Najlepsze generatory AI do marketingu e-mailowego, które zautomatyzują Twoje kampanie

Marketing e-mailowy: piszesz, wysyłasz, masz nadzieję... a potem zastanawiasz się, gdzie popełniłeś błąd.

Dobra wiadomość? Nie musisz już męczyć się nad tematami wiadomości ani wezwaniami do działania. Generatory e-maili AI tworzą wysokokonwertujące wiadomości w ciągu kilku sekund — bez zbędnego zastanawiania się.

Analizują dane, personalizują zawartość, a nawet optymalizują czas wysyłki, dzięki czemu możesz skupić się na strategii, a AI zajmie się resztą.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz start-up, czy rozwijasz markę e-commerce, narzędzie AI pomoże Ci zautomatyzować kampanie i zwiększyć wskaźniki otwarć za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Zrozum, jak działa generator e-maili AI i poznaj najlepsze z nich.

Czego należy szukać w generatorze e-maili AI?

Przy tak wielu narzędziach AI do pisania, które pomagają tworzyć lepsze e-maile, oraz narzędziach do marketingu e-mailowego opartych na AI, które pozwalają skuteczniej angażować odbiorców, jak wybrać to właściwe?

Oto jak to zrobić:

Personalizacja oparta na AI : poszukaj narzędzia, które wykorzystuje dane klientów, ich zachowania i preferencje do tworzenia spersonalizowanych wiadomości, które sprawiają wrażenie napisanych specjalnie dla odbiorcy

Automatyzacja cyklu pracy : wybierz narzędzie, które umożliwia : wybierz narzędzie, które umożliwia wdrożenie automatyzacji cyklu pracy e-maili , segmentację odbiorców i wyzwalanie wiadomości e-mail na podstawie działań użytkowników, takich jak porzucone koszyki lub rejestracja do newslettera

Wysoka jakość tekstów : wybierz generatory e-maili AI, które wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do tworzenia angażujących, ludzkich tekstów zgodnych z tonem Twojej marki

Wnioski oparte na danych : Poszukaj platform, które oferują testy A/B, analizę wydajności i rekomendacje oparte na AI, abyś mógł udoskonalić tematy wiadomości, poprawić współczynniki klikalności i zmaksymalizować konwersje

Integracje: Wybierz : Wybierz narzędzie do marketingu e-mailowego oparte na sztucznej inteligencji , które integruje się z Twoim systemem CRM (takim jak HubSpot lub Salesforce), platformą e-commerce (Shopify, WooCommerce) lub narzędziami analitycznymi, aby zapewnić płynniejszy cykl pracy

Najlepsze generatory e-maili AI w skrócie

Narzędzie Wyróżniająca się funkcja Najlepsze dla Ceny* ClickUp Zarządzanie zadaniami, szablony planowania e-maili i sugestie oparte na AI Kompleksowe zarządzanie projektami e-mail marketingu Free Forever; Dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw HubSpot Automatyzacja marketingu przychodzącego oparta na AI i integracja CRM Spersonalizowane doświadczenia klientów i automatyzacja kampanii Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie za licencję Mailchimp Przyjazny dla użytkownika, z zaawansowaną analityką i testami A/B Prostota dzięki zaawansowanej analityce i automatyzacji Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 13 USD miesięcznie ActiveCampaign Personalizacja e-maili wzbogacona o AI i kampanie wielokanałowe Spersonalizowane doświadczenia klientów dzięki automatyzacji Płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie Omnisend Marketing wielokanałowy z wykorzystaniem e-maili, SMS-ów i powiadomień push Firmy e-commerce z zaawansowanym marketingiem e-mailowym i SMS-owym Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 11,20 USD miesięcznie Copy. ai Treści generowane przez AI dla atrakcyjnych treści e-maili Szybkie tworzenie treści dla marketerów Niestandardowe ceny Brevo Łączy marketing e-mailowy, SMS-owy i czatowy Komunikacja wielokanałowa dla firm Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie GetResponse Automatyzacja e-maili dzięki funkcjom webinarów i stron docelowych Kompleksowy marketing e-mailowy i webinaria Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie Jasper AI Tworzenie treści oparte na AI z dostosowaniem głosu marki Wysokiej jakości copywriting e-maili i automatyzacja Plany płatne zaczynają się od 49 USD miesięcznie Hypotenuse AI Skalowalne generowanie treści do marketingu e-mailowego o dużej objętości Duża ilość wysokiej jakości treści do marketingu e-mailowego Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 150 USD miesięcznie

10 najlepszych generatorów e-maili AI

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp (najlepszy do integracji marketingu e-mailowego z zarządzaniem projektami i współpracą zespołową)

ClickUp to kompleksowy hub operacji marketingowych, który łączy zawartość, osie czasu, strategię i współpracę w jednej platformie.

