10 najlepszych alternatyw Rocketlane dla usprawnionego zarządzania projektami

Rocketlane to narzędzie do zarządzania projektami najlepiej znane z wdrażania klientów i realizacji projektów wdrożeniowych. Optymalizuje automatyzację cyklu pracy, współpracę i śledzenie projektów, pomagając zespołom zarządzać ustrukturyzowanym dostarczaniem usług.

Jednakże, choć Rocketlane integruje cykle pracy nad projektami, brakuje mu niestandardowych funkcji i elastycznego zarządzania zasobami w porównaniu z szerszymi narzędziami PM. Ponadto jego cena może być kosztowna dla małych Teams i Business.

Oto 10 konkurentów Rocketlane, którzy pomogą ci skuteczniej wdrażać klientów i zarządzać projektami.

60-sekundowe podsumowanie Oto nasza lista najlepszych alternatyw dla Rocketlane: ClickUp (najlepszy do usprawnienia procesu wdrażania klientów) ✅ GUIDEcx (najlepszy do automatyzacji zarządzania projektami onboardingu klientów) Asana (najlepsza do elastycznego śledzenia projektów i automatyzacji cyklu pracy) ✅ monday. com (najlepszy do wizualnego zarządzania projektami z konfigurowalnymi cyklami pracy) ✅ Smartsheet (najlepszy do planowania i automatyzacji projektów w stylu arkusza kalkulacyjnego) Wrike (najlepszy do zarządzania złożonymi projektami ze współpracą w czasie rzeczywistym) ✅ Teamwork. com (najlepszy do zarządzania projektami skoncentrowanymi na kliencie ze śledzeniem czasu) Scoro (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami i finansami) ✅ Nifty (najlepszy do łączenia zarządzania projektami z komunikacją w zespole) Kantata (najlepsza do planowania zasobów i finansów projektów)

Czego należy szukać w Rocketlane Alternative?

Szukając alternatywy dla Rocketlane, nie szukaj tylko narzędzi, które wspierają wdrażanie klientów. Bądź kompleksowy i skup się na następujących aspektach, aby zapewnić długoterminową wydajność:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Wybierz narzędzie, które jest łatwe w użyciu i nawigacji. Pozwoli to uprościć proces wdrażania pracowników do pracy

Funkcje automatyzacji cyklu pracy: Sprawdź, czy narzędzie umożliwia Sprawdź, czy narzędzie umożliwia automatyzację cykli pracy , takich jak przydzielanie zadań, przypomnienia, zatwierdzenia itp. Premia, jeśli dostawca udostępnia szablony do standaryzacji powtarzających się procesów

Możliwości zarządzania zadaniami: Wybierz narzędzie z wbudowanymi funkcjami, takimi jak widoki, zależności między zadaniami i kamienie milowe. Pomoże to w bardziej kompleksowym zarządzaniu dostawami usług

Możliwości śledzenia zasobów i czasu: Wybierz narzędzie, które oferuje wbudowane lub zintegrowane śledzenie czasu dla rozliczanych godzin. Dużym plusem jest to, że zawiera funkcje zarządzania obciążeniem pracą

Raportowanie i analityka: Poszukaj narzędzia, które śledzi i rejestruje dane, takie jak rentowność projektu i wykorzystanie zasobów. Sprawdź również, czy oferuje pulpity, które zapewniają praktyczny wgląd w onboarding, zachowanie użytkowników itp

Integracje z innymi narzędziami: Wybierz narzędzie, które integruje się z innymi niezbędnymi w branży narzędziami, takimi jak CRM, rozliczenia i komunikacja. Dodatkowo sprawdź, czy możesz uzyskać do niego dostęp zarówno w przeglądarce internetowej, jak i na urządzeniach mobilnych

Skalowalny cennik: Priorytetem jest narzędzie, które zapewnia skalowalne plany cenowe i dostosowuje się zarówno do małych teamów, jak i potrzeb biznesowych na poziomie przedsiębiorstwa

Przeczytaj również: Jak przeprowadzić ocenę oprogramowania do zarządzania projektami: Praktyczne podejście

10 najlepszych alternatyw dla Rocketlane

Zapewnienie szybkiego wdrożenia jest kluczowe dla każdego biznesu zorientowanego na klienta. Według badań, 74% potencjalnych klientów nie zawaha się przejść na inne rozwiązania, jeśli proces wdrażania będzie skomplikowany!

