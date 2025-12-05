3 beste PM-software die beslissingen uit aantekeningen van vergaderingen haalt in [jaar]

Vergaderingen kunnen vervelend zijn.

Eindeloze aantekeningen, afdwalende gedachten, misschien zelfs een paar krabbels.

Maar wat als uw vergaderingen daadwerkelijk iets voor u zouden betekenen?

De juiste tool voor projectmanagement kan aantekeningen vastleggen, belangrijke beslissingen extraheren en discussies automatisch samenvatten, zodat u zich kunt concentreren op het gesprek in plaats van op het opschonen ervan.

Het beste deel? Het kan zelfs taken aanmaken, eigenaren toewijzen en iedereen verantwoordelijk houden.

Klaar om vergaderingen om te zetten in momentum? Laten we aan de slag gaan.

Waarom PM-software gebruiken die beslissingen uit aantekeningen van vergaderingen haalt?

Teamvergaderingen zijn bedoeld om afstemming te bevorderen, maar vaak hebben ze het tegenovergestelde effect. Belangrijke details worden genegeerd, taken worden niet toegewezen en deadlines worden niet gehaald. Iedereen gaat naar huis met pagina's vol ruwe transcripties die ze nooit meer zullen bekijken.

Moderne, door AI aangestuurde projectmanagementsoftware voor aantekeningen van vergaderingen lost dit op.

Dit is waarom ze uw tijd en geld waard zijn...

Zet gesprekken direct om in actie. AI haalt beslissingen uit vergaderaantekeningen , zet ze om in taken, wijst eigenaren toe en voegt deadlines toe, zodat elk resultaat direct na afloop van de vergadering uitvoerbaar is.

Verhoog de verantwoordelijkheid binnen uw team. Wanneer beslissingen gekoppeld zijn aan taken binnen de PM-tool, is er geen onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is. Iedereen kan zien wat er is afgesproken, wie ervoor verantwoordelijk is en wanneer het moet worden uitgevoerd, wat het projectmanagement vergemakkelijkt.

Door aantekeningen te maken en beslissingen vast te leggen, wordt de automatisering van deze processen toegepast. Hierdoor hoeven teams geen follow-up-e-mails te sturen, om opheldering te vragen of vergaderopnames te doorzoeken. De tijd die hiermee wordt bespaard, kan worden besteed aan het voortzetten van projecten.

Aantekeningen, transcripties en beslissingen worden op één plek opgeslagen. Nieuwe medewerkers of belanghebbenden kunnen zich op de hoogte stellen van eerdere vergaderingen zonder het team om projectupdates te vragen.

👀 Wist u dat? Volgens het onderzoek van ClickUp, 'The State of Workplace Communication in 2025', voelt meer dan 40% van de professionals zich genoodzaakt om direct na elke vergadering actiepunten op te volgen. Aangezien de communicatiekanalen echter verdeeld zijn over e-mail (42%) en instant messaging (41%), zijn actiepunten vaak verspreid over de werkplek. Een ander HBR-onderzoek meldde dat teams meer dan 60% van hun tijd kwijt zijn aan het zoeken naar context, informatie en actiepunten.

Hoe u de juiste software voor projectmanagement kiest voor het extraheren van beslissingen

Wanneer u projectmanagementsoftware selecteert die automatisch beslissingen (en actiepunten) uit uw vergadernotities kan halen, houd dan rekening met de volgende functies:

Nauwkeurigheid van de extractie: detecteert de detecteert de AI-tool niet alleen actiepunten, maar ook beslissingen uit een discussie? Bijvoorbeeld: "We gaan voor leverancier X" versus "Laten we leverancier X overwegen." De tool moet ook de spreker, tijdstempels en eventuele onduidelijkheden registreren.

AI-gestuurd: het moet de hele vergadering vastleggen, de sleuteldiscussiepunten samenvatten, beslissingen markeren en duidelijke volgende stappen naar voren brengen.

