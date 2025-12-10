Burnup-grafiek versus burndown-grafiek: wat is het verschil?

Tijdens je stand-up vroeg iemand of de Sprint op schema ligt. Je opende een grafiek, knikte zelfverzekerd en las de gegevens voor. Halverwege de lunch realiseer je je dat je misschien wel tegen iedereen hebt gelogen. Ja, dat overkomt zelfs de besten onder ons.

De verwarring tussen burnup- en burndown-grafieken heeft meer Sprint-beoordelingen doen ontsporen dan iemand hardop durft toe te geven. Ze lijken op elkaar: lijnen die bewegen (simpel gezegd, natuurlijk). Maar ze vertellen totaal verschillende verhalen over of je aan het winnen bent of langzaam aan het zinken bent.

Laten we de verwarring voorgoed wegnemen. Als bonus laten we je ook zien hoe ClickUp het bijhouden van beide draaglijk maakt. 🤩

Wat is een burndown-grafiek?

Een burndown-grafiek is een visuele tracker die laat zien hoeveel werk er in een Sprint of project nog moet worden gedaan in de loop van de tijd. De lijn begint hoog en loopt idealiter af naar nul tegen de deadline.

Stel dat uw team een Sprint van twee weken start.

Op dag één geeft de grafiek aan dat er nog 80 punten over zijn; op dag vijf heb je 35 punten voltooid, dus daalt de lijn naar 45. En op dag 10 heb je nog maar 15 punten over. Als alles goed gaat, bereikt die lijn op dag 14 nul en viert iedereen feest.

🔍 Wist u dat? De naam Scrum komt eigenlijk uit een artikel uit 1986 in de Harvard Business Review, waarin innovatieve teams worden vergeleken met een rugby scrum: hecht, gecoördineerd en bewegend als één geheel.

Hoe een burndown-grafiek werkt

De verticale as geeft de hoeveelheid resterend werk weer, gemeten in agile story points, uren of taken, en de horizontale as geeft de tijd weer, uitgesplitst naar dagen of weken.

Naarmate uw team het werk voltooit, daalt de lijn. De meeste burndown-grafieken bevatten een ideale trajectlijn die het perfecte tempo weergeeft. Als uw werkelijke lijn boven deze ideale lijn ligt, loopt u achter op schema, en als deze eronder ligt, betekent dit dat u voorloopt.

📮 ClickUp Insight: 45% van de werknemers heeft wel eens nagedacht over het gebruik van automatisering, maar heeft de sprong nog niet gewaagd. Factoren zoals beperkte tijd, onzekerheid over de beste tools en overweldigende keuzes kunnen mensen ervan weerhouden om de eerste stap naar automatisering te zetten. ⚒️ Met zijn eenvoudig te bouwen AI-agents en op natuurlijke taal gebaseerde commando's maakt ClickUp het gemakkelijk om aan de slag te gaan met automatiseringen. Van het automatisch toewijzen van taken tot door AI gegenereerde projectsamenvattingen: u kunt krachtige automatiseringen ontgrendelen en zelfs binnen enkele minuten aangepaste AI-agents bouwen, zonder dat u daarvoor een leercurve hoeft te doorlopen. 💫 Echte resultaten: QubicaAMF heeft de tijd voor rapportage met 40% verkort door gebruik te maken van de dynamische dashboards en geautomatiseerde grafieken van ClickUp, waardoor uren handmatig werk zijn omgezet in realtime inzichten.

Voordelen van burndown-grafieken

Dit is waarom teams steeds weer terugkomen op deze agile grafieken voor projectmanagement:

Iedereen kan in één oogopslag zien of het team op tijd klaar zal zijn.

De neerwaartse helling creëert een natuurlijke urgentie en zorgt ervoor dat iedereen gefocust blijft op het afronden van de resterende taken.

Ze zijn eenvoudig in te stellen en vereisen minimale uitleg voor nieuwe leden van het team of belanghebbenden.

Het visuele afteldeffect motiveert teams om het momentum tijdens de Sprint vast te houden.

