Intranet a cyfrowe miejsce pracy: kluczowe różnice i korzyści

👀 Czy wiesz, że... Ponad 40% pracowników twierdzi, że słaba komunikacja zmniejsza zaufanie do liderów i współpracowników.

A kiedy narzędzia nie komunikują się ze sobą, prawdopodobnie nie robi tego również Twój zespół.

W tym miejscu pojawia się debata na temat intranetu i cyfrowego miejsca pracy. Podczas gdy intranety były dotychczas podstawowym narzędziem do centralizacji informacji w firmie, cyfrowe miejsca pracy szybko zyskują na popularności dzięki elastycznym rozwiązaniom. Ale czy nowsze zawsze oznacza lepsze?

Kluczem jest wiedza o tym, czego potrzebuje Twój zespół, aby się rozwijać. W tym przewodniku omówiono różnice, abyś mógł podjąć mądrą decyzję (wskazówka: skorzystaj z ClickUp !) i przejąć kontrolę nad swoją wydajnością.

Czym jest intranet?

Intranet to prywatna, bezpieczna sieć organizacji, która ułatwia komunikację, współpracę i dostęp do zasobów firmy.

Pomyśl o tym jak o centralnej tablicy ogłoszeń w Twojej firmie, ale bardziej inteligentnej. Miejsce, w którym zespoły mogą znaleźć najnowsze zasady HR, przeczytać wiadomości firmowe, pobrać szablony lub sprawdzić, kto jest kim w organizacji. To jak wewnętrzny Google, ale z ustawieniami uprawnień i skanerem odznak.

Tradycyjne oprogramowanie intranetowe często obejmuje:

Wiadomości i ogłoszenia firmowe

Katalogi pracowników i schematy organizacyjne

Dokumenty dotyczące zasad i podręczniki dla pracowników

Współdzielone foldery na formularze i pliki

Statyczne strony z informacjami o działach

W przeciwieństwie do otwartego Internetu, intranety są ogrodzonymi ogrodami, dostępnymi tylko dla pracowników firmy. Oznacza to, że poufne informacje (takie jak dokumenty dotyczące wynagrodzeń lub prezentacje strategiczne) pozostają chronione, a rozmowy wewnętrzne mają charakter prywatny.

🧠 Ciekawostka: W 1996 roku firma Frontier Technologies wprowadziła na rynek Intranet Genie, pakiet aplikacji zaprojektowanych w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej dzięki takim funkcjom, jak udostępnianie dokumentów i komunikacja elektroniczna. Był to znaczący krok w ewolucji oprogramowania intranetowego.

Typowe zastosowania w firmach

Intranety firmowe mogą wyglądać różnie w zależności od wymagań biznesowych, ale oto kilka najczęstszych sposobów, w jakie wykorzystują je przedsiębiorstwa.

Komunikacja wewnętrzna : udostępniaj ogłoszenia dotyczące całej firmy, zmiany zasad i komunikaty kierownictwa, aby zapewnić spójność i widoczność we wszystkich zespołach

Zarządzanie dokumentami : przechowuj formularze kadrowe, listy kontrolne dotyczące wdrażania nowych pracowników, podręczniki szkoleniowe i inne niezbędne dokumenty w jednym miejscu, aby pracownicy i nowi pracownicy mieli do nich łatwy dostęp

Udostępnianie wiedzy : zapewnij : zapewnij wewnętrzne bazy wiedzy lub szablony wiki, aby pracownicy mieli szybki dostęp do instrukcji obsługi, standardowych procedur operacyjnych i dokumentów dotyczących rozwiązywania problemów

Automatyzacja zadań : Wykorzystaj narzędzia i formularze intranetu do automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak wnioski urlopowe, zgłoszenia IT i rozliczenia wydatków

Narzędzia do współpracy: Zintegruj komunikatory internetowe, platformy do wirtualnych spotkań i funkcje udostępniania plików na platformach : Zintegruj komunikatory internetowe, platformy do wirtualnych spotkań i funkcje udostępniania plików na platformach społecznościowych intranetu , aby zapewnić płynną współpracę zespołów w różnych lokalizacjach

Od optymalizacji komunikacji wewnętrznej po uproszczenie procesu wdrażania nowych pracowników — intranety oferują centralną przestrzeń, która pomaga zespołom zachować spójność, być na bieżąco i nie zagubić się w gąszczu wiadomości e-mail.

