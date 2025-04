ponad 30 podpowiedzi DALL-E 3 do tworzenia oszałamiających efektów wizualnych

Utknąłeś w pętli wpisywania niejasnych podpowiedzi i otrzymywania przeciętnej grafiki AI? To nie ty jesteś problemem - są nim twoje podpowiedzi.

Podpowiedzi DALL-E działają jak plan. Daj AI coś podstawowego do pracy, a otrzymasz coś przeciętnego jako wynik. Ale dobrze przygotuj podpowiedź, a voila, masz arcydzieło.

AI nie jest tutaj, aby zastąpić kreatywność - to potężne narzędzie, które ją wzmacnia. Artyści i projektanci używają jej do odkrywania stylów, udoskonalania koncepcji i szybszego wcielania pomysłów w życie.

Ta lista ponad 30 podpowiedzi pomoże ci popchnąć DALL-E dalej, odblokowując ostrzejsze, bardziej dynamiczne wyniki.

Zacznijmy tworzyć. 🖌️

60-sekundowe podsumowanie Tworzenie skutecznych podpowiedzi DALL-E 3 jest kluczem do generowania oszałamiających wizualnie dzieł AI. Właściwa podpowiedź zapewnia strukturę i przejrzystość, prowadząc AI do tworzenia wysokiej jakości, szczegółowych i stylistycznie dokładnych obrazów. Oto ponad 30 przykładów podpowiedzi DALL-E 3: Style artystyczne: obrazy impresjonistyczne, hiperrealistyczne fotografie i surrealistyczne krajobrazy marzeń koncepcje futurystyczne i sci-fi: cyberpunkowe miasta, metropolie napędzane przez AI i obce krajobrazy fantastyka i mitologia: majestatyczne smoki, greccy bogowie i podwodne królestwa syren historyczne reimaginacje: wiktoriańscy londyńscy detektywi, samurajscy wojownicy i renesansowe pracownie kreskówkowe i kapryśne motywy: Gadające zwierzęta, cukierkowe światy i żywe bajkowe wioski Popkultura i tematy filmowe: Sceny z filmów noir, kosmiczne westerny i retro-futurystyczne światy Przyroda i krajobrazy: Zamarznięte tundry, zaczarowane lasy i erupcje wulkanów Eksperymentalne i abstrakcyjne podpowiedzi: Grawitacyjne miasta, topniejące czasomierze i fuzja człowieka z robotem

Zrozumieć DALL-E 3

DALL-E 3 to najnowsze osiągnięcie OpenAI w generowaniu obrazów opartych na AI, zaprojektowane w celu przekształcenia podpowiedzi tekstowych w bardzo szczegółowe, kontekstowe wizualizacje. Zwiększa kreatywność i usprawnia proces projektowania dla artystów, marketerów i twórców zawartości.

Oto jego kluczowe funkcje:

Precyzyjne generowanie obrazu: Dokładnie wychwytuje szczegóły, tworząc wizualizacje, które są ściśle zgodne z podpowiedzią

Ulepszone renderowanie tekstu: Generuje czytelny tekst na obrazach, ulepszając projekty plakatów, etykiet i okładek książek

Elastyczność stylistyczna: Dostosowuje się do konkretnych stylów artystycznych, od hiperrealistycznych po abstrakcyjne kompozycje

Interaktywne udoskonalenia: Pozwala użytkownikom na dopracowanie obrazów, zapewniając lepszą kontrolę nad kompozycją, estetyką i trendami w projektowaniu graficznym

Etyczne zabezpieczenia: Filtruje szkodliwą lub stronniczą zawartość, zachowując odpowiedzialne wykorzystanie AI

Do zrobienia? Przewiduje się, że globalny rynek generatorów obrazów AI wzrośnie do 917,175 mln USD do 2030 roku. Oznacza to złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 17,4%.

Przeczytaj również: Przykłady podpowiedzi w trakcie podróży, aby podnieść poziom swojej sztuki

Dlaczego opanowanie podpowiedzi jest kluczowe

Stworzenie odpowiedniej podpowiedzi robi różnicę w generowaniu wysokiej jakości odpowiedzi. Dobrze skonstruowana podpowiedź kieruje modelem, zapewniając dokładne, trafne i kreatywne wyniki.

