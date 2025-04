4 Alternatywy i konkurenci Spotlight Search 2025

Spotlight to wbudowane narzędzie wyszukiwania, które jest podstawą systemu operacyjnego Mac od 2005 roku. Z biegiem lat Apple stale ją ulepsza. Obecnie, w przeciwieństwie do wyszukiwarki Windows, Spotlight potrafi rozwiązywać równania, przeliczać jednostki i waluty oraz przeszukiwać dokumenty.

Ma jednak kilka niedociągnięć, które sprawiają, że użytkownicy komputerów Mac chcą więcej. Jeśli należysz do tej kategorii, jesteś we właściwym miejscu.

Ten blog zawiera listę najlepszych dostępnych obecnie alternatyw Spotlight i zawiera wszystkie kluczowe informacje, które pozwolą ci zdecydować, która z nich będzie dla ciebie najlepsza.

Czego należy szukać w alternatywach dla Spotlight?

Nie ma ostatecznego ustawienia wytycznych dotyczących tego, czego należy szukać w alternatywach Spotlight, ponieważ sprowadza się to do indywidualnych potrzeb i wymagań. Poniżej przedstawiamy listę kilku konkretnych bolączek, z którymi borykają się użytkownicy Spotlight:

Ograniczone operatory wyszukiwania i niespójne wyniki: Szukaj alternatyw, które oferują zaawansowane możliwości wyszukiwania z potężnymi operatorami wyszukiwania, takimi jak wyszukiwanie metadanych plików lub według typu pliku Niestandardowe limity: Skoncentruj się na opcjach, które oferują niestandardowe rozszerzenia. Poszukaj funkcji takich jak rozszerzanie tekstu, niestandardowe akcje i zaawansowane cykle pracy, aby dostosować sposób wyszukiwania do swoich potrzeb Brak integracji poza ekosystemem Mac: Opcja powinna wykraczać poza wyszukiwanie plików Mac. Musi integrować się z aplikacjami w chmurze, takimi jak Dokumenty Google, mieć funkcję uruchamiania aplikacji i może jednocześnie przeszukiwać Internet Brak wydajnego indeksowania: Priorytetem są alternatywy znane ze swojej szybkości i wydajności oraz te, które indeksują tylko te pliki i foldery, które tego wymagają Brak nastawienia na wydajność: Oprócz szybszego wyszukiwania, szukaj dodatkowych funkcji, takich jak zarządzanie historią w schowku, możliwość wykonywania komend systemowych, natychmiastowe wyniki wyszukiwania, lepszy interfejs użytkownika itp.

4 najlepsze alternatywy Spotlight do wykorzystania w 2024 roku

Charakter naszej pracy się zmienia - AI, personalizacja i integracja to teraz modne hasła. Aby zachować wydajność, potrzebujesz narzędzi, które nadążają za duchem czasu. Mając to na uwadze, oto nasze cztery najlepsze alternatywy Spotlight na 2024 rok.

1. ClickUp

wykorzystaj ClickUp University Search i jego pakiet wydajności, aby usprawnić zarządzanie projektami

Jeśli szukasz najlepszej alternatywy dla Spotlight, aby zwiększyć swoją wydajność i przenieść się w przyszłość, musisz wypróbować ClickUp.

ClickUp to kompleksowe narzędzie zwiększające wydajność, które rozwiązuje wszystkie współczesne potrzeby związane z zarządzaniem projektami. Ale dlaczego mówimy tutaj o narzędziu do zarządzania projektami?

Odpowiedź jest dwojaka: Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp funkcja, która jest zasilana przez natywne narzędzie AI- ClickUp Brain i razem stanowią

przyszłość wydajności

.

Przyjrzyjmy się dlaczego. Funkcja wyszukiwania w

Najnowsza wersja ClickUp (V3)

rozumie język naturalny. Zmienia to sposób lokalizacji plików i folderów na komputerze.

Potrzebujesz prezentacji marketingowej, nad którą współpracowałeś z Tomem w zeszłym miesiącu?

Wpisz "znajdź prezentację marketingową z Tomem z zeszłego miesiąca", a wyszukiwanie natychmiast wyświetli nazwę pliku.

Wyszukiwanie z adaptacyjnymi i spersonalizowanymi rekomendacjami z ClickUp's Universal Search Korzyści ClickUp wykraczają poza możliwość przeszukiwania lokalnych plików i folderów. Szukając wpisu na swoim aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia ? ClickUp może integrować się z ponad 20 aplikacjami, takimi jak Google Drive, HubSpot, Confluence, GitHub, Slack i inne.

uruchamiaj i wyszukuj we wszystkich zintegrowanych aplikacjach z ClickUp_

Wisienką na torcie jest to, że możesz uruchamiać aplikacje, znajdować pliki, inicjować wyszukiwanie w sieci i wykonywać polecenia systemowe za pomocą funkcji wyszukiwania uniwersalnego dostępnej z Centrum dowodzenia, pulpitu i globalnego paska akcji.