Zet beslissingen direct om in taken: De tool moet uit aantekeningen van vergaderingen gehaalde beslissingen en actiepunten omzetten in taken met eigenaars, deadlines en prioriteiten.

Integreer met uw tech stack: De De AI-communicatietool moet synchroniseren met Zoom, Google Meets, Teams en uw kalender, zodat de notulist automatisch kan deelnemen aan vergaderingen en beslissingen centraal kan opslaan.

Naleving en gegevensbeveiliging: Uw AI-notulist moet SOC 2- en HIPAA-conform zijn en veiligheid op niveau van de onderneming bieden. End-to-end-encryptie helpt om notulen van vergaderingen en beslissingen veilig te houden, vooral wanneer uw gesprekken klanten of vertrouwelijke onderwerpen betreffen.

Dat gezegd hebbende, volgt hier een korte vergelijking tussen de belangrijkste kanshebbers.

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp AI-aangedreven projectmanagement en aantekeningen van vergaderingen omzetten in actie AI Notetaker, Contextual AI, SyncUps, meer dan 1000 integraties Voor altijd gratis; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Fathom Meertalige realtime samenvattingen Automatische gespreksopname, taggen van beslissingen, CRM-integraties Gratis abonnement beschikbaar. Pro-abonnement vanaf $ 20 per gebruiker per maand. Fireflies. ai Doorzoekbaar transcript Transcriptie in meer dan 40 apps, zoeken op trefwoorden, Taak-markeringen Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 18 per gebruiker per maand

🔴 Verlies aan productiviteit: De kosten van snelle antwoorden zijn moeilijk te negeren. Kenniswerkers verliezen maar liefst 23 minuten concentratietijd na elke onderbreking. Na slechts 20 minuten onderbroken prestaties stijgt het stressniveau. Mensen melden meer frustratie, werklast, inspanning en druk.

📮 ClickUp Insight: 37% van de werknemers stuurt follow-upaantekeningen of notulen van vergaderingen om actiepunten bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen belangrijke inzichten die u nodig hebt, verloren gaan in chats, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken direct omzetten in uitvoerbare taken in al uw taken, chats en documenten, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

De beste PM-software die beslissingen uit aantekeningen van vergaderingen haalt om te gebruiken

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

De beste AI-software voor aantekeningen van vergaderingen omvat:

1. ClickUp (AI-gestuurd projectmanagement en aantekeningen van vergaderingen omzetten in actie)

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, integreert projectmanagement en AI-notities. Hierdoor zijn aparte tools voor vergaderingen, taken, documenten en follow-ups overbodig.

Laten we eens kijken hoe ClickUp uw werkstroom, context en beslissingen over vergaderingen centraliseert.

Zet versnipperde gesprekken om in gestructureerd werk met AI Notetaker

De ClickUp AI Notetaker neemt deel aan uw vergaderingen, neemt het gesprek op en genereert nauwkeurige transcripties met labels voor de sprekers.

Het kan ook automatisch deelnemen aan Zoom-, Google Meet- en Teams-vergaderingen, rechtstreeks vanuit uw kalender – zonder handmatige installaties of uitnodigingen. Op die manier wordt elke belangrijke discussie vastgelegd, zelfs als u dubbele afspraken heeft of tussen vergaderingen schakelt.

Maar het gaat veel verder dan alleen transcriptie.

Met behulp van contextuele AI worden beslissingen gemarkeerd, actiepunten naar voren gebracht, eigenaars geïdentificeerd en belangrijke conclusies getrokken.

Wanneer u AI gebruikt voor aantekeningen van vergaderingen, worden alle inzichten rechtstreeks naar uw werkruimte gestuurd. In deze video wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen:

Zo voegt ClickUp AI Notetaker meer waarde toe aan uw werk:

Maak eenvoudig onderscheid tussen deelnemers aan vergaderingen en herken verschillende sprekers, zodat ideeën duidelijk kunnen worden toegeschreven.

