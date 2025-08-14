De 11 beste softwaretools voor contentkalenders in 2026

Businessen hebben behoefte aan hoogwaardige content. Maar het opzetten van een succesvolle contentstrategie vereist meer dan alleen het plaatsen van content. U hebt een flexibel systeem nodig dat u ook verantwoordelijk houdt.

Dat is precies wat een contentkalender biedt.

Met de juiste contentkalendertool wordt het plannen van de komende maand of het komende kwartaal een fluitje van een cent. Een degelijke contentkalendersoftware helpt je flexibel te blijven, boeiende content te leveren en snel in te spelen op trends.

In dit artikel bekijken we de beste contentkalendersoftware die er is en helpen we je bij het kiezen van de software die het beste bij jouw werkstroom past.

De 11 beste softwareprogramma's voor contentkalenders in één oogopslag

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* Beoordelingen ClickUp Visuele planning en uitvoering van contentcampagnes voor teams van elke grootte Kalenderweergave met slepen en neerzetten, AI-planning, AI-contentassistent, werkstroomautomatisering Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen beschikbaar voor ondernemingen G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 CoSchedule Social publishing, campagnes en contentbeheer voor middelgrote tot grote teams Gecentraliseerde kalender, ReQueue-automatisering, AI Social Assistant, AI Marketing Assistant, sociale inbox Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand per gebruiker G2: 4,4/5 Capterra: 4,4/5 Planable Snelle, gezamenlijke beoordelingen en goedkeuringen van content voor grote teams en bureaus Realtime voorbeelden, goedkeuringsprocessen in meerdere stappen, geschiedenis van versies, opmerkingen Free; betaalde abonnementen vanaf $ 39 per maand per werkruimte G2: 4,6/5 Capterra: 4,5/5 Buffer Multi-channel publiceren vereenvoudigen voor kleine teams Hergebruik van posts met AI, planning voor meerdere platforms, contentboards, inbox voor interactie, browserextensie Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per maand per gebruiker G2: 4,3/5 Capterra: 4,5/5 ContentStudio Contentbeheer via meerdere kanalen op schaal voor bureaus van middelgrote tot grote grootte Gecentraliseerde kalender, publiceren op blogs en sociale media, contentontdekking, AI-ondersteuning, analyses, aangepaste rollen Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand per gebruiker G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Loomly Gestructureerde teamsamenwerking en werkstroom voor grote teams Toegang op basis van rol, voorbeelden van content, goedkeuringsfasen, ideeën en sjablonen voor posts, analyses Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen G2: 4,6/5 Capterra: 4,6/5 Sendible Grote bureaus die meerdere merken beheren en goedkeuringen van klanten afhandelen Merkgebonden werkruimten, white-label dashboards, AI-assistent, bulkplanning, monitoringtools Er is geen gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 29 per maand per gebruiker G2: 4,5/5 Capterra: 4,6/5 StoryChief Geïntegreerde publicatie en samenwerking via meerdere kanalen voor teamen van ondernemingen Planning voor meerdere platforms, SEO + AI, teamwerkstroomen, contentaudits Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 59 per maand per gebruiker G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Kapost Contentactiviteiten afstemmen op de customer journey voor grote bedrijven Journey mapping, werkstroombouwer, assetgalerij, prestatiedashboards Aangepaste prijzen G2: 4,0/5 Google Spreadsheets Flexibele en betaalbare contentkalenders voor freelancers en kleine teams Samenwerken in realtime, aangepaste opmaak, ondersteuning voor sjablonen, tijdlijn-add-ons Free G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Trello Visuele planning en contenttaakbeheer voor kleine teams of solopreneurs Kanban-borden, Kalender Power-Up, Butler-automatisering, AI-ondersteuning, samenwerking aan checklists Free; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per maand per gebruiker G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5

Hoe kiest u de juiste software voor een contentkalender?

De juiste contentkalendersoftware fungeert als uw commandocentrum voor contentplanning, teamsamenwerking en publicatiewerkstroomen, waardoor u berichten rechtstreeks op meerdere sociale mediaplatforms kunt publiceren.

Dit is waar je op moet letten bij ideale contentkalendersoftware:

Een visuele kalenderweergave met planning via slepen en neerzetten om socialemediaposts in één oogopslag in kaart te brengen en te verplaatsen

Een ingebouwde ruimte om berichten te maken, deze te bekijken en creatieve assets op te slaan in een gecentraliseerde contentbibliotheek

Functies voor teamsamenwerking , zoals goedkeuringen, taaktoewijzingen en opmerkingen, om iedereen op één lijn te houden

Integraties met tools voor socialemediakalenders waarmee je berichten kunt inplannen en content kunt publiceren op al je accounts

Rapportage en analyse om prestaties bij te houden en je socialemediastrategie aan te passen met datagestuurde inzichten

Ingebouwde AI-ondersteuning om te helpen bij het bedenken van contentideeën en het snel genereren van teksten en afbeeldingen voor socialemediakanalen

👀 Leuk weetje: de maanlanding van NASA was een masterclass in contentplanning. In de maanden voorafgaand aan Apollo 11 werkte NASA samen met omroepen en journalisten aan een reeks goed getimede educatieve stukken en content met een kijkje achter de schermen.

