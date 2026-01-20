10 najlepszych platform i aplikacji do wirtualnych spotkań online w 2026 r.

Czy znasz to uczucie, kiedy jesteś w trakcie wirtualnego spotkania i wszystko idzie jak po maśle?

Połączenie działa świetnie, narzędzie do wideokonferencji jest intuicyjne (a do tego nagrywa i transkrybuje spotkanie), nikt nie musi wielokrotnie pytać: „Czy mnie słychać?”, a Ty możesz skupić się na rozmowie zamiast zmagać się z problemami technicznymi lub sporządzać notatki/protokół ze spotkania.

Po wypróbowaniu niezliczonych platform do spotkań wirtualnych w końcu udało mi się ustalić, które narzędzia do spotkań zapewniają takie doświadczenie. Moje priorytety są proste: mój zespół i ja musimy mieć możliwość udostępniania pomysłów, zarządzania zadaniami i zapewnienia wszystkim spójnego dostępu do informacji bez żadnych przeszkód.

Na podstawie naszych badań stworzyłem listę 10 najlepszych programów do wirtualnych spotkań. Jeśli szukasz idealnej platformy do usprawnienia wirtualnych interakcji, te rekomendacje pomogą Ci podjąć świadomą decyzję.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Oto lista 10 najlepszych platform do spotkań wirtualnych, która pomoże Ci wybrać narzędzie odpowiednie do potrzeb Twojego zespołu: ClickUp: Najlepsze rozwiązanie do zarządzania całym cyklem życia spotkania, od agendy, przez automatyczne protokoły spotkań, po działania następcze Najlepsze rozwiązanie do zarządzania całym cyklem życia spotkania, od agendy, przez automatyczne protokoły spotkań, po działania następcze

Google Meet: Najlepsze rozwiązanie do współpracy podczas spotkań dzięki funkcjom takim jak wirtualne podnoszenie ręki i pokoje do pracy w grupach

Microsoft Teams: Najlepsze rozwiązanie dla użytkowników ekosystemu Microsoft, z wbudowaną tablicą i edycją dokumentów w czasie rzeczywistym

Zoom: Najlepszy do płynnej integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak ClickUp, Salesforce i inne.

Chanty: Najlepsze rozwiązanie do szybkich czatów zespołowych i sprawdzania, co u kogo słychać, z wbudowanym systemem zarządzania zadaniami, dzięki czemu rozmowy prowadzą do konkretnych działań.

Slack: Najlepszy do nieformalnych spotkań zespołowych, z łatwą w obsłudze funkcją Huddles do szybkich dyskusji

Cisco WebEx: Najlepsze rozwiązanie pod względem integracji, oferujące tłumaczenie w czasie rzeczywistym oraz technologię redukcji szumów

GoTo Meeting: Najlepsze rozwiązanie pod względem prywatności i bezpieczeństwa, wyposażone w funkcje ochrony hasłem i blokady spotkania

TeamViewer: Najlepsze rozwiązanie do zdalnego dostępu do urządzeń, umożliwiające działowi IT zdalne rozwiązywanie problemów

Zoho Spotkanie: Najlepsze rozwiązanie do spotkań internetowych dla poszczególnych działów, zapewniające łatwe zarządzanie zespołem i bezpieczny hosting

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze platform do spotkań wirtualnych?

Wybierając platformę do spotkań wirtualnych, zwracam uwagę na następujące funkcje – i Ty też powinieneś!

Łatwość obsługi : Nie chcę tracić cennego czasu podczas spotkania na rozwiązywanie problemów technicznych lub pomaganie innym w poruszaniu się po skomplikowanych interfejsach. Dlatego szukam platformy, która jest intuicyjna i przyjazna dla użytkownika

Niezawodność : Nie ma nic gorszego niż spotkanie przerwane przez awarie lub problemy z połączeniem. Potrzebuję oprogramowania o sprawdzonej niezawodności i minimalnych lub zerowych zakłóceniach , aby wszystko działało płynnie

Integracja : Chcę, aby oprogramowanie dobrze synchronizowało się z innymi narzędziami, z których korzystam na co dzień, takimi jak kalendarz, aplikacja do zarządzania projektami, e-mail i inne.