Dagelijkse updates nemen slechts enkele seconden in beslag, waardoor ze weinig onderhoud vergen voor snel werkende teams.

Beperkingen van burndown-grafieken

Burndown-grafieken hebben blinde vlekken die uw team kunnen misleiden:

Wanneer de scope halverwege de Sprint verandert, springt de lijn weer omhoog, waardoor het lijkt alsof uw team voortgang heeft verloren, terwijl er in werkelijkheid werk is toegevoegd.

Er is geen manier om onderscheid te maken tussen 'we lopen achter op schema' en 'iemand heeft meer werk aan de backlog toegevoegd'.

Voltooid werk wordt onzichtbaar zodra het klaar is, waardoor u geen zichtbaarheid meer hebt op wat het team daadwerkelijk heeft bereikt.

Ze houden geen rekening met de complexiteit van het werk; het afronden van vijf kleine taken ziet er hetzelfde uit als het afronden van één grote functie.

Als de snelheid van het team tijdens de Sprint verandert, geeft de grafiek niet weer of het een probleem met de capaciteit of een probleem met de werkschatting betreft.

🔍 Wist u dat? Onze hersenen zijn sterk afhankelijk van visuele signalen. Wanneer voortgang visueel wordt weergegeven (grafieken, borden, trackers), activeert dit hetzelfde beloningssysteem dat ook gekoppeld is aan het spelen van games, zelfs als de totale werklast niet is veranderd. Daarom 'voelen' burnup- en burndown-grafieken motiverend aan.

Wat is een burnup-grafiek?

Een burnup-grafiek is een visueel hulpmiddel dat zowel voltooid werk als de totale omvang in de loop van de tijd weergeeft. Twee lijnen bewegen omhoog: de ene houdt bij wat er is gedaan en de andere houdt de volledige werklast bij.

Neem hetzelfde sprintvoorbeeld. Dag één begint met de voltooide werklijn op nul en de totale omvanglijn op 80. Op dag vijf stijgt uw voltooide werklijn naar 35, terwijl de omvanglijn op 80 blijft.

Op dag zeven voegt een stakeholder 20 punten aan urgent werk toe. De scope-lijn springt naar 100, maar uw voltooide werk-lijn blijft gestaag stijgen naar 50. Iedereen kan precies zien wat er is gebeurd: het team werkt in hetzelfde tempo door, maar iemand heeft de finishlijn verplaatst.

🚀 Voordeel van ClickUp: Teams verliezen tijd wanneer ze niet kunnen zien wat aandacht nodig heeft in de Sprint. ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van het platform, brengt de paar taken die de voortgang vertragen naar voren, zodat het team zich kan concentreren op de juiste oplossingen in plaats van het hele bord te moeten scannen. Omdat het geïntegreerd is in uw werkruimte, kent het uw documenten, taken, projectvoortgang en werk beter dan u. Vraag ClickUp Brain om je updates te geven over mogelijke belemmeringen en achterstallige taken in je werkruimte

📌 Voorbeeldprompts: Toon mij de drie Taken die onze Sprint momenteel in gevaar brengen, en de agile methodologieën die de voortgang het snelst zullen deblokkeren.

Geef me een kort overzicht van mogelijke vertragingen in deze Sprint en hoe deze onze algehele voortgang beïnvloeden.

Identificeer belemmeringen die ons verhinderen om in lijn te blijven met de totale projectomvang en doe suggesties voor het aanpassen van plannen.

Voordelen van burnup-grafieken

Dit zijn de voordelen van burn-up-grafieken:

Het houdt voltooid werk apart bij van de scope, zodat wijzigingen onmiddellijk zichtbaar zijn als een opwaartse verschuiving in de bovenste regel.

Voltooid werk blijft zichtbaar als een stijgende lijn, wat beter is voor het moreel van het team en de algehele voortgang beloont.

Belanghebbenden kunnen de voortgang en veranderende vereisten in één weergave visualiseren, waardoor sprintbeoordelingen transparanter worden.

U kunt snelheidstrends in de loop van de tijd volgen door te kijken naar de helling van de lijn voor voltooid werk.

