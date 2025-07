Bezpłatny szablon planu lekcji w Arkuszach Google dla nauczycieli

Planowanie lekcji zawsze zaczyna się od dobrych intencji, ale kończy się 17 otwartymi zakładkami, trzema wersjami tego samego dokumentu i tykającym zegarem. Brzmi znajomo?

Większość nauczycieli korzysta z Arkuszy Google i Dokumentów Google, ponieważ są one szybkie i znane. Ale czy za każdym razem trzeba tworzyć plan lekcji od podstaw? To tylko pracochłonne zajęcie z ładniejszą czcionką.

Ten post pozwala przejść do sedna sprawy. Zebraliśmy pięć szablonów planów lekcji w Arkuszach Google, które możesz pobrać i używać już dziś. Sprawdź też szablony ClickUp, które pomogą Ci planować, organizować i uczyć bez tracenia czasu na formatowanie i poprawki.

👀 Czy wiesz, że... Planowanie lekcji w formie, jaką znamy dzisiaj, zostało zainspirowane przez Johna Deweya, przełomowego amerykańskiego filozofa i pedagoga. Dewey nie wynalazł planów lekcji, ale zmienił sposób ich wykorzystania, kładąc nacisk na naukę przez doświadczenie i dostosowanie lekcji do życia uczniów. Jego skupienie na praktycznych, rzeczywistych doświadczeniach nadal stanowi wytyczne dla współczesnych praktyk edukacyjnych.

5 szablonów planów lekcji w Arkuszach Google

Te pięć szablonów Arkuszy Google zostało stworzonych z myślą o szybkich korzyściach. Niezależnie od tego, czy planujesz tydzień, uczysz młodszych uczniów, czy pracujesz nad konkretnym tematem, każdy szablon oferuje praktyczny układ, który można dostosować bez zbędnego zastanawiania się.

1. Szablon planu lekcji w Arkuszach Google autorstwa Template. Net

Szablon planu lekcji w Arkuszach Google autorstwa Template.net zapewnia kompletny widok lekcji — od celów po oceny — wszystko w prostym, edytowalnym formacie. Jest bezpłatny i zawiera sekcje poświęcone celom nauczania, wymaganym materiałom, strategiom nauczania, metodom zróżnicowania, a nawet refleksji po lekcji.

Struktura została zaprojektowana z myślą o nauczycielach, którzy chcą zapewnić przejrzystość i spójność lekcji bez konieczności zmiany formatu każdej z nich.

W rzeczywistych warunkach szkolnych pomaga to:

Uwzględnij tytuł lekcji, ocenę, przedmiot, czas trwania i nazwisko nauczyciela

Dodaj przejrzyste sekcje dotyczące celów, materiałów i ćwiczeń

Zapewnij wbudowane podpowiedzi dotyczące strategii nauczania, zróżnicowania i ocen

Usprawnij przeglądy administratora lub wspólne planowanie z innymi nauczycielami

Wspieraj refleksję po zajęciach, aby zapewnić ciągłe doskonalenie

🖊️ Idealne dla Nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy potrzebują bezpłatnego, kompleksowego szablonu do planowania, realizacji i oceny lekcji w jednym miejscu.

2. Szablon planu lekcji w Arkuszach Google autorstwa GooDocs

Szablon planu lekcji Arkusze Google autorstwa GooDocs to przejrzysty, łatwy w użyciu tygodniowy planer lekcji, stworzony z myślą o szybkości i prostocie. Daje nauczycielom jasny obraz całego tygodnia, z etykietami przestrzeni na codzienne zajęcia, cele i planowanie przedmiotów.

Układ jest w pełni edytowalny i ograniczony tylko do niezbędnych elementów — idealny dla każdego, kto musi szybko zaplanować lekcje bez zagłębiania się w formatowanie.

Oto, co sprawia, że warto to wykorzystać w rzeczywistych warunkach szkolnych:

Oferuj podział na dni tygodnia od poniedziałku do piątku

Dodaj miejsce na cotygodniowe cele i notatki dotyczące zajęć

Skorzystaj z minimalistycznego formatu, który umożliwia szybką edycję i ponowne wykorzystanie

Z łatwością kontroluj przepływ lekcji

Dodaj przejrzystość dzięki układowi oznaczonemu kolorami

🖊️ Idealne dla: Nauczycieli przedszkoli lub szkół podstawowych, którzy chcą mieć szybki wgląd w tygodniowy planer cyfrowy o przejrzystym, kolorowym wyglądzie.

🧠 Ciekawostka: Wolisz korzystać z AI do projektowania swojej pracy? Nie jesteś sam. 71% nauczycieli i 65% uczniów uważa, że narzędzia sztucznej inteligencji są niezbędne do osiągnięcia powodzenia zarówno na studiach, jak i w miejscu pracy.

