Hoe u een superagent kiest

U staat op het punt om delen van uw werkstroom te automatiseren met een AI-agent, wat betekent dat u vooraf een aantal weloverwogen keuzes moet maken.

Als u het goed doet, bespaart uw team elke week uren. Als u het verkeerd doet, bent u dinsdagochtend bezig met uitleggen waarom de agent 200 actieve taken heeft gearchiveerd.

Om te leren hoe u een Super Agent kiest, moet u de capaciteiten afstemmen op de reikwijdte.

ClickUp geeft u de controle om dit nauwkeurig in te stellen. U kunt toestemmingen op gedetailleerd niveau configureren, beginnen met een limiet aan bereik terwijl u de werkstroom valideert, en de toegang uitbreiden naarmate de agent zich bewijst.

Bovendien bouwt de Super Agent, net als een mens, kennis en ervaring op naarmate hij meer werkt. Zo kunt u automatisering invoeren in een tempo dat past bij de risicotolerantie en operationele complexiteit van uw team.

Deze gids behandelt de sleutelbeslissingen in detail. Laten we aan de slag gaan! 📝​​​​​​​​​​​​​​​​

Wat is een AI-superagent?

Hoe een AI-superagent werkt (gegenereerd door ClickUp Brain)

Een AI Super Agent is een geavanceerd kunstmatig intelligentiesysteem dat is ontworpen om zelfstandig complexe taken uit te voeren, werkstroomen te automatiseren en met gebruikers te communiceren, net als een mens. In tegenstelling tot eenvoudige AI-assistenten kunnen Super Agents worden aangepast, leren van gegevens en meerstapsprocessen uitvoeren op verschillende tools en platforms.

Een ClickUp Super Agent is uw AI-aangedreven teamgenoot die zich aanpast aan uw werkruimte. Deze agents worden aangedreven door ClickUp Brain en helpen bij het beheren van repetitief of handmatig werk. U kunt met hen communiceren via directe berichten.

🎥 Ontdek hoe ze werken als menselijke teamgenoten en u superkrachten geven. 👇🏼

AI Super Agents versus Autopilot Agents: welke heeft u nodig?

Kies uit verschillende ClickUp Super Agents die beschikbaar zijn in de AI Hub

ClickUp Autopilot Agents en Super Agents automatiseren beide het werk, maar ze voorzien in verschillende behoeften. Hier volgt een overzicht van welke u nodig hebt, afhankelijk van uw werkstroomen bedrijfsdoelstellingen.

Functie Superagenten Autopilot-agenten Intelligentie Adaptief, leert van feedback, meerstapslogica Op regels gebaseerd, volgt ingestelde triggers Interactie Menselijk, natuurlijke taal, aanpasbaar Geen gesprek, werkt stil Complexiteit van de werkstroom Verwerkt complexe, dynamische werkstroomen Werkt het beste voor eenvoudige, repetitieve taken Gebruiksscenario's Onderzoek, samenvattingen, creatieve briefings, escalatie Statusupdates, notificaties, herinneringen Aangepast Zeer aanpasbaar, contextbewust Beperkt tot vooraf gedefinieerde triggers/acties Flexibiliteit Kan redeneren, zich aanpassen en evolueren Vaste logica, geen leercurve Het meest geschikt voor Dynamisch, evoluerend werk Voorspelbare, routinematige automatisering

🎥 Dit is waarom Super Agents de perfecte virtuele collega zijn voor een nieuw tijdperk van werk. 👇🏼

Wat u eigenlijk kiest wanneer u een Super Agent kiest

Wanneer u een Super Agent kiest, neemt u vier onderling samenhangende beslissingen die bepalen hoe workflowautomatisering in uw bedrijfsvoering past:

Type agent: Of u iets nodig hebt dat reageert op triggers, volgens een schema werkt of specifieke acties uitvoert in de werkstroom. Elk type lost verschillende operationele problemen op. Reikwijdte: Wat de agent daadwerkelijk kan doen: velden bijwerken, taken tussen statussen verplaatsen, werk aan mensen toewijzen of gegevens uit andere tools halen. De reikwijdte bepaalt rechtstreeks het nut van de agent en de kans op problemen als deze verkeerd is geconfigureerd. Toestemmingen: Waar de agent kan werken: tot welke ruimtes, mappen en lijsten hij toegang heeft. Strenge toestemmingen betekenen minder risico, maar mogelijk ook minder bruikbaarheid. Ruime toestemmingen betekenen meer mogelijkheden voor automatisering, maar vereisen meer toezicht. Werkstroomintegratie: hoe dit aansluit op uw bestaande processen. De agent moet kunnen samenwerken met de huidige werkstroom van uw team, zonder dat er verwarring ontstaat over wie of wat specifieke wijzigingen heeft aangebracht.

