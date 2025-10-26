Top 10 Teamflow-alternatieven voor virtuele samenwerking

De eerste keer dat uw team inlogt op een virtueel kantoorplatform, verloopt dat meestal op twee manieren:

Iedereen is enthousiast, klikt rond en maakt bureaus aangepast Iedereen is in de war, zwijgt en vraagt zich af of dit weer een tool is die ze tegen vrijdag vergeten te openen

Virtuele kantoren zoals Teamflow hebben als doel teams samen te brengen, maar vaak blijft de context verspreid over chats, documenten en taken. Het resultaat? Een dagelijkse speurtocht om vragen te beantwoorden als: "Wat is de laatste stand van zaken?" of "Waar is het bestand dat ik nodig heb?" Deze verloren context en het wisselen tussen verschillende tools zorgen voor werkversnippering: een alomtegenwoordige aanslag op de productiviteit en het potentieel van uw team. Het juiste alternatief moet uw team samenbrengen en alle context op één plek bewaren. In deze blogpost hebben we 10 alternatieven voor Teamflow op een rijtje gezet die verschillende benaderingen van virtuele samenwerking bieden. Laten we erin duiken! 🎯

De beste Teamflow-alternatieven in één oogopslag

Dit zijn de beste Teamflow-alternatieven in vergelijking. 📄

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen* ClickUp Beheer vergaderingen op afstand, updates en asynchrone samenwerking op één plek Teamgrootte: Ideaal voor hybride, asynchrone en verspreide teams ClickUp Chat, asynchrone video via Clips, samenvattingen van vergaderingen met de AI Notetaker, ingebouwde projectinformatie met ClickUp Brain en ClickUp Brain MAX Voor altijd gratis, aangepaste opties beschikbaar voor ondernemingen SpatialChat Interactieve op afstand georganiseerde gebeurtenissen en spontane gesprekken organiseren Teamgrootte: Ideaal voor evenemententeams en groepen die voornamelijk op afstand werken Ruimtelijke audio, tijdelijke berichten, privé-chatten, presentaties in zones Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 5/maand per gebruiker (Virtual Office) Verzamel Creëer een 2D-kantoor waar teams zich op natuurlijke wijze kunnen bewegen en met elkaar kunnen communiceren Teamgrootte: Ideaal voor creatieve bureaus en teams die van games houden Pixelkaartbouwer, ruimtelijke audio, walk-in-vergaderingen, privéruimtes Gratis (tot 10 gebruikers); betaalde abonnementen vanaf $ 7 per maand per gebruiker Kumospace Replica's van echte kantoorlayouts met virtuele plattegronden en persoonlijke bureaus Teamgrootte: Ideaal voor teams die realistische virtuele hoofdkantoren willen Vloernavigatie, desk claiming, visuele ruimteboeking en aangepaste branding Free; betaalde abonnementen vanaf $ 16/maand per gebruiker ivCAMPUS Ontwerp virtuele campussen met academische werkstroom in gedachten Teamgrootte: Ideaal voor universiteiten, hogescholen en opleidingscentra Virtuele kantooruren, interactieve colleges, bijhouden van aanwezigheid, campusbrede gebeurtenissen Gratis proefversie; aangepaste prijzen Sococo Gestructureerde remote werkstroom uitvoeren binnen een virtuele kantoorinstallatie Teamgrootte: Ideaal voor productiviteit-gerichte teams en kleine en middelgrote bedrijven Op ruimtes gebaseerde werkstroom, beschikbaarheidsstatus en archiefklare ruimtes Vanaf $ 14,99 per maand per gebruiker Tandem Directe voicechatten zonder vergaderingen te plannen Teamgrootte: Ideaal voor snel werkende teams die snel interacties nodig hebben Directe spraak-/video-gesprekken, activiteitsindicatoren, scherm deel Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 59/maand (10 gebruikers) Teemyco Digitale werkruimten met sociale functies aangepast aan uw merk. Teamgrootte: Ideaal voor merkbewuste teams en interne operationele teams Room branding, prikborden, Slack/kalender-integratie, koffiepauze-tools 14 dagen gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 8 per maand per gebruiker Slack Coördineer tekstgerichte teamcommunicatie via kanalen en threads Teamgrootte: Ideaal voor teams op afstand die behoefte hebben aan gestructureerde berichtenuitwisseling Kanalen, thread-reacties, bot-werkstroom, meer dan 2000 app-integraties Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 8,75/maand per gebruiker Roam Virtuele werkruimten aanpassen aan veranderende vergaderbehoeften Teamgrootte: Ideaal voor klantgerichte en projectgebaseerde teams Configureerbare ruimtes, externe toegang, interactieve tools en ruimtearchieven Vanaf $ 18,88 per maand per gebruiker.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Teamflow?

Dit is waarom veel teams op zoek gaan naar alternatieven voor Teamflow:

Uw werkstroom is veranderd: hybride of asynchrone teams hebben mogelijk minder aanwezigheid en meer flexibiliteit nodig.

Belangrijke integraties ontbreken: als het niet kan worden verbonden met uw als het niet kan worden verbonden met uw tools voor afstandelijk werk , levert het meer hinder dan voordeel op.

Geen zichtbaarheid voor leads of HR: limiet gegevens maken het moeilijk om het gebruik bij te houden of hiaten op te sporen.

Het voelt te rigide: De ruimtelijke installatie is mogelijk niet geschikt voor snel veranderende of De ruimtelijke installatie is mogelijk niet geschikt voor snel veranderende of multifunctionele teams

U hebt betere asynchrone opties nodig: Teams die focus en flexibiliteit waarde hechten, geven wellicht de voorkeur aan tools die zijn ontwikkeld voor asynchrone teamcommunicatie

🧠 Leuk weetje: Het aantal vacatures voor werken op afstand neemt toe. FlexJobs meldde een stijging van 8% in het aantal vacatures voor volledig werken op afstand. De grootste vraag is in de computer- en IT-sector, gevolgd door projectmanagement, verkoop, bedrijfsvoering en gezondheidszorg.

De beste alternatieven voor Teamflow

Dit zijn onze keuzes voor de beste alternatieven voor Teamflow. 👇

ClickUp (het beste voor het houden, opnemen en uitvoeren van vergaderingen in één werkruimte)

Ondersteun samenwerking op afstand met ClickUp Chat Vergemakkelijk samenwerking op afstand zonder de schakelen tax in ClickUp Chatten.

De Remote Team Projectmanagement Software van ClickUp biedt teams op afstand één plek om te communiceren, werk toe te wijzen, updates vast te leggen en resultaten bij te houden zonder van context te hoeven wisselen. ClickUp lost werkversnippering op door al uw werk samen te brengen in één AI-aangedreven, uniforme werkruimte. Hier volgt hoe:

Praat waar je taken zich bevinden

ClickUp Chat houdt gesprekken gekoppeld aan uw taken, lijsten of projecten, zodat de context mee wordt genomen in de discussie.

Vraag ClickUp Brain om ClickUp Chatten-threads samen te vatten

Wanneer een ontwerper tijdens de wekelijkse synchronisatie een probleem signaleert, kun je dat in de taak chat plaatsen, het ontwikkelteam taggen en onmiddellijk een vervolgtaak aanmaken. Je hoeft het probleem niet opnieuw te formuleren of updates tussen tools te kopiëren en plakken.

En de ingebouwde AI-assistent, ClickUp Brain, maakt dit nog soepeler. Als iemand, bijvoorbeeld, later aan de thread deelneemt en vraagt wat er aan de hand is, kan het het hele gesprek samenvatten en het werk gekoppeld aan het werk tot nu toe tonen.

💡 Bonus: Op zoek naar een app die meer is dan alleen een virtueel kantoor? Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en al je verbonden apps – plus het web – om snel bestanden, documenten en bijlagen te vinden.

Met Talk to Text kunt u vragen stellen, aantekeningen dicteren en uw werk met uw stem beheren – volledig handsfree, waar u ook bent.

Vervang tientallen losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini door één uniform, onderneming-klaar platform dat al uw werk en AI-mogelijkheden samenbrengt. Probeer ClickUp Brain MAX , de AI Super App die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Doe afstand van de wildgroei aan AI-tools, gebruik uw stem om werk klaar te krijgen, documenten te maken, taken toe te wijzen aan teamleden en nog veel meer. Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen vier keer sneller klaar met Talk to Text in ClickUp Brain MAX.

Deel snel context zonder vergaderingen

Natuurlijk werkt niet alles in tekst. Asynchrone video is vaak gemakkelijker wanneer uw team over verschillende tijdzones werkt. Met ClickUp Clips kunt u uw scherm en stem opnemen vanuit het platform.

Gebruik ClickUp Clips voor asynchrone updates en zet ze om in duidelijke actitem in dezelfde ruimte

Stel dat de productmanager niet kan deelnemen aan de roadmap-evaluatie. U gebruikt AI-schermrecorders om de updates door te nemen, deel deze in de taak en laat ClickUp Brain automatisch de sleutelbeslissingen samenvatten. Het team ziet wat er verandert, waarom het belangrijk is en wat er moet worden opgevolgd. Bekijk deze video voor meer informatie:

Of als je IRL wilt bijpraten, ClickUp SyncUps houdt teams op afstand op één lijn met snelle, gestructureerde check-ins, rechtstreeks vanuit je werkruimte.

