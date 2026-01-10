20 gratis sjablonen voor projectplannen in Excel en ClickUp

Chaos. 😳

Dat is het risico dat je loopt als je niet plant. We weten dat we nu onze innerlijke vaderstem laten horen, maar het is waar.

Of u nu streeft naar succes of u voorbereidt op mogelijke valkuilen, projectplanning is essentieel om taken tot een goed einde te brengen. En voor degenen onder ons die leiding geven aan teams of individuele bijdragers, is strategische planning nog belangrijker om de efficiëntie van projecten te waarborgen.

Laten we eerlijk zijn: planning is cruciaal, of het nu gaat om een productlancering of een vakantie in het buitenland. Als we plannen, anticiperen we op problemen (bijv. de juiste toewijzing van middelen ), stellen we duidelijkere projectdoelen vast (bijv. deadlines halen) en beheren we projectbudgetten beter (bijv. die onverwachte reiskosten vermijden).

Het is echter geen eenvoudige taak om vanuit het niets een plan op te stellen. Met behulp van gedetailleerde sjablonen voor projectplannen is de kans groter dat u opdrachten succesvol van start laat gaan en projecttijdlijnen organiseert. Want zonder een projectplan neemt wanorde de overhand en ontstaat er chaos.

Laten we dus de chaos op afstand houden en de 20 beste sjablonen voor projectplannen voor uw volgende project bekijken!

Wat is een sjabloon voor projectplanning?

Laten we eerst de basisprincipes bespreken en kijken naar de belangrijkste eigenschappen waar u op moet letten bij sjablonen voor projectplannen.

Een sjabloon voor een projectplan is een onmisbaar hulpmiddel om projecten succesvol te beheren door uw proces af te stemmen op de doelen, doelstellingen, het budget of de uitdagingen van het project.

Met behulp van een planningssjabloon kunt u de benodigde stappen berekenen om uw project te voltooien en hebt u de flexibiliteit om deze in te delen op een statische projecttijdlijn of een dynamisch Gantt-diagram. Zo kunt u de omvang en de projectplanning duidelijk definiëren en tegelijkertijd taken op de meest efficiënte manier organiseren.

Projectmanagers en teamleiders gebruiken sjablonen voor projectplanning om tijd en geld te besparen door taken te organiseren en onnodige fouten te voorkomen. Dit projectmanagementproces is essentieel om de projectplanning op orde te houden.

Wat maakt een sjabloon voor projectplanning goed?

Een goede sjabloon voor een projectplan maakt het eenvoudig om de projectomvang en het algemene doel van het werk dat nodig is om het project te voltooien, gedetailleerd weer te geven. Een functionele sjabloon moet ook uw doelen en de verwachte resultaten van uw projectplanning schetsen.

Dit werkt het beste wanneer u een gedetailleerde beschrijving hebt van wat nog te doen is en van eventuele limieten die de projecttijdlijn of het budget kunnen beïnvloeden. Goede sjablonen voor projectplanning omvatten zowel korte- als langetermijndoelen en houden rekening met eventuele beperkingen op het gebied van middelen, projecttijdlijn of budget.

Visualiseer en beheer je productroadmap in de tijdlijnweergave van ClickUp

Het is handig om een sjabloon voor projectplanning te gebruiken die eenvoudig kan worden geïntegreerd in uw projectmanagementsoftware, zodat u aspecten zoals deadlines, belangrijke mijlpalen, projectvoortgang, rollen en verantwoordelijkheden en beschikbare middelen naadloos kunt invoeren.

Zonder deze verbinding – daar is die vaderlijke toon weer – loop je het risico op een rommelig projectplan dat in cirkels draait en ieders tijd verspilt.

20 beste gratis sjablonen voor projectplannen

Wie houdt er nou niet van gratis? Daarom zul je onze lijst met de beste gratis sjablonen voor projectplannen, die je nu meteen kunt gebruiken, geweldig vinden! Laten we eens kijken wat er op onze lijst staat:

1. Projectplanningssjabloon van ClickUp

Luister, we zouden deze sjabloon niet op de eerste plaats zetten als we niet geloofden dat deze je gemakkelijk (en snel) zou helpen bij het opstellen van je projectplan. De Project Planner-sjabloon van ClickUp benut je werkruimte optimaal door taken in elke lijst aan te maken en ze vervolgens eenvoudig naar andere lijsten te verplaatsen.

