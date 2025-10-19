11 beste alternatieven voor Product Hunt om uw product te lanceren en te promoten

Product Hunt staat erom bekend mensen te helpen bij het lanceren, ontdekken en bespreken van nieuwe producten, vooral onder early adopters en techfanaten.

Maar opvallen op Product Hunt is niet altijd eenvoudig. Het platform is drukbezocht, timing is belangrijk en zelfs uitstekende softwareproducten kunnen ondergesneeuwd raken zonder het juiste netwerk of de juiste promotie. Voor onafhankelijke makers, kleine startups of niche-SaaS-producten kan het alleen vertrouwen op Product Hunt een limiet vormen voor de hoeveelheid waardevolle feedback die u van uw target krijgt.

Daarom zoeken veel oprichters en marketeers naar andere websites en communities om bètatesters te bereiken, in verbinding te komen met echte gebruikers en stap voor stap tractie op te bouwen.

In dit artikel bekijken we enkele van de beste alternatieven voor Product Hunt om u te helpen de juiste doelgroep te bereiken, feedback te verzamelen en uw volgende lancering op een duurzamere manier te laten groeien.

⭐ Functioneel sjabloon Wilt u uw product met vertrouwen lanceren, in de wetenschap dat geen enkel detail over het hoofd wordt gezien? De sjabloon voor de productlanceringschecklist van ClickUp is uw enige bron voor het organiseren van tijdlijnen, taken en teamverantwoordelijkheden op één plek. Ontvang een gratis sjabloon Houd elke taak op schema met de sjabloon voor de productlanceringschecklist van ClickUp.

De 11 beste alternatieven voor Product Hunt in één oogopslag

Hier volgt een korte vergelijking van de beste alternatieve oplossingen voor Product Hunt, zodat u op basis van een aantal sleutelfuncties, extra functies, prijzen en gebruikersbeoordelingen de juiste keuze kunt maken.

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* BetaList Vroege feedback en tractie vóór de lancering Aanmeldingen voor bèta-gebruikers, trending topics, dagelijkse samenvatting, productpagina's Aangepaste prijzen Indie Hackers Ondersteuning door de community en feedback van collega's Actieve forums, echte casestudy's, ideeënbord en interviews met oprichters Free Reddit Nichegemeenschappen en onbewerkte feedback van gebruikers Gerichte subreddits, realtime reacties, zichtbaarheid van upvotes, breed publiek Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 5,99/maand per gebruiker AlternativeTo Software vergelijken en succesvolle overstappers Ranglijsten van gebruikers, lijsten met concurrenten, echte beoordelingen, crowdsourced stemmen Free BetaPage Startups presenteren aan bèta-testers Productvermeldingen, bèta-gebruikerscommunity, nieuwsbrief-functies, roadmap-inzichten Free Lancering volgt Stabiele zichtbaarheid en vroege tractie Dagelijkse startup-functies, plaatsing in nieuwsbrieven en bereik binnen de tech-community Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 99 (eenmalig) Starter Story Leren van echte playbooks van oprichters meer dan 4.400 casestudy's, toegang tot de community, diepgaande rapporten, cursussen Aangepaste prijzen Betafy Startups koppelen aan bèta-gebruikers Bèta-testerspool, feedback verzamelen, leads genereren, ontdekkingslijsten Aangepaste prijzen G2 Vertrouwen opbouwen en geloofwaardige validatie Geverifieerde beoordelingen, vergelijkingen met concurrenten, vertrouwenssignalen, grote kopersgemeenschap Free Capterra Zakelijke kopers bereiken voor B2B-software Geverifieerde beoordelingen, gedetailleerde productpagina's, PPC-biedingen, functies om vertrouwen op te bouwen Free SaaSWorthy Onpartijdige shortlists met software SW Scores, meer dan 75.000 tools, geverifieerde beoordelingen, samengestelde lijsten, echte citaten Free

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Product Hunt?

Bij het verkennen van alternatieven voor Product Hunt is het handig om platforms te kiezen die aansluiten bij uw target en die het gemakkelijker maken om uw softwareproducten onder de aandacht te brengen van de juiste mensen.

Dit is waar u op moet letten bij het zoeken naar de ideale tool:

Actieve communities waar early adopters, bèta-gebruikers en techfanaten regelmatig nieuwe tools bekijken en eerlijke feedback delen

publiek dat bij uw niche past , zodat u geen technische producten aan de verkeerde Een, zodat u geen technische producten aan de verkeerde gebruiker pitcha

Eenvoudige stappen voor het verzenden van uw product en snelle goedkeuringen , zodat u zich kunt concentreren op uw productlanceringen en niet op eindeloze formulieren

in contact te komen met uw trouwe klantenbestand en echte betrokkenheid van de gemeenschap op te bouwen Duidelijke manieren om waardevolle feedback te verzamelen en echte betrokkenheid van de gemeenschap op te bouwen

Opties die kosten en baten in evenwicht brengen: sommige platforms zijn gratis, terwijl andere kosten in rekening brengen voor extra zichtbaarheid of premiumplaatsing

📖 Lees ook: Voorbeelden van marketingdoelen om uw object te bereiken

De 11 beste alternatieven voor Product Hunt

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Bedrijven die gebruikmaken van cloudgebaseerde SaaS-platforms zeggen vaak dat ze nieuwe producten en functies 20% tot 40% sneller op de markt kunnen brengen dan voorheen.

