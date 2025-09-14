Jak generatywna AI zmienia marketing: strategie i przykłady

Jesteś specjalistą ds. marketingu. Dlaczego więc czujesz się jak oszust, gdy zmagasz się z niemożliwymi do dotrzymania terminami publikacji i zmianami w kampaniach?

Podczas gdy wydaje Ci się, że nigdy nie masz wystarczająco dużo czasu, by pogodzić kreatywność ze skalą, Twoi konkurenci wydają się być wszędzie jednocześnie, z komunikatami skierowanymi w celu.

73% marketerów zgadza się, że narzędzia AI mogą zwiększyć ich wydajność.

Różnica między firmami korzystającymi z AI a resztą szybko się powiększa. Każda minuta spędzona na powtarzalnych zadaniach lub zmaganiach z blokadą twórczą to minuta stracona na rzecz konkurencji.

Dzięki automatyzacji tworzenia zawartości, personalizacji i optymalizacji generatywna sztuczna inteligencja zapewnia szybkość i wydajność cykli pracy marketingowych bez utraty jakości wyników.

W tym przewodniku pokażemy Ci, jak generatywna AI wpisuje się w Twoje codzienne procesy marketingowe — od tworzenia zawartości i SEO po e-maile i planowanie kampanii — wraz z przykładami, narzędziami i wbudowanymi zabezpieczeniami etycznymi.

Czym jest generatywna AI w marketingu?

Generatywna AI to AI, która potrafi tworzyć (lub generować) zawartość — tekst, obrazy, wideo, a nawet kod — poprzez uczenie się na podstawie wzorców występujących w istniejących danych, na których została wyszkolona.

Nie chodzi jednak o to, by całkowicie przekazać swoje kampanie robotowi. Chodzi o wzmocnienie tego, co już działa: automatyzacja żmudnej pracy, zwiększenie kreatywności bez wypalania zespołu oraz zapewnienie Ci więcej czasu na skupienie się na strategii, opowiadaniu historii i wynikach.

🎨 Marketing zawsze był po części nauką, a po części sztuką. Modele generatywnej AI sprawiają, że nauka staje się inteligentniejsza, a sztuka — bardziej skalowalna.

Jak działa generatywna AI

W swej istocie generatywna AI wykorzystuje modele uczenia maszynowego — zwłaszcza duże modele językowe (LLM) lub modele dyfuzyjne — do przewidywania i generowania nowych wyników na podstawie danych, na których została wyszkolona.

👉🏼 Na przykład: Tekst : Narzędzia takie jak GPT-4 przewidują kolejne słowo w sekwencji na podstawie miliardów przykładów, generując szkice blogów, treści e-maili lub warianty reklam

Obrazy : Platformy takie jak DALL·E czy Midjourney łączą style wizualne i dane wejściowe, tworząc zupełnie nowe grafiki lub ilustracje

Wideo i głos: Narzędzia takie jak Synthesia generują realistyczne wideo na podstawie scenariuszy, często z wielojęzycznym lektorem

✨ Magia dzieje się w tak zwanych „transformatorach” — sieciach neuronowych, które rozumieją kontekst i powiązania między elementami w sposób, w jaki nie potrafiły tego zrobić poprzednie technologie.

Za kulisami modele te nieustannie się udoskonalają w oparciu o wzorce użytkowania, opinie użytkowników i najnowsze dane — co oznacza, że wyniki stają się z czasem coraz bardziej inteligentne. Jednak ich jakość zależy od podpowiedzi, kontekstu i osoby, która je weryfikuje. I tu właśnie wkraczasz Ty.

Kluczowe korzyści wynikające z wykorzystania AI w marketingu

Korzyści płynące z generatywnej AI wykraczają daleko poza samą oszczędność czasu (choć jest to z pewnością cenne). Oto, co sprawia, że jest ona jeszcze bardziej przydatna:

Tworzenie zawartości na dużą skalę : Twórz spersonalizowaną zawartość dla różnych segmentów odbiorców bez zwiększania obciążenia pracą. Firmy, które skutecznie wdrażają personalizację, odnotowują : Twórz spersonalizowaną zawartość dla różnych segmentów odbiorców bez zwiększania obciążenia pracą. Firmy, które skutecznie wdrażają personalizację, odnotowują o 40% większe przychody z tych działań niż firmy przeciętne

Mniej przeszkód w tworzeniu treści: Pamiętasz ten moment, kiedy utknąłeś, próbując napisać idealny nagłówek? AI może wygenerować dziesiątki opcji, które pobudzą Twoją kreatywność, gdy utkniesz

Optymalizacja oparta na danych : AI nieustannie uczy się, co działa. Twoje ukierunkowane kampanie marketingowe stają się z czasem coraz bardziej inteligentne, ponieważ AI analizuje dane dotyczące wyników i dostosowuje się do nich

Spójny przekaz marki : Możesz wyszkolić AI w oparciu o wytyczne marki i dotychczasową zawartość, aby zachować spójność we wszystkich kanałach, nawet przy zaangażowaniu wielu członków zespołu

Zdolność do strategicznego myślenia : Kiedy nie jesteś obciążony zadaniami produkcyjnymi, możesz skupić się na strategii i innowacjach – obszarach, w których ludzka kreatywność nadal odgrywa kluczową rolę

Niższe koszty produkcji i skrócony czas realizacji: Tworzenie wysokiej jakości zawartości tradycyjnie wymaga znacznych nakładów czasu i pieniędzy. AI radykalnie obniża te koszty i skraca czas realizacji, zachowując jednocześnie wysoką jakość

Jednak być może największą zaletą wykorzystania generatywnej AI w marketingu jest dostępność. Narzędzia marketingowe, które kiedyś wymagały specjalistycznych umiejętności lub dużych budżetów, są teraz dostępne dla zespołów każdej wielkości. Warunki konkurencji wyrównują się, a o zwycięstwie decyduje kreatywność, a nie tylko zasoby. 🤝

Przykłady zastosowań generatywnej AI w marketingu

Prawdziwa siła generatywnej AI tkwi w jej praktycznych zastosowaniach w całym cyklu marketingowym. Technologia generatywnej AI może zapewnić Ci najwyższy zwrot z inwestycji poprzez:

1. Tworzenie zawartości oparte na AI (blogi, media społecznościowe, reklamy itp.)

Szybkość tworzenia zawartości stała się przewagą konkurencyjną. Podobnie jak jakość — i właśnie w tym zakresie generatywna AI sprawdza się najlepiej, gdy jest wykorzystywana w sposób przemyślany.

Narzędzia do pisania oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Jasper, Claude i ClickUp Brain, pomagają zespołom generować konspekty blogów, opisy produktów i podpisy w mediach społecznościowych w ciągu kilku sekund. Dzięki odpowiedniemu szkoleniu i inżynierii podpowiedzi możesz udoskonalić ogólne teksty, tworząc dopracowane wersje dostosowane do pożądanego tonu, persony i etapu lejka sprzedażowego.

