AI voert nu werk uit waarvoor vroeger hele afdelingen nodig waren, en de tools die hiervoor zijn ontwikkeld, worden steeds krachtiger.

40% van de applicaties van ondernemingen zal tegen het einde van dit jaar taakspecifieke AI-agenten integreren, tegenover minder dan 5% nu.

Voor kleinere teams heeft die verschuiving meer gewicht. De juiste stack kan volledige werkstroomen aan in plaats van geïsoleerde taken, wat verandert wat een lean team realistisch gezien kan leveren.

Deze blog gaat over de AI-tools die hele teams vervangen. We onderzoeken waarom ze het overwegen waard zijn en waar u op moet letten voordat u een keuze maakt.

Voordat u zich hierin verdiept, is het handig om te begrijpen hoe u AI-tools effectief kunt gebruiken, zodat u elke optie kunt evalueren aan de hand van uw daadwerkelijke werkstroombehoeften.

Dit is wat het belangrijkst is. 🤖

Autonomie: Kan de tool zelfstandig de taken voltooien, of moet er nog steeds iemand ingrijpen?

Geschikt voor uw werkstroom: past het in uw huidige processen of moet u alles eromheen opnieuw opbouwen?

Diepte van de mogelijkheden: Kan het een volledige taak of afdeling betrouwbaar aan, of dekt het slechts kleine delen van het proces?

Betrouwbaarheid op grote schaal: werkt het ook als het hele team ervan afhankelijk is, en niet slechts één persoon?

Integratieondersteuning: Kan het worden gekoppeld aan uw bestaande tools zonder extra installaties voor elke verbinding?

Voorspelbare prijzen: zijn de kosten duidelijk en stabiel, of zorgen op gebruik gebaseerde kosten voor verrassende rekeningen naarmate je groeit?

Veiligheid en compliance: voldoet het aan de vereisten van uw team op het gebied van gegevensprivacy en bedrijfsgovernance?

Hier is een overzicht van alle tools die in deze gids worden behandeld. 📊

Laten we eens kijken hoe deze tools handmatige coördinatie en repetitieve taken overbodig maken.

1. ClickUp (het beste voor het vervangen van gefragmenteerde operaties, PM en samenwerking)

De meeste AI-tools beloven teams te vervangen, maar werken geïsoleerd. Ze hebben geen zicht op uw projecttijdlijnen en kunnen geen verbinding leggen met de manier waarop uw organisatie daadwerkelijk te werk gaat. Deze kloof zorgt voor wrijving in plaats van deze op te lossen.

ClickUp's Converged AI-werkruimte vult deze leemte direct op. Als AI-aangedreven platform integreert het intelligentie in elk onderdeel van uw werkstroom, van het aanmaken van taken tot de automatisering van projectmanagement.

Laten we eens kijken hoe dit de handmatige coördinatielaag elimineert waarvoor vaak hele operationele teams nodig zijn.

Zet projectgegevens uit uw hele werkruimte om in bruikbare inzichten

ClickUp Brain is een neuraal netwerk dat uw volledige ClickUp-werkruimte met elkaar verbindt. Als uw AI-assistent haalt het informatie op die is opgeslagen in uw ClickUp-documenten, vergadernotities, taken, gesprekken, enz. , om teams de context te geven die ze nodig hebben om hun werk sneller uit te voeren.

Van het extraheren van actiepunten uit vergaderverslagen tot het interpreteren van trends in de werklast, het helpt bij de automatisering van rapportages, het opsporen van belemmeringen, het genereren van updates voor projecten en het beantwoorden van realtime vragen over lopende werkzaamheden.

De problemen sneller op met AI-aangedreven taakinzichten met behulp van ClickUp Brain.

Bovendien krijgt u toegang tot meerdere premium AI-modellen, waaronder ChatGPT, Claude en Gemini, zonder van tool te hoeven wisselen, zodat u voor elke toepassing het juiste model kunt selecteren.

Krijg toegang tot meerdere AI-modellen vanuit één interface met ClickUp.

Bovendien kunt u met ClickUp Brain MAX contextbewuste AI rechtstreeks naar uw desktop halen. Als uw AI Super App brengt het niet alleen de context binnen ClickUp samen, maar ook die van uw met ClickUp verbonden apps, zoals Figma, Google Drive en GitHub, zodat u alle antwoorden binnen handbereik hebt. U kunt ook de functie Talk to Text gebruiken om uw stem te transcriberen: berichten opstellen, vergaderingen plannen, taken aanmaken en hele documenten dicteren – 4 keer sneller dan met de hand typen!

Zo werkt het werk:

Zet autonome AI-teamgenoten in met volledig bewustzijn van de werkruimte

Met ClickUp Super Agents krijgt u autonome assistenten die meerstapslogica uitvoeren op basis van uw prioriteiten en context. In tegenstelling tot eenvoudige taakbots werken deze agents met een volledige werkruimtecontext en kunnen ze zelfstandig geavanceerde AI-agentwerkstroomen afhandelen.

Zet autonome AI-teamgenoten in met ClickUp Super Agents

Ze bieden uw team meer dan 500 verschillende mogelijkheden, van het triëren van verzoeken tot het opstellen van documenten en het coördineren van projecten, en werken continu door, zelfs buiten kantooruren.

U kunt Super Agents vermelden in taakcommentaar, hen rechtstreeks deliverables toewijzen of hen configureren om autonoom te werken. Ze monitoren binnenkomend werk, signaleren problemen voordat ze kritiek worden en zetten vergaderdiscussies om in toegewezen taken met deadlines.

De manier waarop superagenten zijn gestructureerd en ingezet, bepaalt in hoeverre uw team autonome taken kan uitvoeren. Elke actie die ze ondernemen, wordt vastgelegd in een audittrail.

🚨 Belangrijke aantekening: Het ClickUp AI-beleid voorkomt dat providers toegang krijgen tot uw gegevens voor het trainen of bewaren van modellen. Het platform voldoet aan de GDPR-, ISO 42001-, HIPAA- en SOC 2-certificeringen.

Geef elk team zijn eigen 24/7-ontwikkelaar met Codegen

Door de overname van Codegen door ClickUp krijgt u autonome coderingsmogelijkheden rechtstreeks in uw werkruimte. Codegen is een AI-coderingsagent waarmee iedereen in uw bedrijf als ontwikkelaar kan functioneren, waardoor achterstanden worden weggewerkt zonder dat er extra personeel nodig is.

Automatiseer de overdracht van AI-suggesties naar echte pull-aanvragen in de werkstroom van uw team met ClickUp Codegen.

Elimineer repetitief werk met intelligente automatiseringen

De automatisering van ClickUp handelt de terugkerende taken af die teams vertragen. In plaats van elke keer handmatig dezelfde stappen uit te voeren, configureert u regels die automatisch worden getriggerd op basis van specifieke gebeurtenissen.

Met meer dan 100 vooraf gebouwde sjablonen voor veelvoorkomende scenario's, zoals taaktoewijzing, deadline-notificaties en status van de voortgang, kunnen de meeste werkstroomautomatiseringen worden uitgevoerd zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Trigger automatisch de juiste acties en laat uw activiteiten soepel verlopen met ClickUp-automatisering.

Voor werkstroommen die aangepaste logica vereisen, kunt u met de no-code Automation Builder trigger-actie-sequenties ontwerpen zonder technische expertise. Dynamische toewijzingspatronen worden ook ondersteund, waarbij het werk wordt doorgestuurd naar degene die de gebeurtenis heeft geïnitieerd of naar iemand die de Taak controleert, wat zich op natuurlijke wijze aanpast aan teams met wisselende verantwoordelijkheden.

