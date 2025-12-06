8 najlepszych przeglądarek AI, które warto wypróbować w 2026 roku

Pamiętasz, jak kiedyś przeglądaliśmy internet?

Mnóstwo kart, zakładek, które przysięgałeś sobie kiedyś uporządkować, i ciągłe przełączanie się między przeglądarką a narzędziami do zarządzania projektami. Wydawało się, że połowa dnia mijała na samym śledzeniu informacji, zamiast na ich wykorzystywaniu.

Jednak przeglądarki oparte na AI szybko zmieniają sytuację.

Odczytują one zawartość ekranu, przedstawiają krótkie podsumowania, pomagają porównać informacje, tworzą szkice odpowiedzi i wskazują to, co jest istotne.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się najlepszym przeglądarkom z AI, które potrafią zapamiętać kontekst i szybciej niż kiedykolwiek poprowadzą Cię do odpowiedzi. 🦾

👀 Uwaga, spoiler: Sprawdzamy również, w jaki sposób ClickUp łączy AI, zadania, dokumenty, przypomnienia i integracje aplikacji w jednym miejscu, aby wyeliminować rozproszenie pracy.

Najlepsze przeglądarki internetowe oparte na AI w skrócie

Oto krótkie porównanie najlepszych przeglądarek z AI. 📊

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* Comet Badania oparte na AI, eksploracja głębokiej sieci z weryfikowanymi źródłami dla studentów, analityków i zespołów badawczych Podsumowania wielu stron internetowych generowane przez AI, zapytania głosowe oraz inteligentne zarządzanie sesjami zakładek Free ChatGPT Atlas Przeglądanie stron z uwzględnieniem kontekstu dla pracowników wiedzy, osób uczących się przez całe życie i nauczycieli Czat AI w przeglądarce z kontekstem rozpoznającym stronę, pamięcią utrzymującą się między sesjami oraz inteligentnym generowaniem zawartości Free Brave Przeglądanie stron z priorytetem prywatności i ochroną zawartości dla użytkowników dbających o bezpieczeństwo oraz profesjonalistów internetowych Wbudowane funkcje streszczania i tłumaczenia oparte na AI, wyjaśnienia stron w locie oraz porządkowanie treści za pomocą komend Bezpłatne; plany płatne zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie dla pięciu użytkowników Microsoft Edge Przeglądanie dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw z dostępem do ekosystemu Microsoft oraz narzędziami zwiększającymi wydajność dla zespołów korporacyjnych, działów IT i użytkowników systemu Windows Analiza krzyżowa, pisanie i kodowanie wspomagane przez AI, wsparcie dla wprowadzania danych głosowych i obrazowych Free Przeglądarka Sigma AI Przeglądanie z pełną koncentracją dzięki kontroli rozpraszających czynników, zaawansowanemu wyszukiwaniu i kontekstowym obszarom roboczym dla profesjonalistów i minimalistów cyfrowych Automatyczne wypełnianie formularzy i przepływy realizacji transakcji, ekstrakcja danych z paragonów lub tabelek do arkuszy kalkulacyjnych Free Arc Kreatywne przeglądanie stron dzięki wizualnym zakładkom dla projektantów, zespołów produktowych i specjalistów z branży kreatywnej Organizacja zakładek z paskiem bocznym na pierwszym planie oraz przeglądanie w trybie podzielonego ekranu do wielozadaniowości i kontekstowych obszarów roboczych Free Dia Przeglądanie stron z wykorzystaniem AI, zoptymalizowane pod kątem szybkości i lekkości działania, przeznaczone dla studentów, zwykłych użytkowników oraz osób pracujących w dynamicznym cyklu pracy Porównanie zawartości w wielu zakładkach, tworzenie zadań bezpośrednio z zawartości oraz ujednolicone wyniki wyszukiwania w sieci Free; plany płatne zaczynają się od 20 USD miesięcznie na użytkownika Opera Przeglądanie stron z wbudowaną komunikacją i modułowymi paskami bocznymi dla użytkowników mediów społecznościowych, graczy i odkrywców zawartości Natychmiastowy dostęp do czatu AI w pasku bocznym lub z wiersza komend, tłumaczenie oraz generowanie obrazów na podstawie podpowiedzi Free

🔍 Czy wiesz, że... Pierwsza przeglądarka internetowa, nazwana WorldWideWeb (później przemianowana na „Nexus”), została opracowana przez Tima Bernersa-Lee w CERN na komputerze NeXT w 1990 roku.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze najlepszych przeglądarek z AI?

Oto kilka funkcji AI, na które warto zwrócić uwagę w przeglądarce internetowej:

Wspomaganie AI dostosowane do kontekstu: Dostarcza podsumowania, spostrzeżenia i rekomendacje na podstawie zawartości stron internetowych oraz historii przeglądania

Rozumienie wielu zakładek: Śledzi i tworzy połączenia między otwartymi zakładkami, aby ograniczyć Śledzi i tworzy połączenia między otwartymi zakładkami, aby ograniczyć przełączanie się między kontekstami

Integracja zadań i cyklu pracy: Umożliwia zapisywanie linków, zrzutów ekranu i notatek bezpośrednio w narzędziach projektowych lub zwiększających wydajność

Konfigurowalne funkcje AI: Oferuje opcje, takie jak różne modele AI, polecenia głosowe i ustawienia automatyzacji, które można dostosować do Twojego cyklu pracy

Wyszukiwanie i generowanie zawartości w czasie rzeczywistym: Dostarcza odpowiedzi, wyniki badań i dane powstania zawartości bez konieczności opuszczania przeglądarki

🔍 Czy wiesz, że... Przeglądarka Mosaic (wydana w 1993 r.) jest uznawana za prekursora boomu internetowego, ponieważ była jedną z pierwszych przeglądarek graficznych wyświetlających tekst i obrazy w linii, dzięki czemu korzystanie z sieci stało się znacznie bardziej przyjazne dla użytkownika.