🔮 Kluczowa informacja: Doświadczeni specjaliści ds. marketingu wykorzystują AI jako partnera do burzy mózgów, a następnie łączą ją z danymi klientów, modelami pozycjonowania i własną oceną redakcyjną, aby tworzyć wysokiej jakości zawartość i wzmacniać unikalny głos marki.

Korzystając z ClickUp Brain, specjaliści ds. marketingu mogą generować zawartość zgodną z wizerunkiem marki bezpośrednio w środowisku zarządzania projektami ClickUp.

Twórz nową zawartość lub edytuj istniejącą zawartość za pomocą ClickUp Brain w ClickUp Dokumentach

Zawartość jest automatycznie formatowana i wstawiana do ClickUp Docs — eliminując konieczność przełączania się między narzędziami i utratę kontekstu. Możesz poprosić AI o stworzenie szkicu tweeta na podstawie briefu kampanii lub wygenerowanie wstępów do postów na blogu powiązanych z niestandardową personą marketingową.

Twórz szczegółową zawartość i briefy kreatywne przy użyciu AI w ClickUp Brain

✨ Pomaga również:

Twórz kompleksową zawartość i briefy kreatywne zgodne z wytycznymi marki

Szybko twórz pierwsze wersje, które oddają kluczowe przesłania

Skaluj warianty zawartości we wszystkich kanałach, zachowując spójność

Przełam blokady twórcze, proponując nowe spojrzenie na znane tematy

Brakuje Ci nowych pomysłów? Pozwól ClickUp Brain wymyślić coś na Twoje potrzeby w zakresie zawartości

Połącz to z szablonem kalendarza marketingowego ClickUp i cyklem pracy zarządzania kampaniami, aby usprawnić proces zatwierdzania, zarządzać zasobami i jasno przypisywać własność.

Pobierz darmowy szablon Z łatwością planuj swoją kolejną wielką kampanię dzięki szablonowi kalendarza marketingowego ClickUp

Pola niestandardowe w ClickUp umożliwiają śledzenie typu zawartości, kanału i udziału AI — dzięki czemu zawsze wiesz, co zostało napisane przez człowieka, przy pomocy AI lub wygenerowane przez AI — i odpowiednio monitorujesz wyniki.

W wyniku otrzymujemy wysokowydajny silnik, który zapewnia strategiczny charakter zawartości, szybkość i skalowalność — bez konieczności rezygnacji z kreatywności czy kontroli.

⭐ ClickUp BrainGPT: przełomowe rozwiązanie dla marketerów ClickUp BrainGPT to zaawansowany dodatek do ClickUp Brain przeznaczony dla marketerów, którzy chcą wykorzystać generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia zawartości, zarządzania kampaniami i automatyzacji cyklu pracy. Podczas gdy ClickUp Brain jest płynnie zintegrowany z aplikacją internetową ClickUp, zapewniając kontekstową pomoc AI, BrainGPT zwiększa wydajność, oferując samodzielne, wieloplatformowe doświadczenie AI bezpośrednio z pulpitu. Co wyróżnia BrainGPT? ClickUp Enterprise AI Search: Natychmiastowe wyszukiwanie w ClickUp, połączonych aplikacjach (Google Drive, Figma, GitHub i inne) oraz w sieci w celu znalezienia zasobów marketingowych, plików kampanii i inspiracji — wszystko w jednym miejscu Natychmiastowe wyszukiwanie w ClickUp, połączonych aplikacjach (Google Drive, Figma, GitHub i inne) oraz w sieci w celu znalezienia zasobów marketingowych, plików kampanii i inspiracji — wszystko w jednym miejscu

Działania oparte na AI: Twórz teksty marketingowe, generuj pomysły na kampanie, streszczaj raporty i przeprowadź automatyzację powtarzalnych zadań za pomocą komend w języku naturalnym

Talk-to-Text : Dyktuj briefy kampanii, posty w mediach społecznościowych lub notatki ze spotkań bez użycia rąk — Brain Max transkrybuje i wykonuje Twoje komendy głosowe : Dyktuj briefy kampanii, posty w mediach społecznościowych lub notatki ze spotkań bez użycia rąk — Brain Max transkrybuje i wykonuje Twoje komendy głosowe

Wsparcie dla wielu modeli: Wybieraj spośród wiodących modeli AI (ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, Gemini), aby uzyskać najlepsze wyniki w zakresie generowania zawartości i tworzenia pomysłów

Integracja między aplikacjami: nawiąż połączenie i przeszukuj swoje ulubione narzędzia marketingowe bez przełączania się między zakładkami lub oknami

Rozwiązania z priorytetem dla komputerów stacjonarnych: Korzystaj z funkcji AI, skrótów i automatyzacji cykli pracy bezpośrednio z komputera stacjonarnego, zwiększając szybkość działania i poprawiając koncentrację zespołów marketingowych

🤝 Przyjazne przypomnienie: Niuanse mają znaczenie. Nawet najlepsze strategie zawartości oparte na AI nadal wymagają nadzoru ze strony człowieka.

2. Spersonalizowany marketing e-mailowy i ścieżki klienta

🧠 Ciekawostka: E-mail nadal zapewnia jeden z najwyższych zwrotów z inwestycji w marketingu, zwłaszcza w przypadku marek B2C i marketingu konsumenckiego. Jednak masowe wysyłki należą już do przeszłości. Dzisiaj wygrywa hiperpersonalizacja — e-maile, które sprawiają wrażenie, jakby zostały napisane specjalnie dla Ciebie.

W tym miejscu do akcji wkraczają narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji, takie jak Copy.ai lub Salesforce Einstein. Wykorzystują one dane dotyczące przeszłych zachowań, historii zakupów lub segmentów klientów, aby tworzyć spersonalizowane warianty wiadomości e-mail na dużą skalę. Pomyśl o: tematach wiadomości odzwierciedlających historię przeglądania, treści dostosowanej do etapu cyklu życia oraz wezwaniach do działania powiązanych z przewidywanymi intencjami.

ClickUp pozwala zespołom marketingowym precyzyjnie to koordynować.

Zautomatyzuj cykle pracy kampanii e-mailowych dzięki ClickUp Automatyzacji

Dzięki ClickUp Automations możesz uruchamiać tworzenie zadań e-mailowych na podstawie działań w ramach ścieżki klienta — takich jak rejestracja nowych użytkowników lub pobieranie zawartości. Możesz zarządzać wariantami testów A/B w dokumentach ClickUp oraz używać zadań ClickUp do koordynowania zmian w treściach, zatwierdzania kreacji i cykli pracy między wszystkimi interesariuszami.

