Gratis sjablonen voor thuisonderwijsplanners om het leren van uw kind te organiseren

"Doen we vandaag geschiedenis of kunst?" Je zoon stelt deze vraag op dinsdag om 11 uur 's ochtends. Je kijkt naar je aantekeningen en realiseert je... dat je het zelf ook niet zeker weet. Het ene tabblad van de browser bevat een wiskundecurriculum, het andere een natuurstudie-unit en het derde is een Pinterest-bord vol knutselwerkjes.

Thuisonderwijs biedt vrijheid, maar het kan ook overweldigend zijn als de bronnen zich opstapelen zonder een stappenplan. 📚

Johns Hopkins University meldt zelfs dat in het schooljaar 2023-24 19 van de 21 staten die gegevens delen, een toename zagen in het aantal inschrijvingen voor thuisonderwijs. Nu steeds meer gezinnen voor deze weg kiezen, wordt de vraag naar eenvoudige manieren om lessen te organiseren en voortgang bij te houden alleen maar groter.

In deze blogpost bekijken we 18 gratis sjablonen voor thuisonderwijsplanners in ClickUp for Students die je kunnen helpen om het leren van je kind onder controle te houden. 🏁

Wat zijn sjablonen voor thuisonderwijsplanners?

Een sjabloon voor een thuisonderwijsplanner is een gestructureerd digitaal of afdrukbaar hulpmiddel dat is ontworpen om bovenliggende, docenten of leerlingen te helpen bij het organiseren van academische activiteiten thuis.

Het centraliseert lesplannen, opdrachten, aanwezigheid, cijfers en roosters, waardoor het gemakkelijker wordt om dagelijkse, wekelijkse en langetermijndoelen te beheren. Deze sjablonen bevatten vaak aanpasbare weergaven, het bijhouden van vakken, AI-schrijftools en voortgangsindicatoren om schoolplanning en administratie te vereenvoudigen.

Wat maakt een goede sjabloon voor thuisonderwijs?

Een goede sjabloon voor thuisonderwijs biedt een voltooid systeem voor het beheren van schoolwerk, bronnen en gezinsroutines. Hier zijn enkele aspecten waar u op moet letten bij het kiezen van een sjabloon:

Stelt algemene doelen: schetst jaarlijkse doelstellingen en creëert een jaaroverzicht om routines, prioriteiten en mijlpalen in kaart te brengen.

Organiseert maand- en weekplannen: maakt gebruik van kalenders, dashboards en schema's om lessen, opdrachten en activiteiten te structureren.

Details dagelijkse lessen: Geeft een overzicht van elke dag met specifieke vakken, taken en tijdsblokken voor een soepelere uitvoering.

Beheer het curriculum en de bronnen: houd boeken, materialen, excursieplanning en vakspecifieke lesplannen voor het hele academische jaar bij.

Registreert aanwezigheid en reflecties: registreert aanwezigheidsgegevens en laat je reflectiepagina's gebruiken om de voortgang te bekijken.

Houdt doelen en gewoontes bij: Houdt de academische voortgang en Houdt de academische voortgang en persoonlijke ontwikkeling bij via trackers.

Aangepast aan uw behoeften: Biedt extra pagina's voor projectplanning, unitstudies of unschooling-benaderingen.

Moedig betrokkenheid van leerlingen aan: Nodig kinderen uit om te helpen bij het plannen van lessen of het kiezen van bronnen om eigendom en betrokkenheid te stimuleren.

🧠 Leuk weetje: Charlotte Mason was een 19e-eeuwse Britse onderwijzeres wiens filosofie vandaag de dag nog steeds veel thuisonderwijsgezinnen inspireert. Ze geloofde dat korte lessen beter zijn dan lange, omdat de aandacht van een kind het beste werkt in korte bursts en sterker wordt door consequent te oefenen. Haar aanpak van het maken van 'levende boeken' en natuurwandelingen werd in die tijd als behoorlijk radicaal beschouwd.

18 sjablonen voor thuisonderwijsplanners

Met de ClickUp Education Projectmanagement Software kunt u alle onderdelen van thuisonderwijs op één plek in kaart brengen. U kunt lesplannen opstellen, bijhouden welke opdrachten zijn gedaan, uren voor activiteiten registreren en zelfs korte reflecties over het leren van elke dag noteren.

Hier zijn 18 sjablonen om het thuisonderwijsjaar te vereenvoudigen, te structureren en onder controle te houden.

1. ClickUp-sjabloon voor lesplannen

Gratis sjabloon downloaden Bewaar lesplannen, evaluatieformulieren en opdrachten samen met de ClickUp-lesplansjabloon.

