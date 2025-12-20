Hoe u hiaten in productdocumentatie kunt opsporen

Als je je product door en door kent, is het moeilijk om te zien wat er ontbreekt.

De ogenschijnlijk voor de hand liggende werkstroom die u overslaat? Uw gebruikers hebben precies die stappen nodig. De functie waarvan u denkt dat iedereen die kent? De helft van uw gebruikers heeft er nog nooit van gehoord.

Door te leren hiaten in productdocumentatie te identificeren, begrijpt u waar gebruikers vastlopen en waarom uw huidige documenten hun problemen niet oplossen.

Gelukkig laten hiaten in de documentatie duidelijke signalen achter; u moet alleen weten waar u ze kunt vinden.

In deze blogpost gaan we die signalen onderzoeken en laten we je zien hoe ClickUp je proces voor het analyseren van hiaten in documentatie stroomlijnt. 📃

Waarom het identificeren van hiaten in documentatie cruciaal is

U kunt beschikken over de beste tools en het slimste team, maar als uw productdocumentatie onvolledig is, kan alles in het honderd lopen.

Door deze prestatiegaten vroegtijdig op te sporen, kunt u:

Ontdek stille blokkades die de voortgang vertragen, maar niet op roadmaps verschijnen.

Geef nieuwe medewerkers echte context in plaats van halve antwoorden en versnipperde berichten.

Verminder herhaaldelijk begeleiden dat tijd van het team kost

Houd crossfunctioneel werk op één lijn zonder voortdurend te hoeven controleren

Maak er een gewoonte van om documenten bij te werken wanneer er iets verandert, niet achteraf.

💡 Pro-tip: Voer, voordat u met grootschalig documentatiewerk begint, een snelle SWOT-analyse uit met uw interne team. Identificeer verbeterpunten en waar slechte prestaties op het gebied van kennisdeling teams hebben vertraagd. Dit helpt om doelen te verduidelijken, af te stemmen met human resources en fundamentele componenten te benadrukken die van invloed zijn op het genereren van inkomsten.

Veelvoorkomende tekenen van hiaten in documentatie

Uw hiaten in de documentatie komen tot uiting in interne en externe factoren, zoals gedrag van gebruikers, ondersteuningsgegevens en wrijving binnen het team. De kunst is om deze verbindingen te leggen voordat ze tot dure problemen leiden.

Hier zijn enkele signalen om op te letten:

40% van uw tickets gaat over dezelfde integratie

Gebruikers bouwen uitgebreide hacks in plaats van uw beoogde werkstroom te gebruiken.

Uw team besteedt de helft van zijn tijd aan het uitleggen van iets dat vanzelfsprekend is.

Het percentage voltooide onboarding-processen daalt sterk wanneer gebruikers steeds bij dezelfde stap afhaken.

Interne teams vragen wekelijks om dezelfde productverduidelijkingen

Zoekanalyses onthullen mislukte queries, zelfs wanneer gebruikers voor de hand liggende vragen typen.

Er worden nieuwe functies gelanceerd, maar de acceptatie van het product blijft laag.

🧠 Leuk weetje: Het woord 'documentatie ' werd voor het eerst gebruikt in 1753 in de geschriften van auteur en drukker Samuel Richardson. Het komt van het Latijnse documentātiō, wat 'instructie' of 'onderwijs' betekent.

Signaal dat u opmerkt Wat dit eigenlijk betekent Documentatiekloof erachter Herhaalde supporttickets over dezelfde functie Gebruikers kunnen een taak niet zelfstandig voltooien Ontbrekende of onduidelijke stappenplan-begeleiding Gebruikers creëren workarounds of hacks De beoogde werkstroom wordt niet begrepen Documenten gaan uit van voorkennis over het product Teams leggen elke week intern hetzelfde uit Kennis zit in de hoofden van mensen Geen betrouwbare interne referentie Onboarding-uitval bij dezelfde stap Gebruikers komen op een onduidelijk beslissingsmoment terecht Ontbrekende context over wat er daarna gebeurt Zoekopdrachten in het helpcentrum leveren geen resultaten op Taalverschillen Documenten gebruiken interne terminologie, geen taal van de gebruiker Functies worden geleverd, maar het gebruik blijft laag Gebruikers zien geen waarde Geen uitleg over 'waarom dit belangrijk is' of gebruiksscenario's

Hoe betere documentatie de acceptatie van producten bevordert

Goede documentatie neemt de wrijving weg tussen 'Ik wil dit proberen' en 'Ik haal hier waarde uit'.

Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van het schrijven van betere technische documentatie. 🗂️

Verkort de tijd tot de eerste winst: duidelijke walkthroughs en snelstartgidsen stellen gebruikers in staat om snel waardevolle resultaten te behalen.

Vermindert vroegtijdig afhaken: Duidelijke uitleg van functies voorkomt dat gebruikers vastlopen en de tool niet meer gebruiken.

Verhoogt het vertrouwen van gebruikers: stapsgewijze voorbeelden en afbeeldingen maken nieuwe werkstroomen minder intimiderend.

Ondersteunt verschillende leerstijlen: Uitgebreide documentatie biedt voor sommigen snelle checklists en voor anderen diepgaande handleidingen.

Minimiseert verzoeken om ondersteuning: gedetailleerde FAQ's en probleemoplossingsgidsen stellen gebruikers in staat om problemen zelfstandig op te lossen.

🔍 Wist u dat? Lezen is geen intuïtieve vaardigheid; het vereist expliciete, gestructureerde instructies. Als uw documentatie ervan uitgaat dat gebruikers het wel 'wel zullen begrijpen', ontbreken er mogelijk belangrijke stappen voor het begrip.

Hoe u ontbrekende of onduidelijke informatie kunt opsporen

Het opsporen van hiaten in de documentatie vereist systematische methoden die precies aan het licht brengen waar gebruikers de meeste moeite mee hebben.

Hier zijn enkele technieken:

1. Loop een week mee met uw ondersteuningsteam

De beste inzichten krijg je door supportgesprekken bij te wonen en transcripties van live chats te lezen.

U ontdekt welke vragen uw team tot wanhoop drijven omdat ze deze voortdurend moeten beantwoorden. Deze gesprekken leggen precies bloot op welke momenten gebruikers tegen een muur aanlopen.

Nog belangrijker is dat u aantekeningen maakt van de exacte taal die klanten gebruiken. Hun woorden onthullen vaak aannames die uw documentatie ten onrechte doet.

📌 Voorbeeld: Als uw ondersteuningsteam voortdurend uitlegt hoe een tool van een derde partij moet worden aangesloten, maar uw documentatie alleen vermeldt 'voeg uw API-sleutel toe', dan is er een lacune. Gebruikers hebben vaak moeite om hun API-sleutel te vinden of de juiste toestemmingen te bepalen.

2. Breng de gebruikerservaring in kaart aan de hand van uw content

Hier wordt het interessant: haal de kernwerkstroomen van uw product tevoorschijn en doorloop ze stap voor stap met behulp van alleen uw documentatie.

Noteer tijdens het proces elk moment waarop u hiaten in uw interne kennis moet opvullen. Deze hiaten bewijzen dat uw documenten te veel voorkennis veronderstellen.

Stel bij elk beslissingsmoment de volgende vraag: Wordt in uw documentatie duidelijk genoeg uitgelegd wat er vervolgens gebeurt voor iemand die het product nog nooit heeft gezien?

📌 Exemplaar: Denk eens aan onboardingprocessen. In uw documentatie staat misschien 'configureer uw instellingen', maar er wordt nooit uitgelegd wat er gebeurt als gebruikers die stap overslaan. Werken de functies dan niet meer? Krijgen ze standaardwaarden? Deze onduidelijkheid zorgt voor verwarring, waardoor gebruikers afhaken.

3. Analyseer zoekgedragspatronen

De zoekanalyses van uw documentatiesite vertellen verhalen die uw contentteam nooit te horen krijgt. Zoek naar queries die geen resultaten opleveren of waarbij gebruikers door vijf verschillende pagina's moeten klikken.

Een ander teken waar u op moet letten, is het verschil tussen de termen die mensen intypen en de titels van uw artikelen.

📌 Voorbeeld: U merkt dat gebruikers vaak zoeken naar 'mijn account verwijderen' in uw helpcentrum, maar dat de zoekopdracht geen resultaten oplevert. Na uw zoekanalyses te hebben bekeken, realiseert u zich dat het relevante artikel de titel 'Voorkeuren voor gebruikerslevenscyclus beheren' heeft. Door deze mismatch verlaten gebruikers de website of dienen ze onnodige supporttickets in.

