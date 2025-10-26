10 programów do zarządzania dokumentacją pracowników w 2025 roku

Przeszukiwanie losowych folderów, plików o błędnych nazwach i tajemniczych arkuszy kalkulacyjnych tylko po to, aby znaleźć jeden dokument dotyczący wdrożenia nowego pracownika.

Nie jest to przyjemne, prawda? Co więcej, ryzykujesz utratę ważnych plików pracowników i popadnięcie w poważne tarapaty. Jeśli jesteś specjalistą ds. kadr, prawdopodobnie spotkałeś się już z taką sytuacją.

Nie jesteś sam! Według raportu ClickUp przeciętny pracownik spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą. To ponad 120 godzin straconych w ciągu roku – czas, który można było poświęcić na wykonywanie rzeczywistych zadań.

Dlatego nadszedł czas, aby przejść na oprogramowanie do zarządzania dokumentacją pracowników HR, które ułatwi Ci życie.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz szybko rozwijający się startup, czy po prostu próbujesz zaprowadzić porządek w chaosie, oto 10 programów do zarządzania dokumentacją pracowników, które naprawdę warto sprawdzić.

Oprogramowanie do zarządzania dokumentacją pracowników w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Scentralizowane zarządzanie dokumentami i śledzenie zadań; Wielkość zespołu: start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa, Enterprise Dokumenty dotyczące profili pracowników, połączone wyszukiwanie, automatyzacja, kontrola dostępu, szablony HR Free Forever, niestandardowe dla przedsiębiorstw Bamboo HR Opcja samoobsługi dla pracowników; Wielkość zespołu: małe i średnie przedsiębiorstwa Śledzenie urlopów, narzędzia do wdrażania nowych pracowników, podpisy elektroniczne, gotowe raporty kadrowe Niestandardowe ceny Rippling Automatyzacja cykli pracy HR; Wielkość zespołu: małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Zunifikowane HR, IT i finanse, automatyzacja zgodności z przepisami, płace i zarządzanie urządzeniami Niestandardowe ceny Zoho People Dokumentacja dostosowana do urządzeń mobilnych; Wielkość zespołu: małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Zarządzanie sprawami, konfigurowalne cykle pracy, ankiety pulsacyjne, wbudowany system LMS Niestandardowe ceny Gusto Zarządzanie dokumentami płacowymi; Wielkość zespołu: Małe zespoły, małe i średnie przedsiębiorstwa Rejestracja podatków od wynagrodzeń, wdrażanie nowych pracowników, synchronizacja świadczeń i niestandardowe raporty Plany zaczynają się od 49 USD miesięcznie Namely Pracownicy i menedżerowie, którzy potrzebują platformy samoobsługowej; Wielkość zespołu: Małe zespoły, małe i średnie przedsiębiorstwa Samodzielna rejestracja w programach świadczeń, konfigurowalne kanały informacyjne i śledzenie celów Plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie za użytkownika Paycor Firmy z branży medycznej i produkcyjnejWielkość zespołu: Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 1000 osób Rekrutacja oparta na AI, optymalizacja zmian i śledzenie kosztów pracy Niestandardowe ceny ADP Workforce Now Outsourcing kadr; Wielkość zespołu: Enterprise Powiadomienia o wygaśnięciu dokumentów, dostosowane raporty, podpisy elektroniczne i uprawnienia dostępu Niestandardowe ceny SAP SuccessFactors Zarządzanie rozwojem kariery pracowników; Wielkość zespołu: Przedsiębiorstwa Portfolio rozwoju, zapytania w języku naturalnym, automatyzacja wdrażania nowych pracowników, monitorowanie zgodności z przepisami 75,60 USD miesięcznie za użytkownika DocuWare Zachowanie zgodności danych kadrowych; Wielkość zespołu: Przedsiębiorstwa Bezpieczne podpisy cyfrowe, ścieżki audytu, inteligentne filtry wyszukiwania i zgodność z HIPAA/RODO. Niestandardowe ceny

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do zarządzania dokumentacją pracowników

Nie każdy system zarządzania dokumentami pracowników, na który natrafisz, będzie dla Ciebie odpowiedni. Oto lista kontrolna, która pomoże Ci wybrać narzędzie, które sprawi, że dokumentacja przestanie być uciążliwym obowiązkiem, a stanie się przyjemnością:

Scentralizowane przechowywanie dokumentów: przechowuje wszystkie umowy, dowody tożsamości i pliki dotyczące zasad — wszystkie dokumenty pracowników w jednej uporządkowanej przestrzeni i oferuje przechowuje wszystkie umowy, dowody tożsamości i pliki dotyczące zasad — wszystkie dokumenty pracowników w jednej uporządkowanej przestrzeni i oferuje bezpłatne szablony HR ułatwiające organizację.

