10 najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do wyszukiwania Enterprise w 2026 r.

Każde miejsce pracy boryka się z przeszkodami w wydajności, a dla wielu zespołów największym problemem jest brak dostępu do odpowiednich informacji w odpowiednim czasie.

Najnowsze badania pokazują, że ponad 22% pracowników spędza prawie pół dnia w tygodniu na wyszukiwaniu odpowiednich informacji, a kolejne 10% twierdzi, że poświęca na takie zadania nawet półtora dnia.

W takich przypadkach potrzebne jest oprogramowanie do wyszukiwania Enterprise. Solidne oprogramowanie do wyszukiwania indeksuje dane i porządkuje je z różnych źródeł danych, aby uprościć proces wyszukiwania. Dzięki temu pracownicy mogą szybko znaleźć potrzebne informacje, co skraca czas wyszukiwania.

Po przetestowaniu kilku rozwiązań i uwzględnieniu specyficznych potrzeb współczesnych zespołów, wraz z moim zespołem stworzyliśmy listę najlepszych narzędzi do wyszukiwania w Enterprise dostępnych obecnie na rynku.

Czy wiesz, że... DIALOG to pierwsze oprogramowanie do wyszukiwania korporacyjnego opracowane przez Rogera Summita w 1962 roku. Po raz pierwszy zostało wdrożone na dużą skalę w NASA w 1967 roku, gdzie służyło do wyszukiwania cytatów naukowych w patentach.

⏰ Podsumowanie w 60 sekund Oto 10 najlepszych platform wyszukiwania Enterprise: ClickUp: Najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania opartego na AI i zarządzania cyklem pracy Glean: Najlepsza wyszukiwarka Enterprise z możliwością integracji na dużą skalę Guru: Najlepsze rozwiązanie do tworzenia systemu zarządzania wiedzą Coveo: Najlepsze rozwiązanie do spersonalizowanego wyszukiwania i zaawansowanych funkcji AI Algolia: Najlepsze rozwiązanie dla aplikacji e-commerce, mediów i SaaS IBM Watson Discovery: Najlepsze rozwiązanie dla branż podlegających ścisłej regulacji Lucidworks Fusion: Najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania Enterprise zapewniające bezpieczeństwo danych AlphaSense: Najlepsze rozwiązanie do analizy rynku i badań finansowych Elasticsearch: Najlepsza platforma wyszukiwania dla Enterprise przeznaczona do ogromnych zbiorów danych Luigi’s Box: Najlepsze rozwiązanie do optymalizacji doświadczeń klientów w e-commerce

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do wyszukiwania w Enterprise?

Oceniając platformy wyszukiwania korporacyjnego, oparłem się na trzyetapowym modelu dojrzałości firmy Accenture, aby określić aktualny stan organizacji oraz to, czego potrzebuje, aby osiągnąć inteligentne rozwiązania wyszukiwania oparte na AI.

Oto, co uznałem za kluczowe na każdym etapie:

Etap 0: Wyszukiwanie podstawowe (obecne wyszukiwanie) Na tym etapie wyniki są niespójne z powodu silosów danych. Polecam narzędzia, które: integrują się z wieloma źródłami danych w celu ujednolicenia wyszukiwania w miejscu pracy, oferują wsparcie dla wyszukiwania opartego na słowach kluczowych i podstawowego indeksowania oraz oferują ekonomiczne wdrożenie dostosowane do początkowych potrzeb Enterprise

Etap 1: Ulepszone wyszukiwanie (scentralizowane i zoptymalizowane) W tym etapie narzędzia konsolidują dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane, poprawiając trafność wyników. Zwróć uwagę na: Ujednolicony indeks zapewniający scentralizowany dostęp Ulepszenia wyszukiwania, takie jak wsparcie dla synonimów, podpowiedzi „Czy chodziło Ci o?” oraz sugestie podczas wpisywania Wbudowane funkcje analityczne do śledzenia trendów wyszukiwania i optymalizacji wyników

Etap 2: Inteligentne wyszukiwanie (oparte na sztucznej inteligencji i spersonalizowane) Na tym zaawansowanym etapie narzędzia zapewniają kontekstowe doświadczenia wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji. Poszukaj rozwiązań oferujących: NLP i wyszukiwanie semantyczne zapewniające dokładność opartą na intencjach Spersonalizowane wyniki wyszukiwania oparte na zachowaniach użytkowników Grafiki wiedzy służące do połączania i kontekstualizacji powiązanej zawartości Skalowalne protokoły bezpieczeństwa dla dużych wdrożeń obejmujących całą firmę