8 najlepszych przeglądarek z AI

Oto najlepsze przeglądarki, które wykorzystują AI, aby zamienić codzienne przeglądanie stron w inteligentny i wydajny cykl pracy.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

1. Comet od Perplexity AI (najlepsza do uruchamiania lekkich agentów AI w przeglądarce)

Comet to centrum dowodzenia oparte na AI, które płynnie łączy znany interfejs Chrome z inteligentnym asystentem zdolnym do rozumowania kontekstowego. Wykorzystuje AI do zwiększenia wydajności poprzez przewidywanie kolejnych kroków użytkownika, pomaganie w porównywaniu wielu źródeł oraz odkrywanie niuansów.

Ponadto przeglądarka z AI dostosowuje się do Twojego indywidualnego cyklu pracy, ucząc się, w jaki sposób przeglądasz zawartość i poruszasz się po sieci. Dzięki temu może sugerować kolejne kroki, skróty i optymalizację pracy dostosowaną do Twoich nawyków.

Najlepsze funkcje przeglądarki Comet

Zintegruj je z kalendarzami i platformami e-mailowymi, aby planować spotkania bezpośrednio z poziomu sesji przeglądarki

Znajdź oferty, porównaj produkty i sprawdź dostępność na różnych stronach internetowych dzięki asystentowi zakupowemu opartemu na AI

Korzystaj z komend głosowych, aby poruszać się po stronach, przeprowadzać inteligentne wyszukiwania i być wyzwalaczem cykli pracy

Generuj podsumowania AI dla wielu zakładek lub całych sesji bez konieczności otwierania każdej strony z osobna

Limity przeglądarki Comet

Brak synchronizacji historii, zakładek ani sesji między komputerem stacjonarnym a urządzeniami mobilnymi

Wymagają bardzo szerokich uprawnień (ekran, pliki cookie, aktywność przeglądania), co budzi obawy dotyczące prywatności w przypadku wrażliwych zadań, takich jak bankowość

Ceny Comet

Free

Oceny i recenzje Comet

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Comet?

Oto, co udostępnił użytkownik serwisu Reddit:

Więc dzisiaj wypróbowałem przeglądarkę Comet. Moja krótka opinia – jest dobra, ale jak na razie nie jest dla mnie czymś wyjątkowym. Próbowałem użyć jej do przeniesienia moich playlist z YouTube Music do Spotify, aby utworzyć tam ich kopię, ale nie udało się. Przeglądarka też bardzo się zawieszała, gdy próbowałem wykonać bardziej zaawansowane zadania. […]

Więc dzisiaj wypróbowałem przeglądarkę Comet. Moja krótka opinia – jest dobra, ale jak na razie nie jest dla mnie czymś wyjątkowym. Próbowałem użyć jej do przeniesienia moich playlist z YouTube Music do Spotify, aby utworzyć tam ich kopię, ale nie udało się. Przeglądarka też bardzo się zawieszała, gdy próbowałem wykonać bardziej zaawansowane zadania. […]

🧠 Ciekawostka: Mała ikona strony, którą widzisz w zakładce przeglądarki, zwana favicon, uzyskała pierwsze wsparcie w przeglądarce Internet Explorer 5 w marcu 1999 roku. Pierwotnie była używana w menu „Ulubione” przeglądarki i pomagała oszacować, ile osób dodało stronę do zakładek.

2. ChatGPT Atlas (najlepsze rozwiązanie do wizualnego przeglądania wyników wyszukiwania w formie mapy)

za pośrednictwem ChatGPT Atlas

ChatGPT Atlas zmienia przeglądarkę w aktywnego partnera do myślenia. Wprowadza ChatGPT bezpośrednio do przeglądania stron dzięki stałemu paskowi bocznemu, który rozumie, co przeglądasz i dlaczego.

Podczas przeglądania stron przeglądarka interpretuje zawartość w czasie rzeczywistym, streszczając długie artykuły, porównując specyfikacje produktów, analizując raporty zawierające duże ilości danych oraz odpowiadając na złożone pytania bez zakłócania przepływu Twojej pracy.

Dzięki funkcjom kontroli prywatności wbudowanym bezpośrednio w interfejs, to Ty decydujesz, co przeglądarka widzi, zapamiętuje lub usuwa, co sprawia, że Atlas jest doskonałym rozwiązaniem dla profesjonalistów, którzy chcą inteligentnego wsparcia dyskretnie wplecionego w ich cykl pracy.

Najlepsze funkcje ChatGPT Atlas

Użyj funkcji Browser Memories , aby zapisać wybrane spostrzeżenia i preferencje, co pozwoli uzyskać bardziej trafne sugestie w przyszłości

Włącz tryb agenta , aby umożliwić AI wykonywanie wieloetapowych zadań z pełną kontrolą nad kursorem

Zaznacz tekst w dowolnym miejscu, aby przepisać, przeformułować lub rozwinąć zawartość bezpośrednio w tym miejscu

Zarządzaj szczegółowymi ustawieniami prywatności, aby decydować, co Atlas może wyświetlać, przechowywać lub usuwać

Limity ChatGPT Atlas

Tryb agenta jest zawodny, często zawodzi lub zajmuje dużo czasu, aby zakończyć proste zadania, takie jak dodawanie elementów do koszyka lub rezerwacja stolików w restauracjach

Interfejs oparty na komendach i „magiczne słowa” utrudniają nawigację; użytkownicy muszą zgadywać podpowiedzi zamiast korzystać z prostych kliknięć i linków

Ceny ChatGPT Atlas

Free

Oceny i recenzje ChatGPT Atlas

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ChatGPT Atlas?

