10 najlepszych przeglądarek internetowych w 2024 roku

Na jakiej przeglądarce czytasz ten artykuł? Google Chrome? Safari? Chociaż są to jedne z najpopularniejszych przeglądarek, nie są to jedyne opcje.

W rzeczywistości istnieje cały świat przeglądarek internetowych, z których każda ma swoje unikalne mocne strony i funkcje.

Po szeroko zakrojonych testach praktycznych i konsultacjach z ekspertami ClickUp, stworzyłem listę najlepszych dostępnych obecnie przeglądarek. Niektóre z nich są wysoko oceniane pod względem bezpieczeństwa i prywatności, podczas gdy inne znajdują się na szczycie listy pod względem szybkości ładowania. W moim zestawieniu skupiłem się na najlepszych funkcjach, limitach i cenach każdej z przeglądarek.

Czego należy szukać w najlepszych przeglądarkach?

Niektórzy z nas mogą pamiętać czasy, gdy Internet Explorer (obecnie na emeryturze) był jedynym sposobem na dostęp do ulubionej strony internetowej. Dziś jesteśmy rozpieszczani wyborem. W związku z tym, szukając przeglądarki internetowej, warto wziąć pod uwagę kilka czynników:

Wydajność i szybkość

Szybka przeglądarka internetowa zwiększa komfort korzystania z Internetu. Szukaj przeglądarek, które szybko ładują strony internetowe, płynnie je przewijają i efektywnie wykorzystują zasoby systemowe. Zwracam również uwagę na to, jak szybko mogę przełączać zakładki.

Bezpieczeństwo i prywatność

Bezpieczeństwo i ochrona są krytycznymi czynnikami podczas przeglądania. Nawet niewielki kompromis w tej kwestii może prowadzić do problemów, takich jak infekcje złośliwym oprogramowaniem, kradzież danych, a nawet przejęcie przeglądarki. Poszukaj wbudowanych zabezpieczeń blokujących niechciane reklamy i podejrzaną aktywność oraz włącz menedżery haseł, osłony przed złośliwym oprogramowaniem i wykrywacze phishingu.

Na przykład, niektóre przeglądarki mają funkcję ostrzegania, jeśli strona internetowa wygląda podejrzanie lub może zaszkodzić komputerowi. Przeglądarki z silną kontrolą prywatności zazwyczaj pozwalają również zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie, śledzenia i udostępniania danych.

Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika (UI) przeglądarki powinien być intuicyjny i przejrzysty, co oznacza, że możesz dowiedzieć się, jak z niej korzystać bez większego wysiłku i uzyskać dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz na pierwszy rzut oka.

Opcje niestandardowe

Kto nie lubi spersonalizowanego przeglądania stron internetowych? Poszukaj przeglądarek internetowych, które wspierają niestandardowy układ - w których możesz zmieniać układ pasków narzędzi i dodawać ulubione witryny do strony głównej, aby mieć do nich szybki dostęp.

Świetna przeglądarka pozwala również na niestandardowe dostosowanie wyglądu do własnego stylu, co jeszcze bardziej zwiększa komfort użytkowania.

Zarządzanie zadaniami

Poszukaj przeglądarki internetowej, która ma wsparcie dla

zarządzanie cyklem pracy

dodając rozszerzenia do list rzeczy do zrobienia, zarządzania czasem, zarządzania projektami i automatyzacji zadań.

10 najlepszych przeglądarek w 2024 roku

Oto 10 najlepszych przeglądarek według moich badań, z których każda została zaprojektowana w celu poprawy komfortu korzystania z Internetu:

1. Przeglądarka Arc

via

Przeglądarka Arc

Arc to moja najlepsza przeglądarka do optymalizacji cyklu pracy. Mogę tworzyć różne przestrzenie i profile do pracy, nauki i rzeczy osobistych w jednej przeglądarce, co oszczędza mi czasu na przełączanie się między oknami. Funkcja podziału widoku jest bardzo pomocna, gdy chcę wykonywać wiele zadań lub porównywać dokumenty. Arc oferuje również minimalistyczny wygląd i intuicyjną obsługę.