Aby naprawdę wyprzedzać konkurencję, przetestowałem narzędzia, które ewoluują w oparciu o swoje funkcje, takie jak wyszukiwanie predykcyjne, wsparcie dla wielu kanałów i języków oraz automatyzacja cyklu pracy. Funkcje takie jak sztuczna inteligencja rozpoznająca emocje zwiększają zaangażowanie klientów, a integracja z korporacyjnymi platformami wyszukiwania opartymi na sztucznej inteligencji oraz narzędziami biznesowymi gwarantuje, że wyniki wyszukiwania bezpośrednio wpływają na podejmowane decyzje.

Oceniając te kluczowe cechy, możesz wybrać rozwiązanie, które zaspokaja obecne potrzeby i zapewnia przyszłościowość funkcji wyszukiwania w przedsiębiorstwie, gwarantując długoterminową innowacyjność i wydajność.

Porada eksperta: Pamiętaj oczywiście, że wybrane oprogramowanie powinno zapewniać doskonałą obsługę i mieścić się w budżecie Twojej organizacji. Ponadto zwróć uwagę na stałe i dostępne wsparcie klienta, które będzie Ci potrzebne w pierwszych miesiącach.

10 najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do wyszukiwania Enterprise

Oto moja lista dziesięciu najlepszych programów do wyszukiwania w Enterprise.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania opartego na AI i zarządzania cyklem pracy)

Wyszukuj wszystko w ekosystemie ClickUp dzięki funkcji Connected Search

Nasze ulubione narzędzie, ClickUp, zmieniło sposób, w jaki zarządzamy projektami oraz organizujemy pliki i foldery w naszej organizacji.

Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Connected Search mogę błyskawicznie znaleźć dowolne zadanie, dokument lub notatkę, co ułatwia mi kontrolowanie przebiegu projektów.

Dodatkowym atutem jest ClickUp Brain. Dzięki Brain otrzymujesz oparte na AI analizy i rekomendacje, które pomogą Ci pracować mądrzej, a nie ciężej.

Przyjrzyjmy się bliżej bogatemu zestawowi funkcji.

Wyszukiwanie połączone ClickUp

ClickUp Connected Search pobiera informacje z wielu źródeł, dzięki czemu idealnie nadaje się dla menedżerów i decydentów w przedsiębiorstwach. Za pomocą jednego paska wyszukiwania możesz uzyskać natychmiastowy dostęp do zadań, aplikacji, dokumentów, notatek i komentarzy z ClickUp, połączonej aplikacji lub lokalnych dysków.

Wyszukuj i znajdź aplikacje w repozytorium dzięki funkcji ClickUp Connected Search

To, co sprawia, że wyszukiwarka ClickUp jest szczególnie skuteczna, to:

Filtrowanie kontekstowe pozwala mi sortować wyniki według projektu, statusu, osoby przypisanej lub priorytetu, zawężając je wyłącznie do najbardziej istotnej zawartości. Oznacza to, że nie muszę przeglądać danych niezwiązanych z tematem.

Niestandardowe komendy wyszukiwania , takie jak skróty do linków, zapisywanie tekstu do późniejszego wykorzystania i wiele innych, pozwalają wyszukiwać wszystko w jednym miejscu

Zarządzanie uprawnieniami, które gwarantuje, że poufne informacje są dostępne wyłącznie dla uprawnionych użytkowników

Ciekawostka: Według badań korporacyjne wyszukiwarki są dokładniejsze w porównaniu z ogólnymi wyszukiwarkami internetowymi, które limitują swoje wyniki do stron zawierających istotne informacje.

📮 To, co spowalnia Teams, to nie sama praca — to jej poszukiwanie Pracownicy spędzają prawie 30% dnia na przeszukiwaniu różnych narzędzi. Sprawdź, jak funkcja Connected Search w ClickUp gromadzi informacje z zadań, dokumentów, komentarzy i aplikacji w jednym miejscu — dzięki czemu zespoły mogą szybciej przystąpić do pracy. Zacznij korzystać z ClickUp Funkcja Connected Search w ClickUp nie tylko ujednolica cykle pracy — zmienia sposób współpracy zespołów.

