11 beste alternatieven en concurrenten voor Sendible in [jaar] (gratis en betaald)

Uw productiviteit op het gebied van socialemediamanagement verbetert wanneer u geen socialemediaposts hoeft te publiceren of planningen handmatig in spreadsheets hoeft bij te houden.

Daarom zijn tools zoals Sendible populair geworden. Het helpt teams bij het plannen van posts, samenwerken aan content en het beheren van meerdere sociale accounts vanuit één dashboard.

Het is echter niet voor iedereen geschikt. Veel gebruikers op G2 melden problemen met het beheren van betaalde socialemediaposts en een gebrek aan superadmin-instellingen.

Wat zijn uw opties als u klaar bent om alternatieven voor Sendible te verkennen?

Laten we eens kijken naar de beste tools die het proberen waard zijn.

De beste alternatieven voor Sendible in één oogopslag

Hier volgt een overzicht van de beste alternatieven voor Sendible en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Naam van de tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Ingebouwde AI, functies voor taakbeheer, meer dan 15 aangepaste weergaven voor het visualiseren van werklasten, eenvoudige automatisering en agentische werkstroom. Alles-in-één werkruimte voor sociale teams die planning, contentcreatie, samenwerking en rapportage op één plek willen. Voor altijd gratis; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Hootsuite OwlyGPT voor AI-ondersteuning, Whiteboard voor visuele planning, Heatmaps voor inzichten in betrokkenheid Grote teams die multichannel social media-activiteiten beheren Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 99 per maand. Buffer Eenvoudige planner, engagement-inbox, AI-ondertitelgenerator, landingspagina-bouwer Solo-makers en kleine teams die onbeperkte planning van posts en eenvoudige analyses willen Free Forever; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per maand Sprout Social SmartQ-planning, bulkposting, merkmonitoring en CRM-integraties Teams die behoefte hebben aan analyses op niveau van de onderneming en social listening Gratis proefversie beschikbaar; prijzen beginnen bij $ 249/maand. Zoho Social Contextuele AI, AI-aangedreven dashboard voor inzichten, AI-agenten zonder code, AI-aangedreven kalender Bedrijven die al deel uitmaken van het Zoho-ecosysteem Free Forever; prijzen beginnen bij $ 10 per maand Agorapulse Gecentraliseerde inbox, social listening, geautomatiseerde moderatieregels, concurrentierapport Bureaus die benchmarking van concurrenten en een sociale inbox nodig hebben Contextuele AI, AI-aangedreven dashboard voor inzichten, AI-agenten zonder code, AI-aangedreven kalender Later Visuele kalender, posttags voor prestatiegroepen, influencer discovery, mediaorganisatie Visuele merken die content plannen voor Instagram, Pinterest en TikTok Gratis proefversie beschikbaar; prijzen beginnen bij $ 25 per maand. Loomly Uniforme sociale inbox, geavanceerde luisterfuncties, gedetailleerde analyses en goedkeuringswerkstroomen Teams die een kalendergerichte werkstroom willen Aangepaste prijzen CoSchedule Taken met kleuren, Mia-editor, Headline Studio, taaksjablonen Marketingteams die één centrale kalender willen voor blogs, nieuwsbrieven en sociale posts Gratis kalender beschikbaar; prijzen beginnen bij $ 29 per maand. SocialBee Content-categorieën, automatisch hergebruik, social media copilot voor het genereren van strategieën Bedrijven die vertrouwen op categoriegebaseerde planning Gratis proefversie met betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand. ContentStudio Contentkalender voor meerdere formaten, AI-contenttools, RSS-automatisering, mediazoekfunctie, link-tracking Teams die op zoek zijn naar contentontdekking via meerdere kanalen en AI-gestuurde publicatie Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand.

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Sendible?

Sendible is in 2009 gelanceerd door Gavin Hammar en is een tool voor socialemediamanagement die is ontworpen voor bureaus en merken. Het maakt verbinding met alle grote sociale medianetwerken en biedt een contentkalender voor campagnebeheer.

Dit is waar u op moet letten bij een alternatief voor Sendible:

AI-aangedreven kalender: Kies een platform dat niet alleen berichten plant, maar ook AI gebruikt om uw contentwerkstroom automatisch te organiseren. Het suggereert optimale publicatietijden, markeert hiaten, lost conflicten in de planning van sociale media op en houdt uw marketingplan op één lijn in één uniforme kalender.

Naadloze app-integratie: ondersteunt chat, video, documenten, taken en kalenders in één gebruiksvriendelijke interface.

Uniforme zoekfunctie en toegang tot kennis: Met de Met de AI-tool voor sociale media kunt u zoeken in alle verbonden apps en databronnen.

Aanpasbare werkstroomen weergaven : hiermee kunt u statussen, borden, tijdlijnen en automatiseringen instellen die passen bij de werkwijze van uw team.

Real-time samenwerkingstools : Ondersteunt chat, gezamenlijke bewerking, gedeelde dashboards en live social media-analyses om iedereen op één lijn te houden.

Geavanceerde rapportage: biedt u multi-channel analytics, AI-aangedreven rapportage en exportopties om de prestaties van sociale media bij te houden op de manier die u verkiest.

Sterke goedkeurings- en nalevingscontroles: biedt meerlaagse goedkeuringen, versiegeschiedenis en activiteitenlogboeken, zodat uw content accuraat en in lijn met uw merk blijft.

Contextuele AI: Contextuele AI die uw berichten, briefings en chats begrijpt en merkgerichte teksten en antwoorden genereert op basis van uw hele werkruimte.

🧠 Leuk weetje: Teams die gebruikmaken van AI hebben al een voorsprong. Meer dan een kwart van de marketeers zegt dat hun AI-aangedreven content beter presteert dan content die alleen door mensen is gemaakt.

De beste alternatieven voor Sendible

1. ClickUp (het beste voor projectmanagement op sociale media)

Ervaar 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte die al uw werkstroomen op één plek samenbrengt.

