Het beheren van vrijwilligers in spreadsheets kan eenvoudige planning veranderen in uren aan vermijdbaar administratief werk. Dubbel geboekte diensten, gemiste follow-ups en versnipperde gegevens kosten allemaal tijd die beter besteed kan worden aan het werk dat er echt toe doet.

Aangezien één uur vrijwilligerswerk nu een waarde heeft van $ 34,79, kunnen zelfs een paar uur per week die verloren gaan aan handmatige coördinatie snel oplopen. Daarom is het belangrijk om de juiste vrijwilligersbeheersoftware te kiezen.

We hebben de 20 beste softwareprogramma's voor vrijwilligersbeheer op een rijtje gezet om je te helpen bij het vereenvoudigen van de planning, het verbeteren van de communicatie en het beter benutten van elke vrijwilligersuur. 📊

De beste software voor vrijwilligersbeheer in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van alle vrijwilligersbeheersoftware op deze lijst:

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Non-profitorganisaties van elke grootte die op zoek zijn naar een alles-in-één platform voor teams van elke grootte en schaal Inschrijfformulieren voor vrijwilligers, dienstroosterplanning met kalender- en gantt-weergaven, tijdsregistratie, dashboards, AI-aangedreven overzichten Voor altijd gratis; aanpassing mogelijk voor ondernemingen VolunteerHub Grote ondernemingen die grote hoeveelheden vrijwilligersroosters beheren en CRM-synchronisatie uitvoeren Zelfbedieningsportaal voor vrijwilligers, CRM-integraties (Blackbaud), sms-herinneringen, check-in-kiosken op locatie Abonnementen vanaf $ 143 per maand SignUpGenius Particulieren en kleine groepen die eenvoudige, eenmalige aanmeldingen van vrijwilligers coördineren Dienstrooster met slepen en neerzetten, incasso, wachtlijsten, automatische herinneringen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 11,99 per maand Bloomerang Volunteer Middelgrote non-profitorganisaties van middelgrote grootte die zich richten op het omzetten van langdurige vrijwilligers in financiële donateurs Synchronisatie van vrijwilligers- en donateurs-CRM, betrokkenheidsscores, antecedentenonderzoek, mobiel vrijwilligersbeheer Abonnementen vanaf $ 119 per maand CERVIS Kleine tot middelgrote organisaties met een kleine of middelgrote grootte die grote vrijwilligersdatabases beheren met wisselende deelnemers Onbeperkt aantal vrijwilligers, groepsregistraties, geautomatiseerde bedankberichten, ondersteuning bij de introductie Abonnementen vanaf $ 25 per maand GetConnected door Galaxy Digital Ondernemingen en grote netwerken (gemeenten, universiteiten) die stadsbrede vrijwilligershubs beheren Hub voor vrijwilligerswerk bij meerdere organisaties, bijhouden van service learning, werkstroom voor rampenbestrijding Aangepaste prijzen Volgistics Middelgrote non-profitorganisaties met een middelgrote grootte die behoefte hebben aan uitgebreide aangepaste mogelijkheden en flexibele, modulaire vrijwilligersdatabases Aangepaste velden, automatisering van mijlpalen, vrijwilligersbeheer voor meerdere locaties Abonnementen vanaf $ 9 per maand iVolunteer Kleine tot middelgrote organisaties met een kleine of middelgrote grootte die terugkerende, gratis gebeurtenissen organiseren Advertentievrije planning, wizard voor gebeurtenissen, vrijwilligersportaal, mobiel inchecken Gratis; Aangepaste prijzen Track It Forward Particulieren en scholen die prioriteit geven aan het bijhouden van uren en het volgen van mijlpalen bij het afstuderen Urenregistratie via mobiel, GPS-verificatie, het bijhouden van mijlpalen Abonnementen vanaf $ 15 per maand WhenToHelp Middelgrote tot grote teams die complexe, wiskundig veeleisende dienstroosters beheren Algoritme voor automatisch invullen van roosters, ruilplatform voor vrijwilligers, toewijzingen op basis van voorkeuren Prijzen voor abonnementen Volunteero Middelgrote non-profitorganisaties van middelgrote grootte die mobiel voorop stellen en zich richten op betrokkenheid en behoud Geautomatiseerde referenties, gamificatiebadges, Zapier-integraties Aangepaste prijzen VolunteerLocal Ondernemingen die grootschalige publieke gebeurtenissen organiseren en behoefte hebben aan een snelle, soepele registratie Aanmelden gratis, inchecken via kiosk, automatisering van wachtlijsten Abonnementen vanaf $ 200 per gebeurtenis Mobiliseer Middelgrote tot grote belangenorganisaties en politieke campagnes die via netwerken rekruteren Netwerk voor gebeurtenispromotie, door vrijwilligers geleide gebeurtenissen, tools voor belangenbehartiging Gratis; Aangepaste prijzen Grotere impact Gevestigde middelgrote non-profitorganisaties die de impact van hun programma's en het financiële rendement bijhouden Portaal voor zelfplanning, rapportage over het rendement van vrijwilligers, trainingsmodules Aangepaste prijzen Rally Individuen en kleine teams die vergaderingen of eenmalige projecturen coördineren Tijdregistratie, synchronisatie van tijdzones, anonieme deelname Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per maand TimeCounts Kleine tot middelgrote teams met een kleine of middelgrote grootte die prioriteit geven aan moderne communityhubs en onboarding Vrijwilligersportalen met huisstijl, checklists voor onboarding, filters op vaardigheden Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 59 per maand Rosterfy Internationale ondernemingen en grote wereldwijde gebeurtenissen die behoefte hebben aan end-to-end-automatisering Automatisering van werving, mobiele app voor vrijwilligers, ESG-rapportage Aangepaste prijzen HandsOn Connect Grote ondernemingen die een Salesforce-native oplossing nodig hebben voor multinationale coördinatie Op Salesforce gebaseerd CRM, meertalige interface, SDG bijhouden Aangepaste prijzen Givlly Vrijwilligersbeheer Middelgrote maatschappelijke dienstverleners van middelgrote omvang die behoefte hebben aan geïntegreerde compliance-training Ingebouwd LMS, MVO-rapportage, mobiele apps voor vrijwilligers Aangepaste prijzen Jotform Volunteer Management Suite Kleine tot middelgrote teams zetten ingevulde formulieren om in geautomatiseerde takenborden Formulierautomatisering, elektronische handtekeningen, visuele borden voor het bijhouden van taken Free; betaalde abonnementen vanaf $ 19,50 per maand

Waar moet je op letten bij vrijwilligersbeheersoftware?

Om een oplossing voor vrijwilligersbeheer te vinden die je leven gemakkelijker maakt, moet je letten op deze vijf onmisbare functies:

Naadloze onboarding van vrijwilligers: zoek naar aanpasbare registratieformulieren die automatisch vaardigheden en verklaringen vastleggen

Zelfstandig inplannen: Kies een tool waarmee vrijwilligers via hun telefoon door de diensten kunnen bladeren en zichzelf kunnen aanmelden via e-mail, waardoor het heen-en-weer e-mailen wordt verminderd

Geautomatiseerde communicatie: Zorg ervoor dat de software automatische herinneringen voor diensten kan triggeren via sms of e-mail en dat deze drag-and-drop-kalenders ondersteunt, zodat je het aantal no-shows kunt verminderen en iedereen op de hoogte blijft

Impactrapportage en urenbijhouden: Geef prioriteit aan functies die vrijwilligersuren bijhouden en overzichtelijke, exporteerbare Geef prioriteit aan functies die vrijwilligersuren bijhouden en overzichtelijke, exporteerbare projectrapporten genereren om uw impact aan donateurs aan te tonen

CRM- en toolintegraties: Kies een platform dat kan synchroniseren met uw bestaande donateursdatabase, zodat u een 360-gradenweergave krijgt van hoe uw donateurs zich gedragen

📮 ClickUp Insight: 33% van de respondenten zegt spreadsheets te gebruiken, voornamelijk omdat ze bekend zijn met de tool of omdat deze al deel uitmaakt van hun bestaande installatie. Voor veel teams, vooral kleinere, zijn kosten en gebruiksgemak belangrijker bij het nemen van beslissingen dan de beschikbare functies. Wanneer budgetten beperkt zijn, is het logisch om vast te houden aan de tools waar iedereen al toegang toe heeft en mee vertrouwd is, zelfs als deze extra handmatig werk vereisen om georganiseerd te blijven. ClickUp biedt een alternatief dat alles eenvoudig houdt zonder nog meer apps toe te voegen. Taken, documenten, dashboards, chat en zelfs video-updates met Clips bevinden zich allemaal in één werkruimte, ondersteund door ingebouwde AI voor samenvattingen en automatisering. In plaats van gegevens en updates in meerdere tools te beheren, krijgen teams één werkruimte om projecten te coördineren, updates te delen en op één lijn te blijven, zonder dat dit extra complexiteit met zich meebrengt.

De beste software voor vrijwilligersbeheer

Sommige tools voor vrijwilligersbeheer zijn gratis, terwijl andere kortingen voor non-profitorganisaties of geavanceerdere betaalde abonnementen bieden. In de onderstaande lijst staan de beste opties voor teams van verschillende groottes, met verschillende werkstroom-omstandigheden en budgetten.