Choć Rocketlane pomaga, narzędzie to jest trudne w nawigacji i implementacji. Dlatego przedstawiamy 10 najlepszych alternatyw dla Rocketlane, które pomogą w powodzeniu projektów!

1. ClickUp (najlepszy do usprawnienia procesu wdrażania klientów)

Zarządzaj zadaniami, dokumentami i komunikacją w jednym miejscu dzięki ClickUp Project Management Solution

ClickUp Project Management Solution to wszechstronna alternatywa dla Rocketlane! Jako aplikacja do wszystkiego, ClickUp niesie ze sobą zakres zaawansowanych, ale łatwych do zaadoptowania funkcji; pomaga usprawnić każdy aspekt wdrażania klienta przy minimalnym zamieszaniu i maksymalnej wydajności.

Każda funkcja ClickUp jest zasilana przez AI, czyli ClickUp Brain. Jak sama nazwa wskazuje, Brain łączy wszystko w ClickUp - dokumenty, zadania, automatyzacje - wszystko!

Jednak ClickUp AI wykracza daleko poza prostą automatyzację, przekształcając go w solidną potęgę w zarządzaniu projektami.

Pomaga tworzyć i udoskonalać kompleksowe przepływy związane z niestandardowym wdrażaniem klientów i cykle życia projektów poprzez strukturyzację zadań, ustawienie terminów i sugerowanie zależności. Pozwala również na automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak przypomnienia i aktualizacje statusu, w celu budowania wydajnych cykli pracy.

Wdrażaj klientów i centralizuj informacje o klientach za pomocą szablonu CRM od ClickUp

Po powodzeniu procesu wdrażania klientów, uruchamiane jest zarządzanie zadaniami w oparciu o AI. AI inteligentnie generuje dla Ciebie zadania i elementy działań w oparciu o informacje o wdrożeniu, destylując złożone informacje w możliwe do wykonania kroki.

Łatwe tworzenie zadań dzięki niestandardowym polom opartym na AI w ClickUp

Zbyt wiele projektów w przygotowaniu? Dzięki ClickUp możesz organizować projekty w przejrzystej hierarchii, w tym przestrzenie, foldery, listy, zadania i podzadania. Umożliwia granularne śledzenie za pomocą list kontrolnych, podzadań i pól niestandardowych.

Twórz i przydzielaj zadania, definiuj priorytety i ustalaj terminy za pomocą ClickUp Tasks

Możesz także jeszcze bardziej zoptymalizować cykl pracy dzięki ponad 100 konfigurowalnym szablonom automatyzacji i ponad 35 aplikacjom ClickApp, w tym zarządzanie projektami e-mail, co pozwala na dostosowanie zarządzania projektami do indywidualnych potrzeb. Wyobraź sobie, że w mgnieniu oka zamieniasz e-maile od klientów w zadania, które można śledzić. To możliwe dzięki ClickUp!

ClickUp oferuje również ponad 100 szablonów ułatwiających zarządzanie projektami. Jednym z nich, szczególnie pomocnym przy wdrażaniu klientów, jest szablon do zarządzania projektami ClickUp!

Pobierz szablon Free Usprawnij każdy krok procesu wdrażania klienta dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp

Korzystając z tego szablonu, podziel cały proces wdrażania na mniejsze kroki. Pomaga to usprawnić procedurę i zidentyfikować różne role i obowiązki. Szablon wysyła również przypomnienia, gdy klient zakończy dany krok, aby na bieżąco informować Ciebie i Twój zespół o procesie wdrażania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Nowi użytkownicy często uważają to narzędzie za przytłaczające ze względu na jego szeroki zakres funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (4,000+ recenzji)

Oto, co miał do powiedzenia jeden z naszych zweryfikowanych użytkowników:

ClickUp to NAJLEPSZY system do zarządzania projektami, pulpit, CRM i skalowania, z jakim miałem do czynienia! Pomógł mi zaoszczędzić 100-1000 godzin, ustalić priorytety + skupić się na rozwoju biznesu w procesie 500k-milionów dolarów dziennie. Przechodzimy teraz na śledzenie konwersji + wyników! KOCHAM ClickUp!

