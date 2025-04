Czym jest inteligentne wyszukiwanie i jak je wdrożyć?

Wszyscy żyjemy z technologiami, które często wydają się bliższe magii niż nauce.

Na przykład Netflix może przewidzieć nasz następny serial, a Google wie, o co nam chodzi - nawet jeśli zapytanie jest w połowie gotowe. Oto magia inteligentnego wyszukiwania w akcji.

Z biegiem czasu inteligentne rozwiązania wyszukiwania stały się wyrafinowane; rozumieją niuanse, zakończone fragmentaryczne myśli i dostarczają trafnych odpowiedzi.

Dla firm inteligentne wyszukiwanie umożliwia 180-stopniową transformację w codziennych operacjach. Wyobraź sobie systemy zarządzania wiedzą, w których spostrzeżenia pojawiają się natychmiast, lub obszary robocze oparte na współpracy, w których znalezienie odpowiedniego zadania lub punktu danych jest dziecinnie proste.

W tym przewodniku omówimy, w jaki sposób inteligentne wyszukiwanie przekształca obszary robocze i dlaczego jest to najlepsza aktualizacja dla Twojej organizacji.

Bonus: Zapoznamy Cię również z formularzem inteligentnego wyszukiwania, który zapewnia szybki dostęp do każdego elementu informacji w całym ekosystemie Twojej pracy: ClickUp Connected Search.

60-sekundowe podsumowanie Nie masz pojęcia o inteligentnym wyszukiwaniu i jego przydatności dla Twojego biznesu? Oto krótkie wprowadzenie: Inteligentne wyszukiwanie wykorzystuje AI do zrozumienia kontekstu, intencji i ludzkiego języka, dostarczając spersonalizowane, trafne wyniki wykraczające poza proste dopasowanie słów kluczowych

Wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP ) do obsługi naturalnych, niekompletnych lub niejasnych zapytań

Połączenie z wieloma źródłami danych (np. Salesforce, Box, SharePoint) w celu zapewnienia ujednoliconego środowiska wyszukiwania w danych strukturalnych i nieustrukturyzowanych

Zalety inteligentnego wyszukiwania : Organizuje i wzbogaca zawartość za pomocą NLP, analizy sentymentu i metadanych w celu udoskonalenia dokładności wyszukiwania; dostarcza precyzyjne i trafne wyniki w ciągu kilku sekund dzięki zaawansowanym algorytmom AI i analizie semantycznej

Może być stosowany w branżach takich jak obsługa klienta, opieka zdrowotna, handel elektroniczny, sektor prawny i finansowy w celu zwiększenia dokładności i automatyzacji wyszukiwania

Niektóre z jej wyzwań obejmują wysokie koszty wdrożenia, tendencyjność AI, problemy z prywatnością danych i skalowalnością

Narzędzia takie jak ClickUp Brain oferują zintegrowane inteligentne wyszukiwanie na platformach takich jak Google Drive, Dropbox i GitHub, usprawniając cykl pracy bez konieczności przełączania aplikacji

Czym jest inteligentne wyszukiwanie?

Inteligentne wyszukiwanie, czasami nazywane wyszukiwaniem kognitywnym lub wyszukiwaniem AI, to technologia, która zmienia sposób, w jaki znajdujemy informacje w Internecie. W przeciwieństwie do tradycyjnego wyszukiwania, które szuka tylko pasujących słów kluczowych, inteligentne wyszukiwanie rozumie kontekst, intencje i niuanse ludzkiego języka.

Dzięki zaawansowanym narzędziom, takim jak duże modele językowe, technologia ta wykracza daleko poza proste zapytania.

Inteligentne wyszukiwanie wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP), aby zrozumieć dokładne potrzeby i preferencje użytkownika, dostarczając odpowiednie wyniki, które są znacznie bardziej spersonalizowane. na przykład, jeśli wyszukujesz "najlepsze włoskie restauracje w pobliżu", inteligentna wyszukiwarka nie tylko zwraca listę restauracji z tymi słowami kluczowymi. Uwzględnia ona preferencje użytkownika, lokalizację i wcześniejsze recenzje, aby zasugerować restauracje odpowiadające jego gustom i historii odwiedzin.

To inteligentne podejście do wyszukiwania sprawia, że znajdowanie dokładnie tego, czego potrzebujesz, jest znacznie szybsze i dokładniejsze, oferując niestandardowe wrażenia.

