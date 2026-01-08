11 beste alternatieven voor Upbase voor persoonlijke productiviteit en team productiviteit (2025)

Een G2-gebruiker vatte zijn ervaring met Upbase als volgt samen:

Wat ik het leukste vind aan Upbase is dat het eenvoudig genoeg is om te werken voor de solopreneur. Bovendien dwingt Upbase geen specifieke aanpak af. Het is flexibel, zodat u het kunt gebruiken op de manier die voor u het beste werkt.

Wat ik het leukste vind aan Upbase is dat het eenvoudig genoeg is om te werken voor de solopreneur. Bovendien dwingt Upbase geen specifieke aanpak af. Het is flexibel, zodat u het kunt gebruiken op de manier die voor u het beste werkt.

Dat gebruiksgemak is een belangrijke reden waarom Upbase zo goed werkt voor solopreneurs. Als je je eigen werk beheert, wil je geen tool die dingen te ingewikkeld maakt. Upbase blijft flexibel en gemakkelijk vorm te geven aan je persoonlijke werkstroom.

Naarmate uw werk zich echter verder ontwikkelt, is flexibiliteit alleen misschien niet meer voldoende. Als u meerdere projecten en clients beheert of een groeiend team coördineert, hebt u wellicht behoefte aan een krachtigere bijhouden van de voortgang en automatisering van de werkstroom.

Daar komen alternatieven voor Upbase om de hoek kijken. In dit artikel verkennen we tools die voortbouwen op de sterke punten van Upbase en tegelijkertijd meer schaalbaarheid bieden voor hoe u vandaag de dag werkt.

11 alternatieven voor Upbase in één oogopslag

Om u te helpen snel uw opties te vergelijken, vindt u hier een weergave van de beste alternatieven voor Upbase.

Naam tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Uniforme projectplanning, meer dan 15 taakweergaven, AI-ondersteuning met ClickUp Brain, native tijdsregistratie, werklastbeheer, kalenderplanning, documenten, dashboard, automatisering en sjablonen Individuen en teams die complexe projecten willen beheren en hun werk willen opschalen zonder een wildgroei aan tools Free Forever; aangepaste prijzen beschikbaar voor ondernemingen Trello Kanban-borden met kaarten en lijsten, Butler-automatisering voor regels en werkstroom, Trello AI voor brainstormen en het aanmaken van actiepunten, e-mail en Slack voor het vastleggen van kaarten, kaartspiegeling en kant-en-klare sjablonen Individuen en kleine teams die op zoek zijn naar een eenvoudige, visuele manier om projecten te beheren en de voortgang bij te houden Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 6 per maand per gebruiker Monday. com Zeer aanpasbare borden en workflows, meerdere weergaven, waaronder Kanban, Gantt, tijdlijn, kalender en werklast, realtime dashboards, ingebouwde tijdsregistratie, WorkDocs, WorkForms en meer dan 200 app-integraties Kleine tot middelgrote teams die behoefte hebben aan flexibele werkstroom, zichtbaarheid van de werklast en realtime projectbijhouden tussen afdelingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per zetel Wrike Aangepaste werkstroom en statussen, automatisering op ruimteniveau, Wrike Whiteboard voor brainstormen, dynamische aanvraagformulieren, AI-gestuurde werkintelligentie, projectblauwdrukken en op rollen gebaseerde toegangscontroles Kleine teams die complexe projecten beheren die een sterke controle, standaardisatie en schaalbaarheid vereisen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker Asana Beheer van taken en subtaken, lijst-, bord-, kalender- en tijdlijnweergaven, portfolio's voor zichtbaarheid over verschillende projecten heen, het bijhouden van doelen, AI-aangedreven samenvattingen en risicodetectie, werkstroomsjablonen en schaalbaar procesbeheer Groot van formaat tot groot multifunctioneel team dat gestructureerde uitvoering wil met zichtbaarheid in doelen en resultaten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 13,49/maand per gebruiker Akiflow Taak-naar-kalender-planning, planning in natuurlijke taal, focusmodus en tijdblokkering, AI-assistent voor conflictdetectie, snelle taakregistratie via de commando-balk en het delen van beschikbaarheid. Oprichters en individuele ondernemers die taken nauw willen afstemmen op hun kalender en dagelijkse beschikbaarheid. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 34 per maand per gebruiker. Basecamp Gecentraliseerde projectruimtes voor taken, berichten, bestanden en planningen, Hill Charts voor duidelijkheid over de voortgang, Campfire-groepchatten en Pings voor communicatie, geautomatiseerde check-ins, itemreferenties en ingebouwde tijdsregistratie voor facturering Kleine teams die eenvoudige, gecentraliseerde samenwerking willen met een duidelijke projectcontext en minimale installatie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 15 per maand per gebruiker Jira Scrum- en Kanban-borden, probleem- en bugtracking met volledige traceerbaarheid, geavanceerde roadmaps voor portfolio- en capaciteitplanning, rapportage en dashboards, gedetailleerde beveiligingscontroles en diepgaande integraties met ontwikkelaarstools Grote agile- en softwareteams die complexe projects, bugs en grootschalige werkstroom beheren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 7,91/maand per gebruiker Zoho Projects Mijlpaalgebaseerde projectplanning, taakafhankelijkheid, ingebouwde tijdsregistratie met factureringsintegraties, werklastgrafieken, workflowautomatisering met blauwdrukken, issue tracking met SLA's en contextuele samenwerking. Kleine teams die al Zoho-apps gebruiken en die een strak geïntegreerde projectuitvoering en facturering willen. Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 3,90/maand per gebruiker Notion Aangepaste databases voor taken en projecten, tijdlijn en meerdere projectweergaven, dashboards voor het bijhouden van voortgang, AI Autofill voor automatisering, gedetailleerde toestemming, sprint-werkstroom en gekoppelde PRD's binnen taken Kleine tot middelgrote teams die flexibel projectmanagement willen combineren met documentatie- en kennisbeheer Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker Todoist Taak-invoer in natuurlijke taal, flexibele terugkerende taken, herinneringen via Quick Add, Today-weergave voor dagelijkse focus, Karma productiviteit bijhouden en het delen van openbare of privéprojecten. Individuen en kleine teams die op zoek zijn naar lichtgewicht taakbeheer en het aanleren van gewoontes Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 2,93/maand per gebruiker

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde. Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Upbase?