ClickUp to NAJLEPSZY system do zarządzania projektami, pulpit, CRM i skalowania, z jakim miałem do czynienia! Pomógł mi zaoszczędzić 100-1000 godzin, ustalić priorytety + skupić się na rozwoju biznesu w procesie 500k-milionów dolarów dziennie. Przechodzimy teraz na śledzenie konwersji + wyników! KOCHAM ClickUp!

🔍 Czy wiesz, że Firmy, które nie mają skutecznego procesu wdrażania, mają o 47% wyższe koszty wsparcia na klienta! 😱

2. GUIDEcx (najlepszy do zautomatyzowanego zarządzania projektami wdrażania klientów)

via GUIDEcx

GUIDEcx to oprogramowanie, które automatyzuje cały proces wdrażania klientów. Dzięki intuicyjnemu portalowi projektowemu skierowanemu do klienta, pozwala on zespołowi na bezpośrednią współpracę z klientem. Dzięki temu możesz wizualizować oś czasu wdrażania, śledzić oczekujące zadania, przeglądać kamienie milowe i łączyć się z nimi - wszystko w jednym miejscu.

Oprócz tego GUIDEcx wspiera również podstawowe zarządzanie projektami, zadaniami i cyklem pracy, zapewniając kompleksowe doświadczenie. Jeśli chodzi o dostępność, platforma jest łatwa w nawigacji i szczególnie odpowiednia dla mniejszych zespołów.

Najlepsze funkcje GUIDEcx

Zapewnij dynamiczną widoczność projektu dzięki pulpitom postępu

Śledzenie powodzenia wdrażania klientów dzięki wbudowanej analityce i raportowaniu

Oferuj konfigurowalne szablony onboardingu dla różnych branż

Integracja z oprogramowaniem takim jak HubSpot, Salesforce i Slack

ograniczenia GUIDEcx

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami poza onboardingiem

Koncentruje się przede wszystkim na zespołach mających kontakt z klientem, a nie na operacjach wewnętrznych

Ceny GUIDEcx

Starter: Niestandardowe ceny

Premium: Niestandardowy cennik

Zaawansowane: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GUIDEcx

G2: 4. 6/5 (450 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (40+ opinii)

Przeczytaj więcej: Najlepsze praktyki zarządzania projektami: Wskazówki dotyczące powodzenia

3. Asana (najlepsza do elastycznego śledzenia projektów i automatyzacji przepływu pracy)

via Asana

Chociaż Asana może nie być świetnym wyborem do zrobienia onboardingu klienta, to z pewnością pomaga.

Ta oparta na chmurze platforma wyróżnia się w dwóch aspektach - współpracy i śledzenia zadań. Dzięki jednemu udostępnianemu hubowi, ty i członkowie twojego zespołu tworzycie listy i organizujecie zadania, aby być na bieżąco z osią czasu projektu. W przypadku istotnych zmian, można zautomatyzować przypomnienia, aby powiadomić wszystkich. Funkcje te pomagają zespołowi skuteczniej się połączyć i sfabrykować płynną podróż onboardingową klienta.

Najlepsze funkcje Asany

Wsparcie dla śledzenia zadań i projektów w widokach listy, tablicy i osi czasu

Zezwalaj na ustawienie celów wraz ze śledzeniem postępów i zależnościami

Koordynacja pracy zespołu na żywo dzięki komentarzom, wzmiankom i udostępnianiu plików

Integracja z ponad 300 aplikacjami, w tym Slack, Google Drive i Jira

Ograniczenia Asany

Limity zasad automatyzacji w planach Free i niższych poziomach

Wymaga zewnętrznej integracji do śledzenia budżetu i fakturowania

Ceny Asana

Osobiste: Free na zawsze

Starter: $10. 99/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: $24. 99/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Enterprise+: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Asana

G2: 4. 4/5 (ponad 10 800 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (13 300+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Asana?

Interfejs Asany jest łatwy w obsłudze i intuicyjny, co ułatwia poruszanie się po platformie i wykonywanie określonych zadań. Szeroki wachlarz funkcji: można m.in. tworzyć i przydzielać zadania, monitorować postępy w ich realizacji, współpracować w zespołach i komunikować się z członkami zespołu. Sprawia to, że jest to niezwykle wszechstronne i przydatne narzędzie dla różnych typów projektów.