🧠 Ciekawostka: Chociaż wydaje się, że jest to najnowszy trend, pierwsza "inteligentna wyszukiwarka", Ask Jeeves, została uruchomiona w 1997 roku. Jej celem było odpowiadanie na pytania, a nie tylko pobieranie dokumentów, co czyni ją jednym z pierwszych innowatorów w dziedzinie inteligentnego wyszukiwania.

Jak działa inteligentne wyszukiwanie?

W tym momencie rozumiemy, że inteligentne wyszukiwanie semantyczne koncentruje się na identyfikacji intencji osoby wyszukującej w celu szybkiego dostarczenia właściwych informacji. Ale jak dokładnie przebiega proces rozszyfrowywania zapytania?

Oto jak to działa krok po kroku:

1. Połączenie i pozyskiwanie źródeł danych

Inteligentne wyszukiwanie najpierw łączy się z różnymi źródłami danych w celu zebrania niezbędnych informacji. Ten krok wymaga użycia konektorów, aby podłączyć się do systemów takich jak Salesforce, Box, Microsoft SharePoint, a nawet crawlerów internetowych.

Do zrobienia tego, wyszukiwarki AI mogą uzyskać dostęp zarówno do ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych danych, tworząc ujednolicone środowisko wyszukiwania na różnych platformach zawartości

2. Indeksowanie zawartości

Po połączeniu danych, kolejnym krokiem jest ich indeksowanie w udostępnianej przestrzeni wektorowej. Indeksowanie pozwala na zorganizowanie całej zawartości w jeden katalog z możliwością wyszukiwania.

Proces ten zapewnia, że dane mogą być klasyfikowane i wyszukiwane w sposób spójny, niezależnie od tego, skąd pochodzą - czy jest to baza danych, platforma pamięci masowej w chmurze, czy przesłany dokument.

3. Wzbogacanie zawartości za pomocą technik uczenia maszynowego

Zawartość jest wzbogacana, aby wyniki wyszukiwania były jeszcze dokładniejsze. Oznacza to wyciąganie cennych metadanych z danych, takich jak słowa kluczowe, sentyment i encje, przy użyciu technik przetwarzania języka naturalnego (NLP).

Dzięki kategoryzacji i etykiecie zawartości z tymi dodatkowymi informacjami, system może zaoferować bardziej celowe i trafne wyniki podczas wyszukiwania.

4. Analiza zawartości

Po wzbogaceniu zawartości jest ona analizowana pod kątem jej znaczenia. System rozpoznaje kontekst w dokumentach, klasyfikuje je i ustanawia korelacje semantyczne między różnymi fragmentami zawartości.

Analiza ta pomaga udoskonalić sposób prezentacji wyników poprzez zrozumienie zachowań i interakcji użytkowników.

5. Dostarczanie dokładnych wyników wyszukiwania i analiz

Wreszcie, inteligentne wyszukiwanie dostarcza odpowiedzi poprzez ranking najbardziej istotnych zawartości. System identyfikuje najbardziej wartościowe fragmenty za pomocą zaawansowanych algorytmów punktacji i prezentuje je jako fragmenty w odpowiedzi na zapytanie.

Dzięki temu użytkownicy szybko i sprawnie uzyskają najlepsze i najdokładniejsze odpowiedzi, usprawniając wyszukiwanie informacji z różnych źródeł danych.

Oto przykład inteligentnego wyszukiwania przeprowadzonego przez ClickUp Brain:

🧠 Ciekawostka: Wyszukiwanie AI może analizować i wyodrębniać tekst z obrazów, takich jak zeskanowane dokumenty, znaki uliczne na zdjęciach lub zrzuty ekranu. Proces ten, zwany optycznym rozpoznawaniem znaków (OCR), szybko się poprawia, umożliwiając uzyskanie bardziej inteligentnych wyników wyszukiwania.

Korzyści z inteligentnego wyszukiwania

Inteligentne wyszukiwanie rewolucjonizuje sposób, w jaki organizacje uzyskują dostęp do danych, zarządzają nimi i je wykorzystują. Wykracza daleko poza tradycyjne metody wyszukiwania, zapewniając precyzyjne wyniki i wgląd w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie bardziej inteligentnych decyzji i wydajniejsze działanie.

