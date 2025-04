11 najlepszych alternatyw i konkurentów Avoma w 2025 roku

Avoma, znana z funkcji nagrywania spotkań, transkrypcji i współpracy zespołowej, jest popularnym wyborem dla wielu Teams. Chociaż sprawdza się dobrze w przypadku niektórych Teams, inne mogą uznać, że nie spełnia wszystkich wymagań.

Być może Avoma nie do końca pasuje do twojego cyklu pracy, a może szukasz głębszych integracji, zaawansowanych funkcji udostępniania not atek lub funkcji analizy przychodów dostosowanych do procesów sprzedaży lub powodzenia klienta.

Dobra wiadomość? Nie musisz iść na kompromis.

W tym artykule omówimy kilka najlepszych alternatyw Avoma, przedstawiając ich kluczowe funkcje, mocne strony i idealne przypadki użycia. Zrobiliśmy to za ciebie, więc czytaj dalej, aby zobaczyć, które narzędzia mogą lepiej sprawdzić się na twoich spotkaniach i zwiększyć twoją wydajność!

Czego należy szukać w alternatywach dla Avoma?

Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania spotkaniami powinno być dostosowane do unikalnego sposobu pracy i spełniać podstawowe standardy, takie jak bezpieczeństwo i zgodność. Należy również pamiętać o kilku innych ważnych czynnikach, które mogą mieć duże znaczenie:

Podstawowe funkcje: Twoje narzędzie powinno ułatwiać prowadzenie spotkań. Musi oferować dokładne nagrywanie i transkrypcję oraz wgląd oparty na AI, aby podkreślić trendy i zautomatyzowane podsumowania, które oszczędzą ci odtwarzania długich nagrań

Skalowalność i niestandardowość: Wraz z rozwojem firm średniej wielkości, rosną też ich potrzeby. Poszukaj platformy, która może skalować się wraz z tobą, niezależnie od tego, czy chodzi o dodanie większej liczby użytkowników, czy obsługę bardziej złożonych cykli pracy. Dodatkowe punkty, jeśli możesz dostosować ją do sposobu pracy swojego zespołu

Głęboka integracja z narzędziami Business: Rozważ narzędzia, które integrują się z istniejącym stosem technologicznym poza CRM, takie jak narzędzia do zarządzania zadaniami (ClickUp), platformy do wideokonferencji (Zoom, MS Teams) oraz klienci e-mail (Gmail, Outlook) i bazy wiedzy (Confluence)

Przejrzyste ceny i wartość: Bez względu na to, jak świetne jest narzędzie, musi ono pasować do twojego budżetu. Szukaj przejrzystych cen bez ukrytych opłat. Pomocna jest również bezpłatna wersja próbna lub demo; możesz ją wypróbować i sprawdzić, czy naprawdę działa dla twojego zespołu

11 najlepszych alternatyw Avoma w skrócie

Oto przegląd najlepszych asystentów spotkań opartych na AI, który pomoże ci znaleźć idealne rozwiązanie dla potrzeb twojego zespołu!

Nazwa Najlepsze dla Kluczowe funkcje ClickUp Kompleksowe zarządzanie spotkaniami, zadaniami i współpraca Organizacja zadań, zarządzanie spotkaniami i automatyzacja cyklu pracy Fireflies. ai Asystent spotkań do nagrywania i transkrypcji Integracja z CRM i przydatne podsumowania spotkań Fathom Spostrzeżenia dotyczące sprzedaży i podsumowania rozmów Synchronizacja CRM i szablony specyficzne dla sprzedaży Gong. io Dogłębna analiza konwersacji i inteligencja sprzedaży Analiza interakcji z klientami i spostrzeżenia oparte na AI Otter. ai Transkrypcja i współpraca w czasie rzeczywistym Dokładne transkrypcje z płynną integracją z kalendarzem Wingman Coaching sprzedaży i analiza konwersacji w czasie rzeczywistym Coaching na żywo i śledzenie wydajności podczas rozmów Salesloft Zaangażowanie w sprzedaż i zarządzanie pipeline'ami oparte na AI Automatyzacja komunikacji i wysiłków informacyjnych Chorus. ai Optymalizacja rozmów sprzedażowych i analiza połączeń Śledzenie rozmów sprzedażowych i optymalizacja strategii zespołu Tactiq Transkrypcja w czasie rzeczywistym i organizacja zadań Teams, które chcą tworzyć wykonalne zadania i rejestrować najważniejsze wydarzenia ze spotkań MeetGeek. ai Transkrypcja spotkań i dalsze informacje oparte na AI Dogłębna analiza spotkań i łatwe udostępnianie spostrzeżeń Grain Nagrywanie i udostępnianie najważniejszych wydarzeń i opinii ze spotkań Teams skupione na zbieraniu opinii klientów i udostępnianiu kluczowych momentów

11 najlepszych alternatyw dla Avoma

Zebraliśmy 11 najlepszych alternatyw Avoma, z których każda ma unikalne funkcje i możliwości spełniające różne potrzeby. Od lepszej integracji i dokładności transkrypcji po zaawansowane notatki generowane przez AI i wgląd w rozmowy - te alternatywy mają to, czego potrzebujesz.