Najlepszą częścią Arc jest funkcja wyszukiwania Arc Search. Wpisuję zapytanie, wybieram Przeglądaj dla mnie i otrzymuję spersonalizowaną zakładkę z najbardziej trafnymi odpowiedziami z całej sieci. Podoba mi się również to, że Arc automatycznie archiwizuje stare zakładki i blokuje reklamy, ułatwiając mi skupienie się na moich zadaniach.

Najlepsze funkcje przeglądarki Arc

Tworzenie dostosowanych przestrzeni do pracy i osobistych projektów w celu zwiększenia komfortu przeglądania

Automatyczne skracanie nazw przypiętych zakładek w systemie MacOS w celu uzyskania bardziej przejrzystego wyglądu dzięki funkcji Arc's Tidy Tab Titles

Szybki dostęp do często odwiedzanych stron internetowych lub działań dzięki funkcji Arc Instant Połączony

Utwórz scentralizowany hub dla swoich notatek, sztalug (cyfrowych tablic), multimediów i innych zapisanych elementów dzięki bibliotece Arc

Integracja aplikacje zwiększające wydajność takich jak Gmail, Notion, Dokumenty Google i Kalendarz Outlook, aby usprawnić cykl pracy i poprawić współpracę w zespole

Limity przeglądarki Arc Browser

Arc Browser oferuje przejrzysty i przejrzysty interfejs, ale obecnie ma mniejszą bibliotekę rozszerzeń niż inne przeglądarki, takie jak Chrome czy Firefox. Może to ograniczać funkcję, jeśli w dużym stopniu polegasz na rozszerzeniach do określonych zadań lub niestandardowych obszarów roboczych

Ceny Arc Browser

Free Forever

Oceny i przeglądarki Arc Browser

Za mało recenzji

2. Mozilla Firefox

via

Mozilla Firefox

Firefox to zaufany towarzysz przeglądania, który płynnie dostosowuje się do twoich nawyków wyszukiwania. Synchronizuje się na różnych urządzeniach, dzięki czemu mam widok i dostęp do wszystkich zakładek otwartych na telefonie lub laptopie. Szczególnie doceniam funkcję Pocket, wbudowaną usługę read-it-later, która zapisuje strony internetowe. To jak posiadanie osobistej biblioteki cyfrowej.

Uwielbiam opcje personalizacji: Mogę niestandardowo dostosować moją nową zakładkę do ulubionych stron internetowych lub inspirujących obrazów.

Z

ogromna biblioteka rozszerzeń

i solidne funkcje bezpieczeństwa, Firefox oferuje również spersonalizowane i bezpieczne przeglądanie. Grupuje zakładki na podstawie zadań lub zapytań wyszukiwania, przypina ważne zakładki i automatycznie zamyka nieaktywne zakładki, aby zoptymalizować wydajność.

Najlepsze funkcje przeglądarki Mozilla Firefox

Zwiększona ochrona przed śledzeniem w trybie przeglądania prywatnego. Zapewnia on dodatkową warstwę prywatności, usuwając historię przeglądania po zamknięciu przeglądarki

Dostosuj Firefoksa do swoich preferencji za pomocą różnych rozszerzeń i motywów, aby zarządzać obciążeniem pracą. Przykładowo, twórcy stron internetowych mogą używać Stylusa do tworzenia, edytowania i zarządzania arkuszami stylów CSS

Edytować formularze bezpośrednio w Firefoksie, oszczędzając czas i wysiłek związany z drukowaniem plików PDF

Mozilla Firefox limits

W porównaniu do niektórych konkurentów, Firefox może być bardziej zasobożerny, co prowadzi do wolniejszego działania na starszych lub mniej wydajnych urządzeniach

Ceny Mozilla Firefox

Free Forever

Mozilla Firefox oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (480+ recenzji)

3. Google Chrome

via Google Chrome Chrome jest obecnie jedną z najpopularniejszych przeglądarek na świecie. Jej funkcja obszarów roboczych jest szczególnie przydatna. Szczególnie podoba mi się sposób, w jaki Chrome synchronizuje moje zakładki, historię i preferencje na wszystkich moich urządzeniach i pozwala mi kodować kolorami zakładki, zapewniając spójne wrażenia niezależnie od tego, czy korzystam z laptopa, tabletu czy smartfona.

