10 beste Prompt Engineering-tools voor generatieve AI in 2025

Vraag je je wel eens af hoe het komt dat generatieve AI-tools soms precies doen wat je wilt, maar voor bepaalde query's toch onvoldoende resultaten geven? Het hangt allemaal af van de kwaliteit van je prompts.

Om nauwkeurige antwoorden van AI-tools te krijgen, moet je specifieke instructies geven. Generatieve AI-modellen evolueren echter voortdurend als we ze nieuwe informatie geven. Je moet je aanwijzingen dus ook verfijnen.

Dit proces wordt prompt engineering genoemd. Het is een invoertechniek waarbij specifieke prompts worden gegeven aan tools voor kunstmatige intelligentie zodat ze de menselijke intentie kunnen begrijpen en het gewenste resultaat kunnen geven. Deze blog geeft een lijst van de top 10 hulpmiddelen voor prompt engineering om je AI-spel naar een hoger niveau te tillen!

Of je nu AI-tools gebruikt om een blogoverzicht te genereren of om blokken code te schrijven, er zijn een aantal sleutelkenmerken waar je rekening mee moet houden bij het kiezen ervan. Deze zijn onder andere

Bruikbaarheid

UI design: Je moet op zoek gaan naar een schone en overzichtelijke interface. Probeer functies voor slepen en neerzetten, duidelijke knoppen en labels voor een soepele interactie tussen gebruikers

Je moet op zoek gaan naar een schone en overzichtelijke interface. Probeer functies voor slepen en neerzetten, duidelijke knoppen en labels voor een soepele interactie tussen gebruikers Leergemak: Het moet handige tutorials of instapgidsen bieden, zodat u de basisbeginselen snel onder de knie hebt

Het moet handige tutorials of instapgidsen bieden, zodat u de basisbeginselen snel onder de knie hebt Foutafhandeling: Tools voor prompte engineering moeten duidelijke foutmeldingen geven en manieren voorstellen om uw fouten te herstellen

Doeltreffendheid

Performance: Je wilt niet lang moeten wachten tot je prompts verwerkt zijn. Een snel reagerende tool houdt uw creatieve werkstroom op gang

Je wilt niet lang moeten wachten tot je prompts verwerkt zijn. Een snel reagerende tool houdt uw creatieve werkstroom op gang Nauwkeurigheid: De tool moet output leveren die consistent is met uw aanwijzingen en geen onredelijke fouten bevatten

De tool moet output leveren die consistent is met uw aanwijzingen en geen onredelijke fouten bevatten Betrouwbaarheid: De tool moet consistent goed werken, zelfs als u complexe Taken uitvoert en meerdere variaties van prompts gebruikt

Integratie

Compatibiliteit: Het moet naadloos werken met andere software en systemen die u vaak gebruikt, zoals Google Documenten of een ander codeerplatform

Het moet naadloos werken met andere software en systemen die u vaak gebruikt, zoals Google Documenten of een ander codeerplatform API ondersteunen: Een Application Programming Interface (API) is een communicatiemechanisme tussen verschillende apps. Als je een techneut bent of aangepaste workflows wilt bouwen, zoek dan een prompt engineering tool met een sterke API

Een Application Programming Interface (API) is een communicatiemechanisme tussen verschillende apps. Als je een techneut bent of aangepaste workflows wilt bouwen, zoek dan een prompt engineering tool met een sterke API Gegevensuitwisseling: Het verplaatsen van je prompts en resultaten tussen de tool en andere plaatsen moet geen gedoe zijn. De gegevensuitwisseling moet soepel verlopen

Schaalbaarheid

Prestaties op schaal: Naarmate uw projecten groeien, worden prompts complexer. De tool moet complexe logica en zwaardere werklasten aankunnen zonder te vertragen

Naarmate uw projecten groeien, worden prompts complexer. De tool moet complexe logica en zwaardere werklasten aankunnen zonder te vertragen Bronnen nodig: Sommige AI-tools hebben meer rekenkracht nodig dan andere. Kies een tool die compatibel is met uw infrastructuur en die uw apparaat niet overbelast.

Sommige AI-tools hebben meer rekenkracht nodig dan andere. Kies een tool die compatibel is met uw infrastructuur en die uw apparaat niet overbelast. Aanpassingsopties: Zoek naar functies waarmee u uw werkruimte kunt personaliseren en uw werkstroom kunt optimaliseren

Hier is een lijst met de beste prompt engineering tools om de prestaties van generatieve AI-modellen te optimaliseren:

1. PromptAppGPT

via PromptAppGPT PromptAppGPT is een gebruiksvriendelijk prompt engineering platform dat het aanmaken van prompts vereenvoudigt met een drag-and-drop interface. Het ondersteunt prompts in natuurlijke taal voor LLM's zoals GPT-3 en biedt realtime feedback tijdens het bouwen van je prompt, zodat je je aanpak kunt verfijnen en optimale resultaten kunt behalen.

Je kunt PromptAppGPT gebruiken voor low-code app-ontwikkeling, het genereren van tekst, afbeeldingen en het automatisch genereren van gebruikersinterfaces.

PromptAppGPT beste functies

Bouw, bewerk, compileer en voer prompts visueel uit met de drag-and-drop interface

Krijg realtime suggesties en inzichten terwijl je effectieve prompts maakt

Snel frameworks voor app-ontwikkeling maken met low-code prompts

PromptAppGPT limieten

Het richt zich voornamelijk op GPT-3-gebaseerde modellen, waardoor het toepassingsgebied beperkt is

Prijzen PromptAppGPT

Aangepaste prijzen

PromptAppGPT beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen beschikbaar

2. OpenPrompt

via OpenPrompt OpenPrompt is een prompt engineering tool voor het maken van effectieve prompts voor ChatGPT en Midjourney. Het ondersteunt ook het genereren van prompts voor Python code, Refactor Code, TypeScript, C++ en JavaScript, waardoor het ideaal is.. voor softwareontwikkelaars .

U krijgt toegang tot een aanpasbare bibliotheek die geavanceerde fijnafstelling en integratie met populaire frameworks zoals PyTorch en TensorFlow ondersteunt.

OpenPrompt beste functies

Snel ideeën voor prompt-learning oefenen met de extensie voor het web van OpenPrompt

Verfijn prompts voor specifieke Taken en verbeter de nauwkeurigheid

Verschillende promptstrategieën uitproberen, zoals sjabloon, verbaliseren en optimalisatie

Beperkingen van OpenPrompt

Het vereist enige kennis van code voor geavanceerd gebruik

Er is geen visuele interface voor het bouwen van prompts

Prijzen van OpenPrompt

Pro: $4 per maand

$4 per maand Pro + : $8 per maand

: $8 per maand Pro ++: $16 per maand

OpenPrompt beoordelingen en recensies

GitHub: 4.200+ beoordelingen

3. ChatGPT

via chatGPT_ Iedereen die de term AI heeft gehoord, kent waarschijnlijk ChatGPT. Het staat bekend om zijn eenvoudige interface en grote gebruikersgemeenschap. Je kunt experimenteren met prompts voor verschillende Taken, zoals het samenvatten van aantekeningen van vergaderingen, het schrijven van content, codes genereren en debuggen en afbeeldingen maken. Krijg toegang tot een bibliotheek met gedeelde aanwijzingen van andere gebruikers om inspiratie op te doen.

ChatGPT beste functies

Experimenteer eenvoudig met prompts voor verschillende Taken dankzij de eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface

Word lid van een grote gebruikersgemeenschap om toegang te krijgen tot gedeelde prompts en discussies

ChatGPT limieten

U hebt beperkte controle over de uitvoer omdat de mogelijkheden voor fijnafstelling beperkt zijn

De gratis tier kan vertragingen ondervinden bij complexe verzoeken

ChatGPT prijzen

Gratis

Plus: $20 per maand per gebruiker

$20 per maand per gebruiker Teams: $30 per maand per gebruiker

$30 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

ChatGPT beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

4. Helicone.ai

via Helicone.ai Helicone.ai is een open-source platform voor het ontwikkelen van machine-learning modelprompts. Het kan de prestaties van LLM's verbeteren door gegevens te verzamelen, hun prestaties te controleren en te experimenteren met verschillende sjablonen voor prompts.

De samenwerkingstools en interpreteerbare functies verbeteren het teamwerk en geven inzicht in waarom prompts specifieke resultaten genereren. Het prijsmodel van Helicone.ai kan echter complex zijn voor grotere teams en sommige functies zijn nog in ontwikkeling.

Helicone.ai beste functies

Beheer en implementeer prompts naast uw machine-learning modellen

Deel prompts en iterate met je team

Promptregressietests uitvoeren en datasets vergelijken en analyseren om te begrijpen waarom bepaalde prompts specifieke output genereren

Helicone.ai limieten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met sommige andere monitoringtools

Helicone vereist een proxyserver om OpenAI query's namens u uit te voeren

Helicone.ai prijzen

Gratis

Groei: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Helicone.ai beoordelingen en recensies

Github: 1.400 beoordelingen

1.400 beoordelingen G2: 4.5/5

5. PromptHero

via PromptHero Als je op zoek bent naar een platform dat rijk is aan vooraf gemaakte prompts voor AI-afbeeldingen, dan is PromptHero een krachtig hulpmiddel voor prompt-engineering. Het biedt miljoenen promptideeën van populaire AI-modellen en -bibliotheken zoals Stable Diffusion, ChatGPT, Midjourney en Openjourney.

Het heeft ook een community-gedreven marktplaats waar je prompts kunt kopen en verkopen, wat een collaboratieve omgeving bevordert.

PromptHero beste functies

Gebruik vooraf gemaakte prompts voor verschillende Taken

Prompts kopen en verkopen van andere gebruikers op de community-marktplaats op basis van promptlengte

PromptHero limieten

Beperkte ondersteuning voor technisch schrijven Taken

Het gratis abonnement biedt beperkte toegang tot de promptbibliotheek

PromptHero prijzen

Ondersteuner: $5/maandelijks

$5/maandelijks Pro: $9

$9 Academie: $29

$29 Enterprise: Aangepaste prijzen

PromptHero beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen en recensies

6. LangChain

via LangChain LangChain is een open-source raamwerk voor geavanceerde prompt engineering. Het stelt je in staat om complexe prompts te maken door eenvoudigere prompts aan elkaar te rijgen. Het is een modulair systeem voor het bouwen van ingewikkelde werkstromen en het aanpakken van taken die een logische opeenvolging van stappen vereisen.

Bovendien biedt LangChain versiebeheer om wijzigingen bij te houden en terug te gaan naar vorige versies als dat nodig is. De interface kan echter complexer zijn voor nieuwe gebruikers en de compatibiliteit met LLM kan beperkt zijn.

LangChain beste functies

Maak complexe prompts door verschillende klassen en functies te gebruiken

Herbruikbare sjablonen voor prompts om de leesbaarheid van de code te verbeteren en tijd te besparen

Wijzigingen bijhouden en teruggaan naar vorige versies van uw prompts

Maak prompts voor taken waarbij logisch denken vereist is

LangChain beperkingen

Steilere leercurve vergeleken met drag-and-drop interfaces

Compatibiliteit met LLM kan beperkt zijn (controleer hun website voor ondersteunde modellen)

LangChain prijzen

Free: Forever

Forever Plus: $39 per maand per gebruiker

$39 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

LangChain beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (2 beoordelingen)

5/5 (2 beoordelingen) Github: 83.800 beoordelingen

7. PromptBase

via PromptBasis Als je op zoek bent naar een grote verzameling prompts die direct beschikbaar zijn om te verkennen, probeer dan PromptBase. Het is een marktplaats waar je prompts voor AI-modellen zoals ChatGPT, MIdjourney en Dall-E kunt kopen en verkopen. Gebruik de zoek- en filterfuncties om prompts te vinden die aan je behoeften voldoen.

De no-code AI app builder van PromptBase helpt je om eenvoudige AI-apps te maken met prompts op maat.

PromptBase beste functies

Verken een enorme verzameling prompts voor verschillende gebruikssituaties met de enorme promptbibliotheek

Probeer het pay-per-prompt-model om alleen te betalen voor de prompts die je gebruikt

PromptBase beperkingen

Beperkte opties voor het aanpassen van prompts in vergelijking met builder tools

De kwaliteit van prompts kan variëren afhankelijk van de bijdragen van gebruikers

PromptBase prijzen

$1,99+ voor elke prompt

PromptBase beoordelingen en recensies

Github: 5.100 beoordelingen

8. BetterPrompt

via BeterPrompt BetterPrompt helpt je aangepaste prompts te maken en bulktests uit te voeren om de doeltreffendheid ervan te meten. Het biedt ook tools om mogelijke vertekeningen in je prompts te identificeren, zodat je zeker bent van verantwoord AI-gebruik.

Bovendien bieden de verklaarbare AI-functies inzicht in de redenering achter de uitvoer, waardoor vertrouwen en begrip worden bevorderd. Hoewel BetterPrompt zich momenteel in bèta testfase bevindt, is het veelbelovend voor taken waarbij accurate informatie moet worden opgehaald.

BetterPrompt beste functies

Tools gebruiken om mogelijke vertekeningen in prompts te identificeren

Begrijp de redenering achter outputs door verschillende prompts te vergelijken

BetterPrompt beperkingen

Beperkte creatieve mogelijkheden om tekst te genereren

Momenteel in bèta testen, functies kunnen worden gewijzigd

Prijzen van BetterPrompt

Vanaf $4,9

BetterPrompt beoordelingen en recensies

GitHub: 144 beoordelingen

9. PromptChainer

via PromptChainer Als je geautomatiseerde en ingewikkelde workflows wilt, is PromptChainer het onderzoeken waard. Het blinkt uit in het bouwen van geavanceerde promptketens met voorwaardelijke logica voor complexe gegevenssets, waardoor prompts kunnen worden aangepast op basis van de respons van de AI.

Gebruik het open-source framework om geavanceerde AI apps en oplossingen te maken.

PromptChainer beste functies

Bouw ingewikkelde werkstromen met sequentiële prompts met de geavanceerde prompt chaining-mogelijkheden

Probeer voorwaardelijke prompts die zich aanpassen op basis van het antwoord van de AI

Herhaalde Taken automatiseren met voorgebouwde promptketens

PromptChainer beperkingen

De complexe interface kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Vereist een goed begrip van prompt engineering principes

PromptChainer prijzen

Aangepaste prijzen

PromptChainer beoordelingen en recensies:

Niet genoeg beoordelingen

10. Google Bard

via nemini_ Google Bard, dat nu Gemini heet, biedt toegang tot geavanceerde taalmodellen en heeft meertalige mogelijkheden voor het genereren van tekst in verschillende talen. Je kunt het naadloos integreren met andere Google-producten zoals Zoeken en Google Documenten, waardoor het een handige optie is voor ontwikkelaars en degenen die al deel uitmaken van het Google-ecosysteem.

Google Bard beste functies

Tekst genereren in meerdere talen

Integreert naadloos met Google Zoeken en Google Documenten

Google Bard limieten

Geeft soms onnauwkeurige of bevooroordeelde informatie

Beperkt vermogen om langdurige of complexe Taken uit te voeren

Google Bard beoordelingen en recensies

Free: Forever

Forever Geavanceerd: $19.99 per maand

Hoewel de bovenstaande hulpmiddelen voor prompt engineering u in staat stellen om grote taalmodellen te sturen in de richting van specifieke creatieve output, kunnen ze uw werkstroom ook complex maken. Dit is waar AI-tools voor projectmanagement van pas kunnen komen.

Maak kennis met ClickUp, een alles-in-één platform voor projectmanagement met krachtige functies voor AI. Laten we eens kijken hoe u de AI-functies van ClickUp kunt gebruiken om uw werk op te waarderen.

ClickUp ClickUp Brein , ClickUp's AI-integratie, is een neuraal netwerk dat alle bedrijfsinformatie op één plaats brengt door Taken, Documenten en mensen met elkaar te verbinden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-391-1400x652.png ClickUp Brein /%img/

werkstromen, samenwerking en projectmanagement automatiseren met ClickUp Brain_

Het werkt als uw kennismanager, Taakmanager en diagramgenerator. ClickUp Brain houdt u bij de les door gesprekken bij te houden, projectdetails en statusupdates samen te vatten en actiepunten en subtaken te maken. Voer uw opdracht in en u kunt aan de slag!

Weinig tijd? ClickUp's meer dan 100 kant-en-klare prompts en sjablonen maken het eenvoudig om workflows te automatiseren, samenwerking te stroomlijnen en projectenmanagement te doen

Hier zijn enkele van de prompt engineering use cases waarmee ClickUp Brain u kan helpen:

Supercharge voor uw schrijven

ClickUp Brain is de beste ChatGPT alternatief omdat het is geïntegreerd in je werkruimte. Het helpt je sneller te schrijven door suggesties te doen voor e-mails, blogberichten en meer. Je kunt het ook gebruiken om snel antwoorden te sturen en tabellen, sjablonen en transcripten te maken.

Bovendien heeft ClickUp een uitgebreide bibliotheek met prompts voor verschillende persona's en use cases. Bijvoorbeeld de ChatGPT-prompts voor marketingsjabloon biedt meer dan 600 prompts voor marketingcampagnes, verdeling van content, optimalisatie van conversieratio en meer.

Administratieve taken automatiseren

ClickUp Brain is de perfecte AI virtuele assistent . Het helpt je bij het aanpakken van administratieve lasten door lange documenten samen te vatten, bruikbare items te genereren uit projectbesprekingen en direct een samenvatting te geven van de sleutelpunten. Je kunt eenvoudig ClickUp-taak en ClickUp Documenten van AI-gegenereerde uitvoer.

Edit prompts in ClickUp Brain om Documenten of Taken te maken van gegenereerde resultaten

Sneller projecten starten met de promptbibliotheek

ClickUp biedt een samengestelde bibliotheek van sjablonen voor marketeers, verkoopteams, schrijvers en ontwikkelaars. De kant-en-klare prompts bevorderen de creativiteit en efficiëntie. U kunt een verscheidenheid van ClickUp's beste AI-prompts voor storytelling essays schrijven, online quizzen, concurrentieanalyse, casestudy's en content aanmaken.

Gebruik ClickUp Brain voor verhalen vertellen om meeslepende verhalen te bouwen

Bouw een gecentraliseerde hub voor prompts

Consolideer al uw prompts per functie en gerelateerde informatie binnen ClickUp. Gebruik ClickUp Docs om succesvolle prompts, details over de behandelde Taak en het gebruikte AI-model (model versiebeheer) op te slaan. Dit creëert een centrale kennisbank voor uw team, zodat iedereen toegang heeft tot de meest effectieve prompts.

De krachtige organisatorische functies van ClickUp, zoals tags, aangepaste weergaven en relaties, kunnen helpen bij het categoriseren van prompts op basis van hun doel, project of het gebruikte AI-model. Dit maakt het gemakkelijker om de juiste prompt te vinden wanneer dat nodig is, wat tijd en moeite bespaart.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-22.gif ClickUp Documenten /%img/

gebruik ClickUp Docs om in realtime met uw team samen te werken, taken toe te wijzen en workflows te stroomlijnen_

ClickUp beste functies

Optimaliseer uw schrijfwerk in enkele seconden met AI-kracht

Creëer snel content met AI-aanwijzingen binnen handbereik

Optimaliseer tekst moeiteloos via de AI-werkbalk

Genereer direct document samenvattingen en bruikbare items

Vertaal en controleer grammatica in meerdere talen binnen ClickUp

Brainstorm in real-time en asynchroon met digitale Whiteboards

Pas uw ontwerpwerkstroom aan met kant-en-klare sjablonen

Werk naadloos samen aan documenten met ClickUp Docs

Versnel uw ontwerpevaluatieproces met Redactie annotaties

ClickUp beperkingen

Beperkte gamificatiefuncties kunnen de motivatie van gebruikers belemmeren.

Steile leercurve door uitgebreide functies

AI-mogelijkheden zijn alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free: Forever

Forever Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Verkoop voor een aangepast abonnement

Neem contact op met Verkoop voor een aangepast abonnement ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $5 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Probeer ClickUp voor creativiteit op basis van AI

AI verandert hoe we creëren! Met de engineeringtools van Prompt kunt u aI precies vragen wat je wilt als een supersterke geest voor uw ideeën. Maar dat is nog maar het begin: AI-aanwijzingen kunnen je helpen je werkstroomproces te automatiseren, de efficiëntie te verhogen en nog veel meer te doen.

ClickUp AI integratie functies kunnen een superhulp zijn voor uw creativiteit. Meld u aan voor een gratis ClickUp-werkruimte en ontdek alle verbazingwekkende dingen die u kunt doen met kwaliteitsprompts!