Jak opuścić obszar roboczy Slacka

Slack od dawna jest popularnym narzędziem do komunikacji zespołowej. Jednak dla wielu zespołów ograniczenia Slacka w zakresie zarządzania projektami stają się coraz bardziej widoczne. Ciągły przepływ wiadomości może powodować nadmiar informacji, utrudniając śledzenie postępów i dotrzymywanie terminów.

Ponadto podstawowa funkcjonalność Slacka skupia się raczej na komunikacji niż na kompleksowym zarządzaniu projektami. W wyniku tego zespoły mogą mieć trudności z utrzymaniem porządku w projektach i realizacją zadań zgodnie z planem.

Warto pamiętać, że istnieją alternatywne narzędzia zaprojektowane specjalnie do zarządzania projektami i współpracy. Platformy te często oferują funkcje takie jak zarządzanie zadaniami, osie czasu i alokacja zasobów, które mogą znacznie poprawić wydajność zespołu.

Jeśli rozważasz zmianę, proces ten jest stosunkowo prosty. Pomożemy Ci przejść przez kolejne kroki opuszczania Slacka i znalezienia narzędzia, które lepiej odpowiada potrzebom Twojego zespołu.

Zrozumienie obszarów roboczych Slacka

Slack to aplikacja do komunikacji w chmurze, a jej obszary robocze stanowią centralne huby komunikacji i współpracy zespołowej. Potraktuj je jako wirtualne biuro dla swojego zespołu, z dedykowanymi kanałami do czatów, udostępniania plików, komunikacji i projektów.

Jednak podobnie jak w prawdziwym życiu, czasami trzeba zmienić biuro, a nawet całkowicie opuścić firmę. Krótko mówiąc, musisz odejść ze Slacka, nawet mając do dyspozycji wszystkie triki Slacka dotyczące komunikacji i zarządzania projektami.

Mając to na uwadze, warto zrozumieć, co się dzieje, gdy opuszczasz obszar roboczy Slacka.

Oto kilka sytuacji, w których może zajść potrzeba opuszczenia Slacka.

Zmiana pracy: Jeśli przechodzisz do nowej firmy, prawdopodobnie będziesz musiał pożegnać się ze swoim starym obszarem roboczym i przenieść się do obszaru roboczego Slack nowej firmy.

Zakończenie projektu: Jeśli zostałeś zaproszony do konkretnego obszaru roboczego w ramach projektu, możesz go opuścić po zakończeniu projektu

Brak aktywności: Jeśli obszar roboczy stał się zakurzonym zapleczem Twojej biblioteki Slacka, którego nie odwiedzałeś od wieków, być może nadszedł czas, aby zamknąć drzwi do tej przestrzeni

Negatywne środowisko: Obszary robocze w Slacku mogą być dotknięte środowiskiem w takim samym stopniu, jak fizyczne miejsca pracy. Jeśli sytuacja się pogorszyła — nawet po przestrzeganiu zasad etykiety w Slacku — odejście może być najlepszym rozwiązaniem.

Zanim przejdziemy do tego, jak opuścić obszar roboczy Slacka, pamiętaj, że w zasadzie oddajesz swoją odznakę — nie będziesz mógł przeglądać żadnych przyszłych wiadomości ani plików. Co więcej, administratorzy obszaru roboczego decydują o losie Twoich poprzednich wiadomości — mogą je wszystkie zanonimizować lub usunąć.

Mając to na uwadze, porozmawiajmy o kolejnym kroku związanym z opuszczeniem obszaru roboczego Slacka: samym wykonaniem tej czynności.

Jak opuścić obszar roboczy w Slacku

Pozwól nam przeprowadzić Cię przez kroki opuszczania obszaru roboczego Slacka. Jest to łatwe, niezależnie od tego, czy korzystasz z przeglądarki internetowej, czy z aplikacji Slack na urządzenia mobilne (no, prawie).

Opuszczanie obszaru roboczego Slacka za pomocą przeglądarki internetowej

Jeśli nie jest to domyślny obszar roboczy Twojej organizacji, możesz łatwo usunąć się z obszaru roboczego Slacka.