Doceniam też menedżer zadań, który pozwala mi monitorować i kontrolować zasoby wykorzystywane przez poszczególne zakładki i rozszerzenia. Kolejną funkcją, która naprawdę się wyróżnia, jest Omnibox. To nie tylko pasek wyszukiwania; to portal do wszystkiego. Chcesz znaleźć stronę internetową? Wpisz ją. Szukasz konkretnego pliku na komputerze? Omnibox ma wszystko pod ręką.

Najlepsze funkcje Chrome

Bezproblemowa integracja z innymi usługami Google (zgodnie z oczekiwaniami), takimi jak Dokumenty Google i Arkusze Google

Niestandardowe i rozszerzone funkcje przeglądarki dzięki rozszerzeniom, takim jak Tłumacz Google i Zoom

Zapisywanie adresów i haseł oraz automatyczne uzupełnianie danych w formularzach i na stronach internetowych

Poprawa komfortu przeglądania dzięki funkcjom Energy Saver i Memory Saver

Limity Chrome

Chrome jest znany z tego, że wymaga dużej ilości zasobów, zwłaszcza podczas obsługi wielu zakładek lub wymagających stron internetowych. Często wynika z tego powolne przeglądanie stron internetowych

Ceny Chrome

Free Forever

Oceny i recenzje Chrome

Software Advice: 4.8/5 (ponad 1400 ocen)

4.8/5 (ponad 1400 ocen) GetApp: 4.8/5 (ponad 1400 ocen)

4. Microsoft Edge

via

Microsoft Edge

Edge naprawdę mnie zaskoczył. Jest daleki od przeglądarki OG Microsoftu sprzed lat. Szczególne wrażenie zrobiła na mnie funkcja Kolekcje Edge'a, która zapisuje moje artykuły, obrazy i notatki w celu szybkiego dostępu. Kolejną funkcją, która mnie wyróżniła, jest Immersive Reader, która upraszcza układ strony internetowej, aby poprawić wrażenia z czytania online.

Ale to, co naprawdę wyróżnia Edge, to jego

możliwości automatyzacji

. Przeglądarka przewiduje moje potrzeby, sugeruje działania i zakończone zadania, zmniejszając moje obciążenie pracą. Na przykład automatycznie wypełnia formularze, sugeruje odpowiednie terminy wyszukiwania, a nawet oferuje opcje tłumaczenia bez kiwnięcia palcem.

Najlepsze funkcje Microsoft Edge

Zmniejszenie zużycia pamięci dzięki uśpionym zakładkom i trybowi wydajności w celu zoptymalizowania wydajności

Lepsze zarządzanie zakładkami dzięki funkcjom takim jak pionowe zakładki, grupy zakładek, kolekcje i obszary robocze

Korzystaj z Copilot do pomocy opartej na AI, Image Creator do generowania obrazów i Designer do tworzenia projektów

Funkcja Drop do udostępniania plików między telefonem a pulpitem

Limity Microsoft Edge

Ma ograniczone rozszerzenia i problemy z kompatybilnością z niektórymi stronami internetowymi

Ceny Microsoft Edge

Free Forever

Oceny i recenzje Microsoft Edge

Capterra: 4.3/5 (480 ocen)

5. Waterfox

via

Waterfox

Waterfox to szybka przeglądarka, która jest super responsywna i wydajna. Szybko ładuje strony internetowe i umożliwia płynną nawigację po zakładkach. Szczególnie dobrze radzi sobie z wieloma zadaniami jednocześnie, takimi jak oglądanie wideo bez opóźnień i robienie notatek.

Jedną z jej wyróżniających się funkcji jest limit gromadzenia danych. Mogę z łatwością przeglądać strony internetowe bez obawy o śledzenie mojej aktywności. Waterfox zwiększa również wydajność i ułatwia skupienie się, tworząc zakładki kontenerów do pracy, zakupów lub przeglądania prywatnych stron.