4. Creëer een systeem om hiaten in kaart te brengen

Zodra u al deze informatie hebt verzameld, documenteert u elke ontdekking op een centrale locatie. Vermeld daarbij de bron, de specifieke behoefte van de gebruiker en de huidige status van de documentatie.

Beoordeel ten slotte elke lacune op basis van frequentie en zakelijke impact. Deze systematische aanpak zet verspreide observaties om in bruikbare prioriteiten die de ervaring van de gebruiker verbeteren.

📌 Voorbeeld: U ziet herhaaldelijk supporttickets over 'hoe projectgegevens exporteren', maar er bestaat geen artikel over. U registreert de lacune met bronnen (tickets, teamchat), definieert de behoefte van de gebruiker en noteert het ontbrekende document. Aangezien dit meer dan 50 tickets heeft veroorzaakt en van invloed is op de retentie, krijgt het een hoge prioriteit voor de volgende Sprint.

🚀 Voordeel van ClickUp: Een van de snelste manieren om hiaten in de documentatie op te sporen, is door het gewoon rechtstreeks aan uw werkruimte te vragen. ClickUp Brain kan taken, release notes, support tickets en feedback van klanten analyseren die al in uw werkruimte aanwezig zijn. Vind hiaten in uw documentatie en zorg ervoor dat deze wordt bijgewerkt met ClickUp Brain Dit is hoe het helpt: Markeer releases die zijn geleverd zonder ondersteunende documentatie.

Maakt een verbinding tussen feedback van klanten en ticket trends en ontbrekende of zwakke documenten

Benadrukt patronen die mensen vaak over het hoofd zien tijdens handmatige beoordelingen

Maak van het identificeren van hiaten een herhaalbaar, eenvoudig proces.

📌 Voorbeeldprompt: Welke productreleases van de afgelopen 14 dagen hebben geen gekoppelde documentatie?

🚀 Voordeel van ClickUp: Wilt u georganiseerd te werk gaan zonder het saaie werk? Gebruik de sjabloon voor gap-analyse van ClickUp om uw bevindingen systematisch bij te houden. De sjabloon voor gap-analyse bevat vooraf opgestelde secties voor bronnen, gebruikersbehoeften, huidige status en rangschikking van prioriteiten om uw observaties om te zetten in bruikbare verbeteringen.

Stappen voor het uitvoeren van een analyse van hiaten in de documentatie

Het uitvoeren van een analyse van hiaten in de documentatie lijkt een overweldigende taak, totdat je deze opsplitst in behapbare stukjes.

Laten we dit proces doorlopen aan de hand van een echt scenario: u werkt bij een SaaS-bedrijf voor projectmanagement waar de klantenservice voortdurend wordt overspoeld met dezelfde vragen over functies voor teamsamenwerking. 👥

Stap 1: Bepaal uw reikwijdte en doelstellingen

Je kunt niet alles tegelijk analyseren zonder gek te worden. Begin klein: kies het gebied dat de meeste problemen veroorzaakt en concentreer je daar eerst op.

Uw missie is hier glashelder: het aantal supporttickets met betrekking tot samenwerking terugbrengen van 200 per maand naar minder dan 50 binnen acht weken. Met dit specifieke target voor ogen kunt u beter onderscheiden welke hiaten echt belangrijk zijn en welke alleen maar belangrijk lijken.

🚀 Voordeel van ClickUp: Stel vooraf een target vast met ClickUp Goals. U kunt een meetbaar doel creëren, zoals 'Het aantal supporttickets met betrekking tot samenwerking terugbrengen van 200 naar 50 in 8 weken', en dit opsplitsen in kleinere delen.

Stap 2: Verzamel uw databronnen

U wilt aanwijzingen verzamelen uit alle plaatsen waar gebruikers met uw product en documentatie in aanraking komen.

Begin met het ophalen van de ondersteuningsverzoeken van de afgelopen 90 dagen die zijn getagd met 'samenwerking'. Ga vervolgens naar uw documentatieanalyses om te zien welke artikelen over samenwerking veel verkeer genereren, maar waar mensen meteen weer wegklikken.

Dit is wat u mogelijk ontdekt: 40% van de samenwerkingstickets betreft gebruikers die volledig verdwaald zijn in de instellingen voor toestemming, 30% begrijpt het delen van bestanden niet en 20% verdrinkt in een chaos van notificaties. Ondertussen blijkt uit uw fit gap-analyse dat gebruikers maar liefst 30 seconden op uw pagina 'Team Permissions' doorbrengen voordat ze het opgeven en vertrekken.