3. Szablon planu lekcji w ciemnej kolorystyce Arkuszy Google autorstwa GooDocs

Szablon planu lekcji w ciemnej kolorystyce Arkuszy Google oferuje przejrzysty układ o wysokim kontraście z dodatkową przestrzenią na szczegółowe notatki i instrukcje. Jest przeznaczony do lekcji wymagających więcej wyjaśnień, dzięki czemu dobrze sprawdza się w przypadku przedmiotów wymagających szczegółowych wskazówek lub obszernych komentarzy.

Dzięki dwóm sekcjom na informacje o przedmiocie, temacie i nauczycielu oraz dużemu polu na działania i obserwacje, wszystkie treści są przechowywane w jednym miejscu. Zapobiega to upychaniu wszystkiego w małych polach.

Oto, jak to pomaga w rzeczywistych warunkach szkolnych:

Wyróżnij się odważnym, kontrastowym wyglądem, który jest przyjemny dla oczu

Zapewnij dużo przestrzeni na zapisywanie szczegółowych notatek z lekcji i informacji zwrotnych

Dodaj wyraźne pola na przedmiot, temat i zadania dla nauczyciela

Z łatwością planuj wieloetapowe lekcje lub dyskusje z przewodnikiem

Drukuj lub udostępniaj cyfrowo przy minimalnych zmianach formatowania

🖊️ Idealne dla: Nauczycieli szkół średnich lub wyższych, którzy potrzebują dodatkowej przestrzeni do rozbijania złożonych tematów i śledzenia spostrzeżeń dotyczących lekcji.

4. Szablon planu nauki w Arkuszach Google autorstwa Google Sheets Templates

Jeśli jesteś uczniem lub studentem, solidny plan nauki może zadecydować o sukcesie lub porażce Twojego harmonogramu. Szablon planu nauki Arkusze Google autorstwa Google Sheets Template jest przeznaczony dla uczniów i studentów, którzy potrzebują prostego, wizualnego sposobu zarządzania tygodniowym obciążeniem pracą — zwłaszcza w porównaniu z tradycyjnymi papierowymi planerami.

Rozkłada zadania na poszczególne dni — zadania domowe, przygotowanie do quizów, lektury — dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Układ jest przejrzysty, nie rozprasza uwagi i można go łatwo dostosować do zmieniających się terminów. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do egzaminu, czy po prostu chcesz być na bieżąco z zadaniami, ten szablon pomoże Ci stworzyć rutynę, której będziesz się trzymać.

Ten planer nauki, w rzeczywistych warunkach akademickich, pomaga:

Organizuj zadania do nauki od poniedziałku do soboty

Dodaj edytowalne bloki na zadania domowe, lektury i sesje grupowe

Śledź zadania i terminy na pierwszy rzut oka

Wydrukuj lub używaj w formie cyfrowej jako codzienny punkt odniesienia

Planuj egzaminy śródokresowe, końcowe lub cotygodniowe przeglądy materiału

🖊️ Idealne dla: Nauczycieli wspierających uczniów w przygotowaniach do egzaminów lub niezależnych planach nauki, zwłaszcza w liceum lub na początku studiów.

5. Szablon planu lekcji dla przedszkola w Arkuszach Google autorstwa Google Sheets Template

Prowadzenie przedszkola to nie zabawa dla dzieci (gra słów niezamierzona!). Szablon planu lekcji dla przedszkola w Arkuszach Google został stworzony z myślą o prostocie i skupieniu — idealnie nadaje się dla nauczycieli, którzy potrzebują struktury i przejrzystości w planowaniu lekcji.

Oferuje przejrzyste bloki na codzienne lekcje, zajęcia, priorytety, cele i harmonogramy, pomagając nauczycielom zorganizować dzień bez nadmiernego komplikowania układu. Jest też miejsce na notatki i materiały, co ułatwia przygotowanie wszystkiego z wyprzedzeniem i pozwala uniknąć pośpiechu w ostatniej chwili.

Kluczowe funkcje wspierające powodzenie zajęć:

Skorzystaj z prostego, wizualnego układu podzielonego na intuicyjne sekcje

Zarezerwuj miejsce na lekcje, cele, harmonogram dnia i priorytety dla uczniów

Elastycznie planuj zajęcia w klasie

Przygotuj materiały i z łatwością komunikuj potrzeby uczniów

Zorganizuj swój dzień bez dodatkowych nakładów na planowanie

🖊️ Idealne dla: Nauczycieli przedszkolnych, którzy potrzebują przejrzystego, wizualnego planu dnia, który łączy strukturę z elastycznością dla młodych uczniów.

Ograniczenia korzystania z Arkuszy Google do planowania lekcji

Dla wielu nauczycieli Arkusze Google to najszybszy sposób na uporządkowanie planu. Są znane, elastyczne i bezpłatne, a dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem Dysku Google.

Jednak gdy przejdziesz od prostego planowania do zarządzania bardziej szczegółowymi instrukcjami, ograniczenia stają się oczywiste — zwłaszcza jeśli próbujesz współpracować, personalizować naukę lub śledzić rzeczywisty postęp.