Szczegółowe filtry i opcje wyszukiwania: Oferuje rozbudowane filtry (nazwy, tagi, a nawet słowa kluczowe), dzięki czemu Twój zespół może z łatwością korzystać z oprogramowania do zarządzania dokumentami kadrowymi.

Zautomatyzowane zadania administratora: umożliwiają ustawienie reguł nazewnictwa plików, kontroli wersji i alertów dotyczących wygaśnięcia ważności. Dzięki takiemu umożliwiają ustawienie reguł nazewnictwa plików, kontroli wersji i alertów dotyczących wygaśnięcia ważności. Dzięki takiemu oprogramowaniu do zarządzania pracownikami Twój zespół HR poświęca mniej czasu na kliknięcia, a więcej na rzeczy naprawdę ważne.

Aktualizacje edycji w czasie rzeczywistym: pokazuje, kto i kiedy dokonał edycji, wraz z przejrzystą historią wersji. Koniec z tajemniczymi zmianami i pytaniami typu „Kto to usunął?!”.

Płynna integracja z istniejącymi narzędziami: synchronizacja z istniejącym systemem HR, oprogramowaniem do obsługi płac, narzędziami do wideo-konferencji i pamięcią w chmurze.

Bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa : zapewnia kompleksowe szyfrowanie, kontrolę dostępu, : zapewnia kompleksowe szyfrowanie, kontrolę dostępu, bezpieczne udostępnianie plików dla firm oraz kopie zapasowe w celu ochrony plików. Mniej problemów związanych z przestrzeganiem przepisów, które dział HR musi rozwiązywać.

Aplikacja mobilna: Oferuje aplikację mobilną do przeglądania lub przesyłania dokumentów w podróży. Idealna dla zespołów hybrydowych i spontanicznych sytuacji, gdy „potrzebuję tego teraz”.

👀 Czy wiesz, że: Badanie Nitro wykazało, że tylko 3% pracowników umysłowych jest zadowolonych z procesu obsługi dokumentów w swojej firmie. Oznacza to, że większość organizacji ma nieefektywne cykle pracy dokumentów.

10 najlepszych programów do zarządzania dokumentacją pracowników

Teraz, gdy już wiesz, jak wygląda idealne oprogramowanie do zarządzania dokumentami kadrowymi, przedstawiamy dziesięć najlepszych opcji.

ClickUp (najlepsze rozwiązanie do scentralizowanego zarządzania dokumentami i śledzenia zadań)

Monitoruj wydajność, zaangażowanie i rozwój pracowników dzięki ClickUp Zarządzaniu Projektami dla zespołów HR.

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji i idealne kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dokumentacją pracowników.

Niezależnie od tego, czy chodzi o umowy o pracę, dokumenty związane z zatrudnieniem nowych pracowników, czy oceny wyników, ClickUp pozwala uporządkować wszystkie dokumenty i łatwo je znaleźć w jednym miejscu. To jak cyfrowa szafka na dokumenty, ale bez nieprzyjemnych skaleczeń papierem i chaosu związanego z zagubionymi dokumentami.

ClickUp Brain i Brain MAX

Zbierz wszystkie swoje potrzeby związane z zarządzaniem dokumentacją pracowników w jednym, potężnym, opartym na AI obszarze roboczym dzięki Brain MAX w ClickUp. Oto jak to zrobić:

Inteligentne wyszukiwanie: Natychmiastowe przeszukiwanie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKICH podłączonych aplikacji + Internetu w celu lokalizacji plików, dokumentów i załączników.

Użyj funkcji Talk to Text , aby zadawać pytania, dyktować i wydawać komendy głosowe — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu.

Wykorzystaj wysokiej jakości zewnętrzne modele AI, takie jak ChatGPT, Claude i Gemini , dzięki jednemu, kontekstowemu rozwiązaniu gotowemu do użycia w przedsiębiorstwie.

Automatyczna organizacja: sugeruje foldery, etykiety lub kategorie dla plików na podstawie zawartości i wzorców użytkowania, zapewniając uporządkowanie wszystkiego.

Ponadto możesz poprosić ClickUp Brain o pobranie plików i dokumentów z Twojego obszaru roboczego lub, co więcej, stworzyć je razem z Tobą i obserwować, jak robi to za Ciebie w ciągu kilku sekund.

Brain umożliwia specjalistom HR szybkie generowanie opisów stanowisk, dokumentów dotyczących polityki firmy i komunikatów dla pracowników za pomocą jednej podpowiedzi. Zapewnia to jasność i spójność zawartości oraz jej dostosowanie do odbiorców, oszczędzając cenny czas poświęcany na tworzenie i edytowanie dokumentów.

Dzięki Brain dział HR może skupić się bardziej na ludziach i strategii, podczas gdy AI zajmuje się żmudnym tworzeniem zawartości.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby zautomatyzować komunikację, zarządzać rutynowymi zadaniami i błyskawicznie odzyskiwać dowolne pliki.