Zo kunt u in slechts 5 minuten werkstroom-automatisering uitvoeren en elke week meer dan 5 uur tijd besparen ✨

De beste functies van ClickUp

Limieten van ClickUp

Uitgebreide aangepaste mogelijkheden kunnen nieuwe gebruikers tijdens de eerste installatie overweldigen.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie van een gebruiker op G2 luidt:

Eerlijk gezegd is ClickUp het commandocentrum voor mijn hele leven geworden: werk, projecten, herinneringen, nalevingstaken, werving, alles. Ik beschouw het niet eens meer als 'taaksoftware'. Het is meer mijn externe brein.

Eerlijk gezegd is ClickUp het commandocentrum voor mijn hele leven geworden: werk, projecten, herinneringen, nalevingstaken, werving, alles. Ik beschouw het niet eens meer als 'taaksoftware'. Het is meer mijn externe brein.

💡Pro-tip: Teams die handmatige overhead willen verminderen, kunnen AI in projectmanagement inzetten om het maximale uit deze mogelijkheden te halen.

2. GitHub Copilot (het beste voor AI-aangedreven codeaanvulling)

via GitHub

Wilt u een AI-codeerassistent die binnen uw ontwikkelomgeving werkt in plaats van ernaast? GitHub Copilot is precies wat u zoekt. Real-time code-bewustzijn is de belangrijkste kracht van deze tool. Het leest het huidige bestand en de omringende projectcontext om relevante suggesties te doen zonder dat ontwikkelaars de editor hoeven te verlaten.

Copilot Chat en agent-achtige mogelijkheden breiden dit uit tot meer dan alleen autocomplete. Wijzigingen kunnen op meerdere bestanden worden toegepast, tests kunnen worden gegenereerd en meer autonome codetaaken kunnen van begin tot eind worden afgehandeld. Het is alsof u in realtime een AI-pairprogrammer aan uw zijde heeft.

De beste functies van GitHub Copilot

Voltooi regels en functies sneller met realtime ghost-tekstsuggesties die verschijnen terwijl u typt.

Leg code uit, los problemen op of trigger refactors door vragen te stellen in uw IDE met behulp van natuurlijke taal.

Pas consistente wijzigingen toe in een volledige codebase door meerdere bestanden tegelijk te bewerken met Copilot Edits.

Los bugs op en genereer direct documentatie via slash-commando's zoals /fix, /explain en /doc.

Maak gebruik van projectbrede context met werkruimtebewustzijn, zodat suggesties relevant blijven voor de volledige codebase.

Beperkingen van GitHub Copilot

Suggesties kunnen inconsistent of onnauwkeurig zijn en moeten mogelijk handmatig worden gecontroleerd.

Abonnementskosten kunnen een belemmering vormen voor studenten en onafhankelijke ontwikkelaars.

Prijzen van GitHub Copilot

Free

Pro: $10/gebruiker/maand

Pro+: $39/gebruiker/maand

Business: $19/gebruiker/maand

Onderneming: $39/gebruiker/maand

GitHub Copilot-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over GitHub Copilot?

Een gebruiker op G2 zegt:

Ik vind GitHub Copilot ongelooflijk gebruiksvriendelijk en ik vind het geweldig hoe het naadloos integreert met veel van mijn editors, zoals Visual Studio Code en IntelliJ... De tool helpt me bij het begrijpen van probleemstellingen zonder zelfs maar de code te schrijven, code te genereren, verschillende oplossingen te analyseren om de beste te kiezen, en zelfs pull-aanvragen te beoordelen door gewoon Copilot als beoordelaar te selecteren. Het biedt ook een chatbox in mijn editor, waarmee ik gemakkelijk codewijzigingen kan doorvoeren, mijn code kan committen en pull-aanvragen of feature branches kan aanmaken.

Ik vind GitHub Copilot ongelooflijk gebruiksvriendelijk en ik vind het geweldig hoe het naadloos integreert met veel van mijn editors, zoals Visual Studio Code en IntelliJ... De tool helpt me bij het begrijpen van probleemstellingen zonder zelfs maar de code te schrijven, code te genereren, verschillende oplossingen te analyseren om de beste te kiezen, en zelfs pull-aanvragen te beoordelen door gewoon Copilot als beoordelaar te selecteren. Het biedt ook een chatbox in mijn editor, waarmee ik gemakkelijk codewijzigingen kan doorvoeren, mijn code kan committen en pull-aanvragen of feature branches kan aanmaken.

3. Qodo (het beste voor geautomatiseerd codetesten en refactoring)

via Qodo AI

Qodo (voorheen CodiumAI) is een AI-platform voor code-integriteit dat zich richt op het verbeteren van de softwarekwaliteit door middel van automatisering van de beoordeling en het genereren van tests. In plaats van buiten het ontwikkelingsproces te blijven, worden AI-agenten rechtstreeks in IDE's, Git-werkstroomen en CLI-tools geïntegreerd, zodat alles plaatsvindt binnen de omgevingen die ontwikkelaars al gebruiken.

Het platform is ontworpen voor complexe codebases met meerdere opslagplaatsen. Het maakt gebruik van contextbewuste analyse om bugs op te sporen, risico's te markeren en coderingsnormen af te dwingen, waardoor de feedbackloops gedurende de volledige ontwikkelingscyclus worden aangescherpt.

De beste functies van Qodo AI

Beoordeel pull-aanvragen op intelligente wijze om logische problemen, bugs en problemen op gebied van veiligheid of architectuur aan het licht te brengen voordat u ze samenvoegt.

Genereer contextbewuste codesuggesties op basis van inzicht op codebaseniveau in meerdere bestanden en afhankelijkheden.

Produceer automatisch unit- en integratietests, waarbij ook randgevallen en niet-geteste codepaden worden gedekt die bij handmatige beoordeling vaak over het hoofd worden gezien.

Scan grote codebases met meerdere opslagplaatsen om risico's, duplicatie en de downstream-impact van voorgestelde wijzigingen te detecteren.

Configureer beleid voor veiligheid, nalevingscontroles en implementatieopties zodat deze aansluiten bij de behoeften van uw omgeving.

Beperkingen van Qodo AI

Suggesties kunnen inconsistent zijn en incidentele hallucinaties beïnvloeden de nauwkeurigheid van tests en beoordelingen.

Prijzen van Qodo AI

Ontwikkelaar: Gratis

Teams: $ 38/gebruiker/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Qodo AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Qodo AI?

Hier is een G2-recensie:

Ik vind het prettig dat het bestanden, regels code of een heel project als context kan gebruiken wanneer je het een prompt geeft. Soms is dit handig als je een specifiek of een algemeen antwoord nodig hebt. Ik gebruik het eigenlijk elke dag dat ik werk en het is gemakkelijk te gebruiken. Het kan eenvoudig worden geïntegreerd in Visual Studio Code.

Ik vind het prettig dat het bestanden, regels code of een heel project als context kan gebruiken wanneer je het een prompt geeft. Soms is dit handig als je een specifiek of een algemeen antwoord nodig hebt. Ik gebruik het eigenlijk elke dag dat ik werk en het is gemakkelijk te gebruiken. Het kan eenvoudig worden geïntegreerd in Visual Studio Code.

👀 Wist u dat? Qodo heeft in 2024 een rebranding ondergaan om de nadruk te leggen op "kwaliteit" + "code" als kern van elke tool. De naam weerspiegelt hun overtuiging dat kwaliteit de drijvende kracht moet zijn achter elke regel code, elke test en elke beoordeling in het ontwikkelingsproces.

4. Claude (het meest geschikt voor langdurige redeneringen en contextuele reacties)

via Anthropic

Claude is een generatieve AI-assistent en een familie van grote taalmodellen ontwikkeld door Anthropic, gebouwd rond een veiligheidsgerichte Constitutionele AI-benadering. Document samenvatting, content opstellen, bestandsanalyse en gesprekken over problemen behoren tot de meest voorkomende gebruikssituaties.