Inicjowanie uniwersalnego wyszukiwania z wielu lokalizacji

Porozmawiajmy teraz o solidnej sieci neuronowej, która to umożliwiła- ClickUp Brain . Gdybyśmy mieli tylko jeden punkt do wyboru w oparciu o to, dlaczego polecamy ClickUp jako jedną z najlepszych alternatyw Spotlight, to byłoby to.

Wykonuj wiele zadań za pomocą kilku kliknięć, korzystając z ClickUp Brain

Podczas gdy Spotlight w dużej mierze opiera się na technologiach takich jak indeksowanie, importowanie metadanych i dopasowywanie słów kluczowych, ClickUp Brain opiera się na przetwarzaniu języka naturalnego, aby zrozumieć kontekst i intencje wyszukiwań.

ClickUp jest przydatnym narzędziem do zarządzania projektami, jeśli stosujesz metodologię Agile. Funkcje takie jak Tablice Kanban ClickUp i Szablony wykresów rozwijanych ClickUp pomogą ci pozostać na szczycie twoich zwinnych projektów dzięki wizualnej reprezentacji twojego cyklu pracy i postępów.

Możesz również skorzystać z ClickUp Brain's AI writera, który pomoże Ci stworzyć Zwinne dokumenty w ułamku czasu.

Co więcej, funkcje takie jak Pulpity ClickUp pozwala na tworzenie wielu konfigurowalnych pulpitów jako widżetów typu "przeciągnij i upuść". Mogą one wyświetlać wszystko, od krytycznych wskaźników KPI po ważne dane dotyczące projektów dla Ciebie i Twoich Teams.

ClickUp pozwala również zaprojektować niestandardowych formularzy do zbierania informacji od klientów lub członków zespołu, automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak przydzielanie zadań lub wysyłanie powiadomień na podstawie przesłanych formularzy.

ClickUp oferuje kilka funkcji, takich jak Mapy myśli w ClickUp i Tablice ClickUp , które czynią cuda podczas burzy mózgów, organizowania pomysłów i współpracy z zespołem, które są potrzebą chwili.

Najlepsze funkcje ClickUp

Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp: Znajdowanie plików, uruchamianie aplikacji i wyszukiwanie we wszystkich zintegrowanych aplikacjach ClickUp Brain: Używa języka naturalnego do lokalizacji plików i dokumentów. Nieustannie dostosowuje się do Twojego stylu pracy ClickUp AI Knowlege Manager: Uzyskuje odpowiedzi na pytania z dokumentów, zarówno z komputera, jak i z połączonych aplikacji ClickUp AI Project Manager: Automatyzacja powtarzalnych zadań, generowanie wnikliwych raportów i podsumowywanie dokumentów za pomocą kilku kliknięć

Limity ClickUp

Drobne usterki wyświetlania w niektórych sytuacjach

Niewielu zaawansowanych użytkowników twierdzi, że aplikacja mobilna ClickUp nie ma tylu funkcji, co wersja na komputery stacjonarne

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7 za użytkownika miesięcznie

: $7 za użytkownika miesięcznie Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

: Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie.

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Alfred

Możliwość przepływu pracy przez Alfred Alfred jest drugą alternatywą Spotlight, którą polecamy. Oferuje znacznie więcej niż systemowe wyszukiwanie Spotlight. Jeśli jesteś jednym z tych użytkowników komputerów Mac, którzy chcą jednej aplikacji do zrobienia wszystkiego, od przeszukiwania komputera do sterowania muzyką, jest to dobry wybór.

Najlepsze funkcje

Szybka lokalizacja plików na komputerze lub informacji w Internecie na podstawie historii przeglądania i kryteriów wyszukiwania

Tworzenie niestandardowych fragmentów tekstu dzięki śledzeniu historii schowka

Możliwość tworzenia potężnych cykli pracy (płatny dodatek), które mogą pomóc w automatyzacji powtarzalnych zadań, przeszukiwaniu całego systemu plików komputera Mac lub wykonywaniu złożonych czynności za pomocą kilku naciśnięć klawiszy

Alfred limit

Podczas gdy podstawowa wersja Alfreda jest Free, aby uzyskać dostęp do niektórych z bardziej zaawansowanych funkcji wymienionych na tej liście, będziesz musiał kupić Powerpack

Alfred ma stromą krzywą uczenia się, jeśli chcesz w pełni wykorzystać jego funkcje

Ceny Alfred

Narzędzie podstawowe: Free

Free Powerpack Pojedyncza licencja: €34

Pojedyncza licencja: €34 Powerpack Mega Wsparcie: €59

Ocena i recenzje Alfred

G2: 4.5/5 (34 opinie)

4.5/5 (34 opinie) Capterra: 2.8/5 (13 recenzji)

3. Raycast

Code redaktor via RayCast Raycast to jedna z najlepszych alternatyw dla Spotlight, jeśli wydajność i szybki dostęp do najczęściej używanych aplikacji są dla Ciebie najważniejsze. Chociaż brakuje mu kilku unikalnych funkcji, które oferują inne aplikacje na tej liście, nadrabia to oferując większość swoich kluczowych funkcji za darmo.

