Jak zaplanować i wdrożyć produktywny sprint

Najnowsze badania wykazały, że menedżerowie tracą rocznie 683 godziny z powodu rozpraszania uwagi — to aż 1/3 ich godzin pracy!

42% ankietowanych stwierdziło, że ledwo udaje im się przepracować nieprzerwaną godzinę z punktu widzenia wydajności, bez zakłóceń, a średnio ludzie spędzają prawie 127 godzin rocznie na odzyskiwaniu koncentracji po rozproszeniu uwagi. Kosztuje to gospodarkę Stanów Zjednoczonych 468 mld dolarów rocznie.

Eksperci z różnych branż nieustannie pracują nad poprawą wydajności pracowników. Organizacje próbują wykorzystywać nowoczesne narzędzia, automatyzację, generatywną sztuczną inteligencję itp. w celu zapewnienia wsparcia dla pracowników. Jednak wprowadzanie kolejnych technologii bez zmiany podstawowych zachowań może prowadzić do słabych wyników.

Jedną z najczęściej stosowanych taktyk behawioralnych służących osiągnięciu maksymalnej wydajności są sprinty produktywności. Ale czym właściwie jest sprint produktywności? Na czym polega jego działanie? Jak wdrożyć sprint produktywności?

Zrozumienie sprintów wydajności

Podobnie jak model zwinnego rozwoju dzieli duże, złożone projekty na mniejsze sprinty, tak sprinty wydajności zwiększają koncentrację i wydajność poprzez podział zadań na krótkie, intensywne okresy pracy, po których następują krótkie przerwy.

Czym są sprinty wydajności?

Sprint wydajności to krótki okres intensywnej pracy, po którym następuje krótsza przerwa. Jest to podobne do techniki Pomodoro, która zaleca 25 minut pracy, po których następuje pięciominutowa przerwa.

Jedyna różnica polega na tym, że w sprincie wydajności to Ty decydujesz, jak długo musisz się skupiać i jak długa powinna być przerwa, w zależności od Twojej zdolności koncentracji. W przeciwieństwie do sprintu agile, który zazwyczaj trwa dwa tygodnie, sprint wydajności może trwać tak długo, jak potrzebujesz: godzinę, kilka dni, tydzień lub miesiąc. Najlepiej jednak nie przedłużać sprintów zbytnio, ponieważ wtedy mogą one przynieść efekt odwrotny do zamierzonego.

Korzyści płynące ze sprintów wydajności

Wydajność sprintowa, podobnie jak sprinty zaplanowane w ramach wydarzeń Scrum, oferują niezwykłe korzyści dla bieżących zadań. Przyjrzyjmy się tym najważniejszym.

Skup się

Przed rozpoczęciem sprintu zespoły wspólnie podejmują decyzje dotyczące zadań do wykonania, oczekiwanych wyników, szacowanego czasu, zależności i tak dalej. Tak więc dobrze zaprojektowany sprint wydajności oferuje jasną, krótką i łatwą do opanowania listę zadań do wykonania w określonym czasie.

Ta jasność stwarza idealne warunki, aby każda osoba mogła skupić się na jednym zadaniu naraz. Niezależnie od tego, czy pracują indywidualnie, czy w zespole, wiedzą, kiedy i gdzie się zgłosić oraz co mają robić.

Szybkość

Sprint to zazwyczaj okres nieprzerwanego, produktywnego czasu. Oznacza to, że nie ma spotkań, zajęć integracyjnych, pilnych problemów itp., które mogłyby zakłócić harmonogram. Dzięki temu zespoły realizują swoje zadania w szybszym tempie.

Zarządzanie czasem

Sprinty z natury rzeczy są ograniczone czasowo. Ta cecha wywołuje poczucie pilności. Członkowie zespołu rozumieją, co muszą robić w godzinach pracy, co motywuje ich do efektywnego zarządzania swoim czasem.

Wykorzystanie zasobów

W przypadku zespołu sprint wydajności pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów. Pomaga poszczególnym osobom planować pracę w oparciu o zależności i etap, na którym znajdują się w cyklu pracy.

Na przykład analityk jakości może zaplanować swoją pracę w sprincie dwa dni po zakończeniu pracy przez programistę.

Poziom energii pracowników

Ważną częścią każdego sprintu jest przerwa. Po zakończeniu intensywnej pracy sprinty wydajności zachęcają do zrobienia przerwy, która czasami trwa nawet połowę czasu trwania samego sprintu.

Dzięki temu każdy członek zespołu ma czas na regenerację po intensywnej pracy. Jest to wyraz uznania dla ich wysiłków i zachęta do odzyskania sił.