Analyseer kennislacunes en ontdek verbeterpunten om overmatig praten of herhalingen te beperken.

Krijg uitgebreide verslagen van vergaderingen, tijdstempels en belangrijke conclusies in ClickUp Docs om direct te delen.

Maak automatisch taken aan op basis van gedetecteerde actiepunten en stel in realtime afhankelijkheden en prioriteiten voor.

Genereer doorzoekbare transcripties zodat u de context niet kwijtraakt.

Blijf elke minuut van uw vergaderingen bijhouden en genereer bruikbare samenvattingen met ClickUp AI Notetaker.

Krijg contextbewuste inzichten met ClickUp Brain

De ingebouwde AI-assistent van ClickUp, ClickUp Brain, zet gesprekken en content om in bruikbare inzichten binnen uw werkruimte.

De mogelijkheden van ClickUp Brain omvatten:

Slimme contentgeneratie: stel agenda's voor vergaderingen, samenvattingen, e-mails en updates voor projecten op die zijn aangepast aan uw werkstroom.

Inzicht extractie: Vat aantekeningen van vergaderingen, documenten en commentaarthreads samen.

Vertaling: Transcribeer uw aantekeningen van de vergadering in meerdere talen

Contextuele aanbevelingen: stel volgende stappen, deadlines en automatiseringen voor.

Vraag ClickUp Brain om optimale deadlines voor taken voor te stellen en uw werk beter te prioriteren.

⭐ Bonus: Ga verder dan aantekeningen van vergaderingen met ClickUp Brain MAX. ClickUp Brain MAX brengt alle databronnen samen in uw werkstroom voor vergaderingen, waardoor het extraheren van beslissingen rijker en nauwkeuriger wordt. Zo tilt het uw vergaderingen naar een hoger niveau: Contextrijke taakaanmaak: zet vergaderingsinzichten om in taken die vooraf zijn geladen met gekoppelde bestanden, geschiedenis en ondersteunende documentatie, zonder dat u eerdere vergaderingen of schijven hoeft door te spitten. Uniforme zoekfunctie voor alle apps : Haal direct gegevens op uit Google Drive, Google Spreadsheets, Slack, Confluence, GitHub en meer om beslissingen te verrijken met context. Talk-to-Text Capture : Leg aannames, risico's of follow-ups vast en zet ze om in gestructureerde aantekeningen of Taken zonder ze handmatig in te voeren. Maakt een einde aan AI-wildgroei : Vervangt afzonderlijke AI-tools, notulisten en abonnementen voor productiviteit door één uniform platform Contextbewustzijn tussen apps: wanneer er een beslissing wordt genomen tijdens een vergadering, toont Brain MAX automatisch gerelateerde documenten, eerdere discussies of afhankelijkheden uit andere tools. Brain MAX is de enige app die al uw werk met elkaar verbindt.

Zet aantekeningen van vergaderingen om in levendige, uitvoerbare documenten met ClickUp Docs

Met ClickUp Docs kunt u al uw notities van vergaderingen, samenvattingen, beslissingen en actiepunten opslaan in een volledig geïntegreerde kennishub.

Omdat documenten standaard in ClickUp zijn opgenomen, kan elke pagina verwijzen naar live taken, weergaven insluiten, eigenaren taggen en linken naar echte projecttijdlijnen.

U kunt aantekeningen samen bewerken, opmerkingen achterlaten en tekst of actiepunten met één klik omzetten in een Taak.

Notulen van vergaderingen kunnen rechtstreeks in een document worden opgeslagen, zodat uw discussies met elkaar verbonden zijn, doorzoekbaar zijn en een permanent onderdeel van uw werkruimte vormen. U hoeft niet meer te zoeken naar wie wat heeft geschreven of waar het is opgeslagen.

Laat AI-agenten het zware werk voor u doen

Gebruik ClickUp AI Agents om taken te automatiseren, vragen te beantwoorden en meer gedaan te krijgen.

De AI-agenten van ClickUp fungeren als intelligente teamgenoten. Ze luisteren naar uw vergaderingen, begrijpen wat er vervolgens moet gebeuren en voeren het vervolgwerk voor u uit.

In plaats van alleen maar suggesties te genereren, kunnen deze agents plannen maken, actie ondernemen en taken binnen uw werkruimte coördineren.

Verminder de handmatige inspanning die nodig is om discussies uit Zoom-vergaderingen of andere vergaderplatforms om te zetten in uitvoerbare voortgang.

Voorbeeld: Na een telefoongesprek met een client bekijkt een AI-agent de samenvatting van de notulist, haalt belangrijke beslissingen eruit en maakt direct taken aan met eigenaars, prioriteiten en gekoppelde documenten. Als een follow-up afhankelijk is van een bestand in Google Drive of een budgetblad in Google Spreadsheets, haalt de agent automatisch die context erbij. Als er later iets vastloopt, kan dit worden geëscaleerd, kunnen eigenaren worden aangespoord of kunnen tijdlijnen worden aangepast op basis van wijzigingen in het project.

De beste functies van ClickUp

Maak direct vergaderingen aan: Gebruik Gebruik SyncUps om snel audio- en video-gesprekken te voeren en uw scherm te delen binnen uw ClickUp-werkruimte. Ontvang na de vergadering samenvattingen en actiepunten.

Vervang uitlegvergaderingen door schermopnames: neem korte schermvideo's op om beslissingen te verduidelijken, feedback te delen of volgende stappen door te nemen met behulp van neem korte schermvideo's op om beslissingen te verduidelijken, feedback te delen of volgende stappen door te nemen met behulp van Clips

Laat uw team zich concentreren op wat het belangrijkst is: Taakprioriteiten laten direct zien welke items uit vergaderingen eerst aandacht nodig hebben, waardoor teams hun werk zonder verwarring of follow-up-berichten kunnen ordenen.

Voorkom belemmeringen en vermijd dubbel werk: Breng in kaart welke taken afhankelijk zijn van andere taken, zodat teams de juiste volgorde van uitvoering kennen met behulp van Breng in kaart welke taken afhankelijk zijn van andere taken, zodat teams de juiste volgorde van uitvoering kennen met behulp van ClickUp-afhankelijkheden.

Naadloze integraties: koppel ClickUp aan Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma en meer, zodat aantekeningen, beslissingen en taken met koppel ClickUp aan Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma en meer, zodat aantekeningen, beslissingen en taken met ClickUp Integrations door uw hele toolstack worden verspreid.

Limieten van ClickUp

De uitgebreide reeks functies van ClickUp kan overweldigend zijn voor een nieuwe gebruiker.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een G2-recensent zei over het gebruik van ClickUp AI Notetaker:

De ingebouwde ClickUp AI-notitie-app is verrassend handig, vooral voor het samenvatten van vergaderingen en het besparen van tijd bij follow-ups. We vinden het ook geweldig dat we duidelijke, gestructureerde release notes rechtstreeks binnen het platform kunnen publiceren, waardoor interne en externe stakeholders op één lijn zitten.

De ingebouwde ClickUp AI-notitie-app is verrassend handig, vooral voor het samenvatten van vergaderingen en het besparen van tijd bij follow-ups. We vinden het ook geweldig dat we duidelijke, gestructureerde release notes rechtstreeks binnen het platform kunnen publiceren, waardoor interne en externe stakeholders op één lijn zitten.

📚 Lees meer: Hoe vergaderingen beheren in ClickUp

2. Fathom (het beste voor meertalige realtime hoogtepunten)

via Fathom

De AI-aangedreven vergaderassistent Fathom AI helpt u vergaderingen vast te leggen zonder dat u handmatig aantekeningen hoeft te maken.

De tool neemt automatisch gesprekken op, genereert transcripties en laat u tijdens de vergadering belangrijke discussiepunten (actiepunten of follow-ups) taggen.

U kunt Fathom in natuurlijke taal vragen stellen over uw teamvergaderingen en krijgt direct antwoord. Met Fathom kunt u ook informatie vinden in de volledige vergaderbibliotheek van uw organisatie. Dit omvat eerdere beslissingen, feedback van klanten en strategische discussies.

De software voor notulen verwerkt technische terminologie zodra u deze heeft getraind met termen uit uw branche.

Het kan aantekeningen van vergaderingen delen met specifieke teamleden op basis van wie erbij betrokken was en welke onderwerpen er zijn besproken.

Ontdek de beste functies

Markeer belangrijke momenten tijdens het gesprek, voeg context toe, stel vragen en tag teamleden voor realtime samenwerking.

Maak aangepaste sjablonen voor verslagen van vergaderingen op basis van de werkstroom van uw team.

Synchroniseert met tools zoals Slack, HubSpot, Salesforce, Notion, Asana en meer, waardoor geautomatiseerde werkstroomstroomen van vergadering naar taak of klantcontactpunt worden gefaciliteerd.

Begrijp de limieten

Ondersteunt geen functies van projectmanagement zoals voortgang bijhouden, taaktoewijzing en meer.

Begrijp de prijsstelling

Gratis abonnement beschikbaar

Pro: $ 20 per gebruiker/maand

Team: $ 18 per gebruiker/maand

Business: $ 28 per gebruiker/maand

Begrijp beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (meer dan 5000 beoordelingen)

Capterra: 5/5 (5.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fathom?

Dit is wat een G2-recensent over Fathom zei:

Ik ben dol op de overzichtelijke, gemakkelijk te navigeren samenvattingen met tijdstempels, waardoor ik direct naar de belangrijkste momenten in een gesprek kan springen. De transcriptie is meestal nauwkeurig, maar hangt soms af van de geluidskwaliteit of accenten.

Ik ben dol op de overzichtelijke, gemakkelijk te navigeren samenvattingen met tijdstempels, waardoor ik direct naar de belangrijkste momenten in een gesprek kan springen. De transcriptie is meestal nauwkeurig, maar hangt soms af van de geluidskwaliteit of accenten.

📮 ClickUp Insight: De meeste vergaderingen eindigen zonder duidelijke verantwoordelijkheden, waardoor projectmanagers achteraf urenlang bezig zijn met het opvolgen van actiepunten. Met ClickUp AI Notetaker en ClickUp Brain worden beslissingen automatisch vastgelegd, samengevat en omgezet in taken. U bent minder tijd kwijt met het doornemen van notulen en houdt meer tijd over om projecten vooruit te helpen. 💫 Echte resultaten: ClickUp-klanten hebben gemeld dat ze tot 86% kostenbesparingen hebben gerealiseerd en 1,1 dag per week hebben teruggewonnen door vergaderaantekeningen te automatiseren, slimme samenvattingen te maken en deze om te zetten in taken. Bedrijven zoals Talent Plus hebben hun werklast met meer dan 10% verhoogd, terwijl Atrato het overwerk van ontwikkelaars met 20% heeft verminderd na consolidatie in ClickUp.

3. Fireflies. ai (het beste voor doorzoekbare transcripties)

via Fireflies ai

Fireflies is de AI-teamgenoot die uw vergaderingen transcribeert, samenvat en analyseert.

De AI-notulist werkt al voor u voordat de vergadering begint. U krijgt voorafgaand aan de vergadering een briefing met belangrijke inzichten, context en acties uit eerdere gesprekken en vergaderingen.

Tijdens de vergadering biedt Fireflies live transcripties in meer dan 100 talen. Het identificeert ook verschillende sprekers in vergaderingen en audiobestanden.

Na de vergadering ontvangt u direct een uitgebreide AI-samenvatting met kernpunten, actiepunten en aangepaste aantekeningen.

Live Assist biedt realtime informatie tijdens gesprekken. Het verkoopteam kan bijvoorbeeld direct toegang krijgen tot prijsbesprekingen uit eerdere gesprekken zonder het huidige gesprek te verstoren.

Met vooraf opgestelde sjablonen voor verslagen van vergaderingen worden gesprekken gedocumenteerd, wat resulteert in praktische acties.

Fireflies. ai beste functies

Transcribeer gesprekken van Aircall, RingCentral en andere dialers of gebruik de Fireflies API om audiobestanden te verwerken.

Genereer automatisch e-mails, schrijf rapporten, analyseer gesprekken en maak scorekaarten.

Ontdek inzichten zoals spreektijd, onderwerptrackers en sentimentanalyse.

Clip belangrijke momenten uit het gesprek uit en maak er deelbare audiofragmenten van.

Beperkingen van Fireflies.ai

Samenvattingen moeten soms handmatig worden gecorrigeerd, wat de efficiëntie vermindert.

Fireflies. ai-prijzen

Gratis abonnement beschikbaar

Pro: $ 18/gebruiker/maand

Business: $ 29/gebruiker/maand

Onderneming: $ 39/gebruiker/maand

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fireflies. ai?

Dit is wat een G2-recensent zei over Fireflies. ai:

Fireflies is superhandig als het gaat om het ondersteunen van het maken van aantekeningen. Ik zou zeggen dat het voor 80% nauwkeurig is met wat er wordt besproken, maar het pikt accenten niet zo goed op. Ik vind het vervelend dat de ruimte zo snel vol raakt en dat we gesprekken uit de geschiedenis moeten verwijderen om meer ruimte vrij te maken. Soms sluit Fireflies niet snel aan bij het gesprek en moeten we het uitnodigen. Redelijk betrouwbaar.

Fireflies is superhandig als het gaat om het ondersteunen van het maken van aantekeningen. Ik zou zeggen dat het voor 80% nauwkeurig is met wat er wordt besproken, maar het pikt accenten niet zo goed op. Ik vind het vervelend dat de ruimte zo snel vol raakt en dat we gesprekken uit de geschiedenis moeten verwijderen om meer ruimte vrij te maken. Soms sluit Fireflies niet snel aan bij het gesprek en moeten we het uitnodigen. Redelijk betrouwbaar.

🔴 Het groeiende probleem van contextversnippering: Meer dan 56% van de kenniswerkers zegt dat toolmoeheid, zoals schakelen tussen tools, waarschuwingen en overbodige platforms, hun werk elke week negatief beïnvloedt. Dat is contextversnippering in de praktijk. Teams verspillen uren met het zoeken naar bestanden, het schakelen tussen apps, het herhalen van updates en het zoeken naar de informatie die ze nodig hebben om gewoon hun werk te kunnen doen. AI zou dit moeten vereenvoudigen, maar de meeste tools hebben alleen maar meer ruis toegevoegd. Waar ClickUp om de hoek komt kijken: alles wat uw team nodig heeft – taken, documenten, beslissingen, updates – bevindt zich op één plek, volledig verbonden en doorzoekbaar met contextuele AI.

Hier zijn drie extra tools die op verschillende manieren omgaan met aantekeningen van vergaderingen en het vastleggen van beslissingen.

Tactiq : Tactiq is een lichtgewicht Chrome-extensie die werkt met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams om realtime transcripties te maken. Met sprekerspecifieke transcripties kunt u actiepunten en beslissingen nauwkeurig vaststellen. Voor teams die hun projectmanagementtool niet willen veranderen, maar wel een zelfstandige AI-notulist willen, is Tactiq een handig hulpmiddel.

Sembly AI : genereer AI-artefacten zoals bugfixrapporten, verkoopvoorstellen of persberichten rechtstreeks uit vergaderdiscussies, wat handig is voor projectmanagers die snel documentatie nodig hebben. Sembly AI kan projectplannen, sprintbacklogs en retrospectieve samenvattingen automatiseren en beslissingen en blokkades rechtstreeks uit vergaderresultaten bijhouden, zonder van tool te hoeven wisselen.

Notion: Notion combineert vergaderdocumentatie, taakbeheer en kennisdeling in één werkruimte. Het is een handige optie wanneer u vergadernotities rechtstreeks in hun werkstroom wilt integreren. Nadat het vergaderingen heeft getranscribeerd, kunt u vergadernotities koppelen aan projectpagina's, taken, roadmaps of SOP's. Sla alle vergadergeschiedenis op in een doorzoekbare kennishub.

👀 Wist u dat? Het aantal vergaderingen dat na 20.00 uur begint, is met 16% gestegen ten opzichte van vorig jaar, wat opnieuw een teken is dat de traditionele werkdag aan het verdwijnen is.

⭐ Bonus: Leg elk inzicht vast met één klik met de Chrome-extensie van ClickUp. Maak taken aan vanaf elke website of tabblad. Voeg afbeeldingen toe (bug, UI-feedback, proof of concept), voeg markeringen toe en voeg ze rechtstreeks toe aan een taak of opmerking voor meer duidelijkheid en afstemming.

Maak vergaderingen duidelijk en verantwoordelijk met ClickUp

Gezien het probleem van een overdaad aan vergaderingen, is het een goed begin om in de eerste plaats het aantal vergaderingen te verminderen.

Een eenvoudige aanpassing kan u hierbij helpen.

De 'write-first'-cultuur (samenvattingen, risico's, aanbevelingen, agenda) vermindert het aantal vergaderingen omdat mensen reageren op het document in plaats van tijd in te plannen.

Dat gezegd hebbende, vergaderingen zijn vaak onvermijdelijk.

Productmanagementsoftware die beslissingen uit aantekeningen van vergaderingen haalt, zorgt voor duidelijkheid in het proces.

ClickUp maakt dit moeiteloos.

Met AI Notetaker en contextuele AI worden uw besluiten over de vergadering, actiepunten en context direct omgezet in taken, documenten, tijdlijnen en dashboards.

Om uw vergaderingen om te zetten in actie, meldt u zich gratis aan bij ClickUp.

Veelgestelde vragen

De AI Notetaker van ClickUp kan automatisch taken aanmaken op basis van actiepunten die in aantekeningen over vergaderingen worden gedetecteerd. Het ondersteunt het aanmaken van native taken. Fathom daarentegen haalt actiepunten uit online vergaderingen en synchroniseert deze met uw tools.

Effectieve besluitvorming houdt in dat de resultaten van vergaderingen worden vastgelegd en dat vergaderverslagen worden geautomatiseerd. Wijs vervolgens het besluit toe aan een eigenaar en koppel het aan taken of werkstroom. Sla beslissingen ook op in een doorzoekbaar, centraal systeem, zodat u kunt terugkijken wat er wanneer en door wie is besloten.

Ja. Moderne AI-vergaderassistenten kunnen naar gesprekken luisteren, samenvattingen genereren en belangrijke details of taken markeren. ClickUp Brain vat bijvoorbeeld niet alleen vergaderingen samen, maar biedt ook AI-gestuurde zoekfuncties. Het beantwoordt contextuele vragen zoals 'Welke beslissingen hebben we vorige week genomen?' en biedt AI-gegenereerde actiepunten uit virtuele vergaderingen.

Teams op afstand hebben een plek nodig waar taken, beslissingen en communicatie samenkomen. ClickUp is een uitstekende keuze omdat het AI-gestuurde aantekeningen combineert met taakbeheer, documenten, contextuele intelligentie en integraties zoals Slack en Zoom. Beslissingen en belangrijke punten worden tijdens het gesprek vastgelegd, omgezet in actiepunten en transparant bijgehouden door verspreide teams.

Ja. Alle drie de tools in deze lijst – ClickUp AI, Fathom AI en Fireflies AI – bieden gratis abonnementen die vergaderingen ondersteunen bij het transcriberen, het maken van samenvattingen en het extraheren van beslissingen/actiepunten.