Zintegrowany asystent AI, ClickUp Brain, pomaga w tworzeniu wszystkiego, od tematów i wstępów e-maili po przekonujące wezwania do działania i działania następcze, aby zoptymalizować proces pisania e-maili.

Podczas generowania treści wiadomości e-mail można automatycznie tworzyć powiązane zadania związane z pisaniem, edycją i zatwierdzaniem, wraz z terminami i osobami przypisanymi. Narzędzie pobiera również odpowiedni kontekst z projektów, dokumentów, zadań i rozmów, dzięki czemu wszystko pozostaje połączone.

A co najlepsze? Możesz przełączać się między najlepszymi modelami LLM, takimi jak ChatGPT i Claude — bezpośrednio w ClickUp Brain — aby uzyskać ton i strukturę, które najlepiej pasują do Twoich potrzeb.

Kiedy już masz pomysły, czas je uporządkować. Dzięki ClickUp Docs możesz tworzyć i udoskonalać tematy wiadomości, treści e-maili, wiadomości follow-up, briefy kampanii i listy kontrolne marketingu e-mailowego bez przełączania się między platformami.

Wielu członków zespołu może jednocześnie edytować dokument, dodawać komentarze, sugerować zmiany lub oznaczyć członków zespołu w celu uzyskania opinii lub zatwierdzenia. Ułatwia to pisarzom, projektantom i menedżerom współpracę nad treścią w czasie rzeczywistym i skraca cykl informacji zwrotnych.

Organizuj pomysły we wspólnym, interaktywnym dokumencie dzięki ClickUp Docs

Kiedy przychodzi czas na planowanie i wizualizację kampanii, potrzebujesz narzędzia, które łączy funkcje oprogramowania do planowania zadań i aplikacji kalendarza.

Kalendarz ClickUp łączy zadania, wydarzenia i spotkania w przejrzystym, wizualnym harmonogramie, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco i dotrzymują terminów. Możesz przeciągać i upuszczać zadania w kalendarzu marketingowym, gdy chcesz przesunąć kampanię lub dostosować oś czasu.

Planowanie metodą „przeciągnij i upuść”, codzienne podsumowania i śledzenie zaległości pomagają zapewnić, że żaden krok nie zostanie pominięty podczas szybko zmieniających się kampanii.

Gotowy do rozpoczęcia kampanii? Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami e-mailowymi umożliwia planowanie, harmonogramowanie i śledzenie kampanii e-mailowych w jednej scentralizowanej przestrzeni. Możesz tworzyć dedykowane foldery, listy i zadania dla każdej kampanii e-mailowej oraz korzystać z pulpitów ClickUp do śledzenia otwartych zadań, statusu kampanii i kluczowych wskaźników.

Organizuj kampanie e-mailowe i śledź wyniki dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami e-mailowymi ClickUp

Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność swojego zespołu, ClickUp Automations przejmuje powtarzalne zadania. Zamiast ręcznie aktualizować zadania, śledzić zatwierdzenia lub terminy, możesz użyć wyzwalaczy opartych na działaniach, aby automatycznie przypisywać zadania lub ustawiać powtarzające się zadania dla regularnych biuletynów, działań następczych lub sezonowych promocji.

Zautomatyzuj cykle pracy kampanii e-mailowych dzięki automatyzacji ClickUp

Jeśli potrzebujesz gotowego szablonu, który zwiększy skuteczność Twoich działań e-mail marketingowych, wypróbuj szablon ClickUp do e-mail marketingu.

Pobierz darmowy szablon Usprawnij planowanie, realizację i śledzenie kampanii e-mailowych dzięki szablonowi ClickUp do marketingu e-mailowego

📣 ClickUp w akcji: Wyobraź sobie planowanie wiosennej kampanii promocyjnej — Twój zespół tworzy szkice wiadomości e-mail w ClickUp Docs, używa ClickUp Brain do udoskonalenia tematów, planuje harmonogram wysyłania w widoku kalendarza i śledzi wyniki za pomocą pulpitów nawigacyjnych. Każde zadanie, od projektu po testy A/B, jest automatycznie przypisywane za pomocą automatyzacji — bez konieczności przełączania się między narzędziami i pomijania kroków.