Dit betekent dat er een reëel potentieel is voor tools en technische producten met vroege toegang om een breder publiek te bereiken en de markt te ontwrichten wanneer ze het juiste lanceringsplan hebben.

Als u productlanceringssoftware wilt vergelijken of gebruik wilt maken van een fantastische community buiten Product Hunt, zijn hier de beste alternatieven om u te helpen in verbinding te komen met early adopters.

Klaar om de acceptatie van uw product te stimuleren?

1. BetaList (het beste voor vroege feedback en tractie vóór de lancering)

via BetaList

Uit gegevens van Gallup blijkt dat 80% van de werknemers die elke week zinvolle feedback krijgen, zich volledig betrokken voelen. Hetzelfde principe geldt wanneer u nieuwe producten ontwikkelt.

Zonder echte input van early adopters en bèta-gebruikers missen indie-makers en kleine teams vaak kansen om hun aanmaken te verfijnen. BetaList helpt dergelijke problemen aan te pakken door uw project onder de aandacht te brengen van mensen die nieuwe tools willen testen en u waardevolle feedback geven voordat u uw product volledig lanceert.

Deze vroege bekendheid kan u helpen uw eerste echte gebruikers aan te trekken, vertrouwen op te bouwen en een product te vormen dat vanaf dag één aansluit bij uw target.

De beste functies van BetaList

Maak verbinding met bèta-gebruikers en techfanaten die geïnteresseerd zijn in het testen van SaaS-producten en webtools

Maak eenvoudige productpagina's om aanmeldingen te verzamelen en echte gebruiker input te krijgen

Gebruik trending topics zoals apps, ontwikkelaarstools, AI-tools en projectmanagement om bij uw niche te passen

Bereik een community die actief op zoek is naar nieuwe tools en nevenprojecten

Krijg extra zichtbaarheid via de dagelijkse samenvatting en nieuwsbrief van BetaList

Limiet van BetaList

Het meeste verkeer vindt plaats in de eerste paar dagen nadat een product de functie heeft gehad

Niet elk product krijgt evenveel aandacht zonder extra promotie

Beperkte betrokkenheid van de community in vergelijking met grotere lanceringsplatforms

Prijzen van BetaList

Aangepaste prijzen

BetaList-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over BetaList

Deze Reddit-recensie is gedeeld:

In de eerste 10 dagen kwamen 209 bezoekers via BetaList op de productwebsite terecht en 53 van hen schreven zich in... Als eerste bezoekersaantal voor een nieuw product lijkt het volume mij vrij positief.

In de eerste 10 dagen kwamen 209 bezoekers via BetaList op de productwebsite terecht en 53 van hen schreven zich in... Als eerste bezoekersaantal voor een nieuw product lijkt het volume mij vrij positief.

🎥 Bekijk: Hoe u uw volgende productlancering plant met een ClickUp-sjabloon:

2. Indie Hackers (het beste om de community te ondersteunen en om feedback van collega's te ontvangen)

via Indie Hackers

Het ontwikkelen van een nieuw product, nevenproject of SaaS-tool kan eenzaam aanvoelen, vooral voor onafhankelijke oprichters die alleen werken. Zonder een betrokken community loop je gemakkelijk ideeën, verbindingen en waardevolle feedback mis die de lancering van succes vormen.

Indie Hackers lost dit op door oprichters een ruimte te bieden waar ze echte verhalen kunnen delen en van anderen kunnen leren.

Dit open netwerk helpt u early adopters te vinden, praktisch advies te krijgen en in verbinding te komen met potentiële klanten, terwijl u gemotiveerd blijft voor de lange termijn.

De beste functies van Indie Hackers

Actieve forums waar onafhankelijke makers, ontwikkelaars en startups successen, mislukkingen en tips delen

Toegang tot echte casestudy's van winstgevende nevenprojecten en technische producten

Een ideeënbord voor directe betrokkenheid van de community en feedback op nieuwe ideeën

Collega's ondersteunen om nieuwe tools te testen, te lanceren en op de markt te brengen

Verhalen en interviews om je te inspireren voor je volgende stappen en je op de hoogte te houden

Limieten van Indie Hackers

Geen directe 'lanceringspagina' zoals Product Hunt – meer discussie dan promotie

Het kan even duren voordat u opvalt als u niet actief bent in de community

Feedback hangt af van hoe veel je meedoet en bijdraagt

Prijzen van Indie Hackers

Free

Beoordelingen en recensies van Indie Hackers

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡Pro-tip: Wilt u hulp bij het bedenken van een effectief abonnement voor de lancering van uw product? Maak u geen zorgen, ClickUp Brain, uw persoonlijke AI-assistent, kan u helpen. Het combineert de kracht van LLM's zoals Claude, ChatGPT 5, Gemini en meer op één plek, zodat u niet hoeft te schakelen tussen tabbladen of contexten. Probeer ClickUp Brain gratis uit Zet elk idee, elke update en elke deadline om in een duidelijk plan dat klaar is voor lancering met ClickUp Brain.

