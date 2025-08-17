Top 8 FogBugz-alternatieven voor het bijhouden van bugs en agile projectmanagement

Zit u vast aan een bug tracker die langzamer werkt dan uw Sprint?

Als de verouderde interface en onhandige werkstromen van FogBugz uw agile team tegenhouden, bent u niet de enige. Softwareontwikkeling vereist tegenwoordig realtime samenwerking, een intuïtief ontwerp en tools die uw proces daadwerkelijk versnellen in plaats van vertragen.

U hebt een flexibel platform voor projectmanagement nodig dat bug tracking, user stories, Sprint planning, code reviews en cross-functionele samenwerking ondersteunt, zonder gedoe.

Deze FogBugz-alternatieven zijn ontworpen voor goed presterende ontwikkelteams die sneller en slimmer willen werken.

Laten we eens kijken naar de beste tools waarmee u problemen en taken met minder wrijving en veel meer kracht kunt bijhouden.

Gratis FogBugz-alternatieven in één oogopslag

Hier zijn de beste alternatieven voor FogBugz voor verschillende werkstromen en teamstructuren:

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Particulieren, kleine bedrijven, agentschappen en ondernemingen die behoefte hebben aan alles-in-één agile projectmanagement en teamsamenwerking Aanpasbare weergaven, AI-assistentie, Sprint-grafieken, sjablonen, realtime dashboards, teamsamenwerking, automatisering Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Jira Grote ondernemingen en softwareontwikkelingsteams die op zoek zijn naar het bijhouden van bugs en problemen Kanban-borden, flexibele rapportage, aanpasbare werkstromen, bijhouden van problemen en bugs, integratie van ontwikkelaarstools Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7,53 per gebruiker per maand YouTrack Agile teams en solo-ontwikkelaars die problemen moeten bijhouden en agile werkstromen nodig hebben Agile boards (Scrum, Kanban), slim zoeken, tijdregistratie, rapportage, AI-assistentie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 4,40/gebruiker/maand Lineair Moderne softwareteams die behoefte hebben aan gestroomlijnd Sprint-beheer en het bijhouden van problemen Cycli en projecten, roadmaps, problemen bijhouden (bugs, functies, taken), toetsenbordgericht ontwerp, lineaire AI, GitHub-integratie, Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 8/gebruiker/maand (jaarlijkse facturering) Zoho BugTracker Softwareontwikkeling- en testteams die gebruikmaken van het Zoho-ecosysteem Bugverzending, aanpasbare velden en werkstromen, rapportage, automatisering, tijdregistratie, ingebouwde chat, bestanden delen, SLA-beheer Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 3/gebruiker/maand (jaarlijkse facturering) GitLab DevOps-teams die op zoek zijn naar end-to-end beheer van de softwareontwikkelingscyclus Broncode beheer (Git opslagplaatsen), CI/CD pijplijnen, problemen bijhouden, epics, roadmaps, Kanban borden, veiligheid scannen (SAST, DAST), GitLab Duo Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29/gebruiker/maand (jaarlijkse facturering) Backlog Softwareontwikkeling project teams die op zoek zijn naar Sprint planning en team samenwerking tools Taakbeheer, bug tracking, Gantt-grafieken, burndown-grafieken, Git- en SVN-opslagplaatsen, wiki's, bestanden delen, Kanban-borden Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 35/maand Trello Individuen en teams die een eenvoudige, visuele manier nodig hebben om taken en projecten te organiseren met behulp van Kanban-achtige borden Borden, lijsten, kaarten, checklists, bijlagen, power-ups, automatisering (Butler), sjablonen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 5/gebruiker/maand (jaarlijkse facturering)

Waarom kiezen voor FogBugz-alternatieven?

Hoewel FogBugz teams goed heeft gediend voor het bijhouden van bugs, vinden veel gebruikers de beperkingen ervan frustrerend. Het is een beetje zoals vandaag de dag een vaste telefoon gebruiken: het werkt, maar je mist zoveel moderne mogelijkheden.