De 11 beste contentkalendersoftware voor marketingteams

Het is tijd om je spreadsheets aan de kant te zetten. Het beheren van je contentkalender voor sociale media wordt veel eenvoudiger met deze tools:

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde, inclusief de gebruikersinterface. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. ClickUp (Het beste voor visuele planning en uitvoering van contentcampagnes)

Plan, bewerk en organiseer uw volledige contentpijplijn visueel en met het gemak van slepen en neerzetten met de ClickUp-kalenderweergave

Door de betrokkenheid van schrijvers, ontwerpers, platforms en tijdlijnen wordt de complexiteit van contentpijplijnen overweldigend. Als u te veel hooi op uw vork neemt, loopt u het risico deadlines te missen, content van lage kwaliteit te publiceren of het vertrouwen van klanten te verliezen.

ClickUp pakt dit aan met twee belangrijke tools die speciaal zijn ontwikkeld voor contentteams: ClickUp Kalender en de ClickUp Kalender weergave.

Plan en beheer contentplanningen efficiënt

ClickUp Kalender is een AI-aangedreven planningsassistent die je helpt om automatisch tijd vrij te maken voor focus, taken te herschikken en op koers te blijven met je dagelijkse doelen.

Bekijk je volledige planning met de AI-aangedreven kalender van ClickUp, waar taken, projecten en afspraken samenkomen in één geïntegreerde ruimte

Het integreert met Google Agenda, Outlook en uw takenlijst om de beste momenten voor te stellen om aan campagnes te werken, content te maken of vergaderingen bij te wonen.

Aan de andere kant biedt Calendar View content- en socialteams een visuele, drag-and-drop-interface om taken per dag, week of maand in kaart te brengen. Je kunt socialemediacampagnes met één klik herschikken, eigenaars van taken bijhouden en overlappend werk binnen enkele seconden opsporen.

Als je ClickUp voor meerdere klanten gebruikt, is de kans groot dat je met meer dan één kalender werkt. Hier is een handleiding om dit allemaal efficiënt te beheren in ClickUp-kalenders:

Wanneer deadlines voor Instagram Reels en blogposts elkaar kruisen, kunnen marketingteams die ClickUp gebruiken eenvoudig prioriteiten verschuiven, rechtstreeks in de interactieve kalender.

ClickUp ondersteunt ook aangepaste werkstroomstromen waarmee je een duidelijke contentpijplijn kunt opzetten: van concept tot beoordeling tot publicatie.

Dit is wat Derek Clements, marketingmanager bij BankGloucester, zei over ClickUp.

Ik gebruik de basisfuncties van ClickUp, zoals ruimtes/mappen/lijsten en de kalenderweergave, het meest omdat deze het meest veelzijdig zijn. Als je echter een specifiek format of een specifieke visualisatie nodig hebt, biedt ClickUp tal van meer geavanceerde functies, zoals tijdsregistratie, automatisering van taken, dashboards en meer.

Krijg meer klaar, sneller, met AI en sjablonen

Overladen met taken? Je kunt sjablonen voor socialemediakalenders gebruiken en terugkerende taken automatiseren om tijd vrij te maken. Bovendien kan ClickUp's AI Writer for Work helpen bij het genereren van campagne-ideeën en het maken van socialemediateksten, bijschriften en briefings, rechtstreeks binnen taken.

ClickUp Brain stelt ook taakupdates voor op basis van verslagen van vergaderingen, genereert automatisch sjablonen voor terugkerende contenttypes en beantwoordt vragen over je kalender of campagne-assets.

Als voorbeeld kunt u vragen: “Welke berichten wachten nog op goedkeuring?” en krijgt direct een antwoord.

Ontvang direct overzichten, genereer contentideeën en verkrijg inzichten in taken met behulp van AI die is getraind op uw ClickUp-werkruimte met ClickUp Brain

Wilt u uw taken nog verder automatiseren? ClickUp AI Agents voeren taken voor u uit, zodat uw contentkalender zonder handmatig werk blijft draaien.

