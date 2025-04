13 najlepszych programów do zarządzania wersjami próbnymi w 2025 roku

Wersje próbne badań klinicznych są złożone.

Obejmują one kilka aspektów, które wymagają uwagi - od rekrutacji różnych populacji pacjentów po zarządzanie badaniami, analizę danych, raportowanie, monitorowanie logistyki i wiele innych.

Nawet jeśli pominiesz jedną poprawkę protokołu, wynikiem będzie niezgodność z przepisami, wysokie kary i problemy prawne.

W tym miejscu z pomocą przychodzą systemy zarządzania wersjami próbnymi (CTMS), które łączą wszystkie rozproszone procesy pod jednym dachem. Platforma CTMS zapewnia, że wszystkie krytyczne procesy znajdują się w jednym miejscu, usprawniając wersje próbne i operacje badawcze oraz pomagając w szybszym podejmowaniu świadomych decyzji.

Niniejszy artykuł zawiera najlepsze oprogramowanie do zarządzania badaniami klinicznymi zaprojektowane w celu ich usprawnienia. Zapoznaj się z nimi wszystkimi i wybierz idealne, które spełni Twoje oczekiwania.

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania badaniami klinicznymi w skrócie

Oto tabela porównawcza systemów zarządzania badaniami klinicznymi (CTMS):

Nazwa narzędzia Najlepsze dla Kluczowe funkcje Cena ClickUp Zarządzanie dokumentacją wersji próbnej, śledzenie zadań i cykle pracy badawczej Śledzenie zadań, współpraca nad dokumentami, automatyzacja, pulpity nawigacyjne, zgodność z HIPAA, analizy oparte na AI Free, Unlimited: $7/użytkownika/miesiąc, Business: $12/użytkownika/miesiąc, Enterprise: Ceny niestandardowe Zelta Zarządzanie danymi klinicznymi Wgląd w dane dotyczące wersji próbnej w czasie rzeczywistym, analityka predykcyjna, pulpity nawigacyjne oparte na kluczowych wskaźnikach wydajności Niestandardowe ceny Florence eBinders Zdalne monitorowanie i zarządzanie wersjami próbnymi eISF, podpisy elektroniczne, przechowywanie dokumentów, zdalne monitorowanie, wbudowana kontrola redakcji Niestandardowe ceny Clinion Centralizacja i automatyzacja operacji klinicznych Moduły AI/ML, automatyzacja protokołów, zarządzanie zasobami własności intelektualnej, widoczność w czasie rzeczywistym Niestandardowe ceny Veeva Vault Centralizacja danych klinicznych i zawartości Udostępnianie rejestracji badań, eCOA, scentralizowana komunikacja w badaniach Niestandardowe ceny Medidata Zarządzanie badaniami i wizualizacja danych Automatyzacja przesyłania danych, analiza wizualna, integracja eTMF i Rave EDC Niestandardowe ceny Oracle Siebel Monitorowanie i zarządzanie operacjami związanymi z badaniami klinicznymi Automatyzacja cyklu pracy, spersonalizowane portale, automatyczne śledzenie zakończonych wizyt uczestników Niestandardowe ceny MasterControl CTMS Dokumentacja kliniczna i zarządzanie jakością Zarządzanie dokumentami TMF i GCP, kwalifikacja i monitorowanie ośrodków, integracja operacji klinicznych i zarządzanie jakością Niestandardowe ceny TrialKit Zarządzanie zdalnymi wersjami próbnymi i zdecentralizowanymi badaniami EDC, RTSM, analityka oparta na AI, natywna aplikacja mobilna Już od 1350 USD RealTime CTMS Usprawnienie rejestracji pacjentów i wersji prób klinicznych Śledzenie pacjentów, automatyzacja planowania, zgodność z HIPAA, zaawansowane raportowanie Niestandardowe ceny Edge CTMS Zarządzanie badaniami klinicznymi w czasie rzeczywistym Kreator cyklu pracy, moduł finansowy, śledzenie rekrutacji pacjentów Niestandardowe ceny Castor EDC Przechwytywanie danych z badań klinicznych eCRF, wgląd w badania w czasie rzeczywistym, dostęp oparty na rolach, funkcje ankietowe Niestandardowe ceny Clinical Conductor CTMS Optymalizacja rekrutacji i finansowych cykli pracy Śledzenie rekrutacji, zarządzanie finansami, scentralizowane informacje o badaniach Niestandardowe ceny

Czym jest zarządzanie wersjami próbnymi?

Zarządzanie wersjami próbnymi badań klinicznych obejmuje planowanie, realizację i monitorowanie badań klinicznych w celu zapewnienia, że są one prowadzone w sposób etyczny i zgodny z przemysłowymi standardami regulacyjnymi.

