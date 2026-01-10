10 najlepszych narzędzi AI dla e-commerce, które zwiększą sprzedaż w 2026 roku

Prowadzenie sklepu internetowego to złożone przedsięwzięcie. Od tworzenia treści, przez zarządzanie kampaniami marketingowymi w e-commerce, po zapewnianie doskonałej obsługi klienta – to naprawdę dużo pracy.

Na szczęście sztuczna inteligencja (AI) może odciążyć sprzedawców internetowych. Narzędzia AI wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego i przetwarzanie języka naturalnego, aby przejąć rutynowe zadania i usprawnić cykl pracy, oszczędzając Twój czas i pieniądze.

Rzeczywiście, technologia uczenia maszynowego oparta na AI może zwiększyć współczynniki konwersji, pobudzić sprzedaż i umocnić Twoją reputację na rynku poprzez poprawę jakości obsługi klienta.

Odkryj jedne z najlepszych narzędzi AI dla platform e-commerce, które pozwolą Ci wejść na wyższy poziom, dzięki czemu będziesz pracować mądrzej, a nie ciężej. ?

Niektóre narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są zaprojektowane, by pomagać w konkretnych zadaniach, podczas gdy inne zapewniają bardziej wszechstronne wsparcie. Oto tylko niektóre z funkcji uczenia maszynowego, na które warto zwrócić uwagę w najlepszych narzędziach AI dla firm e-commerce:

Teraz, gdy już wiesz, jak narzędzia AI mogą ułatwić Ci życie i zapewnić wysoką jakość obsługi użytkownika, czas zabrać się do pracy. Oto, co mogą dla Ciebie zrobić niektóre z najlepszych narzędzi AI dla e-commerce.

Szybko twórz plany testów produktów i skróć niekończące się godziny pracy ręcznej dzięki podpowiedziom generowanym przez AI w ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, zaprojektowana z myślą o usprawnieniu każdego aspektu Twojej działalności — w tym platformy e-commerce. Wykorzystaj automatyzację, szablony i zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami, które sprawdzają się w różnych sytuacjach.

Przyspiesz proces tworzenia sklepu internetowego, korzystając z jednego z wielu dostępnych szablonów. Na przykład szablon planu projektu e-commerce ClickUp przeprowadzi Cię przez proces ustalania celów dla Twojego sklepu internetowego oraz określenia zakresu projektu i osi czasu.

Pomaga w planowaniu kamieni milowych i szczegółowych kroków, alokowaniu zasobów tam, gdzie są potrzebne, oraz zarządzaniu strategią komunikacyjną, aby zapewnić zaangażowanie całego zespołu.

Chcesz więcej? ClickUp AI to zdecydowanie jedno z najlepszych narzędzi AI dla e-commerce.

ClickUp AI pozwala Ci czuć się pewniej w komunikacji dzięki sprawdzaniu, skracaniu lub tworzeniu treści wiadomości e-mail

Skorzystaj z asystenta pisania opartego na AI ClickUp, aby tworzyć zawartość na strony docelowe, opisy produktów, posty na blogu i e-maile. Wykorzystaj AI w połączeniu z ClickUp Dokumentem lub ClickUp Tablicą, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat projektu strony internetowej lub opracować strategię zawartości lub sprzedaży wraz ze swoim zespołem.

Pozwól mu podsumować notatki ze spotkań i szybko przekształcić tekst w zadania do wykonania. Śledź te zadania aż do ich zakończenia, zwiększając wydajność całego zespołu. ✅

Kiedy będziesz gotowy do uruchomienia projektu, funkcje sprzedaży ClickUp zapewnią Ci wszystkie narzędzia potrzebne do zarządzania procesem sprzedaży, od marketingu po sfinalizowanie transakcji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Posłuchaj podcastu „ClickUp for Ecommerce ”, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać ClickUp w cyklach pracy e-commerce

Skonfiguruj powiadomienia, które będą przypominać Ci o wszystkich ważnych zadaniach, dzięki czemu zrealizujesz je na czas

Skorzystaj z wbudowanych podpowiedzi opartych na AI, aby usprawnić zadania i dopracować wyniki

Przechowuj wszystkie rozmowy związane z projektami e-commerce w jednym miejscu dzięki widokowi czatu ClickUp

Zaprojektuj niestandardowy pulpit nawigacyjny, aby monitorować postępy projektu w czasie rzeczywistym na każdym etapie

Zintegruj się z ponad 1000 innych narzędzi, natywnie lub za pośrednictwem Zapier

Ograniczenia ClickUp

ClickUp AI jest dostępne wyłącznie w ramach płatnych planów

Aplikacja mobilna nie dorównuje jeszcze w pełni wszystkim funkcjom wersji na komputery stacjonarne.