Jeden z użytkowników udostępnił swoje doświadczenie:

Od jakiegoś czasu testuję przeglądarki z AI. Po pierwszym wrażeniu Atlas wydaje się bardziej naturalny w użyciu. Prawdopodobnie pozostanę przy nim przez jakiś czas. Uwielbiam to, że jest super minimalistyczny, elegancki i bardziej naturalny w użyciu. […] To prawdziwy pożeracz baterii. Nie chodzi o pamięć RAM, ale o energię – zużycie pamięci RAM jest jak dotąd porównywalne z Chrome.

Od jakiegoś czasu testuję przeglądarki z AI. Po pierwszym wrażeniu Atlas wydaje się bardziej naturalny w użyciu. Prawdopodobnie pozostanę przy nim przez jakiś czas. Uwielbiam to, że jest super minimalistyczny, elegancki i bardziej naturalny w użyciu. […] To prawdziwy pożeracz baterii. Nie chodzi o pamięć RAM, ale o energię – zużycie pamięci RAM jest jak dotąd porównywalne z Chrome.

📮ClickUp Insight: 44% respondentów naszej ankiety korzysta z 1–5 zakładek podczas przeglądania stron, ale 8% pracuje w „trybie chaosu” z ponad 31 zakładkami. Choć nie zawsze jest to zamierzone, zdarza się to nawet najlepszym z nas: tablica Miro do burzy mózgów, Dokumenty Google z procedurą operacyjną, zakładka do zarządzania projektami, a do tego ChatGPT jako dodatkowe wsparcie. 👀 Jednak każde przełączanie się między aplikacjami lub oknami wiąże się z „kosztem przełączania”, czyli ukrytym obciążeniem umysłowym, które pochłania Twoją zdolność koncentracji i sprawia, że czujesz się rozkojarzony. Dzięki ClickUp możesz scentralizować wszystkie swoje narzędzia: tablice, dokumenty, zadania, wyszukiwanie w sieci, modele AI, takie jak ChatGPT, Gemini i Claude, oraz wiele innych w ramach jednego zintegrowanego obszaru roboczego AI. Czas zrezygnować z przełączania się między oknami i zamknąć te dodatkowe karty na dobre!

3. Brave (najlepsza do prywatnego przeglądania stron z podsumowaniami generowanymi przez AI)

Brave stosuje zasadniczo odmienne podejście do integracji AI, stawiając na pierwszym miejscu prywatność od samego początku.

Jego asystent AI, Leo, działa w ekosystemie Brave, który kładzie nacisk na prywatność i wymaga posiadania konta, logowania lub przeszkolenia. Działa jak niewidzialna warstwa nakładająca się na każdą stronę internetową, gotowa do interpretowania tekstu, streszczania długich dokumentów lub generowania nowej zawartości bez ujawniania Twojej aktywności.

Leo przydaje się dzięki możliwości pracy z rzeczywistymi materiałami na stronie, takimi jak pliki PDF, Dokumenty Google, Arkusze Google, a nawet obrazy, natychmiastowo wyciąga wnioski bez konieczności przesyłania plików lub przełączania się między narzędziami. Podczas przeglądania możesz poprosić go o wyjaśnienie złożonych pojęć, przetłumaczenie tekstu, wyodrębnienie kluczowych punktów lub stworzenie zupełnie nowej zawartości w kontekście.

Najlepsze funkcje przeglądarki Brave

Wywołaj Leo bezpośrednio z paska adresu lub paska bocznego, aby uzyskać natychmiastową pomoc dostosowaną do aktualnie wyświetlanej strony

Rozpoczynaj rozmowy wideo i transmisje bezpośrednio z przeglądarki dzięki Brave Talk bez konieczności logowania się

Zachowaj pełną prywatność dzięki zerowemu przechowywaniu danych, braku wymogu logowania oraz braku uczenia modeli na Twoich czatach

Przełączaj się między wieloma modelami lub korzystaj z własnych, aby uzyskać niestandardową wydajność AI

Skorzystaj z odpowiedzi Ask Brave w wyszukiwarce Brave Search, aby uzyskać syntezę informacji w czasie rzeczywistym wraz z podanymi źródłami

Ograniczenia przeglądarki Brave

Agresywne blokowanie reklam i trackerów może uniemożliwić działanie niektórych stron, zmuszając użytkowników do ręcznego wyłączenia funkcji Shields, aby strony działały poprawnie

Brave Rewards może śledzić dane użytkowników, jeśli są oni zarejestrowani, co ogranicza korzyści związane z prywatnością dla tych użytkowników

Ceny przeglądarki Brave

Free

Brave VPN: 9,99 USD/miesiąc

Brave Search Premium: 3 USD/miesiąc

Leo AI Premium: 14,99 USD miesięcznie dla pięciu użytkowników

Brave Talk Premium: 7 USD/miesiąc

Oceny i recenzje przeglądarki Brave

G2: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o przeglądarce Brave?