3. Reddit (het beste voor nichegemeenschappen en onbewerkte feedback van gebruikers)

via Reddit

Veel startups en onafhankelijke makers onderschatten Reddit, maar de juiste post in de juiste subreddit kan enorm veel verkeer genereren zonder dat het een cent kost.

In tegenstelling tot drukke lanceringssites biedt Reddit het voordeel dat u verbinding kunt maken met uw target op hun favoriete locaties, zoals r/SideProject voor indie-ideeën, r/Entrepreneur voor oprichters of r/InternetIsBeautiful voor slimme techproducten.

Als je het klaar aanpakt, helpt Reddit je om ruwe, ongefilterde feedback te verzamelen, early adopters aan te trekken en vertrouwen op te bouwen op een manier die gepolijste lanceringspagina's alleen niet kunnen.

Beste functies van Reddit

Maak verbinding met early adopters in gerichte subreddits.

Test ideeën in het openbaar en krijg snel eerlijke, ongezouten feedback.

Bereik gratis een enorm publiek voor technische producten als uw bericht aanslaat.

Blijf zichtbaarheid behouden door middel van upvotes en actieve discussie-threads.

Ontdek wat uw target echt wil voordat u meer tijd besteedt aan het ontwikkelen van uw product.

Limieten van Reddit

Het is gemakkelijk om de communityregels te overtreden en berichten te laten verwijderen als u te hard aan zelfpromotie doet.

Vereist onderzoek en geduld – het resultaat is afhankelijk van de juiste manier van posten.

Betrokkenheid kan onvoorspelbaar en soms hard zijn.

Prijzen van Reddit

Free

Reddit Premium: $ 5,99/maand per gebruiker

Reddit-beoordelingen en recensies

G2 : 4,2/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Reddit

Deze G2-recensie vatte het als volgt samen:

Reddit is een uitstekend socialemediaplatform waar gebruikers lid kunnen worden van een community, content kunnen plaatsen en discussies kunnen voeren met andere gebruikers. Reddit maakt het gemakkelijk om een community te creëren of er lid van te worden en een verbinding te maken met gelijkgestemden.

Reddit is een uitstekend socialemediaplatform waar gebruikers lid kunnen worden van een community, content kunnen plaatsen en discussies kunnen voeren met andere gebruikers. Reddit maakt het gemakkelijk om een community te creëren of er lid van te worden en een verbinding te maken met gelijkgestemden.

👀 Leuk weetje: De eerste iPhone-lancering in 2007 mislukte bijna. Steve Jobs moest backstage van apparaat wisselen omdat het prototype tijdens de demo steeds crashte.

4. AlternativeTo (het beste voor het vergelijken van software en het werven van overstappers)

via AlternativeTo

Uw softwareproducten onder de aandacht brengen van mensen die al op zoek zijn naar alternatieven, is een slimme snelkoppeling om meer bezoekers te trekken en early adopters te vinden die klaar zijn om iets nieuws te proberen.

AlternativeTo rangschikt tools op basis van echte gebruiker-stemmen en beoordelingen, dus wanneer iemand op zoek is naar een alternatief voor een bekende app, kan uw nieuwe product naast meer gevestigde namen verschijnen.

Beste functies van AlternativeTo

Verschijn direct naast grote concurrenten wanneer gebruikers op zoek zijn naar betere opties.

Bereik een grote, actieve community die software wil vergelijken en nieuwe SaaS-producten wil ontdekken.

Gebruik echte gebruikerrecensies en stemmen om vertrouwen op te bouwen en potentiële klanten aan te trekken.

Profiteer van stabiel organisch verkeer terwijl mensen op zoek zijn naar betere tools.

Blijf relevant met crowdsourced ranglijsten en vernieuwde pagina's.

Limieten van AlternativeTo

Het kost tijd om op te vallen als uw tool nog niet veel upvotes heeft.

Geen klassiek lanceringsplatform, maar eerder nuttig voor voortdurende ontdekkingen dan voor grote aankondigingen.

Limiet directe betrokkenheid: u bent afhankelijk van bezoekers die doorklikken naar uw website.

Prijzen van AlternativeTo

Free

AlternativeTo-beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schuwt het gebruik ervan op het werk. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI in uw werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt prompts in gewone taal en lost alle drie de zorgen over AI-acceptatie op, terwijl het uw chat, taken, documenten en kennis in de hele werkruimte met elkaar in verbinding brengt. Vind antwoorden en inzichten met één enkele klik!