Funkcje współpracy : Funkcje wspierające pracę zespołową są niezbędne. Niezależnie od tego, czy chodzi o udostępnianie ekranu, udostępnianie plików, czat w czasie rzeczywistym czy wirtualne tablice, narzędzie musi zapewniać członkom mojego zdalnego zespołu spójność działań

Automatyczne protokoły spotkań : Trudno mi się skupić na spotkaniu, jeśli jednocześnie robię notatki. Świetnie jest, gdy oprogramowanie potrafi automatycznie podsumować kluczowe punkty i elementy do wykonania. Oszczędza to czas i gwarantuje, że wszyscy mają jasny zapis przebiegu spotkania.

Przypomnienia o spotkaniach: Doceniam platformy, które wysyłają automatyczne przypomnienia przed rozpoczęciem spotkań zespołu, dzięki czemu ja (i inni uczestnicy) otrzymujemy podpowiedź, aby się przygotować i dołączyć na czas. Zmniejsza to ryzyko opuszczenia spotkania i pośpiechu w ostatniej chwili.

10 najlepszych platform i aplikacji do wirtualnych spotkań online

Oto najlepsze platformy do spotkań wirtualnych wybrane na podstawie tych kryteriów:

1. ClickUp (Najlepsze narzędzie do wirtualnych spotkań i komunikacji)

Zautomatyzuj tworzenie notatek i podsumowań ze spotkań dzięki funkcji ClickUp AI Notetaker

ClickUp jest znany ze swoich potężnych narzędzi do zarządzania projektami, ale oferuje o wiele więcej. Dzięki odpowiednim integracjom przekształca się w płynnie działającą platformę do spotkań wirtualnych — pomagając Ci zarządzać wszystkim, od porządków obrad po działania następcze, w jednym miejscu.

Dla członków zdalnych, wielofunkcyjnych zespołów ClickUp to dosłownie aplikacja do wszystkiego, łącząca zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i komunikację zespołową w jednej, zunifikowanej platformie opartej na AI.

Spotkania nie są zakończone bez mojego poręcznego narzędzia ClickUp AI Notetaker. Generuje ono doskonałą transkrypcję (i nagranie audio) mojego spotkania, podsumowuje je w zwięzłych punktach, a co najważniejsze, pomaga mi przekształcić omówione działania w zadania, które mogę przydzielić, wyznaczyć terminy ich wykonania i doprowadzić do końca!

Oto jak to działa:

Dzięki ClickUp AI Notetaker Twoje zespoły mogą:

Podsumuj obszerne notatki ze spotkań : AI przekształca długie dyskusje w zwięzłe podsumowania, podkreślając kluczowe wnioski

Stwórz uporządkowany protokół spotkania : generuje on dobrze zorganizowany dokument, który można łatwo udostępnić członkom zespołu i interesariuszom w celu podjęcia dalszych działań

Wyróżnij terminy i zadania do wykonania: AI identyfikuje zadania, terminy i elementy omówione podczas spotkania, ułatwiając odniesienie się do nich

Dzięki automatyzacji procesu transkrypcji AI Notetaker pomaga zespołom zachować spójność oraz zapewnia, że wyniki spotkań są jasno udokumentowane i można je wykorzystać w praktyce.

ClickUp Meetings to moje ulubione narzędzie do organizowania różnych aspektów związanych z wideokonferencjami. Od burzy mózgów nad tematami do omówienia przed spotkaniem, przez usprawnienie komunikacji asynchronicznej, aż po zapewnienie płynnego przebiegu wideokonferencji za pomocą Zoom — ClickUp pomaga mi na każdym kroku.

Pozwól, że pokażę Ci, jak mój zespół i ja korzystamy z ClickUp podczas naszych wirtualnych sesji:

Ustal porządek obrad spotkania

Przed każdym spotkaniem korzystamy z ClickUp Docs (wspólnego wirtualnego dokumentu), aby zapisać nasze zamierzenia i cele. Sporządzamy listę elementów do omówienia podczas spotkania, osób, które wezmą w nim udział, terminu spotkania oraz wszelkich innych istotnych informacji.

