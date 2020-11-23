Korzyści płynące z włączenia systemu operacyjnego do cyklu pracy Twojego zespołu

*Co pierwsze przychodzi Ci do głowy, gdy słyszysz słowa „system operacyjny do pracy”?

Czy jest to najnowsza wersja frameworka Apple dla iPada lub Maca Pro? Kolejna wielka nowość, którą wprowadza Windows?

Chociaż są to systemy operacyjne, niekoniecznie są to systemy operacyjne do pracy. I chociaż zwykły system operacyjny i system operacyjny do pracy mają podobieństwa, nie są one tym samym.

Czym jest system operacyjny do pracy zdalnej?

System operacyjny do pracy zdalnej to platforma oprogramowania, która zapewnia Twojej organizacji i zespołowi odpowiednią infrastrukturę technologiczną do płynnej realizacji projektów, szybkiego podejmowania decyzji i skutecznej komunikacji. Zazwyczaj zawiera funkcje raportowania, komentowania i udostępniania plików, które ułatwiają skuteczne zarządzanie projektami.

Brzmi całkiem przydatnie, prawda?

W tym artykule dowiesz się, czym jest system operacyjny do pracy zdalnej, dlaczego jest potrzebny i w jaki sposób pomaga organizacji. Przedstawimy również najlepsze systemy operacyjne do pracy zdalnej dostępne obecnie na rynku, aby pomóc Ci w natychmiastowym rozpoczęciu pracy.

Zacznijmy więc!

Czym jest system operacyjny w prostych słowach?

System operacyjny (OS) na urządzeniu (takim jak komputer z systemem Windows lub Mac, urządzenie mobilne lub tablet) umożliwia użytkownikom interakcję z urządzeniem. Zarządza on wszystkimi podstawowymi funkcjami urządzenia i wykonuje je za Ciebie.

System operacyjny do pracy zdalnej jest natomiast czymś innym.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zwykłym systemie operacyjnym, np. o pięciu głównych funkcjach systemu operacyjnego lub czterech rodzajach systemów operacyjnych, przejdź do tej sekcji.

Czym jest system operacyjny do pracy zdalnej?

System operacyjny do pracy zdalnej to platforma oprogramowania, która pomaga zespołom planować, wykonywać i śledzić swoją pracę.

Działa on jako cyfrowe miejsce pracy dla organizacji, w którym można zarządzać zadaniami, tworzyć niestandardowe cykle pracy i udostępniać pliki, aby mieć kontrolę nad projektami i procesami. Większość kompleksowych systemów operacyjnych do pracy stanowi połączenie czterech rodzajów, o których wspomnieliśmy powyżej.

Różni się on znacznie od zwykłego systemu operacyjnego, takiego jak Mac OS X, prawda?

Jest on jednak podobny do systemu Mac OS w tym sensie, że nie można na nim uruchamiać żadnych gier.

Ugh.

Wiemy, co myślisz:

Śledzenie zadań, komunikacja z członkami zespołu, przeglądanie przepływu pracy... Mam już aplikacje do wszystkich tych zadań. Dlaczego nadal potrzebuję systemu operacyjnego do pracy zdalnej?

Rozumiemy to.

Współczesne miejsca pracy są pełne oprogramowania, które ma „zrewolucjonizować” sposób, w jaki pracujemy.

A co, jeśli aplikacje, które mają przyspieszyć pracę, w rzeczywistości ją spowalniają?

(Nie martw się, nie popadniemy w spiralę teorii spiskowych)

Oto, co mamy na myśli..

Załóżmy, że pracownik ma za zadanie:

Wysyłanie wiadomości e-mail

Sporządzenie wewnętrznej propozycji

Tworzenie cyklu pracy dla nowego projektu

Jeśli Twoja firma korzysta z różnych aplikacji do wszystkich trzech czynności, oznacza to trzykrotnie więcej czasu spędzonego na przechodzeniu między oknami, logowaniu się, radzeniu sobie z opóźnieniami itp.