Ceny ClickUp

Free Forever: Free

Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

ClickUp Brain: Dostępne we wszystkich płatnych planach za 5 USD miesięcznie od członka obszaru roboczego

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 3800 recenzji)

2. ViSenze

Korzysta z niego wiele popularnych marek e-commerce. To narzędzie AI pomaga klientom szybko i łatwo znaleźć potrzebne produkty w Twoim sklepie internetowym. A kiedy wyszukiwanie produktów jest łatwe, klienci kupują więcej, zwiększając Twoją sprzedaż. ?

ViSenze analizuje, co klienci aktywnie przeglądają, aby dostarczać im spersonalizowane rekomendacje. Klienci mogą również przeprowadzać wizualne wyszukiwanie produktów za pomocą AI, korzystając ze zrzutu ekranu, zdjęcia lub zapisanego obrazu. Inteligentne oznaczanie produktów danymi, takimi jak kolor, rozmiar i marka, pomaga im znaleźć dokładnie to, czego szukają.

Najlepsze funkcje ViSenze

Wykorzystaj sprzedaż krzyżową lub dosprzedaż, proponując podobne lub uzupełniające produkty

Importuj produkty do ViSenze z witryn e-commerce, aby ułatwić zarządzanie katalogiem

Z łatwością skaluj i dodawaj więcej danych SKU w miarę rozwoju Twojego sklepu internetowego

Zintegruj się z popularnymi platformami e-commerce, takimi jak Shopify, BigCommerce i WooCommerce

Ograniczenia ViSenze

Wykrywanie produktów nie zawsze jest w 100% dokładne w przypadku firm e-commerce

Nie ma wystarczającej liczby recenzji, aby ocenić, jak dobrze działa ViSenze

Ceny ViSenze

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje ViSenze

G2: 4,0/5 (2 recenzje)

Capterra: Brak recenzji

3. Blueshift

Blueshift to narzędzie e-commerce zaprojektowane w celu uproszczenia interakcji z klientami. Wykorzystuje AI do automatyzacji działań marketingowych w wielu kanałach, aby zwiększyć wartość klienta w całym okresie współpracy.

Blueshift gromadzi i porządkuje dane klientów z różnych źródeł danych, takich jak system CRM, interakcje w ramach samoobsługi oraz zachowania klientów na Twojej stronie internetowej i w aplikacji, tworząc przydatne profile. AI pomaga segmentować te dane, określać najlepsze kanały komunikacji dla poszczególnych segmentów oraz wysyłać wiadomości w odpowiednim momencie, aby były one jak najbardziej skuteczne. ?

Najlepsze funkcje Blueshift

Dane użytkowników zebrane przez narzędzie AI oparte na uczeniu maszynowym od Twojej grupy docelowej pomagają zoptymalizować budżet na płatną reklamę

Wysyłaj powiadomienia push, aby zachęcić klientów do rozmów i zakupów

Oferuj klientom spersonalizowaną zawartość i produkty, aby poprawić jakość ich doświadczeń zakupowych

Zintegruj je z innymi elementami swojego stosu technologicznego, takimi jak Amazon Web Services (AWS), Salesforce , Google Ads, Facebook i sklep Shopify

Ograniczenia Blueshift

System jest dość złożony, więc dla nowych użytkowników nauka obsługi może być trudna (dostępna jest dokumentacja, która może pomóc).

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć możliwość tworzenia bardziej niestandardowych raportów

Ceny Blueshift

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Blueshift

G2: 4,4/5 (ponad 240 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (6 recenzji)

4. Barilliance

To oprogramowanie AI dla e-commerce pomaga tworzyć spersonalizowane doświadczenia zakupowe dla klientów. Zostało zaprojektowane tak, aby na wiele sposobów zwiększać sprzedaż, współczynniki konwersji oraz wartość klienta w całym okresie współpracy.

