10 beste alternatieven voor Hedy AI voor realtime aantekeningen tijdens vergaderingen

Met realtime intelligentie voor gesprekken en live transcriptie in meer dan 30 talen is Hedy een populaire keuze onder studenten en meertalige teams.

Maar niet iedereen wil zijn vergaderingen aanpassen aan een specifieke AI-werkstroom. Hedy werkt alleen goed als de sessiegebaseerde werkstroom aansluit bij uw manier van werken. En hoewel het live AI-ondersteuning biedt, ontbreken de functies om dit te koppelen aan de uitvoering.

Als u op zoek bent naar een systeem voor werkbeheer met ingebouwde informatie over vergaderingen, dan helpt deze lijst u verder.

Laten we eens kijken naar de beste alternatieven voor Hedy AI. 📲

Hedy AI-alternatieven in één oogopslag

Voor een snel overzicht vergelijkt de onderstaande tabel de belangrijkste functies, zodat u kunt zien waar elke tool het beste bij past.

Tool Functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp AI-aangedreven vergaderverslagen en transcripties, automatisering van vergaderkwerkstroomen met agents Teams van elke grootte die vergaderingen, taken, documenten en werkstroomen op één platform willen hebben. Free Forever; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Granola Automatische transcriptie met AI-verbeterde aantekeningen, AI-chatten Kleine leiderschapsteams die een privé-AI-vergadernotitieblok willen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 14 per gebruiker/maand. Superkrachtig AI-transcripties en samenvattingen van vergaderingen, integraties met de kalender Freelancers en kleine teams die eenvoudige AI-aantekeningen over vergaderingen willen zonder een vergaderbot Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 36 per gebruiker/maand. Otter. ai Realtime transcriptie van vergaderingen, identificatie van sprekers, doorzoekbare vergaderbibliotheek Middelgrote teams en ondernemingen die behoefte hebben aan realtime transcriptie van vergaderingen en gezamenlijke aantekeningen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 16,99 per gebruiker/maand. Fireflies. ai Automatische opname en transcriptie van vergaderingen, slim zoeken, CRM-integraties Middelgrote teams en ondernemingen met een middelgrote grootte die doorzoekbare transcripten van vergaderingen willen voor alle afdelingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 18 per gebruiker/maand. MeetGeek AI-vergaderverslagen en -hoogtepunten, vergaderanalyses, detectie van actiepunten en follow-ups Kleine tot middelgrote teams met een kleine of middelgrote grootte die geautomatiseerde vergaderopnames en AI-samenvattingen willen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 15,99 per gebruiker/maand. tl;dv AI-vergaderingssamenvattingen met tijdstempels, hoogtepunten en deelbare vergaderingsClips Kleine tot middelgrote verkoop- en klantgerichte teams van verschillende groottes die behoefte hebben aan hoogtepunten uit vergaderingen en coachinginzichten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 29 per gebruiker/maand. Fathom Directe AI-samenvattingen na vergaderingen, CRM-integraties voor verkoopteams Freelancers en kleine teams die op zoek zijn naar een gratis AI-vergaderrecorder met directe samenvattingen Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 19 per gebruiker/maand. Fellow AI-vergaderaantekeningen, vergadersjablonen, gezamenlijke vergaderagenda's, prestatie-inzichten Kleine tot middelgrote teams met een kleine of middelgrote grootte die gestructureerd vergaderingbeheer willen met agenda's en acties die worden bijgehouden Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 11 per gebruiker/maand. Avoma Omzetinformatie voor verkoopgesprekken, gespreksanalyses, CRM-integraties om de pijplijn bij te houden Middelgrote teams en ondernemingen met een middelgrote grootte die meeting intelligence nodig hebben voor verkoop- en omzetteams Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per gebruiker/maand.

Waar moet je op letten bij alternatieven voor Hedy AI?

Hoewel Hedy goed is in het ondersteunen van gesprekken met realtime ondersteuning, is het niet ideaal als je diepere integraties nodig hebt voor je werkstroom.

Let er bij het zoeken naar een alternatief op dat de tool het volgende biedt:

AI-aangedreven vergaderassistentie : biedt bruikbare inzichten terwijl de vergadering plaatsvindt in de vorm van voorgestelde vragen of actiepunten.

Samenvattingen en uitvoerkwaliteit : genereert nauwkeurige : genereert nauwkeurige aantekeningen over vergaderingen en samenvattingen die u zonder veel bewerkingen kunt delen met collega's of belanghebbenden.

Werkstroom-integratie : integreert met uw kalender, communicatie- en projectmanagement-software om : integreert met uw kalender, communicatie- en projectmanagement-software om een wildgroei aan tools te voorkomen.

Aangepaste reacties : hiermee kunt u reacties aanpassen aan uw werkstijl en werkcontext.

Kennisbeheer : helpt bij het opzetten van een gecentraliseerde opslagplaats waar je eerdere transcripties kunt doorzoeken. : helpt bij het opzetten van een gecentraliseerde opslagplaats waar je eerdere transcripties kunt doorzoeken.

De beste alternatieven voor Hedy AI

Laten we eens nader kijken naar de beste AI-tools die niet alleen aantekeningen maken, maar virtuele vergaderingen ook omzetten in bruikbare resultaten voor het werk.

1. ClickUp (het beste voor het omzetten van vergadernotities in taken en de automatisering van werkstroomen)

Probeer ClickUp AI Notetaker Leg nauwkeurige transcripties vast met sprekerslabels, samenvattingen, opnames en actiepunten op een lijst weergegeven in één document, met behulp van ClickUp AI Notetaker.

Veel AI-vergadertools zijn uitstekend in het produceren van transcripties. Maar daar houdt een vergadering niet op, toch? U hebt iets nodig om de bredere systeemoverhead van het beheren van werk op niet-gekoppelde platforms te elimineren.

ClickUp biedt teams een geconvergeerde AI-werkruimte voor het end-to-end plannen en automatiseren van werkstroomprocessen voor vergaderingen.

Naast AI-aangedreven transcripties en samenvattingen van vergaderingen krijgt u een gecentraliseerde hub voor documentatie, samenwerking en uitvoering.

Laten we eens kijken hoe ClickUp meerdere punttools vervangt door één enkel operationeel systeem.

Ontvang door AI aangedreven verslagen van vergaderingen en transcripties

De AI Notetaker van ClickUp legt uw gesprekken automatisch vast en maakt ze onderdeel van uw projectwerkstroom.

Na elke vergadering ontvangt u een privé-document met de titel en datum van de vergadering, een lijst van deelnemers, een video- of audio-opname, een kort overzicht van de sessie, belangrijke conclusies, volgende stappen, belangrijke onderwerpen en het volledige transcript van het gesprek met labels voor de sprekers.

U kunt later de ingebouwde contextuele AI van ClickUp vragen stellen over al uw vergaderingen en antwoorden krijgen op basis van de aantekeningen.

Deze video laat zien hoe je vergaderaantekeningen en taken kunt automatiseren in ClickUp 📹

Creëer doorzoekbare, gestructureerde opslagplaatsen met inzichten uit vergaderingen.

Wanneer teams externe tools voor documentbeheer gebruiken, raakt kennis losgekoppeld van de uitvoering. Aantekeningen van vergaderingen in het ene platform moeten apart worden geraadpleegd bij het aanmaken van Taaken in een ander platform.

ClickUp Docs lost dat probleem voorgoed op. Het wordt de enige ruimte waar alles wat uit een vergadering komt, wordt bewaard.

Wanneer je voorafgaand aan een vergadering een agenda opstelt in een document, kan iedereen deze in realtime bekijken, bewerken en becommentariëren, zodat de discussie begint met een gedeelde structuur. Na een vergadering worden je aantekeningen van de AI Notetaker ook vastgelegd in een document. Van daaruit kunnen de actiepunten worden omgezet in ClickUp-taken met deadlines en toegewezen personen. Dit neemt de administratieve vertraging tussen discussie en uitvoering weg.

Dit alles wordt opgeslagen in de Docs Hub. U kunt eenvoudig aantekeningen van eerdere vergaderingen filteren en terugvinden, wat belangrijk is wanneer u afspraken gedurende weken of kwartalen bijhoudt.

Haal contextuele inzichten uit uw hele werkruimte

Met ClickUp Brain krijgt u een door AI aangestuurde persoonlijke assistent die informatie kan ophalen uit taken, documenten, chats en eerdere updates. Tijdens vergaderingen kan het een duidelijk beeld geven van wat er al is besproken of voltooid, om herhaalde discussies te voorkomen.

Als een teamlid tijdens een vergadering bijvoorbeeld vraagt naar de status van een functie, kan ClickUp Brain direct de voortgang van de relevante taken samenvatten, recente updates markeren en eventuele eerder geregistreerde belemmeringen aan het licht brengen.

Krijg gedetailleerde samenvattingen en inzichten uit je ClickUp-werkruimte met ClickUp Brain.

Na vergaderingen maakt de AI automatisch taken aan, wijst deze toe aan eigenaars, koppelt ze aan het juiste project of document en legt deadlines vast op basis van het gesprek. Op deze manier worden de resultaten van vergaderingen direct geïntegreerd in de werkstroom, waardoor het gemakkelijker wordt om verantwoordelijkheden bij te houden en beslissingen op te volgen.

Automatiseer werkstroom van vergaderingen met geavanceerde AI

AI Super Agents in ClickUp kunnen zelfstandig terugkerende operationele taken in verband met vergaderingen uitvoeren.

Beschouw ze als uw AI-teamgenoten die werken met volledige contextuele kennis van uw werkruimte. Ze kunnen de laatste activiteiten voor alle taken analyseren om een beknopt rapport over de voortgang te produceren. Wanneer er tijdens een vergadering nieuwe beslissingen of verantwoordelijkheden worden besproken, kan een speciale agent taken aanmaken, eigenaren toewijzen, gerelateerde documenten toevoegen en deadlines instellen, zodat actiepunten onmiddellijk worden weergegeven in de werkruimte.

Automatiseer complexe werkstroomprocessen van begin tot eind met aangepaste ClickUp Super Agents.

ClickUp Super Agents hebben oneindige, omgevingsgerichte kennis, wat betekent dat ze veranderingen in uw taken, documenten en chatthreads binnen de werkruimte detecteren en hun context in realtime bijwerken. Ze hebben ook een oneindig geheugen, dus ze onthouden bijvoorbeeld hoe u uw vergaderverslag wilt hebben en of u wilt dat de actiepunten van uw vergadering in uw aantekeningen worden gemarkeerd als een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst, enz.

U kunt er elke werkstroom voor vergaderingen mee automatiseren, van het voorbereiden van een clientgesprek tot het bijhouden en uitvoeren van de rapportage over de voortgang van de afgesproken actiepunten.

De beste functies van ClickUp

Verwijs naar taken, koppel documenten, wijs eigenaren toe in realtime en zet ClickUp Chat- berichten om in uitvoerbare taken om de gebruikelijke overhead van het kopiëren van beslissingen uit de chat naar een projecttool te elimineren.

Vergroot de duidelijkheid na vergaderingen door ClickUp Clips op te nemen met updates, walkthroughs of uitleg en deze rechtstreeks aan Taaken of documenten toe te voegen als bijlagen.

Gebruik automatiseringen in ClickUp om werkstroomen na vergaderingen te automatiseren, zoals het toewijzen van taken aan de juiste persoon, het toepassen van niveaus van prioriteit, het instellen van deadlines, het verplaatsen van taken tussen statussen of het informeren van belanghebbenden.

Visualiseer vergaderresultaten met meer dan 15 aangepaste weergaven die aan uw behoeften voldoen: Gantt-grafiekweergave voor afhankelijkheden en tijdlijnen, Kanban-stijl bordweergave om de werklast visueel te beheren, lijstweergave gefilterd op taken met hoge prioriteit en meer.

Limieten van ClickUp

Het brede bereik aan functies kan voor nieuwe gebruikers een beetje overweldigend zijn.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker meldt:

Na verschillende platforms te hebben geprobeerd tijdens mijn carrière als projectmanager, kan ik zeggen dat ClickUp mijn favoriet is geworden. Ik ben vooral dol op de AI Notetaker-functie: als PM is deze functie goud waard. Ik kan me concentreren op de sessie zonder afgeleid te worden door aantekeningen te maken, omdat het systeem duidelijke samenvattingen met belangrijke punten genereert, zowel in korte vergaderingen als in lange vergaderingen waar het moeilijk is om de hele thread te volgen.

📮 ClickUp Insight: 62% van de respondenten zegt dat AI-agenten nog niet aan de hype voldoen. Ze omschrijven ze als in een vroege fase of zelfs als iets dat meer werk creëert dan het oplost. De frustratie komt vaak naar voren bij de overdracht. Een medewerker vat een vergadering samen, stelt vervolgstappen voor of signaleert een probleem, en dan houdt het op. Je moet nog steeds taken aanmaken op basis van de actiepunten, eigenaren toewijzen, statussen bijwerken en handmatig opvolgen. Super Agents zijn ontworpen om al deze stappen uit te voeren. Ze kunnen kettingacties gebruiken om aantekeningen van vergaderingen om te zetten in taken, de status van projecten bij te werken, werk naar de juiste eigenaren door te sturen en werkstroom in hetzelfde systeem te houden waar de uitvoering plaatsvindt. Wanneer een AI-agent werk kan omzetten van 'dit is wat er moet gebeuren' naar 'het is al in gang gezet', wordt de waarde echt zichtbaar.

2. Granola (het beste voor het verbeteren van aantekeningen van vergaderingen met AI-ondersteuning)

via Granola

De AI-vergaderassistent van Granola richt zich op het verbeteren van uw aantekeningen in plaats van ze volledig te vervangen door AI-output. Na persoonlijke of zakelijke vergaderingen verfijnt het wat u hebt geschreven en voegt het context toe uit door AI gegenereerde transcripties om gestructureerde, bruikbare samenvattingen te produceren.

Omdat de tool op uw apparaat draait en audio lokaal vastlegt, blijven uw aantekeningen volledig privé. Wanneer u klaar bent om ze te delen, kunt u ze rechtstreeks naar tools zoals Slack, Notion, HubSpot, Affinity, Attio en Zapier sturen met behulp van ingebouwde integraties.

Voor een betere opmaak krijgt u basis-Markdown om uw aantekeningen te structureren met kopteksten en opsommingstekens. U kunt ook afbeeldingen en schermafbeeldingen aan uw aantekeningen toevoegen om extra context te bieden.

De beste functies van Granola

Synchroniseer de applicatie met Google Agenda of Outlook Kalender om aankomende vergaderingen te bekijken.

Gebruik contextuele informatie uit uw agenda-gebeurtenissen, zoals titels van vergaderingen, tijden en deelnemers, om nuttigere aantekeningen over vergaderingen en herinneringen te genereren.

Maak of kies notitiesjablonen voor veelvoorkomende soorten vergaderingen, zoals 1-op-1-gesprekken, sollicitatiegesprekken of verkooppraatjes.

Beperkingen van Granola

Het exporteren van aantekeningen naar andere systemen of het synchroniseren met bredere werkstroomen verloopt niet zo naadloos als bij concurrenten met geavanceerde AI.

Prijzen van Granola

Basis : Gratis

Business : $ 14 per gebruiker/maand

Enterprise: $ 35 per gebruiker/maand

Granola-beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Granola?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Wat ik het leukste vind aan Granola is hoe moeiteloos het aantekeningen van vergaderingen verwerkt zonder de werkstroom van het gesprek te onderbreken. Het luistert rechtstreeks naar de audio van mijn apparaat, zonder dat er bots aan het gesprek deelnemen, en produceert duidelijke, gestructureerde samenvattingen met beslissingen, actiepunten en belangrijke punten.

3. Superpowered (het beste voor automatische, hoogwaardige aantekeningen over vergaderingen)

via Superpowered

Met Superpowered kunt u zich concentreren op uw discussies, terwijl het programma de aantekeningen voor u maakt.

Met de functie voor automatisch deelnemen kunt u op tijd aan vergaderingen deelnemen en dankzij de aftelling krijgt u 10 minuten voor elke gebeurtenis een waarschuwing. En als u te laat bent, kunt u de andere deelnemers met één klik op de knop hiervan op de hoogte stellen.

De tool neemt geen audio of video op en slaat deze ook niet op. Transcripties worden 7 dagen na het maken van de aantekeningen verwijderd. De tool voldoet ook aan de SOC-2 Type-2- en GDPR-nalevingsnormen.

Superkrachtige beste functies

Krijg aanpasbare AI-sjablonen voor gestructureerde aantekeningen op basis van het type vergadering.

Integreer met Google Drive, Slack, Zapier en Notion voor verbinding met de werkstroom.

Genereer transcripties in meer dan 50 talen, waaronder Japans, Frans, Italiaans en meer.

Superkrachtige limieten

De tool mist geavanceerde functies voor informatie over vergaderingen die grotere, meer uitgebreide platforms wel bieden.

Superkrachtige prijzen

Free

Basis : $ 36/maand

Pro: $ 108/maand

Superkrachtige beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Superpowered?

Een gebruiker op Product Hunt zegt:

Vroeger maakte ik altijd nauwkeurig aantekeningen tijdens vergaderingen en besteedde ik vervolgens veel tijd aan het formatten van de aantekeningen/actiepunten, maar nu hoef ik me daar geen zorgen meer over te maken. Ik vind het ook geweldig dat het de vergadering niet verstoort!

👀 Wist je dat? Onderzoek toont aan dat werknemers 15% van hun werktijd in vergaderingen doorbrengen, maar dat slechts 37% van de vergaderingen daadwerkelijk tot beslissingen leidt. Erger nog, 64% van de terugkerende vergaderingen en 60% van de eenmalige vergaderingen hebben geen agenda, waardoor het voor teams moeilijk is om gefocust te blijven of resultaten bij te houden. AI-vergaderassistenten lossen dit probleem op door automatisch agenda's te genereren, discussies op te nemen en follow-ups te organiseren, zodat vergaderingen daadwerkelijk tot actie leiden.

4. Otter. ai (het beste voor live transcriptie en doorzoekbare archieven van vergaderingen)

Otter kan virtuele en persoonlijke vergaderingen in realtime transcriberen, zodat u het gesprek kunt volgen terwijl het plaatsvindt en het direct kunt teruglezen. Tijdens vergaderingen voegt de AI-tool automatisch schermafbeeldingen van gedeelde dia's of schermen toe aan uw transcript. Met deze visuele referenties naast de tekst krijgt u een volledig beeld van wat er is besproken.

Je kunt met de AI Chat van de tool communiceren om vragen in natuurlijke taal te stellen over een transcript en nuttige antwoorden te krijgen. De tool kan ook rechtstreeks vanuit de content van je vergadering follow-up-e-mails of berichten voor de volgende stap opstellen en contextuele samenvattingen maken van specifieke onderwerpen die in het gesprek aan bod zijn gekomen.

Voor een betere controle kunt u gesynchroniseerde kalenders in- of uitschakelen, zodat alleen relevante vergaderingen in de app worden weergegeven. U kunt ook automatische notitieplaatsing voor specifieke kalenders of vergaderingen in- of uitschakelen.

Otter. ai beste functies

Label sprekers in uw transcripties en de tool identificeert ze automatisch in toekomstige gesprekken zonder dat u ze opnieuw handmatig hoeft te taggen.

Gebruik AI om de belangrijkste prioriteiten en volgende stappen uit het gesprek te identificeren en taken automatisch toe te wijzen aan relevante deelnemers.

Maak kanalen aan om teams een gedeelde ruimte te bieden waar ze kunnen samenwerken aan gesprekken en transcripties.

Beperkingen van Otter.ai

Sommige gebruikers meldden dat de nauwkeurigheid van de tool bij verschillende accenten en het vermogen om te identificeren wie er aan het woord is, niet betrouwbaar zijn.

Prijzen van Otter.ai

Basis : Gratis

Pro : $ 16,99 per gebruiker/maand

Business : $ 24 per gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter.ai?

Dit is wat een gebruiker op G2 zei:

Otter neemt altijd op tijd en betrouwbaar deel aan vergaderingen, waardoor het een betrouwbare tool is voor ons team. Dankzij de mogelijkheid om duidelijke en nauwkeurige samenvattingen vast te leggen, kunnen we belangrijke punten opnieuw bekijken zonder de hele opname opnieuw te hoeven bekijken.

🚀 ClickUp Advantage: ClickUp Brain MAX, uw desktop AI Super App, breidt AI uit naar de hele werkstroom rondom vergaderingen. Het maakt verbinding met alle tools in uw tech stack, zodat u nieuwe informatie kunt koppelen aan de juiste projecten of documenten terwijl de discussies plaatsvinden, zonder dat u handmatig informatie tussen tools hoeft over te zetten. Brain MAX ondersteunt voice-first-werkstroomen via Talk To Text, waarmee je ideeën kunt dicteren, taken kunt aanmaken, berichten kunt opstellen of projectdetails kunt bijwerken, rechtstreeks via spraakcommando's. Na vergaderingen vat het updates voor alle projecten samen en beantwoordt het vragen over de vergaderingen. Transformeer vergaderingen van geïsoleerde gesprekken naar verbonden werkstroomen met ClickUp Brain MAX.

5. Fireflies. ai (het beste voor geautomatiseerde notulen van vergaderingen met vergaderanalyses)

Met automatische, nauwkeurige transcriptie van vergaderingen en ondersteuning in meer dan 100 talen is Fireflies. ai een betrouwbare app voor het maken van aantekeningen. Je krijgt doorzoekbare vergaderarchieven en een AI-assistent, AskFred, die je vragen over eerdere vergaderingen beantwoordt.

Een AI-aangedreven feed biedt beknopte samenvattingen van recente vergaderingen, zodat je snel de belangrijkste punten en prioriteiten kunt doorlezen zonder de volledige transcripties te hoeven lezen. Voorafgaand aan vergaderingen kun je de discussiepunten en openstaande actiepunten van eerdere gesprekken bekijken, zodat je al vóór aanvang volledig op de hoogte bent.

Om samenwerking te vergemakkelijken, kunt u audiofragmenten van opgenomen vergaderingen maken en delen, teamleden taggen voor follow-ups en vergaderingen sorteren op onderwerp of client. Teams kunnen ook gesprekstatistieken bekijken op een dashboard, zoals analyse van spreektijd, sentimentanalyse, onderwerpvolging, AI-filters en meer.

Fireflies. ai beste functies

Krijg toegang tot de door AI gegenereerde samenvatting, volledige transcriptie, video-opname, analyses en actiepunten voor elke vergadering in Fireflies Notepad.

Neem offline gesprekken, persoonlijke vergaderingen, spraakmemo's en telefoongesprekken die via de computer worden geleid op met Fireflies Web Recorder.

Stel spraakopdrachten in om tijdens vergaderingen automatisch taken aan te maken in geïntegreerde tools voor projectmanagement.

Beperkingen van Fireflies.ai

Door AI gegenereerde samenvattingen leggen niet altijd de belangrijkste punten nauwkeurig vast, dus gebruikers moeten ze handmatig corrigeren of verfijnen.

Prijzen van Fireflies.ai

Free

Pro : $ 18 per zetel/maand

Business : $ 29 per zetel/maand

Enterprise: $ 39 per gebruiker/maand

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fireflies. ai?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik gebruik Fireflies.ai om mijn vergaderingen automatisch op te nemen, te transcriberen en samen te vatten. Ik vind de door AI gegenereerde vergaderverslagen het handigst, omdat ze me helpen bij vergaderingen waar ik niet bij kan zijn, maar toch de details van de discussie kan volgen.

🧠 Leuk weetje: Als je kalender op dinsdag vol lijkt te staan, dan is dat niet alleen maar een gevoel. Uit een onderzoek van Microsoft blijkt dat dinsdag de drukste dag voor vergaderingen is, met 23% van alle wekelijkse vergaderingen.

6. MeetGeek (het beste voor gestructureerde en doorzoekbare documentatie over vergaderingen)

via MeetGeek

MeetGeek genereert automatisch AI-vergadernotulen en stuurt kort na afloop van het gesprek een gestructureerde e-mail met een samenvatting naar de deelnemers. De e-mail bevat een Overzicht van één alinea, een samenvatting van de vergadering, volgende stappen, belangrijke hoogtepunten met actiepunten en een link naar het volledige transcript.

U kunt bepalen wie de notities ontvangt, de gegenereerde samenvatting doorlopen voor de verstuiving, de content aanpassen en tools gebruiken zoals opslaan, kopiëren, resetten of opnieuw genereren om de output te verfijnen.

Met geautomatiseerde werkstroomprocessen kun je je vergaderingen koppelen aan andere tools in je tech stack, zoals RingCentral, Notion, Trello, enz. Je kunt eenvoudige werkstroomregels maken die worden getriggerd voor alle vergaderingen of alleen voor vergaderingen die aan bepaalde criteria voldoen. De vergaderassistent stuurt vervolgens het volledige verslag of geselecteerde hoogtepunten, zoals belangrijke beslissingen of actiepunten, naar de door jou gekozen applicatie.

De beste functies van MeetGeek

Neem ad-hocvergaderingen op de kalender die niet in uw agenda staan door de link in het invoerformulier van de tool te plakken of een agenda-uitnodiging naar de vergaderbot te sturen.

Beheer de toegang door vergaderingen privé of openbaar te maken, alleen specifieke hoogtepunten te delen of regels voor het delen met het team vast te stellen om de content van vergaderingen beschikbaar te maken voor teamleden.

Stel vragen over beslissingen, follow-ups of specifieke punten uit eerdere vergaderingen en krijg direct antwoord zonder door transcripties te hoeven scrollen met AI Chat.

Limieten van MeetGeek

Voor belangrijke ad-hocvergaderingen die niet van tevoren zijn gepland of synchroniseerd, kan het lastig zijn om halverwege de vergadering met transcriberen te beginnen.

Prijzen van MeetGeek

Basis : Gratis

Pro : $ 15,99 per gebruiker/maand

Business : $ 27 per gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van MeetGeek

G2 : 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over MeetGeek?

Een gebruiker maakt in een recensie een aantekening:

Als taalcoach vind ik MeetGeek erg handig om mijn sessies bij te houden en te zien hoe de voortgang van mijn klanten is. Het is gemakkelijk te gebruiken; het vindt automatisch mijn vergaderingen en sluit zich aan zonder dat ik daar veel voor hoef te doen. De samenvattingen die het geeft zijn goed en helpen me om me te concentreren op de belangrijkste punten voor mijn volgende sessies.

In plaats van een muur van tekst, organiseren de AI-mogelijkheden van tl;dv notulen per onderwerp, zodat je snel kunt navigeren door beslissingen, uitdagingen, follow-ups en terugkerende thema's. Elk onderwerp bevat een korte samenvatting en een link naar het moment in de opname waarop het werd besproken.

De tool ondersteunt ook semi-geautomatiseerde aantekeningen door je belangrijke momenten tijdens de vergadering te laten vastmaken. Wanneer je iets vastmaakt, genereert AI een gerichte samenvatting van dat specifieke moment en gebruikt het een door AI toegewezen tag om het in de grotere samenvatting op te nemen.

Met vergadersjablonen kunt u aangepaste structuren voor uw vergaderingen maken en toepassen, zodat door AI gegenereerde samenvattingen een vooraf gedefinieerd format volgen. Dit maakt het gemakkelijker om terugkerende vergaderdiscussies om te zetten in gestructureerde procesdocumentatie en werkstroomstandaarden in de loop van de tijd te standaardiseren.

tl;dv beste functies

Krijg toegang tot een grote bibliotheek met rolspecifieke voorbeeldprompts om betere, meer gestructureerde inzichten te krijgen uit uw opnames van vergaderingen.

Gebruik conversational intelligence om belangrijke onderwerpen, trends, beslissingen en terugkerende thema's in individuele en meerdere vergaderingen te identificeren.

Gebruik AI-agenten om de content van vergaderingen vast te leggen, samen te vatten, te analyseren en te integreren in uw bestaande tools en processen voor end-to-end beheer van de werkstroom van vergaderingen.

tl;dv-limieten

Een aantal gebruikers meldden dat ze bepaalde functies misten, zoals het samenvatten van meerdere vergaderingen of het groeperen van vergaderingen voor een bredere analyse.

tl;dv-prijzen

Free

Pro : $ 29 per gebruiker/maand

Business : $ 98 per gebruiker/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

tl;dv beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over tl;dv?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

tl;dv is een ongelooflijk handige tool voor het opstellen van verslagen van vergaderingen en het vastleggen van alle belangrijke discussiepunten. De mogelijkheid om uit verschillende sjablonen voor verslagen te kiezen, stroomlijnt het proces en zorgt voor consistentie tussen teams.

8. Fathom (het beste voor directe samenvattingen van vergaderingen met AI-chatten en afspeellijsten met hoogtepunten)

via Fathom

De AI-notulist van Fathom zet uw hele vergadering om in een samenvatting van 1 à 2 minuten met duidelijk weergegeven hoogtepunten, beslissingen en taken. Het heeft ook een chat-achtige AI-interface waar u vragen kunt stellen over uw vergaderingen of na het gesprek om vervolgontwerpen en inzichten kunt vragen.

De tool kan worden geïntegreerd met Slack, Zapier, HubSpot, Salesforce, Asana, enz. , zodat vergaderdata kunnen worden opgenomen in uw bredere werkstroom. Voor teams biedt het functies zoals gedeelde mappen, toegangscontrole, afspeellijsten opnemen, hoogtepunten delen, enz. , zodat iedereen op de hoogte blijft, zelfs als ze het gesprek hebben gemist.

U krijgt transcripties in vele talen, met de mogelijkheid om aangepaste woordenlijsten of woordenboeken samen te stellen voor de acroniemen en het jargon van uw bedrijf. Dit helpt de nauwkeurigheid van de transcripties en de algehele effectiviteit van vergaderingen te verbeteren, vooral bij discussies waarin complexe of technische terminologie wordt gebruikt.

Ontdek de beste functies

Houd effectieve vergaderingen door afspeellijsten te maken met belangrijke momenten voor onboarding, training of terugblikken.

Laat de tool op de achtergrond het tempo en de dynamiek van uw vergadering volgen terwijl u nog in het gesprek bent, met realtime AI-coachingfuncties.

Bekijk transcripties, samenvattingen en hoogtepunten op elk gewenst moment opnieuw op uw Fathom-dashboard, waar al uw opnames worden opgeslagen.

Begrijp de limieten

Er is geen speciale mobiele app, dus je kunt het alleen gebruiken voor vergaderingen waaraan je deelneemt vanaf een desktop of laptop.

Fathom-prijzen

Free

Team : $ 19 per gebruiker/maand

Business: $ 29 per gebruiker/maand

Fathom-beoordelingen en recensies

G2 : 5/5 (meer dan 6500 beoordelingen)

Capterra: 5/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fathom?

Een G2-gebruiker zegt:

Wat ik het leukste vind aan Fathom is hoe naadloos het vergaderingen afhandelt zonder dat ik daar extra moeite voor hoef te doen. Het neemt automatisch alles op, slaat alles op in de cloud en biedt een volledig transcript. Als ik een detail vergeet of een discussie nog eens wil bekijken, kan ik snel teruggaan en het opnieuw bekijken.

📮ClickUp Insight: 27% van de respondenten van onze enquête is van mening dat wekelijkse updates kunnen worden vervangen door asynchrone alternatieven, terwijl 25% hetzelfde zegt over dagelijkse stand-ups. Dit kan echter betekenen dat er met meerdere gespecialiseerde tools moet worden gewerkt, waardoor informatie versnipperd raakt en extra kosten worden gemaakt. ClickUp zorgt voor een revolutie in teamwork door discussies te centraliseren via commentaarthreads, snelle updates mogelijk te maken via ClickUp Clips en nog veel meer – allemaal binnen één platform. 💫 Echte resultaten: Teams zoals Trinetrix hebben met ClickUp het aantal onnodige vergaderingen met 50% verminderd!

9. Fellow (het beste voor gestructureerde, AI-aangedreven notulen en agenda's voor vergaderingen)

via Fellow

Fellow is software voor vergaderingbeheer dat AI-mogelijkheden in uw werkstroom voor vergaderingen integreert.

Het kan worden geïntegreerd met platforms zoals Zoom, Google Meet, Microsoft Teams en Slack om vergaderingen op te nemen, audio te transcriberen, beslissingen te detecteren en actiepunten te extraheren.

De AI-assistent 'Ask Fellow' haalt al uw eerdere vergaderingen op om updates op te halen die u gemist hebt en relevante fragmenten en samenvattingen te selecteren zonder dat u hele gesprekken opnieuw hoeft af te spelen.

AI helpt ook bij het eenvoudig voorbereiden van vergaderingen. De 'AI Agenda Builder' genereert gestructureerde koppen en gespreksonderwerpen op basis van de titel van de vergadering en de beschrijving in de kalender. En de 'AI Suggested Topics' stellen onderwerpen voor die u aan de agenda van de vergadering kunt toevoegen.

Beste functies van Fellow

Sla opgenomen vergaderingen en transcripties op in een centrale opslagplaats waar je ze kunt ordenen met kanalen en beslissingen kunt herzien wanneer dat nodig is.

Krijg volledig aanpasbare AI-sjablonen voor aantekeningen voor dagelijkse stand-ups, townhalls, wekelijkse prioriteiten, kick-offgesprekken met klanten en meer.

Houd vergadergegevens veilig met gedetailleerde toegangscontroles, governance van de onderneming en naleving van SOC 2, HIPAA en GDPR.

Beperkingen van Fellow

Sommige gebruikers vinden dat standaard samenvattingen niet altijd passen bij specifieke soorten vergaderingen zonder aangepaste instellingen.

Prijzen van Fellow

Free

Team: $ 11 per gebruiker/maand

Business: $ 23 per gebruiker/maand

Enterprise: $ 25 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van collega's

G2 : 4,7/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fellow?

Dit is wat een G2-gebruiker deelt:

Wat ik het leukste vind aan Fellow is hoe intuïtief en gebruiksvriendelijk het is. Het maakt het beheren van vergaderingen, aantekeningen en follow-ups naadloos, waardoor ik georganiseerd kan blijven en effectief kan samenwerken met mijn team.

🧠 Leuk weetje: 58% van de werknemers geeft toe dat ze tijd in hun kalender reserveren om zich te kunnen concentreren en niet nog meer vergaderingen te hoeven bijwonen.

10. Avoma (het beste voor informatie over vergaderingen gericht op verkoop en realtime coaching)

via Avoma

Avoma is een AI-aangedreven vergadercoach die belangrijke elementen van een gesprek detecteert, zoals bezwaren van klanten, vermeldingen van concurrenten, pijnpunten en prioriteiten, en deze markeert voor beoordeling. Het beoordeelt ook gesprekken op basis van uw eigen verkoopmethodologie of aangepaste criteria, waardoor u kunt zien waar vertegenwoordigers coaching nodig hebben of waar deals mogelijk in gevaar zijn.

Functies zoals 'Live Answer Assistant' geven contextuele suggesties tijdens live gesprekken en 'Smart Trackers' houden belangrijke zinnen in de gaten om je te waarschuwen voor risico's en kansen.

Met de functie 'Bladwijzers' kunt u belangrijke momenten van een tijdstempel voorzien, het omringende gesprek vastleggen, het samenvatten in een korte aantekening en het ordenen onder een relevante categorie.

De beste functies van Avoma

Organiseert samenvattingen in slimme hoofdstukken en categorieën, zodat aantekeningen later gemakkelijker te scannen en te begrijpen zijn.

Krijg AI-aangedreven copiloten die vragen over vergaderingen kunnen beantwoorden en besluitvorming tussen afdelingen kunnen ondersteunen.

Volg patronen zoals de verhouding tussen praten en luisteren en trends in onderwerpen om te begrijpen wat top performers anders doen en pas dat gedrag toe in uw team.

Limieten van Avoma

Gebruikers melden incidentele onnauwkeurigheden in de AI-transcriptie- en samenvattingsfuncties, met name in uitdagende voorwaarden zoals slechte geluidskwaliteit, sterke accenten of discussies met veel technisch jargon.

Prijzen van Avoma

14 dagen gratis proefversie

Startup : $ 29 per recorderzetel/maand

Organisatie : $ 39 per recorderzetel/maand

Enterprise: $ 39 per recorderzetel/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2 : 4,6/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Avoma?

Een gebruiker maakt in een recensie een aantekening:

Ik gebruik Avoma voor het opnemen en beoordelen van verkoopgesprekken, en het werkt heel soepel en is zeer betrouwbaar; ik heb nog nooit fouten of problemen met transcripties gehad. Ik waardeer de Ask Avoma-functie enorm, omdat deze me veel tijd bespaart door me te helpen specifieke details uit gesprekken te controleren.

Zet notulen van vergaderingen om in gestructureerde, uitvoerbare plannen met ClickUp

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van de transcriptie belangrijk bij het zoeken naar een tool voor aantekeningen van vergaderingen. Maar hoe de tool realtime inzichten verbindt met uitvoering is net zo belangrijk.

Met ClickUp worden vergaderverslagen direct gekoppeld aan de uitvoering. Door AI gegenereerde actiepunten kunnen direct worden omgezet in taken met eigenaars, deadlines en prioriteiten, zodat je nooit belangrijke details mist.

In plaats van transcripties en takenlijsten apart te beheren, blijft alles verbonden in één werkruimte waar de voortgang automatisch wordt bijgehouden.

Ga verder dan traditionele aantekeningen maken en begin met het omzetten van gesprekken in duidelijke uitvoeringsplannen.

Meld u gratis aan bij ClickUp.