AI-werkstroom met meerdere agents: hoe ze werken, met praktijkvoorbeelden

Gartner verwacht dat in 2028 15% van de dagelijkse zakelijke beslissingen autonoom door agentische AI zal worden genomen, vergeleken met vrijwel geen in 2024. Dat geeft aan welke kant het opgaat.

Naarmate werkstroom steeds meer met elkaar verweven raken – en zich uitstrekken over tools, teams en databronnen – beginnen systemen met één agent tekort te schieten. Ze kunnen weliswaar taken voltooien, maar hebben moeite met de orchestration, de complexiteit van de coördinatie en de parallelle uitvoering.

Een AI-multi-agent-werkstroom verandert die dynamiek. In plaats van dat één agent alles doet, werken meerdere gespecialiseerde agents samen om complexe taken uit te voeren.

In dit artikel ontdekt u hoe AI-multi-agent-werkstroomen werken, waar ze echte waarde creëren en hoe u ze effectief kunt ontwerpen.

Wat zijn AI-multi-agent-werkstroomen?

Een AI-multi-agent-werkstroom is een gestructureerd systeem waarin meerdere agents samenwerken om een doel te voltooien, in plaats van te vertrouwen op één enkel model dat alles afhandelt. In plaats van één algemene assistent die een heel proces probeert te beheren, ontwerpt u een omgeving waarin intelligente agents verantwoordelijkheden verdelen en resultaten coördineren.

In een installatie met één agent neemt één model de input waar, redeneert erover na en produceert output. Dat werkt voor geïsoleerde taken. Maar in meer dynamische omgevingen kan één enkele beslisser een bottleneck worden.

Een multi-agentinstallatie doet de verantwoordelijkheid over verschillende agents verdelen, die elk zijn ontworpen voor een specifieke rol binnen de bredere werkstroom van agents.

Deze gespecialiseerde agents kunnen zich richten op onderzoek, analyse, validatie of uitvoering. Samen vormen ze een gestructureerde multi-agentarchitectuur waarin het hele systeem meer als een echt team functioneert dan als een enkele assistent. De kracht zit hem in de manier waarop agents samenwerken, context delen en outputs aan elkaar doorgeven.

Hoe multi-agent AI-systemen werken

Op praktisch niveau werken multi-agent-systemen via gestructureerde coördinatie in plaats van geïsoleerde uitvoering. In plaats van te vertrouwen op één model om alles af te handelen, ontwerpt u een systeem waarin individuele agents onafhankelijk opereren, maar verbonden blijven via gedeelde logica, geheugen en routing.

Een typische installatie omvat een supervisor-agent die verantwoordelijk is voor toezicht en coördinatie. Deze interpreteert de doelstelling, verdeelt subtaaken onder werkagenten en beheert de coördinatie tussen agenten binnen het bredere systeem. Elke agent richt zich op een specifieke verantwoordelijkheid en draagt tegelijkertijd bij aan een complete werkstroom.

Achter de schermen zorgen verschillende mechanismen ervoor dat alles op elkaar is afgestemd:

Interacties tussen agents zorgen ervoor dat de output van de ene agent gestructureerde input wordt voor andere agents

Dankzij parallelle verwerking kunnen parallelle agents tegelijkertijd aan verschillende onderdelen van een Taak werken

Dynamische routering bepaalt welke agent wat afhandelt op basis van context en complexiteit

Statusbeheer en geheugensystemen helpen agents om de context tijdens alle stappen te behouden

Tool-aanroepen en integraties met externe tools breiden de mogelijkheden uit tot buiten taalverwerking

Een duidelijk omschreven systeemprompt geeft de vorm aan van het consistent gedrag van de agents

Naarmate de schaal van de coördinatie toeneemt, neemt ook de complexiteit ervan toe. Dat is waar doordachte agent-orkestratie, gecontroleerde gegevenstoegang en robuuste foutafhandeling van belang zijn. Sommige agents kunnen pauzeren terwijl een agent wacht op validatie, terwijl andere zelfstandig blijven werken.

