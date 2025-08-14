De 11 beste softwaretools voor contentkalenders in 2026

Businessen hebben behoefte aan hoogwaardige content. Maar het opzetten van een succesvolle contentstrategie vereist meer dan alleen het plaatsen van content. U hebt een flexibel systeem nodig dat u ook verantwoordelijk houdt.
Dat is precies wat een contentkalender biedt.
Met de juiste contentkalendertool wordt het plannen van de komende maand of het komende kwartaal een fluitje van een cent. Een degelijke contentkalendersoftware helpt je flexibel te blijven, boeiende content te leveren en snel in te spelen op trends.
In dit artikel bekijken we de beste contentkalendersoftware die er is en helpen we je bij het kiezen van de software die het beste bij jouw werkstroom past.
De 11 beste softwareprogramma's voor contentkalenders in één oogopslag
|Tool
|Meest geschikt voor
|Belangrijkste functies
|Prijzen*
|Beoordelingen
|ClickUp
|Visuele planning en uitvoering van contentcampagnes voor teams van elke grootte
|Kalenderweergave met slepen en neerzetten, AI-planning, AI-contentassistent, werkstroomautomatisering
|Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen beschikbaar voor ondernemingen
|G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5
|CoSchedule
|Social publishing, campagnes en contentbeheer voor middelgrote tot grote teams
|Gecentraliseerde kalender, ReQueue-automatisering, AI Social Assistant, AI Marketing Assistant, sociale inbox
|Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand per gebruiker
|G2: 4,4/5 Capterra: 4,4/5
|Planable
|Snelle, gezamenlijke beoordelingen en goedkeuringen van content voor grote teams en bureaus
|Realtime voorbeelden, goedkeuringsprocessen in meerdere stappen, geschiedenis van versies, opmerkingen
|Free; betaalde abonnementen vanaf $ 39 per maand per werkruimte
|G2: 4,6/5 Capterra: 4,5/5
|Buffer
|Multi-channel publiceren vereenvoudigen voor kleine teams
|Hergebruik van posts met AI, planning voor meerdere platforms, contentboards, inbox voor interactie, browserextensie
|Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per maand per gebruiker
|G2: 4,3/5 Capterra: 4,5/5
|ContentStudio
|Contentbeheer via meerdere kanalen op schaal voor bureaus van middelgrote tot grote grootte
|Gecentraliseerde kalender, publiceren op blogs en sociale media, contentontdekking, AI-ondersteuning, analyses, aangepaste rollen
|Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand per gebruiker
|G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5
|Loomly
|Gestructureerde teamsamenwerking en werkstroom voor grote teams
|Toegang op basis van rol, voorbeelden van content, goedkeuringsfasen, ideeën en sjablonen voor posts, analyses
|Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen
|G2: 4,6/5 Capterra: 4,6/5
|Sendible
|Grote bureaus die meerdere merken beheren en goedkeuringen van klanten afhandelen
|Merkgebonden werkruimten, white-label dashboards, AI-assistent, bulkplanning, monitoringtools
|Er is geen gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 29 per maand per gebruiker
|G2: 4,5/5 Capterra: 4,6/5
|StoryChief
|Geïntegreerde publicatie en samenwerking via meerdere kanalen voor teamen van ondernemingen
|Planning voor meerdere platforms, SEO + AI, teamwerkstroomen, contentaudits
|Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 59 per maand per gebruiker
|G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5
|Kapost
|Contentactiviteiten afstemmen op de customer journey voor grote bedrijven
|Journey mapping, werkstroombouwer, assetgalerij, prestatiedashboards
|Aangepaste prijzen
|G2: 4,0/5
|Google Spreadsheets
|Flexibele en betaalbare contentkalenders voor freelancers en kleine teams
|Samenwerken in realtime, aangepaste opmaak, ondersteuning voor sjablonen, tijdlijn-add-ons
|Free
|G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5
|Trello
|Visuele planning en contenttaakbeheer voor kleine teams of solopreneurs
|Kanban-borden, Kalender Power-Up, Butler-automatisering, AI-ondersteuning, samenwerking aan checklists
|Free; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per maand per gebruiker
|G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5
Hoe kiest u de juiste software voor een contentkalender?
De juiste contentkalendersoftware fungeert als uw commandocentrum voor contentplanning, teamsamenwerking en publicatiewerkstroomen, waardoor u berichten rechtstreeks op meerdere sociale mediaplatforms kunt publiceren.
Dit is waar je op moet letten bij ideale contentkalendersoftware:
- Een visuele kalenderweergave met planning via slepen en neerzetten om socialemediaposts in één oogopslag in kaart te brengen en te verplaatsen
- Een ingebouwde ruimte om berichten te maken, deze te bekijken en creatieve assets op te slaan in een gecentraliseerde contentbibliotheek
- Functies voor teamsamenwerking, zoals goedkeuringen, taaktoewijzingen en opmerkingen, om iedereen op één lijn te houden
- Integraties met tools voor socialemediakalenders waarmee je berichten kunt inplannen en content kunt publiceren op al je accounts
- Rapportage en analyse om prestaties bij te houden en je socialemediastrategie aan te passen met datagestuurde inzichten
- Ingebouwde AI-ondersteuning om te helpen bij het bedenken van contentideeën en het snel genereren van teksten en afbeeldingen voor socialemediakanalen
👀 Leuk weetje: de maanlanding van NASA was een masterclass in contentplanning. In de maanden voorafgaand aan Apollo 11 werkte NASA samen met omroepen en journalisten aan een reeks goed getimede educatieve stukken en content met een kijkje achter de schermen.
