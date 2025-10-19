11 beste alternatieven voor Product Hunt om uw product te lanceren en te promoten

Product Hunt staat erom bekend mensen te helpen bij het lanceren, ontdekken en bespreken van nieuwe producten, vooral onder early adopters en techfanaten.
Maar opvallen op Product Hunt is niet altijd eenvoudig. Het platform is drukbezocht, timing is belangrijk en zelfs uitstekende softwareproducten kunnen ondergesneeuwd raken zonder het juiste netwerk of de juiste promotie. Voor onafhankelijke makers, kleine startups of niche-SaaS-producten kan het alleen vertrouwen op Product Hunt een limiet vormen voor de hoeveelheid waardevolle feedback die u van uw target krijgt.
Daarom zoeken veel oprichters en marketeers naar andere websites en communities om bètatesters te bereiken, in verbinding te komen met echte gebruikers en stap voor stap tractie op te bouwen.
In dit artikel bekijken we enkele van de beste alternatieven voor Product Hunt om u te helpen de juiste doelgroep te bereiken, feedback te verzamelen en uw volgende lancering op een duurzamere manier te laten groeien.
Wilt u uw product met vertrouwen lanceren, in de wetenschap dat geen enkel detail over het hoofd wordt gezien? De sjabloon voor de productlanceringschecklist van ClickUp is uw enige bron voor het organiseren van tijdlijnen, taken en teamverantwoordelijkheden op één plek.
De 11 beste alternatieven voor Product Hunt in één oogopslag
Hier volgt een korte vergelijking van de beste alternatieve oplossingen voor Product Hunt, zodat u op basis van een aantal sleutelfuncties, extra functies, prijzen en gebruikersbeoordelingen de juiste keuze kunt maken.
|Tool
|Meest geschikt voor
|Belangrijkste functies
|Prijzen*
|BetaList
|Vroege feedback en tractie vóór de lancering
|Aanmeldingen voor bèta-gebruikers, trending topics, dagelijkse samenvatting, productpagina's
|Aangepaste prijzen
|Indie Hackers
|Ondersteuning door de community en feedback van collega's
|Actieve forums, echte casestudy's, ideeënbord en interviews met oprichters
|Free
|Nichegemeenschappen en onbewerkte feedback van gebruikers
|Gerichte subreddits, realtime reacties, zichtbaarheid van upvotes, breed publiek
|Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 5,99/maand per gebruiker
|AlternativeTo
|Software vergelijken en succesvolle overstappers
|Ranglijsten van gebruikers, lijsten met concurrenten, echte beoordelingen, crowdsourced stemmen
|Free
|BetaPage
|Startups presenteren aan bèta-testers
|Productvermeldingen, bèta-gebruikerscommunity, nieuwsbrief-functies, roadmap-inzichten
|Free
|Lancering volgt
|Stabiele zichtbaarheid en vroege tractie
|Dagelijkse startup-functies, plaatsing in nieuwsbrieven en bereik binnen de tech-community
|Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 99 (eenmalig)
|Starter Story
|Leren van echte playbooks van oprichters
|meer dan 4.400 casestudy's, toegang tot de community, diepgaande rapporten, cursussen
|Aangepaste prijzen
|Betafy
|Startups koppelen aan bèta-gebruikers
|Bèta-testerspool, feedback verzamelen, leads genereren, ontdekkingslijsten
|Aangepaste prijzen
|G2
|Vertrouwen opbouwen en geloofwaardige validatie
|Geverifieerde beoordelingen, vergelijkingen met concurrenten, vertrouwenssignalen, grote kopersgemeenschap
|Free
|Capterra
|Zakelijke kopers bereiken voor B2B-software
|Geverifieerde beoordelingen, gedetailleerde productpagina's, PPC-biedingen, functies om vertrouwen op te bouwen
|Free
|SaaSWorthy
|Onpartijdige shortlists met software
|SW Scores, meer dan 75.000 tools, geverifieerde beoordelingen, samengestelde lijsten, echte citaten
|Free
Waar moet u op letten bij alternatieven voor Product Hunt?
Bij het verkennen van alternatieven voor Product Hunt is het handig om platforms te kiezen die aansluiten bij uw target en die het gemakkelijker maken om uw softwareproducten onder de aandacht te brengen van de juiste mensen.