1. ClickUp (Het beste voor alles-in-één vrijwilligersactiviteiten en coördinatie van non-profitorganisaties)

Maak aanpasbare ClickUp-formulieren voor vrijwilligersvacatures, aanmeldingen en feedback

ClickUp is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte die de coördinatie, documentatie, communicatie en rapportage van vrijwilligers in één werkruimte samenbrengt. Het helpt je team om van werving naar impact te gaan zonder te hoeven schakelen tussen meerdere platforms, waardoor je uiteindelijk werkversnippering voorkomt.

Het is ook ontworpen om non-profitorganisaties breder te ondersteunen, waaronder vrijwilligerscoördinatie, rapportage aan belanghebbenden en functieoverschrijdende planning, met non-profitspecifieke tarieven voor in aanmerking komende organisaties.

Laten we eens kijken hoe! 🤩

Zet aanmeldingen van vrijwilligers om in georganiseerd werk

ClickUp Forms overbrugt de kloof tussen het verzamelen van informatie en het organiseren van het daaropvolgende werk. Elke verzonden formulier kan direct een ClickUp-taak aanmaken in de werkruimte waar gebeurtenissen, schema's en vrijwilligerscoördinatie al staan.

Naast evenementregistratie kunnen formulieren teams ook helpen bij het verzamelen van vrijwilligersaanmeldingen, feedback, verklaringen van afstand en suggesties voor programma's, zonder dat ze informatie uit verschillende inboxen of spreadsheets bij elkaar moeten sporen.

Stel dat een non-profitorganisatie een voedselverdeling in het weekend organiseert. De vrijwilligerscoördinator deelt een registratieformulier waarin wordt gevraagd naar beschikbaarheid, gewenste rollen en eerdere ervaring. Zodra er reacties binnenkomen, wordt er voor elke verzending automatisch een Taak aangemaakt met de gegevens van de vrijwilliger als bijlage.

De taak bevat de gegevens die nodig zijn om de deelname te organiseren. In aangepaste velden wordt informatie opgeslagen zoals voorkeursdiensten, certificeringen of opleidingen, contactgegevens en beschikbaarheid voor vervoer.

Zet vrijwilligersactiviteiten om in antwoorden en vervolgstappen

Als je een antwoord nodig hebt, bijvoorbeeld op de vraag hoeveel vrijwilligers er beschikbaar zijn of welke gebeurtenissen nog bemand moeten worden, moet je meestal op verschillende plekken kijken voordat je het vindt.

Vraag ClickUp Brain om in kaart te brengen wat uw team doet, zodat u de middelen op de juiste manier kunt toewijzen

ClickUp Brain vermindert dat werk door de informatie te analyseren die al in je ClickUp-werkruimte en in gekoppelde tools aanwezig is. Het werkt rechtstreeks binnen je vrijwilligerswerkruimte en leest taken, documenten, opmerkingen en reacties op formulieren om informatie samen te vatten en de details naar voren te halen die je nodig hebt om beslissingen te nemen.

Stel dat je een gezondheidscamp voor de gemeenschap organiseert. Naarmate het aantal aanmeldingen toeneemt, kun je ClickUp Brain vragen om die taken te bekijken en samen te vatten hoeveel vrijwilligers zich voor elke rol hebben aangemeld. Het geeft je een snel overzicht dat laat zien waar er voldoende dekking is en of er nog gaten zijn. Als de gebeurtenis meer vrijwilligers nodig heeft, kun je het tekort direct opmerken en de toewijzingen aanpassen.

📌 Voorbeeldopdracht: ‘Bekijk alle vrijwilligers taken voor de gezondheidskamp-gebeurtenis en geef een overzicht van het aantal vrijwilligers dat zich voor elke rol heeft aangemeld. Markeer rollen met minder dan vijf vrijwilligers.’

Plan vrijwilligerscampagnes:

Volg de deelname van vrijwilligers en de voortgang van het programma in realtime

Om bij te houden hoe elk programma vooruitgaat, moet je vaak verschillende spreadsheets controleren of wachten op updates van coördinatoren.

ClickUp-dashboards geven je een realtime weergave van alles wat er binnen je vrijwilligersactiviteiten gebeurt.

Houd vrijwilligers en taken bij met ClickUp-dashboards

In plaats van handmatig updates te verzamelen, kunt u een dashboard maken dat gegevens rechtstreeks haalt uit de taken en vrijwilligersgegevens die al in uw werkruimte staan. Wanneer coördinatoren rollen toewijzen, de status van taken bijwerken of nieuwe vrijwilligers toevoegen, wordt het dashboard automatisch bijgewerkt.

Daarnaast helpen dashboards je ook om de deelname aan je programma's bij te houden. Je kunt het totale aantal vrijwilligersuren bijhouden dat tijdens gebeurtenissen is geregistreerd of de opkomst tussen verschillende initiatieven vergelijken.

Ze kunnen je ook helpen bij het bijhouden van herhaalde deelname, erkenning en algemene betrokkenheidstrends, zodat je het behoud van vrijwilligers in de loop van de tijd kunt verbeteren.

De beste functies van ClickUp

Centraliseer documentatie: Sla SOP's, trainingshandleidingen, specifieke behoeften en aansprakelijkheidsverklaringen rechtstreeks op naast de bijbehorende vrijwilligers taken in Sla SOP's, trainingshandleidingen, specifieke behoeften en aansprakelijkheidsverklaringen rechtstreeks op naast de bijbehorende vrijwilligers taken in ClickUp Docs

Vrijwilligersuren bijhouden: Gebruik Gebruik de ingebouwde functie voor tijdsregistratie van ClickUp om vrijwilligersuren te registreren, aantekeningen en tags toe te voegen en duidelijkere rapporten te genereren over de deelname van vrijwilligers en de impact van het programma

Coördineer communicatie en onderling verbonden werk: deel herinneringen en updates in deel herinneringen en updates in ClickUp Chat en maak een verbinding tussen ClickUp en tools zoals ClickUp SyncUp, e-mail, kalenders en CRM-systemen, zodat de coördinatie van vrijwilligers niet in silo's blijft steken

Plan en deel diensten overzichtelijk: Gebruik Gebruik ClickUp-weergaven , waaronder de kalenderweergave, om taken voor vrijwilligers te plannen, tijdconflicten op te sporen en roosters overzichtelijker te coördineren tussen medewerkers en vrijwilligers

Automatiseer repetitieve taken: Maak een einde aan tijdrovende routinetaken door aangepaste om vrijwilligers in te zetten, ingevulde formulieren naar de juiste coördinator door te sturen en de status van Taaken van gebeurtenissen bij te werken Maak een einde aan tijdrovende routinetaken door aangepaste ClickUp-automatiseringen te makenomvrijwilligers in te zetten, ingevulde formulieren naar de juiste coördinator door te sturen en de status van Taaken van gebeurtenissen bij te werken

Ondersteuning voor rapportage aan donateurs en het bestuur: Gebruik Gebruik aangepaste velden , formules en dashboards om vrijwilligersuren, financieringsgerelateerde statistieken en programmaprestaties op één plek bij te houden

Ondersteun het behoud van vrijwilligers: Houd follow-ups, trainingen en erkenning op één plek bij, zodat vrijwilligers ook na een eenmalige gebeurtenis betrokken blijven

Limieten van ClickUp

De uitgebreide functieset kan voor nieuwe teams een leercurve met zich meebrengen

Prijzen van ClickUp

ClickUp biedt een exclusieve korting voor non-profit werkruimtes.

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 8.200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een Capterra-gebruiker over ClickUp zei:

Omdat alle bestanden op één plek staan, hoef ik niet als een gek door 500 e-mails te spitten. Ik kan in één oogopslag zien hoeveel werk de creatieve mensen verzetten en of ze het nog wel aankunnen. Het is fijn dat ik niet langer elke maandagmorgen handmatig dezelfde taken hoef te herhalen, omdat de automatisering echt werkt… Het was heel snel in te stellen voor onze groep van tien mensen. De persoon die ze stuurden om ons te leren werken met het programma was volhardend en dus had uiteindelijk iedereen het onder de knie. De verbinding met Slack was ook niet zo'n slechte ervaring als ik had gedacht.

Omdat alle bestanden op één plek staan, hoef ik niet als een gek door 500 e-mails te spitten. Ik kan in één oogopslag zien hoeveel werk de creatieve mensen verzetten en of ze het wel of niet te druk hebben. Het is fijn dat ik niet langer elke maandagmorgen handmatig dezelfde taken hoef te herhalen, omdat de automatisering echt werkt… Het was heel snel in te stellen voor onze groep van tien mensen. De persoon die ze stuurden om ons te leren werken met het programma was onvermoeibaar, dus uiteindelijk had iedereen het onder de knie. De verbinding met Slack was ook niet zo'n slechte ervaring als ik had gedacht.

🚀 Voordeel van ClickUp: Zoekt in taken, documenten, bestanden en gekoppelde apps om informatie te vinden met behulp van ClickUp Brain MAX. Zoek in al je tools met verbinding naar context met ClickUp Brain MAX Als je bijvoorbeeld de fondsenwervingsmarathon van dit jaar plant en weer contact wilt leggen met vrijwilligers die vorig jaar de registratie en logistiek hebben verzorgd, kun je Brain MAX vragen om die gegevens op te zoeken. Van daaruit kun je vervolgtaken aanmaken om contact op te nemen met die vrijwilligers, coördinatoren aanwijzen om contact te leggen, of dezelfde rolverdeling hergebruiken voor de komende gebeurtenis.