Oto, jak inteligentne wyszukiwanie zmienia dzisiejszy Business:

🔎 Odkrywanie cennych spostrzeżeń w celu wsparcia procesu decyzyjnego

Narzędzia inteligentnego wyszukiwania sięgają do nieustrukturyzowanych danych tekstowych, odblokowując ukryte informacje. Korzystając z NLP i uczenia maszynowego, mogą analizować i korelować dane z wielu źródeł, takich jak opinie klientów, posty w mediach społecznościowych i raporty e-commerce.

Proces ten pomaga szybko odkryć cenne spostrzeżenia, umożliwiając firmom szybsze podejmowanie świadomych decyzji.

zapewnienie pracownikom łatwego dostępu do właściwych informacji

Dzięki inteligentnemu wyszukiwaniu można zbudować bazę wiedzy AI lub platformę wyszukiwania Enterprise, centralizując informacje w celu łatwego dostępu. Narzędzie to pozwala pracownikom szybko znaleźć odpowiednią zawartość, niezależnie od tego, czy są to dane klientów, dokumenty wewnętrzne, czy artykuły wiedzy.

Intuicyjny interfejs upraszcza organizowanie plików i folderów, dzięki czemu pracownicy spędzają mniej czasu na wyszukiwaniu, a więcej na zadaniach o dużej wartości.

🔎 Skalowanie obsługi klienta w celu sprostania rosnącym wymaganiom

Inteligentne wyszukiwanie przekształca obsługę klienta poprzez dostarczanie natychmiastowych, dokładnych odpowiedzi za pośrednictwem wirtualnych agentów i portali samoobsługowych.

Business może szybko i skutecznie rozwiązywać zapytania klientów, wykorzystując zaawansowane algorytmy, wyszukiwanie w PDF i systemy odpowiadania na pytania. Ponieważ niestandardowi klienci oczekują teraz czegoś więcej niż tylko podstawowych FAQ, inteligentne wyszukiwanie oparte na AI pozwala im na samoobsługę w witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych.

Zmniejsza to zależność od zespołów wsparcia, obniżając koszty i zwiększając zadowolenie klientów.

tworzenie inteligentniejszego handlu konwersacyjnego

Dla sprzedawców detalicznych personalizacja i optymalizacja obsługi klienta online pozostaje ciągłym wyzwaniem.

wyobraź sobie kupującego wchodzącego do sklepu internetowego i wchodzącego w interakcję z awatarem, który natychmiast angażuje się w prawdziwą rozmowę. W przeciwieństwie do skryptowych odpowiedzi chatbota, ten awatar słucha, rozumie i prowadzi klienta do właściwego produktu. To spersonalizowane doświadczenie nie jest już tylko futurystycznym pomysłem. To handel konwersacyjny oparty na technologiach takich jak GPT-4 i Connected AI. Narzędzia te zmieniają sposób dokonywania zakupów, działając jak świadomy sprzedawca, dostarczając rekomendacje produktów w oparciu o potrzeby kupującego.

Wyszukiwarka szereguje i wyświetla odpowiednie produkty, poprawiając doświadczenia klientów i zwiększając przychody sprzedawców detalicznych.

Pro Tip: Wykorzystaj wbudowaną analitykę, aby zrozumieć zachowanie użytkowników, popularne wyszukiwane hasła i obszary, w których wyszukiwanie nie spełnia oczekiwań. Dane te mogą pomóc w dopracowaniu technologii wyszukiwania w celu uzyskania lepszej dokładności.

Przypadki użycia inteligentnego wyszukiwania

W miarę jak postępuje przejście w kierunku generatywnej AI (GenAI), inteligentne wyszukiwanie ma kluczowe znaczenie dla uwolnienia jej pełnego potencjału. Poniżej znajduje się kilka rzeczywistych przypadków użycia w różnych sektorach, w których inteligentne wyszukiwanie ma znaczący wpływ:

1. Chatboty i wirtualni asystenci wykorzystujący AI do zaawansowanej obsługi klienta

Oparte na AI chatboty i wirtualni asystenci na nowo zdefiniowali niestandardową obsługę klienta. Systemy te mogą rozwiązywać problemy w czasie rzeczywistym i przewidywać niestandardowe potrzeby klientów, zapewniając proaktywne rozwiązania.

przykład: Vodafone wykorzystuje asystenta AI do rozwiązywania problemów poprzez pobieranie informacji z różnych źródeł, znacznie zmniejszając obciążenie związane ze wsparciem. Podobnie firmy takie jak Lenovo wykorzystują asystentów AI do poprawy jakości obsługi klienta. Asystenci ci prowadzą użytkowników przez rekomendacje produktów, ułatwiają transakcje i rozwiązują problemy.