Het beheren van sociale media via verschillende losstaande tools kan het moeilijk maken om te zien hoe alles in elkaar past.

ClickUp, 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, brengt meerdere tools, documenten, gesprekken en werkstroomen samen in één platform. Alles, van contentkalenders en creatieve middelen tot teamdiscussies en analyses, blijft op één plek.

Laten we eens kijken hoe ClickUp Marketing Projectmanagement Software uw leven gemakkelijker maakt.

Versnel het aanmaken van content met ClickUp Brain en Docs

Krijg rechtstreeks vanuit uw documenten toegang tot contextuele AI-ondersteuning via ClickUp.

ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent, helpt u bij de automatisering van het aanmaken van content voor sociale media en het genereren van inzichten die zijn gebaseerd op uw daadwerkelijke werk. In plaats van te functioneren als een op zichzelf staande chatbot, werkt het met de volledige context van alles wat uw teams plannen en produceren.

Als u zich afvraagt hoe u AI kunt gebruiken voor marketing, geeft deze video u tips over hoe u aan de slag kunt gaan en wat u nog moet doen.

Zo kunt u AI in contentmarketing gebruiken voor een maximale impact:

Versnel het aanmaken van content: zet ideeën voor posts, briefings of aantekeningen om in kant-en-klare bijschriften, hashtags of scripts, rechtstreeks vanuit uw werkruimte.

Creatieve assets genereren: genereer afbeeldingen rechtstreeks in uw werkruimte, waardoor mockups, conceptontwerpen of plaatshouders tijdens de planning sneller kunnen worden gemaakt.

Slim hergebruik: zet één stuk content om in meerdere stijlen of formaten zonder alles handmatig te herschrijven.

Vat lange feedbackloops samen: Vat lange commentaarthreads, revisienaantekeningen en strategiediscussies samen in korte samenvattingen om snel te begrijpen wat er is veranderd.

Markt- en concurrentieanalyse: upload enquêtes, sociale feedback of recensies en laat ClickUp Brain trends, patronen, sentimenten en bruikbare inzichten identificeren die u kunt gebruiken voor uw contentstrategie.

Sla uw postideeën en content op in ClickUp Docs en voer de bewerkingen samen met uw teamgenoten in realtime uit, zodat u niet hoeft over te schakelen naar Google Documenten alleen voor de samenwerkingsfuncties.

💡 Pro-tip: ClickUp Documenten biedt u controle over toestemmingen. Gebruik bijvoorbeeld Alleen weergave voor lezers, Reageren voor recensenten en bewaar de toestemmingen Bewerken of Volledig bewerken voor uw vertrouwde medewerkers.

Plan en wijs uw social media-werkstroom toe met ClickUp-taaken.

ClickUp-taak gaat daar verder en laat je je werkstroom voor social media-content nauwkeurig plannen. Je kunt taken aanmaken voor het beoordelen van bijschriften, het ontwerpen van afbeeldingen, het opnemen van video's of het zoeken naar stockafbeeldingen.

Gebruik ClickUp AI Assign, AI Prioritize en AI Cards om taakbeheer te automatiseren en direct realtime inzichten te verkrijgen.

Laat automatiseringen en AI-agenten het drukke werk doen

ClickUp-automatiseringen, AI-agenten en Brain nemen de repetitieve taken over.

Dat betekent dat je taken toewijst wanneer een concept klaar is, statussen bijwerkt wanneer ontwerpen zijn goedgekeurd, berichten naar de juiste mappen verplaatst of belanghebbenden op de hoogte stelt wanneer iets moet worden beoordeeld.

Automatiseer repetitieve taken uit de sociale media-werkstroom met ClickUp-automatiseringen.

AI-agenten gaan nog een stap verder. In plaats van tientallen regels op te stapelen, kunt u een agent gewoon vertellen welk resultaat u wilt. Zeg "bekijk deze bijschrift", "stuur dit door naar ontwerp", "wijs toe aan de social lead", "werk de status bij wanneer de revisies klaar zijn", en laat het zelfstandig de logica afhandelen. Agenten interpreteren de context van taken, opmerkingen, formulieren, middelen of briefings om te beslissen wat er vervolgens gebeurt.

Geef eenvoudige instructies met Brain en het creëert intelligente agentische werkstroomen.

Met de AI-aangedreven kalender van ClickUp houdt u de controle door automatisch contenttaken en socialemediavergaderingen op het juiste moment in te plannen. U kunt taken naar specifieke datums slepen en neerzetten, alles synchroniseren met uw externe agenda's en het plan voor de week of maand bekijken.

Na elke vergadering ontvangt u doorzoekbare transcripties en door AI gegenereerde samenvattingen waarin beslissingen en volgende stappen binnen enkele seconden worden vastgelegd.

Pas uw activiteiten aan en optimaliseer ze met behulp van ClickUp dashboards.

ClickUp Dashboards bieden u een realtime, gecentraliseerde weergave van uw social media-werkstroom. Houd het taakvolume en de statustrends bij, evenals knelpunten en achterstallige taken.

Houd belangrijke prestatie-indicatoren en projectvoortgang bij met ClickUp dashboards.

Kant-en-klare sjablonen

ClickUp biedt meer dan 1000 kant-en-klare sjablonen die u direct kunt gebruiken met uw informatie.

De Social Media sjabloon van ClickUp biedt u bijvoorbeeld een kader om posts op sociale media op één plek te plannen en in te roosteren. U kunt posts ordenen op platform, campagne of status (concept, gepland, gepubliceerd), deadlines beheren en uw visuele contentkalender overzichtelijk houden.

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer contentideeën en stroomlijn de samenwerking met de socialemedia-sjabloon van ClickUp.

Als alternatief kunt u ook de sjabloon voor het plannen van posts op sociale media van ClickUp gebruiken als u een effectieve strategie voor sociale media wilt ontwikkelen en posts van tevoren wilt plannen.

De beste functies van ClickUp

Brainstorm visueel met uw team: breng ideeën, campagnewerkstromen en contentplannen in realtime in kaart met breng ideeën, campagnewerkstromen en contentplannen in realtime in kaart met ClickUp Whiteboards.

Leg elke vergadering automatisch vast: gebruik de gebruik de ClickUp AI Notetaker om clientgesprekken op te nemen, samenvattingen te genereren en actiepunten te verzamelen.

Werk direct samen zonder uw werkruimte te verlaten: gebruik gebruik ClickUp Chat om nieuwe ideeën te bespreken, bestanden te delen, teamgenoten te taggen en alle gesprekken direct te koppelen aan uw taken en contentplannen.

Bekijk uw werk zoals u dat wilt: schakel tussen lijst, bord, kalender, tijdlijn of tabel met schakel tussen lijst, bord, kalender, tijdlijn of tabel met ClickUp aangepaste weergaven om de voortgang te bekijken in het format dat bij uw werkstroom past.

Verbind al uw marketingtools op één plek: synchroniseer uw marketinggegevens in meer dan 1000 apps met synchroniseer uw marketinggegevens in meer dan 1000 apps met ClickUp Integrations om uw werk, middelen en gesprekken te verenigen.

Limieten van ClickUp

ClickUp kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers vanwege het brede bereik aan beschikbare functies.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

ClickUp helpt ons hele content- en marketingteam om op één plek georganiseerd te blijven. Ik vind het fijn dat we alles kunnen beheren, van taken en deadlines tot documenten, opmerkingen en feedback, zonder van tool te hoeven wisselen. De dashboards geven een duidelijk overzicht van de voortgang van projecten en dankzij de mogelijkheid om weergaven aan te passen (lijst, bord, kalender) kan elk teamlid op zijn eigen manier werken. Integraties met Slack en Google Drive besparen ook veel tijd.

ClickUp helpt ons hele content- en marketingteam om op één plek georganiseerd te blijven. Ik vind het fijn dat we alles kunnen beheren, van taken en deadlines tot documenten, opmerkingen en feedback, zonder van tool te hoeven wisselen. De dashboards geven een duidelijk overzicht van de voortgang van projecten en dankzij de mogelijkheid om weergaven aan te passen (lijst, bord, kalender) kan elk teamlid op zijn eigen manier werken. Integraties met Slack en Google Drive besparen ook veel tijd.

📮ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, gegevens te analyseren en meer – zouden de reden kunnen zijn waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet overschakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp BrainGPT. Het bevindt zich in uw ClickUp-werkruimte, weet waar u mee bezig bent, begrijpt platte tekstprompts en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

2. Hootsuite (het beste voor het beheren van grote multichannel socialemedia-activiteiten)

via Hootsuite

Hootsuite is een alles-in-één platform voor socialemediamanagement waarmee u content kunt plannen, activiteiten kunt monitoren en prestaties kunt analyseren.

Wanneer u meerdere belanghebbenden beheert, bespaart u veel tijd door alles op één plek te hebben, inclusief planning voor sociale media, rapportage, luisteren en samenwerking.

Met de vooraf gebouwde dashboards binnen het platform kunt u uw bevindingen eenvoudig aan leidinggevenden presenteren. U krijgt integraties tussen betaalde en organische kanalen, evenals werkstroomstromen om de campagnes op gang te houden.

Hootsuite biedt u een AI-assistent: OwlyGPT. De AI-assistent voor sociale media is getraind op basis van miljoenen best presterende posts en best practices voor platforms, en helpt u bij het schrijven van merkgerichte bijschriften, het genereren van ideeën voor posts en zelfs het hergebruiken van bestaande content.

Het suggereert ook hashtags, verbetert de toon en past uw tekst aan voor verschillende netwerken. De AI is rechtstreeks ingebouwd in de composer van Hootsuite en wordt zo een naadloos onderdeel van uw werkstroom.

De beste functies van Hootsuite

Open Canva-sjablonen rechtstreeks vanuit het Composer-venster om snel berichten te ontwerpen.

Plan tot 350 berichten tegelijk met de bulkplanner voor sociale media.

Monitor KPI's voor contentmarketing , zoals weergaven, betrokkenheid, klikken en gedetailleerde advertentie- of berichtenrapporten.

Limieten van Hootsuite

De mobiele app kan te eenvoudig aanvoelen, omdat deze geen tools voor werkstroom-werkprocessen of andere essentiële functies bevat.

Prijzen van Hootsuite

Een gratis proefversie van 30 dagen

Standaard: $ 149/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 399/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Hootsuite-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 6600 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 3700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hootsuite?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik beheer sociale accounts voor een fintech SaaS-bedrijf. Het is gewoon heel handig om alles op één plek te hebben. Ik hoef niet de hele dag door apart in te loggen op LinkedIn, Twitter en Facebook. Het staat allemaal voor me klaar in deze streams die ik kan aanpassen.

Ik beheer sociale accounts voor een fintech SaaS-bedrijf. Het is gewoon heel handig om alles op één plek te hebben. Ik hoef niet de hele dag door apart in te loggen op LinkedIn, Twitter en Facebook. Het staat allemaal voor me klaar in deze streams die ik kan aanpassen.

Het voordeel van ClickUp: BrainGPT is uw AI-aangedreven desktopassistent die het beheer van sociale media naadloos en efficiënt maakt. Dankzij de diepgaande integratie met uw contentkalenders, analysetools en berichtenplatforms brengt het al uw sociale-mediataken samen in één uniforme werkruimte. U kunt spraak-naar-tekst gebruiken om ideeën voor posts te bedenken, bijschriften op te stellen of content handsfree in te plannen, terwijl meerdere toonaangevende AI-modellen u helpen boeiende teksten te genereren, prestatiestatistieken te analyseren en de beste tijdstippen voor posts voor te stellen.

