiając członkom zespołu łatwe śledzenie zmian i aktualizacji. Funkcje te pozwalają grupom zachować spójność i wydajność bez konieczności korzystania z rozproszonych łańcuchów e-maili lub wielu narzędzi komunikacyjnych.

Funkcja nr 5: Konfigurowalne szablony

Dla tych, którzy potrzebują ustrukturyzowanego punktu wyjścia, Todoist oferuje konfigurowalne szablony dostosowane do różnych cykli pracy.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz agendy spotkania, narzędzia do śledzenia projektów, kalendarza zarządzania projektami czy narzędzia do śledzenia nawyków, te gotowe szablony Todoist pomogą Ci błyskawicznie skonfigurować zadania.

Ta funkcja to sposób na zwiększenie wydajności zespołów biznesowych, studentów i przedsiębiorców, ponieważ zapewnia gotową strukturę pozwalającą zachować porządek bez konieczności poświęcania czasu na ręczne ustawienia.

Ceny Todoist

Początkujący: Free

Zaleta: 2 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 8 USD/miesiąc na użytkownika

Sunsama vs. Todoist: porównanie funkcji

Nie możesz się zdecydować między Sunsama a Todoist? Wszystko zależy od tego, jak wolisz organizować swój dzień.

Funkcja nr 1: Planowanie codzienne i integracja z kalendarzem

Sunsama: Oprócz integracji z kalendarzem, widok kalendarza Sunsama znajduje się na pierwszym planie, umożliwiając przeglądanie wydarzeń kalendarza wraz z zadaniami, co pozwala na naprawdę efektywne planowanie czasu. Ta wizualna reprezentacja pomaga stworzyć realistyczny plan dnia, uwzględniający wszystkie zobowiązania.

Todoist: Chociaż oferuje integrację z kalendarzem, nie ma takiego samego podejścia opartego na wskazówkach — zadania są planowane, ale nie są wbudowane w codzienny cykl pracy krok po kroku, jak w Sunsama.

🏆 Zwycięzca: Jeśli chodzi o organizację kalendarza, Sunsama zajmuje pierwsze miejsce.

Funkcja nr 2: Możliwości zarządzania zadaniami

Sunsama: Oferuje solidne zarządzanie zadaniami, ale kładzie większy nacisk na codzienny cykl pracy niż na złożone systemy organizacyjne. Chociaż pozwala skutecznie zarządzać zadaniami i organizować je, brakuje mu niektórych bardziej zaawansowanych funkcji filtrowania i sortowania dostępnych w Todoist.

Todoist: Funkcje zarządzania zadaniami oparte na AI, takie jak rozumienie języka naturalnego do tworzenia zadań, nie mają sobie równych. Ponadto system organizacyjny, który obejmuje projekty, podzadania, etykiety, filtry i priorytety, zapewnia solidny cykl pracy, umożliwiający organizowanie zadań bez przeciążania użytkowników.

🏆 Zwycięzca: Zadania Todoist wygrywają tę rundę!

Funkcja nr 3: Współpraca zespołowa

Sunsama: Zespoły mogą udostępniać kanały, przeglądać swoje codzienne plany i skuteczniej koordynować działania. Nie posiada jednak funkcji takich jak przydzielanie zadań, dyskusje zespołowe czy udostępnianie plików, co sprawia, że nie jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania zadaniami zespołowymi.

Todoist: Oferuje solidne narzędzia do współpracy zespołowej, w tym udostępniane projekty, przydzielanie zadań, komentarze w czasie rzeczywistym i śledzenie postępów. Brakuje mu jednak widoczności kalendarza i przejrzystości obciążenia pracą, które oferuje Sunsama.

🏆 Zwycięzca: Remis! Wybór zależy wyłącznie od Twoich wymagań.

Sunsama: Koncentruje się na głębokiej integracji zorientowanej na cykl pracy, która pozwala pobierać zadania z narzędzi takich jak Asana, Trello, Jira i GitHub, a następnie w widoku widok i zarządzać nimi wraz z kalendarzem.

Todoist oferuje liczne integracje (ponad 200) z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność poprzez natywne połączenia i Zapier, w tym Slack, Gmail i Kalendarz Google.

🏆 Zwycięzca: Remis! Sunsama oferuje głębszą integrację z narzędziami do zarządzania projektami, natomiast Todoist łączy się z szerszym ekosystemem.

Sunsama vs. Todoist na Reddicie

Nic nie pomaga tak jak szczera opinia użytkownika, prawda? Zajrzeliśmy więc na Reddit, aby sprawdzić, co ludzie mają do powiedzenia na temat Sunsama i Todoist, i oto, co znaleźliśmy.

Na forum r/wydajność użytkownik Rejendra2124 zwraca uwagę na możliwości Sunsamy w zakresie blokowania czasu.