W takim razie mamy tylko nadzieję, że Twoje urządzenia wytrzymają... hmm... Twoją frustrację.

Ponieważ osłony ekranu nie chronią urządzeń Mac ani Android przed uderzeniami kijem baseballowym.

Z kolei system operacyjny do pracy zdalnej łączy wiele funkcji biznesowych w jednym miejscu.

Ponieważ system ten łatwo dostosowuje się do zmieniających się potrzeb, nie będziesz musiał rejestrować się w nowych usługach za każdym razem, gdy Twoja firma będzie potrzebowała czegoś innego.

Mówiąc prościej:

System operacyjny do pracy zdalnej to kompleksowe rozwiązanie, które jest lepsze niż aplikacja przeznaczona do konkretnych zadań.

Dla kogo przeznaczony jest system operacyjny do pracy zdalnej?

Prawie każda firma lub zespół projektowy poszukujący ujednoliconej platformy dla wszystkich swoich potrzeb projektowych może skorzystać z systemu operacyjnego do pracy zdalnej. Aby jednak mieć całkowitą pewność, oto przydatna lista kontrolna, która pomoże Ci znaleźć odpowiedź:

Czy Twoja firma ma kilka różnych pionów, które muszą współpracować, aby osiągnąć wspólne cele?

Chcesz mieć szybszy dostęp do informacji?

Czy chcesz, aby cała organizacja (niezależnie od wielkości zespołu) koordynowała działania na jednej platformie, zamiast pracować w izolacji?

Czy chcesz, aby wszystkie działy w Twojej firmie stosowały standardowe praktyki biznesowe, takie jak Agile lub Scrum

Jeśli odpowiedź na większość tych pytań brzmi „tak” lub nawet „być może”, to zdecydowanie potrzebujesz systemu operacyjnego do pracy zdalnej. Jeśli nie, to być może nie jest on Ci potrzebny i jest to po prostu kolejne oprogramowanie, bez którego możesz się obejść.

W końcu warto inwestować tylko w narzędzia, które są naprawdę potrzebne.

Pamiętaj, że nowy 75-calowy telewizor 4K wygląda super, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że zazwyczaj kończysz na oglądaniu seriali na Netflixie na laptopie o 3 nad ranem!

A jeśli korzystasz z metodologii Agile, takich jak Scrum lub Kanban, przeczytaj te artykuły, aby dowiedzieć się, w jaki sposób odpowiednia platforma może Ci pomóc:

Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego organizacja powinna przejść na system operacyjny do pracy zdalnej.

Najważniejszy powód, dla którego warto mieć system operacyjny do pracy zdalnej, jest oczywisty: praca zdalna !

W związku z pandemią COVID-19 praca z domu stała się nową normą, a duże firmy technologiczne, takie jak Twitter i Facebook, zezwoliły już większości swoich pracowników na pracę z domu na czas nieokreślony.

A jak myślisz, w jaki sposób zarządzają oni swoją działalnością zdalną?

Dzięki systemowi operacyjnemu do pracy zdalnej!

W końcu nie ma możliwości, aby w przypadku zdalnej współpracy nad projektami polegać wyłącznie na rozmowach telefonicznych:

chcesz wiedzieć, jak odpowiedni system operacyjny do pracy zdalnej może spotkać takie wyzwania?

Który system operacyjny do pracy zdalnej wybrać?

Dobrze zaprojektowana platforma systemu operacyjnego do pracy zdalnej może przyspieszyć realizację projektów i pomóc zespołowi w łatwym osiągnięciu nowych wyżyn. Jeśli szukasz systemu operacyjnego do pracy zdalnej, który spełnia wszystko, co potrzebujesz, nie szukaj dalej niż ClickUp!

Czym jest ClickUp?

ClickUp to najwyżej oceniany na świecie system operacyjny do pracy zdalnej, używany przez wysoce wydajne zespoły, od start-upów po duże firmy zajmujące się rozwojem produktów.

