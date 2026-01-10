nTask versus ClickUp: welke projectmanagementtool is beter?

Je hebt een team samengesteld, een paar klanten binnengehaald en eindelijk komen de projecten binnen. Voordat je het weet, is het moeilijkste niet meer het binnenhalen van werk, maar het georganiseerd houden ervan.

Wanneer eenvoudige taken uitgroeien tot volwaardige projecten, is het tijd voor een echte structuur. Het is tijd om een krachtig projectmanagementplatform in te zetten dat precies zo werkt als u dat wilt. En voor veel teams komt de keuze neer op nTask versus ClickUp.

In deze blogpost zetten we de verschillen tussen nTask en ClickUp op een rijtje, vergelijken we hun functies en bekijken we welke van de twee u misschien wel helpt om 's nachts beter te slapen.

ClickUp versus nTask in één oogopslag

Hier volgt een korte vergelijking voordat we de tools grondig gaan bekijken:

Criteria ClickUp nTask Aangepast Zeer aanpasbare werkstroomen, dashboards, toestemmingen, taaktypes en sjablonen voor taakbeheer Beperkte mogelijkheden voor aanpassing in vergelijking met ClickUp Weergaven Lijst, bord, kalender, gantt-grafieken , tijdlijn, tabel, mindmap Lijst-, bord-, kalender- en gantt-grafiek-projectsjablonen automatisering Robuuste functies voor automatisering en sjablonen Basisautomatisering Integraties Uitgebreid: Google Drive, Slack, Dropbox, Trello, GitHub en meer Limiet: Slack, Google Agenda, Outlook en Zoom Taakbeheer Geavanceerde taakaanmaak, afhankelijkheden, prioriteiten, tijdsregistratie, herinneringen Basis taakbeheer, afhankelijkheden, tijdsregistratie Samenwerkingstools Ingebouwde mogelijkheid om te chatten, documenten delen, opmerkingen, realtime samenwerking Opmerkingen, beheer van vergaderingen, bijlagen Rapportage en dashboards Uitgebreide, AI-aangedreven dashboards, aanpasbare rapporten, bijhouden van doelstellingen en voortgang van projecten Beperkte dashboarden voor rapportage Mobiele ondersteuning Web, iOS, Android Web, iOS, Android Leercurve Steiler (vanwege geavanceerde functies en diepgang) Beginnersvriendelijker, eenvoudigere onboarding

Wat is ClickUp?

Aan de slag met ClickUp Houd uw taken, documenten, projecten en communicatie bij elkaar in één app met ClickUp.

Het werk van vandaag is gebrekkig.

Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over verschillende, niet met elkaar verbonden tools. Dit leidt tot werkversnippering, waardoor we 61% van onze tijd kwijt zijn aan het zoeken naar informatie en we minder productief zijn.

ClickUp lost dit op met 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, die uw projecten, kennis en chat op één plek combineert, allemaal aangedreven door Contextual AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Functies van ClickUp

Wanneer werk en context over meerdere tools zijn verdeeld, moet u voortdurend van context wisselen om dingen gedaan te krijgen. Dit voortdurende wisselen tussen tabbladen leidt tot concentratieverlies, dubbel werk en stille wrijving die zich in de loop van de tijd opstapelt. Laten we eens kijken hoe de gratis software voor projectmanagement van ClickUp dergelijke problemen aanpakt.

Functie #1: Projectmanagementmogelijkheden

De projectmanagementoplossing van ClickUp past zich aan elk team, elke werkstroom en elke projectgrootte aan. Of u nu een projectlancering, Sprint, klantlevering of intern operationeel project beheert, alles wordt in één verbonden werkruimte samengebracht.

Voor de uitvoering hebt u ClickUp-taaken. Beschouw deze als afzonderlijke werkeenheden die u kunt toewijzen, bijhouden en meten.

Verdeel grotere projecten in kleinere, haalbare stappen met ClickUp-taaken

Stel dat u een start-up-oprichter bent die een productlancering plant. U kunt een taak aanmaken voor elke belangrijke mijlpaal, zoals 'Landingspagina-tekst afronden', 'QA-productdemo' of 'Lanceringse-mails plannen'.

