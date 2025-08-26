11 najlepszych programów do zarządzania zasobami opartych na AI, które usprawniają wydajność Teams

Jest Monday poranek, a w Twojej skrzynce odbiorczej czekają już trzy „pilne” aktualizacje projektu, jeden wniosek o urlop i arkusz kalkulacyjny informujący, że Twój najbardziej niezawodny programista ma podwójne obciążenie w tym tygodniu.

Ach, klasyka. 🤦

Ponownie przetasowujesz zasoby, pytasz trzy osoby o dostępność i mimo to nadal nie udaje Ci się wykonać tego jednego zadania.

Być może (a raczej na pewno) nadszedł czas, aby sztuczna inteligencja (AI) zajęła się ciężarami do zrobienia.

W tym wpisie na blogu omówimy 11 programów do zarządzania zasobami opartych na AI, które pomogą Ci efektywnie przydzielać, planować i zarządzać zasobami. 🧰

Wybierając narzędzie AI do zarządzania zasobami, należy spojrzeć poza automatyczne harmonogramy lub podwójne rezerwacje. Odpowiednie narzędzie powinno optymalizować wykorzystanie zasobów, pomagać w szybkim reagowaniu na zmieniające się priorytety i umożliwiać pewne planowanie rozwoju.

Oto, co powinno być do zrobienia w przypadku doskonałego narzędzia. 👀

*prognoza obciążenia: Poszukaj narzędzi, które przewidują dostępność pracowników, role i osie czasu na podstawie danych w czasie rzeczywistym

Dopasuj talenty do pracy: skorzystaj z funkcji AI, które sugerują najlepiej dopasowanych pracowników na podstawie umiejętności, lokalizacji i obciążenia pracą

Dostosuj się do zmian: Priorytetowo traktuj narzędzia, które zapewniają wsparcie dla drag-and-drop planowania, planowania „co jeśli” oraz symboli zastępczych dla niepotwierdzonych zasobów

Śledź obciążenie pracą i wykorzystanie zasobów w sposób wizualny: Wybierz platformy z mapami cieplnymi i wykresami, aby natychmiast wykrywać nadmierne wykorzystanie lub niewykorzystaną wyd

dostosuj planowanie do wyników finansowych: *Wybierz narzędzia, które generują prognozę zasobów , przychodów, kosztów i zysków wraz z osiami czasu projektów

oferuj wgląd: *Preferuj platformy z rozbudowanym raportowaniem dotyczącym wykorzystania, rozliczalnych godzin i przyszłych potrzeb rekrutacyjnych

🧠 Ciekawostka: Ponad 3000 lat temu starożytni Mezopotamczycy i Egipcjanie już zarządzali pracą i handlem. Można to uznać za wczesną formę planowania zasobów, tylko że za pomocą glinianych tabliczek.

Narzędzie Najlepsza funkcja Główne zastosowanie Ceny ClickUp ClickUp Brain zapewnia wgląd w obciążenie pracą, widok obciążenia pracą, zintegrowane śledzenie czasu i szablony zasobów Scentralizowane zarządzanie projektami i zasobami dzięki planowaniu, aktualizacjom i równoważeniu obciążenia pracą opartym na AI Free Forever; niestandardowe dostosowanie dostępne dla Enterprise Scoro Prognoza finansowa, planowanie obciążenia, śledzenie rozliczalnych godzin pracy i inteligentne zmiany harmonogramów Zintegrowany plan biznesowy i zasobów dla agencji, firm konsultingowych i usługowych Core: 23,90 USD/miesiąc; Growth: 38,90 USD/miesiąc; Performance: 59,90 USD/miesiąc Praca zespołowa Wstępne planowanie projektów, planowanie obciążenia pracą, rozliczanie oparte na rolach i ekonomika zasobów Teams zorientowane na klienta, które potrzebują prognozy obciążenia i śledzenia czasu rozliczeniowego Deliver: 13,99 USD/miesiąc; Grow: 25,99 USD/miesiąc; Scale: cena niestandardowa Resource Guru Planer typu „przeciągnij i upuść”, pasek dostępności, filtrowanie według umiejętności i zatwierdzanie rezerwacji Szybkie wizualne planowanie zasobów ludzkich, sprzętu i przestrzeni dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz Teams pracujących w różnych strefach czasowych Plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie za użytkownika Mosaic AI Team Builder, plan zatrudnienia, mapy obciążenia pracą w czasie rzeczywistym Plan siły roboczej i inteligentna alokacja zasobów w rozwijających się Teams usługowych Niestandardowe ceny Prognoza Planowanie oparte na /AI, prognoza budżetu, planowanie zastępcze i planowanie prawdopodobieństwa wygranej Firmy potrzebujące plan predykcyjny powiązany z wydajnością zasobów i rentownością Niestandardowe ceny Float Śledzenie obciążenia w czasie rzeczywistym, etykiety rola i oceny kosztów, inteligentne zarządzanie czasem wolnym Agencje i departamenty zarządzające prognozami obciążenia na żywo za pomocą wizualnego planowania Pakiet Starter: 8,50 USD/miesiąc; Pakiet Pro: 14 USD/miesiąc Runn Mapy obciążenia, plan zastępczy, inteligentne wyszukiwanie i prognoza finansowa Teams usługowe zajmujące się planowaniem scenariuszy, śledzeniem przychodów i równoważeniem obciążenia pracą w czasie rzeczywistym Pakiet podstawowy: 10 USD/miesiąc; pakiet profesjonalny: 14 USD/miesiąc Kantata Rekomendacje dotyczące zatrudnienia oparte na AI, wykaz umiejętności, nastroje Teams i śledzenie jego pulsu Firmy świadczące profesjonalne usługi, zarządzające ludźmi, wydajnością i realizacją zadań na dużą skalę Niestandardowe ceny Wrike Wykresy obciążenia pracą, data powstania zadań przez AI, rezerwacje zasobów i pulpity nawigacyjne Teams Enterprise wymagające widoczności, automatyzacji i skalowalnych cykli pracy Free Plan; plany płatne już od 10 USD miesięcznie Paymo Rezerwacje widmowe, pasywne śledzenie czasu pracy, planer urlopów z widokiem osi czasu Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebujące zintegrowanego połączenia śledzenia czasu, fakturowania i planowania pracy zespołów Pakiet startowy: 5,90 USD/miesiąc; małe biuro: 10,90 USD/miesiąc; Business: 16,90 USD/miesiąc