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do spotkań, zarządzania zadaniami i współpracy oparte na AI)

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, która rewolucjonizuje sposób, w jaki zespoły zarządzają projektami, dokumentami i komunikacją - wszystko w ramach jednej ujednoliconej platformy opartej na AI.

ClickUp Sales Management Software wykorzystuje AI do zwiększenia wydajności spotkań i ogólnej współpracy. Dzięki funkcjom opartym na AI, Teams mogą analizować trendy danych w celu prognozy wyników sprzedaży i identyfikacji potencjalnych wyzwań, zanim się pojawią.

Poznaj ClickUp AI Notetaker, swojego najlepszego przyjaciela na spotkania! Przechwytuje wszystko, co ważne - od elementów działań po kluczowe decyzje - dzięki czemu możesz pozostać zaangażowany, nie martwiąc się, że coś przegapisz.

Po każdej rozmowie otrzymasz jasne i uporządkowane podsumowanie i transkrypcję tego, co zostało omówione. Oznacza to koniec z późniejszym rozszyfrowywaniem niechlujnych notatek!

To, co naprawdę wyróżnia ClickUp AI Notetaker, to sposób, w jaki płynnie integruje się z resztą pracy w ClickUp. AI Notetaker może automatycznie tworzyć zadania z dyskusji na spotkaniu lub udostępniać podsumowanie bezpośrednio na czacie zespołu. W ten sposób wszyscy pozostają w zgodzie i nic nie umknie uwadze.

Uzyskaj transkrypcje spotkań i elementy działań dzięki ClickUp AI Notetaker

Co więcej, AI może automatyzować rutynowe procesy, takie jak planowanie spotkań i wysyłanie przypomnień, w oparciu o dostępność i preferencje zespołu. Skraca to czas poświęcany na koordynację logistyki i pozwala członkom Teams skoncentrować się na efektywnej współpracy nad transakcjami.

Połącz agendy, notatki i działania następcze z zadaniami za pomocą ClickUp Meetings

Możesz także użyć edytora tekstu sformatowanego ClickUp Meetings, aby notować notatki, dodawać komentarze i oznaczać członków zespołu w celu podjęcia konkretnych działań podczas spotkań. A jeśli coś jest do zrobienia po spotkaniu? Możesz przypisać zadania bezpośrednio z notatek ze spotkania.

Koniec z przekopywaniem się przez rozproszone notatki; wszystko jest uporządkowane i gotowe do udostępniania interesariuszom.

ClickUp Brain, potężny asystent ClickUp AI, pozwala szybko podsumowywać notatki ze spotkań, sprawdzać gramatykę, a nawet przygotowywać kolejne e-maile lub raporty. Funkcja ta płynnie współpracuje ze współpracą w czasie rzeczywistym w ramach ClickUp Docs, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane, zorganizowane i łatwe do znalezienia.

Uzyskaj natychmiastowy wgląd w spotkanie dzięki ClickUp Brain

Chcesz uczynić swoje spotkania jeszcze bardziej interaktywnymi? Skorzystaj z Tablic ClickUp, aby tworzyć mapy pomysłów i współpracować w czasie rzeczywistym. Aby utrzymać współpracę z klientami na właściwym torze, możesz łatwo dodawać refleksje lub opinie w zadaniach i komentarzach ClickUp, dzięki czemu nigdy nie stracisz z oczu tego, co należy zrobić w następnej kolejności.

ClickUp oferuje również przydatne szablony do prowadzenia sprawnych spotkań. Na przykład ClickUp Meeting Minutes Template pomaga zachować porządek i wydajność podczas spotkań. Umożliwia szybkie rejestrowanie uczestników, agend i elementów działań. Dodatkowo, możesz przypisać zadania bezpośrednio z dokumentu, aby wszyscy byli odpowiedzialni!

Pobierz szablon Free Dokumentuj wszystkie decyzje, działania i dyskusje podczas spotkań za pomocą szablonu protokołu ze spotkania ClickUp

Możesz również wypróbować ClickUp Meeting Notes Template i ClickUp Meetings Template, aby zwiększyć wydajność dyskusji w zespole.

ClickUp - najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Szeroka gama funkcji może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na członka

ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu za jedyne $6/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

To było fenomenalne zobaczyć, ile czasu zaoszczędziliśmy na spotkaniach od czasu przejścia na ClickUp. To, co wcześniej zajmowało nam trzy godziny tygodniowo na planowanie wydarzeń i aktualizacje, teraz zajmuje nam nieco ponad godzinę. Teams mają teraz więcej czasu, aby skupić się na ważniejszych priorytetach marketingowych.