Zarządzanie badaniami klinicznymi wymaga koordynowania kilku aspektów, takich jak rekrutacja pacjentów, gromadzenie danych, podejmowanie decyzji w oparciu o dane, zarządzanie dokumentami, zarządzanie budżetem, utrzymywanie zgodności i raportowanie w różnych ośrodkach i wśród interesariuszy. Celem jest tutaj sprawne przeprowadzenie wersji próbnej przy jednoczesnym zachowaniu integralności danych i bezpieczeństwa uczestników.

Czego należy szukać w najlepszym oprogramowaniu CTMS?

Niezależnie od tego, czy szukasz oprogramowania do zarządzania badaniami klinicznymi, czy platformy, która pomoże Ci stworzyć procesy zarządzania utylizacją, upewnij się, że oprogramowanie ma te funkcje:

Zarządzanie pacjentami : Wybierz platformę, która umożliwia automatyzację planowania, śledzenie zapisów i monitorowanie zgodności z przepisami

Zarządzanie dokumentacją : Wdrożenie systemu zarządzania badaniami klinicznymi, który pomoże w centralnym przechowywaniu i zarządzaniu dokumentami i badaniami. Upewnij się, że oferuje on bezpieczne przechowywanie z uprawnieniami dostępu i kontrolą wersji

Raportowanie i analityka : Wybierz oprogramowanie, które oferuje niestandardowe pulpity i raportowanie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz uzyskać wgląd w działania związane z próbami, wydajność zespołu i inne wskaźniki wydajności

Zgodność z przepisami: Wybierz platformę, która zapewnia wsparcie dla niezbędnych standardów opieki zdrowotnej, w tym HIPAA i SOC 2, oraz zapewnia zakończoną zgodność ze standardami i protokołami

💡 Pro Tip: Weź pod uwagę łatwość obsługi i skalowalność platformy. Upewnij się, że oprogramowanie jest w stanie dostosować się do rosnącej liczby prób i ich złożoności. Pomoże to wybrać oprogramowanie, które można utrzymać w miarę rozwoju badań.

Najlepsze oprogramowanie CTMS

Zobaczmy najlepsze oprogramowanie CTMS, ich kluczowe funkcje, ceny i limity.

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania dokumentacją badań, śledzenia zadań i cykli pracy badawczej)

Współpracuj nad cyklami pracy i dokumentacją pacjentów w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy chodzi o badania na miejscu, zdalne czy hybrydowe, badania kliniczne oznaczają wiele pracy - wizyty na miejscu, monitorowanie lokalizacji, przytłaczającą dokumentację, złożone procesy badawcze i surowe wymogi regulacyjne, z których wynikają rozłączne cykle pracy.

ClickUp, wszystka aplikacja do pracy, łączy projekt, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga przyspieszyć i usprawnić wersje próbne.

ClickUp for Healthcare może poprawić doświadczenia pacjentów dzięki automatycznemu planowaniu wizyt oraz procesom zawierania umów i SLA, szybkiemu śledzeniu wniosków o rejestrację oraz współpracy w zakresie danych pacjentów i badań. Jest to platforma zgodna z SOC 2 i HIPAA z zaawansowanymi uprawnieniami użytkowników do ochrony danych.

Automatyzacja spotkań, śledzenie harmonogramów i równoważenie obciążeń pracą dzięki ClickUp for Healthcare

Na początek, ClickUp Tasks usprawnia wersje próbne. Umożliwia organizowanie złożonych cykli pracy w zarządzalne zadania (z listami kontrolnymi), monitorowanie materiałów do badań, przypisywanie obowiązków i śledzenie postępów badań klinicznych w czasie rzeczywistym. Możesz także przypisywać komentarze do konkretnych członków zespołu, aby zapewnić odpowiedzialność podczas faz badania.

ClickUp Docs sprawia, że dokumentacja kliniczna jest bezproblemowa. Służy jako centralne repozytorium do przechowywania i zarządzania dokumentami regulacyjnymi, notatkami z badań i raportami z badań. Teams zajmujący się badaniami klinicznymi mogą łatwo współpracować w ramach tych dokumentów, zachowując kontrolę wersji.

Organizuj notatki, badania kliniczne i współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

Jeśli chodzi o procesy, odciąż rutynowe procesy próbne, takie jak zatwierdzanie tras, przypomnienia o badaniach, zmiana statusu zadań i gromadzenia danych oraz alerty dotyczące zadań następczych dzięki ClickUp Automatyzacja. Możesz również zintegrować ClickUp z innymi platformami CTMS, aby tworzyć reguły automatyzacji oparte na wyzwalaczach i umożliwić przeszukiwanie plików w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym.