Po wdrożeniu generatywnej sztucznej inteligencji na całym świecie firmy zaczęły wykorzystywać technologię do wykonywania powtarzalnych zadań. Narzędzia do zarządzania zasobami oparte na AI automatyzują planowanie, generują prognozę dostępności i optymalizują obciążenie pracą w czasie rzeczywistym.

Przyjrzyjmy się najlepszym rozwiązaniom stworzonym, aby pomóc Ci precyzyjnie zarządzać zasobami. ⚒️

clickUp (najlepsze do scentralizowanego zarządzania zasobami i zadaniami)*

Dzisiejsza praca wydaje się być nieefektywna.

Projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone — znajdują się w zbyt wielu aplikacjach, plikach i powiadomieniach. Zamiast działać szybciej, Teams tracą godziny na próby uzgodnienia działań.

ClickUp to zmienia . Jest to aplikacja Wszystko App for Work, która łączy projekty, dokumenty i rozmowy w jednym miejscu, a ponadto wykorzystuje AI, aby praca miała przepływ.

Co się wyróżnia? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI, który zamienia rozproszone dane w natychmiastowe odpowiedzi, podsumowania i aktualizacje.

clickUp Brain: Twój asystent AI do zarządzania zasobami*

Poproś ClickUp Brain o cotygodniowe podsumowanie obciążenia pracą zespołu, aby wyprzedzić potencjalne utrudnienia

ClickUp Brain to inteligentny asystent do zarządzania zasobami, który nie wymaga ręcznego przeglądania zadań ani arkuszy kalkulacyjnych. Chcesz wiedzieć, kto jest przeciążony pracą lub jakie zadania ma dziś do wykonania Twój zespół projektowy? Po prostu zapytaj.

Wystarczy wpisać „Która osoba przypisana ma zadania do wykonania dzisiaj?”, a program wyświetli informacje bezpośrednio z Twojego obszaru roboczego.

clickUp Brain Max: proste planowanie zasobów za pomocą funkcji zamiany mowy na tekst*

Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Planowanie zasobów może szybko stać się skomplikowane — podwójne rezerwacje, niejasne osie czasu i niekończące się edycje arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp Brain Max unikniesz ręcznej pracy. Użyj funkcji Talk-to-Text , aby natychmiast przydzielać zadania, rejestrować czas lub tworzyć elementy do wykonania — wystarczy to powiedzieć, a Brain Max wbuduje to w Twoje miejsce pracy. W połączeniu z Enterprise Search możesz zadawać pytania typu „Kto jest Free, aby podjąć się nowego projektu w przyszłym tygodniu?” lub „Które zadania są zagrożone opóźnieniem?” — i uzyskać odpowiedzi w ciągu kilku sekund, bezpośrednio z zadań, dokumentów i czatów.

Zamiast reagować na problemy związane z zasobami po ich wystąpieniu, otrzymujesz informacje w czasie rzeczywistym, które pozwalają zrównoważyć obciążenie pracą i zapobiec powstawaniu wąskich gardeł, zanim zakłócą one realizację projektu.

Czy pomaga to w zarządzaniu zadaniami? Tak, absolutnie. Załóżmy, że piszesz: „Przygotuj raport sprzedaży za II kwartał do następnego piątku”. Brain przekształca to w zakończone zadanie ClickUp, wraz z terminem, osobą przypisaną i wszelkimi znalezionymi informacjami kontekstowymi. Ponadto menedżer zadań AI podsumowuje aktualizacje projektu, dzięki czemu zawsze wiesz, co się dzieje, bez konieczności ciągłych spotkań dotyczących statusu.

🎥 Chcesz szybko zobaczyć, jak działa ClickUp Brain? Ten krótki wideo pokazuje, jak asystent AI pomaga zarządzać zadaniami, dokumentami i wiedzą zespołu w jednym miejscu. Obejrzyj wideo →

zrównoważ obciążenie pracą dzięki widokowi obciążenia pracą ClickUp*

Aby zrównoważyć obciążenie pracą między wieloma zespołami, ClickUp Widok obciążenia pracą zapewnia przejrzysty podgląd obciążenia zespołu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można przydzielić zadania ponownie, zanim dojdzie do wypalenia zawodowego.