Hier zijn enkele tekortkomingen van de tool voor het bijhouden van problemen:

Verouderde interface : Het verouderde ontwerp van FogBugz mist moderne : Het verouderde ontwerp van FogBugz mist moderne agile dashboards , intuïtieve navigatie en snelkoppelingen, waardoor het voor teams moeilijker is om efficiënt te werken. De interface voelt ouderwets aan en mist de gepolijste, gebruiksvriendelijke ervaring van moderne tools

Beperkt integratie-ecosysteem : Hoewel Fogbugz verbinding maakt met versiebeheersystemen zoals Git, biedt het niet het brede app-ecosysteem (Slack, Google Workspace, CI/CD, cloudopslag, enz.) dat moderne tools wel bieden

Ontbrekende agile essentials : Hoewel FogBugz beschikt over basisfuncties : Hoewel FogBugz beschikt over basisfuncties voor sprintplanning , story points en burndown-grafieken, biedt het geen geautomatiseerd bijhouden van snelheid, AI-gestuurde ticketroutering, teamoverschrijdende portfolio-weergaven of aanpasbare agile werkstromen

Duur voor wat je krijgt : De prijs per gebruiker loopt snel op, vooral wanneer andere tools meer functies bieden tegen lagere kosten of zelfs gratis

Zwakke rapportage en analyse: Beperkte ondersteuning voor aangepaste rapporten en minimale zichtbaarheid van de voortgang van Sprints, bugtrends of teamprestaties

🧠 Leuk weetje: Herinnert u zich nog Y2K, de millenniumbug waardoor iedereen dacht dat alle computers op 1 januari 2000 zouden crashen? Terwijl de wereld gewoon doordraaide, werd FogBugz in datzelfde jaar geboren. Dat betekent dat het al bestaat sinds floppy disks nog in gebruik waren! In tech-jaren is dat praktisch prehistorisch. En net als software uit het Y2K-tijdperk begint FogBugz zijn leeftijd te vertonen, vooral voor moderne ontwikkelteams die snellere, flexibelere tools voor het bijhouden van bugs nodig hebben.

De beste FogBugz-alternatieven voor agile teams

Waarom bugs verhelpen met onhandige tools als u met geweldige oplossingen met geavanceerde functies veel meer kunt doen? Hier zijn de beste FogBugz-alternatieven voor agile probleembeheer en projectmanagement voor ontwikkelingsteams.

1. ClickUp (het beste voor end-to-end agile projectmanagement)

Probeer ClickUp nu Stroomlijn uw volledige engineering-werkstroom – van roadmap tot release – met ClickUp voor softwareteams en lever sneller, allemaal vanuit één centrale ruimte

Als u op zoek bent naar een modern, schaalbaar en zeer collaboratief alternatief voor FogBugz voor uw ontwikkelingsteam, dan hebben wij iets voor u.

ClickUp, uw alles-in-één app voor werk, is ontworpen voor agile teams, ontwikkelaars en productmanagers die problemen willen bijhouden, projecten willen beheren en willen samenwerken binnen één platform.

Met ClickUp voor softwareteams kunt u snel bugs of gebruikersverhalen vastleggen, toewijzen en prioriteren. Met aanpasbare statussen, velden en sjablonen kunnen teams de werkstroom aanpassen aan elk softwareontwikkelingsproces

Geef uw backlog duidelijk prioriteit met ClickUp voor Agile Teams — gebruik aangepaste velden en formules om afwegingen te maken en slimmere productbeslissingen te nemen

Met ClickUp voor agile teams kunnen softwareontwikkelaars en ingenieurs efficiënte, flexibele werkstromen bouwen (Scrum-borden, Kanban-banen of een mix die echt werkt voor uw team) om projecten op gang te houden en teams op één lijn te houden.