De 11 beste contentkalendersoftware voor marketingteams
Het is tijd om je spreadsheets aan de kant te zetten. Het beheren van je contentkalender voor sociale media wordt veel eenvoudiger met deze tools:
Hoe we software beoordelen bij ClickUp
Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde, inclusief de gebruikersinterface.
Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.
1. ClickUp (Het beste voor visuele planning en uitvoering van contentcampagnes)
Door de betrokkenheid van schrijvers, ontwerpers, platforms en tijdlijnen wordt de complexiteit van contentpijplijnen overweldigend. Als u te veel hooi op uw vork neemt, loopt u het risico deadlines te missen, content van lage kwaliteit te publiceren of het vertrouwen van klanten te verliezen.
ClickUp pakt dit aan met twee belangrijke tools die speciaal zijn ontwikkeld voor contentteams: ClickUp Kalender en de ClickUp Kalender weergave.
Plan en beheer contentplanningen efficiënt
ClickUp Kalender is een AI-aangedreven planningsassistent die je helpt om automatisch tijd vrij te maken voor focus, taken te herschikken en op koers te blijven met je dagelijkse doelen.
Het integreert met Google Agenda, Outlook en uw takenlijst om de beste momenten voor te stellen om aan campagnes te werken, content te maken of vergaderingen bij te wonen.
Aan de andere kant biedt Calendar View content- en socialteams een visuele, drag-and-drop-interface om taken per dag, week of maand in kaart te brengen. Je kunt socialemediacampagnes met één klik herschikken, eigenaars van taken bijhouden en overlappend werk binnen enkele seconden opsporen.
Als je ClickUp voor meerdere klanten gebruikt, is de kans groot dat je met meer dan één kalender werkt. Hier is een handleiding om dit allemaal efficiënt te beheren in ClickUp-kalenders:
Wanneer deadlines voor Instagram Reels en blogposts elkaar kruisen, kunnen marketingteams die ClickUp gebruiken eenvoudig prioriteiten verschuiven, rechtstreeks in de interactieve kalender.
ClickUp ondersteunt ook aangepaste werkstroomstromen waarmee je een duidelijke contentpijplijn kunt opzetten: van concept tot beoordeling tot publicatie.
Dit is wat Derek Clements, marketingmanager bij BankGloucester, zei over ClickUp.
Ik gebruik de basisfuncties van ClickUp, zoals ruimtes/mappen/lijsten en de kalenderweergave, het meest omdat deze het meest veelzijdig zijn. Als je echter een specifiek format of een specifieke visualisatie nodig hebt, biedt ClickUp tal van meer geavanceerde functies, zoals tijdsregistratie, automatisering van taken, dashboards en meer.
Ik gebruik de basisfuncties van ClickUp, zoals ruimtes/mappen/lijsten en de kalenderweergave, het meest omdat deze het meest veelzijdig zijn. Als je echter een specifiek formaat of een specifieke visualisatie nodig hebt, biedt ClickUp tal van meer geavanceerde functies, zoals tijdsregistratie, taaktautomatisering, dashboards en meer.
Krijg meer klaar, sneller, met AI en sjablonen
Overladen met taken? Je kunt sjablonen voor socialemediakalenders gebruiken en terugkerende taken automatiseren om tijd vrij te maken. Bovendien kan ClickUp's AI Writer for Work helpen bij het genereren van campagne-ideeën en het maken van socialemediateksten, bijschriften en briefings, rechtstreeks binnen taken.
ClickUp Brain stelt ook taakupdates voor op basis van verslagen van vergaderingen, genereert automatisch sjablonen voor terugkerende contenttypes en beantwoordt vragen over je kalender of campagne-assets.
Als voorbeeld kunt u vragen: “Welke berichten wachten nog op goedkeuring?” en krijgt direct een antwoord.
Wilt u uw taken nog verder automatiseren? ClickUp AI Agents voeren taken voor u uit, zodat uw contentkalender zonder handmatig werk blijft draaien.
Van het genereren van afbeeldingen voor posts tot het bijwerken van taakstatussen en het in realtime delen van voortgangsoverzichten: deze tools verminderen het administratieve werk, zodat uw team zich kan concentreren op het creëren van content
Om het nog gemakkelijker te maken, biedt ClickUp een kant-en-klare sjabloon voor een contentkalender die speciaal is ontwikkeld voor marketing- en socialmediateams. In tegenstelling tot een standaardspreadsheet combineert deze sjabloon een interactieve kalender, aanpasbare werkstroomen en taakvolging.