System uczy się na podstawie wcześniejszych interakcji, stale ulepszając swoje odpowiedzi i stając się bardziej wydajnym.

Do zrobienia? Wkrótce ponad 80% przedsiębiorstw będzie korzystać z generatywnych interfejsów API lub modeli sztucznej inteligencji (GenAI) lub wdroży aplikacje oparte na GenAI w swoich środowiskach produkcyjnych.

2. Wyszukiwanie dokumentów medycznych i zarządzanie danymi pacjentów

Inteligentne wyszukiwanie pomaga pracownikom służby zdrowia szybciej i dokładniej uzyskiwać dostęp do danych pacjentów.

przykład: IBM Watson Health jest przykładem systemu, który wykorzystuje wyszukiwanie oparte na AI do analizy literatury medycznej, dokumentacji pacjentów, a nawet obrazów medycznych, aby pomóc lekarzom w podejmowaniu lepszych decyzji. Dzięki indeksowaniu dużych ilości nieustrukturyzowanych danych, pracownicy służby zdrowia mogą skuteczniej wyszukiwać informacje w dokumentacji, poprawiając diagnostykę i czas leczenia.

3. Poprawa doświadczenia użytkownika dzięki spersonalizowanym wynikom wyszukiwania

Personalizacja jest kluczową funkcją inteligentnego wyszukiwania.

Amazon wykorzystuje wyszukiwanie oparte na AI, aby zrozumieć niestandardowe zachowania i intencje użytkowników. Na przykład podczas wyszukiwania "czerwonych butów" Amazon dostosowuje wyniki na podstawie wcześniejszych zakupów, historii przeglądania i preferencji. EBay stosuje podobne podejście, oferując użytkownikom dopasowane rekomendacje produktów, które zwiększają zaangażowanie i sprzedaż.

4. Zarządzanie ryzykiem i wykrywanie oszustw finansowych

W branży finansowej narzędzia oparte na AI wykrywają oszustwa i ograniczają ryzyko. Banki takie jak HSBC i JPMorgan Chase wykorzystują inteligentne wyszukiwanie do analizowania danych dotyczących transakcji, wiadomości i mediów społecznościowych pod kątem oznak oszustwa.

Systemy te szybko identyfikują niestandardowe wzorce w transakcjach klientów. Dzięki korelacji danych z wielu źródeł, systemy te w czasie rzeczywistym sygnalizują potencjalne nieuczciwe działania, zapobiegając kosztownym stratom.

5. Artykuły naukowe i wyszukiwanie zawartości akademickiej

Uniwersytety i organizacje badawcze korzystają z inteligentnych wyszukiwarek, aby pomóc studentom i badaczom w odkrywaniu prac naukowych, artykułów i materiałów badawczych.

przykład: Na przykład Google Scholar wykorzystuje uczenie maszynowe i NLP do ulepszania wyników wyszukiwania, dostarczając odpowiednie artykuły akademickie w oparciu o kontekst i wcześniejsze wyszukiwania. Podobnie platformy takie jak JSTOR wykorzystują inteligentne wyszukiwanie, aby pomóc naukowcom szybko znaleźć artykuły, czasopisma i książki, usprawniając proces badawczy.

6. Wyszukiwanie dokumentów prawnych i przegląd umów

Firmy prawnicze, takie jak BakerHostetler, używają wyszukiwarek opartych na AI do skanowania dużych ilości dokumentów prawnych. Inteligentne wyszukiwarki pomagają prawnikom znaleźć odpowiednie orzecznictwo, poprzednie wyroki sądowe lub podobne dokumenty prawne poprzez zrozumienie kontekstu zapytania.

Znacząco skraca to czas poświęcany na ręczne wyszukiwanie, pozwalając prawnikom skupić się na strategii sprawy i pracy z klientem.

Narzędzia takie jak ROSS Intelligence zostały zaprojektowane specjalnie dla branży prawniczej. Wykorzystują one przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do zrozumienia złożonych zapytań prawnych. Firma BakerHostetler nawiązała współpracę z ROSS Intelligence, aby uprościć proces wyszukiwania informacji prawnych.