Werk slimmer met AI en automatisering

De krachtige AI- en automatiseringsfuncties van ClickUp elimineren druk werk, zodat uw team zich kan concentreren op het bouwen.

Automatiseer uw backlog en ontvang AI-suggesties met ClickUp Brain

ClickUp Brain wijst automatisch tickets toe, werkt sprints en taken bij, verfijnt uw backlog en zet zelfs retro's, PRD-reviews en Slack-chats om in uitvoerbare taken met duidelijke eigenaren en volgende stappen. En alles blijft verbonden: pull-aanvragen, bestanden en projectlinks verschijnen precies waar u ze nodig hebt, zodat uw team nooit in het ongewisse blijft.

Met ClickUp Automations worden repetitieve acties zoals het toewijzen van bugs, het bijwerken van statussen en het informeren van belanghebbenden direct uitgevoerd, waardoor uw werkstroom efficiënt blijft en uw team op één lijn blijft.

Blijf op de hoogte van elke sprint met ClickUp Sprints: pas punten aan, houd de voortgang bij per toegewezen persoon en beheer de werklast op uw manier, allemaal in één weergave

Sprintbeheer eenvoudig gemaakt

De ClickUp Sprints-module is speciaal ontwikkeld voor agile teams om de voortgang bij te houden, te zien wat er geblokkeerd is en sprint-backlogs te beheren, allemaal op één plek.

Plan uw Sprints effectief met story point-schattingen en tijdlijnen

Blijf flexibel door abonnementen aan te passen op basis van de capaciteit van het team en taken snel te verschuiven tussen Sprints

Bespaar tijd op rapportage met dagelijkse stand-ups en taakupdates die automatisch worden gegenereerd met AI

Houd de voortgang in de gaten met Sprint Dashboard -kaarten zoals Sprint Velocity, Sprint Burndown en Sprint Burnup-rapporten

U kunt ClickUp Autopilot Agents ook configureren om projectactiviteiten of sprints te monitoren en te rapporteren voor specifieke triggers, zoals de voltooiing van taken, updates van probleemstatussen of nieuwe bugrapporten.

Flexibel projectmanagement voor elk team

ClickUp is niet alleen voor softwareteams. Projectmanagementteams kunnen complexe werkstromen beheren met taakafhankelijkheden, subtaken en checklists, waardoor blokkades gemakkelijk te herkennen zijn.

Interactieve Gantt-grafieken en een keuze uit meer dan 15 weergaven, zoals lijst, Kanban, kalender en tijdlijn, vereenvoudigen de coördinatie tussen verschillende functies. Houd belanghebbenden op de hoogte via gedetailleerde rapportage met aanpasbare ClickUp-dashboards.

Beheer complexe projecten, plan en visualiseer project tijdlijnen en coördineer cross-functioneel werk met ClickUp voor projectmanagement teams

Van start-ups tot grote ondernemingen, de flexibele architectuur van ClickUp kan moeiteloos worden geschaald om alles te ondersteunen, van kleine agile teams tot wereldwijd verspreide engineeringteams.

De beste functies van ClickUp

Automatiseer backlogs, breng inzichten naar de oppervlakte en zet gesprekken om in uitvoerbare taken met ClickUp Brain

Integreer met GitHub, GitLab, Bitbucket en andere ontwikkelaarstools om toewijzingen, pull-aanvragen en codebeoordelingen rechtstreeks aan taken te koppelen

Pas taakgegevens aan met behulp van aangepaste velden voor het bijhouden van bugs, functieverzoeken en ontwikkelingsfasen

Maak en onderhoud projectdocumentatie, wiki's, gebruikersverhalen en interne kennisbanken met de collaboratieve ClickUp Docs

Communiceer naadloos in realtime met de ingebouwde ClickUp-chat voor taken en projecten

Visualiseer en zet architectuur, retro's en werkstromen om in taken met behulp van ClickUp Whiteboards en Mindmaps