Jeśli jesteś inżynierem oprogramowania, prawdopodobnie znasz już planowanie sprintów i metodologię Scrum. Jednak sprinty nie muszą ograniczać się do agile/Scrum. Można je zastosować w każdej roli i przy każdej pracy. Zobaczmy, jak to zrobić.

Jak zaplanować i przeprowadzić sprint wydajności

Ideą sprintu produktywności nie jest osiąganie nieuzasadnionego, wysokiego poziomu wydajności każdego dnia w roku. Dobry sprint produktywności pomaga natomiast zaplanować pracę w najbardziej efektywny sposób, bez ryzyka wypalenia zawodowego.

Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci rozpocząć pracę przy wsparciu solidnego narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp Sprints.

1. Wyznaczanie jasnych celów

Zanim rozpoczniesz sprint, musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć. Wyznaczenie właściwych celów pomaga skierować wszystkie działania zrobione podczas sprintu we właściwym kierunku.

Sformułuj swoje cele zgodnie z zasadą SMART. Wyznaczaj cele konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.

Pamiętaj, że chociaż najlepszą praktyką przy wyznaczaniu celów jest orientacja na wyniki, w przypadku sprintów wydajności wygląda to nieco inaczej. Tutaj skupiasz się na wyznaczaniu celów dla zadań, które musisz wykonać, aby osiągnąć cele organizacyjne.

Na przykład, jeśli Twoim celem jest uruchomienie kampanii marketingowej związanej z wprowadzeniem nowego produktu, Twoje cele SMART mogą wyglądać następująco:

Stwórz hasło przewodnie kampanii do drugiego dnia

Do trzeciego dnia napisz briefy kreatywne dla 20 rodzajów zawartości w mediach społecznościowych

Sfinalizuj budżet na reklamę cyfrową do 5. dnia

Cele te pozwalają efektywnie zaplanować pracę. Na przykład możesz zaplanować sesję burzy mózgów z zespołem marketingowym pierwszego dnia, 2–3 godziny na pisanie briefów drugiego dnia oraz 2–3 godziny na opracowanie budżetu piątego dnia. Jeśli masz trudności z wyznaczaniem celów, pomocny może okazać się szablon celów SMART w ClickUp.

2. Podział celów na konkretne zadania

Kiedy już masz swoje cele, ustal zadania niezbędne do ich osiągnięcia. Nie musisz za każdym razem zaczynać od zera. Wypróbuj szablon planowania sprintów Agile w ClickUp, aby przygotować swój zespół do powodzenia.

Pobierz ten szablon Szablon planowania sprintów Agile firmy ClickUp

Szablon zapewnia strukturę, ale to Ty musisz zdefiniować zadania i zaprojektować projekt. Zastanów się więc, jak podzielisz swoje zadania. Na przykład zadania związane z tworzeniem sloganu mogą obejmować:

Burza mózgów z zespołem kreatywnym

Stworzenie listy wszystkich możliwych sloganów

Wybór najlepszych sloganów

Eksperymentowanie z wykorzystaniem sloganu w różnych kanałach

Ustalanie hasła przewodniego

Ustal terminy wykonania każdego z tych działań. Dzięki zadaniom ClickUp masz możliwość tworzenia pojedynczych zadań lub podzadań, jeśli wolisz. Możesz również dodawać opisy, przypisywać użytkowników, ustalać terminy i współpracować z członkami zespołu za pomocą zagnieżdżonych komentarzy. Co więcej? Łącz zadania i zarządzaj zależnościami – wszystko w jednym miejscu.

Zarządzaj złożonymi projektami dzięki zadaniom ClickUp

Nie masz doświadczenia w planowaniu sprintów? Nie martw się. Wybierz szablon planowania sprintów, który Ci odpowiada, i dostosuj go do swoich potrzeb!

3. Tworzenie realistycznej osi czasu

Kiedy zespoły mówią o sprintach jako o intensywnej pracy, często zakładają, że oznacza to przeładowanie tygodnia niezliczoną ilością zadań. Wręcz przeciwnie, dobry sprint wydajności zakłada realistyczne osie czasu.

Przejrzyj swoje zaległości: Skorzystaj z list ClickUp, aby zebrać elementy z backlogu i określić, które z nich można realistycznie zmieścić w sprincie. Możesz również dostosować niestandardowy szablon backlogu sprintu ClickUp, aby ten proces przebiegał znacznie szybciej i skuteczniej.

Szacowanie czasu: W ramach zadań ClickUp możesz dodać szacowany czas dla każdego zadania i wykorzystać go do planowania sprintu.