Automatyzacja zadań, zatwierdzanie i ustawienie alertów dzięki ClickUp Automations

ClickUp pomaga również monitorować oś czasu wersji próbnych i listy kontrolne zgodności oraz pomaga uzyskać widoczność wskaźników wydajności zespołu. Dzięki niestandardowym pulpitom ClickUp możesz szybko uzyskać dostęp do najważniejszych wskaźników i szczegółów dotyczących wersji próbnej bez konieczności przekopywania się przez sterty danych.

Oprócz tych funkcji, ClickUp ułatwia pracę dzięki ogromnej bibliotece szablonów. Na przykład szablon zarządzania pacjentami ClickUp pomaga:

Twórz niestandardowe plany opieki i śledź postępy w realizacji celów zdrowotnych

Współpraca z członkami zespołu badawczego w czasie rzeczywistym

Organizuj wizyty, dokumentację medyczną i formularze oceny w jednym miejscu

Pobierz szablon Free Organizuj plany opieki, wizyty i dokumentację medyczną za pomocą szablonu do zarządzania pacjentami ClickUp

Podobnie, ClickUp oferuje kilka szablonów dokumentacji procesów, które pomagają w ich standaryzacji oraz zapewnieniu spójności i przejrzystości.

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpracuj nad procesami badań klinicznych i badań z ClickUp Docs

Organizuj harmonogramy za pomocą ClickUp Calendar i automatyzuj planowanie spotkań, zatwierdzanie i inne rutynowe zadania

Monitoruj czas poświęcony na każde badanie kliniczne i dostosuj oś czasu projektu oraz alokację zasobów dzięki ClickUp Time Tracking

Ustaw jasne cele i zadania, aby usprawnić badania kliniczne i śledzić je w jednym miejscu dzięki ClickUp Goals

Przechowuj wszystkie dyskusje i zapytania związane z wersją próbną w jednym miejscu, aby mieć do nich łatwy dostęp dzięki ClickUp Chat

Generuj dokumentację zgodności, twórz szablony recept, analizuj rekordy pacjentów, wyodrębniaj informacje z badań klinicznych i nie tylko dzięki ClickUp Brain

Analizuj istniejące dane kliniczne i pisz dokumenty dotyczące badań klinicznych za pomocą ClickUp Brain

Limity ClickUp

ClickUp może początkowo wydawać się przytłaczający, ponieważ oferuje mnóstwo funkcji w jednym miejscu

Cennik ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4. 7/5 (10,000+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (4,000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

ClickUp to potężne narzędzie, w którym informacje o każdym projekcie w naszej organizacji mogą być scentralizowane dla zespołów multidyscyplinarnych i regionalnych, aby wszyscy byli na tej samej stronie, gdy biznes zmierza w kierunku postępu.

💡 Pro Tip: Dowiedz się, jak ustawić ClickUp Dashboard do zarządzania projektami badań klinicznych. 👇

2. Zelta (najlepsze do zarządzania danymi klinicznymi)

via Zelta

Zelta, firmy Merative Clinical Development (dawniej IBM Clinical Development), to platforma do zarządzania danymi klinicznymi, która sprawia, że badania kliniczne są bardziej wydajne. Posiada konfigurowalne podejście, które pozwala wybrać funkcje dla konkretnych badań.

Dzięki oprogramowaniu Zelta można w jednym miejscu uzyskać wgląd w dane dotyczące badań w czasie rzeczywistym, w tym zaangażowanie uczestników, zgodność z przepisami i nie tylko. Oprogramowanie jest również wyposażone w funkcje zarządzania dostawami na potrzeby badań i randomizacji, które pomagają w równomiernej dystrybucji uczestników i optymalizacji logistyki dostaw.

Najlepsze funkcje oprogramowania Zelta

Zbieraj dane od uczestników, w tym ankiety, oceny i dzienniki za pomocą Zelta EDC (Electronic Data Capture)

Prognoza zapasów w ośrodku badawczym dzięki analityce predykcyjnej uzupełniania zapasów

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym, zidentyfikuj trendy i blokady drogowe za pomocą pulpitów opartych na KPI

Limity Zelta

Spowolnienie podczas pracy nad dużymi badaniami klinicznymi

Zelta ceny

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zelta

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

3. Florence eBinders (najlepsze do zdalnego monitorowania i zarządzania wersjami próbnymi)

przez Florence eBinders

Florence eBinders zapewnia wsparcie dla badań klinicznych dzięki eISF (elektroniczne pliki ośrodka badawczego) i segregatorom uczestników. Oferuje funkcje takie jak podpisywanie i przechowywanie dokumentów w celu przyspieszenia zarządzania wersjami próbnymi.