5. BetaPage (het meest geschikt om startups te presenteren aan early adopters en bètatesters)

via BetaPage

Een paar jaar geleden lanceerden Ray-Ban en Meta een slimme bril genaamd Ray-Ban Stories. Het idee klonk futuristisch: een bril waarmee je foto's en video's kunt maken met verborgen camera's. De lancering slaagde er echter niet in om een verbinding te leggen met echte kopers.

Minder dan 10% van de voorraad werd verkocht en meer dan 13% werd geretourneerd, wat bewijst hoe een nieuw product kan worstelen wanneer het zijn target mist en echte feedback overslaat.

BetaPage helpt onafhankelijke makers en startups deze fout te vermijden door nevenprojecten, SaaS-producten en technische tools op een lijst te vermelden waar early adopters daadwerkelijk op zoek zijn naar nieuwe ideeën. Het helpt u bèta-gebruikers aan te trekken, waardevolle feedback te verzamelen en uw pitch te testen lang voordat een groot product wordt gelanceerd.

De beste functies van BetaPage

Leg uw softwareproducten of apps, of ze nu in ontwikkeling zijn, in privé-bèta zijn of live zijn, op in een lijst.

Bereik een community van startup-liefhebbers, bèta-bètatesters en ideeënjagers.

Krijg upvotes en nieuwsbrieffuncties die vroege bezoekers naar uw productpagina's leiden.

Meet de werkelijke rente en vorm uw pitch voordat u geld uitgeeft aan een grotere lancering.

Verzamel nuttige inzichten om uw roadmap te verbeteren en vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten.

Limiet van BetaPage

De kwaliteit van aanmeldingen kan wisselend zijn als uw niche te breed is.

Werkt het beste in combinatie met andere alternatieven voor Product Hunt om voldoende tractie te krijgen.

Minder geschikt voor volledig gelanceerde software die geen bèta nodig heeft.

Prijzen van BetaPage

Free

BetaPage-beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

📖 Lees ook: De beste software voor taakbeheer om uw werkstroom te verbeteren

6. Launching Next (het beste voor gestage bekendheid en vroege tractie)

via Launching Next

Uw start-up onder de aandacht brengen van echte gebruikers is vaak het moeilijkste onderdeel van een productlancering, vooral wanneer u nevenprojecten of niche-SaaS-producten ontwikkelt zonder een groot marketingbudget.

Met Launching Next kunt u dagelijks nieuwe startups en technische producten op een lijst zetten, waardoor uw idee onder de aandacht komt van duizenden lezers die op zoek zijn naar nieuwe tools om uit te proberen. Het is een eenvoudige manier om waardevolle feedback te verzamelen, een verbinding te maken met early adopters en uw momentum na de lanceringsdag vast te houden.

Lancering Volgende beste functies

Maak van uw softwareproducten, tools en nieuwe projecten een functie, naast duizenden trending startups.

Bereik een publiek van techfanaten, oprichters en potentiële bèta-gebruikers.

Profiteer van dagelijkse bezoekers die op zoek zijn naar nevenprojecten en nieuwe tools om te testen.

Optie om in de dagelijkse nieuwsbrief te worden geplaatst voor extra betrokkenheid van de community

Eenvoudig verzendenproces met een duidelijk traject om als functie te worden benoemd

Lancering Volgende limieten

Basislijsten krijgen mogelijk minder zichtbaarheid zonder extra promotie.

Het verkeer hangt af van uw niche en hoe goed uw productpagina's opvallen.

Werkt het beste in combinatie met andere alternatieven voor Product Hunt.

Lancering Volgende prijsstelling

Free

Upgrade: $ 99 (eenmalig)

Lancering Volgende beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

🤝 Vriendelijke tip: Het lanceren van een nieuw product is een risicovol en snel proces. ClickUp Brain MAX fungeert als uw AI-aangedreven lanceringspartner en helpt u de chaos van onsamenhangend, gescheiden werk of Work Sprawl te elimineren en in elke fase voorop te blijven lopen: Gecentraliseerd zoeken : vind direct lanceringsplannen, marketingmiddelen, feedback en onderzoek naar concurrenten in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en het web – u hoeft niet meer eindeloos door mappen of tabbladen te zoeken.

Spraakgestuurde productiviteit : gebruik : gebruik Talk to Text om snel ideeën vast te leggen, lanceringstaken toe te wijzen of uw team op de hoogte te houden – handsfree, zelfs onderweg.

Naadloze samenwerking : maak documenten, brainstorm over berichten en wijs taken toe aan teamleden in realtime, allemaal binnen één platform.

AI-gestuurde inzichten : krijg contextuele antwoorden op vragen over lanceringen, genereer persberichten, blogposts of veelgestelde vragen en vat feedback of aantekeningen direct samen.