📮 ClickUp Insight: Około 43% pracowników wysyła 0-10 wiadomości dziennie. Według badań przeprowadzonych przez ClickUp, podczas gdy wysyłanie 0-10 wiadomości dziennie sugeruje bardziej skoncentrowane lub celowe rozmowy, może to również wskazywać na brak płynnej współpracy, a ważne dyskusje odbywają się gdzie indziej (np. e-mail). Oznacza to, że pracownicy spędzają więcej czasu niż to konieczne, po prostu szukając informacji i kontekstu w różnych narzędziach i platformach. Aby uniknąć niepotrzebnego przeskakiwania między platformami i przełączania kontekstu, wypróbuj ClickUp, aplikację do wszystkiego w pracy.

Pro Tip: Upewnij się, że wyszukiwanie jest równie skuteczne dla użytkowników niepełnosprawnych. Kompatybilność z wyszukiwaniem głosowym i wyniki przyjazne dla czytników ekranu mogą mieć ogromny wpływ na integrację.

Wyzwania związane z inteligentnym wyszukiwaniem

W miarę jak firmy wdrażają inteligentne wyszukiwanie oparte na AI, stają przed kilkoma wyzwaniami, które wymagają starannego rozważenia.

Od równoważenia kosztów z wartością po złożony problem rozwiązywania problemów związanych z prywatnością i skutecznym skalowaniem - te wyzwania związane z AI mogą utrudniać wykorzystanie pełnego potencjału zaawansowanych systemów wyszukiwania.

Wysoki koszt wejścia i potencjalne uprzedzenia

Wdrożenie systemów inteligentnego wyszukiwania wymaga znacznych inwestycji w infrastrukturę, szkolenia i oprogramowanie. Dla mniejszych Businessów barierą może być wysoki koszt wejścia na rynek.

Badanie raportuje, że duże firmy technologiczne wydają 240 miliardów dolarów na projekty związane z AI, co sprawia, że startupom i małym i średnim firmom trudno jest zbudować takie same możliwości.

Błędy w inteligentnych systemach wyszukiwania opartych na AI mogą również wypaczać wyniki.

na przykład tendencyjne zestawy danych szkoleniowych mogą prowadzić do niedokładnych rekomendacji lub niesprawiedliwych wyników. Rozwiązanie tego problemu wymaga ciągłego udoskonalania, co zwiększa koszty i złożoność.

Prywatność i bezpieczeństwo danych

Obawy związane z prywatnością wynikają z wykorzystywania wrażliwych danych do trenowania modeli wyszukiwania opartych na AI. Firmy muszą przestrzegać przepisów, takich jak RODO i CCPA, które wymagają ścisłych protokołów ochrony danych.

naruszenia w oprogramowaniu do zarządzania dokumentami zintegrowanym z inteligentnymi systemami wyszukiwania mogą ujawnić poufne informacje, niszcząc zaufanie i reputację. Zapewnienie solidnych środków bezpieczeństwa danych wymaga konsekwentnego monitorowania i inwestycji.

Skalowalność i wydajność

Skalowanie inteligentnych systemów wyszukiwania opartych na AI w dużych organizacjach wiąże się z wyzwaniami technicznymi. Systemy muszą obsługiwać ogromne zbiory danych, wiele języków i różne źródła danych bez uszczerbku dla wydajności.

Badanie wykazało, że 43% firm boryka się z problemami skalowania rozwiązań AI z powodu limitów infrastrukturalnych.

problemy z wydajnością, takie jak powolne wyniki wyszukiwania, frustrują użytkowników i zmniejszają wydajność. Optymalizacja systemów pod kątem dostępu w czasie rzeczywistym przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej pozostaje istotną przeszkodą.

Wdrażanie inteligentnego wyszukiwania

Wszyscy wiemy, że Google może powiedzieć Ci o pogodzie lub pokazać najnowsze aktualizacje giełdowe.

Ale co ze znajdowaniem kluczowych punktów danych zagrzebanych w morzu zadań lub konwersacji? Czy może to pomóc w połączeniu każdego elementu Twojej pracy w jednym miejscu? Właśnie w tym miejscu wkracza ClickUp. Funkcje ClickUp AI zostały zaprojektowane tak, aby uczynić pracę prostszą i bardziej inteligentną.

clickUp Connected Search

Uzyskaj bardziej dopasowane i trafne wyniki wyszukiwania dzięki Połączonemu wyszukiwaniu ClickUp

Podobnie, ClickUp Connected Search łączy wszystkie źródła danych i zadania w ujednoliconym obszarze roboczym. Możesz płynnie przeszukiwać dokumenty, komentarze i zadania.