Interfejs Asany jest łatwy w obsłudze i intuicyjny, co ułatwia poruszanie się po platformie i wykonywanie określonych zadań. Szeroki wachlarz funkcji: można m.in. tworzyć i przydzielać zadania, monitorować postępy w ich realizacji, współpracować w zespołach i komunikować się z członkami zespołu. Sprawia to, że jest to niezwykle wszechstronne i przydatne narzędzie dla różnych typów projektów.

Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Asana do zarządzania projektami

4. monday. com (najlepszy do wizualnego zarządzania projektami z konfigurowalnymi cyklami pracy)

Inne oprogramowanie usprawniające zarządzanie zadaniami, monday.com, jest odpowiednie dla teamów zmagających się z efektywnym zarządzaniem wieloma procesami wdrażania klientów.

Niestandardowe pulpity pozwalają na wizualizację każdego kroku procesu wdrażania na ponad 50 sposobów. Jeśli istnieją jakieś powtarzające się kroki, możesz je ustandaryzować, aby efektywniej zarządzać cyklem pracy.

To nie wszystko - Monday. com dostarcza użytecznych informacji, które okazują się pomocne w ocenie statusu onboardingu. Tak więc, jeśli pojawią się czerwone flagi, Twój zespół może podjąć działania, aby podpowiedzieć, jak szybko rozwiązać problem.

najlepsze funkcje Monday. com

Twórz pulpity, które łączą wiele tablic, oferując raportowanie na wysokim poziomie za pomocą różnych widżetów

Korzystaj z wbudowanego śledzenia czasu z możliwością rozliczania i nie rozliczania godzin

Udostępnianie plików, komentarzy i wzmianek dla płynnej współpracy zespołowej

Uzyskaj dostęp do ponad 200 szablonów, aby szybko ustawić projekty i cykle pracy dostosowane do konkretnych wymagań zespołu

Monday. com limity

Wymaga czasu na wstępne ustawienia, aby dostosować cykl pracy do konkretnych potrzeb

Oferuje mniej gotowych szablonów dla wyspecjalizowanych branż

cena Monday. com

Free Forever

Basic: $12/miesiąc za licencję

Standard: $14/miesiąc za licencję

Pro: $24/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Monday. com

G2: 4. 7/5 (12 800+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (5,400+ recenzji)

Bonus: Najlepsze alternatywy i konkurenci dla Monday

5. Smartsheet (najlepszy do planowania i automatyzacji projektów w stylu arkusza kalkulacyjnego)

via Smartsheet

Smartsheet to oprogramowanie do zarządzania projektami w stylu arkusza kalkulacyjnego, które konsoliduje wszystkie niezbędne narzędzia i funkcje w celu wydajniejszego świadczenia usług.

Ta alternatywa Rocketlane zapewnia wsparcie dla widoków Gantt, kalendarza i Kanban w celu ustrukturyzowanego planowania projektów, zarządzania zasobami na przyszłość i szacowania oś czasu. Współpraca na żywo pozwala tobie i twojemu zespołowi na połączenie się i bycie na bieżąco ze statusem każdego projektu. Oprócz tego, funkcja automatyzacji cyklu pracy w Smartsheet jest również intuicyjna, odciążając każdy onboarding.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Korzystaj z wbudowanych przepływów pracy zatwierdzania dokumentów i zadań

Uzyskaj zaawansowane raportowanie dzięki tabelom obrotowym i dynamicznym pulpitom

Obsługa zabezpieczeń i uprawnień dostępu klasy Enterprise

Przydzielaj i monitoruj obciążenia pracą zespołu za pomocą narzędzi do zarządzania zasobami

Ograniczenia Smartsheet

Interfejs nie jest zbyt przyjazny dla użytkownika i może wydawać się skomplikowany dla kierowników projektów niezaznajomionych z arkuszami kalkulacyjnymi i formułami

Spowalnia pracę z dużymi zbiorami danych zawierającymi rozszerzenie odsyłaczy

Cena Smartsheet

Pro: $12/miesiąc za członka

Business: $24/miesiąc za członka

Enterprise: Niestandardowy cennik

Zaawansowane zarządzanie pracą: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4. 4/5 (18 500+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (3,400+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Smartsheet?

Bardzo dobre ogólne doświadczenie. Świetne narzędzie do bycia na bieżąco dla wielu osób. Pozwala śledzić zdjęcia, notatki, terminy i wiele więcej.

Bardzo dobre ogólne doświadczenie. Świetne narzędzie do bycia na bieżąco dla wielu osób. Pozwala śledzić zdjęcia, notatki, terminy i wiele więcej.

Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurenci dla Smartsheet do zarządzania projektami

6. Wrike (najlepszy do zarządzania złożonymi projektami i współpracy w czasie rzeczywistym)

via Wrike

Szukasz oprogramowania do zdalnego zarządzania złożonymi projektami i wdrożeniami? Funkcje współpracy na żywo w Wrike pozwalają rozproszonemu zespołowi współpracować na czacie, w komentarzach i dokumentach w celu bardziej efektywnej koordynacji.

Funkcja wizualizacji 360 stopni odzwierciedla każdy krok procesu, aby upewnić się, że nic nie zostanie przeoczone, a pulpity w czasie rzeczywistym zapewniają natychmiastowy wgląd w działania. A co najlepsze? Wrike można używać w przeglądarce lub jako aplikacji mobilnej, aby otrzymywać aktualizacje i powiadomienia w podróży!

Najlepsze funkcje Wrike

Automatyzacja cyklu pracy dzięki priorytetyzacji zadań i wyzwalaczom reguł opartym na AI

Widok ważnych danych na jednym ekranie dzięki trójpanelowemu układowi Wrike, który zapewnia widoczność operacji związanych z projektem

Twórz responsywne formularze przy użyciu logiki warunkowej z opcją konstruktora formularzy

Uzyskaj szczegółowe analizy projektów i pulpity wydajności

Ograniczenia Wrike

Ma bardziej stromą krzywą uczenia się dla zespołów początkujących w zaawansowanych narzędziach do projektów

Wymaga dodatkowych niestandardowych ustawień dla wysoce ustrukturyzowanych cykli pracy, w przeciwieństwie do wielu innych alternatyw

Ceny Wrike

Free Forever

Teams: $10/miesiąc za użytkownika

Business: $24. 80/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Pinnacle: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4. 2/5 (ponad 3700 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (2,700+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Wrike?

Bardzo podoba mi się to, jak elastyczny jest Wrike i że naprawdę daje możliwość dostosowania go do własnych potrzeb. Narzędzia do raportowania są potężne, a wizualnie szybko się łączą i są niezwykle przydatne.

Bardzo podoba mi się to, jak elastyczny jest Wrike i że naprawdę daje możliwość dostosowania go do własnych potrzeb. Narzędzia do raportowania są potężne, a wizualnie szybko się łączą i są niezwykle przydatne.

💡 Pro Tip: Zamiast jednego szacunku, stwórz trzy: 10% optymistyczny (najlepszy przypadek), 50% realistyczny i 90% pesymistyczny (najgorszy przypadek). Pomaga to w ustawieniu oczekiwań i uniknięciu nadmiernych obietnic. 😎

7. Teamwork. com (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami skoncentrowanego na kliencie ze śledzeniem czasu)

Teamwork.com to narzędzie do zarządzania projektami łączące śledzenie czasu i zarządzanie obciążeniem pracą w celu dokładnego planowania zasobów i śledzenia wydajności. Dzięki temu idealnie nadaje się do zarządzania różnymi projektami w małym zespole.

Dzięki takim funkcjom jak widoczność wyników projektu, raportowanie rentowności i niestandardowe uprawnienia klientów, Teamwork. com jest solidną alternatywą dla Rocketlane do efektywnego zarządzania projektami klientów. Oprogramowanie wysyła również automatyczne aktualizacje i przypomnienia dla każdego ukończonego i oczekującego kroku. Jeśli Twój zespół jest nowy w zakresie wdrażania klientów, Teams udostępnia darmowy szablon wdrażania klienta, aby ułatwić Ci rozpoczęcie pracy.

Najlepsze funkcje Teamwork.com

Skoncentruj się na śledzeniu projektów opartych na klientach z wbudowanymi narzędziami do fakturowania

Niestandardowe opcje raportowania, które pomogą użytkownikom zrozumieć budżetowanie, wykorzystanie i wydajność w projektach, Teams i klientach

Automatyzacja cykli pracy nad zadaniami dzięki zależnościom i powtarzającym się zadaniom

Integracja z oprogramowaniem takim jak Slack, HubSpot, QuickBooks i Microsoft Teams

Teamwork. com limit

Brak zaawansowanej automatyzacji dla wieloetapowych cykli pracy

Wymaga wielu ręcznych ustawień do śledzenia finansów i budżetów projektów

ceny Teamwork. com

Cena: $13. 99/miesiąc za użytkownika

Wzrost: $25. 99/miesiąc za użytkownika

Skala: $69. 99/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzjeTeamwork.com

G2: 4. 4/5 (1,100+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (900+ opinii)

🧠 Ciekawostka: Międzynarodowa Stacja Przestrzeni Kosmicznej (ISS) nosi tytuł najdroższego projektu na świecie, kosztującego ponad 100 miliardów dolarów! 🤑

8. Scoro (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami i finansami)

via Scoro

Jeśli potrzebujesz oprogramowania, które łączy w sobie zarządzanie projektami, CRM, fakturowanie i śledzenie finansów w celu pełnego wdrożenia użytkowników, Scoro powinno być opcją do zbadania.

To narzędzie pozwala zarządzać projektami, finansami i zasobami w jednym miejscu. Jego pulpity w czasie rzeczywistym pozwalają na połączenie z zespołem i śledzenie przyjęcia klienta. Narzędzie pomaga również skuteczniej planować i przydzielać zasoby. Kluczowe funkcje obejmują automatyzację procesów zatwierdzania, zarządzanie umowami, szczegółowe śledzenie czasu i rozliczanie godzin w celu dokładnego rozpoznawania przychodów.

Najlepsze funkcje Scoro

Zarządzaj relacjami z niestandardowymi klientami, śledź ścieżki sprzedaży i utrzymuj scentralizowaną bazę kontaktów dzięki wbudowanemu systemowi CRM Scoro

Śledzenie budżetu z obliczaniem rentowności i marży

Skutecznie przydzielaj zadania, monitoruj obciążenie pracą zespołu i optymalizuj wykorzystanie zasobów dzięki zaawansowanym narzędziom do planowania zasobów

Integracja z Xero, QuickBooks i Zapier do zarządzania finansami

Scoro limit

Ma bardziej stromą krzywą uczenia się ze względu na rozszerzenie funkcji finansowych

Brak darmowego planu dla mniejszych teamów lub startupów

ceny Scoro

Essential: $28/miesiąc za użytkownika

Standard: $42/miesiąc za użytkownika

Pro: $71/miesiąc za użytkownika

Ultimate: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Scoro

G2: 4. 5/5 (400+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (200+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Scoro?

Scoro znacznie ułatwiło mi przeglądanie poprzednich ofert i projektów. Przydaje się również do śledzenia przedsięwzięć, które wymagają czegoś więcej niż tylko wpisu na liście do zrobienia.

Scoro znacznie ułatwiło mi przeglądanie poprzednich ofert i projektów. Przydaje się również do śledzenia przedsięwzięć, które wymagają czegoś więcej niż tylko wpisu na liście do zrobienia.

9. Nifty (najlepszy do łączenia zarządzania projektami z komunikacją w zespole)

via Nifty

Kolejna solidna alternatywa dla Rocketlane, Nifty, łączy zarządzanie projektami z wbudowanym czatem i dyskusjami zespołowymi. Jeśli więc proces wdrażania użytkowników mógłby skorzystać na lepszej komunikacji w zespole, to rozwiązanie do zarządzania projektami powinno być pomocne.

Wizualne mapy drogowe pozwalają zespołom wyznaczać cele i śledzić kamienie milowe projektów, automatycznie aktualizując postępy w miarę zakończenia zadań. Platforma wspiera różne widoki zarządzania zadaniami, w tym Kanban, listę, oś czasu, kalendarz i swimlane, dostosowując się do różnych preferencji dotyczących cyklu pracy. Zintegrowane dyskusje i funkcje współpracy w czasie rzeczywistym zapewniają, że cała komunikacja związana z projektem jest scentralizowana, zmniejszając potrzebę korzystania z wielu narzędzi.

Najlepsze funkcje

Twórz, udostępniaj i współpracuj nad dokumentami i wiki bezpośrednio na platformie

Umożliw zespołom przechwytywanie danych i automatyzację przesłanych zadań, dokumentów lub wiadomości dotyczących projektów dzięki natywnym możliwościom tworzenia formularzy

Wsparcie dla automatyzacji zadań, śledzenia kamieni milowych i powtarzających się zadań

Zwiększ wydajność dzięki Orbit AI firmy Nifty, oferując funkcje takie jak podsumowywanie aktualizacji zasad i identyfikowanie luk w dokumentacji

Drobne limity

Wydaje się mniej skalowalny dla organizacji na poziomie Enterprise o złożonych potrzebach

Wymaga integracji w celu bardziej zaawansowanej analizy i raportowania projektów

Atrakcyjne ceny

Free Forever

Starter: $49/miesiąc

Pro: $99/miesiąc

Business: 149 USD/miesiąc

Unlimited: $499/miesiąc

Ocena i recenzje

G2: 4. 7/5 (400+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (400+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Nifty?