Maak een einde aan tooloverload: vervang meerdere losstaande AI-tools door één enkele, onderneming-klare oplossing en krijg gratis toegang tot ChatGPT< Claude, Gemini en meer voor een alles-in-één contextuele werk-AI die uw product, uw team en uw doel begrijpt. Probeer ClickUp Brain MAX — de contextuele AI-superapp die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Weg met de wildgroei aan AI-tools, gebruik uw stem om werk klaar te krijgen, documenten te maken, taken toe te wijzen aan teamleden en meer.

📖 Lees ook: Beste kalender-apps

7. Starter Story (het beste om te leren van echte handboeken van oprichters)

via Starter Story

Wist u dat Google zijn speciale podcast-app voor Amerikaanse gebruikers halverwege 2024 moest sluiten omdat het niet genoeg publiek wist te trekken?

Ondanks dat Google Podcasts een wereldwijd merk achter zich heeft, wist het slechts voor ongeveer 4% van de wekelijkse luisteraars in de VS de eerste keuze te worden, terwijl YouTube meer dan 23% aantrok. Een zwakke lancering en een onduidelijke markt kunnen zelfs het meest innovatieve product of bedrijf ervan weerhouden om succesvol te zijn.

Starter Story bestaat om deze reden: het helpt oprichters deze blinde vlekken te vermijden door hen duizenden echte, gedetailleerde voorbeelden te geven van productlanceringsstrategieën en hoe oprichters hun volgende onderneming tot een succes kunnen maken.

De beste functies van Starter Story

Leer van meer dan 4.400 casestudy's van oprichters uit verschillende sectoren en met verschillende bedrijfsmodellen.

Krijg toegang tot diepgaande rapportage en onderzoeken om trends en winstgevende hiaten te ontdekken.

Word lid van een actieve community van oprichters voor feedback van collega's en praktisch advies.

Gebruik sjablonen en tools om sneller van idee naar lancering te gaan.

Volg gespecialiseerde cursussen over Lean SEO, e-mailmarketing en solopreneur-systemen.

Limieten van Starter Story

Hoge lidmaatschapskosten vooraf kunnen moeilijk zijn voor startende ondernemers.

Omzetcijfers zijn door de klant zelf gerapporteerd en worden niet altijd onafhankelijk geverifieerd.

Sommige verhalen kunnen inspirerender zijn dan stap-voor-stap, uitvoerbare acties.

De diepgang van de community en de ervaring om iets te ondersteunen variëren per onderwerp en gebruiker.

Prijzen voor startersverhalen

Aangepaste prijzen

Starter Story-beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: Hoe u uw productmarketingstrategie kunt verbeteren

8. Betafy (het beste voor het koppelen van startups aan bèta-gebruikers)

via Betafy

Wanneer u iets nieuws lanceert, is er niets pijnlijker dan stilte. Zonder een betrokken groep vroege testers is het gemakkelijk om bugs over het hoofd te zien, momentum te verliezen of iets te bouwen dat niemand echt wil.

Betafy pakt dit probleem aan door startups rechtstreeks in verbinding te brengen met echte bèta-gebruikers die graag producten testen en feedback delen. Het is een eenvoudige manier om problemen op te sporen, inzichten te verzamelen en loyaliteit op te bouwen voordat u live gaat.

De beste functies van Betafy

Maak contact met een community van bèta-bètatesters en early adopters.

Krijg feedback die u helpt problemen op te lossen voordat u een bredere lancering uitvoert.

Gebruik het platform om testers te vinden voor apps, SaaS en nieuwe digitale producten.

Presenteer uw start-up in een speciale ontdekkingsruimte.

Combineer gebruikeronderzoek en leadgeneratie op één plek

Limieten van Betafy

De kwaliteit van de feedback is afhankelijk van hoe actief uw bètatesters zijn.

Kleinere community in vergelijking met grotere lanceringsplatforms

Limiet ingebouwde promotiemogelijkheden buiten bèta

Prijzen van Betafy

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Betafy

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor marktintroductiestrategieën die u bij de hand moet houden

9. G2 (het beste voor het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardige validatie van de gebruiker)

via G2

Zelfs de slimste productlanceringen kunnen mislukken als nieuwe kopers geen vertrouwen hebben in wat u hebt gebouwd. Het is één ding om uw SaaS- of techproducten te promoten op Product Hunt, maar het is iets heel anders om concreet bewijs te leveren van echte klanten.

G2 lost dit probleem op door uw software een zichtbare, betrouwbare ruimte te bieden voor geverifieerde beoordelingen. Dit maakt het gemakkelijker om early adopters voor u te winnen, uzelf te vergelijken met grote concurrenten en waardevolle feedback om te zetten in geloofwaardigheid die ook na de lanceringsdag nog lang blijft bestaan.