De ClickUp-sjabloon voor lesplannen is ontworpen om docenten te helpen bij het efficiënt opstellen, beheren en bijhouden van lesplannen voor hogeschoolcursussen. Begin met het schetsen van de onderwerpen en materialen die in de cursus aan bod komen en definieer vervolgens duidelijke doelen en doelstellingen voor elke cursus binnen de tool.

Met de sjabloon voor thuisonderwijsplanners kunt u gedetailleerde lesplannen voor elk onderwerp ontwikkelen, inclusief activiteiten en beoordelingen om de betrokkenheid van leerlingen te waarborgen. Bovendien kunt u regelmatig de voortgang van elke cursus controleren om tijdig aanpassingen te kunnen doen.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Analyse , Ontwerp , Ontwikkeling , Implementatie en Evaluatie . Houd elke fase van je lesvoorbereiding bij met ClickUp Custom Statuses zoalsen

Doelstellingen , Leeftijd , Lesstructuur , Evaluatieformulieren en Gedetailleerde notities . Personaliseer uw abonnement met behulp van vooraf gebouwde ClickUp-aangepaste velden , zoalsen

Lesplannen , ADDIE-fase en de Aan de slag-gids . Bekijk uw curriculum vanuit meerdere invalshoeken met ClickUp aangepaste weergaven , zoalsen de

Bespaar tijd met de ingebouwde ClickUp-automatisering die taken voortgang laat boeken naarmate de lessen vorderen.

📌 Ideaal voor: Bovenliggende ouders, voogden of docenten die een lesplan-sjabloon willen voor het plannen en bijhouden van lessen voor meerdere vakken en leerjaren in hun thuisonderwijs.

📮 ClickUp Insight: 45% zegt dat het opsplitsen van grote doelen in kleine stappen hen gemotiveerd houdt. Het concept is duidelijk, maar het in de praktijk brengen is waar het echte werk begint (en vaak vastloopt). 🚥 Overweldigd door een groot doel zoals 'een volledig semestercurriculum opstellen'? Laat ClickUp Brain je helpen. Beschrijf je doel en ClickUp AI splitst het op in uitvoerbare taken en subtaken, wijst deadlines toe en helpt je dichter bij je dromen te komen. 💫 Echte resultaten: Gebruikers zeggen dat hun productiviteit is verdubbeld sinds ze zijn overgestapt op ClickUp.

2. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse planner

Gratis sjabloon downloaden Organiseer taken in categorieën zoals Persoonlijk, Werk en Doelen met de ClickUp Daily Planner sjabloon.

De ClickUp Daily Planner sjabloon organiseert uw thuisonderwijslessen, huishoudelijke taken en persoonlijke to-do's op één plek. Met aangepaste weergaven zoals ClickUp Kalender weergave en All Tasks kunt u moeiteloos dagelijkse taken beheren, zoals boodschappen doen, zelfzorgroutines of zelfs nevenprojecten.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Organiseer taken per categorie met aangepaste velden voor Persoonlijk , Werk , School of Doelen .

Blijf op de hoogte van prioriteiten met statusupdates zoals Nog te doen en Voltooid .

Groepeer taken op basis van de deadline en zie in één oogopslag wat achterstallig is, vandaag moet worden gedaan of al Klaar is.

Voeg details toe zoals herinneringen, aantekeningen en subtaak voor elke taak, zodat je geen belangrijke stappen vergeet.

📌 Ideaal voor: Thuisonderwijzende bovenliggende ouders en docenten die op zoek zijn naar een betrouwbare manier om dagelijkse lessen te beheren en tegelijkertijd huishoudelijke taken en persoonlijke to-do's in balans te houden binnen een dagelijkse planner-app.

3. ClickUp-sjabloon voor weekplanner

Gratis sjabloon downloaden Houd deadlines, gebeurtenissen, vergaderingen en meer op een aantrekkelijke manier bij met de ClickUp Weekly Planner Sjabloon.

De ClickUp Weekly Planner Sjabloon biedt een visueel in kaart brengen van de komende week, zodat je precies kunt zien wat er elke dag gebeurt, op welke doelen je je concentreert en waar je mogelijk aanpassingen moet doen.

In plaats van elke ochtend in de stress te zitten, heb je nu een weergave van lessen, activiteiten en prioriteiten die van tevoren zijn vastgelegd. Met zijn kleurrijke lay-out in bordstijl, speciale ruimtes voor doelen en taken die je kunt verslepen, voelt deze sjabloon voor thuisonderwijs minder als een creatieve weekgids.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Plan je week visueel met een zevendaags Kanban-bord, waarbij elke kolom Monday tot en met zondag vertegenwoordigt.

Zie snel wat er nog moet gebeuren of al is voltooid met statussen als Open en Voltooid .

Gebruik de Planner Board Weergave voor een kleurrijke, drag-and-drop manier om taken per dag te ordenen.

