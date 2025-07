Top Loomly-alternatieven voor slimmer social media management in 2025

Loomly heeft een solide naam opgebouwd onder socialemediamarketeers met zijn planningstools, intuïtieve contentkalenders en ingebouwde functies voor teamsamenwerking. Het is strak, heeft een overzichtelijke interface en maakt het relatief eenvoudig om je contentpijplijn te laten werken.

Het is echter niet perfect. De analysefunctie is niet altijd zo uitgebreid als je zou willen. Als je bovendien behoefte hebt aan meer geavanceerde automatisering, diepere integraties en AI-aangedreven inzichten, kan Loomly een beetje... basaal gaan aanvoelen.

En dan hebben we het nog niet eens over hoe snel de prijzen kunnen stijgen naarmate je team groeit.

Als dat klinkt als uw ervaring met Loomly, is het tijd om op zoek te gaan naar betere opties. In deze blog hebben we een aantal solide Loomly-alternatieven op een rijtje gezet die indrukwekkende functies voor socialemediamarketing, geavanceerdere analyses en alles daartussenin bieden, binnen uw budget.

Loomly-alternatieven in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van hoe de beste alternatieven voor Loomly zich tot elkaar verhouden op basis van functies voor socialemediabeheer, structuur en prijzen.

Tools Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Alle teamgroottes (individuen, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en ondernemingen) Ingebouwde AI voor automatische rapportage, gedeelde kalender, sjablonen voor contentplanning, samenwerkingstools en automatisering van werkstromen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7/maand per gebruiker Buffer Kleine en middelgrote bedrijven en makers Geautomatiseerde publicatie, sjablonen voor sociale media en diepgaande analyses Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 6/maand Hootsuite Middelgrote bedrijven en ondernemingen Trends volgen, prestaties bijhouden en ingebouwde AI Betaalde abonnementen vanaf $ 149/maand per gebruiker CoSchedule Kleine en middelgrote bedrijven Automatisering van werkstromen en AI-gestuurde planning Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand per gebruiker Planable Grote marketingbureaus AI-contentgeneratie, versiegeschiedenis en preview van posts Free; betaalde abonnementen vanaf $ 39/maand per werkruimte Sprout Social Middelgrote tot grote bedrijven Sentimentanalyse, social listening en contentplanning Betaalde abonnementen vanaf $ 199/maand per gebruiker Agorapulse Enterprises Rapportage over engagement voor meerdere kanalen, gedeelde inbox en AI-tools voor sociale media Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 99/maand per gebruiker SocialPilot Startups en kleine bedrijven AI-gegenereerde contentideeën, een uniforme inbox en advertentiebeheer Betaalde abonnementen vanaf $ 30/maand Later Middelgrote tot grote bedrijven die influencercampagnes voeren Influencers bijhouden, hashtagsuggesties, Linkin. bio Betaalde abonnementen vanaf $ 25/maand Sendible Ondernemingen en marketingbureaus UTM-tracking, analytics en content suggesties Betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand SocialBee Startups en makers AI-aangedreven contentideeën, contentrecycling en het plannen van posts Betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand

Waarom kiezen voor alternatieven voor Loomly?

Loomly is een solide startpunt voor content planning, social media scheduling en samenwerking, vooral voor kleinere teams. Naarmate je social media strategie groeit, kun je echter tegen enkele beperkingen aanlopen.

Beperkte analyse : geen diepgaande analyse zoals doelgroepsegmentatie, kliktrends en bijhouden van ROI

Basisautomatisering : ondersteunt geen complexe werkstromen, automatische reacties of planning in meerdere stappen

Problemen met prijsschaal : Wordt snel duur zonder dat er evenredig geavanceerde functies worden aangeboden

Ontbrekende engagementtools : geen uniforme inbox of ingebouwde tools voor het beheren van reacties, opmerkingen of DM's

Beperkt social listening : biedt minimale inzichten en mist robuuste luisterfuncties

Beperkte integraties: Kan niet gemakkelijk worden gekoppeld aan niche-CRM-tools, makers van AI-content of geavanceerde software

Loomly werkt goed voor eenvoudige planning en teamwork. Het kan echter beter zijn om over te stappen op geavanceerdere software voor campagnebeheer. Vooral als u streeft naar een groter bereik, diepere inzichten en intelligentere werkstromen.

🧠 Leuk weetje: De beruchte Facebook-knop 'Vind ik leuk' heette bijna de knop 'Geweldig'.

De 11 beste alternatieven voor Loomly

Nu je weet dat Loomly vrij beperkend is voor geavanceerd social media- en contentmarketingbeheer, gaan we op zoek naar alternatieven die beter bij je behoeften passen.