Drie modelniveaus voorzien in verschillende behoeften: Opus verzorgt geavanceerde redeneringen, Sonnet zorgt voor evenwichtige dagelijkse prestaties en Haiku verzorgt snellere, lichtgewicht taken. Coderen in meerdere talen, beeldinterpretatie en werken met lange documenten worden door alle drie ondersteund.

De beste functies van Claude

Voltooi ontwikkelingstaken autonoom met behulp van een agentische codeerassistent die context verzamelt en tests uitvoert.

Verwerk en herstructureer complexe codebases met meerdere bestanden in één keer met behulp van grote contextvensters.

Maak verbinding met tools en databronnen via Model Context Protocol (MCP)-integraties met platforms zoals GitHub en externe databases.

Organiseer chats, bekijk resultaten en werk met gestructureerde documenten, code en visualisaties met behulp van Projects en Artifacts.

Analyseer afbeeldingen, grafieken en bestanden terwijl u gebruikmaakt van geheugen, aanpasbare schrijfstijlen en ondersteuning voor parallelle taken.

Beperkingen van Claude

Gebruikslimieten, tekenbeperkingen en het verlopen van het chatten kunnen langere werkstroomonderbrekingen veroorzaken.

Prijzen van Claude

Free

Pro: $20/maand

Max: $100/gebruiker/maand

Standaard: $ 25/zetel/maand

Premium: $ 125/zetel/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Claude-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Claude?

Een gebruiker deelt:

Claude is erg goed in het begrijpen van context en het geven van duidelijke, gestructureerde en doordachte antwoorden. De antwoorden voelen natuurlijk en goed uitgelegd aan, vooral bij complexe onderwerpen, documentatie en lange gesprekken. Het is vooral handig voor het schrijven, samenvatten van content, beoordelen van documenten en brainstormen over ideeën. De toon is professioneel maar toch gemakkelijk te begrijpen, waardoor het prettig is om dagelijks te gebruiken.

Claude is erg goed in het begrijpen van context en het geven van duidelijke, gestructureerde en doordachte antwoorden. De antwoorden voelen natuurlijk en goed uitgelegd aan, vooral bij complexe onderwerpen, documentatie en lange gesprekken. Het is vooral handig voor het schrijven, samenvatten van content, beoordelen van documenten en brainstormen over ideeën. De toon is professioneel maar toch gemakkelijk te begrijpen, waardoor het prettig is om dagelijks te gebruiken.

🔍 Wist je dat? Anthropic heeft Claude vernoemd naar Claude Shannon, het wilde genie dat de informatietheorie heeft uitgevonden, jongleerde terwijl hij brainstormde over bits/bytes en gekke machines bouwde, zoals een vlammenwerpende trompet. Ze wilden een AI die net zo speels briljant en nieuwsgierig menselijk was als Shannon zelf!

📖 Lees ook: Beste alternatieven voor Claude AI

5. Replit (het beste voor collaboratieve, browsergebaseerde code)

via Replit

Als er één app is die synoniem is geworden met vibe coding, dan is het wel Replit. De ontwerpfilosofie van het platform? Beschrijf wat u wilt, en de AI bouwt of verfijnt het als reactie daarop.

Het biedt een browsergebaseerde ontwikkelomgeving waar applicaties worden gebouwd, getest en geïmplementeerd vanuit één enkele werkruimte, zonder dat er een lokale installatie nodig is. De autonome Replit Agent staat centraal in de ervaring, neemt een natuurlijke taalprompt op en regelt alles, van het genereren van code tot het implementeren van een werkende applicatie.

De volledige ontwikkelingscyclus blijft binnen dezelfde cloudgebaseerde IDE, zodat u in geen enkele fase tussen tools hoeft te schakelen.

De beste functies van Replit

Genereer full-stack-applicaties op basis van natuurlijke taalprompts met behulp van de autonome Replit Agent.

Zet schermafbeeldingen van mockups om in functionele applicaties, compleet met UI, backend en database-installaties.

Pas gecoördineerde wijzigingen in de code toe in meerdere bestanden door gebruik te maken van projectbrede contextbewustzijn.

Implementeer applicaties direct via ingebouwde hosting en infrastructuur zonder dat externe configuratie nodig is.

Werk in realtime samen met teamgenoten met behulp van multiplayer-bewerking binnen dezelfde ontwikkelomgeving.

Limieten van Replit

Bij grotere projecten of datasets kunnen prestatieproblemen en onbetrouwbaar gedrag aan het licht komen.

Prijzen van Replit

Starter: Gratis

Replit Core: $ 20/maand

Replit Pro: $ 100/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Replit-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Replit?

Op Capterra zegt een gebruiker in een recensie:

Over het algemeen een geweldig product. Een echte gamechanger voor niet-code professionals om te kunnen creëren wat ze zoeken. Een enorme shortcut voor het doorgeven aan professionele ontwikkelaars, het bouwen van interne tools (waarbij het niet per se uitmaakt of alles volledig werkt) en als je je wilt verdiepen in de wereld van softwareontwikkeling voor klanten enz., dan is dit een fantastisch begin en maakt het een stuk gebruiksvriendelijker en uitgebreider dan andere oplossingen die er zijn.

Over het algemeen een geweldig product. Een echte gamechanger voor niet-code professionals om te kunnen creëren wat ze zoeken. Een enorme shortcut voor het doorgeven aan professionele ontwikkelaars, het bouwen van interne tools (waarbij het niet per se uitmaakt of alles volledig werkt) en als je je wilt verdiepen in de wereld van softwareontwikkeling voor klanten enz., dan is dit een fantastisch begin en maakt het een stuk gebruiksvriendelijker en uitgebreider dan andere oplossingen die er zijn.

📖 Lees ook: Topalternatieven voor Replit voor cloudontwikkeling

6. Builder. io (het beste voor visuele ontwikkeling met een headless CMS)

Builder.io is een AI-aangedreven frontendplatform waarmee teams rechtstreeks bovenop hun bestaande applicaties UI's kunnen ontwerpen, prototypen en produceren. Het werkt met huidige codebases en ontwerpsystemen, zodat visuele wijzigingen kunnen worden aangebracht zonder de onderliggende code aan te raken.

Teams die no-code apps en low-code tools bouwen, zullen deze aanpak praktisch vinden, omdat deze prototyping met echte gegevens en het verzenden van updates ondersteunt zonder dat er veel engineering aan te pas komt.

De beste functies van Builder.io

Zet Figma-ontwerpen om in responsieve code met behulp van AI-aangedreven Visual Copilot.

Voer pagina's visueel uit via een drag-and-drop CMS dat rechtstreeks met uw bestaande codebase werkt.

Registreer aangepaste componenten zodat ontwikkelaars de controle behouden terwijl niet-technische gebruikers zelfstandig pagina's kunnen bouwen.

Genereer secties, pagina's en content binnen het platform met behulp van eenvoudige AI-prompts.

Optimaliseer prestaties en gebruikerservaring met ingebouwde A/B-test- en personalisatietools.

Limieten van Builder.io

Verouderde en onduidelijke documentatie maakt de installatie en het oplossen van problemen moeilijker dan nodig is.

Prijzen van Builder.io

Free

Pro: $30/gebruiker/maand

Team: $50/gebruiker/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Builder. io beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Builder.io?

Dit is feedback van een gebruiker:

Builder stelt onze ingenieurs en bedrijfsorganisaties in staat om sneller te werken. We konden in slechts 20 dagen naar Builder migreren en beginnen met bouwen. De mogelijkheid voor ons bedrijf om zonder ingenieurs te werken is van onschatbare waarde. De A/B-tests zijn een echte gamechanger gebleken. Ze stellen ons in staat om content en producten aan te bieden waar onze klanten het meest in geïnteresseerd zijn, en verminderen het giswerk binnen onze teams.