Osobiście używałem Sunsama do blokowania czasu i zmieniło to całkowicie moją wydajność i organizację.

Inny użytkownik, littlelorax, wskazuje Todoist jako lepszy wybór do zarządzania zadaniami.

Znalazłem to rozwiązanie dzięki Todoist. Bardzo podoba mi się to, że mogę po prostu używać skrótów klawiaturowych i szybko dodawać rzeczy, używając naturalnego języka, zamiast klikać tysiące list rozwijanych. Niekoniecznie blokuje to czas, ale ta metoda i tak nigdy nie była dla mnie powodzeniem. Mogę jednak ustawić terminy wykonania, powtarzające się zadania, a także uzyskać widok wszystkich rzeczy, które muszę zrobić danego dnia, niezależnie od tego, jakiej dziedziny życia dotyczą. *

Chcesz poznać opinię eksperta na temat Sunsama? Oto, co założyciel Sunsama, sunsamahq, mówi na r/msp.

…Sunsama to tak naprawdę planer dzienny, który najlepiej sprawdza się, gdy masz osobne narzędzie do rejestrowania projektów. Dzięki temu możesz planować długoterminowe zadania w innym narzędziu, a w Sunsama zaplanować tylko kilka rzeczy, które będziesz robić każdego dnia.

Spotkanie z ClickUp — najlepszą alternatywę dla Sunsama i Todoist.

Jeśli nadal nie możesz się zdecydować między Sunsama a Todoist lub szukasz alternatywy, która łączy najlepsze funkcje obu aplikacji, nie szukaj dalej niż ClickUp, aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą!

ClickUp to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami z kompleksowym zestawem funkcji zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności, optymalizacji cyklu pracy i ułatwienia współpracy.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zadaniami osobistymi, czy nadzorujesz złożone projekty zespołowe, oto jak ClickUp ułatwia Ci życie.

Przewaga ClickUp nr 1: Tworzenie zadań w ciągu kilku sekund

Zapomnij o podstawowych listach kontrolnych — zadania ClickUp są stworzone do prawdziwej pracy. W przeciwieństwie do prostego systemu zadań Todoist lub dziennego planera Sunsama, ClickUp pozwala w pełni dostosować cykl pracy za pomocą podzadań, zależności i pól specyficznych dla projektu.

Zachowaj kontrolę nad każdym zadaniem ClickUp dzięki konfigurowalnym cyklom pracy w zadaniu ClickUp.

Możesz zoptymalizować te zadania dzięki niestandardowym statusom, polom niestandardowym i tagom, aby podkreślić priorytety i śledzić postępy. A co najlepsze? Zadanie można utworzyć niemal z dowolnego miejsca, np. z wbudowanego czatu ClickUp Chat i ClickUp Docs, a nawet zlecić to zadanie AI.

Potrzebujesz ogólnego przeglądu? Przełączaj się między widokiem tablicy ClickUp, widokiem listy, widokiem kalendarza ClickUp i innymi, aby zarządzać wszystkim, od codziennych zadań do wykonania po długoterminowe projekty.

ClickUp ma przewagę nr 2: inteligentne śledzenie czasu dokładnie tam, gdzie pracujesz.

Największym problemem, z jakim borykają się ludzie podczas codziennego planowania, jest brak świadomości, na co poświęcają swój czas.

Funkcja śledzenia czasu projektu ClickUp pozwala rejestrować godziny, porównywać planowaną pracę z rzeczywistą i generować szczegółowe raporty wydajności bezpośrednio w ramach zadań. Pomaga to śledzić godziny rozliczeniowe i zapewnia, że praca jest zakończona w terminie.

Śledź czas automatycznie lub ręcznie dzięki funkcji śledzenia czasu projektu ClickUp.

Przewaga ClickUp nr 3: pomoc AI zawsze, gdy jej potrzebujesz

Czy kiedykolwiek marzyłeś, aby Twoje narzędzie zwiększające wydajność potrafiło myśleć za Ciebie? ClickUp Brain właśnie to robi.

Usprawnia przepływ pracy poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, generowanie inteligentnych sugestii i dostarczanie natychmiastowych podsumowań.

Utknąłeś przy zadaniu ClickUp? Poproś ClickUp Brain o aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące Twojego zespołu, informacje o projekcie lub automatycznie generowane raporty. To tak, jakbyś miał osobistego asystenta, który rozumie Twoją pracę.

Oto przykład działania ClickUp Brain 👇🏼

Pobieraj informacje z zadań i rozmów za pomocą ClickUp Brain.

Jeśli myślisz, że to wszystko, co potrafi Brain, czeka Cię niespodzianka! Jak często zmagałeś się z pisaniem zawartości i wybieraniem między modelami LLM, takimi jak ChatGPT, Gemini i Claude? Cóż, zgadnij co? ClickUp przenosi wszystkie te narzędzia do Twojego obszaru roboczego!