Na przykład funkcja AI przewiduje kolejne zakupy klienta, nawet w odniesieniu do konkretnych marek, kolorów i rozmiarów. Następnie wysyła do niego dynamiczną wiadomość, aby polecić te produkty lub zaoferować spersonalizowany kupon rabatowy.

Może również wysyłać wiadomości przypominające w określonych sytuacjach — na przykład gdy klient porzuci koszyk lub gdy od dłuższego czasu nie odwiedzał Twojego sklepu internetowego. ?

Najlepsze funkcje Barilliance

Segmentuj bazę danych klientów, aby wysyłać trafne, ukierunkowane wiadomości

Płynna integracja z Twoim dostawcą e-maila i wieloma platformami e-commerce

Z łatwością zbieraj adresy e-mail od anonimowych klientów przeglądających Twoją stronę

Wykorzystaj dowody społeczne na żywo, aby pokazać klientom, że inni kupują produkty, którymi są zainteresowani

Ograniczenia Barilliance

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w działaniu systemu, będziesz potrzebować pewnych umiejętności technicznych w zakresie kodowania

Niektórzy właściciele sklepów internetowych i użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika mógłby być lepszy

Ceny Barilliance

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach (od 250 USD miesięcznie)

Oceny i recenzje Barilliance

G2: 4,5/5 (1 recenzja)

Capterra: 4,6/5 (18 recenzji)

5. LivePerson

LivePerson to system chatbotów, który koncentruje się na sztucznej inteligencji o charakterze konwersacyjnym, przypominającej ludzką, przeznaczony dla sprzedawców internetowych. Automatyzuje on interakcje z klientami za pośrednictwem wielu kanałów, w tym czatu internetowego, e-maila, komunikatorów, mediów społecznościowych i połączeń głosowych. ?

To narzędzie AI dla właścicieli sklepów internetowych i firm wykorzystuje wiedzę zdobytą na podstawie miliardów prawdziwych rozmów z klientami, aby tworzyć autentyczne interakcje, które umożliwiają samoobsługę i budują zaufanie. Dzięki temu Twój zespół obsługi klienta może skupić się na tym, co naprawdę jest potrzebne.

Najlepsze funkcje LivePerson

Korzystaj z LivePerson, aby polecać produkty, wysyłać powiadomienia o zamówieniach i zarządzać dostawami

Usprawnij proces zwrotów i wymian bez konieczności angażowania wsparcia personelu

Scentralizuj wszystkie interakcje z klientami, zarówno za pośrednictwem chatbota, jak i Twojego zespołu na żywo, na platformie Conversational Cloud

Popraw jakość obsługi klienta dzięki łatwej integracji z innymi platformami, takimi jak system CRM, system zarządzania zawartością (CMS) czy Google Contact Center

Ograniczenia LivePerson

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje raportowania są nieco ograniczone i można by je ulepszyć

Obsługa klienta nie wydaje się być spójna — czasami jest dobra, a czasami nie

Ceny LivePerson

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje LivePerson

G2: 4,2/5 (150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (39 recenzji)

6. Clerk.io

Clerk.io ma na celu zwiększenie sprzedaży Twojej firmy internetowej poprzez personalizację i lepsze dopasowanie zawartości do potrzeb klientów na każdym etapie ich ścieżki zakupowej. Algorytm AI analizuje zachowania klientów i transakcje w wielu kanałach, aby generować spersonalizowaną zawartość, rekomendacje i wyniki wyszukiwania, które zwiększają konwersję.

I bez użycia plików cookie.

To narzędzie AI dla e-commerce automatyzuje również działania z zakresu marketingu e-mailowego, wykorzystując wyzwalacze do wysyłania spersonalizowanych rekomendacji produktów do właściwych osób we właściwym czasie. ?