1. ClickUp (het beste voor contentplanning, project werkstromen en samenwerking)

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Het gaat verder dan het plannen van content en beheert al uw socialemediataken op één plek. Denk aan diepgaande, realtime analyses, ingebouwde AI, automatisering van werkstromen, sjablonen voor het schrijven van content voor socialemediacampagnes en nog veel meer!

Om te beginnen helpt ClickUp Calendar u bij het plannen van posts op sociale media, het toewijzen van marketingtaken en het plannen van vergaderingen vanuit één uniforme interface. Het wordt in realtime bijgewerkt, zodat uw hele team op één lijn blijft.

Je kunt de weergave aanpassen (dagelijks, wekelijks, maandelijks) en deze koppelen aan Google, Outlook of Apple Agenda om alle gebeurtenissen op één plek te beheren. Je hoeft dus niet meer te schakelen tussen verschillende apps.

Visualiseer tijdlijnen voor campagnes, werk samen aan abonnementen voor social media management en krijg toegang tot gedetailleerde rapportages met ClickUp Marketing

Hiermee kunt u uw contentpijplijn visueel beheren door taken uit uw Backlog of Overdue-secties naar uw Prioriteiten te slepen, zodat de belangrijkste berichten altijd vooraan en in het midden staan. Aan elke taak kan een prioriteit worden toegekend, waardoor u zich gemakkelijk kunt concentreren op campagnes met een grote impact.

In het gedeelte Backlog kunt u ongeplande contentideeën bijhouden, zodat u indien nodig snel gaten in uw kalender kunt opvullen. Het beste deel? De ClickUp-kalender wordt aangedreven door AI. Deze kan ideale publicatietijden aanbevelen op basis van uw werkstroom, zodat u uw contentstrategie eenvoudig kunt optimaliseren.

Over AI gesproken: ClickUp Brain helpt je hiaten in je socialemediastrategie op te sporen, voortgang samen te vatten en ideeën voor content, bijschriften en posts te genereren.

Vat de voortgang samen, genereer bijschriften en posts en creëer socialemediastrategieën met ClickUp Brain

Je contentteam kan binnen enkele minuten Instagram-bijschriften rond een productthema in bulk maken, deze aanpassen voor verschillende platforms en zelfs volledige campagnebriefs en contentmarketingroadmaps opstellen. Heb je standaardantwoorden nodig voor veelvoorkomende reacties of teksten voor betaalde advertenties? Brain kan dat ook!

Kortom, ClickUp voor marketingteams maakt het eenvoudig om vanaf één plek te brainstormen, strategieën te bedenken en socialemediacampagnes uit te voeren. Wijs ontwerptaken toe aan het creatieve team en houd de goedkeuring van posts bij met aangepaste statussen zoals 'Concept', 'Klaar voor beoordeling' en 'Gepland', en beheer alles, van content tot feedback, in één werkruimte.

Weet u niet zeker waar u moet beginnen met socialemediamarketing? De sjablonen voor socialemediaplanning van ClickUp zijn een geweldige plek om te beginnen.

Gratis sjabloon Organiseer en plan content met de geavanceerde sjabloon voor sociale media van ClickUp

Met de sjabloon ClickUp Social Media Advanced kun je bijvoorbeeld berichten ordenen op kanaal, publicatiestatus en partnerschap. Plan aankomende content, houd merksamenwerkingen bij en brainstorm over nieuwe ideeën op basis van opkomende trends, allemaal in één aanpasbaar bord.

Beste functies van ClickUp

Beperkingen van ClickUp

Beginners kunnen de uitgebreide en aanpasbare functies voor projectrapportage in het begin een beetje overweldigend vinden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over ClickUp?

Een TrustRadius-recensie luidt:

We gebruiken ClickUp om het aanmaken van onze sociale en digitale media content te beheren en bij te houden. Zo kunnen we de status van elk stuk content zien (in uitvoering, moet worden bewerkt, gepland, enz. ) en wie de hoofdontwerper is. Het elimineert ook alle heen-en-weer-e-mailcommunicatie, omdat de commentaarsectie voor elke taak kan worden gebruikt om taken/volgende stappen te bespreken en te delegeren (wat nodig is voor het bijhouden en opvolgen van onze cyclus voor het aanmaken van content).

We gebruiken ClickUp om het aanmaken van onze sociale en digitale media content te beheren en bij te houden. Zo kunnen we de status van elk stuk content zien (in uitvoering, moet worden bewerkt, gepland, enz. ) en wie de hoofdontwerper is. Het elimineert ook alle heen-en-weer-e-mailcommunicatie, omdat de commentaarsectie voor elke taak kan worden gebruikt om taken/volgende stappen te bespreken en te delegeren (wat nodig is voor het bijhouden en opvolgen van onze cyclus voor het aanmaken van content).