Uzyskaj wizualny przegląd rozkładu zadań w zespole dzięki widokowi obciążenia pracą ClickUp

Ustal obciążenie każdej osoby i sprawdź w czasie rzeczywistym, kto jest przeciążony, a kto ma mniej pracy. Następnie po prostu przeciągnij i upuść, aby przydzielić zadania i zachować równowagę.

Instance, Twój główny projektant jest maksymalnie obciążony, ale projektant freelancer ma wolne zasoby. Możesz przenieść nadmiar zadań w ciągu kilku sekund i utrzymać projekt na właściwym torze.

⚙️ Bonus: Wybierz szablon matrycy zasobów projektu ClickUp, aby skoordynować członków zespołu, narzędzia i osie czasu dla każdego etapu projektu, ułatwiając i usprawniając planowanie zasobów.

*śledź czas i dokonuj trafniejszych szacowanych czasów dzięki ClickUp śledzenie czasu

Dodaj szacowany czas wykonania każdego zadania dzięki funkcji śledzenia czasu projektu ClickUp

Jeśli chcesz mieć pewność, że zadania zostaną wykonane w ramach limitów czasu zespołu i harmonogramu, ClickUp Projekt Śledzenie Czasu pozwala wizualizować rzeczywisty czas trwania zadań. Korzystaj z timerów lub rejestruj czas ręcznie — wszystko jest śledzone.

Załóżmy, że Twój redaktor wideo poświęca sześć godzin na stworzenie zwiastuna, którego realizacja powinna zająć trzy godziny. Teraz wiesz, gdzie tracisz czas i możesz przekazać część pracy freelancerowi, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli.

Korzystaj z szablonów, aby efektywniej zarządzać zasobami

Pobierz Free szablon Zarządzaj czasem, obciążeniem i priorytetami swojego zespołu dzięki szablonowi planowania zasobów ClickUp

Zastosuj szablon planowania zasobów ClickUp, aby wizualizować zadania i zasoby w ujednoliconym cyklu pracy, optymalizować obciążenie pracą, przewidywać potencjalne ryzyka oraz dostosować Teams do priorytetów i celów Business.

Ponadto możesz zarządzać godzinami pracy, podwykonawcami i dostępnością dzięki konfigurowalnym polom.

⚙️ Bonus: Wdroż szablon ClickUp Resource Management People Template, aby planować i przydzielać zadania poszczególnym osobom, prowadzić śledzenie dostępności i zapewnić, że nikt nie jest przeciążony pracą.

najlepsze funkcje ClickUp*

Limit ClickUp

Bogaty zestaw funkcji i opcje niestandardowe mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników

ceny ClickUp*

oceny i recenzje ClickUp*

G2: 4,7/5 (ponad 10 080 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

*co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Oto, co recenzja G2 miała do powiedzenia na temat tego oprogramowania do zarządzania zasobami opartego na AI:

…W końcu znalazłem coś, co sprawia, że czuję się jak na stronie głównej… To, co wyróżnia ClickUp, to płynne połączenie zarządzania zadaniami z komunikacją i współpracą w czasie rzeczywistym… Wystarczy kliknąć zadanie, aby rozpocząć dyskusję. Każdy komentarz, plik i aktualizacja znajduje się dokładnie tam, gdzie powinien, jako załącznik do samego zadania.

…W końcu znalazłem coś, co sprawia, że czuję się jak na stronie głównej… To, co wyróżnia ClickUp, to płynne połączenie zarządzania zadaniami z komunikacją i współpracą w czasie rzeczywistym… Wystarczy kliknąć zadanie, aby rozpocząć dyskusję. Każdy komentarz, plik i aktualizacja znajduje się dokładnie tam, gdzie powinien, jako załącznik do samego zadania.

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do wykonywania zadań osobistych, ale ponad 50% unika jej stosowania w pracy. Trzy główne przeszkody to brak płynnej integracji, braki w wiedzy i obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest wbudowana w Twój obszar roboczy i jest już zabezpieczona? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Od przewidywania spadków obciążenia po automatyczną aktualizację oś czasu i równoważenie obciążenia pracą w czasie rzeczywistym — pomaga on w łatwy sposób osiągnąć przejrzystość.

2. Scoro (najlepsze do zintegrowanego zarządzania Business i finansowego)

za pośrednictwem Scoro

Scoro to narzędzie do zarządzania zasobami przeznaczone dla profesjonalnych firm usługowych, takich jak agencje konsultingowe i agencje reklamowe. Łączy ono zarządzanie projektami, planowanie zasobów, budżetowanie, sprzedaż i finanse w jednym połączonym systemie, zapewniając widok w wyniki i rentowność Business w czasie rzeczywistym.