Czas powitać inteligentniejszą segmentację, szybszą realizację oraz ścieżki, które sprawiają wrażenie stworzonych na miarę, a nie gotowych szablonów.

62% naszych respondentów korzysta z narzędzi konwersacyjnej AI, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota oraz wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i nie tylko — mogą być powodem, dla którego są one tak popularne wśród osób pełniących różne role i w różnych branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się na inną zakładkę, aby zadać pytanie AI, związane z tym obciążenie związane z przełączaniem oraz koszty zmiany kontekstu z czasem się sumują.

3. AI w optymalizacji wyszukiwarek — automatyczne badanie i optymalizacja słów kluczowych

Prawdopodobnie słyszałeś już setki gorących opinii na temat zawartości SEO, zwłaszcza odkąd przeglądy AI Google zdominowały wyniki wyszukiwania. I to prawda — wiedzieliśmy już, że prawie 60% wyszukiwań to obecnie wyszukiwania typu zero-click. Wraz z pojawieniem się wyników opartych na AI jeszcze trudniej jest pozyskać ruch i konwersje poprzez marketing zawartości.

Skąd więc bierze się Twoja przewaga konkurencyjna w SEO? Wynika ona z tego, jak inteligentnie potrafisz przeprowadzić połączenie intencji wyszukiwania ze swoją strategią zawartości.

Najlepsi specjaliści SEO wykorzystują AI do: Zidentyfikuj klastry semantyczne i relacje między tematami, które mogą umknąć ludziom

Twórz kompleksowe briefy zawartości, które uwzględniają pełne spektrum intencji wyszukiwania

Twórz różne wersje tagów tytułowych i metaopisów, które są zoptymalizowane zarówno pod kątem ludzi, jak i algorytmów

🔎 Nowoczesne narzędzia SEO, takie jak Clearscope, Surfer i asystenci AI firmy Semrush, potrafią wykrywać grupy słów kluczowych, automatycznie generować opisy meta, a nawet tworzyć zoptymalizowane briefy zawartości. Narzędzia te rozumieją autorytet tematyczny i intencje wyszukiwania, pomagając marketerom przejść od reaktywnych do proaktywnych strategii SEO.

A jaka jest dobra wiadomość?

85% marketerów odnotowuje pozytywne wyniki dzięki wykorzystaniu AI do tworzenia zawartości SEO.

ClickUp stanie się Twoim centrum kontroli misji przy wdrażaniu tego cyklu pracy.

Używaj ClickUp Docs do przechowywania aktualnych wytycznych dotyczących zawartości SEO, osadzaj dane SERP bezpośrednio w zadaniach i przypisuj listy kontrolne optymalizacji wraz z rekomendacjami generowanymi przez AI

A jeszcze lepiej – skorzystaj z szablonu tworzenia stron internetowych ClickUp, aby zarządzać kampaniami SEO, od aktualizacji struktury witryny po odświeżanie zawartości. Oznaczaj zadania według priorytetowych słów kluczowych, przypisuj właścicieli odpowiedzialnych za linkowanie wewnętrzne i automatycznie aktualizuj statusy w miarę przechodzenia briefów przez kolejne etapy: badania → pisanie → publikacja.

Pobierz darmowy szablon Przejdź od mapy strony do gotowej witryny internetowej za pomocą jednego szablonu do zarządzania projektami

Dzięki połączeniu generatywnej sztucznej inteligencji i ClickUp SEO przestaje być wąskim gardłem, a staje się czynnikiem napędzającym wzrost.

🔮 Kluczowa informacja: Rola AI nie ogranicza się do pomocy w tworzeniu zawartości SEO — pomaga ona również zrozumieć podstawowe wzorce decydujące o pozycji zawartości w wynikach wyszukiwania. Analizując tysiące stron, które odniosły powodzenie, AI może wyodrębnić zasady wykraczające poza proste umieszczanie słów kluczowych.

4. Chatboty i obsługa klienta oparta na AI

Czy nadal kojarzysz agentów wsparcia klienta opartych na AI z gotowymi, skryptowymi odpowiedziami? Musisz nadrobić zaległości.

💬 Dzisiejsze modele chatbotów, oparte na modelach LLM, takich jak GPT-4, i zintegrowane z platformami takimi jak Intercom czy Drift, potrafią rozwiązywać zapytania pierwszego poziomu, generować odpowiedzi kontekstowe, a nawet kierować użytkowników w zależności od nastroju lub pilności sprawy.

Jakie są zalety? Twoje zespoły marketingowe i ds. obsługi klienta zyskują więcej czasu, nie obniżając przy tym jakości obsługi klienta.

Jednak automatyzacja bez odpowiedzialności wiąże się z ryzykiem. Właśnie w tym pomaga ClickUp.

Wykorzystaj tablice ClickUp do wizualizacji zautomatyzowanych cykli pracy

Zespoły wsparcia i marketingu mogą wykorzystywać ClickUp do dokumentowania przepływu rozmów botów na tablicach i mapach myśli ClickUp, tworzenia pętli informacji zwrotnej od rozmów z chatbotem do tworzenia zawartości (np. „jakie pytania ludzie wciąż zadają?”) oraz przydzielania zadań do realizacji przez ludzi w razie potrzeby.

5. AI w tworzeniu tekstów reklamowych i optymalizacji kampanii

Skuteczność kreacji reklamowych zależy od liczby testów i iteracji. Generatywna AI przyspiesza oba te procesy. Kiedy możesz przetestować 50 koncepcji zamiast pięciu, znacznie zwiększasz swoje szanse na osiągnięcie przełomowych wyników.

📊 Platformy takie jak Meta Advantage+ i Performance Max od Google wykorzystują obecnie modele generatywne do dynamicznego testowania kombinacji nagłówków i treści. Narzędzia marketingowe oparte na AI, takie jak AdCreative.ai lub CopySmith, generują dziesiątki wariantów w oparciu o targetowanie odbiorców i dane dostarczone przez markę.

ClickUp pozwala strategicznie zarządzać tym chaosem. Wykorzystaj ponad 15 widoków ClickUp, aby organizować materiały kampanii według platformy, segmentu odbiorców lub celu — w listach, tablicach Kanban i nie tylko.

Wybieraj spośród list, tablic Kanban, wykresów Gantt i innych narzędzi, aby prowadzić śledzenie kampanii i zasobów w ClickUp

Możesz nawet tworzyć reguły automatyzacji: gdy wariant zostanie zatwierdzony, uruchom aktualizacje statusu, ustawienia śledzenia wyników, a nawet synchronizację z zewnętrznymi platformami reklamowymi dzięki ponad 1000 integracjom ClickUp.