Van het genereren van afbeeldingen voor posts tot het bijwerken van taakstatussen en het in realtime delen van voortgangsoverzichten: deze tools verminderen het administratieve werk, zodat uw team zich kan concentreren op het creëren van content

Om het nog gemakkelijker te maken, biedt ClickUp een kant-en-klare sjabloon voor een contentkalender die speciaal is ontwikkeld voor marketing- en socialmediateams. In tegenstelling tot een standaardspreadsheet combineert deze sjabloon een interactieve kalender, aanpasbare werkstroomen en taakvolging.

Dit sjabloon is ideaal voor teams die deadlines voor willen blijven, een consistent publicatieschema willen aanhouden en iedereen het hele jaar door op één lijn willen houden wat betreft contentdoelen.

De beste functies van ClickUp

Organiseer posts op sociale media visueel met de kalenderweergave met slepen en neerzetten

Planne taken, vergaderingen en focusmomenten automatisch in met ClickUp kalender

Bouw en automatiseer gestructureerde werkstroomen voor contentproductie met behulp van terugkerende taken en ClickUp-automatiseringen

Versnel het aanmaken van content, genereer ideeën en verkrijg inzichten in content met ClickUp Brain

Koppel ClickUp aan tools zoals Google Drive, YouTube en meer voor naadloos contentbeheer

Bepaal wie uw contentkalender kan bekijken of bewerken voor veiligheid van de samenwerking

Houd de voortgang van content en de werklast van het team bij met visuele ClickUp-dashboards en rapporten

Limieten van ClickUp

Dit kan complex aanvoelen voor kleine teams die alleen basisplanning nodig hebben

Leercurve voor het opzetten van geavanceerde werkstroomen en automatisering

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.200 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

In deze G2-recensie werd het volgende opgemerkt:

Nieuwe upgrades voor de kalender en gantt-diagrammen maken plannen een stuk eenvoudiger. De update van maart 2025 heeft taken, documenten, chats en vergaderingen samengevoegd in één kalenderweergave en AI-gestuurde tijdblokkering toegevoegd; gantt-diagrammen laden merkbaar sneller en behouden het zoomniveau.

2. CoSchedule (Het beste voor het beheren van posts op sociale media, campagnes en content in één kalender)

via CoSchedule

Consistentie is vaak de plek waar sociale strategieën mislukken, omdat teams geen systeem hebben om te organiseren en te herhalen wat werkt.

Tools zoals CoSchedule lossen dit dilemma op door je een uniforme kalender te bieden die is ontworpen voor herhaalbaar succes. Met deze content- en social media-kalender kun je posts, blogs, e-mailpromoties en gebeurtenissen op één plek beheren.

De tool biedt native ondersteuning voor marketingwerkstroomen met ingebouwde social publishing, WordPress-integratie en campagneprestatieanalyses, speciaal ontwikkeld voor teams die veel met content werken.

Met functies zoals planning via slepen en neerzetten, ReQueue-automatisering, sjablonen voor sociale media en ingebouwde AI-tools kunt u ervoor zorgen dat uw beste content nooit verloren gaat.

De beste functies van CoSchedule

Plan en publiceer op verschillende platforms met een uniforme socialemediakalender

Geef best presterende content een nieuwe bestemming met behulp van ReQueue-automatisering

Maak direct platformklare posts met de AI Social Assistant en meer dan 1.600 sjablonen

Genereer blogopzetjes, afbeeldingen en ideeën voor campagnecontent met de AI Marketing Assistant

Volg en beheer sociale interacties op één plek met de Social Inbox

Gebruik planning via slepen en neerzetten om blog-, e-mail- en sociale media-content in één kalenderweergave te beheren

Limiet van CoSchedule

Geavanceerde campagnefuncties zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Limiet aan mogelijkheden voor aangepaste merkaanpassing, tenzij u de Agency- of Marketing Suite gebruikt

Misschien niet ideaal voor teams die niet verschillende soorten content publiceren

Prijzen van CoSchedule

Gratis kalender

Social Kalender : $ 29 per maand per gebruiker

Agency Kalender : $ 69 per maand per gebruiker

Content Kalender : Aangepaste prijzen

Marketing Suite: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CoSchedule

G2 : 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over CoSchedule

Deze Capterra-recensie benadrukte:

Eén plek voor meer dan 20 sociale media-accounts en 6 blogs. De tijd die nodig was voor het plaatsen en inplannen van berichten is drastisch verminderd en de analytische rapportage is geweldig!

📖 Lees ook: De beste platforms voor content samenwerking

3. Planable (Het meest geschikt voor snelle, gezamenlijke beoordelingen en goedkeuringen van content)

via Planable

Voor veel teams is het goedkeuren van content de grootste vertraging bij sociale media. Wachten op feedback, klanten achterna zitten voor goedkeuring of worstelen met onduidelijke opmerkingen kan zelfs de best geplande socialemediakalender in de war sturen.