ClickUp Docs pomaga nam:

Pracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu pracującymi zdalnie, aby stworzyć porządek obrad spotkania

Stwórz krótkie listy kontrolne z punktami do omówienia i odhaczaj je w miarę omawiania poszczególnych tematów

Formatuj porządek spotkania, korzystając z bogatych funkcji edycji, takich jak kodowanie kolorami, nagłówki, pogrubienie, kursywa, przekreślenie, banery i wiele innych

Komunikuj się z uczestnikami spotkania lub innymi członkami zespołu za pomocą przypisanych komentarzy

Kiedy nie mamy czasu na tworzenie agendy spotkania od podstaw, przydatny jest szablon agendy ClickUp.

Szablon agendy ClickUp

Szablon oferuje ustrukturyzowaną strukturę do zapisania kluczowych elementów — rodzaju spotkania, zakresu, lokalizacji, linku do spotkania, daty, godziny, nazwisk uczestników i ich ról oraz listy obecnych.

Szablon agendy ClickUp pozwala nam:

Omów wszystkie tematy podczas spotkania

Pomóż uczestnikom przygotować się, przedstawiając im przegląd tematów do omówienia

Ustal jasną strukturę i przebieg spotkania

Zachęcaj wszystkich uczestników do aktywnego udziału

A co najlepsze? Szablon jest w pełni konfigurowalny. Możemy dodawać pola niestandardowe i statusy w zależności od potrzeb, dostosowując je do każdego rodzaju spotkania – czy to wewnętrznego, z klientami, inwestorami, czy też zupełnie innego.

Zintegruj z aplikacjami do spotkań i kalendarzami

Dzięki natywnej integracji ClickUp z Zoomem mogę rozpocząć spotkanie na Zoomie bezpośrednio z poziomu zadania ClickUp.

Kiedy spotkanie się zaczyna, link do dołączenia jest automatycznie publikowany w komentarzach do konkretnego zadania (z którego rozpocząłem spotkanie), informując członków zespołu, aby dołączyli. Gdy spotkanie się kończy, ClickUp dodaje kolejny komentarz do zadania. Komentarz zawiera szczegóły spotkania, takie jak data i godzina, czas trwania, uczestnicy itp., a także opcjonalny link do nagrania.

Dołączaj do spotkań Zoom bezpośrednio z zadań ClickUp

Natywna integracja ClickUp z Kalendarzem Google pozwala mi i mojemu zespołowi lepiej zarządzać harmonogramami spotkań.

W jednym miejscu widzę moje nadchodzące spotkania i terminy. Wszelkie zmiany w moim Kalendarzu Google są natychmiast odzwierciedlane w zadaniach ClickUp (i odwrotnie), dzięki czemu mogę uniknąć konfliktów w harmonogramie i zachować porządek.

Komunikuj się asynchronicznie dzięki zaawansowanym funkcjom nagrywania ekranu

Jeśli członek zespołu ma wątpliwości dotyczące projektu i muszę coś wyjaśnić, nie muszę już organizować szybkich rozmów telefonicznych ani spotkań (chyba że jest to absolutnie konieczne).

Używam ClickUp Clips do nagrywania ekranu wraz z dźwiękiem, w którym wyjaśniam lub doprecyzowuję to, co chcę powiedzieć. Jest to szybkie, wydajne i pozwala uniknąć krótkich spotkań, które niepotrzebnie zakłócają mój harmonogram.

Wysyłaj natychmiastowe nagrania ekranu z notatkami audio za pomocą ClickUp Clips i wyeliminuj zbędne spotkania

Podsumuj notatki ze spotkań za pomocą ClickUp Brain i oszczędzaj czas

Najlepsze funkcje ClickUp

Ustaw przypomnienia i powiadomienia dotyczące zadań do realizacji omówionych podczas spotkania, aby nic nie umknęło Twojej uwadze

Stwórz automatyzacje zadań dla cyklicznych spotkań, zapewniające automatyczne planowanie i śledzenie

Zintegruj ClickUp z innymi narzędziami do komunikacji i planowania , takimi jak Calendly, Slack i Gmail

Twórz nowe zadania na podstawie dyskusji podczas spotkań, przydzielaj je członkom zespołu i ustalaj terminy, aby śledzić działania następcze

Ograniczenia ClickUp

Wymaga pewnego nakładu czasu na naukę obsługi ze względu na ogromną liczbę funkcji i opcji niestandardowych dostosowywania

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Google Meet (najlepsze rozwiązanie do współpracy podczas spotkań)

za pośrednictwem Google Meet

Korzystanie z Google Meet jako platformy do spotkań online to wspaniałe doświadczenie. Bardzo podobają mi się funkcje współpracy podczas spotkania, takie jak wirtualne podnoszenie ręki, aby zabrać głos lub zadać pytanie bez przerywania osobie, która właśnie mówi. To przypomina prawdziwe spotkanie w sali konferencyjnej.