To, co wyróżnia Scoro, to dogłębna kontrola finansowa. Jego narzędzia, takie jak śledzenie rentowności w czasie rzeczywistym, zarządzanie kosztami na poziomie projektu i szczegółowe wyceny, sprawiają, że jest ono szczególnie cenne dla firm, które dbają o marże. Ponadto świetnie radzi sobie z równoważeniem obciążenia pracą — przeprowadza prognozę zapotrzebowania na zasoby i dystrybuuje zadania w oparciu o dostępność, pomagając zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

najlepsze funkcje Scoro*

Śledź godziny rozliczeniowe i nierozliczeniowe oraz wykorzystaj uzyskane informacje do poprawy rentowności i planowania

Inteligentnie zmieniaj harmonogram zadań w przypadku zmiany priorytetów dzięki automatycznym dostosowaniom osi czasu w zależności od zależności

Dostosuj terminy do rzeczywistego obciążenia zespołu, aby uniknąć składania zbyt ambitnych obietnic lub nieosiągnięcia celów dostawczych

Skorzystaj z szablonów planowania zasobów , aby szybko uruchamiać nowe projekty z predefiniowanymi zadaniami i kamieniami milowymi

Ograniczenia Scoro

Interfejs domyślnie wykorzystuje formaty adresów brytyjskich/europejskich, co może być mylące dla użytkowników spoza UE

Brak automatyzacji typu IFTTT („if this then that”) lub logiki warunkowej dla formularzy i pól

Ceny Scoro

Podstawowy: 23,90 USD/miesiąc na użytkownika

Wzrost: 38,90 USD/miesiąc na użytkownika

Wydajność: 59,90 USD/miesiąc na użytkownika

enterprise: *Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Scoro*

G2: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 230 recenzji)

Co o Scoro mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja Capterra dotycząca oprogramowania do zarządzania zasobami AI:

Scoro ma ograniczoną integrację z innymi rozwiązaniami. Chociaż dostępne są API, nie działają one we wszystkim. Pola Scoro dotyczące kodów pocztowych, krajów i adresów pocztowych są ustawione na format brytyjski i europejski, co sprawia, że wprowadzanie danych kontaktowych jest nieco mylące.

Scoro ma ograniczoną integrację z innymi rozwiązaniami. Chociaż dostępne są API, nie działają one we wszystkim. Pola Scoro dotyczące kodów pocztowych, krajów i adresów pocztowych są ustawione na format brytyjski i europejski, co powoduje pewne zamieszanie podczas wprowadzania danych kontaktowych.

🔍 Czy wiesz, że... Zarządzanie zasobami ewoluowało wraz z pojawieniem się takich narzędzi, jak wykresy Gantt (lata 1900) i metoda ścieżki krytycznej (lata 1950), umożliwiając lepsze zarządzanie projektami i alokację zasobów.

📖 Przeczytaj również: Free szablony i formularze HR usprawniające procesy kadrowe

3. Teamwork (najlepsze do współpracy przy projektach zorientowanych na klienta)

za pośrednictwem Teamwork

Teamwork to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, która wyróżnia się w zakresie zarządzania zasobami. Jest idealna dla agencji i zespołów zorientowanych na klienta, które chcą zoptymalizować swoje działania. Wzbogacona o AI platforma do zarządzania projektami bezpośrednio łączy planowanie zasobów ludzkich z rentownością, nie komplikując przy tym spraw.

Pomaga również monitorować zmiany zakresu projektu, prowadzić śledzenie każdej rozliczanej godziny i wcześnie wykrywać problemy z obciążeniem. Dzięki narzędziom takim jak Resource Scheduler i Tentative Projects można przeprowadzać prognozę zapotrzebowania i planować z wyprzedzeniem.

najlepsze funkcje pracy zespołowej*

Skorzystaj z planera obciążenia pracą, aby przenosić zadania w oparciu o obciążenie zespołu i uniknąć wypalenia zawodowego

Planuj z wyprzedzeniem, korzystając z tymczasowych projektów i zasobów zastępczych, aby uniknąć nadmiernego obciążenia

Przenoś zadania, korzystając z ustawień szacowanego czasu i niedostępnego czasu, aby inteligentniej planować za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść

Określ role, umiejętności i godziny rozliczeniowe dla każdej osoby, korzystając ze stawek kosztowych i godzin pracy, aby zarządzać ekonomią Teams

Ograniczenia limitów pracy zespołowej

Można ustawić tylko terminy, a nie konkretne godziny, co utrudnia codzienne ustalanie priorytetów

Trudno jest uzyskać widok zadań z wielu tablic klientów w jednym miejscu bez powielania zadań

Ceny dla zespołów

Free Forever

Dostawa: 13,99 USD/miesiąc na użytkownika

Grow: 25,99 USD miesięcznie za użytkownika

Skala: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje dotyczące pracy zespołowej*

G2: 4,4/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że... Rewolucja przemysłowa całkowicie zmieniła sposób zarządzania zasobami. Linie montażowe, badania czasu pracy i „naukowe zarządzanie” Fredericka Taylora sprawiły, że wydajność stała się nowym priorytetem.

4. Resource Guru (najlepsze do usprawnionego planowania zasobów)

za pośrednictwem Resource Guru

Resource Guru to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania zasobami AI i narzędzie do planowania, które pomaga Teams w przydzielaniu pracowników, sprzętu i przestrzeni spotkań. Znane z intuicyjnego interfejsu i solidnych funkcji planowania, jest przeznaczone dla małych i średnich Teams z różnych branż.