Kroki niezbędne do opuszczenia obszaru roboczego

Wejdź do obszaru roboczego: kliknij nazwę obszaru roboczego na pasku bocznym, aby go otworzyć Otwórz ustawienia obszaru roboczego: Wybierz opcję Dołącz do obszaru roboczego lub opuść obszar roboczy Wybierz obszar roboczy: Z listy obszarów roboczych kliknij ten, który chcesz opuścić Opuść obszar roboczy: Kliknij „Opuść ten obszar roboczy”

Ważne:

Domyślne obszary robocze: Jeśli znajdujesz się w domyślnym obszarze roboczym, nie możesz samodzielnie go opuścić. Musisz skontaktować się z Właścicielem obszaru roboczego lub administratorem obszaru roboczego w celu uzyskania pomocy

Obszary robocze grupy IDP: Obszary robocze dodane do Twojego konta za pośrednictwem grupy dostawcy tożsamości (IDP) są również traktowane jako obszary robocze domyślne. Właściciel organizacji lub administrator musi usunąć Cię z grupy IDP, zanim będziesz mógł opuścić obszar roboczy.

Jeśli nie masz subskrypcji Slack Enterprise Grid, nie będziesz mieć możliwości wyszukiwania ani opuszczania obszarów roboczych. Zamiast tego możesz dołączyć do obszaru roboczego lub dezaktywować swoje konto.

Po opuszczeniu obszaru roboczego jego ikona zniknie z Twojej aplikacji Slack.

Opuszczanie obszaru roboczego Slacka za pomocą aplikacji mobilnej

Niestety, nie można opuścić obszaru roboczego z poziomu mobilnej aplikacji Slack. Musisz skorzystać z przeglądarki internetowej i wykonać kroki opisane powyżej.

Opuszczanie grupy w Slacku

W Slacku kanały to dedykowane przestrzenie (grupy) przeznaczone do dyskusji dotyczących konkretnego projektu, tematu lub zespołu. Każdy członek Slacka może opuścić kanał, z wyjątkiem:

Członkowie domyślnego kanału #general

Goście zaproszeni do jednego kanału

Goście zaproszeni do wielu kanałów (mogą opuścić kanały prywatne, ale muszą zostać usunięci z kanałów publicznych)

Jak opuścić kanał

Lokalizacja kanału: Otwórz konkretny kanał, z którego chcesz się wypisać Dostęp do ustawień kanału: Kliknij nazwę kanału u góry rozmowy Potwierdź odejście: Wybierz opcję „Opuść kanał”

Ważna informacja:

Kroki niezbędne do opuszczenia kanału Slacka za pomocą aplikacji na komputer i na urządzenia mobilne są takie same

Opuszczenie prywatnego kanału oznacza utratę dostępu do wiadomości i plików w nim zawartych. Aby ponownie dołączyć, musisz poprosić innego członka o ponowne zaproszenie.

Trwałe opuszczenie obszaru roboczego Slacka (dezaktywacja konta)

Opcja „dezaktywuj konto” nie będzie dostępna, jeśli Twój obszar roboczy wymaga członkostwa lub jeśli jesteś tylko gościem. W takim przypadku poproś o pomoc Właściciela obszaru roboczego lub administratora obszaru roboczego. Jeśli jednak tak nie jest, możesz łatwo dezaktywować swoje konto w dowolnym momencie. Oto jak to zrobić:

W aplikacji komputerowej lub przeglądarce przejdź do sekcji Profil

za pośrednictwem aplikacji Slack

Wybierz ustawienia konta

za pośrednictwem aplikacji Slack

Przewiń w dół i kliknij „Dezaktywuj konto”

za pośrednictwem aplikacji Slack

Wpisz hasło i potwierdź je Kliknij „Tak, dezaktywuj moje konto”

To wszystko! Twoje konto zostanie natychmiast dezaktywowane. Aby powrócić do obszaru roboczego w późniejszym terminie, Właściciel obszaru roboczego lub administrator obszaru roboczego musi je dla Ciebie ponownie aktywować.