Podczas prowadzenia spotkań mogę wyświetlać slajdy i wyznaczyć współgospodarza, który będzie uczestniczył w prezentacji razem ze mną.

Podczas sesji burzy mózgów narzędzie to pozwoliło mi uruchomić sesję w Google Jamboard bezpośrednio w trakcie spotkania i współpracować na wirtualnej tablicy. Jako moderator mogłem tworzyć pokoje do dyskusji w mniejszych grupach w trakcie spotkania, wybierać uczestników i moderować ukierunkowane dyskusje w mniejszych grupach.

Najlepsze funkcje Google Meet

Zbieraj opinie w czasie rzeczywistym za pomocą ankiet

Korzystaj z raportów obecności, aby śledzić, kto uczestniczył w spotkaniu i jak długo

Zmień tło, aby stworzyć profesjonalną atmosferę podczas spotkań

Zbiorcze dodawanie lub usuwanie uczestników (część funkcji zarządzania gospodarzem w Google Meet)

Ograniczenia Google Meet

Nie ma możliwości prowadzenia rozmów na czacie podczas długich spotkań

Ceny spotkań Google Meet

Dostęp do funkcji Google Meet zależy od posiadanej wersji Google Workspace.

Business Starter : 2 USD miesięcznie za użytkownika

Business Standard : 9 USD miesięcznie za użytkownika

Business Plus : 17 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

(Źródło: Capterra)

Oceny i recenzje Google Meet

G2 : 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 11 000 recenzji)

3. Microsoft Teams (najlepsze rozwiązanie dla użytkowników ekosystemu Microsoft)

za pośrednictwem Teams

Microsoft Teams to niezawodne narzędzie do spotkań wirtualnych, szczególnie dla osób korzystających z ekosystemu Microsoft.

Podczas testowania tego narzędzia spodobało mi się, jak bardzo ułatwia ono kreatywną współpracę. To zasługa aplikacji Microsoft Tablica, która pozwala na wizualną burzę mózgów i wspólne rozwijanie pomysłów podczas prowadzenia spotkań.

Kolejną przydatną funkcją jest natychmiastowa edycja skoroszytów podczas spotkań dzięki Excel Live. Ułatwia to współpracę nad arkuszami kalkulacyjnymi i analizę danych w czasie rzeczywistym.

Kiedy członek zespołu zabiera głos lub prowadzi prezentację, inni mogą wysyłać szybkie reakcje, takie jak emoji z kciukiem w górę lub klaszczącą dłonią, pomagając mówcy ocenić nastroje pozostałych.

Ograniczenia platformy Teams

Interfejs użytkownika mógłby być prostszy i bardziej intuicyjny

Ceny Teams

Microsoft Teams Essentials: 1 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Basic: 2 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Teams Microsoft

G2 : 4,3/5 (ponad 15 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 9 000 recenzji)

4. Zoom (najlepszy pod względem płynnej integracji)

za pośrednictwem Zoom

Zoom od lat jest naszym ulubionym narzędziem spośród platform do spotkań online. Podoba mi się widok wielu rozmówców, który pozwala mi skupić się na osobach aktywnie uczestniczących w rozmowie. Opcje kolorystyczne i niestandardowe wirtualne tła dostosowywane przy pomocy AI dodają zabawnego, osobistego akcentu, dzięki czemu nasze spotkania są przyjemniejsze.

Jedną z funkcji, która naprawdę się wyróżnia, jest widok scentralizowany. Mogę łatwo uzyskać dostęp do nagrań spotkań i skorzystać z AI Companion, aby szybko dokonać lokalizacji ważnych informacji w notatkach ze spotkań.