Ze scheiden teamprestaties van scopemanagement, waardoor het gemakkelijker wordt om de redenen achter vertragingen te identificeren.

🔍 Wist u dat? Mensen ervaren voortgang als een ' S-curve'. Het begin van een project voelt traag, het midden van het project voelt snel en het einde voelt weer traag. Burnup-grafieken laten dit natuurlijke patroon vaak duidelijker zien dan burndown-grafieken.

Beperkingen van burnup-grafieken

Het gebruik van burnup-grafieken heeft ook nadelen:

Twee opwaarts bewegende lijnen brengen mensen die niet bekend zijn met het format in verwarring.

Ze vragen om meer uitleg vooraf, voordat teams en projectbelanghebbenden ze met vertrouwen kunnen lezen.

Voor Sprints met een stabiele scope voegt de extra complexiteit niet veel waarde toe, aangezien de omzet gelijk blijft.

Snelle statuscontroles duren langer omdat u het verschil tussen de lijnen moet uitleggen.

Het lijkt minder urgent omdat beide lijnen omhoog gaan; er is geen dramatische aftelling naar nul.

Burnup-grafiek versus burndown-grafiek: belangrijkste verschillen

Projectmanagers verwarren burnup- en burndown-grafieken vaak omdat ze op elkaar lijken, maar elk geeft antwoord op een andere vraag naarmate het werk vordert in de projectlevenscyclus.

Hier volgt een duidelijk, eenvoudig overzicht om u te helpen bij het kiezen van de juiste grafiek voor uw werkstroom. 👀

Functie Burnup-grafiek Burndown-grafiek Wat het laat zien Voltooid lijn voor werk dat toeneemt naar de totale omvang Resterend werk dat afneemt tot nul Doel Toon voortgang en omvang in één weergave Laat zien hoe snel het team het werk vermindert Zichtbaarheid van de scope Geeft wijzigingen in de scope duidelijk weer met een aparte scopelijn. Verbergt wijzigingen in de scope, waardoor trends misleidend kunnen zijn. Inzicht in de voortgang Helpt teams te zien of ze de voltooiing naderen, zelfs als de vereisten veranderen. Helpt teams te beoordelen of ze op schema liggen om binnen de Sprint-tijdlijn klaar te zijn. Visuele structuur Twee lijnen: één voor voltooid werk en één voor de totale omvang Eén lijn: resterend werk in de loop van de tijd Meest geschikt voor Werk waar vereisten kunnen evolueren Sprints met een vaste omvang en voorspelbare werklasten Sterkte Duidelijke weergave van scope creep en totale voortgang Een eenvoudige en gemakkelijke manier om de burn rate dagelijks bij te houden

Welke is beter voor Sprints?

Een burndown-grafiek werkt het beste voor projecten met een vaste omvang, waarbij de werklast bij aanvang duidelijk is gedefinieerd.

Het is eenvoudig, gericht en past goed bij sprintplanning zonder het team te overweldigen met extra gegevens. Aangezien het doel van een sprint is om een vaste hoeveelheid werk binnen een kort tijdsbestek af te ronden, helpt het zien van de resterende werklast die naar nul daalt iedereen om op één lijn te blijven en snel bij te sturen als de voortgang vertraagt.

🔍 Wist u dat? In 1995, toen Scrum voor het eerst officieel werd geïntroduceerd, was de gemiddelde duur van een Sprint 1-4 weken. De maximale duur was één maand. Tegenwoordig gebruiken de meeste teams Sprints van twee weken, omdat kortere cycli de dopamineproductie stimuleren door snellere feedbackloops.

Welke is beter voor projecten met een veranderende scope?

Een burnup-grafiek werkt beter wanneer de vereisten voortdurend veranderen, omdat deze het voltooide werk en de totale omvang op afzonderlijke lijnen weergeeft. Het geeft leidinggevenden een transparante weergave van hoe de voortgang in het hele project is.

Wanneer teams verwijzen naar een bredere projectroadmap, geeft de burnup-grafiek een duidelijker beeld van hoe de voortgang zich verhoudt tot het evoluerende doel. Het maakt scope creep onmiddellijk zichtbaar en zorgt ervoor dat gesprekken gebaseerd blijven op feiten in plaats van aannames.