Zalety korzystania z intranetu

Porozmawiajmy o korzyściach! Intranet to solidny wybór dla wielu organizacji, które chcą usprawnić swoje wewnętrzne operacje, ponieważ:

Centralizacja dostępu do wewnętrznych dokumentów i narzędzi ✅

Popraw komunikację w czasie rzeczywistym dzięki komunikatorom i wideokonferencjom ✅

Uprość cykle pracy poprzez automatyzację powtarzalnych zadań ✅

Zapewnia bezpieczeństwo danych dzięki zaporom ogniowym i protokołom szyfrowania ✅

Wspieraj silną kulturę firmy dzięki wewnętrznym aktualizacjom ✅

Wady korzystania z intranetu

Oczywiście żadne narzędzie nie jest idealne. Chociaż intranet ma wiele zalet, ma również kilka ograniczeń:

Wydaje się przestarzałe i nieporęczne ❌

Może mieć trudności z zapewnieniem skutecznego wsparcia zespołom zdalnym ❌

Brak wsparcia integracji z wieloma podstawowymi aplikacjami biznesowymi ❌

Wymaga znacznych zasobów informatycznych do instalacji i konserwacji ❌

Czym jest cyfrowe miejsce pracy?

Cyfrowe miejsce pracy to scentralizowana platforma oparta na chmurze, która łączy wszystkie narzędzia cyfrowe potrzebne Twojemu zespołowi do współpracy, zarządzania zadaniami i wydajnej pracy z dowolnego miejsca na świecie.

Pomyśl o tym jak o całym biurze — pliki, czaty, aplikacje, spotkania, projekty — wszystko uporządkowane w jednej wirtualnej przestrzeni.

🧠 Ciekawostka! Pomysł cyfrowego miejsca pracy po raz pierwszy zyskał popularność w 1996 roku dzięki Jeffreyowi Bierowi. Jego pięć kluczowych kryteriów udanego cyfrowego miejsca pracy — zrozumiałość, zaraźliwość, międzyprzedsiębiorczość, kompletność i połączenie — są nadal aktualne.

W jaki sposób cyfrowe miejsce pracy wykracza poza intranet?

Tutaj zaczynają się odsetki.

Podczas gdy większość intranetów doskonale nadaje się do udostępniania aktualności, zasad i dokumentów firmy, platforma cyfrowego miejsca pracy idzie o kilka kroków dalej.

Obejmuje narzędzia do współpracy, narzędzia do pracy zdalnej, śledzenie zadań, zautomatyzowane cykle pracy, narzędzia do wirtualnych spotkań, podstawowe aplikacje biznesowe oraz integracje, które zapewniają synchronizację wszystkich elementów.

Krótko mówiąc, cyfrowe miejsce pracy obejmuje pełen zakres działań nowoczesnych zespołów — od burzy mózgów i planowania po realizację i dostarczanie wyników.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zespołami z domu, biura czy różnych stref czasowych, cyfrowe środowisko pracy sprawia, że wszyscy czują się tak, jakby pracowali w tym samym pomieszczeniu.

📮 ClickUp Insight: Praca nie powinna być zgadywanką, ale zbyt często tak właśnie jest. Nasze badanie dotyczące zarządzania wiedzą wykazało, że pracownicy często tracą czas na przeszukiwanie wewnętrznych dokumentów (31%), baz wiedzy firmy (26%), a nawet osobistych notatek i zrzutów ekranu (17%), aby znaleźć to, czego potrzebują. Dzięki funkcji Connected Search w ClickUp każdy plik, dokument i rozmowa są natychmiast dostępne na stronie głównej, dzięki czemu odpowiedzi można znaleźć w ciągu kilku sekund, a nie minut. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły mogą odzyskać ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Kluczowe funkcje

Co sprawia, że cyfrowe miejsce pracy naprawdę działa? Przyjrzyjmy się funkcjom, które sprawiają, że nie jest to tylko kolejna platforma, ale hub wydajności Twojego zespołu.