Kluczowe powody, dla których warto udoskonalić podpowiedzi AI to:

Większa dokładność: Wyczyszczone podpowiedzi ograniczają nieporozumienia i prowadzą do wyników zgodnych z oczekiwaniami

Większa kreatywność: Konkretne sformułowania zachęcają do bardziej pomysłowych i dynamicznych odpowiedzi

Spójne wyniki: Ustrukturyzowane podpowiedzi zwiększają niezawodność generatora sztuki AI, ułatwiając reprodukcję wysokiej jakości wyników

Większa kontrola: Dobrze zdefiniowane instrukcje kształtują wynik, minimalizując losowy charakter i niespójność wyników

Szybsze iteracje: Precyzyjne podpowiedzi ograniczają wersję próbną i błędy, oszczędzając czas na poprawkach

Ulepszone rozwiązywanie problemów: Przemyślana inżynieria podpowiedzi pomaga AI rozłożyć złożone pomysły na praktyczne spostrzeżenia

🧠 Ciekawostka: Nazwa "DALL-E" pochodzi od połączenia artysty Salvadora Dali i robota Pixar WALL-E. Zasadniczo łączy w sobie koncepcję sztuki surrealistycznej z ideą kreatywnej, pomysłowej maszyny, która może generować obrazy na podstawie opisów tekstowych.

Przykłady podpowiedzi do DALL-E 3

DALL-E 3 pozwala generować oszałamiające wizualizacje z prostych opisów tekstowych. Jego wszechstronność obejmuje zarówno kampanie marketingowe i projekty, jak i opowiadanie historii i nie tylko.

Odkryjmy ponad 30 podpowiedzi DALLE 3 dla różnych stylów, tematów i koncepcji, które pomogą ci wykorzystać narzędzie AI dla projektantów.

Style artystyczne

1. Hiperrealistyczna fotografia: Zbliżenie twarzy starszego mężczyzny, ukazujące głębokie zmarszczki, przenikliwe niebieskie oczy i ciepły uśmiech, z miękkim naturalnym oświetleniem podkreślającym fakturę jego skóry

2. Obraz impresjonistyczny: Tętniąca życiem scena parkowa namalowana w stylu Claude'a Moneta, z miękkimi pociągnięciami pędzla, rozproszonym światłem słonecznym i ludźmi cieszącymi się wiosennym popołudniem

3. Surrealistyczny krajobraz marzeń: Pływający zamek z książek, zawieszony na niebie wypełnionym świecącymi meduzami, z eteryczną niebiesko-fioletową paletą kolorów

Pływający zamek książek wygenerowany przez DALL-E 3

🧠 Ciekawostka: Jednym z najwcześniejszych systemów artystycznych AI był AARON, stworzony w 1973 roku przez Harolda Cohena. AARON wykorzystywał symboliczne podejście AI do tworzenia czarno-białych rysunków.

Koncepcje futurystyczne i sci-fi

4. Cyberpunkowa metropolia: Rozświetlone neonami miasto nocą, wypełnione latającymi samochodami, holograficznymi billboardami i samotnym łowcą nagród w prochowcu stojącym na dachu

5. Obcy świat: Krajobraz z gigantycznymi bioluminescencyjnymi roślinami, niebem z trzema słońcami i dziwnymi stworzeniami wędrującymi po świecącym brzegu rzeki

6. Miasto napędzane AI: Utopijne miasto, w którym współistnieją roboty i ludzie, z wieżowcami zasilanymi czystą energią, autonomicznym transportem i futurystyczną panoramą odbijającą się w szklistej rzece

Fotorealistyczne utopijne miasto

Fantastyka i mitologia

7. Majestatyczny smok: Wysoki złoty smok siedzący na klifie, ziejący ogniem nad średniowiecznym królestwem o zmierzchu

8. Starożytni greccy bogowie: Zeus stojący na górze Olimp, otoczony chmurami burzowymi, trzymający trzaskającą błyskawicę

9. Podwodne królestwo syren: Wielki pałac głęboko pod oceanem, z syrenami pływającymi wśród raf koralowych i świecących ryb

