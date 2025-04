10 najlepszych aplikacji bez kodu & Twórcy aplikacji bez kodu dla programistów w 2025 roku

Aplikacje no-code były niczym innym jak rewolucją w ciągu ostatniej dekady, umożliwiając entuzjastom technologii tworzenie natywnych aplikacji z mniejszymi barierami wejścia.

Podejście no-coding do tworzenia aplikacji jest oczywiste. Zamiast skryptować komendy, interfejs graficzny może komunikować konfiguracje. Wynik? Można tworzyć aplikacje dla przedsiębiorstw , uruchamiać strony internetowe, automatyzować cykle pracy i wiele więcej bez znajomości kodowania!

No-coding przynosi najlepsze wyniki, gdy jesteś kreatywny i masz potężny kreator aplikacji no-code do realizacji swoich pomysłów - więc wymyślmy to drugie. Omówimy najlepsze platformy programistyczne no-code do tworzenia niezawodnych i wysokiej jakości aplikacji w mgnieniu oka!

Czym jest No-Code App Builder?

Aplikacja no-code odnosi się do aplikacji, którą można zbudować i wdrożyć bez konieczności posiadania tradycyjnych umiejętności kodowania lub programowania. Platformy no-code zapewniają intuicyjne interfejsy wizualne i narzędzia typu "przeciągnij i upuść", które pozwalają dostawcom tworzyć funkcjonalne i interaktywne aplikacje przy użyciu gotowych komponentów i szablonów.

Tworzenie aplikacji no-code umożliwia osobom, które nie mają doświadczenia w kodowaniu, tworzenie niestandardowych rozwiązań programowych do różnych celów, takich jak tworzenie stron internetowych, aplikacji mobilnych, narzędzi wewnętrznych, pulpitów i innych. Eliminuje to potrzebę pisania złożonego kodu, dzięki czemu tworzenie aplikacji jest dostępne dla szerszego grona odbiorców.

Czego należy szukać w narzędziu do tworzenia aplikacji bez użycia kodu?

Poruszanie się po morzu platform no-code i znalezienie tych wartych swojego czasu może być wyzwaniem - oto podsumowanie kluczowych cech, których należy szukać:

Łatwość użytkowania: Podczas gdy aplikacja no-code eliminuje ręczne kodowanie, nadal może być trudna w użyciu z powodu niezgrabnego interfejsu. Najlepsze aplikacje w tej kategorii mają interfejs typu "przeciągnij i upuść", który pozwala szybko złożyć wstępnie skonfigurowane elementy w celu uzyskania pożądanego rezultatu Możliwość dostosowania: Bogate funkcje niestandardowe pozwalają stworzyć aplikację, która odzwierciedla twoją wizję. Aplikacja powinna dostosowywać się do potrzeb różnych branż i nisz oraz umożliwiać włączenie unikalnych elementów brandingowych Funkcje i funkcjonalność: Aplikacja powinna oferować funkcje takie jak kreatory formularzy, gotowe szablony i narzędzia do wizualizacji, które pomogą ci szybciej osiągnąć swój cel Integracje: Platforma powinna współpracować z popularnymi aplikacjami do zarządzania projektami, współpracy i CRM Skalowalność: Platforma powinna zapewnić wsparcie dla większej liczby użytkowników i złożonych procesów w miarę rozwoju firmy

10 najlepszych narzędzi do tworzenia aplikacji bez użycia kodu w 2024 roku

No-code to nie to samo co low-code - to drugie rozwiązanie w pewnym stopniu zastępuje kodowanie, ale nadal trzeba inwestować w programistów, aby ustawić i zarządzać tymi aplikacjami. No-code sprawia, że całe kodowanie staje się przestarzałe, co czyni je bardziej ekonomicznie opłacalnym rozwiązaniem.

Zebraliśmy 10 najbardziej wydajnych aplikacji no-code w różnych przedziałach cenowych. Zapoznaj się z ich funkcjami, zaletami i wadami i znajdź idealną, z którą stworzysz swoją historię powodzenia! 🌟

1. ClickUp #### Najlepszy do współpracy w zespole programistów

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy API do swoich potrzeb

ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami, współpracy w zespole i zwiększania wydajności. Nadaje się dla solopreneurów, freelancerów, dużych Enterprise i wszystkiego pomiędzy! Każdy może bez wysiłku dostosować i zautomatyzować platformę, aby służyła jego konkretnym inicjatywom. 🎨

Co sprawia, że ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem bez użycia kodu? Odpowiedź jest prosta: Możesz skonfigurować każdą część platformy za pomocą narzędzi typu "przeciągnij i upuść".