Builder stelt onze ingenieurs en bedrijfsorganisaties in staat om sneller te werken. We konden in slechts 20 dagen naar Builder migreren en beginnen met bouwen. De mogelijkheid voor ons bedrijf om zonder ingenieurs te werken is van onschatbare waarde. De A/B-tests zijn een echte gamechanger gebleken. Ze stellen ons in staat om content en producten aan te bieden waar onze klanten het meest in geïnteresseerd zijn, en verminderen het giswerk binnen onze teams.

7. Jasper (het beste voor AI-gestuurde marketingcontent)

via Jasper

Het handhaven van een consistente merkstem in alle output is essentieel voor AI-aangedreven contentmarketing. En dat is precies wat Jasper u helpt te bereiken. Teams trainen dit AI-platform op basis van hun toon en bedrijfskennis, en die richtlijnen zijn van toepassing op elk type content.

Gebruik het om blogposts, advertentieteksten en marketingmateriaal te produceren met behulp van sjablonen, AI-assistenten en gestructureerde werkstroom. Als AI-tool voor het creëren van content voor marketingteams biedt het ook chatgebaseerde ideevorming, visuele generatie, meertalige ondersteuning en vooraf gebouwde sjablonen voor veelvoorkomende marketingtaken.

De beste functies van Jasper

Automatiseer end-to-end marketingwerkstroomen door AI-agenten rechtstreeks te verbinden met contentpijplijnen.

Behoud de merkstem en afstemming op het publiek in alle output via Jasper IQ-kenniscontroles.

Ontwerp, beoordeel en werk samen aan content binnen de Canvas-werkruimte met behulp van een AI-aangedreven editor.

Genereer sneller campagnes, blogs en andere assets met vooraf gebouwde marketingapps en werkstroomsjablonen.

Beperkingen van Jasper

Beperkte betaalbare instapopties

Prijzen van Jasper

Gratis proefversie

Pro: $69/zetel/maand

Business: Aangepaste prijzen

Jasper-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jasper?

Rechtstreeks uit een recensie van een gebruiker op G2:

Jasper is een eenvoudige, baanbrekende tool die ons heeft geholpen ons contentcreatieproces te stroomlijnen. Het levert consequent eerste concepten die perfect aansluiten bij onze tone of voice, waardoor we zowel tijd als moeite besparen. Het voelt alsof je een extra teamgenoot hebt die je merk echt begrijpt. Het was ook heel eenvoudig te implementeren en te integreren in onze toolstack. Mijn teamleden en ik zijn het bijna dagelijks gaan gebruiken zodra we ermee begonnen waren.

Jasper is een eenvoudige, baanbrekende tool die ons heeft geholpen ons contentcreatieproces te stroomlijnen. Het levert consequent eerste concepten die perfect aansluiten bij onze tone of voice, waardoor we zowel tijd als moeite besparen. Het voelt alsof je een extra teamgenoot hebt die je merk echt begrijpt. Het was ook heel eenvoudig te implementeren en te integreren in onze toolstack. Mijn teamleden en ik zijn het bijna dagelijks gaan gebruiken zodra we ermee begonnen waren.

🧠 Leuk weetje: Jasper werd gelanceerd als Jarvis.ai, een eerbetoon aan J. A. R. V. I. S. uit Iron Man. Nadat het enorm populair werd, had Disney een probleem en kort daarna volgde de naamsverandering naar Jasper.

📖 Lees ook: Beste alternatieven voor Jasper AI

8. Notion AI (het beste voor AI-ondersteunde documentatie en kennisbanken)

via Notion

Notion AI is een AI-assistent die rechtstreeks in de Notion-werkruimte is ingebouwd. Het helpt gebruikers bij het schrijven, bewerken en organiseren van informatie zonder over te schakelen naar externe tools. Het maakt gebruik van de echte werkruimtecontext om relevante antwoorden te geven en routinetaken automatisch af te handelen.

Kennisbeheer, het opstellen van documenten en zoeken in verschillende apps gebeurt allemaal binnen één verbonden omgeving. Databaseautomatisering vult eigenschappen in en haalt actiepunten eruit zonder handmatige invoer, terwijl functies zoals AI-vergaderaantekeningen en zoeken binnen de onderneming het nut ervan uitbreiden tot meer dan alleen hulp bij het schrijven.

De beste functies van Notion AI

Zoek in Notion, Slack, Google Drive en andere apps met verbinding om antwoorden op één plek te vinden.

Chatten met een AI-assistent die de context van uw werkruimte en bedrijfsdocumenten begrijpt.

Genereer automatisch aantekeningen van vergaderingen, samenvattingen, actiepunten en follow-ups.

Schrijf, voer de bewerking uit, vertaal en formatteer documenten rechtstreeks in de Notion-editor.

Maak databases, sjablonen en gestructureerde werkstroomen aan de hand van eenvoudige prompts.

Beperkingen van Notion AI

De complexe interface en beperkte onboarding-begeleiding zorgen voor een merkbare leercurve voor nieuwe gebruikers.

Prijzen van Notion AI

Free

Plus: $12/lid/maand

Business: $ 24 per lid per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion AI?

Een recensie van een gebruiker concludeert:

Ik vind Notion AI erg fijn omdat het alles in Notion kan gebruiken, niet alleen wat ik heb toegevoegd, maar alles in het bedrijf, en mij een antwoord kan geven. Dat is erg fijn, omdat ik zo veel sneller antwoorden kan vinden dan wanneer ik alles zelf zou moeten doorzoeken. Het is ook handig om dingen te kunnen labelen en die tag in heel Notion te kunnen gebruiken.

Ik vind Notion AI erg fijn omdat het alles in Notion kan gebruiken, niet alleen wat ik heb toegevoegd, maar alles in het bedrijf, en mij een antwoord kan geven. Dat is erg fijn, omdat ik zo veel sneller antwoorden kan vinden dan wanneer ik alles zelf zou moeten doorzoeken. Het is ook handig om dingen te kunnen labelen en die tag in heel Notion te kunnen gebruiken.

9. Midjourney (het beste voor het genereren van hoogwaardige AI-afbeeldingen)

via Midjourney

Midjourney is een generatieve AI-beeldtool die artistieke en fotorealistische beelden produceert op basis van natuurlijke taalopdrachten. De tool is ontwikkeld door een onafhankelijk onderzoekslaboratorium en richt zich op het genereren van hoogwaardige, gestileerde beelden voor ontwerp, marketing en creatief werk.

De AI-tool draait voornamelijk via een Discord-bot naast een webinterface voor het beheren van visuals. Het is een abonnementssysteem en wordt veel gebruikt voor concept art, productvisuals en creatieve experimenten.

De beste functies van Midjourney

Produceer zeer gedetailleerde, artistieke of fotorealistische afbeeldingen op basis van eenvoudige tekstbeschrijvingen.

Behoud consistente tekeningen of visuele stijlen in meerdere scènes binnen hetzelfde project.

Combineer meerdere referentieafbeeldingen om unieke, gestileerde outputs te genereren.

Breid composities uit met Zoom- en pan-tools die het canvas buiten het oorspronkelijke kader uitbreiden.

Verfijn beeldverhoudingen en stilistische intensiteit voor een nauwkeurigere controle over het uiteindelijke beeld.

Limieten van Midjourney

Het bereiken van specifieke artistieke details of consistente resultaten vereist nauwkeurige aanwijzingen en meerdere iteraties.

Fijne details en complexe scènes kunnen vervormde of onrealistische resultaten opleveren.