Dit is waar u op moet letten bij het zoeken naar de ideale tool:
- Actieve communities waar early adopters, bèta-gebruikers en techfanaten regelmatig nieuwe tools bekijken en eerlijke feedback delen
- Een publiek dat bij uw niche past, zodat u geen technische producten aan de verkeerde gebruiker pitcha
- Eenvoudige stappen voor het verzenden van uw product en snelle goedkeuringen, zodat u zich kunt concentreren op uw productlanceringen en niet op eindeloze formulieren
- Duidelijke manieren om waardevolle feedback te verzamelen, in contact te komen met uw trouwe klantenbestand en echte betrokkenheid van de gemeenschap op te bouwen
- Opties die kosten en baten in evenwicht brengen: sommige platforms zijn gratis, terwijl andere kosten in rekening brengen voor extra zichtbaarheid of premiumplaatsing
De 11 beste alternatieven voor Product Hunt
Bedrijven die gebruikmaken van cloudgebaseerde SaaS-platforms zeggen vaak dat ze nieuwe producten en functies 20% tot 40% sneller op de markt kunnen brengen dan voorheen.
Dit betekent dat er een reëel potentieel is voor tools en technische producten met vroege toegang om een breder publiek te bereiken en de markt te ontwrichten wanneer ze het juiste lanceringsplan hebben.
Als u productlanceringssoftware wilt vergelijken of gebruik wilt maken van een fantastische community buiten Product Hunt, zijn hier de beste alternatieven om u te helpen in verbinding te komen met early adopters.
Klaar om de acceptatie van uw product te stimuleren?
1. BetaList (het beste voor vroege feedback en tractie vóór de lancering)
Uit gegevens van Gallup blijkt dat 80% van de werknemers die elke week zinvolle feedback krijgen, zich volledig betrokken voelen. Hetzelfde principe geldt wanneer u nieuwe producten ontwikkelt.
Zonder echte input van early adopters en bèta-gebruikers missen indie-makers en kleine teams vaak kansen om hun aanmaken te verfijnen. BetaList helpt dergelijke problemen aan te pakken door uw project onder de aandacht te brengen van mensen die nieuwe tools willen testen en u waardevolle feedback geven voordat u uw product volledig lanceert.
Deze vroege bekendheid kan u helpen uw eerste echte gebruikers aan te trekken, vertrouwen op te bouwen en een product te vormen dat vanaf dag één aansluit bij uw target.
De beste functies van BetaList
- Maak verbinding met bèta-gebruikers en techfanaten die geïnteresseerd zijn in het testen van SaaS-producten en webtools
- Maak eenvoudige productpagina's om aanmeldingen te verzamelen en echte gebruiker input te krijgen
- Gebruik trending topics zoals apps, ontwikkelaarstools, AI-tools en projectmanagement om bij uw niche te passen
- Bereik een community die actief op zoek is naar nieuwe tools en nevenprojecten
- Krijg extra zichtbaarheid via de dagelijkse samenvatting en nieuwsbrief van BetaList
Limiet van BetaList
- Het meeste verkeer vindt plaats in de eerste paar dagen nadat een product de functie heeft gehad
- Niet elk product krijgt evenveel aandacht zonder extra promotie
- Beperkte betrokkenheid van de community in vergelijking met grotere lanceringsplatforms
Prijzen van BetaList
- Aangepaste prijzen
BetaList-beoordelingen en recensies
- G2: Onvoldoende beoordelingen
- Capterra: Niet genoeg beoordelingen
Wat gebruikers zeggen over BetaList
Deze Reddit-recensie is gedeeld:
In de eerste 10 dagen kwamen 209 bezoekers via BetaList op de productwebsite terecht en 53 van hen schreven zich in... Als eerste bezoekersaantal voor een nieuw product lijkt het volume mij vrij positief.
In de eerste 10 dagen kwamen 209 bezoekers via BetaList op de productwebsite terecht en 53 van hen schreven zich in... Als eerste bezoekersaantal voor een nieuw product lijkt het volume mij vrij positief.
🎥 Bekijk: Hoe u uw volgende productlancering plant met een ClickUp-sjabloon:
2. Indie Hackers (het beste om de community te ondersteunen en om feedback van collega's te ontvangen)
Het ontwikkelen van een nieuw product, nevenproject of SaaS-tool kan eenzaam aanvoelen, vooral voor onafhankelijke oprichters die alleen werken. Zonder een betrokken community loop je gemakkelijk ideeën, verbindingen en waardevolle feedback mis die de lancering van succes vormen.
Indie Hackers lost dit op door oprichters een ruimte te bieden waar ze echte verhalen kunnen delen en van anderen kunnen leren.
Dit open netwerk helpt u early adopters te vinden, praktisch advies te krijgen en in verbinding te komen met potentiële klanten, terwijl u gemotiveerd blijft voor de lange termijn.