Twórz aplikacje i integracje do tworzenia zadań i podzadań, zarządzanie zasobami śledzenie Testowanie QA , monitorowanie rozwoju, marketing i wiele innych. Funkcja "przeciągnij i upuść" w ClickUp zapewnia, że nawet najbardziej zaawansowane funkcje są dostępne przy zerowej znajomości kodowania.

Jako administrator ClickUp, przejmij kontrolę nad swoim obszarem roboczym, wykorzystując następujące możliwości ClickApp i API ClickUp . 🦾

ClickApp umożliwia niestandardowe dostosowanie obszaru roboczego za pomocą narzędzi wizualnych - ustawienie wewnętrznych aplikacji do zarządzania pracą, współpracy, organizacji i raportowania bez użycia kodu - wszystko z poziomu jednej platformy. Na przykład, można użyć ClickUp AI do burzy mózgów i przygotowywania komunikacji lub Funkcja automatyzacji aby usprawnić powtarzające się procesy. Niektóre przydatne ClickApp obejmują:

Sprinty

Zależności między zadaniami

Wspólna edycja

Pola niestandardowe

Niestandardowe identyfikatory zadań

Jeśli chcesz używać ClickUp ze swoimi innymi ulubionymi aplikacjami , skorzystaj z jego wsparcia API. Umożliwia ona tworzenie aplikacji i skryptów do zintegrować platformę z ponad 1000 innych narzędzi . Umożliwia to automatyzację procesów poza ClickUp, tworzenie i zarządzanie zadaniami i listami oraz śledzenie czasu !

Budujesz niestandardowe aplikacje i strony internetowe? Skorzystaj z gotowych szablonów ClickUp dla tworzenie stron internetowych , strony docelowe , raportowanie błędów , premiery produktów oraz projekty graficzne . 🌻

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie wewnętrznych aplikacji za pomocą ClickApps

Łatwa automatyzacja skomplikowanych procesów

Szeroki wybór szablonów oszczędzających czas

Łatwe integracje zewnętrzne (ponad 1000) z API ClickUp

Interfejs "przeciągnij i upuść

Wysoka skalowalność

Limity ClickUp

Ustalenie, jak zorganizować obszar roboczy wymaga czasu

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platformie przydałoby się więcej automatyzacji

Ceny ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Marka (Integromat)

Najlepszy do automatyzacji cyklu pracy

przez Marka Make (wcześniej znany jako Integromat) jest programem bez kodu automatyzacja cyklu pracy platforma, która przenosi prostotę na wyższy poziom dla Twojego kolejnego pomysłu na aplikację. Jej intuicyjna konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do tworzenia najwyższej klasy rozwiązań wewnętrznych, które usprawniają pracę i zwiększają wydajność zespołu. Możesz tworzyć aplikacje do zrobienia cudów dla każdego działu w Twojej firmie, w tym:

Marketing: Wsparcie szybszego i bardziej efektywnego generowania leadów Sprzedaż: Zarządzanie umowami i niestandardowa obsługa dostawców Operacje: Centralizacja informacji o codziennych procesach Zarządzanie IT: Identyfikacja potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka naruszeń HR: Dokonajwdrażanie nowych pracowników współpracę iwydajny procesClickUp i Make to zwycięska kombinacja do automatyzacji złożonych cykli pracy między ClickUp i innymi aplikacjami.