Użyj tego szablonu, aby:

Dodaj pola niestandardowe , takie jak segment, link do kampanii, łączna liczba kliknięć, wysłane e-maile i współczynnik klikalności, aby przechowywać istotne informacje o kampanii

Podziel listę na grupy w oparciu o cele kampanii dzięki widokowi tabeli w ClickUp

Monitoruj skuteczność kampanii za pomocą analiz i dostosowuj swoje podejście, aby zwiększyć zaangażowanie

Najlepsze funkcje ClickUp

Planowanie i harmonogramowanie : Zaplanuj wieloetapowe kampanie e-mailowe i zależności na wizualnej osi czasu dzięki : Zaplanuj wieloetapowe kampanie e-mailowe i zależności na wizualnej osi czasu dzięki widokowi wykresu Gantta w ClickUp

Śledzenie celów : Użyj : Użyj funkcji ClickUp Goals , aby ustawić i mierzyć konkretne wskaźniki KPI marketingu e-mailowego

Współpraca w czasie rzeczywistym: Uporządkuj rozmowy w ramach swoich projektów i przekształcaj wiadomości w zadania dzięki : Uporządkuj rozmowy w ramach swoich projektów i przekształcaj wiadomości w zadania dzięki czatowi ClickUp

Limity ClickUp

Na początku nauka obsługi może być nieco trudna ze względu na wiele opcji

Ceny ClickUp

tabela-cen

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Oto recenzja G2:

Podoba mi się, jak ClickUp łączy wiele narzędzi zwiększających wydajność w jednym miejscu — zarządzanie zadaniami, dokumenty, tablice, raportowanie — ułatwiając organizację wszystkiego. Jest wystarczająco elastyczny, aby dopasować się do każdego cyklu pracy, a konfigurowalne widoki (takie jak lista, tablica i Gantt) pozwalają wyświetlać projekty w dowolnym formacie. Ponadto funkcje takie jak automatyzacja i szablony pomagają zaoszczędzić mnóstwo czasu. To jak hub wydajności, który dostosowuje się do Twoich potrzeb!

Podoba mi się, jak ClickUp łączy wiele narzędzi zwiększających wydajność w jednym miejscu — zarządzanie zadaniami, dokumenty, tablice, raportowanie — ułatwiając organizację wszystkiego. Jest wystarczająco elastyczny, aby dopasować się do każdego cyklu pracy, a konfigurowalne widoki (takie jak lista, tablica i Gantt) pozwalają wyświetlać projekty w preferowanym formacie. Ponadto funkcje takie jak automatyzacja i szablony pomagają zaoszczędzić mnóstwo czasu. To jak hub wydajności, który dostosowuje się do Twoich potrzeb!

2. Hubspot (najlepszy do automatyzacji marketingu przychodzącego opartego na AI i zarządzania relacjami z klientami)

za pośrednictwem Hubspot

AI Email Writer firmy HubSpot natychmiast generuje tematy, treść i wezwania do działania dla różnych typów kampanii e-mailowych, takich jak biuletyny, oferty promocyjne, wiadomości do klientów itp. Dzięki sugestiom treści opartym na sztucznej inteligencji możesz generować wiele wariantów do testów A/B i zapewnić spójność komunikatów marki.

Narzędzie jest w pełni zintegrowane z Marketing Hub firmy HubSpot, co oznacza, że możesz tworzyć, wysyłać i analizować kampanie e-mailowe z jednego pulpitu.

Najlepsze funkcje HubSpot

Spersonalizowane wiadomości : dopracowuje ton, strukturę i treść wiadomości na podstawie danych CRM i zachowań klientów, aby tworzyć e-maile, które wydają się spersonalizowane i przekonujące

Segmentacja odbiorców : Pomaga segmentować odbiorców na podstawie poprzednich zakupów, odwiedzin strony internetowej, historii zaangażowania, danych demograficznych i wyników potencjalnych klientów

Analizy i statystyki: automatycznie rejestruje dane kampanii w HubSpot CRM, umożliwiając śledzenie wskaźników otwarć, przesłanych leadów i nie tylko

Limity HubSpot

Niektórzy użytkownicy uważali, że funkcje raportowania, choć przyzwoite, często nie zapewniają dogłębności i możliwości dostosowania niezbędnych do uzyskania kompleksowych informacji biznesowych

Ceny Hubspot

Free

Marketing Hub Starter : 20 USD/miesiąc za licencję

Platforma dla początkujących klientów : 20 USD/miesiąc za licencję

Marketing Hub Professional : 890 USD/miesiąc

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Hubspot

G2 : 4,4/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 6000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hubspot?

