10 najlepszych opcji oprogramowania e-commerce na 2025 rok

Jeśli chcesz przenieść się do sfery sprzedaży online, będziesz potrzebować opcji oprogramowania e-commerce, które pomogą Ci umieścić swoje produkty przed klientami.

Jakie są więc najlepsze rozwiązania platform e-commerce? Istnieje wiele do wyboru, zarówno open source, jak i z płatnymi planami, które oferują wszystkie dzwonki i gwizdki, jakie można sobie wyobrazić.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci przebrnąć przez zamieszanie i znaleźć odpowiednie oprogramowanie dla Ciebie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz kreatora stron internetowych, Narzędzia AI dla e-commerce aplikacje lub dodatki umożliwiające dodanie koszyka na zakupy i innych funkcji do istniejącej witryny lub dobre sposoby zarządzania sprzedażą wielokanałową, poniższe aplikacje reprezentują najlepsze w branży. 🙌

Czego należy szukać w oprogramowaniu e-commerce ?

Większość opcji oprogramowania e-commerce oferuje mnóstwo funkcji, które pomagają w tworzeniu strony internetowej, sprzedaży w wielu kanałach, a nawet pomagają w zadaniach związanych z zapleczem i sklepem. Ale jakich konkretnych funkcji należy szukać? Oto kilka najważniejszych:

Bezpieczeństwo: Ponieważ będziesz przyjmować płatności i gromadzić wrażliwe dane klientów, silne zabezpieczenia są koniecznością, aby zapewnić bezpieczeństwo tych danych

Ponieważ będziesz przyjmować płatności i gromadzić wrażliwe dane klientów, silne zabezpieczenia są koniecznością, aby zapewnić bezpieczeństwo tych danych Wydajność: Platforma powinna oferować szybką wydajność, szczególnie po stronie klienta, aby nie skończyć z porzuconymi koszykami i sfrustrowanymi klientami 🛒

Platforma powinna oferować szybką wydajność, szczególnie po stronie klienta, aby nie skończyć z porzuconymi koszykami i sfrustrowanymi klientami 🛒 Zarządzanie zamówieniami: Poszukaj narzędzi do zarządzania zamówieniami, które pomogą ci szybko przetwarzać zamówienia klientów, wysyłając automatyczne e-maile o otrzymanych, przetworzonych i wysłanych zamówieniach

Poszukaj narzędzi do zarządzania zamówieniami, które pomogą ci szybko przetwarzać zamówienia klientów, wysyłając automatyczne e-maile o otrzymanych, przetworzonych i wysłanych zamówieniach Narzędzia marketingowe: Podobnie, narzędzia marketingowego cyklu pracy mogą pomóc w tworzeniu, śledzeniu i udoskonalaniu kampanie marketingowe w różnych kanałach

Podobnie, narzędzia marketingowego cyklu pracy mogą pomóc w tworzeniu, śledzeniu i udoskonalaniu kampanie marketingowe w różnych kanałach Integracje: Sprawdź dostępne integracje dla każdej platformy, aby upewnić się, że możesz nadal korzystać z istniejących aplikacji i oprogramowania

Sprawdź dostępne integracje dla każdej platformy, aby upewnić się, że możesz nadal korzystać z istniejących aplikacji i oprogramowania Dane i analityka: Aby zwiększyć zasięg swojej marki, wybierz platformę, która oferuje narzędzia SEO oraz analitykę witryny, serwisów społecznościowych i innych kanałów. Możliwość śledzenia i zarządzania celami i kluczowymi wynikami (OKR) też warto mieć

10 najlepszych rozwiązań e-commerce do wykorzystania w 2024 roku

Istnieje wiele opcji oprogramowania e-commerce do wyboru i różnych funkcji - takich jak narzędzia do tworzenia stron internetowych, śledzenia analiz i zarządzania mediami społecznościowymi. Niektóre z najpopularniejszych obejmują kompleksowe platformy handlowe zaprojektowane, aby pomóc w zarządzaniu zarówno sprzedażą online, jak i osobistą, a także znajdziesz opcje oprogramowania, które pełnią funkcję Narzędzia AI do automatyzacji różnych zadań .

Zebraliśmy 10 najlepszych dostępnych opcji, aby pomóc Ci wybrać odpowiednią dla Twojego biznesu.