Planable lost dit op door een realtime samenwerkingsruimte te bieden waar je socialemediaposts kunt maken, beoordelen en goedkeuren, precies zoals ze op het uiteindelijke platform zouden verschijnen.

Planable is ontwikkeld voor socialemediabeheerders en bureaus en biedt een overzichtelijke weergave van zowel de feed als de kalender, voorbeelden van content die eruitzien als echte posts, en eenvoudige goedkeuringswerkstroomen.

Bovendien kunt u teamgenoten taggen, rechtstreeks op content reageren en de versiegeschiedenis gebruiken om wijzigingen bij te houden.

De beste functies van Planable

Bekijk een voorbeeld van de content precies zoals deze op sociale platforms zal verschijnen

Genereer bijschriften, teksten en hashtags met AI-hulp

Stel meervoudige goedkeuringswerkstroomen in voor klanten of managers

Werk in realtime samen met behulp van opmerkingen, tags en versiegeschiedenis

Plan content in de feedweergave of kalenderweergave voor een betere planning

Gebruik deelbare links om feedback te krijgen van externe belanghebbenden zonder dat ze hoeven in te loggen

Maak en deel rapporten om klanten op de hoogte te houden van hun statistieken

Limieten van Planable

Analysemogelijkheden moeten apart worden aangeschaft als add-on

Limiet aan integratiemogelijkheden in vergelijking met grotere tools voor socialemediamanagement

De kosten kunnen snel oplopen voor grotere teams die volledige toegang tot de werkruimte nodig hebben

Prijzen van Planable

Free

Basic : $39/maand per werkruimte

Pro : $ 59/maand per werkruimte

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Planable

G2 : 4,6/5 (meer dan 850 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 310 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Planable

In deze G2-recensie waren de volgende functies aanwezig:

Ik vind het prettig dat samenwerken zo eenvoudig is, dat clients goedkeuring kunnen geven, dat er een app is, dat opmerkingen per bericht overzichtelijk worden weergegeven, en nog veel meer!

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor contentstrategieën voor marketing

4. Buffer (Het meest geschikt voor het vereenvoudigen van publiceren via meerdere kanalen voor kleine teams en individuele makers)

via Buffer

Je bent net klaar met de bewerking van een Reel, het schrijven van een bijschrift, het toevoegen van hashtags en het plaatsen ervan op Instagram. Nu moet je dezelfde content aanpassen voor TikTok, de toon afstemmen op LinkedIn en deze in de wachtrij zetten voor X.

Deze evenwichtsoefening is dagelijkse kost voor solo-makers en kleine teams, en het is uitputtend.

Buffer is ontworpen om die druk te verminderen. Het biedt u één plek om content te schrijven, in te plannen en aan te passen voor meer dan 10 platforms, zodat u nooit helemaal opnieuw hoeft te beginnen.

De AI-assistent van de tool helpt je om je content direct te hergebruiken, terwijl de nieuwe kalenderweergave je een volledig overzicht biedt van je week of maand. Bovendien kun je met de browserextensie vanaf elke locatie content in de wachtrij van je kalender plaatsen.

De beste functies van Buffer

Maak content één keer en pas deze aan voor elk platform met behulp van AI-gestuurde hergebruik van posts

Plan en plan berichten met een overzichtelijke kalender- of wachtrijweergave voor meer dan 10 platforms

Organiseer contentideeën in visuele borden en hergebruik ze wanneer je maar wilt

Communiceer met volgers op Instagram en Facebook vanuit één enkele inbox

Analyseer de best presterende content, de beste tijdstippen om te posten en de demografische gegevens van uw publiek

Limiet van Buffer

Geavanceerde functies zoals analytics en de engagement-inbox zijn alleen beschikbaar achter een betaalmuur

Ontbreekt aan uitgebreidere tools voor projectmanagement op sociale media of interne samenwerking

Post Composer is minder robuust dan sommige Buffer-alternatieven die de nadruk leggen op design

Prijzen van Buffer

Free

Essentials : $ 6 per maand per gebruiker

Team: $ 12 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Buffer

G2 : 4,3/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.500 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Buffer

Deze Capterra-recensie werd gedeeld:

Het platform biedt een naadloze en efficiënte manier om content in te plannen en te plaatsen op verschillende sociale mediakanalen, waaronder Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram.

🟒 Pro-tip: Wil je opvallen tussen alle andere professionals? De gids voor het opbouwen van je persoonlijke merk op LinkedIn helpt je bij het opstellen van een profiel dat echt opvalt.