Po dezaktywacji konta możesz poprosić o usunięcie informacji z profilu, kontaktując się z głównym właścicielem obszaru roboczego. Może on usunąć je po dezaktywacji lub skontaktować się ze Slackiem w celu uzyskania pomocy.

💡Krótkie przypomnienie: Dezaktywacja konta powoduje usunięcie Cię ze wszystkich obszarów roboczych oraz trwałe usunięcie Twoich danych.

Typowe problemy związane z opuszczeniem obszaru roboczego Slack

Opuszczenie obszaru roboczego Slacka nie jest tak proste, jak przesunięcie palcem w lewo. To skomplikowany proces, który może się nie udać. Ale nie martw się — jesteśmy tu, aby Ci pomóc!

Oto 3 najczęstsze wyzwania, z którymi możesz się spotkać, oraz sposoby na ich łatwe obejście.

Wyzwanie Rozwiązanie Właściciel obszaru roboczegoJeśli jesteś właścicielem obszaru roboczego, nie możesz go opuścić bez przekazania uprawnień. Przed opuszczeniem obszaru roboczego przenieś własność na zaufanego współpracownika. Aby wyznaczyć nowego lidera, przejdź do sekcji Ustawienia i administracja > Zarządzaj obszarem roboczym > Właściciele. Niespójne integracjePamiętasz te przydatne integracje z Trello i Google Drive? Jeśli nie usuniesz ich przed opuszczeniem, możesz zakłócić dostęp swojego zespołu. Przed opuszczeniem odłącz integracje. Przejdź do sekcji Aplikacje i integracje w Ustawieniach i administracji i usuń wszystkie połączone aplikacje. Brak aplikacji mobilnejNiespodzianka! Nie można opuścić obszaru roboczego Slacka bezpośrednio z aplikacji mobilnej. Nie ma sprawy! Nadal możesz skorzystać z przeglądarki internetowej w telefonie, aby postępować zgodnie z instrukcjami dla komputerów stacjonarnych.

Po odejściu od Slacka pewnie martwisz się, że kluczowe procesy zespołowe i projektowe ucierpią. A co, gdybyśmy powiedzieli Ci, że istnieje alternatywa dla Slacka nowej generacji, która może znacznie usprawnić zarządzanie projektami i współpracę w zespole?

Przedstawiamy ClickUp — platformę do zarządzania projektami, która oferuje kompleksowy zestaw funkcji, takich jak zintegrowany system czatu, klipy wideo, komentarze w wątku, interaktywne tablice oraz obszerną bibliotekę szablonów.

Od pomysłu po realizację — ClickUp zarządza każdym aspektem projektu, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze — osiąganiu wyników. Co więcej, dzięki ClickUp członkowie zespołu mogą efektywnie współpracować, niezależnie od lokalizacji — czy znajdują się w tym samym budynku, czy są rozsiani po całym świecie.

Zobaczmy, w jaki sposób ClickUp rozwiązuje niedociągnięcia Slacka, aby zrewolucjonizować cykl pracy Twojego zespołu.

Zarządzanie potrzebami komunikacyjnymi w ClickUp

Dzięki Slackowi komunikacja w czasie rzeczywistym działa bez zarzutu, ale czasami to po prostu nie wystarcza do zarządzania szczegółami złożonych projektów.

Właśnie tu wkracza ClickUp z dobrze znanymi funkcjami podobnymi do Slacka (np. wbudowany czat, udostępnianie ekranu, komentarze) ORAZ dodatkowymi narzędziami do zarządzania projektami.

W bezpośrednim porównaniu ClickUp i Slacka stwierdziliśmy, że ClickUp oferuje kompleksowy plan działania w zakresie komunikacji wewnętrznej i zarządzania projektami.

Krótko mówiąc, jeśli chcesz wyjść poza komunikację w czasie rzeczywistym i przenieść zarządzanie projektami na wyższy poziom, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz.

Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom ClickUp, które sprawiają, że wyróżnia się on jako idealny zamiennik Slacka.