Binnen elke taak kunt u gedetailleerde instructies toevoegen, deze toewijzen aan meerdere teamgenoten, deadlines instellen, tijdsregistratie uitvoeren en relevante documenten of links als bijlagen toevoegen voor context. Als u het nog verder wilt opsplitsen, voeg dan subtaaken toe voor elke stap, zoals het schrijven van de tekst, het controleren door de juridische afdeling en de definitieve goedkeuring.

En het beste? U hoeft niets handmatig te doen! U kunt gebruikmaken van:

AI-taakaanmaak om elk bericht in een chatthread binnen ClickUp om te zetten in een taak

Maak automatisch taken aan vanuit chats, documenten en meer via ClickUp AI.

AI Autofill om Taak-eigenschappen zoals prioriteiten, toegewezen personen en meer automatisch in te vullen

AI-velden om automatisch voortgangsupdates over taken samen te vatten, te categoriseren en te delen

Dit alles vereenvoudigt het taakbeheer, zodat u daadwerkelijk voortgang kunt boeken.

Luister naar Dane Dusthimer van RevPartners:

Zonder ClickUp zouden we niet snel hiaten in het werk en het proces kunnen zien. Door taken zonder deadlines, achterstallige taken, taken zonder Sprintpunten en taken zonder toegewezen personen te kunnen zien, kan ik het momentum binnen teams en projecten behouden. Deze statistieken zijn in de meeste tools voor projectmanagement niet beschikbaar.

Functie #2: AI- en automatiseringsmogelijkheden

ClickUp beschikt over de meest complete en contextbewuste werk-AI ter wereld, ClickUp Brain. Deze is ontworpen om uw projecten, documenten, taken, vergaderingen en zelfs teamdynamiek te begrijpen, en legt verbindingen om relevante inzichten uit uw werkruimte en gekoppelde apps te vinden. Met Brain als uw AI-assistent hoeft u geen tijd te verspillen aan het handmatig zoeken naar informatie.

Gebruik ClickUp Brain om minstens één dag per week te besparen:

Zet inzichten om in acties door taken aan te maken, statussen bij te werken, eigenaren toe te wijzen of documenten op te stellen, rechtstreeks vanuit een AI-reactie.

Vat samen en synthetiseer uw hele werkruimte — van lange commentaarthreads en aantekeningen van vergaderingen tot complete projecten.

Vraag ClickUp Brain om voortgangsupdates over alles in uw ClickUp-werkruimte

Ontwerp, herschrijf en pas content aan in context, of het nu gaat om projectupdates, SOP's, PRD's of berichten aan belanghebbenden die zijn gebaseerd op uw daadwerkelijke werk.

Moet u snel een taak inhalen waar u niet bij betrokken was? Vraag het gewoon aan ClickUp Brain. Wilt u een projectplan genereren op basis van één zin? Dat kan. U kunt zelfs workflowautomatisering uitvoeren en dashboards bijwerken met behulp van natuurlijke taal.

Gebruik ClickUp BrainGPT om werk in meerdere apps te bekijken en te beheren.

Ga nog een stap verder met ClickUp BrainGPT. Het centraliseert AI in ClickUp en tools van derden, zoals Google Drive, Notion en GitHub, zodat u alles kunt vinden, actie kunt ondernemen op meerdere platforms en een einde kunt maken aan de rommel van het gebruik van meerdere losstaande AI-tools (ook wel bekend als AI Sprawl ). Er is ook Talk to Text voor momenten waarop u instructies, e-mails en documenten liever dicteert dan typt!

💡 Pro-tip: Met ClickUp zit je niet vast aan één AI-model. Met ClickUp Brain kun je kiezen uit ChatGPT, Claude, Gemini en andere modellen, afhankelijk van de verschillende projecttaken.

Maak aangepaste ClickUp-automatisering met 'if this, then that'-regels

Combineer deze mogelijkheden met ClickUp-automatiseringen en ClickUp-Super Agents, en je hebt een duo dat het werk op de automatische piloot laat verlopen.

De automatiseringen verwerken op regels gebaseerde werkstroomen op grote schaal en triggeren updates zodra aan de voorwaarden is voldaan. Super Agents gaan nog een stap verder: ze redeneren op basis van context, nemen beslissingen en ondernemen actie voor taken, documenten en tools.

Stel, u bent een projectmanager die toezicht houdt op een cross-functionele productlancering. U kunt een automatisering maken die onmiddellijk een taak toewijst aan uw ontwerper wanneer een contentstaak naar 'Klaar voor ontwerp' gaat. Een Super Agent gaat nog een stap verder: hij controleert de taakomschrijving op ontbrekende gegevens, markeert onduidelijke vereisten, tagt de juiste belanghebbenden voor verduidelijking en werkt de tijdlijn bij als er vertragingen worden geconstateerd, zodat het project op schema blijft zonder dat u als verkeersagent hoeft op te treden.

Samen zorgen automatiseringen voor consistentie, terwijl Super Agents zich op intelligente wijze aanpassen, zodat routinematig werk zichzelf uitvoert en complex werk toch snel verloopt.

Lees hier meer informatie over Super Agents:

Functie #3: Communicatiefuncties

ClickUp Chat brengt communicatie en werk samen op één plek. In tegenstelling tot traditionele chattools die buiten uw projectwerkstroom staan, is het volledig geïntegreerd, zodat discussies op natuurlijke wijze worden gekoppeld aan taken, documenten en deadlines.

U kunt taken rechtstreeks vanuit berichten aanmaken, gesprekken aan specifieke mappen of projecten koppelen en chats ordenen op team, functie of initiatief.

Beheer interne en externe communicatie moeiteloos met ClickUp Chatten

Stel dat uw product- en marketingteams bezig zijn met het afronden van een lanceringsplan. Tijdens een gesprek over de projecttijdlijnen meldt iemand dat de creatieve content voor sociale media nog moet worden goedgekeurd. Met ClickUp Chat kunt u dat bericht direct omzetten in een taak, deze toewijzen aan de juiste teamgenoot en koppelen aan de map 'Launch Campaign', zonder de chatthread te verlaten.

Vraag ClickUp Brain om ClickUp Chat-kanalen samen te vatten voor directe updates

Chat, mogelijk gemaakt door ClickUp Brain, kan ook slimme samenvattingen genereren van gesprekken die u hebt gemist, belangrijke beslissingen extraheren en zelfs volgende stappen voorstellen. U kunt AI vragen om vervolgberichten op te stellen, relevante belanghebbenden te taggen en transcripties van spraak- of video-gesprekken samen te vatten.

💡 Pro-tip: als tekstberichten niet werken, schakel dan over naar ClickUp SyncUps voor realtime audio- en video-gesprekken met uw team. De AI Notetaker van ClickUp kan deze zelfs voor u opnemen, transcriberen en samenvatten, zodat u volledig bij de discussie betrokken kunt blijven!

Functie #4: Tijdsregistratie

Wanneer deadlines naderen, is de vraag vaak: 'Besteden we onze tijd op de juiste plekken?

Met ClickUp Project Tijdsregistratie is dat eenvoudig te beantwoorden. Met dit platform kunt u timers starten en stoppen vanaf elke locatie: desktop, mobiel of browser.

Geeft u er de voorkeur aan om uw uren achteraf te registreren? Dat kan ook, tot op de minuut nauwkeurig.

Registreer hoe uw team zijn tijd besteedt met ClickUp Project tijdsregistratie.

Stel dat u een start-up-oprichter bent die taken bijhoudt voor een klein maar vindingrijk team. Elke teamgenoot houdt de taken en de tijd die eraan wordt besteed bij. Aan het einde van de week kunt u een Urenregistratie bekijken, de verdeling van de uren over de afdelingen bekijken en deze vergelijken met schattingen om knelpunten of verkeerde toewijzingen te identificeren.

Moet u klanten factureren of tijdlijnen rechtvaardigen aan belanghebbenden? Gebruik ClickUp Dashboards en Urenregistratie om gedetailleerde, visuele rapporten te genereren per taak, project of teamgenoot.

📮ClickUp Insight: 16% van de managers heeft moeite met het integreren van updates uit meerdere tools in een samenhangende weergave. Wanneer updates verspreid zijn, besteedt u uiteindelijk meer tijd aan het samenvoegen van informatie en minder tijd aan leidinggeven. Het resultaat? Onnodige administratieve rompslomp, gemiste inzichten en misalignment. Met de alles-in-één werkruimte van ClickUp kunnen managers taken, documenten en updates centraliseren, waardoor druk werk wordt verminderd en de belangrijkste inzichten naar voren komen, precies wanneer ze nodig zijn. 💫 Echte resultaten: Breng 200 professionals samen in één ClickUp-werkruimte, met behulp van aanpasbare sjablonen voor projectmanagement en tijdsregistratie om overheadkosten te verminderen en levertijden op meerdere locaties te verbeteren.

Prijzen van ClickUp

Wat is nTask?

via nTask

nTask is een cloudgebaseerd platform dat is ontworpen voor projectmanagement en taakbeheer, samenwerking en organisatie van werkstroom.

Het platform onderscheidt zich door zijn gebruiksvriendelijke interface en betaalbaarheid, waardoor het toegankelijk is voor freelancers, kleine bedrijven en groeiende teams in verschillende sectoren. Het platform ondersteunt zowel agile als traditionele benaderingen van projectmanagement.

🧠 Leuk weetje: Uit een fMRI-onderzoek is gebleken dat uw hersenen elke keer dat u van taak wisselt, harder moeten werken om zich aan te passen. De controlecentra worden geactiveerd om te resetten en opnieuw te focussen, waardoor u langzamer werkt en de kans op fouten toeneemt.

Functies van nTask

Voor teams die behoefte hebben aan structuur zonder complexiteit biedt nTask een eenvoudige ervaring van projectmanagement. Laten we eens kijken naar enkele van de functies.

Functie #1: Risico's en problemen bijhouden

Blijf openstaande problemen en opgeloste bugs bij met nTask

nTask heeft ingebouwde tools voor het bijhouden van risico's en problemen. U kunt bugs of blokkades registreren, ernstniveaus toewijzen en data voor oplossing instellen. Er is zelfs een volledige risicomatrix en register als u in een projectomgeving met hoge risico's werkt.

Stel dat u een nieuwe app lanceert. U kunt potentiële API-storingen, problemen met de bandbreedte van het team of nalevingsproblemen op één plek bijhouden en hierop reageren.

Functie #2: Vergaderingbeheer

Blijf afdelingsoverschrijdende vergaderingen bij met de vergaderbeheertools van nTask

Vergaderingen in nTask zijn volledig traceerbare werkruimten. U kunt agenda's opstellen, live aantekeningen maken, actiepunten toewijzen en notulen opnieuw bekijken, allemaal binnen de app.

Plant u een sprintbeoordeling of check-in? Stel deze in op wekelijkse herhaling, koppel deze aan uw Google Agenda en plaats de Zoom-link direct in de uitnodiging voor de vergadering. Zo blijft alles verbonden zonder dat u door e-mailthreads hoeft te spitten.

Functie #3: Functies voor teamsamenwerking

Werk naadloos samen met interne teams in nTask

Dankzij de in-app chat en opmerkingen op taakniveau blijven gesprekken gekoppeld aan het werk zelf. U hoeft niet tussen tools te schakelen of u af te vragen waar iemand feedback heeft achtergelaten. Teams kunnen @vermeldingen gebruiken, bestanden uploaden of reacties direct onder een taak plaatsen.

Combineer deze functies voor teamsamenwerking met aangepaste werkruimten en roltoestemmingen, en het is eenvoudig om precies de juiste mensen bij de juiste details te betrekken.

Prijzen van nTask

Free

Maandelijks: $ 4/maand per gebruiker

Business: $ 12/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp versus nTask: functies vergeleken

Zowel ClickUp als nTask beloven de planning te vereenvoudigen, de productiviteit te verhogen en teams op één lijn te houden. Als u echter beter naar de functies kijkt, worden de verschillen duidelijk.

Laten we eens kijken hoe deze software voor taakbeheer in verschillende categorieën uitblinkt. 👇

Functie #1: Flexibiliteit in projectmanagement

Zowel ClickUp als nTask bieden de essentiële tools voor projectmanagement die u mag verwachten. Het verschil zit echter in hoe schaalbaar en aanpasbaar ze zijn naarmate uw projectmanagementbehoeften groeien.

nTask

nTask is eenvoudig en zeer toegankelijk, vooral voor kleinere teams of teams die nog niet bekend zijn met projectmanagementsoftware. Het biedt alle basisfuncties: taken, subtaaken, deadlines en meerdere weergaven, zoals Kanban-borden, gantt-grafieken en kalenders.

De geavanceerde mogelijkheden voor het aanpassen van werkstroomprocessen zijn echter beperkt.

Kanban- en Gantt-weergaven zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen, en hoewel u afhankelijkheden en terugkerende taken krijgt, is de controle hierover vrij basaal.

ClickUp

ClickUp daarentegen is gebouwd met flexibiliteit als kernwaarde. Het is schaalbaar van gebruiksscenario's voor start-ups tot complexiteit op niveau van ondernemingen. Het biedt u weergaven (lijst, bord, gantt, tijdlijn, kalender), tools voor automatisering, tools voor datavisualisatie en aangepaste velden om de werkruimte aan te passen aan de specifieke behoeften van uw team.

Stel dat u een meerfasige marketingcampagne lanceert. U kunt een bordweergave maken voor creatieve werkstroomen, taakafhankelijkheden tussen beoordelingsfasen instellen, herinneringen automatiseren en de voortgang bijhouden in een dashboard.

🏆 Winnaar: ClickUp vanwege zijn ongeëvenaarde flexibiliteit, geautomatiseerde werkstroom en mogelijkheid om teams van elke grootte te ondersteunen.

Functie #2: Naadloze samenwerking

Laten we eens kijken hoe deze tools teams helpen om tijdens zeer collaboratieve, complexe projecten met elkaar in verbinding te blijven.

nTask

nTask biedt goede mogelijkheden voor samenwerking op taakniveau, met threaded comments, bijlagen en @vermeldingen. Het ontbreekt echter aan diepgaandere realtime samenwerkingsfuncties, zoals gedeelde documenten of een speciale functie voor chatten.

Het is een goede keuze als uw team voornamelijk communiceert tijdens vergaderingen of andere tools gebruikt.

ClickUp

ClickUp verandert uw projectruimte in een volwaardige samenwerkingshub. U kunt samen documenten bewerken, Whiteboards starten voor brainstormsessies, opmerkingen toewijzen als traceerbare taken en zelfs chatten in speciale ClickUp Chat-ruimtes of DM's. Voor snel veranderende of asynchrone teams helpen deze functies om contextwisselingen te verminderen en communicatie te centraliseren.

U kunt zelfs rechtstreeks vanuit uw ClickUp-kalender deelnemen aan geplande vergaderingen op Google Meet, Zoom en andere tools . Er is ook een ingebouwde notitie-app om de vergadering op te nemen en AI-aangedreven aantekeningen voor u te maken.

🏆 Winnaar: ClickUp, voor diepere, veelzijdigere samenwerking die in elke laag van uw werkruimte is ingebouwd.

🔍 Wist u dat? Slechts 48% van de projecten is echt succesvol. Ongeveer 40% belandt in een vreemde tussenpositie waarbij niemand zeker weet hoe het is gegaan, en 12% haalt het niet. ClickUp helpt u om alles onder controle te houden, zodat uw project op de juiste manier de finish haalt.

Functie #3: Tijdsregistratie

Tijd bijhouden gaat over inzicht krijgen in waar je inspanningen naartoe gaan, werklasten optimaliseren en verantwoordelijk blijven. Hieronder volgen de benaderingen van deze tools.

nTask

nTask biedt ingebouwde tijdsregistratie met een eenvoudige start-stop-timer, handmatige tijdinvoer en goedkeuring van urenregistratie.

Leden van teams kunnen tijd registreren voor taken en managers kunnen rapporten genereren om de productiviteit of factureerbare uren te evalueren. Het is gunstig voor kleine teams en freelancers die behoefte hebben aan een lichtgewicht, ingebouwde tijdsregistratie zonder externe integraties.

ClickUp

De tijdsregistratie van ClickUp is net zo krachtig en biedt timers, handmatige invoer, registratie van datumbereiken en Urenregistratie. U kunt de tijd vanaf elk apparaat bijhouden of de gratis Chrome-extensie gebruiken.

Voor gevorderde teams biedt ClickUp ook de mogelijkheid voor tijdsregistratie voor subtaaken en het vergelijken van de geschatte tijd met de werkelijke tijd. Het bevat echter geen schermafbeeldingen, waarbij transparantie voorrang krijgt boven surveillance.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! Beide tools bieden alle essentiële functies. nTask houdt het overzichtelijk voor kleinere teams, terwijl ClickUp extra diepgang biedt voor complexe werkstroomen en grotere organisaties.

ClickUp versus nTask op Reddit

Om te horen wat echte gebruikers van beide tools ervan vinden, zijn we naar Reddit gegaan. Hoewel er geen specifieke threads zijn waarin beide tools worden vergeleken, is dit de algemene consensus.

Deze gebruiker brengt precies in kaart wat hij zo goed vindt aan nTask:

De beste functie die ik leuk vind aan nTask zijn de nTask Kanban-borden. Deze stroomlijnen mijn werkprocessen en de dynamische realtime samenwerking helpt echt bij de communicatie binnen het team. Bovendien kan ik in Kanban-borden in één oogopslag de prestaties van mijn team bekijken. De functie die nTask mist, is Customer Relationship Management (CRM).

Een andere Reddit-gebruiker deelt waarom ClickUp zeer geschikt is voor Enterprise-ondernemingen:

ClickUp is een geweldige tool. Als je 1000 mensen consequent dezelfde app laat gebruiken, krijg je veel zichtbaarheid voor het werk en de projecten. Als je het goed aanpakt, zijn alleen al de dashboards geweldig.

Een Reddit-gebruiker deelde ook:

Ik leid een team van webontwerpers over de hele wereld en ClickUp is geweldig! Het is niet perfect, maar het wordt steeds beter en het bedrijf is vrij transparant. Ik probeer vaak andere apps zoals Basecamp en Asana, in de veronderstelling dat het gras elders groener is, maar ik kom altijd weer terug bij ClickUp. Hoewel die andere apps op kleine punten misschien wat meer gepolijst zijn, doen ze gewoon niet wat ClickUp doet.

Ik leid een team van webontwerpers over de hele wereld en ClickUp is geweldig! Het is niet perfect, maar het wordt steeds beter en het bedrijf is vrij transparant.

🔍 Wist u dat? Slechts 47% van de teams houdt project-KPI's in realtime bij. De rest verliest hele dagen met het opstellen van rapporten. ClickUp geeft u deze gegevens live, zodat u altijd in realtime weet hoe de zaken ervoor staan.

Welke taakbeheersoftware is het beste?

De uitslag is bekend, en u raadt het al: ClickUp wint!

Hoewel nTask de basisfuncties biedt en goed kan werken voor kleinere teams of eenvoudigere werkstroomen, begint het zijn beperkingen te vertonen naarmate uw projecten (en verwachtingen) groeien.

Aan de andere kant gaat ClickUp vooruit. Van aanpasbare weergaven en slimme automatisering tot native documenten, Whiteboards en contextuele AI-gestuurde assistentie, het biedt teams de flexibiliteit, structuur en zichtbaarheid die ze nodig hebben om sneller te werken.

Wilt u een einde maken aan de wildgroei aan tools en uw werk consolideren?

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