Dit sjabloon is ideaal voor teams die deadlines voor willen blijven, een consistent publicatieschema willen aanhouden en iedereen het hele jaar door op één lijn willen houden wat betreft contentdoelen.
De beste functies van ClickUp
- Organiseer posts op sociale media visueel met de kalenderweergave met slepen en neerzetten
- Planne taken, vergaderingen en focusmomenten automatisch in met ClickUp kalender
- Bouw en automatiseer gestructureerde werkstroomen voor contentproductie met behulp van terugkerende taken en ClickUp-automatiseringen
- Versnel het aanmaken van content, genereer ideeën en verkrijg inzichten in content met ClickUp Brain
- Koppel ClickUp aan tools zoals Google Drive, YouTube en meer voor naadloos contentbeheer
- Bepaal wie uw contentkalender kan bekijken of bewerken voor veiligheid van de samenwerking
- Houd de voortgang van content en de werklast van het team bij met visuele ClickUp-dashboards en rapporten
Limieten van ClickUp
- Dit kan complex aanvoelen voor kleine teams die alleen basisplanning nodig hebben
- Leercurve voor het opzetten van geavanceerde werkstroomen en automatisering
Prijzen van ClickUp
Beoordelingen en recensies van ClickUp
- G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.200 beoordelingen)
Wat gebruikers zeggen over ClickUp
In deze G2-recensie werd het volgende opgemerkt:
Nieuwe upgrades voor de kalender en gantt-diagrammen maken plannen een stuk eenvoudiger. De update van maart 2025 heeft taken, documenten, chats en vergaderingen samengevoegd in één kalenderweergave en AI-gestuurde tijdblokkering toegevoegd; gantt-diagrammen laden merkbaar sneller en behouden het zoomniveau.
Nieuwe upgrades voor de kalender en gantt-grafieken maken plannen een stuk eenvoudiger. De update van maart 2025 heeft taken, documenten, chats en vergaderingen samengevoegd in één kalenderweergave en AI-gestuurde tijdblokkering toegevoegd; gantt-grafieken laden merkbaar sneller en behouden het zoomniveau.
2. CoSchedule (Het beste voor het beheren van posts op sociale media, campagnes en content in één kalender)
Consistentie is vaak de plek waar sociale strategieën mislukken, omdat teams geen systeem hebben om te organiseren en te herhalen wat werkt.
Tools zoals CoSchedule lossen dit dilemma op door je een uniforme kalender te bieden die is ontworpen voor herhaalbaar succes. Met deze content- en social media-kalender kun je posts, blogs, e-mailpromoties en gebeurtenissen op één plek beheren.
De tool biedt native ondersteuning voor marketingwerkstroomen met ingebouwde social publishing, WordPress-integratie en campagneprestatieanalyses, speciaal ontwikkeld voor teams die veel met content werken.
Met functies zoals planning via slepen en neerzetten, ReQueue-automatisering, sjablonen voor sociale media en ingebouwde AI-tools kunt u ervoor zorgen dat uw beste content nooit verloren gaat.
De beste functies van CoSchedule
- Plan en publiceer op verschillende platforms met een uniforme socialemediakalender
- Geef best presterende content een nieuwe bestemming met behulp van ReQueue-automatisering
- Maak direct platformklare posts met de AI Social Assistant en meer dan 1.600 sjablonen
- Genereer blogopzetjes, afbeeldingen en ideeën voor campagnecontent met de AI Marketing Assistant
- Volg en beheer sociale interacties op één plek met de Social Inbox
- Gebruik planning via slepen en neerzetten om blog-, e-mail- en sociale media-content in één kalenderweergave te beheren
Limiet van CoSchedule
- Geavanceerde campagnefuncties zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen
- Limiet aan mogelijkheden voor aangepaste merkaanpassing, tenzij u de Agency- of Marketing Suite gebruikt
- Misschien niet ideaal voor teams die niet verschillende soorten content publiceren
Prijzen van CoSchedule
- Gratis kalender
- Social Kalender: $ 29 per maand per gebruiker
- Agency Kalender: $ 69 per maand per gebruiker
- Content Kalender: Aangepaste prijzen
- Marketing Suite: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van CoSchedule
- G2: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)
- Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)
Wat gebruikers zeggen over CoSchedule
Deze Capterra-recensie benadrukte:
Eén plek voor meer dan 20 sociale media-accounts en 6 blogs. De tijd die nodig was voor het plaatsen en inplannen van berichten is drastisch verminderd en de analytische rapportage is geweldig!
Eén plek voor meer dan 20 sociale media-accounts en 6 blogs. De tijd die nodig was voor het plaatsen en inplannen van berichten is drastisch verminderd en de analytische rapportage is geweldig!
3. Planable (Het meest geschikt voor snelle, gezamenlijke beoordelingen en goedkeuringen van content)
Voor veel teams is het goedkeuren van content de grootste vertraging bij sociale media. Wachten op feedback, klanten achterna zitten voor goedkeuring of worstelen met onduidelijke opmerkingen kan zelfs de best geplande socialemediakalender in de war sturen.