Podwodne królestwo syren

Historyczne reimaginacje

10. Londyn epoki wiktoriańskiej: Zamglona ulica oświetlona lampami gazowymi, z detektywem w długim płaszczu i cylindrze badającym tajemniczą sprawę

11. Samurajski wojownik: Zaciekły samuraj stojący na polu bitwy, trzymający katanę, ubrany w szczegółową zbroję, z kwiatami wiśni powiewającymi na wietrze

12. Pracownia renesansowego artysty: Leonardo da Vinci malujący Monę Lisę w słabo oświetlonej pracowni pełnej szkiców, niedokończonych rzeźb i światła świec

Leonardo da Vinci malujący Mona Lisę

Motywy humorystyczne i kreskówkowe

13. Kawiarnia dla zwierząt: Przytulna kawiarnia prowadzona w całości przez koty, gdzie kocięta serwują kawę innym zwierzętom siedzącym przy małych tabelach

14. Bajkowa wioska: Malutka wioska, w której grzyby pełnią rolę domów, wróżki latają między płatkami kwiatów, a gadające zwierzęta witają się na brukowanych uliczkach

15. Animowany świat słodyczy: Krajobraz, w którym wszystko jest jadalne, z czekoladowymi rzekami, gumowymi górami i lizakowymi drzewami

Kapryśny, cukierkowy świat

Ciekawostka: Najwyższa cena zapłacona na aukcji za dzieło sztuki stworzone przez AI to 432 000 USD za Portret Edmonda de Belamy 25 października 2018 roku. Portret tej wyimaginowanej postaci został stworzony przez Generative Adversarial Network (GAN) ustawioną przez członków francuskiego kolektywu artystycznego Obvious Art.

Popkultura i motywy filmowe

16. Klasyczny film noir: Czarno-biała scena detektywistyczna z tajemniczą kobietą w czerwonej sukience stojącą pod latarnią uliczną, podczas gdy detektyw obserwuje ją z cienia

17. Przestrzeń kosmiczna: Solidny kowboj jadący na zrobotyzowanym koniu na zakurzonej obcej planecie, za nim zachodzą podwójne słońca

18. Retro-futuryzm: Wizja przyszłości w stylu lat 50-tych, gdzie ludzie w plecakach odrzutowych latają między eleganckimi, chromowanymi drapaczami chmur

Miasto w stylu retro-futurystycznym

Natura i krajobrazy

19. Zaczarowany las: Magiczny las z bioluminescencyjnymi drzewami, pływającymi latarniami i ukrytą chatką wróżki

20. Erupcja wulkanu: Dramatyczny moment, w którym lawa wybucha z ogromnego wulkanu, rozświetlając nocne niebo czerwonymi i pomarańczowymi odcieniami

21. Zamarznięta tundra: Samotny niedźwiedź polarny przemierzający bezkresny lodowy krajobraz, nad którym tańczy zorza polarna

Samotny niedźwiedź polarny na spacerze

Czy wiesz? Około 71% obrazów udostępnianych w mediach społecznościowych jest generowanych przez AI. Ponieważ sztuka AI staje się coraz bardziej powszechna, odróżnienie faktów od fikcji jest ważniejsze niż kiedykolwiek!

Codzienne chwile z artystycznymi akcentami

22. Deszczowa ulica miasta: Odblaskowa ulica świecąca neonami, z ludźmi spacerującymi pod parasolami, podczas gdy krople deszczu tworzą fale w kałużach

23. Przytulna księgarnia: Urocza księgarnia wypełniona drewnianymi półkami, trzaskającym kominkiem i śpiącym kotem skulonym na krześle

24. Zachód słońca nad oceanem: Spokojna plaża z falami łagodnie opadającymi na brzeg, niebo pomalowane w głębokie pomarańcze i fiolety

Fotorealistyczny zachód słońca nad oceanem

Eksperymentalne i abstrakcyjne podpowiedzi

25. Fuzja człowieka z robotem: Cyfrowy portret twarzy pół-człowieka, pół-androida ze świecącymi liniami obwodu biegnącymi przez jego skórę

26. Grawitacyjne miasto: Metropolia, w której drapacze chmur unoszą się do góry nogami, połączone świecącymi mostami na niebie jak ze snu