5. ContentStudio (Het beste voor het beheren van content op meerdere kanalen op grote schaal)

via ContentStudio

Als je team zowel blogcontent als posts voor sociale media beheert, is de kans groot dat je dubbel werk verricht. Dit betekent dat je afzonderlijk bijschriften moet opstellen, tussen planningstools moet schakelen en via e-mailthreads goedkeuringen moet achterhalen.

ContentStudio lost dit op door het aanmaken, samenstellen en publiceren van content op één plek te centraliseren, of je nu een e-mailcampagne en een blogserie plant of Reels hergebruikt voor LinkedIn-berichten

Met de mogelijkheid om al uw media-assets op één plek op te slaan, te organiseren en te delen, en eenvoudige goedkeuringswerkstroomen waarmee u snel feedback en goedkeuringen kunt krijgen, bespaart deze tool veel tijd en moeite bij het dagelijkse beheer van sociale media.

Als je even geen inspiratie hebt, kan de AI-assistent snel tekst, afbeeldingen en bijschriften voor je posts genereren.

De beste functies van ContentStudio

Maak contentkalenders voor meerdere platforms met planning via slepen en neerzetten

Automatiseer het aanmaken en publiceren van content op sociale media en blogs vanuit één enkel dashboard

Ontdek trending content met behulp van zoekopdrachten op basis van trefwoorden en RSS-feeds

Maak kant-en-klare rapporten met uw eigen huisstijl en analyses van de betrokkenheid

Stel aangepaste rollen, werkstroomen en interne opmerkingen in voor teamsamenwerking

Limieten van ContentStudio

Leercurve voor geavanceerde automatisering en installatie voor meerdere merken

Voor het publiceren van blogberichten is een CMS-installatie vereist en mogelijk worden niet alle platforms ondersteund

De prijzen stijgen sterk naarmate u meer gebruikers en werkruimten toevoegt

Prijzen van ContentStudio

Standaard : $ 29 per maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 69 per maand per gebruiker

Agency Unlimited: $ 139 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van ContentStudio

G2 : 4,6/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 670 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ContentStudio

In deze G2-recensie werd het volgende opgemerkt:

Ik ben vooral onder de indruk van de mogelijkheid om posts grondig te plannen, de prestaties van content te analyseren en taken te automatiseren die vroeger zoveel tijd in beslag namen.

6. Loomly (Het meest geschikt voor gestructureerde teamsamenwerking en werkstroomen)

via Loomly

Je team heeft zojuist een concept voor een nieuwe campagne afgerond, dat je manager uiterlijk vrijdag moet goedkeuren.

De volgende stap gaat gepaard met een stortvloed aan Slack-berichten, e-mailthreads en gemiste updates.

Loomly biedt een overzichtelijkere manier om content van idee naar goedkeuring te brengen. In plaats van achter feedback aan te jagen, krijgt elk teamlid een vaste rol, zoals bijdrager, beoordelaar of goedkeurder, met geautomatiseerde stappen die moeten worden gevolgd. Op die manier worden berichten op tijd goedgekeurd, met minder verrassingen en zonder last-minute gedoe.

Het platform maakt het bedenken van nieuwe ideeën voor posts ook een stuk eenvoudiger dankzij suggesties voor posts en hashtags. Je kunt afbeeldingen maken, importeren en uitvoeren voor elk sociaal netwerk en zelfs postsjablonen maken voor terugkerende soorten posts.

De beste functies van Loomly

Wijs rollen toe, zoals bijdrager, beoordelaar of goedkeurder, om duidelijk te maken wie wat doet

Bekijk berichten in platformspecifieke mock-ups voordat je ze publiceert

Houd de voortgang bij met goedkeuringsfasen, opmerkingen en activiteitenlogboeken

Ontvang automatisch ideeën voor posts op basis van trends en verbinding met sociale media-accounts

Houd de prestaties bij met ingebouwde analyses voor elk platform

Limieten van Loomly

Geen AI-tools voor sociale media

Creatieve teams vinden de werkstroom misschien te rigide

Beperkte integraties buiten de belangrijkste platforms

Prijzen van Loom

Free

Beyond : Aangepaste prijzen

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Loomly

G2 : 4,6/5 (meer dan 1.780 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Loomly

Deze G2-recensie vermeldde:

Het is heel eenvoudig in gebruik en heeft een kalenderweergave, zodat ik al mijn geplande posts voor de week kan zien. Het is superbetrouwbaar en stuurt herinneringen als ik ben vergeten een post van concept naar gepland te zetten.