Automatycznie przypisuj i śledź opinie dotyczące kreacji oraz zadania następcze dzięki automatyzacjom ClickUp

To, co kiedyś zajmowało kilka dni ciągłych konsultacji, teraz zajmuje zaledwie kilka godzin — dzięki AI i ClickUp, które tworzą szybką pętlę informacji zwrotnej między tworzeniem koncepcji, realizacją i optymalizacją.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Oto jak nasze zespoły w ClickUp planują swoje kampanie marketingowe od początku do końca. Posłuchaj relacji Mike'a, jednego z naszych inżynierów ds. rozwiązań strategicznych. 👇🏼

6. Grafiki generowane przez AI i marketing wideo

🧠 Ciekawostka: Krótkie wideo (21%), zdjęcia (19%) i transmisje na żywo (16%) to obecnie jedne z najlepiej sprawdzających się rodzajów zawartości!

Marketerzy wykorzystują obecnie AI do tworzenia makiet koncepcyjnych, generowania wizualizacji produktów lub tworzenia wideo wyjaśniających na podstawie scenariuszy tekstowych — przy znacznie mniejszym nakładzie czasu i kosztów.

🎥 Narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji, takie jak Midjourney, Runway i Synthesia, otworzyły nowe możliwości twórcze. Na przykład Synthesia pozwala zespołom tworzyć wielojęzyczne wideo z rzecznikami bez konieczności korzystania ze studia lub ponownych nagrań, wykorzystując gotowe lub niestandardowe awatary AI.

Łatwo współpracuj z członkami zespołu i przekazuj informacje zwrotne na temat plików dzięki funkcjom adnotacji, korekty i komentarzy w ClickUp

W ClickUp specjaliści ds. marketingu mogą z łatwością wdrożyć to wszystko. Mogą przechowywać i dodawać zasoby wizualne w Docs oraz korzystać z narzędzi do weryfikacji ClickUp w celu dokumentowania opinii, przypisywać osie czasu produkcji za pomocą wykresów Gantt ClickUp oraz tworzyć pętle informacji zwrotnej za pomocą przypisanych komentarzy w celu uzyskania wskazówek wizualnych, wersjonowania i zatwierdzeń.

🔮 Kluczowa informacja: Narzędzia AI wyrównują tradycyjnie stromą krzywą uczenia się w zakresie projektowania wizualnego. Zespoły marketingowe nie muszą już wybierać między szybkością, jakością a kosztami — mogą optymalizować wszystkie trzy aspekty jednocześnie.

Praktyczne przykłady wykorzystania generatywnej AI w marketingu

Wyjdźmy teraz poza teorię i zobaczmy, jak przyszłościowe marki wdrażają generatywną AI, aby rozwiązywać rzeczywiste wyzwania marketingowe.

AI w tworzeniu zawartości i kampanii

Coca-Cola: platforma Create Real Magic

Firma Coca-Cola wykorzystała generatywną AI, aby połączyć klasyczny branding z zawartością tworzoną przez użytkowników, personalizując kampanie marketingowe oraz zwiększając interakcję z konsumentami i świadomość marki, szczególnie wśród pokolenia Z.

Stworzyli własną platformę, która pozwalała konsumentom i twórcom generować grafiki związane z marką, wykorzystując kultowe elementy Coca-Coli, takie jak charakterystyczna butelka, logo, Święty Mikołaj i niedźwiedź polarny.

Kampania zachęcała do globalnego udziału, a wybrane prace były wyświetlane na cyfrowych billboardach na nowojorskim Times Square i londyńskim Piccadilly Circus. Wynik kampanii polegał na tym, że konsumenci stworzyli ponad 120 000 dzieł sztuki przy użyciu narzędzi AI, pokazując skok w jakości obrazów generowanych przez AI od DALL-E 2 do DALL-E 3.

Heinz: Wzmacnianie tożsamości marki dzięki obrazom generowanym przez AI

Firma Heinz przeprowadziła eksperyment z wykorzystaniem DALL-E 2 firmy OpenAI w celu generowania obrazów na podstawie podpowiedzi takich jak „ketchup”. AI konsekwentnie tworzyła obrazy przypominające kultowy projekt butelki Heinza, nawet bez wyraźnych wzmianek dotyczących marki.

Kampania ta podkreśliła silną rozpoznawalność marki Heinz i jej powiązanie z keczupem, osiągając ponad 1,15 miliarda wyświetleń oraz o 38% wyższy wskaźnik zaangażowania w porównaniu z poprzednimi kampaniami.

Personalizacja oparta na AI w e-commerce i handlu detalicznym

Rufus od Amazona: asystent zakupowy oparty na AI zwiększający przychody

Amazon wprowadził Rufusa, asystenta zakupowego opartego na AI, aby usprawnić wyszukiwanie produktów i rekomendacje. Uruchomiony w lutym 2024 r. Rufus pomaga klientom w znalezieniu produktów dostosowanych do ich preferencji.

za pośrednictwem Amazon

Amazon prognozuje, że Rufus pośrednio wygeneruje ponad 700 milionów dolarów zysku operacyjnego w 2025 roku, wpływając na wzrost ogólnych wydatków klientów.

Deep Brew: sekret hiperpersonalizacji Starbucks

Starbucks korzysta z zaawansowanej platformy AI o nazwie Deep Brew, która wykorzystuje ogromne ilości danych o klientach, w tym historię transakcji, porę dnia, pogodę, lokalizację i inne dane kontekstowe, aby personalizować oferty i rekomendacje dla członków programu lojalnościowego.

Platforma ta umożliwia Starbucks sugerowanie odpowiedniego produktu w odpowiednim momencie, poprawiając jakość obsługi klienta i zwiększając jego zaangażowanie. Personalizacja oparta na AI obejmuje zarówno aplikację mobilną, jak i obsługę w lokalu, gdzie barmani mogą rozpoznawać klientów i ich preferencje, zapewniając płynną, dostosowaną do potrzeb obsługę. Deep Brew pomaga również w optymalizacji zapasów, zatrudnienia i operacji sklepowych w oparciu o analizę predykcyjną.

Starbucks odnotowuje znaczną poprawę zaangażowania klientów i zwrotu z inwestycji dzięki tym działaniom marketingowym opartym na AI. Na przykład wewnętrzne raporty wskazują na 30-procentowy wzrost zwrotu z inwestycji oraz 15-procentowy wzrost zaangażowania klientów dzięki personalizacji opartej na AI i marketingowi ukierunkowanemu.

AI w marketingu influencerskim i angażowaniu odbiorców w mediach społecznościowych

Sztuczna inteligencja łączy obecnie analizę tekstu, obrazu, wideo i dźwięku, aby całościowo zrozumieć rozmowy w mediach społecznościowych, umożliwiając markom tworzenie bogatszej i bardziej angażującej zawartości.