Zaletą oprogramowania są możliwości zdalnego monitorowania. Funkcje te pozwalają monitorować działania związane z wersją próbną w czasie rzeczywistym bez konieczności wizyt na miejscu, przeglądać priorytetowe dokumenty i śledzić zgodność z przepisami w podróży. Ponadto można uzyskać bezpośredni dostęp do zredagowanych skoroszytów uczestników bez konieczności przesyłania zduplikowanych dokumentów do portali sponsorów.

Najlepsze funkcje Florence eBinders

Wykorzystaj cykle pracy do ustawienia i aktywacji badania

Identyfikacja ryzyka dzięki raportowaniu i pulpitom nawigacyjnym

dokumenty eSign i współpraca nad badaniami oraz pisanie notatek mydlanych

Zezwalaj tylko autorom na wgląd w chronione informacje zdrowotne (PHI) dzięki wbudowanej kontroli redakcji

Limity Florence eBinders

Niektóre funkcje mogą być mylące. Zrozumienie produktu wymaga czasu

Trudności z umieszczeniem podpisów we właściwych miejscach

Funkcja wyszukiwania nie znajduje właściwych informacji

Cennik Florence eBinders

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Florence eBinders

G2 : 4. 5/5 (80+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (100+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Florence eBinders?

Łatwa w użyciu aplikacja z niesamowitymi funkcjami, które upraszczają i ułatwiają pracę. Jednak nadal ma pewne komplikacje, jeśli chodzi o korzystanie z niej, nadal musisz być doświadczonym pracownikiem technicznym.

4. Clinion (najlepsze do centralizacji i automatyzacji operacji klinicznych)

via Clinion

Platforma eClinical firmy Clinion integruje zarządzanie badaniami klinicznymi, EDC, RTSM, eConsent, eProtocol, automatyzację CSR i eTMF (Electronic Trial Master File) w celu usprawnienia badań klinicznych. Jedną z jej wyróżniających się funkcji jest widoczność w czasie rzeczywistym, która pozwala monitorować każdy krok badania - od rekrutacji uczestników po przechwytywanie danych i korekty kursu.

Posiada ono również zintegrowane moduły AI/ML, takie jak kodowanie medyczne AI, aby przyspieszyć oś czasu wersji próbnych oraz poprawić jakość danych i zgodność z przepisami.

Najlepsze funkcje Clinion

Automatyzacja protokołów i raportów z badań klinicznych w celu szybszego zatwierdzania, skrócenia czasu i kosztów tworzenia oraz zapewnienia zgodności z przepisami

Śledzenie inwentaryzacji - od otrzymania, przez problem, aż po zwrot - dzięki zarządzaniu inwentaryzacją IP

Śledzenie i zarządzanie kamieniami milowymi badań klinicznych oraz zapewnienie terminowego przestrzegania protokołów

Widok finansów, projektów, pól i zapasów za pomocą raportowania i pulpitów

Limity Clinion

Ładowanie danych wsadowych może być nieco skomplikowane

Obsługa dużych ilości danych może spowolnić działanie oprogramowania

Cennik Clinion

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Clinion

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia AI w opiece zdrowotnej

5. Veeva Vault (najlepsze do centralizacji danych klinicznych i zawartości)

via Veeva Vault

Veeva Vault to oprogramowanie do zarządzania badaniami klinicznymi z funkcjami, które zaspokoją Twoje potrzeby w zakresie zarządzania projektami opieki zdrowotnej. Zapewnia ono wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym, umożliwiając edycję, komentowanie i zintegrowany czat. Umożliwia śledzenie zatwierdzeń dla zawartości i dokumentów, zapewniając zgodność z przepisami i ustandaryzowane cykle pracy.

Główną zaletą platformy jest to, że służy ona jako jedno źródło prawdy dla danych klinicznych i dokumentacji. Jest ona bezpośrednio połączona z innymi aplikacjami Veeva, ułatwiając wgląd w czasie rzeczywistym, wydajność operacyjną i podpowiedź w podejmowaniu decyzji.