Narzędzia do współpracy : umożliwiaj zespołom burzę mózgów, dzielenie się aktualnościami i wspólną pracę nad projektami za pomocą wbudowanych platform : umożliwiaj zespołom burzę mózgów, dzielenie się aktualnościami i wspólną pracę nad projektami za pomocą wbudowanych platform do zarządzania pracą , takich jak ClickUp lub Notion, bez konieczności korzystania z niekończących się wątków e-mail

Możliwości automatyzacji : Automatyzuj przypomnienia, aktualizacje statusu i rutynowe procesy dzięki cyklom pracy opartym na sztucznej inteligencji, aby uwolnić swój zespół do wykonywania zadań o wysokiej wartości

Łatwa integracja : Połącz narzędzia takie jak CRM, systemy HR i kalendarze, aby usprawnić cykle pracy i zminimalizować konieczność przełączania się między platformami

Funkcja wyszukiwania Enterprise : Natychmiastowe wyszukiwanie dokumentów i informacji na wszystkich zintegrowanych platformach — koniec z przeszukiwaniem wielu aplikacji

Scentralizowane zarządzanie: Pozwól działom zarządzać własnymi zadaniami i narzędziami, umożliwiając jednocześnie działowi IT nadzorowanie użytkowników, danych i systemów z jednego pulpitu

Korzyści z cyfrowego miejsca pracy dla nowoczesnych zespołów

Głównym celem cyfrowego miejsca pracy jest uproszczenie życia, a oto jak skutecznie to osiąga.

Lepsza współpraca: Dzięki zgromadzeniu wszystkiego w jednym miejscu — od narzędzi do czatu po udostępnione pliki — działy mogą płynnie współpracować, ograniczając czas poświęcany na Dzięki zgromadzeniu wszystkiego w jednym miejscu — od narzędzi do czatu po udostępnione pliki — działy mogą płynnie współpracować, ograniczając czas poświęcany na komunikację między różnymi zespołami

Dostęp z dowolnego miejsca: Praca zdalna? Hybrydowa? W biurze? To nie ma znaczenia. Cyfrowe miejsce pracy znajduje się w chmurze, więc Twój zespół może zalogować się z dowolnego urządzenia, z dowolnego miejsca — bez VPN i uciążliwych ograniczeń dostępu. Jest zaprojektowane z myślą o elastyczności, więc utrzymanie wydajności jest łatwe niezależnie od miejsca pracy ✅

Zwiększone zaangażowanie pracowników: Cyfrowe miejsce pracy, w przeciwieństwie do intranetu, ma charakter osobisty. Dzięki konfigurowalnym pulpitom, łatwym w obsłudze interfejsom i narzędziom samoobsługowym pracownicy mogą dostosować platformę do swojego stylu pracy, a nie na odwrót ✅

Napędza transformację cyfrową: Nie chodzi tylko o teraźniejszość — chodzi o przyszłość. Dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji cyfrowe miejsce pracy pomaga zabezpieczyć przyszłość firmy i wspiera Nie chodzi tylko o teraźniejszość — chodzi o przyszłość. Dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji cyfrowe miejsce pracy pomaga zabezpieczyć przyszłość firmy i wspiera strategię transformacji cyfrowej za pomocą odpowiednich technologii, elastyczności i analiz danych ✅

Krótko mówiąc, dobrze zaprojektowane cyfrowe miejsce pracy nie tylko wspiera pracę — poprawia również współpracę, komunikację i rozwój zespołu zgodnie z trendami, dzięki czemu Twoja firma pozostaje o krok przed konkurencją.

Intranet a cyfrowe miejsce pracy: kluczowe różnice

Intranet może być częścią szerszego cyfrowego miejsca pracy, ale nie odwrotnie.

