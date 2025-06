Perplexity kontra Google: wybór najlepszej wyszukiwarki

Od lat Google jest niekwestionowanym liderem wśród wyszukiwarek internetowych i niezawodnym źródłem wszelkich informacji. Do tego stopnia, że wyrażenie "wyszukaj w Google" stało się powszechnie używane.

Jednak wraz z rozwojem technologii pojawił się nowy konkurent, oferujący znacznie bardziej innowacyjne podejście i zaawansowane modele językowe: Perplexity. Uruchomiony w 2022 r. serwis Perplexity ma na celu wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do zrewolucjonizowania sposobu działania wyszukiwarek internetowych.

Wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy Google nadal jest najlepszą wyszukiwarką, czy też Perplexity jest kluczem do nowej ery. W tym blogu znajdziemy odpowiedź na to pytanie, korzystając z naszego dogłębnego porównania Perplexity i Google.

Czym jest Perplexity?

Perplexity to silnik wyszukiwania i odpowiedzi oparty na sztucznej inteligencji, który odpowiada na zapytania w oparciu o kontekst i niuanse. Wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego i duże modele językowe, aby zapewnić natychmiastowe i dokładne odpowiedzi w języku naturalnym.

Wystarczy wpisać zapytanie, a AI wyświetli spersonalizowane wyniki wraz z cytatami i odniesieniami. Niektóre z możliwości Perplexity to:

Dostarczanie streszczeń opartych na sztucznej inteligencji poprzez syntezę informacji z internetu

Dostosowywanie odpowiedzi do kontekstu

Opieranie odpowiedzi na nowszych źródłach zamiast starszych

Umożliwia użytkownikom zadawanie pytań uzupełniających

Ulepszanie odpowiedzi w miarę interakcji z użytkownikiem

Funkcje Perplexity

Perplexity oferuje szereg funkcji, które sprawiają, że jest silnym konkurentem dla Google. Sprawdźmy:

Źródło

Źródło cytatu na Perplexity. ai

Perplexity odpowiada na zapytania w sposób jak najbardziej naturalny i przejrzysty. Podaje źródła, z których pochodzą informacje, aby zapewnić wiarygodność odpowiedzi. W ten sposób można zagłębić się w treść, podejmować mądre decyzje dzięki AI i uzyskać wiarygodne informacje.

Jeśli więc jesteś studentem piszącym pracę naukową lub ciekawskim uczniem poszukującym wiarygodnych odpowiedzi, funkcja cytowania źródeł Perplexity zapewni Ci dodatkową warstwę zaufania.

Zrozumienie kontekstu

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że podczas wyszukiwania informacji otrzymałeś mnóstwo niepowiązanych wyników, które ledwo dotykały tematu, którego szukałeś? Dzięki Perplexity nie musisz już tego doświadczać.

Wyobraź sobie, że zadajesz pytanie lub szukasz rekomendacji i otrzymujesz dokładne i dostosowane do Twoich potrzeb wyniki. To właśnie robi Perplexity.

Analizuje otaczające słowa i frazy oraz ogólną strukturę zapytania, aby dostarczyć precyzyjne i trafne wyniki. Wyniki są generowane na podstawie różnych źródeł, obrazów i filmów wideo.

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym

Wyniki wyszukiwania w czasie rzeczywistym w Perplexity AI

Perplexity dostarcza wyłącznie najświeższe informacje. Dzięki ciągłemu skanowaniu i analizowaniu sieci jest na bieżąco z tym, co dzieje się w cyfrowym świecie. Niezależnie od tego, czy chcesz sprawdzić dzisiejszą temperaturę, czy najświeższe wiadomości, Perplexity w ciągu kilku sekund dostarczy Ci najnowsze informacje.

Informacje te nie pochodzą wyłącznie z typowych stron internetowych. Pochodzą one z różnych źródeł, w tym z raportów branżowych, mediów społecznościowych i czasopism naukowych. Możesz również użyć trybu "Focus", aby ograniczyć wyszukiwanie, wybierając jako źródła wszystkie wyniki, wyniki naukowe, teksty, Wolfram|Alpha, YouTube i Reddit.