Prijzen van Midjourney

Basis: $ 10/maand

Standaard: $ 30/maand

Pro: $ 60/maand

Mega: $ 120/maand

Midjourney-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Midjourney?

Hier is een positieve recensie van een gebruiker:

Midjourney produceert consequent visueel verbluffende afbeeldingen met een hoge resolutie die vaak de verwachtingen overtreffen wat betreft detail en kwaliteit. Het vermogen om prompts creatief te interpreteren maakt het een fantastische tool voor concept art, moodboards en experimentele ontwerpen.

Midjourney produceert consequent visueel verbluffende afbeeldingen met een hoge resolutie die vaak de verwachtingen overtreffen wat betreft detail en kwaliteit. Het vermogen om prompts creatief te interpreteren maakt het een fantastische tool voor concept art, moodboards en experimentele ontwerpen.

📖 Lees ook: Beste alternatieven voor Midjourney

10. Canva AI (het beste voor snel, AI-ondersteund visueel ontwerp)

via Canva

Canva AI is een suite van generatieve AI-tools die rechtstreeks in het Canva-platform zijn ingebouwd. Marketeers en makers gebruiken het om snel professionele content te produceren, zelfs zonder eerdere ontwerpervaring, door binnen één interface van idee naar afgewerkt ontwerp te gaan.

Een assistent voor gesprekken stuurt de ervaring aan, genereert lay-outs, schrijft teksten en past automatisch merkstijlen toe. In plaats van voor elke creatieve functie afzonderlijke tools te gebruiken, gebeurt alles op één plek.

De beste functies van Canva AI

Genereer voltooide presentaties, posts en video's op basis van tekstprompts met Magic Design.

Breid teksten uit of herschrijf ze rechtstreeks in projecten met de Magic Write AI-assistent.

Produceer afbeeldingen en korte video's op basis van tekstbeschrijvingen met Magic Media.

Verwijder, vervang of voeg elementen toe aan foto's met Magic Edit en Magic Eraser zonder externe software.

Vertaal ontwerptekst rechtstreeks binnen elk project naar meer dan 100 talen.

Limieten van Canva AI

De functie blijft achter bij die van meer geavanceerde ontwerptools, die een limiet stellen aan complex ontwerpwerk.

De gratis versie beperkt de toegang tot belangrijke functies.

Prijzen van Canva AI

Free

Pro: $ 12,99/maand/gebruiker

Teams: $ 14,99/maand/gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Canva AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 6800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Canva AI?

Mensen waarderen de gebruiksvriendelijkheid van Canva:

Canva is de beste app. Het biedt directe fotobewerking en tal van kant-en-klare sjablonen. Op dit moment zijn de AI-tools voor mij het beste onderdeel: met hun hulp kan ik foto's bewerken, ze oppoetsen en delen van een afbeelding wijzigen. Het heeft ook een Magic Eraser. Voor video's biedt het automatisch gegenereerde ondertitels en verbetert het ook de stem.

Canva is de beste app. Het biedt directe fotobewerking en tal van kant-en-klare sjablonen. Op dit moment zijn de AI-tools voor mij het beste onderdeel: met hun hulp kan ik foto's bewerken, ze oppoetsen en delen van een afbeelding wijzigen. Het heeft ook een Magic Eraser. Voor video's biedt het automatisch gegenereerde ondertitels en verbetert het ook de stem.

11. Otter AI (het beste voor verslagen van AI-vergaderingen)

via Otter

Heb je een AI-vergaderassistent nodig die gesprekken vastlegt en omzet in gestructureerde, bruikbare aantekeningen? Otter.ai is een goede optie. In plaats van handmatig notulen te schrijven of opnames opnieuw af te spelen, krijgen teams automatisch en in realtime gegenereerde transcripties, samenvattingen en actiepunten.

Een AI-notulist neemt deel aan gesprekken, identificeert sprekers en markeert belangrijke punten zonder enige handmatige invoer. De tool kan worden geïntegreerd met kalenders, samenwerkingsplatforms en CRM's, zodat inzichten uit vergaderingen naadloos worden opgenomen in gekoppelde tools via werkstroom.

De beste functies van Otter AI

Neem Zoom-, Google Meet- en Microsoft Teams-vergaderingen automatisch op en transcribeer ze met OtterPilot.

Maak live, door sprekers gelabelde transcripties met tijdstempels, zodat u ze na elke sessie gemakkelijk kunt raadplegen.

Haal inzichten of stel follow-ups op basis van vergadercontent op door Otter AI Chat rechtstreeks te queryen.

Verbeter de nauwkeurigheid in de loop van de tijd door een aangepast vocabulaire op te bouwen en transcripties te ordenen met gedeelde mappen en opmerkingen.

Beperkingen van Otter AI

Moeite met het onderscheiden van sprekers wanneer meerdere mensen door elkaar heen praten

De nauwkeurigheid van transcripties neemt af in rumoerige omgevingen of bij sterke accenten.

Prijzen van Otter AI

Free

Pro: $16,99/gebruiker/maand

Business: $ 24/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter AI?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Otter.ai is zeer gebruiksvriendelijk en legt gesprekken tijdens vergaderingen nauwkeurig en in realtime vast. Het bespaart mij tijd door automatisch duidelijke aantekeningen, samenvattingen en actiepunten te genereren, wat vooral handig is voor dagelijkse stand-ups en evaluatievergaderingen.

Otter.ai is zeer gebruiksvriendelijk en legt gesprekken tijdens vergaderingen nauwkeurig en in realtime vast. Het bespaart mij tijd door automatisch duidelijke aantekeningen, samenvattingen en actiepunten te genereren, wat vooral handig is voor dagelijkse stand-ups en evaluatievergaderingen.

12. Fireflies AI (het beste voor geautomatiseerde aantekeningen over vergaderingen en inzichten)

Fireflies. ai is een AI-vergaderassistent die gesprekken automatisch vastlegt, organiseert en analyseert. Het neemt deel aan vergaderingen op Zoom, Google Meet en Microsoft Teams en zet vervolgens opnames om in gestructureerde samenvattingen met belangrijke punten en actiepunten.

De tool bouwt een doorzoekbare kennisbank op basis van uw gesprekken door de tijd heen. Specifieke momenten, eerdere beslissingen en terugkerende onderwerpen kunnen worden opgezocht zonder dat u hele opnames opnieuw hoeft af te spelen.

De beste functies van Fireflies AI

Vind precies wat er is gezegd met behulp van een AI-aangedreven zoekopdracht op trefwoord met resultaten met tijdstempel voor alle eerdere vergaderingen.

Breng bruikbare patronen aan het licht door gesprekken te volgen en conversatie-intelligentiestatistieken bij te houden, zoals de spreektijd van sprekers en sentimenttrends.

Synchroniseer automatisch aantekeningen en gesprekslogboeken in meer dan 200 app-integraties, waaronder CRM's en projectmanagementtools.

Lever direct na elk gesprek gedetailleerde samenvattingen met actiepunten en belangrijke conclusies.

Beperkingen van Fireflies AI

AI-samenvattingen kunnen inconsistent zijn, soms content dupliceren en extra kredieten verbruiken.

Prijzen van Fireflies AI

Free

Pro: $ 18/zetel/maand

Business: $ 29/zetel/maand

Onderneming: $ 39/zetel/maand (jaarlijks gefactureerd)

Fireflies AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fireflies AI?

Een recensie van een gebruiker op G2 prijst de tool:

Ik gebruik Fireflies.ai om automatisch aantekeningen van vergaderingen en actiepunten vast te leggen, wat erg handig is. Ik vind ook de gemakkelijk toegankelijke functies en knoppen prettig, waardoor de software gebruiksvriendelijk is. Het werkt goed met Google Meets, Zoom, Slack en Google Documenten, allemaal tools die ik dagelijks gebruik. De eerste installatie was supergebruiksvriendelijk en gemakkelijk te integreren.

