Hoe u productbeschrijvingen kunt automatiseren met behulp van AI

U weet hoe belangrijk productbeschrijvingen zijn. Ze zijn meer dan alleen een samenvatting van wat u verkoopt.

Een goed geschreven productbeschrijving kan de conversieratio van uw winkel verhogen en de waargenomen waarde van uw producten vergroten.

Maar het schrijven ervan is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als u zich bezighoudt met verkoop, groei, vragen van klanten, voorraadupdates en alle andere taken die uw winkel dagelijks draaiende houden.

AI helpt u om binnen enkele seconden productbeschrijvingen te maken. Vervolgens kunt u deze verfijnen, optimaliseren voor SEO en nog veel meer.

Lees verder om te leren hoe u productbeschrijvingen kunt automatiseren met AI.

Heeft u moeite met het schrijven van productbeschrijvingen voor elke SKU en het formatteren ervan voor Amazon, Shopify, Instagram en alle andere marktplaatsen? Gebruik de sjabloon voor productbeschrijvingen van ClickUp om al uw productkennis op één plek te centraliseren. Organiseer productspecificaties, feedback, releaseplannen en meer op één plek.

Waarom de automatisering van productbeschrijvingen belangrijk is

De creatieveling in u houdt ervan om productbeschrijvingen te schrijven.

Bij het opstarten of opschalen van uw online winkel is creativiteit alleen echter niet voldoende om het tempo bij te houden. Automatisering helpt u de kwaliteit te behouden en tegelijkertijd sneller te werken.

Dit is waarom het belangrijk is:

U bespaart elke week uren die u anders zou besteden aan het schrijven, de bewerking en het herschrijven van beschrijvingen voor elke nieuwe SKU en variant.

U behoudt een consistente merkstem in uw hele catalogus, zelfs als meerdere mensen bijdragen aan uw content.

U kunt producten sneller lanceren omdat beschrijvingen niet langer een bottleneck vormen tijdens merchandising of campagneplanning.

U verbetert uw SEO met trefwoordrijke, door AI ondersteunde teksten die aansluiten bij de best practices op alle productpagina's.

U elimineert menselijke fouten en giswerk : geen ontbrekende details, geen kopieer- en plakfouten en geen inconsistent format dankzij : geen ontbrekende details, geen kopieer- en plakfouten en geen inconsistent format dankzij generatieve AI in e-commerce.

U kunt content op verschillende kanalen schalen door binnen enkele minuten platformspecifieke beschrijvingen voor Shopify, Amazon, Instagram of marktplaatsen te genereren met slechts een paar prompts.

Zo houdt u tijd over voor werk met een grotere impact, zoals marketing, bedrijfsvoering, leverancierscoördinatie en klantbetrokkenheid.

👀 Wist u dat? Volgens BuiltWith zijn er meer dan 26 miljoen e-commercewinkels op het internet. Shopify heeft het grootste deel met ongeveer 27%, gevolgd door Wix met ongeveer 18%.

Hoe AI productbeschrijvingen schrijft

De weg naar de automatisering van productbeschrijvingen begint met het bekijken van uw contentactiviteiten.

De meeste e-commerceteams vertrouwen op een lappendeken van tools, spreadsheets en tekstbestanden.

Uit onderzoek van IBM blijkt dat 50% van de CEO's zegt dat hun organisaties nog steeds werken met niet-gekoppelde technologie. Voordat AI uw catalogus kan opschalen, moet u weten waar uw contentwerkstroom sterk is en waar deze u vertraagt.

Stap Wat gebeurt er? Hoe AI hier werkt Invoer verzamelen U geeft de AI de productgegevens AI heeft gestructureerde input nodig, zoals functies, materialen, specificaties, afmetingen, doelgroep en toon. Contextueel begrip opbouwen Het model analyseert uw invoer Met behulp van natuurlijke taalverwerking (NLP) interpreteert de AI uw gegevens om te begrijpen wat het product is en wat voor klanten het belangrijkst is. Patroonherkenning AI maakt een verbinding tussen uw product en patronen uit miljoenen voorbeelden. Taalmodellen worden getraind op basis van enorme datasets. Ze herkennen hoe productbeschrijvingen doorgaans in verschillende sectoren worden geschreven en bootsen die patronen na. Opstellen van concepten AI genereert uw productbeschrijving Het genereert mensachtige tekst op basis van uw instructies over toon, lengte, trefwoorden, voordelen eerst of functies eerst, enz. SEO-integratie Trefwoorden en format worden toegevoegd AI kan automatisch SEO-zoekwoorden verwerken, voordelen opsommen en zorgen voor leesbaarheid voor zowel gebruikers als zoekmachines. Afstemming van de merkstem De beschrijving past bij uw schrijfstijl Wanneer de toon wordt gespecificeerd, past het model de tekst aan zodat deze speels, technisch, enz. wordt. Nauwkeurigheid en feitencontrole U controleert en verfijnt AI doet 80-90% van het werk. Mensen controleren productgegevens, verwijderen hallucinaties en voegen merknuances toe. Laatste variaties Het genereert snel meerdere versies Ideaal voor A/B-testen, marktplaatsformat (Shopify vs Amazon) of multichannel verdeling.