Najlepsze funkcje Veeva Vault

Zarządzaj udostępnianiem rejestracji badań za pomocą wstępnie skonfigurowanych reguł rejestru, cykli pracy, generowania XML, przesłanych dokumentów itp. dzięki Veeva Disclosures

Przechwytuj odpowiedzi z kwestionariuszy bezpośrednio od pacjentów biorących udział w wersji próbnej, opiekunów lub lekarzy za pomocą eCOA (Electronic Clinical Outcome Assessments)

Scentralizuj komunikację związaną z badaniem, dokumenty i wymianę listów bezpieczeństwa, informacje o płatnościach dzięki Site Connect

Limity Veeva Vault

Funkcja wyszukiwania często pokazuje nieistotne wyniki

Nie jest tak intuicyjne, jak jego konkurenci. Funkcje takie jak przesyłanie dokumentów do eTMF, uruchamianie lub widok cyklu pracy itp. wymagają zbyt wielu kroków

Cennik Veeva Vault

Niestandardowe ceny

Ocena i recenzje Veeva Vault

G2 : 4. 1/5 (50+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (20+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o prawdziwym Veeva Vault?

Ogólne wrażenia z użytkowania były satysfakcjonujące i mogłem bardzo dobrze korzystać z funkcji współpracy, a śledzenie zadań było łatwe. Niemniej jednak, jego wydajność jest niska w przypadku dużych zbiorów danych i występują problemy z opóźnieniami.

Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami w opiece zdrowotnej

6. Medidata (najlepsze do zarządzania badaniami i wizualizacji danych)

via Medidata

CTMS firmy Medidata to proste narzędzie z zautomatyzowanymi cyklami pracy, które pomaga usprawnić ręczne procesy kliniczne. Płynna integracja oprogramowania z eTMF i Medidata Rave EDC eliminuje ręczne wprowadzanie danych, umożliwiając zarządzanie próbami, badaniami naukowymi i ośrodkami. Dodatkowo, oferuje potężną analitykę wizualną do monitorowania badań i wersji próbnych.

Najlepsze funkcje Medidata

Wydajne zarządzanie badaniami klinicznymi dzięki automatyzacji transferu danych z EDC do pulpitów, prognoz i analiz

Twórz wykresy i intuicyjne wizualizacje badań w jednym raporcie lub pulpicie

Zoptymalizuj współpracę w ośrodku i zarządzaj dokumentami dzięki integracji Rave EDC i Medidata eTMF

Ograniczenia Medidata

Brak opcji masowego dodawania informacji

Łatwo jest utracić dane, jeśli nie są zapisywane lub wielu użytkowników pracuje jednocześnie

Cennik Medidata

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Medidata

G2 : 4. 2/5 (20+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy Medidata?

Ogólnie rzecz biorąc, Medidata jest dość łatwa w użyciu dzięki obszernym filmom szkoleniowym. Interfejs nie jest zabawny ani intuicyjny w nawigacji, a zakończone strony nie mają przepływu do następnej strony po zapisaniu, co sprawia, że wprowadzanie danych jest bardziej czasochłonne. Nie podoba mi się również to, że po zakończeniu wprowadzania danych na stronie eCRF, po zapisaniu nie następuje automatyczny przepływ do następnej strony, na której potrzebne są dane, zwłaszcza w ramach tej samej wizyty.

📮ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników wiedzy wysyła od 1 do 3 osób dziennie, aby uzyskać potrzebny im kontekst. Ale co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy ClickUp AI Brain przełączanie kontekstów staje się przeszłością. Wystarczy zadać pytanie bezpośrednio z obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

7. Oracle Siebel (najlepsze do monitorowania i zarządzania operacjami związanymi z wersjami próbnymi)

przez Oracle Siebel CTMS

Oracle Siebel CTMS pomaga usprawnić operacje związane z badaniami klinicznymi, utrzymać jakość badań i lepiej zarządzać relacjami z badaczami.

Platforma posiada solidne narzędzia, takie jak raporty z podróży, zarządzanie dokumentami, śledzenie płatności w ośrodku i zarządzanie kalendarzem, umożliwiające bardziej efektywne prowadzenie wersji próbnych badań klinicznych. Oferuje również zaawansowane raporty dotyczące statusu i zarządzania wersją próbną, które usprawniają podejmowanie decyzji.

Najlepsze funkcje Oracle Siebel

Usprawnij operacje związane z badaniami klinicznymi dzięki widoczności danych w czasie rzeczywistym i automatyzacji przepływu pracy

Uzyskaj dostęp do spersonalizowanych portali, które pomogą koordynatorom ośrodków i agencjom ratingowym zarządzać wersjami prób klinicznych przez Internet

Automatyczne śledzenie statusu zakończonych wizyt uczestników, eliminujące błędy manualne

Ograniczenia Oracle Siebel

Konfiguracja i zarządzanie systemem może wymagać szkolenia

Mogą wystąpić wysokie koszty wdrożenia, w tym licencjonowania oprogramowania, niestandardowego dostosowania i integracji

Cennik Oracle Siebel

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Oracle Siebel

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

📖 Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania kliniką

8. MasterControl CTMS (najlepszy do zarządzania dokumentacją kliniczną i jakością)

przez MasterControl CTMS

MasterControl łączy CTMS i CQMS (systemy zarządzania badaniami klinicznymi i jakością), dzięki czemu można zarządzać wszystkim - od gromadzenia danych pacjentów po dokumentację, jakość i ryzyko - poprawiając dokładność danych i wydajność w wersjach próbnych.

Oprogramowanie usprawnia zarządzanie eTMF, dokumentami, działaniami, wydarzeniami związanymi z jakością, audytami, szkoleniami i projektami w całej wersji próbnej. Upraszcza wymianę informacji przy użyciu kilku metod importu i eksportu danych. Ponadto umożliwia połączenie, raportowanie i rozszerzenie informacji o każdym ośrodku, w tym kwalifikacji do badań i udziału w nich, historii audytów i wizyt monitorujących.

Najlepsze funkcje MasterControl CTMS

Zbieraj i organizuj dokumenty TMF (Trial Master File) i GCP (Good Clinical Practices) w różnych ośrodkach i CRO

Zarządzaj kwalifikacją ośrodka, monitorowaniem, wydajnością oraz audytami i szkoleniami dostawców przez cały czas trwania badania klinicznego

Zintegruj operacje kliniczne, zarządzanie jakością i wydarzenia związane z jakością w CRO, u dostawców i w ośrodkach badawczych

Ograniczenia systemu MasterControl CTMS

Wyszukiwanie danych może być uciążliwe

Stroma krzywa uczenia się

Ceny oprogramowania MasterControl CTMS

Niestandardowe ceny

Ocena i recenzje MasterControl CTMS

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

9. TrialKit (najlepszy do zarządzania zdalnymi wersjami próbnymi i zdecentralizowanymi badaniami)

via TrialKit

TrialKit to kompleksowy system zarządzania badaniami klinicznymi z zarządzaniem zasobami, który upraszcza prowadzenie wersji próbnych. Umożliwia wprowadzanie danych w czasie rzeczywistym i bezpośrednie przesyłanie danych do aplikacji EDC, przyspieszając gromadzenie danych.

Platforma ta pozwala na automatyzację procesów elektronicznej zgody i raportowania wyników przez pacjentów, pomagając w prowadzeniu zdalnych i hybrydowych wersji prób klinicznych. Ponadto TrialKit oferuje analitykę opartą na AI, która pomaga podejmować świadome decyzje. Platforma posiada natywną aplikację mobilną, która pozwala badaczom zarządzać wersjami próbnymi w dowolnym miejscu.

Najlepsze funkcje TrialKit

Dodawaj ośrodki i kohorty, modyfikuj schematy dawkowania, dostosowuj się do zmian regulacyjnych i zapobiegaj odstępstwom od protokołu za pomocą TrialKit Electronic Data Capture (EDC)

Uruchamiaj elastyczne projekty badań i dokładnie randomizuj pacjentów, korzystając z funkcji zarządzania zasobami, takich jak RTSM (Randomization and Trial Supply Management)

Uprość proces kodowania w zarządzaniu danymi klinicznymi za pomocą automatycznego kodowania z TrialKit Coder

Limity TrialKit

Tworzenie i projektowanie EDC do badań wymaga nauki

Raport pulpitu nawigacyjnego można filtrować według więcej niż jednego ośrodka naraz

Ceny TrialKit

Już od 1350 USD

Oceny i recenzje TrialKit

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4. 6/5 (30+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o TrialKit?

TrialKit spełnia nasze potrzeby w zakresie badań klinicznych. Interfejs użytkownika jest świetny, umożliwiając użytkownikom łatwe poruszanie się po platformie. Ich kompleksowa baza wiedzy jest wyposażona w AI, która może bezpośrednio odpowiadać na pytania. Obsługa klienta jest wyjątkowa! Nigdy nie mieliśmy pytania, na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi, a ponadto firma oferuje konsultacje 1:1, aby pomóc w niemal każdej sprawie. Brakuje jednak funkcji, takich jak łatwiejszy sposób projektowania strony głównej, większa elastyczność dzięki pulpitowi i raportowaniu na stronie głównej oraz bardziej zaawansowane działania warunkowe.

10. RealTime CTMS (najlepszy do usprawnienia rejestracji pacjentów i wersji prób klinicznych)

przez RealTime CTMS

RealTime CTMS pomaga usprawnić wersje próbne, rejestrację pacjentów i zarządzanie badaniami. Jest wyposażony w narzędzia do planowania, które automatyzują powiadomienia o datach docelowych badań i nadchodzących wydarzeniach. Upraszcza śledzenie pacjentów i oferuje zaawansowane funkcje raportowania, które pomagają monitorować wydajność ośrodka, rekrutację, wskaźniki finansowe i wydajność personelu.