Oto recenzja G2:

Narzędzia do marketingu e-mailowego w połączeniu ze stronami docelowymi i systemem CRM umożliwiają specjalistom ds. marketingu łatwe śledzenie działań potencjalnych klientów i raportowanie ich wyników.

Narzędzia do marketingu e-mailowego w połączeniu ze stronami docelowymi i systemem CRM umożliwiają specjalistom ds. marketingu łatwe śledzenie działań potencjalnych klientów i raportowanie ich wyników.

3. Mailchimp (najlepszy do przyjaznego dla użytkownika marketingu e-mailowego z zaawansowaną analityką i możliwościami testowania A/B)

za pośrednictwem Mailchimp

Mailchimp to rozwiązanie dla marketerów, którzy chcą prostoty bez utraty mocy. Technologia AI umożliwia prowadzenie automatycznych kampanii e-mailowych, takich jak kampanie typu „drip”, oraz wysyłanie e-maili wyzwalanych na podstawie interakcji użytkowników. Oferuje również inteligentne rekomendacje oparte na zachowaniach odbiorców, pomagając ulepszyć wszystko, od tematów wiadomości po czas wysyłania.

Dzięki funkcji testowania A/B zespoły marketingowe mogą porównać różne treści wiadomości e-mail, aby sprawdzić, co zwiększa zaangażowanie, oraz monitorować wskaźniki, takie jak wskaźniki otwarć, współczynniki klikalności i konwersji, aby ocenić skuteczność kampanii.

Najlepsze funkcje Mailchimp

Optymalizacja treści : ocenia czytelność e-maili, analizuje integrację tekstu i obrazów oraz dostarcza rekomendacje dotyczące ulepszenia treści, obrazów i układu

Integracja marki : wykorzystuje zasoby Twojej marki, takie jak logo, kolory, czcionki i obrazy, aby zapewnić spójność wszystkich materiałów marketingowych

Mapowanie ścieżki klienta: przedstawia różne ścieżki, które może obrać klient, aby pomóc zautomatyzować interakcje w oparciu o konkretne działania lub wydarzenia

Ograniczenia Mailchimp

Brak funkcji współpracy i zaawansowanego zarządzania projektami e-mailowymi wykraczających poza cykle zatwierdzania kampanii

Ceny Mailchimp

Free

Essentials : 13 USD/miesiąc

Standard : 20 USD/miesiąc

Premium: 350 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Mailchimp

G2 : 4,3/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 17 000 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Mailchimp?

Oto recenzja G2 –

Mailchimp zapewnił mi płynny sposób tworzenia listy adresów e-mail w podróży. Formularze subskrypcji można dostosować, co pozwala mi dodać do nich głos marki, a dzięki prostemu kodowi można je łatwo zintegrować z moją stroną internetową.

Mailchimp zapewnił mi płynny sposób tworzenia listy adresów e-mail w podróży. Formularze subskrypcji można dostosować, co pozwala mi dodać do nich głos marki, a dzięki prostemu kodowi można je łatwo zintegrować z moją stroną internetową.

📮ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety zwiększające wydajność. Niski poziom adopcji sugeruje, że obecne wdrożenia mogą nie zapewniać płynnej integracji kontekstowej, która skłoniłaby użytkowników do przejścia z preferowanych przez nich samodzielnych platform konwersacyjnych. Czy AI może na przykład wykonać cykl pracy automatyzacji na podstawie podpowiedzi użytkownika w postaci zwykłego tekstu? ClickUp Brain może! AI jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem szkiców lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą aplikacją do wszystkiego w pracy!

4. ActiveCampaign (najlepsze rozwiązanie do personalizacji obsługi klienta dzięki kampaniom e-mailowym wzbogaconym o AI)

za pośrednictwem ActiveCampaign

ActiveCampaign jest przeznaczony dla marketerów, którzy chcą uzyskać głęboką personalizację przy minimalnym wysiłku ręcznym. Wykorzystuje narzędzia AI do generowania treści e-maili i obrazów, pomagając usprawnić proces tworzenia i zachować spójność marki. Dogłębne funkcje raportowania i analizy zapewniają wgląd w kliknięcia, otwarcia, odrzucenia i inne kluczowe wskaźniki, które pozwalają ocenić i udoskonalić strategie zarządzania e-mailami.