Planable lost dit op door een realtime samenwerkingsruimte te bieden waar je socialemediaposts kunt maken, beoordelen en goedkeuren, precies zoals ze op het uiteindelijke platform zouden verschijnen.
Planable is ontwikkeld voor socialemediabeheerders en bureaus en biedt een overzichtelijke weergave van zowel de feed als de kalender, voorbeelden van content die eruitzien als echte posts, en eenvoudige goedkeuringswerkstroomen.
Bovendien kunt u teamgenoten taggen, rechtstreeks op content reageren en de versiegeschiedenis gebruiken om wijzigingen bij te houden.
De beste functies van Planable
- Bekijk een voorbeeld van de content precies zoals deze op sociale platforms zal verschijnen
- Genereer bijschriften, teksten en hashtags met AI-hulp
- Stel meervoudige goedkeuringswerkstroomen in voor klanten of managers
- Werk in realtime samen met behulp van opmerkingen, tags en versiegeschiedenis
- Plan content in de feedweergave of kalenderweergave voor een betere planning
- Gebruik deelbare links om feedback te krijgen van externe belanghebbenden zonder dat ze hoeven in te loggen
- Maak en deel rapporten om klanten op de hoogte te houden van hun statistieken
Limieten van Planable
- Analysemogelijkheden moeten apart worden aangeschaft als add-on
- Limiet aan integratiemogelijkheden in vergelijking met grotere tools voor socialemediamanagement
- De kosten kunnen snel oplopen voor grotere teams die volledige toegang tot de werkruimte nodig hebben
Prijzen van Planable
- Free
- Basic: $39/maand per werkruimte
- Pro: $ 59/maand per werkruimte
- Enterprise: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Planable
- G2: 4,6/5 (meer dan 850 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 310 beoordelingen)
Wat gebruikers zeggen over Planable
In deze G2-recensie waren de volgende functies aanwezig:
Ik vind het prettig dat samenwerken zo eenvoudig is, dat clients goedkeuring kunnen geven, dat er een app is, dat opmerkingen per bericht overzichtelijk worden weergegeven, en nog veel meer!
Ik vind het prettig dat samenwerken zo eenvoudig is, dat clients goedkeuring kunnen geven, dat er een app is, dat opmerkingen per bericht overzichtelijk worden weergegeven, en nog veel meer!
4. Buffer (Het meest geschikt voor het vereenvoudigen van publiceren via meerdere kanalen voor kleine teams en individuele makers)
Je bent net klaar met de bewerking van een Reel, het schrijven van een bijschrift, het toevoegen van hashtags en het plaatsen ervan op Instagram. Nu moet je dezelfde content aanpassen voor TikTok, de toon afstemmen op LinkedIn en deze in de wachtrij zetten voor X.
Deze evenwichtsoefening is dagelijkse kost voor solo-makers en kleine teams, en het is uitputtend.
Buffer is ontworpen om die druk te verminderen. Het biedt u één plek om content te schrijven, in te plannen en aan te passen voor meer dan 10 platforms, zodat u nooit helemaal opnieuw hoeft te beginnen.
De AI-assistent van de tool helpt je om je content direct te hergebruiken, terwijl de nieuwe kalenderweergave je een volledig overzicht biedt van je week of maand. Bovendien kun je met de browserextensie vanaf elke locatie content in de wachtrij van je kalender plaatsen.
De beste functies van Buffer
- Maak content één keer en pas deze aan voor elk platform met behulp van AI-gestuurde hergebruik van posts
- Plan en plan berichten met een overzichtelijke kalender- of wachtrijweergave voor meer dan 10 platforms
- Organiseer contentideeën in visuele borden en hergebruik ze wanneer je maar wilt
- Communiceer met volgers op Instagram en Facebook vanuit één enkele inbox
- Analyseer de best presterende content, de beste tijdstippen om te posten en de demografische gegevens van uw publiek
Limiet van Buffer
- Geavanceerde functies zoals analytics en de engagement-inbox zijn alleen beschikbaar achter een betaalmuur
- Ontbreekt aan uitgebreidere tools voor projectmanagement op sociale media of interne samenwerking
- Post Composer is minder robuust dan sommige Buffer-alternatieven die de nadruk leggen op design
Prijzen van Buffer
- Free
- Essentials: $ 6 per maand per gebruiker
- Team: $ 12 per maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van Buffer
- G2: 4,3/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.500 beoordelingen)
Wat gebruikers zeggen over Buffer
Deze Capterra-recensie werd gedeeld:
Het platform biedt een naadloze en efficiënte manier om content in te plannen en te plaatsen op verschillende sociale mediakanalen, waaronder Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram.
Het platform biedt een naadloze en efficiënte manier om content in te plannen en te plaatsen op verschillende sociale mediakanalen, waaronder Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram.
5. ContentStudio (Het beste voor het beheren van content op meerdere kanalen op grote schaal)
Als je team zowel blogcontent als posts voor sociale media beheert, is de kans groot dat je dubbel werk verricht. Dit betekent dat je afzonderlijk bijschriften moet opstellen, tussen planningstools moet schakelen en via e-mailthreads goedkeuringen moet achterhalen.