Czat ClickUp

Dzięki widokowi czatu w ClickUp możesz umieścić wszystkie rozmowy tam, gdzie ich miejsce: w ramach projektu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o omówienie postępów w realizacji zadania, udostępnianie nowego pomysłu, czy nawet po prostu udostępnianie memów z kotami, wszystkie Twoje dyskusje są uporządkowane w odpowiednim obszarze roboczym.

Innymi słowy, nie musisz przeszukiwać kanałów, czatów i prywatnych wiadomości, aby znaleźć potrzebne informacje.

Wypróbuj za darmo! Bądź w połączeniu ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, aby prowadzić szybkie dyskusje i natychmiastowo współpracować za pomocą czatu ClickUp

Podobnie jak w Slacku, możesz wykonywać wzmianki dla członków zespołu, a dodatkową zaletą jest możliwość przydzielania zadań bezpośrednio z czatu.

Klipy ClickUp

W przeciwieństwie do opisów tekstowych w Slacku, ClickUp Clips — potężne narzędzie do komunikacji asynchronicznej dla zespołów wewnętrznych i zdalnych — pomaga komunikować się skuteczniej, pokazując, a nie tylko opowiadając.

Dzięki krótkim nagraniam ekranu w ClickUp Clips możesz łatwo zademonstrować, jak korzystać z narzędzia, wyjaśnić złożoną koncepcję lub przedstawić aktualizację projektu w formie wideo — a wszystko to bez zakłócania cyklu pracy zespołu.

Nagrywaj i udostępniaj wiadomości wideo z komentarzem głosowym, aby wyjaśniać pomysły, przekazywać aktualizacje i informować wszystkich na bieżąco

Jest to możliwe dzięki wbudowanej funkcji ClickUp, która pozwala tworzyć i udostępniać te wideo bezpośrednio z poziomu platformy, eliminując potrzebę korzystania z dodatkowego oprogramowania lub narzędzi.

Podejście Slacka do przekazywania informacji zwrotnych, oparte wyłącznie na tekście, może sprawiać wrażenie krzyczenia w próżnię, ale komentarze w ClickUp zmieniają to dzięki rozmowom w wątku, skupionym na zadaniach.

Dodawaj komentarze w wątku i kontekstowe opinie do zadań, dokumentów, a nawet konkretnych części Tablicy.

I tak, nadal możesz @wspominać członków zespołu i przypisywać zadania bezpośrednio w sekcji komentarzy, tak jak w czatach ClickUp i Clipach ClickUp.

Niech rozmowa toczy się dalej! Dodawaj kontekst, zadawaj pytania i przekazuj informacje zwrotne bezpośrednio w zadaniach i dokumentach dzięki komentarzom ClickUp

Tablice ClickUp

Czasami obrazy mówią więcej niż słowa.

Tablice ClickUp oferują wizualny sposób na burzę mózgów, porządkowanie pomysłów i współpracę w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy planujesz oś czasu projektu, tworzysz ścieżkę klienta, czy po prostu szkicujesz koncepcję, obszar roboczy ClickUp Whiteboards ułatwia kreatywne rozwiązywanie problemów.

Podobnie jak inne funkcje ClickUp, tablice ClickUp są zintegrowane z obszarem roboczym projektu, co eliminuje konieczność przełączania się między różnymi aplikacjami i zapewnia łatwy dostęp do informacji o projekcie.

Przeprowadzaj burzę mózgów w formie wizualnej, tworz mapy cykli pracy i współpracuj nad pomysłami w czasie rzeczywistym dzięki Tablicy ClickUp Whiteboard

Szablon strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania ClickUpDzięki szablonowi strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania ClickUp możesz stworzyć plan komunikacji, który zapewni wszystkim dostęp do aktualnych informacji i pozwoli pracować nad wspólnymi celami (projektowymi).