Ponadto Perplexity wzbogaca odpowiedzi o obrazy i wideo. Pozwala nawet tworzyć wysokiej jakości obrazy na podstawie podpowiedzi.

Odkryj

Perplexity AI oferuje funkcję Discover, która dostarcza zwięzłych odpowiedzi na popularne tematy. Jest ona bardzo podobna do sekcji Discover na Instagramie, która pozwala odkrywać interesujące tematy.

Jednak obecnie nie ma możliwości selekcjonowania treści wyświetlanych w kanale Discover. Ponadto nie ma możliwości zgłaszania uwag, więc nie można wyrazić opinii na temat zawartości kanału – tego, co chcielibyśmy widzieć częściej lub rzadziej.

Zapytanie dotyczące przesłanych plików

Kolejną wspaniałą funkcją Perplexity jest możliwość przesyłania obrazów, tekstów i plików PDF oraz zadawania zapytań na ich podstawie. Jeśli więc zobaczysz piękny kwiat i chcesz poznać jego nazwę lub masz długi artykuł do przeczytania przed egzaminem, możesz to zrobić dzięki Perplexity.

Możesz poprosić go o podsumowanie, wyjaśnienie, a nawet przetłumaczenie plików. Na podstawie plików możesz również zadawać pytania uzupełniające.

Jedynym minusem jest to, że wersja darmowa pozwala na przesłanie maksymalnie 3 plików dziennie. Jednak wersja pro umożliwia przesyłanie nieograniczonej liczby plików.

Ceny Perplexity

Free

Perplexity Pro: 20 USD/miesiąc

Czym jest Google?

Strona wyszukiwania Google

Z 92,82% udziałem w rynku wyszukiwarek internetowych Google stał się synonimem wyszukiwania online. Uruchomiony w 1997 roku Google umożliwia wyszukiwanie informacji poprzez wpisywanie fraz lub słów kluczowych.

Możesz wyszukiwać różnorodne informacje, w tym strony internetowe, obrazy, filmy wideo, artykuły prasowe, mapy i wiele innych.

Wyszukiwarka Google wykorzystuje złożony algorytm do określenia trafności stron internetowych w stosunku do zapytania. Biera pod uwagę różne czynniki, takie jak trafność słów kluczowych, jakość strony internetowej, wskaźniki zaangażowania użytkowników itp., aby uszeregować wyniki wyszukiwania według trafności i przydatności.

Ponadto oferuje różne specjalistyczne funkcje wyszukiwania, w tym Google Images, Google Maps, Google Scholar i wiele innych. Funkcje te pozwalają użytkownikom znaleźć określone rodzaje informacji lub uzyskać dostęp do specjalistycznych baz danych.

Funkcje Google

Jako weteran wyszukiwarek, Google oferuje mnóstwo unikalnych i wspaniałych funkcji. Przyjrzyjmy się niektórym z nich:

Wyszukiwanie w Internecie

Podstawową funkcją wyszukiwarki Google jest wyszukiwanie w Internecie, które pozwala na wyszukiwanie informacji za pomocą słów kluczowych i fraz.

Możesz również wyszukiwać obrazy, przesyłać obrazy lub używać aparatu do wyszukiwania obrazów na podstawie zdjęcia. Funkcja wyszukiwania głosowego Google pozwala na głosowe formułowanie zapytań zamiast wpisywania ich na klawiaturze.

Ponadto można zawęzić wyszukiwanie, filtrując wyniki według daty, trafności i źródła. Można również wybrać rodzaj informacji, od wiadomości po wideo.

Dodatkowo Google Scholar to specjalistyczna wyszukiwarka literatury akademickiej, która zapewnia dostęp do artykułów naukowych, czasopism i prac badawczych.

Oprócz wyników organicznych wyszukiwania Google pokazuje również wyniki sponsorowane. Są to płatne wyniki lub reklamy wyświetlane w widocznym miejscu obok wyników organicznych. Reklamodawcy płacą Google za te sponsorowane pozycje, które pojawiają się na górze wyników wyszukiwania.

Wyniki strony SERP pokazujące reklamy sponsorowane na górze

Wykres wiedzy

Czy kiedykolwiek szukałeś czegoś takiego jak "Wieża Eiffla" i natychmiast po prawej stronie strony wyszukiwania pojawiły się wszystkie istotne informacje o tym kultowym zabytku?