ClickUp Brain

ClickUp Brain rewolucjonizuje wyszukiwanie w przedsiębiorstwie, integrując z nim inteligentne funkcje. Zaprojektowany z myślą o przyszłości wyszukiwania w przedsiębiorstwie, zwiększa wydajność i produktywność dzięki funkcjom opartym na AI, takim jak kontekstowe pytania i odpowiedzi oraz zadania podsumowujące.

Znajdź potrzebne informacje, formularze i dokumenty w hubie wiedzy dzięki ClickUp Brain

Wykorzystaj ClickUp Brain do następujących zadań:

Wyszukiwanie notatek ze spotkań międzydziałowych : Dzięki ClickUp Brain znalazłem notatki różnych zespołów (marketingu, sprzedaży i operacji), wyszukując je kontekstowo, zamiast przypominać sobie dokładne nazwy plików lub lokalizacje : Dzięki ClickUp Brain znalazłem notatki różnych zespołów (marketingu, sprzedaży i operacji), wyszukując je kontekstowo, zamiast przypominać sobie dokładne nazwy plików lub lokalizacje

Tworzenie podsumowań zadań : Informacje oparte na AI pomogły mi streścić długie aktualizacje dotyczące projektów w przystępne punkty, oszczędzając mi wiele godzin ręcznego przeglądania

Organizowanie opinii klientów: Wykorzystałem to narzędzie do analizy komentarzy rozproszonych w wielu dokumentach i czatach, co pomogło mi zidentyfikować powtarzające się tematy i ustalić priorytety ulepszeń w naszych projektach

ClickUp Docs

ClickUp Docs to scentralizowana platforma do zarządzania dokumentami, wyposażona w zaawansowane funkcje wyszukiwania. Dzięki takim funkcjom, jak współpraca w czasie rzeczywistym, kontrola wersji i ustawienia prywatności, ClickUp Docs stanowi interaktywną i bezpieczną bazę wiedzy.

Dzięki ClickUp Docs możesz:

Współpraca między działami przy tworzeniu ofert projektowych : Twórz i udostępniaj : Twórz i udostępniaj oferty projektowe z uwzględnieniem opinii wielu zespołów

Archiwizuj umowy z klientami z możliwością wyszukiwania według słów kluczowych : uporządkuj i prześlij umowy z klientami do ClickUp Docs. Dzięki funkcjom wyszukiwania każdy zespół może błyskawicznie znaleźć konkretne terminy, klauzule lub nazwy klientów w Documents, co eliminuje konieczność ręcznego przeglądania plików​

Stwórz huty wiedzy zawierające często zadawane zapytania dotyczące różnych zespołów: Zbuduj hub wiedzy przy użyciu ClickUp Documentów, aby odpowiadać na powtarzające się zapytania zespołów

Zarządzaj dostępem do poufnych dokumentów dzięki ClickUp Docs

Użytkownicy Enterprise mogą wyszukiwać i pobierać zadania, strony wiki oraz inne powiązane dokumenty ze scentralizowanego hubu dokumentów (Docs Hub), co pomaga zapewnić wszystkim członkom zespołu łatwy dostęp do najnowszych zasobów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Korzystaj z funkcji Connected Search we wszystkich danych, w tym zadaniach, plikach PDF , komentarzach i załącznikach, aby skrócić czas wyszukiwania i uzyskać łatwy dostęp do informacji

kontekstowych pytań i odpowiedzi ClickUp Brain możesz udzielać bezpośrednich odpowiedzi na zapytania użytkowników w kontekście odpowiedniego zadania lub Dzięki narzędziuClickUp Brain możesz udzielać bezpośrednich odpowiedzi na zapytania użytkowników w kontekście odpowiedniego zadania lub dokumentacji projektu

Zapewnij generowane przez AI zwięzłe podsumowania aktualizacji zadań i szczegółów projektów

Pobieraj tylko te dane, które są najbardziej istotne i dostosowane do Twoich potrzeb, korzystając z zaawansowanych opcji filtrowania , aby filtrować według parametrów projektu, priorytetu lub osoby przypisanej

Kontroluj, kto ma dostęp do określonych rodzajów zawartości, korzystając z dostępu do wyszukiwania opartego na uprawnieniach, aby zapewnić bezpieczeństwo i dostępność podczas przetwarzania poufnych informacji w dużych organizacjach.