Jeśli chodzi o wymagania dotyczące systemu operacyjnego do pracy zdalnej, ClickUp jest najlepszym wszechstronnym rozwiązaniem!

Nie tylko zapewni wsparcie dla Twojego zespołu w projektach Agile i Scrum, ale także zajmie się kilkoma funkcjami wewnętrznymi, takimi jak przechowywanie dokumentów, zarządzanie wydajnością i wiele więcej!

ClickUp to idealny system operacyjny do pracy zdalnej, wyposażony w kilka funkcji współpracy, które rozwiązują wszystkie wyzwania związane z wirtualnymi zespołami. A wszyscy kochamy nasze wirtualne zespoły!

Jeśli chodzi o kompatybilność platform, system operacyjny ClickUp do pracy zdalnej oferuje kilka opcji, takich jak:

Aplikacja komputerowa dla systemów Windows, macOS i Linux

Aplikacja na iOS (iPhone i iPad) oraz aplikacja na Androida

Aplikacja internetowa dla przeglądarek Chrome, Firefox, Edge i Safari

Rozszerzenie Chrome ułatwiające zarządzanie wydajnością

Niezależnie od tego, jaki system operacyjny oferuje wsparcie dla Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, ClickUp sobie z tym poradzi.

Możesz nawet korzystać z ClickUp z Google Assistant i Amazon Alexa!

Wbudowana funkcja Voice-first + inteligentniejsza sztuczna inteligencja. Zwiększ możliwości ClickUp dzięki ClickUp Brain MAX , aby wybrać najlepszy model pod względem szybkości, niuansów lub głębi — i połącz go z Talk to Text , aby każdy mógł dyktować aktualizacje, które natychmiast stają się zadaniami, komentarzami lub dokumentami bez przerywania przepływu.

Mówimy tu o maksymalnej kompatybilności!

Dlaczego mój zespół powinien korzystać z systemu operacyjnego do pracy zdalnej?

System operacyjny do pracy zdalnej zwiększa wartość Twojej firmy na cztery unikalne sposoby:

Oto szczegółowy opis każdej funkcji i tego, jak ClickUp może Ci pomóc:

Funkcja nr 1: Ułatwia skuteczną komunikację w całej firmie

Zbyt duża lub zbyt mała ilość informacji to dobrze znany problem we współczesnym miejscu pracy.

Członkowie zespołu albo tracą koncentrację w spirali niepotrzebnych spotkań, albo pracują w izolacji informacyjnej.

System operacyjny do pracy zdalnej jest niezwykle skuteczny w unikaniu takich pułapek komunikacyjnych, ponieważ ułatwia komunikację w kontekście. Każda wiadomość lub plik pojawia się w odpowiednim kanale projektu lub zespołu, do którego należy, pomagając członkom współpracować nad projektami w czasie rzeczywistym.

Dzięki temu nikt nie przegapi ważnych wiadomości, czy to dotyczących aktualizacji klientów, czy piątkowych spotkań Happy Hour!

Jednym z największych wyzwań w biznesie jest jasna i przejrzysta komunikacja w ramach projektu. A jeśli pracujesz w zespole zdalnym, słaba komunikacja może prowadzić do przekraczania terminów, złej jakości produktów i konfliktów w zespole.

Ale nie, jeśli korzystasz z ClickUp!

Zapewnij dostępność rozmów dzięki sekcjom komentarzy poświęconym konkretnym zadaniom w systemie operacyjnym do pracy zdalnej ClickUp.

Wykorzystaj go do:

Prowadź rozmowy w czasie rzeczywistym na temat konkretnych zadań, działań lub zleceń

Oznaczaj członków zespołu, aby wysyłać im ważne powiadomienia

Udzielaj się w udostępnianiu dokumentów, plików i szczegółowych instrukcji, aby szybko współpracować

Przypisuj komentarze do konkretnych członków zespołu, aby nigdy nie umknęły ich uwadze

Ale gdzie można prowadzić rozmowy niezwiązane z pracą?