Upbase is taakbeheersoftware die is ontworpen om kleine bedrijven en teams te helpen georganiseerd te blijven. U kunt taken, projecten en basisdocumentatie beheren in een overzichtelijke interface zonder de complexiteit van ondernemingssoftware.

Naarmate uw team groeit en het werk steeds meer op samenwerking en snelheid is gericht, kunt u Upbase echter als limiet gaan ervaren.

Dit is waar u op moet letten bij een alternatief voor Upbase:

Tijdsregistratie en werkbelastingsbeheer: Bevat native tijdsregistratie en registratie van inspanningen, zodat u de werklast in evenwicht kunt brengen en de voorspelbaarheid van leveringen kunt verbeteren zonder extra tools.

Realtime team samenwerking : ondersteunt chat, gezamenlijke bewerking van bestanden, dashboards en analyses, zodat u op één lijn blijft en op de hoogte blijft

Geavanceerde rapportage en analyse: biedt ingebouwde inzichten, aanpasbare rapporten en visuele statistieken die u helpen de prestaties van uw team en de status van uw projecten te begrijpen zonder gegevens naar externe tools te exporteren.

Geïntegreerde kalender en planning: biedt een uniforme kalender waarin taken, deadlines, vergaderingen en mijlpalen worden samengebracht.

Intelligente automatisering en AI-inzichten: bevat slimme assistenten die routinetaken automatiseren en contextbewuste antwoorden geven

Uniforme zoekfunctie en toegang tot kennis: biedt doorzoekbare content in alle applicaties en databronnen, zodat u kunt vinden wat u zoekt zonder meerdere tools te hoeven doorzoeken.

Op rol gebaseerde toestemming en governance: hiermee kunt u gedetailleerde toegangscontroles instellen voor ruimtes, projecten en gegevens om de veiligheid en naleving te handhaven naarmate uw organisatie groeit

📮 ClickUp Insight: Teams met lage prestaties gebruiken vier keer vaker meer dan 15 tools, terwijl teams met hoge prestaties hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limiet tot negen of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en telefoongesprekken samen op één platform, voltooid met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, geeft werk zichtbaarheid en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

De beste alternatieven voor Upbase

Laten we elk alternatief voor Upbase in detail bekijken, inclusief de beste functies, limieten, prijzen en echte recensies van gebruikers.

ClickUp (het beste voor het combineren van persoonlijke productiviteit en teamwerkstroom)

Het werk van vandaag is gefragmenteerd en verspreid over te veel tools. Dit voortdurende schakelen kost tijd en maakt het gemakkelijk om uit het oog te verliezen wat echt belangrijk is.

ClickUp lost dit op met een geconvergeerde AI-werkruimte, waarin uw projecten, taken, kalender en teamkennis worden samengebracht. Met AI-aangedreven suggesties en workflowautomatisering kunt u prioriteiten stellen en zonder wrijving samenwerken.

Laten we eens kijken hoe ClickUp Project Management Software u helpt om werkversnippering tegen te gaan, zodat u minder tijd kwijt bent aan het schakelen tussen tools en meer tijd hebt om daadwerkelijk werk te verzetten.

Uniforme projectplanning en -installatie

Gebruik ClickUp-taak om werk te organiseren, eigendom toe te wijzen en voortgang bij te houden op één gestructureerde plek

ClickUp-taak biedt u een ruimte met verbinding om meerdere projecten te plannen en te starten, van individuele initiatieven tot teamactiviteiten.

U kunt taken en subtaaken aanmaken, eigenaren instellen en deadlines toewijzen, allemaal vanaf één plek. Projecten kunnen fases en mijlpalen bevatten die u helpen om met duidelijkheid en doelgerichtheid aan het werk te gaan.

Bekijk hoe ClickUp projectmanagement stroomlijnt, van planning tot uitvoering.

Zodra uw projecttructuur is opgezet, kunt u kiezen uit meer dan 15 aangepaste weergaven die het beste aansluiten bij de manier waarop u de voortgang wilt bijhouden.

Met deze weergaven kunt u eenvoudig schakelen tussen gedetailleerde taakuitvoering en projectplanning op macroniveau zonder ClickUp te verlaten.

Visualiseer projecten duidelijk met meerdere projectweergaven die zich aanpassen aan de werkstroom van uw team

AI-aangedreven kalender voor slimmere planning en inzichten

De AI-aangedreven kalender van ClickUp plant automatisch taken van prioriteit en blokkeert concentratietijd op basis van uw deadlines en werklast. Wanneer plannen veranderen, kan het uw schema aanpassen zodat vergaderingen en werk in balans blijven zonder dat u handmatig hoeft te herplannen.

Integreer Outlook of Google Agenda met uw ClickUp-agenda, zodat al uw vergaderingen en taken in één gecombineerde weergave worden weergegeven.

Krijg een uniforme weergave van taken, deadlines en vergaderingen met de ClickUp AI-kalender.

U krijgt AI-gegenereerde transcripties van al uw vergaderingen en kunt actiepunten genereren en deze ter plekke omzetten in taken. Zo verandert uw agenda in een planningstool die u helpt om werk vast te leggen terwijl het gebeurt en uw productiviteit te verbeteren.

Tijdsregistratie die een verbinding maakt tussen inspanningen en resultaten

Met ClickUp Tijdsregistratie kunt u de tijd bijhouden en registreren op het exacte moment waarop het werk wordt uitgevoerd. U kunt de tijd bijhouden die aan taken wordt besteed of uren registreren na de taak, zodat de inspanning direct gekoppeld blijft aan het geleverde werk.

Houd uw inspanningen rechtstreeks bij binnen taken met behulp van ClickUp Tijdsregistratie om inzicht te krijgen in waar uw werkuren naartoe gaan.

De tijdgegevens worden verzameld in urenstaten en rapporten, waardoor het gemakkelijker wordt om te begrijpen hoeveel tijd projecten in beslag nemen en waar de werklast het grootst is. Door geplande tijdsinschattingen te vergelijken met de werkelijke inspanningen, krijgt u een duidelijker zichtbaarheid van de leveringsrisico's en de capaciteit van het team.

🎯 Snelle hack: als je je werk over verschillende apparaten of tools uitvoert, houdt ClickUp tijdsregistratie nog steeds eenvoudig. Houd je tijd bij vanaf je desktop, mobiel of browser met de gratis Chrome-extensie, of maak verbinding met tools zoals Toggl of Clockify om je tijd automatisch te synchroniseren. Je kunt ook invoeren markeren als factureerbaar, zodat je altijd zichtbaarheid hebt hoeveel uren je kunt factureren zonder extra afstemming.

ClickUp Brain: uw AI-aangedreven werkassistent

ClickUp Brain fungeert als een assistent in de werkruimte die u helpt inzicht te krijgen in lopende werk zonder dat u door taken, opmerkingen of documenten hoeft te spitten. Het toont de informatie die u nodig hebt op het moment dat u die nodig hebt.

Gebruik ClickUp Brain om rechtstreeks vanuit uw taken en documenten samenvattingen en inzichten te genereren

In plaats van handmatig statusupdates of follow-ups te schrijven, kunt u vertrouwen op Clickup Brain om ruwe input zoals aantekeningen, bestanden en gesprekken om te zetten in bruikbare content. Dit houdt de dagelijkse uitvoering op gang en vermindert tegelijkertijd de inspanningen die aan administratief werk worden besteed.

💟 Bonus: naarmate projecten groeien, hebt u snellere manieren nodig om de voortgang te begrijpen en gesprekken om te zetten in actie. ClickUp BrainGPT, een desktop-app, breidt de mogelijkheden van Brain uit om projectmanagement op grote schaal te ondersteunen. Breid ClickUp BrainGPT uit naar uw hele werkruimte om verbonden tools te doorzoeken, spraakinvoer te gebruiken en met geavanceerde AI-modellen te werken op één plek. Het kan: Zet discussies om in actie: zet notulen van vergaderingen, opmerkingen en updates om in gestructureerde taken met eigenaren en deadlines.

Plan met context: genereer projectplannen, mijlpalen en taakverdelingen op basis van bestaand werk en historische gegevens

Minder handmatige updates: maak automatisch conceptstatusrapporten en voortgangsoverzichten zonder dat u input van het team hoeft te verzamelen.

Werk vanuit één AI-laag: gebruik geavanceerde modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini zonder van tool te wisselen of de context van het project te verliezen

Automatiseer werkstroom en verminder handmatige inspanningen

ClickUp Automatisering neemt repetitief werk uit handen. In plaats van taken handmatig bij te werken of updates bij te houden, kunt u regels instellen die werk toewijzen, statussen wijzigen, waarschuwingen versturen of taken doorsturen zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo blijven projecten op schema, zelfs als niemand ze nauwlettend in de gaten houdt.

Met ClickUp AI Agents gaat automatisering nog een stap verder. Deze agents kunnen op basis van de context van uw werkruimte volgende stappen voorstellen, updates samenvatten en helpen bij het beheren van de taakstroom tussen projecten.

Automatiseer repetitieve taken en bespaar tijd met ClickUp AI-agents

Plan uw dag met kant-en-klare sjablonen

Wanneer uw werk volgens bekende patronen verloopt, kunt u tijd besparen en beslissingsmoeheid verminderen door te beginnen met een beproefde structuur. De gratis sjablonen van ClickUp bieden u een eenvoudig raamwerk dat u kunt aanpassen aan uw dagelijkse routine.

Met de ClickUp Daily Planner Template kunt u bijvoorbeeld uw dagelijkse taken en tijdsblokken op één plek organiseren. U kunt uw dag in kaart brengen en de kalenderweergave gebruiken om deadlines en schema's duidelijk te zien. Op deze manier blijft uw dagelijkse planning realistisch en uitvoerbaar.

Ontvang een gratis sjabloon Plan en structureer uw dag met behulp van de ClickUp Daily Planner Template om prioriteiten om te zetten in duidelijke, uitvoerbare taken.

De beste functies van ClickUp

Projectzichtbaarheid: krijg een realtime weergave van de voortgang, prioriteiten en werklasten via aanpasbare ClickUp-dashboards.

Samenwerking aan documentatie: maak en deel SOP's, SOW's en andere documentatie met maak en deel SOP's, SOW's en andere documentatie met ClickUp Docs , waarbij relevante documenten rechtstreeks aan taken worden gekoppeld voor context.

Visuele samenwerking: brainstorm ideeën, breng werkstroom in kaart en zet concepten om in actie met brainstorm ideeën, breng werkstroom in kaart en zet concepten om in actie met ClickUp Whiteboards.

Contextuele communicatie: houd gesprekken in verbinding met taken en projecten met houd gesprekken in verbinding met taken en projecten met ClickUp Chat

Gestructureerde intake: leg verzoeken, feedback of vereisten vast en zet ze om in uitvoerbaar werk met leg verzoeken, feedback of vereisten vast en zet ze om in uitvoerbaar werk met ClickUp Formulieren.

Limieten van ClickUp

Het brede bereik aan functies van het platform kan voor nieuwe gebruikers wat moeilijk zijn.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik waardeer de vele functies die ClickUp biedt, waarmee ik zowel kortetermijntaken gedurende de week als complexere, maandenlange projecten kan beheren. Ik vind het fijn dat ik gemakkelijk kan bijhouden voor welke taken ik verantwoordelijk ben en hoe urgent ze zijn, waardoor mijn dagelijkse werkstroom eenvoudig wordt.

Ik waardeer de vele functies die ClickUp biedt, waarmee ik zowel kortetermijntaken gedurende de week als complexere, maandenlange projecten kan beheren. Ik vind het fijn dat ik gemakkelijk kan bijhouden voor welke taken ik verantwoordelijk ben en hoe urgent ze zijn, waardoor mijn dagelijkse werkstroom eenvoudig wordt.

2. Trello (het beste voor visuele projectbijhouden in Kanban-stijl met eenvoudige automatisering)

via Trello

Als u eenvoudige projecten overzichtelijk wilt beheren, biedt Trello een gebruiksvriendelijk systeem. Het is gebaseerd op een Kanban-structuur met borden, lijsten en kaarten, waardoor u taken gemakkelijk kunt organiseren en de voortgang in één oogopslag kunt zien.

Butler, de ingebouwde automatisering van Trello, neemt het repetitieve werk uit het beheer van uw borden weg. Het kan automatisch kaarten tussen lijsten verplaatsen, taken aan teamgenoten toewijzen, deadlines bijwerken en zelfs complexe werkstroom met meerdere stappen triggeren op basis van door u ingestelde regels.

Trello AI helpt je om duidelijk te communiceren en efficiënter te werk te gaan binnen je kaarten. Je kunt het gebruiken om te brainstormen over ideeën op basis van je onderwerpen en actiepunten te identificeren die je direct aan je kaarten kunt toevoegen.

De beste functies van Trello

Zet e-mails en Slack-berichten om in uitvoerbaar werk door gesprekken vast te leggen als Trello-kaarten.

Houd uw werk naadloos bij door kaartspiegeling te gebruiken om taken van verschillende borden op één plek te bekijken.

Start meerdere projecten sneller met kant-en-klare sjablonen die zijn ontworpen om borden en veelvoorkomende teamwerkstroom te standaardiseren.

Limieten van Trello

Naarmate projecten groeien, kan het navigeren door boards en het vinden van details een uitdaging worden

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 6 per maand per gebruiker

Premium: $ 12,50/maand per gebruiker

onderneming: $ 17,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Trello-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 13.800 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het fijn dat ik met Trello mijn werk kan opsplitsen in verschillende secties en subsecties, waardoor ik projecten gemakkelijk kan ordenen op onderwerp of taak. Deze opsplitsing helpt me echt om dingen op een rijtje te zetten en te voorkomen dat mijn werk rommelig wordt. Ik vind de optie voor kleur-tag ook handig, omdat ik daarmee taken kan categoriseren op basis van hun belang of specialisatiebehoeften.

Ik vind het fijn dat ik met Trello mijn werk kan opsplitsen in verschillende secties en subsecties, waardoor ik projecten gemakkelijk kan ordenen op onderwerp of taak. Deze opsplitsing helpt me echt om dingen op een rijtje te zetten en te voorkomen dat mijn werk rommelig wordt. Ik vind de optie voor kleur-tag ook handig, omdat ik daarmee taken kan categoriseren op basis van hun belang of specialisatiebehoeften.

📖 Lees meer: Beste alternatieven en concurrenten voor Trello

3. Monday. com (het beste voor aanpasbare werkstroom met zichtbaarheid van de werklast en tijd voor alle teams)

Monday.com is een flexibel werkbeheersysteem dat teams helpt bij het efficiënt plannen en bijhouden van projecten. Dankzij de zeer aanpasbare borden en werkstroom kunt u het werk structureren naar de behoeften van uw team.

U kunt uw werk in verschillende weergaven bekijken, waaronder Kanban, tijdlijn, gantt, kalender en werklastweergave. Met aanpasbare dashboards kunt u elk project in realtime bijhouden. Grafieken, nummers en werkbelastingsindicatoren geven de voortgang en belangrijke statistieken weer.

Tijdsregistratie en werkbelastingsbeheer bieden zichtbaarheid in de duur van taken en helpen het werk binnen uw team in evenwicht te brengen. Tegelijkertijd maken resourceplanning en projecttracking het voor u gemakkelijker om mijlpalen te definiëren en afhankelijkheden efficiënt te beheren.

Monday.com beste functies

Werk samen met WorkDocs door referentiemateriaal rechtstreeks in Monday.com te maken en te beheren.

Verzamel input van clients, partners of teamgenoten met WorkForms, waarbij reacties automatisch aan borden worden toegevoegd.

Koppel uw tools met integraties in meer dan 200 apps, zoals Slack, Google Drive, Teams, Zoom en Salesforce

Limieten van Monday.com

Het platform ondersteunt geen meerdere niveaus van subitems voor gedetailleerde projectuitsplitsingen.

Prijzen van Monday.com

Free

Standaard: $ 14/maand per zetel

Pro: $ 24/maand per zetel

Onderneming: Aangepaste prijzen

Monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 14.700 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday.com?

Een recensie op Capterra zegt:

Wat ik het leukst vond aan monday.com is de visueel aantrekkelijke interface en de aanpasbare werkstroom. De drag-and-drop-functie maakt projectmanagement intuïtief en de integratiemogelijkheden met apps zoals Slack, Google Drive en Zoom zijn uitstekend.

Wat ik het leukst vond aan monday.com is de visueel aantrekkelijke interface en de aanpasbare werkstroom. De drag-and-drop-functie maakt projectmanagement intuïtief en de integratiemogelijkheden met apps zoals Slack, Google Drive en Zoom zijn uitstekend.

👀 Leuk weetje: ClickUp heeft de grens van 3,6 miljard aangemaakte taken overschreden, waarvan 1 miljard in slechts één jaar tijd is toegevoegd 🚀

4. Wrike (het meest geschikt voor het beheren van complexe projecten met controles en automatisering op ondernemingsniveau)

via Wrike

Met Wrike kunt u werkstroom, statussen en item aanpassen aan de terminologie en werkstijl van uw team.

Automatisering op ruimteniveau ondersteunt dit verder door regels en acties toe te passen op team- of afdelingsniveau. Dit helpt bij het standaardiseren van processen, terwijl verschillende manieren van werk binnen de organisatie worden ondersteund.

Als u moet plannen en brainstormen, gebruik dan Wrike Whiteboard om ideeën met uw team te delen. Ideeën die op het whiteboard worden bedacht, kunnen rechtstreeks aan projectplannen worden gekoppeld, waardoor het gemakkelijker wordt om van discussie naar uitvoering over te gaan zonder de context te verliezen.

Het platform stroomlijnt ook de manier waarop werk in het systeem wordt ingevoerd. Dynamische aanvraagformulieren standaardiseren de invoer van interne en externe gebruikers en leggen verbinding tussen aanvragen en de juiste werkstroom. Door ervoor te zorgen dat details vroeg worden vastgelegd, voorkomt u onnodige follow-ups en kunt u met een duidelijker beeld aan de slag.

De beste functies van Wrike

Gebruik AI-gestuurde werkintelligentie om taakcontent te genereren en projectbesprekingen rechtstreeks in Wrike samen te vatten

Hergebruik projectblauwdrukken om snel terugkerende taken of volledige projecten met gestandaardiseerde werkstroom te maken

Beveilig werkruimten en beheer de toegang via op rollen gebaseerde toestemming en tweefactorauthenticatie om gevoelige werk te beschermen.

Limieten van Wrike

Het platform biedt geen herinneringen en notificaties voor aankomende taken, waardoor deadlines gemakkelijk over het hoofd worden gezien zonder extra bijhouden.

Prijzen van Wrike

Free

Team: $ 10/maand per gebruiker

Business: $ 25/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,2/5 (meer dan 4.470 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Een recensie op Reddit zegt:

Ik heb heel wat PM-systemen gebruikt en ik ben erg te spreken over Wrike. Niet alleen omdat ik PM ben, maar ook omdat alle 30 leden van mijn team het gemakkelijk onder de knie hebben gekregen en het dagelijks gebruiken. Het maakt mijn werk als PM een stuk gemakkelijker dat we 100% gebruik maken van deze software.

Ik heb heel wat PM-systemen gebruikt en ik ben erg te spreken over Wrike. Niet alleen omdat ik PM ben, maar ook omdat alle 30 leden van mijn team het gemakkelijk onder de knie hebben gekregen en het dagelijks gebruiken. Het maakt mijn werk als PM een stuk gemakkelijker dat we 100% gebruik maken van deze software.

5. Asana (het meest geschikt voor cross-functionele projectuitvoering gekoppeld aan doelen en resultaten)

via Asana

Asana is software voor werk- en projectmanagement waarmee je werk voor verschillende teams kunt plannen en beheren in één gedeelde werkruimte.

Voor de dagelijkse uitvoering kunt u taken aanmaken met duidelijke eigenaren en deadlines. Verdeel het werk in subtaaken en volg de voortgang met behulp van lijst-, bord-, kalender- of tijdlijnweergaven.

Naarmate het werk toeneemt, bieden portfolio's u één plek om meerdere projecten te volgen. U krijgt een duidelijk zichtbaarheid van de voortgang zonder tussen projectruimtes te hoeven schakelen. Doelen koppelen dit werk terug aan de prioriteiten van het bedrijf en laten zien hoe de uitvoering tot echte resultaten leidt.

Asana AI voegt een extra laag intelligentie toe aan uw werkstroom. Het werkt rechtstreeks met uw projectgegevens, vat de projectstatus samen en identificeert belemmeringen en risico's, zodat u met vertrouwen beslissingen kunt nemen.

De beste functies van Asana

Standaardiseer teamwerkstroom met meer dan 80 kant-en-klare sjablonen voor veelvoorkomende projecten en taken

Beheer processen op grote schaal door bundels voor meerdere projecten op één plek te maken en bij te werken

Concentreer u op belangrijk werk met een inbox die relevante updates levert en afleidingen vermindert

Limieten van Asana

Er is een limiet aan automatische backlinking tussen gerelateerde taken en projecten, waardoor het moeilijker is om verbindingen te zien

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis

Starter: $ 13,49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 30,49/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 12.800 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind Asana erg prettig in het gebruik, omdat ik al mijn gedachten en ideeën op één plek kan dumpen en ze vervolgens kan ordenen in een duidelijk plan. Het maakt het werk met teamleden gemakkelijk, van het delen van taken tot het samenwerken via opmerkingen op ieders eigen tijdlijn. Ik vind ook de flexibiliteit rond notificaties prettig, of ze nu via e-mail of rechtstreeks in de app binnenkomen.

Ik vind Asana erg prettig in het gebruik, omdat ik al mijn gedachten en ideeën op één plek kan dumpen en ze vervolgens kan ordenen in een duidelijk plan. Het maakt het werk met teamleden gemakkelijk, van het delen van taken tot het samenwerken via opmerkingen op ieders eigen tijdlijn. Ik vind ook de flexibiliteit rond notificaties prettig, of ze nu via e-mail of rechtstreeks in de app binnenkomen.

📖 Lees meer: Beste alternatieven en concurrenten van Asana

6. Akiflow (het meest geschikt voor taakgestuurde kalenderplanning met een sterke focus op dagelijkse taken en tijdblokkering)

via Akiflow

In Akiflow kunt u uw taken eenvoudig omzetten in uitvoerbare kalender-gebeurtenissen, zodat uw abonnement aansluit bij uw daadwerkelijk beschikbare uren.

Met natuurlijke taalplanning kunt u taken aanmaken en plannen met behulp van eenvoudige tekst zoals "morgen om 10 uur voor 1 uur". Met de focusmodus en tijdvakken kunt u soortgelijke taken in speciale blokken organiseren, terwijl u uw werk ongestoord kunt blijven uitvoeren.

Aki, de AI-assistent, helpt u efficiënter te werken door planningsconflicten op te sporen en aanpassingen voor te stellen. Het houdt uw dag in balans, zodat u zich kunt concentreren op het werk dat echt resultaat oplevert.

De beste functies van Akiflow

Organiseer taken met projecten en tags om structuur aan te brengen, weergaven te filteren en je te concentreren op het belangrijkste werk.

Leg snel vast en beheer ze vanaf elke locatie met behulp van de opdrachtbalk en snelkoppelingen, en verminder het wisselen van context.

Deel uw beschikbaarheid via een boekingslink zodat anderen moeiteloos vergaderingen kunnen plannen

Limieten van Akiflow

De Aki-chatten-functie kan instructies soms verkeerd interpreteren, waardoor taken niet worden uitgevoerd zoals bedoeld.

Prijzen van Akiflow

7 dagen gratis proefversie

Pro Monthly: $ 34/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Akiflow

G2: 4,8/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Akiflow?

Een recensie op Capterra zegt:

Ik ben Akiflow gaan gebruiken om één enkele bron van informatie te hebben voor mijn verschillende apps. Ik had een plek nodig waar alle taken samenkomen, zodat ik een overzicht heb van wat er nog op mijn nog te doen lijst staat. Akiflow heeft een strakke gebruikersinterface en ik vind het fijn dat het taken naar voren haalt (in plaats van de kalender-kanbanweergave). Ik vind de integratie met WhatsApp ook fijn, omdat ik zo gemakkelijk nieuwe taken kan toevoegen. De AI-tool werkt relatief goed.

Ik ben Akiflow gaan gebruiken om één enkele bron van informatie te hebben voor mijn verschillende apps. Ik had een plek nodig waar alle taken samenkomen, zodat ik een overzicht heb van wat er nog op mijn nog te doen lijst staat. Akiflow heeft een strakke gebruikersinterface en ik vind het fijn dat het taken naar voren haalt (in plaats van de kalender-kanbanweergave). Ik vind de integratie met WhatsApp ook fijn, omdat ik zo gemakkelijk nieuwe taken kan toevoegen. De AI-tool werkt relatief goed.

🌟 Bonus: De Super Agents van ClickUp helpen kleine teams zich veel groter te voelen dan ze zijn door stilletjes de dagelijkse drukke werkzaamheden voor projecten, chatten en documenten af te handelen. Deze omgevingsbewuste, zelflerende en contextuele agents kunnen een groot deel van het repetitieve werk dat u dagelijks moet doen, overnemen. Een Super Agent kan bijvoorbeeld inkomende verzoeken van clients sorteren, berichten omzetten in taken, statussen bijwerken en eigenaren vriendelijke herinneringen sturen voordat er iets misgaat. Het kan snelle antwoorden voor clients opstellen, vergaderingen omzetten in duidelijke actiepunten en eenvoudige voortgangsupdates delen met uw team. Achter de schermen houden Super Agents checklists bij, vullen ze details in en markeren ze blokkades, zodat uw medewerkers zich kunnen concentreren op het zinvolle, impactvolle werk. Versnel werkstroom met Super Agents in ClickUp

7. Basecamp (het beste voor gecentraliseerde teamcommunicatie met minimale overhead voor projectmanagement)

via Basecamp

Basecamp is een platform voor projectmanagement en samenwerking dat taken en communicatie op één plek samenbrengt.

Alles wat met een project te maken heeft, inclusief taken, berichten, bestanden en planningen, staat op één centrale ruimte. Uw teamleden kunnen in één oogopslag de volledige context zien, waardoor er minder verwarring ontstaat.

De Hill Chart biedt een uniek perspectief op voortgang. In plaats van een algemeen voltooiingspercentage geeft een heuvelvormige curve de levenscyclus van een taak weer.

In stand houden van de verbinding met uw team is ook eenvoudig. U hebt Campfire Group Chat voor groepsdiscussies en Pings voor het versturen van privéberichten.

De beste functies van Basecamp

Automatiseer statusupdates met check-ins die uw team vragen om regelmatig de voortgang te delen.

Koppel berichten, taken, kaarten, gebeurtenissen, documenten of bestanden aan elkaar om automatisch referenties te maken en gerelateerde items met elkaar in verbinding te brengen.

Houd de tijd bij die u aan taken en documenten besteedt om de inspanning van het project te meten en een nauwkeurige facturering te ondersteunen.

Limiet van Basecamp

Het ontbreken van nieuwere functies, waaronder AI en interactieve grafieken, maakt de tool minder up-to-date

Prijzen van Basecamp

Free

Basecamp Plus: $ 15 per maand per gebruiker

Basecamp Pro onbeperkt: $349/maand

Beoordelingen en recensies van Basecamp

G2: 4,1/5 (meer dan 5400 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 14.300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Basecamp?

Een G2-recensie zegt:

Basecamp vereenvoudigt projectmanagement en biedt me toch de diepgang die ik nodig heb om complexe werkstroom te overzien. Het platform voelt intuïtief aan, maar is krachtig genoeg om de technische complexiteit van mijn projecten aan te kunnen.

Basecamp vereenvoudigt projectmanagement en biedt me toch de diepgang die ik nodig heb om complexe werkstroom te overzien. Het platform voelt intuïtief aan, maar is krachtig genoeg om de technische complexiteit van mijn projecten aan te kunnen.

📖 Lees meer: Topalternatieven voor Basecamp

8. Jira (het beste voor agile softwareontwikkeling met geavanceerde bijhouden van problemen en rapportage)

via Jira

Jira, van Atlassian, is een Agile-app voor projectmanagement die zich richt op ontwikkelaarsgerichte werkstroom voor software- en engineeringteams. Oorspronkelijk ontwikkeld voor het bijhouden van bugs, ondersteunt het nu Agile-teams via Jira Software, Service Management, Work Management en Align.

Met de Scrum- en Kanban-borden kunt u de voortgang volgen en snel knelpunten identificeren. Met issue management kunt u taken, verhalen, bugs en epics bijhouden met prioriteiten, statussen, deadlines en bijlagen. Het houdt ook een voltootte geschiedenis bij van alle updates voor volledige traceerbaarheid.

Voor grotere teams biedt Jira portfolio- en resourcebeheer via Advanced Roadmaps. U kunt tijdlijnen en teamcapaciteit plannen en ervoor zorgen dat de werklast gelijkmatig wordt verdeeld.

De beste functies van Jira

Houd de prestaties van uw team en de voortgang van uw projecten bij met burndown-grafieken, snelheidsgrafieken, controlekaarten en aanpasbare dashboards.

Beheer de toegang met gedetailleerde veiligheid-instellingen om te bepalen wie projectelementen kan weergave, bewerking of beheren.

Integreer tools door Jira te koppelen aan duizenden apps, waaronder Confluence, GitHub, Bitbucket en Microsoft Teams

Limieten van Jira

Jira-notificaties kunnen overweldigend zijn en vereisen regelmatig beheer om rommel in uw inbox te voorkomen.

Prijzen van Jira

Free

Standaard: $ 7,91/maand per gebruiker

Premium: $ 14,54/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Jira-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 7200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 15.200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jira?

Een recensie op Capterra zegt:

Ik gebruik het nu al vier jaar op rij en de ervaring is meeslepend. Het is het eerste wat ik gebruik als ik aan mijn werkdag begin. Ik houd de taken bij die ik moet uitvoeren en begin met de items met de hoogste prioriteit. Het is eenvoudiger in gebruik na een periode en ik kan gemakkelijk vertakkingen in GitHub controleren met behulp van de commando's die zijn gespecificeerd in de Jira-gebruikersinterface.

Ik gebruik het nu al vier jaar op rij en de ervaring is meeslepend. Het is het eerste wat ik gebruik als ik aan mijn werkdag begin. Ik houd de taken bij die ik moet uitvoeren en begin met de items met de hoogste prioriteit. Het is eenvoudiger in gebruik na een periode en ik kan gemakkelijk vertakkingen in GitHub controleren met behulp van de commando's die zijn gespecificeerd in de Jira-gebruikersinterface.

9. Zoho Projects (het meest geschikt voor projectuitvoering en facturering binnen het Zoho-ecosysteem)

via Zoho Projects

Als uw team al Zoho-tools gebruikt, is Zoho Projects een projectmanagementoplossing die uw bestaande installatie uitbreidt.

Het platform helpt u bij het plannen en uitvoeren van projecten met een duidelijke taakstructuur die is opgebouwd rond mijlpalen, taken en subtaaken. Bovendien zorgen taakafhankelijke afhankelijkheden ervoor dat het werk in de juiste volgorde wordt uitgevoerd en krijgt u een duidelijk zichtbaarheid in de voortgang.

Terwijl taken worden uitgevoerd, kunt u met de ingebouwde tijdsregistratie uren registreren en goedkeuren via timers en urenregistratie. Deze invoeren kunnen worden omgezet in facturen met behulp van Zoho Books- of Zoho Invoice-integraties, zodat u de uitvoering van projecten kunt koppelen aan de facturering.

De beste functies van Zoho Projects

Houd de capaciteit van uw team in de gaten en verdeel het werk opnieuw met behulp van werklastgrafieken die overbelasting en knelpunten helpen voorkomen.

Automatiseer de uitvoering van taken en overdrachten met blauwdrukken en workflowregels die eigenaren toewijzen, velden bijwerken en notificaties trigger.

Communiceer en werk samen in context via de ingebouwde chatten en e-mailgebaseerde Taak-updates.

Limiet van Zoho Projects

De rapportage van het platform is niet altijd nauwkeurig en kan problemen veroorzaken bij het presenteren van gegevens aan belanghebbenden

Prijzen van Zoho Projects

Free

Premium: $ 3,90/maand per gebruiker

onderneming: $ 7,80/maand per gebruiker

Ultimate: $ 10/maand per gebruiker

Zoho Projects Plus: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoho Projects

G2: 4,3/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (840+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Projects?

Een recensie op Reddit zegt:

Ik gebruik Zoho Projects nu ongeveer een jaar en over het algemeen is het een fijne tool voor taak- en projectmanagement. De integratie met andere Zoho-apps verloopt naadloos, wat een groot pluspunt is als je al in het Zoho-ecosysteem zit.

Ik gebruik Zoho Projects nu ongeveer een jaar en over het algemeen is het een fijne tool voor taak- en projectmanagement. De integratie met andere Zoho-apps verloopt naadloos, wat een groot pluspunt is als je al in het Zoho-ecosysteem zit.

10. Notion (het beste voor flexibel projectmanagement in combinatie met documentatie en kenniscentra)

via Notion

Notion is een projectmanagementtool die zowel gestructureerde planning als flexibele uitvoering ondersteunt.

In plaats van vaste taakformaten kunt u met Notion aangepaste databases bouwen met uw eigen velden (prioriteit, status, toegewezen persoon, deadlines, tags). Dezelfde database kan vervolgens in meerdere weergaven worden getoond voor gedetailleerde taakplanning en projectoverzicht op hoog niveau.

Dashboards halen gegevens uit meerdere bronnen en zetten deze om in visuele grafieken, waardoor teams een duidelijke weergave krijgen van de voortgang.

Om handmatige inspanningen te verminderen, ondersteunt Notion ook automatisering via AI Autofill. Het werkt met de informatie in uw werkruimte om tags of categorieën toe te wijzen en belangrijke punten zoals statistieken, belangrijke resultaten of actiepunten uit beschrijvingen te halen.

De beste functies van Notion

Stel gedetailleerde toestemming in met toegangsregels op pagina-niveau die automatisch toestemming verlenen op basis van de toegewezen persoon of eigenaar.

Voer geautomatiseerde sprints uit met behulp van ingebouwde werkstroom om backlogs te beheren en bugs op één plek bij te houden

Houd PRD's verbonden door vereisten en gerelateerde projectinformatie rechtstreeks op elke pagina op te slaan

Limieten van Notion

De projectmanagementfuncties zouden sterker kunnen zijn en gebruikers in staat stellen om nog te doen-lijstjes te maken en te dateren zonder afhankelijk te zijn van een database.

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12/maand per gebruiker

Business: $ 24/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,6/5 (meer dan 8.900 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Een G2-recensie zegt:

Ik gebruik Notion voor mijn studie om aantekeningen te maken en mijn werkstroom te beheren met een takenlijst. Ik vind het fijn dat ik alles perfect kan ordenen, net als in een notitieboekje, waardoor ik alles wat ik nodig heb op een overzichtelijke manier kan terugvinden. Het helpt me om stress te verminderen door alles op orde te hebben, zodat ik gemakkelijk kan zien wat er nog moet gebeuren en wat ik vervolgens moet doen.

Ik gebruik Notion voor mijn studie om aantekeningen te maken en mijn werkstroom te beheren met een takenlijst. Ik vind het fijn dat ik alles perfect kan ordenen, net als in een notitieboekje, waardoor ik alles wat ik nodig heb op een overzichtelijke manier kan terugvinden. Het helpt me om stress te verminderen door alles op orde te hebben, zodat ik gemakkelijk kan zien wat er nog moet gebeuren en wat ik vervolgens moet doen.

📚 Lees meer: De beste alternatieven voor Notion voor effectief projectmanagement

11. Todoist (het beste voor lichtgewicht taakbeheer en het opbouwen van gewoontes met minimale wrijving)

via Todoist

Todoist biedt natuurlijke taakinvoer, waardoor u taken eenvoudig kunt toevoegen doorplatte tekst in te voeren. Voer gewoon 'Rapport morgen om 17.00 uur indienen #Werk p1' in en Todoist stelt automatisch de deadline en prioriteit voor u in.

Terugkerend werk wordt met een hoge mate van flexibiliteit afgehandeld. U kunt flexibele schema's maken, zoals taken die elke weekdag, elke derde vrijdag of met aangepaste intervallen worden herhaald. Dit maakt het bijzonder effectief voor het beheren van routines en doorlopende operationele werkzaamheden.

Bovendien stimuleert het platform consistentie door middel van de ingebouwde Karma-functie. Door voltooide taken en productiviteitstrends in de loop van de tijd bij te houden, biedt Karma u inzicht in uw voortgang en helpt het u om consistente gewoontes aan te houden.

De beste functies van Todoist

Stel snel herinneringen in door ze in Quick Add in te voeren, zodat u nooit een tijdgevoelige taak mist.

Concentreer u op vandaag met de Today-weergave om uw taken te voltooien en aan het einde van de dag #TodoistZero te bereiken.

Beheer de toegang tot projecten door openbare teamprojecten aan te maken voor eenvoudig deel of privéprojecten voor gevoelig werk.

Limieten van Todoist

De add-in van Outlook zou secties en toewijzingsfuncties moeten bevatten om terugkerende taken te ondersteunen.

Prijzen van Todoist

Beginner: Gratis

Pro: $7/maand per gebruiker

Business: $ 10/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4,5/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Todoist?

Een recensie op Capterra zegt:

Het was heel eenvoudig om aan de slag te gaan. Ik heb het gewoon gedownload en kon meteen beginnen met het toevoegen van taken. Geen ingewikkelde installatie of zo. Het ontwerp is strak, wat ik prettig vind. Het is niet rommelig, dus ik kan zien wat ik nog te doen heb zonder afgeleid te worden. Ik kan mijn taken op mijn telefoon en laptop bekijken, wat superhandig is.

Het was heel eenvoudig om aan de slag te gaan. Ik heb het gewoon gedownload en kon meteen beginnen met het toevoegen van taken. Geen ingewikkelde installatie of zo. Het ontwerp is strak, wat ik prettig vind. Het is niet rommelig, dus ik kan zien wat ik nog te doen heb zonder afgeleid te worden. Ik kan mijn taken op mijn telefoon en laptop bekijken, wat superhandig is.

Breid de capaciteit van uw team uit zonder extra kosten door deze AI-agents voor bedrijven in te zetten. 👇

Neem de controle over uw werk en verminder chaos met ClickUp

Upbase werkt goed voor eenvoudige planning, maar kan beperkend aanvoelen zodra uw werk dynamischer wordt. ClickUp is ontwikkeld voor die volgende fase. Het hanteert een uniforme aanpak om het werk georganiseerd te houden en het voortdurend schakelen tussen apps te verminderen.

Met ClickUp is de voortgang zichtbaar in meerdere weergaven en blijven deadlines duidelijk dankzij de AI-aangedreven kalender. Kennis en uitvoering blijven met elkaar gekoppeld, terwijl intelligente prompts en samenvattingen teams helpen zich te concentreren op wat het belangrijkst is.

Als u één systeem wilt dat meegroeit met uw werkstroom en niet omheen, dan is ClickUp een krachtig alternatief voor Upbase.

Begin gratis met ClickUp en houd al uw werk op één plek bij elkaar.