De beste functies van Indie Hackers
- Actieve forums waar onafhankelijke makers, ontwikkelaars en startups successen, mislukkingen en tips delen
- Toegang tot echte casestudy's van winstgevende nevenprojecten en technische producten
- Een ideeënbord voor directe betrokkenheid van de community en feedback op nieuwe ideeën
- Collega's ondersteunen om nieuwe tools te testen, te lanceren en op de markt te brengen
- Verhalen en interviews om je te inspireren voor je volgende stappen en je op de hoogte te houden
Limieten van Indie Hackers
- Geen directe 'lanceringspagina' zoals Product Hunt – meer discussie dan promotie
- Het kan even duren voordat u opvalt als u niet actief bent in de community
- Feedback hangt af van hoe veel je meedoet en bijdraagt
Prijzen van Indie Hackers
- Free
Beoordelingen en recensies van Indie Hackers
- G2: Onvoldoende beoordelingen
- Capterra: Niet genoeg beoordelingen
💡Pro-tip: Wilt u hulp bij het bedenken van een effectief abonnement voor de lancering van uw product? Maak u geen zorgen, ClickUp Brain, uw persoonlijke AI-assistent, kan u helpen.
3. Reddit (het beste voor nichegemeenschappen en onbewerkte feedback van gebruikers)
Veel startups en onafhankelijke makers onderschatten Reddit, maar de juiste post in de juiste subreddit kan enorm veel verkeer genereren zonder dat het een cent kost.
In tegenstelling tot drukke lanceringssites biedt Reddit het voordeel dat u verbinding kunt maken met uw target op hun favoriete locaties, zoals r/SideProject voor indie-ideeën, r/Entrepreneur voor oprichters of r/InternetIsBeautiful voor slimme techproducten.
Als je het klaar aanpakt, helpt Reddit je om ruwe, ongefilterde feedback te verzamelen, early adopters aan te trekken en vertrouwen op te bouwen op een manier die gepolijste lanceringspagina's alleen niet kunnen.
Beste functies van Reddit
- Maak verbinding met early adopters in gerichte subreddits.
- Test ideeën in het openbaar en krijg snel eerlijke, ongezouten feedback.
- Bereik gratis een enorm publiek voor technische producten als uw bericht aanslaat.
- Blijf zichtbaarheid behouden door middel van upvotes en actieve discussie-threads.
- Ontdek wat uw target echt wil voordat u meer tijd besteedt aan het ontwikkelen van uw product.
Limieten van Reddit
- Het is gemakkelijk om de communityregels te overtreden en berichten te laten verwijderen als u te hard aan zelfpromotie doet.
- Vereist onderzoek en geduld – het resultaat is afhankelijk van de juiste manier van posten.
- Betrokkenheid kan onvoorspelbaar en soms hard zijn.
Prijzen van Reddit
- Free
- Reddit Premium: $ 5,99/maand per gebruiker
Reddit-beoordelingen en recensies
- G2: 4,2/5 (meer dan 50 beoordelingen)
- Capterra: Niet genoeg beoordelingen
Wat gebruikers zeggen over Reddit
Deze G2-recensie vatte het als volgt samen:
Reddit is een uitstekend socialemediaplatform waar gebruikers lid kunnen worden van een community, content kunnen plaatsen en discussies kunnen voeren met andere gebruikers. Reddit maakt het gemakkelijk om een community te creëren of er lid van te worden en een verbinding te maken met gelijkgestemden.
Reddit is een uitstekend socialemediaplatform waar gebruikers lid kunnen worden van een community, content kunnen plaatsen en discussies kunnen voeren met andere gebruikers. Reddit maakt het gemakkelijk om een community te creëren of er lid van te worden en een verbinding te maken met gelijkgestemden.
4. AlternativeTo (het beste voor het vergelijken van software en het werven van overstappers)
Uw softwareproducten onder de aandacht brengen van mensen die al op zoek zijn naar alternatieven, is een slimme snelkoppeling om meer bezoekers te trekken en early adopters te vinden die klaar zijn om iets nieuws te proberen.
AlternativeTo rangschikt tools op basis van echte gebruiker-stemmen en beoordelingen, dus wanneer iemand op zoek is naar een alternatief voor een bekende app, kan uw nieuwe product naast meer gevestigde namen verschijnen.
Beste functies van AlternativeTo
- Verschijn direct naast grote concurrenten wanneer gebruikers op zoek zijn naar betere opties.
- Bereik een grote, actieve community die software wil vergelijken en nieuwe SaaS-producten wil ontdekken.