Czat i foldery ClickUp

To nie wszystko! Nasze sprytne oprogramowanie do zarządzania dokumentacją pracowników oferuje również czat ClickUp, na którym Ty i Twój zespół możecie omawiać ważne zasady HR, wyniki pracowników i wszystko, co się z tym wiąże.

Teraz, gdy masz już gotowe profile pracowników i inne projekty informacji o pracownikach, uporządkuj wszystko za pomocą hierarchii projektów ClickUp.

Stwórz przejrzystą komendę dzięki hierarchii projektów ClickUp.

Zacznij od stworzenia przestrzeni dla swojego zespołu HR. W tej przestrzeni możesz ustawić foldery ClickUp dla każdego działu, np. marketingu, inżynierii i obsługi klienta. W każdym folderze pracownika dodaj inne istotne dokumenty, takie jak zagnieżdżone strony lub podsekcje:

Wdrażanie nowych pracowników

Oceny wyników

Certyfikaty

Rejestry urlopów

Do każdego podfolderu można również dodawać listy kontrolne. Wraz ze wzrostem liczby pracowników w zespole naturalnie wzrośnie liczba folderów i podfolderów. Jednak wyszukiwanie dokumentów nie powinno przypominać poszukiwania skarbów, a nasze oprogramowanie do zarządzania dokumentami pracowników rozwiązuje również ten problem.

Wyszukiwanie ClickUp Enterprise

Dzięki ClickUp Enterprise Search możesz znaleźć dowolny plik, dokument lub zadanie w zintegrowanym stosie technologicznym za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Łatwo wyszukuj dowolne pliki pracowników dzięki funkcji ClickUp Connected Search.

Szukasz umowy pracowniczej? A może potrzebujesz znaleźć konkretną ocenę pracownika? Wystarczy wyszukać według słowa kluczowego, właściciela lub innych istotnych atrybutów, i gotowe! Dokument, którego szukałeś, jest już dostępny.

Wszystko, co musisz zrobić, to zintegrować istniejące narzędzia HR z ClickUp, a połączona funkcja wyszukiwania wyświetli wszystkie potrzebne informacje. Nie musisz już przeglądać niekończących się folderów i modlić się, żeby niczego nie przeoczyć.

Po całym tym planowaniu jedno pominięte zadanie HR może zniweczyć wszystkie Twoje wysiłki. Ale dzięki ClickUp Zarządzaniu Projektami dla zespołów HR możesz mieć wszystkie zadania pod kontrolą.

Zarządzaj zadaniami HR dzięki ClickUp Project Management dla zespołów HR.

Pozwala ono przekształcić plany wdrożeniowe i inne strategie HR w zadania ClickUp. Możesz przypisać każde z nich odpowiedniemu członkowi zespołu, ustawić terminy i śledzić postępy w jednym miejscu.

ClickUp Ambient Agents

To nie wszystko. ClickUp Agents reaguje na określone wyzwalacze i wykonuje działania w określonej lokalizacji.

Pozwól, aby niestandardowy agent Autopilot zajął się ciężką pracą — ustaw zasady i obserwuj, jak profesjonalnie obsługuje zapytania dotyczące kadr.

Przykład zastosowania: Kanał zespołu HR jest zalewany wiadomościami od nowych pracowników działu kadr, którzy proszą o dokumenty i pliki. Kierownik działu kadr chce wykorzystać AI do wyszukania niektórych z tych plików i zwolnienia czasu swojego zespołu. Tworzą oni niestandardowego agenta Autopilot w kanale i instruują go, aby udostępniał pliki w bazie wiedzy, do której ma dostęp. Określają, że agent Autopilot powinien odpowiadać tylko wtedy, gdy wiadomość użytkownika zawiera jasny i bezpośredni przykład. Podają nawet agentowi Autopilot przykłady pytań.

ClickUp dokumente

Dzięki ClickUp Dokumenty możesz tworzyć, przechowywać i organizować wszystkie dokumenty pracowników oraz zapisywać istotne informacje na ich temat. Łatwo sporządzaj umowy pracownicze, polityki HR, formularze i kroki wdrażania nowych pracowników wraz ze swoim zespołem.

Twórz i zarządzaj indywidualnymi profilami pracowników oraz planami kadrowymi w ClickUp Dokument.

Pamiętaj, że dzięki funkcji przypisywania komentarzy w ClickUp Twoi interesariusze mogą jednocześnie edytować dokument i zostawiać komentarze dla konkretnych członków zespołu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limitacje ClickUp

Nowi użytkownicy mogą początkowo czuć się nieco przytłoczeni rozszerzeniami funkcji zarządzania kadrami.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Anne Thomas, kierownik działu kadr w Snowville Creamery LLC, mówi:

ClickUp pozwala nam publikować całą komunikację między wszystkimi obszarami naszej firmy w jednym centralnym miejscu. Ułatwia to otrzymywanie powiadomień oraz utrzymywanie harmonogramów, tras i dostaw dla naszej firmy.