Beste functies van G2

Verzamel authentieke beoordelingen van echte klanten om vertrouwen op te bouwen bij uw target

Presenteer uw product naast dat van concurrenten, zodat kopers software direct kunnen vergelijken

Gebruik de badges en vertrouwenssignalen van G2 op uw website om conversies te stimuleren

Maak gebruik van een grote community van professionals die delen wat werkt en wat niet werkt

Trek stabiel organisch verkeer aan van kopers die op zoek zijn naar nieuwe tools en SaaS-producten

Limieten van G2

Het kan tijd en moeite kosten om voldoende hoogwaardige beoordelingen te verzamelen

Concurrerende lijsten kunnen hoger scoren als ze meer beoordelingen of grotere marketingbudgetten hebben

Beoordelingen zijn openbaar, dus negatieve feedback kan uw score beïnvloeden als u hier niet goed mee omgaat

G2-prijzen

Free

G2-beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over G2

Deze G2-recensie werd gedeeld:

G2.com is mijn favoriete platform geworden wanneer ik nieuwe software moet evalueren of tools moet vergelijken. Ik gebruik het vaak, soms wel meerdere keren per week, omdat het ongelooflijk eenvoudig te navigeren is en me tijd bespaart tijdens het besluitvormingsproces.

G2.com is mijn favoriete platform geworden wanneer ik nieuwe software moet evalueren of tools moet vergelijken. Ik gebruik het vaak, soms meerdere keren per week, omdat het ongelooflijk eenvoudig te navigeren is en me tijd bespaart tijdens het besluitvormingsproces.

👀Leuk weetje: De slogan 'Just Do It' van Nike is afkomstig van de laatste woorden van een veroordeelde moordenaar, waardoor een onverwachte oorsprong werd omgezet in een miljardenmarketingcampagne.

10. Capterra (het beste om zakelijke kopers te bereiken en B2B-software te presenteren)

via Capterra

De 'Just Walk Out'- kassatechnologie van Amazon leek futuristisch toen deze werd gelanceerd, maar miste wat klanten echt belangrijk vonden: besparingen zien, bonnen bijhouden en producten in realtime vinden.

Het is een herinnering dat zelfs baanbrekende lanceringen mislukken als ze niet aansluiten bij wat echte gebruikers willen.

Capterra helpt u deze valkuil te vermijden door uw software in verbinding te brengen met kopers die vertrouwen op peer reviews en vergelijkingen voordat ze een toewijzing doen. Het is een van de gemakkelijkste manieren om uw tool onder de aandacht te brengen van bedrijven die actief op zoek zijn naar oplossingen zoals die van u.

Beste functies van Capterra

Help zakelijke kopers tools te vergelijken met geverifieerde recensies van gebruikers

Presenteer gedetailleerde pagina's die vertrouwen en transparantie wekken

Bied op categorieën om onder de aandacht te komen van besluitvormers in uw niche

Verzamel en benadruk authentieke feedback van gebruikers om uw geloofwaardigheid te bewijzen

Onderscheid u van concurrenten die kopers al hebben bekeken

Limieten van Capterra

Het publiceren van recensies kan voor sommige leveranciers traag of inconsistent zijn

De kwaliteit van het ondersteunen bij geschillen over beoordelingen kan variëren

Om bovenaan de lijst te blijven staan, is vaak een extra budget nodig voor pay-per-click-advertenties

Prijzen van Capterra

Free

Capterra-beoordelingen en recensies

G2 : 3,8/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Capterra

Deze G2-recensie werd gedeeld:

Capterra is een enorm platform met veel gedetailleerde recensies van software. Capterra heeft een zeer gebruiksvriendelijke interface. Ik gebruik Capterra graag omdat ik bij een financieel bedrijf werk en we voor een soepele organisatie verschillende soorten software nodig hebben, zoals voor data-analyse, videoconferenties, enz.

Capterra is een enorm platform met veel gedetailleerde recensies van software. Capterra heeft een zeer gebruiksvriendelijke interface. Ik gebruik Capterra graag omdat ik bij een financieel bedrijf werk en we voor een soepele organisatie verschillende soorten software nodig hebben, zoals voor data-analyse, videoconferenties, enz.

📖 Lees ook: Hoe bouw je een productontwikkelingsproces op?

11. SaaSWorthy (het beste voor onpartijdige softwareselecties)

via SaaSWorthy

Een slechte softwarekeuze kan budget verspillen, tijd kosten en de groei vertragen nog voordat uw team aan de slag is gegaan.

Met duizenden opties beschikbaar in elke categorie, leidt het uitsluitend vertrouwen op intuïtie vaak tot ongunstige resultaten. SaaSWorthy pakt deze uitdaging aan door meer dan 75.000 softwareproducten bij te houden en ze te rangschikken met duidelijke SW-scores, zodat u slimmer kunt selecteren en vergelijken wat echt belangrijk is.