Systemy AI pomagają nawet platformom społecznościowym wykrywać i usuwać szkodliwą zawartość, taką jak mowa nienawiści, fałszywe wiadomości i spam, skuteczniej niż ludzcy moderatorzy. Są one biegłe w identyfikowaniu fałszywych kont i botów, zapewniając bezpieczniejsze i bardziej godne zaufania środowiska społecznościowe.

👉🏼 Marki takie jak Prada, Versace i Red Bull wykorzystują influencerów opartych na AI do promocji online. Te wirtualne osobowości angażują odbiorców na platformach społecznościowych, oferując markom nowatorski sposób nawiązywania połączenia z konsumentami.

za pośrednictwem Instagram

🤖 Przykład: Stworzona przez startup Brud w 2016 roku Lil Miquela jest jedną z pierwszych i najbardziej znanych influencerek opartych na AI. Łączy modę, aktywizm i muzykę, wydając własne utwory i występując w wideo. Jej realistyczna osobowość i sposób opowiadania historii uczyniły ją pionierką w marketingu influencerskim opartym na AI. Współpracowała z takimi markami jak BMW, Samsung i Calvin Klein, by wymienić tylko kilka.

To, co sprawia, że te przykłady generatywnej sztucznej inteligencji w marketingu są tak skuteczne, to sposób, w jaki marki te zintegrowały AI z istniejącymi cyklami pracy. Zamiast zastępować zespoły marketingowe AI, wyposażyły je w narzędzia, które zwiększyły ich możliwości.

Wybór odpowiednich narzędzi AI może znacznie usprawnić strategie marketingowe. Wybraliśmy kilka, które faktycznie sprawdzają się w zespołach takich jak Twój:

ClickUp Brain

Szukasz pisarza opartego na sztucznej inteligencji, który będzie jednocześnie wbudowanym strategiem zawartości w Twoim zespole marketingowym? ClickUp Brain to natywny asystent AI firmy ClickUp, który jest niezwykle wszechstronny. Płynnie zintegrowany z Twoimi zadaniami, dokumentami i cyklami pracy, pomaga generować teksty zgodne z wizerunkiem marki na potrzeby blogów, e-maili, postów w mediach społecznościowych, briefów kampanii i nie tylko — dokładnie tam, gdzie odbywa się praca.

Użyj ClickUp Brain do burzy mózgów nad pomysłami na zawartość i ich dopracowania

Dzięki rozpoznawaniu kontekstu na podstawie opisów zadań, celów projektów i komentarzy zespołu w ClickUp, ClickUp Brain tworzy zawartość zgodną z Twoją strategią, a nie tylko na podstawie podanej podpowiedzi.

To najlepsze rozwiązanie dla zespołów marketingowych, które chcą tworzyć i udoskonalać zawartość w scentralizowanym obszarze roboczym bez konieczności przełączania się między narzędziami. Wiedzą bowiem, że prawdziwa przewaga konkurencyjna wynika z ujednolicenia działań marketingowych na jednej platformie, gdzie AI może uczyć się na podstawie całego ekosystemu marketingowego, a nie tylko pojedynczych zadań.

💡 Porada dla profesjonalistów: Uzyskaj dostęp do różnych modeli LLM w jednym narzędziu dzięki ClickUp Brain. Wypróbuj Claude do generowania zawartości, GPT i Gemini do dogłębnych badań i wnioskowania, a także ClickUp Brain do osadzania wiedzy kontekstowej z Twojego obszaru roboczego w zawartości! Przełączaj się między wieloma modelami LLM za pomocą ClickUp Brain i optymalizuj model pod kątem danego zadania

Jasper

Jasper to solidny asystent pisania oparty na AI, stworzony z myślą o marketerach, agencjach i zespołach ds. zawartości, które chcą zwiększyć skalę produkcji wysokiej jakości zawartości. Oferuje ponad 50 szablonów dla różnych rodzajów zawartości, w tym postów na blogu, tekstów reklamowych i e-maili.

Dzięki wsparciu dla ponad 30 języków oraz integracji z narzędziami takimi jak Surfer SEO i Copyscape, Jasper gwarantuje, że zawartość jest zarówno zoptymalizowana, jak i wolna od plagiatu.

Copy. ai

Copy.ai jest przeznaczony dla marketerów, którzy chcą szybko dostosowywać zawartość do różnych formatów, w tym postów w mediach społecznościowych, opisów produktów i wiadomości e-mail. Intuicyjny interfejs i obszerna biblioteka szablonów sprawiają, że jest on dostępny dla użytkowników o każdym poziomie umiejętności.

Platformy do tworzenia obrazów i wideo oparte na AI

Midjourney

Midjourney to generator obrazów oparty na AI, znany ze swojej zdolności do tworzenia wysokiej jakości grafiki w różnych stylach artystycznych na podstawie tekstowych podpowiedzi. Dostępny za pośrednictwem Discord, jest przeznaczony dla projektantów i marketerów poszukujących unikalnych obrazów do kampanii.

🧠 Ciekawostka: Jako użytkownik ClickUp nie musisz inwestować w osobne narzędzie do generowania obrazów przez AI. Tablice ClickUp to idealne miejsce do tworzenia grafiki i obrazów AI za pomocą prostych podpowiedzi tekstowych! Użyj ClickUp Brain do generowania makiet, diagramów i innych elementów na Tablicach ClickUp

DALL-E 3

DALL·E 3, opracowany przez OpenAI, to najnowocześniejszy model generowania obrazów, który przekształca szczegółowe podpowiedzi tekstowe w wysokiej jakości, oryginalne wizualizacje.

W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji, DALL·E 3 jest głęboko zintegrowany z ChatGPT, co pozwala użytkownikom na iteracyjne udoskonalanie podpowiedzi dotyczących obrazów w formie rozmowy. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla marketerów i zespołów kreatywnych, którzy chcą generować unikalne elementy wizualne do kampanii, reklam lub zawartości bez konieczności zaczynania od zera lub korzystania z gotowych zdjęć.

Runway

Runway Gen-2 to najnowocześniejsze narzędzie do generowania filmów oparte na AI, które umożliwia twórcom przekształcanie tekstowych podpowiedzi, obrazów lub istniejących filmów w dynamiczną zawartość wideo o wysokiej jakości.

Dzięki funkcjom takim jak konfigurowalne ruchy kamery i pędzle ruchu użytkownicy mogą kierować ruchem określonych elementów w kadrze, co zapewnia niezrównaną kontrolę twórczą. To sprawia, że jest to nieoceniony atut dla marketerów, twórców zawartości i filmowców, którzy chcą tworzyć atrakcyjne wizualnie narracje bez konieczności angażowania znacznych zasobów.

Hedra

Hedra to platforma do generowania wideo oparta na AI, która umożliwia użytkownikom tworzenie realistycznych i animowanych wideo poprzez łączenie obrazów z tekstem generowanym przez syntezator mowy. Model Character-3 integruje obraz, głos, ruch i emocje, zapewniając doskonałą jakość postaci, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w marketingu korporacyjnym.