Najlepsze funkcje Waterfox

Organizowanie różnych czynności przeglądania (praca, zakupy, osobiste) oddzielnie i używanie kodów kolorów do łatwej identyfikacji

Zapisywanie i przywracanie sesji przeglądania w celu łatwego zakończenia zadań

Import zakładek i haseł z innych przeglądarek

Uruchamianie prywatnych zakładek do przeglądania anonimowego

Limity Waterfox

Przeglądarki internetowe Waterfox mogą nie zawsze otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń tak szybko, jak przeglądarki głównego nurtu, potencjalnie pozostawiając większość użytkowników podatnymi na nowo odkryte zagrożenia

Ceny Waterfox

Free Forever

Waterfox oceny i recenzje

Za mało recenzji

6. DuckDuckGo

via

DuckDuckGo

DuckDuckGo to preferowany wybór dla użytkowników dbających o prywatność i bezpieczeństwo. Jest to wysoce bezpieczna przeglądarka, która nie gromadzi ani nie udostępnia żadnych danych osobowych, zapewniając mi spokój ducha podczas surfowania po Internecie. Od razu po otwarciu zauważam przejrzysty interfejs, wolny od rozpraszających reklam i wyskakujących okienek.

Odtwarzacz Duck Player pozwala mi oglądać wideo z YouTube bez bombardowania reklamami lub śledzenia moich nawyków oglądania. Aplikacja blokuje również moduły śledzące wiadomości e-mail na stronach internetowych, chroniąc moją skrzynkę odbiorczą przed spamem.

Najlepsze funkcje DuckDuckGo

Aktywne blokowanie zewnętrznych modułów śledzących, które próbują śledzić aktywność użytkownika w Internecie

Szybkie wyszukiwanie określonych stron internetowych bezpośrednio z DuckDuckGo za pomocą skrótów (np. wpisując "!a" dla Amazon)

Wyczyszczenie wszystkich zakładek i danych przeglądania jednym kliknięciem za pomocą przycisku Fire Button

Limity DuckDuckGo

Przeglądarce brakuje zaawansowanych funkcji i niestandardowych opcji optymalizacji cyklu pracy

Ceny DuckDuckGo

Wyszukiwarka DuckDuckGo: Free

Free Prywatna przeglądarka DuckDuckGo: Free

Free Prywatność Pro: $99.99/rok

Oceny i recenzje DuckDuckGo

Za mało recenzji

7. Safari

via

Safari

Safari, podobnie jak prawie wszystko inne w uniwersum Apple, ma przejrzysty interfejs, który zapewnia mi przeglądanie bez rozpraszania uwagi. Jedną z kluczowych funkcji Safari jest inteligentne zapobieganie śledzeniu, które ogranicza śledzenie między witrynami i chroni moją prywatność.

Korzystam również z funkcji Lista Czytelnia, która pozwala mi zapisywać artykuły do późniejszego przeczytania w trybie offline. Jest to idealne rozwiązanie, gdy jestem w podróży lub w miejscach o słabym połączeniu z Internetem. Korzystam również z funkcji Live Text w Safari, która pozwala mi kopiować, tłumaczyć i wyszukiwać tekst w obrazach.

Bardzo przydatna jest też funkcja Web Apps, która pomaga mi zapisywać często odwiedzane strony internetowe w Docku, oferując doświadczenie podobne do aplikacji.

Najlepsze funkcje Safari

Robienie notatek bezpośrednio na stronie internetowej bez przełączania zakładek

Zaawansowane funkcje zarządzania zakładkami, w tym możliwość tworzenia grup zakładek

Dostęp do różnych funkcji prywatności online, takich jak "Ukryj mój e-mail", aby tworzyć unikalne, losowe adresy e-mail podczas rejestracji w usługach, zapobiegając spamowi i chroniąc rzeczywisty adres e-mail

Limity Safari

Safari jest dostępne tylko na urządzeniach Apple. Użytkownicy systemów Windows i Android nie mogą korzystać z przeglądarki Safari, co ogranicza jej dostępność

Ceny Safari

Free Forever

Safari oceny i recenzje

Capterra: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

4.5/5 (ponad 200 recenzji) G2: 4/5 (ponad 200 recenzji)

8. Opera

via

Opera

Przeglądarka Opera to kolejne popularne narzędzie z fajnymi, zorientowanymi na użytkownika funkcjami. Funkcja szybkiego wybierania przekształca stronę główną w wizualny pulpit ulubionych stron internetowych, eliminując potrzebę przeglądania zakładek. Ponadto Opera oferuje funkcję "Przepływ", która płynnie łączy moją wersję mobilną i desktopową, dzięki czemu mogę synchronizować moje zakładki na różnych urządzeniach.