Oto, gdzie Arkusze Google zaczynają mieć braki w planowaniu lekcji:

Kontrola wersji szybko się komplikuje: Niezależnie od tego, czy planujesz wspólnie z innym nauczycielem, czy udostępniasz tygodniowe plany kierownikowi działu, łatwo stracić orientację w zmianach. Bez wbudowanych Niezależnie od tego, czy planujesz wspólnie z innym nauczycielem, czy udostępniasz tygodniowe plany kierownikowi działu, łatwo stracić orientację w zmianach. Bez wbudowanych narzędzi do współpracy dla uczniów i nauczycieli zmiany są wprowadzane w izolacji, a koordynacja ulega zaburzeniu

Brak automatyzacji, integracji lub wsparcia dla powtarzających się zadań: Każde zadanie — od kopiowania wierszy po aktualizowanie dat lekcji — musi być wykonane ręcznie. Narzędzia przeznaczone dla Każde zadanie — od kopiowania wierszy po aktualizowanie dat lekcji — musi być wykonane ręcznie. Narzędzia przeznaczone dla oprogramowania edukacyjnego i szkoleniowego mogą zautomatyzować te powtarzające się czynności, pozwalając Ci poświęcić więcej czasu na nauczanie

Nie śledzi postępów ani wyników lekcji: Arkusze umożliwiają zapisanie planów, ale nie tego, co zostało nauczone, zmienione lub zakończone. Nie ma wbudowanej funkcji zaznaczania zrobionych zadań ani refleksji na temat przebiegu zajęć

Sprawia, że planowanie cyfrowe jest prawie niemożliwe: Chcesz szybko sprawdzić, jak wygląda Twój tydzień? Chcesz zaplanować tempo lekcji lub zakres materiału na cały miesiąc? Bez widoku osi czasu, kalendarzy lub śledzenia zależności Arkusze Google nie oferują nawet tych podstawowych funkcji, które są dostępne w najprostszych Chcesz szybko sprawdzić, jak wygląda Twój tydzień? Chcesz zaplanować tempo lekcji lub zakres materiału na cały miesiąc? Bez widoku osi czasu, kalendarzy lub śledzenia zależności Arkusze Google nie oferują nawet tych podstawowych funkcji, które są dostępne w najprostszych alternatywach dla Arkuszy Google

Sprawia, że zawartość wydaje się niepowiązana i trudna do uporządkowania: Tworzenie celów lekcji, pisanie instrukcji dotyczących ćwiczeń lub opracowywanie ocen może wydawać się uciążliwe. Zwłaszcza w porównaniu z Tworzenie celów lekcji, pisanie instrukcji dotyczących ćwiczeń lub opracowywanie ocen może wydawać się uciążliwe. Zwłaszcza w porównaniu z narzędziami do pisania opartymi na sztucznej inteligencji , które pomagają uporządkować myśli podczas planowania

Arkusze Google nadal są pomocnym narzędziem, ale jeśli proces planowania przerosnął możliwości arkusza kalkulacyjnego, istnieją lepsze sposoby tworzenia lekcji i zarządzania nimi.

📮 ClickUp Insight: 46% pracowników wiedzy korzysta z czatu, notatek, narzędzi do zarządzania projektami i dokumentacji zespołowej, aby śledzić swoją pracę. Dla nich praca jest rozproszona na niepołączonych platformach, co utrudnia utrzymanie porządku. Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp wszystko to ujednolica. Dzięki funkcjom takim jak zarządzanie projektami za pomocą poczty e-mail ClickUp, notatki ClickUp, czat ClickUp i ClickUp Brain, cała Twoja praca jest scentralizowana w jednym miejscu, można ją przeszukiwać i płynnie łączyć. Pożegnaj się z nadmiarem narzędzi — powitaj wydajność bez wysiłku.

Najlepsza alternatywa dla szablonów planów lekcji Arkuszy Google

Jeśli jesteś gotowy, aby podnieść poziom zarządzania lekcjami, materiałami, postępami uczniów i informacjami zwrotnymi w jednym miejscu, ClickUp — aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy — jest właśnie dla Ciebie. Łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Szablony ClickUp są stworzone z myślą o rzeczywistych cyklach pracy w klasie, dzięki czemu są przydatne zarówno dla nauczycieli, jak i administratorów. Nie są to tylko pliki, które można edytować — to wizualne, dynamiczne i oparte na współpracy systemy, które pomagają organizować plany, śledzić postępy, zarządzać harmonogramami i dostosowywać się w czasie rzeczywistym. Wszystko jest połączone i nic nie umknie Twojej uwadze.

Oto kilka alternatyw, które sprawdzają się lepiej:

1. Szablon planu lekcji ClickUp dla uczelni

Pobierz darmowy szablon Śledź postępy lekcji według klasy, struktury i statusu dzięki szablonowi planu lekcji ClickUp College

Szablon planu lekcji ClickUp College daje profesorom bardziej innowacyjny sposób strukturyzowania, śledzenia i udoskonalania treści kursów. Został stworzony z myślą o długoterminowym planowaniu lekcji — lepszym łączeniu celów nauczania z rzeczywistymi wynikami, przy jednoczesnym przechowywaniu materiałów, osi czasu i pętli informacji zwrotnych w jednym miejscu.