Als ze correct zijn ontworpen, werken multi-agent-systemen als een gedistribueerde intelligentielaag: ze voeren complexe taken uit met meer flexibiliteit, veerkracht en betere systeemprestaties dan traditionele automatisering.

Voordelen van multi-agent-werkstroomen voor teams

Naarmate uw bedrijfsactiviteiten groeien, neemt de complexiteit toe. Een enkele regel van automatisering of een geïsoleerde assistent heeft zijn beperkingen.

Multi-agent-systemen zijn ontwikkeld voor omgevingen waar coördinatie, specialisatie en snelheid van belang zijn. Wanneer meerdere gespecialiseerde agents samenwerken, krijgt uw team meer slagkracht zonder dat het personeelsbestand hoeft te worden uitgebreid.

Hier wordt de impact tastbaar:

✅ Snellere uitvoering door parallelle verwerking: Doordat parallelle agents verschillende onderdelen van een Taak tegelijkertijd afhandelen, vorderen complexe initiatieven zonder dat er hoeft te worden gewacht op één knelpunt

✅ Betere afhandeling van complexe systemen: Dankzij de geordende verdeling van taken tussen agents kunt u complexe taken opsplitsen in beheersbare onderdelen binnen het hele systeem

✅ Verbeterde systeemprestaties en kostenefficiëntie: Werklasten worden op intelligente wijze verdeeld, waardoor redundantie wordt verminderd en het gebruik van middelen wordt geoptimaliseerd

✅ Betere ondersteuning bij besluitvorming: Multi-agentinstallaties kunnen helpen bij risicobeoordeling, leveranciersevaluatie en andere risicovolle taken van de onderneming waarbij gelaagde validatie de nauwkeurigheid verbetert

✅ Schaalbare automatisering met contextbewustzijn: Door gebruik te maken van gedeeld geheugen en gestructureerde werkstroom werken agents onafhankelijk van elkaar, terwijl ze toch bijdragen aan een gezamenlijk resultaat

Toepassingen van multi-agent-werkstroomen in verschillende sectoren

Multi-agent-systemen veranderen de manier waarop werk wordt uitgevoerd binnen operationele, service- en kennisgedreven teams. Wanneer meerdere agents samenwerken binnen een gestructureerde agent-werkstroom, is de impact niet meer afhankelijk van de branche, maar wel van het beoogde resultaat.

Projectmanagement en bedrijfsvoering

In omgevingen met veel operationele activiteiten neemt de complexiteit snel toe. Of u nu softwareontwikkeling, compliance-bijhouding of functieoverschrijdende lanceringen beheert, vertrouwen op één enkele laag van automatisering schiet vaak tekort.

Een multi-agentinstallatie verdeelt de verantwoordelijkheid over gespecialiseerde agents die delen van een volledige werkstroom coördineren:

Eén agent houdt sprintupdates in verschillende opslagplaatsen in de gaten en signaleert vertragingen

Een andere beheert procesdocumentatie en synchroniseert wijzigingen tussen tools

Een validatieagent controleert afhankelijkheden vóór de release

Parallelle agents verwerken rapportages en samenvattingen voor belanghebbenden tegelijkertijd

Deze structuur verbetert de automatisering van werkstroomprocessen en versterkt de automatisering van bedrijfsprocessen tussen teams. In grote organisaties ondersteunt het ook pijplijnen voor documentverwerking, contractbeoordelingen en gestructureerde goedkeuringsprocessen zonder één systeemknooppunt te overbelasten.

Wanneer u AI-agenten voor bedrijfsvoering ontwikkelt, is het doel niet vervanging. Het is coördinatie. Door logica te verdelen over multi-agent-systemen, verminderen teams knelpunten en verbeteren ze de zichtbaarheid binnen het hele systeem.