💡 Pro-tip: Beweeg de muis over je taak in de ClickUp-kalender en klik op Abonnement. Beschikbare tijden worden in de kalender weergegeven op basis van de tijdsinschatting van de taak. Beweeg vervolgens de muis over de dag en het tijdstip waarop je de taak wilt plannen, klik op Tijd blokkeren en voeg details toe om een gebeurtenis aan te maken.

2. Buffer (het beste voor kleine teams en influencers die campagnes op één of twee socialemediaplatforms beheren)

via Buffer

Hoewel Loomly intuïtief is en een overzichtelijke interface heeft, neigt het sterk naar gestructureerde werkstromen en goedkeuringssystemen, ideaal voor rigide processen. Buffer biedt daarentegen een flexibelere ervaring voor individuele makers, kleine bedrijven en flexibele teams.

Het heeft een minimale leercurve, snellere functies voor het plannen van berichten, sjablonen voor sociale media en transparante prijzen. Dit maakt het een toegankelijker platform voor het beheer van sociale media voor gebruikers die snel aan de slag willen zonder te hoeven navigeren door complexe samenwerkingslagen of instellingen voor toestemming.

De opvallende functies van Buffer zijn onder meer platformonafhankelijke planning, uitgebreide analyses en een ingebouwde AI-assistent voor het schrijven van bijschriften, die allemaal beschikbaar zijn, zelfs bij de goedkopere abonnementen. Bovendien kunnen gebruikers met de Start Page-functie een aanpasbare landingspagina maken om verkeer vanuit sociale biografieën te genereren.

Beste functies van Buffer

Ontdek de beste tijden, formats en frequenties voor het plaatsen van berichten op verschillende platforms

Tag en recycle de best presterende content en sla nieuwe ideeën op

Ontdek welke content het beste werkt op elk platform en waarom

Maak landingspagina's die rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit sociale biografieën

Creëer een kennis hub met stijlgidsen en content standaarden

Automatiseer het publiceren en beantwoorden van reacties op meerdere sociale medianetwerken

Buffer-limieten

Het systeem wordt vaak traag tijdens het verwerken van grote datasets

Pinterest beheren vanuit Buffer is een beetje lastig

Prijzen van Buffer

Free Forever

Essentials: Vanaf $ 6 per maand

Team: Vanaf $ 12/maand

Beoordelingen en recensies van Buffer

G2: 4,3/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over Buffer?

Een recensie op Capterra luidt:

Geweldig dat je 3 kanalen gratis kunt beheren – dit is een geweldige kosteneffectieve bron voor clients die een platform buiten Meta Business willen voor contentplanning/scheduling! Buffer heeft beperkte LinkedIn Personal analytics! Je kunt echter een persoonlijk LinkedIn-account koppelen als je persoonlijke accounts beheert.

Geweldig dat je 3 kanalen gratis kunt beheren – dit is een geweldige kosteneffectieve bron voor clients die een platform buiten Meta Business willen voor contentplanning/planning! Buffer heeft beperkte LinkedIn Personal Analytics! Je kunt echter een persoonlijk LinkedIn-account koppelen als je persoonlijke accounts beheert.

3. Hootsuite (het beste voor trendjacking op meerdere social media accounts)

via Hootsuite

Bijna 9 op de 10 klanten gebruiken sociale media om op de hoogte te blijven van trends en culturele gebeurtenissen. Daarom moeten merken opkomende onderwerpen bijhouden en erop inspelen om hun zichtbaarheid te vergroten en contact te leggen met hun publiek.

Hootsuite combineert het plannen van sociale media met mogelijkheden voor het bijhouden van trends, iets wat Loomly niet biedt. De grootste kracht ligt in het beheer van sociale media op ondernemingsniveau. Je krijgt een uniform dashboard voor planning, publicatie, social listening en gedetailleerde analyses van sociale media op alle belangrijke platforms.

Hootsuite biedt ook AI-aangedreven ondersteuning voor contentmarketing, krachtige functies voor teamsamenwerking en ingebouwde integraties met tools zoals Canva, Google Drive en Adobe.

De beste functies van Hootsuite

Plan berichten op alle grote sociale platforms vanuit één gebruiksvriendelijke kalender

Houd prestaties bij met diepgaande analyses die betrokkenheid, bereik en ROI weergeven

Genereer bijschriften en contentideeën met OwlyWriter, de AI-aangedreven tool van Hootsuite

Monitor trends en vermeldingen van je merk in realtime met social listening tools

Beantwoord berichten en reacties van meerdere accounts in één gezamenlijke inbox

Koppel tools zoals Canva, Google Drive en Dropbox om het aanmaken van content te stroomlijnen

Werk samen met teams met behulp van goedkeuringswerkstromen, rollen en toestemmingen

Beperkingen van Hootsuite

Het beantwoorden van DM's en reacties via dit social media managementplatform kost tijd

Het analyseplatform kan overweldigend lijken voor kleine teams

Prijzen van Hootsuite

Standaard: $ 149/gebruiker per maand

Geavanceerd: $399/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Hootsuite

G2: 4,2/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (3.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over Hootsuite?