De belangrijkste beslissingscriteria

Voordat u een Super Agent implementeert, moet u uw gebruikssituatie aan de hand van specifieke criteria evalueren. Deze factoren bepalen hoe goed de automatisering aansluit bij de werkelijke werkpatronen en risicotolerantie van uw team. 📋

Frequentie van herhaling van de taak

Begin met te kijken naar hoe vaak het werk plaatsvindt:

Wanneer uw team dezelfde handeling 50 keer per week of zelfs per maand uitvoert, is er een sterke reden voor automatisering van bedrijfsprocessen en moet u daarvoor een Super Agent bouwen.

Wanneer iets een diepgaand menselijk oordeel vereist, zoals een beslissing over de prestatiebeoordeling van een lid van het team, kunt u een agent gebruiken om de gegevens samen te vatten, maar moet een mens de uiteindelijke beslissing nemen.

AI-agenten kunnen administratief of repetitief werk gemakkelijk afhandelen. Maar taken die een diepgaand menselijk oordeel vereisen, moeten aan mensen worden overgelaten.

🔍 Wist u dat? In onderzoeken naar besluitvorming ontdekten onderzoekers dat wanneer mensen minder vertrouwen hadden in menselijke adviseurs (bijv. collega's of experts), ze eerder geneigd waren om op AI-begeleiding te vertrouwen, vooral wanneer AI-systemen als neutraal of onbevooroordeeld werden beschouwd.

Fouttolerantie

Evalueer vervolgens wat er misgaat als de agent een fout maakt:

Het toevoegen van tags of het bijwerken van statussen brengt minimale risico's met zich mee

Het verwijderen van voltooid werk of het opnieuw toewijzen van cruciale projecten tijdens een deadline kan problemen veroorzaken

Uw bereidheid om kleine fouten te accepteren, bepaalt hoeveel autonomie de agent krijgt en hoe streng u de toestemmingen configureert.

📮ClickUp Insight: 30% van de werknemers denkt dat automatisering hen 1-2 uur per week kan besparen, terwijl 19% schat dat het 3-5 uur kan opleveren voor diepgaand, geconcentreerd werk. Zelfs die kleine tijdbesparingen tellen op: slechts twee uur per week bespaard komt neer op meer dan 100 uur per jaar – waardevolle tijd die kan worden besteed aan creativiteit, strategisch denken of persoonlijke groei. 💯 Met de AI-agenten en ClickUp Brain van ClickUp kunt u werkstroomautomatisering uitvoeren, projectupdates genereren en uw aantekeningen van vergaderingen omzetten in bruikbare volgende stappen, allemaal binnen hetzelfde platform. U hebt geen extra tools of integraties nodig: ClickUp biedt alles wat u nodig hebt om uw werkdag te automatiseren en te optimaliseren op één plek. 💫 Echte resultaten: RevPartners heeft zijn SaaS-kosten met 50% verlaagd door drie tools te consolideren in ClickUp. Hierdoor kreeg het bedrijf een uniform platform met meer functies, nauwere samenwerking en één enkele bron van waarheid die gemakkelijker te beheren en op te schalen is.

Gegevensgevoeligheid

Houd rekening met de informatie waartoe de agent toegang heeft en die hij kan wijzigen.

Intern taakbeheer brengt andere risico's met zich mee dan processen waarbij clientgegevens, financiële gegevens of vertrouwelijke strategiedocumenten betrokken zijn. Gevoelige informatie vereist strengere toestemminggrenzen en audittrails die elke actie bijhouden.

Vereisten voor zichtbaarheid van het team

Bepaal hoe transparant de automatisering moet zijn:

Achtergrondverwerking werkt goed voor routinematige statusupdates die geen invloed hebben op het directe werk van anderen.

Wijzigingen in opdrachten of prioriteiten moeten worden gemeld via notificaties, zodat uw team begrijpt waarom hun werklast er anders uitziet.