To było fenomenalne zobaczyć, ile czasu zaoszczędziliśmy na spotkaniach od czasu przejścia na ClickUp. To, co wcześniej zajmowało nam trzy godziny tygodniowo na planowanie wydarzeń i aktualizacje, teraz zajmuje nam nieco ponad godzinę. Teams mają teraz więcej czasu, aby skupić się na ważniejszych priorytetach marketingowych.

📮ClickUp Insight: Według naszego badania efektywności spotkań, 12% respondentów uważa, że spotkania są przepełnione, 17% twierdzi, że trwają zbyt długo, a 10% uważa, że są w większości niepotrzebne. W innej ankiecie przeprowadzonej przez ClickUp, 70% respondentów przyznało, że chętnie wysłaliby na spotkania zastępcę lub pełnomocnika, gdyby mieli taką możliwość. Zintegrowany Notatnik AI ClickUp może być idealnym zastępcą na spotkaniach! Pozwól AI uchwycić każdy kluczowy punkt, decyzję i element działania, podczas gdy Ty skupisz się na pracy o wyższej wartości. Dzięki automatycznym podsumowaniom spotkań i tworzeniu zadań wspomaganym przez ClickUp Brain, nigdy nie przegapisz krytycznych informacji - nawet jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu. Prawdziwe wyniki: Teams korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% redukcję niepotrzebnych rozmów i spotkań!

2. Fireflies. ai (najlepsze do robienia notatek i współpracy)

via Fireflies

Fireflies to oparty na AI asystent spotkań, który nagrywa, transkrybuje i podsumowuje spotkania na popularnych platformach, takich jak Zoom, Microsoft Teams i Google Meet. Oszczędza czas, generując dokładne notatki ze spotkań, podkreślając kluczowe punkty i wyodrębniając elementy działań. Fireflies wyłapuje ważne szczegóły, takie jak zadania, terminy i kluczowe wskaźniki, jednocześnie analizując ton rozmów.

Aplikację można płynnie zintegrować z narzędziami takimi jak HubSpot, Salesforce i Slack, dzięki czemu cykl pracy pozostaje płynny. Ponadto Fireflies umożliwia tworzenie zadań za pomocą komend głosowych i synchronizuje podsumowania spotkań bezpośrednio z CRM. Brakuje mu jednak niektórych zaawansowanych funkcji, a jakość transkrypcji opartej na AI może nie dorównywać innym narzędziom.

Najlepsze funkcje Fireflies. ai

Automatyzacja analizy nastrojów w celu wyróżnienia pozytywnych, negatywnych i neutralnych segmentów dyskusji

Śledzenie kluczowych szczegółów spotkania, takich jak daty, metryki i pytania do dalszych działań

Śledzenie tematów z możliwością dostosowania, aby sortować informacje o spotkaniach w zależności od potrzeb

Dostęp do notatek z poprzednich spotkań ze znacznikami czasu i możliwością ich przeszukiwania

Wykorzystaj dynamiczne dane powstania bazy wiedzy dzięki fragmentom dźwiękowym i osadzonym spotkaniom

Fireflies. ai ograniczenia

Brak możliwości nagrywania osobistych dyskusji na żywo bezpośrednio na pulpicie (dostępne tylko na urządzeniach mobilnych)

Wersja Free ma limit minut nagrywania rozmów

Fireflies. ai ceny

Free

Pro: $18/miesiąc za licencję

Business: $29/miesiąc za licencję

Enterprise: $39/miesiąc za licencję

Fireflies. ai oceny i recenzje

G2: 4. 8/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

3. Fathom (najlepsze do przechwytywania spostrzeżeń sprzedażowych i podsumowań rozmów)

via Fathom

Fathom to kolejne darmowe narzędzie do robienia notatek, które znacznie ułatwia zarządzanie spotkaniami. Nagrywa, transkrybuje i podsumowuje rozmowy, pozwalając skupić się na tym, co jest omawiane. Dostępne są nawet niestandardowe szablony dla wszystkich spotkań, takich jak rozmowy sprzedażowe lub spotkania dotyczące powodzenia klienta, dzięki czemu można je dostosować do swoich potrzeb.

Platforma płynnie synchronizuje się z systemami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot, oszczędzając czas dzięki automatycznej aktualizacji podsumowań i zadań. Możesz także udostępniać klipy wideo zamiast zwykłych tekstów, co daje więcej kontekstu podczas aktualizowania zespołu na Slacku lub innych narzędziach.