27. Topniejące czasomierze: Surrealistyczny świat, w którym zegary rozciągają się i topią na pokręconych krajobrazach, inspirowany sztuką Salvadora Dalí

Surrealistyczny świat z topniejącymi zegarami

Zabawne i dziwaczne pomysły

28. Kot przebrany za średniowiecznego rycerza: Poważnie wyglądający kot w pełnej zbroi, stojący dzielnie z małym mieczem i tarczą

29. Pies pilotujący statek kosmiczny: Golden retriever w futurystycznym kombinezonie astronauty, pewnie sterujący zaawansowanym technologicznie statkiem kosmicznym przez galaktykę

30. Żyrafa w detektywistycznym prochowcu: Wysoka, poważna żyrafa w klasycznym stroju detektywa, trzymająca lupę podczas badania sprawy

Poważny detektyw żyrafa w prochowcu

Spersonalizowane i koncepcyjne podpowiedzi

31. Autoportret jako mityczne stworzenie: Inspirowany fantastyką cyfrowy obraz, na którym obiekt pojawia się jako pół-człowiek, pół-smok z widokiem z lotu ptaka

32. Krajobraz inspirowany snem: Oszałamiający wizualnie krajobraz oparty na osobistym wspomnieniu, łączący elementy rzeczywiste i wyimaginowane

Inspirowana steampunkiem reimaginacja lądowania na Księżycu

33. Alternatywne wydarzenie historyczne: Historycznie ważny moment w futurystycznym wydaniu, np. lądowanie na Księżycu w steampunkowym świecie

34. Surrealistyczna okładka albumu: Surrealistyczna okładka albumu z funkcją oświetlonego neonami miasta o północy, z samotną postacią w futurystycznym kombinezonie stojącą na szczycie wieżowca, wpatrującą się w niebo wypełnione wirującymi galaktykami i unoszącymi się w powietrzu muzycznymi notatkami

Do zrobienia? Generative Adversarial Network (GAN) to model AI używany w sztuce generowanej przez AI, składający się z dwóch sieci neuronowych - generatora i dyskryminatora - które konkurują ze sobą. Model Generator tworzy nowe obrazy z losowego szumu, starając się uzyskać wyniki jak najbardziej przypominające rzeczywiste obrazy. Dyskryminator ocenia, czy obraz jest prawdziwy (z rzeczywistych danych), czy fałszywy (wygenerowany przez generator).

Tworzenie podpowiedzi do DALL-E 3

Dobrze przygotowana podpowiedź DALL-E może przekształcić mglisty pomysł w szczegółowy, wizualnie uderzający obraz. Wyzwanie polega na dostarczeniu jasnych instrukcji, które poprowadzą AI bez ograniczania jej kreatywności.

Jak więc udoskonalić i ustrukturyzować podpowiedzi DALL-E, aby były jasne, kreatywne i zoptymalizowane pod kątem najlepszych możliwych wyników?

Przeanalizujmy kluczowe kroki. ⚒️

Krok #1: Zacznij od jasnego pomysłu

Niejasne podpowiedzi dają niespójne wyniki. Zanim nawet wpiszesz słowo, sprecyzuj, czego chcesz.

Określ swoją koncepcję: Wyobrażasz sobie futurystyczny krajobraz miejski? Surrealistyczną krainę snów? Hiperrealistyczny portret? Określ jasno, co chcesz zobaczyć.

Zidentyfikuj kluczowe elementy: Weź pod uwagę temat, ustawienie, nastrój i styl. Im więcej szczegółów uwzględnisz, tym lepiej AI uchwyci twoją wizję

przykład: Powiedzmy, że celem jest wygenerowanie obrazu kota. Niejasne podpowiedzi, takie jak "kot siedzący na krześle ", generują tego typu obrazy: Kot na krześle

Możesz je udoskonalić do:

"Puszysty biały perski kot wyleguje się elegancko na głębokim bordowym aksamitnym fotelu, a jego szmaragdowozielone oczy świecą w słabym świetle świec. Pokój w stylu wiktoriańskim zdobią misterne drewniane rzeźby, bogate szmaragdowo-złote tapety i ciężkie aksamitne zasłony. Namalowana w stylu XIX-wiecznego arcydzieła olejnego scena pełni funkcję miękkich pociągnięć pędzla, ciepłego oświetlenia i bogatej, teksturowanej atmosfery. '

Oto dopracowany wynik:

Ulepszony obraz siedzącego kota

Widzisz różnicę? Dostarczenie tych szczegółowych informacji pomaga DALL-E zrozumieć zamierzoną estetykę.