U hoeft ook niet meer heen en weer te schakelen, omdat clips gekoppeld blijven aan het werk dat ze toelichten. Iedereen kan reageren in opmerkingen, om wijzigingen vragen of nieuwe taken aanmaken in ClickUp zonder van tool te wisselen.

Plan chaotisch telewerk

Ontvang een gratis sjabloon Blijf bijhouden van onboarding, stem teams op elkaar af en beheer capaciteit met de ClickUp Remote Work Plan sjabloon.

Tegenwoordig is structuur net zo belangrijk als communicatie. Met de ClickUp Remote Work Plan Template kunt u dat vanaf dag één opbouwen. De template bevat ook ingebouwde werklastweergaven en dashboards.

Managers kunnen overbelasting vroegtijdig signaleren, werk opnieuw toewijzen en knelpunten voorkomen zonder een aparte tool voor het toewijzen van middelen. ClickUp Brain vult hiaten op door de voortgang samen te vatten, volgende stappen voor te stellen of gerelateerde taken naar voren te halen.

De beste functies van ClickUp

Neem vergaderingen direct op en vat ze samen: Leg gesprekken vast met ClickUp's AI Notetaker, onderdeel van Vergaderingen in ClickUp , om transcripties, samenvattingen en taken te genereren zonder een vinger uit te steken.

Schrijf waar het werk gebeurt: maak agenda's, plaats aantekeningen en wijs volgende stappen toe in maak agenda's, plaats aantekeningen en wijs volgende stappen toe in ClickUp Document , zodat er niets verloren gaat tussen tools.

Synchroniseer uw favoriete tools: Verbind Zoom, Outlook, Google Drive en meer met Verbind Zoom, Outlook, Google Drive en meer met ClickUp-integraties , zodat updates, bestanden en vergaderingen op één plek blijven.

Snel bellen: start spraak- of video-synchronisaties rechtstreeks in ClickUp Chatten om blokkades snel op te lossen en de context intact te houden.

Praat met uw werkruimte vanaf uw desktop: Gebruik Gebruik ClickUp Brain MAX om te navigeren, vragen te stellen en handsfree uw werk te beheren met spraakopdrachten.

Plan uw week automatisch: laat ClickUp Kalender ideale tijdvakken voor taken en vergaderingen voorstellen op basis van de beschikbaarheid en deadlines van uw team.

Zorg dat iedereen op één lijn zit voordat het werk begint: stel snel verwachtingen vast met behulp van stel snel verwachtingen vast met behulp van communicatieplansjablonen in ClickUp, waarin wordt gedefinieerd wat er moet worden gedeeld, wanneer en met wie.

Limieten van ClickUp

Te veel functies kunnen het voor nieuwe gebruikers overweldigend maken.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een gebruiker op Reddit deelde het volgende:

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gepraat. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik diep in mijn werk zit, is dat het laatste wat ik wil doen. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. Het doet ook de bewerking van wat ik heb geschreven (geweldig!). Wat me ook erg helpt, is document. Ik ben dol op de formatopties, vooral die banners. Zo schattig!*

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gestuur. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik diep in mijn werk zit, is dat het laatste wat ik wil doen. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. Het bewerkt ook wat ik heb geschreven (geweldig!). Wat me ook erg helpt, is document. Ik ben dol op de formatopties, vooral die banners. Zo schattig!*

💡 Pro-tip: Ben je het beu om te vergeten wat er tijdens vergaderingen is gezegd? Gebruik de ClickUp AI Notetaker om automatisch aantekeningen, actiepunten en beslissingen vast te leggen en deze vervolgens te koppelen aan taken, zodat je team altijd in sync blijft.

2. SpatialChat (het beste voor het organiseren van interactieve gebeurtenissen)

via SpatialChat

Met de tool voor samenwerking op afstand van SpatialChat kunt u saaie gesprekken vermijden en naar interessantere groepen gaan, net zoals u dat op een echt gebeurtenis zou doen. U zit niet vast in een raster van zwevende hoofden; u kunt rondlopen en op natuurlijke wijze aan gesprekken deelnemen.

Dankzij de ruimtelijke audio hoor je mensen praten naarmate je dichterbij komt, waardoor die natuurlijke 'oh, waar hebben jullie het over?'-momenten ontstaan die gebeurtenissen de moeite waard maken om bij te wonen.

De beste functies van SpatialChat

Organiseer virtuele netwerkgebeurtenissen waar deelnemers zich in kleinere kringetjes kunnen opsplitsen en op natuurlijke wijze nieuwe groepen kunnen vormen.

Verstuur verdwijnende berichten die na een door jou gekozen tijdsbestek worden verwijderd, perfect om tijdelijke links te delen of snel updates tijdens live-gebeurtenissen.

Maak vloeiende privé gesprekken mogelijk waarbij deelnemers zich even kunnen terugtrekken uit de groep zonder ongemakkelijke momenten van 'kunnen we even privé praten?'

Stream presentaties naar specifieke delen van uw virtuele ruimte terwijl mensen in aangewezen zones kunnen chatten.

Limieten van SpatialChat

De tool vereist een leercurve voor gebruikers die niet bekend zijn met concepten op het gebied van ruimtelijke interactie.

Het kan overweldigend aanvoelen voor deelnemers die de voorkeur geven aan gestructureerde vergaderformats.

Er zijn limiet aangepaste opties voor merkervaringen.

Prijzen van SpatialChat

Free

Virtueel kantoor: $ 5/maand per gebruiker

onderneming: $ 12/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van SpatialChat

G2: 4,7/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over SpatialChat?

Een G2-recensie zegt:

SpatialChat biedt een virtuele ruimte waar je vrienden of collega's kunt ontmoeten. Mijn favoriet is dat je de ruimte kunt delen en dat het volume van het gesprek wordt versterkt of verzwakt naarmate je dichterbij of verder weg komt. Je kunt ook je scherm delen of een video afspelen alsof deze op een scherm wordt weergegeven.

SpatialChat biedt een virtuele ruimte waar je vrienden of collega's kunt ontmoeten. Mijn favoriet is dat je de ruimte deelt en dat het volume van het gesprek wordt versterkt of verzwakt naarmate je dichterbij of verder weg komt. Je kunt ook je scherm delen of een video afspelen alsof deze op een scherm wordt weergegeven.

🔍 Wist u dat? Volledig op afstand werkende werknemers presteren consequent beter dan hun collega's op kantoor wat betreft betrokkenheid. Uit het rapport van Gallup blijkt dat 31% van de op afstand werkende werknemers zich zeer betrokken voelt, vergeleken met 23% voor hybride rollen en rollen op locatie die enigszins op afstand kunnen worden uitgevoerd, en slechts 19% voor degenen die dat niet kunnen.

3. Gather (het beste voor pixelart-kantooromgevingen)

via Gather

Weet je nog toen het kantoorleven meer op uitgaan leek dan op werk? Gather brengt die energie terug via 2D-pixelomgevingen die lijken op die van een Super Nintendo-game.

Uw teamleden verschijnen als kleine avatars die ronddwalen in aangepaste kantoorruimtes, voltooid met vergaderruimtes, koffiehoeken en Willekeurig geplaatste decoratieve planten.

De nabijheidsaudio zorgt voor natuurlijke interacties. Je kunt naar iemands bureau lopen om een gesprek te beginnen, wat vervelend klinkt, totdat je beseft hoezeer je die spontane 'hé, even een vraagje...'-momenten mist.

Verzamel de beste functies

Creëer uitgebreide kantoorlayouts met behulp van een intuïtieve in kaart brengen-editor, voltooid met meubilair, decoraties en interactieve objecten die verschillende acties trigger.

Ervaar een natuurlijke werkstroom waarbij stemmen luider worden wanneer u collega's nadert en zachter wanneer u wegloopt, waardoor de echte ruimtelijke dynamiek wordt nagebootst.

Reserveer vergaderruimtes door ze binnen te lopen en automatisch verbinding te maken met andere deelnemers die zich al in de ruimte bevinden.

Ontwerp privé-kantoren en rustige zones waar teamleden expliciete toestemming nodig hebben om binnen te komen.

Verzamel limieten

De pixelart-stijl van de software spreekt misschien niet alle professionele gebruikers aan.

Er is een goede internetverbinding nodig voor soepele avatarbewegingen en goede geluidskwaliteit.

Gather kan afleidend zijn voor teamleden die zich intensief moeten concentreren.

Verzamel prijzen

Gratis (voor 10 gebruikers)

Premium: $7/maand per gebruiker

Verzamel beoordelingen en recensies

G2: 4,9/5 (meer dan 260 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Gather?

Uit een Reddit-thread:

Mijn team gebruikte het extensief voor alle interne vergaderingen. Als volledig remote team bleven we er de hele dag op. Het was een geweldige manier om vooraf aan te geven wanneer we beschikbaar waren voor gesprekken. Het was niet nodig om iemand te slacken met "kun je even chatten?". Dat aspect vond ik erg prettig.

Mijn team gebruikte het intensief voor alle interne vergaderingen. Als volledig remote team waren we er de hele dag mee bezig. Het was een geweldige manier om vooraf aan te geven wanneer we beschikbaar waren voor gesprekken. Het was niet nodig om iemand te slacken met "kun je even chatten?". Dat aspect vond ik erg prettig.

4. Kumospace (het beste voor het creëren van realistische kantoorreplica's met virtuele ruimtes)

via Kumospace

Kumospace biedt fotorealistische omgevingen waarin je de fysieke layout van je bedrijf kunt nabootsen, tot en met de vreemde motiverende posters in de pauzeruimte. Dit alternatief voor Teamflow richt zich op ruimtelijk geheugen en helpt telewerkers het mentale in kaart brengen te behouden dat ze hadden toen ze nog fysiek naar het bureau van Becky konden lopen of koffie konden halen bij de marketingafdeling.

U krijgt dezelfde vertrouwde layout zonder het woon-werkverkeer, plus de mogelijkheid om aangepaste ruimtes te creëren die in het echte leven dure renovaties zouden vereisen.

De beste functies van Kumospace

Navigeer tussen verschillende verdiepingen en afdelingen door op liften of trappen te klikken, waarbij de hiërarchische structuur van traditionele kantoorgebouwen behouden blijft

Claim persoonlijke bureaus en werkplekken die collega's kunnen bezoeken door erheen te lopen, zodat informele check-ins zoals in fysieke kantoren behouden blijven

Reserveer vergaderruimtes via een visuele interface die realtime bezetting en beschikbaarheid weergeeft om de etiquette voor virtuele vergaderingen te handhaven

Pas de aangepaste esthetiek van individuele werkruimten aan met behoud van consistente ontwerpnormen en merkelementen voor het hele kantoor

Limieten van Kumospace

Hogere resourcevereisten kunnen oudere computers vertragen

De installatie- of installatie- of installatie- of installatie- of installatie- of installatie- of installatie- of installatie- of installatie- of installatie- of installatie- of installatie- of installatie

De maandelijkse kosten kunnen voor grotere teams snel oplopen, waardoor gebruikers gedwongen worden om naar alternatieven voor Kumospace te zoeken

Prijzen van Kumospace

Free

Zakelijk: $16/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Kumospace-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

5. ivCAMPUS (het beste voor onderwijsinstellingen)

via ivCAMPUS

Regelmatige Zoom-colleges voelen vaak aan als verf die droogt, vooral wanneer je 200 studenten probeert te betrekken die hun camera's uit hebben staan. ivCAMPUS bouwt virtuele campussen die werken voor het academische leven.

Denk aan interactieve collegezalen waar studenten visueel hun hand kunnen opsteken, studieruimtes voor projecten en professorenbureaus met goede wachtrijsystemen voor spreekuren.

Dit alternatief voor Teamflow begrijpt academische werkstroom in plaats van educatieve behoeften te forceren in generieke vergadering software.

de beste functies van ivCAMPUS

Stel virtuele kantooruren in met visuele wachtrijsystemen waarmee studenten hun plaats in de rij en de geschatte wachttijden kunnen zien

Start interactieve colleges met polls, groepsdiscussies en gezamenlijke whiteboards die grote klassen gedurende de hele sessie betrokken houden

Houd automatisch bij aanwezigheid en deelname via ruimtelijke interacties voor een meeslepende ervaring

Coördineer campusbrede gebeurtenissen zoals oriëntaties, carrièrebeurzen en diploma-uitreikingen met capaciteit en crowd flow-controles

limieten van ivCAMPUS

Het is voornamelijk ontworpen voor educatieve toepassingen, met een limiet voor het gebruik in bedrijven

Vereist training voor leden van de faculteit die niet bekend zijn met navigatie in een virtuele omgeving

Integratieproblemen met bestaande studenteninformatiesystemen

ivCAMPUS-prijzen

Gratis proefversie

Aangepaste prijzen

ivCAMPUS-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📮 ClickUp Insight: 48% van de werknemers zegt dat hybride werken het beste is voor de balans tussen werk en privé. Maar aangezien 50% nog steeds voornamelijk op kantoor werkt, kan het een uitdaging zijn om op alle locaties op één lijn te blijven. ClickUp is echter ontwikkeld voor alle soorten teams: op afstand, hybride, asynchroon en alles daartussenin. Met ClickUp Chat & Assigned Comments kunnen teams snel updates delen, feedback geven en discussies omzetten in actie – zonder eindeloze vergaderingen. Werk in realtime samen via ClickUp Docs en ClickUp Whiteboards, wijs taken rechtstreeks vanuit opmerkingen toe en houd iedereen op dezelfde pagina, ongeacht waar ze van werk! echte resultaten: *STANLEY Veiligheid zag een toename van 80% in de tevredenheid over teamwork dankzij de naadloze samenwerkingstools van ClickUp.

6. Sococo (het beste voor gestructureerde teamwerkstroom)

via Sococo

Als Gather de leuke collega is die zijn bureau versiert met actiefiguren, dan is Sococo de georganiseerde collega die zijn kalender met kleur code werkt. Het behandelt virtuele kantoren als tools voor productiviteit in plaats van sociale experimenten.

Je krijgt speciale ruimtes voor verschillende werkactiviteiten, duidelijke beschikbaarheidsindicatoren en naadloze integratie met de apps die je team al dagelijks gebruikt.

Sococo is aantrekkelijk voor teams die willen dat werken op afstand professioneel en efficiënt aanvoelt in plaats van nieuw en experimenteel. Denk minder aan 'laten we spelen in onze virtuele boomhut' en meer aan 'laten we ons werk doen in ons digitale hoofdkantoor'

De beste functies van Sococo

Wijs specifieke ruimtes aan voor het lopende video-projectmanagement , waar teamleden naar behoefte kunnen in- en uitloggen

Houd de beschikbaarheid en focusstatus van teams bij via realtime aanwezigheidsindicatoren die automatisch worden bijgewerkt op basis van de locatie en activiteit in de ruimte

Archiveer gesprekken en gedeelde content voor toekomstig gebruik, zodat de continuïteit van het project behouden blijft, zelfs wanneer teamleden komen en gaan

Sococo limiet

De interface voelt meer zakelijk en minder boeiend aan dan Teamflow-alternatieven in gamestijl

Limiet aangepaste mogelijkheden voor kamerlayouts en kantoorontwerp

Er is een abonnement vereist, zelfs voor basisfuncties die andere platforms gratis aanbieden

Prijzen van Sococo

Sococo: $14,99/maand per gebruiker (minimaal 10 gebruikers)

Onbeperkt: $ 24,99/maand per gebruiker (minimaal 100 gebruikers, jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Sococo

G2: 4,3/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sococo?

Volgens een G2-recensie:

Het handigste aan Sococo is dat ik het gevoel heb dat ik samen met mijn collega's op kantoor ben, ook al werken we allemaal vanuit verschillende locaties. Ik vind het leuk dat ik de aangepaste plattegronden van de virtuele kantoorruimte kan aanpassen en deze kan gebruiken als een echt kantoor met ruimtes voor verschillende doeleinden. Online status-, notificatie- en vergadertools helpen om de werkdag een persoonlijker gevoel te geven.

Het handigste aan Sococo is dat het me het gevoel geeft dat ik samen met mijn collega's op kantoor ben, ook al werken we allemaal vanuit verschillende locaties. Ik vind het leuk dat ik de aangepaste plattegronden van de virtuele kantoorruimte kan aanpassen en deze kan gebruiken als een echt kantoor met ruimtes die verschillende doelen dienen. Online status-, notificatie- en vergadertools helpen om de werkdag een persoonlijker gevoel te geven.

🧠 Leuk weetje: Ongeveer 83% van de werknemers zegt dat ze zich productiever voelen in hybride/externe omgevingen dan in kantoor- of op locatie-instellingen. Dat is een duidelijk teken dat flexibiliteit een van de topprioriteiten is geworden voor de huidige beroepsbevolking.

7. Tandem (het beste voor directe spraakverbinding)

via Tandem

Ken je dat moment waarop je iemand snel een vraag wilt stellen, maar het belachelijk vindt om daarvoor een vergadering te plannen? Tandem neemt die wrijving weg. Je kunt op het profiel van elk teamlid klikken en meteen beginnen met praten – zonder uitnodigingen, wachtkamers of rituelen als 'kun je me nu horen?'.

Het platform gaat ervan uit dat de meeste gesprekken op de werkplek spontaan plaatsvinden en niet dezelfde ceremonie vereisen als een vergadering. Spraakoproepen worden standaard gestart, aangezien de meeste korte vragen geen video vereisen, maar u kunt op elk moment upgraden naar video.

De beste functies van Tandem

Weergave van realtime statusindicatoren die laten zien wie beschikbaar is voor snelle vragen en wie zich volledig concentreert en niet gestoord mag worden

Deel spontaan schermen tijdens elk actief gesprek zonder extra installatie van software of toestemming

Blijf continu op de hoogte van de teamactiviteiten via subtiele audio- en visuele signalen die geen constante aandacht of actieve monitoring vereisen

Limieten van Tandem

Limiet functies buiten basis spraak- en video

Geen permanente vergaderruimtes of speciale ruimtes voor lopende projecten

Kan storend zijn voor teamleden die ononderbroken concentratietijd nodig hebben

Tandem-prijzen

Free

Kleine teams: $59/maand (maximaal 10 gebruikers)

Middelgrote teams: $ 119/maand (maximaal 50 gebruikers)

grote teams: *$ 449/maand (onbeperkt aantal gebruikers)

Tandem-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Teemyco (het beste voor virtuele kantoorervaringen met merknaam)

via Teemyco

Met Teemyco kun je je kantoorlayout digitaal nabootsen, voltooid met merkkleuren, bedrijfslogo's en inspirerende quotes aan de muur (je weet wel wat we bedoelen!).

Teams kunnen de aangepaste lay-out van hun virtuele kantoor aanpassen met verschillende ruimtes en elementen van de bedrijfsbranding integreren om de bedrijfsidentiteit te behouden waar iedereen zo hard heeft gewerkt.

Het alternatief voor Teamflow richt zich erop om werken op afstand minder te laten aanvoelen als een reeks willekeurige video's en meer als onderdeel van een samenhangende werkcultuur.

De beste functies van Teemyco

Vastmaken belangrijke documenten en bronnen op virtuele prikborden in elke ruimte en creëer zo speciale ruimtes voor actuele projectinformatie en teamupdates

Integreer kalender- en Slack-notificaties rechtstreeks in uw virtuele kantooromgeving om de samenwerking te verbeteren en alle communicatiekanalen toegankelijk te houden

Gebruik emoji-reacties, koffiepauzeknoppen en andere sociale functies om de verbindingen binnen het team te versterken en successen te vieren

Limiet van Teemyco

Er is veel tijd nodig voor de installatie om uw virtuele kantoorruimte volledig aangepast en van uw merk te voorzien

Het kan overweldigend zijn voor teams die de voorkeur geven aan eenvoudigere, minder visuele communicatietools

Limiet geavanceerde functies in vergelijking met gespecialiseerde alternatieven voor vergaderingen of PM Teamflow

Prijzen van Teemyco

14 dagen gratis proefversie

$ 8/maand per gebruiker

Teemyco-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Teemyco?

Gebaseerd op een G2-recensie:

Teemyco maakt samenwerking zelfs binnen hetzelfde gebouw gemakkelijk. Ik kan met één klik gewoon even bij mijn collega's binnenlopen. We gebruiken dit ook voor onze klanten, zij komen rechtstreeks naar ons virtuele kantoor en vinden het geweldig. Teams, Google Meet, enz. zijn niet meer nodig.

Teemyco maakt samenwerking zelfs binnen hetzelfde gebouw gemakkelijk. Ik kan met één klik gewoon even bij mijn collega's binnenlopen. We gebruiken dit ook voor onze klanten, zij komen rechtstreeks naar ons virtuele kantoor en vinden het geweldig. Teams, Google Meet, enz. zijn niet meer nodig.

🔍 Wist u dat? De meeste jongere werknemers zijn niet bereid om flexibiliteit op te geven. Sterker nog, 77% van Gen Z en 75% van de millennials die op afstand of in hybride rollen werken, zegt te overwegen om te vertrekken als ze fulltime op locatie zouden moeten werken.

9. Slack (het beste voor tekstgebaseerde teamcoördinatie)

via Slack

Terwijl iedereen bezig is met het bouwen van virtuele kantoren en ruimtelijke audio-ervaringen, blijft Slack doen waar het goed in is: teamcommunicatie organiseren rond onderwerpen en projecten in plaats van fysieke ruimtes.

Het probeert niet uw kantoorlayout na te bootsen of u als digitale avatar rond te laten lopen. In plaats daarvan biedt het de op tekst gebaseerde infrastructuur waarop de meeste teams op afstand vertrouwen voor dagelijkse realtime samenwerking. Kanalen houden gesprekken georganiseerd, terwijl integraties uw volledige toolstack met elkaar verbinden.

De beste functies van Slack

Automatiseer routinematige processen met een workflowbouwer en botintegraties die repetitieve taken zoals het plannen van vergaderingen en statusupdates afhandelen

Maak verbinding met duizenden applicaties van derden via een volwassen marktplaats voor samenwerkend werk

Reageer op specifieke berichten binnen drukke kanalen en behoud de samenhang, zelfs wanneer er meerdere discussies tegelijkertijd plaatsvinden

Limiet van Slack

Het gebruik ervan kan overweldigend worden door de constante notificaties en de wildgroei aan kanalen

De video-calling-functies blijven nogal achter in vergelijking met de concurrenten van Slack

De thread-functies kunnen gesprekken fragmenteren en ze moeilijk te volgen maken

Prijzen van Slack

Free

Pro: $ 8,75/maand per gebruiker

Business+: $15/maand per gebruiker

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2: 4,5/5 (meer dan 35.375 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (24.045+ beoordelingen)

10. Roam (het beste voor flexibele virtuele ruimtes)

via Roam

Bij de meeste alternatieven voor Teamflow moet je je toewijzen aan één lay-out en erbij blijven, alsof je een digitaal huurcontract ondertekent. Roam pakt het anders aan met ruimtes die zich aanpassen aan wat je aan het doen bent.

Heb je een brainstormruimte nodig voor creatieve sessies? Bouw die dan. Heb je vanmiddag een presentatie voor een client? Herconfigureer dezelfde ruimte met presentatietools en professionele branding. Voor de trainingsworkshop van morgen transformeer je de ruimte opnieuw.

Deze flexibiliteit op de werkplek is aantrekkelijk voor adviesbureaus, agentschappen en elk team waarvan het werk per project sterk verschilt.

De beste functies van Roam

Schakel tussen vooraf opgeslagen ruimteconfiguraties voor terugkerende vergadertypes, client presentaties of projectfasen zonder elke keer opnieuw ruimtes te hoeven opbouwen

Nodig externe medewerkers uit voor specifieke projectruimtes, terwijl je de veiligheidgrenzen handhaaft die toegang tot ander client werk of interne discussies voorkomen

Maak gebruik van persistente interactieve tools zoals collaboratieve whiteboards, sticky note-wanden en het delen van documenten, die automatisch de voortgang tussen sessies opslaan

Archiveer voltooide kamerinstallaties, inclusief alle gedeelde content en configuraties, voor toekomstig gebruik of hergebruik bij soortgelijke projecttypes

Limiet van Roam

Frequente herconfiguratie van de ruimte kan verwarrend zijn voor teamleden die de voorkeur geven aan consistentie

Limiet sjablonen en voorinstellingen in vergelijking met Teamflow-alternatieven, met vaste kamerstructuren

Prijzen van Roam

2025: $18,88/maand per actief lid

2026: $19,88/maand per actief lid

Roam-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Roam?

Zoals gedeeld op G2:

Roam is een volledig virtueel kantoor dat ik de afgelopen maanden dagelijks heb gebruikt. Hiermee kun je zien wie er online is, weten wie er aan de deur staat (spraakoproep starten) en zien wie met wie praat. Scherm delen waarbij de cursors van andere mensen worden weergegeven, zodat mensen naar het andere scherm kunnen wijzen door met de muis over het gedeelde scherm te bewegen (dit is erg handig). […] Het kost tijd om eraan te wennen, omdat het niet intuïtief is. Notificaties zijn het ergst. Een oproep is slechts een piepje, als je het piepje mist, mis je de oproep. Er zijn geen wachtende notificaties op desktopniveau (althans niet in het notificatiecentrum van Mac).

Roam is een volledig virtueel kantoor dat ik de afgelopen maanden dagelijks heb gebruikt. Hiermee kunt u zien wie er online is, weten wie er aan de deur staat (spraakoproep starten) en zien wie met wie praat. Scherm delen waarbij de cursors van andere mensen worden weergegeven, zodat mensen naar het andere scherm kunnen wijzen door met de muis over het gedeelde scherm te bewegen (dit is erg handig). […] Het kost tijd om eraan te wennen, omdat het niet intuïtief is. Notificaties zijn het ergst. Een oproep is slechts een piepje, als je het piepje mist, mis je de oproep. Er zijn geen wachtende notificaties op desktopniveau (althans niet in het notificatiecentrum van Mac).

🔍 Wist u dat? Het World Economic Forum voorspelt een grote stijging van het aantal digitale banen wereldwijd. Tegen 2030 zullen deze rollen naar verwachting met 25% groeien tot meer dan 90 miljoen posities.

ClickUp is waar teams op afstand het beste werk leveren

Je hebt geen virtueel kantoor nodig om te bewijzen dat je team werkt. Je hebt een ruimte nodig waar het werk vooruitgaat, gesprekken duidelijk blijven en niemand hoeft te wachten tot iemand 'online' verschijnt

Als de meeste alternatieven voor Teamflow meer als plaatshouders dan als oplossingen aanvoelen, is het tijd om iets te proberen dat je helpt je werk klaar te krijgen.

ClickUp brengt uw taken, documenten, updates en check-ins samen in één verbonden ruimte zonder dat iemand in een digitale ruimte hoeft te zitten.

Meld je vandaag nog aan voor ClickUp! ✅