Najlepsze funkcje Fathom

Śledzenie czasu rozmów w czasie rzeczywistym i otrzymywanie natychmiastowych informacji zwrotnych dzięki alertom "monologu" w celu poprawy komunikacji podczas spotkania

Skoncentruj się na kluczowych punktach, tematach i elementach działania bez pomijania kluczowych szczegółów

Mądrzejsze wyszukiwanie i współpraca w czasie rzeczywistym dzięki narzędziom zaprojektowanym do płynnej pracy zespołowej

Łatwo identyfikuj i organizuj elementy działań, aby zapewnić jasne i skuteczne działania następcze po dyskusjach

Doświadcz responsywnej obsługi klienta z szybką i przyjazną pomocą w razie potrzeby

Ograniczenia Fathom

Ograniczone możliwości dostosowania poziomu szczegółowości lub stylu podsumowań spotkań do konkretnych preferencji

Brak możliwości edycji podsumowań lub szkolenia AI w celu uzyskania lepszej dokładności

Brak trybu offline do transkrypcji lub podsumowań

Problemy z hałaśliwym otoczeniem lub nakładającymi się głosami, co prowadzi do mniej dokładnych transkrypcji

Cennik Fathom

Starter: 50 USD/miesiąc (w tym 1 firma)

Srebrny: 260 USD/miesiąc (w tym 10 firm)

Gold: $380/miesiąc (w tym 25 firm)

Platinum: 680 USD/miesiąc (w tym 50 firm)

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5.0/5 (ponad 4000 opinii)

Capterra: 5.0/5 (600+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fathom?

Fathom pomaga mi w pełni wykorzystać moje spotkania. Fathom był łatwy do ustawienia i bezbłędnie synchronizuje się z moim Kalendarzem Google, jednocześnie ułatwiając wybór spotkań, które będą obejmować rejestrator AI. Podsumowania są łatwo przyswajalne. Szczególnie podoba mi się to, że są podzielone na różne sekcje (kluczowe wnioski, tematy i kolejne kroki).

Fathom pomaga mi w pełni wykorzystać moje spotkania. Fathom był łatwy do ustawienia i bezbłędnie synchronizuje się z moim Kalendarzem Google, jednocześnie ułatwiając wybór spotkań, które będą obejmować rejestrator AI. Podsumowania są łatwo przyswajalne. Szczególnie podoba mi się to, że są podzielone na różne sekcje (kluczowe wnioski, tematy i kolejne kroki).

4. Gong. io (najlepsza platforma do analizy konwersacji i sprzedaży)

via Gong

Gong ma na celu uczynienie spotkań projektowych bardziej wnikliwymi. Możesz pominąć niekończące się konferencje i nadal być na bieżąco. Jest również niezwykle przyjazny dla użytkownika - nie wymaga rozszerzenia szkolenia, więc możesz zacząć od razu.

Niezależnie od tego, czy wdrażasz nowych członków zespołu, śledzisz niestandardowe obawy klientów, czy też dopracowujesz swoją ofertę handlową, Gong usprawnia cały proces dla specjalistów ds. sprzedaży. Ponadto, gdy nadejdzie czas, aby podzielić się ważnymi chwilami z klientami, możesz wysyłać nagrania za pomocą prostego połączonego linku, a nawet śledzić, kto faktycznie ogląda.

Najlepsze funkcje Gong. io

Automatycznie generuj elementy działań przy minimalnych zmianach, pozwalając skupić się na ich realizacji

Uzyskaj wgląd w najskuteczniejsze połączenia, aby szybciej wdrażać i szkolić nowych członków zespołu w celu zwiększenia zadowolenia klientów

Śledzenie powtarzających się problemów i trendów klientów w celu lepszego zrozumienia rynku

Analizuj język powodzenia sprzedaży, punkty bólu i obiekcje, aby udoskonalić swoje podejście do sprzedaży

Otrzymuj powiadomienia o kluczowych słowach kluczowych, takich jak "ryzyko" lub "anuluj", aby proaktywnie reagować na potencjalne obawy

Uzyskaj dostęp do szczegółowych analiz danych dotyczących połączeń, interakcji sprzedażowych i zachowań klientów, aby kierować swoją strategią

Ograniczenia Gong. io

Zmaga się z dokładnością transkrypcji i wymaga sprawdzenia dźwięku

Brak integracji między sekcjami Conversations i Engage

Ograniczone możliwości masowego eksportu wymagają zasobów technicznych do pobierania dużych zestawów danych

Ceny Gong. io

Niestandardowe ceny w zależności od typu licencji

Oceny i recenzje Gong. io

G2: 4. 8/5 (ponad 6 000 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (ponad 500 recenzji)

5. Otter. ai (Najlepsza transkrypcja i współpraca w czasie rzeczywistym oparta na AI dla spotkań)

Otter jest używany w różnych branżach do transkrypcji wszystkiego, od nagrań prawnych i wywiadów po tworzenie podsumowań spotkań i protokołów ze spotkań (MOM). Automatycznie transkrybuje spotkania w czasie rzeczywistym, więc nie musisz się martwić, że coś przegapisz. OtterPilot może nawet uczestniczyć w wielu spotkaniach jednocześnie, transkrybując je na bieżąco.