🚀 Voordeel van ClickUp: Bouw een ClickUp-dashboard om supporttickets met betrekking tot samenwerking bij te houden. Deel ze in op type probleem en volume, zodat u snel kunt zien welke probleemgebieden escaleren en betere documentatie vereisen.

Luister naar een echte gebruiker:

We realiseerden ons dat we geen effectieve manier hadden om taken bij te houden en geen duidelijk beeld hadden van wat het productteam deed, dus gingen we op zoek naar een nieuw platform. Toen vonden we ClickUp. Het platform was de perfecte combinatie: niet te technisch en verwarrend, en niet te eenvoudig. Het gaf ons de flexibiliteit om teams en projecten op onze eigen manier te creëren, te verplaatsen en te organiseren.

Stap 3: Categoriseer en prioriteer uw bevindingen

Oké, nu je een berg aan gegevens hebt, is het tijd om er wijs uit te worden. Groepeer vergelijkbare problemen en rangschik ze op basis van hoe vaak ze voorkomen en hoeveel schade ze aan je Business toebrengen.

De instellingen voor toestemming zijn hier duidelijk de boosdoener.

Deze genereren de meeste tickets en verhinderen dat teams effectief samenwerken, wat juist de USP van uw product is. Het delen van bestanden staat op de tweede plaats, terwijl notificaties vervelend zijn, maar gebruikers niet volledig beletten hun werk te doen.

💡 Pro-tip: Combineer verschillende formaten om aan te sluiten bij verschillende leerstijlen. Voeg GIF's toe voor snelle visuele stappen, korte video's voor complexe werkstroomen, inklapbare FAQ's voor snelle lezers en codefragmenten of tabellen voor gevorderde gebruikers. U kunt zelfs een PRD maken met een combinatie van deze formaten.

Stap 4: Maak actiepunten met eigenaars en deadlines

Dit is waar de meeste teams doorgaans tekortschieten. Zeg niet alleen: 'Hé, laten we de samenwerkingsdocumenten verbeteren. ' Wees heel specifiek over wie wat doet en wanneer.

In ons voorbeeld zou u uw technisch schrijver kunnen vragen om tegen de derde week een stapsgewijze handleiding met schermafbeeldingen te maken.

Uw productmanager pakt de ontbrekende sectie over het oplossen van problemen met het delen van bestanden aan in week vijf. En uw UX-schrijver herschrijft die verwarrende uitleg over de instellingen voor notificaties in week zeven. Ziet u hoe veel duidelijker dat is?

🔍 Wist u dat? Wanneer u video-documentatie maakt, helpt het toevoegen van ondertitels slechthorende gebruikers. Het is aangetoond dat ondertitels ook de woordenschat, leesvaardigheid en concentratie van horende kijkers verbeteren. Bovendien blijkt uit eye-trackingonderzoek dat ondertitels moeiteloos worden gelezen en verwerkt, wat suggereert dat het toevoegen ervan aan walkthroughs of producttutorials de duidelijkheid verbetert zonder de cognitieve belasting te verhogen.

Stap 5: Implementeer wijzigingen en meet de klanttevredenheid

Zodra je je gloednieuwe content hebt gepubliceerd, moet je bijhouden of deze werkt.

Monitor successtatistieken gedurende ten minste 30 dagen continu en segmenteer de gegevens op artikel, fase in het gebruikersproces of zelfs productgebied om patronen te ontdekken.

Als een artikel nog steeds ondermaats presteert of gebruikers dezelfde vraag op verschillende manieren blijven stellen, overweeg dan om de koppen aan te passen, voorbeelden toe te voegen of de content te herstructureren. Documentatie is nooit 'klaar', het evolueert mee met uw product en de mentale modellen van uw gebruikers.

🚀 Voordeel van ClickUp: Stel een ClickUp-automatisering in die twee weken nadat u een document als 'Gepubliceerd' hebt gemarkeerd, een vervolgtaak triggert. Op die manier vergeet u niet om te controleren of er supporttickets zijn binnengekomen of dat gebruikers nog steeds in verwarring zijn.

Hoe meet je de effectiviteit van documentatie?

Om de effectiviteit van documentatie te meten, moet u zowel kwantitatieve statistieken als kwalitatieve feedback bijhouden om inzicht te krijgen in het gedrag en de tevredenheid van gebruikers.