To integracja oszczędzająca czas pozwala połączyć ClickUp z innymi aplikacjami online lub API i usunąć tarcia z procesów bez znajomości programowania. Make udostępnia tysiące szablonów do tworzenia i automatyzacji zadań, co tylko sprawia, że umowa jest słodsza! 🍬🍭

Najlepsze funkcje Make

Wsparcie dla cykli pracy w wielu działach

Pomaga rozbić złożone procesy

Kreator typu "przeciągnij i upuść

Łatwe do naśladowania szablony do automatyzacji zadań

Płynna integracja z ClickUp

Make limits

Dokumentacja API mogłaby być bardziej szczegółowa

Zrozumienie wszystkich dostępnych funkcji może zająć trochę czasu

Ceny Make

Free : $0

: $0 Core : $9/miesiąc za 10,000 Ops

: $9/miesiąc za 10,000 Ops Pro : $16/miesiąc za 10,000 Ops

: $16/miesiąc za 10,000 Ops Teams : 29 USD/miesiąc za 10 000 operacji

: 29 USD/miesiąc za 10 000 operacji Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Oceny i recenzje marek

G2 : 4.7/5 (150+ recenzji)

: 4.7/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (300+ recenzji)

3. Quixy

Najlepszy do zarządzania procesami

przez Quixy Quixy to wszechstronny kreator aplikacji bez pisania kodu, który pomaga projektować rozwiązania klasy Enterprise do automatyzacji skomplikowanych procesów biznesowych. Platforma umożliwia ustawienie niestandardowych aplikacji około 10 razy szybciej w porównaniu do tradycyjnego podejścia i pisania kodu.

Konstrukcja Quixy typu "przeciągnij i upuść" oraz różnorodność gotowych komponentów sprawiają, że nadaje się ona do tworzenia aplikacji dla każdej niszy. Opracuj swoją aplikację od podstaw lub zastosuj szablony dla określonych przypadków użycia, aby nadać swojej pracy większą strukturę i precyzję.

Sprawdź kilka przykładów opcji automatyzacji opartych na Quixy w pięciu kategoriach:

Wsparcie działu pomocy: Do automatyzacji zgłoszeń dotyczących niestandardowych skarg klientów Zarządzanie projektami: Do śledzeniakażdej sceny projektuautomatyzacja i zarządzanie zadaniami oraz planowanie spotkań Zarządzanie relacjami z niestandardowymi klientami: Do automatyzacjiniestandardowa komunikacja z klientami oraz pozyskiwanie i zarządzanie potencjalnymi klientami Zarządzanie podróżami i wydatkami: Do rozliczania wydatków biurowych i podróży Zarządzanie wydajnością pracowników: Do monitorowania obecności i śledzenia osiągnięć

Najlepsze funkcje Quixy

Pozwala tworzyć aplikacje na poziomie Enterprise bez znajomości kodowania

Solidne funkcje bezpieczeństwa minimalizujące naruszenia i kradzież danych

Umożliwia automatyzację dla wielu działów

Doskonały zespół wsparcia

Limity Quixy

Interfejs użytkownika/UX wymaga poprawy

Brak odpowiednich wskazówek i podręczników dotyczących korzystania z platformy w porównaniu z innym oprogramowaniem bez kodu

Ceny Quixy

Rozwiązanie : Kontakt w sprawie wyceny

: Kontakt w sprawie wyceny Platforma : $20/miesiąc za użytkownika (minimum 20 użytkowników)

: $20/miesiąc za użytkownika (minimum 20 użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Quixy oceny i recenzje

G2 : 5/5 (100+ recenzji)

: 5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (20+ recenzji)

4. Glide

Najlepszy do tworzenia aplikacji mobilnych

przez Szybowanie Pobierz informacje ze źródeł takich jak Arkusze Google i Excel lub utwórz źródło danych na platformie za pomocą tabel Glide. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać kilka elementów wizualnych za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść", a przekształcisz swoje nijakie dane w interaktywną aplikację, która działa na wszystkich urządzeniach! 🧙

Podróż od arkusza kalkulacyjnego do aplikacji jest przyjemna dzięki konfigurowalnym funkcjom platformy, integracjom i wbudowanym szablonom. Martwisz się o przestarzałe aplikacje? Glide automatycznie aktualizuje wygląd istniejących aplikacji, aby sprostać najnowszym trendom w branży.

Glide to dobry wybór dla początkujących użytkowników, którzy chcą stworzyć prostą aplikację. Platforma może jednak nie być najlepszą opcją do tworzenia aplikacji z zaawansowanymi funkcjami.