Jest to Knowledge Graph Google — narzędzie, które bezpośrednio oferuje zwięzłe i trafne informacje na różne tematy na stronie wyników wyszukiwania.

Ta funkcja poprawia komfort wyszukiwania, oferując szybki dostęp do najważniejszych faktów, wniosków i informacji kontekstowych bez konieczności przechodzenia do zewnętrznych stron internetowych.

Możesz wyszukiwać zabytki, gwiazdy, budynki, wydarzenia, filmy, miasta i wiele innych, uzyskując natychmiastowe wyniki.

Wyróżnione fragmenty

Wynik wyszukiwania Google SERP pokazujący fragment wyróżniony

Fragmenty wyróżnione często pojawiają się na górze wyników. Ich celem jest dostarczenie zwięzłych i trafnych informacji pochodzących z wiarygodnych stron internetowych poprzez udzielenie bezpośrednich odpowiedzi na zapytania użytkowników.

Po wpisaniu zapytania w pasku wyszukiwania Google, wyszukiwarka identyfikuje odpowiednią zawartość stron internetowych, które najlepiej odpowiadają zapytaniu. Wyodrębnia najbardziej istotne informacje i przedstawia je w skróconej formie w polu "Wyróżnione fragmenty".

Odkryj

Podobnie jak funkcja Discover w Perplexity, funkcja Discover w Google pozwala odkrywać treści dostosowane do Twoich zainteresowań. Jest to świetne miejsce do nauki i odkrywania nowych rzeczy, gdy nie masz nic konkretnego na myśli.

Google pozwala dostosować go do własnych potrzeb, śledząc wybrane tematy, udostępniając informacje, które chcesz widzieć częściej lub rzadziej itp. Ta funkcja jest dostępna w aplikacji Google i na ekranach głównych urządzeń z systemem Android.

Ceny Google

Google jest całkowicie bezpłatny.

Perplexity AI vs. Google: porównanie funkcji

W starciu między doświadczonym graczem a wschodzącym konkurentem nadszedł czas, aby zdecydować, która wyszukiwarka jest zwycięzcą. Aby dojść do wniosku w debacie Perplexity AI vs. Google, porównajmy funkcje obu wyszukiwarek.

Ceny

Przy wyborze zwycięzcy kluczowe znaczenie ma cena. Jednak w sytuacji, gdy jedna wyszukiwarka jest całkowicie bezpłatna, a druga oferuje wersję płatną, jak wybrać zwycięzcę?

Perplexity

Perplexity działa w modelu freemium. Wersja bezpłatna zawiera wszystkie podstawowe funkcje wyszukiwania i tryby wyszukiwania. Jednak wersja Pro oferuje bardziej zaawansowane funkcje. W trybie Pro AI zadaje pytania wyjaśniające dotyczące zapytań użytkownika, aby poprawić wyniki.

W trybie Pro można również przesyłać nieograniczoną liczbę plików i wybierać modele AI dla dłuższych kontekstów i ulepszonych odpowiedzi. Ponadto można uzyskać dostęp do API.

Jeśli więc chcesz zaoszczędzić czas i uzyskać szybki dostęp do wiarygodnych i podsumowanych informacji, zdecydowanie warto wypróbować Perplexity!

Google

Wyszukiwarka Google jest całkowicie bezpłatna, więc wszystkie jej funkcje są łatwo dostępne i bezpłatne. Jeśli więc lubisz korzystać ze dobrej, starej wyszukiwarki i nie przeszkadza Ci przeglądanie długich list stron internetowych, Google jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.

Zwycięzca: Dzięki bezpłatnej wyszukiwarce Google jest zdecydowanym zwycięzcą tej rundy!

Dokładność odpowiedzi

To, co sprawia, że wyszukiwarka jest dobra, to dokładność wyników. Sprawdźmy, która z nich ma większą dokładność wyników: Google czy Perplexity.

Perplexity

Perplexity wykorzystuje zaawansowane modele językowe i rozumienie kontekstowe, aby udzielać bardzo dokładnych odpowiedzi. Skupienie się na zrozumieniu kontekstu pomaga w udostępnianiu precyzyjnych odpowiedzi na złożone zapytania.

Kolejną wspaniałą funkcją Perplexity Pro jest możliwość wyboru modelu AI spośród OpenAI GPT-4 Turbo, Anthropic Claude 3, Perplexity Experimental i Mistral Large. Jeśli więc nie satysfakcjonuje Cię odpowiedź udzielona przez konkretny model, możesz zmienić model i przepisać odpowiedź.

Ponadto, w przeciwieństwie do tradycyjnych wyszukiwarek, Perplexity priorytetowo traktuje trafność i nowsze informacje w stosunku do innych czynników, takich jak SEO i reklamy. Dzięki temu wyniki można uznać za bardziej wiarygodne i dokładne.

Google

Google wykorzystuje wiele czynników do określenia jakości treści. Czynniki te obejmują trafność słów kluczowych, intencje użytkownika i jakość strony. Program oceny jakości wyszukiwania zbiera również opinie użytkowników, aby rozpoznać strony eksperckie i godne zaufania.

Jednak dokładność zależy również od zapytania i kontekstu wyszukiwania. Niejednoznaczne zapytanie może więc dać szeroki zakres wyników, które trzeba przejrzeć, aby znaleźć właściwą informację. Jeśli Google nie może znaleźć zbyt wielu wiarygodnych informacji, wyświetla komunikat z informacją o tym.

Zwycięzca: Ostatecznie, pod względem dokładności, Perplexity wygrywa dzięki temu, że nie jest uzależnione od reklam i SEO oraz umożliwia wybór między różnymi modelami AI.

Zakres wyników wyszukiwania

Jakie wyniki wyszukiwania wyświetla wyszukiwarka i silnik odpowiedzi? Czy są one zróżnicowane? Czy są dostępne w czasie rzeczywistym? Te pytania mają znaczenie przy wyborze najlepszej wyszukiwarki.

Perplexity

Perplexity oferuje kompleksowe i trafne wyniki wyszukiwania dzięki zaawansowanym algorytmom i zrozumieniu kontekstu, które pozwalają na dostarczanie informacji. Koncentruje się na wyszukiwaniu w czasie rzeczywistym i podawaniu źródeł cytatów, aby poprawić jakość i wiarygodność wyników. Kanał Discover zawiera również zwięzłe odpowiedzi na popularne tematy.

W zależności od tego, jak dobrze sformułujesz zapytanie, Perplexity poświęca czas na przefiltrowanie wyników i dostarczenie Ci informacji. Co więcej, w Perplexity nie ma wyników płatnych, więc otrzymujesz tylko najbardziej trafne informacje.

Jednak w przeciwieństwie do Google nie można uzyskać lokalnych wyników wyszukiwania. Jeśli więc wolisz uzyskać bezpośrednią odpowiedź na swoje pytania zamiast szukać informacji, Perplexity jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie.

Google

Google zapewnia obszerne i zróżnicowane wyniki wyszukiwania, obejmujące różne tematy i źródła w całej sieci. Jednak zamiast podawać bezpośrednie odpowiedzi, Google udostępnia listę linków, które uważa za najbardziej trafne dla danego zapytania. To użytkownik musi samodzielnie wyszukać potrzebne informacje wśród tych linków.

Możesz również uzyskać lokalne wyniki wyszukiwania, udostępniając swoją lokalizację Google. Dodatkowo funkcja Discover Google pozwala odkrywać spersonalizowane treści.

Google również zaczął podawać odpowiedzi AI i przeglądy w niektórych wynikach wyszukiwania. Nie są one jednak tak dokładne, jak odpowiedzi Perplexity.

Zwycięzca: To zależy od Twoich potrzeb. Jeśli wolisz odpowiedzi AI, zwycięzcą jest Perplexity. Jeśli jednak wolisz samodzielnie wyszukiwać informacje za pomocą listy odpowiednich linków, zwycięzcą jest Google.

Interfejs użytkownika i dostępność

Wyszukiwarka internetowa musi przede wszystkim być dostępna i posiadać intuicyjny interfejs. Zobaczmy, która z nich ma lepszy interfejs: Perplexity AI czy Google.