Dobre pytanie!

Praca zdalna nie jest pretekstem do rezygnacji z rozmów przy ekspresie do kawy.

Właśnie dlatego ClickUp tworzy przestrzeń do rozmów biurowych dzięki funkcji widoku czatu!

Możesz go używać do burzy mózgów na temat produktów, sprintów, udostępniania kodem lub nieustannych rozmów o swoim nowym ulubionym serialu telewizyjnym.

Rozumiemy, że lubisz serial „Schitt’s Creek”.

Wzmiankowałeś o tym już chyba z tysiąc razy.

Ponadto, dzięki aplikacji mobilnej i komputerowej ClickUp, współpraca nigdy nie była łatwiejsza – zapomnij o e-mailach i Slacku.

Funkcja nr 2: Konfigurowalne przepływy pracy

Nie zamówiłbyś przecież tej samej pizzy dla wszystkich swoich pracowników, prawda?

To znaczy, jeśli lubisz ananasa na pizzy, to w porządku, ale nie zmuszaj wszystkich innych do udziału w tej parodii..

Podobnie, dlaczego stosować ten sam cykl pracy dla wszystkich projektów?

Typowy dzień w życiu specjalisty ds. kadr może rozpocząć się od selekcji kandydatów, a zakończyć wdrażaniem nowych pracowników. Jednak inżynier oprogramowania będzie potrzebował zupełnie innego schematu pracy.

Na szczęście nie potrzebujesz do tego drogich niestandardowych aplikacji do zarządzania przepływem pracy.

System operacyjny do pracy zdalnej zapewnia przestrzeń dla wszystkich!

Pozwala on tworzyć niestandardowe ścieżki zgodnie z potrzebami projektu lub zespołu.

W ten sposób możesz mieć jeden cykl pracy dla projektów związanych z oprogramowaniem i zupełnie inny dla operacji sprzedażowych, a wszystko to na tej samej platformie.

Chociaż konfigurowalne cykle pracy są ważne dla każdego zespołu, mają one szczególne znaczenie dla zespołów pracujących zdalnie.

Dlaczego?

Ponieważ nie masz już możliwości współpracy w tej samej przestrzeni, potrzebujesz dostosowanych do potrzeb cykli pracy, aby sprostać specyficznym wymaganiom swojego działu. W ten sposób możesz z łatwością realizować swoje procesy przy minimalnych trudnościach.

Na szczęście system operacyjny do pracy zdalnej, taki jak ClickUp, pozwala tworzyć cykle pracy dla dowolnego zespołu, projektu lub branży dzięki niestandardowym statusom.

A co najlepsze?

Administratorzy lub menedżerowie mogą śledzić postępy w realizacji zadań, rzucając okiem na status zadania!

Funkcja nr 3: Zarządzanie zespołem

Jeśli chodzi o zarządzanie zespołem, oto coś, czego nie chcesz mówić w 2021 roku:

Współczesne miejsce pracy opiera się na autonomii.

System operacyjny do pracy zdalnej właśnie to zapewnia!

Menedżerowie mogą rozwiązywać codzienne problemy dzięki danym dotyczącym:

Czas potrzebny pracownikom, aby zadania były zakończone

Praca przydzielona każdemu członkowi zespołu

Potencjalne przeszkody w realizacji zadań

Dzięki temu możesz przewidzieć wyzwania zanim się pojawią i zastanowić się, jak sobie z nimi poradzić, zanim staną się problemem. Oczywiście dane te są niezbędne dla zespołów wirtualnych, ponieważ nie można polegać na codziennych spotkaniach, aby sprawdzić, co robią wszyscy członkowie zespołu.