RealTime CTMS to również oprogramowanie zgodne z HIPAA, które pomaga zapewnić zgodność wersji próbnych z obowiązującymi przepisami i standardami etycznymi dzięki funkcjom takim jak ścieżki audytu i kontrole integralności danych.

Najlepsze funkcje systemu RealTime CTMS

Śledzenie i monitorowanie nowych potencjalnych klientów z CRO i budowanie listy badań

Twórz niestandardowe raporty, aby identyfikować trendy w branży i uzyskiwać wgląd w działania ośrodka

Przyspiesz planowanie dzięki automatyzacji dat celów badań i obliczania okien

Limity CTMS w czasie rzeczywistym

Stroma krzywa uczenia się

Dostęp i uprawnienia użytkowników nie są wystarczająco szczegółowe

Ceny oprogramowania RealTime CTMS

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje RealTime CTMS

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4. 9/5 (60+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o RealTime CTMS?

Real Time-CTMS oferuje ustawienie funkcji, które pomagają w zarządzaniu wersjami próbnymi. Podoba mi się również program szkoleniowy, który obejmuje potrzeby każdego użytkownika, a obsługa klienta zasługuje na ocenę 5 gwiazdek. Żałuję jednak, że nie ma możliwości importowania wizyt badawczych. Pozwoliłoby to zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko błędów podczas wprowadzania danych.

11. Edge CTMS (najlepsze do zarządzania badaniami klinicznymi w czasie rzeczywistym)

via Edge

Podobnie jak większość systemów CTMS, Edge został stworzony jako oprogramowanie do zarządzania badaniami klinicznymi i pacjentami. Oprogramowanie specjalizuje się w pomaganiu badaczom w śledzeniu i zarządzaniu badaniami od początku do końca. Ponadto zapewnia pełną widoczność i kontrolę nad rekrutacją pacjentów.

Edge CTMS posiada inne korzystne funkcje, takie jak moduł finansowy i niestandardowe cykle pracy. Dzięki temu może zastąpić arkusze kalkulacyjne, zapewniając bardziej przejrzysty widok raportów finansowych, cykli pracy, atrybutów pacjentów, faktur i nie tylko.

Najlepsze funkcje EDGE CTMS

Rejestrowanie i zarządzanie cyklami pracy w czasie rzeczywistym

Przydziel obciążenie pracą w wybrany sposób dzięki niestandardowemu kreatorowi cyklu pracy

Śledzenie faktur i tworzenie raportów dzięki kompleksowemu modułowi finansowemu

Ograniczenia EDGE CTMS

Brak interaktywnego raportowania, co może ograniczać edycję faktur i raportów, wpływając na możliwość optymalizacji jakości danych rekordów

Zarządzanie dużą ilością danych z ośrodków badawczych może być trudne i czasochłonne

Ceny EDGE CTMS

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje EDGE CTMS

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4. 9/5 (30+ opinii)

Co mówią prawdziwi użytkownicy EDGE CTMS?

Świetny system - łatwy w użyciu, łatwy do szkolenia innych, obecnie nie mógłbym bez niego wykonywać swojej pracy. Jestem zwolennikiem EDGE - to świetny projekt! Jednak system wylogowuje użytkownika, jeśli po bardzo krótkim okresie nie naciśnie żadnego klawisza/nie wykona żadnego ruchu myszą.

12. Castor EDC (najlepszy do przechwytywania danych z wersji próbnej)

via Castor EDC

Castor EDC to oparty na chmurze system CTMS i oprogramowanie do wprowadzania danych. Jego przyjazna dla użytkownika baza danych doskonale nadaje się do śledzenia rekordów pacjentów. Możesz wprowadzać dane, generować automatyczne zapytania i korzystać z różnych opcji filtrowania, aby szybko wyszukiwać dane. Platforma pokazuje również ogólną podróż pacjenta, jego postępy i zaległe prace - wszystko w jednym miejscu.

Castor wyróżnia się rozbudowanymi funkcjami ankiet. Możesz tworzyć formularze przypadków dla prób i badań klinicznych, tworzyć różne ankiety przy użyciu szablonów, wysyłać ankiety internetowe, organizować ankiety w pakiety w celu łatwej dystrybucji, a także wyświetlać nawigator formularzy w ankietach, aby uczestnicy mogli łatwo poruszać się między sekcjami.