Houd de tijd bij die aan taken en projecten wordt besteed om ervoor te zorgen dat deze aansluiten bij de doelstellingen van het bedrijf

Beperkingen van ClickUp

Sommige gebruikers kunnen de uitgebreide functies in eerste instantie overweldigend vinden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Een G2-recensie luidt:

ClickUp is uiterst flexibel en gebruiksvriendelijk. Het stelt ons in staat om zowel Agile- als Waterfall-werkstromen gemakkelijk te beheren en perfect aan te passen aan de verschillende behoeften van elk team. Het platform is zeer intuïtief, snel te configureren en boordevol functies zoals dashboards, aangepaste velden, automatiseringen en meer. De bruikbaarheid springt er echt uit – zelfs niet-technische gebruikers kunnen snel aan de slag, waardoor de implementatie in alle afdelingen naadloos is verlopen.

ClickUp is uiterst flexibel en gebruiksvriendelijk. Het stelt ons in staat om zowel Agile- als Waterfall-werkstromen gemakkelijk te beheren en perfect aan te passen aan de verschillende behoeften van elk team. Het platform is zeer intuïtief, snel te configureren en boordevol functies zoals dashboards, aangepaste velden, automatiseringen en meer. De bruikbaarheid springt er echt uit – zelfs niet-technische gebruikers kunnen snel aan de slag, waardoor de implementatie in alle afdelingen naadloos is verlopen.

🧠 Leuk weetje: Het woord "Scrum" in agile komt niet uit de technologie, maar uit het rugby! Net zoals spelers zich bij elkaar hopen en de bal samen naar voren bewegen, werken Scrum-teams nauw samen om projecten in beweging te houden. Agile heeft de naam geleend om teamwork, momentum en snelle besluitvorming te benadrukken.

2. Jira (het beste voor het plannen en bijhouden van softwareontwikkeling)

via Jira

Jira is een volwaardig platform dat is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van moderne softwareontwikkelingsteams. Jira is ontworpen door Atlassian met flexibele werkstromen als kern en helpt teams om alle bewegende delen in de gaten te houden, van Sprint-planning en backlog-grooming tot het bijhouden van bugs en het verzenden van releases.

Jira kan diep worden geïntegreerd met de tools die ontwikkelaars al gebruiken. Van source control platforms zoals GitHub en Bitbucket tot CI/CD tools en testsuites, Jira fungeert als een centrale command hub, die updates en context uit uw hele tech stack verzamelt.

In tegenstelling tot verouderde tools zoals FogBugz biedt Jira een veel modernere, schaalbare en aanpasbare ervaring.

De beste functies van Jira

Gebruik geavanceerde probleemtypen zoals epics, bugs en user stories die zijn afgestemd op agile ontwikkeling

Automatiseer repetitieve taken met aangepaste regels om problemen automatisch te sluiten of tickets opnieuw toe te wijzen

Integreer diepgaand met Bitbucket, GitHub en CI/CD-tools voor volledige zichtbaarheid, van code tot implementatie

Plan sprints, werk backlogs bij en houd mijlpalen bij met ingebouwde agile sjablonen en roadmaps

Maak gebruik van AI-aangedreven functies om problemen samen te vatten, content te genereren en intelligente suggesties te krijgen

Beperkingen van Jira

De eerste installatie en configuratie kan overweldigend aanvoelen in vergelijking met sommige Jira-alternatieven , vooral voor kleinere teams of nieuwe gebruikers

Prijzen van Jira

Free

Standaard: Vanaf $ 7,53/maand per gebruiker

Premium: Vanaf $ 13,53/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jira

G2 : 4,3/5 (meer dan 6500 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 15.200 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Gebruikt u al Jira, maar wilt u de flexibiliteit van ClickUp? U hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen: gebruik de Jira-importtool van ClickUp om uw problemen, projecten en werkstromen naadloos over te zetten. Het is snel, aanpasbaar en zorgt ervoor dat uw team zonder vertraging aan de slag kan.