Jak napisano w recenzji na G2:

W przeglądarce Brave najbardziej podoba mi się jej silny nacisk na prywatność i bezpieczeństwo. Automatycznie blokuje ona moduły śledzące i natrętne reklamy, dzięki czemu przeglądanie stron jest znacznie przyjemniejsze i szybsze. [.] Główną wadą jest to, że niektóre strony internetowe nie zawsze działają idealnie przy rygorystycznym blokowaniu reklam i modułów śledzących przez Brave, co wymaga ode mnie sporadycznego wyłączania osłon.

W przeglądarce Brave najbardziej podoba mi się jej silny nacisk na prywatność i bezpieczeństwo. Automatycznie blokuje ona moduły śledzące i natrętne reklamy, dzięki czemu przeglądanie stron jest znacznie przyjemniejsze i szybsze. [.] Główną wadą jest to, że niektóre strony internetowe nie zawsze działają idealnie przy rygorystycznym blokowaniu reklam i modułów śledzących przez Brave, co wymaga ode mnie sporadycznego wyłączania osłon.

🔍 Czy wiesz, że? Istnieją ultralekkie przeglądarki, takie jak Dillo, wprowadzona na rynek w 1999 roku, które zostały stworzone z myślą o działaniu nawet na bardzo starym sprzęcie i przy połączeniach dial-up, rezygnując z ciężkich skryptów na rzecz szybkości i dostępności.

4. Microsoft Edge (najlepsza przeglądarka pod względem wsparcia AI w zadaniach systemu Windows)

za pośrednictwem Microsoft Edge

Microsoft Edge pomaga efektywniej przeglądać internet, pracować i wyszukiwać informacje bezpośrednio w przeglądarce. Obsługa wielu zakładek pomaga zrozumieć kontekst i natychmiast reagować, nie odrywając Cię od cyklu pracy.

Tryb Copilot oferuje również wsparcie dla poleceń głosowych, rozpoznawania obrazu oraz przesyłania plików, umożliwiając omawianie problemów, generowanie obrazów, tworzenie streszczeń dokumentów, a nawet uzyskiwanie pomocy przy pisaniu kodu lub obsłudze plików roboczych.

Spersonalizowane codzienne podsumowania, wbudowane funkcje kontroli prywatności oraz płynna integracja z pakietem Microsoft 365 sprawiają, że przeglądarka Edge doskonale nadaje się dla użytkowników zajmujących się intensywnymi badaniami i zadaniami na poziomie korporacyjnym.

Najlepsze funkcje przeglądarki Microsoft Edge

Przełączaj się między trybami Kreatywnym , Zrównoważonym i Dogłębnym , aby dostosować poziom szczegółowości i styl odpowiedzi

Generuj obrazy, pisz kod lub twórz zawartość do e-maili, raportów i mediów społecznościowych z paska bocznego

Użyj Copilot Voice i Vision , aby omówić zadania lub uzyskać interpretację tego, co widzisz na ekranie, w czasie rzeczywistym

Uruchom Copilot z paska adresu, używając @Copilot lub skrótu klawiaturowego, aby uzyskać natychmiastowe wsparcie

Limity przeglądarki Microsoft Edge

W porównaniu z innymi nowoczesnymi przeglądarkami wydaje się prosta i ma ograniczone funkcje, więc często staje się przeglądarką ostatniej szansy lub zapasową.

Sporadyczne zawieszanie się lub blokowanie podczas wykonywania niektórych zadań lub skryptów, wymuszające ponowne uruchomienie lub przejście na inną przeglądarkę

Ceny przeglądarki Microsoft Edge

Free

Oceny i recenzje przeglądarki Microsoft Edge

G2: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o przeglądarce Microsoft Edge?

Jak zauważył jeden z recenzentów:

Subtelna kolorystyka tworzy spokojną, elegancką atmosferę, nadając przeglądarce wrażenie najwyższej jakości. […] Nawigacja może wydawać się mniej przejrzysta na mniejszych ekranach ze względu na to, jak pasek boczny przecina ekran.

Subtelna kolorystyka tworzy spokojną, elegancką atmosferę, nadając przeglądarce wrażenie najwyższej jakości. […] Nawigacja może wydawać się mniej przejrzysta na mniejszych ekranach ze względu na to, jak pasek boczny przecina ekran.

5. Przeglądarka Sigma AI (najlepsza do równoległych cykli pracy z AI podczas przeglądania stron)

za pośrednictwem przeglądarki Sigma AI

Przeglądarka Sigma AI działa jako prywatny agent na urządzeniu, który może logować się, nawigować i wykonywać zadania internetowe w Twoim imieniu, pozycjonując się jako autonomiczny silnik działania.

Opisujesz, czego potrzebujesz, np. sprawdzenie hotelu, eksport danych z pulpitu nawigacyjnego lub uporządkowanie skrzynki odbiorczej, a agent zajmuje się każdym kliknięciem, wypełnieniem formularza i wyborem filtrów bezpośrednio na odpowiednich stronach internetowych.

To podejście oparte na priorytecie realizacji sprawia, że Sigma jest szczególnie atrakcyjna dla użytkowników zmęczonych ręcznymi cyklami pracy internetowej i powtarzalnymi zadaniami. Wykonuje wieloetapowe działania przy użyciu pamięci, kontekstu i narzędzi do automatyzacji przeglądarki.