De beste functies van SaaSWorthy

Blijf bij meer dan 75.000 tools in meer dan 600 softwarecategorieën

Gebruik de SW-score om producten te vergelijken op basis van populariteit, tevredenheid en momentum

Bekijk geverifieerde gebruiker-beoordelingen en gedetailleerde prijs-informatie naast elkaar

Ontvang samengestelde lijsten, zoals de beste tools voor leveranciersbeheer of personeelstraining

Bekijk citaten van echte gebruikers die de voor- en nadelen en praktijkvoorbeelden toelichten

Beperkingen van SaaSWorthy

Sommige categorieën zijn uitgebreider dan andere

Advies is gratis, maar niet zo persoonlijk als dat van een betaalde consultant

Lijsten kunnen overweldigend zijn voor niche-industrieën

SaaSWorthy-prijzen

Free

SaaSWorthy-beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor productmarketingplannen om campagnes te plannen

Als u op zoek bent naar meer manieren om uw product onder de aandacht te brengen van vroege gebruikers en communities buiten Product Hunt, zijn hier drie geweldige alternatieven die het overwegen waard zijn.

Hacker News: Deel nevenprojecten en nieuwe producten met de invloedrijke Hacker News-community om eerlijke feedback te krijgen

GrowthHackers: Promoot lanceringen en groeiverhalen bij een marketingbewust publiek

Launching Next: Ontdek en dien veelbelovende nieuwe startups en nevenprojecten in

Hoe ClickUp u helpt bij uw productlanceringen

Als je op Product Hunt of soortgelijke platforms wordt vermeld, kun je een dag lang de aandacht trekken, maar dat is slechts een onderdeel van het lanceren van een product dat mensen echt willen hebben en blijven gebruiken.

Elke lancering bestaat uit tal van componenten, en dit is waar ClickUp het verschil maakt voor u en uw team.

Hoewel ClickUp geen directe advertentiesite is zoals Product Hunt, biedt het productteams 's werelds eerste Converged AI Workspace. Hiermee kunnen ze productlanceringen beheren, feedback verzamelen en een community rond hun product opbouwen met behulp van de robuuste functies voor projectmanagement, documentatie en samenwerking. Laten we ze samen verkennen 🚀

Taakbeheer voor lanceringschecklists en tijdlijnen

Plan elke mijlpaal en houd taken gemakkelijk op gang met ClickUp-taak

Voor elke lancering kunnen productmanagers grote doelen opsplitsen in kleinere taken op een checklist voor productlanceringen, deadlines instellen, eigenaren toevoegen en afhankelijkheden in kaart brengen.

Wanneer uw ontwerper, bijvoorbeeld, mockups heeft voltooid, kan ClickUp-taak het ontwikkelteam automatisch waarschuwen dat het tijd is om te gaan bouwen.

Hier volgt een korte handleiding voor het prioriteren van taken met ClickUp:

Documenten en wiki's voor productdocumentatie en persmappen

Stel uw productverhaal op, organiseer vereisten en bouw levende kennisbanken met ClickUp Document

Naarmate uw project vorm krijgt, heeft uw team een betrouwbare bron van informatie nodig. ClickUp Docs en wiki's maken dat mogelijk. U kunt gedetailleerde productspecificaties opstellen, uw persmap uploaden en elk document rechtstreeks aan taken koppelen. Als uw marketeer de nieuwste productbeschrijving moet controleren, weet hij precies waar hij die kan vinden.

Dit is wat Zel Crampton te zeggen heeft over ClickUp:

Ik herinner me dat we begin 2021 een hele reeks producten probeerden te lanceren. We misten deadlines, we hadden problemen. Mensen communiceerden niet met elkaar. We wisten niet wie er beslissingen moest nemen. We hebben een paar slimme mensen aangenomen, maar ik zou zeggen dat ClickUp een soort ruggengraat is geweest voor de werking van het bedrijf, met name voor geweldige werkstroom.

Ik herinner me dat we begin 2021 een hele reeks producten probeerden te lanceren. We misten deadlines, we hadden problemen. Mensen communiceerden niet met elkaar. We wisten niet wie er beslissingen moest nemen. We hebben een paar slimme mensen aangenomen, maar ik zou zeggen dat ClickUp een soort ruggengraat is geweest voor de werking van het bedrijf, met name voor geweldige werkstroom.

Zonder de juiste feedback kan uw product nooit zijn beste versie worden. Met ClickUp Formulieren kunt u binnen enkele minuten inzichten van bèta-testers of bugrapporten verzamelen.

Verzamel antwoorden, zet ze om in taken en onderneem direct actie met ClickUp Formulier

Zodra de feedback binnenkomt, wordt deze omgezet in taken voor ontwikkelaars of QA, met opmerkingen en bijlagen.

Verzamel ideeën, verzamel input van gebruikers en zet reacties om in volgende stappen met ClickUp Assign Comments

U kunt zelfs de functie 'Opmerkingen toewijzen' van ClickUp gebruiken om feedback voor teamgenoten rechtstreeks in ClickUp Docs, taken of feedbackthreads achter te laten. Op deze manier is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor de volgende stap en kan iedereen precies zien waar de feedback vandaan komt en wat er vervolgens moet gebeuren.