3. YouTrack (het beste voor het bijhouden van problemen en agile werkstroombeheer)

via YouTrack

YouTrack is ideaal voor flexibel projectmanagement en het bijhouden van problemen. Het is ook zeer aanpasbaar, waardoor teams niet worden gedwongen om in starre werkstromen te werken.

U kunt alles aanpassen, van probleemvelden en werkstromen tot commando's en rapporten. De tool past zich aan uw manier van werken aan, niet andersom. Waar FogBugz alleen bugs bijhoudt zonder flexibiliteit en diepgang, ondersteunt YouTrack van JetBrains de volledige levenscyclus van softwareontwikkeling, van idee tot implementatie, met veel meer duidelijkheid en controle.

YouTrack is vooral aantrekkelijk voor teams die al hebben geïnvesteerd in het JetBrains-ecosysteem van ontwikkelaarstools.

De beste functies van YouTrack

Stel agile borden op met aanpasbare werkstromen voor Scrum, Kanban of hybride methoden

Gebruik slimme zoekfuncties en commando-gebaseerde updates om taken snel af te handelen

Houd de tijd rechtstreeks bij binnen taken om de inspanningen tijdens Sprints te monitoren

Maak aanpasbare rapporten en dashboards om de prestaties van uw team te visualiseren

Gebruik AI-gestuurde assistentie om discussies samen te vatten, antwoorden te genereren en taken aan te maken

Beperkingen van YouTrack

De gebruikersinterface kan overweldigend zijn voor mensen buiten de ontwikkel- of QA-teams

Hoewel krachtig, kan de query-taal voor geavanceerd zoeken een leercurve hebben

Prijzen van YouTrack

Free

Meer dan 11 gebruikers: $ 4,40/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van YouTrack

G2 : 4,3/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over YouTrack?

Een G2-recensie zegt:

Het beste aan YouTrack is de flexibiliteit en het vermogen om zich aan te passen aan verschillende werkstromen. Ik kan het aanpassen aan specifieke projectvolgprocessen, waardoor taakbeheer efficiënter en persoonlijker wordt.

Het beste aan YouTrack is de flexibiliteit en het vermogen om zich aan te passen aan verschillende werkstromen. Ik kan het aanpassen aan specifieke processen voor het bijhouden van projecten, waardoor taakbeheer efficiënter en persoonlijker wordt.

📖 Lees ook: De beste alternatieven en concurrenten voor YouTrack

4. Linear (het beste voor eenvoudige doorloop-, invoeg- en verwijderingsbewerkingen)

via Linear

Linear is speciaal ontwikkeld voor moderne product- en engineeringteams die minder tijd willen besteden aan het worstelen met tools en meer tijd aan het leveren van code.

Het blinkt uit in eenvoudige traversal-, invoeg- en verwijderingsoperaties, wat betekent dat het ongelooflijk eenvoudig is om door taken te navigeren, statussen bij te werken, werk toe te wijzen en irrelevante items te verwijderen of archiveren.

Met naadloze Git-integraties kunt u toewijzingen, PR's en vertakkingen automatisch synchroniseren met problemen. U krijgt ook cyclusgebaseerde planning (Linear's versie van sprints), ingebouwde snelheidsregistratie en krachtige automatisering die handmatige invoer vermindert.

Linear AI, de intelligente assistent, kan binnenkomende bugs automatisch triëren, probleembeschrijvingen opstellen en zelfs helpen bij het beheren van uw backlog door vergelijkbare problemen te identificeren.