Dla mnie Rocketlane zawiera wszystko w jednym miejscu, do którego regularnie się odwołuję, więc moje notatki, moje połączone zadania, konta, przypomnienia, zadania, harmonogramy, wszystko jest tutaj, więc nie muszę odwiedzać wielu miejsc, aby zająć się pracą z klientem.

Dla mnie Rocketlane zawiera wszystko w jednym miejscu, do którego regularnie się odwołuję, więc moje notatki, moje połączone zadania, konta, przypomnienia, zadania, harmonogramy, wszystko jest tutaj, więc nie muszę odwiedzać wielu miejsc, aby zająć się pracą z klientem.

📮 ClickUp Insight: 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailu i czacie do komunikacji w zespole. Według badań przeprowadzonych przez ClickUp, prawie 60% dnia pracy takich pracowników jest tracone na przełączanie się między narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji do wszystkiego do pracy, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty zbiegają się w jednym miejscu! Nadszedł czas na centralizację i dodanie energii!

10. Kantata (najlepsza do planowania zasobów i finansów projektów)

via Kantata

Mimo że Kantata jest tradycyjnie rozwiązaniem do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA), jest idealna dla teamów zmagających się z zarządzaniem zasobami w celu efektywnego wdrażania.

Oprogramowanie to pomaga lepiej planować alokację zasobów, oferując lepszą widoczność ich obecnych i przyszłych wymagań. Jest również pomocne w szacowaniu osi czasu projektu, śledzeniu finansów i szczegółowym śledzeniu czasu - wszystkie te elementy są kluczowe dla zapewnienia terminowego, opłacalnego i wydajnego wdrażania klientów.

Najlepsze funkcje Kantata

Automatyzacja alokacji zasobów, równoważenie obciążenia pracą i planowanie budżetu

Wykorzystaj kontrolę dostępu opartą na rolach i zarządzanie uprawnieniami w celu zapewnienia bezpieczeństwa

Dobre skalowanie dla branży konsultingowej, IT i usługowej

Płynna integracja z różnymi aplikacjami innych firm, w tym CRM i systemami księgowymi

limity Kantata

Wydaje się skomplikowane dla Teams, które nie wymagają dogłębnego nadzoru finansowego

Limity niestandardowe w planach niższego poziomu dla małych firm

ceny Kantata

Niestandardowe ceny

Kantata oceny i recenzje

G2: 4. 2/5 (1,400+ recenzji)

Capterra: 4. 2/5 (600+ recenzji)

Przeczytaj więcej: Jak wdrożyć strategie marketingowe oparte na rozwoju produktu?

✨ Specjalne wzmianki Microsoft Planner (najlepszy dla teamów korzystających z Microsoft 365, które potrzebują prostego narzędzia do zarządzania zadaniami)

Zoho Projects (najlepsze rozwiązanie dla zespołów poszukujących przystępnej cenowo, bogatej w funkcje usługi do zarządzania projektami)

Truva (najlepsza dla firm poszukujących zarządzania projektami i zasobami w oparciu o AI)

Usprawnij wdrażanie klientów dzięki najlepszej alternatywie Rocketlane - ClickUp!

Rocketlane jest potężnym narzędziem do wdrażania klientów i świadczenia usług, ale może nie być idealnym rozwiązaniem dla każdego zespołu. Właściwy wybór zależy od konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, niestandardowe rozwiązania czy elastyczność w zarządzaniu projektami.

Jeśli szukasz alternatywnej platformy, która równoważy strukturę z możliwościami adaptacji, ClickUp jest dobrym wyborem. Intuicyjny cykl pracy, funkcje automatyzacji i śledzenie czasu w czasie rzeczywistym mogą pomóc w osiągnięciu powodzenia projektu.

Więc pospiesz się - pobierz ClickUp już dziś, rejestrując się tutaj, aby założyć darmowe konto.