Ustawienie inteligentnych celów od samego początku gwarantuje, że planowanie kursu będzie skoncentrowane i mierzalne.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Zorganizuj cykl pracy zgodnie z fazami ADDIE: analiza, projektowanie, rozwój, wdrożenie, ocena

Zarządzaj i centralizuj zawartość lekcji w niestandardowych widokach planów lekcji

Śledź postępy lekcji dzięki niestandardowym statusom

Dzięki wbudowanym aktualizacjom i widoczności zadań wszyscy nauczyciele i współpracownicy będą na bieżąco

Monitoruj efektywność planowania dzięki funkcji śledzenia czasu i znacznikom kamieni milowych

🖊️ Idealne dla: wykładowców uczelni wyższych, którzy tworzą semestralne plany lekcji i potrzebują struktury, elastyczności i widoczności na każdym etapie planowania.

2. Szablon planowania programu nauczania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj lekcje według przedmiotów, śledź postępy według statusu i zarządzaj wydrukami dzięki szablonowi ClickUp do planowania programu nauczania

Wyjdź poza statyczne dokumenty i pobierz praktyczny program nauczania dzięki szablonowi ClickUp do planowania programu nauczania. Ten szablon łączy strukturę z elastycznością, dzięki czemu możesz planować tematy, terminy i materiały w jednym miejscu, a następnie dostosowywać je w miarę rozwoju kursu.

Uzupełnia on również szersze oprogramowanie do zarządzania uczelnią, zapewniając praktyczną kontrolę nad szczegółami lekcji i śledzeniem codziennych postępów.

Ten szablon można wykorzystać do:

Stwórz wizualny plan kursu dzięki widokowi osi czasu

Śledź terminy i wyniki za pomocą widoków Kalendarza i Tablicy

Organizuj lekcje i zadania, korzystając z niestandardowych statusów na różnych scenach

Scentralizuj zasoby, kryteria oceniania i harmonogramy tematów w jednym obszarze roboczym, który można udostępniać

Bądź na bieżąco dzięki powiadomieniom, eliminując ręczne działania następcze

🖊️ Idealne dla: Nauczycieli opracowujących semestralne programy nauczania, którzy potrzebują systemu do tworzenia, śledzenia i dostosowywania planów w czasie rzeczywistym, jednocześnie eliminując konieczność przeglądania niekończących się aktualizacji i poprawek.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oznacz kolorami różne sekcje planu lekcji, aby uzyskać do nich szybki dostęp. Na przykład użyj jednego koloru dla zadań domowych, innego dla ocen, a trzeciego dla zajęć w klasie. Ułatwi to przewijanie i znajdowanie konkretnych zadań, oszczędzając czas podczas wyszukiwania, przeglądania lub aktualizowania planu.

3. Szablon planowania zajęć ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj, przydzielaj i śledź lekcje według sekcji i statusu dzięki szablonowi planowania zajęć ClickUp

Jeśli Twoja praca jest rozproszona na wielu platformach, tracisz mnóstwo czasu przed zajęciami i w ich trakcie. Szablon planowania zajęć ClickUp umożliwia nauczycielom zarządzanie wszystkimi aspektami planowania zajęć w jednym miejscu, od lekcji i zadań po codzienne zadania i cele dla całej klasy.

Zamiast żonglować dokumentami i osiami czasu, możesz mapować swój harmonogram, przechowywać materiały i śledzić wszystko bez przełączania zakładek. Ułatwia to również rozpoczęcie planowania od podstaw — wystarczy otworzyć ClickUp Docs, aby nakreślić cele i tematy zajęć, a następnie opracować resztę.

Ten szablon umożliwia:

Skup się na bieżących zadaniach dzięki widokom „W tym tygodniu” i „Dzisiaj”

Organizuj zadania dla klasy według statusu: do zrobienia, zaliczone, niezaliczone lub zarchiwizowane

Przechowuj i zarządzaj szczegółowymi informacjami dotyczącymi zajęć w jednym widoku dzięki funkcji Wszystkie listy

Korzystaj z pomocnych wskazówek i zasobów dzięki wbudowanemu widokowi przewodnika

Monitoruj efektywność planowania zajęć dzięki aktualizacjom statusu i śledzeniu zadań

Współpracuj z asystentami nauczycieli lub innymi nauczycielami w czasie rzeczywistym

🖊️ Idealne dla: instruktorów prowadzących wiele zajęć, którzy chcą usprawnić planowanie lekcji, terminy i codzienne zadania w klasie w jednym systemie.

4. Szablon planu zarządzania klasą ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj i organizuj harmonogramy zajęć według kursów, sekcji i przedmiotów, korzystając z szablonu planu zarządzania klasą ClickUp

Chcesz mieć przegląd wszystkich swoich zajęć? Szablon planu zarządzania klasą ClickUp zapewnia nauczycielom strukturę umożliwiającą zarządzanie zachowaniem, oczekiwaniami i rutynowymi czynnościami w klasie w jednym miejscu.