Aby zapewnić większą wygodę, Zoom płynnie integruje się z Microsoftem, Google, ClickUp, Salesforce i HubSpot. Prawdopodobnie możesz nawiązać połączenie z Zoomem z dowolnym narzędziem z Twojego codziennego zestawu narzędzi technologicznych, zapewniając płynną i wydajną wirtualną współpracę.

Najlepsze funkcje Zoom

Efektywnie zarządzaj harmonogramami dzięki zintegrowanemu czatowi, telefonowi, e-mailowi, kalendarzowi i narzędziu do planowania

Dołącz załączniki do przeczytania przed spotkaniem do zaproszenia i porozmawiaj z uczestnikami przed spotkaniem

Współpracuj nad udostępnionymi wcześniej zasobami podczas spotkania

Kontynuuj rozmowę od miejsca, w którym ją przerwałeś, dzięki kanałom czatu, które pozostają aktywne przed spotkaniem, w jego trakcie i po nim

Ograniczenia Zoom

Wysokiej jakości spotkania audio i wideo mogą zużywać dużo przepustowości, co może spowolnić inne działania online

Ceny Zoom

Basic : Free

Pro : 14,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 21,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business Plus : 26,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoom

G2 : 4,6/5 (ponad 55 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 13 000 recenzji)

5. Chanty (Najlepsza do współpracy)

Chanty oferuje narzędzie do wirtualnych spotkań wbudowane w platformę do współpracy zespołowej. Oprócz rozmów wideo łączy w sobie czat, menedżera zadań oraz wbudowany kalendarz.

Zamiast korzystać z wielu narzędzi, małe zespoły mogą korzystać z jednego miejsca pracy, takiego jak Chanty, do planowania wirtualnych spotkań, komunikacji i zarządzania zadaniami.

Chanty to doskonałe rozwiązanie dla zespołów pracujących zdalnie i w modelu hybrydowym, które poszukują płynnej komunikacji i funkcji do prowadzenia wirtualnych spotkań, aby wszyscy byli na bieżąco.

Najlepsze funkcje Chanty

Wbudowane funkcje połączeń wideo i audio.

Wbudowany kalendarz do planowania spotkań i śledzenia harmonogramów.

Czat zespołowy z nieograniczoną historią wiadomości.

Zarządzanie zadaniami za pomocą tablicy Kanban.

Limity Chanty

Nie nadają się do dużych webinarów ani publicznych wydarzeń wirtualnych

Ceny Chanty

Free Plan: do 5 użytkowników

Business Plan: 3,00 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plan: prosimy o kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Chanty

G2 : 4,5/5 (53 recenzje)

Capterra: 4,7/5 (36 recenzji)

📮ClickUp Insight: 92% pracowników stosuje niespójne metody śledzenia elementów do wykonania, co ma dla nich następujące wyniki: pominięcie decyzji i opóźnienia w realizacji. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki z podsumowaniem, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często chaotyczny i nieefektywny. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynne przekształcanie rozmów w zadania — dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostawać zgrany.

6. Slack (najlepszy do nieformalnych spotkań zespołowych)

za pośrednictwem Slacka

Slack świetnie sprawdza się w komunikacji asynchronicznej, ale umożliwia również czat wideo w czasie rzeczywistym dzięki funkcji „Huddles”. Rozmowy w Huddles rozpoczynają się jako rozmowy wyłącznie audio, co ułatwia szybkie włączenie się do nieformalnych dyskusji. Jeśli potrzebujesz głębszej współpracy, po prostu włącz wideo i/lub udostępnij swój ekran.

Funkcja Huddles w Slacku doskonale nadaje się do spontanicznych, nieformalnych interakcji zespołowych, a nie do formalnych spotkań zaplanowanych z wyprzedzeniem w kalendarzu.

Podobały mi się również kolorowe tła, które nadają spotkaniom zabawny, radosny klimat. Slack usprawnia również zarządzanie dokumentami. Wszelkie linki, dokumenty i wiadomości udostępniane podczas spotkania są automatycznie zapisywane po jego zakończeniu, dzięki czemu łatwo jest później do nich wrócić i odwołać się do ważnych szczegółów.