Najlepsze funkcje przeglądarki Sigma AI

Zautomatyzuj działania dzięki Agentic Workflows , aby podzielić zadania na podzadania i zakończyć je bezpośrednio w witrynach internetowych

Wykonuj działania oparte na pamięci , aby przywołać szczegóły (takie jak preferencje, poprzednie dane wejściowe lub informacje o koncie) i zastosować je automatycznie

Wyodrębnij dane za pomocą narzędzi do ekstrakcji danych , aby przenieść paragony, tabele lub uporządkowane informacje do arkuszy kalkulacyjnych

Zarządzaj kalendarzami dzięki funkcji Inteligentnego planowania, aby znaleźć wolne terminy na spotkania, wysyłać zaproszenia i aktualizować wydarzenia na różnych platformach

Limitacje przeglądarki Sigma AI

AI nie może bezpośrednio odwiedzać ani przeglądać stron internetowych ani zewnętrznych URL

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że rozszerzenia w ogóle nie działają niezawodnie

Ceny przeglądarki Sigma AI

Free

Oceny i recenzje przeglądarki Sigma AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o przeglądarce Sigma AI Browser?

Oto opinia jednego z użytkowników:

Podoba mi się idea SigmaOS, ale to nie jest rozwiązanie dla mnie. […] SigmaOS zakłada, że cała praca odbywa się w jednym oknie, a użytkownik przełącza się między profilami z różnymi obszarami roboczymi. W moim przypadku takie przełączanie kontekstu zakłóca mój przepływ pracy.

Podoba mi się idea SigmaOS, ale to nie jest rozwiązanie dla mnie. […] SigmaOS zakłada, że cała praca odbywa się w jednym oknie, a użytkownik przełącza się między profilami z różnymi obszarami roboczymi. W moim przypadku takie przełączanie kontekstu zakłóca mój przepływ pracy.

🧠 Ciekawostka: W listopadzie 1994 roku na system Windows pojawiła się przeglądarka o nazwie SlipKnot, która skutecznie zapewniała graficzne przeglądanie stron internetowych jeszcze przed pojawieniem się niektórych znanych przeglądarek, wykorzystując zdalny terminal Unix do renderowania stron, a następnie wysyłając je na komputer.

6. Arc (najlepsza do uporządkowanego, minimalistycznego zarządzania zakładkami z pomocą AI)

Arc to oparta na silniku Chromium przeglądarka z AI, która dostosowuje się do Twoich nawyków, rutynowych czynności i projektów. Przenosi wszystko do paska bocznego, który działa bardziej jak centrum dowodzenia.

Przestrzenie i Profiles ułatwiają oddzielenie przeglądania stron związanych z pracą, szkołą, hobby i sprawami osobistymi bez konieczności zarządzania oknami. Split View pozwala przeglądać dwie strony lub narzędzia obok siebie, a Themes tworzą nastroje wizualne dopasowane do Twojego cyklu pracy.

Możesz aktywować wszystkie lub wybrane funkcje AI w Arc Max, aby wykorzystać jego możliwości zwiększające wydajność.

Porównując przeglądarki Arc i Brave, Arc usprawnia przeglądanie dzięki przejrzystym nazwom zakładek, inteligentniejszemu nazewnictwu plików oraz intuicyjnemu paskowi komend, który łączy Wszystko w jedną całość.

Najlepsze funkcje Arc

Wyświetlaj podgląd stron dzięki funkcji 5-Second Previews , aby zobaczyć, co kryje się pod linkiem, bez konieczności jego otwierania

Wywołaj ChatGPT za pomocą paska komend, aby zadawać pytania, generować streszczenia lub uzyskać szybkie wyjaśnienia

Odtwarzaj pliki audio i wideo podczas przeglądania stron, włączając Mini Player

Uporządkuj swój obszar roboczy dzięki funkcji Tidy Tab Titles , która automatycznie zmienia tytuły przypiętych zakładek, zapewniając przejrzystość

Porządkuj pobrane pliki za pomocą Tidy Downloads, aby inteligentnie zmieniać nazwy plików i utrzymywać porządek w folderach

Ograniczenia Arc

Wymuszona automatyczna archiwizacja zakładek (maksymalnie 30 dni, często domyślnie 12 godzin) może być frustrująca

Zużywa więcej pamięci RAM i zasobów, przez co działa wolno na urządzeniach

Ceny Arc

Free

Oceny i recenzje Arc

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Arc?

Jeden z użytkowników Reddita podsumował to w ten sposób:

Naprawdę bardzo mi się to podoba. Podoba mi się, jak mocno postawili na pionowe zakładki, a cykl pracy z nimi jest przyjemny. Na Windowsie mam jednak problemy z błędami i brakuje mi kilku podstawowych funkcji, co jest irytujące (chociaż zakładam, że zostaną dodane).

Naprawdę bardzo mi się to podoba. Podoba mi się, jak mocno postawili na pionowe zakładki, a cykl pracy z nimi jest przyjemny. Na Windowsie mam jednak problemy z błędami i brakuje mi kilku podstawowych funkcji, co jest irytujące (chociaż zakładam, że zostaną dodane).

7. Dia (najlepsza do debugowania opartego na AI i analizy kodu z myślą o programistach)

Przeglądarka Dia odczytuje otwarte zakładki, zapamiętuje kontekst z poprzednich sesji i umożliwia przechodzenie między wyszukiwaniem, czatem i wykonywaniem zadań bez konieczności przełączania trybów.

Możesz tworzyć „umiejętności”, aby zautomatyzować powtarzalne zadania, dostosować ton i styl pisania AI oraz budować małe cykle pracy, które pasują do Twojego sposobu przeglądania stron.

Asystent może skanować wiele zakładek jednocześnie, generować raporty lub analizować dokumenty i arkusze w jednym wątku. A ponieważ jest oparty na silniku Chromium, nadal masz dostęp do wszystkich rozszerzeń i kompatybilności, do których jesteś przyzwyczajony.