Pro Tip: Używaj opisowych przymiotników podkreślających teksturę, jakość obrazu, żywe kolory, materiał i atmosferę w podpowiedzi. Słowa takie jak "połyskujący", "rustykalny" lub "chaotyczny" dodają głębi obrazowi.

Krok #2: Ustrukturyzuj podpowiedzi dla lepszych wyników

Podział podpowiedzi na wyraźne sekcje zwiększa dokładność. Przydatny format obejmuje:

Temat: Kto lub co znajduje się na obrazie? Bądź konkretny! Zamiast podpowiedzi typu "lis", możesz doprecyzować: "rudy lis z przeszywającymi zielonymi oczami "

Akcja: Co się dzieje? Dodanie ruchu sprawia, że obraz jest dynamiczny. "Rycerz wyciągający miecz" jest bardziej wciągający niż po prostu "rycerz "

Ustawienie: Gdzie to się dzieje? Opisz tło do zrobienia nastroju. "mglisty, zaczarowany las " bardzo różni się od " eleganckiego, nowoczesnego wieżowca "*

Styl: Jak to powinno wyglądać? Niezależnie od tego, czy chcesz mieć "stary obraz olejny ", czy "żywą cyberpunkową ilustrację ", zdefiniowanie stylu pomoże sztucznej inteligencji nadać mu odpowiedni wygląd

📌 Przykład: Mądra, stara sowa z przenikliwymi, złotymi oczami (temat) siedząca na skręconej gałęzi drzewa, wpatrująca się w księżyc (akcja) w mglistym lesie ze świecącymi świetlikami (ustawienie). Zrób to jak cyfrowy obraz dark fantasy z bogatymi teksturami (styl). Oto wygenerowany obraz: Sowa w mistycznym ustawieniu

Krok #3: Eksperymentuj z różnymi stylami

DALL-E 3 rozwija się dzięki różnorodności, więc nie bój się mieszać!

Odkryj style artystyczne: Wypróbuj frazy takie jak "obraz olejny", "cyfrowa grafika koncepcyjna" lub *"szkic węglem"

Łącz nieoczekiwane pomysły: Co się stanie, gdy połączysz futurystyczny cyberpunkowy świat ze starożytną egipską architekturą? Spróbuj i przekonaj się!

Używaj dynamicznych akcji: Zamiast "rycerza w zbroi", spróbuj "rycerza w świecącej zbroi, jadącego na mechanicznym smoku przez burzowe niebo". doda to obrazowi ruchu i głębi

przykład: ' Oświetlone neonami starożytne egipskie miasto ze świecącymi piramidami i zrobotyzowanymi sfinksami. Futurystyczny faraon w zaawansowanej technologicznie szacie stoi przy wejściu do świątyni pod burzowym, wypełnionym dronami niebem. Cyfrowa grafika koncepcyjna z kinowym klimatem. ' Oto wynik: Starożytne egipskie miasto

Pro Tip: Dodawanie odniesień do konkretnych artystów, technik lub okresów udoskonala efekt końcowy. Wypróbuj podpowiedzi DALLE 3, takie jak "kadr z filmu noir z lat 40. przedstawiający detektywa w zadymionym klubie jazzowym", aby uzyskać kinowy efekt.

Krok #4: Użyj pomocy AI do generowania podpowiedzi

Nie możesz dopracować swojej podpowiedzi? Jeśli poświęcasz zbyt wiele czasu na dopracowanie podpowiedzi, prawdopodobnie nie korzystasz w pełni z możliwości AI w zakresie oszczędności czasu 😅

A gdybyśmy ci powiedzieli, że istnieje darmowa aplikacja, która może wygenerować dla ciebie najbardziej konkretne, szczegółowe i odpowiednie podpowiedzi AI?

Tak, dobrze słyszałeś.