Dzięki zaawansowanemu rozpoznawaniu mówców, Otter płynnie obsługuje różne głosy i język branżowy. Funkcja Meeting Gems pozwala dodawać elementy akcji, komentarze i notatki w trakcie lub po spotkaniu, zapewniając, że wszystko zostanie uchwycone.

Najlepsze funkcje Otter. ai

Spersonalizuj transkrypcje, ucząc Otter rozpoznawać swój głos

Zintegruj Otter ze swoim kalendarzem, aby automatycznie dołączać do spotkań i je transkrybować

Odtwarzaj wcześniejsze rozmowy z większą prędkością i eksportuj transkrypcje w wielu formatach w celu łatwego udostępniania i przechowywania nagrań

Automatyczne przechwytywanie zmian wizualnych podczas rozmów w celu podkreślenia kluczowych momentów wraz z transkrypcjami

Ograniczenia Otter. ai

Kanał konwersacji może mieć opóźnienia i spowalniać dostęp do poprzednich spotkań

Raz utworzonych podsumowań nie można aktualizować

Problemy z dokładną identyfikacją mówców w rozmowach grupowych, co stanowi wyzwanie dla przypadków użycia wymagających transkrypcji, takich jak wywiady

Cennik Otter. ai

Free Plan

Pro: $8. 33/miesiąc za użytkownika

Business: $20/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Otter. ai

G2: 4. 3/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (90+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Otter. ai?

Otter. ai to świetne narzędzie AI do transkrypcji audio i wideo. Wersja premium jest świetna, ponieważ umożliwia przesyłanie większej liczby minut audio. Najlepszą częścią jest oznaczanie czasu i dokładność. Ogólnie jestem zadowolony, ale powiedziałbym, że można go ulepszyć pod względem identyfikacji mówcy i czasami staje się niezgrabny podczas edycji.

Otter. ai to świetne narzędzie AI do transkrypcji audio i wideo. Wersja premium jest świetna, ponieważ umożliwia przesyłanie większej liczby minut audio. Najlepszą częścią jest oznaczanie czasu i dokładność. Ogólnie jestem zadowolony, ale powiedziałbym, że można go ulepszyć pod względem identyfikacji mówcy i czasami staje się niezgrabny podczas edycji.

6. Clari Copilot (najlepsza platforma analityczna do coachingu sprzedaży w czasie rzeczywistym)

via Clari Copilot

Clari Copilot (wcześniej Wingman) to platforma analityki sprzedaży zaprojektowana, aby pomóc zespołom sprzedażowym pracować mądrzej. Działając jako trener w czasie rzeczywistym, wyposaża przedstawicieli w narzędzia, spostrzeżenia i wskazówki na żywo, aby radzić sobie z obiekcjami, ulepszać rozmowy i szybciej zamykać transakcje.

Wingman łączy w sobie inteligencję konwersacyjną opartą na AI i coaching w czasie rzeczywistym, aby nagrywać, transkrybować i analizować rozmowy sprzedażowe w celu identyfikacji niestandardowych informacji o klientach i kondycji transakcji. Poza analizą po rozmowie, Wingman oferuje podpowiedzi na żywo, coaching i praktyczne karty walki podczas rozmów, zapewniając przedstawicielom pewność siebie i śledzenie każdej rozmowy.

Najlepsze funkcje Clari Copilot

Dostęp do scentralizowanego pulpitu Deal Central do śledzenia transakcji, identyfikowania transakcji zagrożonych, popychania ich do przodu w celu budowania pewności pipeline

Uzyskaj coaching w czasie rzeczywistym dzięki niestandardowym wskazówkom na żywo, kartom bitewnym i alertom monologowym podczas rozmów

Uzyskaj dostęp do wyselekcjonowanych list odtwarzania zwycięskich taktyk dla wersji demonstracyjnych, rozmów odkrywczych i nie tylko do wdrażania i wzajemnego uczenia się

Powiadomienia o udostępnianych fragmentach rozmów pozwalają dokładnie wiedzieć, kiedy rozmowa jest wyświetlana

Limity Clari Copilot

Nie zapewnia szybkiego podsumowania spotkania dla kluczowych punktów i kolejnych kroków

Alerty w czasie rzeczywistym podczas połączeń mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników

Ceny Clari Copilot

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Clari Copilot:

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

7. Salesloft (Najlepsza platforma sprzedażowa oparta na AI w celu poprawy wydajności)

via Salesloft

Salesloft to platforma do zarządzania przychodami, która łączy wszystkie działania sprzedażowe w jednym miejscu, centralizując komunikację, zarządzając potencjalnymi klientami i optymalizując cały proces sprzedaży. Dostarcza dynamiczne pulpity do wizualizacji stanu pipeline'u sprzedaży, śledzenia postępów i uzyskiwania cennych informacji na temat wydajności zespołu w czasie rzeczywistym.