Najlepsze funkcje Dia

Twórz streszczenia plików PDF, dokumentów Google, arkuszy kalkulacyjnych i stron internetowych bezpośrednio w przeglądarce, bez konieczności przesyłania ich gdzie indziej

Twórz szkice wiadomości e-mail, raportów i dokumentów przy użyciu AI, która rozumie Twoje otwarte zakładki i ostatnią aktywność

Przełączaj się błyskawicznie między czatem a wyszukiwaniem dzięki zintegrowanemu paskowi AI, który zastępuje tradycyjne pole URL

Przenoś kontekst między sesjami, aby AI zapamiętała, nad czym wcześniej szukałeś informacji lub nad czym pracowałeś

Limity Dia

Rozszerzenie Bitwarden i uwierzytelnianie za pomocą klucza dostępu są problematyczne

Brakuje niektórych standardowych funkcji przeglądarki, takich jak pasek ulubionych, skróty klawiaturowe i klasyczne zachowanie zakładek

Ceny Dia

Free

Pro: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Dia

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Dia?

Jak udostępnił jeden z recenzentów:

W końcu czekanie dobiegło końca. Dia jest już dostępna i jest wspaniała, użyteczna oraz szybsza niż Arc. Tak bardzo brakuje mi pinezek i pionowych zakładek, że nie mogę ustawić jej jako domyślnej przeglądarki, ale szczerze mówiąc, wzrost wydajności — zwłaszcza w przypadku pionowych zakładek — sprawia, że zmiana ta jest niemal warta zachodu. […] Wydaje się, że jest to raczej przeglądarka niszowa dla użytkowników, którzy kładą duży nacisk na wydajność.

W końcu czekanie dobiegło końca. Dia jest już dostępna i jest wspaniała, użyteczna oraz szybsza niż Arc. Tak bardzo brakuje mi pinezek i pionowych zakładek, że nie mogę ustawić jej jako domyślnej przeglądarki, ale szczerze mówiąc, wzrost wydajności — zwłaszcza w przypadku pionowych zakładek — sprawia, że zmiana ta jest niemal warta zachodu. […] Wydaje się, że jest to raczej przeglądarka niszowa dla użytkowników, którzy kładą duży nacisk na wydajność.

8. Opera (najlepsza do szybkiego uzyskiwania wbudowanych odpowiedzi AI podczas przeglądania stron)

Aria zmienia Operę w przeglądarkę gotową do pomocy w momencie zaznaczenia tekstu, otwarcia zakładki lub naciśnięcia skrótu klawiszowego. Odpowiada w czasie rzeczywistym, generuje obrazy, tłumaczy zawartość, a nawet wykonuje czynności na poziomie zakładek, bez konieczności posiadania konta.

Rozumie również przesłane obrazy, odczytuje odpowiedzi na głos i zapewnia bardziej szczegółowe wyjaśnienia po zaznaczeniu dowolnego fragmentu tekstu.

Zintegrowane są komunikatory, takie jak WhatsApp, Slack i Facebook Messenger. Co więcej, pozwala to automatycznie organizować zakładki poprzez grupowanie, zamykanie, przypinanie lub zapisywanie ich za pomocą komend tekstowych.

Najlepsze funkcje Opery

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do AI za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+/ (Cmd+/), czatu w pasku bocznym lub skrótów szybkiego wybierania na urządzeniach mobilnych

Generuj obrazy za darmo, korzystając z podpowiedzi tekstowych opartych na Imagen 2, z dziennymi limitami, które zwiększają się po zalogowaniu

Bezpiecznie udostępniaj pliki, linki i notatki między komputerem a telefonem dzięki My Flow

Podsumowuj strony internetowe, korzystając z trybu Kontekst strony , aby uzyskać szybki przegląd i kluczowe informacje.

Tłumacz zaznaczony tekst lub całe strony na ponad 50 języków dzięki funkcji Smart Highlighting

Przeglądaj strony bezpiecznie dzięki wbudowanej funkcji blokowania reklam i VPN

Limity przeglądarki Opera

Aria AI może być nachalna i uparta, czasami uruchamiając się nawet wtedy, gdy użytkownicy ją wyłączą

Czasami generuje niedokładną lub stronniczą zawartość

Ceny przeglądarki Opera

Free

Oceny i recenzje Opery

G2: 4,2/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Operze?

Oto, co udostępnił recenzent serwisu Capterra:

Opera zapewnia szybkie i lekkie przeglądanie stron dzięki wbudowanej sieci VPN i blokadzie reklam, które zwiększają prywatność. […] Niektóre strony internetowe nie wyświetlają się poprawnie w Operze w porównaniu z innymi przeglądarkami, co prowadzi do problemów z kompatybilnością. Ponadto przy intensywnym korzystaniu z zakładek mogą wystąpić sporadyczne awarie lub spowolnienia.

Opera zapewnia szybkie i lekkie przeglądanie stron dzięki wbudowanej sieci VPN i blokadzie reklam, które zwiększają prywatność. […] Niektóre strony internetowe nie wyświetlają się poprawnie w Operze w porównaniu z innymi przeglądarkami, co prowadzi do problemów z kompatybilnością. Ponadto przy intensywnym korzystaniu z zakładek mogą wystąpić sporadyczne awarie lub spowolnienia.

🧠 Ciekawostka: Zdolność przeglądarek do ujawniania, czy odwiedziłeś dany link (zjawisko zmiany koloru linku), była wykorzystywana do ataku na śledzenie zwanego „history sniffing”. Wczesne wersje głównych przeglądarek pozwalały kodowi sprawdzać kolory linków i wnioskować o historii przeglądania.