Ułatwia codzienne planowanie dzięki interakcjom typu „przeciągnij i upuść”, wizualnym wskaźnikom obciążenia pracą oraz intuicyjnemu wykrywaniu konfliktów. pola niestandardowe obsługują osoby, sprzęt i sale konferencyjne z centralnej puli zasobów, a Ty możesz filtrować talenty według umiejętności, działów i lokalizacji.

najlepsze funkcje Resource Guru*

Skorzystaj z cyklu pracy zatwierdzania, aby wyznaczyć osoby zatwierdzające rezerwacje i chronić czas członków zespołu, którzy są bardzo obciążeni pracą

Zastosuj pola niestandardowe, aby przydzielać etykiety i filtrować zasoby na podstawie unikalnych atrybutów, takich jak umiejętności, narzędzia lub region

Uzyskaj dostęp do informacji w czasie rzeczywistym dzięki „pasek dostępności”, aby zoptymalizować obciążenie pracą i uniknąć nadmiernego obciążenia

Planuj z pewnością w różnych strefach czasowych dzięki wbudowanemu wsparciu stref czasowych, które eliminuje niejasności związane z różnicami lokalizacyjnymi

Ograniczenia Resource Guru

Brak wyraźnych alertów dotyczących niewykorzystanego czasu, a użytkownicy muszą ręcznie najechać kursorem, aby zobaczyć pozostałe godziny

Lista rozwijana jest nieefektywna, niewygodna w obsłudze i podatna na błąd, zwłaszcza gdy przypadkowo wybierane są puste opcje

Ceny Resource Guru

plan Grasshopper: *5 USD miesięcznie za użytkownika

*plan Blackbelt: 8 USD miesięcznie na użytkownika

plan Master: *12 USD/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje Resource Guru*

G2: 4,6/5 (ponad 390 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 530 recenzji)

Co mówią o Resource Guru prawdziwi użytkownicy?

Oto, co powiedział recenzent G2 :

Korzystanie z programu Resource Guru nie ma żadnych wad. Nie jest on jednak zbyt przydatny, jeśli użytkownicy nie aktualizują informacji o tym, nad jakim projektem pracują i kiedy.

Korzystanie z programu Resource Guru nie ma żadnych wad. Nie jest on jednak zbyt przydatny, jeśli użytkownicy nie aktualizują informacji o tym, nad jakim projektem pracują i kiedy.

🔍 Czy wiesz, że... W średniowieczu (476-1450 r. n.e.) powstały cechy rzemieślnicze i kupieckie, które zarządzały zasobami w celu produkcji towarów, takich jak chleb i zbroje. Te małe przedsiębiorstwa polegały na mistrzach rzemiosła, którzy nadzorowali produkcję, tworząc wczesny formularz zarządzania zasobami na poziomie organizacyjnym.

5. Mosaic (najlepsze do planowania siły roboczej opartego na AI)

za pośrednictwem Mosaic

Mosaic to oparte na AI narzędzie do zarządzania zasobami, które rewolucjonizuje przestarzałe arkusze kalkulacyjne i niepowiązane ze sobą plany. Pobiera dane w czasie rzeczywistym z systemów użytkownika i zapewnia widoczność w tym, kto nad czym pracuje, kiedy i dlaczego ma to znaczenie. Mosaic oferuje wizualny kalendarz zasobów do planowania i śledzenia zadań projektowych, zwiększając widoczność pracy zespołu.

Narzędzie automatycznie synchronizuje się z istniejącymi narzędziami, oferuje natychmiastowe prognozy obciążenia pracą i dostarcza przejrzyste raporty, które przedstawiają pełny obraz sytuacji. Możesz bez opóźnień śledzić wydajność, korzystając z raportów i pulpitów, które pomagają analizować w czasie rzeczywistym planowany i rzeczywisty czas, budżety oraz wyniki zespołu.

najlepsze funkcje Mosaic*

Dopasuj umiejętności, role i dostępność w ciągu kilku sekund dzięki AI Team Builder

Wykorzystaj „AI Headcount Plan”, aby dokładnie wiedzieć, kiedy rozbudować swój zespół w oparciu o przyszłe zapotrzebowanie

Twórz mapy obciążenia pracą, aby natychmiast wykrywać przepełnione lub niewykorzystane zasoby kadrowe w poszczególnych działach

Korzystaj z funkcji zmiany harmonogramu i zarządzania zależnościami, aby przenosić osie czasu i plany bez zakłócania cyklu pracy

*ograniczenia Mosaic

Zespół programistów powoli wdraża nowe funkcje i często obiecuje zbyt wiele, jeśli chodzi o oś czasu premiery nowych wersji

Użytkownicy, którzy nie zostali przypisani do projektu, nie mogą go uzyskać w widoku, co powoduje problemy z widocznością harmonogramów i planów

Ceny Mosaic

Niestandardowe ceny

oceny i recenzje Mosaic*

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

⚙️ Bonus: Oto Free szablony do zarządzania projektami, które można pobrać, dostosować i natychmiast wdrożyć.

6. Prognoza (najlepsze do analityki predykcyjnej projektów)

za pośrednictwem prognoza

Dzięki kartom czasu pracy opartym na AI, Prognoza eliminuje kłopoty związane z zarejestrowanym czasem i zapewnia przejrzysty wgląd w czasie rzeczywistym w śledzenie projektów, pracy pracowników i wyników finansowych. To tak, jakbyś miał wbudowanego analityka, który wykrywa, gdzie tracisz marżę, które zadania pochłaniają zasoby i co należy naprawić, zanim stanie się to problemem.