Deze sjabloon voor projectplanning is ontworpen om projectteams te helpen hun gewenste resultaten te behalen binnen de gegeven scope, planning, budget en middelen. Het stelt belanghebbenden in staat om de voortgang eenvoudig bij te houden via visueel aantrekkelijke en begrijpelijke projectplanningen, zodat ze zich optimaal kunnen voorbereiden op veranderingen en tegelijkertijd proactief risico's kunnen beheren.

De sjabloon van ClickUp dient ook als communicatiemiddel tussen het projectteam en de belanghebbenden. Dit projectplanningsproces kan via het platform worden uitgevoerd door middel van toegewezen opmerkingen, zodat uw team weet waar aandacht aan moet worden besteed – en dat alles zonder dat gesprekken verloren gaan in de gevreesde e-mailketens.

Gebruik dit sjabloon om er echt voor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie, verwachtingen, beslissingen en aannames.

2. Sjabloon voor een consultancyprojectplan van ClickUp

Een andere geweldige bron voor projectmanagers of mensen die klanten begeleiden – met name binnen de professionele dienstverlening – is de Consulting Project Plan Template van ClickUp. Deze sjabloon voor projectplanning fungeert als een leidraad die richting en structuur biedt voor een succesvol resultaat.

Krijg meer overzicht over de taken in uw project door de lijstweergave van ClickUp te gebruiken voor een snelle uitsplitsing van de taken op status. Belanghebbenden kunnen hierop klikken voor meer details over elke taak of de subtaaken ervan.

Met aangepaste velden wordt het nog eenvoudiger om belangrijke details van het projectplan te bekijken, zoals deadlines, de status van de voortgang van taken, de fase van het project en middelen. Nodig klanten uit als gasten in ClickUp om toegang te krijgen tot deze lijstweergave, zodat ze niet door elke taak hoeven te klikken om essentiële informatie te vinden.

Effectieve consultancy analyseert de mogelijke uitdagingen en problemen en ontwikkelt tegelijkertijd effectieve strategieën om kansen voor samenwerking en waardecreatie te identificeren. Goed nieuws voor u: met dit sjabloon kunt u dat en nog veel meer doen om de verwachtingen van klanten beter te beheren en transparante communicatieplannen op te stellen.

3. Sjabloon voor crossfunctioneel projectplan van ClickUp

Meestal heb je een projectplan nodig dat in verschillende teams werkt. Dat betekent dat je plan naadloos in verschillende werkstroomen moet aansluiten, zonder dat het een last vormt voor je stakeholders en de verschillende teams.

De sjabloon voor een crossfunctioneel projectplan van ClickUp zorgt ervoor dat alle belanghebbenden bij het besluitvormingsproces worden betrokken. Bovendien creëert het een betere communicatie tussen teams, zodat ieders ervaring en expertise in het project wordt meegenomen.

Wat onderscheidt deze sjabloon dan van de andere? Met deze sjabloon maak je optimaal gebruik van de aangepaste velden van ClickUp om teams de meest eenvoudige – of juist de meest gedetailleerde – weergave te bieden van wat er nodig is om het project vooruit te helpen.

Voeg eenvoudig toegewezen personen, belanghebbenden, projectvolgers en goedkeurders toe aan taken en subtaaken voor verschillende werkstroomen in uw projectplan. Dit vermindert de verwarring tussen teams over elk proces en biedt een aanpasbaar projectoverzicht van wat er nodig is om elke taak te starten en te voltooien.

4. Sjabloon voor compliance-projectplan van ClickUp

Projectcompliance is de Robin van de Batman van uw project – de George van de Jerry van uw doelstelling. En het gebruik van de Compliance Project Plan-sjabloon van ClickUp werkt als uw sidekick om ervoor te zorgen dat u uw doelen bereikt, op koers blijft en extra veiligheid biedt om uw project te beschermen.

Misschien is George Costanza niet de beste vergelijking, maar deze ClickUp-sjabloon biedt een fantastische visuele weergave om de nalevingsvereisten van uw project te identificeren en te beoordelen. Ook hier zijn de aangepaste velden van ClickUp een onmisbare functie om te documenteren, te organiseren en hoogwaardige inzichten te bieden in hoe u de bedrijfsvoering in dit projectplan aan de regels kunt laten voldoen.

Deze weergaven zijn handig voor betrokken teams om actie te ondernemen en problemen met niet-naleving in uw projectplan op te lossen. Serenity now!

5. Sjabloon voor projectplan voor gebeurtenissen van ClickUp

Het plannen van een gebeurtenis kan een hele klus zijn, vooral als je niet beschikt over een handige planningssjabloon.

Het sjabloon voor evenementenplanning van ClickUp maakt het je gemakkelijk!

Deze sjabloon bevat alle functies die ervoor zorgen dat je geen last hebt van stress bij het plannen van gebeurtenissen. Dankzij de aangepaste taakstatussen, de in-app chatweergave en de unieke kaartweergaven kun je elke gebeurtenis precies zo bijhouden als jij dat wilt.

Het maakt niet uit wat voor soort gebeurtenis het is – of het nu gaat om een productlancering of een lokale inzamelingsactie – u kunt twee vooraf gedefinieerde aangepaste velden en zeven automatiseringen gebruiken om de kleine details bij te houden. Het beste van alles is dat dit sjabloon aanpasbaar is aan uw specifieke budget of doel – ongeacht de grootte van het project.

Maak je geen zorgen meer over het projectplan voor je volgende gebeurtenis en begin goed met deze gedetailleerde projectenjabloon.

6. Sjabloon voor websiteprojectplan van ClickUp

Voor het opstellen van een productief websiteprojectplan zijn een gedetailleerde projectomvang, tijdlijnen, budgetten en verantwoordelijkheden van belanghebbenden nodig.

Het is van cruciaal belang dat deze onderdelen aanwezig zijn voordat een website wordt gelanceerd. Daarom raden we het Website Project Sjabloon van ClickUp aan. Websiteprojecten bestaan vaak uit meerdere lagen, en binnen elke laag loopt u het risico op onverwachte problemen die u niet in uw projectplannen had voorzien.

Vermijd onzekerheden en gebruik dit sjabloon als uw alles-in-één oplossing voor het bijhouden van alle verschillende taken, processen en beslissingen die nodig zijn om een websiteproject tot leven te brengen. Breng orde in uw zaken met behulp van aangepaste velden en wijs elke taak toe aan de juiste eigenaar, zodat geen enkel detail over het hoofd wordt gezien in de projectplanningsfase.

7. Sjabloon voor technologieprojectplan van ClickUp

Het gebruik van het concept van bedrijfsprocesbeheer (BPM) kan een websiteproject drastisch verbeteren. Dit houdt in dat de fasen analyse, ontwerp, implementatie en monitoring worden gebruikt om bestaande processen in kaart te brengen, nieuwe processen te creëren, deze in de organisatie te implementeren en continu te controleren of ze de gewenste resultaten opleveren.

De sjabloon voor technologieprojectplannen van ClickUp is ideaal voor wie de manier waarop zijn team of afdeling technologie implementeert, wil verbeteren. Voor het plannen van dit proces zijn gedetailleerde tijdlijnen, toegang tot belangrijke bronnen en rapportages over de voortgang nodig.

Het loont de moeite als alle partijen weten wat de volgende stap is in het totale project. En deze sjabloon biedt de aangepaste velden, weergavetypen en statussen om uw technologieprojecten goed te plannen.

8. Sjabloon voor datacenterprojectplanning van ClickUp

Bij datacentermigraties moeten gegevens en assets van de ene locatie naar de andere worden overgezet. Simpel gezegd: er komen heel wat zaken bij kijken.

Het kan een uitdagend en complex proces zijn, en daarom raden we de sjabloon voor datacenterprojectplannen van ClickUp aan. Deze sjabloon voor projectplanning biedt een eenvoudig raamwerk om datamigratieteams te helpen het proces efficiënt en effectief uit te voeren.

Van alle sjablonen voor projectplannen is dit sjabloon geschikt voor zowel de eenvoudigste als de meest complexe taken, projectdoelen en projectbudgetten, zodat uw hele team succesvol uw gegevens kan migreren.

9. Sjabloon voor projectplanning van virtuele gebeurtenissen door ClickUp

Geloof ons maar – wij weten hoe complex het is om een groot virtueel evenement te plannen! De tijdlijn van uw project is alles (en dat geldt nog meer voor uw projectmanager).

Deze gebeurtenissen vereisen veel planning tussen teams, zodat iedereen aan hetzelfde doel kan werken. De sjabloon voor projectplanning van virtuele gebeurtenissen van ClickUp vereenvoudigt het organiseren van een compleet en succesvol virtueel evenement.

Deze plansjabloon stroomlijnt ook alle verschillende elementen die bij het proces betrokken zijn voor een projectmanager. Dat betekent dat uw hele projectteam tijd en moeite bespaart met deze plansjabloon, terwijl een succesvol resultaat wordt gegarandeerd.

10. Actieplansjabloon van ClickUp

De sjabloon voor actieplannen van ClickUp helpt teams bij het structureren, prioriteren en bijhouden van taken om hun doelstellingen te bereiken.

Deze sjabloon bevat ingebouwde statistieken voor het evalueren van resultaten, vergemakkelijkt het toewijzen van taken en biedt een samenwerkingsruimte voor het stellen en monitoren van doelen. Gebruik deze sjabloon als leidraad voor persoonlijke groei, startups, marketinginitiatieven en creatieve werkstroomen

11. Projectmanagement-sjabloon van ClickUp

De projectmanagement-sjabloon van ClickUp is een uitgebreide tool die is ontworpen om effectieve projectplanning te vergemakkelijken. Het biedt een gestructureerde basis waarin alle essentiële stappen van projectplanning zijn opgenomen, wat duidelijke communicatie tussen teamleden en belanghebbenden bevordert.

Deze sjabloon helpt teams bij het doorlopen van elke fase van een project, waardoor ze de kernaspecten van het project kunnen begrijpen, plannen kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften, taken efficiënt kunnen organiseren en de inspanningen van het team kunnen coördineren voor een soepele uitvoering. Het is met name nuttig bij het beheren van de complexiteit die gepaard gaat met projectplanning.

12. Sjabloon voor planningsdocument van ClickUp

Deze sjabloon voor planningsdocumenten van ClickUp helpt teams de basis van het project te leggen, zodat er tijdens de uitvoering minder risico's en problemen optreden.

Met de sjabloon voor planningsdocumenten van ClickUp kunt u eenvoudig orde op zaken stellen en aan de slag gaan. Met deze sjabloon kan uw team:

Leg de sleuteldoelstellingen, doelen en actiepunten vast

Verdeel taken in behapbare delen voor een snellere oplevering

Stem teams af op wat het belangrijkst is voor gezamenlijk succes

13. Plan of Record-sjabloon van ClickUp

Gebruik de Plan of Record-sjabloon van ClickUp om uw bedrijfsdoelstellingen, details van de doelstellingen, indicatoren voor succes en beoogde tijdlijn in één digitaal document vast te leggen.

De Plan of Record-sjabloon van ClickUp is ontworpen om u hierbij te helpen. Hiermee kunt u:

Zorg voor duidelijke communicatie tussen belanghebbenden

Breng teams op één lijn rond gemeenschappelijke doelstellingen

Houd de voortgang en mijlpalen bij om deadlines in de gaten te houden

14. Pi-planningssjabloon van ClickUp

De ClickUp PI-planningssjabloon helpt bij het structureren en stroomlijnen van het projectplanningsproces. Het is ontworpen om het proces efficiënter te maken, met name voor Agile-teams.

De ClickUp Pi-planningssjabloon helpt teams:

Deel complexe taken op in kleinere, behapbare stukken

Organiseer taken voor meer duidelijkheid en focus

Wijs middelen effectief toe en plan vooruit voor een succesvolle uitvoering

15. Sjabloon voor projectplanning door ClickUp

De sjabloon voor projectplanning van ClickUp biedt een overzichtelijke basis, waardoor alle essentiële stappen in het plan worden opgenomen en transparante communicatie tussen teamleden en belanghebbenden wordt bevorderd.

Dit sjabloon loodst u door elke fase van het project en helpt u de essentie van het project te begrijpen, plannen aan te passen aan uw behoeften, taken efficiënt te organiseren en teamleden te coördineren voor een vlekkeloze uitvoering.

16. Whiteboard-sjabloon voor werkplan van ClickUp

De Work Plan Whiteboard-sjabloon van ClickUp is zo opgezet dat deze een systematische visuele leidraad voor uw project biedt. Het dient als een uitgebreide oplossing voor het op een overzichtelijke manier visualiseren, beheren en monitoren van alle taken van uw team.

De Work Plan Whiteboard-sjabloon van ClickUp helpt niet alleen bij het plannen, maar zorgt er ook voor dat elke taak effectief wordt bijgehouden en beheerd, wat leidt tot een meer productieve en efficiënte werkstroom.

17. Sjabloon voor resultaten van het project van ClickUp

Een goed opgesteld plan vormt de basis voor een uitstekende uitvoering! Implementeer de deliverables van uw project effectief met de sjabloon voor projectdeliverables van ClickUp. Deze sjabloon is ontworpen om een uitgebreid overzicht te bieden van de deliverables, de aangewezen eigenaars, de tijdlijnen en het budget van uw project. Het fungeert als een handig hulpmiddel bij het monitoren van de voortgang van uw deliverables.

Deze sjabloon is niet alleen bedoeld om de te leveren resultaten bij te houden, maar ook om een ruimte te creëren waarin transparantie, verantwoordelijkheid en efficiëntie samenkomen. Door een duidelijk overzicht te hebben van wie waarvoor verantwoordelijk is en wanneer taken moeten worden opgeleverd, kunt u ervoor zorgen dat iedereen in uw team op één lijn zit.

18. Projectroadmap-sjabloon van ClickUp

Projectontwikkeling brengt een behoorlijke hoeveelheid complexiteit en talrijke elementen met zich mee die moeten worden beheerd. Ongeacht de grootte of complexiteit van uw project, de Project Roadmap-sjabloon van ClickUp is uitgerust met alle benodigde tools voor uw succes!

Of u nu op het punt staat een nieuwe functie te lanceren of een langetermijnvisie voor een product beheert, onze sjabloon voor een projectroadmap helpt uw productteam efficiënt te werken.

19. Whiteboard-sjabloon voor projectomvang van ClickUp

De Project Scope Whiteboard-sjabloon van ClickUp is een tool die is ontworpen om het proces van het definiëren van de omvang van een project te structureren en te stroomlijnen. Het biedt een beknopt overzicht van activiteiten, middelen, data en deliverables die bij een bepaald project horen.

Gebruik dit sjabloon om projecten te organiseren, op de hoogte te blijven van taken en deliverables bij te houden.

20. Excel-sjabloon voor projectplanning

Voor wie graag in Microsoft Excel werkt: wij hebben wat je zoekt!

Deze eenvoudige sjabloon voor projectplannen van Microsoft Excel fungeert als een tijdlijn in uw spreadsheet om een duidelijk en overzichtelijk stappenplan voor uw project te maken. In de cellen kunt u de belangrijkste mijlpalen van uw project toevoegen, tekst en afbeeldingen aanpassen en het document delen met uw team.

Bovendien kunt u uw mijlpalen toevoegen aan de tabel projectdetails in de eenvoudige spreadsheet met projectplansjabloon, zodat u in één oogopslag een visueel aantrekkelijk overzicht van uw tijdlijn krijgt. Gebruik dit aanpasbare sjabloon om uw volledige projectoverzicht vast te leggen en de essentiële stappen te bepalen die u moet nemen om succes te behalen.

Begin met plannen met sjablonen voor projectplannen

Dat was het dan: 20 sjablonen voor projectmanagement die je helemaal gratis kunt gebruiken om je nieuwe project te plannen!

Als je nog steeds moeite hebt om de beste projectsjabloon te kiezen, wees dan gerust: met ClickUp krijg je niet alleen een krachtige tool voor projectplanning, maar ook een intuïtief platform dat je hele team kan gebruiken. Maak gebruik van de zeer aanpasbare weergaven van ClickUp om duidelijke deadlines, de projectomvang, de voortgang van het project en de toegewezen stakeholders te zien.

ClickUp biedt een scala aan functies die speciaal zijn ontworpen om uw projectmanagementplan en werkstroom te stroomlijnen. U kunt eenvoudig taken aanmaken, deze toewijzen aan teamleden en de voortgang in realtime volgen om projectdoelen en -resultaten te behalen.

Maak je projectplannen niet te ingewikkeld. Gebruik in plaats daarvan ClickUp vandaag nog gratis om ideeën en werkstroom te delen tussen teams voor je meest complexe projecten.