Oprogramowanie do automatyzacji marketingu oparte na AI

HubSpot Marketing Hub

HubSpot oferuje funkcje AI w ramach swojego pakietu do automatyzacji marketingu, w tym optymalizację zawartości i predykcyjne punktowanie leadów. Łączy CRM z narzędziami marketingowymi opartymi na sztucznej inteligencji, służącymi do optymalizacji zawartości, personalizacji i zarządzania kampaniami.

Dzięki kompleksowym narzędziom i solidnym funkcjom analitycznym rozwiązanie to jest idealne dla firm poszukujących kompleksowego rozwiązania marketingowego.

Salesforce Einstein

Salesforce Einstein zapewnia funkcje AI w całej platformie Salesforce, pomagając w analizowaniu danych o klientach i spersonalizowanym marketingu. Dzięki głębokiej integracji z produktami Salesforce oraz zaawansowanym funkcjom analitycznym rozwiązanie to idealnie nadaje się dla dużych przedsiębiorstw.

Marketo

Marketo to platforma do automatyzacji marketingu klasy Enterprise z funkcjami AI do oceny potencjalnych klientów, tworzenia zawartości predykcyjnej i optymalizacji kampanii. Jest znana ze swoich wszechstronnych możliwości w obszarze B2B, dojrzałej technologii i dogłębnych analiz.

ClickUp dla zespołów marketingowych

Oprócz samych możliwości AI, ClickUp zapewnia kompleksowe zarządzanie cyklami pracy marketingowej dzięki automatyzacji, która łączy strategię z realizacją.

Szablon planu marketingowego ClickUp został stworzony z myślą o marketerach, którzy potrzebują przejrzystego, powtarzalnego systemu do zarządzania kampaniami wielokanałowymi. Zawiera gotowe sekcje służące do ustalania celów kampanii, definiowania grup docelowych, śledzenia budżetu w porównaniu z rzeczywistymi wydatkami oraz przydzielania zadań w zakresie zawartości, projektowania i płatnych mediów.

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z gotowej struktury do planowania, realizacji i śledzenia kampanii w jednym miejscu dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp.

Dzięki polom niestandardowym, wykresom Gantta i automatycznym aktualizacjom statusu pomaga zespołom dostosować się do strategii i kontrolować każdy element, od rozpoczęcia projektu po podsumowanie.

ClickUp może służyć jako hub automatyzacji do planowania kampanii, tworzenia zawartości, koordynacji uruchamiania kampanii oraz raportowania wyników i optymalizacji.

Oto kilka prostych przykładów cyklu pracy, które pomogą Ci zacząć:

Przykład 1: Zarządzanie produkcją zawartości

Cykl pracy dotyczący zawartości angażuje wielu interesariuszy, wymaga edycji, zatwierdzeń i dotrzymywania terminów — a śledzenie tego wszystkiego to praca na pełen etat.

Utwórz zadanie dla każdego zasobu (blog, wideo, post w mediach społecznościowych) za pomocą szablonu kalendarza marketingowego w ClickUp

Zastosuj pola niestandardowe, takie jak typ treści, kanał, etap lejka, termin realizacji i inne, aby zapewnić dostęp do szczegółowych informacji

Wykorzystaj automatyzacje, aby: Przypisać zadanie autorowi, gdy status wynosi „Gotowe do szkicu” Powiadomić redaktora, gdy status wynosi „W trakcie recenzji” Zaktualizować kalendarz publikacji, gdy status wynosi „Zatwierdzone”

🧠 Dodatek ClickUp Brain: Twórz szkice zawartości, generuj pierwsze wersje lub podsumowuj wątki z opiniami bezpośrednio w ramach zadania ClickUp — oszczędzając w ten sposób wiele godzin na niepotrzebnej wymianie wiadomości. Szybko podsumuj kluczowe zmiany z komentarzy, aktualizacje statusu, nowe podzadań i kluczowe aktualizacje projektu, korzystając z ClickUp Brain

Przykład 2: Do raportowania wyników i optymalizacji

Liderzy marketingu i zespoły często borykają się z problemem fragmentarycznych danych dotyczących wyników — rozproszonych po arkuszach kalkulacyjnych, platformach analitycznych i skrzynkach odbiorczych członków zespołu. Raportowanie staje się comiesięczną walką, wnioski pojawiają się z opóźnieniem, a optymalizacja następuje zbyt późno, by miała znaczenie.

Zacznij od systematycznego szablonu Skorzystaj z szablonu raportu marketingowego w ClickUp, aby stworzyć dedykowaną przestrzeń na podsumowania kampanii. Każde zadanie lub dokument raportu zawiera uporządkowane sekcje: cele, wskaźniki kanałów, budżet a rzeczywiste wyniki, największe sukcesy, wnioski i kolejne kroki Śledź wyniki w czasie rzeczywistym Dodaj pola niestandardowe do zadań kampanii, aby śledzić: Wydatki, Konwersje, CTR/wskaźnik zaangażowania, Parametry UTM, Platformę (Google, Meta, LinkedIn itp.) Użyj formularzy ClickUp do zbierania opinii po uruchomieniu kampanii od interesariuszy (sprzedaż, obsługa klienta, kadra kierownicza) Zautomatyzuj wyzwalacze raportów. Utwórz automatyzacje ClickUp, aby: Przypisać zadanie raportowania, gdy kampania zostanie oznaczona jako „Uruchomiona" Przenieść kampanię do statusu „Do przeglądu" po X dniach Automatycznie przypominać właścicielom o wypełnieniu pól dotyczących wyników na 48 godzin przed terminem raportu Twórz dynamiczne pulpity nawigacyjne Używaj pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby pobierać dane na żywo z zadań i kampanii: Wykresy kołowe pokazujące alokację budżetu według kanałów, Wykresy liniowe śledzące trendy konwersji w czasie, Tabele podsumowujące ROI kampanii, Karty filtrowane według właściciela kampanii, etapu lejka lub zespołu. Te pulpity nawigacyjne zapewniają kierownictwu marketingowemu natychmiastowy wgląd — i mogą być udostępniane kadrze kierowniczej lub klientom jako okno wyników w czasie rzeczywistym.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z ClickUp Brain, aby automatycznie podsumować wyniki kampanii i wygenerować zalecenia dotyczące optymalizacji na podstawie dotychczasowych wyników.

Wykorzystując te narzędzia, specjaliści ds. marketingu mogą ulepszyć swoje strategie cyfrowe, usprawnić cykl pracy i zapewnić spersonalizowane doświadczenia swoim odbiorcom. ClickUp, dzięki funkcjom opartym na AI i konfigurowalnym szablonom, służy jako centralne hub (lub aplikacja do wszystkiego) do zarządzania zespołami marketingowymi i automatyzacji cyklu pracy.