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor Loom voor slimmer socialemediamanagement

👀 Leuk weetje: In de jaren 30 werden er speciaal voor huisvrouwen hoorspelen gemaakt, met programma's die werden gesponsord en zelfs geproduceerd door zeepmerken zoals Procter & Gamble. Deze programma's volgden wekelijkse programmeringskalenders, waardoor ze vroege vormen van geserialiseerde merkcontent waren.

7. Sendible (Het meest geschikt voor het beheren van meerdere merken en goedkeuringen van klanten)

via Sendible

Goedkeuringen door klanten zijn een van de grootste remmen op de werkstroom van bureaus. Het kost merken gemiddeld 10 dagen om één stuk content goed te keuren, tijd die beter besteed zou kunnen worden aan het creëren, plannen of optimaliseren van campagnes.

Sendible doorbreekt deze bottleneck met merk-specifieke werkruimten, ingebouwde goedkeuringswerkstroomen en white-label dashboards die het beoordelen van content sneller en professioneler maken.

Of je nu met één client werkt of met 30, Sendible helpt je om content op tijd te leveren zonder heen-en-weer-gepraat.

Het platform vereenvoudigt ook het plannen en inplannen van posts met bulkimport, een ingebouwde contentbibliotheek en zelfs het herhaaldelijk inplannen van evergreen-content. Met AI Assist kunt u ook de tijd die nodig is voor het schrijven en optimaliseren van bijschriften verkorten.

De beste functies van Sendible

Beheer meerdere client-merken in speciale, aanpasbare werkruimten

Versnel het aanmaken van berichten met AI Assist en de ingebouwde contentbibliotheek

Bied klanten dashboards met uw merknaam aan, met white-label-opties

Gebruik slimme wachtrijen en bulkplanning om grote hoeveelheden posts te beheren

Werk samen via goedkeuringswerkstroomen, interne aantekeningen en taaktoewijzingen

Houd merkvermeldingen en trefwoorden op sociale media en het web bij met ingebouwde luistertools

Limieten van Sendible

Geen gratis abonnement, alleen een gratis proefversie

De interface voelt verouderd aan in vergelijking met nieuwere tools

Een mobiele app is minder betrouwbaar voor planning of samenwerking

Beperkte AI-ondersteunde functies voor het aanmaken van content

Prijzen van Sendible

Maker : $29 per maand per gebruiker

Traction : $ 89 per maand per gebruiker

Scale : $ 199 per maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 299 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 750/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Sendible

G2 : 4,5/5 (meer dan 880 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Sendible

In deze G2-recensie waren de volgende functies aanwezig:

Ik ben geen expert in het plaatsen van berichten op sociale media, maar Sendible maakt het hele proces eenvoudig en gratis. Ik kan met gemak op meerdere platforms posten en heel eenvoudig zien wat er nog moet worden gepubliceerd en wat er al is verstuurd.

8. StoryChief (Het beste voor geïntegreerde publicatie via meerdere kanalen en samenwerking aan content)

via StoryChief

De meeste contentteams verspillen uren aan het schakelen tussen externe tools. StoryChief maakt daar een einde aan door uw volledige contentactiviteiten te centraliseren via een intuïtieve contentkalender.

In plaats van heen en weer te schakelen tussen Google Documenten, CMS-logins en eindeloze goedkeuringen via e-mail, kan uw team vanaf één plek samenwerken en publiceren, met ingebouwde planning voor meerdere kanalen.

Met ingebouwde SEO-optimalisatie, AI-ondersteuning voor het opstellen en taggen van berichten, en integraties met CRM-systemen en tools zoals OneDrive, maakt StoryChief het leven van de moderne socialemediamarketeer een stuk gemakkelijker.

De beste functies van StoryChief

Centraliseer uw volledige contentkalender voor blogs, sociale media, nieuwsbrieven en meer

Publiceer automatisch op meer dan 1000 kanalen, waaronder CMS, sociale media en Google Mijn Bedrijf

Werk samen met interne en externe teams met behulp van goedkeuringswerkstroomen en briefings

Optimaliseer content vóór publicatie met ingebouwde SEO-adviezen en AI-tools

Volg de prestaties op verschillende platforms met geïntegreerde analyses en contentaudits

Beperkingen van StoryChief

De eerste installatie en onboarding kunnen voor kleinere teams complex aanvoelen

De goedkopere socialemedia-abonnementen hebben een limiet aan functies

Aangepaste werkstroom-sjablonen en sjablonen voor het schrijven van content bieden een limiet aan flexibiliteit voor specifieke toepassingen

Hoge prijzen zijn wellicht niet geschikt voor solo-marketeers of kleine startups

Prijzen van StoryChief

Free

Kleine bedrijven : $ 59 per maand per gebruiker

Bureau : Aangepaste prijzen

Enterprise : Aangepaste prijzen

AI Content Agent is beschikbaar als add-on voor $ 60 per maand

Beoordelingen en recensies van StoryChief

G2 : 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over StoryChief

In deze Capterra-recensie stond:

Dankzij het visuele karakter van de tool kan een client nu 'zien' wat we met een stukje content willen bereiken. Het heeft ons ook geholpen om holistisch over onze content na te denken: niet alleen over het publiceren van een stuk, maar ook over hoe we de verdeling willen uitvoeren.