Narzędzie to pozwala również rozszerzyć kampanie poza e-maile poprzez integrację marketingu SMS, mediów społecznościowych i innych kanałów, zapewniając spójną obsługę klienta.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Tworzenie treści oparte na AI: Wykorzystaj narzędzia oparte na AI do generowania i personalizacji treści e-maili i stron docelowych

Zarządzanie reputacją : monitoruje wzorce wysyłania wiadomości, aby chronić reputację nadawcy i zapobiegać oznaczaniu wiadomości e-mail jako spam

Podgląd kampanii: zapewnia prawidłowe wyświetlanie e-maili w różnych przeglądarkach, skrzynkach odbiorczych i na różnych urządzeniach

Ograniczenia ActiveCampaign

Niektórzy użytkownicy uważają, że pulpit raportowania nie jest intuicyjny, a uzyskanie rzeczywistych wniosków z testów A/B w raporcie kampanii może być trudne

Ceny ActiveCampaign

Pakiet startowy : od 15 USD miesięcznie

Plus : Od 49 USD miesięcznie

Pro : Od 79 USD miesięcznie

Enterprise: od 145 USD miesięcznie

Oceny i recenzje ActiveCampaign

G2 : 4,5/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o ActiveCampaign?

Oto recenzja G2:

Zawiera prawie wszystko, czego potrzebujemy do zarządzania z perspektywy marketingowej: kompletne arkusze do zarządzania potencjalnymi klientami, marketing e-mailowy, automatyzację, formularze na stronę internetową, integrację z wieloma narzędziami zewnętrznymi itp.

Zawiera prawie wszystko, czego potrzebujemy do zarządzania z perspektywy marketingowej: kompletne arkusze do zarządzania potencjalnymi klientami, marketing e-mailowy, automatyzację, formularze na stronę internetową, integrację z wieloma narzędziami zewnętrznymi itp.

5. Omnisend (najlepszy do marketingu wielokanałowego, w tym e-maili, SMS-ów i powiadomień push, dla firm e-commerce)

za pośrednictwem Omnisend

Omnisend oferuje kompleksowy zestaw narzędzi zaprojektowanych w celu usprawnienia tworzenia, personalizacji i optymalizacji kampanii e-mail marketingowych dla firm z branży e-commerce. Intuicyjny interfejs pomaga tworzyć e-maile z funkcją zakupów, zawierające dynamiczne bloki treści dostosowane do e-commerce, takie jak selektory produktów i unikalne kody rabatowe.

Możesz wybierać spośród 16 różnych bloków treści, takich jak menu, listy produktów, obrazy i kody rabatowe, aby zwiększyć atrakcyjność wizualną i funkcjonalność swoich e-maili.

Najlepsze funkcje Omnisend

Wzmocnienie kampanii : automatycznie ponownie wysyłaj nieotwarte e-maile, aby zmaksymalizować zaangażowanie i zwiększyć sprzedaż bez dodatkowego wysiłku

Konfigurowalne szablony: Uzyskaj dostęp do biblioteki w pełni konfigurowalnych, dostosowanych do urządzeń mobilnych szablonów, które można dostosować do stylu Twojej marki

Wgląd w kanały wielokanałowe: Oceniaj skuteczność działań w różnych kanałach za pomocą wskaźników KPI podzielonych według kanałów, aby zidentyfikować trendy i wprowadzić niezbędne zmiany

Ograniczenia Omnisend

Narzędzie oferuje ograniczoną integrację poza platformami e-commerce i marketingowymi

Cennik Omnisend

Free

Standard : 11,20 USD miesięcznie

Pro : 41,30 USD/miesiąc

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Omnisend

G2 : 4,6/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 800 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Omnisend?

Oto recenzja G2:

Zaprojektowany z myślą o uproszczeniu marketingu e-mailowego i SMS-owego, Omnisend zapewnia profesjonalny i atrakcyjny wygląd bez większego wysiłku. Pozwala nam tworzyć spersonalizowane kampanie marketingowe, które mogą być wyzwalane na podstawie zachowań klientów, takich jak historia przeglądania lub poprzednie zakupy.