Zautomatyzuj działania w przeglądarce internetowej dzięki ClickUp

Widziałeś już, jak przeglądarki z AI, takie jak Arc, Comet i Opera, oferują sprytne funkcje. Ale w końcu to wciąż tylko przeglądarki internetowe. Możesz szybciej wyszukiwać informacje lub tworzyć streszczenia stron, ale nadal potrzebujesz osobnych narzędzi do zadań, dokumentów, zarządzania projektami, komunikacji w zespole i automatyzacji.

Właśnie wtedy pojawia się problem rozrostu pracy.

ClickUp, wszechstronna aplikacja do pracy, łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — a wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

A ponieważ rozwiązanie to działa w przeglądarce, na komputerze stacjonarnym i na urządzeniach mobilnych, możesz skupić się na pracy bez konieczności przełączania się między 10 różnymi aplikacjami.

Zobaczmy, jak to zrobić. 🤩

Przechwytuj treści z dowolnej zakładki

Rozszerzenie ClickUp dla przeglądarki Chrome zapewnia wysoki poziom wydajności podczas przeglądania stron bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Na przykład, gdy znajdziesz w sieci coś ważnego, możesz natychmiast utworzyć zadanie ClickUp z linkiem do strony, aby nic nie zostało pominięte.

Możesz również robić zrzuty ekranu, opisywać je notatkami i dołączać do zadań, aby szybko uzyskać kontekst. Jeśli pracujesz z poziomu Skrzynki odbiorczej, możesz dołączać całe e-maile do zadań, a nawet przekształcać je w nowe zadania jednym kliknięciem, co ułatwia zarządzanie działaniami następczymi. Rozszerzenie obejmuje również funkcję śledzenia czasu pracy w projektach ClickUp.

Szybko zapisuj pomysły dzięki rozszerzeniu ClickUp dla przeglądarki Chrome, aby zapisywać zawartość w swoim obszarze roboczym ClickUp

Christian Gonzalez, koordynator administracyjny w Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, udostępnia swoje doświadczenia związane z korzystaniem z ClickUp:

Upraszczamy wszystkie procesy w naszych działach, integrując platformy analityki biznesowej, narzędzia do wysyłania wiadomości z automatyzacją oraz przechowując wskaźniki KPI, formularze, dokumenty procesowe i zależności w jednej aplikacji (ClickUp).

Upraszczamy wszystkie procesy w naszych działach, integrując platformy analityki biznesowej, narzędzia do wysyłania wiadomości z automatyzacją oraz przechowując wskaźniki KPI, formularze, dokumenty procesowe i zależności w jednej aplikacji (ClickUp).

Zautomatyzuj przepływ zadań

Automatyzacje ClickUp pomagają Ci uporać się z rutynowymi zadaniami w Twoim obszarze roboczym, dzięki czemu zadania są realizowane bez konieczności ciągłego ręcznego aktualizowania. Możesz ustawić proste reguły typu „jeśli to, to tamto”, w których wybierasz wyzwalacz, ustalasz działanie, a ClickUp zajmuje się resztą.

Ustaw niestandardowe wyzwalacze, aby zautomatyzować cykl pracy dzięki ClickUp Automations

Największą zaletą jest to, że automatyzacje pomagają utrzymać połączenie z innymi narzędziami w Twoim cyklu pracy.

Możesz wysyłać webhooki do Zapier, Make lub innych integracji, aby automatycznie przesyłać dane do tysięcy aplikacji. Oznacza to, że jeśli coś się zaktualizuje w ClickUp, możesz uruchomić wyzwalacz akcji gdzie indziej bez przełączania się między zakładkami.

Rozszerzenie AI dla przeglądarki Chrome stanowi tutaj potężny punkt wyjścia. Gdy zadania trafią do ClickUp, możesz skonfigurować automatyzację, aby je uporządkować, powiadomić członków zespołu lub automatycznie aktualizować pola, dzięki czemu wszystko działa płynnie, podczas gdy Ty nadal przeglądasz strony.

Załóżmy, że tester QA wykrywa błąd podczas sprawdzania aplikacji internetowej. Robi zrzut ekranu i tworzy zadanie za pomocą rozszerzenia do przeglądarki Chrome.

Stamtąd natychmiastowe automatyzacje:

Oznacz to jako błąd

Przenieś to do sprintu inżynieryjnego

Przydziel programistę

Utwórz problem na GitHubie

Umieść link do problemu z powrotem w zadaniu

Wykorzystaj AI przy każdym kliknięciu

ClickUp Brain to zintegrowany asystent oparty na AI, zaprojektowany, aby pomóc Ci pracować mądrzej i szybciej.

Ta połączona AI rozumie kontekst Twoich zadań, dokumentów i rozmów, dzięki czemu możesz natychmiast uzyskać odpowiedzi, podsumowania lub listy elementów bez konieczności przeszukiwania zakładek lub plików.

Uzyskaj natychmiastowe podsumowania rozmów z klientami wraz z priorytetami i właścicielami dzięki ClickUp Brain

Wyszukiwanie Enterprise

Funkcja Enterprise Search w ClickUp Brain działa we wszystkich narzędziach, z których korzystasz na co dzień, takich jak Google Drive, GitHub, Figma i inne. Dzięki temu, gdy potrzebujesz najnowszego dokumentu specyfikacji lub historii wersji, wyniki pojawiają się bezpośrednio w ClickUp.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej o wyszukiwaniu korporacyjnym:

Asystent AI na komputerze stacjonarnym

A gdy Twoja praca wykracza poza aplikację ClickUp, ClickUp Brain MAX towarzyszy Ci wszędzie. Działa w przeglądarce lub na pulpicie jako uniwersalny asystent AI, który podsumowuje dowolną stronę internetową, transkrybuje notatki głosowe i wyszukuje odpowiedzi w całym Twoim cyfrowym śladzie.