🔍 Wist u dat? Werknemers halen motivatie uit 'psychologisch momentum ': het gevoel dat de voortgang gestaag doorgaat. Zelfs kleine stapjes vooruit zorgen voor momentum. Daarom helpt het bijhouden van de snelheid en het cumulatieve werk teams om complexe Sprints te voltooien.

Waarom veel agile teams beide gebruiken

Door beide grafieken te gebruiken, krijgen teams een completer en nauwkeuriger beeld van de voortgang. De burndown-grafiek benadrukt de snelheid op korte termijn, terwijl de burnup-grafiek de beweging op lange termijn naar het doel en eventuele verschuivingen in de scope laat zien.

Deze combinatie versterkt het bijhouden van projecten, omdat teams problemen vroegtijdig kunnen signaleren, het 'waarom' achter veranderingen kunnen begrijpen en de status met vertrouwen kunnen communiceren aan belanghebbenden.

Zodra u begrijpt hoe de voortgang wordt bijgehouden, is de volgende uitdaging om die inzichten zichtbaar te houden in uw hele werkruimte. Daar komt ClickUp om de hoek kijken.

🚀 Voordeel van ClickUp: Wanneer uw werk verspreid is over apps, documenten, tickets, chats en onderzoek, wordt het vinden van antwoorden traag en gefragmenteerd. ClickUp BrainGPT, een desktop-AI-assistent, verenigt zoeken en redeneren in: AL uw werk-apps

Uw ClickUp-werkruimte

Verbonden apps

Meerdere LLM's (ChatGPT, Claude en Gemini)

Zoeken op internet Vraag ClickUp Talk to Text in Brain MAX om antwoorden te vinden in uw werkruimte En als je snel werkt, helpt Talk to Text in ClickUp Brain MAX je om 4 keer sneller te werken. Je dicteert gewoon waardevolle inzichten of vereisten, en de tool formatteert ze voor je, klaar om aan een Taak te worden toegevoegd.

Zo helpt het om AI-wildgroei tegen te gaan:

Wanneer gebruik je welke grafiek (praktijkscenario's)

Teams schakelen vaak tussen burnup- en agile burndown-grafieken, afhankelijk van het soort werk, de mate van onzekerheid en hoe nauwkeurig ze de voortgang moeten volgen.

Hier zijn enkele praktische scenario's die laten zien wanneer elke grafiek het meest zinvol is. 📈

Scenario 1: Een Sprint van twee weken waarbij de backlog vastligt

Uw team begint aan een Sprint van twee weken met een vaste reeks taken en zonder verwachte wijzigingen halverwege de Sprint. U wilt een eenvoudige dagelijkse weergave die laat zien of u het werk in het juiste tempo afrondt.

Een burndown-grafiek is hiervoor geschikt omdat de lijn voor het resterende werk laat zien of het team voorloopt of achterloopt. Dit werkt goed in een agile scrum-werkstroom waar voorspelbare levering centraal staat.

Scenario 2: Een productfunctie die tijdens de ontwikkeling voortdurend evolueert

U bent bezig met het bouwen van een nieuwe functie voor gebruikers en belanghebbenden blijven na elke demo om kleine verbeteringen vragen. De scope groeit om de paar dagen een beetje en het team heeft duidelijkheid nodig over de vraag of de voortgang echt is of alleen maar traag aanvoelt omdat de target steeds verschuift.

Een burnup-grafiek is hier beter omdat deze voltooid werk en de totale omvang als afzonderlijke lijnen weergeeft. Dit helpt wanneer u een gedetailleerde werkverdelingsstructuur bijhoudt die voortdurend verandert.

🔍 Wist u dat? Mensen overschatten vaak hoe lang moeilijke taken zullen duren (ook wel 'impact bias' genoemd), waardoor ze dingen uitstellen. Maar als ze eenmaal beginnen, voltooien ze taken meestal sneller dan verwacht. Dit is een van de redenen waarom het opsplitsen van complex werk in kleinere delen de kans op voltooiing vergroot.