Prognoza automatyzuje również prace wykonywane za kulisami, dzięki czemu Twój zespół może działać szybciej i mądrzej. Jeśli Twoim celem jest utrzymanie rentowności i proaktywności, to narzędzie jest właśnie dla Ciebie.

najlepsze funkcje prognozy*

Zautomatyzuj planowanie zadań dzięki widokowi „Harmonogram pracowników”, który natychmiast dopasowuje odpowiednią osobę do odpowiedniego zadania na podstawie umiejętności i dostępności

Z góry określ zakres nowych projektów, korzystając z funkcji „rezerwacji zastępczej” i „prognozy prawdopodobieństwa wygranej”, aby z wyprzedzeniem planować z pewnością

Natychmiastowe śledzenie statusu projektu dzięki opartemu na AI monitorowaniu budżetu w oparciu o koszty w czasie rzeczywistym, uzyskane przychody i status marży dla każdego projektu

Udostępnianie informacji na żądanie, korzystając z raportów wykorzystania, które zawierają dane dotyczące zasobów i wydajności projektów w czasie rzeczywistym

Ograniczenia prognoz

Niektóre funkcje, takie jak synchronizacja GitLab i timer zadań, działają wolno i mają błędy

Użytkownicy oczekują większej elastyczności, takiej jak połączone podzadania z kamieniami milowymi i odzwierciedlanie tego w godzinach pracy

Prognozowane ceny

Niestandardowe ceny

prognoza ocena i recenzje*

G2: 4,2/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

co o prognoza mówią prawdziwi użytkownicy?*

Recenzja Capterra wspomina:

Z łatwością mogę przeglądać nadchodzące i przeszłe karty, terminy, osie czasu projektów, plany kamieni milowych oraz członków zespołu. Mogę łatwo zmieniać status karty z „do zrobienia” na „w trakcie” i „gotowe”.

Z łatwością mogę przeglądać nadchodzące i przeszłe karty, terminy, osie czasu projektów, plany kamieni milowych oraz członków zespołu. Mogę łatwo zmieniać status karty z „do zrobienia” na „w trakcie realizacji” i „gotowe”.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wykorzystaj zasadę 80/20 lub matrycę decyzyjną, aby nadać priorytet zasobom i projektom o dużym znaczeniu. Pozwoli to zachować koncentrację i uniknąć wypalenia zawodowego. Stosuj obiektywną punktację, aby uniknąć emocjonalnych decyzji dotyczących alokacji zasobów.

7. Float (najlepsze do wizualnego planowania obciążenia Teams)

za pośrednictwem Float

Float sprawia, że planowanie zasobów jest proste i bardzo przejrzyste. Zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić Ci widok w czasie rzeczywistym, bez domysłów, w to, kto nad czym pracuje, kto jest przeciążony i jak wygląda sytuacja budżetowa.

Możesz przeciągać i upuszczać zadania w harmonogramie, przydzielać godziny lub procenty, a nawet przyznawać etykiety osobom według umiejętności lub działu. Oprogramowanie do zarządzania zasobami oparte na AI natychmiast pokazuje, jak zmiany wpływają na prognozę. Co więcej, uwzględnia ono urlopy, święta i stawki rozliczeniowe, dzięki czemu nie dochodzi do podwójnych rezerwacji lub nieprawidłowego przydzielania zadań.

najlepsze funkcje Float*

Wcześnie wykrywaj problemy dzięki śledzeniu obciążenia na żywo i otrzymuj powiadomienia o przepełnionych harmonogramach, niewykorzystanych zasobach i konfliktach urlopowych

Zdefiniuj standardowe role, stawki rozliczeniowe/kosztowe i etykiety umiejętności, aby łatwo dopasować odpowiednią osobę do każdego zadania

Twórz niestandardowe zasady dotyczące urlopów, automatyzuj przydzielanie dni wolnych i zarządzaj urlopami dzięki wbudowanym funkcjom zatwierdzania

Planuj i organizuj dane według klientów, działów lub projektów dzięki filtrowanym widokom

Ograniczenia dotyczące limitów flotu

Brak opcji łatwego przeglądania członków zespołu przypisanych do tego samego projektu

Filtrowanie może być nieintuicyjne w przypadku wyszukiwania powiązanych zadań

Ceny zmienne

Pakiet startowy: 8,50 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 14 USD/miesiąc na użytkownika

enterprise: *Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Float*

G2: 4,3/5 (ponad 1600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1600 recenzji)

8. Runn (najlepsze do prognozy obciążenia w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Runn

Runn eliminuje stres związany z koordynowaniem pracowników, projektów i prognoz, zapewniając przejrzysty, interaktywny widok. Funkcja planowania metodą „przeciągnij i upuść” oraz wizualizacje w czasie rzeczywistym ułatwiają dostosowywanie osi czasu lub realokację zasobów w locie.

Masz potencjalny projekt lub niepotwierdzoną rekrutację? Możesz to również uwzględnić w planowaniu, używając symboli zastępczych i wstępnych projektów, aby przygotować się, zanim wszystko zostanie ostatecznie ustawione. Mapa obciążenia zasobów pozwala szybko sprawdzić wykorzystanie zespołu i alokację zasobów za pomocą kolorowych oznaczeń. Jednocześnie raportowanie dotyczące pracowników zawiera zestawienie przychodów, rozliczalnych godzin pracy oraz informacji o tym, kto ma jeszcze wolne zasoby.

najlepsze funkcje Runn*

Filtruj swoją pulę talentów według roli, umiejętności, lokalizacji lub niestandardowych etykiet, korzystając z funkcji „Inteligentne wyszukiwanie”