Ograniczenia ClickUp

Duża krzywa uczenia się dla nowych użytkowników ze względu na szeroki zakres funkcji

Limity funkcjonalności offline dla użytkowników mobilnych

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Business : 12 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Enterprise : Skontaktuj się z nami w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie od członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Oto, co Victoria Berryman, kierownik ds. operacji marketingowych w firmie Seequent, ma do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp:

ClickUp odegrał kluczową rolę w zmianie sposobu pracy w Seequent. Bez niego nadal mielibyśmy trudności ze znalezieniem odpowiedniego miejsca na informacje i ustaleniem sposobu komunikacji. Uwielbiam korzystać z ClickUp. Żyję w tym programie, a zespół go uwielbia.

ClickUp Insight: Pracownicy wiedzy wysyłają średnio 25 wiadomości dziennie, szukając informacji i kontekstu. Oznacza to, że spora ilość czasu marnowana jest na przewijanie, wyszukiwanie i rozszyfrowywanie fragmentarycznych rozmów w wiadomościach e-mail i czatach. Gdybyś tylko miał zaawansowaną opcję wyszukiwania, która pozwalałaby przeszukiwać dane z zadań, projektów, czatów i e-maili przy pomocy AI. Ale przecież masz: wypróbuj ClickUp!

2. Glean (Najlepsza wyszukiwarka Enterprise z integracjami na dużą skalę)

Uważam, że Glean bardzo skutecznie łączy różne źródła danych w jednym hubie wyszukiwania. Mogłem z łatwością lokalizować dokumenty, e-maile i rozmowy w narzędziach takich jak Slack, Google Workspace i Microsoft 365.

Jego funkcje wyszukiwania semantycznego, oparte na przetwarzaniu języka naturalnego, zapewniały precyzyjne i trafne wyniki nawet w przypadku złożonych zapytań.

Poznaj najlepsze funkcje

Przeszukuj połączone aplikacje i źródła danych, aby uzyskać sprawny dostęp za pomocą ujednoliconego hubu wyszukiwania

Otrzymuj spersonalizowane wyniki oparte na historii użytkownika i jego intencjach dzięki rekomendacjom opartym na AI

Zapewnij spójność działań zespołów, udostępniając istotne aktualizacje i informacje o trendach

Dostarczaj odpowiedzi i sugestie dostosowane do zapytań użytkowników, korzystając z informacji kontekstowych

Zintegruj się z ponad 100 aplikacjami, w tym Slack, Google Workspace i Microsoft 365

Ograniczone możliwości

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania konkretnych elementów sterujących wyszukiwaniem i konfiguracji

Wymagane dodatkowe ustawienia w przypadku niektórych integracji danych, systemów niestandardowych lub niszowych

Potrzebne były zaawansowane funkcje, aby zwiększyć efektywność pracy z większymi zbiorami danych

Ceny Glean

Niestandardowe ceny

Zbierz oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Sprawdź te alternatywy dla Glean!

Zobacz też: 4 alternatywy i konkurenci Spotlight Search

3. Guru (Najlepsze do tworzenia systemu zarządzania wiedzą)

Guru zostało zaprojektowane jako wewnętrzny system zarządzania wiedzą. Narzędzie to ułatwia zespołom gromadzenie, porządkowanie i uzyskiwanie dostępu do informacji firmowych na różnych platformach.

To oparte na AI oprogramowanie do wyszukiwania korporacyjnego pobiera dane z wielu źródeł, takich jak Google Drive, OneDrive, Slack i inne, dzięki czemu mogę znaleźć Wszystko, czego potrzebuję, bez opuszczania platformy. Dodatkowym atutem są funkcje Guru Knowledge Alerts i Answer, które pomagają mi utrzymywać informacje w aktualnym stanie i zapewniają do nich łatwy dostęp, gwarantując, że dysponuję najnowszymi danymi.

Najlepsze funkcje Guru

Przechowuj i porządkuj wiedzę z wielu źródeł oraz uzyskuj do niej dostęp za pośrednictwem Slacka, MS Teams i rozszerzeń Chrome

Uzyskaj trafne, oparte na intencjach odpowiedzi ze wszystkich źródeł wiedzy

Zapewnij dokładność i aktualność zawartości, ustawiając przypomnienia o weryfikacji

Nawiąż połączenie z Google Drive, Dropbox i SharePoint, aby uzyskać scentralizowany dostęp

Korzystaj z przejrzystych i łatwych do edycji kart wiedzy

Ograniczenia Guru

Ograniczone funkcje integracji

Szkolenie wymagane do ustawienia zbiorów wiedzy i weryfikacji

Ceny Guru

Bezpłatna wersja próbna

Wszystko w jednym : 15 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Guru

G2 : 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Zobacz też: 10 najlepszych narzędzi do współpracy w Enterprise

4. Coveo (Najlepsze rozwiązanie do spersonalizowanego wyszukiwania i zaawansowanych funkcji AI)

Coveo to kolejne oparte na AI rozwiązanie do wyszukiwania w przedsiębiorstwie, które zapewnia trafne, spersonalizowane wyniki z wielu źródeł danych.