Perplexity

Perplexity ma nowoczesny, przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs łączący wyszukiwanie i czat. Strona główna jest dobrze zaprojektowana, a pasek wyszukiwania znajduje się na środku strony. Opcja zmiany medium i załączania plików znajduje się tuż pod paskiem wyszukiwania.

Funkcja Biblioteka pozwala organizować wątki według projektów lub tematów, zapraszać osoby i zmieniać ustawienia prywatności.

Dzięki temu jest niezwykle łatwa w użyciu. Aplikacja mobilna jest również dostępna dla użytkowników telefonów z systemem Android i iPhone, co sprawia, że jest łatwo dostępna.

Google

Google ma przyjazny dla użytkownika i dostępny interfejs, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem przeglądarek internetowych, smartfonów i tabletów. Po wpisaniu czegoś funkcja autouzupełniania wyświetla możliwe zapytania.

Najczęściej odwiedzane strony internetowe są również wyświetlane na liście tuż pod paskiem wyszukiwania. Opcje wyszukiwania obrazów, otwierania Gmaila i inne są dostępne w prawym górnym rogu.

Google jest dostępny dla wszystkich. Użytkownicy mogą wpisać zapytanie, wyszukiwać głosowo lub obrazami.

Zwycięzca: Pod względem dostępności Google zajmuje pozycję lidera dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak wyszukiwanie głosowe i obrazkowe.

Perplexity kontra Google: kto wygra?

W walce Perplexity kontra Google wyszukiwarki i silniki odpowiedzi mają swoje mocne i słabe strony.

Na przykład Perplexity AI oferuje wyczerpujące i bezpośrednie odpowiedzi na zapytania wraz z cytatami źródłowymi, aby zapewnić dokładność. Nie jest jednak tak dostępny jak Google i może nie sprawdzić się podczas przeprowadzania badań rynkowych lub badań naukowych, więc może być konieczne poszukiwanie alternatyw dla Perplexity.

Z drugiej strony Google jest bardzo dostępną wyszukiwarką, która zapewnia trafne i dokładne wyniki wyszukiwania. Doskonale nadaje się do celów badawczych, oferując narzędzia takie jak Google Trends, Google Scholar i różne tryby wyszukiwania. Nie udziela jednak bezpośrednich odpowiedzi na zapytania.

Ostatecznie wybór zwycięzcy zależy więc od Twoich potrzeb. Jeśli zależy Ci na dogłębnych wynikach i eksploracji, wyszukiwarka Google jest bezkonkurencyjna. Jeśli jednak potrzebujesz zwięzłych streszczeń, szybkich i rzetelnych odpowiedzi lub narzędzia AI do takich zadań, jak analiza konkurencji, Perplexity może być dla Ciebie lepszym rozwiązaniem.

Perplexity kontra Google na Reddicie

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, kto wygra pojedynek Perplexity kontra Google, udaliśmy się na Reddit, aby zapytać o to bezpośrednio użytkowników. Po wpisaniu hasła "Perplexity kontra Google" na Reddicie wielu użytkowników zgodziło się, że Perplexity zmieniło sposób działania wyszukiwarek dzięki zaawansowanym funkcjom i odpowiedziom kontekstowym.

Zastąpiłem Google Perplexity. Korzystam też z wielu innych rozwiązań AI. Ale Google z łatwością się dostosuje. Nie byłem pewien, dlaczego potrzebuję Perplexity, skoro mam już tak wiele rozwiązań AI, ale jego natychmiastowa szybkość odpowiedzi na pytania sprawia, że ma on swoją niszę jako wyszukiwarka AI.

Jednak wielu użytkowników zgodziło się również, że Google może dostosować się do tego, co robi Perplexity.

Uwielbiam Perplexity, ale jest znacznie bardziej prawdopodobne, że Google zmieni swój model wyszukiwania na coś bardziej podobnego. Właściwie już to zrobili – jeśli się na to zdecydujesz, na górze strony pojawia się odpowiedź AI. Jest ona znacznie bardziej podstawowa, ale firma zmierza już w tym kierunku.