Najlepsze funkcje Raycast

Szybsze wyszukiwanie plików i folderów, ponieważ Raycast jest lekki, responsywny i nie zajmuje dużo miejsca na dysku

Uruchamianie aplikacji i sterowanie komputerem Mac za pomocą kilku naciśnięć klawiszy, dzięki wsparciu komend systemowych

Tworzenie skrótów dla często używanych fraz lub odpowiedzi dzięki funkcji "fragmentu tekstu", która oferuje podobną funkcję do Alfreda

RayCast limit

Jeśli korzystasz z Raycast na wielu urządzeniach, musisz przejść na plan Pro

Spodziewaj się stromej krzywej uczenia się z tym narzędziem

Wersja Free nie oferuje pakietu funkcji AI

Ceny RayCast

Free

Pro: 10 USD miesięcznie

10 USD miesięcznie Teams: Free

Free Teams Pro: $15 miesięcznie

Ocena i recenzje RayCast

G2: 4.6/5 (11 recenzji)

4.6/5 (11 recenzji) Capterra: NA

4. Launchbar

Quick Web Search via Launchbar LaunchBar został wydany w 2016 roku i był konsekwentnie ulepszany, aby stać się potęgą w wyszukiwaniu plików Mac.

LaunchBar to przede wszystkim program uruchamiający aplikacje, który wykorzystuje adaptacyjny algorytm skrótów, który może znaleźć elementy, wpisując krótkie akronimy ich nazw. Wspiera również bezpośrednie wyszukiwanie w Google, Wikipedii i DuckDuckGo.

Najlepsze funkcje LaunchBar

Znajdowanie elementów poprzez wpisywanie krótkich akronimów ich nazw (na przykład "SP" dla Preferencji systemowych)

Umożliwia skryptowanie działań w celu uzyskania maksymalnej personalizacji

Widok dodatkowych informacji o konkretnych plikach, ponieważ LaunchBar może nawet przeglądać metadane plików

LaunchBar limit

Kilka pierwszych wyszukiwań do zrobienia zajmuje trochę czasu, aby wyświetlić wszystkie wyniki, ponieważ początkowy indeks może być boleśnie powolny

Ceny LaunchBar

Pojedyncza licencja : €35

: €35 Licencja rodzinna: €59

Ocena i recenzje LaunchBar

G2: NA

NA Capterra: NA

Zapewnij sobie wydajność dzięki ClickUp

Oto cztery najlepsze alternatywy Spotlight dla 2024. Spotlight od lat cieszy się popularnością wśród użytkowników komputerów Mac. Jednak charakter pracy się zmienia i jeśli to czytasz, to oczywiste jest, że szukasz lepszej alternatywy.

Każde z wymienionych tu narzędzi wyróżnia się w swojej niszy i oferuje wszystko - od uniwersalnego wyszukiwania kontekstowego po możliwość automatyzacji zadań. Jednak to, co działa najlepiej dla ciebie, będzie zależało od twojego konkretnego doświadczenia z tym, czego brakuje Spotlight.

To powiedziawszy, jeśli pracujesz z wieloma integracjami w chmurze i chcesz czegoś więcej niż lepszej alternatywy Spotlight pod względem funkcji wyszukiwania, to ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem. Jest to coś więcej niż tylko inteligentne narzędzie wyszukiwania; to potęga wydajności, która może usprawnić twoją pracę.

Dlaczego więc czekać?

Zarejestruj się za pomocą ClickUp

już dziś za darmo, aby doświadczyć jego możliwości z pierwszej ręki.

Często zadawane pytania

**1. Czy RayCast jest lepszą alternatywą dla Spotlight?

RayCast oferuje funkcję podobną do Spotlight. Jest to jednak lżejsza aplikacja, która jest znacznie bardziej responsywna i mniej zasobożerna niż Spotlight.

**2. Czy istnieje odpowiednik Spotlight w systemie Windows?

Najnowsza wersja systemu Windows (11) ma domyślną funkcję wyszukiwania podobną do Spotlight, ale brakuje jej kilku zaawansowanych funkcji, które Spotlight Search oferuje użytkownikom komputerów Mac. Jeśli chcesz aplikacji, która może zrobić to, co Spotlight Search robi na Macu i więcej, możesz spróbować ClickUp.

**3. Czy Alfred jest lepszą alternatywą dla Spotlight?

Alfred w wersji Free oferuje mniej więcej te same funkcje, co Spotlight Search. Jeśli jednak zakupisz pakiet Powerpack, uzyskasz dostęp do wielu zaawansowanych funkcji, które sprawiają, że jest to lepsza alternatywa dla Spotlight.

**4. RayCast vs Alfred: Do zrobienia?

Jeśli potrzebujesz przede wszystkim szybszego wyszukiwania i dostępu do kilku podstawowych funkcji za darmo, wybierz RayCast. Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem Maca, który potrzebuje znacznie więcej funkcji, takich jak zaawansowane cykle pracy, fragmenty tekstu, historia schowków i wiele innych, i nie masz nic przeciwko dopłacie za Powerpack, Alfred jest aplikacją dla ciebie.