Zaprojektowany z myślą o uproszczeniu marketingu e-mailowego i SMS-owego, Omnisend zapewnia profesjonalny i atrakcyjny wygląd bez większego wysiłku. Pozwala nam tworzyć spersonalizowane kampanie marketingowe, które mogą być wyzwalane na podstawie zachowań klientów, takich jak historia przeglądania lub poprzednie zakupy.

📚 Więcej informacji: Darmowe szablony harmonogramów w Excelu, Arkuszach Google i ClickUp

6. Copy. ai (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia treści generowanych przez AI, które pozwolą Ci tworzyć atrakcyjne treści e-maili)

za pośrednictwem Copy.ai

Copy. ai jest idealnym rozwiązaniem dla marketerów, którzy potrzebują szybkiej, wysokiej jakości treści bez konieczności wykonywania żmudnych zadań. Dzięki automatyzacji procesu tworzenia wstępnych wersji tekstu zmniejsza zależność od zasobów zewnętrznych. Pomaga również automatycznie generować pomysły na treści i briefy na podstawie trendów wyszukiwania i spostrzeżeń, a także optymalizuje je pod kątem widoczności w wyszukiwarkach.

Narzędzie umożliwia ponowne wykorzystanie treści poprzez automatyzację transkrypcji, wyodrębnianie kluczowych informacji i generowanie długich treści przy zachowaniu autentyczności i stylu wypowiedzi prelegentów i ekspertów.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Wnioski oparte na sztucznej inteligencji : Znajdź kluczowe wnioski z wielu źródeł danych i angażuj klientów dzięki trafnym, opartym na wartościach działaniom

Tłumaczenie treści : Przetłumacz materiały sprzedażowe na wiele języków, aby zapewnić, że przekaz, pozycja i kluczowe atuty przemawiają do lokalnych odbiorców

Automatyczne sekwencje e-maili: skonfiguruj wyzwalacze e-maili, które odpowiadają na określone działania subskrybentów, takie jak rejestracja lub zakupy

Ograniczenia Copy.ai

Czasami narzędzie generuje treści, które zostały już opublikowane, co może zostać oznaczone jako plagiat

Ceny Copy.ai

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Copy.ai

G2 : 4,7/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Copy. ai?

Oto recenzja G2:

Interfejs narzędzia jest prosty i przyjazny dla użytkownika. Używam Copy.ai do postów w mediach społecznościowych i opisów produktów, wstępów do blogów i treści na strony internetowe.

Interfejs narzędzia jest prosty i przyjazny dla użytkownika. Używam Copy.ai do postów w mediach społecznościowych i opisów produktów, wstępów do blogów i treści na strony internetowe.

7. Brevo (najlepsze rozwiązanie do łączenia marketingu e-mailowego, kampanii SMS-owych i funkcji czatu)

za pośrednictwem Brevo

Brevo (dawniej Sendinblue) to wielokanałowa platforma marketingowa, która łączy e-maile, SMS-y i czat, co czyni ją doskonałym wyborem dla marek pragnących scentralizować swoje wysiłki komunikacyjne.

Asystent AI pomaga szybko tworzyć angażujące tematy i treści wiadomości e-mail. Łatwo jest projektować profesjonalne wiadomości e-mail i biuletyny za pomocą edytora typu „przeciągnij i upuść” lub dostosowując gotowy szablon.

Dzięki agentom sprzedaży, marketingu i konwersacji opartym na sztucznej inteligencji firmy mogą zautomatyzować segmentację odbiorców, natychmiast generować e-maile sprzedażowe, transkrybować rozmowy i dostarczać dynamiczne rekomendacje produktów w celu zwiększenia zaangażowania.

Najlepsze funkcje Brevo

Segmentacja odbiorców : stosuj filtry i atrybuty, aby tworzyć niestandardowe grupy odbiorców i dynamiczne listy, które aktualizują się automatycznie na podstawie aktywności subskrybentów

Automatyzacja kampanii : skorzystaj z gotowych cykli pracy i autoresponderów, aby zaangażować odbiorców za pomocą wiadomości powitalnych, urodzinowych i dotyczących porzuconych koszyków

Formularze subskrypcji: poszerz bazę subskrybentów i wysyłaj ukierunkowane treści oraz promocje, gromadząc kluczowe informacje, takie jak adresy e-mail i preferencje

Ograniczenia Brevo

Czasami projekt wiadomości e-mail jest nieprawidłowo skonfigurowany, platforma działa nieco wolno, co utrudnia proces tworzenia

Ceny Brevo

Free

Pakiet startowy : 9 USD/miesiąc

Business : 18 USD/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Brevo

G2 : 4,5/5 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2800 recenzji)

Co mówią o Brevo prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Platforma jest niezwykle łatwa w konfiguracji, a przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że zarządzanie kampaniami jest dziecinnie proste. Pozwala mi to efektywnie pozostawać w kontakcie z naszą społecznością, a funkcje automatyzacji oszczędzają mi mnóstwo czasu.