- Gebruik echte gebruikerrecensies en stemmen om vertrouwen op te bouwen en potentiële klanten aan te trekken.
- Profiteer van stabiel organisch verkeer terwijl mensen op zoek zijn naar betere tools.
- Blijf relevant met crowdsourced ranglijsten en vernieuwde pagina's.
Limieten van AlternativeTo
- Het kost tijd om op te vallen als uw tool nog niet veel upvotes heeft.
- Geen klassiek lanceringsplatform, maar eerder nuttig voor voortdurende ontdekkingen dan voor grote aankondigingen.
- Limiet directe betrokkenheid: u bent afhankelijk van bezoekers die doorklikken naar uw website.
Prijzen van AlternativeTo
- Free
AlternativeTo-beoordelingen en recensies
- G2: Niet genoeg beoordelingen
- Capterra: Niet genoeg beoordelingen
5. BetaPage (het meest geschikt om startups te presenteren aan early adopters en bètatesters)
Een paar jaar geleden lanceerden Ray-Ban en Meta een slimme bril genaamd Ray-Ban Stories. Het idee klonk futuristisch: een bril waarmee je foto's en video's kunt maken met verborgen camera's. De lancering slaagde er echter niet in om een verbinding te leggen met echte kopers.
Minder dan 10% van de voorraad werd verkocht en meer dan 13% werd geretourneerd, wat bewijst hoe een nieuw product kan worstelen wanneer het zijn target mist en echte feedback overslaat.
BetaPage helpt onafhankelijke makers en startups deze fout te vermijden door nevenprojecten, SaaS-producten en technische tools op een lijst te vermelden waar early adopters daadwerkelijk op zoek zijn naar nieuwe ideeën. Het helpt u bèta-gebruikers aan te trekken, waardevolle feedback te verzamelen en uw pitch te testen lang voordat een groot product wordt gelanceerd.
De beste functies van BetaPage
- Leg uw softwareproducten of apps, of ze nu in ontwikkeling zijn, in privé-bèta zijn of live zijn, op in een lijst.
- Bereik een community van startup-liefhebbers, bèta-bètatesters en ideeënjagers.
- Krijg upvotes en nieuwsbrieffuncties die vroege bezoekers naar uw productpagina's leiden.
- Meet de werkelijke rente en vorm uw pitch voordat u geld uitgeeft aan een grotere lancering.
- Verzamel nuttige inzichten om uw roadmap te verbeteren en vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten.
Limiet van BetaPage
- De kwaliteit van aanmeldingen kan wisselend zijn als uw niche te breed is.
- Werkt het beste in combinatie met andere alternatieven voor Product Hunt om voldoende tractie te krijgen.
- Minder geschikt voor volledig gelanceerde software die geen bèta nodig heeft.
Prijzen van BetaPage
- Free
BetaPage-beoordelingen en recensies
- G2: Niet genoeg beoordelingen
- Capterra: Niet genoeg beoordelingen
6. Launching Next (het beste voor gestage bekendheid en vroege tractie)
Uw start-up onder de aandacht brengen van echte gebruikers is vaak het moeilijkste onderdeel van een productlancering, vooral wanneer u nevenprojecten of niche-SaaS-producten ontwikkelt zonder een groot marketingbudget.
Met Launching Next kunt u dagelijks nieuwe startups en technische producten op een lijst zetten, waardoor uw idee onder de aandacht komt van duizenden lezers die op zoek zijn naar nieuwe tools om uit te proberen. Het is een eenvoudige manier om waardevolle feedback te verzamelen, een verbinding te maken met early adopters en uw momentum na de lanceringsdag vast te houden.
Lancering Volgende beste functies
- Maak van uw softwareproducten, tools en nieuwe projecten een functie, naast duizenden trending startups.
- Bereik een publiek van techfanaten, oprichters en potentiële bèta-gebruikers.
- Profiteer van dagelijkse bezoekers die op zoek zijn naar nevenprojecten en nieuwe tools om te testen.
- Optie om in de dagelijkse nieuwsbrief te worden geplaatst voor extra betrokkenheid van de community
- Eenvoudig verzendenproces met een duidelijk traject om als functie te worden benoemd
Lancering Volgende limieten
- Basislijsten krijgen mogelijk minder zichtbaarheid zonder extra promotie.
- Het verkeer hangt af van uw niche en hoe goed uw productpagina's opvallen.
- Werkt het beste in combinatie met andere alternatieven voor Product Hunt.