Od prospectingu po odnowienia, Salesloft wyposaża Teams sprzedaży w zaawansowaną analitykę, automatyzację sprzedaży, prognozy, zarządzanie transakcjami i inteligencję konwersacji, umożliwiając inteligentniejsze podejmowanie decyzji i śledzenie transakcji.

Najlepsze funkcje Salesloft

Rekomendacje oparte na AI, inteligentne odpowiedzi i analizy predykcyjne

Centralizacja zarządzania niestandardowymi klientami poprzez integrację z systemami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot

Zoptymalizuj zimny zasięg dzięki konfigurowalnym szablonom e-maili i narzędziom do testowania A/B w celu zwiększenia zaangażowania

Przeglądaj rozmowy ze spostrzeżeniami, takimi jak współczynniki rozmów i wskaźniki coachingowe

Ograniczenia Salesloft

Niektórzy użytkownicy napotykają trudności podczas masowego importowania kontaktów

Proces ustawienia Salesloft wymaga rozszerzenia szkolenia zespołu

Cennik Salesloft

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Salesloft

G2: 4. 5/5 (ponad 4 000 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (ponad 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Salesloft?

Salesloft sprawia, że zasięg jest terminowy, przyjazny dla użytkownika, spersonalizowany i oparty na współpracy. Używam Salesloft od trzech lat jako BDR i mogę śmiało powiedzieć, że jest to niezbędne narzędzie do prowadzenia biznesu. Salesloft płynnie integruje się z Salesforce, zapewnia spersonalizowane skróty, które upraszczają spersonalizowany zasięg, a zakończone kadencje umożliwiają udostępnianie wszystkim dostawcom. Żałuję, że w Salesloft nie ma układów graficznych i większej liczby sposobów personalizacji wyglądu e-maili.

Salesloft sprawia, że zasięg jest terminowy, przyjazny dla użytkownika, spersonalizowany i oparty na współpracy. Używam Salesloft od trzech lat jako BDR i mogę śmiało powiedzieć, że jest to niezbędne narzędzie do prowadzenia biznesu. Salesloft płynnie integruje się z Salesforce, zapewnia spersonalizowane skróty, które upraszczają spersonalizowany zasięg, a zakończone kadencje umożliwiają udostępnianie wszystkim dostawcom. Żałuję, że w Salesloft nie ma układów graficznych i większej liczby sposobów personalizacji wyglądu e-maili.

8. Chorus. ai (najlepsze narzędzie do analizy konwersacji w celu optymalizacji rozmów sprzedażowych)

Chorus by ZoomInfo to oparta na sztucznej inteligencji platforma konwersacyjna zaprojektowana do przechwytywania, transkrypcji i analizy spotkań dotyczących sprzedaży i powodzenia klienta. Dostarcza ona praktycznych informacji, które pomagają zespołom skupić się na budowaniu relacji, a nie na zadaniach administracyjnych. Liderzy sprzedaży mogą używać Chorus do skuteczniejszego coachingu Teams, identyfikowania ryzyka w transakcjach i podkreślania kluczowych momentów w rozmowach.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i płynnej integracji, Chorus działa bez wysiłku w tle, dostarczając automatyczne podsumowania e-mail i kluczowe informacje. Funkcje takie jak oś czasu mówcy i udostępniane klipy zapewniają połączenie i organizację bez dodatkowego wysiłku.

Chorus. ai najlepsze funkcje

Uprość działania następcze dzięki e-mailom generowanym przez AI

Clip i udostępnianie określonych fragmentów spotkań wewnętrznie lub zewnętrznie w celu lepszej współpracy

Lepsza kwalifikacja potencjalnych klientów dzięki wzbogaconym danym B2B z integracji bazy danych ZoomInfo

Śledzenie metryk rozmów, oznaczanie zagrożeń i wyróżnianie pytań na potrzeby coachingu i zapewniania jakości

Chorus. ai ograniczenia

Integracja z systemami CRM może być złożona i czasochłonna

Ma stromą krzywą uczenia się ze względu na zaawansowane funkcje i analitykę

Kolejne e-maile mogą zawierać zbędne informacje, wymagające dodatkowej edycji

Ceny Chorus. ai

Niestandardowe ceny

Chorus. ai oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (ponad 2900 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (60+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Chorus. ai?

Chorus pozwala mi pobierać fragmenty ważnych sekcji spotkań z klientami i wysyłać je bezpośrednio do moich klientów. Stanowią one również ogromną pomoc w organizowaniu szczegółów spotkań w łatwy do odczytania format i są nieocenione przy sporządzaniu notatek.

Chorus pozwala mi pobierać fragmenty ważnych sekcji spotkań z klientami i wysyłać je bezpośrednio do moich klientów. Stanowią one również ogromną pomoc w organizowaniu szczegółów spotkań w łatwy do odczytania format i są nieocenione przy sporządzaniu notatek.