Platforma jest niezwykle łatwa w konfiguracji, a przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że zarządzanie kampaniami jest dziecinnie proste. Pozwala mi to efektywnie pozostawać w kontakcie z naszą społecznością, a funkcje automatyzacji oszczędzają mi mnóstwo czasu.

8. GetResponse (najlepszy pakiet marketingowy z funkcjami takimi jak automatyzacja e-maili, webinaria i strony docelowe)

za pośrednictwem GetResponse

GetResponse umożliwia projektowanie i wysyłanie newsletterów, autoresponderów i automatycznych wiadomości e-mail za pomocą edytora typu „przeciągnij i upuść” oraz generowania treści opartego na sztucznej inteligencji. To, co wyróżnia GetResponse, to funkcja hostingu webinarów, która pozwala firmom łączyć marketing treści i generowanie leadów w jednym narzędziu.

Możesz tworzyć formularze, aby poszerzać listę subskrybentów i organizować wydarzenia online, aby bezpośrednio angażować odbiorców.

Narzędzie oferuje ponad 150 gotowych, dostosowywalnych i zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych szablonów e-maili dla różnych branż, wydarzeń, świąt i komunikatów sprzedażowych.

Najlepsze funkcje GetResponse

Edytor zdjęć : przycinaj obrazy, stosuj filtry, dodawaj tekst i dostosowuj kolory za pomocą kreatora typu „przeciągnij i upuść”, aby tworzyć profesjonalne projekty

Optymalizacja czasu wysyłania : dostarczaj e-maile w optymalnym czasie otwarcia dla każdego subskrybenta, analizując jego wzorce zaangażowania i dostosowując czas dostarczenia w ciągu 24 godzin

Lokalizacja: wysyłaj e-maile o tej samej godzinie lokalnej dla każdego subskrybenta, niezależnie od strefy czasowej, dzięki funkcji „Podróż w czasie”

Limity GetResponse

Narzędzie nie posiada wbudowanych funkcji współpracy zespołowej, takich jak udostępnianie dokumentów, czat i komentarze

Cennik GetResponse

Pakiet startowy : 19 USD/miesiąc

Marketer : 59 USD/miesiąc

Twórca : 69 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GetResponse

G2 : 4,3/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o GetResponse prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

GetResponse pozwala mi łatwo tworzyć, wysyłać, zarządzać i monitorować odpowiedzi e-mailowe. Jedną z kluczowych zalet jest możliwość automatyzacji procesu tworzenia skutecznych i dostosowanych do potrzeb klienta kampanii e-mail marketingowych.

GetResponse pozwala mi łatwo tworzyć, wysyłać, zarządzać i monitorować odpowiedzi e-mailowe. Jedną z kluczowych zalet jest możliwość automatyzacji procesu tworzenia skutecznych i dostosowanych do potrzeb klienta kampanii e-mail marketingowych.

9. Jasper AI (najlepszy do automatyzacji e-maili z dostosowaniem głosu marki)

za pośrednictwem Jasper AI

Dzięki zestawowi funkcji Jasper AI pomaga w tworzeniu angażujących tematów wiadomości e-mail, treści i wezwań do działania, które skutecznie generują potencjalnych klientów.

Rozszerzenie przeglądarki Jasper pomaga pisać i edytować e-maile bezpośrednio w platformach takich jak Gmail i Outlook, zwiększając wydajność cyklu pracy i umożliwiając płynne tworzenie treści bez konieczności przełączania się między aplikacjami. W narzędziu można zdefiniować niestandardowe style komunikacji marki i przewodniki stylistyczne, aby zapewnić zgodność całej komunikacji e-mailowej z wizerunkiem i tonem firmy.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Przewodnik stylistyczny : umożliwia ustawienie reguł i formatowania terminologii, gramatyki i interpunkcji używanych w organizacji, zapewniając spójność komunikacji