🧠 Leuk weetje: Op 3 april 1997 werd John Wainwright, een Australische software-ingenieur, de eerste niet-zakelijke klant van Amazon toen hij het boek "Fluid Concepts And Creative Analogies: Computer Models Of The Fundamental Mechanisms Of Thought" van Douglas Hofstadter kocht. Het eerste boek dat op Amazon werd gekocht, en de pakbon ervan

Stap voor stap: automatisering van productbeschrijvingen met AI

U kunt urenlang bezig zijn met het opstellen van een lijst met functies en technische details. Maar dat alleen verkoopt niet.

Uw klanten willen weten hoe het product in hun leven past en waarom het de moeite waard is om voor dit product te kiezen in plaats van voor alternatieven.

Hier volgt de praktische werkstroom voor de automatisering van productbeschrijvingen met AI.

1. Centraliseer uw productgegevens

Begin met het verzamelen van al uw productgerelateerde materiaal op één plek. Denk aan productspecificaties, afbeeldingen, technische details, prijsinformatie en misschien ook gebruiksscenario's.

Misschien hebt u deze informatie al verspreid over spreadsheets, mediagalerijen, technische documenten en mapjes met getuigenissen.

In plaats van heen en weer te gaan om die informatie aan AI te verstrekken, kunt u deze op één plek ordenen. Dit helpt AI om uw productassortiment volledig te begrijpen.

In elke stap laten we u zien hoe ClickUp , 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, dit proces voor u vereenvoudigt* door alle werkstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroomstroom

Hoe helpt ClickUp daarbij?

Downloaden van het sjabloon voor productbeschrijvingen van ClickUp. In wezen is het gewoon een vooraf gestructureerd ClickUp-document waarin al uw productinformatie wordt gecentraliseerd in één gezamenlijke werkruimte.

Gebruik dit sjabloon om uw productspecificaties, probleemstellingen, technische vereisten en aanvullende productinformatie te ordenen. Voor meer details kunt u ook geneste pagina's aan het document toevoegen.

Ontvang een gratis sjabloon Centraliseer al uw productinformatie met de ClickUp-sjabloon voor productbeschrijvingen.

Omdat het een gezamenlijk document is, kunnen andere afdelingen bijdragen aan het samenstellen van de details.

Het productteam voegt specificaties en inzichten van gebruikers toe, terwijl het ontwerpteam afbeeldingen en verpakkingsbestanden uploadt. Het marketingteam voegt de merkstem toe en het operationele team werkt de prijzen, SKU's of voorraadgerelateerde details bij.

U kunt opmerkingen en taken toewijzen aan teamleden (rechtstreeks vanuit Docs), een teamlid vermelden om twijfels weg te nemen en zelfs gerelateerde taken en tijdlijnen verbinden om iedereen op één lijn te houden.

Deze sjabloon wordt de centrale bron van informatie voor wanneer uw leden productgerelateerde informatie nodig hebben.

⚡ Sjabloonarchief: Gratis sjablonen voor productontwikkeling om processen te illustreren en te standaardiseren

2. Stel herbruikbare richtlijnen en sjablonen op

U wilt dat uw door AI gegenereerde productbeschrijvingen uw unieke stem en positie weerspiegelen en dat op grote schaal doen.

U bereikt deze consistentie door AI een herhaalbare structuur te geven die elke beschrijving moet volgen.

Begin met het definiëren van een eenvoudige, herbruikbare sjabloon waar uw AI elke keer naar kan verwijzen. Deze aanpak lost het probleem van de lege pagina voor AI op door het een voorspelbare structuur te geven die het kan volgen. Uw sjabloon bevat:

Aantrekkelijke openingszin die de aandacht trekt

Korte alinea waarin het doel van het product wordt uitgelegd, voor wie het bedoeld is en waarom het belangrijk is.

Functies en voordelen opsommen en deze vertalen naar resultaten voor de klant

Productspecificaties die de klant graag wil weten voordat hij tot aankoop overgaat

SEO-zoekwoorden voor de beschrijving om vindbaar te worden

De merkstem is een ander cruciaal aspect dat deel uitmaakt van uw sjabloon. U moet de taalvoorkeuren (te gebruiken technische termen en krachtige woorden), het formaliteitsniveau en eventuele toonrichtlijnen specificeren.

Hoe duidelijker uw stemrichtlijnen zijn, hoe meer de AI klinkt als u.

Een tip van een professional is om voorbeelden toe te voegen. AI leert goed van voorbeelden. Voeg enkele perfecte beschrijvingen toe, uw do's en don'ts, en uw voorkeur voor zinslengte en stijl.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

Gebruik ClickUp Docs + ClickUp BrainGPT om al uw merkrichtlijnen en stemvereisten op te stellen en op te slaan. Hier kunt u uw documenten formateren met verschillende stijlopties.

Stel uitgebreide productrichtlijnen op met ClickUp Docs + ClickUp AI

Met Docs kunt u tabellen toevoegen, YouTube-links en pdf's insluiten, documenten aan elkaar koppelen, websites insluiten en uw merkkleurenpalet integreren voor consistentie.

U weet ook dat elk platform waarop u verkoopt een andere beschrijvingsstijl vereist. In plaats van deze regels in afzonderlijke bestanden bij te houden, kunt u ze samenvoegen in één ClickUp-document. Klik gewoon op de Ask AI-knop in uw document voor die extra ondersteuning en u krijgt een schrijver/editor die rechtstreeks met u samenwerkt!

Als voorbeeld voeg je bijvoorbeeld platformspecifieke richtlijnen toe, zoals:

Shopify: Overzichtelijke alinea's + opsommingstekens met voordelen

Amazon: vijf bullet points met veel zoekwoorden + een Overzicht van 400-500 tekens

Instagram: conversatietoon + emoji's + CTA

Marktplaatsen: strikte formaten + nalevingsrichtlijnen

Hieronder vindt u een voorbeeldsjabloon dat u kunt gebruiken om aantrekkelijke productbeschrijvingen op te stellen 👇 Metabeschrijving: 140-150 tekens

Emotionele hook: 15-20 woorden

Productoverzicht: 50-80 woorden Korte beschrijving waarin wordt uitgelegd wat het product is, voor wie het bedoeld is en welk probleem het oplost. Richt u op de voordelen in plaats van op de functies en gebruik taal die uw target aanspreekt. Belangrijkste voordeel met bewijs: 25-30 woorden

4-6 Belangrijkste functies: Koptekst gevolgd door een beschrijving van 15-25 woorden per stuk

Getuigenis van een klant Korte, authentieke quote waarin het belangrijkste voordeel of de belangrijkste ervaring wordt benadrukt

Afbeeldingsbeschrijvingen : 4-5 aandachtspunten om in de afbeelding te benadrukken

Trefwoorden: Lijst met relevante trefwoorden voor SEO

Richtlijnen voor merkstem: Link naar document over merkstem voor een consistente toon Productdetails: [Link naar productbeschrijving]

⚒️ Snelle hack: Gebruik de verankeringseffect bij het bepalen van uw prijzen. De verankeringbias houdt in dat uw sjabloon velden moet bevatten voor de oorspronkelijke prijs, de prijs met korting en de waardevergelijking, zodat kopers het aanbod instinctief als aantrekkelijker ervaren. via Columbia

3. Kies uw AI-tool om de productbeschrijving te genereren

Er is geen tekort aan AI-tools voor het schrijven van productbeschrijvingen.

Maar de echte vraag is: welke AI past bij uw manier van werken? Want als de AI buiten uw werkstroom staat, moet u voortdurend van tabblad wisselen, handmatig gegevens plakken en inconsistenties corrigeren, waardoor het hele doel van automatisering teniet wordt gedaan.

U hebt AI nodig die uw producten, uw merk, uw catalogusstructuur en de taken rondom elke nieuwe SKU begrijpt.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

ClickUp BrainGPT is de contextuele AI die uw werk begrijpt.

Het haalt context uit uw productdocumenten, richtlijnen voor merkstem, klantinzichten, marketingkalender en meer om productbeschrijvingen te genereren die een hoge conversie opleveren. Bekijk deze werkstroom waarin BrainGPT automatisch teksten genereert!

In vergelijking met andere standalone apps die uw catalogus niet kennen, haalt ClickUp BrainGPT informatie uit productpagina's, lijsten, taken, kennisbanken, opmerkingen en documenten.

Wat maakt BrainGPT zo krachtig?

Vraag de AI om een productbeschrijving te schrijven voor SKU-147. De AI haalt de specificaties, materialen, afmetingen, veelgestelde vragen van klanten en zelfs ontwerpmiddelen uit uw werkruimte.

Aangezien uw richtlijnen voor de merkstem zijn opgeslagen in ClickUp Docs, leert deze contextuele AI-tool voortdurend hoe u schrijft en past die toon toe op elke nieuwe beschrijving.

Zo werkt het stap voor stap:

Voeg een productidee toe : voer uw lijst met productideeën in ClickUp in als taken. Deze worden de uitgangspunten die de AI gebruikt om beschrijvingen en variaties te genereren.

Automatische selectie van categorieën : het systeem wijst elk productidee toe aan de meest relevante categorie met behulp van de : het systeem wijst elk productidee toe aan de meest relevante categorie met behulp van de aangepaste statussen en aangepaste velden die u al hebt ingesteld.

AI-generateerde functie-highlights : met behulp van een : met behulp van een AI-veld genereert het systeem direct drie variaties van functiegerichte highlights op basis van beproefde productkopij-frameworks.

AI-generate product description variations : in another AI field, the AI produces three complete product description options, shaped by high-performing e-commerce and product marketing best practices.

Onmiddellijke versnelling van content: met één enkel productidee krijgt u binnen enkele seconden kant-en-klare functie-highlights, volledige beschrijvingsopties en categorisering, waardoor u minder tijd kwijt bent aan het opstellen van conceptteksten.

📮 ClickUp Insight: De helft van onze respondenten heeft moeite met de implementatie van AI ! 23% weet gewoon niet waar te beginnen, terwijl 27% meer training nodig heeft om geavanceerde taken uit te voeren. ClickUp AI lost dit probleem op met een vertrouwde chatinterface en zeer contextuele ondersteuning. Teams kunnen meteen aan de slag met eenvoudige vragen en verzoeken, en vervolgens gaandeweg op natuurlijke wijze krachtigere functies voor automatisering en werkstroom ontdekken, zonder de intimiderende leercurve die zoveel mensen tegenhoudt.

4. Bonus: bouw een prompt-opslagplaats

Maak een verzameling beproefde prompts die consistent hoogwaardige productbeschrijvingen kunnen genereren.

Uw team kan gebruikmaken van deze beproefde prompts, waarin uw merkstem en platformvereisten al zijn verwerkt. We hebben een aantal AI-prompts voor productbeschrijvingen gemaakt die u kunt opslaan:

Productoverzichtprompt

Schrijf een overzicht van 50-80 woorden voor [Productnaam] gericht op [doelgroep]. Begin met het belangrijkste probleem dat het oplost, leg uit wat het anders maakt en eindig met wie er het meest van profiteert. Gebruik de tweede persoon 'jij'. Vermijd lijsten met functies – focus op resultaten en ervaringen.

Functie om conversie te stimuleren

Neem deze technische functies: [lijst met functies] en herschrijf elk functie als een voordeel voor de klant. Format: "Naam functie: uitleg van het voordeel in 15-20 woorden." Focus op wat de klant ervaart, niet op wat het product heeft. Gebruik emotionele taal en leg een verbinding met verbeteringen in het dagelijks leven.

Emotionele hook-prompt

Maak een openingszin van 15 woorden voor [productnaam] waarmee [doelgroep] zich begrepen voelt. Ga eerst in op hun frustratie en geef vervolgens een hint naar de oplossing. Gebruik een conversatietoon. Vermijd superlatieven. Begin met 'Eindelijk', 'Stop' of 'Stel je voor' voor meer impact.

SEO-optimalisatieprompt

Herschrijf deze beschrijving zodat [primair trefwoord] 2-3 keer en [secundaire trefwoorden] op natuurlijke wijze worden opgenomen. Zorg ervoor dat de leesbaarheid boven de 70 blijft. Plaats het primaire trefwoord in de eerste 50 tekens. Voeg longtail-trefwoorden toe: [lijst]. Breng de natuurlijke flow niet in gevaar door trefwoorden te proppen.

Call-to-action-prompt

Schrijf een overtuigende slotzin voor [Productnaam] die urgentie creëert zonder opdringerig te zijn. Vermeld één herinnering aan een voordeel, ga in op het laatste bezwaar en gebruik actieve werkwoorden. Houd het onder de 25 woorden. Vermijd 'Koop nu' – gebruik zinnen als 'Begin met genieten' of 'Ervaar het verschil'.

Onthoud dat uw volgende stap hier niet van afhankelijk is. Neem de tijd, experimenteer met deze prompts en blijf deze opslagplaats bijwerken.

👀 Wist u dat? Door zintuiglijke taal te gebruiken in uw productbeschrijvingen, kunnen kopers zich beter voorstellen hoe het is om uw product te bezitten. Deze bevinding is gebaseerd op twee onderzoeken. Uit één onderzoek bleek dat posts van social media-influencers met zintuiglijke woorden als 'sappig' en 'kruimelig' meer betrokkenheid genereerden. Een ander onderzoek heeft aangetoond dat tactiele werkwoorden, zoals 'aanraken', uw hersenen kunnen stimuleren om te reageren alsof ze een object al aanraken. De onderstaande productbeschrijving van The Oodie gebruikt uitdrukkingen als 'het voelt alsof je puppy's knuffelt'.

5. Controleer op nauwkeurigheid en merkstem

Door AI te gebruiken voor het schrijven van teksten krijgt u geweldige productbeschrijvingen.

U hebt alles: productdocumentatie met alle benodigde informatie + richtlijnen voor het merk en de tone of voice + platformspecifieke sjablonen + geteste prompts.

U moet de AI-content menselijker maken. Ondanks duidelijke instructies kan AI schrijfinstructies negeren en u een robotachtig klinkende tekst geven.

Gebruik deze checklist voor de bewerking van uw door AI gegenereerde productbeschrijvingen:

Controleer de feitelijke juistheid: Controleer technische details zoals specificaties, afmetingen en compatibiliteitsclaims aan de hand van brondocumentatie.

Focus op voordelen: zet functies om in resultaten voor de klant, d.w.z. in plaats van 'waterdichte coating' te schrijven, schrijf je 'bescherming tijdens outdooravonturen'.

Voeg specifieke details toe: Voeg concrete bewijzen toe, zoals 'deze telefoonhoes is bestand tegen vallen van 3 meter hoogte', in plaats van alleen te zeggen dat hij duurzaam is.

Test van de emotionele verbinding: vraag of de beschrijving u iets laat voelen over het product.

Controleer of het platform voldoet aan de vereisten: controleer de limiet voor tekens, de plaatsing van trefwoorden en het format.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

De software voor projectmanagement van ClickUp biedt een uitgebreid beoordelingssysteem, zodat uw door AI gegenereerde beschrijvingen aan dezelfde strenge eisen voldoen als professioneel geschreven teksten.

Zo centraliseert u uw werkstroom:

🎷 Ter inspiratie: U hoeft niet alle trefwoorden in een korte beschrijving te proppen. U kunt ook de productdetails uitbreiden, zoals North Brewer heeft gedaan voor de ambachtelijke bierpakketten.

6. Optimaliseer voor SEO

De waarheid is dat niemand uw producten zal kopen als ze deze niet kunnen vinden.

Zelfs als uw website voor alles is geoptimaliseerd – sitesnelheid, eersteklas afbeeldingen en meer – moet deze nog steeds worden geoptimaliseerd voor zoekmachines.

Hoe doet u dat?

Voeg longtail-zoekwoorden toe aan uw productbeschrijvingen. Schrijf voor kopers, niet voor bots.

Uw content moet één vraag beantwoorden: informeert het de koper en helpt het hem bij het nemen van een aankoopbeslissing? Uw beschrijving moet niet alleen de functies vermelden. Het moet ook aangeven hoe u hiervan kunt profiteren.

❌ Productbeschrijving met veel functies

Aanya de olifant is gemaakt van 100% katoenen garen. Ze is 23 cm lang. De knuffel heeft met de hand gestikte details, een zachte vulling van vezels en verstevigde naden. Hij is machinewasbaar en veilig voor kinderen vanaf 6 maanden.

✅ Voordelen gerichte productbeschrijving

Aanya de olifant is ontworpen als eerste knuffel voor uw baby. Haar 100% katoenen garen geeft haar een zachte, knuffelbare textuur waar kleine handjes dol op zijn, terwijl de met de hand gestikte details haar een warm en persoonlijk gevoel geven, alsof ze speciaal voor uw kind is gemaakt. Met een grootte van 23 cm heeft ze de perfecte grootte om mee te knuffelen voor het slapengaan of om mee te nemen in de kinderwagen. En omdat ze machinewasbaar is en verstevigde naden heeft, blijft Aanya veilig, schoon en klaar voor jarenlange herinneringen.

Vergeet niet om de trefwoorden strategisch te plaatsen: in de URL, de titel van de pagina, de alt-tekst van afbeeldingen, H2-kopteksten en spaarzaam in de hoofdtekst.

7. Maak geautomatiseerde werkstroom

Als uw bedrijf voortdurend nieuwe producten lanceert, heeft u altijd taakjes voor productbeschrijving in de pijplijn.

U hebt een tool voor het aanmaken van content nodig die het genereren van beschrijvingen automatiseert zonder dat u handmatig gegevens hoeft in te voeren. Deze beschrijvingen worden dan onderdeel van uw productlanceringswerkstroom in plaats van een aparte taak.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

Met ClickUp kunt u op regels gebaseerde ClickUp-automatiseringen en AI-agents triggeren om beschrijvingen in de automatische modus te genereren.

Voor eenvoudige werkstroomen in de automatisering stelt u triggers in, zoals 'wanneer een nieuwe producttaak wordt aangemaakt' of 'wanneer de productstatus verandert in Klaar voor beschrijving'. Voeg vervolgens acties toe, zoals 'productbeschrijving genereren met ClickUp AI' of 'taak toewijzen aan een content schrijver'.

Bouw op regels gebaseerde automatiseringen met ClickUp Automations

U kunt ook de ingebouwde AI van ClickUp gebruiken om agents te creëren die automatisch productdetails invullen, beoordelaars toewijzen en taken door uw werkstroom verplaatsen, zonder dat u daar handmatig iets voor hoeft te doen.

Wanneer er bijvoorbeeld een nieuw product aan uw lanceringslijst wordt toegevoegd, kan een automatisering direct een conceptbeschrijving maken, uw team hiervan op de hoogte stellen en de status van de taak bijwerken. Zo krijgt elk product altijd op tijd een hoogwaardige beschrijving.

Bouw aangepaste AI-agents in ClickUp om specifieke werkstroomen af te handelen zonder handmatige tussenkomst.

Hier zijn enkele automatiseringen die u kunt instellen om de werkstroom voor productbeschrijvingen te stroomlijnen: Aangepast veld 'Productbeschrijving' bijgewerkt → Subtaak 'Productbeschrijving schrijven' aanmaken → Checklist-sjabloon toevoegen

Taak verplaatst naar "Beschrijving voltooid" → E-mail-notificatie naar SEO-team sturen → Prioriteit instellen op hoog

De deadline voor de beschrijvingstaak nadert → Plaats een herinnering-commentaar → Wijs een volger toe voor follow-up

6. Monitor en optimaliseer uw werkstroom

De laatste stap in de automatisering van AI-werkstroomen is het bijhouden van de prestaties van uw door AI gegenereerde beschrijvingen.

Bekijk hoeveel bezoekers klanten worden en welke producten het meest worden aangeklikt.

Voer A/B-tests uit. Let op welke emotionele hooks, presentaties van functies en call-to-action-stijlen de betrokkenheid van klanten stimuleren.

Werk uw promptopslagplaats bij op basis van prestatie-inzichten. Als beschrijvingen met een specifiek format consequent beter presteren dan andere, verfijn dan uw prompts om die structuur te repliceren.

Als bepaalde productcategorieën ondermaats presteren, pas dan uw richtlijnen voor de merkstem aan of voeg meer gedetailleerde specificaties toe aan uw prompts.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

Verzamel belangrijke statistieken, zoals conversie- en klikfrequenties, en visualiseer het succes van producten in ClickUp Dashboards. Maak aanpasbare widgets om trends in uw volledige productcatalogus te identificeren.

Stel AI-kaarten in die de conversiepercentages voor verschillende productcategorieën weergeven, controleer welke beschrijvingen organisch verkeer genereren en houd de voltooiingspercentages voor uw geautomatiseerde werkstroom bij.

U krijgt ook een samenvatting met de gezondheid en status van uw afdeling, team of projecten.

Laat AI de analyse en samenvatting van uw werkruimtegegevens verzorgen.

Hier is een lijst met populaire AI-tools voor het genereren van productbeschrijvingen. Elk heeft verschillende sleutelfuncties en gebruiksscenario's.

1. ClickUp BrainGPT

De AI haalt context uit uw taken, documenten, internetbronnen en alle tools van derden die u gebruikt.

ClickUp is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte die u en uw werk begrijpt.

Het stroomlijnt het hele proces van contentaanmaak door AI rechtstreeks in uw werkstroom te integreren.

U kunt projecten starten door ideeën te brainstormen en onderzoek of briefings samen te vatten met ClickUp BrainGPT, waarbij u belangrijke informatie uit uw werkruimte en geïntegreerde apps haalt. Wanneer het tijd is om content te creëren, genereert Brain blogposts, productbeschrijvingen of social media-teksten die bij uw merk passen, rechtstreeks in uw documenten. U hoeft dus niet meer van tool te wisselen of informatie opnieuw in te voeren.

Visuele content is net zo eenvoudig, met directe AI-aangedreven beeldgeneratie op basis van uw briefings of taakdetails. Tijdens het hele proces kunt u samenwerken met uw team in ClickUp Chat om berichten te verfijnen of herschrijvingen aan te vragen, terwijl feedback en opdrachten in realtime worden bijgehouden.

Voor repetitieve of complexe werkstroommen kunt u aangepaste AI-agents bouwen om taken zoals trefwoordonderzoek, SEO-optimalisatie of contentplanning te automatiseren, zodat niets over het hoofd wordt gezien. Zelfs vergaderingen worden gedekt: ClickUp AI Notetaker legt beslissingen vast en zet ze om in uitvoerbare taken of concepten voor content. Met het diepgaande contextuele bewustzijn en de automatisering van Brain wordt elke stap, van idee tot publicatie, sneller, slimmer en altijd in lijn met het merk.

De beste functies van BrainGPT

Multi-model AI : maakt gebruik van de kracht van meerdere AI-modellen voor tekst-, beeld- en werkstroomautomatisering, zodat elke taak optimaal wordt uitgevoerd.

Contextueel begrip : leest en begrijpt documenten, taken, opmerkingen, bijlagen, aangepaste velden en subtaaken voor slimmere, relevantere output.

AI-beeldgeneratie : maak direct afbeeldingen en grafieken op basis van tekstprompts, rechtstreeks vanuit uw werkruimte.

Agentbouwer : maak en implementeer aangepaste AI-agenten om contentwerkstroomen, repetitieve taken en triggers te automatiseren.

Werkruimte-chatten : werk samen, brainstorm en verfijn content met uw team en Brain, zonder ClickUp te verlaten.

AI Notetaker : leg aantekeningen van vergaderingen, beslissingen en items uit telefoongesprekken vast en zet ze automatisch om in taken. : leg aantekeningen van vergaderingen, beslissingen en items uit telefoongesprekken vast en zet ze automatisch om in taken.

On-brand, platformspecifieke output: past zich aan uw schrijfstijl aan en past formaten toe voor elk platform of kanaal

Beperkingen van BrainGPT

Er kan een initiële leercurve zijn bij agentische werkstroom.

Prijzen van ClickUp

BrainGPT-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.585 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over BrainGPT?

Een ClickUp-gebruiker deelt ook zijn ervaringen op G2:

ClickUp Brain MAX is een geweldige aanvulling op mijn werkstroom. Door meerdere LLM's in één platform te combineren, zijn de reacties sneller en betrouwbaarder, en de spraak-naar-tekstfunctie op het platform bespaart enorm veel tijd. Ik waardeer ook de veiligheid op niveau van een onderneming, die me gemoedsrust geeft bij het omgaan met gevoelige informatie. […] Wat het meest opvalt, is hoe het me helpt om door de ruis heen te kijken en helderder te denken – of ik nu vergaderingen samenvat, content opstel of brainstorm over nieuwe ideeën. Het voelt alsof ik een alles-in-één AI-assistent heb die zich aanpast aan wat ik nodig heb.

ClickUp Brain MAX is een geweldige aanvulling op mijn werkstroom. Door meerdere LLM's in één platform te combineren, zijn de reacties sneller en betrouwbaarder, en de spraak-naar-tekstfunctie op het platform bespaart enorm veel tijd. Ik waardeer ook de veiligheid op niveau van de onderneming, die me gemoedsrust geeft bij het omgaan met gevoelige informatie. […] Wat het meest opvalt, is hoe het me helpt om door de ruis heen te kijken en helderder te denken – of ik nu vergaderingen samenvat, content opstel of brainstorm over nieuwe ideeën. Het voelt alsof ik een alles-in-één AI-assistent heb die zich aanpast aan wat ik nodig heb.

2. Jasper

via Jasper

Het AI-platform voor contentautomatisering helpt u om consistente, merkgerichte teksten te creëren voor meerdere kanalen. Het centraliseert uw merkstem, contentrichtlijnen en middelen in één werkruimte.

Van het genereren van productbeschrijvingen tot lange teksten, posts op sociale media en campagneberichten: u kunt het in uw hele contentpijplijn gebruiken. Jasper IQ zorgt ervoor dat uw merk overal consistent overkomt door uw toon, boodschap en stijlregels in al uw content te verwerken.

De beste functies van Jasper

Gebruik Canvas, een flexibele werkruimte voor schrijven om lange of uit meerdere delen bestaande productbeschrijvingen op te stellen, te bewerken en te verfijnen met realtime AI-ondersteuning.

Studio structureert uw werkstroom voor het aanmaken van content en helpt u bij het afstemmen van uw boodschap, toon en SEO-vereisten voor alle SKU's en categorieën.

Stel automatiseringen in met AI-agenten om herhaalbare taken uit te voeren, zoals het herschrijven van beschrijvingen, het genereren van variaties, het toepassen van merkstemregels of het voorbereiden van marktplaats-specifieke formaten.

Beperkingen van Jasper

Ondanks de geavanceerde training kan de content soms echte originaliteit, persoonlijke flair of diepgaande narratieve diepgang missen, waardoor het bij veelvoorkomende onderwerpen robotachtig aanvoelt.

Prijzen van Jasper

Pro: $ 69/zetel/maand

Business: Aangepaste prijzen

Jasper-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (1.264+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jasper?

Een recensie van een gebruiker zegt:

De gebruikersinterface is zeer overzichtelijk en gemakkelijk te navigeren, zelfs voor een gebruiker die nog niet bekend is met AI-schrijftools. De leercurve was verrassend laag.

De gebruikersinterface is zeer overzichtelijk en gemakkelijk te navigeren, zelfs voor een gebruiker die nog niet bekend is met AI-schrijftools. De leercurve was verrassend laag.

3. Copy. ai

Copy. ai is een AI-native Go-to-Market (GTM)-platform dat is ontworpen om marketing-, verkoop- en contentteams te helpen bij het stroomlijnen van contentaanmaak en het opschalen van hun go-to-market-activiteiten.

Het combineert werkstroomautomatisering, contentgeneratie en merkrichtlijnen op één plek. U kunt snel productbeschrijvingen, advertentieteksten, social media-posts, e-mails, blogs en meer produceren.

Met de GTM-gerichte tools van Copy.ai kunt u marketingplaybooks codificeren, uw data en contentoutput uniform maken en de consistentie van uw merk over alle kanalen heen behouden.

De beste functies van Copy.ai

Automatiseer volledige contentsequenties met behulp van AI-werkstroomen door meerdere stappen aan elkaar te koppelen, van het genereren van leads en het identificeren van uw doelgroep tot het opstellen van volledige e-mailcampagnes en blogposts.

Creëer snel diverse content met behulp van een uitgebreide sjabloonbibliotheek met meer dan 90 vooraf gebouwde tools en sjablonen.

Definieer een consistent merkbeeld met behulp van de tools Infobase en Brand Voice.

Prijzen van Copy.ai

Chatten: $ 29/maand

Agents : $ 249/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beperkingen van Copy.ai

G2: 4,9/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Copy.ai?

Lees het in een recensie op Reddit:

Copy AI is prima voor snelheid, maar verwacht niet dat het direct de SEO-oorlog zal winnen. Ruwe AI-tekst = generiek, detecteerbaar en zal meestal niet langdurig hoog scoren zonder ingrijpende menselijke bewerking.

Copy AI is prima voor snelheid, maar verwacht niet dat het direct de SEO-oorlog zal winnen. Ruwe AI-tekst = generiek, detecteerbaar en zal meestal niet langdurig hoog scoren zonder ingrijpende menselijke bewerking.

Eén superapp voor al uw werk Brain MAX maakt verbinding met uw bestanden, tools en kennisbank. Het wordt de enige AI-hub die alles schrijft, samenvat, analyseert en opzoekt wat u nodig hebt tijdens het aanmaken van productbeschrijvingen. Gebruik Brain MAX om: Zet gesproken ideeën om in kant-en-klare productbeschrijvingen met Talk to Text

Krijg direct toegang tot informatie uit taken, documenten, opmerkingen en gekoppelde systemen en analyseer deze met Enterprise Search

Haal automatisch details op uit taken, afbeeldingen, documenten, kalenders en integraties Maak een einde aan typmoeheid met Talk to Text van Brain MAX.

4. ChatGPT

via ChatGPT

ChatGPT van OpenAI is een van de eenvoudigste AI-schrijfassistenten voor productbeschrijvingen. Het past zich snel aan verschillende stijlen, formaten en platforms aan, waardoor het handig is voor verkopers die meerdere SKU's beheren.

U kunt bestanden uploaden, voorbeelden delen en in realtime itereren om de definitieve tekst vorm te geven. ChatGPT ondersteunt ook geavanceerde redeneringen, waardoor het details kan analyseren en nauwkeurige, op voordelen gerichte beschrijvingen kan genereren.

Als u een zelfstandige tool wilt voor het onderzoek en het schrijven, is ChatGPT een geschikte optie.

De beste functies van ChatGPT

Upload specificaties, afbeeldingen, samenvattingen en voorbeelden, zodat ChatGPT beschrijvingen kan genereren op basis van de volledige productcontext.

Maak aangepaste GPT's voor herhaalbare werkstroomen, getraind op basis van uw merkstem, formatregels en marktplaatsvereisten.

Voer Python-code uit, analyseer datasets of haal inzichten uit productbladen om uw beschrijvingen te verrijken met nauwkeurige details.

Beperkingen van ChatGPT

Gratis gebruikers kunnen tijdens piekperiodes op oudere of tragere modellen worden geplaatst, wat van invloed is op de reactiesnelheid en kwaliteit.

Prijzen van ChatGPT

Free

Plus: $20/maand

Pro: $ 200/maand

Business: $ 30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

ChatGPT-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1045 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 260 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT?

Een recensie van een gebruiker zegt:

Soms verliest het de context, wat de algehele werkstroom verstoort. Eerdere versies waren gevoelig voor hallucinaties en verzonnen vaak informatie. Toen ik bijvoorbeeld om boekaanbevelingen vroeg, stelde het soms titels voor die niet echt bestaan. Bovendien, wanneer ik het gebruik om code te genereren, verzekert het me vaak dat de code zal werken, maar in de praktijk functioneert deze niet zoals beloofd.

Soms verliest het de context, wat de algehele werkstroom verstoort. Eerdere versies waren gevoelig voor hallucinaties en verzonnen vaak informatie. Toen ik bijvoorbeeld om boekaanbevelingen vroeg, stelde het soms titels voor die niet echt bestaan. Bovendien, wanneer ik het gebruik om code te genereren, verzekert het me vaak dat de code zal werken, maar in de praktijk functioneert deze niet zoals beloofd.

Veelvoorkomende uitdagingen bij de automatisering van productbeschrijvingen met AI en hoe u deze kunt overwinnen

Hoewel automatisering inderdaad uren en dagen bespaart, zijn er ook mogelijke nadelen waar u zich bewust van moet zijn.

Fout 1: AI-hallucinatie

AI hallucineert en verzint vaak functies die niet bestaan, zoals beweren dat draadloze hoofdtelefoons een batterijduur van 50 uur hebben, terwijl ze in werkelijkheid slechts 8 uur meegaan. De AI creëert simpelweg aannemelijk klinkende functies om hiaten in de content op te vullen.

✅ Oplossing: Voer gestructureerde, geverifieerde productgegevens uit uw officiële database in de AI in. Voorkom dat de AI moet gissen of hiaten moet opvullen met aannames.

Integreer geautomatiseerde controles of validatiestappen die gegenereerde beschrijvingen vergelijken met uw productspecificaties voordat ze worden gepubliceerd. U wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht in geval van discrepanties.

⚠️ LLM-bias: zelfs als een taalmodel vloeiend lijkt, kan het diepgewortelde groepsvooroordelen weerspiegelen. Uit dit onderzoek blijkt dat veel grote taalmodellen een sterk optimisme binnen de groep en negativiteit buiten de groep vertonen, wat benadrukt dat 'hallucinatie' niet alleen verzonnen feiten zijn, maar ook sociaal bevooroordeelde output.

Fout 2: Formatproblemen voor verschillende platforms

Uitdaging: Elk platform (eBay, Amazon, Shopify) heeft andere richtlijnen voor beschrijvingen. Amazon geeft voorrang aan lijsten met opsommingstekens in de zoekresultaten, terwijl Shopify beter werkt met korte formatten.

✅ Oplossing: Maak platformspecifieke sjablonen met duidelijke formatregels en tekenbeperkingen.

Fout 3: De emotionele aantrekkingskracht behouden

AI kan moeite hebben met het toevoegen van storytelling, emotionele resonantie of lifestyle-context, elementen die conversies stimuleren.

✅ Oplossing: Gebruik verhaalgestuurde prompts om de AI te begeleiden bij het opnemen van klantenscenario's, voordelen of gebruikssituaties (perfect voor knuffelen voor het slapengaan of reiscomfort).

Fout 4: Slechte integratie van zoekwoorden

Uitdaging: AI vult beschrijvingen op onnatuurlijke wijze met trefwoorden of laat belangrijke zoektermen die klanten gebruiken volledig achterwege. Beide hebben een negatieve invloed op uw positie in zoekmachines en de vindbaarheid van uw producten.

Oplossing: Onderzoek doelzoekwoorden voordat u beschrijvingen genereert en geef een lijst van termen die u zeker moet opnemen in uw prompts. Maak regels voor zoekwoordintegratie die de plaatsingsfrequentie en natuurlijke integratiemethoden binnen uw content specificeren.

Automatiseer uw productbeschrijvingen met ClickUp

In tegenstelling tot de mythe dat de automatisering van productbeschrijvingen met AI ze generiek maakt, kunt u met de juiste werkstroom op grote schaal hoogwaardige, merkgerichte productbeschrijvingen maken.

ClickUp biedt natuurlijk een voordeel met zijn contextuele AI die niet voortdurend van informatie hoeft te worden voorzien. Alles gebeurt in één werkruimte: uw productbeschrijvingen, merkrichtlijnen, AI-generatie, teamsamenwerking en prestatiebijhouden.