Najlepsze funkcje Glide

Interfejs typu "przeciągnij i upuść

Liczne niestandardowe opcje, integracje i szablony

Szybkie wdrażanie aplikacji

Wartościowe materiały wsparcia

Aplikacje wyglądają niesamowicie na wszystkich urządzeniach, ponieważ projekty są automatycznie aktualizowane

Limity Glide

Redaktor UI może zostać ulepszony

Interfejs może być mylący, a wsparcie techniczne nie zawsze jest dostępne

Ceny Glide

Free : $0

: $0 Starter : $25 miesięcznie

: $25 miesięcznie Pro : $99 miesięcznie

: $99 miesięcznie Business : 249 USD miesięcznie

: 249 USD miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Glide oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (350+ recenzji)

: 4.7/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (50+ recenzji)

5. Softr

Najlepszy do tworzenia stron internetowych

przez Softr Softr to bezkodowy kreator aplikacji dla danych pochodzących z Airtable lub Arkuszy Google. Platforma stawia na prostotę - jej intuicyjny, oparty na logice interfejs gwarantuje, że będziesz w stanie wskoczyć na pokład bez muggowania tych nudnych przewodników.

Softr umożliwia tworzenie aplikacji i stron internetowych krok po kroku dzięki bogatemu zestawowi narzędzi. Wszystkie kluczowe ustawienia aplikacji są zlokalizowane po lewej stronie ekranu - użyj ich do niestandardowego zarządzania użytkownikami, dodawania stron do aplikacji i wybierania najlepszych motywów. Środek to puste płótno, na którym budujesz aplikację ze statusów lub dynamicznych bloków. ⚙️

Proces tworzenia jest bardzo prosty dzięki dostosowywanym szablonom i funkcjom edycji, więc jesteś gotowy do stworzenia funkcjonalnej i profesjonalnie wyglądającej aplikacji.

Należy pamiętać, że Softr nie jest najbardziej zaawansowanym narzędziem do tworzenia aplikacji. Brakuje mu funkcji niezbędnych do tworzenia umiarkowanie złożonych aplikacji, takich jak dynamiczne i warunkowe formularze.

Najlepsze funkcje Softr

Działa z danymi z Airtable i Arkuszy Google

Niezwykle prosty w użyciu

Szablony portali dla klientów

Hojna warstwa Free

Limity oprogramowania

Niektóre elementy projektu napotykają usterki

Ograniczone funkcje

Ceny oprogramowania

Free : $0

: $0 Podstawowy : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Professional : $139/miesiąc

: $139/miesiąc Business : $269/miesiąc

: $269/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Softr oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (200+ recenzji)

: 4.8/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (50+ recenzji)

6. Bańka

Najlepszy do niestandardowego tworzenia aplikacji

przez Bańka Bubble sprawdza się równie dobrze w budowaniu prototypów, jak i w pełni funkcjonalnych aplikacji. Platforma jest nawet używana przez wiele agencji zajmujących się tworzeniem aplikacji, które chcą przyspieszyć dostarczanie usług swoim klientom! 🧑‍💻

Jeśli jesteś zaznajomiony z takimi programami jak Excel lub Canva, poczujesz się jak w domu z przyjaznym dla użytkownika interfejsem Bubble. Ten kreator aplikacji posiada redaktor typu "przeciągnij i upuść", umożliwiający niestandardowe tworzenie aplikacji z łatwością. Bubble oferuje również tętniącą życiem społeczność, w której można korzystać z ponad 1200 gotowych szablonów Rynek nieruchomości aby przyspieszyć tworzenie aplikacji, znajdziesz szablony dla różnych branż. 📱

Bubble integruje się z dziesiątkami innych aplikacji i wtyczek, aby scentralizować pracę. Zrozumienie podstaw platformy jest łatwe, a jeśli utkniesz z niektórymi funkcjami, zaangażuj się w superaktywną społeczność Bubble, aby znaleźć wzajemne wsparcie!

Najlepsze funkcje Bubble

Znajomy interfejs dla programów Excel iUżytkownicy Canva Aktywna społeczność zapewniająca wzajemne wsparcie

Szablony dla niemal każdej branży

Dziesiątki integracji

Bubble limits

Wieloletni użytkownicy wyrazili zaniepokojenie ostatnimi zmianami cen platformy

Czasami może działać wolno

Cennik Bubble

Free : $0

: $0 Starter : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Growth : $119/miesiąc

: $119/miesiąc Teams : $349/miesiąc

: $349/miesiąc Niestandardowy: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Bubble oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (100+ recenzji)

: 4.4/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 250 recenzji)

7. Thunkable

Najlepszy do tworzenia aplikacji międzyplatformowych

przez Thunkable Ciesz się płynnym no-code doświadczenie w tworzeniu produktów i uruchom swoją aplikację jak najszybciej, nie oszczędzając na jakości dzięki Thunkable.