Od śledzenia postępów po usprawnienie komunikacji z rodzicami — ten szablon zmienia reaktywne dyscyplinowanie w proaktywne planowanie. Pozwala skupić się na tworzeniu bezpiecznego i sprzyjającego nauce środowiska.

Możesz również dodać narzędzia do planowania, takie jak ClickUp Calendar, kalendarz oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga zarządzać codziennymi zadaniami i osiami czasu.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o tym, co kalendarz ClickUp może dla Ciebie zrobić.

Ten szablon można wykorzystać do:

Śledź profile uczniów i dynamikę klasy dzięki widokowi listy klasy

Stwórz jasny plan zachowań, korzystając z przewodnika dla początkujących

Organizuj kluczowe daty, zajęcia i rutynowe czynności w widoku kalendarza klasy

Monitoruj postępy w realizacji zadań i egzekwowanie zasad za pomocą wykresu Gantta

Śledź działania w statusach „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Zakończone”

Dbaj o spójność działań swojego zespołu dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i narzędziom komunikacyjnym

🖊️ Idealne dla: nauczycieli szkół podstawowych i średnich, którzy potrzebują elastycznego, ale ustrukturyzowanego sposobu zarządzania zachowaniem uczniów w klasie, rutynowymi czynnościami i odpowiedzialnością uczniów.

5. Szablon planu działania dla nauczycieli ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj, ustalaj priorytety i śledź codzienne zadania dydaktyczne dzięki szablonowi planu działania dla nauczycieli ClickUp

Szablon planu działania nauczyciela ClickUp pomaga nauczycielom przekształcić planowanie w postępy.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz lekcje, ustalasz cele akademickie, czy też zmagasz się z wyzwaniami w klasie, ten szablon zapewnia prostą strukturę do śledzenia zadań, definiowania oczekiwań i oceny wyników — bez konieczności przełączania się między narzędziami dydaktycznymi lub dokumentacją papierową.

Ten szablon umożliwia:

Ustawiaj i śledź cele akademickie lub behawioralne, korzystając z widoku celów

Podziel długoterminowe plany na mniejsze części dzięki widokowi osi czasu, aby uzyskać jaśniejszy obraz postępów

Organizuj codzienne zadania według faz w widoku kroków działania

Szybko rozpocznij pracę dzięki wbudowanemu przewodnikowi na start

Przenoś zadania między scenami, takimi jak „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Zakończone”, aby zachować odpowiedzialność

Analizuj trendy wydajności i dostosowuj plan działania w razie potrzeby

🖊️ Idealne dla: Nauczycieli, którzy chcą mieć uporządkowany plan dnia, aby dostosować cele, zachować spójność i jasno zarządzać obowiązkami w klasie.

Kilka lat temu wdrożyliśmy ClickUp w instytucji edukacyjnej, w której pracuję, ponieważ musieliśmy usprawnić procesy w organizacji. Było to bardzo skomplikowane w firmie zatrudniającej około 150 pracowników, gdzie trudno było wiedzieć, co robią i mierzyć postępy. Dzięki ClickUp udało nam się to osiągnąć.

6. Szablon planu zajęć ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyświetlaj i zarządzaj całym tygodniowym planem zajęć według przedmiotów i godzin, korzystając z szablonu planu zajęć ClickUp Classroom

Jeśli jesteś nauczycielem i chcesz uporządkować, dostosować i zarządzać swoim dniem w przejrzysty sposób, szablon planu zajęć ClickUp Classroom jest idealnym miejscem, aby zacząć. Niezależnie od tego, czy równoważysz wiele przedmiotów, czy pracujesz w grupach, ten szablon oferuje strukturę, której potrzebujesz, zapewniając jednocześnie elastyczność dostosowywania każdego harmonogramu według uczniów, tematu lub okresu.

Może on również uzupełniać inne narzędzia wsparcia, takie jak narzędzia AI dla uczniów, aby zapewnić spójność i terminowość wyników nauczania.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Planuj i grupuj działania według przedmiotów, korzystając z 15 różnych widoków

Śledź frekwencję na zajęciach dzięki statusom takim jak „Nieobecny”, „Obecny”, „Zajęcia odwołane” i „Do udziału”

Przypisuj zadania i osie czasu konkretnym uczniom lub sekcjom klasy

Monitoruj postępy w czasie rzeczywistym, korzystając z widoku tabeli

Ustaw powiadomienia i przypomnienia o rozpoczęciu i zakończeniu zajęć

Przeprowadzaj wspólne przeglądy i aktualizuj statusy lekcji w ciągu dnia

🖊️ Idealne dla: Nauczycieli zarządzających harmonogramami zajęć z poszczególnych przedmiotów lub planujących zajęcia w wielu salach, którzy potrzebują przejrzystej struktury z możliwością dostosowania widoku.

7. Szablon planu zajęć i badania czasu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź zajęcia, oceny i postępy w semestrze dzięki szablonowi harmonogramu zajęć i badania czasu ClickUp

Szablon planu zajęć i badania czasu ClickUp zapewnia uczniom i nauczycielom narzędzia do przejrzystej organizacji dnia akademickiego.

Ten szablon pomaga ustalać priorytety, planować i śledzić wszystko w jednym scentralizowanym systemie, od cotygodniowych zajęć i terminów zadań po długoterminowe cele nauczania. Dzięki temu nic nie zostanie pominięte, nawet w tygodniach największego obciążenia pracą.

Ten szablon umożliwia:

Skup się na tym, co najważniejsze w każdym tygodniu, dzięki widokowi priorytetów

Śledź długoterminowe cele dzięki widokowi ROK i monitoruj kluczowe kamienie milowe

Wizualizuj swoje codzienne obciążenie pracą dzięki widokowi osi czasu

Rozpocznij planowanie od widoku „Start Here” Szybko przeglądaj i organizuj swój harmonogram

Zaplanuj zajęcia, terminy i sesje nauki, korzystając z widoku harmonogramu zajęć

Przenoś zadania między statusami, takimi jak „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Zakończone”, w miarę postępów

🖊️ Idealne dla: uczniów, którzy muszą pogodzić zajęcia, zadania i bloki nauki, lub nauczycieli wspierających uczniów za pomocą narzędzi do planowania nauki.

8. Szablon harmonogramu godzinowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj zadania, bloki czasowe i obowiązki zespołu w jednym miejscu dzięki szablonowi harmonogramu godzinowego ClickUp

Czy uporządkowanie dnia akademickiego może być bezstresowe? Dzięki szablonowi harmonogramu godzinowego ClickUp jest to możliwe!

Ten szablon został stworzony dla nauczycieli, uczniów i profesjonalistów, którzy potrzebują uporządkowanej struktury bez stresu. Od planowania zajęć i zadań po zarządzanie płatnościami za zadania lub priorytetami — ten szablon łączy wszystko w jednym zorganizowanym systemie, dzięki czemu możesz poświęcić czas na realizację zadań, a nie zastanawianie się, co robić dalej.

Ten szablon można wykorzystać do:

Planuj harmonogramy dnia godzina po godzinie dzięki widokowi kalendarza tygodniowego

Z łatwością przechowuj i planuj zadania, korzystając z przewodnika „Pierwsze kroki”

Przenoś zadania między statusami, takimi jak „Do zrobienia”, „W trakcie”, „Zakończone” i „Anulowane”

Zautomatyzuj przypomnienia, aby pozostać na bieżąco bez mikrozarządzania swoim czasem

Monitoruj postępy za pomocą pulpitów nawigacyjnych i dostosowuj swój dzień w razie potrzeby

🖊️ Idealny dla: Nauczycieli i osób prowadzących nauczanie domowe, zarządzających blokami lekcji i codziennymi planami zajęć, godzina po godzinie.

9. Szablon planu zajęć dla klas specjalnych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Koordynuj naukę, terapię i działania wspierające dzięki szablonowi harmonogramu zajęć specjalnych ClickUp

Szablon planu zajęć dla klas specjalnych ClickUp pomaga nauczycielom planować elastyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów plany zajęć. Niezależnie od tego, czy koordynujesz godziny lekcji, zapewniasz wsparcie personelu, czy organizujesz zakwaterowanie dla uczniów, ten szablon zapewnia przejrzystą i edytowalną strukturę, która pozwala zarządzać wszystkim w jednym miejscu.

Możesz również połączyć go z szablonami KWL lub podobnymi pomocami naukowymi, aby skuteczniej śledzić postępy i wspierać cele IEP.

Ten szablon:

Organizuj codzienne działania dzięki widokowi wszystkich zajęć

Śledź notatki dotyczące konkretnych zajęć, korzystając z widoku Notatki z zajęć specjalnych

Twórz przejrzyste, edytowalne harmonogramy dla każdej klasy w widoku harmonogramu zajęć

Szybki start dzięki przewodnikowi krok po kroku dotyczącemu ustawień

Monitoruj zadania o statusie „Anulowane”, „Zakończone” i „Do zrobienia”

Przydzielaj obowiązki i dostosowuj harmonogramy za pomocą automatyzacji w razie potrzeby

🖊️ Idealne dla: nauczycieli i koordynatorów edukacji specjalnej planujących harmonogramy zajęć dla poszczególnych uczniów, wsparcie w nauce i rutynowe czynności w klasie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zapewnij elastyczność harmonogramu. Nawet jeśli masz określone bloki czasowe na każdą lekcję lub ćwiczenie, życie w klasie bywa nieprzewidywalne. Dodaj czas na spontaniczne dyskusje, pytania uczniów lub dodatkowe ćwiczenia, aby nie musieć się spieszyć z realizacją pozostałej części planu.

10. Szablon notatek z zajęć ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź wykłady, lektury i sesje naukowe w jednym miejscu dzięki szablonowi notatek z zajęć ClickUp

Żonglowanie wydrukami i luźnymi kartkami sprawia, że w ostatniej chwili musisz się spieszyć? Szablon notatek z lekcji ClickUp pomoże Ci lepiej zorganizować naukę.

Otrzymasz uporządkowany, łatwy w użyciu system do śledzenia notatek, zadań i informacji dotyczących konkretnych zajęć — wszystko w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy siedzisz na wykładzie, czy powracasz do tematów później, ten szablon oparty na dokumencie zapewnia połączenie wszystkich elementów i możliwość ich wyszukiwania.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Organizuj notatki dotyczące przedmiotów, zadania i linki w uporządkowanym dokumencie

Przechodź do konkretnych sekcji dzięki gotowej, klikalnej tabeli treści

Dodawaj komentarze w kontekście do notatek, aby później skontaktować się z nauczycielami

Natychmiast zapisuj swoje pomysły w przypiętym notatniku

Duplikuj i dostosowuj układy notatek dla każdego projektu, tematu lub semestru

Formatuj notatki za pomocą tabel, nagłówków, zadań i osadzonych linków

🖊️ Idealne dla: Nauczycieli, którzy potrzebują przejrzystego systemu do robienia notatek z funkcją wyszukiwania, aby zachować porządek i zwiększyć wydajność sesji naukowych.

11. Szablon zadania klasowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj zadania według przedmiotu, terminu i statusu dzięki szablonowi zadań klasowych ClickUp

Szablon zadania klasowego ClickUp eliminuje stres związany z zarządzaniem pracą uczniów. Nauczyciele mogą organizować zadania, ustalać terminy i śledzić oceny w jednym miejscu — bez kłopotów związanych z arkuszami kalkulacyjnymi.

W przypadku bardziej złożonych zadań możesz również połączyć zasoby lub skorzystać z oprogramowania do szkoleń wideo, aby wizualnie poprowadzić uczniów przez instrukcje, oszczędzając czas i ograniczając nieporozumienia.

Ten szablon można wykorzystać do:

Śledź wszystkie zadania, korzystając z widoku listy lub terminów

Przydzielaj zadania uczniom i monitoruj ich postępy w czasie rzeczywistym

Skorzystaj z wbudowanych rubryk, aby ujednolicić ocenianie i przekazywanie informacji zwrotnych

Dodawaj notatki, listy kontrolne i linki do materiałów pomocniczych

Kategoryzuj zadania według typu (egzaminy, prace pisemne, praca w grupie), aby ułatwić filtrowanie

Informuj uczniów o wszystkim dzięki automatycznym przypomnieniom i aktualizacjom statusu

🖊️ Idealne dla: Nauczycieli zarządzających wieloma zadaniami uczniów w różnych klasach i poszukujących jednego źródła informacji, które usprawni nauczanie i ocenianie.

12. Szablon postępów uczniów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź zachowanie, wysiłek i postępy w nauce w jednym miejscu dzięki szablonowi ClickUp do śledzenia postępów uczniów

Jeśli dotychczas śledziłeś postępy swoich uczniów w statycznych arkuszach Google, mamy dla Ciebie lepsze rozwiązanie! Szablon postępów uczniów ClickUp łączy śledzenie wyników, informacje o zachowaniu i planowanie działań w jednej przestrzeni, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnych sygnałów ostrzegawczych ani okazji do rozwoju.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz indywidualnymi raportami z postępów, czy zajmujesz się trendami w całej klasie, ten szablon pomoże Ci wcześnie zidentyfikować wzorce i szybko podjąć działania.

Ten szablon:

Śledź kluczowe kamienie milowe i dostosuj wsparcie dla każdego ucznia, korzystając z widoku przewodnika

Monitoruj problemy behawioralne i trendy dzięki widokowi problemów behawioralnych

Oznacz uczniów, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia, w widoku „Wymagają uwagi”

Widok ogólnych wyników uczniów w widoku listy

Kategoryzuj postępy, używając jasnych statusów, takich jak „Idzie dobrze” lub „Wymaga wzmocnienia pewności siebie”

Śledź kluczowe informacje, takie jak wysiłek, zachowanie, kontakt z rodzicami i nie tylko, dzięki polom niestandardowym

🖊️ Idealne dla: Nauczycieli i osób prowadzących nauczanie domowe, którzy potrzebują scentralizowanego narzędzia do śledzenia wyników w nauce i zachowania wszystkich uczniów.

13. Szablon ClickUp dla uczniów

Pobierz darmowy szablon Śledź harmonogramy kursów, punkty i wyniki dzięki szablonowi ClickUp Student Education Template

Śledzenie zadań, prac semestralnych i celów akademickich może być wyzwaniem, gdy notatki są rozproszone i korzystasz z wielu aplikacji. Dzięki szablonowi ClickUp dla uczniów i studentów możesz organizować zadania, zarządzać pracami semestralnymi i śledzić cele akademickie bez rozproszonych notatek i wielu aplikacji.

Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, czy nauczycielem, możesz przechowywać wszystko w jednym pliku. W celu szerszego planowania akademickiego ClickUp Education umożliwia również instytucjom uproszczenie zarządzania edukacją poprzez scentralizowanie zasobów akademickich i administracyjnych w jednym miejscu.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Organizuj materiały kursowe i harmonogramy za pomocą widoku programu nauczania

Śledź zależności między kursami dzięki widokowi „Wymagania wstępne”

Udostępniaj wskazówki i materiały za pomocą przewodnika dla początkujących

Wizualizuj postępy klasy dzięki statusom takim jak „W trakcie”, „Do wykonania” i „Zakończone”

Planuj z wyprzedzeniem, korzystając z kamieni milowych i wykresu Gantta

Monitoruj i dostosowuj zadania dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i powtarzającym się sprawdzaniu

🖊️ Idealne dla: Nauczycieli i osób prowadzących nauczanie domowe, którzy zarządzają harmonogramami kursów, wymaganiami wstępnymi i zadaniami uczniów w jednym zorganizowanym systemie.

💡Użyj ClickUp AI, aby w kilka minut stworzyć plan lekcji Niezależnie od tego, czy uczysz matematyki i przedmiotów ścisłych piątoklasistów, czy zarządzasz czasem przeznaczonym na czytanie w wielu klasach, ClickUp Brain pomoże Ci uniknąć pustych stron. Po prostu rozpocznij planowanie lekcji z AI, opisując cel nauczania, kontekst zajęć i harmonogram. Narzędzie tworzy uporządkowaną lekcję z tempem, ćwiczeniami i punktami kontrolnymi. Żadnych szablonów. Tylko generator planów lekcji, który pasuje do Twojego stylu nauczania i bloku czasowego. 📝 Wypróbuj tę podpowiedź: „Jestem nauczycielem piątej klasy i planuję 60-minutową lekcję na temat cyklu wodnego. W klasie są uczniowie wzrokowi i kinestetyczni. Zaproponuj uporządkowany plan z angażującą rozgrzewką, praktycznymi ćwiczeniami grupowymi, kluczowym słownictwem i 5-minutowym podsumowaniem, które pomoże uczniom streścić to, czego się nauczyli”. Twórz przepływy lekcji, wskazówki do wykładów i nie tylko w ClickUp Brain

Czym charakteryzuje się dobry szablon planu lekcji w Arkuszach Google?

Nie każdy szablon Arkuszy Google jest dostosowany do sposobu planowania przez nauczycieli szkół średnich. Najlepsze z nich nie tylko można edytować, ale także są dostosowane do sposobu myślenia, nauczania i dostosowywania się nauczycieli w ciągu tygodnia.

Oto, dlaczego warto korzystać z szablonu planu lekcji w Arkuszach Google:

Struktura tygodniowa lub dzienna: Niektóre lekcje wymagają ogólnego widoku, podczas gdy inne potrzebują szczegółowego planu dnia. Dobre szablony zapewniają jedno i drugie

Wyczyszczona przestrzeń na cele i standardy: Niezależnie od tego, czy dostosowujesz się do ram programowych, czy tworzysz własne, jasno określone cele pozwalają skupić się na planowaniu

Edytowalne sekcje dotyczące ćwiczeń, materiałów i harmonogramu: Możliwość dostosowania przepływu lekcji bez naruszania układu jest kluczem, zwłaszcza gdy plan dnia ulega nagłym zmianom

Łatwa współpraca i udostępnianie: Szablony powinny działać dla Ciebie i z Tobą, niezależnie od tego, czy prowadzisz wspólne zajęcia, planujesz różne przedmioty, czy udostępniasz plany administratorom

Szablony zgodne z tymi podstawowymi zasadami zapewniają taką samą elastyczność planowania jak wiele aplikacji do planowania codziennego, ale nie wymagają za każdym razem rozpoczynania od pustej tabeli.

Twórz mapy lekcji, śledź postępy i zachowaj elastyczność dzięki ClickUp

Arkusze Google mogą pomóc Ci zacząć, ale nie zostały stworzone z myślą o realiach klasy. Szablony ClickUp idą o krok dalej – zostały stworzone, aby pomóc nauczycielom usprawnić planowanie w ciągu dnia.

Każdy szablon można dostosować, udostępnić i używać bezpłatnie, od organizowania planów zajęć po śledzenie postępów uczniów. Możesz poświęcić mniej czasu na układanie wszystkiego w całość, a więcej na nauczanie.

Ponadto dzięki elastycznym widokom, automatyzacji i narzędziom takim jak ClickUp Brain nie tylko zachowasz porządek, ale także będziesz uczyć skuteczniej bez poświęcania dodatkowych godzin w ciągu dnia.

Zarejestruj się w ClickUp, aby uprościć planowanie i odzyskać czas na przygotowania.