Lancering Volgende prijsstelling
- Free
- Upgrade: $ 99 (eenmalig)
Lancering Volgende beoordelingen en recensies
- G2: Niet genoeg beoordelingen
- Capterra: Niet genoeg beoordelingen
7. Starter Story (het beste om te leren van echte handboeken van oprichters)
Wist u dat Google zijn speciale podcast-app voor Amerikaanse gebruikers halverwege 2024 moest sluiten omdat het niet genoeg publiek wist te trekken?
Ondanks dat Google Podcasts een wereldwijd merk achter zich heeft, wist het slechts voor ongeveer 4% van de wekelijkse luisteraars in de VS de eerste keuze te worden, terwijl YouTube meer dan 23% aantrok. Een zwakke lancering en een onduidelijke markt kunnen zelfs het meest innovatieve product of bedrijf ervan weerhouden om succesvol te zijn.
Starter Story bestaat om deze reden: het helpt oprichters deze blinde vlekken te vermijden door hen duizenden echte, gedetailleerde voorbeelden te geven van productlanceringsstrategieën en hoe oprichters hun volgende onderneming tot een succes kunnen maken.
De beste functies van Starter Story
- Leer van meer dan 4.400 casestudy's van oprichters uit verschillende sectoren en met verschillende bedrijfsmodellen.
- Krijg toegang tot diepgaande rapportage en onderzoeken om trends en winstgevende hiaten te ontdekken.
- Word lid van een actieve community van oprichters voor feedback van collega's en praktisch advies.
- Gebruik sjablonen en tools om sneller van idee naar lancering te gaan.
- Volg gespecialiseerde cursussen over Lean SEO, e-mailmarketing en solopreneur-systemen.
Limieten van Starter Story
- Hoge lidmaatschapskosten vooraf kunnen moeilijk zijn voor startende ondernemers.
- Omzetcijfers zijn door de klant zelf gerapporteerd en worden niet altijd onafhankelijk geverifieerd.
- Sommige verhalen kunnen inspirerender zijn dan stap-voor-stap, uitvoerbare acties.
- De diepgang van de community en de ervaring om iets te ondersteunen variëren per onderwerp en gebruiker.
Prijzen voor startersverhalen
- Aangepaste prijzen
Starter Story-beoordelingen en recensies
- G2: Niet genoeg beoordelingen
- Capterra: onvoldoende beoordelingen
8. Betafy (het beste voor het koppelen van startups aan bèta-gebruikers)
Wanneer u iets nieuws lanceert, is er niets pijnlijker dan stilte. Zonder een betrokken groep vroege testers is het gemakkelijk om bugs over het hoofd te zien, momentum te verliezen of iets te bouwen dat niemand echt wil.
Betafy pakt dit probleem aan door startups rechtstreeks in verbinding te brengen met echte bèta-gebruikers die graag producten testen en feedback delen. Het is een eenvoudige manier om problemen op te sporen, inzichten te verzamelen en loyaliteit op te bouwen voordat u live gaat.
De beste functies van Betafy
- Maak contact met een community van bèta-bètatesters en early adopters.
- Krijg feedback die u helpt problemen op te lossen voordat u een bredere lancering uitvoert.
- Gebruik het platform om testers te vinden voor apps, SaaS en nieuwe digitale producten.
- Presenteer uw start-up in een speciale ontdekkingsruimte.
- Combineer gebruikeronderzoek en leadgeneratie op één plek
Limieten van Betafy
- De kwaliteit van de feedback is afhankelijk van hoe actief uw bètatesters zijn.
- Kleinere community in vergelijking met grotere lanceringsplatforms
- Limiet ingebouwde promotiemogelijkheden buiten bèta
Prijzen van Betafy
- Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Betafy
- G2: Niet genoeg beoordelingen
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
9. G2 (het beste voor het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardige validatie van de gebruiker)
Zelfs de slimste productlanceringen kunnen mislukken als nieuwe kopers geen vertrouwen hebben in wat u hebt gebouwd. Het is één ding om uw SaaS- of techproducten te promoten op Product Hunt, maar het is iets heel anders om concreet bewijs te leveren van echte klanten.
G2 lost dit probleem op door uw software een zichtbare, betrouwbare ruimte te bieden voor geverifieerde beoordelingen. Dit maakt het gemakkelijker om early adopters voor u te winnen, uzelf te vergelijken met grote concurrenten en waardevolle feedback om te zetten in geloofwaardigheid die ook na de lanceringsdag nog lang blijft bestaan.