Coveo Relevance Cloud™ wykorzystuje możliwości uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego, aby poprawić dokładność wyników wyszukiwania. Uważam, że rozwiązanie to lepiej nadaje się do zaawansowanych zastosowań, takich jak obsługa klienta i handel elektroniczny.

za pośrednictwem Coveo

Najlepsze funkcje Coveo

Dostosuj wyniki wyszukiwania na podstawie zachowań użytkowników, co zapewni wysoką trafność wyników

Korzystaj z gotowych do użycia łączników dla systemów takich jak Salesforce, Microsoft oraz platform e-commerce

Uzyskaj wgląd w wydajność wyszukiwania i zachowania użytkowników

Korzystaj z inteligentnych fragmentów, aby uzyskać szybkie i precyzyjne odpowiedzi z dokumentów

Ograniczenia Coveo

Sporadyczne problemy z trafnością wyników wyszukiwania, zwłaszcza w przypadku złożonych zapytań

Czasochłonne i wymagające znacznych zasobów w zakresie aktualizacji i zarządzania pakietami

Wymaga niestandardowego dostosowania do konkretnych zastosowań, takich jak zaawansowane sortowanie i filtrowanie

Ceny Coveo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Coveo

G2 : 4,4/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

5. Algolia (najlepsze rozwiązanie dla aplikacji e-commerce, mediów i SaaS)

Aby zapewnić najwyższą dokładność wyszukiwania, technologia wyszukiwania neuronowego Algolia łączy przetwarzanie języka naturalnego (NLP) z dopasowywaniem słów kluczowych. Doskonale sprawdza się w branżach e-commerce, SaaS i mediów, zapewniając solidne narzędzia do personalizacji interakcji z użytkownikami oraz poprawy trafności wyników na platformach takich jak Salesforce i Shopify.

Najlepsze funkcje Algolii

Skorzystaj z połączenia technologii NLP i dopasowywania słów kluczowych, aby uzyskać najwyższą dokładność dzięki wyszukiwaniu neuronowemu opartemu na AI

Szybka i płynna konfiguracja dzięki integracji API między platformami

Korzystaj z intuicyjnego filtrowania i sortowania, aby zawęzić wyniki wyszukiwania dzięki konfigurowalnej wyszukiwarce fasetowej

Przeprowadź testy A/B i zoptymalizuj konfiguracje wyszukiwania, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników i współczynniki konwersji

Kontroluj widoczność produktów i personalizację dzięki narzędziom takim jak Merchandising Studio

Ograniczenia Algolii

Wymaga wiedzy technicznej i dedykowanych zasobów do wstępnych ustawień

Wykroczenie poza pakiet Free wymaga znacznie większych nakładów finansowych, szczególnie w przypadku start-upów i mniejszych firm

Wymaga niestandardowych konfiguracji w celu optymalizacji trafności wyszukiwania w określonych kontekstach

Ceny Algolia

Wersja Build: Free do 10 000 zapytań wyszukiwania miesięcznie

Grow: 0,50 USD za 1000 zapytań wyszukiwania miesięcznie

Premium: Ceny niestandardowe

Algolia Recommend: 0,60 USD za 1000 żądań Recommend miesięcznie

Oceny i recenzje Algolia

G2 : 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

6. IBM Watson Discovery (najlepsze rozwiązanie dla branż podlegających ścisłej regulacji)

IBM Watson Discovery zrobiło na mnie ogromne wrażenie dzięki swoim zaawansowanym funkcjom opartym na AI, służącym do kompleksowej analizy i ekstrakcji danych.

Opracowane z myślą o branżach takich jak ubezpieczenia, finanse i opieka zdrowotna, integrują przetwarzanie języka naturalnego (NLP) oraz uczenie maszynowe w procesie wyszukiwania. Pozwalają szybko zrozumieć ogromne ilości danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, takich jak dokumenty, e-maile i zawartość z mediów społecznościowych.

Funkcja Smart Document Understanding (SDU) pozwala zespołom trenować modele na niestandardowych strukturach dokumentów, takich jak nagłówki i tabele, bez konieczności posiadania rozległych umiejętności programistycznych.

za pośrednictwem IBM Watson Discovery

Najlepsze funkcje IBM Watson Discovery

Rozumiej i kategoryzuj tekst, aby odkrywać nastroje klientów i trendy przy użyciu NLP i analizy nastrojów

Automatycznie pobieraj i porządkuj dane z wielu formatów plików, w tym PDF, dokumentów Word i arkuszy Excel

Zidentyfikuj kluczowe wzorce i trendy, korzystając z graficznych analiz dostarczanych przez narzędzia do wizualnego odkrywania danych

Zintegruj się z innymi platformami biznesowymi i aplikacjami, korzystając z szerokiej gamy opcji API

Uzyskaj konkretne odpowiedzi na zapytania dzięki funkcji wyszukiwania fragmentów tekstu, co sprawia, że rozwiązanie to jest szczególnie skuteczne w obsłudze klienta i aplikacjach typu chatbot.

Ograniczenia IBM Watson Discovery

Wysoka cena dla mniejszych firm

Skomplikowane ustawienia dla użytkowników bez wiedzy technicznej, wymagające czasu na opanowanie niestandardowego dostosowywania

Niespójne pozyskiwanie danych na podstawie obrazów przy użyciu OCR (optycznego rozpoznawania znaków)

Ceny IBM Watson Discovery

Plan Plus : Od 500 USD miesięcznie, rozliczany rocznie

Enterprise: Ceny zaczynają się od 5000 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (ponad 90 recenzji)

7. Lucidworks Fusion (Najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania Enterprise pod względem bezpieczeństwa danych)

Lucidworks Fusion to potężne rozwiązanie do wyszukiwania korporacyjnego, zaprojektowane w celu ujednolicenia różnorodnych źródeł danych i dostarczania wysoce trafnych wniosków. Wykorzystując technologię Neural Hybrid Search™, łączy semantyczne sieci neuronowe z tradycyjnymi metodami leksykalnymi, aby interpretować intencje użytkownika podczas wyszukiwania i zapewniać dokładne wyniki.

Funkcja Smart Rank™ jest szczególnie skuteczna w personalizowaniu rankingu zawartości na podstawie sygnałów użytkownika, takich jak zachowanie i lokalizacja. Dzięki temu idealnie sprawdza się w dynamicznych środowiskach, takich jak e-commerce i obsługa klienta.

za pośrednictwem Lucidworks Fusion

Najlepsze funkcje Lucidworks Fusion

Płynnie nawiąż połączenie z szerokim zakresem baz danych i pamięci masowej w chmurze dzięki szerokiej integracji źródeł danych

Oferuj wyszukiwanie kontekstowe i analitykę, aby wydobywać dane przydatne do działania

Zapewnij ścisłe przestrzeganie protokołów bezpieczeństwa danych (kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC), szyfrowanie SSL, norma ISO 27001) dostosowanych do potrzeb Enterprise

Ograniczenia Lucidworks Fusion

Skomplikowane ustawienia wstępne wymagają wiedzy technicznej

Wysokie koszty zaawansowanych funkcji, co może mieć wpływ na mniejsze budżety

Pełne wykorzystanie platformy wiąże się z trudną krzywą uczenia się

Ceny Lucidworks Fusion

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Lucidworks

Za mało recenzji

8. AlphaSense (Najlepsze rozwiązanie do analizy rynku i badań finansowych)

Kiedy korzystałem z AlphaSense, okazało się to szczególnie przydatne do badań finansowych i analizy konkurencji. Funkcja wyszukiwania generatywnego tej platformy pozwalała na syntezę wniosków z ponad 10 000 źródeł danych.

Funkcja analizy biznesowej integruje własną zawartość z danymi zewnętrznymi, tworząc spójny widok na rynki i trendy. Mogłem identyfikować czynniki wywołujące przełomowe zmiany w branży, śledzić inwestycje lub podsumowywać wnioski z badań i rozwoju. Funkcja tworzenia podsumowań oparta na AI oraz przetwarzanie języka naturalnego pozwoliły mi zaoszczędzić wiele godzin i zapewniły, że nigdy nie przeoczyłem żadnych kluczowych szczegółów.

za pośrednictwem AlphaSense

Najlepsze funkcje AlphaSense

Gromadź dane z analiz brokerów, dokumentów regulacyjnych i transkrypcji rozmów ekspertów

Wykorzystaj uczenie maszynowe, aby uzyskać precyzyjne i przydatne informacje oparte na sztucznej inteligencji

Powiadamiaj użytkowników o istotnych aktualizacjach za pomocą niestandardowych alertów, aby pomóc im być na bieżąco ze zmianami na rynku

Indeksuje raporty wewnętrzne lub dane przesłane przez użytkowników, zapewniając łatwy dostęp do nich wraz ze źródłami zewnętrznymi

Ograniczenia AlphaSense

Systemy powiadomień mogą generować nadmierną liczbę powiadomień, jeśli nie są odpowiednio zarządzane

Złożone wyszukiwania obejmujące duże ilości danych mogą czasami powodować opóźnienia

Aby w pełni wykorzystać potencjał interfejsu wyszukiwania, konieczne jest opanowanie jego obsługi.

Ceny AlphaSense

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AlphaSense

G2 : 4,7/5 (ponad 260 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

9. Elasticsearch (Najlepsza platforma wyszukiwania dla dużych zbiorów danych)

Kiedy korzystałem z Elasticsearch, byłem pod wrażeniem jego zdolności do obsługi złożonych zapytań i dużych zbiorów danych z wyjątkową szybkością i skalowalnością. Jego architektura rozproszona zapewniała odporność na awarie i indeksowanie w czasie rzeczywistym, co sprawiało, że idealnie nadawał się do tworzenia solidnych rozwiązań do wyszukiwania w przedsiębiorstwie.

Elasticsearch, płynnie integrujący się z Kibana i Logstash, oferuje przejrzystą wizualizację danych oraz procesy ich pozyskiwania.

za pośrednictwem Elasticsearch

Najlepsze funkcje Elasticsearch

Obsługuj duże ilości danych i skaluj się horyzontalnie na wielu serwerach

Wprowadzaj złożone, rozproszone zapytania, korzystając z wydajnego indeksowania i szybkiego wyszukiwania dzięki architekturze dystrybucyjnej

Skorzystaj z funkcji wyszukiwania i analizy w czasie rzeczywistym, aby szybko analizować dane i reagować w sytuacjach krytycznych, w których liczy się każda sekunda, takich jak handel elektroniczny i cyberbezpieczeństwo.

Korzystaj z niestandardowych filtrów wyszukiwania, wyszukiwania fasetowego i rankingów, aby zawęzić wyniki wyszukiwania za pomocą zaawansowanych opcji zapytań

Ograniczenia Elasticsearch

Wstępne ustawienia i zaawansowane niestandardowe dostosowywanie wymagają wiedzy technicznej

Aby uzyskać dostęp do kluczowych funkcji, takich jak zaawansowane zabezpieczenia i powiadomienia, wymagana jest płatna licencja, nawet jeśli jest to oprogramowanie typu open source.

Aktualizacja schematów lub indeksów w środowiskach produkcyjnych może być czasochłonna i skomplikowana

Ceny Elasticsearch

Bezpłatna wersja próbna

Standard : 95 USD miesięcznie za 120 GB przestrzeni dyskowej

Gold : 109 USD miesięcznie za 120 GB przestrzeni dyskowej

Platinum : 125 USD miesięcznie za 120 GB przestrzeni dyskowej

Enterprise: 175 USD miesięcznie za 120 GB przestrzeni dyskowej

Oceny i recenzje Elasticsearch

G2 : 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

10. Luigi’s Box (Najlepsze rozwiązanie do optymalizacji obsługi klienta w e-commerce)

Kiedy użyłem Luigi’s Box do wyszukiwania w e-commerce, zmieniło to doświadczenia zakupowe poprzez ulepszenie funkcji wyszukiwania i dostarczanie spersonalizowanych wyników. Oprócz przyjaznego dla użytkownika interfejsu oferuje zaawansowane funkcje, takie jak autouzupełnianie, rekomendacje i analityka wyszukiwania, które zwiększają zaangażowanie użytkowników i poprawiają współczynniki konwersji.

Funkcja promująca produkty pomogła również nadać priorytet produktom o wysokiej konwersji lub nowościom, zwiększając ich widoczność w wynikach wyszukiwania. Dzięki wsparciu dla wielu języków Luigi’s Box jest dobrym rozwiązaniem dla rynków globalnych. Ponadto jego płynna integracja sprawia, że skalowanie operacji na różnych platformach jest niezwykle łatwe.