Coördineer alle taken, gebeurtenissen en deadlines naadloos in ClickUp Kalender

Om deze werkstroom gaande te houden, moet uw agenda zich aanpassen aan veranderingen. De AI-kalender van ClickUp neemt u hier het zware werk uit handen. Als uw lanceringsdatum verschuift of een mijlpaal verandert, plant de agenda automatisch taken opnieuw in, blokkeert hij focusuren en houdt hij vergaderingen georganiseerd.

Het synchroniseert met uw Google Agenda of Outlook-kalender, zodat uw dag altijd uw echte prioriteiten weerspiegelt.

🎥 Bekijk: Til uw bedrijf naar een hoger niveau met ClickUp, net als Vela Bikes

Bonus: als u het vervelend vindt om te schakelen tussen uw werkruimte en uw communicatietool, dan biedt ClickUp ook hiervoor een oplossing met ClickUp Chatten. Op deze manier blijven al uw taken, projecten en werk contextueel.

Houd elk projectgesprek op de juiste plek met ClickUp Chat

Onze meest recente waardering voor de collaboratieve impact van ClickUp was tijdens het werk aan een contentplan voor een productlancering. We konden een contentopslagplaats bouwen en onderhouden met behulp van de docs-tool, die een hiërarchische structuur, collaboratieve bewerking en krachtige insluitingsfuncties omvatte.

Onze meest recente waardering voor de collaboratieve impact van ClickUp was tijdens het werk aan een contentplan voor een productlancering. We konden een contentopslagplaats bouwen en onderhouden met behulp van de docs-tool, die een hiërarchische structuur, collaboratieve bewerking en krachtige insluitingsfuncties omvatte.

Voor productteams die ClickUp gebruiken, betekent het systeem dat wanneer de lanceringsdag nadert, iedereen wil weten hoe de zaken ervoor staan. ClickUp Dashboards maken dit eenvoudig. Bouw een dashboard met realtime weergaven van de voortgang van sprints, openstaande bugs, marketinggereedheid en alle belangrijke KPI's.

Houd teams op één lijn met realtime discussies en updates via ClickUp Dashboard

Sjablonen voor websiteontwikkeling en lanceringsplanning

Wilt u uw werk vereenvoudigen? De sjablonen voor productlanceringen van ClickUp maken uw gebruikelijke processen een stuk eenvoudiger. U kunt gebruikmaken van een sjabloon voor een productroadmap, productbriefing of release notes in plaats van zelf een sjabloon te maken.

Met de sjabloon voor de productlanceringschecklist van ClickUp kunt u bijvoorbeeld eenvoudig alle taken, tijdlijnen en middelen in kaart brengen die nodig zijn voor een soepele lancering.

Ontvang een gratis sjabloon Verdeel complexe lanceringen in duidelijke, beheersbare stappen met de sjabloon voor productlanceringschecklists van ClickUp

Met deze sjabloon heeft uw team één plek om de voortgang in realtime te plannen, bij te houden en bij te werken. Van het coördineren van taken tot het informeren van iedereen: met deze handige checklist-sjabloon kunt u uw productlancering eenvoudig beheren.

Maak alles met ClickUp automatisering en integraties tot een verbinding

ClickUp doet meer dan alleen uw team beheren.

U kunt ClickUp ook integreren met uw bestaande tools, zodat ontwerpbestanden in Figma, pull-aanvragen in GitHub en gesprekken in Slack allemaal op één plek staan. Dat betekent minder schakelen tussen tabbladen en geen zoektocht meer naar updates die verspreid zijn over verschillende tools.

Activeer statuswijzigingen, wijs taken toe en werk werkstroom automatisch bij met ClickUp automatisering

Ten slotte blijven al die bewegende delen dankzij automatisering synchroniseren. ClickUp Automatisering kan automatisch taken van het ene team naar het andere overdragen, statussen wijzigen wanneer het werk klaar is en eigenaren een herinnering sturen aan naderende deadlines.

ClickUp maakt productlanceringen effectief

Het op de markt brengen van een nieuw product is een van de meest opwindende maar complexe uitdagingen waarmee een team te maken kan krijgen. Hoewel platforms zoals Product Hunt een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van vroege tractie, zijn ze geen allesomvattende oplossing.

Om een echt opvallende lancering te realiseren, moet u uw lanceringsplatform koppelen aan een tool die u helpt bij het plannen van elke stap.

ClickUp is precies daarvoor ontwikkeld. ClickUp brengt al uw componenten samen, van taken en tijdlijnen tot feedback, content, samenwerking en automatisering, zodat uw productlanceringen een maximale impact hebben.

Klaar om uw volgende lancering te vereenvoudigen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp.