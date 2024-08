15 Beste servicedesk softwaretools voor IT-ondersteuning in 2024

Een bedrijf runnen betekent ook dat je te maken krijgt met query's en problemen van klanten. Ja, e-mailondersteuning en gedeelde inboxen zijn daar geweldig voor! Ze houden iedereen op de hoogte en maken communicatie een fluitje van een cent.

Maar als je bedrijf groeit, zijn deze methoden misschien niet meer genoeg. Het kan zijn dat je e-mails mist, moeite hebt met het bijhouden van taken en zelfs klanten ongelukkig maakt.

Als deze uitdagingen u aanspreken, is uw bedrijf waarschijnlijk het huidige systeem voor het ondersteunen van e-mail ontgroeid en moet u zich gaan verdiepen in servicedesksoftware.

Voor alle duidelijkheid: servicedesk software is een gecentraliseerde hub voor het beheren en oplossen van tickets voor klantenservice. Er zijn veel soorten servicedesksoftware op de markt, van eenvoudige tools met basisfuncties voor ticketing tot tools met geavanceerde functies zoals automatisering en analyse van rapportages. 📈

In dit artikel laten we je kennismaken met de 15 beste servicedesk software voor IT-ondersteuning. We hebben deze tools zorgvuldig onderzocht en uitgekozen op basis van hun functies, klantbeoordelingen en prijzen.

Wat moet je zoeken in servicedesk-software?

Als u op zoek bent naar de juiste servicedesk-software voor uw bedrijf, stel dan de volgende sleutelvragen over elke optie:

Is de software gemakkelijk in te stellen en te gebruiken?

Kan ik de software aanpassen aan de specifieke behoeften van mijn bedrijf?

Biedt de softwareautomatisering voor routinetaken?

Biedt het gedetailleerde analyses en rapportage?

Kan de software worden geïntegreerd met andere tools die ik al gebruik?

Is het toegankelijk via het web en via desktop- en mobiele apps?

Kan de software omgaan metAFHANDELEN zoals het toewijzen, bijhouden en prioriteren van tickets?

Biedt het communicatiekanalen en samenwerkingsfuncties voor het direct delen van informatie?

Gebruik de ClickUp Whiteboards om taken toe te wijzen, toegewezen personen te taggen en alles wat nodig is om uw volgende samenwerking van start te laten gaan

De 15 beste servicedesksoftware voor gebruik in 2024

Hier is onze top 15 van de beste servicedesk software die uw IT-ondersteuningsactiviteiten kan transformeren de productiviteit van je team kan verbeteren en de klanttevredenheid kan verhogen.

Maak slimmere formulieren in ClickUp met voorwaardelijke logica om het proces te stroomlijnen, hoe complex het ook is

ClickUp is een uitgebreid platform voor projectmanagement en productiviteit dat ook kan dienen als flexibele en effectieve service- en helpdeskoplossing. De krachtige functies bieden een breed bereik aan flexibiliteit voor het beheren van processen voor klantenservice ervoor zorgen dat uw IT- en ondersteuningsteams hun taken kunnen uitvoeren. ClickUp formulieren vormen de basis van uw IT-werkstroom. Gebruik het om vragen, problemen en informatie te verzamelen feedback van uw klanten . De details die in deze formulieren worden vastgelegd, worden naadloos omgezet in tickets binnen de projectmanagement interface van ClickUp, waardoor het gemakkelijker wordt om problemen te prioriteren, bij te houden en op te lossen. ✨

Met meer dan 15 verschillende weergaveopties, waaronder lijsten- en kanbanweergaven, kunt u met ClickUp uw taken visualiseren op een manier die het beste bij uw werkstroom past. De lijstweergave biedt een eenvoudig, gedetailleerd overzicht van taken, terwijl de Kanban-weergave een visuele workflow mogelijk maakt waarbij taken over kolommen worden verplaatst naarmate ze vorderen.

En als u deze systemen niet vanaf nul wilt opbouwen, biedt ClickUp meer dan 50 kant-en-klare sjablonen zoals de ClickUp Helpdesk Ticket Sjabloon speciaal ontworpen als een IT-servicebeheeroplossing om werkstromen te ondersteunen. Hiermee kan uw team snel processen instellen voor incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingsbeheer en meer. 🤩

ClickUp beste functies

Ontgrendel de sleutel functies met het gratis abonnement

Dynamische en interactieve formulieren maken metvoorwaardelijke logica in ClickUp Formulieren

Aangepaste velden gebruiken om ticketgegevens vast te leggen, zoals incidenttype, beschrijving en ernst, en zelfs bestanden zoals schermafbeeldingen toevoegen voor extra context

Aangepaste statussen aanmaken om de voortgang van tickets van begin tot eind te stroomlijnen en bij te houden

GebruikClickUp Dashboards met aanpasbare widgets om lopende tickets, werklast van het team en doelen van het bedrijf te controleren 🧰

Verkrijg diepgaand inzicht in de prestaties van teams met de uitgebreide functie voor rapportage

Met ongeveer100 integraties waaronder Zapier en API toegang, past ClickUp gemakkelijk in bijna elke tech stack

Werk samen met je team via Taak opmerkingen, chatten enClickUp Documenten* Gebruik ClickUp's notificatiesysteem om gebruikers te waarschuwen voor updates, deadlines, opmerkingen en meer, zodat iedereen altijd op de hoogte is

Automatiseringen uitvoeren om terugkerende taken te elimineren, zoals het toewijzen van tickets, de instelling van deadlines, het bijwerken van ticketstatussen en het toevoegen van volgers aan een ticket

Gesprekken samenvatten en antwoorden genereren metClickUp AI ClickUp limieten

Nieuwe gebruikers moeten mogelijk ClickUp'sGEBRUIKEN om alle functies te leren kennen

Sommige functies kunnen ontbreken in de mobiele app in vergelijking met de web- en desktop-apps

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Freshservice

via Freshworks Freshservice (ontwikkeld door Freshworks) is een cloudgebaseerde oplossing voor IT-servicemanagement (ITSM) die functies voor incident-, probleem- en wijzigingsbeheer biedt om bedrijven te helpen problemen op het gebied van IT- en incidentbeheer snel te beheren en op te lossen.

Met de functie voor automatisering van workflows kunt u tickets automatisch aan de juiste teamleden toewijzen op basis van vooraf gedefinieerde criteria, waardoor de efficiëntie en responstijd van uw klantenservice en serviceverzoeken worden verbeterd.

Freshservice beste functies

Heeft een gebruiksvriendelijke interface en ticketbeheersysteem dat goed werkt met mobiele apps voor Android en iOS

Bevat een selfserviceportaal waar gebruikers oplossingen voor veelvoorkomende problemen kunnen vinden, de status van hun tickets kunnen bijhouden of nieuwe tickets kunnen aanmaken

Hiermee kunt u een georganiseerde,doorzoekbare klantendatabase van nuttige artikelen en oplossingen voor veelvoorkomende problemen voor gebruikers 🔎

Biedt gedetailleerde analyses en rapportages, waarmee teams inzicht krijgen in de productiviteit van de servicedesk en de algehele IT-prestaties kunnen bijhouden

Freshservice limieten

Geen gratis abonnement

Soms traag en hapert het

Beperkte functionaliteit voor projectmanagement

Freshservice prijzen

Starter: $29/maand per agent

$29/maand per agent Groei: $59/maand per agent

$59/maand per agent Pro: $115/maand per agent

$115/maand per agent Enterprise: $145/maand per agent

Beoordelingen en recensies van Freshservice

G2: 4.6/5 (950+ beoordelingen)

4.6/5 (950+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (530+ beoordelingen)

3. Vision Helpdesk

via Vision Helpdesk Vision Helpdesk is een helpdesksoftware en ticketbeheersysteem voor kleine bedrijven die ondersteuningsgerelateerde activiteiten willen organiseren. U kunt query's, klachten en ondersteuningsverzoeken van klanten bijhouden die binnenkomen via verschillende kanalen, waaronder telefoongesprekken, berichten via sociale media en live chatten op uw klantenserviceafdeling.

Vision Helpdesk maakt "tickets" aan voor elke query van een klant, zodat het ondersteuningsteam problemen systematisch kan opvolgen en oplossen.

Vision Helpdesk beste functies

Beheer alle query's van klanten op een centrale locatie

Gebruik de live chat tool voor real-time communicatie met klanten

Klanten de status van hun tickets laten indienen, bijhouden en zoekenkennisbank artikelen met de self-serviceclient portal functie

Ondersteuning in meerdere talen voor sjablonen voor e-mail, portaal enkennisbeheer* Gebruik de automatisering functie voor het automatisch toewijzen van tickets aan team leden en het sluiten van tickets

Vision Helpdesk limieten

Er is geen gratis abonnement

Volgens sommige gebruikers is de mobiele app instabiel

Je moet $500 betalen om de Vision Helpdesk branding onderaan het klantenportaal te verwijderen (zelfs als je het hoogst betaalde abonnement hebt)

Vision Helpdesk prijzen

Starter Helpdesk: $15/maand per agent

$15/maand per agent Pro Helpdesk: $25/maand per agent

$25/maand per agent Satelliet helpdesk: $30/maand per agent

$30/maand per agent Pro Service Desk : $40/maand per agent

$40/maand per agent Ent Service Desk : $60/maand per agent

Vision Helpdesk beoordelingen en reviews

G2: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

4.7/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4. ServiceNow

via ServiceNowServiceNow is een IT-helpdeskoplossing die is ontworpen voor grote ondernemingen. Het biedt uitgebreide functies zoals incidentbeheer, proactief beheer van problemen en afstemming van IT-services op doelen van de business. De helpdesksoftware omvat ook klantenservicebeheer functies voor het stroomlijnen van interacties tussen klant en agent.

ServiceNow beste functies

Met probleem- en incidentbeheer kunt u snel taken toewijzen en de voortgang in realtime bijhouden

Met de module voor het beheer van IT-middelen kunt u inventaris bijhouden, aanvragen voor middelen automatiseren en activa-audits uitvoeren

Volledig aanpasbare formulieren, workflows, dashboards en rapporten helpen u het platform aan te passen aan uw specifieke bedrijfsbehoeften

Geïntegreerde AI zorgt voor functies zoals zoeken, virtuele chatbot, voorspellende analyses en automatisering van routinetaken

De helpdesksoftware integreert gemakkelijk met externe apps

ServiceNow beperkingen

Geen gratis abonnement of proefversie

Verborgen abonnementen

Steile leercurve voor helpdesksoftware

Soms trage laadsnelheden

ServiceNow prijzen

Neem contact op met het ServiceNow team voor prijzen

ServiceNow beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (360+ beoordelingen)

4.4/5 (360+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (190+ beoordelingen)

5. Rezo

via Rezo Rezo is een AI-gebaseerde klantervaringsoplossing voor grote ondernemingen. Het maakt gebruik van spraak-, intentie- en sentimentherkenning en -analyse om klantinteracties te automatiseren in al uw voice en non-voice ondersteuningskanalen. Dit zorgt voor snellere probleemoplossingen en verbeterde klantervaringen.

Rezo beste functies

Ondersteunt spraak en digitale kanalen zoals e-mail en sociale media

Voert klantinteracties uit in meer dan 30 talen

Verzamelt klanttevredenheidsscores en feedback over al uw ondersteuningskanalen voor inzichten om te verbeteren

Verzamelt inzichten in de prestaties van agenten zodat u trainingsmogelijkheden kunt identificeren

Maakt gebruik van een intelligente routeringsfunctie om problemen bij het ondersteunen te analyseren en ze naar de relevante afdeling te routeren

Rezo limieten

Geen gratis abonnement of proefversie

Verborgen abonnementen

Beperkte integraties en geavanceerde servicedesk functies

Rezo prijzen

Neem contact op met het Rezo team voor een aangepaste offerte

Rezo beoordelingen en reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Verheffen

via Exaleren Exalate is een synchronisatieplatform dat vaak wordt gebruikt voor het bijhouden van problemen en projectmanagement. Het belangrijkste doel is om naadloze en veilige gegevenssynchronisatie mogelijk te maken tussen verschillende systemen zoals Jira, ServiceNow, Azure DevOps, Zendesk, GitHub en Salesforce.

Dit is erg handig voor functieoverschrijdende teams die behoefte hebben aan real-time gegevensuitwisseling tussen verschillende platforms en systemen. 🌐

Exalate beste functies

Biedt een visuele modus (drag-and-drop interface) of scriptmodus om uw integraties te configureren

Maakt bidirectionele (tweerichtings) of unidirectionele (eenrichtings) synchronisatie mogelijk, afhankelijk van de specifieke behoeften van uw werkstroom

Geeft u voltooide controle over welke gegevens gesynchroniseerd moeten worden, hoe en wanneer

Deelt alleen de noodzakelijke gegevens, met behoud van een hoog niveau van privacy en veiligheid

Exalate beperkingen

Moeilijk in te stellen, vooral voor niet-technische gebruikers

Af en toe downtime

Exalate prijzen

Gratis abonnement

Exalate voor Jira: $6/maand

$6/maand Exalate voor GitHub: $115/maand

$115/maand Exalate voor Zendesk : $115/maand

$115/maand Exalate voor Salesforce : $335/maand

$335/maand Exalate voor Azure DevOps: $335/maand

$335/maand Exalate voor ServiceNow: Neem contact op voor prijzen

Exalate beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (60 beoordelingen)

4.7/5 (60 beoordelingen) Capterra: N/A

7. Slack

via SlackSlack is een cloud-gebaseerde communicatie en samenwerkingstool voor ondernemingen dat gebruikt kan worden door ondersteuningsteams om interne informatiestromen te beheren. Het maakt gebruik van chatten, "kanalen" genaamd, voor real-time communicatie en het delen van bestanden. Kanalen kunnen worden georganiseerd op basis van teams, projecten, clients of andere relevante criteria.

Voor privé of kleine groepsgesprekken biedt Slack ook direct messaging.

Slack beste functies

Ondersteuningsteams kunnen in realtime samenwerken via het web, desktop en mobiele apparaten

Kanalen kunnen worden gebruikt om mensen van verschillende afdelingen samen te brengen wanneerfunctieoverschrijdende samenwerking nodig is om een ticket op te lossen 👥

Uitgebreide integraties maken het gemakkelijk om verbinding te maken met andere programma's in je tech stack

Met de functie Huddle kun je videobellen en schermen delen met je team

Of een lid van het team nu in vergadering is, gaat lunchen of op vakantie is, ze kunnen hun status bijwerken om iedereen op de hoogte te houden

Slack detecteert en toont automatisch de lokale tijd voor elk team lid in hun profiel, waardoor het makkelijker wordt om te werken met wereldwijde teams in verschillende tijdzones

Slack limieten

Zoekfunctie is beperkt voor oudere gesprekken en bestanden

De prijs kan duur zijn voor kleine teams met een budget

Huddle mist geavanceerde functies zoals virtuele achtergronden en breakout rooms die wel beschikbaar zijn in speciale video conferencing tools

Slack prijzen

Gratis abonnement

Pro: $7,25/maand per gebruiker

$7,25/maand per gebruiker Business+: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Enterprise-rooster: Neem contact op met de verkoopafdeling

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (31.500+ beoordelingen)

4.5/5 (31.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

8. Jira Servicebeheer

via Jira Servicebeheer door Atlassian Voortbouwen op het succes van Jira Software atlassian ontwikkelde Jira Service Management (voorheen Jira Service Desk) als een gespecialiseerde tool voor IT Teams. Hiermee kunnen ze taken zoals incidenten, serviceverzoeken en wijzigingen efficiënt afhandelen.

Jira Service Management beste functies

Heeft een aanpasbare selfserviceportal waar klanten antwoorden kunnen vinden op veelgestelde vragen of hulp kunnen vragen aan het ondersteuningsteam

Stelt je in staat om service level agreements (SLA's) op te stellen en te beheren met real-time bijhouden, zodat ze consistent worden nageleefd

Integreert naadloos met Confluence om een kennisbank te creëren, zodat gebruikers zelfstandig oplossingen kunnen vinden voor veelvoorkomende problemen 🧑‍💻

Biedt ITIL-gecertificeerde servicedeskprocessen, die ervoor zorgen dat IT-praktijken in lijn zijn met internationale IT-servicemanagementstandaarden

Jira Service Management limieten

Te complex en moeilijk te navigeren voor nieuwe gebruikers

Soms traag en buggy

Onoverzichtelijke gebruikersinterface

Jira Service Management prijzen

Gratis abonnement

Standaard: begint bij $21/maand per agent

begint bij $21/maand per agent Premium: begint bij $47/maand per agent

begint bij $47/maand per agent Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Jira Service Management beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

4.3/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

9. Scout helpen

via Help Scout Help Scout is een helpdesksysteem dat is ontworpen voor kleine tot middelgrote bedrijven. Het biedt functies voor het beheren van ondersteuningsdocumentatie, interacties met klanten, en ticketsysteem s.

De helpdesksoftware heeft een intuïtieve interface waarmee teams snel tickets kunnen delegeren en de voortgang kunnen bewaken om ervoor te zorgen dat query's van klanten tijdig worden opgelost. ⏰

Help Scout beste functies

Biedt klantenservice via e-mail, live chatten en een kennisbank

Bevordertsamenwerking in teams binnen ondersteuningsteams door middel van de collaboratieve inbox functie 📧

Biedt automatisering voor het afhandelen van terugkerende taken zoals tickettoewijzingen en het verzenden van bulkantwoorden

Heeft 50+ integraties metSaaS-tools zoals Slack, Trello en Salesforce

Help Scout beperkingen

Kan niet meerdere leden van een team aan een ticket toewijzen

Heeft alleen basisfuncties voor mobiele apps

Ondersteunt beperkt talen

Help Scout prijzen

Standaard: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Plus: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Pro: Neem contact op voor prijzen

Help Scout beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (390+ beoordelingen)

4.4/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

10. Oplossen

via Ga naar oplossen GoTo Resolve (voorheen GoToAssist) is een gespecialiseerde IT-beheersoftware waarmee ondersteuningsteams op afstand problemen van gebruikers kunnen oplossen, nieuwe software kunnen instellen of kunnen uitleggen hoe een applicatie gebruikt moet worden. De sterke, betrouwbare en veilige verbindingen maken het tot een hulpmiddel van onschatbare waarde, vooral voor teams op afstand die gevoelige gegevens verwerken.

GoTo Resolve beste functies

Ondersteunt klanten op afstand via e-mail of een koppeling, zonder dat ze extra software hoeven te downloaden 🙌

Laat ander IT-personeel deelnemen aan sessies op afstand wanneer dat nodig is om extra ondersteuning te bieden

Sessies voor ondersteuning op afstand opnemen voor toekomstig gebruik

Integreert met populaire tools zoals Slack, Teams van Microsoft en Zendesk

GoTo Resolve limieten

Ondervindt af en toe storingen

Beperkte rapportage en analyses

Een gebrek aan uitgebreide integraties

GoTo Resolve prijzen

Gratis abonnement

Ondersteuning op afstand: begint bij $50/maand

begint bij $50/maand Standaard: begint bij $70/maand

begint bij $70/maand Premium: Neem contact op voor prijzen

GoTo Resolve beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (400+ beoordelingen)

4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (190+ beoordelingen)

11. Zoho Desk

via Zoho Desk Zoho Desk is servicedesksoftware die prioriteit geeft aan de tevredenheid van gebruikers. Het vereenvoudigt het proces van klantenservice en maakt het makkelijker voor supportmedewerkers om hulp te bieden en voor klanten om oplossingen voor hun problemen te vinden.

Zoho Desk beste functies

Multi-channel ticketing systeem betekent dat klanten contact met je kunnen opnemen via e-mail, telefoon, chatten, sociale media en self-service portals

Functies voor productiviteit van agenten, zoals ticket delen, botsingdetectie en automatisering om ondersteuningsprocessen te stroomlijnen

Uitgebreide analyses en rapportage om de prestaties van ondersteuningsteams te volgen en gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn

Integraties met andere Zoho-producten en apps van derden verbeteren de communicatie en werkstroom

Zoho Desk beperkingen

Steile leercurve bij het eerste gebruik van de software

Limieten aan het aantal weergaven van tickets in het gratis abonnement kunnen het nut van de software beperken.

Zoho Desk prijzen

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Professioneel: $35/maand per gebruiker Enterprise: $50/maand per gebruiker

Zoho Desk beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (4700+ beoordelingen)

4.4/5 (4700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

12. Spiceworks

via Spiceworks Spiceworks is een servicedesksoftwareoplossing die speciaal is ontworpen voor IT-professionals. Het is een IT-ticketing systeem dat helpt bij het beheren en beantwoorden van verzoeken van gebruikers.

Spiceworks beste functies

Helpdesksoftware biedt ticketbeheer, inventarisatie en een gebruikersportal voor al uw IT-ondersteuningsbehoeften

Tools voor netwerkbewaking houden uw servers, printers, switches en meer in de gaten

Een learning hub met instructieve content helpt IT-professionals op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en technologieën

Een levendig communityforum voor gebruikers waar IT-professionals advies kunnen delen, problemen kunnen oplossen en de nieuwste IT-ontwikkelingen kunnen bespreken

Spiceworks beperkingen

Een grondig rapportagesysteem voor gedetailleerde analyse van IT-problemen ontbreekt

Af en toe problemen met de prestaties van de software

Spiceworks prijzen

Free voor alle gebruikers

Spiceworks beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (540+ beoordelingen)

13. LiveAgent

via LiveAgent LiveAgent is een krachtig alles-in-één platform voor klantenservice dat dient als helpdeskoplossing voor bedrijven van elke grootte. Het combineert vele kanalen in één platform, waardoor klantcommunicatie efficiënter.

LiveAgent beste functies

Biedt een universele inbox voor alle query's van klanten via verschillende kanalen, zoals e-mail, sociale media, chatten en telefoongesprekken

Geavanceerde automatiseringstools die ondersteuningsprocessen helpen stroomlijnen

Uitgebreid ticketingsysteem voor ondersteuning met een ingebouwd CRM

Functie voor een klantenportaal voor zelfhulp, inclusief een kennisbank, forums en feedbacksysteem

LiveAgent limieten

De interface van de software is zeer functioneel, maar voelt soms niet modern aan. Sommige gebruikers rapporteren ook problemen met de mobiele responsiviteit van de software.

LiveAgent prijzen

Klein: $9/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

$9/maand per agent (jaarlijks gefactureerd) Middelgroot: $29/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

$29/maand per agent (jaarlijks gefactureerd) Groot: $49/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

$49/maand per agent (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $69/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

LiveAgent beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

4.5/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

14. Salesforce Service Cloud

Via Salesforce Salesforce Service Cloud is servicedesk-software die is uitgerust met klantenserviceoplossingen die de klantrelaties verbeteren door alle klantvragen vanuit verschillende kanalen samen te brengen in één intuïtieve interface. Het staat bekend om zijn brede bereik aan functies zoals intelligente case routing, omnichannel interacties en self-service portals.

Salesforce Service Cloud beste functies

Uitgebreide CRM-functies met het in kaart brengen van het klanttraject, bijhouden van communicatie en contactgeschiedenis

Omnichannel klantcommunicatie, met integratie van sociale media, e-mails, berichten of oproepen

Geavanceerd casemanagement met intelligente routering, prioriteitstelling en automatische toewijzing van casussen op basis van casusgegevens en vaardigheden van agenten

Integraties met het uitgebreide software-ecosysteem van Salesforce voor naadloze werking op alle bedrijfsafdelingen

Salesforce Service Cloud limieten

Gebruikers hebben een steile leercurve en een complexe gebruikersinterface gerapporteerd

Gebrek aan duidelijkheid over de prijs en veel functies vereisen extra kosten

Prijzen van Salesforce Service Cloud

Starter: $25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $75/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$75/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $150/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$150/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Unlimited: $300/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Salesforce Service Cloud beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (2.200+ beoordelingen)

4.2/5 (2.200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (700+ beoordelingen)

15. SuuportBee

via SupportBee SupportBee is een simplistische, cloudgebaseerde helpdesksoftware waarmee teams e-mails, tickets en opmerkingen van klanten kunnen beheren vanaf één enkel platform. Het is bedoeld om de workflows van de klantenservice te stroomlijnen door te fungeren als een uniforme inbox, die elke interactie met de klant rechtstreeks bij de teams aflevert.

SupportBee beste functies

Ongecompliceerd ticketsysteem dat alle inkomende e-mails van klanten omzet in tickets

Inbox voor samenwerking, zodat de leden van het team commentaar kunnen geven en kunnen samenwerken aan oplossingen voor klanten

Integratie capaciteit met populaire tools zoals Slack, Asana en Trello

Mobiele toepassingen om onderweg klantvragen bij te houden

SupportBee limieten

Beperkte functie in vergelijking met andere helpdesksoftware

Geen native functies voor live chatten of ondersteuning via oproepen

SupportBee prijzen

Startup: $13/maand per gebruiker

$13/maand per gebruiker Enterprise: $17/maand per gebruiker

SupportBee beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (5+ beoordelingen)

4.1/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (25+)

Geef uw klantervaring een boost met de beste servicedesk-software

Door de juiste service- of helpdesksoftware voor uw bedrijf te kiezen, kunt u de productiviteit van uw teams en de ervaring met de klantenservice aanzienlijk verbeteren.

En als het aankomt op het bereiken van deze doelen, onderscheidt ClickUp zich van de rest. De intuïtieve interface en uitgebreide functies maken het bijhouden van problemen, ticketbeheer en samenwerking tussen teams moeiteloos. ⚡️ Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en probeer het zelf!