Een G2-recensie zegt:

*Ik vind het leuk dat ik in de interface 'Bericht maken' bijschriften voor meerdere sociale mediaplatforms kan schrijven en wijzigen. Ik vind het ook fijn dat ik rechtstreeks vanuit Hootsuite op de sociale mediaplatforms van mijn organisatie kan posten. Ik gebruik Hootsuite 4-5 keer per week, afhankelijk van mijn werkschema, dus ik zou zeggen dat ik het redelijk veel gebruik. Het is ook vrij eenvoudig om accounts opnieuw te verbinden wanneer ze om wat voor reden dan ook worden verbroken

*Ik vind het leuk dat ik in de interface 'Bericht maken' bijschriften voor meerdere socialemediaplatforms kan schrijven en wijzigen. Ik vind het ook fijn dat ik rechtstreeks vanuit Hootsuite op de socialemediaplatforms van mijn organisatie kan posten. Ik gebruik Hootsuite 4-5 keer per week, afhankelijk van mijn werkschema, dus ik zou zeggen dat ik het redelijk veel gebruik. Het is ook vrij eenvoudig om accounts opnieuw te verbinden wanneer ze om wat voor reden dan ook worden verbroken

👀 Wist je dat? Bedrijven die uitzonderlijke klantervaringen bieden, behalen een brutomarge die meer dan 26% hoger ligt dan die van hun concurrenten. Gebruik dus je socialemediakanalen om klachten van klanten te identificeren en op te lossen.

4. CoSchedule (het beste voor het identificeren van hiaten in contentplanningen en het selecteren van de best presterende posts)

via CoSchedule

Loomly is goed in planning en contentbeheer, maar CoSchedule gaat nog een stap verder met AI-tools die je helpen hiaten op te sporen en prioriteiten eenvoudig aan te passen met behulp van slepen en neerzetten.

Met herbruikbare taken, sjablonen voor contentkalenders en ingebouwde goedkeuringswerkstromen stroomlijnt CoSchedule uw proces en bespaart u tijd. Het biedt ook gedetailleerde inzichten in publicatieprestaties, zodat u kunt zien wat werkt en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Voor merken die georganiseerd en strategisch willen blijven en een consistente online aanwezigheid willen behouden, biedt CoSchedule meer flexibiliteit dan Loomly.

Beste functies van CoSchedule

Maak, organiseer en monitor meerdere berichten op sociale media, individueel of als groep

Automatiseer werkstromen voor sociale media met herbruikbare sjablonen voor taken en goedkeuringsprocessen

Optimaliseer posttijden op basis van de activiteit van je publiek en plaats top content automatisch opnieuw in de wachtrij

Meet prestaties met ingebouwde rapportages die inzicht geven in betrokkenheid en bereik

Werk samen met teams aan projectmanagement voor sociale media door taken toe te wijzen, deadlines in te stellen en de voortgang bij te houden

Beperkingen van CoSchedule

Het ontbreekt aan integraties met Google Business Profile

Het klantenservice-team neemt de tijd om problemen op te lossen

Prijzen van CoSchedule

Gratis kalender

Sociale kalender: $29/maand per gebruiker

Agency Calendar: $69/maand per gebruiker

Contentkalender: Aangepaste prijzen

Marketing Suite: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CoSchedule

G2: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over CoSchedule?

Een Capterra-recensie zegt:

CoSchedule heeft het verwerken van werkstromen tot een kunstvorm verheven! Als leider van een schrijversteam kan ik je niet vertellen hoeveel tijd ik met deze applicatie heb bespaard. Het is gemakkelijk om te plannen, toe te wijzen en te controleren – tot en met het delen van de content op verschillende socialemediaplatforms. Een beetje prijzig, maar het is een virtuele assistent en dat maakt het een stuk goedkoper dan een fulltime medewerker!

CoSchedule heeft het verwerken van werkstromen tot een kunstvorm verheven! Als leider van een schrijversteam kan ik je niet vertellen hoeveel tijd ik met deze applicatie heb bespaard. Het is gemakkelijk om te plannen, toe te wijzen en te controleren – tot en met het delen van de content op verschillende socialemediaplatforms. Een beetje prijzig, maar het is een virtuele assistent en dat maakt het een stuk goedkoper dan een fulltime medewerker!

📖 Lees ook: Hoe het marketingteam van ClickUp ClickUp gebruikt

5. Planable (het beste voor brainstormen en het plannen van content voor sociale media)

via Planable

Ongeveer 84% van de marketeers zegt dat AI hen helpt om sneller hoogwaardige content te creëren. Met Loomly heb je echter externe plug-ins nodig om AI in je social media management te integreren.

Met Planable kun je daarentegen bijschriften genereren, ideeën bedenken en content herschrijven voor verschillende stijlen of platforms, allemaal rechtstreeks binnen de werkstromen.

Het onderscheidt zich echt door geavanceerde samenwerkingstools en een live, visuele interface. Het ondersteunt meerdere contentformats en biedt een pixel-perfect voorbeeld van hoe berichten eruit zullen zien zodra ze zijn gepubliceerd.

Kortom, het biedt alles wat Loomly doet, maar dan sneller, meer samen en met AI. Deze kwaliteiten maken het een van de beste tools voor social media management voor bureaus en ondernemingen.

Beste functies van Planable

Gebruik AI-tools om rechtstreeks binnen het platform bijschriften voor posts te genereren, herschrijven of uitbreiden

Werk in realtime samen met teamleden via opmerkingen, suggesties en goedkeuringen

Bekijk berichten precies zoals ze op sociale media zullen verschijnen voordat je ze publiceert

Organiseer assets met drag-and-drop planning en content mappen met meerdere niveaus

Beheer goedkeuringen met aangepaste werkstromen voor aftekenprocedures met één of meerdere niveaus

Houd wijzigingen bij met behulp van de versiegeschiedenis om eerdere bewerkingen weer te geven en te herstellen

Stroomlijn publicaties met directe integraties met socialemediakanalen zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn en meer

Beperkingen van Planable

De analyse- en rapportagefunctie van de socialemediabeheertool biedt geen diepgaande inzichten

Je kunt niet rechtstreeks posten op Instagram Stories en Pinterest

Planbare prijzen

Free Forever

Basis: $39/maand per werkruimte

Pro: $59/maand per werkruimte

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Planable

G2: 4,6/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over Planable?

Een G2-recensent zegt:

Ik vind het prettig dat samenwerken zo eenvoudig is, dat clients goed kunnen goedkeuren, dat de app zo overzichtelijk is, dat reacties onder elk bericht worden weergegeven en nog veel meer! Ik vind het prettig dat het zo betaalbaar is en dat de facturering zo duidelijk is. De klantenservice is een 10/10 en is een zeer persoonlijke ervaring.

Ik vind het prettig dat samenwerken zo eenvoudig is, dat clients goed kunnen goedkeuren, dat de app zo overzichtelijk is, dat reacties onder elk bericht worden weergegeven en nog veel meer! Ik vind het prettig dat het zo betaalbaar is en dat de facturering zo duidelijk is. De klantenservice krijgt een 10/10 en is erg persoonlijk.

📮 ClickUp Insight: Een gemiddelde kenniswerker moet contact hebben met zes mensen om zijn werk gedaan te krijgen. Dit betekent dat hij dagelijks contact moet opnemen met zes belangrijke verbindingen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. Het is een echte uitdaging: voortdurende follow-ups, verwarring over versies en een gebrek aan zichtbaarheid tasten de productiviteit van teams aan. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct beschikbaar te maken.

6. Sprout Social (het beste voor social listening en sentimentanalyse)

via Sprout Social

Ongeveer 61% van de bedrijven gebruikt social listening om hun social media-inspanningen te verbeteren, en 82% ziet het als essentieel voor hun social mediastrategie. Maar dat krijg je niet met Loomly, en wie wil er nu nog met een aparte monitoringtool jongleren?

Sprout Social is een platform dat geavanceerde social listening, realtime engagementtools en analytics biedt. Het houdt merkvermeldingen, trefwoordtrends en discussies over concurrenten bij op verschillende kanalen, zelfs wanneer uw merk niet direct is getagd. Met de Smart Inbox, aanpasbare rapporten en AI-aangedreven sentimentanalyse kan uw marketingteam sneller reageren op trends en voorop blijven lopen.

Beste functies van Sprout Social

Houd vermeldingen van je merk, trefwoorden en gesprekken van concurrenten bij

Krijg toegang tot alle berichten, reacties en DM's in één slimme inbox voor eenvoudigere interactie

Genereer diepgaande, aanpasbare rapporten om de prestaties en ROI van uw social media-inspanningen te meten

Werk samen met uw team met behulp van goedkeuringswerkstromen, taaktoewijzingen en interne aantekeningen

Plan en publiceer content op meerdere platforms met een visuele contentkalender

Monitor sentiment in realtime om te begrijpen hoe uw publiek over uw merk denkt

Beperkingen van Sprout Social

Deze tool voor social media management is duurder dan andere alternatieven voor Loomly

Kleine teams en beginners kunnen zich overweldigd voelen

Prijzen van Sprout Social

Standaard: $199/maand per gebruiker

Professioneel: $299/maand per gebruiker

Geavanceerd: $399/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Influencer Marketing: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sprout Social

G2: 4,4/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over Sprout Social?

Een Capterra-recensent schrijft:

Ik vind het geweldig dat ik een onbeperkt aantal accounts kan hebben, samen met de concurrentierapporten en AI-integratie. Ik ben niet zo dol op de kosten, maar vind het redelijk voor de functies.

Ik vind het geweldig dat ik een onbeperkt aantal accounts kan hebben, samen met de concurrentierapporten en AI-integratie. Ik ben niet zo dol op de kosten, maar vind het redelijk voor de functies.

🧠 Leuk weetje: De meest gelikete foto op Instagram is een simpel ei. Ja, een ei! Het werd gepost door @world_record_egg om het record voor meeste likes te breken.

7. Agorapulse (het beste voor het beheren van interacties op meerdere social media accounts)

via Agorapulse

In tegenstelling tot Loomly heeft Agorapulse een systeem voor het toewijzen en labelen van berichten in de inbox. Hiermee kun je inkomende berichten naar de juiste teamleden doorsturen, labels toevoegen voor context en elke reactie bijhouden. Het is beter geschikt voor merken die veel sociale interactie hebben en drukke klantenserviceteams.

Naast gestroomlijnd inboxbeheer biedt Agorapulse bulkplanning van content, wachtrijen voor posts en gedetailleerde, exporteerbare rapportages voor het bijhouden van prestaties. Het bevat ook ingebouwde concurrentieanalyse, geavanceerde tools voor teamsamenwerking en een uniforme contentkalender.

Beste functies van Agorapulse

Combineer al je berichten, reacties en vermeldingen van sociale kanalen in één inbox

Plan berichten in bulk en organiseer ze met labels en wachtrijen

Krijg duidelijke rapportages over engagement, publieksgroei en contentprestaties met social media analytics

Wijs taken en goedkeuringen voor social media management eenvoudig toe aan teamleden

Monitor vermelding van je merk en activiteiten van concurrenten op sociale media

Gebruik AI-tools voor sociale media om content te genereren en automatiseren

Beperkingen van Agorapulse

Sommige noodzakelijke functies, zoals Canva-integratie, TikTok- en LinkedIn-advertentiebewaking en diepgaande analyses, zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

De functies voor communitybeheer kunnen soms defect zijn

Prijzen van Agorapulse

Free Forever

Standaard: $99/maand per gebruiker

Professioneel: $ 149/maand per gebruiker

Geavanceerd: $199/maand per gebruiker

Aangepast: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Agorapulse

G2: 4,5/5 (950+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (700+ beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over Agorapulse?

Een G2-recensie zegt:

Agorapulse is een ongelooflijk intuïtieve tool die het beheer van sociale media vereenvoudigt. Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk ik mijn contentkalender kan organiseren en mijn postschema kan bijhouden, wat me elke week veel tijd bespaart. Een andere opvallende functie is hun uitstekende helpdeskteam, dat altijd vriendelijk en beschikbaar is en snel problemen oplost.

Agorapulse is een ongelooflijk intuïtieve tool die het beheer van sociale media vereenvoudigt. Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk ik mijn contentkalender kan organiseren en mijn postschema kan bijhouden, wat me elke week veel tijd bespaart. Een andere opvallende functie is hun uitstekende helpdeskteam, dat altijd vriendelijk en beschikbaar is en snel problemen oplost.

via SocialPilot

Terwijl Loomly zich voornamelijk richt op het plannen van posts en content, gaat SocialPilot een stap verder. Het laat gebruikers reacties, berichten en zelfs recensies van andere platforms beheren via één enkele inbox.

Dit maakt het voor merken gemakkelijker om responsief te blijven, vertrouwen op te bouwen en nooit een kans te missen om met hun publiek in contact te komen.

Daarnaast biedt deze tool voor social media management ook krachtige functies zoals bulkplanning, een contentkalender, tools voor teamsamenwerking en gedetailleerde analyses. Het ondersteunt meerdere sociale kanalen, helpt bij het beheren van client accounts en biedt white-label rapportage.

Beste functies van SocialPilot

Beheer reacties, berichten en recensies vanuit één centrale inbox

Werk samen met teamleden met behulp van op rollen gebaseerde toegang en goedkeuringswerkstromen

Analyseer prestaties met diepgaande analyses en engagementstatistieken

Maak en pas white-label rapporten aan voor clients

Plan content eenvoudig met een visuele contentkalender

Curate content ideeën met ingebouwde content suggesties

Geef posts een boost rechtstreeks vanuit het dashboard met advertentie-integratie

Beperkingen van SocialPilot

Je moet upgraden naar een hoger niveau voor platformspecifieke functies zoals taggen en het gebruik van de collab-tool op Instagram

Posten op X (voorheen Twitter) verloopt niet zo soepel als bij andere Loomly-alternatieven

Prijzen van SocialPilot

SocialPilot

Essentieel: $30/maand

Standaard: $50/maand

Premium: $100/maand

Ultimate: $ 200/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SocialPilot

G2: 4,5/5 (830+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (370+ beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over SocialPilot?

Een recensie op Capterra luidt:

Ik vind het dashboard prettig, eenvoudig en overzichtelijk. Het is gemakkelijk te gebruiken, zelfs als je een beginner bent. Ondanks deze kleine, gebruiksvriendelijke interface heeft SocialPilot veel functies. Publicaties plannen, prestaties analyseren, teamsamenwerking, advertentiebeheer, enz. Alles is aanwezig. [Maar] Soms zijn er problemen met het laden van pagina's. De prijs is iets hoger dan die van sommige concurrenten.

Ik vind het dashboard prettig, eenvoudig en overzichtelijk. Het is gemakkelijk te gebruiken, zelfs als je een beginner bent. Ondanks deze kleine, gebruiksvriendelijke interface heeft SocialPilot veel functies. Publicaties plannen, prestaties analyseren, teamsamenwerking, advertentiebeheer, enz. Alles is aanwezig. [Maar] Soms zijn er problemen met het laden van pagina's. De prijs is iets hoger dan bij sommige concurrenten.

9. Later (het beste voor influencermanagement)

via Later

Bijna de helft van de kopers doet maandelijks aankopen op basis van posts van influencers, en 86% doet dit minstens één keer per jaar. Als influencer marketing deel uitmaakt van je strategie, schiet Loomly misschien tekort: het biedt geen specifieke tools voor het beheren van partnerschappen met makers.

Met Layer kunnen socialemediabeheerders daarentegen in contact komen met makers, influencercampagnes beheren en hun prestaties op één plek bijhouden. Het bevat een samenwerkingstool voor merken en makers, een mediabibliotheek, hashtagsuggesties en gedetailleerde analyses om je socialemediabeheerstrategie te verfijnen.

Later beste functies

Plan Instagram Stories en posts met meerdere foto's

Werk samen met influencers via Brand Collabs Manager

Krijg toegang tot gedetailleerde analyses over betrokkenheid, groei van het aantal volgers en posttijden

Organiseer uw mediabibliotheek en krijg niche-specifieke hashtag-suggesties

Maak een shoppable Linkin. bio-pagina om meer bezoekers en omzet te genereren

Later beperkingen

Deze tool voor socialemediabeheer mist functies voor het beheren van campagnes op andere platforms dan Instagram

U moet een apart abonnement nemen voor het beheer van influencer marketing

Prijzen later

Starterspakket: $25/maand

Groei: $45/maand

Geavanceerd: $80/maand

Bureau: $200/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Influencer marketing: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Later

G2: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (390+ beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over Later?

Een G2-recensie luidt:

Ik vind het geweldig hoe Later Influence alles georganiseerd houdt, waardoor het gemakkelijk is om samenwerkingen te beheren, deadlines bij te houden en naadloos te communiceren met merken. De intuïtieve interface stroomlijnt het hele proces, van het ontdekken van kansen tot het analyseren van campagneprestaties. Het helpt me om mijn partnerschappen op orde te houden zonder me overweldigd te voelen.

Ik vind het geweldig hoe Later Influence alles georganiseerd houdt, waardoor het gemakkelijk is om samenwerkingen te beheren, deadlines bij te houden en naadloos te communiceren met merken. De intuïtieve interface stroomlijnt het hele proces, van het ontdekken van kansen tot het analyseren van campagneprestaties. Het helpt me om mijn partnerschappen onder controle te houden zonder me overweldigd te voelen.

10. Sendible (het beste voor het bijhouden van UTM op sociale media en clientbeheer)

via Sendible

Sendible integreert tools voor client management waarmee bureaus en teams de accounts van meerdere clients efficiënt kunnen beheren vanuit één dashboard. Het biedt ook rapportages in huisstijl en samenwerkingsfuncties die zijn afgestemd op bureaus.

Belangrijke functies zijn onder meer ingebouwde UTM-tracking, die automatisch trackingcodes toevoegt voor een betere campagnemeting. Er is ook een uniforme inbox voor het beheren van reacties, geavanceerde analyses en rapportage, social listening en suggesties voor content.

Beste functies van Sendible

Beheer reacties, berichten en recensies in een gezamenlijke sociale inbox

Voeg automatisch UTM-tracking toe aan links voor een betere campagne bijhouden

Maak merkgerichte, aanpasbare rapporten voor clients of teams

Werk samen met teamleden met behulp van rollen, toestemmingen en goedkeuringswerkstromen

Monitor vermeldingen van je merk en zoekwoorden met social listening tools

Ontdek contentideeën met ingebouwde suggesties

Beperkingen van Sendible

Het is niet de beste tool voor socialemediamanagement voor het beheren van betaalde advertenties

De abonnementen zijn vrij duur voor kleine bedrijven en makers

Prijzen van Sendible

Maker: $29/maand

Traction: $89/maand

Schaal: $199/maand

Geavanceerd: $299/maand

Enterprise: $750/maand

Beoordelingen en recensies van Sendible

G2: 4,5/5 (880+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over Sendible?

Een Capterra-recensent zegt:

Het is eenvoudig om content in te plannen op veel platforms, waaronder Instagram, Pinterest, Google my Business (ja, daar moet je zeker posten!). Er is een Canva-integratie die het maken van afbeeldingen veel gemakkelijker en efficiënter maakt. Ook is het heel eenvoudig om nieuwe content te cureren en RSS-feeds toe te voegen. Ik zou zeggen hun app – ik ben veel onderweg en het zou ideaal zijn om content via de app te kunnen posten. Het is niet zo intuïtief als het desktop-platform. Hopelijk wordt hieraan gewerkt, wat zeer waarschijnlijk is.

Het is eenvoudig om content in te plannen op veel platforms, waaronder Instagram, Pinterest, Google my Business (ja, daar moet je zeker posten!). Er is een Canva-integratie die het maken van afbeeldingen veel eenvoudiger en efficiënter maakt. Ook is het heel eenvoudig om nieuwe content te cureren en RSS-feeds toe te voegen. Ik zou zeggen hun app – ik ben veel onderweg en het zou ideaal zijn om content via de app te kunnen posten. Het is niet zo intuïtief als het desktop-platform. Hopelijk wordt hieraan gewerkt, wat zeer waarschijnlijk is.

👀 Wist u dat? Marketeers die AI gebruiken, rapporteren 25% vaker succesvolle resultaten dan marketeers die dat niet doen.

11. SocialBee (het beste voor het genereren van AI-aangedreven content voor sociale media)

via SocialBee

SocialBee helpt je efficiënt content te creëren, publieksgegevens te analyseren en poststrategieën te optimaliseren.

SocialBee biedt ook eenvoudige planning, categorisering van content en tools voor publieksbetrokkenheid die helpen om een consistente aanwezigheid op sociale media te behouden. De gebruiksvriendelijke interface is een bonus die iedereen helpt om de functies gemakkelijk te gebruiken.

Beste functies van SocialBee

Gebruik AI om contentideeën te genereren en het aanmaken van posts te versnellen

Plan eenvoudig berichten op meerdere socialemediaplatforms

Organiseer content in categorieën voor evenwichtige en consistente posts

Communiceer met uw publiek via commentaar- en berichtenbeheer

Analyseer prestaties met gedetailleerde rapporten en inzichten

Werk samen met teamleden met behulp van op rollen gebaseerde toegang en werkstromen

Recycle automatisch evergreen content om je bereik te maximaliseren

Beperkingen van SocialBee

Het platform biedt beperkte integratiemogelijkheden

Geavanceerde analyses zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen

Prijzen van SocialBee

Bootstrapped: $29/maand

Accelerate: $49/maand

Pro: $99/maand

Beoordelingen en recensies van SocialBee

G2: 4,8/5 (440+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over SocialBee?

Een G2-recensie luidt:

SocialBee maakt het organiseren van mijn content eenvoudiger met zijn hashtag-collecties en op categorieën gebaseerde planning, waardoor ik ervoor kan zorgen dat mijn posts aansluiten bij mijn contentpijlers. Een van de functies die ik erg waardeer, is dat het automatisch bepaalt of een YouTube-video een korte of een volledige video moet zijn op basis van de lengte en oriëntatie van de video, wat me tijd bespaart.

SocialBee maakt het organiseren van mijn content eenvoudiger met zijn hashtagcollecties en op categorieën gebaseerde planning, waardoor ik ervoor kan zorgen dat mijn posts aansluiten bij mijn contentpijlers. Een van de functies die ik erg waardeer, is dat het automatisch bepaalt of een YouTube-video een korte of een volledige video moet zijn op basis van de lengte en oriëntatie van de video, wat me tijd bespaart.