Scenario 3: Een project van een kwartaal met meerdere goedkeuringen en afhankelijkheden

Uw team bereidt een klantgerichte lancering voor waarbij engineering, ontwerp, marketing en juridische zaken betrokken zijn. Elke groep volgt zijn eigen tijdlijn en goedkeuringen kunnen bepaalde taken vertragen.

Aangezien de totale tijdlijn niet vastligt, geeft een burnup-grafiek het management een eerlijk beeld van de voortgang en hoe veranderingen van invloed zijn op de omvang. Op deze manier kunt u uitleggen waarom tijdlijnen verschuiven, vooral wanneer de projectplanning verandert als gevolg van afhankelijkheden tussen teams.

🧠 Leuk weetje: Mensen voelen zich meer gemotiveerd als ze zichtbare voortgang zien, zelfs als het om kleine successen gaat. Dit wordt het Goal-Gradient Effect genoemd. Je hersenen versnellen je inspanningen naarmate je dichter bij het bereiken van het doel komt (en dat is precies waarom burndown-grafieken werken!).

Hoe maak je een burnup-/burndown-grafiek met ClickUp

ClickUp fungeert als een geconvergeerde AI-werkruimte, wat betekent dat uw taken, documenten, updates, sprintgegevens, rapportages en AI-assistentie in één systeem zijn ondergebracht, waardoor er geen versnippering van tools meer is.

Hieronder wordt nader bekeken hoe de agile tool u ondersteunt. 👇

Start uw Sprint-installatie

Gratis sjabloon downloaden Zet een consistente Sprint-basis op, houd meerdere taken bij en zie wat klaar is en wat nog in uitvoering is met het ClickUp Burndown Chart sjabloon.

De ClickUp Burndown-grafiek-sjabloon biedt u een solide uitgangspunt. Definieer elke KPI als een ClickUp-taak. Voeg vervolgens ClickUp-aangepaste velden toe, zoals Streefwaarde, Werkelijke waarde, Voortgang en zelfs Vorige periode of Variantie. Op deze manier legt u het cijfer en de context ervan vast: hoe het zich verhoudt tot uw doel, of u een stijgende of dalende trend ziet en welk team er verantwoordelijk voor is.

De sjabloon biedt ClickUp aangepaste statussen, zoals On Track, At Risk, Voltooid en Not Started, om de status van elke KPI te definiëren.

Stel dat u een sprint van 12 dagen uitvoert voor een betalingsupdate. U laadt 'Sprint 14', voert uw 60 geschatte story points in en brengt alles in kaart met betekenisvolle statussen. Op dag twee levert uw backend-engineer een story van 5 punten op, sluit QA een Taak van 3 punten af en daalt de lijn voor het resterende werk meteen.

Luister naar Dayana Mileva, Account Director bij Pontica Solutions:

Met ClickUp zijn we een stap verder gegaan en hebben we dashboards gemaakt waar onze klanten in realtime toegang hebben tot prestaties, bezettingsgraad en projecten en deze kunnen monitoren. Hierdoor voelen klanten zich verbonden met hun teams, vooral omdat ze zich op verschillende locaties bevinden en soms zelfs op verschillende continenten.

Bouw uw eigen echte Sprint-controlekamer

ClickUp Dashboards zijn ingebouwd in het platform (en geïntegreerd met ClickUp sjablonen!) en stellen je in staat om aangepaste hubs te creëren die informatie van verschillende teams of afdelingen visualiseren. Je kunt staafdiagrammen, lijngrafieken, meters of cijfertegels gebruiken, afhankelijk van het verhaal: verkoopprestaties, marketingbereik, operationele efficiëntie, klantenservicestatistieken of werknemersgerelateerde KPI's.

Krijg toegang tot realtime visualisaties die gegevens uit gekozen databronnen weergeven met aangepaste ClickUp-dashboards

Dashboards werken het beste wanneer u ze richt op de twee grafieken die Sprint-beslissingen sturen: burndown voor tempo en burnup voor omvang.

Stel dat u een 'Sprint 22-configuratiescherm' bouwt. U voegt een Sprint Burndown Card aan de linkerkant toe en een Sprint Burnup Card aan de rechterkant. Door deze combinatie kunt u gemakkelijker de echte reden voor vertragingen opsporen.

Gebruik de Sprint Burndown Card in ClickUp dashboards voor een duidelijk overzicht van hoe snel het werk vordert

Halverwege de Sprint toont uw dashboard het volgende:

De ideale lijn van de burndown verwacht dat 27 punten worden voltooid.

De werkelijke lijn ligt op 18.

De burnup-grafiek laat zien dat de scope-lijn van 54 naar 66 springt omdat Product drie onboarding-polish-taken heeft toegevoegd.

Deze twee grafieken, die naast elkaar staan, vertellen een heel ander verhaal dan velocity-problemen. Het team is niet vertraagd; de Sprint is veranderd. Dat geeft je een duidelijke volgende stap: laat een niet-essentieel verhaal vallen en verplaats de nieuwe polijst-taken naar Sprint 23 in plaats van een onrealistisch tempo af te dwingen.

Houd uw tempo in realtime in de gaten

Bekijk de details van uw werk met Sprint Burndown Cards in een ClickUp dashboard

Sprint Burndown Cards worden bijgewerkt telkens wanneer iemand een Taak verplaatst. Als de ideale lijn 12 voltooide punten op dag twee verwacht en uw werkelijke lijn slechts 6 laat zien, controleert u uw bord en ziet u dat drie taken in review zijn blijven steken.

Een snel duwtje tijdens de stand-up zorgt ervoor dat ze weer in beweging komen.

💡 Pro-tip: Configureer een KPI-dashboard met AI-kaarten die gegevens uit meerdere databronnen ophalen. Naarmate de gegevens worden bijgewerkt, markeert ClickUp AI trends en afwijkingen (bijvoorbeeld een plotselinge daling van de snelheid van de Sprints of een piek in het aantal defecten). U hoeft dus niet handmatig door ruwe cijfers te spitten.

Configureer AI-kaarten in ClickUp-dashboards om snel stand-ups te maken over recente updates

Combineer dit met Talk-to-Text. Dicteer uw updates, trigger een AI-kaart om statistieken opnieuw te berekenen en grafieken te vernieuwen: burndown, burnup, scope-vs-velocity, enz. U beschikt over een up-to-date dashboard vóór de volgende stand-up of leadership check-in.

Houd de reikwijdte open

Burnup-grafieken zijn belangrijk wanneer de Sprint niet stil blijft staan.

Signaleer wijzigingen in de scope voordat ze uw Sprint doen ontsporen met Sprint Burnup Cards in ClickUp dashboards

De Sprint Burnup Card scheidt voltooid werk van de totale omvang, zodat wijzigingen direct zichtbaar zijn. Stel dat QA vier toegankelijkheidsscenario's toevoegt met een waarde van 10 punten. De omvanglijn stijgt, de voortgangslijn blijft stabiel en u weet meteen dat u een bewegend doel nastreeft.

Bekijk deze video om te leren hoe u een PM-dashboard kunt maken:

Leg de balk hoger met ClickUp

Sprintgrafieken maken het werk overzichtelijker wanneer teams snel werken en veranderende doelen beheren.

Burndown-grafieken houden iedereen gefocust op het tempo van vandaag, terwijl burnup-grafieken u helpen te begrijpen hoe de scope zich ontwikkelt. De juiste keuze hangt af van de mate van verandering rondom uw project, maar beide grafieken geven uw team meer vertrouwen en minder verrassingen.

ClickUp biedt u beide weergaven zonder extra moeite, omdat elke taak al de gegevens bevat die uw grafieken nodig hebben. U volgt de voortgang, signaleert wijzigingen in de scope vroegtijdig en voert Sprints uit met minder omwegen. Dashboards, Sprint Cards en ClickUp Brain veranderen uw werkruimte in een controlekamer die in realtime wordt bijgewerkt wanneer uw team een Taak verplaatst. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