Belangrijke statistieken om markttrends binnen uw technische documentatiesoftware bij te houden zijn onder andere:

Gebruiksstatistieken: paginaweergaven, tijd doorgebracht op de site, bouncepercentages en meest/minst bezochte secties

Minder supporttickets: minder helpdeskverzoeken voor goed gedocumenteerde onderwerpen

Zoekpatronen: waar gebruikers naar zoeken en of ze antwoorden vinden

Verbeterde klantervaring: Verbeterde CSAT (Customer Satisfaction Score) of CES (Customer Effort Score) op basis van een contextuele enquête

Verzamel feedback van gebruikers met:

Exit-enquêtes met de vraag 'Heeft dit u geholpen bij het volbrengen van uw Taak?'

Feedbackknoppen staan op elke documentatiepagina.

Gebruikersinterviews om pijnpunten en hiaten in de werkstroom te begrijpen

🧩 Een onopvallend vangnet om documenten accuraat te houden terwijl uw product zich ontwikkelt

Naarmate uw product verandert, is het moeilijkste deel van documentatie niet het schrijven, maar het synchroniseren van alles. Dit is waar de Super Agents van ClickUp echt van pas komen. Ze houden uw werkruimte in de gaten op veranderingen in taken, releases of vereisten en brengen vervolgens de documenten of kennisgebieden naar voren die mogelijk moeten worden bijgewerkt.

In plaats van te vertrouwen op uw geheugen of verspreide herinneringen, krijgt u een stabiel signaal dat uw team waarschuwt voordat verouderde informatie een probleem wordt. Beschouw ze als een vroegtijdige waarschuwing voor documentatiedrift: een manier om de nauwkeurigheid hoog te houden zonder extra processen of overhead toe te voegen.

Maak aangepaste, codevrije AI-agents met ClickUp

🚀 Voordeel van ClickUp: Gebruik ClickUp Forms om realtime feedback te verzamelen. Maak een eenvoudig formulier waarin u gebruikers vragen of de content nuttig was, wat er ontbreekt of waar ze vastliepen. Voeg het formulier toe aan het einde van uw documentatie en verzend de inzendingen direct naar uw documentatieteam, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd zodra de feedback binnenkomt. Succesindicatoren: Kortere time-to-waarde voor nieuwe gebruikers

Hogere acceptatiegraad van functies voor gedocumenteerde mogelijkheden

Verbeterde voltooiingspercentages voor gebruikersonboarding

Positieve sentiment in feedback en beoordelingen van gebruikers

💡 Pro-tip: voeg voortgangsmeters in checkliststijl toe aan langere tutorials of onboarding-handleidingen. Laat gebruikers stappen afvinken terwijl ze bezig zijn om een gevoel van voldoening te creëren en cognitieve overbelasting te verminderen. Bovendien dient dit als een tool voor gap-analyse bij het monitoren van de impact van documentatie.

Waarom ClickUp uw favoriete keuze is voor stressvrij documentbeheer

De productbeheersoftware van ClickUp brengt documentatie in dezelfde werkstroom als al het andere. Op deze manier vinden updates plaats naarmate het product zich ontwikkelt, in plaats van als een last-minute patch.

Hier leest u hoe u het kunt gebruiken voor strategische planning. 🛠️

Maak handleidingen die niet ondergesneeuwd raken

Maak gestructureerde en collaboratieve productgidsen met ClickUp Docs

Met ClickUp Docs kunt u helpgidsen, productwalkthroughs en interne FAQ's maken met een ingebouwde structuur: geneste pagina's, inklapbare kopteksten, tabellen en rich text-opmaak.

Stel dat uw team een nieuw systeem voor notificaties lanceert.

De documentatieverantwoordelijke maakt een onderverdeeld document aan in de functie Folder in ClickUp: Overzicht, Installatie, Notificatie-regels en Aangepaste gebeurtenissen. Ze wijzen een opmerking toe aan de productmanager in het gedeelte Aangepaste gebeurtenissen ter validatie en betrekken de ondersteuning om bekende problemen die in de bèta-versie zijn gemeld, toe te voegen. Alle feedback vindt plaats binnen het document, zonder ping- of versieproblemen.

Standaardiseer zonder vertraging

U hoeft niet elke keer helemaal opnieuw te beginnen.