Dostosowywanie treści : Wykorzystuje informacje o firmie, strategiach, odbiorcach, analizach konkurencji itp., aby zapewnić dostosowanie treści do kontekstu biznesowego

Wytyczne wizualne: Wykorzystuje księgę marki do oznaczania naruszeń dotyczących obrazów i sugerowania poprawek

Ograniczenia Jasper AI

Niektórzy użytkownicy uważają, że narzędzie nie radzi sobie skutecznie z tworzeniem treści i mogą występować pewne nieścisłości merytoryczne

Ceny Jasper AI

Twórca : 49 USD/miesiąc

Pro : 69 USD/miesiąc

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper AI

G2 : 4,5/5 (+ recenzje)

Capterra: 4,5/5 (+ recenzje)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jasper AI?

Oto recenzja G2:

Jasper Chat to doskonała pomoc w pisaniu, która pozwala mi przezwyciężyć blokę twórczą. Pomaga dodawać kreatywne pomysły i sprawia, że nigdy nie brakuje mi nowych sposobów na rozwiązanie problemu.

Jasper Chat to doskonała pomoc w pisaniu, która pozwala mi przezwyciężyć blokę twórczą. Pomaga dodawać kreatywne pomysły i sprawia, że nigdy nie brakuje mi nowych sposobów na rozwiązanie problemu.

10. Hypotenuse AI (najlepsze rozwiązanie do skalowalnego generowania treści opartego na sztucznej inteligencji, zapewniające wysoką jakość marketingu e-mailowego)

za pośrednictwem Hypotenuse AI

Hypotenuse AI to zaawansowany generator tekstów stworzony dla zespołów, które potrzebują dużej ilości wysokiej jakości treści, w tym e-maili marketingowych.

Generator tekstów pomaga tworzyć treści dostosowane do różnych potrzeb, w tym e-maile, posty na blogu, media społecznościowe, reklamy, treści na strony internetowe itp. Na podstawie celu wiadomości e-mail i odpowiednich słów kluczowych narzędzie generuje dostosowane tematy i treść wiadomości, które są zgodne z tonem marki i przemawiają do docelowych odbiorców.

Najlepsze funkcje Hypotenuse AI

Opisy produktów : Generuj opisy produktów pojedynczo lub zbiorczo, uwzględniając słowa kluczowe SEO, aby zwiększyć widoczność w wyszukiwarkach

Autor bloga : Twórz wysokiej jakości, oparte na faktach i zoptymalizowane pod kątem SEO artykuły na bloga oraz treści marketingowe

Edytor obrazów: popraw rozdzielczość obrazów, ujednolicaj kadrowanie oraz usuwaj lub zmieniaj tła w wielu obrazach jednocześnie

Ograniczenia Hypotenuse AI

Czasami powtarza podobne zdania w tej samej treści

Ceny Hypotenuse AI

Free

Podstawowy : 150 USD/miesiąc

Ecommerce Pro : Niestandardowe ceny

Ecommerce Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Hypotenuse AI

G2 : 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hypotenuse AI?

Oto recenzja G2:

AI writer wykonuje niesamowitą pracę, pisząc doskonałe artykuły, a ja w ciągu zaledwie kilku dni odnotowałem ogromną zmianę w ruchu generowanym przez SEO.

AI writer wykonuje niesamowitą pracę, pisząc doskonałe artykuły, a ja w ciągu zaledwie kilku dni odnotowałem ogromną zmianę w ruchu generowanym przez SEO.

📚 Więcej informacji: Darmowe szablony kalendarza marketingowego dla treści

Poznaj inteligentniejszy marketing e-mailowy dzięki ClickUp

Marketing e-mailowy nie musi być zgadywanką. Dzięki odpowiedniemu darmowemu generatorowi e-maili AI możesz zaoszczędzić czas, zwiększyć zaangażowanie i osiągnąć swoje cele marketingowe z pewnością siebie.

ClickUp oferuje najlepsze z obu światów — potężny darmowy generator e-maili AI z ClickUp Brain oraz płynne planowanie kampanii dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami e-mailowymi.

Od tworzenia atrakcyjnych e-maili marketingowych po przydzielanie zadań, ustawianie terminów i śledzenie wyników kampanii — ClickUp łączy wszystkie kroki cyklu pracy marketingowej w jednym miejscu.

Zarejestruj się za darmo już dziś i pozwól ClickUp pomóc Ci osiągnąć sukces w e-mailach! 🎉