ClickUp pozwala nam publikować całą komunikację między wszystkimi obszarami naszej firmy w jednym centralnym miejscu. Ułatwia to otrzymywanie powiadomień oraz utrzymywanie harmonogramów, tras i dostaw dla naszej firmy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj funkcji ClickUp relacje, aby połączyć zadania, dokumenty, a nawet całe listy! Na przykład możesz połączyć zadanie związane z wdrożeniem pracownika z jego oceną wyników, listą kontrolną HR i dokumentami szkoleniowymi, dzięki czemu wszystko pozostanie w połączeniu kontekstowym i łatwe w nawigacji bez konieczności przechodzenia między zakładkami!

2. Bamboo HR (najlepsza opcja samoobsługi dla pracowników)

za pośrednictwem Bamboo HR

Śledzenie informacji o pracownikach, kroków wdrażania nowych pracowników i wniosków urlopowych nie musi być zajęciem na pełen etat. Rozwiązania do zarządzania danymi pracowników, takie jak BambooHR, mogą uratować Twoje zdrowie psychiczne.

Dzięki niemu wszystkie operacje związane z personelem, od wdrażania nowych pracowników po śledzenie urlopów i zarządzanie wydajnością, są uporządkowane i przebiegają płynnie w jednym miejscu. Ponadto gotowe raporty kadrowe ułatwiają śledzenie danych pracowników, co pozwala usprawnić procesy kadrowe.

Najlepsze funkcje Bamboo HR

Śledź dane pracowników, świadczenia, urlopy i historię zatrudnienia w jednym miejscu.

Skorzystaj z wbudowanych narzędzi onboardingowych, aby z łatwością przeprowadzić nowych pracowników przez każdy krok procesu.

Zautomatyzuj wnioski o urlop i ich zatwierdzanie dzięki integracji kalendarza.

Włącz podpisy elektroniczne, aby usprawnić dokumentację bez konieczności drukowania i szukania papieru.

Limitacje Bamboo HR

Oprogramowanie do zarządzania dokumentami kadrowymi może być dość kosztowne w przypadku większych zespołów.

Ceny Bamboo HR

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Bamboo HR

G2: 4,4/5 gwiazdek (ponad 2400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 gwiazdek (ponad 3000 recenzji)

📮 ClickUp Insight: Przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeszukiwanie wiadomości e-mail, wątków na Slacku i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w Twoje miejsce pracy może to zmienić. Wprowadź ClickUp Brain. Zapewnia natychmiastowy wgląd i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund — dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Rzeczywiste wyniki: Zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

3. Rippling (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cykli pracy HR)

za pośrednictwem Rippling

Rippling to platforma do zarządzania pracownikami, która łączy operacje HR, IT i finansowe w jeden spójny system. Oprócz porządkowania danych pracowników, to oprogramowanie do automatyzacji dokumentów automatyzuje zadania związane z zapewnieniem zgodności z przepisami HR, śledzenie rozliczalnych godzin, płacami i krokiem wdrażania nowych pracowników, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na strategiach.

Najlepsze funkcje Rippling

Przechowuj wszystkie dane pracowników, od tytułów stanowisk do problemów z wyposażeniem, w jednym dynamicznym profilu, który automatycznie aktualizuje się we wszystkich podłączonych systemach.

Przydzielaj, zarządzaj, a nawet zdalnie czyść urządzenia firmowe, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji o pracownikach i innych danych wewnętrznych.

Zautomatyzuj cykl pracy, od wysyłania przypomnień o przedłużeniu umów po przekazywanie ocen wydajności odpowiednim menedżerom.

Wypłacaj wynagrodzenia międzynarodowym pracownikom i kontrahentom w ich lokalnej walucie, dbając o zgodność z przepisami.

Ograniczenia Rippling

Brakuje opcji niestandardowego dostosowywania funkcji.

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania o skomplikowanej konfiguracji cykli pracy i integracji oraz o limicie integracji z zewnętrznymi systemami płacowymi.

Ceny Rippling

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Rippling

G2: 4,8/5 gwiazdek (ponad 7600 recenzji)

Capterra: 4,9/5 gwiazdek (ponad 3800 recenzji)

Co mówią o Rippling prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

W Rippling najbardziej podoba mi się to, że łączy ono wiele systemów — płace, świadczenia, wdrażanie nowych pracowników, zarządzanie urządzeniami — w jednym miejscu. Płynna integracja pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i ogranicza ręczne błędy, co ma ogromne znaczenie dla skalowania zespołów. Wydaje się, że platforma została stworzona z myślą o użytkowniku końcowym.