👀 Leuk weetje: In 1900 publiceerden de gebroeders Michelin een gratis gids voor automobilisten met kaarten, hoteltips en restaurantaanbevelingen. De logica? Als mensen meer zouden rijden, zouden ze meer banden nodig hebben. Contentmarketinggenie lang voordat het een naam had.

9. Kapost van Upland (Het meest geschikt voor het afstemmen van contentactiviteiten op de customer journey)

via Kapost van Upland

Slechts 13% van de marketingleiders noemt contentstrategie als hun grootste uitdaging, maar achter dat lage percentage gaat een veel groter probleem schuil. De echte uitdaging ligt in de uitvoering.

Kapost helpt B2B-marketeers hun contentactiviteiten te stroomlijnen over teams en platforms heen met een strategiegerichte aanpak. Het helpt bij het plannen van initiatieven voor meerdere socialemedia-accounts via een socialemediaplanner en brengt content in kaart volgens de fasen van de customer journey.

U kunt ook productie- en goedkeuringswerkstroomen bijhouden en prestaties meten op één plek, terwijl u ervoor zorgt dat de merkrichtlijnen worden nageleefd.

Met Kapost kunt u galerijen met goedgekeurde content samenstellen, op meerdere platforms publiceren en een verbinding maken met tools zoals Salesforce, HubSpot en Marketo voor een betere cross-functionele zichtbaarheid.

De beste functies van Kapost by Upland

Breng content rechtstreeks in kaart met betrekking tot kopersfasen, persona's en campagnedoelen met behulp van Canvas

Centraliseer alle content in één doorzoekbare opslagplaats met versiebeheer en filters

Werk samen aan marketinginitiatieven met de werkstroom en kalenderweergaven van Studio

Geef verkoopteams de juiste middelen via de Gallery-module met op maat gemaakte, persona-specifieke assets

Volg de prestaties van content en de ROI met inzichtdashboards voor alle afdelingen

Limieten van Kapost by Upland

Steile leercurve en lange implementatietijd voor multifunctionele teams

Hoge prijzen zijn wellicht niet geschikt voor start-ups of kleine teams

De gebruikersinterface kan verouderd en minder intuïtief aanvoelen dan nieuwere platforms

Prijzen van Kapost by Upland

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Kapost by Upland

G2 : 4,0/5,0 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende geverifieerde beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Kapost van Upland

In deze G2-recensie werd het volgende opgemerkt:

Het gemak waarmee specifieke werkstroom-werkprocessen kunnen worden ingesteld voor elke fase van de contentcreatie, inclusief de mogelijkheid om belanghebbenden naadloos toe te wijzen voor beoordeling. Ook kan er een uitstekende redactionele kalender worden opgesteld.

💡 Pro-tip: Wilt u uw merkstrategie toekomstbestendig maken? Lees 'Hoe u trends kunt spotten (met voorbeelden) ' om te ontdekken hoe topmerken trends herkennen en erop inspelen, nog voordat anderen dat doen.

10. Google Spreadsheets (het beste voor flexibele en budgetvriendelijke contentkalenders)

via Google Spreadsheets

Voor contentplanning zijn niet altijd complexe tools of een steile leercurve nodig. Voor teams die waarde hechten aan eenvoud, samenwerking en volledige controle over het format, blijven Google Spreadsheets een van de meest ondergewaardeerde kalendertools die er zijn.

Deze veelgebruikte documenttool kan ook dienst doen als contentkalendersoftware en is verrassend krachtig voor het opstellen van redactionele kalenders die zich aanpassen aan uw behoeften, vooral in combinatie met tijdlijn-weergaven of sjablonen.

En als je al taken, statistieken of budgetten bijhoudt in Sheets, kun je je kalender daar gewoon naast zetten.