Najlepsze funkcje Castor EDC

Przechwytuj dane z badań i zarządzaj nimi w jednym hubie, udostępniaj je zespołowi zarządzającemu badaniami i twórz zaawansowane formularze eCRF (Case Report Forms)

Uzyskaj wgląd w statystyki badań w czasie rzeczywistym i śledź wprowadzanie danych

Korzystaj z uprawnień dostępu opartych na rolach w celu zapewnienia szczegółowej kontroli i ochrony danych

Otrzymuj powiadomienia e-mail o określonych wydarzeniach, takich jak powtarzające się wprowadzanie danych, wydarzenia związane z badaniem itp.

Ograniczenia Castor EDC

Zarządzanie danymi może stanowić wyzwanie ze względu na problemy takie jak opóźnione przechwytywanie danych, zmiana dat podczas pracy w różnych strefach czasowych itp.

Ceny Castor EDC

Niestandardowe ceny

Castor EDC - oceny i recenzje

G2 : 4. 6/5 (100+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (200+ recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy Castor EDC?

Castor EDC to przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze narzędzie w wersji do prób klinicznych, z którego korzystałem do tej pory. Dostarcza elastyczności w użytkowaniu. Pozwala na zmiany funkcji, które można dodać w celu dostosowania do nowych potrzeb. Jest ono jednak centralnie sterowane. Wyzwaniem jest dostarczenie narracji do niektórych slotów, które są ograniczone. Z drugiej strony, w niektóre dni działa wolno.

13. Clinical Conductor CTMS (najlepszy do optymalizacji rekrutacji i finansowych cykli pracy)

przez Clinical Conductor CTMS

Clinical Conductor CTMS firmy Advarra oferuje solidne możliwości śledzenia badań klinicznych, rekrutacji, zgodności i finansów. Posiada ogromną bazę danych z opcjami filtrowania i niestandardowymi pulpitami nawigacyjnymi, dzięki czemu nadaje się do obsługi tysięcy pacjentów.

Platforma pomaga śledzić rekrutację pacjentów, tworzyć szczegółowe raporty oraz organizować spotkania i wizyty. Wyróżniającą się funkcją narzędzia jest planowanie pacjentów. Wystarczy wprowadzić każde badanie, ustawić odstępy czasu, zarejestrować i zaplanować.

Najlepsze funkcje Clinical Conductor CTMS

Scentralizuj informacje związane z personelem, protokołami, finansami i nie tylko dzięki zarządzaniu badaniami klinicznymi

Usprawnij zadania rekrutacyjne, otrzymuj aktualizacje zapisów w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom rekrutacyjnym

Zarządzaj budżetami, śledź faktury i identyfikuj zaległe płatności

Ograniczenia Clinical Conductor CTMS

Funkcje zarządzania finansami mogą być dość złożone

Interfejs z wieloma stronami i przyciskami może wydawać się nieporęczny dla niektórych użytkowników

Ceny oprogramowania Clinical Conductor CTMS

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Clinical Conductor CTMS

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4. 5/5 (30+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Clinical Conductor CTMS?

Clinical Conductor CTMS doskonale nadaje się do zarządzania wersjami próbnymi, finansami, rekrutacją i planowaniem. Po zapoznaniu się z interfejsem można przeglądać informacje na wiele sposobów. Jedną z jego wad jest brak możliwości elektronicznego zarządzania źródłami i dokumentami. Gdyby tak było, byłby to naprawdę punkt kompleksowej obsługi dla ośrodków prowadzących wersje próbne.

Uprość prowadzenie badań klinicznych dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu CTMS

Bez technologii modernizacja badań klinicznych jest jak odległe marzenie. Niezależnie od tego, czy chcesz uporządkować dokumentację, usprawnić monitorowanie, czy przyspieszyć procesy, potrzebujesz idealnego systemu CTMS.

Nasza lista zawiera najlepsze systemy CTMS o zróżnicowanych funkcjach. Wszystko, co musisz zrobić, to ocenić swoje potrzeby, priorytety i budżet, aby wybrać platformę, która spełni Twoje oczekiwania. Na przykład, jeśli Twoim priorytetem jest zarządzanie badaniami, rozważ Edge CTMS, a jeśli masz do czynienia ze zdalnymi wersjami próbnymi, wybierz Florence eBinders.

Jeśli jednak potrzebujesz kompleksowego rozwiązania obejmującego wszystkie aspekty zarządzania projektami w celu usprawnienia i przyspieszenia procesów związanych z badaniami klinicznymi, wypróbuj ClickUp.

Zarejestruj się za Free już dziś, aby zobaczyć ClickUp w akcji!