Symuluj przyszłe obciążenie pracą za pomocą planowania hipotetycznego i prognozuj wykorzystanie w różnych scenariuszach

Planuj z uwzględnieniem niewiadomych, używając „symboli zastępczych” do określenia potrzeb w zakresie obciążenia bez commitowania nazw

Śledź przychody, koszty i zyski w czasie rzeczywistym dzięki „raportom prognoz finansowych” dla poszczególnych projektów lub portfolio

Ograniczenia Runn limit

Problemy z spójnością danych, takie jak nieprawidłowe renderowanie znaków w nazwach z akcentami

Brak możliwości filtrowania projektów według symboli zastępczych w celu uzyskania bardziej szczegółowych widoków planowania

Ceny Runn

Pakiet startowy: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Professional: 14 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Runn*

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 25 recenzji)

Co mówią o Runn prawdziwi użytkownicy?

Oto, co ma do powiedzenia recenzja Capterra :

Chciałbym mieć więcej funkcji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i ich umiejętnościami, aby móc lepiej wykorzystać część dotyczącą alokacji czasu w połączeniu z odpowiadaniem na zapytania ofertowe (RFI/RFP).

Chciałbym mieć więcej funkcji w przestrzeni zarządzania zasobami ludzkimi i ich umiejętnościami, aby móc lepiej wykorzystać część dotyczącą alokacji czasu w połączeniu z odpowiadaniem na zapytania ofertowe (RFI/RFP).

🧠 Ciekawostka: Imperium Rzymskie funkcjonowało jak w zegarku dzięki opisom stanowisk i łańcuchom komendy. Nawet Kościół posiadał wczesne wersje schematów organizacyjnych.

9. Kantata (najlepsze do śledzenia wydajności usług profesjonalnych)

za pośrednictwem Kantata

Kantata jest przeznaczona dla Teams, w których ludzie są produktem, takich jak firmy konsultingowe, agencje i firmy świadczące usługi profesjonalne. Wykracza ona daleko poza podstawowe planowanie. W jednym miejscu otrzymujesz inteligentne rekomendacje dotyczące zatrudnienia, aktualizacje projektów na żywo i prognozy w czasie rzeczywistym.

Funkcje takie jak Skills Inventory (Inwentarz umiejętności) i Resource Forecasting (Prognozowanie zasobów) ułatwiają szybkie dopasowanie odpowiednich osób do odpowiednich projektów. Zamiast statycznego pulpitu otrzymujesz coś, co użytkownicy nazywają „widok przez przednią szybę” – stale aktualizowany plan, który zmienia się wraz z Twoją firmą.

najlepsze funkcje Kantata*

Twórz elastyczne plany zatrudnienia dzięki alokacji zasobów w czasie rzeczywistym, która dostosowuje się do zmian w projektach

Płynnie zarządzaj współpracownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi dzięki funkcji „Zarządzanie siecią talentów”

Automatycznie generuj najlepiej dopasowane propozycje obsady kadrowej dzięki funkcji „Konfigurowalne rekomendacje dotyczące zasobów”

Wykrywaj i zapobiegaj ryzyku związanemu z dostawą na wczesnym etapie, korzystając z „Kantata Puls” do śledzenia nastrojów Teams i stanu projektu

Ograniczenia Kantata

Użytkownicy czasami uważają, że poziom szczegółowości jest zbyt wysoki, a pulpity niestandardowe trudne do dostosowania

Zakończenie podstawowych zadań może wymagać wielu kliknięć, co spowalnia wydajność

Ceny Kantata

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Kantata

G2: 4,2/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 600 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że... Oczekuje się, że globalny rynek oprogramowania sztucznej inteligencji (AI) będzie rósł w tempie 30% CAGR. Oznacza to, że do 2030 r. osiągnie wartość 1,43 mld dolarów.

10. Wrike (najlepsze rozwiązanie zapewniające widoczność projektów na poziomie Enterprise)

za pośrednictwem Wrike

Jeśli zależy Ci na czymś więcej niż tylko śledzeniu godzin pracy i przydzielaniu zadań, Wrike może być narzędziem dla Ciebie. Połącza ono planowanie, współpracę i realizację, dostosowując się do cyklu pracy Twojego zespołu, zamiast zmuszać Cię do dostosowywania się. Wykresy obciążenia pracą i rezerwacje zasobów zapewniają podgląd obciążenia pracą, wysiłku i rezerwacji na żywo, dzięki czemu planowanie obciążenia jest dokładne.

Wrike ułatwia również przyjmowanie i realizację zadań dzięki automatyzacji przepływu pracy, dzięki dynamicznym formularzom zgłoszeniowym i niestandardowym typom elementów. Wszystko odbywa się w jednym obszarze roboczym, bez ręcznego przekazywania zadań lub arkuszy kalkulacyjnych. Ponadto integracja z Klaxoon zamienia sesje burzy mózgów w konkretne działania, bezpośrednio w Wrike.

najlepsze funkcje Wrike*

Twórz rezerwacje za pomocą funkcji „rezerwacje zasobów”, aby blokować czas dla poszczególnych osób lub role i monitorować rzeczywisty wysiłek w porównaniu z planowanym

Zrównoważ obciążenie pracą między Teams dzięki wykresom obciążenia pracą w czasie rzeczywistym i redystrybuuj zadania za pomocą kilku kliknięć