Uzyskaj dostęp do wszystkich swoich ulubionych narzędzi AI dzięki ClickUp Brain.

ClickUp Brain MAX, superaplikacja AI na komputery stacjonarne, wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję do automatyzacji, ustalania priorytetów i podsumowywania zadań, dzięki czemu zarządzanie zadaniami jest szybsze i bardziej inteligentne.

Pozwala również zarządzać pracą za pomocą funk cji Talk-to-Text, integruje się z dokumentami i kalendarzem oraz dostarcza spersonalizowane rekomendacje i automatyczne raporty — wszystko w jednym miejscu.

Przewaga ClickUp nr 4: Łatwe zarządzanie kalendarzami

Zarządzanie harmonogramem nie powinno być jak druga praca.

Kalendarz ClickUp oparty na sztucznej inteligencji eliminuje ręczne przepływy pracy związane z planowaniem, automatycznie harmonogramując zadania i wydarzenia w oparciu o priorytet.

W ClickUp kalendarz jest powiązany z całą Twoją pracą. Obejrzyj ten wideo, aby dowiedzieć się, jak to działa👇🏼

W przeciwieństwie do ręcznego planowania w Sunsama i prostego harmonogramowania w Todoist, kalendarz posiada funkcje aplikacji kalendarza opartej na AI. Inteligentnie blokuje czas skupienia, zmienia harmonogram wszystkich zadań w przypadku konfliktów i płynnie synchronizuje się z Kalendarzem Google i innymi platformami.

Jeśli jednak potrzebujesz pomocy przy ustawieniach, gotowym rozwiązaniem jest szablon listy zadań do zrobienia w kalendarzu ClickUp. Pomaga on uporządkować zadania, wydarzenia i terminy, dzięki czemu to Ty decydujesz o swoim dniu, a nie on o Tobie.

Pobierz darmowy szablon Organizuj i ustalaj priorytety zadań w projektach osobistych i zawodowych dzięki szablonowi listy zadań do zrobienia w kalendarzu ClickUp.

Oto, w jaki sposób ten szablon zarządzania zadaniami może Ci pomóc.

Bez wysiłku planuj zadania i przechowuj wszystkie plany w jednym miejscu.

Podziel swoje zadania na przejrzyste kategorie, aby oddzielić pracę, cele osobiste i priorytetowe projekty, co pozwoli Ci lepiej się zorganizować.

Zagłębiaj się w szczegóły zadań dzięki śledzeniu w czasie rzeczywistym, aby zawsze wiedzieć, co jest następne i na co należy zwrócić uwagę.

Korzystaj z niestandardowych statusów, takich jak „Otwarte” i „Zakończone”, aby monitorować postępy na pierwszy rzut oka i mieć kontrolę nad przepływem pracy.

Ulepsz swoje planowanie dzięki wielu widokom, w tym zaproszeniom na spotkania, według roli, według kategorii i harmonogramom, aby uzyskać elastyczne i uporządkowane podejście.

ClickUp ma przewagę nr 5: Automatyzacja powtarzalnych zadań

Ręczne aktualizowanie zadań i projektów? Już nie.

ClickUp Automatyzacje + AI Agent pozwala skonfigurować niestandardowe cykle pracy, które działają samodzielnie. Nowy projekt? Automatycznie przypisuj członków zespołu i wysyłaj przypomnienia. Zmienił się status zadania? Uruchom automatyczne aktualizacje jako wyzwalacz.

Dzięki ponad 100 gotowym przepisom na automatyzację ClickUp wykonuje za Ciebie najtrudniejsze zadania, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze — zrobieniu zadań.

Od dużych projektów projektowych po proste listy rzeczy do zrobienia — używamy ClickUp, aby realizować zadania. Jest on używany w całej firmie i rozwiązuje problem zarządzania zadaniami, umożliwiając podgląd postępów i bieżących zadań, które należy wykonać.

Dzięki analizom opartym na AI, szerokim możliwościom dostosowywania, śledzeniu czasu i automatyzacji, ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu.

Mądrzejszy wybór: ClickUp

Sunsama jest idealna do planowania dnia, a Todoist to dobre oprogramowanie do planowania zadań.

Ale po co zadowalać się jednym, skoro można mieć wszystko?

ClickUp łączy zarządzanie zadaniami, śledzenie czasu, planowanie kalendarza, pomoc opartą na AI, automatyzację i płynną współpracę w jednej potężnej platformie. Koniec z przeskakiwaniem między narzędziami lub tonaniem w zakładkach — wystarczy jedno inteligentne miejsce pracy, które robi wszystko.

Jeśli chcesz przestać żonglować narzędziami i zacząć pracować mądrzej, ClickUp jest idealnym wyborem. Załóż bezpłatne konto ClickUp już dziś!