ClickUp to aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Rozszerzaj i udoskonalaj podpowiedzi za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, zwiększa wydajność w różnych cyklach pracy. Pomaga generować, udoskonalać i optymalizować podpowiedzi dla DALL-E, oszczędzając czas i poprawiając wyniki.

Załóżmy, że podpowiedź brzmi: "futurystyczne miasto". clickUp Brain może ją rozwinąć do "rozległego futurystycznego miasta z latającymi samochodami, wysokimi szklanymi drapaczami chmur i niebem wypełnionym holograficznymi billboardami i kinowym oświetleniem". ten poziom szczegółowości poprawia wydajność AI.

ClickUp Brain generuje również wiele wariantów podpowiedzi znacznie szybciej niż ręcznie.

przykład: Powiedzmy, że celem jest stworzenie fantastycznych krajobrazów. Wpisanie "a magical forest " może zwrócić wersje takie jak:

Generuj wiele wariantów podpowiedzi za pomocą ClickUp Brain

Pro Tip: Używaj szablonów podpowiedzi AI, aby przyspieszyć proces generowania zawartości lub obrazów i zachować spójność. Zacznij od szablonu, a następnie dostosuj kluczowe szczegóły do swojej wizji. Jeśli szablon mówi o "majestatycznym zamku", doprecyzuj go do "starożytnego kamiennego zamku położonego na zboczu klifu, sztandarów trzepoczących na wietrze, złotego oświetlenia o zachodzie słońca, fantastycznej ilustracji". '

Jeśli myślisz, że możliwości ClickUp są ograniczone do generowania podpowiedzi AI, pomyśl jeszcze raz.

W projektach panuje bałagan - wszędzie są pliki, opinie rozrzucone po e-mailach i niekończące się poprawki.

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp Design naprawia to. 🤩

ClickUp centralizuje pliki projektowe, opinie i zatwierdzenia w jednym miejscu dzięki wbudowanym narzędziom Docs, Tablica i Proofing. 🎨✨

Dodawaj etykiety członkom zespołu w wątkach komentarzy bezpośrednio do kreatywnych zadań, aby dzielić się opiniami i aktualizacjami, eliminując rozproszone e-maile i nieporozumienia. Automatyzacja śledzenia poprawek i powiadomień, dzięki czemu nic nie umknie uwadze - nawet w najbardziej pracowitych sprintach projektowych. 🔄 ✅

Wszystko w jednym miejscu: pomysły, zadania, terminy i narzędzia AI przyspieszające pracę. Koniec z wielogodzinnym przełączaniem się między aplikacjami. Tylko czysty, zorganizowany obszar roboczy, w którym Teams mogą skupić się na tworzeniu, zamiast gonić za aktualizacjami.

Zobaczmy, jak jego funkcje wpływają na AI w projektowaniu graficznym i zarządzaniu kreatywnością. 🎨

Ożyw swoje pomysły dzięki interaktywnej Canvie

Organizuj pomysły projektowe za pomocą Tablic ClickUp

Tablice ClickUp to cyfrowe przestrzenie do burzy mózgów, w których Teams mogą organizować koncepcje projektowe i wizualnie tworzyć moodboardy.

W przeciwieństwie do statycznych tablic, te pozwalają użytkownikom dodawać notatki, rysować połączenia między pomysłami, a nawet bezpośrednio przekształcać pomysły z burzy mózgów w wykonalne zadania ClickUp. Wszystko to aktualizuje się w czasie rzeczywistym, dzięki czemu współpraca jest płynna.

Dla przykładu, zespół brandingowy pracujący nad przeprojektowaniem strony internetowej może użyć Tablic do ułożenia schematów kolorów, wyboru typografii i szkiców interfejsu użytkownika w tablicy pomysłów. Zamiast przeglądać różne aplikacje, mogą przypiąć wszystko w jednym miejscu, dopracowując koncepcje na bieżąco.

ClickUp odegrał kluczową rolę w skalowaniu naszych działań projektowych. Nowi projektanci rozwijają się szybciej niż wcześniej, a nasz zespół zarządzający ma nowy poziom wglądu w nasze obciążenie pracą i cele.

ClickUp odegrał kluczową rolę w skalowaniu naszych działań projektowych. Nowi projektanci rozwijają się szybciej niż wcześniej, a nasz zespół zarządzający ma nowy poziom wglądu w nasze obciążenie pracą i cele.