Beste functies van G2
- Verzamel authentieke beoordelingen van echte klanten om vertrouwen op te bouwen bij uw target
- Presenteer uw product naast dat van concurrenten, zodat kopers software direct kunnen vergelijken
- Gebruik de badges en vertrouwenssignalen van G2 op uw website om conversies te stimuleren
- Maak gebruik van een grote community van professionals die delen wat werkt en wat niet werkt
- Trek stabiel organisch verkeer aan van kopers die op zoek zijn naar nieuwe tools en SaaS-producten
Limieten van G2
- Het kan tijd en moeite kosten om voldoende hoogwaardige beoordelingen te verzamelen
- Concurrerende lijsten kunnen hoger scoren als ze meer beoordelingen of grotere marketingbudgetten hebben
- Beoordelingen zijn openbaar, dus negatieve feedback kan uw score beïnvloeden als u hier niet goed mee omgaat
G2-prijzen
- Free
G2-beoordelingen en recensies
- G2: Niet genoeg beoordelingen
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
Wat gebruikers zeggen over G2
Deze G2-recensie werd gedeeld:
G2.com is mijn favoriete platform geworden wanneer ik nieuwe software moet evalueren of tools moet vergelijken. Ik gebruik het vaak, soms wel meerdere keren per week, omdat het ongelooflijk eenvoudig te navigeren is en me tijd bespaart tijdens het besluitvormingsproces.
G2.com is mijn favoriete platform geworden wanneer ik nieuwe software moet evalueren of tools moet vergelijken. Ik gebruik het vaak, soms meerdere keren per week, omdat het ongelooflijk eenvoudig te navigeren is en me tijd bespaart tijdens het besluitvormingsproces.
10. Capterra (het beste om zakelijke kopers te bereiken en B2B-software te presenteren)
De 'Just Walk Out'- kassatechnologie van Amazon leek futuristisch toen deze werd gelanceerd, maar miste wat klanten echt belangrijk vonden: besparingen zien, bonnen bijhouden en producten in realtime vinden.
Het is een herinnering dat zelfs baanbrekende lanceringen mislukken als ze niet aansluiten bij wat echte gebruikers willen.
Capterra helpt u deze valkuil te vermijden door uw software in verbinding te brengen met kopers die vertrouwen op peer reviews en vergelijkingen voordat ze een toewijzing doen. Het is een van de gemakkelijkste manieren om uw tool onder de aandacht te brengen van bedrijven die actief op zoek zijn naar oplossingen zoals die van u.
Beste functies van Capterra
- Help zakelijke kopers tools te vergelijken met geverifieerde recensies van gebruikers
- Presenteer gedetailleerde pagina's die vertrouwen en transparantie wekken
- Bied op categorieën om onder de aandacht te komen van besluitvormers in uw niche
- Verzamel en benadruk authentieke feedback van gebruikers om uw geloofwaardigheid te bewijzen
- Onderscheid u van concurrenten die kopers al hebben bekeken
Limieten van Capterra
- Het publiceren van recensies kan voor sommige leveranciers traag of inconsistent zijn
- De kwaliteit van het ondersteunen bij geschillen over beoordelingen kan variëren
- Om bovenaan de lijst te blijven staan, is vaak een extra budget nodig voor pay-per-click-advertenties
Prijzen van Capterra
- Free
Capterra-beoordelingen en recensies
- G2: 3,8/5 (meer dan 130 beoordelingen)
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
Wat gebruikers zeggen over Capterra
Deze G2-recensie werd gedeeld:
Capterra is een enorm platform met veel gedetailleerde recensies van software. Capterra heeft een zeer gebruiksvriendelijke interface. Ik gebruik Capterra graag omdat ik bij een financieel bedrijf werk en we voor een soepele organisatie verschillende soorten software nodig hebben, zoals voor data-analyse, videoconferenties, enz.
Capterra is een enorm platform met veel gedetailleerde recensies van software. Capterra heeft een zeer gebruiksvriendelijke interface. Ik gebruik Capterra graag omdat ik bij een financieel bedrijf werk en we voor een soepele organisatie verschillende soorten software nodig hebben, zoals voor data-analyse, videoconferenties, enz.
📖 Lees ook: Hoe bouw je een productontwikkelingsproces op?
11. SaaSWorthy (het beste voor onpartijdige softwareselecties)
Een slechte softwarekeuze kan budget verspillen, tijd kosten en de groei vertragen nog voordat uw team aan de slag is gegaan.