Ten szablon jest łatwy w użyciu nawet dla początkujących i można go w pełni dostosować do własnych potrzeb. Oto, co może dla Ciebie zrobić:

Wyznaczanie celów: Określ swoje cele komunikacyjne. Co chcesz osiągnąć dzięki swojej Określ swoje cele komunikacyjne. Co chcesz osiągnąć dzięki swojej strategii komunikacyjnej

Planowanie oparte na konkretnych działaniach: Opracuj jasny plan zawierający konkretne kroki i terminy. Możesz również ustalić mierzalne wskaźniki, aby śledzić postępy i powodzenie swoich działań komunikacyjnych

Zarządzanie zadaniami: Podziel plan komunikacji na łatwe do wykonania zadania i przydziel je członkom zespołu. ClickUp pozwala na śledzenie postępów w realizacji każdego zadania i zapewnienie, że wszyscy są na bieżąco

Kanały komunikacji: Wybierz kanały komunikacji, których będziesz używać, aby dotrzeć do docelowych odbiorców. Mogą to być e-maile, biuletyny, blogi, wideokonferencje i inne.

Śledzenie postępów: Kontroluj realizację Kontroluj realizację szablonu planu komunikacji dzięki funkcjom takim jak niestandardowe statusy i widoki

Usprawnij plan komunikacji i kroków działania dzięki szablonowi strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania ClickUp

Wdrażanie projektów i procesów w ClickUp

ClickUp wykracza poza współpracę i komunikację w czasie rzeczywistym, oferując zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami, które stawiają Twoje projekty i procesy w centrum uwagi. Oto jak to zrobić:

Widoki ClickUp

Wybierz sposób zarządzania projektami i zagłęb się w szczegóły dzięki czterem różnym i konfigurowalnym widokom ClickUp:

Widok listy: zapewnia prosty układ przypominający arkusz kalkulacyjny, umożliwiający zarządzanie zadaniami wraz ze szczegółami, takimi jak osoby przypisane, terminy wykonania i priorytety

Widok tablicy: Wizualizuj status etapów cyklu pracy w projekcie za pomocą kart „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Zrobione”

Wykres Gantta: Uzyskaj ogólny widok na osie czasu projektów i zależności między zadaniami, aby zidentyfikować potencjalne wąskie gardła

Przejrzyście przeglądaj szczegóły projektu dzięki konfigurowalnym widokom ClickUp

Zarządzanie zadaniami w ClickUp

Przydzielaj zadania, ustalaj terminy i definiuj zależności, aby zapewnić jasną własność i płynny przepływ projektu dzięki zadaniom ClickUp. Oto, co Cię czeka:

Elastyczne zarządzanie zadaniami: Twórz zadania dostosowane do Twojego unikalnego cyklu pracy, korzystając z pól niestandardowych, typów zadań i statusów

Ustalanie priorytetów: Przypisuj poziomy priorytetów do zadań, aby skupić się na tych najważniejszych

Przejrzysty kontekst: Dodawaj pola niestandardowe do linków, plików i wszelkich innych istotnych informacji, których może potrzebować Twój zespół Zależności między zadaniami: Ustalaj zależności między zadaniami, aby zrozumieć i wpływać na postęp projektu Wiele widoków: Wyświetlaj zadania w wielu formatach list, zapewniających przejrzystość i łatwy dostęp Konfigurowalne cykle pracy: Definiuj niestandardowe statusy, aby śledzić realizację zadań i postęp projektu

Funkcja zarządzania zadaniami w ClickUp pozwala z łatwością zarządzać każdym szczegółem projektu, zapewniając jasną własność i odpowiedzialność w zespole.

Przejmij kontrolę nad listą zadań i cyklem pracy dzięki zarządzaniu zadaniami ClickUp

Automatyzacja ClickUp

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, korzystając z funkcji automatyzacji ClickUp, co pozwoli Ci zyskać czas na podejmowanie strategicznych decyzji. Oto jak to działa.

Zautomatyzowane cykle pracy: Skonfiguruj niestandardowe wyzwalacze i działania, aby zautomatyzować zadania w oparciu o konkretne zdarzenia. Na przykład automatycznie przypisz zadanie członkowi zespołu po utworzeniu nowego projektu lub wyślij powiadomienie, gdy zbliża się termin wykonania zadania

Mniej pracy ręcznej: Wyeliminuj powtarzalne zadania, takie jak wysyłanie aktualizacji statusu, aktualizowanie etykiet czy przenoszenie zadań między etapami. ClickUp automatyzuje te procesy, dzięki czemu możesz skupić się na bardziej strategicznej pracy

Większa dokładność: Zminimalizuj ryzyko błędów ludzkich, zapewniając, że zadania są konsekwentnie zakończone zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami

Konfigurowalne integracje: Zintegruj ClickUp ze swoimi ulubionymi narzędziami, aby zadania mogły automatycznie przepływać między różnymi platformami

Ogranicz powtarzalne zadania i oszczędzaj cenny czas, zwiększając swoją wydajność dzięki automatyzacji ClickUp

Przejście ze Slacka do ClickUp

Przejście ze Slacka do ClickUp nie oznacza zaczynania od zera, ale raczej budowanie na solidnych fundamentach, które już stworzyłeś.

Oto krótki przewodnik, jak to zrobić:

Zainstaluj integrację ClickUp-Slack Połącz swoje konta ClickUp i Slack Połącz swój obszar roboczy ClickUp z obszarem roboczym Slack Twórz zadania w Slacku, dodawaj do nich komentarze i korzystaj z widoku szczegółów zadań w Slacku Zobacz podglądy kanałów i wiadomości Slacka w ClickUp

Dzięki przejściu ze Slacka do ClickUp będziesz mieć pewność, że Twoja ciężka praca nie pójdzie na marne. Zespoły z różnych branż wykorzystują możliwości ClickUp, aby usprawnić swoje cykle pracy i koordynację zespołową.

Zespoły marketingowe mogą teraz zarządzać kampaniami, udostępniać materiały kreatywne i śledzić postępy w realizacji celów w jednym miejscu, dzięki czemu żadna szczegółowa informacja dotycząca kampanii nie zostanie pominięta. Taki poziom koordynacji i przejrzystości zapewniany przez aplikację do komunikacji zespołowej ClickUp stanowi przełom dla zespołów marketingowych i sprzedażowych.

Impulsive Creative, wiodący dostawca usług marketingowych, osiągnął już trzykrotny wzrost dzięki wykorzystaniu ClickUp do skalowania działalności oraz komunikacji wewnętrznej i z klientami.

Zespoły programistów mogą planować sprinty, zarządzać zmianami w kodzie i skutecznie komunikować się podczas cykli programowania, eliminując konieczność przełączania się między zadaniami i maksymalizując wydajność

Trinetix, lider w branży oprogramowania, w pełni to wykorzystał. Dzięki ClickUp firma ograniczyła zbędne rozmowy i spotkania o 50%.

Zespoły obsługi klienta mogą usystematyzować komunikację z klientami, efektywnie zarządzać zgłoszeniami do pomocy technicznej oraz współpracować nad rozwiązaniami w czasie rzeczywistym, co przekłada się na większe zadowolenie klientów i większą wydajność zespołu

Rozwijaj się z ClickUp: nowoczesne podejście do koordynacji pracy zespołowej i zarządzania projektami

Uwolnienie się od pułapek nieuporządkowanego obszaru roboczego Slacka może dać poczucie swobody. Ale co dalej?

A może warto przejść na platformę do zarządzania projektami i współpracy ClickUp? Dzięki ClickUp nie będziesz musiał przełączać się między wieloma aplikacjami — ta kompleksowa platforma centralizuje zadania, terminy i komunikację.

ClickUp świetnie sprawdza się, gdy w ramach konkretnego projektu istnieje wiele zadań i podzadań, a wszyscy członkowie zespołu muszą być na bieżąco informowani. Dobrze zaprojektowany folder lub lista mogą z łatwością zastąpić komunikację za pośrednictwem e-maila oraz Slacka/MS Teams. Różne widoki pomagają również w identyfikacji priorytetów i skutecznym tworzeniu osi czasu.

Nie trzeba dodawać, że Twój zespół pozostaje wydajny, projekty przebiegają zgodnie z planem, a — bądźmy szczerzy — odczuwasz ogromną satysfakcję, widząc wszystko uporządkowane w jednym obszarze roboczym na jednej, stabilnej i przyjaznej dla użytkownika platformie.

Na co czekasz? Przejdź na ClickUp już dziś!