Wyzwania i kwestie etyczne związane z marketingiem opartym na AI

W miarę jak zawartość generowana przez AI staje się coraz bardziej wyrafinowana, granica między dziełami tworzonymi przez ludzi a tymi tworzonymi przez AI zaciera się. Świadome marki muszą ustanowić jasne zasady dotyczące wykorzystania i ujawniania informacji o AI, aby zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych wewnętrznych i danych klientów. Umacnia to również zaufanie klientów i zapewnia uczciwe praktyki biznesowe.

Oto kilka wyzwań i kwestii etycznych, na które należy się przygotować:

1. Prywatność danych i zgoda

Marketing oparty na AI w dużym stopniu opiera się na gromadzeniu i analizowaniu ogromnych ilości danych konsumenckich, w tym zachowań podczas przeglądania stron, historii zakupów oraz interakcji w mediach społecznościowych. Pojawiają się jednak obawy, gdy dane te są gromadzone bez wyraźnej zgody lub wykorzystywane w sposób wykraczający poza zamierzony cel.

Kluczowe kwestie:

Przejrzystość: Jasno informuj o praktykach gromadzenia danych i uzyskuj wyraźną zgodę konsumentów

Ochrona danych: Wprowadź solidne środki bezpieczeństwa, aby chronić poufne informacje przed naruszeniami

Zgodność z przepisami: Przestrzegaj przepisów dotyczących prywatności danych, takich jak RODO i CCPA, aby zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie danych

2. Stronniczość algorytmów i inkluzywność

📌 Badanie wykazało, że tematyka komunikatów w hasłach marketingowych związanych z finansami, generowanych przez AI, znacznie się różniła w zależności od czynników demograficznych. „Kobiety, osoby młodsze, osoby o niskich dochodach oraz osoby o niższym poziomie wykształcenia otrzymują bardziej zróżnicowane komunikaty w porównaniu z osobami starszymi, o wyższych dochodach i wyższym wykształceniu”, co potencjalnie może prowadzić do niesprawiedliwego traktowania.

Systemy AI uczą się na podstawie danych historycznych, które mogą zawierać nieodłączne uprzedzenia związane z rasą, płcią lub statusem społeczno-ekonomicznym.

Jak ograniczyć takie uprzedzenia, aby zapobiec dyskryminacyjnemu marketingowi?

👉🏼 Upewnij się, że modele AI są szkolone na zróżnicowanych i reprezentatywnych zbiorach danych. Powinieneś również przeprowadzać okresowe przeglądy wyników AI, aby identyfikować i korygować tendencyjności. A jaki jest absolutnie niezbędny krok? Utrzymaj udział ludzi w procesach decyzyjnych, aby wychwycić i rozwiązać potencjalne problemy.

3. Przejrzystość i wyjaśnialność

„Czarna skrzynka” niektórych algorytmów AI utrudnia zrozumienie, w jaki sposób podejmowane są decyzje, co prowadzi do braku przejrzystości. Ta nieprzejrzystość może podkopać zaufanie konsumentów, zwłaszcza gdy osoby nie są świadome tego, jak ich dane wpływają na zawartość marketingową.

Oto kilka najlepszych praktyk, które warto zastosować:

Wyjaśnialna sztuczna inteligencja (XAI): Polegaj na modelach AI, które dostarczają jasnych wyjaśnień dotyczących swoich decyzji

Edukacja konsumentów: Poinformuj użytkowników o tym, jak AI wpływa na zawartość, którą widzą, oraz na podejmowane przez nich decyzje

Ramy odpowiedzialności: Ustal protokoły pozwalające reagować na problemy wynikające z decyzji podejmowanych przez AI i je rozwiązywać

4. Dezinformacja i deepfake'i

Wraz z demokratyzacją AI generowanie realistycznej, ale fałszywej zawartości stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek, co prowadzi do rozprzestrzeniania się dezinformacji.

Godnym uwagi przykładem jest wydarzenie „Glasgow Willy Wonka”, podczas którego reklamy wygenerowane przez AI wprowadziły konsumentów w błąd, co było wynikiem negatywnej reakcji opinii publicznej.

Środki zapobiegawcze obejmują:

Weryfikacja zawartości: Wprowadź procedury weryfikacji faktów w odniesieniu do zawartości generowanej przez AI

Uwaga: Zawartość wygenerowana przez AI należy wyraźnie oznaczyć, aby poinformować konsumentów

Zgodność z przepisami: Przestrzegaj standardów i przepisów dotyczących reklamy, aby zapobiegać nieuczciwym praktykom

5. „AI washing” i wprowadzanie w błąd

Niektóre firmy wyolbrzymiają wykorzystanie AI w swoich produktach lub usługach, co jest praktyką znaną jako „AI washing”. Może to wprowadzać w błąd konsumentów i inwestorów, co widać na przykładach firm, które poniosły kary za fałszywe twierdzenia dotyczące integracji AI.

Nasze rekomendacje?

Dokładnie przedstaw rolę AI w produktach i usługach

Bądź na bieżąco z przepisami dotyczącymi oświadczeń dotyczących AI, aby uniknąć konsekwencji prawnych

Buduj zaufanie poprzez przejrzystość i autentyczność w komunikacji dotyczącej AI

7. Równowaga we współpracy między człowiekiem a AI

Być może najbardziej złożonym wyzwaniem jest utrzymanie właściwej równowagi między wydajnością AI a ludzką kreatywnością.

Artykuł opublikowany w HBR wskazuje, że ludzie współpracujący z generatywną sztuczną inteligencją osiągają znacznie lepsze wyniki i wydajność w zadaniach takich jak pisanie i burza mózgów w porównaniu z osobami pracującymi samodzielnie lub samą sztuczną inteligencją. Jednak motywacja wewnętrzna spadła o 11%, a poziom nudy wzrósł o 20% wśród uczestników, którzy współpracowali z generatywną sztuczną inteligencją przy jednym zadaniu, a następnie samodzielnie zajęli się innym zadaniem.

Magia dzieje się, gdy przestajemy postrzegać AI jako substytut, a zaczynamy traktować ją jako naszego kreatywnego partnera. Najbardziej powodujące sukces zespoły projektują inteligentne cykle pracy, w których AI zajmuje się czasochłonnymi zadaniami, podczas gdy ludzie skupiają się na tym, co robią najlepiej: myśleniu strategicznym i kierowaniu kreatywnym.

8. Negatywny wpływ na środowisko

Wpływ AI na środowisko staje się realnym wyzwaniem dla zespołów marketingowych zaangażowanych w zrównoważony rozwój. Duże modele AI wymagają znacznych zasobów obliczeniowych, co przyczynia się do problemów środowiskowych.