W Rippling najbardziej podoba mi się to, że łączy ono wiele systemów — płace, świadczenia, wdrażanie nowych pracowników, zarządzanie urządzeniami — w jednym miejscu. Płynna integracja pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i ogranicza błędy ręczne, co ma ogromne znaczenie dla skalowania zespołów. Wydaje się, że platforma została stworzona z myślą o użytkowniku końcowym.

🧠 Ciekawostka: Koncepcja elastycznego czasu pracy została po raz pierwszy wprowadzona przez niemiecką firmę lotniczą Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Wprowadziła ona system „Gleitzeit”, czyli elastyczny czas pracy, dający pracownikom swobodę rozpoczynania i kończenia pracy w elastycznych godzinach.

4. Zoho People (najlepsze rozwiązanie do zarządzania dokumentacją pracowników i zarządzania personelem z wykorzystaniem urządzeń mobilnych)

za pośrednictwem Zoho People

Pamiętasz, jak mówiliśmy, że posiadanie aplikacji mobilnej do zarządzania dokumentami pracowników jest ważne dla prowadzenia dokumentacji w podróży? Zoho People jest idealną platformą do tego celu.

System HR można w dużym stopniu dostosować do Twoich dynamicznych potrzeb. Ponieważ jest oparty na chmurze, nie musisz się już martwić o utratę ważnych danych pracowników.

Możesz również używać go do automatyzacji procesów rekrutacji i wdrażania nowych pracowników. Ponadto Zoho People oferuje dział pomocy HR, z którego Twoi pracownicy mogą korzystać w celu zgłaszania problemów i rozwiązywania spraw.

Najlepsze funkcje Zoho People

Skorzystaj z modułu zarządzania sprawami, aby obsługiwać zapytania pracowników zgodnie z umowami dotyczącymi poziomu usług i zasadami eskalacji.

Twórz i wdrażaj konfigurowalne cykle pracy HR oraz korzystaj z szablonów katalogów , aby łatwo zarządzać danymi pracowników.

Twórz ankiety pulsacyjne, aby zbierać opinie pracowników i śledzić trendy zaangażowania w czasie.

Monitoruj postępy szkoleniowe za pomocą wbudowanego systemu LMS, aby zapewnić ciągłą naukę i rozwój swojego zespołu.

Ograniczenia Zoho People

Funkcje rejestrowania wejść i wyjść często działają nieprawidłowo.

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika/UX jest niedopracowany lub nie tak przyjazny dla użytkownika jak inne oprogramowanie HR.

Ceny Zoho People

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zoho People

G2: 4,4/5 gwiazdek (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 gwiazdek (ponad 270 recenzji)

5. Gusto (najlepsze rozwiązanie do zarządzania płacami w małych firmach)

za pośrednictwem Gusto

Zapomnij o wypłatach, papierkowej robocie i panice, ponieważ Gusto pomaga uniknąć wszystkich trzech. Ta platforma HR łączy w jednym, przyjaznym dla użytkownika miejscu funkcje związane z płacami, wdrażaniem nowych pracowników, świadczeniami i zarządzaniem zespołem.

Masz zespoły pracujące zdalnie z różnych stanów USA? Zarejestruj się w Gusto, aby łatwo rozliczać podatki od wynagrodzeń we wszystkich 50 stanach i usprawnić zarządzanie płacami. Co więcej, oprogramowanie integruje się z popularnym oprogramowaniem do zarządzania wydajnością, umożliwiając śledzenie i mierzenie wydajności oraz zaangażowania pracowników w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Gusto

Wdrażaj nowych pracowników za pomocą cyfrowych ofert pracy, podpisów elektronicznych i gotowych list kontrolnych.

Zsynchronizuj listę płac z dodatkowymi świadczeniami i śledzeniem czasu, aby wszystko działało automatycznie.

Twórz niestandardowe raporty do planowania zatrudnienia, analizy wynagrodzeń i nie tylko.

Zaproponuj pracownikom portal samoobsługowy, gdzie mogą zobaczyć widok swoich profili, odcinki wypłat, świadczenia i dokumenty podatkowe w dowolnym momencie.

Ograniczenia Gusto

Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem, opanowanie wszystkich funkcji zajmie Ci trochę czasu.

Ograniczona skalowalność i funkcje raportowania

Ceny Gusto

Proste: 49 USD/miesiąc + 6 USD/miesiąc za osobę

Dodatkowo: 80 USD/miesiąc + 12 USD/miesiąc za osobę

Premium: 180 USD/miesiąc + 22 USD/miesiąc za osobę

Oceny i recenzje Gusto

G2: 4,5/5 gwiazdek (ponad 2300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 gwiazdek (ponad 4000 recenzji)

Co o Gusto mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu G2 pisze:

Korzystam z Gusto już od kilku lat. Jest bardzo łatwe w obsłudze, proste w ustawieniu i działa płynnie, bez konieczności wykonywania comiesięcznych czynności. Bardzo podoba mi się również to, że firma jest na bieżąco z zmianami podatkowymi i przepisami – informuje mnie o nich, podpowiada, co należy zrobić, i zajmuje się tym, jeśli wyrażę taką chęć.