De beste functies van Google Spreadsheets

Maak realtime samenwerking mogelijk met een onbeperkt aantal teamleden

Ondersteuning voor aangepaste formaten voor kalenders met kleurcodes en huisstijl

Schakel add-ons in, zoals de tijdlijnweergave voor visuele planning

Integreer met Google Agenda en Drive voor gecentraliseerde planning

Bied gratis, downloadbare sjablonen voor mediaplanning aan voor een snelle installatie

Beperkingen van Google Spreadsheets

Handmatige opmaak is nodig voor kleurcodering, tagging en het filteren van contenttypes

Het is een uitdaging om content voor meerdere merken of regio's in één weergave te beheren

Harde limieten voor rijen/cellen kunnen van invloed zijn op zeer grote of meerjarige redactionele kalenders

Prijzen van Google Spreadsheets

Free

Beoordelingen en recensies van Google Spreadsheets

G2 : 4,6/5 (meer dan 43.190 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 13.200 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Google Spreadsheets

In deze G2-recensie werd het volgende opgemerkt:

Eenvoudig in gebruik en realtime samenwerken met al mijn medewerkers. We gebruiken Google Spreadsheets het meest, en het is net als Excel, maar dan gratis.

📖 Lees ook: De beste alternatieven en concurrenten voor Google Spreadsheets

11. Trello (Het beste voor visuele planning en het beheer van content-taken)

via Trello

Voor veel contentteams is structuur de sleutel om ideeën om te zetten in resultaten. Maar niet elk team heeft een zware tool nodig om die structuur te organiseren.

Trello biedt een zeer visuele, drag-and-drop-aanpak voor het beheer van contentkalenders met behulp van borden, lijsten en kaarten.

U kunt voor elke contenttaak een kaart aanmaken, deadlines, labels, toegewezen personen en checklists toewijzen, en deze verplaatsen tussen aangepaste fasen zoals 'Ideeën', 'Concept', 'Ontwerp' en 'Gepubliceerd'. De Calendar Power-Up biedt een uitgebreid overzicht van alle geplande taken.

De Butler-automatisering van Trello helpt ook bij het elimineren van repetitieve handelingen, zoals het verplaatsen van kaarten na de deadline of het waarschuwen van teamgenoten bij wijzigingen in de status. Duurdere abonnementen bieden je ook AI-ondersteuning voor het genereren en proeflezen van teksten en het bedenken van contentideeën.

De beste functies van Trello

Visualiseer contentpijplijnen met behulp van Kanban-borden met slepen en neerzetten

Synchroniseer deadlines met de kalender-Power-Up voor een duidelijk overzicht van de tijdlijn

Automatiseer werkstroomprocessen met Butler voor het afhandelen van routinetaken

Werk samen via opmerkingen, vermeldingen, bijlagen en checklists

Integreer met Google Drive, Slack en honderden andere tools

Limieten van Trello

Geen ingebouwde analysefuncties of bijhouden van campagneprestaties

De gratis versie heeft een limiet voor automatisering en Power-Ups

Niet geschikt voor complexe werkstroomen voor goedkeuring van content of publicatie via meerdere kanalen

Prijzen van Trello

Free

Standaard : $ 6 per maand per gebruiker

Premium : $ 12,50 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 17,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Trello

G2 : 4,4/5 (meer dan 13.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.600 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Trello

In deze G2-recensie waren de volgende functies aanwezig:

Ik vind vooral de gebruiksvriendelijkheid van Trello erg prettig – de drag-and-drop-functie is intuïtief en maakt het beheren van taken eenvoudig en visueel.

📖 Lees ook: Een gids voor het opbouwen van je persoonlijke merk op LinkedIn

Hier zijn nog drie tools voor contentkalenders die krachtige functies bieden voor planning, publicatie en samenwerking:

Notion : helpt je bij het maken van aanpasbare contentkalenders, het organiseren van merkrichtlijnen en het samenwerken in één werkruimte

Airtable : combineert de vertrouwdheid van spreadsheets met de kracht van databases voor teams die elk veld willen aanpassen en willen schakelen tussen raster-, kalender- en galerijweergaven

Monday.com : stelt marketingteams in staat om gestructureerde werkstroomen op te zetten met contentkalenders, goedkeuringsfasen, automatiseringen en statusborden

ClickUp en Clock: uw contentstrategie

Consistentie in contentmarketing is belangrijker dan af en toe een briljante ingeving. Zonder een duidelijk plan lopen zelfs je meest creatieve ideeën op niets uit.

Contentkalendersoftware doet meer dan alleen laten zien wat er op de planning staat. Het brengt structuur in je creatieve proces, zorgt voor afstemming binnen je team en maakt deadlines een stuk minder stressvol.

Hoewel veel tools op deze lijst uitstekend werk leveren bij specifieke taken – zoals planning of goedkeuringen – brengt ClickUp alles samen. Het biedt je één plek om content te beheren, samen te werken met teamgenoten, deadlines bij te houden en zelfs contentideeën te genereren met AI.