Interfejs Thunkable typu "przeciągnij i upuść" oraz gotowe komponenty to składniki potrzebne do stworzenia doskonałej aplikacji. Korzystaj z pól tekstowych, odtwarzaczy multimedialnych i innych komponentów narzędzia projektowe aby dostosować swoją aplikację do celów niestandardowych!

Thunkable jest reklamowany jako narzędzie do tworzenia aplikacji bez użycia kodu, ale niektórzy użytkownicy uważają go za bardziej low-code niż no-code ponieważ trzeba rozumieć operacje logiczne, aby pewnie poruszać się po platformie. Chociaż jest to doskonały wybór do tworzenia MVP (minimum viable product) lub prototypu z podstawowymi funkcjami dla inwestorów, budowanie złożonych aplikacji dla przedsiębiorstw może być wyzwaniem ze względu na limit zaawansowanych funkcji.

Najlepsze funkcje Thunkable

Szybkie uruchamianie aplikacji mobilnych

Imponujące gotowe komponenty

Bezpośrednie publikowanie aplikacji na iOS i Androida jednocześnie

Konfigurowalne dodatki multimedialne

Wersja Free dla użytkowników poziomu Personal

Ograniczenia Thunkable

Format projektanta bazy danych może być skomplikowany

Niektórzy użytkownicy nie są zbyt zachwyceni stosunkiem ceny do funkcji

Ceny Thunkable (warstwa Business)

Business : Zaczyna się od 200 USD/miesiąc

: Zaczyna się od 200 USD/miesiąc Teams : Od 500 USD/miesiąc

: Od 500 USD/miesiąc Niestandardowe: Skontaktuj się w sprawie wyceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Thunkable oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (30+ recenzji)

: 4.4/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (4 recenzje)

8. Progressier

Najlepszy dla zaangażowania użytkowników

przez Progressier Progressier to przydatne narzędzie, które warto mieć w swoim zestawie narzędzi bez kodowania, jeśli chcesz zbudować progresywną aplikację internetową (PWA) - stronę internetową, która wygląda i działa jak aplikacje mobilne. Aplikacje te są zbudowane w oparciu o technologie internetowe, takie jak HTML, CSS i JavaScript, i mają takie same ustawienia funkcji jak ich natywne odpowiedniki, ale z lepszą responsywnością.

Dzięki Progressier otrzymujesz zakończone rozwiązanie dla PWA z funkcjami takimi jak:

Pulpit PWA

Manifest aplikacji internetowej bez kodu

Scentralizowane recenzje aplikacji

Projektant zrzutów ekranu

ekrany powitalne iOS

Aplikacja jest przyjazna dla początkujących i kompatybilna z różnymi kreatorami aplikacji no-code. Progressier ma super pomocny zespół wsparcia technicznego, więc spodziewaj się szybkich rozwiązań w przypadku napotkania problemów! 🆘

Najlepsze funkcje Progressier

Przekształca aplikacje bez kodu w PWA

Współpracuje z kreatorami aplikacji bez kodu, takimi jak Softr, Bubble i Webflow

Interaktywny pulpit z przejrzystym interfejsem

Odpowiedni dla początkujących

Oferuje bezpłatną 14-dniową wersję próbną

Progressier limits

Brak powiadomień specyficznych dla urządzenia i buforowania sieci offline

Użytkownicy Apple mają ograniczone funkcje

Ceny Progressier

Założyciel : $15/miesiąc

: $15/miesiąc Growth : $39/miesiąc

: $39/miesiąc Scale: $149/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Progressier oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: 5/5 (5 recenzji)

9. Shoutem

Najlepszy do monetyzacji aplikacji mobilnych

przez Shoutem Shoutem sprawia, że tworzenie aplikacji DIY jest dostępne dla każdego dzięki niezawodnemu interfejsowi "przeciągnij i upuść" do konceptualizacji i połączenia elementów w aplikacji. Opcja podglądu pozwala sprawdzić wygląd aplikacji przed jej opublikowaniem, co pomaga wykryć błędy i problemy z kompatybilnością.