Najlepsze funkcje Slacka

Komunikuj się za pomocą reakcji, efektów i plików GIF podczas spotkań zespołowych

Udostępniaj notatki, linki i pliki związane z dyskusją w dedykowanym wątku wiadomości

Rozpocznij spotkania audio i wideo na kanale Slacka lub poprzez wiadomości prywatne

Włącz napisy na żywo (dostępne w języku angielskim)

Ograniczenia Slacka

Brakuje formalnych elementów spotkania, takich jak porządek obrad i zasady dla uczestników

Ceny Slacka

Free

Pro : 8,75 USD/użytkownik miesięcznie

Business+ : 15 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slacka

G2 : 4,5/5 (ponad 35 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

7. Cisco WebEx (Najlepsza pod względem integracji)

Funkcja tłumaczenia w czasie rzeczywistym Cisco Webex, obsługująca ponad 100 języków, sprawia, że spotkania stają się znacznie bardziej integracyjne dla Twojego wielojęzycznego zespołu.

Kolejną funkcją, która szczególnie mi się spodobała, była wbudowana technologia redukcji szumów. Bez względu na to, jak hałaśliwe było otoczenie, nie zakłócało to przebiegu spotkania. Mogłem przebywać na lotnisku lub w tętniącej życiem kawiarni, a jakość dźwięku pozostawała czysta i profesjonalna.

Najlepsze funkcje Cisco WebEx

Twórz interaktywne ankiety i sesje pytań i odpowiedzi, aby spotkania zespołu były bardziej angażujące

Przechodź płynnie z pulpitu na telefon i do samochodu dzięki funkcji Move to Mobile z kodem QR oraz integracji z Apple CarPlay

Wysyłaj reakcje podczas spotkania za pomocą gestów palcem

Twórz i wyróżniaj notatki automatycznie dzięki Webex Assistant

Ograniczenia Cisco WebEx

Brak możliwości zalogowania się bezpośrednio z przeglądarki internetowej bez pobierania aplikacji komputerowej

Ceny Cisco WebEx

Webex Free

Webex Meet : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Webex Suite : 22 USD miesięcznie za użytkownika

Webex Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Cisco WebEx

G2 : 4,3/5 (ponad 19 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 7000 recenzji)

8. GoTo Spotkanie (najlepsza pod względem funkcji zapewniających prywatność i bezpieczeństwo)

za pośrednictwem GoTo Meeting

Podczas testowania GoTo Meeting byłem pod wrażeniem możliwości tego narzędzia w zakresie zabezpieczania poufnych spotkań hasłem. Funkcje kontroli prywatności są doskonałe — rozmowy pozostają prywatne, a funkcja Meeting Lock jest szczególnie przydatna. Umieszcza ona gości w poczekalni, dopóki nie będę gotowy, aby ich wpuścić, dając mi pełną kontrolę nad tym, kto dołącza do spotkania.

Bardzo podobała mi się również elastyczność wynikająca z możliwości korzystania z w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej, która pozwala dołączać do spotkań zespołowych i prowadzić je w dowolnym miejscu. Co więcej, do spotkań można łatwo dołączyć bez konieczności pobierania aplikacji GoTo.

Najlepsze funkcje spotkania GoTo Meeting

Komunikuj się z członkami zespołu/klientami za pomocą zintegrowanego czatu

Twórz automatyczne nagrania spotkań i transkrypcje

Dostosuj sale konferencyjne, aby nadać wirtualnym spotkaniom osobisty charakter

Przed dołączeniem do spotkania przetestuj i sprawdź działanie kamery internetowej

Ograniczenia GoTo Meeting

Sporadyczne opóźnienia w jakości dźwięku i wideo

Ceny spotkań GoTo Meeting

Professional : 12 USD miesięcznie za organizatora (rozliczenie roczne)

Business : 16 USD miesięcznie za organizatora (rozliczenie roczne)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GoTo Meeting

G2 : 4,2/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

9. TeamViewer (najlepszy do zdalnego dostępu do urządzeń)

za pośrednictwem TeamViewer

TeamViewer Remote to platforma do spotkań wirtualnych, która pozwala na zdalne rozwiązywanie problemów technicznych. Dzięki bezpiecznemu zdalnemu dostępowi Twój zespół IT lub zaufany współpracownik może zająć się błędami systemowymi i zapytaniami dotyczącymi oprogramowania oraz je rozwiązać bez konieczności fizycznej obecności na miejscu. Dzięki płynności działania platformy możesz zminimalizować przestoje i szybko wrócić do pracy.