Ik gebruik Fireflies.ai om automatisch aantekeningen van vergaderingen en actiepunten vast te leggen, wat erg handig is. Ik vind ook de gemakkelijk toegankelijke functies en knoppen prettig, waardoor de software gebruiksvriendelijk is. Het werkt goed met Google Meets, Zoom, Slack en Google Documenten, allemaal tools die ik dagelijks gebruik. De eerste installatie was supergebruiksvriendelijk en gemakkelijk te integreren.

via Zapier

Als u een no-code platform voor automatisering nodig hebt dat duizenden apps met elkaar verbindt en repetitief handmatig werk uit dagelijkse activiteiten verwijdert, probeer dan Zapier. Gebruik het om geautomatiseerde werkstroom-werkflows te bouwen, zogenaamde Zaps, die acties in apps triggeren zonder dat u code hoeft te schrijven.

De logica is eenvoudig: een trigger in de ene app activeert een actie in een andere app. Een nieuw verzonden formulier kan tegelijkertijd een CRM-contact aanmaken, een Slack-notificatie activeren en een spreadsheet bijwerken. Teams die zich verder willen verdiepen in AI-werkstroomautomatisering, vinden in het integratieaanbod van Zapier een goed startpunt.

De beste functies van Zapier

Elimineer handmatige gegevensinvoer door duizenden apps te verbinden en uw tools automatisch te synchroniseren.

Bouw en los problemen met automatiseringen sneller op met AI Copilot, dat natuurlijke taalprompts accepteert om werkstroomen te genereren en te verfijnen.

Trigger meerdere acties vanuit één enkele gebeurtenis door meerstaps Zaps te bouwen in plaats van te vertrouwen op eenvoudige één-op-één-automatisering.

Voer verschillende acties uit op basis van filters of specifieke voorwaarden door voorwaardelijke logica te combineren met Paths.

Sla gegevens op en beheer ze met behulp van tabellen en interfaces om lichtgewicht interne tools te bouwen zonder het platform te verlaten.

Limieten van Zapier

Het debuggen en oplossen van problemen in grotere werkstroomen kan complex en tijdrovend zijn.

Gebruikers zonder eerdere ervaring met automatisering hebben te maken met een aanzienlijke leercurve.

Zapier-prijzen

Free

Professional: $29,99/maand

Team: $ 103,50/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Zapier-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zapier?

Een G2-recensie deelt:

Zapier heeft me honderden uren bespaard door vervelende taken te automatiseren, waardoor ik me kan concentreren op creatief werk. Ik ben dol op de modulaire aanpak, waardoor ik vrij complexe automatiseringen kan bouwen. Mijn favoriete voorbeeld is het gebruik van een spreadsheet om e-mails met herinneringen aan gebeurtenissen te triggeren via Gmail. Door simpelweg een paar items aan een spreadsheet toe te voegen, worden automatisch gepersonaliseerde e-mails gegenereerd en verzonden, wat me al talloze uren heeft bespaard.

Zapier heeft me honderden uren bespaard door vervelende taken te automatiseren, waardoor ik me kan concentreren op creatief werk. Ik ben dol op de modulaire aanpak, waardoor ik vrij complexe automatiseringen kan bouwen. Mijn favoriete voorbeeld is het gebruik van een spreadsheet om e-mails met herinneringen aan gebeurtenissen te triggeren via Gmail. Door simpelweg een paar items aan een spreadsheet toe te voegen, worden automatisch gepersonaliseerde e-mails gegenereerd en verzonden, wat me al talloze uren heeft bespaard.

📖 Lees ook: Beste alternatieven voor Zapier

14. HubSpot (het beste voor AI-aangedreven marketingautomatisering)

via HubSpot

Het AI-aangedreven marketingplatform van HubSpot Marketing Hub is ontwikkeld om teams te helpen bezoekers aan te trekken, leads om te zetten en omzet te genereren via inbound-strategieën. E-mailmarketing, sociale media, SEO, advertenties en CRM-gegevens zijn allemaal in één systeem ondergebracht, zodat alles, van het bijhouden van campagnes tot de rapportage, in dezelfde werkruimte plaatsvindt.

Het aanmaken van content, het bijhouden van advertenties en het vastleggen van leads via formulieren, chat en landingspagina's worden native afgehandeld. AI-functies personaliseren website-ervaringen op grote schaal, terwijl ingebouwde rapportage over attributen marketingactiviteiten rechtstreeks koppelt aan pijplijn- en omzetresultaten.

De beste functies van HubSpot

Automatiseer e-mailcampagnes, leadscoring en nurturing-sequenties via meerdere kanalen vanuit één enkele werkstroombouwer.

Genereer blogs, e-mails en sociale content met behulp van ingebouwde AI-schrijftools zonder van platform te wisselen.

Haal native CRM-gegevens naar campagnes om aangepaste berichten te personaliseren op basis van echte klantinteracties.

Leg leads vast en kwalificeer ze via landingspagina's, formulieren en chatbots die rechtstreeks in de pijplijn worden ingevoerd.

Meet wat werkt met analytische dashboards en multi-touch attributierapportage gekoppeld aan omzet.

Limieten van HubSpot

De prijzen kunnen hoog oplopen voor startups of individuele gebruikers die meerdere add-ons nodig hebben.

Het platform heeft een steile leercurve.

Prijzen van HubSpot

Free

Starter: $ 15/zetel/maand

Professioneel: $ 890/maand

Enterprise: $ 3.600/maand

HubSpot-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 14.400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 6200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot?

Een recensie van een gebruiker luidt:

Wat ik het leukste vind aan HubSpot Marketing Hub is dat alles gecentraliseerd is in één platform. Het maakt het heel eenvoudig om campagnes te beheren, werkstroomen te automatiseren, prestaties te bijhouden en marketinginspanningen af te stemmen op de verkoop, allemaal zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen. De rapportage en analyse zijn bijzonder nuttig omdat ze duidelijk inzicht geven in wat werkt en waar optimalisatie mogelijk is.

Wat ik het leukste vind aan HubSpot Marketing Hub is dat alles gecentraliseerd is in één platform. Het maakt het heel eenvoudig om campagnes te beheren, werkstroomen te automatiseren, prestaties te bijhouden en marketinginspanningen af te stemmen op de verkoop, allemaal zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen. De rapportage en analyse zijn bijzonder nuttig omdat ze duidelijk inzicht geven in wat werkt en waar optimalisatie mogelijk is.

15. Descript (het beste voor AI-aangedreven audio- en video-bewerking)

via Descript

Beschouw Descript als een AI-aangedreven platform waarmee u video en audio kunt bewerken zoals een tekstdocument. Opnames worden automatisch getranscribeerd naar een documentachtige interface, zodat wijzigingen in het transcript direct worden toegepast op de audio- of videotijdlijn zonder dat u een traditionele editor hoeft te gebruiken.

Opnemen, transcriberen, bewerking en publiceren gebeurt allemaal binnen één werkruimte. De AI-assistent van het platform, Underlord, voert tijdrovende productietaken uit, zoals het verwijderen van ruis, het opschonen van stopwoorden en het corrigeren van stemmen door middel van AI-klonen.

De beste functies van Descript

Bewerk video- en podcast-tijdlijnen door woorden rechtstreeks in het transcript te herschrijven of te verwijderen.

Maak audio direct schoon met Studio Sound om achtergrondgeluiden en echo's uit elke opname te verwijderen.

Verwijder automatisch stopwoorden en lange pauzes om professionele content te produceren.

Haal automatisch korte clips uit lange opnames, geformatteerd voor TikTok, Instagram en YouTube Shorts.

Limieten van Descript

Heeft een steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Trage prestaties en incidentele vastlopers kunnen werkstroomen verstoren, vooral bij zwaardere projecten.

Prijzen van Descript

Free

Hobbyist: $ 24 per persoon per maand

Maker: $ 35/persoon/maand

Business: $ 65/persoon/maand

Beoordelingen en recensies van Descript

G2: 4,6/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Descript?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

AI-video-bewerkingsagenten in tools zoals Descript zijn echt een redder in nood geweest. Ze verwijderen automatisch stopwoorden en ongemakkelijke pauzes, waardoor de uiteindelijke montage gepolijst klinkt zonder dat ik urenlang aan de tijdlijn hoef te werken.

AI-videobewerkingsagenten in tools zoals Descript zijn echt een redder in nood geweest. Ze verwijderen automatisch stopwoorden en ongemakkelijke pauzes, waardoor de uiteindelijke montage gepolijst klinkt zonder dat ik urenlang aan de tijdlijn hoef te werken.

16. Voiceflow (het beste voor het ontwerpen van conversational AI)

via Voiceflow

Voiceflow is een collaboratief no-code en low-code platform voor het ontwerpen, prototypen en implementeren van AI-aangedreven conversatieagenten. Product- en ondersteuningsteams gebruiken het om chatbots en spraakassistenten te bouwen zonder zware technische inspanningen.

Met het visuele canvas kunnen teams werkstroomstromen ontwerpen, API's verbinden en logica beheren zonder complexe code te schrijven. U kunt AI-agenttools bouwen voor klantgerichte ervaringen, met ondersteuning voor kennisbanken, implementatie via meerdere kanalen en op rollen gebaseerde toegang, zodat teams agents kunnen bouwen en beheren vanuit één enkele werkruimte.

De beste functies van Voiceflow

Bouw AI-agenten visueel met een drag-and-drop, low-code interface voor snelle prototyping en samenwerking.

Creëer contextbewuste reacties met behulp van een kennisbank die documenten en veelgestelde vragen verwerkt.

Schakel tussen meerdere LLM-providers om prestaties en kosten te optimaliseren.

Test en monitor gesprekken met ingebouwde prototypingtools en analyses voor kwaliteitscontrole.

Limieten van Voiceflow

Documentatiehiaten en het ontbreken van ingebouwde spraak-naar-tekst-tools

De installatie kan voor nieuwe gebruikers complex lijken.

Prijzen van Voiceflow

Free

Pro: $ 60/maand

Business: $ 150/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Voiceflow-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Voiceflow?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Wat ik het leukste vind aan Voiceflow is hoe ongelooflijk intuïtief en flexibel het is! Met de visuele werkstroom builder is het heel eenvoudig om complexe ervaringen voor gesprekken te ontwerpen zonder dat je je overweldigd voelt. Ik vind het geweldig dat ik snel prototypes kan maken, testen en implementeren voor zowel spraak- als chatassistenten, allemaal op één plek.

Wat ik het leukste vind aan Voiceflow is hoe ongelooflijk intuïtief en flexibel het is! Met de visuele werkstroom builder is het heel eenvoudig om complexe ervaringen voor gesprekken te ontwerpen zonder dat je je overweldigd voelt. Ik vind het geweldig dat ik snel prototypes kan maken, testen en implementeren voor zowel spraak- als chatassistenten, allemaal op één plek.

17. Uizard (het beste voor AI-aangedreven UI/UX-ontwerp)

via Uizard

Uizard is een AI-aangedreven, webgebaseerde prototypingtool die gebruikers helpt bij het maken van wireframes, mockups en prototypes voor apps en websites zonder formele ontwerpervaring. Het kernidee is eenvoudig: tekstprompts of handgetekende schetsen omzetten in bewerkbare interfaceontwerpen, zodat teams ideeën kunnen visualiseren zonder te hoeven wachten op een ontwerper.

Autodesigner zorgt voor de generatie van tekst naar UI, terwijl de Wireframe Scanner handgetekende schetsen omzet in digitale lay-outs. Dankzij een drag-and-drop-editor, vooraf gebouwde componenten en realtime samenwerking kunnen teams interactieve prototypes verfijnen en delen zonder de werkruimte te verlaten.

De beste functies van Uizard

Genereer bewerkbare UI-prototypes voor meerdere schermen op basis van eenvoudige tekstprompts.

Zet schermafbeeldingen van handgetekende wireframes om in ontwerpen die onderhevig zijn aan bewerking

Creëer en pas thema's toe met een AI-ontwerpassistent die kleuren, lettertypen en stijlen aanpast.

Gebruik voorspellende heatmaps om de aandacht van gebruikers in te schatten en lay-outs te optimaliseren.

Limieten van Uizard

Door AI gegenereerde ontwerpen moeten vaak handmatig worden verfijnd voordat ze klaar zijn voor productie.

Sommige gebruikers vinden dat het de diepgang mist van meer geavanceerde ontwerptools.

Prijzen van Uizard

Free

Pro: $19/gebruiker/maand

Business: $ 39/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Uizard

G2: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Uizard?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Uizard is een opmerkelijk gebruiksvriendelijke app waarmee gebruikers op intuïtieve wijze digitale ontwerpen kunnen maken. De uitgebreide functies van Uizard dekken een breed bereik aan ontwerpbehoeften en bieden tegelijkertijd een naadloze gebruikerservaring. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface kunnen gebruikers snel en efficiënt hoogwaardige ontwerpen maken zonder dat ze daarvoor uitgebreide technische kennis nodig hebben.

Uizard is een opmerkelijk gebruiksvriendelijke app waarmee gebruikers op intuïtieve wijze digitale ontwerpen kunnen maken. De uitgebreide functies van Uizard dekken een breed bereik aan ontwerpbehoeften en bieden tegelijkertijd een naadloze gebruikerservaring. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface kunnen gebruikers snel en efficiënt hoogwaardige ontwerpen maken zonder dat ze daarvoor uitgebreide technische kennis nodig hebben.

18. Paradox (het beste voor AI-gestuurde recruitmentautomatisering)

via Paradox

Automatiseer grootschalige wervingscampagnes zoals screening, planning en communicatie met kandidaten met het conversationele AI-platform van Paradox. Olivia, de AI-assistent van het platform, regelt het heen-en-weer-gesprek bij het aannemen van personeel, zodat recruiters zich kunnen concentreren op werk dat menselijk inzicht vereist.

Grote ondernemingen gebruiken het voor zowel uurloon- als professionele aanwervingen. Het integreert met de belangrijkste ATS-systemen, ondersteunt meertalige communicatie en houdt de kandidaatervaring in beweging zonder dat sollicitanten iets hoeven te downloaden of accounts hoeven aan te maken.

Teams die uitzoeken hoe ze een AI-agent voor werkstroomen van recruitment kunnen bouwen, zullen Olivia van Paradox een goede benchmark vinden voor wat autonome conversatieagenten op niveau van een onderneming aankunnen.

De beste functies van Paradox

Automatiseer grootschalige werving met Olivia, een conversationele AI-assistent die kandidaten screent en hen 24 uur per dag vooruit helpt.

Plan direct sollicitatiegesprekken door kandidaten beschikbare tijdvakken te laten kiezen, waardoor recruiters niet meer heen en weer hoeven te mailen.

Verzamel feedback van kandidaten via ingebouwde enquêtes om drop-off points te identificeren en de wervingservaring te verbeteren.

Paradoxale limieten

Complexe wervingstaaken kunnen langer duren dan verwacht om te voltooien.

AI-antwoorden behandelen niet altijd elke vraag van kandidaten nauwkeurig.

Paradoxale prijsstelling

Aangepaste prijzen

Paradox-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Paradox?