Poznaj ClickUp: najlepsza alternatywa dla Perplexity i Google

Perplexity i Google są świetne, jeśli chcesz tylko wyszukiwać informacje. Ale jeśli chcesz połączyć wyszukiwanie z narzędziem do zarządzania zadaniami lub projektami, dostępna jest lepsza opcja!

ClickUp to najlepsza platforma zwiększająca wydajność, zaprojektowana, aby pomóc Ci zaoszczędzić czas dzięki uniwersalnej wyszukiwarce i wykorzystaniu sztucznej inteligencji do lokalizowania informacji i zarządzania nimi. Ale nie musisz wierzyć nam na słowo.

Zapoznaj się z funkcjami ClickUp i sam zdecyduj:

ClickUp Brain

Pisz, edytuj i uzyskaj odpowiedzi dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain to potężny asystent AI, który pomaga zaoszczędzić czas i stworzyć treści dostosowane do Twoich potrzeb w ciągu kilku sekund. Jego zdolność do pisania treści i natychmiastowego odpowiadania na wszystkie pytania dorównuje możliwościom Perplexity.

Menedżer wiedzy AI Brain może szybko i dokładnie odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z Twoją pracą w ClickUp (i wszystkich aplikacjach połączonych z platformą). Doskonal swoje pisanie dzięki zintegrowanemu asystentowi pisania i menedżerowi wiedzy.

Korzystając z ClickUp Brain, możesz również poprawiać pisownię, tworzyć streszczenia dokumentów, wyodrębniać elementy do działania z notatek ze spotkań, tłumaczyć tekst i odpowiadać na wiadomości.

Dokumenty ClickUp

Pisz, edytuj i pracuj mądrzej dzięki ClickUp Docs 3. 0

Jeśli masz mnóstwo dokumentów i potrzebujesz czegoś bardziej intuicyjnego niż Dokumenty Google, ClickUp Docs jest rozwiązaniem dla Ciebie. Dzięki Dokumentom możesz tworzyć, edytować i organizować pomysły, korzystając z bogatych opcji formatowania.

Możesz również tworzyć wzajemne powiązania między dokumentami i zadaniami, osadzać obrazy i linki oraz poprosić AI o edycję lub poprawienie tekstu w dokumencie.

Ponadto ułatwia współpracę — można ustawić uprawnienia, udostępniać dokumenty współpracownikom i edytować je wspólnie w czasie rzeczywistym.

Ponieważ AI jest zintegrowana z Dokumentami, możesz po prostu użyć podpowiedzi AI w dokumencie, aby:

Twórz tabele z wynikami wyszukiwania

Sprawdź pisownię i gramatykę

Generuj szablony

Podsumuj jego zawartość i wstaw jako podtytuł dokumentu

Wyszukiwanie uniwersalne ClickUp

Znajdź właściwe odpowiedzi na swoje pytania

Uniwersalna wyszukiwarka ClickUp zapewnia dostęp do wszystkich informacji w ClickUp i połączonych aplikacjach na wyciągnięcie ręki. Szybko znajdź dowolny plik, używaj komend wyszukiwania, takich jak skróty do linków, przeszukuj ulubione aplikacje i nie tylko. To jak Twój osobisty Google.

Im częściej korzystasz z wyszukiwania uniwersalnego, tym bardziej trafne i spersonalizowane wyniki otrzymujesz. Najlepsze jest to, że masz do niego dostęp w dowolnym miejscu w ClickUp

Szukaj mądrzej z ClickUp

Google od dawna dominuje na rynku wyszukiwarek internetowych. Zmieniło sposób działania wyszukiwarek. Jednak wraz z pojawieniem się sztucznej inteligencji możliwości wyszukiwania ponownie ewoluują, a wyszukiwarki oparte na AI, takie jak Perplexity, znajdują się w czołówce tej zmiany. Jednak zarówno Google, jak i Perplexity mają ograniczenia, które uniemożliwiają użytkownikom pełne wykorzystanie możliwości wyszukiwania.

W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp. Jest to kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, która poprawia komfort wyszukiwania i umożliwia wykorzystanie jej w codziennej pracy. Zarejestruj się za darmo już dziś!