Duidelijke zichtbaarheid voorkomt verwarring en bouwt vertrouwen in het systeem op.

Complexiteit terugdraaien

Breng ten slotte in kaart hoe u de acties van de agent ongedaan kunt maken als er iets misgaat.

Veldupdates kunnen binnen enkele seconden handmatig worden gecorrigeerd. Bulkbewerkingen of trapsgewijze wijzigingen in meerdere lijsten kunnen uren duren om te ontwarren, en mogelijk beschikt u niet over de gegevens om de vorige status te herstellen. Zorg dat u uw herstelpad kent voordat u automatiseert. ​​​​​​​​​​​​​​​​

🧠 Leuk weetje: Er bestaat een sociale robot genaamd Nadine die mensen kan herkennen, oogcontact kan maken, eerdere gesprekken kan onthouden en zelfs verschillende stemmingen kan vertonen, waardoor ze in feite fungeert als een langdurige virtuele teamgenoot.

Stap voor stap: hoe u een superagent kiest

De selectie van een Super Agent vereist eenzelfde mate van nauwkeurigheid als het aannemen van een nieuwe manager.

ClickUp is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte. Uw documentatie staat naast taken, projecten en werkstroomen, in plaats van in afzonderlijke tools waarvoor u van context moet wisselen. Dit voorkomt werkversnippering door uw documenten gekoppeld te houden aan het daadwerkelijke werk.

Pas uw Super Agent in ClickUp aan voor een naadloze uitvoering van projecten

Voor AI-agenten moet u ervoor zorgen dat de logica aansluit bij uw doelstellingen en dat de agent de juiste toegang heeft om zijn werk te doen. Volg deze stappen om een Super Agent te kiezen die waarde toevoegt zonder extra werk voor uw team te creëren. 👇

Vertel uw agentbouwer wat u wilt en waar u het wilt. Kies een probleem dat wrijving veroorzaakt of ruimte biedt voor meer efficiëntie en verbetering. Het doel is om de waarde in een beperkt gebied aan te tonen voordat u de reikwijdte van uw AI-agenttool uitbreidt.

Wanneer u het resultaat definieert, koppel dit dan aan iets meetbaars. Overweeg deze veelvoorkomende targets:

Verkort de responstijd voor tickets van 4 uur naar 30 minuten

Verkort de voorbereiding van wekelijkse statusupdates van 2 uur naar 15 minuten

Bloemkoolblokkers binnen 24 uur na vermelding in drie teams

Door klein te beginnen, kunt u het gedrag van de agent testen, instructies verfijnen en vertrouwen opbouwen zonder de bredere activiteiten te verstoren. Zodra het resultaat duidelijk is, brengt u de input, beslissingen en acties in kaart die de agent nodig heeft om dit te realiseren.

Vermijd vage doelen zoals 'de operationele efficiëntie verbeteren', omdat deze niet duidelijk genoeg zijn om een agent goed te kunnen configureren.

🚀 Voordeel van ClickUp: Leg alle behoeften, verwachtingen en succescriteria van belanghebbenden voor een werkstroom vast met de ClickUp-sjabloon voor het verzamelen van vereisten. Zo zorgt u ervoor dat iedereen het eens is over wat het werk inhoudt voordat u automatisering implementeert. Ontvang een gratis sjabloon Verminder de onduidelijkheid die leidt tot verkeerde configuraties of onbedoelde resultaten met de ClickUp-sjabloon voor het verzamelen van vereisten. Gebruik dit sjabloon om het volgende te documenteren: Wie doet wat vandaag?

Welke inputs en outputs zijn er?

Speciale gevallen die speciale behandeling vereisen

Succesvoorwaarden en -maatstaven. Aangezien dit sjabloon zich in ClickUp Docs bevindt, kunt u het rechtstreeks koppelen aan taken, werkstroomen en dashboards. Het wordt een enkele bron van waarheid waarnaar u kunt verwijzen wanneer u de instructies, reikwijdte en triggers van de agent definieert.

Stap 2: Bepaal of u een Super Agent of een Autopilot Agent nodig hebt

Superagenten behandelen complexe werkstroomstromen die beoordelingsvermogen, context en meerstapsredeneringen vereisen. Autopilot-agenten zijn ideaal voor het uitvoeren van eenvoudige, deterministische taken op basis van een vaste trigger.