📮 ClickUp Insight: De helft van onze respondenten heeft moeite met de implementatie van AI; 23% weet gewoon niet waar te beginnen, terwijl 27% meer training nodig heeft om geavanceerde taken uit te voeren. ClickUp lost dit probleem op met een vertrouwde interface om te chatten die net zo aanvoelt als teksten. Teams kunnen meteen aan de slag met eenvoudige vragen en verzoeken, en ontdekken gaandeweg op natuurlijke wijze krachtigere functies voor automatisering en werkstroom, zonder de intimiderende leercurve die zo veel mensen tegenhoudt.

Automatisering van klantenservice

Op het gebied van klantervaring komt de zichtbaarheid van multi-agent-coördinatie duidelijk naar voren. In plaats van een eenvoudige chatbot die veelgestelde vragen beantwoordt, zet u parallelle agents in die intenties interpreteren, acties valideren en verzoeken in realtime afhandelen.

Stel je deze werkstroom eens voor:

Agent A interpreteert een verzoek om terugbetaling en controleert de geschiedenis van de bestellingen

Een validatieagent controleert of iemand in aanmerking komt en beschermt tegelijkertijd gevoelige gegevens

Een andere agent werkt de CRM-gegevens bij en verstuurt een bevestiging

Een samenvattende agent registreert inzichten uit interacties voor trainingsdoeleinden

Deze gelaagde agentcoördinatie verbetert de reactiesnelheid met behoud van governance. Dankzij de ingebouwde klantgeheugenfunctie personaliseren agents reacties op basis van eerdere interacties, in plaats van elk gesprek helemaal opnieuw te beginnen.

Belangrijk is dat bij systemen met grote impact nog steeds een mens in de loop wordt gehouden voor escalatiescenario's. Het resultaat is gecoördineerde intelligentie die de klanttevredenheid verhoogt en tegelijkertijd de verantwoordingsplicht waarborgt.

Onderzoek en kenniswerk

Kennisintensieve teams hebben enorm veel baat bij gestructureerde multi-agent-werkstroomen. Onderzoek verloopt zelden lineair. Het omvat het verzamelen van gegevens, het valideren van bronnen, het samenvatten van inzichten en het presenteren van bevindingen.

In een gestructureerd onderzoekssysteem zou de werkstroom er als volgt uit kunnen zien:

Eén agent voert gestructureerde zoekopdrachten op het web uit en verzamelt ruwe gegevens

Een andere agent houdt zich bezig met analyse en filtering om de geloofwaardigheid te waarborgen

Een schrijvende agent stelt samenvattingen op

Een compliance-agent valideert citaten

Dit is vooral nuttig voor complexe onderzoekstaken waarbij één enkel model moeite heeft om de diepgang en structuur te behouden. Een krachtige onderzoeksfunctie houdt in dat het verzamelen van informatie, het redeneren en de presentatie worden opgesplitst in modulaire fases.

In geavanceerde installaties kunnen teams meerdere Claude-agenten of andere gespecialiseerde modellen inzetten om de output onderling te verifiëren. Deze aanpak ondersteunt een onderzoeksproces dat is gebaseerd op gelaagde validatie in plaats van generatie in één doorloop.

Bij het bouwen van multi-agent-systemen voor kenniswerk ligt de waarde in de coördinatie. Agenten behouden de context, verminderen cognitieve overbelasting en voeren de volledige onderzoekscyclus nauwkeurig uit.

⚡ Snelle tip: Zoek altijd naar schaalbare AI-oplossingen die kunnen worden geïntegreerd met uw bestaande tech stack. Zorg er ook voor dat u over gedetailleerde documentatie voor werkstroombeschrijvingen beschikt. Om hier dieper op in te gaan, zijn hier enkele vragen die u uzelf zou moeten stellen: ✅ Hoe verandert de systeemprestatie (responstijd, doorvoer) wanneer het gebruik 10x of 100x toeneemt? ✅ Zijn er specifieke limieten voor de belasting van gebruikers of limieten op het gebied van gelijktijdigheid waar we rekening mee moeten houden? ✅ Hoe efficiënt schaalt de oplossing op het gebied van infrastructuurkosten (rekenkracht, opslagruimte, netwerken)? ✅ Hoe vaak worden integraties bijgewerkt om aan te sluiten bij de levenscyclus van de tech stack (bijv. nieuwe versies van software)? ✅ Welke verborgen kosten of gebruiksgebaseerde kosten kunnen er ontstaan naarmate de oplossing wordt opgeschaald?

Hier zijn enkele van de populairste tools om multi-agent-werkstroomen te maken:

LangChain: Als u gedetailleerde controle nodig hebt over AI-agenten – status, tools en veiligheidsmaatregelen – ondersteunt LangChain u met een framework om agent-werkstroom-workflows als grafieken te ontwerpen en deze betrouwbaar uit te voeren. U modelleert de status, definieert knooppunten en stuurt met verbindingen, zodat beslissingen met meerdere stappen expliciet en testbaar zijn. Het ondersteunt patronen met één, meerdere en hiërarchische agenten, met moderatie- en kwaliteitscontroles om het gedrag op koers te houden

CrewAI : CrewAI richt zich op teams van AI-agenten die samenwerken om complex werk te voltooien. U kunt bouwen met het open-sourceframework of de visuele editor van CrewAI Studio gebruiken, en vervolgens die 'teams' in productie nemen met het Agent Management Platform (AMP) om runs te monitoren, verbeteringen te testen en veilig te itereren

AutoGen: AutoGen is het open-sourceframework van Microsoft voor het bouwen van AI-aangedreven multi-agent-systemen. U kunt prototypes maken in AutoGen Studio (zonder code), gesprekken scripten met AgentChat en overstappen op gebeurtenisgestuurde orkestratie met Core wanneer u gedistribueerde, langlopende werkstroommen nodig hebt. Het is Python-first en biedt u expliciete controle over status, tools en overdrachten

Voor coördinatie in de productieomgeving kunt u ook integreren met:

Celery / Prefect / Airflow voor het plannen van werkstroom-werkflows

Vector-databases (Pinecone, Weaviate, Chroma) voor langetermijngeheugen

API's en tools (Google Search, SQL, e-mail, Slack) voor acties

Hoe u multi-agent-werkstroomen kunt bouwen in ClickUp

Veel teams zijn enthousiast over het inzetten van AI-agenten om werk te automatiseren. Maar zodra het experimenteren begint, dringt de realiteit zich op. In plaats van efficiëntie krijgen organisaties te maken met een wildgroei aan werk, met gefragmenteerde tools, gescheiden automatiseringen en onderling niet-gekoppelde agent-werkstroomen.

Afzonderlijke systemen werken misschien prima op zichzelf, maar zonder coördinatie hebben ze moeite om complexe werkstroomen in het hele systeem te ondersteunen.

Dit is waar ClickUp van pas komt. Als geconvergeerde AI-werkruimte fungeert het als een centraal knooppunt waar multi-agent-werkstroomen binnen een gedeelde omgeving kunnen opereren. In plaats van verspreide tools die onafhankelijk van elkaar werken, helpt ClickUp agents bij het coördineren, het onderhouden van een gedeelde gebruikerscontext en het voltooien van taken binnen één werkruimte.

Gebruik ClickUp Brain als coördinatielaag

Stroomlijn de coördinatie van uw werkstroom met ClickUp Brain

ClickUp Brain fungeert als een coördinatie-engine die verschillende agents en werkstroomen met elkaar verbindt. In plaats van complexe logica handmatig te configureren, kunnen teams de gewenste automatisering in natuurlijke taal beschrijven.

Een productmanager kan bijvoorbeeld een werkstroom beschrijven waarbij urgente taken automatisch worden doorgestuurd naar een team met hoge prioriteit. ClickUp Brain interpreteert dat verzoek, configureert triggers en stelt de logica vast die het gedrag van de agents stuurt.

Omdat Brain activiteiten analyseert op basis van taken, deadlines en afhankelijkheden, ondersteunt het dynamische routering tussen verschillende agents. Het kan ook gedeelde gebruikerscontext bijhouden, waardoor agents inzicht krijgen in prioriteiten binnen projecten in plaats van geïsoleerd te werken.

Het resultaat is een systeem waarin parallelle agents gegevensinvoer, taakverdeling, rapportage en analyse beheren zonder de continuïteit van de werkstroom te verstoren.

💡 Pro-tip: ClickUp Brain zorgt voor een groot deel van de automatisering die je hierboven hebt gezien, maar met ClickUp Brain MAX ga je nog een stap verder. ClickUp Brain MAX biedt taakdetails ClickUp Brain Max draait om meer adaptieve AI-agenten. Door te schakelen tussen toonaangevende modellen zoals GPT-4, Claude 3.7 en andere, kunnen teams voor elke werkstroom het juiste 'brein' kiezen: snelheid voor snelle beslissingen, nuance voor gevoelige communicatie of diepgang voor complexe analyses. En met Talk to Text, onderdeel van ClickUp Brain MAX, kun je ideeën rechtstreeks in ClickUp dicteren. Uitgesproken gedachten worden direct omgezet in taken, documenten of actiepunten, waardoor typfouten worden voorkomen en agent-werkstroomen net zo natuurlijk aanvoelen als een gesprek. Samen vormen ClickUp Brain MAX en Talk to Text een brug tussen menselijke input en autonome agents, zodat ideeën sneller stromen, de context intact blijft en uw AI-aangedreven werkstroom soepel kan worden opgeschaald.

Gebruik ClickUp-automatiseringen om door agents aangestuurde werkstroomen te coördineren

Aangepaste automatisering maken in ClickUp

Terwijl ClickUp Brain helpt bij het interpreteren van intenties en het sturen van het gedrag van agents, zorgt ClickUp automatisering voor de uitvoeringslaag die deze inzichten omzet in actie. Samen vormen ze een praktische omgeving voor het uitvoeren van multi-agent-werkstroomen binnen je werkruimte.

ClickUp Brain analyseert uw projecten, deadlines en afhankelijkheden, terwijl automatiseringen ervoor zorgen dat taken zonder handmatige tussenkomst door de volledige werkstroom lopen. Deze combinatie stelt verschillende agents in staat om over verschillende werkstromen heen te coördineren, terwijl de gedeelde gebruikerscontext behouden blijft.

Dit is hoe deze samenwerking doorgaans verloopt:

Taken automatisch invullen en intelligent doorsturen: AI Fields kan binnenkomende projectgegevens analyseren en belangrijke details automatisch invullen. AI Assign stuurt de Taak vervolgens door naar de juiste teamgenoot, zodat verschillende agents verschillende delen van de werkstroom parallel kunnen afhandelen zonder knelpunten

AI-gestuurde inzichten voor alle projecten: ClickUp Brain analyseert continu de projectactiviteit en presenteert inzichten via dashboards. Deze signalen helpen teams om mogelijke vertragingen of afwijkingen vroegtijdig te detecteren, waardoor de systeemprestaties in het hele systeem worden verbeterd

Werk dynamisch prioriteren: ClickUp Brain beoordeelt urgentie, afhankelijkheden en deadlines om prioriteiten aan te bevelen. Dit maakt dynamische routering mogelijk, waarbij taken worden verdeeld over meerdere gespecialiseerde agents of teamleden op basis van realtime projectbehoeften

In plaats van losstaande automatiseringsregels creëren Brain en Automations een gecoördineerd systeem waarin agents samenwerken, taken op intelligente wijze worden gerouteerd en het werk soepel verloopt tussen teams.

💡 Pro-tip: Je kunt ClickUp Super Agents gebruiken als je AI-collega's die rechtstreeks in je ClickUp-werkruimte zijn geïntegreerd. Ze verschijnen net als teamgenoten, omdat ze onder de motorkap zijn gemodelleerd als echte gebruikers. U kunt: Wijs taken aan hen toe : geef hen de eigendom van terugkerende taken, projecten of complete werkstroomen

@maak een melding van ze overal : Haal ze naar Docs, taken of Chats om context toe te voegen, vragen te beantwoorden of werk vooruit te helpen

Stuur ze direct een DM : vraag om hulp, delegeer routinewerk of ontvang updates, net zoals je dat bij een teamgenoot zou doen

Stel schema's en triggers in: laat ze elke ochtend rapporten genereren, nieuwe verzoeken triageren zodra ze binnenkomen, of werkstroomopdrachten op de achtergrond monitoren Delegeer je doelen en werkstroomen aan agent-teamgenoten met ClickUp Super Agent

AI is het krachtigst wanneer er een verbinding wordt gesloten met de tools die uw team al gebruikt. ClickUp maakt integraties mogelijk met platforms zoals ChatGPT, Make, Twilio en Zapier, waardoor externe tools kunnen deelnemen aan de bredere multi-agent-systemen die binnen uw werkruimte actief zijn.

Deze integratielaag ondersteunt toolaanroepen, externe triggers en gestructureerde gegevenstoegang tussen systemen. Updates van GitHub kunnen automatisch taken aanmaken, terwijl inzichten die worden gegenereerd door AI-onderzoekstools direct kunnen worden ingevoerd in werkstroomkenmerken van projecten.

Wanneer deze systemen samenwerken, gaan teams verder dan geïsoleerde automatisering en komen ze terecht bij gecoördineerd multi-agent-systeemwerk, waarbij agents samenwerken, informatie parallel verwerken en sneller resultaten opleveren.

💡 Pro-tip: Maak een dashboard om de impact van uw AI-aangedreven werkstroom te monitoren. Door statistieken bij te houden, zoals tijdwinst, minder fouten en winst in productiviteit, kunt u kwantificeren hoe uw multi-agent-systemen de operationele efficiëntie binnen teams verbeteren.

Zet multi-agent-intelligentie om in concreet werk met ClickUp

De verschuiving naar multi-agent-systemen is niet alleen een technische trend, maar een nieuwe manier om werk uit te voeren. Naarmate organisaties AI-agenten inzetten om complexe taken uit te voeren, verschuift de focus van geïsoleerde automatisering naar gecoördineerde systemen waarin meerdere agenten samenwerken, context delen en taken voltooien in het hele systeem.

Van bedrijfsvoering en softwareontwikkeling tot onderzoek en klantenservice: goed ontworpen agentwerkstroomen helpen teams om besluitvorming op te schalen, de systeemprestaties te verbeteren en complexe systemen efficiënter te beheren. Maar het echte voordeel komt voort uit het samenbrengen van die agents in één uniforme omgeving waar werk, context en coördinatie samenkomen.

Dat is precies waar ClickUp van pas komt. Probeer ClickUp gratis uit en begin met het opzetten van intelligente werkstroomen waarmee je agents – en je teams – het werk sneller kunnen afhandelen.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Een systeem met één agent vertrouwt op één model om invoer te interpreteren en taken te voltooien. Multi-agent-systemen daarentegen maken gebruik van meerdere agents die gespecialiseerd zijn in verschillende rollen, samenwerken via interacties tussen agents en zich over het hele systeem coördineren om complexere werkstroom-werkprocessen af te handelen.

Niet altijd. Hoewel ontwikkelaars bij het bouwen van AI-agenten aangepaste logica kunnen schrijven, ondersteunen veel moderne platforms visuele tools die multi-agent-werkstroommogelijkheden bieden zonder uitgebreide code. Deze tools helpen teams bij het coördineren van meerdere gespecialiseerde agents voor taken van ondernemingen en organisaties.

Traditionele automatisering volgt vaste regels voor vooraf gedefinieerde taken. Met agent-orkestratie kunnen AI-agenten zich echter dynamisch aanpassen, samenwerken met andere agenten en complexe werkstroombeheer uitvoeren op basis van context, geheugen en besluitvormingslogica in plaats van statische triggers.