Linear beste functies

Navigeer met een razendsnelle interface met snelkoppelingen voor elke actie

Automatiseer uw ontwikkelingssprints met Cycles, dat releases en backlogs voor u beheert

Beheer sprints, roadmaps en het bijhouden van problemen met ingebouwde werkstromen

Werk in realtime samen met naadloze GitHub/GitLab-integratie

Automatiseer het beheer van productbacklogs om het werk overzichtelijk, gefocust en uitvoerbaar te houden

Lineaire beperkingen

Het kan beperkt aanvoelen voor grootschalige ondernemingen of teams die afhankelijk zijn van uitgebreide aanpassingen

De rapportage functies zijn minder uitgebreid in vergelijking met meer op ondernemingen gerichte Linear alternatieven

Lineaire prijsstelling

Free

Basis: $10/maand per gebruiker

Business: $16/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Lineaire beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: Een dag uit het leven van een softwareontwikkelaar

5. Zoho BugTracker (het beste voor het bijhouden van bugs en het oplossen van problemen)

via Zoho BugTracker

In tegenstelling tot omvangrijkere platforms die alles tegelijk willen zijn, is Zoho BugTracker volledig gericht op het oplossen van problemen. Het biedt een overzichtelijke, intuïtieve interface die gemakkelijk te navigeren is, zelfs voor teams die geen tijd willen besteden aan het leren van weer een nieuw, te complex systeem.

Als onderdeel van het uitgebreide Zoho-ecosysteem is deze software voor het bijhouden van problemen een bijzonder logische keuze voor bedrijven die andere Zoho-applicaties gebruiken. Van het registreren van bugs en het toewijzen van eigendom tot het bijhouden van oplossingen en post-mortem analyses, alles is gestroomlijnd voor snelheid en duidelijkheid.

De AI-assistent van Zoho, Zia, kan helpen bij het genereren van rapporten en het bieden van inzichten op basis van uw projectgegevens. Teams kunnen ook aangepaste werkstromen definiëren die hun exacte buglevenscyclus weerspiegelen, regels instellen om automatisch waarschuwingen of acties te triggeren, en SLA's en tijdregistratie gebruiken om ervoor te zorgen dat niets door de mazen van het net glipt.

De beste functies van Zoho BugTracker

Configureer notificaties, afhankelijkheid van taken en herinneringen om de juiste mensen op het juiste moment op de hoogte te houden

Synchroniseer ontwikkelingsactiviteiten met GitHub- en Bitbucket-integraties binnen het Zoho-ecosysteem

Werk in realtime samen met uw team via chatten, forums en meer

Gebruik op rollen gebaseerde toestemmingen voor veilige, gerichte toegang

Houd de tijd bij die aan bugs wordt besteed en beheer Service Level Agreements (SLA's)

Beperkingen van Zoho BugTracker

Het ontbreekt aan diepere integraties voor grotere teams

Kan minder intuïtief zijn voor zeer complexe softwareprojecten

Prijzen van Zoho BugTracker

Free

Standaard: $ 4/maand per gebruiker

Premium: $ 8/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoho BugTracker

G2 : 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (170+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zoho BugTracker?

Een recensie op Capterra luidt:

Ik was op zoek naar software die ons helpt bij het rapporteren van bugs in de software die we ontwikkelen. Gelukkig vond ik de Zoho Bug Tracker, die erg handig en supergemakkelijk is voor ons.

Ik was op zoek naar software die ons helpt bij het rapporteren van bugs in de software die we ontwikkelen. Gelukkig vond ik de Zoho Bug Tracker, die erg handig en supergemakkelijk is voor ons.

📖 Lees ook: Agile tools voor projectmanagement

6. GitLab (het beste voor DevOps-platform en samenwerking)

via GitLab

Heb je een alles-in-één open-core DevOps-commandocentrum nodig? GitLab dekt alles, van planning en codering tot testen, veiligheid, implementatie en monitoring. Je kunt tests automatiseren, veiligheidsscans uitvoeren en eenvoudig implementeren met behulp van eenvoudige YAML-configuraties.

Bovendien, met ingebouwde ondersteuning voor Kubernetes en geïntegreerde tools, zoals SAST, DAST en afhankelijkheidsscanning, integreert GitLab veiligheid in uw pijplijn.

De AI-aangedreven mogelijkheden van het platform zijn gebundeld in GitLab Duo, dat teams gedurende de hele levenscyclus ondersteunt met discussiesamenvattingen en codesuggesties.

In tegenstelling tot FogBugz, dat voornamelijk een probleemtracker is, biedt GitLab uw hele team, van ontwikkelaars tot releasemanagers, één platform om samen te werken en sneller te leveren.

De beste functies van GitLab

Gebruik ingebouwde CI/CD-pijplijnen om implementaties te automatiseren en versnellen

Centraliseer uw code, problemen en documentatie in één enkele bron van waarheid

Houd werk bij met behulp van Issues en organiseer ze met Epics, Iterations en mijlpalen

Beheer goedkeuringen van samenvoegverzoeken en code reviews vanuit één ruimte

Integreer direct met robuuste veiligheidstests in uw DevOps-levenscyclus

Limieten van GitLab

Hoewel GitLab veel functies heeft, kan het voor nieuwe gebruikers complex aanvoelen en duurt de installatie erg lang, vooral voor kleinere teams die niet gewend zijn aan full-stack DevOps-tools

De volledige set functies, inclusief geavanceerde beveiliging, compliance en AI-mogelijkheden, is voorbehouden aan de betaalde premium-abonnementen

Prijzen van GitLab

Free

Premium: $29/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Ultimate: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van GitLab

G2 : 4,5/5 (840+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (1.180+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over GitLab?

Een G2-recensie luidt:

Wat ik het leukste vind, is dat GitLab versiebeheer, CI/CD, het bijhouden van problemen en projectmanagement samenbrengt in één tool. Ik vind het erg prettig hoe naadloos het is om van het schrijven van code naar het implementeren ervan te gaan, allemaal zonder het platform te verlaten. De ingebouwde CI/CD is eenvoudig in te stellen en de werkstroom voor samenvoegverzoeken helpt de kwaliteit van de code hoog te houden. Het kan soms een beetje traag aanvoelen, vooral bij grotere opslagplaatsen of complexere pijplijnen.

Wat ik het leukste vind, is dat GitLab versiebeheer, CI/CD, het bijhouden van problemen en projectmanagement samenbrengt in één tool. Ik vind het erg prettig hoe naadloos het is om van het schrijven van code naar het implementeren ervan te gaan, allemaal zonder het platform te verlaten. De ingebouwde CI/CD is eenvoudig in te stellen en de werkstroom voor samenvoegverzoeken helpt de kwaliteit van de code hoog te houden. Het kan soms een beetje traag aanvoelen, vooral bij grotere opslagplaatsen of complexere pijplijnen.

7. Backlog (het beste voor agile en scrum-methodologieën)

via Backlog

Als u agile of scrum-werkstromen gebruikt en tijdsregistratie samen met bugtracking nodig hebt, is Backlog van Nulab de juiste keuze. Het combineert functies voor projectmanagement met ontwikkelaarstools zoals ingebouwde Git- en SVN-opslagplaatsen, zodat uw team alles op één plek kan plannen, bijhouden en verzenden.

U vindt er ook sprint planning boards, burndown grafieken, mijlpaal bijhouden en ondersteuning voor story points en persoonlijke projecten. Bovendien houden realtime updates en threaded discussions iedereen op één lijn zonder rommel.

Beste functies van Backlog

Wijs taken en bugs toe aan teamleden, stel deadlines in en ontvang directe notificaties voor updates en verantwoordingsplicht

Werk organiseren door grote taken op te splitsen in gedetailleerde bovenliggende problemen en subtaak

Plan sprints flexibel met visuele Gantt-grafieken en Kanban-borden

Houd de voortgang bij en identificeer knelpunten met burndown-grafieken en uitgebreide rapportagetools

Maak wiki-pagina's voor interne documentatie en naadloze teamsamenwerking

Beperkingen van backlogs

Het heeft alleen basisfuncties voor rapportage en analyse, waardoor het voor datagestuurde teams moeilijk is om diepgaande inzichten te verkrijgen of geavanceerde rapporten te maken

U moet de tijd handmatig bijhouden, want er is geen ingebouwde widget voor tijdregistratie om automatisch uren te registreren

Prijzen voor Backlog

Free

Starter: $35/maand

Standaard: $ 100/maand

Premium: $175/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Backlog

G2 : 4,6/5 (meer dan 380 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (158+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Backlog?