Pobieraj odpowiednie dane do automatyzacji, pulpitów nawigacyjnych i raportów dzięki „Wrike Datahub”

Zamień dane wejściowe w zadania, korzystając z funkcji danych powstania opartej na AI, która automatycznie przekształca luźne notatki w uporządkowane podzadania

Ograniczenia Wrike

Domyślne ustawienia powiadomień mogą powodować zmęczenie alertami, chyba że zostaną ręcznie niestandardowo dostosowane

Jego złożony zestaw funkcji może wydawać się nadmierny w przypadku podstawowego śledzenia zadań lub prostych cykli pracy

ceny Wrike*

Free

Teams: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 25 USD miesięcznie na użytkownika

enterprise: *Ceny niestandardowe

Pinnacle: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Wrike*

G2: 4,2/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2700 recenzji)

co o Wrike mówią prawdziwi użytkownicy?*

Recenzent G2 tak powiedział o oprogramowaniu do zarządzania zasobami opartym na /AI:

Moja organizacja często korzysta z możliwości tworzenia zadań bezpośrednio z wiadomości e-mail. Często otrzymujemy prośby za pośrednictwem poczty elektronicznej i chcemy zapisać treść pierwotnej prośby, aby móc się do niej odwołać w przyszłości w ramach zadania. Funkcja poczty e-mail pozwala nam to zrobić szybko i spójnie.

Moja organizacja często korzysta z możliwości tworzenia zadań bezpośrednio z wiadomości e-mail. Często otrzymujemy prośby za pośrednictwem poczty elektronicznej i chcemy zapisać treść pierwotnej prośby do wykorzystania w przyszłości w ramach zadania. Funkcja poczty elektronicznej pozwala nam to zrobić szybko i konsekwentnie.

🤝 Przyjazne przypomnienie: W miarę możliwości stosuj szkolenia krzyżowe. Zapewniają one opcje zapasowe, gdy kluczowe zasoby są nadmiernie obciążone.

11. Paymo (najlepsze do śledzenia czasu pracy z integracją fakturowania)

za pośrednictwem Paymo

Paymo jest przeznaczone dla Teams, które potrzebują jasnego obrazu tego, kto co robi, kiedy i jak wpływa to na wyniki finansowe. Łączy w sobie funkcje śledzenia czasu, planowania projektów, planowania zasobów i fakturowania.

Co jest przydatne? Możesz przełączać się między widokiem projektu a widokiem pracowników na tej samej osi czasu, dzięki czemu optymalizacja alokacji zasobów w całym zespole jest dziecinnie prosta. A ponieważ Paymo łączy dane operacyjne i finansowe, możesz łatwo monitorować marże zysku i wykrywać, czy ktoś ma zbyt wiele zadań lub jest niedostatecznie wykorzystywany, zanim stanie się to problemem.

najlepsze funkcje Paymo*

Przekształcaj dane dotyczące zadań w zaplanowane bloki czasowe za pomocą „rezerwacji widmowych”, aby automatycznie wypełniać plany zasobów

Zarządzaj obciążeniem pracą w sposób wizualny za pomocą harmonogramu Teams, z kolorowymi wskaźnikami dla członków Teams, którzy mają zbyt wiele zadań lub są niedostatecznie wykorzystywani

Śledź czas w sposób pasywny za pomocą „Paymo Track”, które automatycznie tworzy karty czasu pracy na podstawie aktywności użytkownika

Scentralizuj planowanie urlopów dzięki wbudowanemu planerowi urlopów, który jest bezpośrednio zintegrowany z linią czasu

Paymo limit

Brak możliwości rejestrowania czasu pracy offline lub w drodze do pracy, co ma wpływ na użytkowników, którzy potrzebują zakończonych rejestrów czasu pracy

Opóźnienia w przekazywaniu płatności klientów na konta bankowe użytkowników

Ceny Paymo

Free

Pakiet startowy: 5,90 USD miesięcznie za użytkownika

Małe biuro: 10,90 USD miesięcznie za użytkownika

business: *16,90 USD/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje Paymo*

G2: 4,6/5 (ponad 580 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 650 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Stwórz mapa umiejętności swojego zespołu w narzędziu do zarządzania zasobami. AIO może ujawnić ukryte mocne strony — na przykład projektanta z doświadczeniem w wizualizacji danych lub programisty biegłego w wielu frameworkach — dzięki czemu możesz przydzielać zadania w oparciu o talenty, a nie tylko dostępność. Regularnie aktualizuj ten wykaz, aby uniknąć luk w umiejętnościach, planować szkolenia i podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące zatrudnienia nowych pracowników, gdy pojawiają się nowe projekty.

zwiększ swoją wydajność dzięki ClickUp*

Wszystkie te cyfrowe narzędzia do zarządzania projektami oferują cenne funkcje dla kierowników projektów, takie jak inteligentne planowanie harmonogramów, planowanie obciążenia oraz śledzenie czasu i postępów projektu. Jednak większość z nich wyróżnia się w jednej dziedzinie, a nie we wszystkich.

Właśnie w tym zakresie wyróżnia się ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko.

Od ClickUp Brain, który generuje podsumowania, odpowiada na pytania w czasie rzeczywistym i efektywnie przydziela zasoby, po ClickUp Widok obciążenia pracą do skutecznego zarządzania zasobami — zoptymalizujesz sposób pracy swojego zespołu.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za Free! ✅