Najlepsze funkcje Luigi’s Box

Oferuje wyszukiwanie głosowe jako elastyczną opcję wyszukiwania dla klientów, szczególnie przydatną na urządzeniach mobilnych

Pomóż użytkownikom znaleźć produkty nawet w przypadku literówek dzięki funkcji autouzupełniania i tolerancji błędów, zwiększając tym samym łatwość obsługi

Zapewnia wgląd w zachowania użytkowników podczas wyszukiwania, pomagając zoptymalizować oferty produktów i doświadczenia klientów dzięki analizom, które można wykorzystać w praktyce

Intuicyjny panel sterowania z przydatnymi opcjami konfiguracji i responsywnym wsparciem klienta

Limits of Luigi’s Box

W zależności od wymagań konfiguracyjnych ceny mogą być wysokie w przypadku mniejszych witryn e-commerce

Ceny Luigi’s Box

Samodzielna integracja: 1070 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Integracja niestandardowa: Ceny ustalane indywidualnie

Oceny i recenzje Luigi’s Box

G2 : 4,8/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 100 recenzji)

11. Amazon OpenSearch Service (najlepsze rozwiązanie dla środowiska AWS)

Amazon OpenSearch Service to w pełni zarządzane, skalowalne rozwiązanie do wyszukiwania i analizy danych, które stanowi wartość dodaną dla ekosystemu AWS. Opiera się ono na silniku OpenSearch typu open source i zapewnia szerokie możliwości w zakresie wyszukiwania w czasie rzeczywistym, analizy logów oraz wizualizacji danych.

OpenSearch Dashboards oferuje narzędzia do wizualizacji, które płynnie integrują się z innymi usługami AWS, takimi jak CloudWatch do monitorowania i DynamoDB do wyszukiwania w bazach danych, zwiększając swoją funkcjonalność w środowiskach o dużej skali.

za pośrednictwem usługi Amazon OpenSearch Service

Najlepsze funkcje usługi Amazon OpenSearch Service

Zarządzaj kosztami w oparciu o potrzeby w zakresie dostępu do danych dzięki poziomom przechowywania Hot, UltraWarm i Cold.

Płynna integracja z usługami, aplikacjami i zbiorami danych AWS

Wykorzystaj wyszukiwanie wektorowe i oparte na uczeniu maszynowym w aplikacjach AI oraz wyszukiwanie metodą k-najbliższych sąsiadów (k-NN) w celu uzyskania większej trafności wyników

Limity usługi Amazon OpenSearch Service

Jeśli nie zostaną zoptymalizowane, koszty mogą wzrosnąć, zwłaszcza w przypadku zastosowań wymagających dużej mocy obliczeniowej lub przetwarzania danych na dużą skalę

Elastyczność może ulec ograniczeniu, jeśli korzystasz wyłącznie z wersji OpenSearch i Elasticsearch z wsparciem AWS.

Przenoszenie danych może być utrudnione w przypadku przejścia z infrastruktury AWS na infrastrukturę inną niż AWS

Ceny služby Amazon OpenSearch Service

Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem, w oparciu o wykorzystanie instancji EC2 i potrzeby w zakresie pamięci masowej

AWS Free Tier

Oceny i recenzje usługi Amazon OpenSearch Service

G2 : 4,2/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Najlepsze narzędzie do wyszukiwania w Enterprise: ClickUp

Jeśli pracujesz w organizacji, która generuje ogromne zbiory danych, wybór odpowiedniego oprogramowania do wyszukiwania Enterprise może okazać się kluczowy dla skutecznego dostępu do informacji i zarządzania nimi.

Każde z narzędzi, które tutaj omówiłem — od opartej na AI wyszukiwarki korporacyjnej Glean po integrację Amazon OpenSearch Service z AWS — oferuje unikalne funkcje usprawniające wyszukiwanie i analizę danych.

Spośród wszystkich tych opcji ClickUp stanowi kompleksowe rozwiązanie, łączące zaawansowane funkcje wyszukiwania z automatyzacją cyklu pracy, zarządzaniem zadaniami oraz współpracą nad dokumentami.

A dzięki narzędziom takim jak ClickUp Brain wykraczamy poza samo wyszukiwanie, usprawniając całe cykle pracy. To sprawia, że ClickUp jest idealnym wyborem dla naszych zespołów nastawionych na wydajność. Gotowi, aby poznać zunifikowaną platformę, która optymalizuje zarówno wyszukiwanie, jak i zarządzanie projektami?