TeamViewer ma w swoim arsenale również narzędzie do wideokonferencji: TeamViewer Meeting. Chociaż funkcja zdalnego dostępu stanowi świetne uzupełnienie cyklu pracy, nie uważam, aby funkcja spotkań była równie wydajna.

Najlepsze funkcje TeamViewer

Działa na wielu urządzeniach i systemach operacyjnych

Przesyłaj pliki o dowolnym rozmiarze między urządzeniami zdalnymi

Uzyskaj dostęp do wsparcia dla wielu monitorów w rozdzielczości 4K

Zapewnij wsparcie dla urządzeń bez nadzoru

Ograniczenia TeamViewer

Przesyłanie plików przebiega powoli, zwłaszcza w przypadku dużych dokumentów

Ceny TeamViewer

Premium : 37 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Korporacyjne: 79 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

(Źródło: G2)

Oceny i recenzje TeamViewer

G2 : 4,4/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 11 000 recenzji)

10. Zoho Spotkanie (najlepsze rozwiązanie do spotkań internetowych dla poszczególnych działów)

za pośrednictwem Zoho Meeting

Wypróbowałem Zoho Meeting do zarządzania wieloma zespołami z różnych działów i okazało się to całkiem skuteczne.

Narzędzie to pozwoliło mi z łatwością organizować bezpieczne sesje internetowe. Mogłem bez trudu dodawać członków do odpowiednich działów, przypisywać im konkretne role oraz planować spotkania przeznaczone wyłącznie dla poszczególnych działów.

Oprócz nagrywania, odtwarzania i udostępniania nagrań spotkań wirtualnych mogłem również pobierać je do użytku offline. Ta funkcja okazała się dla mnie wygodna, ponieważ pozwalała mi później przejrzeć dyskusje lub udostępnić je członkom zespołu, którzy nie mogli uczestniczyć w sesji na żywo.

Najlepsze funkcje Zoho Spotkania

Komunikuj się z maksymalnie 250 uczestnikami spotkania

Korzystaj z uproszczonych funkcji gospodarza, takich jak zmiana roli oraz zarządzanie wejściem i wyjściem uczestników

Współpracuj podczas spotkań, korzystając z tablic i płynnego udostępniania plików

Transmituj wirtualne wydarzenia na żywo na YouTube i odpowiadaj na komentarze w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Zoho Meeting

Sporadyczne problemy z udostępnianiem ekranu

Funkcja nagrywania jest dostępna tylko w planach płatnych

Ceny spotkań Zoho

Spotkanie Standard : 1 USD/miesiąc

Spotkanie Professional : 2 USD/miesiąc

Webinar Standard : 5 USD/miesiąc

Webinar Professional: 10 USD/miesiąc

Webinar Enterprise: 47 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho Meeting

G2 : 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 800 recenzji)

Usprawnij wirtualne spotkania dzięki ClickUp

Oprogramowanie do wirtualnych spotkań stanowi fundament komunikacji i współpracy dla zespołów hybrydowych i zdalnych, takich jak nasz. W dużym stopniu polegamy na platformach do wirtualnych spotkań w zakresie prowadzenia spotkań na żywo, udostępniania plików i przekazywania aktualnych informacji o projektach, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco, niezależnie od tego, gdzie pracują.

Przetestowałem wiele z tych narzędzi. Chociaż większość z nich pomaga zespołom w płynniejszym połączeniu, tylko kilka oferuje kompletny pakiet. Nie mówię tu tylko o samych spotkaniach, ale o wszystkim, co się z nimi wiąże — przygotowaniach, działaniach następczych i nie tylko.

Właśnie w tym zakresie ClickUp naprawdę się wyróżnia. Upraszcza cały proces spotkań — pomaga mi tworzyć szczegółowe porządki obrad, płynnie integruje się z moim ulubionym narzędziem do wideo-konferencji oraz pozwala łatwo rejestrować i podsumowywać protokoły spotkań.

Ponadto ClickUp automatyzuje cykliczne spotkania i pozwala mi jednym kliknięciem przekształcić notatki w elementy do wykonania, dzięki czemu mój cykl pracy jest uporządkowany, a nasz zespół wydajny.