Korzystam z Gusto już od kilku lat. Jest bardzo łatwe w obsłudze, proste w ustawieniu i działa płynnie, bez konieczności wykonywania comiesięcznych czynności. Bardzo podoba mi się również to, że firma jest na bieżąco z zmianami podatkowymi i przepisami – informuje mnie o nich, podpowiada, co należy zrobić, i zajmuje się tym, jeśli wyrażę taką chęć.

6. Namely (najlepsze rozwiązanie do wdrożenia platformy samoobsługowej dla pracowników i menedżerów)

za pośrednictwem Namely

Namely oferuje portal samoobsługowy dla pracowników i menedżerów, który gromadzi wszystko, od odcinków wypłat po świadczenia i wnioski o urlop, w jednym miejscu, dzięki czemu nie muszą oni szukać informacji na kilkunastu platformach. I uwierz nam, to ma znaczenie.

Według Harvard Business Review 27% pracowników twierdzi, że czuje się przytłoczonych nadmiarem informacji do tego stopnia, że nie próbują nawet nadążyć za zmianami.

To oprogramowanie do zarządzania bazą danych pracowników porządkuje informacje i zapewnia Twojemu zespołowi przejrzyste, scentralizowane miejsce, w którym wszyscy są na bieżąco. Możesz go używać do dostarczania stanowych i federalnych formularzy W-4, uzyskiwania podpisów oraz usprawniania zgodności podatkowej i składania zeznań podatkowych.

Posiada również zintegrowany kanał informacyjny w Slacku, gdzie można udostępniać ważnymi ogłoszeniami, świętować osiągnięcia, rocznice pracy, urodziny i nie tylko.

Najlepsze funkcje Namely

Daj pracownikom kontrolę nad narzędziami do zarządzania profilami, aby mogli aktualizować swoje informacje osobowe i podatkowe bez konieczności składania formularzy do działu kadr.

Umożliwiaj samodzielną rejestrację w programach świadczeń podczas otwartej rejestracji lub w przypadku ważnych wydarzeń życiowych, dzięki czemu proces ten będzie przebiegał płynniej i będzie bardziej przejrzysty.

Korzystaj z dostosowywalnych kanałów informacyjnych, aby udostępniać aktualizacje i ogłoszenia w jednym miejscu, które jest łatwe do znalezienia dla wszystkich.

Śledź cele i wyniki dzięki wbudowanym szablonom ocen i narzędziom do przekazywania informacji zwrotnych, z których pracownicy i menedżerowie mogą korzystać niezależnie.

Ograniczenia Namely

Obsługa klienta jest powolna

Niektórzy użytkownicy raportowali problemy z interfejsem oprogramowania, w tym trudności z aktualizacją informacji, usterki i problemy z dostępem do niektórych funkcji, takich jak odcinki wypłat.

Ceny Namely

Namely Now: Ceny zaczynają się od 9 USD miesięcznie za użytkownika.

Namely Plus, Plus People i Zakończony: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Namely

G2: 3,9/5 gwiazdek (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,2/5 gwiazdek (ponad 400 recenzji)

👀 Czy wiesz, że: Jeden pracownik może zużyć 10 000 arkuszy papieru rocznie, co kosztuje około 80 dolarów. Jeśli przeliczyć to na całą siłę roboczą, czy przejście na system zarządzania dokumentami nie wydaje się najmądrzejszym wyborem?

7. Paycor (najlepsze dla firm z branży opieki zdrowotnej i produkcji)

za pośrednictwem Paycor

Paycor oferuje zintegrowany system zarządzania dokumentami pracowników dla branży opieki zdrowotnej, produkcyjnej i usługowej. Oprócz systemu zarządzania dokumentami oferuje również oparte na AI narzędzie rekrutacyjne, które pozwala znaleźć odpowiednich kandydatów z obszernej bazy talentów.

Możesz zautomatyzować kampanie rekrutacyjne, uzyskać dostęp do kart oceny kandydatów i uprościć procesy związane z wdrażaniem nowych pracowników. To narzędzie ułatwia również śledzenie godzin rozliczeniowych i planowanie pracy, dzięki czemu wszyscy pracownicy otrzymują sprawiedliwe obciążenie pracą i terminowe wynagrodzenie.

Najlepsze funkcje Paycor

Znajdź i zatrudnij odpowiednich pracowników, a wszystkie informacje na ich temat przechowuj w uporządkowany sposób bezpośrednio na platformie.

Rejestruj i śledź czas pracy pracowników za pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Zoptymalizuj harmonogramy pracy pracowników, uwzględniając potrzeby firmy i dostępność pracowników, z możliwością zamiany zmian w czasie rzeczywistym.

Śledź wydatki związane z zatrudnieniem w czasie rzeczywistym dzięki alertom budżetowym dotyczącym nadgodzin, które pomogą Ci kontrolować koszty pracy.

Limity Paycor

Brak dostarczania zaawansowanych funkcji i możliwości, co może limitować jego użyteczność w przypadku złożonych operacji kadrowych.

Użytkownicy twierdzą, że obsługa klienta nie reaguje na zgłoszenia.

Ceny Paycor

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Paycor

G2: 3,9/5 gwiazdek (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 gwiazdek (ponad 2900 recenzji)

Co o Paycor mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Moje doświadczenia są pozytywne. Pracuję z Paycor od 10 lat i jestem zadowolony ze wszystkich oferowanych przez tę firmę rozwiązań.

Moje doświadczenia są pozytywne. Pracuję z Paycor od 10 lat i jestem zadowolony ze wszystkich oferowanych przez tę firmę rozwiązań.

📖 Przeczytaj również: Przewodnik po cyfrowym porządkowaniu obszarów roboczych w celu zwiększenia wydajności

8. ADP Workforce Now (najlepsze rozwiązanie dla outsourcingu kadr)

za pośrednictwem ADP Workforce Now

Czy Twój niewielki zespół HR ma trudności z zarządzaniem zadaniami związanymi z wdrażaniem nowych pracowników i zarządzaniem kadrami? Skorzystaj z ADP Workforce Now. To oprogramowanie do zarządzania dokumentami pozwala uporządkować wszystkie informacje o pracownikach i oferuje pomoc ekspertów HR w zakresie zaległych zadań związanych z zasobami ludzkimi.

Jeśli zatrudniasz ponad 1000 pracowników, ADP Workforce Now zaoferuje Ci nawet zintegrowane rozwiązanie HCM i płacowe niestandardowe dla potrzeb Twojej firmy.

Najlepsze funkcje ADP Workforce Now

Ustal terminy ważności dokumentów i otrzymuj automatyczne powiadomienia, aby zapewnić zgodność z przepisami i terminowe aktualizacje

Generuj dostosowane raporty i ścieżki audytu do śledzenia dostępu do dokumentów i modyfikacji, zapewniając przejrzystość

Usprawnij podpisywanie dokumentów dzięki bezpiecznym, zintegrowanym podpisom elektronicznym, które przyspieszają cykl pracy

Kontroluj i zabezpieczaj uprawnienia dostępu w oparciu o role użytkowników, zapewniając, że poufne dane pracowników są dostępne tylko dla upoważnionego personelu

Limitacje ADP Workforce Now

Funkcja raportowania jest dość skomplikowana

Integracja z narzędziami innych firm może również powodować problemy techniczne

Ceny ADP Workforce Now

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ADP Workforce Now

G2: 4,1/5 gwiazdek (ponad 3500 recenzji)

Capterra: 4,4/5 gwiazdek (ponad 7000 recenzji)

🎥 Obejrzyj: Jak wykorzystać AI do dokumentacji:

9. SAP SuccessFactors (najlepsze rozwiązanie do zarządzania rozwojem kariery pracowników)

za pośrednictwem SAP SuccessFactors

63% osób odchodzi z pracy z powodu niewystarczającej lub niskiej jakości informacji zwrotnej. Dlaczego? Ponieważ nie wiedzą, jaki jest ich postęp, i nie mogą wprowadzać konkretnych zmian.

Zapobiegaj temu dzięki SAP SuccessFactors, oprogramowaniu do zarządzania dokumentami kadrowymi z funkcją Growth Portfolio. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w informacjach o pracownikach, umożliwia ono również analizę wyników pracy personelu i wdrażanie sugerowanych rozwiązań.

Najlepsze funkcje SAP SuccessFactors

Pobieraj informacje o profilach pracowników i dokumenty dotyczące polityki HR za pomocą zapytań w języku naturalnym

Pozwól pracownikom składać wnioski o urlop i wyszukiwać informacje dotyczące polityki HR za pośrednictwem interfejsu konwersacyjnego, poprawiając tym samym komfort pracy

Zapewnij nowym pracownikom zautomatyzowane, spersonalizowane zadania i listy kontrolne związane z wdrażaniem, gwarantujące płynną integrację z kulturą firmy

Monitoruj i sygnalizuj potencjalne problemy związane z przestrzeganiem przepisów w czasie rzeczywistym

Ograniczenia SAP SuccessFactors

To oprogramowanie do zarządzania dokumentami kadrowymi ładuje się dłużej niż jego alternatywne rozwiązania

Ceny SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors Employee Central (Core HR): 75,60 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje SAP SuccessFactors

G2: 3,9/5 gwiazdek (ponad 670 recenzji)

Capterra: 4,0/5 gwiazdek (ponad 280 recenzji)

Co mówią o SAP SuccessFactors użytkownicy w prawdziwym życiu?