Zarówno intranety, jak i cyfrowe miejsca pracy to oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej, które usprawnia zarządzanie zasobami i współpracę, ale na tym kończą się podobieństwa.

Rzeczywiste różnice polegają na tym, jak działają, co oferują i jak zespoły korzystają z nich na co dzień. Poniższa tabela upraszcza różnice między intranetem a cyfrowym miejscem pracy:

Funkcja Intranet Cyfrowe miejsce pracy Cel Repozytorium informacji Kompleksowa platforma robocza Dostęp Ograniczony dostęp wewnętrzny Praca zdalna i globalna Współpraca Minimal Zaawansowana współpraca w czasie rzeczywistym Integracja narzędzi Niski Możliwość wyboru spośród ponad 1000 integracji Przykład zastosowania Polityki, aktualizacje Projekty, spotkania, narzędzia pracy Komunikacja Koncentruje się na jednokierunkowym udostępnianiu informacji Dwukierunkowe, angażujące doświadczenie automatyzacja Podstawowa automatyzacja w tradycyjnym intranecie Wspierane przez automatyzację cyklu pracy AI Wykorzystaj doświadczenie Statyczny interfejs Wysoce elastyczny i konfigurowalny interfejs

Podczas gdy intranety stanowią podstawę komunikacji wewnętrznej, cyfrowe miejsca pracy są budowane na tym fundamencie. Jeśli zaczniesz od intranetu, w końcu możesz chcieć przejść do cyfrowego miejsca pracy, a wtedy pojawi się główne pytanie.

Jak firmy mogą ewoluować od intranetów do cyfrowych miejsc pracy?

Przejście z tradycyjnego intranetu do nowoczesnego cyfrowego miejsca pracy to nie tylko aktualizacja technologiczna — to zmiana sposobu funkcjonowania organizacji. Oto jak skutecznie przeprowadzić tę transformację.

🔍 Oceń obecne braki i wymagania

Zacznij od dokładnego audytu istniejącej sieci intranetowej. Określ, co działa, a co nie, oraz czego potrzebują pracownicy, zwłaszcza w zakresie współpracy, dostępu do informacji i wydajności cyklu pracy.

🧩 Wybierz odpowiednią platformę cyfrowego miejsca pracy

Wybierz platformę opartą na chmurze, która wykracza poza statyczne udostępnianie informacji. Poszukaj narzędzi, które wspierają współpracę w czasie rzeczywistym, zdalny dostęp i integrację aplikacji, aby zespoły mogły efektywnie pracować z dowolnego miejsca.

Twoje cyfrowe miejsce pracy powinno łączyć narzędzia, z których już korzystają Twoje zespoły — CRM, oprogramowanie HR, oprogramowanie do zarządzania projektami i narzędzia komunikacyjne — w jeden spójny system. Zmniejsza to tarcia i konieczność przełączania się między kontekstami.

🏢 Twórz przestrzenie dla poszczególnych działów z dostępem dla wszystkich użytkowników

Zamiast jednego intranetu dla wszystkich, skonfiguruj niestandardowe obszary robocze dla działów HR, sprzedaży i marketingu. Przestrzenie te mogą pozostać oddzielne, ale w razie potrzeby nadal umożliwiają udostępnianie zadań, dokumentów i pulpitów nawigacyjnych między zespołami.

📚 Szkol zespoły i regularnie optymalizuj

Wspieraj proces przejścia poprzez szkolenia pracowników i regularne zbieranie opinii. Korzystaj z wbudowanych szablonów planów komunikacji, aby zrozumieć wzorce użytkowania, rozwiązać problemy związane z wdrażaniem i stale poprawiać cyfrowe doświadczenia pracowników.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zacznij od małych kroków — przed wdrożeniem cyfrowego miejsca pracy w całej organizacji przeprowadź pilotażowy program w kilku zespołach. Pomoże to zebrać opinie w czasie rzeczywistym, udoskonalić cykle pracy i stworzyć szablony zwiększające wydajność, które ułatwią wdrożenie rozwiązania w innych działach.