Funkcje analityczne Shoutem pozwalają skanować zachowania niestandardowe, punkty bólu i ruch w aplikacji oraz czerpać pomysły na optymalizację aplikacji.

Niektóre z najpopularniejszych funkcji platformy obejmują:

Integracje z WordPress, Shopify i sieciami społecznościowymi

Unlimited powiadomienia push

Moduły audio i wideo

Możesz dodać spersonalizowane programy lojalnościowe do swoich aplikacji opartych na Shoutem, aby przyciągnąć grupy klientów o dużej sile nabywczej. 🤑

Najlepsze funkcje Shoutem

Łatwe do opanowania funkcje tworzenia aplikacji mobilnych

Przydatne integracje dla aplikacji niestandardowych

Stałe aktualizacje zabezpieczeń

Aktualizacje w czasie rzeczywistym zapewniające pozytywne wrażenia użytkownika (powiadomienia push, aktualizacje kanałów, transmisje strumieniowe na żywo itp.)

Limity Shoutem

Zespół wsparcia klienta mógłby być bardziej responsywny

Stosunkowo ograniczona przestrzeń dyskowa nawet w najdroższym planie (10 GB)

Ceny Shoutem

Android : 49 USD/mies

: 49 USD/mies Standard : $79/miesiąc

: $79/miesiąc Professional: $149/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Shoutem oceny i recenzje

G2 : 3.7/5 (5 recenzji)

: 3.7/5 (5 recenzji) Capterra: 3.8/5 (12 recenzji)

10. Gappsy

Najlepsze do szybkiego tworzenia aplikacji

przez Gappsy Gappsy to prosta platforma programistyczna bez kodu dla Teams, którzy chcą budować w pełni funkcjonalne aplikacje internetowe przy minimalnym wysiłku IT. Platforma usuwa zawiłości często spotykane na podobnych platformach i pozwala zbudować aplikację mobilną w czterech krokach:

Zapłać za dożywotnią umowę Stwórz swój układ (możesz wybierać spośród ponad 100 niestandardowych projektów) Dodaj żądane funkcje Opublikuj gotowy produkt Niestandardowe kategorie aplikacji, takie jak Organizacja, Monetyzacja, Komunikacja i Lokalne, aby zapewnić maksymalną funkcję i łatwość użytkowania produktu końcowego. Zintegruj aplikację ze swoimi profilami społecznościowymi, aby zwiększyć widoczność dla swoich niestandardowych klientów.

Gappsy oferuje dodatkowe usługi dla właścicieli aplikacji Business, takie jak AI, analityka i konwersja leadów, które mogą zwiększyć Twoje przychody.

Aplikacje tworzone za pomocą platformy są zazwyczaj domyślnie zgodne z wytycznymi Google Play i Apple Store.

Najlepsze funkcje Gappsy

Jednorazowa opłata za dożywotni dostęp

Przejrzysty interfejs

Bezpośrednie publikowanie aplikacji

Narzędzia AI i analityczne

Limity Gappsy

Niektórzy klienci skarżyli się, że trudno jest uzyskać wsparcie techniczne

Nowi użytkownicy mogą mieć trudności z powodu braku samouczków

Ceny Gappsy

Podstawowy : $87

: $87 Pro : $167

: $167 Business: $287

Gappsy oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Zacznij tworzyć z No-Code App Builders

Pamiętaj, że kreatory aplikacji no-code służą nie tylko do tworzenia aplikacji - pozwalają one wcielać w życie kreatywne wizje, automatyzować cykle pracy, a ostatecznie zwiększać wydajność i rozwój.

Dzięki przyjaznym dla użytkownika interfejsom aplikacji, funkcji "przeciągnij i upuść" oraz gotowym szablonom, droga od pomysłu do powodzenia nie prowadzi już przez zespoły programistów i ekspertów technicznych. Wybierz jedno z narzędzi z naszej listy, uwolnij swoją kreatywność i spełnij swoje przedsiębiorcze marzenia! 🌠