ContentStudio lost dit op door het aanmaken, samenstellen en publiceren van content op één plek te centraliseren, of je nu een e-mailcampagne en een blogserie plant of Reels hergebruikt voor LinkedIn-berichten
Met de mogelijkheid om al uw media-assets op één plek op te slaan, te organiseren en te delen, en eenvoudige goedkeuringswerkstroomen waarmee u snel feedback en goedkeuringen kunt krijgen, bespaart deze tool veel tijd en moeite bij het dagelijkse beheer van sociale media.
Als je even geen inspiratie hebt, kan de AI-assistent snel tekst, afbeeldingen en bijschriften voor je posts genereren.
De beste functies van ContentStudio
- Maak contentkalenders voor meerdere platforms met planning via slepen en neerzetten
- Automatiseer het aanmaken en publiceren van content op sociale media en blogs vanuit één enkel dashboard
- Ontdek trending content met behulp van zoekopdrachten op basis van trefwoorden en RSS-feeds
- Maak kant-en-klare rapporten met uw eigen huisstijl en analyses van de betrokkenheid
- Stel aangepaste rollen, werkstroomen en interne opmerkingen in voor teamsamenwerking
Limieten van ContentStudio
- Leercurve voor geavanceerde automatisering en installatie voor meerdere merken
- Voor het publiceren van blogberichten is een CMS-installatie vereist en mogelijk worden niet alle platforms ondersteund
- De prijzen stijgen sterk naarmate u meer gebruikers en werkruimten toevoegt
Prijzen van ContentStudio
- Standaard: $ 29 per maand per gebruiker
- Geavanceerd: $ 69 per maand per gebruiker
- Agency Unlimited: $ 139 per maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van ContentStudio
- G2: 4,6/5 (meer dan 350 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 670 beoordelingen)
Wat gebruikers zeggen over ContentStudio
In deze G2-recensie werd het volgende opgemerkt:
Ik ben vooral onder de indruk van de mogelijkheid om posts grondig te plannen, de prestaties van content te analyseren en taken te automatiseren die vroeger zoveel tijd in beslag namen.
Ik ben vooral onder de indruk van de mogelijkheid om posts grondig te plannen, de prestaties van content te analyseren en taken te automatiseren die vroeger zoveel tijd in beslag namen.
📮 ClickUp Insight: 18% van de respondenten in onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren via kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt.
Nog te doen: Een AI moet in staat zijn om de prioriteiten voor elke taak in een werkstroom te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken aan te maken of aan te passen, en geautomatiseerde werkstroom-instellingen in te stellen.
De meeste tools hebben één of twee van deze stappen al goed voor elkaar. ClickUp heeft gebruikers echter geholpen om meer dan 5 apps te consolideren via ons platform! Ervaar AI-aangedreven planning, waarbij taken en vergaderingen eenvoudig kunnen worden toegewezen aan open plekken in je kalender op basis van prioriteiten. Je kunt ook aangepaste automatiseringsregels instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg maar dag tegen saai werk!
6. Loomly (Het meest geschikt voor gestructureerde teamsamenwerking en werkstroomen)
Je team heeft zojuist een concept voor een nieuwe campagne afgerond, dat je manager uiterlijk vrijdag moet goedkeuren.
De volgende stap gaat gepaard met een stortvloed aan Slack-berichten, e-mailthreads en gemiste updates.
Loomly biedt een overzichtelijkere manier om content van idee naar goedkeuring te brengen. In plaats van achter feedback aan te jagen, krijgt elk teamlid een vaste rol, zoals bijdrager, beoordelaar of goedkeurder, met geautomatiseerde stappen die moeten worden gevolgd. Op die manier worden berichten op tijd goedgekeurd, met minder verrassingen en zonder last-minute gedoe.
Het platform maakt het bedenken van nieuwe ideeën voor posts ook een stuk eenvoudiger dankzij suggesties voor posts en hashtags. Je kunt afbeeldingen maken, importeren en uitvoeren voor elk sociaal netwerk en zelfs postsjablonen maken voor terugkerende soorten posts.
De beste functies van Loomly
- Wijs rollen toe, zoals bijdrager, beoordelaar of goedkeurder, om duidelijk te maken wie wat doet
- Bekijk berichten in platformspecifieke mock-ups voordat je ze publiceert
- Houd de voortgang bij met goedkeuringsfasen, opmerkingen en activiteitenlogboeken
- Ontvang automatisch ideeën voor posts op basis van trends en verbinding met sociale media-accounts
- Houd de prestaties bij met ingebouwde analyses voor elk platform
Limieten van Loomly
- Geen AI-tools voor sociale media
- Creatieve teams vinden de werkstroom misschien te rigide
- Beperkte integraties buiten de belangrijkste platforms
Prijzen van Loom
- Free
- Beyond: Aangepaste prijzen
- Onderneming: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Loomly
- G2: 4,6/5 (meer dan 1.780 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 500 beoordelingen)
Wat gebruikers zeggen over Loomly
Deze G2-recensie vermeldde:
Het is heel eenvoudig in gebruik en heeft een kalenderweergave, zodat ik al mijn geplande posts voor de week kan zien. Het is superbetrouwbaar en stuurt herinneringen als ik ben vergeten een post van concept naar gepland te zetten.