Zaawansowane filtry pomagają zawęzić wyniki według słów kluczowych, dat lub osób przypisanych, oszczędzając cenny czas i ograniczając rozpraszanie uwagi. AI działa bezpośrednio w ClickUp, więc nie ma nawet potrzeby przełączania zakładek.

clickUp Brain

Dzięki ClickUp Brain możesz znaleźć pliki, zadania, a nawet podsumowanie trwających projektów w kilka sekund.

Generuj podsumowania, znajduj zależności i bądź na bieżąco ze swoją pracą dzięki ClickUp Brain

Potrzebujesz jasności w skomplikowanym briefie projektu? Poproś AI o podsumowanie lub przeformułowanie. To jak posiadanie osobistego asystenta, który dokładnie wie, czego potrzebujesz. Na przykład, jeśli chcesz wziąć urlop, możesz podpowiedzieć ClickUp Brain, aby podsumował aktualizacje z ostatniego tygodnia. Otrzymasz zwięzłe, przydatne do działania punkty bez przewijania niekończących się wątków lub e-maili.

ClickUp Brain to nie tylko wyszukiwanie. Działa jak menedżer wiedzy AI do lokalizacji wszystkiego, czego potrzebujesz oraz menedżer projektów AI do aktualizacji, automatyzacji i podsumowań.

ClickUp Brain może być świetnym drugim pilotem do burzy mózgów i zarządzania pomysłami

Jest to również kreatywny partner, pomagający dopracować komunikację lub burzę mózgów w oparciu o Twoją rolę. Jeśli jesteś twórcą zawartości, jej sugestie dostosują się do Twojego cyklu pracy.

Z łatwością twórz niestandardowe automatyzacje dzięki ClickUp Brain

Możesz nawet automatyzować powtarzalne zadania lub aktualizować statusy za pomocą prostych podpowiedzi. Chcesz pracować mądrzej i szybciej? ClickUp Brain zapewnia dokładnie to, czego potrzebujesz, aby podwoić wydajność i utrzymać koncentrację.

integracje z ClickUp

Co najlepsze, ClickUp Brain płynnie integruje się z GDrive, Box, Dropbox, Confluence, GitHub i nie tylko - nie wymaga ręcznego ustawienia ani usług stron trzecich. Wszystko jest gotowe do pracy od razu po wyjęciu z pudełka.

Połącz ponad 1000 narzędzi z ClickUp Brain za darmo

Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z poufnymi dokumentami wewnętrznymi, czy publicznymi plikami projektów, ClickUp Brain i Connected Search umożliwiają wyszukiwanie i interakcję z całą zawartością bez wysiłku.

Pro Tip: Przeprowadź warsztaty lub sesje szkoleniowe, aby zapoznać pracowników z zaawansowanymi funkcjami systemu wyszukiwania, maksymalizując jego potencjał.

Dokonaj inteligentnego przejścia na inteligentne wyszukiwanie za pomocą ClickUp

Korzyści płynące z technologii inteligentnego wyszukiwania są wyczyszczone. Wyobraź sobie bezwysiłkowe doświadczenie, w którym natychmiast znajdujesz dokładnie to, czego szukasz - bez kłopotów związanych ze skomplikowanymi zapytaniami wyszukiwania.

Dzięki ClickUp Brain i Connected Search możesz wyszukiwać w narzędziach takich jak Google Drive, Dropbox i GitHub - wszystko z poziomu jednej, ujednoliconej platformy.

Funkcje ClickUp Brain oparte na AI, uwzględniające kontekst, wyświetlają najbardziej trafne wyniki, niezależnie od tego, czy chodzi o plik, zadanie czy dokument. Koniec z przełączaniem się między aplikacjami lub przekopywaniem się przez niekończące się foldery.

Połączone wyszukiwanie idzie jeszcze dalej, dostarczając szybsze, inteligentniejsze wyniki w ciągu kilku sekund i zwiększając wydajność.

Pracuj mądrzej i zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby poczuć różnicę!