Do zrobienia? W 2023 r. firma ZoomInfo przejęła Chorus, łącząc inteligentne dane ze spostrzeżeniami ze spotkań, aby pomóc Teams w identyfikacji celów, lepszym przygotowaniu i pewnym wykorzystaniu nowych możliwości.

9. Tactiq (najlepszy do transkrypcji w czasie rzeczywistym i zarządzania zadaniami)

via Tactiq

Tactiq współpracuje z Microsoft Teams, Google Meet lub Zoom, aby podsumowywać spotkania i tworzyć przydatne elementy dzięki płynnej integracji. Tactiq podsłuchuje spotkania, przekształcając rozmowy w dokładne transkrypcje, jednocześnie połączone z ulubionymi aplikacjami. Po spotkaniu można łatwo uzyskać dostęp do nagrań, tworzyć niestandardowe działania, a nawet zadawać AI pytania dotyczące tego, co było omawiane.

Niezależnie od tego, czy jesteś zespołem programistów tworzącym bilety Jira, czy też małym zespołem aktualizującym wszystkich na Slacku, Tactiq zapewni Ci ochronę. Rozszerzenie do Chrome umożliwia nagrywanie spotkań, dodawanie znaczników czasu i podkreślanie kluczowych momentów w czasie rzeczywistym. Ponadto zapewnia identyfikację mówcy, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, kto co mówi.

Najlepsze funkcje Tactiq

Tworzenie agend spotkań bez wysiłku dzięki AI dla lepszej struktury i przejrzystości

Generowanie bardzo dokładnych i kontekstowo istotnych podsumowań w wielu stylach, od krótkich po kompleksowe

Wyodrębnianie możliwych do wykonania zadań i tworzenie profesjonalnych e-maili bezpośrednio z dyskusji podczas spotkań

Włącz napisy na żywo dla wszystkich sesji Google Meet, dzięki czemu spotkania będą zrozumiałe dla wszystkich

Przesyłaj wcześniejsze transkrypcje lub pliki audio w celu tworzenia podsumowań i ulepszania transkrypcji

Limity Tactiq

Transkrybuje niedokładne słowa w przypadku niejasnego dźwięku zamiast je pomijać

Problemy z akcentami i niewyraźnym dźwiękiem, zwłaszcza w językach innych niż angielski, takich jak hiszpański i indyjski angielski

Cennik Tactiq

Free

Pro: $8/miesiąc za użytkownika

Teams: $16. 7/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Tactiq

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

10. MeetGeek. ai (najlepszy asystent spotkań AI do transkrypcji i spostrzeżeń)

via MeetGeek

MeetGeek to bardzo dobrze zorganizowany asystent spotkań, który automatyzuje sporządzanie notatek, transkrypcji i podsumowań zarówno dla spotkań online, jak i offline. Dzięki ponad 2000 integracji, w tym z HubSpot, Slack i Kalendarzem Google, bezproblemowo synchronizuje się z istniejącymi narzędziami.

Możesz tworzyć niestandardowe szablony, organizować rozmowy w folderach i łatwo przechwytywać kluczowe punkty, najważniejsze wydarzenia i nagrania wideo.

MeetGeek. ai najlepsze funkcje

Transkrypcja spotkań w ponad 20 językach z wysoką dokładnością, nawet z wcześniej nagranych plików

Automatyczne nagrywanie i udostępnianie spotkań wideo ze znacznikami czasu dla łatwego odniesienia

Uzyskaj przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce, w tym analizie nastrojów i wskaźnikom wydajności

Konsolidacja i organizowanie spotkań w konfigurowalnych folderach dla uporządkowanego dostępu

MeetGeek. ai ograniczenia

Synchronizacja nowych spotkań jest powolna i często trwa nawet godzinę

Użytkownicy nie mogą rozpocząć transkrypcji w trakcie spotkania, chyba że zostało to wcześniej zaplanowane

Ceny MeetGeek. ai

Free Plan

Pro: $15/miesiąc za użytkownika

Business: $29/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Od $59/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje MeetGeek. ai

G2: 4. 6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Geek. ai?

Korzystam z MeetGeek od około tygodnia. Jest łatwy w użyciu, otrzymuję transkrypcję i mogę ją wyeksportować. Podsumowanie jest naprawdę dobre i łatwo jest sprawić, by asystent był na spotkaniach, które wcześniej zaznaczyłem. Ponieważ asystent sam wchodzi na spotkanie, nie muszę sobie przypomnieć, że muszę go włączyć. I przechodzę do najważniejszej części.

Korzystam z MeetGeek od około tygodnia. Jest łatwy w użyciu, otrzymuję transkrypcję i mogę ją wyeksportować. Podsumowanie jest naprawdę dobre i łatwo jest sprawić, by asystent był na spotkaniach, które wcześniej zaznaczyłem. Ponieważ asystent sam wchodzi na spotkanie, nie muszę sobie przypomnieć, że muszę go włączyć. I przechodzę do najważniejszej części.

Porada dla profesjonalistów: Przechowuj transkrypcje audio, wraz z nagraniami audio i wideo, bezpiecznie w bibliotece wideo MeetGeek i uzyskuj do nich dostęp, kiedy tylko potrzebujesz!

11. Grain (najlepszy rejestrator spotkań AI do najważniejszych wydarzeń i współpracy)

via Grain

Grain łączy się z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams w celu automatycznego nagrywania spotkań, robienia automatycznych notatek i podkreślania kluczowych spostrzeżeń

Możesz z łatwością Clipować i udostępniać opinie klientów własnymi słowami za pośrednictwem narzędzi takich jak Slack, Notion, HubSpot i Salesforce, utrzymując wszystkich na tej samej stronie. Aplikacja płynnie integruje się również z Kalendarzem Google, a nagrania można przesyłać później bez konieczności korzystania z bota do spotkań.

Grain to nie tylko rejestrator rozmów, ale także inteligentne funkcje, takie jak automatyczne generowanie elementów działań, analiza nastrojów i łatwe w nawigacji podsumowania.

Automatycznie identyfikuje kluczowe frazy, kategoryzuje je w inteligentne etykiety i śledzi ważne interakcje z klientami. Grain utrzymuje zaangażowanie Teams podczas dyskusji, zapewniając jednocześnie kompleksowe podsumowanie i analizę opartą na AI w celu udoskonalenia strategii komunikacji i poprawy interakcji zarówno wewnętrznych, jak i z klientami.

Ziarno - najlepsze funkcje

Odfiltruj czat niezwiązany z moją pracą i skup się na kluczowych punktach podsumowań

Śledzenie kluczowych pojęć i spostrzeżeń, w tym analiza nastrojów, podziały czasu rozmów i wydajność zespołu, aby dostrzec nastroje klientów, zidentyfikować problemy i udoskonalić strategie sprzedaży w celu uzyskania lepszych wyników

Z łatwością podkreślaj kluczowe cytaty i materiały do mediów społecznościowych lub aktualizacji dla klientów

Łatwe wyszukiwanie określonych słów kluczowych, fraz lub momentów podczas spotkań

Usprawnienie spotkań poprzez zapewnienie odpowiedzialności, śledzenie decyzji i dostarczanie spostrzeżeń

Limity ziarnistości

Brak aplikacji mobilnej zapewniającej dostęp do informacji zwrotnych w podróży

Brak bezpośredniej integracji z Salesforce, co może być wadą dla organizacji polegających na SFDC do zarządzania danymi klientów i sprzedaży

Ziarniste ceny

Free

Starter: $15/miesiąc za licencję

Business: $29/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowy cennik

Ziarniste oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Grain?

Grain jest fantastycznym dodatkiem do naszego zestawu narzędzi, szczególnie ze względu na płynną integrację z HubSpot, która znacznie upraszcza nasz cykl pracy. Opcja pobierania nagrań z chmury Zoom bez konieczności dołączania asystenta do każdej rozmowy to genialna funkcja, która pozwala nam dyskretnie rejestrować kluczowe informacje.

Grain jest fantastycznym dodatkiem do naszego zestawu narzędzi, szczególnie ze względu na płynną integrację z HubSpot, która znacznie upraszcza nasz cykl pracy. Opcja pobierania nagrań z chmury Zoom bez konieczności dołączania asystenta do każdej rozmowy to genialna funkcja, która pozwala nam dyskretnie rejestrować kluczowe informacje.

Grain obsługuje ponad 100 języków do zrobienia transkrypcji i notatek ze spotkań, z różnymi poziomami wsparcia, takimi jak Pierwsza Klasa, Normalny i Eksperymentalny, aby zaspokoić globalne potrzeby!

Zwiększ wydajność spotkań dzięki ClickUp

Wszystkie platformy, które omówiliśmy, z pewnością wnoszą dużą wartość do tabeli. Ale bądźmy szczerzy - prawie niemożliwe jest znalezienie narzędzia, które idealnie nadaje się do zrobienia wszystkiego, czego potrzebujesz. Każda z nich ma swoje unikalne funkcje, które mogą być dokładnie tym, czego szukasz, zależnie od twoich potrzeb.

Jeśli szukasz bardzo wydajnego asystenta spotkań AI, który łączy zarządzanie projektami, organizację zadań i współpracę w jednym miejscu, ClickUp może być najlepszym wyborem. Oferuje on konfigurowalne cykle pracy i integracje, które pomagają zespołowi pracować wydajniej i poprawiać wyniki sprzedaży. Ponadto, ClickUp AI Notetaker transkrybuje spotkania w czasie rzeczywistym i generuje podsumowania AI dla teamów, które mogą podjąć szybkie działania.