Stel uzelf de vraag: moet de agent voor deze werkstroom de context evalueren, acties prioriteren of zich aanpassen aan uitzonderingen? Zo ja, dan hebt u een Super Agent nodig. Als de logica statisch is en het resultaat voorspelbaar, volstaat Autopilot.

Zo ziet u het verschil:

Het werkterrein van een superagent: gepersonaliseerde supporttickets triëren op basis van urgentie en geschiedenis, projecten samenvatten op basis van verspreide updates, de juiste teamleden toewijzen en de overdracht tussen teams coördineren wanneer afhankelijkheden verschuiven.

Autopilootgebied: Taken automatisch toewijzen wanneer een status verandert, herinneringen versturen 24 uur voor een deadline, voltooide items verplaatsen naar een archieflijst

Superagenten interpreteren, terwijl Autopilot-agenten uitvoeren. Kies op basis van de besluitvormingslast die de werkstroom vereist.

Een echte gebruiker deelt zijn mening over het gebruik van ClickUp:

Ik vind ClickUp ongelooflijk waardevol omdat het functies samenbrengt in één platform, waardoor al het werk en alle effectieve communicatie op één plek worden verzameld, waardoor ik 100% context krijg. Deze integratie vereenvoudigt het projectmanagement voor mij en verhoogt de efficiëntie en duidelijkheid. Ik ben vooral te spreken over de Brain AI-functie, omdat deze werkt als een AI-agent die mijn commando's uitvoert en taken effectief voor mij uitvoert. Dit aspect van automatisering is erg nuttig omdat het mijn werkstroom stroomlijnt en handmatige inspanningen vermindert.

Ik vind ClickUp ongelooflijk waardevol omdat het functies consolideert in één platform, waardoor al het werk en alle effectieve communicatie op één plek worden verzameld, waardoor ik 100% context krijg. Deze integratie vereenvoudigt het projectmanagement voor mij en verhoogt de efficiëntie en duidelijkheid. Ik ben vooral te spreken over de Brain AI-functie, omdat deze fungeert als een AI-agent die mijn opdrachten uitvoert en taken effectief voor mij uitvoert. Dit aspect van automatisering is erg nuttig omdat het mijn werkstroom stroomlijnt en handmatige inspanningen vermindert.

Stap 3: Bepaal het werkgebied, de toegestane acties en de stopvoorwaarden van de agent

Stel grenzen voor wat de agent kan doen, waar hij actief is en wanneer hij moet pauzeren of escaleren. Dit voorkomt scope creep en zorgt ervoor dat de agent nuttig blijft zonder zijn boekje te buiten te gaan.

Het toepassingsgebied omvat de tools waartoe het toegang heeft, de gegevens die het kan lezen en de beslissingen die het kan nemen. Stopvoorwaarden bepalen wanneer de agent moet worden overgedragen aan een mens, bijvoorbeeld wanneer er informatie ontbreekt, prioriteiten met elkaar in conflict zijn of er belangrijke beslissingen moeten worden genomen.

Breng deze drie lagen in kaart voordat u iets configureert:

Wat de agent kan zien: Specifieke ruimtes, mappen of lijsten die hij moet controleren Wat de agent kan wijzigen: Taaken aanmaken, statussen bijwerken, teamleden taggen, opmerkingen plaatsen Wat de agent tegenhoudt: ontbrekende verplichte velden, overschreden budgetdrempels, gedetecteerde escalatie-trefwoorden

Duidelijke grenzen maken de agent voorspelbaar en veilig. Sla deze stap over en u loopt het risico op onbedoelde acties die het vertrouwen snel ondermijnen.

Hoe dit werkt in ClickUp

Ga naar de ClickUp AI Hub om ClickUp Super Agents te maken en te beheren

U kunt ClickUp Super Agents beheren en aanmaken via de gecentraliseerde AI Hub, waar u ook al uw AI-agents kunt bekijken, filteren en bewerken.

Wanneer u een Super Agent aanmaakt of tijdens de bewerking ervan, definieert u expliciet:

Instructies: Definieer de rol, doelstellingen en stappen van de agent voor succesvolle resultaten met behulp van duidelijke, gestructureerde natuurlijke taal.

Triggers: Stel in wanneer en hoe de agent handelt. Triggers zijn onder andere @vermeldingen in opmerkingen of chat, directe berichten, taaktoewijzingen, geplande tijden of automatiseringen. Elke trigger kan aanvullende, triggerspecifieke Stel in wanneer en hoe de agent handelt. Triggers zijn onder andere @vermeldingen in opmerkingen of chat, directe berichten, taaktoewijzingen, geplande tijden of automatiseringen. Elke trigger kan aanvullende, triggerspecifieke Super Agent-instructies hebben.

Tools: Wijs tools toe die de agent kan gebruiken om acties uit te voeren (bijv. Taaken aanmaken, documenten zoeken, berichten verzenden). U kunt op elk moment tools toevoegen of verwijderen, en de toegang tot tools bepaalt wat ermee kan worden gedaan.

Kennis: Geef aan tot welke databronnen de agent toegang heeft. Dit omvat openbare werkruimtegegevens, geselecteerde ruimtes/lijsten/documenten, externe apps via Connected Search en zelfs webzoekopdrachten of artikelen in het ClickUp Help Center.

Deze instellingen bepalen samen het bereik van de agent, wat deze kan wijzigen (acties die deze kan uitvoeren) en welke contexten of gebeurtenissen deze triggeren.

Stap 4: Stel bewust toestemmingen en toegang in

Verleen de agent de minimale toegang die nodig is om zijn werkstroom te voltooien, om gevoelige gegevens te beschermen en de impact van eventuele misstappen te beperken.

De toestemmingen moeten aansluiten bij de rol van de agent. Stel dat hij intakeverzoeken triageert, dan heeft hij leestoegang nodig tot de intake-ruimte en schrijftoegang tot een triagelijst.

Pas deze principes toe bij het toewijzen van toegang:

Begin op ruimte- of mapniveau, nooit op werkruimte-niveau

Controleer de toestemmingen elke 30 dagen, aangezien de verantwoordelijkheden van de agent kunnen veranderen

Trek de toegang in tot alle tools of databronnen die de agent in twee weken niet heeft gebruikt

Behandel de agent als een teamlid: geef hem wat hij nodig heeft, en niets meer dan dat. Algemene toegang creëert onnodige risico's.

Hoe dit werkt in ClickUp

Geef uw ClickUp Super Agent toegang tot bepaalde kennis en herinneringen

Super Agent Memory stelt agenten in staat om context uit eerdere interacties, voorkeuren van gebruikers en opgedane kennis te onthouden en te benutten om hun prestaties in de loop van de tijd te verbeteren. Het is ook in hoge mate configureerbaar:

Recent geheugen slaat episodische details van recente gesprekken en acties op, zodat de agent kan verwijzen naar wat er eerder in relevante contexten is gebeurd.

Voorkeuren leggen gebruikersspecifieke vereisten of instructies vast, zoals voorkeurstalen of formatten, waarmee de agent in toekomstige reacties rekening zal houden.

Intelligence laat de agent zelfstandig beslissen welke informatie nuttig is om te bewaren voor toekomstige Taaken, waardoor hij beter in staat is om proactieve en contextbewuste ondersteuning te bieden.

U kunt elk type geheugen in- of uitschakelen vanuit het profiel van de Super Agent en bekijken of uitvoeren van de bewerking van wat er is opgeslagen om ervoor te zorgen dat gevoelige informatie op de juiste manier wordt behandeld.

💡 Pro-tip: Super Agent Memory kan informatie van zowel openbare als privé-locaties bewaren. U moet echter voorzichtig zijn met wat u erin opslaat; sla gevoelige of privé-informatie alleen op als dat nodig en van veiligheid is. U kunt het geheugen van de agent altijd bekijken en bewerken om vertrouwelijke gegevens te verwijderen.

Stap 5: Kies de kennisbronnen waarop de agent zich moet baseren

Bepaal welke documenten, dashboards, taken en externe bronnen de agent moet raadplegen bij het nemen van beslissingen.

Kennisbronnen vormen de context van de AI-agent en bepalen de kwaliteit van de output. Sterke bronnen zijn actueel, nauwkeurig en specifiek voor de werkstroom. Zwakke bronnen zijn verouderd, vaag of staan los van het werkterrein van de agent.