Weź pod uwagę obciążenie pracą: uwzględnij urlopy członków zespołu, istniejące zobowiązania oraz dotychczasową prędkość sprintów. Widok obciążenia pracą w ClickUp to świetny punkt wyjścia do tego zadania.

Widok obciążenia pracą w ClickUp to świetny sposób na zapewnienie efektywnego przydzielania zasobów

Zwróć uwagę na zależności: ustalając terminy, weź pod uwagę wzajemne powiązania między zadaniami. Przejrzyj zwinny cykl pracy, aby sprawdzić, które zadania muszą być zakończone, zanim rozpocznie się kolejne.

Korzystaj z widoku wykresu Gantta w ClickUp, aby zarządzać zależnościami w projekcie

Dodaj czas rezerwowy: Łatwo jest zaplanować zadania jedno po drugim, ale różne rzeczy mogą pójść nie tak. Dlatego zaplanuj czas rezerwowy. Dzięki temu zadania zaplanowane w sprincie zostaną zakończone bez względu na okoliczności.

💡 Porada dla profesjonalistów: Rozważ skorzystanie z szablonu sprintów ClickUp, aby rozpocząć pracę.

4. Przygotowanie obszaru roboczego

Głównym celem sprintu wydajności jest zminimalizowanie czynników rozpraszających uwagę. Powyższy proces eliminuje czynniki rozpraszające wynikające z procesu planowania projektu. Jednak za inne czynniki rozpraszające, w tym te osobiste, odpowiadasz sam.

Uporządkuj swoją przestrzeń fizyczną i usuń z biurka niepotrzebne elementy. Podczas pracy przełącz telefon w tryb cichy lub tryb skupienia i wycisz wszystkie niepotrzebne powiadomienia. Następnie przygotuj swoje miejsce pracy do sprintu.

Wybierz widok zarządzania projektami agile, który najbardziej Ci odpowiada. ClickUp dla zespołów agile oferuje konfigurowalny widok strony głównej, na której widzisz wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć sprint. Możesz również wybrać widok kalendarza lub tablicy w zależności od preferencji.

Wypróbuj widok tablicy, aby zarządzać zadaniami w trakcie postępu

5. Realizacja sprintu wydajności

Po zrobieniu ustawień nadszedł czas na realizację sprintu wydajności. Oznacza to po prostu, że teraz będziesz działać zgodnie z planem.

Wybierz zaplanowane zadania

Zapoznaj się z briefem lub opisem każdego zadania, aby w pełni zrozumieć kontekst

Do zrobienia jest konkretne zadanie

Pamiętaj, aby rejestrować czas poświęcony na to zadanie za pomocą funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Zrób sobie przerwę pod koniec sprintu

Jeśli okaże się, że nie jesteś w stanie wykonać zadania w ramach danego sprintu zgodnie z planem, zastanów się, jak chcesz postąpić. Możesz dodać je z powrotem do listy zadań oczekujących, przełożyć na następny sprint lub przenieść na jego miejsce inne zadanie.

Podejmuj te decyzje w sposób przemyślany, opierając się na spostrzeżeniach uzyskanych dzięki narzędziom do zarządzania backlogiem produktu.

6. Wykorzystanie technik zarządzania czasem

Aby osiągnąć powodzenie w wdrożeniu sprintu wydajności, warto skorzystać z wsparcia sprawdzonych najlepszych praktyk. Oto kilka technik zarządzania czasem, które warto wziąć pod uwagę.

Technika Pomodoro: Pracuj intensywnie przez 25 minut, a następnie zrób pięciominutową przerwę. Możesz też pracować przez 50 minut i zrobić dziesięciominutową przerwę. Utrzymuj dyscyplinę dzięki jednej z dostępnych obecnie aplikacji Pomodoro.

Blokowanie czasu: Podziel dzień na bloki czasowe, z których każdy jest przeznaczony na konkretne zadania lub czynności. Łącz podobne zadania, aby uniknąć zmiany kontekstu i zwiększyć wydajność.

Śledzenie czasu: Obserwuj, jak wykorzystujesz czas w ciągu jednego lub dwóch dni, aby zidentyfikować czynniki pochłaniające czas, obszary wymagające poprawy oraz godziny, w których masz najwyższą wydajność.

7. Śledzenie postępów i refleksja

W trakcie trwania sprintu sumiennie śledź swoje postępy. Pod koniec sprintu poświęć chwilę na refleksję. Oto kilka sposobów, dzięki którym możesz to osiągnąć.