3. Buffer (het beste voor makers en kleine bedrijven)

via Buffer

Buffer is ontwikkeld voor kleine bedrijven en individuele makers en maakt het plannen en inplannen van content voor meerdere accounts eenvoudig. Met dit platform kunt u ideeën voor posts op sociale media op elk moment opslaan via een toegankelijke en gebruiksvriendelijke mobiele app.

U kunt ook binnen enkele minuten uw eigen aangepaste landingspagina bouwen, zoals uw mini-website met uw merknaam. Hiermee kunt u links, producten of aanbiedingen onder de aandacht brengen en volgers naar elke gewenste plek leiden.

De beste functies van Buffer

Voeg foto's en video's rechtstreeks toe vanuit Google Drive, Dropbox, Canva en andere bronnen.

Gebruik de AI van Buffer om ideeën te bedenken, concepten te verbeteren en content-suggesties te genereren.

Werk eenvoudig en in realtime samen door ideeën te bespreken, berichten te verfijnen en feedback achter te laten, rechtstreeks binnen het platform.

Limiet van Buffer

Het platform biedt geen geavanceerde social listening-functies zoals sentimentanalyse of voorspellende trenddetectie.

Prijzen van Buffer

Free Forever

Essentials: $ 6/maand

Team: $ 12/maand

Buffer-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Buffer?

Een Capterra-gebruiker zegt:

Buffer maakt het beheren van de socialemedia-accounts van mijn bedrijf eenvoudig en gestructureerd! Hun platform is duidelijk en zeer gebruiksvriendelijk. Het bedrijf heeft ook een geweldige klantenservice, komt eerlijk en authentiek over en heeft een geweldige podcast over social media!

Buffer maakt het beheren van de socialemedia-accounts van mijn bedrijf eenvoudig en gestructureerd! Hun platform is duidelijk en zeer gebruiksvriendelijk. Het bedrijf heeft ook een geweldige klantenservice, komt eerlijk en authentiek over en heeft een geweldige podcast over social media!

👀 Wist u dat? Het allereerste officiële sociale mediaplatform dateert uit 1997. Andrew Weinreich lanceerde Six Degrees, een site waarop gebruikers profielen konden aanmaken en verbinding konden leggen met vrienden, lang voordat de huidige platforms zelfs maar bestonden.

4. Sprout Social (het beste voor analyses op niveau van de onderneming en social listening)

via Sprout Social

Sprout Social is een AI-tool voor sociale media die al uw content, berichten en inzichten samenbrengt in één eenvoudig dashboard.

Alle berichten, reacties en vermeldingen van uw merk op alle gekoppelde sociale mediaplatforms worden verzameld in één 'Smart Inbox'. U kunt direct vanuit de inbox reageren of taken toewijzen aan uw teamleden die follow-up moeten geven.

De tool biedt uitgebreide analyses en gedetailleerde rapportages. Houd de betrokkenheid, impressies, demografische gegevens van het publiek en prestaties van posts op verschillende kanalen bij en exporteer deze inzichten vervolgens als rapporten in PDF- of CSV-formaat om te delen met uw klanten of het management.

Met ingebouwde social listening en het bijhouden van trefwoorden of hashtags kan dit alternatief voor Sendible u helpen opkomende trends te identificeren en kansen te ontdekken om de reputatie van uw merk te versterken.

De beste functies van Sprout Social

Genereer meer verkeer naar uw website of landingspagina's met SproutLink als uw link-in-bio-oplossing.

Volg en beheer beoordelingen van grote platforms zoals de Apple App Store, Google Play Store, Facebook, Google Business Profile en Yelp op één plek.

Stel gepersonaliseerde mobiele notificaties in voor elk type bericht op elk profiel of netwerk, zodat u onderweg op de hoogte blijft.

Limieten van Sprout Social

Sommige gebruikers maken melding van het feit dat de analyse- en rapportagemogelijkheden meer aanpassingsmogelijkheden en flexibiliteit zouden moeten bieden.

Prijzen van Sprout Social

Een gratis proefversie van 30 dagen

Standaard: $ 199/maand per gebruiker

Professional: $ 299/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 399/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sprout Social

G2: 4,4/5 (meer dan 5700 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sprout Social?

Een G2-gebruiker zegt:

Wat ik het leukste vind aan Sprout Social is het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid. Ik ben elke dag, de hele dag op het platform en het maakt het plannen van content, het opvragen van rapporten en het maken van klantvergelijkingen ongelooflijk eenvoudig. Hun klantenservice en accountmanagementteam zijn uitstekend.

Wat ik het leukste vind aan Sprout Social is het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid. Ik ben elke dag, de hele dag op het platform en het maakt het plannen van content, het opvragen van rapporten en het maken van klantvergelijkingen ongelooflijk eenvoudig. Hun klantenservice en accountmanagementteam zijn uitstekend.

5. Zoho Social (het beste voor Zoho-gebruikers)

via Zoho Social

Het socialemediabeheerplatform Zoho Social stroomlijnt uw hele werkstroom. Stel een duidelijke contentkalender op, plan en plaats meerdere berichten op een slimme manier in de wachtrij (gebruik zelfs tijdvakken waarin uw publiek het meest actief is) en bekijk een voorbeeld en publiceer op meerdere sociale netwerken.

De SmartQ-functie voorspelt de optimale publicatietijden op basis van gegevens over de betrokkenheid van uw publiek, zodat u kunt publiceren wanneer uw volgers het meest actief zijn. Met functies zoals aangepaste rollen, toestemming en realtime previews van berichten kunnen u en uw team soepel samenwerken en meerdere merken beheren zonder verwarring.

Als u al andere Zoho-producten gebruikt, zoals CRM, supportticketingtools of ontwerptools, kan Zoho Social hier goed mee worden geïntegreerd. Zo kunt u sociale interacties koppelen aan leads of supporttickets, waardoor uw hele werkstroom verbonden blijft.

De beste functies van Zoho Social

Gebruik de Zia AI-assistent om snel antwoorden en bijschriften op te stellen door een prompt rechtstreeks in de composer in te voeren.

Stel uw wachtrij voor berichten samen met geselecteerde content uit RSS-feeds en de zShare-browser-extensie.

Krijg toegang tot een realtime livestream van opmerkingen, vermeldingen en berichten in een speciaal tabblad om direct te reageren.

Limieten van Zoho Social

Het platform staat niet toe dat meerdere pagina's onder hetzelfde account in Zoho Social worden gekoppeld.

Prijzen van Zoho Social

Free Forever

Standaard: $10,15/maand

Professional: $ 27,07/maand

Premium: $ 42,85/maand

Zoho Social beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 2800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Social?

Een Capterra-gebruiker zegt:

Ik gebruik Zoho Social nu al een tijdje om meerdere kanalen voor mijn merk te beheren, en het is eerlijk gezegd een van de handigste tools waarmee ik heb gewerkt. De interface is overzichtelijk, de planning is eenvoudig en ik vind het geweldig dat het de beste tijden om te posten aanbeveelt op basis van engagementtrends.

Ik gebruik Zoho Social nu al een tijdje om meerdere kanalen voor mijn merk te beheren, en het is eerlijk gezegd een van de handigste tools waarmee ik heb gewerkt. De interface is overzichtelijk, de planning is eenvoudig en ik vind het geweldig dat het de beste tijden om te posten aanbeveelt op basis van engagementtrends.

⭐ Bonus: Socialemediamanagement kan al snel chaotisch worden. U hebt ClickUp BrainGPT nodig als uw AI-copiloot. De desktop-AI helpt u moeiteloos sociale campagnes te plannen, te creëren en uit te voeren. Met Brain MAX kunt u: Zoek direct in al uw sociale media-assets : vind afbeeldingen, eerdere berichten, bijschriften, conceptcampagnes en analyses uit ClickUp, Google Drive of andere gekoppelde platforms met : vind afbeeldingen, eerdere berichten, bijschriften, conceptcampagnes en analyses uit ClickUp, Google Drive of andere gekoppelde platforms met Enterprise Search.

Maak en plan content handsfree : Heb je tijdens een vergadering een geweldig idee voor een bericht? Gebruik : Heb je tijdens een vergadering een geweldig idee voor een bericht? Gebruik Talk to Text om het idee vast te leggen en later verder te werken aan het idee.

Toegang tot meerdere AI-modellen: gebruik ChatGPT, Claude of DeepSeek in Brain MAX om teksten te genereren, campagnes op te zetten en inzichten te verkrijgen, terwijl het uw merk en lopende projecten begrijpt.

Elimineer AI-wildgroei bij het beheren van campagnes: Brain MAX centraliseert al uw AI-werk in één intelligente werkruimte, zodat u niet hoeft te schakelen tussen tools, context kwijtraakt of prompts opnieuw hoeft aan te maken. Brain MAX centraliseert al uw AI-werk in één intelligente werkruimte, zodat u niet hoeft te schakelen tussen tools, context kwijtraakt of prompts opnieuw hoeft aan te maken. Als u al te maken heeft met AI-wildgroei, zijn hier enkele slimme manieren om dit op te lossen voordat de situatie uit de hand loopt.

6. Agorapulse (het beste voor sociale inbox en benchmarking van concurrenten)

via Agorapulse

Agorapulse heeft de voorkeur van teams die behoefte hebben aan krachtigere samenwerkingsfuncties.

De tool biedt een Unified Social Inbox, waar alle berichten, reacties, vermeldingen, privéberichten en reactiethreads in één weergave worden verzameld, waardoor communitybeheer en het afhandelen van reacties veel eenvoudiger worden.

U kunt instellingen instellen om inkomende berichten te filteren, automatisch toe te wijzen aan teamleden, spam of irrelevante opmerkingen te verwijderen en follow-ups eenvoudig te beheren.

Met het 'Concurrentierapport' kunt u Facebook-pagina's of Instagram-profielen van andere merken toevoegen. Vervolgens kunt u gegevens naast elkaar vergelijken: aantal volgers, aantal posts in een bepaalde periode, totale betrokkenheid en gemiddelde betrokkenheid per post. Dit helpt u kansen te identificeren om uw eigen sociale strategie te verbeteren.

De beste functies van Agorapulse

Koppel Agorapulse aan HubSpot of Salesforce om sociale interactie te koppelen aan leads en klantactiviteit.

Blijf bezoekers, transacties en inkomsten uit sociale content (d.w.z. meer dan alleen likes/reacties) bij met het ROI-dashboard.

Krijg gedetailleerde analyses en rapportages, inclusief het bijhouden van bereik, betrokkenheid, groei van het aantal volgers en maandelijkse veranderingen.

Limieten van Agorapulse

Biedt niet de mogelijkheid om al uw opmerkingen, vermeldingen en berichten op één plek te beheren.

Prijzen van Agorapulse

Een gratis proefversie van 30 dagen

Standaard: $ 99/maand per gebruiker

Professional: $ 149/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 199/maand per gebruiker

Aangepast: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Agorapulse

G2: 4,5/5 (960+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (710+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Agorapulse?

Een G2-gebruiker zegt:

De rapportagefuncties zijn absoluut baanbrekend en mijn favoriete onderdeel van Agorapulse. Ik kan rapporten aanpassen voor wekelijkse en maandelijkse analyses en statistieken van alle platforms consolideren, waardoor ik gemakkelijk duidelijke gegevens aan het management kan presenteren.

De rapportage-functies zijn absoluut baanbrekend en mijn favoriete onderdeel van Agorapulse. Ik kan rapporten aanpassen voor wekelijkse en maandelijkse analyses en statistieken van alle platforms consolideren, waardoor ik gemakkelijk duidelijke gegevens aan het management kan presenteren.

🧠 Leuk weetje: korte video's en influencercampagnes leveren in 2025 het hoogste rendement op, waarbij korte content alleen al 21% oplevert.

7. Later (het beste voor visuele merken en Instagram-first planning)

via Later

Als uw merk afhankelijk is van sociale mediaplatforms zoals Instagram, TikTok of Pinterest, dan is Later de sociale-mediatool bij uitstek.

Het platform biedt een visuele contentkalender waarmee u afbeeldingen of video's naar geplande slots kunt slepen en neerzetten. Met Post Tags in Later krijgt u een breder inzicht in de prestaties van sociale media. In plaats van posts één voor één te analyseren, kunt u ze groeperen op campagne, product, format of strategie en de resultaten bekijken voor verschillende kanalen en periodes.

Als u influencercampagnes uitvoert en beheert, neemt Later het proces voor u uit handen.

Van het ontdekken van makers tot het beoordelen van hun werk en het verzamelen van hun content: u kunt alles bijhouden zonder spreadsheets te gebruiken of tussen apps te schakelen.

De beste functies van Later

Gebruik Later EdgeAI om een influencerstrategie te ontwikkelen op basis van inzichten. Het analyseert miljarden signalen van makers, bedrijven en cultuur om de juiste makers aan te bevelen en prestaties te voorspellen.

Vind door gebruikers gegenereerde content door te zoeken op tags, vermeldingen en hashtags, en krijg toegang tot stockfoto's van Unsplash.

Houd uw media georganiseerd door bestanden te groeperen en te sorteren, zodat u snel de juiste asset kunt vinden.

Beperkingen van Later

De automatisering van de publicatiefunctie van het platform ondersteunt geen Instagram-carrouselberichten of -verhalen.

Later prijzen

Een gratis proefversie van 14 dagen

Starter : $ 25/maand

Groei : $ 50/maand

Schaalbaarheid: $ 110/maand

Latere beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 340 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 390 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Later?

Een Reddit-gebruiker zegt:

Ik raad Later aan als u één account beheert, veel carrousels en video's plaatst en mensen in uw berichten wilt taggen. Hun functie 'Link in Bio' werkt goed om mensen naar specifieke producten of pagina's te leiden.

Ik raad Later aan als u één account beheert, veel carrousels en video's plaatst en mensen in uw berichten wilt taggen. Hun functie 'Link in Bio' werkt goed om mensen naar specifieke producten of pagina's te leiden.

8. Loomly (het meest geschikt voor teams die een kalendergerichte werkstroom met ingebouwde samenwerking willen)

via Loom

Loomly vereenvoudigt de planning van sociale media, van idee tot publicatie. Het biedt u een visuele kalender, een contentbibliotheek en een uniforme werkstroom voor alle kanalen om uw aanwezigheid op sociale media te beheren.

Voor teams of bureaus ondersteunt Loomly meerdere gebruikers, beoordelingen door klanten/belanghebbenden, privé- versus openbare opmerkingen, versiegeschiedenis en werkstroom voor goedkeuring.

Om het aanmaken van content te versnellen, krijgt u een video-editor en herbruikbare postsjablonen. U kunt zelfs afbeeldingen uit Canva, Unsplash of Google Drive halen via integraties en deze direct binnen het platform remixen.

In combinatie met functies zoals werkstroom voor samenwerking, automatische herinneringen, tips voor het optimaliseren van berichten en duidelijke analyses, verzorgt het uw publicatieproces van begin tot eind.

De beste functies van Loomly

Stel meerlaagse werkstroomen voor socialemedia in om ervoor te zorgen dat elke post door de juiste personen wordt gecontroleerd voordat deze live gaat.

Beheer al uw assets op één plek door afbeeldingen, video's en bestanden op te slaan in een centrale bibliotheek.

Ontvang direct notificaties op Slack of Microsoft Teams om op de hoogte te blijven van goedkeuringen en wijzigingen in de planning.

Beperkingen van Loom

Loomly kan wat beperkend aanvoelen op het gebied van werkstroom of samenwerking wanneer u veel accounts beheert.

Prijzen van Loom

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Loomly

G2: 4,6/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Loomly?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik gebruik Loomly al sinds het begin (2022!) en heb meerdere klanten die Loomly gebruiken voor hun social media planning. Ik gebruik het dagelijks en het is een uitkomst dat de posts gepland staan, zodat ik me geen zorgen hoef te maken over handmatig posten. Het implementeren van deze software in mijn bedrijf was eenvoudig en al mijn klanten vinden het prettig om te gebruiken omdat het heen-en-weer-e-mails bespaart

Ik gebruik Loomly al sinds het begin (2022!) en heb meerdere klanten die Loomly gebruiken voor hun social media planning. Ik gebruik het dagelijks en het is een uitkomst dat de posts gepland staan, zodat ik me geen zorgen hoef te maken over handmatig posten. Het implementeren van deze software in mijn bedrijf was eenvoudig en al mijn klanten vinden het prettig om te gebruiken omdat het heen-en-weer-e-mails bespaart

9. CoSchedule (het meest geschikt voor marketingteams die een uniforme kalender willen)

via CoSchedule

CoSchedule is een redactionele kalender die is ontworpen voor marketingteams die sociale mediasites en andere publicatiekanalen samen willen beheren. Om te beginnen kunt u een hoofdkalender maken waarin blogartikelen, posts op sociale media, nieuwsbrieven en andere content worden gecombineerd.

Naast contentplanning biedt het ook functies voor projectmanagement voor socialemediaprojecten om taken te centraliseren. Wijs taken toe aan teamleden (bijv. schrijven, bewerking, posts op sociale media), stel deadlines vast en houd de voortgang bij om deadlines niet te missen.

De ReQueue-functie publiceert automatisch uw best presterende social media-berichten opnieuw om consistentie te behouden en het bereik te maximaliseren. Dit alternatief voor Sendible heeft een marketingsuite die inzichtelijke dashboards, sociale AI-tools, een sociale inbox en meer biedt.

De beste functies van CoSchedule

Gebruik de Mia Editor om afbeeldingen, ideeën en teksten voor sociale media te genereren.

Zet uw statistieken om in strategische richtlijnen met een AI-aangedreven analist die bruikbare aanbevelingen geeft om de groei te versnellen.

Geef taken in uw kalender een kleurcode om snel items met hoge prioriteit en deadlines te identificeren.

Limiet van CoSchedule

Het taggen op meerdere sociale mediaplatforms kan een beetje lastig zijn.

Prijzen van CoSchedule

Gratis kalender

Social Kalender: $ 29/maand per gebruiker

Agency Kalender: $ 69/maand per gebruiker

Contentkalender: Aangepaste prijzen

Marketingpakket: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CoSchedule

G2: 4,3/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over CoSchedule?

Een recensie op Capterra zegt:

CoSchedule is een geweldige tool voor solo-bloggers en teams. U kunt uw content plannen, inplannen en zelfs enkele maanden tot een jaar van tevoren inplannen. U kunt het vrijwel instellen en vervolgens vergeten. Het is ook zeer gebruiksvriendelijk en werkt direct in uw WordPress-dashboard.

CoSchedule is een geweldige tool voor solo-bloggers en teams. U kunt uw content plannen, inplannen en zelfs enkele maanden tot een jaar van tevoren inplannen. U kunt het vrijwel instellen en vervolgens vergeten. Het is ook zeer gebruiksvriendelijk en werkt direct in uw WordPress-dashboard.

10. SocialBee (het beste voor categoriegebaseerd posten)

via SocialBee

SocialBee richt zich op het efficiënt en georganiseerd maken van posts op sociale media, vooral wanneer u te maken hebt met terugkerende content en frequente updates.

Hiermee kunt u content categoriseren in categorieën zoals bloglinks, casestudy's, promoties en evergreen-posts, en uw posts automatisch recyclen.

De social media copilot in SocialBee gaat nog een stap verder door een strategie te ontwikkelen die is afgestemd op uw branche en producten. Het stelt u een paar eenvoudige vragen, beveelt vervolgens de beste sociale kanalen voor u aan en doet suggesties voor contentcategorieën.

De beste functies van SocialBee

Bewerk uw berichten voor verschillende sociale medianetwerken op één plek en laat AI ze automatisch aanpassen.

Maak hashtagcollecties van uw content om uw berichten georganiseerd en gericht te houden.

Plan tijdgevoelige berichten in om op exacte tijdstippen live te gaan en perfect aan te sluiten bij uw lanceringsplannen.

Limieten van SocialBee

SocialBee biedt geen controle na publicatie, waardoor het moeilijk is om het format of de tags te bewerken nadat een bericht live is gegaan.

Prijzen van SocialBee

Een gratis proefversie van 14 dagen

Bootstrap: $ 29/maand per gebruiker

Accelerate: $ 49/maand per gebruiker

Pro: $ 99/maand (3 gebruikers)

Beoordelingen en recensies van SocialBee

G2: 4,8/5 (470+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SocialBee?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het fijn dat ik tegelijkertijd op meerdere sociale mediaplatforms kan posten en elk platform kan aanpassen. Het is eenvoudig genoeg voor iemand zoals ik, die niet supertechnisch onderlegd is, om te gebruiken en te begrijpen zonder dat ik talloze trainingsvideo's hoef te bekijken.

Ik vind het fijn dat ik tegelijkertijd op meerdere sociale mediaplatforms kan posten en elk platform kan aanpassen. Het is eenvoudig genoeg voor iemand zoals ik, die niet supertechnisch onderlegd is, om te gebruiken en te begrijpen zonder dat ik talloze trainingsvideo's hoef te bekijken.

✅ Feitencheck: 63% van de marketeers gebruikt al generatieve AI in hun campagnes en nog eens 27% is van plan dit binnen zes maanden te gaan doen.

11. ContentStudio (het beste voor het ontdekken van content op meerdere kanalen en AI-gestuurde publicatie)

via ContentStudio

ContentStudio is een interactieve contentkalender voor meerdere kanalen waarmee u uw socialemediastrategie op één plek kunt visualiseren. U kunt een hele maand aan posts plannen en schakelen tussen kalender-, lijst- of rasterweergave, afhankelijk van hoe uw team het liefst werkt.

Het biedt u ook vijf flexibele publicatieopties: u kunt direct posten, inplannen voor later, concepten opslaan, contentcategorieën gebruiken of items naar een sociale wachtrij verplaatsen. Van daaruit kunt u de prestaties van elke post bijhouden via analyses op platformniveau die het bereik en de betrokkenheid weergeven.

Om het aanmaken te versnellen, krijgt u kant-en-klare socialemedia-sjablonen voor Instagram-bijschriften, tweets en inspirerende citaten. De AI-assistent van ContentStudio helpt u vervolgens om met minimale inspanning ideeën om te zetten in opvallende beelden en tekstuele content.

De beste functies van ContentStudio

Plaats automatisch content van uw favoriete blogs door hun RSS-feeds te verbinden met uw sociale kanalen.

Importeer afbeeldingen rechtstreeks vanuit Flickr, Pixabay, Imgur of Giphy om het aanmaken van posts te versnellen.

Monitor gedeelde links op uw sociale profielen om uw campagnes te verfijnen met duidelijkere prestatiegegevens.

Limieten van ContentStudio

Het platform mist meer social listening-mogelijkheden die u kunnen helpen uw publiek beter te begrijpen.

Prijzen van ContentStudio

Een gratis proefversie van 14 dagen

Standaard: $ 29/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 69/maand (2 gebruikers)

Agency Unlimited: $ 139/maand (onbeperkt aantal gebruikers)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ContentStudio

G2: 4,6/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 670 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ContentStudio?

Een recensie op Capterra zegt:

Ik ben over het algemeen meer dan tevreden over ContentStudio. Het heeft het delen op sociale media en, nog belangrijker, het vinden van de juiste content om op sociale media te delen, zo gemakkelijk gemaakt! Ik krijg echt veel reacties op de posts die mijn VA en ik delen vanuit de ontdekkingstabbladen van ContentStudio en nu ik de mobiele app heb, kan ik ook snelle updates en last-minute dingen delen met mijn SM-volgers.

Ik ben over het algemeen meer dan tevreden over ContentStudio. Het heeft het delen op sociale media en, nog belangrijker, het vinden van de juiste content om op sociale media te delen, zo gemakkelijk gemaakt! Ik krijg echt veel reacties op de posts die mijn VA en ik delen vanuit de ontdekkingstabbladen van ContentStudio en nu ik de mobiele app heb, kan ik ook snelle updates en last-minute dingen delen met mijn SM-volgers.

⚠️ Let op: Hoewel er veel wordt gezegd over AI die de efficiëntie en contentproductie verhoogt, is de werkelijkheid complexer, zoals blijkt uit het rapport State of AI in Marketing Report van Co-Schedule. 40% van de marketeers noemt gegevensprivacy nog steeds als de grootste belemmering voor het gebruik van AI, wat een weerspiegeling is van de toenemende aandacht voor de manier waarop tools klantgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Nog eens 38% worstelt met een gebrek aan technische expertise, waardoor het moeilijk is om AI-oplossingen te implementeren of te beheren zonder aanvullende training of ondersteuning. En een derde van de marketeers noemt de hoge implementatiekosten als een belangrijke reden waarom ze de invoering uitstellen. Naast deze belangrijkste aandachtspunten worden teams ook geconfronteerd met uitdagingen zoals problemen met systeemintegratie, onduidelijke ROI en interne weerstand, die allemaal AI-gedreven initiatieven kunnen verstoren of vertragen.

Vereenvoudig het beheer van sociale media met ClickUp

“Als het gaat om het beheren van sociale media , is er geen andere tool zo robuust als ClickUp. Als u op elk moment wilt weten wat er allemaal gaande is, biedt geen enkele andere tool u hetzelfde niveau van inzicht”.

— Sarah Lively, directeur sociale media bij Cartoon Network

De alternatieven voor Sendible die we in deze blog hebben besproken, zijn geschikt voor verschillende soorten gebruikssituaties.

ClickUp onderscheidt zich door marketingteams een centrale plek te bieden voor ideeën, contentkalenders, dashboards, goedkeuringen en AI-ondersteuning. Uw hele werkstroom verloopt vanuit één centrale hub.

Meld u gratis aan bij ClickUp en probeer het uit.

Veelgestelde vragen

Sommige gebruikers zoeken naar alternatieven voor Sendible omdat ze behoefte hebben aan meer geavanceerde analyse- en rapportage-mogelijkheden. De analysefuncties van het platform zijn niet uitgebreid genoeg om gedetailleerde prestaties te bijhouden of om strategische optimalisatie uit te voeren. De prijs is een andere reden waarom gebruikers andere opties overwegen. Het abonnement voor makers begint bij $ 29 per maand en loopt op tot $ 638 per maand voor teams van ondernemingen. Als u een solo-maker of een klein bedrijf bent, kunnen de prijzen duur zijn. Overweeg andere alternatieven voor Sendible te verkennen die vergelijkbare functies bieden tegen een betaalbare prijs.

Als u op zoek bent naar het beste gratis alternatief voor Sendible, is ClickUp een van de sterkste opties. Het biedt u een geconvergeerde werkruimte op basis van contextuele AI, waarmee u elk onderdeel van uw contentwerkstroom op één plek kunt beheren. U kunt campagnes plannen, contentkalenders in kaart brengen, content creëren, afbeeldingen genereren, taken beheren, samenwerken met uw team en prestaties bijhouden op één platform. Omdat ClickUp Brain zich aanpast aan uw werkstroom en alles met elkaar verbonden houdt, hoeft u niet te schakelen tussen verschillende apps of meerdere AI-modellen.

Hootsuite kan in bepaalde gevallen beter zijn dan Sendible, maar de keuze hangt af van uw behoeften. Hootsuite staat bekend om zijn krachtige analyses, breder bereik aan integraties en sterke functies voor teamsamenwerking. Dit maakt het een goede keuze voor grotere teams of merken die afhankelijk zijn van gedetailleerde rapportage en engagement op meerdere platforms. Sendible is daarentegen eenvoudiger in gebruik en werkt goed voor dagelijkse planning en klantbeheer. Veel kleine tot middelgrote merken en freelancers geven de voorkeur aan Sendible omdat het essentiële functies biedt zonder onnodige complexiteit.

Als u een bureau runt en op zoek bent naar een geschikt alternatief voor Sendible, zijn ClickUp en Agorapulse geschikte opties. ClickUp gaat verder dan alleen socialemediamanagement. U kunt campagnes organiseren, assets opslaan en taken automatiseren zonder van tool te wisselen. Bovendien helpt de contextuele AI ook om uw werkstroom voor het creëren van content te versnellen. Agorapulse biedt daarentegen een uniforme sociale inbox voor berichten en opmerkingen, goedkeuringsworkflows en rapportagemogelijkheden die klaar zijn voor de client. Dit maakt het ideaal voor socialemediamarketingbureaus die een gespecialiseerde oplossing willen voor het beheren van meerdere netwerken.

Ja, u kunt Instagram beheren met de meeste alternatieven voor Sendible, en sommige ondersteunen ook TikTok. De API van TikTok heeft echter een limiet, dus functies zoals planning of direct posten kunnen variëren, afhankelijk van de tool die u kiest.