Uważam, że wbudowana funkcja blokowania reklam w Operze jest bardzo przydatna. Eliminuje ona rozpraszające i uciążliwe wyskakujące okienka. Mogę również łatwo uzyskać dostęp do platform mediów społecznościowych, takich jak X (dawniej Twitter) i Instagram, integrując je z paskiem bocznym przeglądarki. Pomaga mi to mieć oko na mój kanał, odpowiadać na wiadomości w mediach społecznościowych lub angażować się w posty z poziomu samej przeglądarki.

Najlepsze funkcje Opery

Wbudowana darmowa sieć VPN umożliwia przeglądanie stron bez subskrypcji lub logowania, zapewniając większą prywatność i bezpieczeństwo

Integracja z aplikacją Aria w celu uzyskiwania dostępu do informacji z sieci w czasie rzeczywistym, generowania zawartości na podstawie żądań użytkowników i uzyskiwania odpowiedzi bezpośrednio z poziomu przeglądarki

Grupowanie zakładek w osobne konteksty w celu lepszej organizacji i łatwiejszej nawigacji między zadaniami za pomocą "Tab Islands"

Otrzymuj powiadomienia, jeśli dane w schowku zostaną zmienione, aby chronić się przed złośliwym oprogramowaniem porywającym schowki

Limity Opery

Opera może spowalniać działanie systemu ze względu na wysokie zużycie zasobów

Niektóre strony internetowe mogą nie być w pełni kompatybilne z przeglądarką Opera

Ceny Opery

Free Forever

Opera oceny i recenzje

Capterra: 4.5/5 (182 recenzje)

9. Vivaldi

via

Vivaldi

Korzystanie z przeglądarki Vivaldi jest jak posiadanie osobistego asystenta internetowego. Mogę dostosować wszystko, od wyglądu po zachowanie zakładek. Oferuje zarządzanie zakładkami jak żadna inna przeglądarka na tej liście. Użytkownicy mogą grupować nieograniczoną liczbę zakładek w dwupoziomowe stosy, co ułatwia sortowanie zakładek w podkategorie w celu łatwego dostępu.

Kolejną rzeczą, która mnie wyróżniła, była funkcja tworzenia notatek. Mogę zapisywać pomysły lub fragmenty informacji bezpośrednio w przeglądarce, co czyni ją wszechstronnym narzędziem do badań lub planowania. Spodobało mi się również to, że Vivaldi pozwala synchronizować ustawienia przeglądarki na wszystkich urządzeniach.

Najlepsze funkcje Vivaldi

Możliwość niestandardowego rozszerzenia ustawień, w tym motywów, układu zakładek, skrótów klawiaturowych i nie tylko

Wbudowane narzędzia, takie jak aplikacja do robienia notatek, klient poczty e-mail, kalendarz i inne, zwiększają wydajność pracy

Czytanie bez rozpraszania uwagi dzięki panelom internetowym i widokowi czytnika, który usuwa niepotrzebną zawartość

Limity Vivaldi

Jego zaawansowane funkcje i złożony interfejs mogą być przytłaczające dla niektórych użytkowników

Ceny Vivaldi

Free Forever

Vivaldi oceny i recenzje

Capterra: 4.8/5 (40+ recenzji)

4.8/5 (40+ recenzji) Software Advice: 4.8/5 (ponad 40 recenzji)

10. Brave

via

Odważny

Brave był odświeżającą odmianą od zwykłej przeglądarki. Jego błyskawiczna prędkość była natychmiast zauważalna, ponieważ moje strony ładowały się w mgnieniu oka. Natrętne reklamy nigdy do mnie nie dotarły, ponieważ Brave ma wbudowany bloker reklam, który trzyma je z dala od bałaganu.

Przeglądarka to jednak nie tylko szybkość i prostota. Wyszukiwarka Brave dostarcza wyniki wyszukiwania bez śledzenia zapytań. Ponadto elegancki wygląd i intuicyjny interfejs przeglądarki sprawiają, że korzystanie z niej jest przyjemnością.