Budowanie cyfrowego miejsca pracy z ClickUp

Wyobraź sobie, że logujesz się na jedną platformę i masz wszystko, czego potrzebujesz — zadania, czaty, dokumenty, pulpity, automatyzację i pomoc AI — wszystko w jednym miejscu. To nie jest tylko marzenie; ClickUp to aplikacja do pracy, która ma wszystko!

ClickUp dla zespołów zarządzających projektami to coś więcej niż tylko narzędzie do zarządzania projektami. Jest to pełnoprawne rozwiązanie cyfrowego miejsca pracy, które wykracza poza możliwości tradycyjnego intranetu. Łączy w sobie zarządzanie zadaniami, współpracę zespołową, dokumentację i ponad 1000 integracji, aby pomóc Twojemu zespołowi pracować mądrzej, a nie ciężej.

Zobacz, jak ClickUp pomaga zrealizować wizję cyfrowego miejsca pracy.

Zacznij od struktury

Podstawą każdego skutecznego zespołu jest jasność, a ta zaczyna się od dobrze zdefiniowanej hierarchii. Dzięki hierarchii ClickUp możesz dostosować i stworzyć idealną strukturę dla zespołów w swojej organizacji. W obszarze roboczym organizuj działy w przestrzeniach, twórz foldery dla projektów i inicjatyw oraz buduj listy zadań.

Dzięki zadaniom ClickUp możesz podzielić projekty na podzadania, ustawić priorytety, dołączyć terminy i przypisać własność.

Organizuj pracę swojego zespołu, dziel projekty na zadania i przydzielaj je, aby każda kampania lub zadanie były realizowane zgodnie z planem dzięki zadaniom ClickUp

Korzystaj z niestandardowych pól i statusów, aby mieć pewność, że wszystkie potrzebne informacje o zadaniu są dostępne na pierwszy rzut oka.

Chcesz wyświetlać zadania w tabeli, liście lub kalendarzu? Wybierz spośród ponad 15 konfigurowalnych widoków, które spełnią wszystkie Twoje wymagania. To wszystko, czego potrzebuje Twój zespół, aby pozostać skupionym, na bieżąco i zgranym — niezależnie od tego, czy pracujecie w biurze, czy całkowicie zdalnie.

Obecnie mamy zespoły podzielone według funkcji i lokalizacji geograficznej, które pracują nad zsynchronizowanymi zadaniami. Zespół ds. partnerstw i zespół ds. komunikacji mają oddzielne przestrzenie w ClickUp, ale wspólne zadania, co ma kluczowe znaczenie dla skoordynowanego wysiłku na rzecz osiągnięcia wyników projektu

Pozostań w kontakcie

Zadania są świetne, ale jeszcze lepsze w połączeniu z komunikacją w czasie rzeczywistym. Czat ClickUp umożliwia rozmowę z członkami zespołu w obszarze roboczym, tuż obok zadań.

Współpracuj natychmiast i utrzymuj wszystkie rozmowy w powiązaniu z zadaniem dzięki czatowi ClickUp

Koniec z przełączaniem się między oknami i niekończącymi się łańcuchami e-maili — wystarczy wspomnieć członków zespołu za pomocą znaku „@”, aby wszyscy byli na bieżąco. A co najlepsze? Zadania można tworzyć bezpośrednio na czacie, zamiast dodawać je do listy rzeczy do zrobienia. To najwyższa wydajność!

Potrzebujesz bardziej wizualnego sposobu komunikacji? Nagraj swój ekran i udostępnij swoje przemyślenia za pomocą ClickUp Clips, doskonałego narzędzia do komunikacji asynchronicznej.

Przechowuj wiedzę swojego zespołu

Jedną z rzeczy, które nowoczesny intranet robi dobrze, jest udostępnianie wiedzy. Jednak informacje nie zawsze pozostają takie same, prawda? Dodaje to kolejną warstwę zadań do i tak już złożonego cyklu pracy. Ale nie z ClickUp!

Twórz i edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym oraz łącz je bezpośrednio z cyklami pracy dzięki ClickUp Docs

ClickUp Docs umożliwia zespołowi wspólną edycję dokumentów w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy są to notatki ze spotkań, standardowe procedury operacyjne czy burze mózgów. Dokumenty można łączyć bezpośrednio z zadaniami, dzięki czemu kontekst jest zawsze jasny, a informacje zawsze aktualne

Martwisz się o kontrolę dostępu? Konfigurowalne uprawnienia i kontrola historii wersji ułatwią Ci życie.

Scentralizuj wiedzę, procesy i zasady obowiązujące w firmie dzięki ClickUp Knowledge Management

Oprócz tworzenia treści potrzebny jest sposób na ich organizowanie i uzyskiwanie do nich dostępu. W tym miejscu pojawia się funkcja zarządzania wiedzą ClickUp.

Możesz kategoryzować dokumenty, szablony wiki i zasoby wewnętrzne za pomocą folderów, etykiet i uprawnień, ułatwiając różnym działom dostęp do odpowiednich informacji w razie potrzeby.

Pracuj mądrzej dzięki AI

A gdyby tak Twoje miejsce pracy mogło myśleć razem z Tobą? Dzięki ClickUp Brain Twój zespół zyskuje dostęp do wsparcia opartego na sztucznej inteligencji, które pomaga generować pomysły, podsumowywać notatki, a nawet odpowiadać na pytania dotyczące zawartości obszaru roboczego.

Otrzymuj natychmiastowe aktualizacje dotyczące wszystkich zadań z obszaru roboczego za pomocą ClickUp Brain

Potrzebujesz aktualnych informacji na temat rozmowy z członkiem zespołu? Zapytaj Brain lub skorzystaj z jednego z gotowych agentów AI w ClickUp.

Chcesz korzystać z ChatGPT lub swojego ulubionego asystenta pisania AI? Zrób to bezpośrednio w swoim obszarze roboczym!

Pracuj z wieloma modelami LLM bezpośrednio z obszaru roboczego ClickUp

Dodaj automatyzację ClickUp, a powtarzające się zadania, takie jak aktualizacje statusu lub przypomnienia, będą wykonywane w tle, oszczędzając czas i ograniczając ręczne błędy. Nie wiesz, jak skonfigurować automatyzację? Pomogą Ci szablony.

Zautomatyzuj powtarzalne czynności, takie jak przydzielanie zadań, wysyłanie aktualizacji lub zmiana statusów dzięki automatyzacji ClickUp

Śledź wyniki zespołu

Wszystko to byłoby bezużyteczne, gdybyś nie wiedział, czy to działa w przypadku Twojego zespołu, prawda? Pulpity ClickUp zapewniają widok z lotu ptaka na wydajność Twojego zespołu. Znajdziesz tu wszystko, od dostępności po postępy klientów.

Wizualizuj postępy, monitoruj wydajność i podejmuj decyzje oparte na danych dzięki pulpitom ClickUp

Dostosuj widżety, aby śledzić realizację zadań, równowagę obciążenia pracą, osie czasu projektów i nie tylko. To cyfrowe centrum zarządzania zespołem, które zapewnia wgląd w wydajność i umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych

Połącz to wszystko

Prawdziwe cyfrowe miejsce pracy nie istnieje w izolacji. Dlatego ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi, takich jak Slack, Zoom, Google Drive i Outlook. Nawet jeśli Twój zespół korzysta z innych platform, ClickUp zapewnia synchronizację i płynny przepływ wszystkich danych — koniec z przeskakiwaniem między zakładkami.

Połącz wszystkie niezbędne narzędzia i ujednolic cykl pracy w jednej potężnej platformie dzięki integracji ClickUp

ClickUp został wybrany przez jeden zespół, a następnie wdrożony w całym dziale. Dzięki zgromadzeniu wszystkich w jednym miejscu zaoszczędziliśmy mnóstwo czasu i uniknęliśmy niepotrzebnych przepływów informacji. Zastąpiliśmy ClickUp co najmniej 3 narzędzia i skonsolidowaliśmy komunikację z kilku platform.

