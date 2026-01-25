De stand van zaken rond AI-agenten in [jaar]: sleuteltrends rond de opkomst en groei van agentische AI

Het afgelopen jaar was het woord 'Agent' overal te horen. Maar voor velen was de ervaring een mix van nieuwsgierigheid en gezonde scepsis over het rendement, het gebruiksgemak en de daadwerkelijke tijdwinst.

We hebben chatbots gezien die een gedicht kunnen schrijven, maar geen Taak kunnen uitvoeren, en 'agentic' tools die in feite interfaces zijn die meer begeleiding nodig hebben dan een nieuwe stagiair.

We wilden weten hoe onze bloglezers tegenover AI-agenten staan. Daarom hebben we een vrijwillige enquête gehouden onder honderden professionals om te achterhalen waar AI-agenten succesvol zijn, waar ze tekortschieten en wat er nodig is om ze een vast onderdeel van het team te maken.

We waren stomverbaasd door de resultaten.

1. De definitiekloof: nieuwsgierigheid versus realiteit

40% van de respondenten van onze enquête zegt nieuwsgierig te zijn, maar nog steeds niet zeker te weten wat nu precies onder een 'agent' valt.

Dat laat zien hoe snel het idee van agents zich verspreidt, maar ook hoe abstract de categorie in de praktijk nog steeds aanvoelt. Veel tools beweren in theorie agentisch te zijn, maar kunnen niet echt deelnemen aan het dagelijkse werk.

Super Agents in ClickUp bevinden zich binnen de werkruimte en kunnen autonoom werken binnen de regels en goedkeuringen die u definieert. Het beste deel? Het lijkt minder op "AI" en meer op een virtuele teamgenoot die stilletjes het werk op schema houdt.

2. Het probleem van de 'zelfverzekerde gokker'

30% van de mensen zegt dat hun grootste frustratie met AI-agenten is dat ze zelfverzekerd klinken, maar dingen verkeerd doen.

De meeste agenten werken geïsoleerd. Ze reageren op één enkele vraag zonder te weten hoe u dingen graag doet, hoe u werkt of welke processen uw voorkeur hebben.

De Super Agents van ClickUp werken anders. Ze werken met 100% context die rechtstreeks uit uw taken, documenten, chats, vergaderingen en updates in realtime wordt gehaald. En ze behouden recente, op voorkeuren gebaseerde en zelfs episodische herinneringen in de loop van de tijd.

En dat is wat een agent verandert van een zelfverzekerde gokker in een proactieve collega die gelijke tred kan houden met de ontwikkelingen op het werk.

🎥 Zoals Zeb Evans, CEO van ClickUp, onlangs deelde, gaat de toekomst van werk niet alleen over AI die denkt, maar ook over AI die doet.

Super Agents zijn de eerste digitale teamgenoten die niet alleen in een chatbox leven, maar ook daar waar je werk plaatsvindt. Ze hebben het geheugen, de context en de toestemming om je daadwerkelijk werk uit handen te nemen.

3. De zoektocht naar verlichting van 'saai' werk

24% van de mensen zegt dat ze AI-agenten vooral willen om saaie taken te automatiseren.

De verwachting hier is verlichting van laagwaardig werk, en dat is redelijk. Als een agent voortdurend moet worden geïnstalleerd, begeleid of aangestuurd, voelt het niet langer als hulp, maar als extra werk.

In ClickUp werken Super Agents continu op de achtergrond, werken ze taken bij, stellen ze documenten op en brengen ze het werk vooruit met dezelfde tools die je team al gebruikt. Je kunt ze een privébericht sturen voor eenmalige hulp en ze zelfs @vermelden in een document om een brainstorm om te zetten in een duidelijk plan!

🌏 Leider aan het woord: Volgens een enquête van PwC zegt 88% van de bedrijfsleiders dat hun team of bedrijfsfunctie van plan is om de AI-gerelateerde budgetten in de komende 12 maanden te verhogen vanwege agentische AI.

4. Waarom 62% vindt dat AI-agenten niet aan de hype voldoen

62% van de respondenten zegt dat AI-agenten nog niet aan de hype voldoen. Ze beschrijven ze als nog in een vroeg stadium of zelfs als iets dat meer werk creëert dan het oplost.

Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat ze zich nog in een te vroeg stadium bevinden of zelfs meer werk creëren dan ze wegwerken, komt die frustratie vaak tot uiting in de overdracht. Een medewerker vat een vergadering samen, stelt vervolgstappen voor of signaleert een probleem, en houdt het daar dan bij. Je moet nog steeds taken aanmaken op basis van de actiepunten, eigenaars toewijzen, statussen bijwerken en handmatig opvolgen.

Superagenten zijn ontworpen om al deze stappen uit te voeren. Ze kunnen kettingacties gebruiken om aantekeningen van vergaderingen om te zetten in taken, statusen van projecten bij te werken, werk naar de juiste eigenaren door te sturen en werkstroom in hetzelfde systeem te houden waar de uitvoering plaatsvindt.

Wanneer een AI-agent werk kan uitvoeren van 'dit is wat er moet gebeuren' naar 'het is al in gang gezet', wordt de waarde echt.

5. Veiligheid: de vertrouwensbarrière

36% van de respondenten zegt dat vertrouwen en veiligheid de belangrijkste redenen zijn waarom ze aarzelen om AI-agenten vaker te gebruiken.

Meestal weet een gebruiker niet waar een agent zich bevindt, waartoe deze toegang heeft of hoe zijn acties worden geregeld zodra deze actief is.

Superagenten worden opgezet als eersteklas gebruikers binnen een beheerde werkruimte. Ze krijgen dezelfde toestemmingen als uw team, waardoor vanaf dag één expliciete, gecontroleerde toegang wordt gegarandeerd.

Elke actie die ze ondernemen wordt in realtime geregistreerd, en voor beslissingen met grote impact blijft een mens in de loop om goedkeuring te geven.

Inlichtingendiensten kunnen sneller handelen, terwijl ze zich strikt houden aan de regels waar teams op vertrouwen voor veiligheid en verantwoordelijkheid.

6. De doorbraak in 'context'

Op de vraag wat AI-agenten echt nuttig zou maken, was het meest gegeven antwoord niet snelheid of kracht. Bijna 40% van de respondenten gaf aan dat ze een agent nodig hebben die hun werkcontext perfect begrijpt.

Dit is logisch, omdat de meeste AI-agenten falen wanneer ze niet begrijpen waarom beslissingen zijn genomen of hoe je wilt dat de werkstroom verloopt.

Omdat Super Agents context onthouden, eerdere beslissingen onthouden en continu actief zijn, kunnen ze veel betrouwbaarder handelen dan prompt-gebaseerde agents. Ze werken vanuit een levende werkruimtegeschiedenis, blijven actief terwijl het werk zich ontwikkelt en werken binnen duidelijke grenzen voor toestemming en audittrails.

Wanneer intelligentie het werk begrijpt en veilig uitvoert, krijg je eindelijk het gevoel dat je samenwerkt met een virtuele collega waarop je echt kunt vertrouwen.

7. De ultieme projectmanager voor projectmanagement

19% van de mensen zegt dat ze willen dat AI-agenten helpen bij het beheren van werkstroomen van projecten.

Maar een werkstroom voor projectmanagement is niet bepaald een checklist. Het is een dynamisch systeem van afwegingen, overdrachten en verschuivende prioriteiten, waarbij het plan van gisteren zelden overeenkomt met de realiteit van vandaag.

De Super Agents van ClickUp zijn ontworpen om te reageren op de status van uw werk, niet alleen op instructies. Ze voeren taken uit volgens door u gedefinieerde schema's en luisteren naar triggers zoals gestelde vragen, nieuwe taken die worden aangemaakt of formulieren die worden ingediend, en kunnen proactief problemen signaleren!

8. "Maar wat doet het eigenlijk?"

25% van de respondenten zegt nog niet zeker te weten waarvoor ze een AI-agent zouden gebruiken.

De verwarring is begrijpelijk. De term 'agent' wordt vaak gebruikt voor tools die ideeën aandragen of tekst genereren, maar die niet echt een zinvolle bijdrage leveren aan het werk zelf.

Een meer praktische definitie is deze: een agent observeert wat er gebeurt, begrijpt de context en handelt namens u om het werk gaande te houden. Superagenten zijn ontworpen om precies dat te doen binnen de werkruimte, waar uw taken, updates en werkstroom al aanwezig zijn.

Hun waarde wordt duidelijk door middel van duidelijk omschreven acties, aangezien ze follow-up taken zoals het samenvatten van activiteiten, het bijwerken van taken en het ondersteunen van werkstroomen uitvoeren zonder dat ze daar elke keer om gevraagd hoeven te worden.

9. Efficiëntieverbeteringen FTW!

46% van de mensen zegt dat het grootste potentiële voordeel van AI-agenten is dat ze tijd besparen waarvan ze niet wisten dat ze die nog hadden.

Dat soort tijdwinst wordt zelden bereikt door één enkele stap te versnellen. Het komt veeleer voort uit het samenvoegen van meerstapswerkstroomen: de overdrachten, follow-ups en coördinatiewerkzaamheden die uw dag ongemerkt vullen.

Superagenten in ClickUp kunnen acties aan elkaar koppelen om werk in één werkstroom van intake naar follow-up te brengen, zonder dat elke stap handmatig hoeft te worden getriggerd.

Omdat tijd alleen kan worden teruggewonnen via tientallen kleine overgangen die niet langer constant door mensen hoeven te worden gevolgd voor een overzicht!

10. Agenten hebben een echt agentschap nodig om effectief te zijn

25% van de mensen gelooft dat AI-agenten hen kunnen helpen om georganiseerd te blijven.

En ze hebben gelijk. AI-agenten kunnen je helpen om georganiseerd te blijven door taken vooruit te helpen, eigendommen toe te wijzen, deadlines in te stellen en routinematige follow-ups af te handelen die anders vertraging zouden oplopen.

Dit werkt echter alleen als een agent binnen de juiste grenzen namens iemand anders actie kan ondernemen.

Superagenten werken in een uniforme werkruimte waar taken, bestanden en gesprekken al met elkaar zijn verbonden en hebben dezelfde toestemmingen als de gebruikers die zij ondersteunen.

Dat betekent dat ze actie kunnen ondernemen (taaken voortzetten, statussen bijwerken of informatie op verantwoorde wijze doorgeven) zonder hun boekje te buiten te gaan of voortdurend toezicht nodig te hebben.

11 & 12. AI-agenten mogen niet meer werk opleveren.

Gegevens moeten handmatig worden ingevoerd, toestemmingen moeten opnieuw worden gedefinieerd en elke werkstroom is afhankelijk van een reeks integraties die na verloop van tijd kunnen worden onderbroken of verschuiven.

Goed nieuws? Je hoeft de Super Agents van ClickUp niet te 'koppelen' aan je taken, documenten, chats of vergaderingen. Ze zijn standaard geïntegreerd in je ClickUp-werkruimte en gebruiken dezelfde objecten, toestemmingen en werkstroomen als elke andere menselijke collega.

Omdat integraties, toegangscontroles en context standaard worden overgenomen uit de werkruimte, kunnen agents onmiddellijk actie ondernemen in verschillende tools zonder dat er aangepaste configuraties nodig zijn. Vergeet het configureren van agents vanaf nul!

Maak kennis met je nieuwe virtuele teamgenoot tijdens een vergadering

De gegevens zijn duidelijk: het tijdperk van generieke AI is voorbij. Hoogpresterende teams zijn op zoek naar AI-agenten die:

Begrijp hun specifieke context grondig Handel binnen veilige toestemmingsgrenzen, net zoals een mens dat zou doen. Voer meerstapwerkstroomen uit zonder voortdurende prompts.

ClickUp Super Agents is ontwikkeld om uw team precies dit oneerlijke voordeel te geven. U kunt voor vrijwel elk gebruiksscenario een agent aanmaken. Bij een melding wordt een taak toegewezen en stuurt u hen rechtstreeks een bericht. Ze worden voortdurend verbeterd met oneindige kennis en geheugen, zodat ze samen met u meegroeien.

Bouw vandaag nog je eerste AI-agent!