Ponadto, ponieważ większość tych informacji jest łatwo dostępna, menedżerowie lub administratorzy mogą je wykorzystać, aby uzyskać dokładny wgląd w wydajność pracowników.

Jeśli chcesz efektywnie zarządzać zespołem, musisz zadbać o to, aby członkowie zespołu wykonywali tylko tyle zadań, ile są w stanie wykonać. Jest to szczególnie ważne w przypadku zespołów zdalnych, ponieważ nie można organizować niekończących się spotkań dotyczących przydzielania zadań, aby zapewnić wszystkim odpowiednie obciążenie pracą.

W tym celu firma ClickUp stworzyła widok obciążenia pracą, który pozwala zrozumieć obciążenie Twojego zespołu – dzięki czemu jest to idealny system operacyjny do pracy zdalnej w zakresie zarządzania zasobami!

Zawiera on wizualne i dokładne dane dotyczące członków zespołu:

Godziny : czas, w którym są dostępne

Zadania : liczba zadań, które mogą zakończyć w ciągu dnia

Punkty: skorzystaj z systemu punktowego, aby zrozumieć ich obciążenie

Połącz to z ClickUp’s Dashboards i Puls, aby uzyskać dodatkową przejrzystość w zakresie obciążenia pracą i wydajności swojego zespołu.

Rozwiązanie ClickUp nr 2: Profile

Jeśli jesteś liderem zespołu, zawsze będziesz potrzebować szczegółowych informacji na temat tego, nad czym pracuje każdy członek zespołu. Pomoże Ci to określić, czy przydzielono im odpowiednie zadania i czy mają wystarczającą ilość pracy.

Jest to szczególnie ważne dla menedżerów zdalnych, ponieważ nie mogą już podejść do biurka członka zespołu i zapytać go, nad czym pracuje!

Na szczęście, jeśli szukasz systemu operacyjnego do pracy zdalnej, który pozwala dokładnie przeanalizować zadania każdego członka zespołu, wystarczy skorzystać z funkcji Profile w ClickUp.

Wystarczy otworzyć profil członka zespołu w narzędziu, aby dowiedzieć się:

Jakie zakończone zadania zostały wykonane

Nad czym obecnie pracują

Nad czym planują pracować

Funkcja nr 4: Automatyzacja procesów

Wszyscy są za wykonywaniem powtarzalnych, monotonnych zadań do zrobienia?

System operacyjny do pracy zdalnej: tak, tak, tak!

System operacyjny do pracy zdalnej może przejąć rutynowe zadania, takie jak planowanie zadań, wprowadzanie danych i wszelkie inne czynności, które nie wymagają interwencji człowieka. Nie tylko eliminuje to błędy ludzkie, ale także uwalnia zasoby do działań, które naprawdę mają znaczenie.

Podczas gdy większość systemów operacyjnych do pracy ma domyślne ustawienia automatyzacji, świetny system operacyjny do pracy zdalnej, taki jak ClickUp, pozwala również tworzyć własne procesy automatyzacji.

Rozwiązanie ClickUp: ponad 50 automatyzacji zadań

Prawdopodobnie w dużym stopniu polegasz na oprogramowaniu do zarządzania projektami. Jest to jeszcze bardziej widoczne, jeśli jesteś częścią wirtualnego zespołu.

I to dobrze.

W przeciwieństwie do ludzi, oprogramowanie może zautomatyzować wiele czynności, znacznie ułatwiając życie.

Dzięki systemowi operacyjnemu do pracy zdalnej, takiemu jak ClickUp, możesz zautomatyzować ponad 50 powtarzalnych zadań, definiując szczegółowe instrukcje (wyzwalacze i działania) dla danego zadania.

Wystarczy usiąść wygodnie, napić się kawy i cieszyć się magią ClickUp!