Een G2-recensie luidt:

Ik gebruik deze tool voor bug tracking. Het helpt mij en mijn team om bugs snel te vinden en op te lossen. Voordat we deze tool gebruikten, gebruikten we Excel-sheets om bugs bij te houden. Maar dat kostte veel tijd en was soms verwarrend voor ontwikkelaars. Maar nu met deze tool wordt het eenvoudig en begrijpen ontwikkelaars het gemakkelijk. Het enige wat ik niet leuk vind, is hun mobiele app, die erg traag is.

Ik gebruik deze tool voor het bijhouden van bugs. Het helpt mij en mijn team om bugs snel te vinden en op te lossen. Voordat we deze tool gebruikten, gebruikten we Excel-sheets om bugs bij te houden. Maar dat kostte veel tijd en was soms verwarrend voor ontwikkelaars. Met deze tool is het nu eenvoudig en begrijpen ontwikkelaars het gemakkelijk. Het enige wat ik niet leuk vind, is hun mobiele app, die erg traag is.

📖 Lees ook: Beste samenwerkingstools voor softwareontwikkeling

8. Trello (het beste voor teamsamenwerking en taakbeheer)

via Trello

Op zoek naar geweldige software met een aanpasbare interface die taken en bugs even gemakkelijk kan bijhouden? Maak kennis met Trello, een zeer visuele, gebruiksvriendelijke tool voor projectmanagement die teams helpt bij het organiseren, prioriteren en uitvoeren van werk via een intuïtief bord- en kaartsysteem.

Hoewel Trello geen speciale tool voor het bijhouden van problemen is, biedt het flexibele borden, lijsten en kaarten die kunnen worden geconfigureerd voor werkstromen voor het bijhouden van bugs. Trello is ontworpen rond de eenvoud van Kanban en laat u een speciaal bugtrackerbord maken, lijsten gebruiken om verschillende bugstatussen weer te geven en kaarten toewijzen aan teamleden voor oplossing.

Deze taak- en samenwerkingstool is speciaal ontworpen voor team-breed beheer van technische en niet-technische rollen. Het stimuleert functieoverschrijdende zichtbaarheid, iets wat FogBugz niet van nature ondersteunt.

Als Atlassian-product bevat Trello ook Atlassian Intelligence om communicatie en planning te stroomlijnen.

Beste functies van Trello

Automatiseer repetitieve handelingen zoals het verplaatsen van kaarten, het instellen van deadlines of het versturen van herinneringen met Butler automatisering

Integreer naadloos met tools zoals Slack, Google Drive en meer met behulp van Power-Ups

Gebruik sjablonen voor projectplanning, het bijhouden van sprints en content kalenders

Gebruik AI om actielijsten met taken te maken en informatie rechtstreeks in kaarten samen te vatten

Verzamel bugrapporten via formulieren, voeg schermafbeeldingen toe en communiceer met rapporteurs via power-ups zoals Hipporello Service Desk of Marker

Beperkingen van Trello

Complexe projecten hebben mogelijk meer structuur nodig dan Trello biedt

Mist geavanceerde functies die wel aanwezig zijn in gespecialiseerde bugtrackers, zoals aangepaste velden en complexe rapportage

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 6/maand per gebruiker

Premium: $12,5/maand per gebruiker

Enterprise: $ 210/jaar per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Trello

G2 : 4,4/5 (meer dan 13.700 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 23.600 beoordelingen)

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Trello