Do zrobienia? Sztuka oparta na sztucznej intelig encji rozwija się dzięki projektowaniu generatywnemu, w którym artyści ustawiają określone parametry, a sztuczna inteligencja przejmuje tworzenie unikalnych wizualizacji w tych granicach. Ta mieszanka ludzkiej kreatywności i maszynowej inteligencji zapoczątkowała zupełnie nowe style artystyczne, jednocześnie na nowo wyobrażając sobie tradycyjną sztukę przez pryzmat AI.

Generowanie koncepcji oparte na AI tam, gdzie tego potrzebujesz

Generuj koncepcje projektowe oparte na sztucznej inteligencji w ClickUp AI Whiteboards

Dzięki ClickUp Brain tablice stają się czymś więcej niż tylko przestrzenią na pomysły - stają się kreatywnym placem zabaw. Potrzebujesz obrazów AI do projektu? Wystarczy wpisać podpowiedź tekstową, a Brain wygeneruje obrazy oparte na sztucznej inteligencji w obszarze roboczym.

Na przykład, kreatywny zespół pracujący nad kampanią reklamową może opracować koncepcję produktu, a następnie użyć Brain, aby ożywić te pomysły za pomocą wizualizacji generowanych przez AI. Wbudowane szablony burzy móz gów pomagają uporządkować myśli przed przystąpieniem do danych powstania obrazu.

A jeśli pierwszy wynik nie jest całkiem dobry? Nie ma problemu - można dostosować podpowiedź, zbadać warianty i dopracować wizję, a wszystko to bez opuszczania ClickUp.

📮 ClickUp Insight: 37% naszych respondentów używa AI do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i e-maili. Jednak proces ten zazwyczaj wymaga przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania zawartości i obszar roboczy. ClickUp AI zapewnia pomoc w pisaniu w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, obszarach roboczych i nie tylko - wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

Jeśli ciekawi Cię więcej przypadków użycia AI w celu zwiększenia osobistej wydajności, mamy dla Ciebie krótkie wideo 👇🏽

Zachowaj wszystkie podpowiedzi, odniesienia i notatki w jednym miejscu

Współpracuj nad podpowiedziami za pomocą ClickUp Docs

ClickUp Docs działa jak centrum dowodzenia twojego zespołu, idealne do przechowywania podpowiedzi projektowych, szczegółów projektu i opinii zespołu. Wszystko pozostaje połączone z cyklem pracy, dzięki czemu można łączyć zadania, oznaczać członków zespołu i śledzić poprawki w czasie rzeczywistym.

Załóżmy, że Twój zespół ds. mediów społecznościowych planuje kampanię sezonową. Możesz dokumentować podpowiedzi projektowe, techniki kreatywne i notatki bezpośrednio w Dokumentach. W przyszłym roku, zamiast zaczynać od zera, będziesz mieć uporządkowany odnośnik do poprzednich projektów, co ułatwi zachowanie spójności marki we wszystkich kampaniach.

przeczytaj również: Alternatywy Dall E

🧠 Ciekawostka: W 202 3, wygenerowany przez AI obraz fałszywej eksplozji w pobliżu Pentagonu stał się wirusowy, wywołując krótkie zawirowania na giełdzie, zanim został szybko obalony.

Podpowiedź i kreatywność dzięki ClickUp

Mocne, proste podpowiedzi to klucz do zmiany generowanych przez AI obrazów końcowych z przeciętnych w niezwykłe. Niezależnie od tego, czy dążysz do fotorealizmu, czy surrealistycznego krajobrazu marzeń, odpowiednie szczegóły pomogą DALL-E 3 ożywić pomysły.

Ale tworzenie oszałamiających wizualizacji to dopiero początek - zarządzanie projektami, dopracowywanie pomysłów i śledzenie poprawek może szybko stać się kłopotliwe.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego do pracy, utrzymuje wszystko w jednym miejscu i daje więcej swobody dzięki Tablicom do burzy mózgów, ClickUp Brain do udoskonalania podpowiedzi i Dokumentom do organizowania opinii.

Świetna grafika zasługuje na świetny cykl pracy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