Met duizenden opties beschikbaar in elke categorie, leidt het uitsluitend vertrouwen op intuïtie vaak tot ongunstige resultaten. SaaSWorthy pakt deze uitdaging aan door meer dan 75.000 softwareproducten bij te houden en ze te rangschikken met duidelijke SW-scores, zodat u slimmer kunt selecteren en vergelijken wat echt belangrijk is.
De beste functies van SaaSWorthy
- Blijf bij meer dan 75.000 tools in meer dan 600 softwarecategorieën
- Gebruik de SW-score om producten te vergelijken op basis van populariteit, tevredenheid en momentum
- Bekijk geverifieerde gebruiker-beoordelingen en gedetailleerde prijs-informatie naast elkaar
- Ontvang samengestelde lijsten, zoals de beste tools voor leveranciersbeheer of personeelstraining
- Bekijk citaten van echte gebruikers die de voor- en nadelen en praktijkvoorbeelden toelichten
Beperkingen van SaaSWorthy
- Sommige categorieën zijn uitgebreider dan andere
- Advies is gratis, maar niet zo persoonlijk als dat van een betaalde consultant
- Lijsten kunnen overweldigend zijn voor niche-industrieën
SaaSWorthy-prijzen
- Free
SaaSWorthy-beoordelingen en recensies
- G2: Niet genoeg beoordelingen
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
Extra handige tools
Als u op zoek bent naar meer manieren om uw product onder de aandacht te brengen van vroege gebruikers en communities buiten Product Hunt, zijn hier drie geweldige alternatieven die het overwegen waard zijn.
Hoe ClickUp u helpt bij uw productlanceringen
Als je op Product Hunt of soortgelijke platforms wordt vermeld, kun je een dag lang de aandacht trekken, maar dat is slechts een onderdeel van het lanceren van een product dat mensen echt willen hebben en blijven gebruiken.
Elke lancering bestaat uit tal van componenten, en dit is waar ClickUp het verschil maakt voor u en uw team.
Hoewel ClickUp geen directe advertentiesite is zoals Product Hunt, biedt het productteams 's werelds eerste Converged AI Workspace. Hiermee kunnen ze productlanceringen beheren, feedback verzamelen en een community rond hun product opbouwen met behulp van de robuuste functies voor projectmanagement, documentatie en samenwerking. Laten we ze samen verkennen 🚀
Taakbeheer voor lanceringschecklists en tijdlijnen
Voor elke lancering kunnen productmanagers grote doelen opsplitsen in kleinere taken op een checklist voor productlanceringen, deadlines instellen, eigenaren toevoegen en afhankelijkheden in kaart brengen.
Wanneer uw ontwerper, bijvoorbeeld, mockups heeft voltooid, kan ClickUp-taak het ontwikkelteam automatisch waarschuwen dat het tijd is om te gaan bouwen.
Hier volgt een korte handleiding voor het prioriteren van taken met ClickUp:
Documenten en wiki's voor productdocumentatie en persmappen
Naarmate uw project vorm krijgt, heeft uw team een betrouwbare bron van informatie nodig. ClickUp Docs en wiki's maken dat mogelijk. U kunt gedetailleerde productspecificaties opstellen, uw persmap uploaden en elk document rechtstreeks aan taken koppelen. Als uw marketeer de nieuwste productbeschrijving moet controleren, weet hij precies waar hij die kan vinden.
Dit is wat Zel Crampton te zeggen heeft over ClickUp:
Ik herinner me dat we begin 2021 een hele reeks producten probeerden te lanceren. We misten deadlines, we hadden problemen. Mensen communiceerden niet met elkaar. We wisten niet wie er beslissingen moest nemen. We hebben een paar slimme mensen aangenomen, maar ik zou zeggen dat ClickUp een soort ruggengraat is geweest voor de werking van het bedrijf, met name voor geweldige werkstroom.
Ik herinner me dat we begin 2021 een hele reeks producten probeerden te lanceren. We misten deadlines, we hadden problemen. Mensen communiceerden niet met elkaar. We wisten niet wie er beslissingen moest nemen. We hebben een paar slimme mensen aangenomen, maar ik zou zeggen dat ClickUp een soort ruggengraat is geweest voor de werking van het bedrijf, met name voor geweldige werkstroom.
Geïntegreerde feedbackverzameling via opmerkingen en formulieren
Zonder de juiste feedback kan uw product nooit zijn beste versie worden. Met ClickUp Formulieren kunt u binnen enkele minuten inzichten van bèta-testers of bugrapporten verzamelen.
Zodra de feedback binnenkomt, wordt deze omgezet in taken voor ontwikkelaars of QA, met opmerkingen en bijlagen.