Controleer uw kennisbank voordat u een verbinding met deze vormt:

Verwijder overbodige of tegenstrijdige documenten die de agent in verwarring kunnen brengen

Controleer de tijdstempels op procesgidsen en beslissingslogboeken (verouderde content verslechtert de prestaties)

Koppel de agent aan levende documenten die teams regelmatig bijwerken

Als de agent bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot functies triageert, wijs hem dan op uw productroadmap, prioriteringskader en dashboard voor klantinteractie. Zorg ervoor dat de agent altijd een duidelijk pad naar de waarheid heeft.

Hoe dit werkt in ClickUp

Controleer nogmaals waar uw ClickUp Super Agent toegang toe heeft

Superagenten worden behandeld als ClickUp-gebruikers, dus hun toegang wordt geregeld door de toestemming van de werkruimte. Standaard hebben ze toegang tot alle openbare gegevens, maar u kunt hun toegang beperken of uitbreiden in het gedeelte Kennis.

U kunt ze privé maken (alleen zichtbaar voor uzelf) of delen met specifieke personen of teams, en gedetailleerde toestemmingen instellen (kan triggeren, kan beheren).

💡 Pro-tip: Volg altijd het principe van minimale rechten: geef AI-agenten alleen toegang tot de gegevens en tools die ze nodig hebben voor hun taken. Als een Super Agent toegang krijgt tot privé- of externe gegevens, kan hij die gegevens gebruiken bij het reageren op iedereen met toestemming om hem te triggeren, zelfs als die gebruikers geen directe toegang hebben tot de oorspronkelijke gegevens.

Stap 6: Kies het juiste implementatiemodel: sandbox > pilot > schaalvergroting

Test de agent in een gecontroleerde omgeving voordat u deze vrijgeeft aan het hele team. Zo kunt u problemen vroegtijdig opsporen en het gedrag verfijnen zonder de live werkstroom te verstoren.

Begin in een sandbox-ruimte gevuld met dummygegevens en een kleine testgroep. Controleer of de agent presteert zoals verwacht. Ga vervolgens over op een pilot met echte werkstroomen en een subset van gebruikers. Op deze manier kunt u feedback verzamelen, instructies aanpassen en randgevallen monitoren. Zodra de agent betrouwbaar blijkt te zijn, kunt u opschalen naar het volledige team.

Hoe dit werkt in ClickUp

@maak een vermelding van een ClickUp Super Agent in chatkanalen om sneller te werken

Nadat u uw Super Agent in een gecontroleerde omgeving hebt gevalideerd, is de volgende stap om deze in de routines van uw team te integreren, zodat de impact ervan zichtbaar, meetbaar en betrouwbaar is.

Superagenten zijn ontworpen om samen te werken met mensen, waarbij ze leren van elke interactie en zich aanpassen aan de unieke behoeften van uw werkruimte. Ze kunnen worden geactiveerd in ClickUp Chat, worden geraadpleegd in documenten en worden gemonitord via ClickUp dashboards, zodat hun bijdragen altijd transparant en bruikbaar zijn.

Stel de Lead Scoring Qualifier Super Agent in ClickUp in voor uw CRM-leads

Zo gebruiken teams ClickUp Super Agents elke dag:

Het ondersteuningsteam @vermeldt de 'Ticket Triage'-superagent om urgente tickets direct toe te wijzen en een overzicht van de achterstand van vandaag te plaatsen.

Tijdens een lanceringsvergadering genereert de 'Launch Planner' Super Agent een checklist en voegt deze rechtstreeks toe aan het gedeelde Launch Plan document. Het creëert individuele taken en subtaaken en wijst deze toe aan relevante teamleden.

Het verkoopteam gebruikt een dashboardwidget om te zien hoeveel leads de 'Lead Qualifier'-superagent deze week heeft gescoord en toegewezen.

Als u meerdere werkstroomen voor automatisering evalueert, gebruik dan een rubriek om objectief prioriteiten te stellen. Dit voorkomt beslissingsmoeheid en zorgt ervoor dat u eerst investeert in de agent met de grootste impact.

Beoordeel elke kandidaat op deze aspecten:

Frequentie: Hoe vaak komt deze werkstroom elke week voor?

Tijdwinst: Hoeveel tijd bespaart de agent per Instance?

Foutreductie: Loopt het huidige proces regelmatig vast of moet het worden herzien?

Teamafstemming: Zal de agent de overdrachtsoverlast of Zal de agent de overdrachtsoverlast of projectknelpunten verminderen?

Geef elke dimensie een score van 1 tot 5 en tel de scores bij elkaar op. De werkstroom met de hoogste score wordt uw eerste agent.

Stel dat u moet kiezen tussen een samenvatter van aantekeningen van vergaderingen en een intake-triageagent. De rubriek vertelt u welke van de twee meer collectieve uren bespaart en de meeste wrijving vermindert.

🚀 ClickUp-voordeel: Vergelijk uw opties visueel en objectief in een 2×2-raster met het ClickUp Assumption Grid Decision Matrix-sjabloon. Ontvang een gratis sjabloon Breng ideeën voor werkstroomautomatisering in kaart tegen de achtergrond van zekerheid en risico met het ClickUp Assumption Grid Decision Matrix sjabloon U begint met het vastleggen van alle agentische AI-werkstroomen, zoals potentiële Super Agents, op plakbriefjes in de Pool of Ideas. Vervolgens verplaatst u elk ervan naar het juiste kwadrant van het raster op basis van hoe goed u het proces begrijpt (zekerheid) en hoe riskant het aanvoelt als het door automatisering wordt uitgevoerd (risico).

Best practices voor het kiezen van AI-superagenten die blijven

De soorten AI-agenten die u kiest, moeten passen bij de manier waarop uw team werkt. Deze best practices helpen u bij de selectie en implementatie van Super Agents die mensen ook na de eerste implementatie nog lang zullen blijven gebruiken. 📨

Begin met taken die veel zichtbaarheid hebben en weinig risico met zich meebrengen

Kies uw eerste automatisering zorgvuldig. Het is het beste om iets te kiezen wat uw team voortdurend doet en waarover het regelmatig klaagt, maar wat geen chaos veroorzaakt als het niet werkt.

Automatische taakmarkering op basis van trefwoorden of geplande statusupdates voor terugkerende werkstroomen passen beide in dit profiel. Uw team ziet onmiddellijk de waarde ervan in en u minimaliseert de gevolgen als de agent moet worden aangepast. Vroege successen zorgen voor een impuls voor bredere acceptatie.

🔍 Wist u dat? In de sociale psychologie wordt een echoborg gedefinieerd als een situatie waarin de spraak van een mens in realtime wordt aangestuurd door een AI, zonder dat waarnemers dit opmerken. Dit laat zien hoezeer presentatie en menselijke signalen de vorm geven aan hoe we de output van een agent interpreteren.

Betrek uw team bij beslissingen over de reikwijdte

De mensen die het werk doen, weten waar automatisering helpt en waar het in de weg staat.

Voordat u een AI-agent configureert of bouwt, moet u eerst praten met de leden van het team die er dagelijks mee zullen werken. Vraag welke repetitieve taken veel tijd kosten en welke processen menselijk oordeel vereisen. Dit gesprek brengt randgevallen aan het licht die u misschien over het hoofd zou zien en geeft uw team eigendom over de automatisering.

Documenteer wat de agent doet en waarom

Schrijf het doel, de reikwijdte en de trigger-voorwaarden van de agent in duidelijke taal op. Deel deze documentatie zodat uw team ernaar kan verwijzen wanneer er vragen rijzen, en voeg voorbeelden toe van wat de agent wel en niet zal afhandelen.

Duidelijke procesdocumentatie voorkomt verwarring wanneer iemand merkt dat taken automatisch worden verplaatst of velden vanzelf worden bijgewerkt. Het stroomlijnt ook de onboarding van nieuwe leden van het team die zich afvragen waarom bepaalde taken automatisch worden bijgewerkt.

Houd de eerste twee weken nauwlettend in de gaten

Bekijk hoe de agent presteert tijdens de eerste implementatieperiode. Controleer op onverwacht gedrag, bekijk de acties die worden ondernomen en noteer eventuele verwarring bij uw team. Op dat moment kunt u configuratieproblemen opsporen of werkstroommodellen ontdekken die moeten worden aangepast.

Door vroegtijdige monitoring kunt u problemen oplossen voordat ze een gewoonte worden en laat u uw team zien dat u de automatisering actief beheert. ​​​​​​​​​​​​​​​​

🔍 Wist u dat? Onderzoek naar vertrouwen in automatisering heeft aangetoond dat dezelfde cognitieve kaders die we gebruiken om mensen te vertrouwen, ook van toepassing zijn op hoe we agenten vertrouwen, waaronder voorspelbaarheid, waargenomen competentie en betrouwbaarheid in het verleden.

Veelgemaakte fouten die u moet vermijden

De meeste implementaties van Super Agent mislukken om voorspelbare redenen. Hier zijn enkele fouten die teams parten spelen en hoe u deze kunt omzeilen.

Fout Waarom dit gebeurt Hoe u dit kunt voorkomen Onduidelijke processen automatiseren U probeert een werkstroom te automatiseren die het team inconsistent afhandelt of die te veel uitzonderingen kent Documenteer en standaardiseer eerst het proces. Als mensen het niet eens kunnen worden over hoe het werkt, zal een agent het niet zomaar uitvogelen. Te ruime toestemming instellen U geeft de agent toegang tot volledige ruimtes of alle lijsten om tijd te besparen tijdens de installatie Verleen alleen toegang tot de specifieke mappen en lijsten die de agent nodig heeft. Breid de toestemmingen later uit nadat u de werkstroom hebt gevalideerd. De testfase overslaan U implementeert direct in de productie omdat de configuratie er goed uitziet en u snel resultaat wilt zien. Laat de agent eerst in een testomgeving of op een klein deel van de taken draaien. Signaleer problemen voordat ze invloed hebben op het echte werk. Geen duidelijk eigendom U stelt de agent in, maar wijst niemand toe om deze te controleren, vragen te beantwoorden of aanpassingen te doen Wijs één eigenaar aan die verantwoordelijk is voor onderhoud, probleemoplossing en feedbackloops Te veel tegelijk automatiseren U zet meerdere gespecialiseerde agents tegelijkertijd in voor verschillende werkstroomen om de efficiëntie te maximaliseren. Implementeer één agent per keer. Laat het team zich aanpassen voordat u de volgende automatisering introduceert. Feedback van het team negeren Je gaat ervan uit dat weerstand betekent dat mensen de waarde niet begrijpen, dus laat je de agent ongewijzigd. Neem feedback serieus. Herhaalde problemen geven aan dat de agent moet worden aangepast, niet dat er meer uitleg nodig is.

🔍 Wist u dat? AI-agenten die zijn ontworpen met een zeer vriendelijke persoonlijkheid worden statistisch gezien vaker aangezien voor mensen in Turing-achtige tests. Dit laat zien hoe waargenomen persoonlijkheidskenmerken de acceptatie door gebruikers beïnvloeden.

Blijf niet zitten, pak je ClickUp-per Hand

Leren hoe u een Super Agent kiest, hoeft geen ontmoedigende sprong in het onbekende te zijn. Wanneer u de juiste capaciteiten koppelt aan een duidelijk omschreven werkterrein, verandert automatisering van een risicovol experiment in een betrouwbare teamgenoot.

ClickUp maakt deze overgang naadloos door een geconvergeerde werkruimte aan te bieden waar uw specifieke taken, documenten en AI-agenten samenleven. Of u nu een Super Agent nodig hebt om complexe projecten samen te vatten of een Autopilot Agent om routinematige notificaties af te handelen, u hebt de gedetailleerde controle om precies in te stellen hoeveel autonomie u wilt toekennen.

Geef uw team de AI-teamgenoot waar ze op hebben gewacht. Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen (FAQ)

Een Super Agent is een intelligente AI-teamgenoot die complexe, flexibele taken kan uitvoeren en in natuurlijke taal kan communiceren. Een Autopilot Agent daarentegen volgt vaste regels en triggers om eenvoudige, repetitieve acties te automatiseren.

Een Super Agent moet alleen de toestemming hebben die hij nodig heeft om zijn werk te doen. Begin met beperkte toegang en breid deze indien nodig uit.

Begin met een Super Agent die nuttige taken met een laag risico uitvoert, zoals herinneringen versturen, updates samenvatten of veelgestelde vragen beantwoorden.

Als de werkstroom redeneringen vereist, zich aanpast aan veranderende informatie of baat heeft bij natuurlijke taalinteractie, is deze zeer geschikt voor een Super Agent.

Stel een limiet aan de toestemmingen, controleer de instructies en vereis menselijke goedkeuring voor gevoelige of kritieke acties.

Duidelijke instructies, de juiste tools en een goed geheugen helpen een Super Agent om betere beslissingen te nemen, efficiënter te werken en nauwkeurigere resultaten te leveren.