📌 Voorbeeldopdracht: Zoek vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de fondsenwervingsmarathon van vorig jaar en geef een overzicht van de rollen die zij hebben vervuld.

2. VolunteerHub (Het meest geschikt voor grote verenigingen die de planning van grote aantallen vrijwilligers moeten automatiseren)

via VolunteerHub

VolunteerHub vervangt handmatige inschrijfformulieren door een digitaal portaal waar mensen zichzelf registreren, verklaringen ondertekenen en hun eigen diensten kiezen. Hierdoor wordt het administratieve werk weggehaald bij uw medewerkers en in handen gegeven van vrijwilligers.

Het is een bijzonder goede keuze voor voedselbanken of opvangcentra die elke week dezelfde diensten draaien. Het platform synchroniseert ook rechtstreeks met CRM-systemen voor non-profitorganisaties zoals Blackbaud, wat betekent dat je vrijwilligersgegevens en gegevens over donateursbetrokkenheid in hetzelfde systeem blijven.

De beste functies van VolunteerHub

Maak landingspagina's met uw huisstijl voor specifieke gebeurtenissen om uw werving een professionele uitstraling te geven die past bij uw hoofdwebsite

Automatiseer sms- en e-mailherinneringen om vrijwilligers op de hoogte te houden van hun komende diensten en het aantal no-shows te verminderen

Zet OnSite-kiosken op zodat vrijwilligers zichzelf kunnen inchecken en hun uren kunnen registreren zodra ze aankomen

Filter je database op vaardigheden om specifieke groepen vrijwilligers te vinden en te benaderen voor gespecialiseerde taken

Limieten van VolunteerHub

Heeft geen echte aangepaste rapportbouwer, aangezien je beperkt bent tot hun vooraf ingestelde sjablonen, tenzij je de ruwe gegevens naar Excel exporteert

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor openbare pagina's, aangezien de lay-outs van de startpagina's relatief star zijn en geen geavanceerd ontwerp of het insluiten van widgets toestaan

Prijzen van VolunteerHub

Plus: $ 143/maand

Pro: $ 288/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van VolunteerHub

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,3/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over VolunteerHub?

Dit is wat een recensent van Capterra te zeggen heeft:

VolunteerHub heeft een mooie vrijwilligersinterface die overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken is. Ook voor beheerders vereisen de functies weinig training en zijn ze zeer gebruiksvriendelijk voor gebruikers. We maken al heel lang gebruik van dit platform, dus de prijzen zijn altijd zeer redelijk geweest.

VolunteerHub heeft een mooie vrijwilligersinterface die overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken is. Ook voor beheerders vereisen de functies weinig training en zijn ze zeer gebruiksvriendelijk. We maken al heel lang gebruik van dit platform, dus de prijzen zijn altijd zeer redelijk geweest.

💡 Pro-tip: Als je overstapt van spreadsheets naar een gecentraliseerd systeem, hoef je je vrijwilligersdatabase niet helemaal opnieuw op te bouwen. De ClickUp-sjabloon voor vrijwilligersbeheer biedt een vooraf geconfigureerde werkruimte die je kunt aanpassen aan de specifieke behoeften van je non-profitorganisatie. Het fungeert als een structurele basis en brengt je werving, planning en impactrapportage samen op één locatie, zodat je meteen kunt beginnen met het organiseren van je team. Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de ClickUp-sjabloon voor vrijwilligersbeheer om de volledige levenscyclus van vrijwilligers te doorlopen Met een projectmanagementoplossing voor non-profitorganisaties kunnen vrijwilligerscoördinatoren: Begin met het werven van vrijwilligers door gebruik te maken van aangepaste statussen in ClickUp , zoals 'Beoordelen' of 'In uitvoering', om sollicitanten bij te houden terwijl ze het selectie- en sollicitatieproces doorlopen

Categoriseer vrijwilligersgegevens met ClickUp aangepaste velden op basis van specifieke vaardigheden, telefoonnummers en de grootte van het project, zodat je binnen enkele seconden de juiste persoon voor gespecialiseerde taken kunt vinden

Visualiseer dienstroosters in verschillende weergaven, waaronder lijstweergaven en kalenderweergaven, om uren bij te houden en specifieke rollen toe te wijzen

3. SignUpGenius (Het meest geschikt voor kleine teams en buurtgroepen die een eenvoudige, gratis manier nodig hebben om diensten te coördineren)

via SignUpGenius

SignUpGenius is de ideale oplossing voor eenvoudige coördinatie omdat het gemakkelijk in te stellen is. Je kiest een sjabloon, voegt tijdvakken voor vrijwilligers toe en verstuurt de link; je vrijwilligers hoeven niet eens een account aan te maken om een plek te reserveren.

Deze lage drempel is essentieel voor buurtgroepen die afhankelijk zijn van eenmalige helpers, die zouden kunnen worden afgeschrikt door een registratieproces met meerdere stappen. Het platform overbrugt ook de kloof tussen eenvoudige planning en lichte fondsenwerving. Hierdoor kun je ook T-shirts verkopen of kleine donaties verzamelen, direct op de pagina voor aanmelding.

De beste functies van SignUpGenius

Start binnen enkele minuten met het registreren van deelnemers met behulp van een drag-and-drop-bouwer en kant-en-klare sjablonen voor scholen, non-profitorganisaties en sportteams

Integreer betalingen en donaties rechtstreeks in je aanmeldingsformulier om registratie van gebeurtenissen en fondsenwerving in één stap af te handelen

Automatiseer herinneringen en tekst-meldingen om vrijwilligers op de hoogte te brengen van aankomende toewijzingen en handmatige follow-ups te verminderen

Beheer wachtlijsten automatisch om ervoor te zorgen dat elke plek bezet blijft, zelfs als iemand op het laatste moment moet afzeggen

Limieten van SignUpGenius

De ontwerpopties zijn beperkt in de gratis en goedkopere abonnementen, waardoor je aanmeldpagina's er vaak rommelig uitzien door alle advertenties

Het ontbreken van een gecentraliseerde database om langetermijnsamenwerkingen bij te houden, waardoor het moeilijk is om een vast vrijwilligersrooster te beheren

Prijzen van SignUpGenius

Free Forever

Starter: $ 11,99/maand

Essentials: $ 29,99/maand

Premium: $ 59,99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SignUpGenius

G2: 4,4/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SignUpGenius?

Dit is wat een recensent op G2 ervan vindt:

Met Signup Genius kunnen leraren gemakkelijk meerdere vergaderingen op dezelfde dag organiseren. Wanneer een ouder een vergadering aanvraagt, kan ik hem of haar een e-mail sturen met een link om zich aan te melden. Zo kan de ouder het beste beschikbare tijdstip kiezen dat hem of haar het beste uitkomt. Het helpt me georganiseerd te blijven wanneer ik meer dan 15 aaneengesloten vergaderingen op één dag heb.

Met Signup Genius kunnen leraren gemakkelijk meerdere ouderavonden op dezelfde dag organiseren. Wanneer een ouder een afspraak aanvraagt, kan ik hem of haar een e-mail sturen met een link om zich in te schrijven. Zo kan de ouder zelf het beste beschikbare tijdstip kiezen dat hem of haar het beste uitkomt. Dit helpt mij om georganiseerd te blijven wanneer ik meer dan 15 vergaderingen achter elkaar op één dag heb.

4. Bloomerang Volunteer (Het meest geschikt voor gevestigde non-profitorganisaties die hun vrijwilligersbestand willen omzetten in een donateursbestand)

via Bloomerang

Bloomerang Volunteer regelt de complexe logistiek van grootschalige gebeurtenissen, waarbij je honderden mensen tegelijk moet aansturen.

Deze tool voor non-profitorganisaties werkt als een geïntegreerde extensie van het bredere Bloomerang CRM, wat betekent dat vrijwilligersactiviteiten automatisch worden geregistreerd in hetzelfde profiel dat wordt gebruikt voor fondsenwerving.

Dankzij deze synchronisatie kunt u met behulp van engagementscores supporters identificeren die veel tijd besteden, maar nog geen financiële donatie hebben gedaan. U kunt deze gegevens centraliseren en specifieke outreach-campagnes triggeren op basis van de geschiedenis van een vrijwilliger, zoals het uitnodigen van langdurige mentoren om lid te worden van een donatiekring.

De beste functies van Bloomerang

Identificeer potentiële donateurs door gebruik te maken van een betrokkenheidsscore die aangeeft welke vrijwilligers het meest geneigd zijn om financieel bij te dragen

Koppel vrijwilligers automatisch aan diensten met behulp van AI-aangedreven filters die hun specifieke vaardigheden en beschikbaarheid afstemmen op uw openstaande rollen

Beheer gebeurtenissen vanaf je telefoon met een mobiele app waarmee medewerkers ter plaatse in realtime roosters kunnen aanpassen en gaten kunnen opvullen

Voer geïntegreerde antecedentenonderzoeken rechtstreeks binnen het platform uit om het onboardingproces te versnellen en tegelijkertijd aan de regelgeving te voldoen

Limieten van Bloomerang

De onboarding kan wat zwaar aanvoelen omdat het platform boordevol functies zit die vaak een begeleide installatie vereisen

De rapportage biedt onvoldoende mogelijkheden voor diepgaande aanpassing, wat betekent dat je mogelijk nog steeds gegevens naar een spreadsheet moet exporteren

Prijzen van Bloomerang

Abonnement: $ 119/maand

Beoordelingen en recensies van Bloomerang

G2: 4,3/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bloomerang?

Dit is wat een recensent op G2 ervan vindt:

Het biedt verbeterde gegevenssynchronisatie met Bloomerang CRM, een nieuwe functie voor centrale planning om planningsproblemen binnen een organisatie te beheren, en verbeterde functionaliteit voor terugkerende diensten.

Het biedt verbeterde gegevenssynchronisatie met Bloomerang CRM, een nieuwe functie voor centrale planning om planningsproblemen binnen een organisatie te beheren, en verbeterde functionaliteit voor terugkerende diensten.

5. CERVIS (Het meest geschikt voor organisaties die behoefte hebben aan intensieve ondersteuning en onbeperkte vrijwilligerscapaciteit)

via CERVIS

CERVIS (Community Event Registration and Volunteer Information System) is ontwikkeld voor coördinatoren die een balans zoeken tussen automatisering en een persoonlijk tintje.

Terwijl veel platforms hun gegevens achter betaalmuurtjes verbergen, biedt ClickUp onbeperkte vrijwilligersgegevens in al zijn abonnementen. Dit prijsmodel is een aanzienlijk voordeel voor organisaties die een enorme database met duizenden supporters bijhouden.

Je kunt de software gebruiken in scenario's die complex groepsbeheer vereisen, zoals het coördineren van vrijwilligersdagen voor bedrijven of kerkelijke teams. Het bevat gespecialiseerde functies, zoals een webgebaseerde in- en uitcheckconsole die elke tablet of elk mobiel apparaat omtovert tot een kiosk ter plaatse.

De beste functies van CERVIS

Beheer een onbeperkt aantal vrijwilligers met elk abonnement, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over extra kosten naarmate uw database met supporters groeit

Coördineer groepsregistraties eenvoudig door teamleiders de mogelijkheid te bieden om blokken met diensten te reserveren voor hun leden of zakelijke partners

Automatiseer bedankberichten en herinneringen aan diensten via tekstberichten en e-mail om de betrokkenheid hoog te houden zonder handmatig werk

Limieten van CERVIS

De gebruikersinterface ziet er verouderd uit in vergelijking met moderne tools voor projectmanagement, waardoor deze voor jongere vrijwilligers misschien minder intuïtief aanvoelt

Geavanceerde rapportage is voorbehouden aan duurdere abonnementen, waardoor het voor kleine teams met een beperkt budget moeilijker is om hun impact te kwantificeren voor subsidies

Prijzen van CERVIS

Basic: $25/maand

Standaard: $ 120/maand

Premier: $ 200/maand

Beoordelingen en recensies van CERVIS

G2: 4,2/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over CERVIS?

Lees wat een G2-recensent erover te zeggen heeft:

Het is volledig aanpasbaar, eenvoudig in te stellen, te onderhouden en te gebruiken, en zorgt ervoor dat vrijwilligers zich meer betrokken voelen. Het stelt ons in staat om met grotere groepen mensen te communiceren en maakt het voor nieuwe vrijwilligers mogelijk om zich zelfstandig aan te melden voor vrijwilligerswerk. We hebben jarenlang naar andere platforms gezocht totdat we Cervis vonden. Ik zou niets anders meer willen gebruiken.

Het is volledig aanpasbaar, eenvoudig in te stellen, te onderhouden en te gebruiken, en zorgt ervoor dat vrijwilligers zich meer betrokken voelen. Het stelt ons in staat om met grotere groepen mensen te communiceren en maakt het voor nieuwe vrijwilligers mogelijk om zich zelfstandig aan te melden voor vrijwilligerswerk. We hebben jarenlang naar andere platforms gezocht totdat we Cervis vonden. Ik zou niets anders willen gebruiken.

🧠 Leuk weetje: Slechts 19% van de nieuwe vrijwilligers komt terug om een tweede keer mee te doen wanneer verenigingen geen gestructureerd begeleidings- en follow-upproces hebben. Digitale platforms die bedankberichten automatiseren voor gepersonaliseerde communicatie en toekomstige mogelijkheden bieden, kunnen deze kloof overbruggen.

6. GetConnected van Galaxy Digital (het meest geschikt voor non-profitorganisaties met meerdere locaties die gemeenschapsbrede netwerken beheren)

via GetConnected van Galaxy Digital

Terwijl de meeste tools zich richten op één enkele organisatie, kunt u met GetConnected vacatures plaatsen voor een gezamenlijke pool van vrijwilligers in een gedeelde hub. Het is de standaardkeuze voor United Ways en grote gemeentelijke afdelingen die het totaalbeeld van de dienstverlening in een hele stad of regio moeten overzien.

Het platform is onderverdeeld in specifieke niveaus: Shift, Sustain en Amplify, zodat je kunt beginnen met eenvoudige aanmeldingstools. Vervolgens kun je doorgroeien naar complexe Service Learning-functies voor universiteiten of het bijhouden van impact voor bedrijven. Om de nauwkeurigheid van gegevens binnen deze grote netwerken te waarborgen, bevat het systeem een Check-in Kiosk die offline werkt.

De beste functies van GetConnected by Galaxy Digital

Promoot vacatures via een netwerk, zodat meerdere partnerorganisaties kunnen werven via één centraal communityportaal

Houd gegevens over service learning bij, specifiek voor studenten en docenten, inclusief automatische verificatie van uren voor afstudeervereisten

Maak een vrijwilligers-cv aan voor je supporters, zodat ze een geverifieerd overzicht van hun vaardigheden en impact kunnen downloaden

Beheer rampenbestrijding met gespecialiseerde werkstroom om spontane vrijwilligers snel te mobiliseren en bij te houden tijdens noodsituaties in de gemeenschap

Limieten van GetConnected by Galaxy Digital

Het dashboard van de beheerder heeft een steile leercurve vanwege het enorme aantal modules

Het aanpassen van e-mails is beperkt, omdat het systeem gebruikmaakt van starre sjablonen die moeilijk te personaliseren of te formaten zijn zonder geavanceerde technische kennis

Prijzen van GetConnected by Galaxy Digital

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van GetConnected by Galaxy Digital

G2: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over GetConnected van Galaxy Digital?

Dit is wat een recensent van Capterra ervan vindt:

Het is geweldig voor het beheren van vrijwilligersmogelijkheden en gemeenschapsgebeurtenissen. Ik ben de belangrijkste gebruiker bij een non-profitorganisatie en we zijn er over het algemeen tevreden over.

Het is geweldig voor het beheren van vrijwilligersmogelijkheden en gemeenschapsgebeurtenissen. Ik ben de belangrijkste gebruiker bij een non-profitorganisatie en we zijn er over het algemeen tevreden over.

7. Volgistics (Het meest geschikt voor non-profitorganisaties die uitgebreide aangepaste mogelijkheden nodig hebben zonder een langlopend contract)

via Volgistics

Als je het idee leuk vindt om je eigen beheersysteem op te zetten, maar niet helemaal vanaf nul wilt beginnen, is Volgistics een goede tool om te proberen. Hiermee kun je functies aan- of uitzetten als een lichtschakelaar. Je betaalt alleen voor wat je daadwerkelijk gebruikt, wat een verademing is in vergelijking met alles-of-niets-pakketten voor ondernemingen.

U kunt velden die u niet nodig hebt verbergen, tabbladen hernoemen zodat ze aansluiten bij de terminologie van uw organisatie, en uw abonnement maandelijkse op- of afschalen. Naast standaardplanning bevat Volgistics een Tickler-checklist-functie waarmee u tijdgevoelige vereisten kunt bijhouden, zoals de vervaldata van antecedentenonderzoeken, zodat geen enkele vrijwilliger aan de slag gaat zonder de juiste goedkeuring.

De beste functies van Volgistics

Pas elk gegevensveld aan door ze te verbergen of te hernoemen, zodat je database alleen de informatie bijhoudt die relevant is voor je missie

Automatiseer het bijhouden van mijlpalen om vrijwilligers te feliciteren op hun verjaardag, jubileum of wanneer ze een bepaald aantal diensturen hebben bereikt

VicTouch-module , zodat vrijwilligers zich kunnen aanmelden bij een tabletkiosk en automatisch hun Schakel tijdsregistratie ter plaatse in met de, zodat vrijwilligers zich kunnen aanmelden bij een tabletkiosk en automatisch hun uren kunnen bijhouden

Beheer meerdere locaties vanuit één account en geef managers van afzonderlijke locaties alleen toegang tot hun eigen teams

Limieten van Volgistics

Als er geen telefonische ondersteuning is, ben je aangewezen op probleemoplossing via e-mail, wat frustrerend kan zijn als je tijdens een live-gebeurtenis snel antwoord nodig hebt

Complexiteit kan een tweesnijdend zwaard zijn, omdat het hoge niveau van aangepast maatwerk betekent dat het veel tijd kost om het systeem in te stellen

Prijzen van Volgistics

Prijs volgens de calculator voor 50 vrijwilligers: $ 17/maand

Beoordelingen en recensies van Volgistics

G2: 4,1/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Volgistics?

Dit zegt een recensent op G2:

Volgisifics is heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk! Het biedt veel flexibiliteit wat betreft de aangepaste aanpassingsmogelijkheden en de selectie van keuzes!

Volgisifics is heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk! Het biedt veel flexibiliteit wat betreft de aangepaste aanpassingsmogelijkheden en de selectie van keuzes!

8. iVolunteer (Het meest geschikt voor kleine tot middelgrote organisaties die een advertentievrije ervaring willen zonder een hoog prijskaartje)

via iVolunteer

iVolunteer is een van de platforms die volledig reclamevrij blijft, zelfs bij het basisabonnement. Dit maakt het een goede keuze voor non-profitorganisaties die een professionele, afleidingsvrije omgeving voor hun supporters willen behouden zonder zich te hoeven vastleggen op hoge bedrijfskosten.

Het platform is speciaal ontwikkeld voor taakgebaseerde planning, waardoor je alles kunt beheren, van een eendaagse theaterproductie tot een terugkerende vaccinatiekliniek. De interface is minimalistisch maar functioneel. Zo helpt de wizard voor nieuwe gebeurtenissen je om eerdere gebeurtenisenstructuren binnen enkele seconden te kopiëren, waardoor je geen repetitief werk bij de installatie hoeft te doen.

De beste functies van iVolunteer

Start gratis aanmeldingen bij elk abonnement, zodat uw vrijwilligers niet worden afgeleid door marketing van derden terwijl ze uw doel ondersteunen

Gebruik de Wizard voor nieuwe gebeurtenissen om complexe schema's op te stellen met vooraf ingestelde sjablonen

Schakel het My Commitments-portaal in, zodat vrijwilligers hun eigen uren en aankomende diensten kunnen bijhouden

Controleer de aanwezigheid met een mobiele incheck-app waarmee je deelnemers ter plaatse kunt inchecken en je rapporten automatisch kunt bijwerken

Limieten van iVolunteer

Het beheerdersdashboard is niet mobielvriendelijk, wat betekent dat je moeite zult hebben om gebeurtenissen te beheren of bewerkingen aan tijdvakken uit te voeren als je een tablet of telefoon gebruikt

Het visuele ontwerp doet denken aan een layout die al jaren niet meer echt is gemoderniseerd, wat voor gebruikers wat onhandig kan aanvoelen

Prijzen van iVolunteer

Free Forever

Standaardabonnement: Aangepaste prijs

Premium-abonnement: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van iVolunteer

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over iVolunteer?

Zo heeft het een Capterra-recensent geholpen:

Dit bood mij een manier om meer dan 100 vrijwilligers te organiseren voor een tweedaags gebeurtenis dat elk jaar plaatsvindt. Heel eenvoudig en gemakkelijk in te stellen. Het bood een handig overzicht van beschikbare plekken, zodat vrijwilligers konden zien op welke gebieden meer hulp nodig was en welke al vrijwel vol waren.

Dit bood mij een manier om meer dan 100 vrijwilligers te organiseren voor een tweedaags evenement dat elk jaar plaatsvindt. Heel eenvoudig en gemakkelijk in te stellen. Het bood een handig overzicht van beschikbare plekken, zodat vrijwilligers konden zien op welke gebieden meer hulp nodig was en welke al vrijwel vol waren.

9. Track It Forward (Het meest geschikt voor scholen en serviceclubs die prioriteit geven aan het bijhouden van uren en mijlpalen)

via Track IT Forward

Track It Forward is erop gericht om het voor vrijwilligers gemakkelijk te maken hun eigen uren bij te houden. Het is een favoriet bij basisscholen, middelbare scholen en universitaire programma's waar studenten een bepaald aantal diensturen moeten halen om af te studeren. In plaats van dat een coördinator de gegevens handmatig invoert, gebruiken vrijwilligers de mobiele app of een webwidget om hun uren ter goedkeuring in te dienen.

Deze selfservice-aanpak ontlast het personeel van administratieve taken en zorgt ervoor dat dienstgegevens in realtime worden bijgewerkt in plaats van zich aan het einde van een semester op te stapelen als papierwerk.

De functie Mijlpalen stelt je in staat om specifieke doelen te stellen voor individuen of groepen. Een school kan bijvoorbeeld een afstudeervereiste van 40 uur instellen, en zowel de student als de coördinator kunnen een live voortgangsbalk zien die de voortgang naar dat doel weergeeft.

De beste functies van Track It Forward

Schakel mobiele urenregistratie in, zodat vrijwilligers hun tijd, locatie en zelfs een foto van hun werk rechtstreeks vanaf hun smartphone kunnen indienen

Stel aangepaste mijlpalen in om automatisch de voortgang bij te houden richting afstudeervereisten, beloningsniveaus of lidmaatschapsdoelen

Controleer uren met GPS-pinnen en handtekeningen om ervoor te zorgen dat je gegevens nauwkeurig worden verzameld , zonder dat je bij elke vrijwilligersdienst ter plaatse hoeft te zijn

Integreer widgets voor tijdsregistratie rechtstreeks in je eigen website, zodat vrijwilligers niet naar een apart portaal hoeven te gaan om hun werk te registreren

Limieten van Track It Forward

Geavanceerde verificatie is alleen beschikbaar in de duurste abonnementen, wat betekent dat kleinere teams met het basisabonnement geen gebruik kunnen maken van GPS- en handtekeningfuncties

Evenementenbeheer is ondergeschikt aan het bijhouden van uren, dus als je complexe plannings- of wachtlijstfuncties nodig hebt, kan dit wat beperkt aanvoelen

Prijzen van Track It Forward

Basis: $ 15/maand voor 100 gebruikers

Premium: $ 30/maand voor 100 gebruikers

Geavanceerd: $ 45/maand voor 100 gebruikers

Beoordelingen en recensies van Track It Forward

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Track It Forward?

Dit is wat een recensent van Capterra ervan vindt:

Deze software is gebruiksvriendelijk en biedt je de mogelijkheid om je aan te melden voor vrijwilligersgebeurtenissen op verschillende locaties en al je uren en data bij te houden.

Deze software is gebruiksvriendelijk en biedt je de mogelijkheid om je aan te melden voor vrijwilligersgebeurtenissen op verschillende locaties en al je uren en data bij te houden.

10. WhenToHelp (Het meest geschikt voor organisaties met complexe dienstroosters die behoefte hebben aan een geautomatiseerde planner die wiskundige berekeningen vooropstelt)

via WhenToHelp

WhenToHelp maakt gebruik van een eigen AutoFill-algoritme dat rekening houdt met ieders voorkeuren: wie het liefst werkt, bepaalde tijden niet prettig vindt en wie niet kan helpen. Vervolgens stelt het met één klik het meest logische rooster voor je samen.

Het platform neemt de mentale belasting van de planning uit handen door ervoor te zorgen dat je meest flexibele vrijwilligers de diensten krijgen die zij het liefst doen, terwijl overuren of burn-out worden voorkomen.

De beste functies van WhenToHelp

Maak gebruik van het AutoFill-algoritme om automatisch diensten toe te wijzen op basis van de voorkeuren en beschikbaarheid van vrijwilligers, zodat er geen conflicten in de planning ontstaan

Schakel een Vrijwilligersruilbord in, zodat je team zelfstandig open diensten kan ruilen of oppakken zonder dat een coördinator hoeft in te grijpen

Stel voor elke vrijwilliger voorkeurs- en ongewenste tijden in, zodat het systeem je meest flexibele vrijwilligers kan belonen met de diensten die ze daadwerkelijk willen

Stuur dringende tekstmeldingen om direct je hele vrijwilligersbestand te bereiken wanneer je op het laatste moment een vacature hebt of een noodwijziging in het rooster

Limieten van WhenToHelp

De focus ligt uitsluitend op planning, dus als je een plek nodig hebt om gedetailleerde cv's van vrijwilligers, gegevens over de productiviteit , antecedentenonderzoeken of donorgegevens bij te houden, heb je een aparte tool nodig

Er is veel installatie nodig om roosters en gebruikers aan te maken en te beheren, wat tijdrovend is

Prijzen van WhenToHelp

Prijsmodel op basis van een abonnement

Beoordelingen en recensies van WhenToHelp

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over WhenToHelp?

Dit is wat een recensent van Capterra ervan vindt:

Ik vind het geweldig dat dit programma, na goedkeuring door whentohelp.com, gratis is voor non-profitorganisaties! Wat een geweldig gebaar van een bedrijf om non-profitorganisaties met een klein budget te helpen!

Ik vind het geweldig dat dit programma, na goedkeuring door whentohelp.com, gratis is voor non-profitorganisaties! Wat een geweldig gebaar van een bedrijf om non-profitorganisaties met een klein budget te helpen!

11. Volunteero (Het meest geschikt voor organisaties die een mobielgerichte ervaring nodig hebben met geïntegreerde e-learning en beloningen)

via Volunteero

Volunteero is ontworpen om te fungeren als een compleet betrokkenheidssysteem in plaats van alleen een database. Het platform richt zich op het verminderen van de administratieve lasten bij het inwerken en coördineren van vrijwilligers, en beweert medewerkers meer dan 100 uur per maand te besparen door handmatige taken zoals het verzamelen van referenties en herinneringen voor diensten te automatiseren.

Het pakt ook de participatieparadox aan door je in staat te stellen het traject van je supporters te gamificeren. Vrijwilligers verdienen automatische digitale badges voor het behalen van mijlpalen in hun dienstverlening, die vervolgens prominent worden weergegeven op hun mobiele profielen.

De beste functies van Volunteero

Automatiseer het verzamelen van referenties door digitale formulieren naar de referenten van een vrijwilliger te sturen en automatisch bij te houden welke status ze hebben

Beheer taken van vrijwilligers voor klanten met een gespecialiseerde database die vrijwilligers rechtstreeks koppelt aan de specifieke mensen die ze helpen

Integreer met meer dan 4.000 apps via Zapier, zodat je je vrijwilligersgegevens binnen enkele minuten kunt koppelen aan je bestaande e-mail-, marketing- of CRM-tools

Limieten van Volunteero

LMS is momenteel in ontwikkeling, wat betekent dat organisaties die een volledig uitgeruste, ingebouwde oplossing nodig hebben, zullen moeten wachten op de komende module

Dashboard richt zich sterk op actieve betrokkenheid, wat het overweldigend kan maken als je alleen een eenvoudige lijst met namen en informatie over contactpersonen wilt opslaan

Prijzen van Volunteero

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Volunteero

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Volunteero?

Dit zegt een recensent van Capterra:

Een zeer gebruiksvriendelijk platform voor vrijwilligersbeheer dat volledige controle biedt over vrijwilligersgegevens en -activiteiten. Een web- en app-gebaseerd interactief platform waarop vrijwilligers zich kunnen aanmelden voor opdrachten en rapporten kunnen indienen. Eén centraal punt voor zowel beheerders als vrijwilligers, met veel automatisering om onze werkzaamheden te stroomlijnen.

Een zeer gebruiksvriendelijk platform voor vrijwilligersbeheer dat volledige controle biedt over vrijwilligersgegevens en -activiteiten. Een web- en app-gebaseerd interactief platform waarop vrijwilligers zich kunnen aanmelden voor opdrachten en rapporten kunnen indienen. Eén centraal punt voor zowel beheerders als vrijwilligers, met veel automatisering om onze werkzaamheden te stroomlijnen.

12. VolunteerLocal (Het meest geschikt voor grote organisaties met veel gebeurtenissen die behoefte hebben aan dienstroosterplanning, inchecken via kiosken en registratie)

via VolunteerLocal

VolunteerLocal is ontworpen voor grote aantallen aanmeldingen met een lage drempel. Je kunt binnen enkele minuten een openbare link online zetten, en vrijwilligers kunnen een dienst claimen zonder zelfs maar een wachtwoord in te stellen.

Bovendien kun je, omdat het integreert met creditcardverwerkers, ook microfondsenwerving afhandelen tijdens de registratiewerkstroom. Hierdoor kunnen vrijwilligers hun eigen gebeurtenis-T-shirts kopen of een kleine donatie doen op het moment dat hun betrokkenheid het grootst is. Deze functies stroomlijnen de overgang van eenmalige helper naar persoon die financiële steun biedt.

De beste functies van VolunteerLocal

Maak registratie zonder wachtwoord gratis mogelijk om de conversiepercentages te verhogen door vrijwilligers de mogelijkheid te bieden diensten te kiezen zonder een account aan te maken

Stel check-in-kiosken in en maak van elke tablet een zelfbedieningsstation voor het bijhouden van aanwezigheid ter plaatse

Verwerk betalingen direct om vrijwilligers-T-shirts te verkopen of donaties te innen tijdens de registratiewerkstroom met behulp van geïntegreerde verwerking van kredietkaarten

Automatiseer wachtlijsten om annuleringen direct op te vullen door de volgende persoon in de rij voor populaire diensten op de hoogte te stellen

Limieten van VolunteerLocal

Het kan een uitdaging zijn om je bestaande gegevens van je vorige platform in het systeem te krijgen

Het ontbreekt aan de mogelijkheid om teksten en e-mails naar individuen te sturen

Prijzen van VolunteerLocal

Discover-abonnement: $ 200 per gebeurtenis

Grow-abonnement: $ 800 per gebeurtenis

Enterprise-abonnement: $ 3000 per gebeurtenis

Beoordelingen en recensies van VolunteerLocal

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over VolunteerLocal?

Dit is wat een recensent van Capterra ervan vindt:

We vinden het prettig dat al onze vrijwilligersgegevens in één softwareprogramma staan en dat deze communiceert met onze donateursdatabase. Dankzij de aangepaste velden en verschillende toepassingen kunnen we aparte gebeurtenissen aanmaken voor bepaalde groepen mensen binnen onze organisatie. De klantenservice en hun vermogen om ons te helpen bij het oplossen van problemen, zodat de software beter bij onze organisatie past, zijn van topklasse.

We vinden het prettig dat al onze vrijwilligersgegevens in één softwareprogramma staan en dat deze software communiceert met onze donateursdatabase. Dankzij de aangepaste velden en verschillende toepassingen kunnen we aparte gebeurtenissen aanmaken voor bepaalde groepen mensen binnen onze organisatie. De klantenservice en hun vermogen om ons te helpen bij het oplossen van problemen, zodat de software beter bij onze organisatie past, zijn van topklasse.

13. Mobilize (Het meest geschikt voor belangenorganisaties en politieke campagnes die vrijwilligers moeten werven uit een groot, bestaand netwerk)

via Mobilize

Terwijl andere platforms vereisen dat je zelf je publiek aanbrengt, helpt Mobilize je er een te vinden door je gebeurtenissen te promoten bij supporters die vergelijkbare goede doelen ondersteunen. Dit netwerkeffect zorgt ervoor dat je gebeurtenissen automatisch onder de aandacht worden gebracht van supporters die al betrokken zijn bij vergelijkbare bewegingen, waardoor je wervingskosten dalen.

Bovendien is het platform ontworpen om afzeggingen tegen te gaan met een op data gebaseerde herinneringscyclus, waarbij gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde sms- en e-mailherinneringen. Het is een goede keuze voor belangenbehartiging met hoge inzet en het organiseren van snelle reacties, en is specifiek ontworpen om eenmalige aanmeldingen voor gebeurtenissen om te zetten in langdurige activisten.

De beste functies van Mobilize

Maak gebruik van het Mobilize Network om je gebeurtenissen automatisch onder de aandacht te brengen van miljoenen actieve vrijwilligers die op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden

Geef topvrijwilligers de mogelijkheid om namens u hun eigen peer-to-peer-gebeurtenissen te organiseren, zodat uw beweging kan groeien zonder extra personeelskosten

Automatiseer de herinneringscyclus met geoptimaliseerde e-mail- en tekstherinneringen die supporters aanmoedigen om vrienden uit te nodigen en hun aanwezigheid te bevestigen

Synchroniseer gegevens in realtime met EveryAction, NGP VAN en Salesforce, zodat je vrijwilligersactiviteiten altijd worden weergegeven in je hoofddatabase met donateurs

Limieten van Mobilize

Minder geschikt voor doorlopende rollen zoals langdurige rollen in ziekenhuizen of musea, aangezien de interface sterk is geoptimaliseerd voor gebeurtenisgestuurde acties

Soms verstuurt Mobilize te veel herinnerings-e-mails voor een gebeurtenis, waardoor het moeilijk is om de belangrijke te bijhouden

Prijzen van Mobilize

Gratis abonnement: Limiet aan de gratis proefversie

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies verzamelen

G2: 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Mobilize?

Dit is wat een recensent op G2 ervan vindt:

Mobilize is een geweldige tool voor het bijhouden van aanmeldingen voor gebeurtenissen en het beheren van RSVP's, doordat het het aantal afzeggingen vermindert met automatische bevestigingsteksten en e-mails.

Mobilize is een geweldige tool voor het bijhouden van aanmeldingen voor gebeurtenissen en het beheren van RSVP's, doordat het het aantal afzeggingen vermindert met automatische bevestigingsteksten en e-mails.

14. Better Impact (Het meest geschikt voor gevestigde non-profitorganisaties die de financiële ROI van hun vrijwilligersprogramma moeten aantonen)

via Better Impact

Als je op zoek bent naar een complete database waarmee vrijwilligers hun eigen profielen kunnen beheren, is Better Impact een optie om te overwegen. Het zorgt ervoor dat je gegevens accuraat blijven zonder dat je medewerkers deze handmatig hoeven in te voeren. Kortom, Better Impact richt zich op tijdwinst en beweert coördinatoren tot wel 15 uur per week te besparen door de planning en herinneringen te automatiseren.

De belangrijkste functie is de Volunteer Software ROI Calculator, waarmee je het aantal diensturen kunt omzetten in een meetbare businesscase voor je bestuur of donateurs.

Door je onboarding en training onder te brengen in de ingebouwde e-learningmodules, kun je geautomatiseerde kwalificatietrajecten opzetten. Dit betekent dat een vrijwilliger zich pas voor een specifieke dienst mag aanmelden nadat hij of zij de vereiste trainingsquizzen heeft gehaald.

De beste functies van Better Impact

Maak zelfplanning voor vrijwilligers mogelijk, zodat uw team via een portaal of mobiele app zelf diensten kan kiezen, waardoor het heen-en-weer sturen van e-mails overbodig wordt

Maak aangepaste e-learningmodules om je onboarding en training online te brengen, zodat elke nieuwe medewerker goed voorbereid is voor zijn of haar eerste dienst

Genereer met één klik ROI-rapportage die vrijwilligersuren vertalen naar meetbare financiële waarde en resultaten voor de gemeenschap voor belanghebbenden

Stuur automatische herinneringen voor diensten via tekst of e-mail om een hoge opkomst te behouden en iedereen in realtime op de hoogte te houden van wijzigingen in het rooster

Limieten van Better Impact

Vrijwilligers kunnen hun beschikbaarheid niet uploaden naar een kalender, waardoor niemand hen diensten kan toewijzen

Gebruikers vinden aanmeldingsformulieren beperkend

Prijzen van Better Impact

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Better Impact

G2: 4,7/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Better Impact?

Dit is wat een recensent op G2 ervan vindt:

Het is gebruiksvriendelijk voor vrijwilligers die van telefoonapps houden. De klantenservice is uitstekend. Ze hebben ook gebruikersgroepen waar je meer informatie kunt krijgen over hoe anderen in jouw sector Better Impact gebruiken.

Het is gebruiksvriendelijk voor vrijwilligers die van telefoonapps houden. De klantenservice is uitstekend. Ze hebben ook gebruikersgroepen waar je meer informatie kunt krijgen over hoe anderen in jouw sector Better Impact gebruiken.

15. Rallly (Het meest geschikt voor projectteams die alleen maar een tijdstip voor een vergadering of gebeurtenis moeten afspreken)

via Rallly

Rally is een praktische keuze als je tijd moet vinden voor een vrijwilligersvergadering of een eenmalig dienstverleningsproject zonder de overhead van een volledige database. Het is een lichtgewicht polling-tool die is ontworpen om heen-en-weer-e-mails te elimineren. Je kiest gewoon een paar mogelijke data op een kalender, stuurt de link naar je team en laat hen stemmen op de datum die voor hen het beste uitkomt.

Het beschouwt planning als een samenwerkingsproces; zodra een poll is afgerond, kan het automatisch agenda-uitnodigingen versturen naar iedereen die heeft gestemd, waardoor het administratieve werk effectief wordt afgerond zonder dat u uw team handmatig hoeft bij te werken.

Hoewel Rallly geen diensturen op lange termijn bijhoudt, is het dankzij de mogelijkheid om coördinatie tussen meerdere regio's te regelen via automatische detectie van tijdzones een goede microtool voor verspreide teams.

De beste functies van Rallly

Maak binnen enkele seconden enquêtes voor vergaderingen door mogelijke data en tijden te selecteren in een eenvoudige kalenderinterface

Synchroniseer automatisch tussen tijdzones, zodat vrijwilligers op afstand of teams in meerdere regio's de poll in hun eigen lokale tijd kunnen zien

Zorg voor gratis coördinatie via een overzichtelijke, minimalistische interface die de focus op de planning houdt in plaats van op marketing van derden

Sta anonieme deelname toe om de drempel te verlagen voor nieuwe vrijwilligers die misschien aarzelen om nog een account aan te maken of persoonlijke gegevens te delen

Limieten van Rallly

Er is geen vrijwilligersdatabase, dus je kunt geen informatie over contacten, verklaringen of dienstgeschiedenis opslaan binnen het platform

Geen dienstrooster-specifieke logica, zoals maximale limieten voor bezetting of terugkerende dienstroosters, waardoor het ongeschikt is voor dagelijkse activiteiten

Prijzen van Rallly

Hobby: Free Forever

Pro: $7/maand

Beoordelingen en recensies van Rallly

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Rallly?

Dit is een reactie van een G2-recensent:

Het stelt teams in staat hun werkzaamheden en rapportages aan te passen aan hun behoeften en kan worden geïntegreerd met andere tools.

Het stelt teams in staat hun werkzaamheden en rapportages aan te passen aan hun behoeften en kan worden geïntegreerd met andere tools.

16. TimeCounts (Het meest geschikt voor kleine tot middelgrote teams met een kleine grootte die de voorkeur geven aan een strakke, moderne community-hub)

via TimeCounts

Timecounts vervangt traditionele vrijwilligersdatabases door een openbaar portaal waar supporters kunnen bladeren en zich kunnen aanmelden voor rollen. Het platform richt zich op het onboardingproces, waardoor u verplichte checklists kunt maken voor nieuwe vrijwilligers.

Je kunt vrijwilligers verplichten om trainingsvideo's te bekijken, certificaten te uploaden of digitale verklaringen te ondertekenen voordat het systeem hen toestaat om aan een dienst deel te nemen.

Het beschikt ook over een geïntegreerde Double the Donation-partnerschap, die tijdens de registratie de werkgever van een vrijwilliger identificeert. Hierdoor kan uw organisatie automatisch Dollars for Doers-subsidies bijhouden en claimen, waarbij bedrijven geld doneren voor de vrijwilligersuren van hun werknemers zonder dat er extra handmatige rapportage nodig is.

De beste functies van TimeCounts

Lanceer binnen enkele minuten een Community Hub in uw huisstijl, zodat u de kleuren en stijl van uw organisatie kunt aanpassen voor een naadloze vrijwilligerservaring

Automatiseer checklists voor de introductie om ervoor te zorgen dat elke nieuwe vrijwilliger de training en het papierwerk heeft voltooid voordat hij of zij zich voor diensten mag aanmelden

Gebruik krachtige filters in de vrijwilligerslijst om snel vrijwilligers te vinden op basis van aangepaste tags, vaardigheden of een specifieke 'goedgekeurde' status voor gespecialiseerde taken

Synchroniseer gegevens automatisch tussen je wervingsformulieren en je hoofddatabase om handmatige invoer te elimineren en je rooster up-to-date te houden

Limieten van TimeCounts

De rapportage is meer visueel dan technisch, dus hoewel deze uitstekend geschikt is voor snelle momentopnames, ontbreekt het wellicht aan de gedetailleerde diepgang die nodig is voor complexe controles van overheidssubsidies

Het ontbreekt aan de mogelijkheid om cv's als bijlagen toe te voegen

Prijzen van TimeCounts

Free Forever

Pro: $59/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van TimeCounts

G2: 4,2/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over TimeCounts?

Dit is wat een recensent op G2 ervan vindt:

De klantenservice is ongeëvenaard. Ik had veel vragen die binnen 10 minuten tot 24 uur werden beantwoord of afgehandeld. Zeer indrukwekkend.

De klantenservice is ongeëvenaard. Ik had veel vragen die binnen 10 minuten tot 24 uur werden beantwoord of afgehandeld. Zeer indrukwekkend.

17. Rosterfy (Het meest geschikt voor wereldwijde gebeurtenissen en organisaties die behoefte hebben aan automatisering van de end-to-end-werving)

via Rosterfy

Rosterfy is de enterprise-oplossing voor de coördinatie van vrijwilligers bij gebeurtenissen met hoge inzet. Het is het platform achter grote wereldwijde gebeurtenissen zoals de Sydney Marathon en SXSW, waar het beheren van duizenden mensen meer vereist dan alleen een kalender. Het maakt gebruik van intelligente automatisering om de volledige levenscyclus van een vrijwilliger te beheren, van de eerste aanmelding tot training en planning ter plaatse.

Dit platform bevat ook gespecialiseerde modules voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en service learning. Hierdoor kunnen organisaties zowel individuele vrijwilligers als hele groepen medewerkers en universitaire afdelingen beheren vanuit één enkel dashboard.

De beste functies van Rosterfy

Automatiseer het onboardingproces door werkstroominstellingen in te stellen die vrijwilligers zonder handmatige tussenkomst door de werving, training en nalevingscontroles loodsen

Lanceer een speciale vrijwilligersapp om je team onderweg realtime toegang te geven tot hun roosters, trainingsmateriaal en wijzigingen in hun dienstroosters

Implementeer een belonings- en erkenningsprogramma met e-badges, certificaten en vouchers om je best presterende vrijwilligers betrokken te houden voor toekomstige gebeurtenissen

Genereer geavanceerde DEI- en ESG-rapporten om de impact van uw vrijwilligersprogramma aan belanghebbenden aan te tonen met behulp van realtime gegevens en het bijhouden van ROI

Limieten van Rosterfy

Er is geen betrouwbare klantenservice

Er is geen weergave van de audittrail om te zien welke wijzigingen er in het systeem zijn aangebracht en door wie

Prijzen van Rosterfy

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Rosterfy

G2: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 35 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Rosterfy?

Een recensent van Capterra heeft deze tool beoordeeld:

Het is gebruiksvriendelijk en de medewerkers van Rosterfy staan altijd voor me klaar en doen suggesties om ons portaal te verbeteren, waardoor alles gestroomlijnd verloopt. Het is gebruiksvriendelijk, niet alleen voor de beheerders maar ook voor onze gebruikers, wat erg belangrijk is. We hebben automatiseringen voor herinneringen ingesteld en een feedbacksysteem geïntegreerd.

Het is gebruiksvriendelijk en de medewerkers van Rosterfy staan altijd voor me klaar en doen suggesties om ons portaal te verbeteren, waardoor alles gestroomlijnd verloopt. Het is gebruiksvriendelijk, niet alleen voor de beheerders maar ook voor onze gebruikers, wat erg belangrijk is. We hebben automatiseringen voor herinneringen ingesteld en een feedbacksysteem geïntegreerd.

18. HandsOn Connect (Het meest geschikt voor grote non-profitorganisaties en multinationale organisaties die een op Salesforce gebaseerd CRM nodig hebben)

via HandsOn Connect

Gebruik HandsOn Connect als uw organisatie te groot is geworden voor eenvoudige inschrijfformulieren. Het maakt nu deel uit van de Galaxy Digital-familie en is rechtstreeks op Salesforce gebouwd, waardoor het enorme datasets op meerdere locaties kan verwerken. Als u duizenden vrijwilligersdossiers moet beheren naast complexe donateurscampagnes, belangenbehartiging en internationale programma's, is dit een goede keuze.

Voor internationale organisaties werkt het dashboard voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van het platform op de lange termijn. Het categoriseert de impactgegevens van uw projecten automatisch in exporteerbare statistieken voor jaarlijkse MVO-rapportages.

En om de technische kloof te overbruggen die vaak bij Salesforce voorkomt, bieden ze ook een Virtual System Beheerder-service aan, waarbij je een toegewijde expert krijgt om je backend-configuratie te regelen.

De beste functies van HandsOn Connect

Beheer wereldwijde vrijwilligersprogramma's met een meertalige interface die Engels, Spaans, Frans, Chinees en diverse andere talen ondersteunt

Synchroniseer vrijwilligers- en donorgegevens automatisch binnen het Salesforce Nonprofit Success Pack om te bepalen welke donateurs het meest geneigd zijn om financieel bij te dragen

Maak aangepaste HTML- en CSS-sjablonen met de LlamaSite-plug-in om je vrijwilligersvacatures rechtstreeks op je WordPress-site weer te geven

Houd de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) bij met vooraf geconfigureerde dashboards die precies rapporteren hoe uw projecten aansluiten bij wereldwijde impactnormen

Limieten van HandsOn Connect

Hoge technische drempel, aangezien het platform is gebouwd op Salesforce en er doorgaans een getrainde beheerder nodig is om het systeem in te stellen en te onderhouden

Voor kleine groepen kan dit onbetaalbaar zijn, aangezien je vaak zowel voor de HandsOn Connect-licentie als voor gespecialiseerd Salesforce-advies moet betalen om er het maximale uit te halen

Prijzen van HandsOn Connect voor verbinding

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van HandsOn Connect

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,1/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HandsOn Connect?

Dit is wat een recensent van Capterra ervan vindt:

Het gemak waarmee we onze openbare site kunnen bewerken en het gemak waarmee niet-beheerders kunnen werken met het partnerportaal. De update naar 3.0 heeft het zo veel beter gemaakt!

Het gemak waarmee we onze openbare site kunnen bewerken en het gemak waarmee niet-beheerders kunnen werken met het partnerportaal. De update naar 3.0 heeft het zo veel beter gemaakt!

19. Givlly Volunteer Management (Het meest geschikt voor maatschappelijke dienstverleners (SSA's) en non-profitorganisaties die behoefte hebben aan een geïntegreerd leerbeheersysteem)

via Givlly

Givlly richt zich op de volledige levenscyclus van vrijwilligers. Het regelt alles, van aangepaste onboarding en sollicitatiegesprekken tot het inzetten van vrijwilligers in specifieke rollen en het bijhouden van hun aanwezigheid via een speciale mobiele app. Omdat het ook een module voor donateursbeheer bevat, kun je zien hoe de betrokkenheid van je vrijwilligers direct samenhangt met je fondsenwervingscampagnes.

Het geïntegreerde Learning Management System (LMS) ondersteunt geautomatiseerde leertrajecten. Hierdoor kunt u verplichte compliance-trainingen, zoals cursussen over veiligheid of gegevensprivacy, rechtstreeks in het platform aanbieden. Een vrijwilliger krijgt pas de status 'Goedgekeurd' nadat hij of zij de toegewezen modules met succes heeft voltooid en de bijbehorende quizzen heeft gehaald.

De beste functies van Givlly Volunteer Management

Beheer vrijwilligerstrainingen met een ingebouwd Learning Management System (LMS) om cursussen te organiseren en certificeringen rechtstreeks in het platform bij te houden

Automatiseer het bijhouden van MVO-activiteiten om bedankbrieven en impactrapporten voor zakelijke partners te genereren zonder handmatige gegevensinvoer

Gebruik speciale mobiele apps voor zowel beheerders als vrijwilligers om roosters te beheren, aanwezigheid bij te houden en onderweg te communiceren

Pas onboarding-werkstroomen aan met specifieke sollicitatiefasen en screeningvragen die zijn afgestemd op de veiligheidsnormen van uw organisatie

Limieten van Givlly Volunteer Management

Beperkte integraties met externe diensten in vergelijking met oudere platforms, waardoor u voor alle activiteiten wellicht voornamelijk op de ingebouwde tools van Givlly moet vertrouwen

De uitgebreide functies zorgen voor een leercurve, omdat gebruikers in één interface door modules voor trainingen, donaties en gebeurtenissen moeten navigeren

Prijzen van Givlly Volunteer Management

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Givlly Volunteer Management

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

20. Jotform Volunteer Management Suite (Het meest geschikt voor kleine teams die formulierinzendingen willen omzetten in geautomatiseerde takenborden)

via Jotform

Jotform staat algemeen bekend om zijn formulieren, maar dankzij de Boards-functie is het een volwaardige tool voor projectmanagement voor non-profitorganisaties. Het is ontworpen om de kloof te dichten tussen het moment dat een vrijwilliger een aanvraag invult en het moment dat een coördinator hem of haar daadwerkelijk een taak toewijst.

Wanneer iemand een aanmeldingsformulier indient, kan de software automatisch een taakkaart genereren op een visueel bord, zodat geen enkele nieuwe vrijwilliger in een ongelezen inbox blijft steken.

De AI-agenten kunnen 24/7 de eerste vragen van vrijwilligers afhandelen en bieden gepersonaliseerde begeleiding nog voordat ze een aanmeldingsformulier invullen. Om datasilo's te voorkomen, kunt u met de vernieuwde Salesforce Dynamic Prefill realtime gegevens uit uw CRM halen om formuliervelden in te vullen, zodat de informatie over vrijwilligers consistent blijft op alle platforms.

De beste functies van de Jotform Volunteer Management Suite

Automatiseer het aanmaken van taken door ingevulde vrijwilligersformulieren direct om te zetten in actiegerichte kaarten op je projectbord

Beheer prioriteiten en deadlines om belangrijke termijnen bij te houden, zoals subsidieaanvragen of vergunningen voor gebeurtenissen

Werk in realtime samen door leden van het team de mogelijkheid te bieden om rechtstreeks op de takenkaarten van vrijwilligers opmerkingen en statusupdates achter te laten

Verzamel elektronische handtekeningen voor aansprakelijkheidsverklaringen en geheimhoudingsovereenkomsten tijdens het eerste aanmeldingsproces met behulp van de geïntegreerde functies van Jotform Sign

Limieten van de Jotform Volunteer Management Suite

Het is geen speciale vrijwilligersdatabase, aangezien het platform is opgebouwd rond formulieren en taken in plaats van een langetermijn-CRM voor het beheren van relaties met supporters

Er gelden limieten voor het aantal verzendingen voor de gratis en goedkopere abonnementen, wat beperkend kan zijn als je elke maand een groot aantal aanmeldingen van vrijwilligers hebt

Prijzen van de Jotform Volunteer Management Suite

Starter: Gratis abonnement

Bronze: $39/maand

Silver: $ 49/maand

Gold: $ 129/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van de Jotform Volunteer Management Suite

G2: 4,7/5 (meer dan 4.700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jotform Volunteer Management Suite?

Dit is wat een recensent van Capterra ervan vindt:

Eenvoudig in te stellen en gegevens te verzamelen, het ontwerp van het formulier is heel overzichtelijk. Geen technische uitval. Het is zeer toegankelijk.

Eenvoudig in te stellen en gegevens te verzamelen, het ontwerp van het formulier is heel overzichtelijk. Geen technische uitval. Het is zeer toegankelijk.

ClickUp Volunteers is de juiste keuze!

Bij vrijwilligersbeheer draait het erom alles met elkaar te verbinden, zodat je team zich kan richten op echte impact. De tools op deze lijst kunnen op verschillende manieren helpen, maar wanneer je werkstroom verspreid is over formulieren, spreadsheets, chats en rapporten, gaan er dingen mis.

Dat is waar ClickUp het verschil maakt: het brengt je hele vrijwilligerswerkstroom op één plek samen. Van het verzamelen van aanmeldingen met formulieren tot het direct omzetten ervan in uitvoerbare taken, alles blijft vanaf het begin overzichtelijk. Naarmate je programma's groeien, helpt ClickUp Brain je om er wijs uit te worden door vrijwilligersgegevens samen te vatten, hiaten op te sporen en je te helpen slimmer te plannen.

En wanneer het tijd is om de voortgang bij te houden, geven dashboards je een realtime weergave van deelname, geregistreerde uren en programmaprestaties, zonder dat je achter updates aan hoeft te jagen. Meld je vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