Ale czy przy tym wszystkim ClickUp może również zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa jak tradycyjny intranet? Oczywiście! ClickUp jest zgodny z normami ISO 27001, PCI i SOC 2, dzięki czemu Twoje informacje pozostają bezpieczne, zaszyfrowane i dostępne tylko dla odpowiednich osób.

Dzięki wszystkim funkcjom, od inteligentnej współpracy po zabezpieczenia klasy korporacyjnej, ClickUp to kompleksowe oprogramowanie stworzone z myślą o nowoczesnych zespołach.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz kampaniami, wdrażasz nowych pracowników, czy synchronizujesz działania z zewnętrznymi interesariuszami, ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu, stanowiąc prawdziwe rozwiązanie dla cyfrowego miejsca pracy.

Które rozwiązanie jest odpowiednie dla Twojej firmy?

Wybór między intranetem a cyfrowym miejscem pracy zależy od potrzeb biznesowych, wielkości firmy oraz sposobu współpracy zespołów.

Kiedy wybrać intranet? Stwórz intranet, jeśli Twoja organizacja: Priorytetowe traktowanie komunikacji odgórnej, takiej jak ogłoszenia, polityka kadrowa i aktualności dotyczące firmy

Potrzebujesz scentralizowanego miejsca do przechowywania dokumentów wewnętrznych

Ma bardziej tradycyjne ustawienia biurowe

Nie jesteś jeszcze gotowy na inwestycję w pełną transformację cyfrową

Wymaga bezpiecznego, zamkniętego systemu przeznaczonego głównie do użytku wewnętrznego Kiedy wybrać cyfrowe miejsce pracy? Solidne cyfrowe miejsce pracy jest idealnym rozwiązaniem, jeśli Twój zespół: Chcesz zapewnić pracownikom nowoczesne, spersonalizowane doświadczenia cyfrowe

Działa w modelu hybrydowym lub zdalnym

Potrzebujesz obszaru roboczego umożliwiającego współpracę między działami, narzędziami i strefami czasowymi

Potrzebujesz zintegrowanego zarządzania zadaniami, współpracy w czasie rzeczywistym i automatyzacji

Szybkie skalowanie wymaga elastycznych systemów, aby nadążyć za tempem zmian

Przyszłe trendy w technologii miejsca pracy

Przyszłość pracy opiera się na inteligentnych, połączonych i immersyjnych doświadczeniach.

Mówimy tu o zaawansowanej automatyzacji cyklu pracy z wykorzystaniem AI, przestrzeniach spotkań VR, które sprawiają, że wirtualna współpraca jest bardziej angażująca, oraz inteligentnych systemach, które rozumieją potrzeby pracowników i zalecają działania w czasie rzeczywistym.

Krótko mówiąc, niezależnie od tego, czy zaczniesz od intranetu, czy od razu przejdziesz na oprogramowanie cyfrowego miejsca pracy, kierunek jest jasny — w stronę łatwiejszych w obsłudze, zorientowanych na człowieka doświadczeń cyfrowych.

Inteligentna praca zaczyna się tutaj dzięki ClickUp

Efektywny cykl pracy jest jak dobre połączenie Wi-Fi. Kiedy działa, nikt tego nie zauważa, ale kiedy zawodzi, wszystko zatrzymuje się z piskiem hamulców!

Podczas gdy intranety zapewniają przepływ informacji, cyfrowe miejsce pracy, takie jak ClickUp, przenosi wydajność pracowników na wyższy poziom.

Zarządzanie zadaniami? Jest. Czat w czasie rzeczywistym? Tak. Dokumenty, pulpity, automatyzacja, inteligentne rozwiązania AI i bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa? Wszystko w jednym miejscu.

Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Załóż bezpłatne konto ClickUp już dziś, ponieważ zespoły gotowe na przyszłość nie tylko ciężko pracują — one korzystają z ClickUp!