Stel belangrijke doelen voor de week vast in speciale rubrieken zoals Prioriteit! en Gedachten om over na te denken.

📌 Ideaal voor: bovenliggende personen, docenten of voogden die thuisonderwijs geven en een evenwichtige weergave van hun week willen.

🧠 Leuk weetje: In de 17e eeuw huurden rijke Europese families vaak gouvernantes in om hun kinderen thuis onderwijs te geven, waarbij academische lessen werden gecombineerd met etiquette en morele instructies.

4. ClickUp-sjabloon voor dagelijks uurschema

Gratis sjabloon downloaden Plan je lessen, activiteiten en pauzes per uur met deze ClickUp-sjabloon voor een dagelijks uurschema.

De ClickUp-sjabloon voor dagelijkse uurroosters helpt bovenliggende personen om elke dag gestructureerd te plannen. U kunt specifieke uren blokkeren voor lessen, leestijd, praktische activiteiten en zelfs pauzes, terwijl u bewust ruimte overlaat voor onverwachte vragen of overgangen tussen vakken.

Dankzij de ingebouwde herinneringen en tijdsregistratie kun je gemakkelijk je planning volgen, zodat elke leerblok en activiteit de aandacht krijgt die het verdient.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Verdeel je dag in uurblokken met behulp van de tijdlijn-weergave voor duidelijke begin- en eindtijden.

Gebruik velden om details vast te leggen, zoals Reden voor afwezigheid of Aantekeningen voor specifieke blokken.

Schakel tussen de weergaven Dagelijkse werkstroom , Afwezigheden en Dagelijks schema voor verschillende planningsbehoeften.

Markeer belangrijke pauzes of overgangen (zoals lunch of herhalingssessies) met visuele tijdmarkeringen.

📌 Ideaal voor: Bovenliggende personen, docenten en studenten die een uur-voor-uur structuur willen voor thuisonderwijslessen.

5. ClickUp-sjabloon voor schoolroosters

Gratis sjabloon downloaden Weergave van aankomende lessen en de tijd die aan projecten wordt besteed met de ClickUp-sjabloon voor schoolroosters.

De ClickUp-sjabloon voor schoolroosters biedt een duidelijke weergave van lessen, studietijd en activiteiten.

Het heeft de functie van een kennisbeheersysteem. Dat betekent dat je lessen kunt in kaart brengen, studieblokken kunt toevoegen en zelfs niet-academische activiteiten zoals sport of pauzes kunt opnemen. Met details zoals de namen van professoren/docenten, leslocaties of zelfs aantekeningen over opdrachten, is het gemakkelijk om alles zichtbaar te houden.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg context toe met velden zoals Docent , Activiteit en Locatie voor elke les of elk blok.

Schakel tussen de weergaven Activiteiten , Schoolrooster en Aantekeningen om je te concentreren op wat je nodig hebt.

Houd aanwezigheid of voltooiing bij met statussen zoals Open en Voltooid .

Stel terugkerende taken in ClickUp in om doorlopende lessen en repetitieve taken in het rooster af te handelen.

📌 Ideaal voor: Bovenliggende personen, docenten of voogden die een gestructureerde maandplanner willen voor het beheren van meerdere lessen, studieblokken en persoonlijke routines in een thuisonderwijsomgeving.

💡 Pro-tip: Gebruik elke dag 10 minuten om digitaal op te ruimen als tijdmanagementtechniek om notificaties te verwijderen, taken bij te werken en je werkruimte voor te bereiden.

6. ClickUp-sjabloon voor lesroosters en tijdstudies

Gratis sjabloon downloaden Behaal betere schoolresultaten door meerdere toewijzingen tegelijkertijd te combineren met behulp van de ClickUp-sjabloon voor lesroosters en tijdstudies.

De ClickUp-sjabloon voor lesroosters en tijdstudies is ontworpen om lessen, cijfers, beoordelingen en studiesessies bij te houden. Het koppelt je dagelijkse lestijden aan academische prestaties en studievoortgang. Met terugkerende taken voor elk vak en aangepaste velden voor beoordelingen kun je bijhouden wanneer je lessen zijn en hoe goed je daarin presteert.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd academische prestaties bij met 11 velden voor Klaskleur , Semester , Klasgenoten en Aantekeningen .

Beheer cursussen met statussen zoals Nog te doen , In uitvoering en Voltooid .

Blijf op de hoogte van examens en deadlines met de panelen Achterstallig en Niet gepland .

Gebruik vijf aangepaste weergaven (Jaar, Tijdlijn, Prioriteiten, Lesrooster) in verschillende configuraties voor flexibele planning.

📌 Ideaal voor: Studenten, docenten of leraren die lesroosters willen verbinden met academisch bijhouden wanneer ze ClickUp voor studenten gebruiken.

Ontdek hoe je je productiviteit kunt verhogen met een uitgebreide projectkalender. 👇🏼

7. ClickUp-sjabloon voor lesplanning

Gratis sjabloon downloaden Creëer een overzichtelijke werkruimte om lessen voor te bereiden en verantwoordelijkheden toe te wijzen met de ClickUp-sjabloon voor lesplanning.

De ClickUp-sjabloon voor lesplanning is ideaal voor docenten of ouders die thuisonderwijs geven en op een gestructureerde manier lessen voor meerdere vakken willen plannen, organiseren en bijhouden. Elke les kan bronnen, deadlines en aantekeningen bevatten.

Als je bijvoorbeeld een ouder kind algebra leert en een jonger kind basisvaardigheden op het gebied van lezen, kun je voor elk kind een aparte lijst aanmaken in het sjabloon voor thuisonderwijs. Voeg lestaken toe, voeg werkbladen, video's of leesmateriaal toe en markeer ze als 'Voltooid' zodra ze klaar zijn.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd de voortgang van lessen bij met statussen zoals Nog te doen , Gepland , Voltooid , Mislukt , Geslaagd en Gearchiveerd .

Beheer lesdetails met velden voor lesinformatie, deadlines en prioriteiten.

Krijg snel toegang tot lesvoorbereidingen met weergaven zoals Deze week, Vandaag, Alle lijsten en Gids.

📌 Ideaal voor: Bovenliggende ouders die thuisonderwijs geven en lessen voor meerdere kinderen willen organiseren en de voortgang van verschillende vakken willen bijhouden.

🔍 Wist je dat? Horace Mann, vaak de 'vader van de Common School Movement' genoemd, speelde een belangrijke rol in het bepleiten van een gratis, universeel, niet-sektarisch openbaar onderwijssysteem in de Verenigde Staten. Zijn hervormingen omvatten de oprichting van instellingen voor lerarenopleidingen, bekend als 'normale scholen', die een cruciale rol speelden in het professionaliseren van het onderwijs en het uitbreiden van onderwijskansen.

8. ClickUp-sjabloon voor het plannen van syllabi

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de ClickUp-sjabloon voor syllabusplanning om cursusdoelen, tijdlijnen en ondersteunend materiaal bij te houden.

De ClickUp-sjabloon voor syllabusplanning biedt een gestructureerd hulpmiddel om lessen, activiteiten en beoordelingen te plannen, zodat docenten een goed gedoseerde leerervaring kunnen bieden.

Werk samen met collega's om mogelijke onderwerpen voor de syllabus te verzamelen en te ordenen. Zodra alle ideeën zijn verzameld, stelt u een uitgebreid plan op met cursusbeschrijvingen, doelstellingen, beoordelingsbeleid en een schema met onderwerpen en activiteiten.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Organiseer het curriculum per vak met mappen en lijsthiërarchieën (bijv. Engels, wiskunde).

Houd de voorbereiding van lessen bij met 10 statussen, zoals Huidig , In uitvoering , Moet worden herzien , Oud en Te plannen .

Voeg sleutel details toe met velden voor Onderwerpen , Afdrukken , Deadlines en Prioriteit niveaus.

Plan het hele semester met behulp van weergaven zoals Tijdlijn, Bord, Kalender, Gids en Alle lijsten.

📌 Ideaal voor: Leraren, curriculumontwikkelaars of academische coördinatoren die op een gestructureerde manier syllabi willen opstellen, bijhouden en verfijnen gedurende het schooljaar.

🚀 Voordeel van ClickUp: Vraagt u zich af hoe u AI kunt gebruiken voor het plannen van lessen? Met ClickUp Brain kunt u binnen enkele seconden hoogwaardige, effectieve lesplannen opstellen. Het enige wat u hoeft te doen is vragen! Voer belangrijke details in, zoals het vak, het niveau en de leerdoelen, en het genereert een plan op maat dat aansluit bij uw curriculum. Connected AI begrijpt de context van uw projecten en geeft bruikbare suggesties, waardoor het ideaal is voor bovenliggende ouders en docenten die thuisonderwijs geven. Blijf op schema bijhouden met deadlines voor opdrachten met behulp van ClickUp Brain Met de AI-tool voor studenten aan uw zijde kunt u: Stel gedetailleerde syllabi op en verdeel onderwerpen moeiteloos in verschillende onderdelen.

Zet AI-gegenereerde aantekeningen direct om in documenten of uitvoerbare taken.

Organiseer opdrachten, leeslijsten en projectdeadlines op één hub.

Geef prioriteit aan lessen en houd de voortgang bij met slimme AI-begeleiding. ✅ Probeer deze prompt: Maak een lesplan voor een week voor een 10-jarige leerling over basisbreuken in wiskunde. Neem dagelijkse doelstellingen, activiteiten en een korte beoordeling aan het einde van de week op.

9. ClickUp-sjabloon voor syllabus

Gratis sjabloon downloaden Stel duidelijke doelstellingen voor elke les vast en houd de voortgang in realtime bij met de ClickUp-sjabloon voor lesprogramma's.

Met de ClickUp-sjabloon voor syllabi kunt u een gestructureerde, verzorgde syllabus maken waarin de doelstellingen, onderwerpen en opdrachten voor elke les duidelijk worden weergegeven. De sjabloon is gebouwd binnen ClickUp Docs, zodat u een goed geformatteerd overzicht kunt maken met cursusbeschrijvingen, beoordelingsbeleid en een activiteitenrooster.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Structureer content met Doc View om een syllabus in rich text te maken.

Houd updates van de syllabus bij met metadatavelden zoals Maker/Eigenaar en Laatst bijgewerkt .

Organiseer essentiële cursusinformatie in een Cursusinformatie-tabel met velden voor cursusnaam, sectie, krediet, docentinformatie en contactgegevens.

Navigeer snel met de zijbalknavigatie voor pagina's zoals Syllabus-sjabloon, Aan de slag-gids en + Nieuwe pagina.

📌 Ideaal voor: bovenliggende personen die thuisonderwijs geven, docenten en opvoeders die een professioneel, gecentraliseerd lesprogramma voor elk vak of elke cursus willen.

🔍 Wist je dat? John Dewey, een sleutelfiguur in het progressieve onderwijs, benadrukte het belang van leren door te doen. Hij stelde dat onderwijs een verbinding moest hebben met ervaringen uit het echte leven en dat het probleemoplossend vermogen, kritisch denken en praktische projecten moest stimuleren.

10. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van huiswerk

Gratis sjabloon downloaden Bekijk al je huiswerk op één plek, zodat je nooit een deadline mist met de ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van huiswerk.

Met de ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van huiswerk kunt u alle taken (of onderdelen van opdrachten) op één plek bekijken, prioriteiten toewijzen en u concentreren op het bijhouden van individuele opdrachten.

De sjabloon voor thuisonderwijs consolideert huiswerk in een gestructureerd takenoverzicht, waarbij elke opdracht een subtaak is met een eigen deadline, onderwerptag en voltooiingsstatus. Visuele indicatoren van voortgang, in combinatie met de mogelijkheid om aantekeningen toe te voegen of opdrachten op te splitsen in kleinere stappen, maken het eenvoudig om meerdere onderwerpen en deadlines te beheren.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd opdrachten bij met statussen zoals Nog te doen , In uitvoering en Voltooid voor elke subtaak.

Categoriseer huiswerk per vak met kleur-coded tags, zodat je snel kunt zien wat er moet gebeuren.

Visualiseer de voortgang met behulp van de voortgangsbalk om te zien wat er al is gedaan en wat er nog moet gebeuren.

Wijs taken toe aan studenten of assistenten en stel prioriteit in om urgent werk te markeren.

📌 Ideaal voor: Bovenliggende ouders, docenten of voogden die thuisonderwijs geven en die opdrachten voor meerdere vakken willen bijhouden en de voortgang visueel willen volgen in een productiviteitsapp.

Dit is wat Michael Turner van Miami University te zeggen had over ClickUp:

ClickUp is een geweldige tool die we gebruiken om georganiseerd te blijven en gebeurtenissen bij te houden. Het platform biedt ons een kennisopslagplaats.

ClickUp is een geweldige tool die we gebruiken om georganiseerd te blijven en gebeurtenissen bij te houden. Het platform heeft ons een opslagplaats opgeleverd.

11. ClickUp-sjabloon voor klasopdrachten

Gratis sjabloon downloaden Houd eenvoudig opdrachten en cijfers voor uw semester bij met de ClickUp-sjabloon voor klasopdrachten.

De ClickUp-sjabloon voor klasopdrachten centraliseert al het werk, de deadlines en de cijfers van leerlingen in één intuïtieve ClickUp-lijstweergave. Het fungeert ook als een sjabloon voor het bijhouden van opdrachten, waarmee je opdrachten voor alle leerlingen en vakken kunt volgen en beheren.

Elke opdracht is duidelijk geordend op voltooiingsstatus, met gedetailleerde velden voor beoordeling, behandelde onderwerpen en cursusspecifieke context. Ouders of docenten kunnen snel taken toewijzen, voortgang bijhouden en bronnen delen, waardoor het eenvoudig is om meerdere leerlingen of vakken te begeleiden zonder iets te missen.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Categoriseer opdrachten per vak met het veld Klasse (bijv. Wiskunde 102, Engels 201, Geschiedenis 102).

Bied direct toegang tot bronnen en link naar materiaal voor opdrachten, leesopdrachten of online studietools

Organiseer en bekijk opdrachten in meerdere lay-outs met behulp van de weergaven Lijst , Lijst op deadline , Examens en Papers .

Houd bij welke onderwerpen zijn behandeld en welke soorten opdrachten er zijn gegeven met de velden Taaktype en Behandelde onderwerpen.

📌 Ideaal voor: Bovenliggende personen, voogden of docenten die thuisonderwijs geven aan meerdere leerlingen en op zoek zijn naar een eenvoudige manier om opdrachten toe te wijzen, bij te houden en te beoordelen voor verschillende vakken.

12. ClickUp-sjabloon voor checklist voor studentenplanning

Gratis sjabloon downloaden Maak een lijst van alles wat je tijdens het schooljaar wilt bereiken met de ClickUp-sjabloon voor de planning van studenten.

De ClickUp-sjabloon voor de planningchecklist voor studenten biedt studenten en ouders die thuisonderwijs geven een hub om alle belangrijke taken voor academische planning bij te houden, van aanmeldingen tot examens. Bovendien is elke stap onderverdeeld in uitvoerbare subtaken. Dit maakt het eenvoudig om complexe planning op te splitsen in behapbare stukjes, de voortgang in één oogopslag te zien en deadlines bij te houden.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Organiseer de hele werkstroom voor de voorbereiding op de universiteit met een Master Task die als centrale hub fungeert.

Verdeel complexe planning in afzonderlijke subtaaken, zoals Bronnen , Examenschema , Projecttracker , Groepsactiviteitentracker en Hoorcolleges & aantekeningen .

Voeg aantekeningen, tags of afhankelijkheden toe aan taken voor duidelijke begeleiding en context tijdens het hele planningsproces.

📌 Ideaal voor: bovenliggende personen, voogden of docenten die thuisonderwijs geven en studenten begeleiden bij hun voorbereiding op de universiteit, toelatingsexamens en langetermijnplanning voor hun studie.

13. ClickUp-sjabloon voor voortgang van leerlingen

Gratis sjabloon downloaden Bied elke leerling gerichte ondersteuning met de ClickUp-sjabloon voor voortgang van leerlingen.

Vraagt u zich wel eens af of uw leerling of kind echt bijblijft? De ClickUp-sjabloon voor voortgang van leerlingen is gemaakt voor bovenliggende ouders, docenten en thuisonderwijzers die een realtime weergave nodig hebben van de prestaties, het gedrag en de groei van hun leerlingen.

Je kunt meerdere leerlingen tegelijk bijhouden, zien wie uitblinkt, wie extra aanmoediging nodig heeft en welke gebieden meer aandacht vereisen. De sjabloon voor thuisonderwijs organiseert leerlingen op basis van hun status, houdt hun gedrag en inspanningen bij en slaat belangrijke persoonlijke en academische gegevens op één plek op.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd de prestaties van elke leerling bij met statussen als Doet het goed , Heeft aandacht nodig , Heeft meer zelfvertrouwen nodig en Heeft extra taken nodig .

Houd essentiële details bij met behulp van velden voor Verjaardag , Lessen , Inzet en Gedrag .

Bekijk verschillende perspectieven met de weergaven Gedragsproblemen , Lijst en Aandacht nodig .

Leg je inspanningen visueel vast met het veld Sterrenbeoordeling en je academische voortgang met het veld Voortgang .

📌 Ideaal voor: Bovenliggende ouders, voogden of docenten die meerdere kinderen thuisonderwijs geven en een hulpmiddel zoeken om de individuele voortgang, het gedrag en de prestaties bij te houden, zodat elke leerling de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft.

🔍 Wist je dat? Thomas Jefferson, een groot voorstander van onderwijs, geloofde in zelfgestuurd leren en moedigde kinderen aan om thuis veel te lezen.

14. ClickUp-sjabloon voor het stellen van doelen

Gratis sjabloon downloaden Blijf gemotiveerd voor je langetermijndoelen door kleine stappen te visualiseren die je daar naartoe leiden met de ClickUp SMART Goals Sjabloon.

De ClickUp SMART Goals Template is ontworpen voor docenten, bovenliggende personen en thuisonderwijsleerlingen die meetbare doelen willen stellen en de voortgang op één plek willen bijhouden.

Hiermee kunt u grote academische doelen, zoals het beheersen van een nieuw vak of het voltooien van een semesterproject, opsplitsen in haalbare stappen. De sjabloon voor thuisonderwijs helpt u ook om inspanningen te kwantificeren, verantwoordelijkheden toe te wijzen en successen in de loop van de tijd bij te houden, waardoor het behalen van doelen motiverend wordt voor leerlingen.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Specifiek , Meetbaar , Haalbaar , Relevant , Tijdgebonden Definieer haalbare doelen met behulp van SMART-frameworkvelden

Houd de voortgang visueel bij met statussen zoals Crushing , On Track , Off-Track en Nog te doen .

Kwantificeer de inspanning en haalbaarheid met de velden Benodigde inspanning en Beschikt u over de vereiste vaardigheden .

Houd de voortgang van je doelen bij met speciale weergaven zoals SMART-doelen, Doelinspanning en SMART-doelwerkblad.

📌 Ideaal voor: Bovenliggende personen, docenten en thuisonderwijsleerlingen die een gestructureerde, meetbare aanpak van academische doelen willen.

🚀 Voordeel van ClickUp: ClickUp Brain's AI Writer for Work genereert content op basis van een eenvoudige taalprompt, compleet met ingebouwde spellingcontrole, toonaanpassingen, snelle AI-antwoorden en aanpasbare sjablonen. Vraag ClickUp Brain om schriftelijke lesplannen voor je te genereren Probeer deze prompts om AI te gebruiken voor het maken van aantekeningen en andere doeleinden: Schrijf een gedetailleerd lesplan voor een 7-jarige over het onderwerp de watercyclus.

Maak een afdrukbaar werkblad met 10 vermenigvuldigingsopgaven die geschikt zijn voor een 9-jarige.

Vat de sleutelpunten van een hoofdstuk over de Amerikaanse Revolutie samen voor een 12-jarige.

Maak een wekelijks thuisonderwijsrooster voor iemand in de tweede klas van de middelbare school, inclusief wiskunde, natuurwetenschappen, geschiedenis, lezen en kunst.

15. ClickUp-sjabloon voor studentenonderwijs

Gratis sjabloon downloaden Maak projectplannen om uw werklast effectief te beheren met behulp van de ClickUp-sjabloon voor studentenonderwijs.

De ClickUp-sjabloon voor studentenonderwijs biedt één centraal punt om de academische voortgang gedurende semesters te organiseren en het volledige studielast, vereisten en langetermijnplanning bij te houden.

Je kunt een heel semester in één oogopslag visualiseren, de prestaties van studenten bijhouden en essentiële cursusdetails beheren, zoals krediet, docenten en syllabi. Het is perfect om ervoor te zorgen dat studenten hun werklast bijhouden en om bovenliggende en docenten een duidelijke weergave te geven van de voortgang.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Organiseer alle cursussen chronologisch met behulp van semestergroepen (bijv. 2022 eerste semester, 2023 tweede semester).

Houd de voortgang van elke cursus bij met statussen zoals Nog te doen , Bezig , Voltooid , Geslaagd , Mislukt , Afgebroken .

Sla belangrijke academische gegevens op met velden zoals Cursusnummer , Krediet , Contactgegevens docent , Link naar syllabus en Eindcijfer .

Visualiseer cursusafhankelijkheden met behulp van de Pre-requisites View om effectief sequentieel leren te plannen.

📌 Ideaal voor: Bovenliggende ouders, voogden en docenten die thuisonderwijs geven en een systeem nodig hebben om meerdere cursussen te beheren, cijfers bij te houden en de academische voortgang in de loop van de tijd te volgen.

🚀 Voordeel van ClickUp: Met ClickUp Brain MAX blijf je op de hoogte van elke les, opdracht en bron, zonder ook maar iets te missen. Zoek direct in taken, documenten, lesplannen en gekoppelde apps zoals Google Drive of Dropbox om precies te vinden wat je nodig hebt. Gebruik Talk-to-Text van ClickUp Brain MAX voor handsfree aantekeningen Met Talk-to-Text in ClickUp kunt u handsfree aantekeningen, huiswerkherinneringen of projectideeën dicteren, zodat u zich kunt concentreren op het lesgeven of begeleiden van uw kind. Bovendien kunt u schakelen tussen AI-modellen zoals Brain, ChatGPT, Claude of Gemini om lesideeën te bedenken, studiegidsen te genereren of opdrachten te maken die passen bij de leerstijl van uw leerling.

16. ClickUp-sjabloon voor aantekeningen

Gratis sjabloon downloaden Leg lesinhoud vast, organiseer deze en bekijk deze opnieuw met behulp van de ClickUp-sjabloon voor lesnotities.

De ClickUp-sjabloon voor lesnotities centraliseert uw lesmateriaal, opdrachten en studiemiddelen in één bewerkbaar document. U hebt controle over de identiteit en bijdragen van uw document met eenvoudig toegankelijke instellingen en metagegevens. Bovendien is het vastgemaakte notitieblok onderaan perfect voor het maken van aantekeningen, projectideeën of snelle herinneringen terwijl u studeert.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd huiswerk bij en lever het rechtstreeks in vanuit je aantekeningen met behulp van de huiswerk tabel met kolommen voor opdrachten en antwoorden.

Voeg opmerkingen toe, wijs vragen toe of laat aantekeningen achter voor jezelf en docenten met het opmerkingenpaneel .

Markeer belangrijke termen of secties met de functies Markeren en Annoteren , zodat je ze snel kunt terugvinden.

Controleer grammatica, stijl en toon met behulp van Premium Suggestions/Predictions voor gepolijste aantekeningen.

📌 Ideaal voor: Studenten, bovenliggende personen en docenten die een overzichtelijke plek willen voor aantekeningen en opdrachten met tools voor samenwerking en annotaties.

17. ClickUp-sjabloon voor aanwezigheidslijst

Gratis sjabloon downloaden Houd de aanwezigheid en dagelijkse deelname aan de lessen bij met de ClickUp-sjabloon voor aanwezigheidslijsten.

Met de ClickUp-aanwezigheidslijst sjabloon kunt u snel bijhouden wie er aanwezig, afwezig of te laat is, en alle contactgegevens van leerlingen en lesinformatie overzichtelijk bewaren. Bekijk de weergave van de aanwezigheid, houd bij welke lessen zijn gegeven en beheer zelfs herinneringen voor aankomende lessen of inhaallessen. Het is een eenvoudige en overzichtelijke manier om patronen of onregelmatigheden in de aanwezigheid te identificeren.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd de dagelijkse aanwezigheid van leerlingen bij met statussen zoals Aanwezig , Afwezig , Te laat en Gepland .

Noteer sleutel lesinformatie, zoals Les van de dag , Docent en Naam van het klaslokaal .

Houd contactgegevens (in de vorm van e-mail en telefoonnummer) bij de hand met velden voor e-mail en telefoonnummer voor elke leerling.

Bekijk en wissel tussen meerdere perspectieven met weergaven zoals Aanwezigheidslijst, Aanwezigheidsformulier of Lijst met deelnemers.

📌 Ideaal voor: Bovenliggende personen, docenten of thuisonderwijscoördinatoren die de aanwezigheid van leerlingen moeten bijhouden, meerdere vakken moeten beheren en contact- en lesinformatie moeten bijhouden.

🔍 Wist je dat? Emotionele betrokkenheid bij het leren, zoals die ontstaat door middel van storytelling, kan complexe onderwerpen begrijpelijker en beter te onthouden maken. Meer dan 80% van de deelnemers aan een onderzoek voelde zich emotioneel verbonden met storytelling-video's, waardoor hun begrip werd vergroot.

18. ClickUp-sjabloon voor studenten

Gratis sjabloon downloaden Integreer syllabi, huiswerk, aantekeningen, aanwezigheid en voortgang bijhouden met het ClickUp Student Sjabloon.

In tegenstelling tot andere sjablonen die zich op specifieke gebieden richten, is de ClickUp Student Template een alles-in-één werkruimte die is ontworpen om elk aspect van het academische leven van een student te beheren. Geautomatiseerde herinneringen en notificaties zorgen ervoor dat belangrijke deadlines niet worden gemist, terwijl de mogelijkheid om taken voor groepsprojecten toe te wijzen de samenwerking duidelijk en gecoördineerd houdt.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Centraliseer alle academische lijsten, documenten en roosters in één speciale Student Space .

Houd aantekeningen en opdrachten bij als taken met statusindicatoren, toegewezen personen, deadlines en prioriteiten.

Plan cursussen en lessen per leerjaar, semester of vak met behulp van werkstroom zoals Huidig, Moet worden herzien en Nog te doen.

📌 Ideaal voor: Studenten, docenten of thuisonderwijscoördinatoren die een sjabloon voor productiviteit willen voor het plannen van lessen, het bijhouden van cijfers en het beheren van opdrachten en aantekeningen.

Maak thuisonderwijs leuker met ClickUp

Thuisonderwijs biedt je al de flexibiliteit die je nodig hebt. Maar zonder een plan kom je al snel terecht in een wirwar van aantekeningen, geopende tabbladen en half afgemaakte ideeën.

ClickUp-sjablonen zijn volledig aanpasbaar, zodat je vakken, opdrachten, roosters en excursies kunt organiseren die passen bij de unieke routine van je gezin. ClickUp Docs bewaart lesplannen, aantekeningen en bronnen allemaal op één plek. Ondertussen is ClickUp Brain perfect voor brainstormen, prioriteiten stellen en het vereenvoudigen van je werkstroom.

Meld je vandaag nog gratis aan bij ClickUp!