Najlepsze funkcje Clerk.io

Funkcja wyszukiwania, która rozumie język naturalny i uwzględnia synonimy, błędy ortograficzne oraz dostępność produktów

Uzyskaj kompleksowy wgląd w profile i zachowania klientów już od ich pierwszej interakcji na Twojej stronie e-commerce

Segmentuj bazę klientów za pomocą filtrów i słów kluczowych, aby stworzyć konkretne grupy odbiorców, a następnie wysyłaj im oferty, których nie będą w stanie odrzucić

Płynnie zintegruj je ze swoimi platformami e-commerce, CRM i marketingowymi

Limity serwisu Clerk.io

System jest dość złożony, więc opanowanie go w pełni może zająć trochę czasu.

Opcje cenowe są modułowe i łatwe do zrozumienia, ale niektórzy użytkownicy uważają, że koszty szybko się sumują

Ceny Clerk.io

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje serwisu Clerk.io

G2: 4,8/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (19 recenzji)

7. Syte

Syte pomaga Twoim klientom znaleźć potrzebne produkty dzięki wyszukiwaniu wizualnemu, nawigacji na stronie oraz optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO). Wykorzystuje również hiperpersonalizację, aby pokazywać im podobne i uzupełniające produkty.

Wizualna AI tworzy intuicyjne i angażujące ścieżki zakupowe, które zwiększają konwersję. Jest szczególnie popularna wśród sprzedawców internetowych oferujących artykuły do wystroju wnętrz, modę i biżuterię, ponieważ dobrze prezentuje tego typu produkty i pozwala pokazać, jak współgrają one ze sobą, tworząc kompletną stylizację. ?️

Najlepsze funkcje Syte

Zautomatyzuj tagowanie produktów, aby ulepszyć i ujednolicić dane o produktach, zoptymalizować merchandising oraz zaoszczędzić czas

Opisuj produkty szczegółowo, korzystając z ponad 15 000 atrybutów do wyboru

Pokaż klientom, co masz do zaoferowania, dzięki Galerii inspiracji

Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z responsywnym i pomocnym zespołem wsparcia klienta Syte.

Ograniczenia Syte

Wyszukiwanie obrazów nie zawsze zwraca trafne wyniki

Jest on skierowany przede wszystkim do branży wyposażenia wnętrz, biżuterii i mody, więc jeśli Twoja firma nie mieści się w tych kategoriach, może się okazać, że Syte nie oferuje wszystkich funkcji, których potrzebujesz.

Ceny Syte

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Syte

G2: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Brak recenzji

8. Phrasee

To narzędzie AI ułatwia tworzenie wysoce skutecznej zawartości marketingowej, dostosowanej do każdego etapu ścieżki klienta. Wykorzystuje dane, aby przewidzieć, jakie treści osiągną najlepsze wyniki, a następnie pomaga przeprowadzać testy na dużą skalę i optymalizować je w celu uzyskania lepszych wyników. ?

Phrasee może generować spersonalizowaną zawartość do różnych zastosowań, takich jak tematy i zawartość wiadomości e-mail, wiadomości SMS oraz płatne reklamy, aby zwiększyć rozpoznawalność marki i zaangażowanie klientów.

Najlepsze funkcje Phrasee

Z łatwością twórz zawartość o wysokiej konwersji, która brzmi naturalnie i jest spójna z wizerunkiem Twojej marki ?

Przeprowadź testy A/B swoich komunikatów marketingowych, aby sprawdzić, które wersje działają najlepiej

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat wyników w czasie rzeczywistym dotyczących opublikowanych treści

Zintegruj się z szerokim zakresem dostawców usług e-mail

Ograniczenia Phrasee

Ceny mogą być nieco wysokie dla budżetów małych firm

Musisz sprawdzić zawartość generowaną przez Phrasee, aby wychwycić ewentualne błędy

Ceny Phrasee

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Phrasee

G2: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (1 recenzja)

9. Uproszczone

Simplified to kolejne narzędzie do tworzenia zawartości oparte na sztucznej inteligencji, które generuje teksty i grafiki bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu projektowania lub kodowania. Dzięki szerokiemu zakresowi szablonów projektowych i dostępowi do milionów zdjęć możesz tworzyć wysokiej jakości grafiki dla swojej firmy e-commerce. ?️

Skorzystaj z tego narzędzia AI dla e-commerce, aby zaprojektować wszystko, co tylko zechcesz — wizytówki, posty w mediach społecznościowych, broszury, reklamy i wideo. Następnie dostosuj rozmiar projektu do różnych kanałów, takich jak Facebook, YouTube i X.

Simplified oferuje również narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi, narzędzie „Link in Bio” oraz funkcję chatbota opartego na AI.

Najlepsze funkcje w uproszczeniu

Skonfiguruj zestaw identyfikacji wizualnej swojej marki — w tym logo, kolory i czcionki — a następnie udostępnij go swojemu zespołowi, klientom lub dostawcom

Szybko edytuj swoje zdjęcia za pomocą przydatnych narzędzi, takich jak Background Remover i Magic Resizer

Ożyw wszystko jednym kliknięciem, aby zapewnić zupełnie nowy poziom zaangażowania

Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu, aby przeglądać projekty, zostawiać opinie, uzyskiwać zatwierdzenia i finalizować projekty

Uproszczone limity

Ponieważ rozwiązanie działa w chmurze, potrzebujesz niezawodnego połączenia internetowego

Free pakiety mają limity, a po ich przekroczeniu dostęp zostanie zablokowany.

Uproszczony cennik

Projektowanie graficzne za darmo: Free

Graphic Design Pro : 9 USD miesięcznie za użytkownika

Business zajmujący się projektowaniem graficznym: 15 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

Redaktor wideo za darmo: Free

Redaktor wideo Pro : 19 USD miesięcznie za użytkownika

Redaktor wideo Business: 49 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

AI Writer Free: Free

AI Writer Pro: Od 12 USD miesięcznie za użytkownika

Uproszczone oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 2600 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 180 recenzji)

10. Chatfuel

za pośrednictwem Chatfuel

To narzędzie AI dla e-commerce to platforma komunikacyjna, z której możesz korzystać na różnych kanałach, w tym na swojej stronie internetowej, w Facebook Messengerze, WhatsAppie i X.

Funkcje typu „przeciągnij i upuść” sprawiają, że do konfiguracji nie potrzebujesz żadnej wiedzy z zakresu kodowania. Chatfuel wykorzystuje zaawansowaną technologię GPT-4 firmy OpenAI do tworzenia rozmów z klientami przy użyciu języka naturalnego. ?

Chatfuel może odpowiadać na często zadawane pytania, prowadzić śledzenie preferencji klientów w celu rekomendowania produktów, wysyłać kody promocyjne, generować przypomnienia o porzuconych koszykach, zajmować się reklamacjami i opiniami, optymalizować reklamy i nie tylko.

Najlepsze funkcje Chatfuel

Uprość sobie pracę dzięki jednemu numerowi WhatsApp dla wielu konsultantów obsługi klienta

Zintegruj się z ChatGPT, aby przenieść zaangażowanie klientów na wyższy poziom

Sprzedawaj swoje produkty bezpośrednio w WhatsApp, dzięki czemu klienci nie będą musieli przechodzić na inną platformę, aby zakup był zakończony.

Skorzystaj z API Chatfuel, aby zintegrować je ze swoim sklepem, systemem CRM lub platformą danych klientów (CDP) i zapewnić płynny transfer danych oraz sprawny proces komunikacji.

Ograniczenia Chatfuel

Twój plan cenowy określa, ile wiadomości możesz wysłać w ciągu miesiąca

Wdrożenie systemu wymaga czasu i skupienia

Ceny Chatfuel

Business: Od 11,99 USD/miesiąc

Enterprise: Od 300 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Chatfuel

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Najlepsze narzędzia AI dla właścicieli sklepów internetowych i firm wykorzystują uczenie maszynowe oraz przetwarzanie języka naturalnego do automatyzacji wielu zadań, które wcześniej musiały być wykonywane ręcznie. Nie tylko zaoszczędzisz czas, ale także poprawisz jakość obsługi klienta, co może przełożyć się na większą satysfakcję klientów i wyższą sprzedaż. ?

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy przy tworzeniu treści i grafiki, personalizacji zawartości, ułatwianiu klientom odkrywania produktów czy poprawianiu obsługi klienta, te narzędzia AI dla e-commerce pomogą Ci wykonać zadanie.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy przy tworzeniu treści i grafiki, personalizacji zawartości, ułatwianiu klientom odkrywania produktów czy poprawianiu obsługi klienta, te narzędzia AI dla e-commerce pomogą Ci wykonać zadanie.