U kunt zelfs de functie 'Opmerkingen toewijzen' van ClickUp gebruiken om feedback voor teamgenoten rechtstreeks in ClickUp Docs, taken of feedbackthreads achter te laten. Op deze manier is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor de volgende stap en kan iedereen precies zien waar de feedback vandaan komt en wat er vervolgens moet gebeuren.
Samenwerkingstools voor marketing-, ondersteunings- en ontwikkelingsteams
Om deze werkstroom gaande te houden, moet uw agenda zich aanpassen aan veranderingen. De AI-kalender van ClickUp neemt u hier het zware werk uit handen. Als uw lanceringsdatum verschuift of een mijlpaal verandert, plant de agenda automatisch taken opnieuw in, blokkeert hij focusuren en houdt hij vergaderingen georganiseerd.
Het synchroniseert met uw Google Agenda of Outlook-kalender, zodat uw dag altijd uw echte prioriteiten weerspiegelt.
🎥 Bekijk: Til uw bedrijf naar een hoger niveau met ClickUp, net als Vela Bikes
Bonus: als u het vervelend vindt om te schakelen tussen uw werkruimte en uw communicatietool, dan biedt ClickUp ook hiervoor een oplossing met ClickUp Chatten. Op deze manier blijven al uw taken, projecten en werk contextueel.
Onze meest recente waardering voor de collaboratieve impact van ClickUp was tijdens het werk aan een contentplan voor een productlancering. We konden een contentopslagplaats bouwen en onderhouden met behulp van de docs-tool, die een hiërarchische structuur, collaboratieve bewerking en krachtige insluitingsfuncties omvatte.
Onze meest recente waardering voor de collaboratieve impact van ClickUp was tijdens het werk aan een contentplan voor een productlancering. We konden een contentopslagplaats bouwen en onderhouden met behulp van de docs-tool, die een hiërarchische structuur, collaboratieve bewerking en krachtige insluitingsfuncties omvatte.
Voor productteams die ClickUp gebruiken, betekent het systeem dat wanneer de lanceringsdag nadert, iedereen wil weten hoe de zaken ervoor staan. ClickUp Dashboards maken dit eenvoudig. Bouw een dashboard met realtime weergaven van de voortgang van sprints, openstaande bugs, marketinggereedheid en alle belangrijke KPI's.
Sjablonen voor websiteontwikkeling en lanceringsplanning
Wilt u uw werk vereenvoudigen? De sjablonen voor productlanceringen van ClickUp maken uw gebruikelijke processen een stuk eenvoudiger. U kunt gebruikmaken van een sjabloon voor een productroadmap, productbriefing of release notes in plaats van zelf een sjabloon te maken.
Met de sjabloon voor de productlanceringschecklist van ClickUp kunt u bijvoorbeeld eenvoudig alle taken, tijdlijnen en middelen in kaart brengen die nodig zijn voor een soepele lancering.
Met deze sjabloon heeft uw team één plek om de voortgang in realtime te plannen, bij te houden en bij te werken. Van het coördineren van taken tot het informeren van iedereen: met deze handige checklist-sjabloon kunt u uw productlancering eenvoudig beheren.
Maak alles met ClickUp automatisering en integraties tot een verbinding
ClickUp doet meer dan alleen uw team beheren.
U kunt ClickUp ook integreren met uw bestaande tools, zodat ontwerpbestanden in Figma, pull-aanvragen in GitHub en gesprekken in Slack allemaal op één plek staan. Dat betekent minder schakelen tussen tabbladen en geen zoektocht meer naar updates die verspreid zijn over verschillende tools.
Ten slotte blijven al die bewegende delen dankzij automatisering synchroniseren. ClickUp Automatisering kan automatisch taken van het ene team naar het andere overdragen, statussen wijzigen wanneer het werk klaar is en eigenaren een herinnering sturen aan naderende deadlines.
ClickUp maakt productlanceringen effectief
Het op de markt brengen van een nieuw product is een van de meest opwindende maar complexe uitdagingen waarmee een team te maken kan krijgen. Hoewel platforms zoals Product Hunt een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van vroege tractie, zijn ze geen allesomvattende oplossing.
Om een echt opvallende lancering te realiseren, moet u uw lanceringsplatform koppelen aan een tool die u helpt bij het plannen van elke stap.
ClickUp is precies daarvoor ontwikkeld. ClickUp brengt al uw componenten samen, van taken en tijdlijnen tot feedback, content, samenwerking en automatisering, zodat uw productlanceringen een maximale impact hebben.
Klaar om uw volgende lancering te vereenvoudigen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp.