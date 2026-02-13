10 beste alternatieven voor Galaxy AI voor werk, schrijven en onderzoek

Galaxy AI is een reeks AI-functies van Samsung Electronics die zijn ingebouwd in Galaxy-apparaten zoals smartphones, tablets en wearables. Het combineert AI op het apparaat zelf en in de cloud om productiviteit, creativiteit en communicatie te ondersteunen.

Het platform werkt goed voor snelle bewerkingen, samenvattingen, vertalingen, tekstassistentie en lichte schrijftaken op mobiele apparaten. Het overlapt ook met tools zoals Google Lens op gebieden zoals beeldherkenning en contextuele herkenning.

Naarmate het werk complexer wordt, worden de limieten van een apparaatgericht AI-systeem steeds duidelijker. Taaken zoals diepgaand onderzoek, het aanmaken van lange teksten, data-analyse, rapportage en samenwerking tussen verschillende tools vereisen vaak bredere mogelijkheden dan native mobiele AI kan bieden.

In de volgende paragrafen verkennen we alternatieven voor Galaxy AI die deze bredere gebruiksscenario's ondersteunen. We geven een overzicht van wat elk platform te bieden heeft, samen met de sleutellimieten en prijzen, zodat u een betere keuze kunt maken.

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Galaxy AI?

De juiste keuze hangt af van uw specifieke gebruikssituatie en hoe u AI wilt gebruiken buiten de assistentie op het apparaat. Dat gezegd hebbende, zijn hier een paar belangrijke factoren die het waard zijn om te evalueren voordat u een alternatief kiest.

Persistentie tussen taken en bestanden: Zorg ervoor dat de tool de context tussen documenten, gesprekken of projecten kan behouden in plaats van bij elke prompt of sessie te resetten.

Ondersteuning voor samenwerking en gedeeld werk: Geef prioriteit aan alternatieven voor Galaxy AI waarmee meerdere mensen aan dezelfde content, bestanden of werkstroom kunnen werken, in plaats van het gebruik van AI te beperken tot individuele interacties.

Controle over de kwaliteit en toon van de output: Voer een selectie uit van kosteneffectieve alternatieven voor Galaxy AI waarmee u de output kunt verfijnen, herhalen en sturen in plaats van eenmalige reacties te produceren met beperkte aangepaste aanpassingsmogelijkheden.

Integratie met dagelijkse werktools: Zoek een tool die verbinding kan maken met documenten, spreadsheets, projecttools, e-mail, cloudopslagruimte en uw volledige tech stack.

Schaalbaarheid naarmate het werk toeneemt: Zorg ervoor dat de tool bruikbaar blijft naarmate taken complexer, frequenter of meer teamgericht worden, in plaats van alleen geoptimaliseerd te zijn voor licht persoonlijk gebruik.

Duidelijke limieten, prijzen en gegevensverwerking: Evalueer hoe gebruikslimieten, prijsniveaus en beleid voor gegevensveiligheid veranderen naarmate u voor uw dagelijkse werkzaamheden steeds meer op het platform gaat vertrouwen.

De beste alternatieven voor Galaxy AI in één oogopslag

Hier is een beknopte vergelijkingstabel van alle tools die op onze lijst met beste alternatieven staan:

Tool Belangrijkste mogelijkheden Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp Werkbeheer, documenten, AI-schrijfhulp, automatisering van taken, samenwerking Teams die werk, documenten en samenwerking organiseren buiten de AI op het apparaat om Free Forever; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Microsoft Copilot AI-ondersteuning in Word, Excel, PowerPoint, Outlook en Teams Teams die Microsoft 365 gebruiken voor documenten, vergaderingen en e-mail Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 18/maand per gebruiker Claude Redeneren in een lange context, documentanalyse, schrijf- en onderzoekswerkstroomen Schrijvers en onderzoekers die werken met lange documenten en complexe analyses Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand Google Gemini Onderzoek, documentbewerking, multimodale invoer, visuele en audio-uitvoer Teams die zoeken, documenten en creatief onderzoek combineren Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 7,99/maand ChatGPT Schrijven, plannen, onderzoek, aangepaste assistenten, gedeelde werkruimten Individuen en teams die behoefte hebben aan een flexibele, algemene AI-assistent Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 8/maand Linguix Grammatica, consistentie in toon, sjablonen, ondersteunen van meertalig schrijven Teams die de dagelijkse zakelijke communicatie standaardiseren Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 99/maand Alteryx Datavoorbereiding, automatisering van analyses, beheerde AI-werkstroom Teams die gegevensintensieve analyses en besluitvormingswerkstroomen automatiseren Betaalde abonnementen vanaf $ 250/maand per gebruiker Krater. ai Tekst, afbeeldingen, audio en animaties genereren Creatieve teams die visuele en multimediale middelen produceren Betaalde abonnementen vanaf $ 9/maand Magai Toegang tot meerdere AI-modellen, persona's, promptbeheer Ervaren gebruikers en bureaus die met meerdere AI-modellen werken Betaalde abonnementen vanaf $ 30 per maand per gebruiker NinjaChat AI Documentanalyse, samenvattingen, mindmaps, beeldgeneratie Generalisten die documenten en media omzetten in leermiddelen Betaalde abonnementen vanaf $ 9/maand

De beste alternatieven voor Galaxy AI

Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de alternatieven voor Galaxy AI die u kunnen helpen uw productiviteit te verbeteren, werkstroomautomatisering te implementeren, content te creëren en efficiënt samen te werken via een gebruiksvriendelijke interface:

1. ClickUp (de beste AI-assistent voor al uw werk)

Genereer snel e-mails en berichten met ClickUp Brain

Chatgebaseerde AI-tools zijn geweldig in het genereren van antwoorden. Maar ze schieten tekort bij de uitvoering.

ClickUp is gebouwd als een geconvergeerde AI-werkruimte, waar AI rechtstreeks binnen uw projecten, taken en documenten werkt.

Laten we eens kijken hoe ClickUp zich verhoudt tot het beste alternatief voor Galaxy AI 👇

Maak alles in uw werkruimte doorzoekbaar en toegankelijk

Om te beginnen brengt ClickUp Enterprise Search al uw werkgegevens samen in één doorzoekbare ruimte. Het zet verspreide informatie uit uw verschillende tools (waaronder Drive, Notion, Slack, Gmail en meer) om in één enkele bron van waarheid.

Doorzoek uw hele werkruimte en aangesloten tools met AI

Alles in uw werkruimte is doorzoekbaar en toegankelijk.

In tegenstelling tot traditionele zoekmachines die gebruikmaken van trefwoorden, begrijpt deze tool natuurlijke taal om vragen te interpreteren en resultaten in hun volledige context weer te geven. En aangezien ClickUp regelmatig content indexeert, weerspiegelen uw zoekopdrachten de meest recente status van uw werkruimte.

✏️ Aantekening: Zoeken in al uw tools hoeft niet te betekenen dat u uw gegevens in gevaar brengt. ClickUp Connected Search houdt alles vindbaar en toch veilig. Het platform voldoet aan de GDPR-, ISO-, HIPAA- en SOC 2-normen en er vindt geen training of opslag van gegevens door derden plaats.

Contextuele AI die uw werk begrijpt

Met Connected Search vindt u wat u zoekt. Wat nu?

ClickUp Brain, de ingebouwde contextuele AI, helpt je om er wijs uit te worden.

Stel vragen in gewone taal, krijg snelle samenvattingen van projectupdates, identificeer belemmeringen, vat projecten samen en haal actiepunten uit notulen van vergaderingen.

Stel dat je een productlancering leidt met taken verspreid over documenten, opmerkingen, Slack-threads en aantekeningen van vergaderingen.

U typt: "Wat is het blok voor de lancering in het derde kwartaal?"

ClickUp Brain scant live gegevens in uw ClickUp-werkruimte: taakstatus, achterstallige afhankelijkheden, recente opmerkingen en notulen van vergaderingen. Het identificeert dat ontwerpgoedkeuringen in behandeling zijn, twee technische taken vertraging hebben opgelopen en een afhankelijkheid in verband met juridische beoordeling nog niet is opgelost.

Van daaruit kunt u:

Genereer een samenvatting van de lanceringsstatus voor belanghebbenden

Zet blokkades om in toegewezen taken met eigenaars en deadlines

Maak automatisch follow-ups aan voor onopgeloste goedkeuringen

Werk het projectdocument bij met de laatste uitvoeringsstatus.

Stel vragen, krijg direct antwoord en vereenvoudig uw werk met ClickUp Brain.

Hier leest u hoe u AI in ClickUp kunt gebruiken als persoonlijke assistent om voortdurende contextwisselingen te voorkomen en uw focus terug te krijgen 👇

Krijg toegang tot meerdere AI-modellen in dezelfde werkruimte

ClickUp Brain geeft u toegang tot meerdere externe AI-modellen vanuit één interface. U hoeft niet van tool te wisselen, tussen tabbladen te schakelen of afzonderlijke abonnementen te beheren.

Toegang tot modellen wordt geabstraheerd via ClickUp Brain. Al het AI-gebruik blijft gecentraliseerd, met toestemming en controleerbaar binnen uw werkruimte. Dit voorkomt de fragmentatie die vaak optreedt wanneer teams voor verschillende taken gebruikmaken van meerdere afzonderlijke AI-tools.

Krijg toegang tot toonaangevende LLM's op één plek met ClickUp Brain.

Veelvoorkomende gebruikssituaties zijn onder meer: Claude voor langdurige redeneringen, diepgaande analyses en synthese

ChatGPT voor snel ontwerpen, uitvoeren en werk op taakniveau

Gemini voor informatie-intensief of kruisverwijzend onderzoek

📌 Voorbeeld: Een strategieteam kan Gemini gebruiken om bronnenrijk onderzoek te analyseren, Claude om inzichten te synthetiseren tot een verhaal en ChatGPT om dat verhaal om te zetten in uitvoerbare taken – allemaal zonder ClickUp te verlaten.

Laat Super Agents het zware werk doen

Super Agents zijn omgevings-AI-assistenten die continu actief zijn in uw werkruimte. Ze observeren wat er gebeurt op het gebied van taken, tijdlijnen, afhankelijkheden en activiteitspatronen, en reageren vervolgens op veranderingen in de voorwaarden, zonder dat ze daar elke keer om gevraagd hoeven te worden.

In plaats van te wachten tot iemand een probleem opmerkt of om een update vraagt, houden Super Agents het werk op de achtergrond gaande.

📌 Exemplaar: Een Super Agent kan: Samenvatting van sprintretrospectieven en benadrukking van leveringsrisico's voordat de volgende sprint begint

Detecteer achterstallige of vastgelopen taken en breng de juiste eigenaren automatisch op de hoogte.

Monitor de voortgang van projecten en genereer terugkerende statusupdates voor belanghebbenden.

Triggeren van vervolgtaaken wanneer afhankelijkheden zijn voltooid of statussen veranderen. 🎥 Bekijk deze video voor meer informatie over Super Agents voor AI-aangedreven projectmanagement .

De beste functies van ClickUp

Houd gesprekken gerelateerd aan het werk. Zet berichten om in taken, tag eigenaren en houd beslissingen gekoppeld aan de uitvoering in plaats van ze te begraven in threads met ClickUp Chat

Automatiseer repetitief werk met eenvoudige, codevrije regels of AI-aangedreven logica met behulp van ClickUp-automatiseringen.

Koppel ClickUp aan tools zoals Google Drive, Slack, Gmail, GitHub, Zoom, Notion en meer. ClickUp-integraties zorgen ervoor dat bestanden, gesprekken en updates in één systeem worden samengebracht, zodat uw werkruimte de enige bron wordt.

Leg ideeën, opmerkingen of updates vast met uw stem en zet ze direct om in gestructureerde tekst met Talk to Text

Limieten van ClickUp

Het brede bereik aan functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.850 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

ClickUp brengt al onze taken, documenten, doelen en tijdsregistratie samen in één uniforme werkruimte. We gebruiken het sinds 2018 en het is ongelooflijk flexibel voor het beheren van zowel interne werkstroomen als clientprojecten. De aanpasbare weergaven (lijst, bord, kalender, enz.) en gedetailleerde automatiseringsopties besparen ons elke week uren. Bovendien tonen hun frequente functie-updates aan dat ze serieus bezig zijn met het verbeteren van het platform.

ClickUp brengt al onze taken, documenten, doelen en tijdsregistratie samen in één uniforme werkruimte. We gebruiken het sinds 2018 en het is ongelooflijk flexibel voor het beheren van zowel interne werkstroomen als klantprojecten. De aanpasbare weergaven (lijst, bord, kalender, enz.) en gedetailleerde opties voor automatisering besparen ons elke week uren. Bovendien tonen hun frequente functie-updates aan dat ze serieus bezig zijn met het verbeteren van het platform.

2. Microsoft Copilot (het meest geschikt voor teams die Microsoft 365 gebruiken en AI-ondersteuning willen voor documenten, vergaderingen en e-mail)

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilot is een door AI aangestuurde digitale assistent die veelvoorkomende AI-toepassingen ondersteunt in documenten, vergaderingen en communicatie. Centraal staat een veilige chatinterface van enterprise-kwaliteit, aangestuurd door de nieuwste modellen.

U kunt schakelen tussen Quick Response voor snelheid en Think Deeper voor complexe redeneringen. Dit is ook handig bij het werken aan uitgebreide verslagen van vergaderingen of projecten met meerdere bestanden.

Voor teamsamenwerking biedt Copilot Pages een robuuste werkruimte. U kunt delen van een chatgesprek naar een pagina slepen, waar iedereen samen kan bewerken, content uit andere bestanden kan invoegen en gedeeld materiaal kan verfijnen.

Dan is er nog Copilot Notebooks, ontworpen voor diepgaander onderzoek en gestructureerde probleemoplossing. U kunt bestanden, aantekeningen over vergaderingen en weblinks verzamelen in één notitieboek om Copilot te baseren op de volledige context van een langlopend project.

De beste functies van Microsoft Copilot

Maak content, genereer ideeën, maak lijsten en organiseer informatie met behulp van open vragen.

Koppel Copilot aan de Microsoft 365-apps die u al gebruikt, zoals Word, Excel, PowerPoint, Outlook en Teams, om formulesuggesties te krijgen, e-mailthreads samen te vatten en vergaderingen te recapituleren.

Automatiseer het beheer van gesprekken door belangrijke punten, eigenaren en volgende stappen vast te leggen voor zowel VoIP- als PSTN-gesprekken.

Limieten van Microsoft Copilot

Voor niet-gebruikers van Microsoft 365 blijft Copiliot ontoegankelijk.

Prijzen van Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: gratis beschikbaar met een in aanmerking komend Microsoft 365-abonnement

Microsoft 365 Copilot Business: $ 18/maand per gebruiker

Microsoft 365 Copilot Enterprise: $ 30/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Copilot

G2: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Copilot?

Een G2-gebruiker zegt:

Wat ik het leukste vind aan Microsoft Copilot is dat het fungeert als een slimme assistent binnen de tools die ik al gebruik, waardoor ik snel content kan creëren, gegevens kan analyseren of informatie kan samenvatten. Het meest nuttig is dat het tijd bespaart bij repetitieve taken, ideeën genereert en inzichten biedt die handmatig veel meer tijd zouden kosten om te verzamelen.

Wat ik het leukste vind aan Microsoft Copilot is dat het fungeert als een slimme assistent binnen de tools die ik al gebruik, waardoor ik snel content kan creëren, gegevens kan analyseren of informatie kan samenvatten. Het meest nuttig is dat het tijd bespaart bij repetitieve taken, ideeën genereert en inzichten biedt die handmatig veel meer tijd zouden kosten om te verzamelen.

3. Claude (het meest geschikt voor schrijvers en onderzoekers die werken met lange documenten en complexe analytische taken)

via Claude

Claude AI is een geavanceerde AI voor gesprekken die is ontworpen voor duidelijkheid, veiligheid en complexe redeneringen.

Het is ontwikkeld door Anthropic en kan documenten analyseren, informatie samenvatten en gestructureerde tekst opstellen. Claude AI ondersteunt werkstroomen door integratie met contentpijplijnen en ontwikkelaarstools via API's.

Om te beginnen ondersteunt het samenwerking op expertniveau bij veeleisende taken, van kritische analyse tot het schrijven van lange teksten. U kunt documenten één keer uploaden en ze vervolgens in gesprekken raadplegen, wat waardevol is voor duurzame AI in werkstroomprocessen die consistentie vereisen.

Het kan in één sessie hele boeken, lange pdf's of grote codebases analyseren, waardoor het zeer geschikt is voor het samenvatten van documenten van 100 pagina's of het navigeren door complexe systemen zonder handmatig te hoeven fragmenteren.

De beste functies van Claude

Krijg gedetailleerde verwijzingen naar de exacte zinnen en passages die Claude gebruikt om antwoorden te genereren, wat leidt tot meer verifieerbare, betrouwbare resultaten.

Voer werk uit met honderden tools en API's, zoals het bijwerken van CRM-records of het plannen van vergaderingen in uw stack.

Analyseer gegevens, maak visualisaties, bekijk documenten, evalueer beslissingen of analyseer sleutelkeuzes.

Beperkingen van Claude

Gebruikers van het abonnement van $ 20 per maand melden vaak de strikte limieten voor het aantal tekens en gesprekken, die lange, iteratieve taken zoals coderen kunnen onderbreken.

Prijzen van Claude

Free

Pro: $ 20/maand

Max: Vanaf $ 100/maand per gebruiker

Team (voor 5 of meer personen) Standaardzetel: $ 25/maand per gebruiker Premiumzetel: $ 150/maand per gebruiker

Standaardzetel: $ 25 per maand per gebruiker

Premium zetel: $ 150/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Standaardzetel: $ 25 per maand per gebruiker

Premium zetel: $ 150/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Claude

G2: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Claude?

Een G2-gebruiker zegt:

Claude lijkt erg intelligent te zijn en geeft natuurlijke en intuïtieve antwoorden. De antwoorden klinken zoals je van een persoon zou verwachten. Het lijkt niet te hallucineren zoals ChatGPT dat doet. Het geeft eerder toe wanneer het geen antwoord op een vraag heeft. Het onthoudt eerdere gesprekken ook beter dan ChatGPT. Claude is ook erg goed in het analyseren van geüploade bestanden.

Claude lijkt erg intelligent te zijn en geeft natuurlijke en intuïtieve antwoorden. De antwoorden klinken zoals je van een persoon zou verwachten. Het lijkt niet te hallucineren zoals ChatGPT dat doet. Het geeft eerder toe wanneer het geen antwoord op een vraag heeft. Het onthoudt eerdere gesprekken ook beter dan ChatGPT. Claude is ook erg goed in het analyseren van geüploade bestanden.

4. Google Gemini (het meest geschikt voor teams die veel onderzoek doen en daarbij zoeken, documenten en visuele output combineren bij het uitvoeren van werk dat veel onderzoek vereist)

via Google Gemini

Google Gemini is de AI-assistent van Google voor leren, onderzoek en creatief werk, met name wanneer projecten betrekking hebben op ontdekking, synthese en presentatie.

U kunt studiegidsen en bronmateriaal uploaden en die informatie vervolgens omzetten in quizzen, presentaties of visuele uitleg. Deze outputs hebben vaak een functie als tool voor productiviteit in een vroeg stadium voor teams die ideeën testen of nieuwe medewerkers inwerken.

Werk uw documenten, onderzoek of toespraken rechtstreeks in Gemini. U kunt secties uitbreiden, de toon aanpassen of de content ter plaatse herstructureren, waardoor de wrijving die doorgaans gepaard gaat met iteratieve werkstroom-werkwijzen wordt verminderd.

Met Deep Research genereert Gemini binnen enkele minuten aangepaste rapporten. Deze conversationele AI kan bevindingen ook omzetten in presentatieklare overzichten, grafieken en gestructureerde samenvattingen. Gebruik deze tool in uw Google-werkruimte om sneller van ruwe informatie naar presentabele resultaten te gaan.

De beste functies van Google Gemini

Doorzoek het internet en uw Gmail, Drive en Chat om precies die informatie te vinden die u nodig hebt voor uw huidige projecten en vergaderingen.

Krijg gepersonaliseerde ideeën voor wat u kunt schrijven, wat u vervolgens kunt leren en hoe u uw werkstroom kunt verbeteren, op basis van uw eerdere Gemini-gesprekken.

Beschouw schermafbeeldingen, diagrammen, pdf's en Whiteboards als eersteklas input en bespaar uren aan handmatig transcriberen, uitleggen en heen-en-weer-communiceren.

Beperkingen van Google Gemini

Het heeft soms moeite om nuances in lange, complexe gesprekken te behouden, wat kan leiden tot weggevallen details of verschoven intenties.

Prijzen van Google Gemini

Free

Google AI Plus: $ 7,99/maand

Google AI Pro: $19,99/maand

Google AI Ultra: $ 249,99/maand

Beoordelingen en recensies van Google Gemini

G2: 4,4/5 (meer dan 360 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Gemini?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik gebruik Gemini voor verschillende taken, van het maken van afbeeldingen en documenten tot het uitvoeren van grondig onderzoek. Ik vind het geweldig dat ik dankzij de diepgaande onderzoeksmogelijkheden van Gemini gedetailleerde informatie over elk concept kan vinden, met uitgebreide details en citaten. De mogelijkheid om diagrammen en afbeeldingen te genereren in een fractie van de tijd die dat normaal gesproken zou kosten, is ongelooflijk waardevol. Daarnaast waardeer ik de canvasfunctie, waarmee ik eenvoudig prototypes kan ontwerpen en documenten kan maken.

Ik gebruik Gemini voor verschillende taken, van het maken van afbeeldingen en documenten tot het uitvoeren van grondig onderzoek. Ik vind het geweldig dat ik dankzij de diepgaande onderzoeksmogelijkheden van Gemini gedetailleerde informatie over elk concept kan vinden, met uitgebreide details en citaten. De mogelijkheid om diagrammen en afbeeldingen te genereren in een fractie van de tijd die dat normaal gesproken zou kosten, is ongelooflijk waardevol. Daarnaast waardeer ik de canvasfunctie, waarmee ik eenvoudig prototypes kan ontwerpen en documenten kan maken.

5. ChatGPT (het meest geschikt voor individuen en teams die een flexibele AI-assistent nodig hebben voor schrijven, plannen en onderzoek)

via ChatGPT

Wilt u uw dagelijkse werk vereenvoudigen met een algemene AI-tool? Overweeg dan ChatGPT. Deze tool kan diepgaand, autonoom onderzoek uitvoeren door het internet te doorzoeken, tientallen bronnen te synthetiseren en in één werkstroom een beknopt overzicht met bronvermeldingen te leveren.

ChatGPT ondersteunt schrijven, plannen, analyseren en probleemoplossing in verschillende sectoren, van marketing en productontwikkeling tot bedrijfsvoering en onderwijs. Dankzij de flexibele, conversatiegerichte interface is het een populaire keuze voor individuen en teams die snel antwoorden, gestructureerde output en flexibele AI-ondersteuning willen, zonder gebonden te zijn aan een specifiek apparaat of ecosysteem.

De beste functies van ChatGPT

Creëer gedeelde projectruimtes met uw team waar briefings, instructies, scripts en gesprekken kunnen worden opgeslagen als één bron van waarheid.

Implementeer aangepaste GPT's in uw hele organisatie, zodat iedereen dezelfde domeinspecifieke assistent kan gebruiken met gecontroleerde toegang.

Schrijf en beheer lange documenten, waarbij het model de logica, structuur en stem behoudt in tienduizenden woorden.

Beperkingen van ChatGPT

Bij langere gesprekken bestaat het risico op hallucinaties, waarbij het model informatie produceert die overtuigend klinkt, maar feitelijk onjuist is.

Prijzen van ChatGPT

Free

Go: $8/maand

Plus: $20/maand

Pro: $ 200/maand

ChatGPT-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT?

Een G2-gebruiker zegt:

Wat ik het meest waardeer aan ChatGPT is de manier waarop het reageert. Het analyseert je schrijfstijl en geeft antwoorden die zijn afgestemd op de toon en aanpak die je verkiest. Het bevat een schat aan informatie en helpt me bij alles, van mijn professionele taken tot dagelijkse activiteiten. Ik vind het ook erg handig voor het genereren van e-mailsjablonen voor zowel productgerelateerde als onderzoeksdoeleinden.

Wat ik het meest waardeer aan ChatGPT is de manier waarop het reageert. Het analyseert je schrijfstijl en geeft antwoorden die zijn afgestemd op de toon en aanpak die je verkiest. Het bevat een schat aan informatie en helpt me bij alles, van mijn professionele taken tot dagelijkse activiteiten. Ik vind het ook erg handig voor het genereren van e-mailsjablonen voor zowel productgerelateerde als onderzoeksdoeleinden.

6. Linguix (het meest geschikt voor teams die behoefte hebben aan consistente grammatica en toon in zakelijke communicatie)

via Linguix

Linguix is een AI-schrijfapp voor teams die behoefte hebben aan consistentie, snelheid en controle in hun dagelijkse communicatie.

Het ondersteunt schrijven in meerdere talen, waaronder Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans en Pools. Met snelkoppelingen kunt u aangepaste tekstuitbreidingen maken, zoals "//intro", die direct worden uitgebreid tot volledige, vooraf geschreven sjablonen.

De AI Rewriter van Linguix kan alternatieve formuleringen voorstellen om de duidelijkheid, toon en leesbaarheid te verbeteren, terwijl Content Score de complexiteit en kwaliteit evalueert. U kunt uw teksten afstemmen op uw targetgroep.

Voor gevoelige werkzaamheden zorgt de geheime modus ervoor dat uw tekst na afloop van de sessie niet wordt bewaard, waardoor u kunt werken in een omgeving voor bewerking waarin privacy voorop staat.

De beste functies van Linguix

Voeg realtime grammatica- en stijlcontrole toe aan uw product met behulp van Linguix's checker SDK of ingebouwde editorcomponenten.

Pas consistente schrijfregels, snelkoppelingen en sjablonen toe om de toon en kwaliteit van uw product te waarborgen.

Geef contextuele schrijfsuggesties in meerdere ondersteunde talen terwijl gebruikers typen.

Beperkingen van Linguix

Het ontbreekt over het algemeen aan diepgaande, langdurige redeneervaardigheden met betrekking tot complexe doelgroepen, intenties en zakelijke contexten.

Prijzen van Linguix

Free

Maandelijks: $30/maand

Beoordelingen en recensies van Linguix

G2: 4,5/5 (meer dan 125 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Linguix?

Een G2-gebruiker zegt:

Het is een van de beste tools die we hebben gebruikt voor het schrijven van belangrijke documenten voor ons bedrijf. Het biedt ons een assistent met kunstmatige intelligentie die ons helpt bij het opleveren van projecten, taken en artikelen zonder spelfouten of grammaticale fouten. Daarnaast biedt het ons cursussen om ons schrijfwerk te verbeteren en herhalingen te vermijden.

Het is een van de beste tools die we hebben gebruikt voor het schrijven van belangrijke documenten voor ons bedrijf. Het biedt ons een assistent met kunstmatige intelligentie die ons helpt bij het opleveren van projecten, taken en artikelen zonder spelfouten of grammaticale fouten. Daarnaast biedt het ons cursussen om ons schrijfwerk te verbeteren en herhalingen te vermijden.

7. Alteryx (het meest geschikt voor middelgrote en grote teams die hun datavoorbereiding en analysewerkstroom willen automatiseren)

via Alteryx

Hoe zorgt u ervoor dat AI-gestuurde beslissingen betrouwbaar zijn voor de hele organisatie, en niet alleen binnen één chatvenster?

Alteryx is een analyseplatform dat besluitvorming op niveau van de onderneming operationaliseert. Het kan uw ruwe, gefragmenteerde gegevens omzetten in gecontroleerde, herhaalbare werkstroomen voor besluitvorming.

Alteryx maakt rechtstreeks verbinding met de systemen waarin uw bedrijfsgegevens zijn opgeslagen, waaronder AWS, Google Cloud en Salesforce, en biedt meer dan 100 vooraf gebouwde connectoren.

Hiermee kunt u uw gegevens doorzoeken, opdrachten in natuurlijke taal geven, visuele werkstroomstroomen samenstellen en deze delen met andere teams. Dankzij rolgebaseerde toegang, versiebeheer en logfuncties op uitvoeringsniveau blijven uw geautomatiseerde beslissingen veilig, controleerbaar en verklaarbaar.

De beste functies van Alteryx

Automatiseer het opschonen en voorbereiden van gegevens, zodat marketing- en verkoopteams kunnen werken met nauwkeurige en actuele gegevens.

Bekijk het volledige projectoverzicht op één plek, zelfs wanneer tijdlijnen, budgetten, risico's en afhankelijkheden verspreid zijn over Jira, CRM, ERP en spreadsheets.

Zet ruwe projectgegevens om in beslissingsgerichte weergaven (e-mails, rapporten en presentaties) om antwoord te geven op vragen als "Wat blokkeert?", "Wat loopt uit de hand?" en "Wat moeten we opnieuw prioriteren?"

Beperkingen van Alteryx

Omdat het platform veel van zijn gegevens in het geheugen laadt, kunnen werkstroomprocessen zonder voldoende RAM-geheugen moeizaam verlopen in vergelijking met Spark-gebaseerde tools.

Prijzen van Alteryx

Starter Edition: $ 250/maand per gebruiker

Professional Edition: Aangepaste prijzen

Enterprise Edition: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Alteryx

G2: 4,6/5 (meer dan 660 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Alteryx?

Een G2-gebruiker zegt:

Alteryx is authentiek en intelligent in het combineren en voorbereiden van gegevens, waardoor geavanceerde analyses eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Het programma maakt snelle statistische, voorspellende en ruimtelijke analyses mogelijk in één enkele applicatie. Alteryx is tijdgericht, met automatisering die snelheid en efficiëntie bevordert.

Alteryx is authentiek en intelligent in het combineren en voorbereiden van gegevens, waardoor geavanceerde analyses eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Het programma maakt snelle statistische, voorspellende en ruimtelijke analyses mogelijk in één enkele applicatie. Alteryx is tijdgericht, met automatisering die snelheid en efficiëntie bevordert.

8. Krater. ai (het meest geschikt voor marketing- en creatieve teams die snel visuele en multimediale middelen produceren)

Krater. ai is een AI-toolset waarmee je binnen enkele seconden tekstuele en visuele context kunt creëren.

Kies uit kant-en-klare rollen zoals data-analisten, docenten, marketeers, ontwikkelaars of onderzoekers om de output met een duidelijker doel te sturen.

Wat de content betreft, ondersteunt Krater het genereren en de bewerking van afbeeldingen via natuurlijke taal. U kunt een scène beschrijven, achtergronden wijzigen, de belichting aanpassen, kleuren veranderen of elementen toevoegen met behulp van eenvoudige commando's. Het ondersteunt ook basiswerkstroom's voor animaties, zodat u een afbeelding kunt uploaden en kunt beschrijven hoe u deze wilt laten bewegen.

Wat Krater onderscheidt, is de modulaire bibliotheek met 'toevoegingen'. Deze promptgebaseerde tools zijn geschikt voor gebruikssituaties zoals SWOT-analyse, onderzoek naar concurrenten, transcriptie, het ontwerpen van enquêtes, het genereren van koppen en SQL-queries.

Krater. ai beste functies

Genereer originele achtergrondmuziek voor YouTube-video's, podcasts en streams in elk genre, zoals pop, rock, jazz, klassiek en elektronisch.

Upload pdf's, Word-documenten en afbeeldingen naar het platform en haal specifieke details eruit, vergelijk bestanden of genereer direct samenvattingen.

Maak aangepaste afbeeldingen voor posts op sociale media, advertenties en campagnes zonder gebruik te maken van stockfoto's.

Beperkingen van Krater.ai

Sommige resultaten moeten nog handmatig worden bewerkt om een volledig gepolijste, professionele standaard te bereiken.

Krater. ai-prijzen

Plus: $ 9/maand

Pro: $ 20/maand

Ultra: $49/maand

Max: $ 99/maand

Krater. ai beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Krater.ai?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind het erg prettig dat het platform zo eenvoudig en intuïtief is. Het voelt niet overweldigend, zelfs als je nog niet bekend bent met AI-tools. De reactiesnelheid is indrukwekkend en ik vond de gegenereerde content relevant en creatief. Ik waardeer ook dat Krater.ai meerdere AI-functies op één plek combineert, waardoor ik tijd bespaar omdat ik niet tussen verschillende apps hoef te schakelen.

Ik vind het erg prettig dat het platform zo eenvoudig en intuïtief is. Het voelt niet overweldigend, zelfs als je nog niet bekend bent met AI-tools. De reactiesnelheid is indrukwekkend en ik vond de gegenereerde content relevant en creatief. Ik waardeer ook dat Krater.ai meerdere AI-functies op één plek combineert, waardoor ik tijd bespaar omdat ik niet tussen verschillende apps hoef te schakelen.

9. Magai (het meest geschikt voor ervaren gebruikers en bureaus die werk beheren met meerdere AI-modellen)

via Magai

Met het alles-in-één generatieve AI-platform Magai kunt u tijdens een gesprek van AI-model wisselen en GPT-instructies voor verschillende modellen hergebruiken. Magai centraliseert deze op één dashboard.

U kunt prompts opslaan, chats ordenen en bestanden uploaden. Voor teamsamenwerking kunt u uw collega's uitnodigen voor een AI-chat waarin gesprekken en context worden bewaard. Stel vervolgens aangepaste toegang en toestemming in op team- of projectniveau.

De promptverbeteraar upgradet vage prompts automatisch naar hoogwaardige inputs. Magai bevat meer dan 40 ingebouwde persona's die verschillende soorten werk kunnen uitvoeren, van schrijven en klantenservice tot analyse en technische hulpprogramma's zoals het genereren van regex-patronen. Deze persona's slaan uw instructies ook eenmalig op en passen ze toe op elk model.

De beste functies van Magai

Kies het beste AI-model voor elke taak; gebruik ChatGPT voor landingspagina's, Claude voor e-mailreeksen en Gemini voor visuele middelen.

Maak video's met behulp van toonaangevende generatieve AI-modellen, waaronder geavanceerde tools van Runway ML, Kling Video en Minimax.

Stel per project of team aangepaste toegang, context en toestemming in voor eenvoudige informatie-uitwisseling.

Beperkingen van Magai

Het delen van chats met een team is niet intuïtief; zelfs binnen een werkruimte is het nodig om aparte deelgroepen aan te maken.

Magai-prijzen

Solo: $ 30 per maand per gebruiker

Team: $ 40/maand

Magai-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Magai?

Een G2-gebruiker zegt:

Magai heeft alles wat u zich maar kunt voorstellen. Tekst-naar-tekstchats bevatten opties voor meer dan 30 LLM's en het team voegt nieuwe modellen toe en verwijdert oude modellen naarmate er nieuwe worden ontwikkeld. Tekst-naar-beeld- en beeld-naar-beeld-modellen zijn ook uitgebreid en bieden de mogelijkheid om uw eigen Flux-gebaseerde LoRA te ontwikkelen. De chatfuncties zijn gebruiksvriendelijk, waaronder de mogelijkheid om uw LLM en persona's tijdens het chatten te wisselen.

Magai heeft alles wat u zich maar kunt voorstellen. Tekst-naar-tekstchats bevatten opties voor meer dan 30 LLM's en het team voegt nieuwe modellen toe en verwijdert oude modellen naarmate er nieuwe worden ontwikkeld. Tekst-naar-beeld- en beeld-naar-beeld-modellen zijn ook uitgebreid en bieden de mogelijkheid om uw eigen Flux-gebaseerde LoRA te ontwikkelen. De chatfuncties zijn gebruiksvriendelijk, waaronder de mogelijkheid om uw LLM en persona's tijdens het chatten te wisselen.

10. NinjaChat AI (het meest geschikt voor generalisten die documenten en media omzetten in samenvattingen en leermiddelen)

via NinjaChat AI

NinjaChat AI is een alles-in-één assistentieplatform dat externe AI-modellen, zoals GPT-4, Gemini en Claude, samenbrengt in een centrale hub.

Je kunt NinjaChat gebruiken voor het schrijven van blogposts, advertentieteksten, e-mails, essays en citaten, met speciale tools voor platforms zoals Google, Facebook, LinkedIn en Instagram. Als je met lange teksten werkt, kun je deze samenvatten of herschrijven zodat ze natuurlijker klinken.

Wanneer u met beeldmateriaal moet werken, kunt u afbeeldingen genereren op basis van tekst, achtergronden of watermerken verwijderen en de beeldkwaliteit verbeteren. U kunt ook media omzetten in tekst door audio, video, spraak en afbeeldingen te transcriberen.

De beste functies van NinjaChat AI

Ontwikkel afbeeldingen op basis van tekst en zet ideeën direct om in uitgebreide, door AI gegenereerde mindmaps.

Zet pdf's, YouTube-video's of platte tekst om in mindmaps, flashcards of stroomdiagrammen waarmee je informatie gemakkelijker kunt bestuderen en herhalen.

Herschrijf tekst om de toon, duidelijkheid en vloeiendheid te verbeteren, onhandige zinnen te vereenvoudigen, complexe ideeën te verduidelijken en gegenereerde content natuurlijker te laten klinken.

Beperkingen van NinjaChat AI

Sommige gebruikers melden dat het even wennen is om alle verschillende tools en functies onder de knie te krijgen, vooral in vergelijking met eenvoudigere apps voor één doel.

Prijzen van NinjaChat AI

Starter: $9/maand

Pro: $18/maand

Expert: $25/maand

NinjaChat AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Breid uw dagelijkse werk uit met ClickUp, het beste alternatief voor Galaxy AI.

De meeste van deze AI-tools staan los van uw werk. De geconvergeerde AI-werkruimte van ClickUp daarentegen maakt integraal deel uit van uw taken, projecten en dagelijkse werkstroom.

ClickUp combineert AI met live projecten, taken, documenten, gesprekken en tijdlijnen in één systeem. Dat betekent dat AI niet alleen begrijpt wat je vraagt, maar ook wat er al gebeurt, wat er blokkeert en wat er vervolgens moet gebeuren.

De voordelen van convergentie zijn:

Context leeft waar werk plaatsvindt, niet in gekopieerde prompts

Eigendom en tijdlijnen zorgen voor meer verantwoordelijkheid

Uw AI-teamgenoten, Super Agents, doen het zware werk voor u.

Klaar om de kracht van een geconvergeerde AI-werkruimte te ontdekken? Meld u gratis aan bij ClickUp.

Veelgestelde vragen

Galaxy AI is ideaal voor snelle hulp op het apparaat zelf (samenvattingen, bewerkingen, vertalingen), maar is niet ontworpen om context tussen projecten over te dragen. Zodra het werk documenten, taken, goedkeuringen en meerdere mensen omvat, hebt u een systeem nodig dat beslissingen, bestanden en follow-ups met elkaar verbindt, in plaats van verspreid over verschillende apps.

Geef prioriteit aan tools die ervoor zorgen dat werk persistent en deelbaar blijft: 1) gedeelde ruimtes voor documenten en taken 2) samenwerking met toestemming 3) integraties met uw stack 4) AI die outputs kan omzetten in toegewezen actiepunten met eigenaren en deadlines

AI-antwoorden zijn eenmalige reacties (samenvattingen, herschrijvingen, ideeën). AI-uitvoering betekent dat het systeem die outputs kan toepassen op het werk – taken aanmaken, documenten bijwerken, eigenaren toewijzen, automatiseringen triggeren en voortgang bijhouden – zodat inzichten niet verloren gaan in een chatvenster.

Teams verminderen AI-wildgroei door het werk te centraliseren. Bewaar prompts, outputs, beslissingen en follow-ups in een gedeelde werkruimte (documenten + taken + chat), zodat resultaten doorzoekbaar, met toestemming herbruikbaar zijn en verspreid zijn over persoonlijke chats en tabbladen.

Algemene AI-tools zijn krachtig, maar ze begrijpen niet automatisch uw projectstructuur, eigendom en tijdlijnen. Een werkruimte-tool voegt de ontbrekende laag toe: het maakt een verbinding tussen AI-output en uitvoering, zodat uw team zonder handmatig kopiëren en plakken van 'inzicht' naar 'Klaar' kan gaan.