Spotkania standupowe

Wykorzystaj codzienne spotkania standupowe, aby udostępniać aktualne informacje na temat postępów zespołu, omawiać zakończone zadania i identyfikować przeszkody. Czy niektóre zespoły pracują zdalnie? Nie ma problemu! Skorzystaj z widoku czatu ClickUp, aby zorganizować asynchroniczne spotkanie standupowe.

Możesz również zautomatyzować notatki ze spotkań standupowych za pomocą ClickUp Brain, który zbierze wszystkie aktualizacje wprowadzone na platformie poprzedniego dnia.

Wypróbuj ClickUp Brain, aby generować podsumowania spotkań standup, zarysy projektów i nie tylko!

Raporty

Twórz potrzebne raporty za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp. Dostosuj karty i wybierz dane, które chcesz widzieć w jednym miejscu. Podczas spotkań podsumowujących sprint możesz również korzystać z konkretnych raportów, takich jak wykresy burn-up/burn-down, indywidualne raporty wydajności, zadania według statusu itp.

Twórz w pełni konfigurowalne pulpity nawigacyjne w ClickUp

Retrospektywy

Na koniec przeprowadź retrospektywę z zespołem po zakończeniu każdego sprintu. Doceniaj dobrą pracę, świętuj sukcesy i analizuj wyzwania, z którymi zmagałeś się podczas sprintu. Szablon burzy mózgów ClickUp do retrospektywy sprintu oferuje wizualne i interaktywne ramy do prowadzenia retrospektyw.

Pobierz ten szablon Usprawnij retrospektywy sprintów dzięki ClickUp

Prowadzenie spotkania retrospektywnego może być trudne. Wiąże się to bowiem z omawianiem zarówno emocjonalnych, jak i zawodowych aspektów pracy, a nie wszystkie z nich mogą być pozytywne. Prowadzenie takich spotkań może stanowić wyzwanie dla początkujących kierowników projektów, ale ClickUp służy pomocą:

Te przykłady retrospektyw sprintów mogą stanowić źródło inspiracji. A gdy poczujesz się gotowy do samodzielnego prowadzenia spotkań, wypróbuj te szablony retrospektyw sprintów, które pomogą Ci w tej podróży. Na koniec mamy dla Ciebie dodatkowy artykuł na temat różnic między przeglądami sprintów a retrospektywami.

Jeśli jednak wdrożenie sprintu wydajności nadal wydaje Ci się zbyt skomplikowane, skorzystaj z jednego z tych szablonów agile, aby ustalić podstawy.

Najlepsze praktyki dotyczące powodzenia sprintów

Stojąc na ramionach gigantów, można zajrzeć daleko. Oto więc kilka mądrych rad w postaci sprawdzonych najlepszych praktyk, które ułatwią Ci planowanie sprintów wydajności.

Rób przerwy: Odsuń się od biurka, rozciągnij się lub idź na spacer. Aby uzyskać lepszy efekt, podczas przerw unikaj ekranów i mediów społecznościowych. W przypadku dłuższych sprintów weź dzień wolnego, aby odświeżyć umysł.

Świętuj: Nie pozwól, by powodzenie pozostało niedocenione. Świętuj osiągnięcia wraz ze swoim zespołem.

Zadbaj o siebie: Utrzymuj zdrowe nawyki, takie jak wystarczająca ilość snu, spożywanie pożywnych posiłków i regularne ćwiczenia.

Komunikuj się: Jeśli masz trudności lub czujesz się przytłoczony, poproś o wsparcie. Skorzystaj ze wszystkich dostępnych korzyści i możliwości.

Refleksja i nauka: Wykorzystaj raporty i retrospektywy do refleksji. Zastanów się, co możesz osobiście poprawić. Symuluj optymalizacje procesów, aby osiągać lepsze wyniki.

Obecnie powszechnie uznaje się, że lepiej jest pracować w krótkich, intensywnych okresach z przerwami pomiędzy nimi, niż przez długi czas z częściową koncentracją. Niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie, czy w zespole, sprinty to świetny sposób na wykonanie zadania.

Jednak wdrożenie powodzenia w sprincie wymaga czegoś więcej niż tylko dobrych intencji. Wymaga jasnego planowania, przemyślanej harmonogramowania, prognozowania, szacowania i ciągłego zarządzania.

W tym właśnie może pomóc narzędzie do planowania sprintów, takie jak ClickUp, oferujące funkcje dotyczące każdego aspektu zarządzania sprintami, w tym zadań, osi czasu, pulpitów, komunikacji, automatyzacji i nie tylko.

Dostosuj sprint do swojego stylu dzięki ClickUp. Zarejestruj się za darmo już dziś!