Pracuj szybciej dzięki ClickUp Brain MAX, komputerowemu asystentowi opartemu na AI

Możesz nawet przełączać się między wiodącymi modelami AI w czasie rzeczywistym. Brain MAX obejmuje ChatGPT, Claude i Gemini, dzięki czemu możesz uzyskać najlepszy wynik dla danego zadania, niezależnie od tego, czy chodzi o twórcze pisanie, wyjaśnienia techniczne czy generowanie kodu.

A gdy pisanie na klawiaturze spowalnia Twoją pracę, funkcja Talk to Text w ClickUp Brain MAX pozwala mówić naturalnie, aby wyszukiwać informacje, tworzyć zadania lub szkicować zawartość bez użycia rąk. Brain MAX dokładnie transkrybuje wypowiedzi, rozumie kontekst tego, co mówisz, i sugeruje najlepsze kolejne działanie, podczas gdy Ty pozostajesz w przepływie pracy.

📮 ClickUp Insight: 20% respondentów naszej ankiety przyznaje, że przez tygodnie miało otwarte nawet 15 zakładek! Tak, tygodnie! Te „zakładki-zombie” 🧟 pochłaniają pamięć i przestrzeń umysłową, po cichu osłabiając koncentrację, nawet gdy się je ignoruje. To klasyczny przykład resztek uwagi, gdzie niedokończone elementy pochłaniają energię w tle. Dzięki funkcji Enterprise Search opartej na sztucznej inteligencji w ClickUp możesz bez obaw pożegnać się z tymi cmentarzami przeglądarek. Wszystko, co ważne, można natychmiast wyszukać w całym obszarze roboczym oraz zintegrowanych narzędziach innych firm. Możesz nawet zapytać ClickUp AI, o czym rozmawiano na piątkowym spotkaniu, a ona przyniesie Ci notatki!

Zmień przeglądanie stron w prawdziwą pracę dzięki ClickUp

Najlepsze przeglądarki z AI podsumowują zawartość, ograniczają nadmiar zakładek, przeprowadzają automatyzację drobnych zadań i pozwalają Ci działać bez przeszkód.

Jednak nawet przy najbardziej inteligentnym przeglądaniu Twoja praca nadal rozciąga się na różne projekty, zadania, wiadomości i dokumenty. I właśnie tam zaczyna się luka.

Aby naprawdę zamknąć ten cykl, potrzebujesz zintegrowanego obszaru roboczego opartego na AI, który pozwala uporządkować zadania, synchronizuje informacje w całym zespole i centralizuje wszystkie działania podejmowane po zakończeniu przeglądania.

Właśnie to robi ClickUp.

Połącz dowolną z tych przeglądarek AI z ClickUp, aby uzyskać inteligentniejsze, szybsze i bardziej wydajne środowisko pracy. Rejestruj pomysły jednym kliknięciem dzięki rozszerzeniu ClickUp dla przeglądarki Chrome, pozwól ClickUp automatyzacjom zająć się powtarzalnymi zadaniami i wykorzystaj ClickUp Brain + Brain MAX, aby przekształcić informacje w uporządkowane zadania, dokumenty i wiedzę.

Często zadawane pytania (FAQ)

Przeglądarka z AI integruje sztuczną inteligencję bezpośrednio z podstawowymi funkcjami przeglądania. Zamiast tylko ładować strony internetowe, potrafi ona czytać i interpretować zawartość, streszczać długie artykuły, odpowiadać na pytania, a nawet wykonywać komendy na podstawie Twoich podpowiedzi.

Tak, niektóre przeglądarki AI, takie jak Comet czy ChatGPT Atlas, deklarują możliwość poruszania się po stronach, wypełniania formularzy i wykonywania wieloetapowych cykli pracy w imieniu użytkownika. Jednak zakres i niezawodność tej automatyzacji mogą się znacznie różnić w zależności od strony, uprawnień użytkownika oraz konkretnej konstrukcji przeglądarki.

Może tak być, ale nie zawsze. Większość przeglądarek z AI wymaga szerszych uprawnień niż tradycyjne (dostęp do historii przeglądania, plików cookie, danych logowania itp.), aby umożliwić działanie inteligentnych funkcji. Z powodu tego dostępu istnieje realne ryzyko: niektórzy wskazują na luki w zabezpieczeniach, dzięki którym złośliwi aktorzy mogliby nakłonić asystenta AI do ujawnienia danych lub wykonania niezamierzonych zadań.

Zarówno Comet, jak i ChatGPT Atlas opierają się na sztucznej inteligencji i podstawach Chromium, ale różnią się podejściem i zestawem funkcji. Comet (od Perplexity) kładzie nacisk na wyszukiwanie, przeglądanie z uwzględnieniem kontekstu, tworzenie streszczeń oraz organizację zakładek i sesji. ChatGPT Atlas (od OpenAI) skupia się na głęboko zintegrowanej pomocy AI z chatbotem wbudowanym w pasek wyszukiwania.

Większość przeglądarek opartych na AI wykorzystuje nowsze lub eksperymentalne funkcje, co sprawia, że są one mniej dopracowane niż przeglądarki o ugruntowanej pozycji. Dla wielu użytkowników tradycyjne przeglądarki (lub ich wersje wzbogacone o AI) mogą pozostać wystarczające, zwłaszcza jeśli prywatność i niezawodność są ważniejsze niż automatyzacja.