W recenzji G2 czytamy:

W SAP SuccessFactors najbardziej podoba mi się to, że wszystkie zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi są zebrane w jednym, łatwym w obsłudze systemie. Jest to doskonałe rozwiązanie dla firm każdej wielkości, pomaga zrozumieć dane pracowników dzięki rozbudowanemu raportowaniu i działa dobrze w różnych krajach i językach. Mogę planować rozmowy kwalifikacyjne, wysyłać oferty, zarządzać wdrażaniem nowych pracowników i wiele więcej. To jedno narzędzie do wszystkiego.

W SAP SuccessFactors najbardziej podoba mi się to, że wszystkie zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi są zebrane w jednym, łatwym w obsłudze systemie. Jest to doskonałe rozwiązanie dla firm każdej wielkości, pomaga zrozumieć dane pracowników dzięki rozbudowanemu raportowaniu i działa dobrze w różnych krajach i językach. Mogę planować rozmowy kwalifikacyjne, wysyłać oferty, zarządzać wdrażaniem nowych pracowników i wiele więcej. To jedno narzędzie do wszystkiego.

🧠 Ciekawostka: Firma Westinghouse Electric & Manufacturing Company stworzyła pierwszy film szkoleniowy dla pracowników, uczący ich prawidłowych procedur bezpieczeństwa i technik pracy. Wygląda na to, że jeszcze przed pojawieniem się programu PowerPoint zdawali sobie sprawę, jak ważne jest pokazanie pracownikom, jak bezpiecznie pracować!

10. DocuWare (najlepsze rozwiązanie do zapewnienia zgodności danych kadrowych z przepisami)

za pośrednictwem DocuWare

Zgodność z przepisami dotyczącymi kadr, zwłaszcza w przypadku globalnego zespołu, stanowi duże wyzwanie. Jedno potknięcie i możesz wpaść w niejasny problem prawny.

Dzięki funkcjom bezpieczeństwa i sygnalizacji zgodności na poziomie przedsiębiorstwa DocuWare jest idealnym rozwiązaniem do bezpiecznego gromadzenia i przechowywania informacji o pracownikach. Bezpiecznie archiwizuje wszystkie typy plików w scentralizowanym systemie, zapewniając zgodność praktyk HR z HIPAA, RODO i innymi przepisami.

Dzięki bardzo szczegółowym uprawnieniom użytkowników, solidnym cyklom pracy i wpisom, których nie można zmienić, jesteś chroniony przed utratą danych, pomyłkami i podejrzanymi zmianami.

Najlepsze funkcje DocuWare

Ułatw bezpieczne podpisywanie dokumentów cyfrowo, usprawniając cykl pracy i ograniczając ilość dokumentów papierowych

Generuj dostosowane raporty i ścieżki audytu, aby monitorować zmiany w dokumentach i kontrolować dostęp

Twórz odcinki wypłaty w dowolnej platformie płacowej i automatycznie przechowuj je w cyfrowych aktach osobowych pracowników

Szybko lokalizuj informacje o pracownikach za pomocą inteligentnych filtrów wyszukiwania, takich jak imię i nazwisko, dział, typ dokumentu lub status

Ograniczenia DocuWare

Chociaż system DocuWare nie ma żadnych limitów dotyczących rozmiaru plików, szybkość przesyłania może mieć znaczenie w przypadku bardzo dużych dokumentów

Ceny DocuWare

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje DocuWare

G2: 4,4/5 gwiazdek (ponad 240 recenzji)

Capterra: 4,6/5 gwiazdek (ponad 100 recenzji)

Uprość i zabezpiecz zarządzanie dokumentami pracowników dzięki ClickUp

Od bezpiecznego przechowywania i zaawansowanych funkcji wyszukiwania po automatyzowane cykle pracy i dostęp mobilny — narzędzia, które opisaliśmy, zapewniają doskonałą organizację procesów HR. Niezależnie od tego, czy prowadzisz niewielki startup, czy rozwijającą się szybko firmę, każdy zespół znajdzie tu coś dla siebie.

Chcesz mieć to wszystko w jednej platformie? Wybierz ClickUp. Używaj go jako cyfrowej szafki na dokumenty i hub dokumentacji. Otrzymuj aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby nigdy więcej nie przegapić żadnego zadania związanego z kadrami.

Ponadto funkcja połączenia wyszukiwania sprawi, że nie zgubisz się, próbując uzyskać lokalizację dokumentu pracownika.

Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby zarządzanie dokumentami pracowników stało się mniej kłopotliwe, a bardziej zautomatyzowane.