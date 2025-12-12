Handleiding voor het aansturen van agents: hoe u betrouwbare AI-werkstroomen bouwt

De beste AI-agenten worden niet in één stap gebouwd. Ze worden in lagen gebouwd, zoals blokken, waarbij elke laag de agent meer mogelijkheden en betrouwbaarheid geeft.

We nemen de exacte blokken door, van het definiëren van de taak tot het schrijven van de prompt, het debuggen van de output en het testen onder druk voordat deze wordt gelanceerd.

Generatieve prompts versus agentprompts

De meeste mensen denken dat prompting alleen maar bestaat uit het stellen van een vraag en het voorlezen van het antwoord. Dat klopt. Maar alleen voor generatieve prompting.

De volgende afbeelding toont hoe ClickUp Brain reageert op een open, creatieve prompt. De gebruiker vraagt: "Kun je me laten zien hoe het eruit zou zien als een hond een hoed zou dragen?" en krijgt een flexibel, fantasierijk antwoord met een gegenereerde afbeelding en beschrijvende tekst.

Voorbeeld van generatieve prompts met ClickUp Brain, die een creatief en beschrijvend antwoord geven op een open vraag

Generatieve prompts zijn open, creatief en flexibel. Ze zijn ideaal voor snelle ideeën of content. Maar wanneer u iets bouwt dat elke keer moet worden uitgevoerd, op basis van echte klantgegevens, met een voorspelbare structuur en uitkomst, hebt u een andere discipline nodig.

Dat is agentprompting . De verschuiving van vragen naar instrueren, van genereren naar uitvoeren.

De onderstaande afbeelding toont agentprompting in ClickUp. Hier is een agent (projectmanager) ingesteld met een duidelijke functieomschrijving, gestructureerde instructies en gedefinieerde verantwoordelijkheden. Deze aanpak zorgt ervoor dat de agent elke keer dat hij wordt getriggerd, betrouwbaar en consistent presteert.

Voorbeeld van agentprompting, waarbij de agent een gestructureerde rol en een reeks instructies krijgt voor herhaalbare, voorspelbare uitvoering

Belangrijkste verschillen tussen generatieve en agentische prompts

Attribuut Generatieve prompts Agentprompting Doel Verkenning, creativiteit Betrouwbaarheid, structuur Mindset "Geef me iets" "Voer deze taak elke keer uit" Output Flexibel, open einde Herhaalbaar, gestructureerd Gebruiksscenario Schrijf een blogintro Triage van een supportticket

👉 Wanneer u een agent aanwijzingen geeft, stelt u geen vraag. U geeft hem een functieomschrijving, een contract en een reeks regels.

Generatieve prompts vragen: "Wat kan het model produceren?" Agentprompts vragen: "Hoe zorg ik ervoor dat het model zich consistent en voorspelbaar gedraagt?"

De meeste teams realiseren zich niet dat ze nog steeds aan de verkeerde kant van de generatieve-agentic kloof staan.

Generatieve prompts zijn creatief, flexibel en snel. Maar ze zijn bedoeld voor eenmalige outputs.

Agentprompting draait volledig om instructies. Het is de manier waarop u AI bouwt die in de echte wereld betrouwbaar en voorspelbaar werkt.

Generatieve prompts zijn een momentopname. Agentprompts zijn een systeem, en systemen zijn schaalbaar.

Blok 1: Begin met het vragen van AI om de specificaties op te stellen

Voorafgaand aan prompts, structuur en format komt de specificatie. Dit is de basis.

Het definieert de agent:

De taak die nog te doen is

Invoervelden

Verwachte resultaten

Beperkingen en vereisten

Wat 'goed' inhoudt

We genereren dit met AI, niet handmatig.

✅ Prompt voor het opstellen van specificaties:

Dit geeft u een solide blauwdruk. De rest is een kwestie van gelaagdheid en verfijning.

Blok 2: Gelaagdheid — Eén prompt geleidelijk uitbreiden

Door middel van gelaagdheid evolueert u van een behulpzame AI-assistent naar een betrouwbare teamgenoot. Begin met de kleinst mogelijke taak. Test deze. Breid vervolgens uit.

Laag A: Kerngedrag

Begin eenvoudig. Alleen het essentiële.

Zodra dit solide en consistent aanvoelt, voegen we de volgende laag toe.

Laag B: Voeg structuur toe

Breid nu dezelfde prompt uit door gestructureerde context toe te voegen.

De structuur wordt duidelijker. U krijgt nu echte triage-outputs.

Laag C: Voeg logica met hogere waarde toe

Nu voegen we de laatste laag toe: aanbevelingen en ontbrekende informatie.

Op dit moment hebben we een volledig functionele gelaagde agent.

Volgende stap: houd het gedrag stabiel.

Blok 3: Beperkingen toevoegen

Zodra het gelaagde gedrag werkt, voegen we beperkingen toe. Beperkingen zorgen voor consistentie en voorkomen hallucinaties. Deze beperkingen worden rechtstreeks toegevoegd aan de groeiende prompt.

🔐 Voorbeeld van beperkingenblok

Het gedrag is nu stabiel, voorspelbaar en veilig.

Blok 4: Voorbeelden toevoegen (multi-shot prompting)

Door voorbeelden toe te voegen, leert u de agent wat 'goed' is en stelt u instellingen vast voor toon, diepgang en redenering. Elk voorbeeld versterkt de consistentie van de output.

Exemplaar (voor multi-shot prompting)

Eerste voorbeeld van output

Blok 5: Definieer het uitvoerformat (schema)

Formuleer uw output in een voorspelbaar, machinaal leesbaar schema.

We voegen de schema-instructies toe aan de prompt:

Schema-definitie:

Hierdoor wordt de agent een consistente, machinaal leesbare outputgenerator.

Laatste blok: breng alles samen in één prompt met hoge productiviteit

Hier is de gecombineerde prompt die het volgende omvat:

Gelaagde gedrag

Beperkingen

Voorbeeld met meerdere shots

Schema

Wilt u dit in actie zien?

Van prompts naar productie: wat er echt nodig is

Het verschil tussen een kwetsbare prompt en een ijzersterke agent is structuur.

U bouwt systemen, niet alleen tekst. Dat betekent:

Laag voor laag zorgvuldig opbouwen

Beperkingen toevoegen

Test obsessief

Laat AI u helpen bij het opsporen van fouten

Denk als een ingenieur, niet alleen als een schrijver.

Zo gaat u van slimme outputs naar betrouwbare agents die u met vertrouwen kunt inzetten.

Met andere woorden: Bouwen. Testen. Verbeteren.