Ontvang een gratis sjabloon Maak rollen en verantwoordelijkheden vroeg duidelijk met behulp van ClickUp's sjabloon voor projectdocumentatie.

De ClickUp-sjabloon voor projectdocumentatie biedt u een kant-en-klaar systeem om al uw productdocumentatie op één plek te beheren.

Bovenaan kunt u de projectnaam, manager en datum van verzending invoeren. Vervolgens is er een teamgedeelte waar u elke bijdrager kunt vermelden, samen met hun foto, titel en verantwoordelijkheden.

Ziet u iets vreemds? Wijs het dan meteen toe

U hoeft niet een document te verlaten, een nieuwe tool te openen en een ticket aan te maken om een klein probleem op te lossen.

In ClickUp Docs kunt u verouderde tekst markeren en deze omzetten in een ClickUp-taak met een beschrijving, toegewezen personen, vlag voor prioriteit en subtaaken.

Wijs documentatiecorrecties toe met behulp van ClickUp-taaken binnen Docs

Stel dat de nieuwe factureringswerkstroom een prijscalculator introduceert die niet in uw huidige documentatie wordt behandeld. Een CS-lid dat de werkstroom bekijkt, markeert het ontbrekende gedeelte in ClickUp Docs, maakt daar een taak van en wijst deze toe aan de eigenaar van het document met de aantekening: 'Calculatorlogica + gebruikslimieten toevoegen'.

De taak wordt nu weergegeven in het documentatiesprintbord en kan worden geprioriteerd naast ontwikkelings- en QA-taken.

💡 Pro-tip: Gebruik een sjabloon voor technische documentatie wanneer u herhaalbare formaten zoals API-referenties of configuratiehandleidingen opstelt. Dit versnelt het schrijven en beoordelen, vooral bij grote teams.

Volg documentatiewerk als onderdeel van de Sprint (want dat is het ook)

Documenten worden meestal naar het einde van de Sprint verschoven of, erger nog, helemaal vergeten.

Plan en beheer documenten met behulp van de lijstweergave van ClickUp

Met de ClickUp-lijstweergave kunt u documenten indelen met duidelijke eigenaren, deadlines en prioriteiten. Schakel vervolgens over naar de bordweergave in ClickUp om beoordelingen uit te voeren en het werk op gang te houden.

Stel dat u alle documentatie over functies bijwerkt die door een nieuw UI-framework worden beïnvloed. U maakt een nieuwe lijst met behulp van een sjabloon voor productbeheer en tagt elke taak op basis van het functiegebied (zoals dashboards, filters en exports).

U wijst reviewers toe uit product en ondersteuning en gebruikt vervolgens Board View om uw wekelijkse synchronisatie van documenten uit te voeren, waarbij u taken verplaatst via 'Opgesteld', 'Beoordeeld' en 'Klaar om te publiceren'.

Bovendien kunt u met ClickUp Agents ook herinneringen voor documentbeoordelingen automatiseren, documenten detecteren die een verbinding hebben met recente functie-releases en hiaten doorsturen naar de juiste schrijver, zonder dat u dit handmatig hoeft te doen.

⚡ Sjabloonarchief: Gebruik het ClickUp Release Notes-sjabloon als sjabloon voor gap-analyse om snel wijzigingen in productfuncties, bugfixes en verbeteringen vast te leggen. Met het Release Notes-sjabloon kunt u updates koppelen aan taken, reviewers toewijzen en samenwerken met product, QA en marketing in één werkruimte.

Opruimen, verduidelijken en sneller creëren

Documenten beginnen vaak met ruwe input, zoals technische aantekeningen, opsommingen of halfafgewerkte concepten. In plaats van urenlang te herschrijven, kunt u ClickUp Brain gebruiken om dingen op te schonen, verwarrende delen te herschrijven of fragmenten om te zetten in volledige stappenplannen.

Gebruik ClickUp Brain om binnen enkele seconden stappenplannen, handleidingen en tutorials te maken

Stel dat een ontwikkelaar aantekeningen toevoegt over hoe het schakelen van toestemming invloed heeft op verouderde rollen. Deze aantekeningen zijn gedetailleerd, maar moeilijk te volgen. U markeert het blok, vraagt ClickUp Brain om het te vereenvoudigen en het wordt omgezet in een duidelijke uitleg die gebruikers kunnen volgen.

Een voorbeeld van een prompt zou zijn: Vereenvoudig deze technische uitleg voor gebruikers. Maak duidelijk hoe de schakelaar voor toestemming van invloed is op verouderde rollen, zonder jargon te gebruiken.

Werk je documentatie bij met natuurlijke taalprompts met behulp van ClickUp Brain

Misschien hebt u een paar opsommingstekens in een concept gezet, maar kunt u ze nog niet in volledige zinnen omzetten. Vraag ClickUp Brain om een handleiding te genereren op basis van die opsommingstekens.

Het geeft u een eerste concept om op voort te bouwen, waardoor u tijd bespaart tijdens de bewerking.

📮ClickUp Insight: Slechts 12% van de respondenten van onze enquête maakt gebruik van AI-functies die zijn ingebouwd in suites voor productiviteit. Deze lage acceptatiegraad suggereert dat de huidige implementaties mogelijk niet de naadloze, contextuele integratie bieden die gebruikers zou kunnen overhalen om over te stappen van hun favoriete standalone conversatieplatforms. Kan de AI bijvoorbeeld een automatiseringswerkstroom uitvoeren op basis van een eenvoudige tekstprompt van de gebruiker? ClickUp Brain kan dat! De AI is diep geïntegreerd in elk aspect van ClickUp, inclusief maar niet beperkt tot het samenvatten van chatthreads, het opstellen of bijschaven van tekst, het ophalen van informatie uit de werkruimte, het genereren van afbeeldingen en nog veel meer! Sluit u aan bij de 40% van de ClickUp-klanten die 3+ apps hebben vervangen door onze alles-in-één app voor werk!

Houd documenten gekoppeld aan het product dat ze ondersteunen

Houd productdocumentatie in ClickUp synchroniseerd door deze te koppelen aan het werk dat updates aanstuurt

Wanneer documentatie geïsoleerd bestaat, raakt deze achterop. Functies veranderen, maar de documentatie blijft hetzelfde.

In ClickUp kunt u documenten rechtstreeks koppelen aan taken of andere documenten om op de hoogte te blijven van releases en beoordelingen en uw documentatie nooit kwijt te raken. Op die manier blijft uw documentatieteam automatisch op de hoogte wanneer een taak wordt gesloten of vertraging oploopt.

Stel dat het engineeringteam de mogelijkheid om gearchiveerde projecten te dupliceren verwijdert. De bijbehorende releasetaak is gekoppeld aan zowel het interne beleidsdocument als de externe gebruikershandleiding. Zodra de taak de QA-fase bereikt, krijgen beide schrijvers een melding en voeren ze de toegewezen updates uit voordat de wijziging live gaat.

Bovendien helpt ClickUp Brain je om je werkruimte te verbinden. Vraag gewoon: Welke andere documenten of taken vermelden gearchiveerde projecttoestemmingen? en het zal gerelateerde items weergeven, zoals eerdere release-aantekeningen, interne FAQ's en zelfs feedback van klanten, zodat je updates contextbewust zijn.

Laat ClickUp het vanaf hier overnemen

Documentatie is nooit echt klaar. Functies evolueren, processen veranderen en er ontstaan hiaten.

ClickUp maakt van documentatie een strategisch hulpmiddel.

Breng de huidige processen in kaart, definieer de lacunes en maak een plan voor de gewenste toekomstige situatie. Met ClickUp Brain krijgt u alle mogelijke oplossingen om waardevolle inzichten te verkrijgen, automatisering toe te passen en een herhaalbaar lacunesanalyseverslag te maken.

Of u nu de klanttevredenheid wilt verbeteren of het hele bedrijf wilt ondersteunen, met een effectieve lacuneanalyse kunt u uw middelen inzetten waar ze het meest nodig zijn. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen

Een documentatiekloofanalyse is het proces waarbij ontbrekende, verouderde of onduidelijke content in uw productdocumentatie wordt geïdentificeerd die gebruikers belemmert om waarde te halen uit uw product of interne verwarring veroorzaakt.

Veelvoorkomende signalen zijn onder meer herhaalde supporttickets, gebruikers die tijdens de onboarding afhaken, een lage acceptatiegraad van functies en zoekopdrachten die geen bruikbare resultaten opleveren.

Begin met ondersteuningsgegevens, loop mee met uw ondersteuningsteam, doorloop werkstroomprocessen met alleen uw documenten en analyseer interne zoekopdrachten om te zien waar verwachtingen niet zijn uitgekomen.