1. Shopify

przez Shopify Shopify to platforma e-commerce typu "wszystko w jednym", która zapewnia wszystko, co potrzebne do zbudowania strony internetowej i sprzedaży produktów w witrynie, mediach społecznościowych, marketplace'ach, sklepach stacjonarnych i nie tylko.

Ta platforma to nie tylko narzędzie do tworzenia witryn e-commerce. Możesz także użyć Shopify do zarządzania kampaniami marketingowymi, pomocy w księgowości, punktach sprzedaży i wielu innych.

Shopify najlepsze funkcje

Skorzystaj z Shopify, aby stworzyć witrynę sklepową idealnie dopasowaną do Twojej marki

Wykorzystaj kanały sprzedaży - w tym rynki, media społecznościowe i osobisty handel detaliczny - aby zwiększyć sprzedaż

Usprawnij kampanie marketingowe dzięki wbudowanym funkcjom marketingowym

Wykorzystaj dane i analizy, aby poprawić SEO i wydajność mediów społecznościowych oraz uzyskać wgląd w opinie klientów

Zwiększ wydajność operacji back-office dzięki narzędziom Shopify do zarządzania wysyłkami i biznesem

Shopify limity

Niestandardowi klienci twierdzą, że Shopify może być drogie w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami

Przy tak wielu narzędziach i zaawansowanych funkcjach krzywa uczenia się jest stroma

Shopify ceny

Starter: $5/miesiąc

$5/miesiąc Podstawowy: $39/miesiąc

$39/miesiąc Detal: $89/miesiąc

$89/miesiąc Shopify dla małych Business : $105/miesiąc

: $105/miesiąc Zaawansowany: 399 USD/miesiąc

399 USD/miesiąc Shopify Plus: Od 2000 USD/miesiąc

Shopify oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 4 400 recenzji)

4,4/5 (ponad 4 400 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 6 200 opinii)

2. Adobe Commerce

przez Adobe Commerce Adobe Commerce (dawniej Magento) jest podobne do Shopify, ponieważ jest to platforma typu "wszystko w jednym", na której można zbudować witrynę sklepową i prowadzić sprzedaż w wielu kanałach.

Kluczową różnicą jest to, że platforma ta natywnie integruje się z innymi produktami Adobe - w tym z Creative Cloud, co ułatwia personalizację marki za pomocą niestandardowych obrazów i grafik.

Adobe Najlepsze funkcje dla handlu

Zarządzanie witrynami B2B i B2C oraz platformami handlowymi i sklepami za pomocą jednego interfejsu

Rozszerz swój Business na poziom globalny dzięki narzędziom lokalizacyjnym dla krajów i walut

Korzystaj z aplikacji Free i Premium zaprojektowanych dla wszystkich aspektów Business, w tym narzędzi marketingowych, narzędzi back-office, systemów zarządzania zamówieniami i innych

Automatyzacja cykli pracy i analizowanie danych przy użyciu technologii Adobe Sensei AI

Adobe limity handlowe

Niestandardowe prędkości raportowane przez klientów

Wielu twierdzi, że ta platforma jest droga

Adobe Commerce ceny

Adobe Commerce Pro: Kontakt z działem sprzedaży

Kontakt z działem sprzedaży Usługi zarządzane: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Adobe Commerce oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 500 opinii)

4/5 (ponad 500 opinii) Capterra: 4,3/5 (ponad 600 opinii)

3. BigCommerce

przez BigCommerce Platforma BigCommerce ma wiele do zaoferowania sprzedawcom każdej wielkości. Ponadto została zaprojektowana z myślą o łatwym skalowaniu, co czyni ją dobrym punktem wyjścia dla małych firm, które przewidują rozwój.

Chociaż oferuje większość tych samych funkcji co Shopify czy Adobe Commerce, BigCommerce kładzie dodatkowy nacisk na tworzenie wielu sklepów. Umożliwia to tworzenie niestandardowych witryn sklepowych dopasowanych do różnych segmentów klientów.

BigCommerce najlepsze funkcje

Tworzenie i uruchamianie niestandardowych stron witryny za pomocą wizualnego edytora, który nie wymaga znajomości HTML

Zbuduj swoją witrynę na WordPress i skorzystaj z możliwości platformy back-end, aby zintegrować BigCommerce

Użyj BigCommerce do zarządzania wieloma kanałami, w tym sklepami internetowymi, platformami handlowymi, mediami społecznościowymi i sklepami stacjonarnymi 🤩

Wykorzystanie narzędzi B2B do zarządzania cenami hurtowymi, zamówieniami zakupu, ofertami, płatnościami i nie tylko

BigCommerce limity

Znajomość programowania jest niezbędna, aby w pełni wykorzystać zaawansowane możliwości API

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że BigCommerce nie jest tak przyjazny dla użytkownika jak inne opcje

BigCommerce ceny

Standard: $29/miesiąc

$29/miesiąc Plus: 79 USD/miesiąc

79 USD/miesiąc Pro: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

BigCommerce oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 450 opinii)

4.2/5 (ponad 450 opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 300 opinii)

4. OpenCart

przez OpenCart OpenCart jest przeznaczony do szybkiego i łatwego uruchamiania sprzedawców. Dzięki darmowym lub niedrogim szablonom oraz opisom i zdjęciom produktów, możesz stworzyć witrynę za pomocą zaledwie kilku kliknięć - i wkrótce potem zacząć przyjmować zamówienia.

Najlepsze funkcje OpenCart

Korzystanie z rozszerzeń w celu dodania dodatkowych funkcji i możliwości do sklepu internetowego

Optymalizacja cyfrowych wysiłków marketingowych dzięki wbudowanym narzędziom SEO

Ułatw dokonywanie płatności poprzez integrację najlepszych bramek płatniczych i metod wysyłki

Użyj pulpitu administratora do zarządzania użytkownikami, wieloma sklepami, listami produktów i nie tylko

Limity OpenCart

Użytkownicy zgłaszają trudności z przeszukiwaniem tak wielu rozszerzeń, aby znaleźć to, czego potrzebują

Chociaż sama platforma jest Free, zakup modułów i rozszerzeń może być kosztowny

OpenCart ceny

Platforma jest darmowa i open source, ale rozszerzenia mogą być darmowe lub płatne

OpenCart oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

4.3/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.3/5 (140+ recenzji)

5. WooCommerce

przez WooCommerce Jest kilka rzeczy, które wyróżniają WooCommerce na tle konkurencji. Po pierwsze, nie jest to platforma, ale raczej wtyczka WordPress, którą można zintegrować z samodzielnie hostowaną witryną WordPress, aby rozszerzyć możliwości zakupów online.

Prowadzi to do drugiej kluczowej różnicy, która polega na tym, że podczas gdy sprzedawcy mogą używać go do tworzenia własnych sklepów, programiści specjalizujący się w handlu elektronicznym mogą również używać go do tworzenia sklepów dla innych.

WooCommerce najlepsze funkcje

Użyj WooPayments, aby przyjmować płatności i zarządzać transakcjami bezpośrednio z pulpitu

Niestandardowe zakupy bez znajomości kodowania

Łatwiejsza i bardziej opłacalna wysyłka dzięki WooCommerce Shipping

Narzędzia marketingowe pozwalają zwiększyć sprzedaż, zoptymalizować SEO i zwiększyć zasięg markowej zawartości

WooCommerce limity

Recenzenci wzmiankują o rozdęciu witryny jako problemie, gdy używają dużej liczby rozszerzeń, wtyczek i dodatków, aby uzyskać wszystkie potrzebne funkcje

W przypadku konieczności skorzystania z wielu płatnych wtyczek WooCommerce, koszty mogą się szybko sumować

WooCommerce ceny

Ceny różnią się w zależności od wybranych rozszerzeń, wtyczek i motywów

WooCommerce oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1100 recenzji)

4.4/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 900 recenzji)

6. Volusion

przez Volusion Volusion to świetny wybór dla małych Businessów, które szukają platformy typu "wszystko w jednym", która szybko uruchomi ich sklep internetowy.

Wybierz spośród 120 różnych motywów, aby stworzyć swoją witrynę, dodaj zaawansowane funkcje dzięki różnym integracjom innych firm i użyj oprogramowania koszyka na zakupy Volusion, aby stworzyć płynną obsługę kasy i płatności.

Volusion najlepsze funkcje

Skorzystaj z intuicyjnego kreatora stron internetowych Volusion, aby stworzyć piękną witrynę sklepową w zaledwie kilka minut

Zarządzanie zapasami, metodami płatności i innymi kluczowymi potrzebami biznesowymi w jednym miejscu

Dotarcie do szerszego grona odbiorców dzięki zarządzaniu relacjami z klientami (CRM) i narzędziom SEO

Wypróbuj Marketing 360 firmy Volusion, aby uzyskać fachową wiedzę od specjalistów SEO, specjalistów ds. marketingu i projektantów stron internetowych

Volusion limity

Recenzenci twierdzą, że niewielka liczba dostępnych integracji jest limitem

Niektórzy uważają, że dostępne szablony są zarówno limitowane, jak i kosztowne

Volusion ceny

Personal: $35/miesiąc

$35/miesiąc **Profesjonalny:$79/miesiąc

Business: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Premium: Kontakt z działem sprzedaży

Volusion oceny i recenzje

G2: 3.2/5 (ponad 60 recenzji)

3.2/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 3.8/5 (40+ opinii)

7. PrestaShop

przez PrestaShop PrestaShop to platforma handlowa o otwartym kodzie źródłowym, która oferuje szeroki zestaw modułów, dzięki czemu można zbudować własny sklep internetowy ze wszystkimi potrzebnymi funkcjami.

Sprzedawcy mogą zacząć od wyboru między klasycznym PrestaShop, który wymaga obsługi własnego hostingu, a hostowanym PrestaShop, który zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć, a także usługi hostingowe.

Najlepsze funkcje PrestaShop

Dołącz do społeczności PrestaShop, aby tworzyć i współpracować z partnerami i innymi członkami społeczności 🛠️

Znajdź freelancerów i agencje, które pomogą Ci zbudować sklep internetowy w sieci PrestaShop Experts

Wybieraj spośród tysięcy modułów na PrestaShop Marketplace, aby uzyskać funkcje e-commerce, których potrzebujesz

Łatwe rozpoczęcie pracy z podstawowymi funkcjami e-commerce dzięki pakietowi modułów PrestaShop Essentials

Limity PrestaShop

Koszty poszczególnych płatnych modułów mogą się szybko sumować, jeśli korzystasz z kilku z nich

Może być wymagana pewna wiedza programistyczna - lub może być konieczne zatrudnienie programisty

PrestaShop ceny

Classic: Free, ale moduły mogą być dodatkowo płatne

Free, ale moduły mogą być dodatkowo płatne Hostowany: 24€/miesiąc

24€/miesiąc Niestandardowy: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje PrestaShop

G2: 4.3/5 (140+ opinii)

4.3/5 (140+ opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

8. osCommerce

przez osCommerce osCommerce jest wyjątkowy wśród opcji oprogramowania e-commerce, ponieważ składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, jest to darmowy koszyk na zakupy o otwartym kodzie źródłowym, który można dodać do swojego sklepu internetowego.

Jest to również platforma handlowa, na której można znaleźć zarówno płatne, jak i darmowe aplikacje, które można dodać do koszyka w celu rozszerzenia funkcji. Rynek aplikacji oferuje coś dla każdego: narzędzia do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, aplikacje do generowania raportów, narzędzia do projektowania, marketingu, wysyłki, płatności i wiele innych.

najlepsze funkcjeosCommerce

Zbuduj sklep internetowy z osCommerce, aby zachować pełną kontrolę nad swoim sklepem i danymi

Akceptuj płatności bez ponoszenia opłat za przetwarzanie płatności na platformie lub transakcje

Dołącz do społeczności osCommerce, aby uzyskać porady i spostrzeżenia od innych właścicieli sklepów i programistów

Przeglądaj osCommerce App Store, aby znaleźć aplikacje i dodać kluczowe funkcje do swojej witryny

limity osCommerce

Krzywa uczenia się jest stroma - będziesz potrzebować pewnej wiedzy programistycznej lub będziesz musiał zatrudnić programistę

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że interfejs użytkownika jest przestarzały

osCommerce ceny

Free to use the Shopping Cart

Aplikacje są mieszanką darmowych i płatnych

osCommerce oceny i recenzje

G2: 3.4/5 (ponad 30 recenzji)

3.4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4/5 (5+ recenzji)

9. Wix eCommerce

przez Wix eCommerce Wix rozpoczął swoją działalność jako łatwy kreator stron internetowych typu "przeciągnij i upuść" - a dziś ta platforma nadal oferuje wszystkie te funkcje, a także dodatkową funkcję, którą zapewnia Wix eCommerce.

Wix eCommerce jest jedną z najpopularniejszych platform e-commerce - nie tylko ze względu na łatwość obsługi, ale także dlatego, że daje przedsiębiorcom możliwość zarządzania wysyłką, płatnościami, marketingiem i innymi kluczowymi zadaniami za pomocą jednego ujednoliconego pulpitu.

Wix najlepsze funkcje eCommerce

Skorzystaj z kreatora stron Wix eCommerce, aby zbudować piękny sklep internetowy od podstaw

Użyj Wix eCommerce, aby dać istniejącemu sklepowi stacjonarnemu możliwość sprzedaży online

Zatrudnij partnerów Wix, aby pomogli ci w projektowaniu, tworzeniu lub marketingu strony internetowej

Skorzystaj z narzędzi do migracji, aby łatwo przenieść swoją witrynę e-commerce z własnego hostingu lub innej platformy na Wix

Wix limity e-commerce

Projekt witryny jest ograniczony do opcji dostępnych w każdym szablonie witryny

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Wix jest świetny dla startupów, ale nie jest tak skalowalny jak inne opcje

Wix eCommerce ceny

Light: $16/miesiąc

$16/miesiąc Core: $27/miesiąc

$27/miesiąc Business: 32 USD/miesiąc

32 USD/miesiąc Business Elite: 159 USD/miesiąc

159 USD/miesiąc Wix Rozwiązania Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Wix oceny i recenzje eCommerce

G2: 4,2/5 (ponad 1600 recenzji)

4,2/5 (ponad 1600 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 9 300 opinii)

Dowiedz się więcej Konkurenci Wix !

10. Ecwid

przez Ecwid Ecwid to platforma e-commerce zaprojektowana w celu zapewnienia pełnej kontroli nad wielokanałowymi wysiłkami sprzedażowymi. Dzięki niej możesz zarządzać sprzedażą wszędzie - w sklepie internetowym, w mediach społecznościowych, za pośrednictwem platform handlowych, takich jak eBay czy Amazon, a nawet w sklepach stacjonarnych.

Scentralizowane zarządzanie zapasami i cenami pomaga zapewnić spójność we wszystkich kanałach.

Ecwid najlepsze funkcje

Wykorzystanie automatyzacji do wysyłania e-maili z informacją o odzyskaniu koszyka i innych konfigurowalnych komunikatów

Tworzenie kuponów, kart podarunkowych i innych kuszących promocji

Akceptuj płatności z kart, Google Pay i Apple Pay

Dodaj dodatkowe funkcje do swojej witryny dzięki aplikacjom z Ecwid App Market

Korzystaj z aplikacji mobilnej Ecwid, aby zarządzać swoim biznesem online z dowolnego miejsca

Ecwid limity

Użytkownicy raportują, że Ecwid nie oferuje tak wielu opcji niestandardowych, jak inne opcje oprogramowania e-commerce

Koszt wielu dodatków, jeśli ich potrzebujesz, może być wysoki

Ecwid ceny

Free Forever

Venture: $14.08/miesiąc

$14.08/miesiąc Business: $29.08/miesiąc

$29.08/miesiąc Unlimited: $82.50/miesiąc

Ecwid oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (360+ recenzji)

4.7/5 (360+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (560+ opinii)

Inne narzędzia sprzedażowe

Shopify, BigCommerce i inni dostawcy oprogramowania e-commerce oferują pełen zestaw narzędzi zaprojektowanych specjalnie do ustawienia sklepów i marketingu produktów. Ale co z innymi aspektami Twojego biznesu? Na przykład, oprogramowanie takie jak ClickUp umożliwia korzystanie z szablonów do tworzenia person użytkowników lub nawet szkice opisów produktów z generatywnym AI.

ClickUp

Ustanawiaj mierzalne cele dla zadań i projektów z automatycznym postępem, aby skuteczniej osiągać cele ze zdefiniowanymi ośmioma czasu i wymiernymi celami

Jeśli chodzi o sprzedaż, ClickUp oferuje wiele pomocnych narzędzi. Na początek, ClickUp dla Teamów Sprzedaży zapewnia wszystko, co potrzebne do zarządzania lejkiem sprzedaży, od góry do dołu. Korzystaj z konfigurowalnych widoków cyklu pracy, aby tworzyć listy, tabele lub tablice Kanban, dzięki czemu możesz śledzić dane, transakcje, konta i leady sprzedażowe. 📈

Można również użyć ClickUp do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM) . Elastyczne widoki ułatwiają analizę danych każdego klienta. Automatyzacja pozwala scentralizować kontakt z klientami - wystarczy zintegrować e-mail z ClickUp, aby łatwo wysyłać aktualizacje lub ułatwić wdrażanie klientów.

Maksymalizacja wydajności w e-commerce z ClickUp

ClickUp jest również przeznaczony dla sprzedawców - z funkcjami zaprojektowanymi w celu zwiększenia wydajności. Jeśli musisz pisać opisy produktów lub inne rodzaje zawartości, ClickUp zapewnia Narzędzia AI do pisania tekstów do zrobienia. 📝

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Jako firma zajmująca się handlem elektronicznym, będziesz mieć również pewne cele i cele do spotkania - a ClickUp jest jednym z nich najlepszych aplikacji do śledzenia celów tam. Niezależnie od tego, czy śledzisz OKR, dotrzymujesz terminu wprowadzenia produktu na rynek, czy utrzymujesz swój zespół na zadaniu z cotygodniowymi celami, ta platforma zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć te cele.

Podziel swoje cele na konkretne zadania, aby przydzielić je członkom zespołu i skorzystaj z ClickUp Dashboards, aby śledzić metryki i uzyskać ogólny wgląd we wszystko, co dzieje się w obszarze roboczym Twojego zespołu.

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie w szczególności dla zespołów zajmujących się tworzeniem oprogramowania narzędzie do zarządzania projektami i współpracy które pomoże ci budować, uruchamiać i sprzedawać produkty SaaS. Dzięki tej platformie można tworzyć mapy drogowe produktów, śledzić błędy i problemy oraz integrować się z GitHub, GitLab i innymi platformami narzędziami deweloperskimi abyś mógł śledzić postępy w rozwoju i tworzyć lepszy produkt dla swoich niestandardowych klientów.

Skorzystaj z szablonu ClickUp Website Planner, aby rozpocząć tworzenie swojej strony e-commerce!

Stwórz scena plan rozwoju strony internetowej, który zabierze Cię od pomysłu do uruchomienia

Najlepsze funkcje ClickUp

Użyj Asystent pisania ClickUp AI do tworzenia opisów produktów i innych rodzajów zawartości dla Twojego biznesu online ✨

Zbierz swój zespół na platformie ClickUp, aby tworzyć, współpracować, śledzić zadania i zarządzać swoim sklepem - wszystko w jednym miejscu

Zarządzaj potencjalnymi klientami, sprzedażą i relacjami z klientami dzięki Łatwe w użyciu szablony CRM ClickUp Integracja z popularnymi usługami e-mail, usługami w chmurze i popularnymi narzędziami sprzedażowymi w celu stworzenia płynnego doświadczenia w całym stosie aplikacji

Korzystaj z tablic i 15 różnych widoków pracy, w tym list, tablic, wykresów Gannta i innych, aby wizualizować i współpracować nad rozwojem produktu, kampaniami marketingowymi i innymi istotnymi zadaniami

Limity ClickUp

Jako platforma do zarządzania pracą, ClickUp nie może być używany do tworzenia lub hostowania sklepu e-commerce - ale można go używać do zarządzania projektem internetowym / deweloperskim i zasobami

Początkujący będą musieli poświęcić sporo czasu na poznanie wszystkich funkcji oferowanych przez tę aplikację

ClickUp pricing

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży, aby uzyskać niestandardowy plan

Skontaktuj się z zespołem sprzedaży, aby uzyskać niestandardowy plan ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

Przenieś swój Business na wyższy poziom dzięki oprogramowaniu Ecommerce i ClickUp

Odpowiednie oprogramowanie e-commerce pomoże Ci zbudować, hostować i prowadzić sklep internetowy. Dodając do tego solidną aplikację do zarządzania projektami, będziesz w stanie być na bieżąco ze sprzedażą i marketingiem, relacjami z klientami, danymi powstania i nie tylko.

Jako właściciel biznesu e-commerce możesz korzystać z ClickUp, aby być na bieżąco z tymi wszystkimi zadaniami i nie tylko - w tym z zarządzaniem zapasami, opracowywaniem nowych produktów, wielokanałowymi kampaniami marketingowymi itp.

Chcesz spróbować? Zarejestruj się w ClickUp za darmo aby dowiedzieć się, jak pomoże Ci to zmaksymalizować powodzenie Twojego biznesu e-commerce.