Najlepsze funkcje Brave

Tymczasowe przyznawanie uprawnień dostępu do urządzeń (takich jak mikrofon lub kamera), na przykład "dopóki nie zamknę tej witryny" lub "przez 24 godziny"

Dostęp do wbudowanego czytnika PDF w celu widoku dokumentów bez dodatkowego oprogramowania

Blokowanie poszczególnych elementów na stronie internetowej bezpośrednio z menu kontekstowego, zwiększając kontrolę nad przeglądaniem

Limity Brave

Agresywne blokowanie reklam przez Brave może czasami zakłócać funkcję strony internetowej. Może to powodować problemy w przypadku witryn, których zawartość lub funkcje w dużym stopniu opierają się na reklamach

Cennik Brave

Free Forever

Brave oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (300+ recenzji)

Jak przeglądarki internetowe usprawniają cykl pracy

Przeglądarki internetowe stały się hubami wydajności, które zapewniają natychmiastowy dostęp do e-maili, kalendarzy, narzędzi do zarządzania projektami i materiałów badawczych.

Najlepsze przeglądarki internetowe eliminują potrzebę korzystania z

ciągłego przełączania

między aplikacjami,

oszczędność cennego czasu

i energię umysłową. Skracając czas spędzany na przełączaniu się między różnymi programami, minimalizujesz również obciążenie poznawcze i poprawiasz koncentrację.

Jeśli lubisz korzystać z Google Chrome i nie chcesz przesiadać się na inną przeglądarkę, jednocześnie zwiększając wydajność, możesz zacząć od

ClickUp

narzędzie typu "wszystko w jednym" do zarządzania projektami, współpracy i komunikacji w zespole.

Zainstalowałem

Rozszerzenie Chrome ClickUp'a

aby być na bieżąco z moimi zadaniami i projektami bezpośrednio z mojej przeglądarki. To jedno z najlepszych

Rozszerzenia AI Chrome

do tworzenia zadań, załączania e-maili, śledzenia czasu spędzonego w różnych zakładkach i robienia notatek.

Sprawdźmy, jak rozszerzenie ClickUp do Chrome pomaga zwiększyć wydajność.

Tworzenie zadań

Używam rozszerzenia ClickUp do Chrome do tworzenia zadań bezpośrednio z mojego e-maila i stron internetowych. Mogę również ustawić domyślną lokalizację i dodać link do strony internetowej bezpośrednio do zadania, aby uzyskać lepszy kontekst.

Twórz zadania jednym kliknięciem za pomocą rozszerzenia ClickUp dla Google Chrome

Śledzenie czasu

Rozszerzenie ClickUp do Chrome automatycznie śledzi czas spędzony na każdym zadaniu, dzięki czemu dokładnie wiem, gdzie trafiają moje godziny pracy. Koniec ze zgadywaniem i ręcznym śledzeniem czasu, co pomaga mi lepiej ustalać priorytety zadań.

Śledzenie czasu w różnych zakładkach z rozszerzeniem ClickUp dla Chrome

Załączanie e-maili

Chcesz zapisać ważnego e-maila z dyskusją związaną z zadaniem? Rozszerzenie ClickUp do Chrome pomaga załączyć cały e-mail do zadania za pomocą jednego kliknięcia. Koniec z kopiowaniem i wklejaniem! Mogę nawet zamieniać e-maile w nowe zadania, utrzymując wszystko zorganizowane w jednym miejscu.

Web Clipper

Znalazłeś stronę internetową, którą chcesz dodać do zakładek? Wystarczy dodać ją do zakładki

Zadanie ClickUp

lub

Dokumenty ClickUp

za pomocą jednego kliknięcia. Możesz nawet pobrać zrzuty ekranu lub skopiować tekst bezpośrednio do zadania.

przypinaj strony internetowe do zadań lub dokumentów, aby wrócić do nich później_

Zwiększ wydajność przeglądania dzięki ClickUp

Przeglądarki takie jak Edge i Safari są pomocne, ale wszechobecność i szeroka integracja Google Chrome dają mu wyraźną przewagę. Jeśli chcesz zwiększyć swoją wydajność w Chrome bez konieczności przechodzenia na nową przeglądarkę,

Rozszerzenie ClickUp dla Chrome

jest idealne. Od szybkiego tworzenia zadań po śledzenie czasu i zapisywanie stron internetowych, ułatwia cyfrowe życie.