Het is heel eenvoudig in gebruik en heeft een kalenderweergave, zodat ik al mijn geplande posts voor de week kan zien. Het is superbetrouwbaar en stuurt herinneringen als ik ben vergeten een post van concept naar gepland te zetten.
7. Sendible (Het meest geschikt voor het beheren van meerdere merken en goedkeuringen van klanten)
Goedkeuringen door klanten zijn een van de grootste remmen op de werkstroom van bureaus. Het kost merken gemiddeld 10 dagen om één stuk content goed te keuren, tijd die beter besteed zou kunnen worden aan het creëren, plannen of optimaliseren van campagnes.
Sendible doorbreekt deze bottleneck met merk-specifieke werkruimten, ingebouwde goedkeuringswerkstroomen en white-label dashboards die het beoordelen van content sneller en professioneler maken.
Of je nu met één client werkt of met 30, Sendible helpt je om content op tijd te leveren zonder heen-en-weer-gepraat.
Het platform vereenvoudigt ook het plannen en inplannen van posts met bulkimport, een ingebouwde contentbibliotheek en zelfs het herhaaldelijk inplannen van evergreen-content. Met AI Assist kunt u ook de tijd die nodig is voor het schrijven en optimaliseren van bijschriften verkorten.
De beste functies van Sendible
- Beheer meerdere client-merken in speciale, aanpasbare werkruimten
- Versnel het aanmaken van berichten met AI Assist en de ingebouwde contentbibliotheek
- Bied klanten dashboards met uw merknaam aan, met white-label-opties
- Gebruik slimme wachtrijen en bulkplanning om grote hoeveelheden posts te beheren
- Werk samen via goedkeuringswerkstroomen, interne aantekeningen en taaktoewijzingen
- Houd merkvermeldingen en trefwoorden op sociale media en het web bij met ingebouwde luistertools
Limieten van Sendible
- Geen gratis abonnement, alleen een gratis proefversie
- De interface voelt verouderd aan in vergelijking met nieuwere tools
- Een mobiele app is minder betrouwbaar voor planning of samenwerking
- Beperkte AI-ondersteunde functies voor het aanmaken van content
Prijzen van Sendible
- Maker: $29 per maand per gebruiker
- Traction: $ 89 per maand per gebruiker
- Scale: $ 199 per maand per gebruiker
- Geavanceerd: $ 299 per maand per gebruiker
- Enterprise: $ 750/maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van Sendible
- G2: 4,5/5 (meer dan 880 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 130 beoordelingen)
Wat gebruikers zeggen over Sendible
In deze G2-recensie waren de volgende functies aanwezig:
Ik ben geen expert in het plaatsen van berichten op sociale media, maar Sendible maakt het hele proces eenvoudig en gratis. Ik kan met gemak op meerdere platforms posten en heel eenvoudig zien wat er nog moet worden gepubliceerd en wat er al is verstuurd.
Ik ben geen expert in het plaatsen van berichten op sociale media, maar Sendible maakt het hele proces eenvoudig en stressvrij. Ik kan met gemak op meerdere platforms posten en heel eenvoudig zien wat er nog moet worden gepubliceerd en wat er al is verstuurd.
8. StoryChief (Het beste voor geïntegreerde publicatie via meerdere kanalen en samenwerking aan content)
De meeste contentteams verspillen uren aan het schakelen tussen externe tools. StoryChief maakt daar een einde aan door uw volledige contentactiviteiten te centraliseren via een intuïtieve contentkalender.
In plaats van heen en weer te schakelen tussen Google Documenten, CMS-logins en eindeloze goedkeuringen via e-mail, kan uw team vanaf één plek samenwerken en publiceren, met ingebouwde planning voor meerdere kanalen.
Met ingebouwde SEO-optimalisatie, AI-ondersteuning voor het opstellen en taggen van berichten, en integraties met CRM-systemen en tools zoals OneDrive, maakt StoryChief het leven van de moderne socialemediamarketeer een stuk gemakkelijker.
De beste functies van StoryChief
- Centraliseer uw volledige contentkalender voor blogs, sociale media, nieuwsbrieven en meer
- Publiceer automatisch op meer dan 1000 kanalen, waaronder CMS, sociale media en Google Mijn Bedrijf
- Werk samen met interne en externe teams met behulp van goedkeuringswerkstroomen en briefings
- Optimaliseer content vóór publicatie met ingebouwde SEO-adviezen en AI-tools
- Volg de prestaties op verschillende platforms met geïntegreerde analyses en contentaudits
Beperkingen van StoryChief
- De eerste installatie en onboarding kunnen voor kleinere teams complex aanvoelen
- De goedkopere socialemedia-abonnementen hebben een limiet aan functies
- Aangepaste werkstroom-sjablonen en sjablonen voor het schrijven van content bieden een limiet aan flexibiliteit voor specifieke toepassingen
- Hoge prijzen zijn wellicht niet geschikt voor solo-marketeers of kleine startups
Prijzen van StoryChief
- Free
- Kleine bedrijven: $ 59 per maand per gebruiker
- Bureau: Aangepaste prijzen
- Enterprise: Aangepaste prijzen
- AI Content Agent is beschikbaar als add-on voor $ 60 per maand
Beoordelingen en recensies van StoryChief
- G2: 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 130 beoordelingen)
Wat gebruikers zeggen over StoryChief
In deze Capterra-recensie stond:
Dankzij het visuele karakter van de tool kan een client nu 'zien' wat we met een stukje content willen bereiken. Het heeft ons ook geholpen om holistisch over onze content na te denken: niet alleen over het publiceren van een stuk, maar ook over hoe we de verdeling willen uitvoeren.
Dankzij het visuele karakter van de tool kan een client nu 'zien' wat we met een stukje content willen bereiken. Het heeft ons ook geholpen om holistisch over onze content na te denken: niet alleen over het publiceren van een stuk, maar ook over hoe we de verdeling willen uitvoeren.
9. Kapost van Upland (Het meest geschikt voor het afstemmen van contentactiviteiten op de customer journey)
Slechts 13% van de marketingleiders noemt contentstrategie als hun grootste uitdaging, maar achter dat lage percentage gaat een veel groter probleem schuil. De echte uitdaging ligt in de uitvoering.
Kapost helpt B2B-marketeers hun contentactiviteiten te stroomlijnen over teams en platforms heen met een strategiegerichte aanpak. Het helpt bij het plannen van initiatieven voor meerdere socialemedia-accounts via een socialemediaplanner en brengt content in kaart volgens de fasen van de customer journey.
U kunt ook productie- en goedkeuringswerkstroomen bijhouden en prestaties meten op één plek, terwijl u ervoor zorgt dat de merkrichtlijnen worden nageleefd.
Met Kapost kunt u galerijen met goedgekeurde content samenstellen, op meerdere platforms publiceren en een verbinding maken met tools zoals Salesforce, HubSpot en Marketo voor een betere cross-functionele zichtbaarheid.
De beste functies van Kapost by Upland
- Breng content rechtstreeks in kaart met betrekking tot kopersfasen, persona's en campagnedoelen met behulp van Canvas
- Centraliseer alle content in één doorzoekbare opslagplaats met versiebeheer en filters
- Werk samen aan marketinginitiatieven met de werkstroom en kalenderweergaven van Studio
- Geef verkoopteams de juiste middelen via de Gallery-module met op maat gemaakte, persona-specifieke assets
- Volg de prestaties van content en de ROI met inzichtdashboards voor alle afdelingen
Limieten van Kapost by Upland
- Steile leercurve en lange implementatietijd voor multifunctionele teams
- Hoge prijzen zijn wellicht niet geschikt voor start-ups of kleine teams
- De gebruikersinterface kan verouderd en minder intuïtief aanvoelen dan nieuwere platforms
Prijzen van Kapost by Upland
- Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Kapost by Upland
- G2: 4,0/5,0 (meer dan 40 beoordelingen)
- Capterra: Onvoldoende geverifieerde beoordelingen
Wat gebruikers zeggen over Kapost van Upland
In deze G2-recensie werd het volgende opgemerkt:
Het gemak waarmee specifieke werkstroom-werkprocessen kunnen worden ingesteld voor elke fase van de contentcreatie, inclusief de mogelijkheid om belanghebbenden naadloos toe te wijzen voor beoordeling. Ook kan er een uitstekende redactionele kalender worden opgesteld.
Het gemak waarmee specifieke werkstroomstelsels kunnen worden ingesteld voor elke fase van het contentaanmaken, inclusief de mogelijkheid om belanghebbenden naadloos toe te wijzen voor beoordeling. Ook kan er een uitstekende redactionele kalender worden opgesteld.
10. Google Spreadsheets (het beste voor flexibele en budgetvriendelijke contentkalenders)
Voor contentplanning zijn niet altijd complexe tools of een steile leercurve nodig. Voor teams die waarde hechten aan eenvoud, samenwerking en volledige controle over het format, blijven Google Spreadsheets een van de meest ondergewaardeerde kalendertools die er zijn.
Deze veelgebruikte documenttool kan ook dienst doen als contentkalendersoftware en is verrassend krachtig voor het opstellen van redactionele kalenders die zich aanpassen aan uw behoeften, vooral in combinatie met tijdlijn-weergaven of sjablonen.
En als je al taken, statistieken of budgetten bijhoudt in Sheets, kun je je kalender daar gewoon naast zetten.
De beste functies van Google Spreadsheets
- Maak realtime samenwerking mogelijk met een onbeperkt aantal teamleden
- Ondersteuning voor aangepaste formaten voor kalenders met kleurcodes en huisstijl
- Schakel add-ons in, zoals de tijdlijnweergave voor visuele planning
- Integreer met Google Agenda en Drive voor gecentraliseerde planning
- Bied gratis, downloadbare sjablonen voor mediaplanning aan voor een snelle installatie
Beperkingen van Google Spreadsheets
- Handmatige opmaak is nodig voor kleurcodering, tagging en het filteren van contenttypes
- Het is een uitdaging om content voor meerdere merken of regio's in één weergave te beheren
- Harde limieten voor rijen/cellen kunnen van invloed zijn op zeer grote of meerjarige redactionele kalenders
Prijzen van Google Spreadsheets
- Free
Beoordelingen en recensies van Google Spreadsheets
- G2: 4,6/5 (meer dan 43.190 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 13.200 beoordelingen)
Wat gebruikers zeggen over Google Spreadsheets
In deze G2-recensie werd het volgende opgemerkt:
Eenvoudig in gebruik en realtime samenwerken met al mijn medewerkers. We gebruiken Google Spreadsheets het meest, en het is net als Excel, maar dan gratis.
Eenvoudig in gebruik en realtime samenwerken met al mijn medewerkers. We gebruiken Google Spreadsheets het meest, en het is net als Excel, maar dan gratis.
11. Trello (Het beste voor visuele planning en het beheer van content-taken)
Voor veel contentteams is structuur de sleutel om ideeën om te zetten in resultaten. Maar niet elk team heeft een zware tool nodig om die structuur te organiseren.
Trello biedt een zeer visuele, drag-and-drop-aanpak voor het beheer van contentkalenders met behulp van borden, lijsten en kaarten.
U kunt voor elke contenttaak een kaart aanmaken, deadlines, labels, toegewezen personen en checklists toewijzen, en deze verplaatsen tussen aangepaste fasen zoals 'Ideeën', 'Concept', 'Ontwerp' en 'Gepubliceerd'. De Calendar Power-Up biedt een uitgebreid overzicht van alle geplande taken.
De Butler-automatisering van Trello helpt ook bij het elimineren van repetitieve handelingen, zoals het verplaatsen van kaarten na de deadline of het waarschuwen van teamgenoten bij wijzigingen in de status. Duurdere abonnementen bieden je ook AI-ondersteuning voor het genereren en proeflezen van teksten en het bedenken van contentideeën.
De beste functies van Trello
- Visualiseer contentpijplijnen met behulp van Kanban-borden met slepen en neerzetten
- Synchroniseer deadlines met de kalender-Power-Up voor een duidelijk overzicht van de tijdlijn
- Automatiseer werkstroomprocessen met Butler voor het afhandelen van routinetaken
- Werk samen via opmerkingen, vermeldingen, bijlagen en checklists
- Integreer met Google Drive, Slack en honderden andere tools
Limieten van Trello
- Geen ingebouwde analysefuncties of bijhouden van campagneprestaties
- De gratis versie heeft een limiet voor automatisering en Power-Ups
- Niet geschikt voor complexe werkstroomen voor goedkeuring van content of publicatie via meerdere kanalen
Prijzen van Trello
- Free
- Standaard: $ 6 per maand per gebruiker
- Premium: $ 12,50 per maand per gebruiker
- Enterprise: $ 17,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)
Beoordelingen en recensies van Trello
- G2: 4,4/5 (meer dan 13.600 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.600 beoordelingen)
Wat gebruikers zeggen over Trello
In deze G2-recensie waren de volgende functies aanwezig:
Ik vind vooral de gebruiksvriendelijkheid van Trello erg prettig – de drag-and-drop-functie is intuïtief en maakt het beheren van taken eenvoudig en visueel.
Ik vind vooral de gebruiksvriendelijkheid van Trello erg prettig – de drag-and-drop-functie is intuïtief en maakt het beheren van taken eenvoudig en visueel.
Andere handige tools
Hier zijn nog drie tools voor contentkalenders die krachtige functies bieden voor planning, publicatie en samenwerking:
- Notion: helpt je bij het maken van aanpasbare contentkalenders, het organiseren van merkrichtlijnen en het samenwerken in één werkruimte
- Airtable: combineert de vertrouwdheid van spreadsheets met de kracht van databases voor teams die elk veld willen aanpassen en willen schakelen tussen raster-, kalender- en galerijweergaven
- Monday.com: stelt marketingteams in staat om gestructureerde werkstroomen op te zetten met contentkalenders, goedkeuringsfasen, automatiseringen en statusborden
ClickUp en Clock: uw contentstrategie
Consistentie in contentmarketing is belangrijker dan af en toe een briljante ingeving. Zonder een duidelijk plan lopen zelfs je meest creatieve ideeën op niets uit.
Contentkalendersoftware doet meer dan alleen laten zien wat er op de planning staat. Het brengt structuur in je creatieve proces, zorgt voor afstemming binnen je team en maakt deadlines een stuk minder stressvol.
Hoewel veel tools op deze lijst uitstekend werk leveren bij specifieke taken – zoals planning of goedkeuringen – brengt ClickUp alles samen. Het biedt je één plek om content te beheren, samen te werken met teamgenoten, deadlines bij te houden en zelfs contentideeën te genereren met AI.
Klaar om een einde te maken aan rommelige spreadsheets en last-minute gedoe? Meld je nu aan bij ClickUp!