Warto podejść do tego praktycznie — wdrażając zasady użytkowania, które zastrzegają intensywne przetwarzanie AI dla aplikacji o wysokiej wartości, a do rutynowych zadań wykorzystują lżejsze modele. Chodzi o to, by korzystać z tych potężnych narzędzi w przemyślany sposób, a nie stosować je bezkrytycznie.

9. Kwestie związane z własnością intelektualną

Sytuacja prawna dotycząca zawartości generowanej przez AI oraz własności intelektualnej pozostaje niepewna. Kwestie dotyczące praw autorskich, dozwolonego użytku i przypisywania autorstwa wciąż ewoluują. Zespoły marketingowe powinny opracować jasne zasady dotyczące interakcji narzędzi AI z dziełami chronionymi oraz rozważyć stosowanie znaków wodnych lub przypisywanie autorstwa w przypadku zasobów generowanych przez AI.

Droga naprzód wymaga przemyślanego podejścia, które równoważy innowacyjność z odpowiedzialnością. Proaktywnie podejmując te wyzwania, marketerzy mogą wykorzystać potencjał AI, jednocześnie budując zrównoważone, etyczne praktyki, które wzmacniają zaufanie do marki w coraz bardziej opartym na AI środowisku.

Przyszłe trendy w generatywnej AI w marketingu

Biorąc pod uwagę obecne trendy technologiczne i sygnały rynkowe, oto kierunek, w którym zmierza branża.

1. Generatywna AI staje się podstawą działań marketingowych

Generatywna AI przestała być nowinką, a stała się niezbędnym elementem współczesnego marketingu.

88% marketerów korzysta obecnie z AI w codziennej roli, przy czym 93% wykorzystuje ją do szybszego generowania zawartości, a 90% do przyspieszenia procesu podejmowania decyzji.

2. Generatywna optymalizacja wyszukiwarek (AEO) zastępuje tradycyjne SEO

Wraz z rozwojem chatbotów opartych na AI, takich jak ChatGPT i Claude, użytkownicy coraz częściej poszukują informacji za pośrednictwem interfejsów konwersacyjnych, co prowadzi do pojawienia się generatywnej optymalizacji silników (GEO).

W przeciwieństwie do tradycyjnego SEO, które koncentruje się na pozycjonowaniu słów kluczowych, GEO ma na celu optymalizację zawartości pod kątem odpowiedzi generowanych przez AI, odpowiadając na grupy powiązanych pytań w celu zwiększenia widoczności na różnych platformach AI.

🧠 Ciekawostka: 19% marketerów planuje już opracowanie strategii SEO dla generatywnej AI w wyszukiwarkach.

3. Hiperpersonalizacja na dużą skalę

Wkrótce przekroczymy granicę personalizacji. Spersonalizowane doświadczenia już teraz motywują 80% klientów do konwersji, ale obecne podejścia zazwyczaj dzielą klientów na szerokie grupy.

Systemy AI umożliwiają prawdziwy marketing 1:1 na skalę przedsiębiorstwa, a wiodące marki dostarczają każdemu klientowi unikalną zawartość w oparciu o wzorce zachowań w czasie rzeczywistym.

👀 Czy wiesz, że? Narzędzia takie jak Dynamic Yield i Adobe Target ułatwiają dostosowywanie doświadczeń klientów w czasie rzeczywistym, umożliwiając tworzenie spersonalizowanej zawartości, rekomendacji produktów i komunikatów, które trafiają do odbiorców na poziomie indywidualnym.

4. Wielomodalna AI usprawnia tworzenie zawartości

Przyszłość należy do systemów AI, które płynnie współpracują z tekstem, obrazem, dźwiękiem i wideo. Systemy te umożliwią marketerom tworzenie zintegrowanych kampanii, w których zawartość automatycznie dostosowuje się do różnych kanałów, zachowując spójność marki — na przykład generując podsumowania wideo na podstawie opisów tekstowych lub tworząc obrazy na podstawie podpowiedzi tekstowych.

👀 Czy wiesz, że? Firma Gartner przewiduje, że do 2027 r. 40% rozwiązań opartych na generatywnej sztucznej inteligencji ( GenAI) będzie miało charakter multimodalny, w porównaniu z 1% w 2023 r. Jedna czwarta marketerów już planuje wykorzystać sztuczną inteligencję do przekształcania tekstu w kampanie multimodalne.

5. Agenci AI zmieniają relacje z klientami

Zaawansowane agenty AI rewolucjonizują interakcje z klientami, zapewniając bardziej spersonalizowane, responsywne i ciągłe zaangażowanie. Zintegrowane z platformami komunikacyjnymi, takimi jak WhatsApp, agenty te wykonują zadania w obszarach obsługi klienta, programowania, usług prawnych i planowania wizyt medycznych, wykorzystując ogromne ilości danych użytkowników do dostosowywania doświadczeń.

Jednak ta bliskość wiąże się z ryzykiem, ponieważ błędy mogą podważyć zaufanie.

🧠 Ciekawostka: Co piąty marketer planuje wykorzystać agenty AI do automatyzacji działań marketingowych – od strategii po realizację.

Marketerzy, którzy odniosą sukces w erze, w której AI odgrywa kluczową rolę, to ci, którzy wykorzystają te trendy, zachowując jednocześnie strategiczne myślenie i kreatywność, których technologia nie jest w stanie zastąpić.

AI prawdopodobnie nie zastąpi marketerów w najbliższym czasie, ale marketerzy, którzy skutecznie wykorzystują AI, zastąpią tych, którzy tego nie robią.

Działaj mądrzej na rynku dzięki AI, która pracuje dla Ciebie

Od hiperpersonalizowanych ścieżek e-mailowych po skuteczne teksty reklamowe – AI już zaczęła zmieniać każdy krok lejka sprzedażowego. Ale gdzie leży prawdziwa przewaga konkurencyjna? Nie chodzi tylko o same narzędzia. Chodzi o to, jak je koordynować.

Oto wniosek: AI potrzebuje strategii, struktury i widoczności, aby dostarczać rzeczywistą wartość. I właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych.

Dzięki ClickUp Brain specjaliści ds. marketingu wykraczają poza samo generowanie zawartości i płynnie łączą ją z szerszym kontekstem. Twórz materiały kampanii bezpośrednio w ramach zadań ClickUp, przeprowadź automatyzację powtarzalnych cykli pracy, wykorzystuj AI do podsumowywania i analizowania trendów oraz śledź postępy wszystkich interesariuszy — wszystko to w jednym obszarze roboczym stworzonym z myślą o nowoczesnych zespołach marketingowych.

Niezależnie od tego, czy skalujesz silnik zawartości, optymalizujesz SEO, czy testujesz kreacje w pięciu zestawach reklam i trzech personach, ClickUp pomoże Ci to zrobić szybciej, mądrzej i bez utraty przewagi konkurencyjnej.