Oto kilka przykładów systemów operacyjnych do pracy zdalnej, które możesz wybrać:

Oznacz zadanie jako priorytet , gdy zbliża się termin

Twórz nowe podzadania po przypisaniu ich członkowi zespołu

Dodaj komentarz, gdy status zadania ulegnie zmianie

Dostępnych jest również wiele automatyzacji z aplikacjami zewnętrznymi, takimi jak Bugsnag, GitHub i Calendly.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o książce zaklęć ClickUp automatyzacji.

ClickUp nie byłoby jedynym narzędziem, którego potrzebujesz, gdyby oferowało tylko te cztery systemy operacyjne do pracy zdalnej, prawda?

I właśnie dlatego nasza lista funkcji nie kończy się na tym.

Oto krótka próbka dodatkowych korzyści, jakie daje ten system operacyjny do pracy zdalnej:

Mapy myśli: twórz dowolne mapy myśli do planowania i organizacji

Skrzynka odbiorcza: twórz własne przypomnienia w uproszczonej strefie roboczej, przeznaczonej wyłącznie dla Ciebie

Priorytety: pomóż członkom zespołu najpierw zająć się najważniejszymi zadaniami

Cele: podziel swoje cele sprintu na mniejsze, łatwiejsze do osiągnięcia cele pośrednie

Notatnik: zapisuj pomysły lub szczegółowe instrukcje w notatniku na pulpicie nawigacyjnym

Skorzystaj z tych i wielu innych nowych funkcji w najnowszej wersji aplikacji ClickUp komputerowej, aplikacji internetowej oraz aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem iOS lub Android.

Często zadawane pytania dotyczące systemów operacyjnych

Jakie jest 5 głównych funkcji systemu operacyjnego?

Oto pięć głównych funkcji systemu operacyjnego:

Zarządzanie systemem plików i różnymi zasobami komputera, takimi jak klawiatura, ekran, mysz itp.

Zapewnienie interfejsu użytkownika dla lepszej dostępności funkcji

Przydzielanie i zarządzanie pamięcią procesora podczas uruchamiania aplikacji

Wsparcie techniczne i naprawa błędów

Kontrola sprzętu komputerowego i sterowników

Jakie są 4 rodzaje systemów operacyjnych?

Dostępne są zasadniczo cztery rodzaje systemów operacyjnych:

System operacyjny typu batch : przetwarza podobne zadania/programy jako pojedynczą partię

System operacyjny typu time sharing : umożliwia wielu osobom korzystanie z systemu w tym samym czasie

System operacyjny rozproszony : obejmuje grupę połączonych ze sobą systemów, które współpracują ze sobą

System operacyjny czasu rzeczywistego: przetwarza zadania lub dane w określonym momencie czasu

Ponieważ firmy nieustannie reagują na nowe niestandardowe żądania i skargi klientów, stale ulepszają te systemy operacyjne.

Jest to jeden z powodów, dla których wydają tak wiele aktualizacji – aby upewnić się, że nie używasz starszej wersji systemu operacyjnego w wsparciu.

(Czasami są nieco zbyt natarczywi z tymi niekończącymi się aktualizacjami, ale to dla naszego dobra, prawda?)

Wnioski

Korzystanie z systemu operacyjnego do pracy to najszybszy sposób na zwiększenie elastyczności zespołu i przygotowanie go na wszelkie wyzwania, które mogą się pojawić. A jeśli jesteś zespołem zdalnym, posiadanie systemu operacyjnego do pracy zdalnej, który ujednolica wszystkie działania projektowe online, jest niezbędne.

Ale skoro dostępnych jest setki systemów operacyjnych do pracy zdalnej, które narzędzie powinieneś wybrać?

To proste: ClickUp!

Jeśli chodzi o maksymalną funkcjonalność i kompatybilność systemu operacyjnego do pracy zdalnej, ClickUp jest prawdziwym mistrzem w tej dziedzinie. Od zdalnej współpracy po śledzenie wydajności — ClickUp ma wszystko , czego potrzebujesz.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekonaj się, jak działa ten wyjątkowy system operacyjny do pracy zdalnej!