Een gebruiker zegt:

Het beheren van kandidaten via de wervingsfunnel is eenvoudig en duidelijk. Ook is het gemakkelijk om via tekst met kandidaten te communiceren – en alle interacties worden geregistreerd voor latere beoordeling en verbetering van het gesprek. De rapportage en analyse zijn ook uitstekend. Toen we begonnen, hadden we dringend behoefte aan een platform dat snel operationeel was. Het implementatie- en ondersteuningsteam van Paradox was uitstekend – zeer responsief en behulpzaam.

Het beheren van kandidaten via de wervingsfunnel is eenvoudig en duidelijk. Ook is het gemakkelijk om via tekst met kandidaten te communiceren – en alle interacties worden geregistreerd voor latere beoordeling en verbetering van het gesprek. De rapportage en analyse zijn ook uitstekend. Toen we begonnen, hadden we dringend behoefte aan een platform dat snel operationeel was. Het implementatie- en ondersteuningsteam van Paradox was uitstekend – zeer responsief en behulpzaam.

📚 Lees ook: Software voor automatisering van het wervingsproces om het wervingsproces te stroomlijnen

19. Lindy (het beste voor AI-directieassistenten en werkstroomen)

via Lindy

Wie wil er nu geen AI-werkassistent die inboxen, vergaderingen, kalenders en routinetaken kan beheren? Lindy doet dat allemaal en nog veel meer via autonome agents. De focus ligt op dagelijkse administratieve taken, zoals planning, het opstellen van e-mails en het samenvatten van vergaderingen, zodat professionals minder tijd kwijt zijn aan coördinatie.

Met instructies in natuurlijke taal kunt u gangbare tools op de werkplek verbinden om werkstroomautomatisering te realiseren. Het beheert proactief de communicatie, maakt aantekeningen van vergaderingen en volgt taken op, terwijl het in de loop van de tijd de voorkeuren en schrijfstijl van de gebruiker leert kennen. Teams die tools voor agentische werkstroomen evalueren, zullen merken dat het agent swarm-model zeer geschikt is voor administratieve taken met een hoog volume die meerdere systemen omvatten.

Voor teams met strenge gegevensvereisten is Lindy SOC 2 Type II-, HIPAA- en GDPR-compliant, met AES-256-encryptie en een duidelijke toewijzing om uw gegevens nooit te verkopen of te gebruiken om modellen te trainen.

De beste functies van Lindy

Automatiseer complexe taken met AI-agenten die de context begrijpen en handelen zonder stapsgewijze instructies.

Voer parallelle werkstroomen uit met behulp van agentenzwermen om grote hoeveelheden taken tegelijk te verwerken.

Creëer automatiseringen met natuurlijke taal en maak verbinding met duizenden bedrijfsapp-integraties.

Beheer e-mails, vergaderingen en planning met ingebouwde AI-assistenten

Bouw meerstapswerkstroomen met een visuele editor die is ontworpen voor niet-technische gebruikers.

Limieten van Lindy

Het creëren van een eenvoudige automatisering gaat snel, maar wanneer u meerdere voorwaarden, vertakkingen en integraties met verschillende API's gaat toevoegen, vergt het planning en wat vallen en opstaan om de logica goed te krijgen.

Lindy-prijzen

Pro: $49,99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Lindy-beoordelingen en recensies

G2: 4,9/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Lindy?

Hier is een G2-recensie:

Ik gebruik Lindy AI nu al een tijdje en wat ik het leukste vind, is hoeveel tijd het me bespaart. Het voert repetitieve taken en planning uit met verrassende nauwkeurigheid, wat mijn mentale belasting echt heeft verminderd. Wat opvalt, is hoe natuurlijk en gemakkelijk het is om mee te werken – het voelt niet robotachtig of onhandig aan. Het is alsof je een betrouwbare assistent hebt die gewoon stil op de achtergrond dingen voor je regelt.

Ik gebruik Lindy AI nu al een tijdje en wat ik het leukste vind, is hoeveel tijd het me bespaart. Het voert repetitieve taken en planning uit met verrassende nauwkeurigheid, wat mijn mentale belasting echt heeft verminderd. Wat opvalt, is hoe natuurlijk en gemakkelijk het is om mee te werken – het voelt niet robotachtig of onhandig aan. Het is alsof je een betrouwbare assistent hebt die gewoon stil op de achtergrond dingen voor je regelt.

20. Gong (het beste voor omzetinformatie en verkoopinzichten)

via Gong

Gong is een platform voor omzetinformatie dat laat zien hoe AI op de werkplek dagelijkse klantgesprekken kan omzetten in gestructureerde pijplijninzichten. Verkoopteams gebruiken het om hun prestaties te verbeteren, de status van deals bij te houden en meer zichtbaarheid te krijgen in pijplijnactiviteiten.

Gedurende de hele verkoopcyclus verzamelt het platform interactiegegevens en verwerkt deze via AI-modellen die zijn getraind op omzetsignalen. Het resultaat is een duidelijker beeld van de stand van zaken bij deals, welke risico's aandacht behoeven en welke follow-upcontent moet worden gegenereerd. Teams kunnen vertegenwoordigers coachen en omzet voorspellen op basis van echte gesprekken in plaats van schattingen.

De beste functies van Gong

Neem klantgesprekken en vergaderingen op, transcribeer ze en analyseer ze met conversation intelligence.

Detecteer koopsignalen, bezwaren en sentimenten door middel van diepgaande semantische analyse.

Blijf bij de status van deals en voorspel de omzet aan de hand van gegevens uit honderden interactiesignalen.

Coach verkoopteams met AI-inzichten, geautomatiseerde scorekaarten en bibliotheken met de best presterende telefoongesprekken.

Maak verbinding met grote CRM's en gebruik AI om vragen over deals te beantwoorden in alle gesprekken.

Beperkingen van Gong

AI-functies kunnen soms onnauwkeurige inzichten opleveren.

Suggesties voor e-mailopvolging en vertalingen missen soms de context die nodig is om direct bruikbaar te zijn.

Prijzen van Gong

Aangepaste prijzen

Gong-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Gong?

Een recensie van een gebruiker vat het als volgt samen:

Ik vind Gong uiterst gebruiksvriendelijk, wat voor mij erg belangrijk is. Ik vind het geweldig hoe het goed integreert met al onze systemen via de Gong Everywhere-extensie. Het opnemen van gesprekken met AI-antekeningen en de automatisering van follow-ups is zo eenvoudig gemaakt. Deze functies besparen me tijd bij de administratieve taken in mijn dagelijkse werkzaamheden, waardoor ik me meer kan concentreren op verkopen en gesprekken met klanten.

Ik vind Gong uiterst gebruiksvriendelijk, wat voor mij erg belangrijk is. Ik vind het geweldig hoe het goed integreert met al onze systemen via de Gong Everywhere-extensie. Het opnemen van gesprekken met AI-aantekeningen en de automatisering van follow-ups is zo eenvoudig gemaakt. Deze functies besparen me tijd bij de administratieve taken in mijn dagelijkse werkzaamheden, waardoor ik me meer kan concentreren op verkopen en gesprekken met klanten.

📚 Lees ook: Beste alternatieven voor Gong

Bouw een slim, schaalbaar AI-ondersteund team met ClickUp

Het vervangen van een team betekent niet dat het menselijke element wordt verwijderd, maar dat de repetitieve werkstroom wordt verwijderd die uw beste mensen ervan weerhoudt om optimaal te presteren.

Door uw tech stack te verenigen binnen ClickUp, vermindert u AI Sprawl — een van de grootste verborgen productiviteitsverliezen in groeiende bedrijven. Projecten, documenten, chat, automatisering en AI-agenten worden geconsolideerd in één werkruimte om de uitvoering afgestemd te houden op de context.

Klaar om uw team te versterken met AI? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